University of Akron: Former soccer coach Caleb Porter and star Sinisa Ubiparipovic head 2018 Hall of Fame class

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Gb3JtZXIgc29jY2VyIGNvYWNoIENhbGViIFBvcnRlciBhbmQgc3RhciBwbGF5ZXIgU2luaXNhIFViaXBhcmlwb3ZpYyBoZWFkIHRoZSAyMDE4IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gVmFyc2l0eSAmIzgyMjA7QSYjODIyMTsgU3BvcnRzIEhhbGwgb2YgRmFtZSBjbGFzcyBvZiBpbmR1Y3RlZXMuPC9wPgo8cD5KYWJhcmkgQXJ0aHVyLCBLdXJ0IERhdmlkc29uLCBOYXRhbGllIFNha28gU3dpdGFsc2tpLCBCaWxsIFdpbGxpYW1zb24sIGFuZCBLcnlzdGluIFdpbHNvbiBSb3NzIHJvdW5kIG91dCB0aGUgY2xhc3MgdGhhdCB3aWxsIGJlIGhvbm9yZWQgZHVyaW5nIEhvbWVjb21pbmcgd2Vla2VuZCBvbiBPY3QuIDYuIFRoZSBUZWFtIG9mIERpc3RpbmN0aW9uJiM4MjEyOyB0aGUgMTk3MS03MiBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW0sIHRoZSBLZW5uZXRoICYjODIyMDtSZWQmIzgyMjE7IENvY2hyYW5lIE1lcml0b3Jpb3VzIFNlcnZpY2UgQXdhcmRlZXMsIE1hcmsgVC4gYW5kIENhdGh5IENsYXJrLCBhbmQgdGhlIE1pa2UgS3Jpbm8gVmFyc2l0eSAmIzgyMjA7QSYjODIyMTsgQWNoaWV2ZW1lbnQgQXdhcmRlZSwgR3JldGEgSm9obnNvbiwgd2lsbCBhbHNvIGJlIGhvbm9yZWQuPC9wPgo8cD5UaGUgVUEgZm9vdGJhbGwgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IE1pYW1pIFVuaXZlcnNpdHkga2lja3Mgb2ZmIGF0IDM6MzAgcC5tLiBhdCBJbmZvQ2lzaW9uIFN0YWRpdW0uIFRoZSBpbmR1Y3RlZXMgd2lsbCBhbHNvIGJlIGludHJvZHVjZWQgdG8gdGhlIGNyb3dkIGR1cmluZyB0aGUgZ2FtZS48L3A+CjxwPlRoZSBpbmR1Y3RlZXM6PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkphYmFyaSBBcnRodWVyICYjODIxNjswNyAoRm9vdGJhbGwpOjwvc3Ryb25nPiBBbiBob25vcmFibGUgbWVudGlvbiBBbGwtQW1lcmljYW4gYW5kIGZpcnN0LXRlYW0gQWxsLU1BQyBzZWxlY3Rpb24sIEFydGh1ciBob2xkcyBzY2hvb2wgcmVjb3JkcyBmb3IgcmVjZXB0aW9ucyBpbiBhIGdhbWUgKDE1KSwgc2Vhc29uICg4NiksIGFuZCBjYXJlZXIgKDE4NCk7IGFuZCByZWNlaXZpbmcgeWFyZHMgaW4gYSBnYW1lICgyMjMpIGFuZCBjYXJlZXIgKDIsNjUzKS4gIEFydGh1ciByZXNpZGVzIGluIENhbGdhcnksIENhbmFkYS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+S3VydCBEYXZpZHNvbiAmIzgyMTY7MDggKEJhc2ViYWxsKTo8L3N0cm9uZz4gQSB0d28tdGltZSBmaXJzdC10ZWFtIEFsbC1NQUMgc2VsZWN0aW9uICgyMDA3LCAyMDA4KSwgc2Vjb25kLXRlYW0gQWxsLU1BQyAoMjAwNikgcGljaywgYW5kIGEgMjAwNyBBbGwtTWlkZWFzdCBSZWdpb24gc2Vjb25kIHRlYW0gaG9ub3JlZSwgRGF2aWRzb24gc3RhcnRlZCBldmVyeSBnYW1lIGluIGhpcyBjYXJlZXIgKDIwMSkuIFRoZSBaaXBzJiM4MjE3OyBjYXRjaGVyIGFuZCBmaXJzdCBiYXNlbWFuIHdhcyB0aGUgcmVjaXBpZW50IG9mIHRoZSAyMDA2IEpvZSBUaG9tYXMgQXdhcmQgZm9yIHRoZSBoaWdoZXN0IGJhdHRpbmcgYXZlcmFnZS4gVGhlIHRocmVlLXRpbWUgdGVhbSBNVlAgKDIwMDYsIDIwMDcsIDIwMDgpLCBEYXZpZHNvbiBob2xkcyB0aGUgWmlwcyYjODIxNzsgY2FyZWVyIHJlY29yZHMgZm9yIGhvbWUgcnVucyAoNDEpLCBSQkkgKDE4MCksIGFuZCB0b3RhbCBiYXNlcyAoNDMwKS4gSGUgYWxzbyBzdGFuZHMgTm8uIDIgaW4gY2FyZWVyIGF0LWJhdHMgKDgwNyksIE5vLiAzIGluIGhpdHMgKDI1MyksIGFuZCBOby4gMyBpbiBkb3VibGVzICg1MikuIERhdmlkc29uIGhvbGRzIHR3byBzcG90cyBvbiB0aGUgc2luZ2xlLXNlYXNvbiBsaXN0IGZvciBob21lIHJ1bnMmIzgyMTE7IE5vLiAyIHdpdGggMTIgYW5kIE5vLiA4IHdpdGggMTAgaG9tZSBydW5zLiAgIEhlIGVhcm5lZCBoaXMgYmFjaGVsb3ImIzgyMTc7cyBkZWdyZWUgaW4gY29tbXVuaWNhdGlvbnMgaW4gMjAwOSBhbmQgc3RhcnRlZCBoaXMgY29hY2hpbmcgY2FyZWVyIGF0IFVBICgyMDA5LTExKS4gQ3VycmVudGx5IGFuIGFzc2lzdGFudCBiYXNlYmFsbCBjb2FjaCBhdCBXYWxzaCwgRGF2aWRzb24gcmVzaWRlcyBpbiBDYW50b24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNhbGViIFBvcnRlciAoU29jY2VyKTo8L3N0cm9uZz4gVGhlIG1lbiYjODIxNztzIHNvY2NlciBjb2FjaCAoMjAwNi0xMikgZm9yIHNldmVuIHNlYXNvbnMsIFBvcnRlciBndWlkZWQgdGhlIFppcHMgdG8gdHdvIGNvbnNlY3V0aXZlIE1BQyB0aXRsZXMuIE5hbWVkIHRoZSAyMDA3IE1BQyBDb2FjaCBvZiB0aGUgWWVhciwgaGUgY29hY2hlZCBVQSB0byB0aGUgMjAxMCBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXAgdGl0bGUuIEluIDIwMTEsIFBvcnRlciBjb2FjaGVkIHRoZSBVLlMuIFVuZGVyLTIzIE1lbiYjODIxNztzIE5hdGlvbmFsIFRlYW0gd2hpY2ggcXVhbGlmaWVkIGZvciB0aGUgMjAxMiBPbHltcGljIEdhbWVzIGluIExvbmRvbi4gRm9yIHRoZSBwYXN0IHNpeCBzZWFzb25zLCBQb3J0ZXIgaGFzIGNvYWNoZWQgdGhlIE1MUyBQb3J0bGFuZCBUaW1iZXJzICgyMDEyLTE3KSwgZWFybmluZyBNTFMgQ29hY2ggb2YgdGhlIFllYXIgaG9ub3JzIGluIDIwMTMuIEhlIHJlc2lkZXMgaW4gSGlsdG9uIEhlYWQsIFMuQy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TmF0YWxpZSBTYWtvIFN3aXRhbHNraSAmIzgyMTY7MDcgKFRyYWNrICZhbXA7IEZpZWxkKTo8L3N0cm9uZz4gQSBmb3VyLXRpbWUgQWxsLUFtZXJpY2FuIGluIHRoZSBoaWdoIGp1bXAsIFNha28gZWFybmVkIEFsbC1BbWVyaWNhbiAoMjAwNSwgMjAwNiwgMjAwNykgaG9ub3JzIHRocmVlIHRpbWVzIGR1cmluZyB0aGUgaW5kb29yIHNlYXNvbiBhbmQgb25jZSBkdXJpbmcgdGhlIG91dGRvb3Igc2Vhc29uICgyMDA2KS4gVHdpY2Ugc2hlIHdhcyB0aGUgTUFDIGhpZ2gganVtcCBjaGFtcGlvbiAoMjAwNywgMjAwOCBvdXRkb29yKS4gQSB0aHJlZS10aW1lIEFsbC1NQUMgaG9ub3JlZSwgU2FrbyBvd25zIHRoZSBOby4gNCBpbmRvb3IgaGlnaCBqdW1wIG1hcmsgYW5kIHRoZSBOby4gMyBvdXRkb29yIGhpZ2gganVtcCBtYXJrIGluIHByb2dyYW0gaGlzdG9yeS4gSW4gMjAwNSwgc2hlIHBsYWNlZCBzaXh0aCBhdCB0aGUgTkNBQSBJbmRvb3IgQ2hhbXBpb25zaGlwcy4gVGhlIHRocmVlLXRpbWUgTUFDIG91dGRvb3IgY2hhbXBpb24gKDIwMDUsIDIwMDYsIDIwMDcpLCBTYWtvIGVhcm5lZCBhIGJyb256ZSBtZWRhbCBjb21wZXRpbmcgZm9yIFRlYW0gVVNBIGF0IHRoZSAyMDA2IE5vcnRoIEFtZXJpY2FuLCBDZW50cmFsIEFtZXJpY2FuIGFuZCBDYXJpYmJlYW4gKE5BQ0FDKSBBdGhsZXRpYyBBc3NvY2lhdGlvbiBVbmRlci0yMyBDaGFtcGlvbnNoaXBzLiBTaGUgd2FzLiBuYW1lZCB0ZWFtJiM4MjE3O3MgTmV3Y29tZXIgb2YgdGhlIFllYXIgaW4gMjAwNC4gU2FrbyByZXNpZGVzIGluIFN0cm9uZ3N2aWxsZS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luaXNhIFViaXBhcmlwb3ZpYyAoU29jY2VyKTo8L3N0cm9uZz4gQSB0d28tdGltZSBBbGwtQW1lcmljYW4gbWlkZmllbGRlciwgU2luaXNhIFViaXBhcmlwb3ZpYyBwbGF5ZWQgdHdvIHNlYXNvbnMgKDIwMDQsIDIwMDUpIHVuZGVyIEtlbiBMb2xsYSBhbmQgb25lIGZvciBDYWxlYiBQb3J0ZXIgKDIwMDYpIGFmdGVyIHRyYW5zZmVycmluZyBmcm9tIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgSWxsaW5vaXMtQ2hpY2Fnby4gSW4gMjAwNCBoZSBzdGFydGVkIGluIDEyIGdhbWVzIGFjdGlvbiBhbmQgc2NvcmVkIGhpcyBmaXJzdCBnb2FsIGluIGEgVUEgdW5pZm9ybSB0byBnaXZlIHRoZSBaaXBzIGEgMS0wIGxlYWQgaW4gYW4gZXZlbnR1YWwgMy0xIHdpbiBvdmVyIE9oaW8gU3RhdGUuIEFzIFVBIHdhcyBlbmpveWluZyBvbmUgb2YgaXRzIGFsbC10aW1lIGJlc3Qgc2Vhc29ucyB3aXRoIGFuIDE4LTEtNCByZWNvcmQsIHRoZSA1LTkgVWJpcGFyaXBvdmljIGhhZCBhIHRlYW0tbGVhZGluZyBhbmQgY2FyZWVyLWhpZ2ggMTcgZ29hbHMgYW5kIHNldmVuIGFzc2lzdHMgdG8gYWlkIHRoZSBaaXBzIGluIGNhcHR1cmluZyB0aGUgTUFDIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGFuZCB0b3VybmFtZW50IHRpdGxlcy4gVUEgdGhlbiBhZHZhbmNlZCB0byB0aGUgcXVhcnRlcmZpbmFscyBpbiB0aGUgTkNBQSBUb3VybmFtZW50IGJlZm9yZSBmYWxsaW5nIHRvIE1hcnlsYW5kIGJ5IHBlbmFsdHkga2lja3MuIFViaXBhcmlwb3ZpYyYjODIxNztzIHBlcmZvcm1hbmNlIGVhcm5lZCBoaW0gZmlyc3QtdGVhbSBBbGwtTUFDIGFuZCBBbGwtR3JlYXQgTGFrZXMgYW5kIHNlY29uZC10ZWFtIEFsbC1BbWVyaWNhIG9uIHRoZSBOYXRpb25hbCBTb2NjZXIgQ29hY2hlcyAoTlNDKSB0ZWFtLiBBbHRob3VnaCBzY29yaW5nIG9ubHkgc2V2ZW4gZ29hbHMgYW5kIHNldmVuIGFzc2lzdHMsIFViaXBhcmlwb3ZpYyBhZ2FpbiBsZWQgVUEgaW4gc2NvcmluZyBpbiAyMDA2IGFzIFVBIGNvbXBpbGVkIGEgMTMtNS0xIHJlY29yZCBlbiByb3V0ZSB0byBNQUMgY28tY2hhbXBpb25zLiBOYW1lZCB0aGUgMjAwNiBNQUMgUGxheWVyIG9mIHRoZSBZZWFyIGFuZCBzZWNvbmQtdGVhbSBBbGwtQW1lcmljYW4gYnkgYm90aCB0aGUgTlNDIGFuZCBDb2xsZWdlIFNvY2NlciBOZXdzLCBVYmlwYXJpcG92aWMgd2FzIHNlbGVjdGVkIGluIHRoZSB0aGlyZCByb3VuZCBieSB0aGUgTmV3IFlvcmsgQnVsbHMgb2YgTWFqb3IgTGVhZ3VlIFNvY2Nlciwgd2hlcmUgaGUgcGxheWVkIHVudGlsIDIwMTEuIFN0aWxsIHBsYXlpbmcgcHJvZmVzc2lvbmFsbHksIGhlIGlzIG5vdyB3aXRoIHRoZSBJbmR5IEVsZXZlbi4gVWJpcGFyaXBvdmljIHJlc2lkZXMgaW4gV2lsbG91Z2hieS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QmlsbCBXaWxsaWFtc29uIDsgJiM4MjE2Ozk5IChHb2xmKTo8L3N0cm9uZz4gQXMgYSBmb3VyLXllYXIgbGV0dGVybWFuIGR1cmluZyB0aGUgMTk5NS05OSBnb2xmIHNlYXNvbnMsIFdpbGxpYW1zb24gZWFybmVkIEFsbC1NQUMgaG9ub3JzIGFzIGEgcGxheWVyIGFuZCBpbiB0aGUgY2xhc3Nyb29tLiBBcyBhIGZyZXNobWFuLCBoZSBhdmVyYWdlZCA3Ny43IHN0cm9rZXMuIEhvd2V2ZXIsIHR3aWNlIGhlIGZpcmVkIHNlYXNvbiBsb3cgcm91bmRzIG9mIDcyIGF0IHRoZSBTZWFzY2FwZSBhbmQgS2VudCBJbnZpdGF0aW9uYWxzIGFuZCBhIHJvdW5kIG9mIDc1IGVhcm5lZCBoaW0gYSAyMm5kIGZpbmlzaCBhdCB0aGUgRGF5dG9uIEludml0YXRpb25hbC4gQSBzZWFzb24gbGF0ZXIsIFdpbGxpYW1zb24gbG93ZXJlZCBoaXMgYXZlcmFnZSB0byA3Ni40LCBzZWNvbmQgYmVzdCBvbiB0aGUgdGVhbS4gVGhyZWUgdGltZXMgaGUgc2hvdCBsb3cgcm91bmRzIG9mIDcxLCBhbmQgaGUgZmluaXNoZWQgdGllZCBmb3IgdGhpcmQgYXQgYm90aCB0aGUgQnV0bGVyIGFuZCBQZW5uIFN0YXRlIEludml0YXRpb25hbCBmb3IgaGlzIGJlc3QgZmluaXNoZXMuIEJldHRlciB5ZXQsIFdpbGxpYW1zb24gbWFuYWdlZCB0byBhY2hpZXZlIGEgMy43MSBncmFkZSBwb2ludCBhdmVyYWdlIGFzIGEgZmluYW5jZSBtYWpvciB3aGljaCBlYXJuZWQgaGltIGZpcnN0LXRlYW0gQWNhZGVtaWMgQWxsLU1BQy4gSGUgcmVwZWF0ZWQgdGhhdCBob25vciBpbiAxOTk3LTk4IGFuZCBhcyBhIHNlbmlvciB3b3VsZCBiZSBzZWxlY3RlZCBuYXRpb25hbGx5IHRoaXJkLXRlYW0gR1RFIEFjYWRlbWljIEFsbC1BbWVyaWNhbi4gSGUgcHJvZHVjZWQgaGlzIGJlc3QgZ29sZiBoaXMganVuaW9yIHNlYXNvbiwgY29tcGlsaW5nIGEgY2FyZWVyLWJlc3QgNzMuNyBzdHJva2UgYXZlcmFnZSB0aGF0IHdhcyBhZ2FpbiBzZWNvbmQgYmVzdCBvbiB0aGUgdGVhbS4gSGlzIGxvdyByb3VuZCBvZiA2OSBjYW1lIGF0IHRoZSBZYWxlIENsYXNzaWMsIGFuZCBoZSBoZWxwZWQgVUEgZmluaXNoIGZvdXJ0aCBhdCB0aGUgTUFDIENoYW1waW9uc2hpcHMgdGhhdCBlYXJuZWQgaGltIHNlY29uZCB0ZWFtIEFsbC1NQUMgYWNjb2xhZGVzLiBIZSBtYW5hZ2VkIGFuIGF2ZXJhZ2Ugb2YgNzQuOSBkdXJpbmcgaGlzIHNlbmlvciBjYW1wYWlnbiBhbmQgZmlyZWQgaGlzIGJlc3QgZ29sZiBhdCB0aGUgRHIuIFBlcHBlciBJbnRlcmNvbGxlZ2lhdGUgaW4gVGV4YXMgd2l0aCBhbiBldmVuIHBhciAyMTYgZm9yIGEgc2l4dGgtcGxhY2UgZmluaXNoLiBJbiBhZGRpdGlvbiwgV2lsbGlhbXNvbiB3YXMgdGhlIHJlY2lwaWVudCBvZiB0aGUgTUFDIFByZXNpZGVudGlhbCBBd2FyZCwgcmVjb2duaXppbmcgaGlzIGFjYWRlbWljIGFjaGlldmVtZW50LiBIZSByZXNpZGVzIGluIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPktyeXN0aW4gV2lsc29uIFJvc3MgJiM4MjE2OzA4IChTb2NjZXIpOjwvc3Ryb25nPiBBcyBhIGZpcnN0LXRlYW0gQWxsLU1BQyBob25vcmVlIGFuZCB0aHJlZS10aW1lIEFsbC1NQUMgQWNhZGVtaWMgc2VsZWN0aW9uLCBXaWxzb24gYmVjYW1lIHRoZSBmaXJzdCBhdGhsZXRlIGZyb20gdGhlIHdvbWVuJiM4MjE3O3Mgc29jY2VyIHByb2dyYW0gdGhhdCBiZWdhbiBpbiAyMDAxIHRvIGJlIG5vbWluYXRlZCBmb3IgdGhlIEhPRi4gV2lsc29uIGVhcm5lZCB0aHJlZSBsZXR0ZXJzIGFzIFVBJiM4MjE3O3MgZ29hbGtlZXBlciBmcm9tIDIwMDUtMDcuIFNoZSB3YXMgdGhlIHNlY29uZCBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIHByb2dyYW0mIzgyMTc7cyBoaXN0b3J5IHRvIGJlIG5hbWVkIHRvIHRoZSBNQUMmIzgyMTc7cyBmaXJzdCB0ZWFtIGluIDIwMDcgYW5kIHdhcyB0aGUgZmlyc3Qgc2luY2UgMjAwMy4gV2lsc29uIGNsb3NlZCBvdXQgaGVyIHRocmVlLXllYXIgY2FyZWVyIGFzIHRoZSBwcm9ncmFtJiM4MjE3O3MgbGVhZGVyIGluIHNhdmVzICgyMTMpLCBnb2FscyBhZ2FpbnN0IGF2ZXJhZ2UgKDEuMTUpLCBzaHV0b3V0cyAoMTgpIGFuZCB3aW5zICgyMSkuIFNoZSBhbHNvIGhhZCBoaWdoIHNlYXNvbiBtYXJrcyBvZiAxMCB3aW5zIGluIDIwMDYsIDg0IHNhdmVzLCBzaXggdGllcywgZ29hbHMgYWdhaW5zdCBhdmVyYWdlIG9mIDEuMDIgYW5kIHNldmVuIHNodXRvdXRzIGluIDIwMDcuIFdpbHNvbiByZXNpZGVzIGluIENsaW50b24uPC9wPgo8cD5LZW5uZXRoICYjODIyMDtSZWQmIzgyMjE7IENvY2hyYW5lIE1lcml0b3Jpb3VzIEF3YXJkPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1hcmsgVC4gJiM4MjE3Ozc4ICZhbXA7IENhdGh5IENsYXJrOjwvc3Ryb25nPiBUaGUgQ2hhaXJtYW4gb2YgQ2FuYWwgUG9pbnRlIENhcGl0YWwsIE1hcmsgVC4gQ2xhcmsgZWFybmVkIGFuIE0uQi5BLiBpbiBmaW5hbmNlIGZyb20gVUEgaW4gMTk3OCBhbmQgd2FzIGEgbWVtYmVyIG9mIFBoaSBEZWx0YSBUaGV0YSBmcmF0ZXJuaXR5LiAgSGlzIHVuZGVyZ3JhZHVhdGUgZGVncmVlIGlzIGZyb20gVGhlIE9oaW8gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eS4gTWFyayBjb250aW51ZWQgaGlzIGludm9sdmVtZW50IHdpdGggVUEgc2luY2UgaGlzIGdyYWR1YXRpb24sIHNlcnZpbmcgb24gdGhlIHVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBOYXRpb25hbCBBbHVtbmkgQm9hcmQuIEluIDIwMDYsIGhlIHdhcyBhd2FyZGVkIHRoZSBGcmFuayBMLiBTaW1vbmV0dGkgRGlzdGluZ3Vpc2hlZCBCdXNpbmVzcyBBbHVtbmkgQXdhcmQuIEhlIGlzIG9uIHRoZSBib2FyZCBvZiBkaXJlY3RvcnMgb2YgRmlyc3QgVGVlIEFrcm9uIGFuZCB0aGUgQ2hhbXBpb24mIzgyMTc7cyBDb3VuY2lsIGZvciB0aGUgQnJpZGdlc3RvbmUgV29ybGQgU2VyaWVzIG9mIEdvbGYuIE1hcmsgaXMgZm9ybWVyIHByZXNpZGVudCBvZiBQb3J0YWdlIENvdW50cnkgQ2x1Yi4gQ2F0aHkgQ2xhcmssIGFuIGFsdW1uYSBvZiBUaGUgT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LCBoYXMgYmVlbiBhIGNvbW11bml0eSB2b2x1bnRlZXIgYW5kIHBoaWxhbnRocm9waXN0IGZvciBuZWFybHkgNDAgeWVhcnMuIEhlciBpbnZvbHZlbWVudCBpbmNsdWRlcyB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBKdXZlbmlsZSBDb3VydCwgdGhlIEp1bmlvciBMZWFndWUgb2YgQWtyb24sIGFuZCBwcm9qZWN0cyB0YXJnZXRlZCBhdCBoZWxwaW5nIGNoaWxkcmVuLiBBIGNoYXJ0ZXIgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBBa3JvbiBDaGlsZCBHdWlkYW5jZSBXb21lbiYjODIxNztzIEJvYXJkLCBzaGUgc3BlYXJoZWFkZWQgdGhlIFJlbWVtYmVyIHRoZSBDaGlsZHJlbiBwcm9ncmFtLiBDYXRoeSB3YXMgYXdhcmRlZCB0aGUgMjAxNiBGcmllbmQgb2YgQ2hpbGRyZW4gQXdhcmQgYnkgQ2hpbGQgR3VpZGFuY2UgJmFtcDsgRmFtaWx5IFNvbHV0aW9ucy4gVGhlIENsYXJrcyBhcmUgbWFqb3Igc3VwcG9ydGVycyBvZiB0aGUgdW5pdmVyc2l0eS4gSW4gYWRkaXRpb24sIE1hcmsgaGFzIGJlZW4gaW5zdHJ1bWVudGFsIGluIHNlY3VyaW5nIGdpZnRzIGZyb20gRmlyc3RFbmVyZ3kgZm9yIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5LiBIZSB3YXMgYWxzbyBhIGtleSBjaGFtcGlvbiBmb3IgdGhlIEFsdW1uaSBhbmQgRGV2ZWxvcG1lbnQgb2ZmaWNlIG1vdmUgdG8gSW5mb0Npc2lvbiBTdGFkaXVtLiBUaGUgY291cGxlIGhhcyBnZW5lcm91c2x5IHN1cHBvcnRlZCBBa3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIEhvc3BpdGFsLCBBa3JvbiBBcnQgTXVzZXVtLCBBa3Jvbi1DYW50b24gUmVnaW9uYWwgRm9vZGJhbmssIGFuZCBVbml0ZWQgV2F5LjwvcD4KPHA+TWlrZSBLcmlubyBWYXJzaXR5ICYjODIyMDtBJiM4MjIxOyBBY2hpZXZlbWVudCBBd2FyZDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HcmVhdCBKb2huc29uICYjODIxNzs5OSwgJiM4MjE3OzAxLCAmIzgyMTc7MDQ6PC9zdHJvbmc+IEpvaG5zb24gd2FzIGEgZm91ci15ZWFyIGxldHRlcndpbm5lciBpbiB2b2xsZXliYWxsICgxOTk1LTk4KSB3aGVyZSBzaGUgaGVscGVkIHRoZSBaaXBzIGNvbXBpbGUgYSA3MS01NiByZWNvcmQuIFRoZSA1LTExIHV0aWxpdHkgcGxheWVyIGZyb20gV2VsbGluZ3RvbiwgY291bGQgcGxheSB2aXJ0dWFsbHkgYW55d2hlcmUgb24gdGhlIGNvdXJ0LiBTaGUgZWFybmVkIFVBJiM4MjE3O3MgTW9zdCBJbXByb3ZlZCBQbGF5ZXIgQXdhcmQgYXMgYSBmcmVzaG1hbiBhbmQgYXMgYSB0ZWFtIGNhcHRhaW4gaGVyIHNlbmlvciBzZWFzb24gSm9obnNvbiB3YXMgcHJlc2VudGVkIHRoZSBDb2FjaGVzIEF3YXJkIGZvciBoZXIgbGVhZGVyc2hpcCBhbmQgMy42IEdQQSBpbiB0aGUgY2xhc3Nyb29tLiBKb2huc29uIGVhcm5lZCBhbGwgaGVyIGRlZ3JlZXMgYXQgVUEsIGEgYmFjaGVsb3ImIzgyMTc7cyBpbiBzZWNvbmRhcnkgZWR1Y2F0aW9uIGluIDE5OTksIGEgbWFzdGVyJiM4MjE3O3MgaW4gaGlnaGVyIGVkdWNhdGlvbiBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBpbiAyMDAxLCBhbmQgaGVyIEpEIGluIGxhdyBpbiAyMDA0LiBTaGUgaGFzIHdvcmtlZCBpbiB0aGUgUHJvc2VjdXRvciYjODIxNztzIE9mZmljZSBmb3IgTWFob25pbmcgQ291bnR5LCBTdW1taXQgQ291bnR5LCBhbmQgdGhlIENpdHkgb2YgQWtyb24gc2luY2UgMjAwNC4gSW4gTm92ZW1iZXIgMjAxNCBhbmQgMjAxNiwgSm9obnNvbiB3YXMgZWxlY3RlZCByZXByZXNlbnRhdGl2ZSBmb3IgT2hpbyYjODIxNztzIDM1dGggRGlzdHJpY3Qgd2hpY2ggY292ZXJzIHRoZSBlYXN0ZXJuLCBzb3V0aGVybiBhbmQgc291dGh3ZXN0IHBvcnRpb25zIG9mIEFrcm9uLiBIZXIgcHJvZmVzc2lvbmFsIGV4cGVyaWVuY2VzIHB1dCBoZXIgaW4gYSB1bmlxdWUgcG9zaXRpb24gaW4gdGhlIE9oaW8gSG91c2UgYW5kIHNoZSBlbmpveWVkIHRhY2tsaW5nIHRoZSB2YXJpb3VzIGNoYWxsZW5nZXMuIFNoZSBicm91Z2h0IGEgc3Ryb25nIHZvaWNlIGZvciBlZHVjYXRpb24sIHdvbWVuLCBhbmQgY3JpbWluYWwganVzdGljZSB0byB0aGUgU3RhdGVob3VzZS4gU2hlIHdhcyBhIGZpZXJjZSBhZHZvY2F0ZSBmb3Igd29tZW4mIzgyMTc7cyBjb25jZXJucyBvdmVyIHNleHVhbCBhc3NhdWx0IGFuZCBkb21lc3RpYyB2aW9sZW5jZS4gSG93ZXZlciwgaW4gMjAxNiBzaGUgcmVzaWduZWQgdG8gYWNjZXB0IHRoZSBwb3NpdGlvbiBvZiBEZXB1dHkgRGlyZWN0b3IgaW4gdGhlIERlcGFydG1lbnQgb2YgTGF3IG9mIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEV4ZWN1dGl2ZSYjODIxNztzIG9mZmljZS4gSm9obnNvbiBpcyBtYXJyaWVkIGFuZCBtb3RoZXIgb2YgdHdvLiBUaGUgZmFtaWx5IHJlc2lkZXMgaW4gQWtyb24uPC9wPgo8cD5UZWFtIG9mIERpc3RpbmN0aW9uPC9wPgo8cD5UaGUgMTk3MS03MiBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW0sIHVuZGVyIHRoZSBndWlkYW5jZSBvZiBoZWFkIGNvYWNoIFd5YXR0IFdlYmIsIGhhZCBhIHJlY29yZC1icmVha2luZyAyNiB3aW5zIGluIDMxIGdhbWVzLCBjYXB0dXJlZCBpdHMgZm91cnRoIE5DQUEgQ29sbGVnZSBEaXZpc2lvbiBNaWRlYXN0IFJlZ2lvbiBjcm93biwgZmluaXNoZWQgYXMgdGhlIG5hdGlvbmFsIHJ1bm5lci11cCBpbiB0aGUgTkNBQSBGaW5hbHMuIFRoZSBzZWVtaW5nbHkgaW1wb3NzaWJsZSBkcmVhbSB3YXMgYWNoaWV2ZWQgYnkgYSB2ZXRlcmFuIHN0YXJ0aW5nIGZpdmUgYW5kIGEgc3Ryb25nIGJlbmNoIHRoYXQgZXN0YWJsaXNoZWQgc2l4IHRlYW0gcmVjb3JkcyBhbmQgbmluZSBpbmRpdmlkdWFsIHJlY29yZHMuIExlYWRpbmcgdGhlIHdheSB3YXMgNi1mb290LTQganVuaW9yIGZvcndhcmQgTGVuIFBhdWwsIHdobyBzY29yZWQgNSw2NDMgcG9pbnRzIHRvIGJlY29tZSB0aGUgYWxsLXRpbWUgc2Vhc29uIHNjb3JlciBhbmQgdGhlIGZpcnN0IFVBIHBsYXllciB0byBzY29yZSBvdmVyIDUwMCBwb2ludHMgdHdpY2UgaW4gaGlzIGNhcmVlciBlbiByb3V0ZSB0byBmaXJzdC10ZWFtIExpdHRsZSBBbGwtQW1lcmljYW4gaG9ub3JzLiAgSm9pbmluZyBoaW0gaW4gdGhlIHN0YXJ0aW5nIGxpbmUtdXAgd2VyZSBkb3VibGUtZmlndXJlIHNjb3JlcnMmIzgyMTE7IDYtMyBzZW5pb3IgZ3VhcmQgTGFycnkgUXVhcmxlcyAoMTMuNiBwcGcpLCA2LTUganVuaW9yIGZvcndhcmQgSGFydmV5IEdsb3ZlciAoMTAuOCBwcGcpLCBhbmQgNi03IHNlbmlvciBjZW50ZXIgUmFuZHkgQW5kZXJzb24gKDEwLjYgcHBnKS4gU2VuaW9yIDYtMSBwb2ludCBndWFyZCBXaWwgU2Nod2FyemluZ2VyIHJvdW5kZWQgb3V0IHRoZSBsaW5lLXVwIHdpdGggYSBzY29yaW5nIGF2ZXJhZ2Ugb2YgOC43IHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZS4gIEFsbCBmaXZlIGhhdmUgYWxyZWFkeSBiZWVuIGluZGl2aWR1YWxseSBpbmR1Y3RlZCBpbnRvIHRoZSBVQSBTcG9ydHMgSGFsbCBvZiBGYW1lLiBXaGlsZSB0aGVyZSB3ZXJlIHNldmVyYWwgbGFzdC1zZWNvbmQgdmljdG9yaWVzIGR1cmluZyB0aGUgMTk3MS03MiBzZWFzb24sIHRoZSBiaWdnZXN0IHdhcyBhIDcxLTY5IG92ZXJ0aW1lIHVwc2V0IG9mIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MmIzgyMTc7IE5vLiAxLXJhbmtlZCBUZW5uZXNzZWUgU3RhdGUgaW4gdGhlIE5DQUEgU2VtaWZpbmFscyB3aGVuIDYtOCByZXNlcnZlIGp1bmlvciBmb3J3YXJkIEJyaWFuIFdlc3RvdmVyIGRyb3ZlIHRoZSBsYW5lIGZvciBhIGxheS11cCBhcyB0aW1lIGV4cGlyZWQuPC9wPgo8cD5UaGUgYmFucXVldCBmZXN0aXZpdGllcyBvbiBPY3QuLiA2IHdpbGwgYmVnaW4gYXQgMTA6MzAgYS5tLiwgd2l0aCBhIGJydW5jaCBidWZmZXQgZm9sbG93ZWQgYnkgdGhlIGluZHVjdGlvbiBwcm9ncmFtIGF0IDExOjMwIGEubS4gVGhlIGNvc3Qgb2YgdGhlIGJhbnF1ZXQgaXMgJDQwIHBlciBwZXJzb24gYW5kICQyMCBmb3IgY2hpbGRyZW4gKDEyIGFuZCB1bmRlcikuIEZvciBmdXJ0aGVyIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHRoZSBWYXJzaXR5ICYjODIyMDtBJiM4MjIxOyBIYWxsIG9mIEZhbWUsIGNvbnRhY3QgVGltIEZhaXggYXQgKDMzMCkgOTcyLTg1MDIgb3IgdmlhIGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzp0ZmFpeEB1YWtyb24uZWR1IiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+dGZhaXhAdWFrcm9uLmVkdTwvYT4uPC9wPgo=