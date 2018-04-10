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University of Akron football: Zips defense adjusting to life after departure of old-school coordinator Chuck Amato
Published: April 10, 2018 - 3:31 PM
By George M. Thomas
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