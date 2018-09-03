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University of Akron football: Zips wanted to stay and play in Nebraska, but could not work out the logistics; payment in limbo
Published: September 3, 2018 - 9:14 PM

By George M. Thomas

Beacon Journal/Ohio.com

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