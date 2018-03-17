Home / Sports / University of Akron / University of Akron men’s basketball: Zips’ growing pains this season could set up program for success
Published: March 17, 2018 - 10:51 AM
By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Vbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIG1lbiYjODIxNztzIGJhc2tldGJhbGwgY29hY2ggSm9obiBHcm9jZSBzdHJ1Z2dsZWQgdG8gZmluZCBhIHdvcmQgdG8gZGVzY3JpYmUgdGhlIFppcHMmIzgyMTc7IHNlYXNvbi48L3A+CjxwPkFmdGVyIGNvbnRlbXBsYXRpbmcgZm9yIHNldmVyYWwgc2Vjb25kcywgaGUgc2FpZCB0aGUgbnVtYmVyICYjODIyMDsxODAuJiM4MjIxOyBUaGF0JiM4MjE3O3MgYmVjYXVzZSB0aGUgWmlwcyAmIzgyMTI7IGF0IGxlYXN0IGR1cmluZyB0aGVpciBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSBzY2hlZHVsZSAmIzgyMTI7IGxvb2tlZCBlbnRpcmVseSBkaWZmZXJlbnQgZnJvbSB3aGVuIGl0IGJlZ2FuIHRvIHdoZW4gaXQgZW5kZWQgaW4gYSA2Ny01OCBsb3NzIHRvIEVhc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gaW4gYSBzZWNvbmQtcm91bmQgZ2FtZSBpbiB0aGUgTUFDIFRvdXJuYW1lbnQuIEF0IG9uZSBwb2ludCwgdGhlIFppcHMgbGVkIHRoZSBFYWdsZXMgYnkgMTkgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+VGhlIGVtcGhhc2lzIGluIHRoZSBmaW5hbCB3ZWVrcyBvZiB0aGUgc2Vhc29uIGZvY3VzZWQgb24gaG93IHRoZXJlIHdhcyBhIGRlZmluaXRlIGNoYW5nZSBpbiB0aGUgd2F5IHRoZSB0ZWFtIGJlZ2FuIHRvIHJlc3BvbmQuPC9wPgo8cD5XaGlsZSBlYXJseSBpbiBjb25mZXJlbmNlIHBsYXksIHRoZSBaaXBzIHdvdWxkIGJ1aWxkIHNpZ25pZmljYW50IGZpcnN0LWhhbGYgbGVhZHMgb25seSB0byBzZWUgdGhlbSBkaXNzaXBhdGUgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIGFuZCBlbmQgdXAgd2l0aCBhIGxvc3MsIHRoZXJlIHdhcyBzb21ldGhpbmcgbm90aWNlYWJseSBkaWZmZXJlbnQgYmVnaW5uaW5nIHdpdGggYSA2OS02MyB3aW4gb3ZlciBDZW50cmFsIE1pY2hpZ2FuIG9uIEZlYi4gMjAuPC9wPgo8cD5UaGUgWmlwcyBwYXNzZWQgdGhlIGV5ZSB0ZXN0IG1vcmUgdGhhbiBhbnl0aGluZyBlbHNlLiBJdCB3YXMgYSBtYXR0ZXIgb2YgaW50YW5naWJsZXMgYXMgdGhlIHRoaW5ncyB0aGF0IEdyb2NlIGFuZCBoaXMgc3RhZmYgbGlrZWQgdG8gcHJlYWNoICYjODIxMjsgZWZmb3J0LCBhdHRpdHVkZSwgY29hY2hhYmlsaXR5LCBldGMuICYjODIxMjsgZmluYWxseSBzZWVtZWQgdG8gc3RhcnQgc2lua2luZyBpbi4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2Ugd2VyZSBpbiBwb3NpdGlvbiB0byB3aW4gZ2FtZXMgZG93biB0aGUgc3RyZXRjaCB0aGF0IHdlIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgaW4gcG9zaXRpb24gdG8gd2luIDQtNiB3ZWVrcyBiZWZvcmUsJiM4MjIxOyBHcm9jZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7U28gSSB0aG91Z2h0IHdlIHJlYWxseSwgcmVhbGx5IGltcHJvdmVkIGEgZ3JlYXQgZGVhbCwgYW5kIG5vdyB3ZSBqdXN0IGhhdmUgdG8gdHJ5IHRvIGJ1aWxkIG9uIHRoYXQgYW5kIGNvbnRpbnVlIHRvIGFkZCB0aGUgdGhyZWUgdHJhbnNmZXIgW3BsYXllcnNdLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkFueW9uZSB3aG8gdW5kZXJzdGFuZHMgYmFza2V0YmFsbCBrbmV3IHRoZSByZWNlbnRseSBjb25jbHVkZWQgc2Vhc29uIHdhc24mIzgyMTc7dCBnb2luZyB0byBiZSBhIGNha2V3YWxrLiBIb3dldmVyLCB0aG9zZSB0aHJlZSB0cmFuc2ZlcnMgcGxheWVycyAmIzgyMTI7IExvcmVuIENocmlzdGlhbiBKYWNrc29uLCBFcmljIEhlc3RlciBhbmQgRGVuZyBSaWFrICYjODIxMjsgd2lsbCByYWlzZSB0aGUgZXhwZWN0YXRpb25zIGZvciBuZXh0IHNlYXNvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtObyBxdWVzdGlvbiB3ZSBmZWVsIG9wdGltaXN0aWMgYWJvdXQgdGhlIHVwY29taW5nIHllYXIsJiM4MjIxOyBHcm9jZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgZXhjaXRlZCB0byBhZGQgdGhlIGV4dHJhIHBpZWNlcyB0aGF0IHdlIGhhdmUgYW5kIHdlIGRvIGV4cGVjdCB0byBiZSBiZXR0ZXIsIHRvIGJlIGJldHRlciBlYXJsaWVyIGFuZCB0byBiZSBtb3JlIGV4cGVyaWVuY2VkLiBJIHRoaW5rIHRoYXQmIzgyMTc7cyBmYWlyIHRvIHNheS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5FdmVuIG1vcmUgaW1wb3J0YW50LCBhZnRlciB3YXRjaGluZyB0aGVpciBzb29uLXRvLWJlIHRlYW1tYXRlcyBzdHJ1Z2dsZSBhdCB2YXJpb3VzIHBvaW50cyBkdXJpbmcgdGhlIHNlYXNvbiwgdGhlIG5ldyBwbGF5ZXJzIGFyZSBhbHJlYWR5IHZlc3RlZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgcGFpbmZ1bCwgYW5kIEkgdGhpbmsgd2UgaGFkIHRvIGdvIHRocm91Z2ggYWxsIG9mIHRoYXQgdG9nZXRoZXIsJiM4MjIxOyBHcm9jZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGV5IHdlcmUgZGlzYXBwb2ludGVkIGxpa2UgYWxsIG9mIHVzIHdlcmUgYXQgdGhlIGxvc3NlcyB3ZSBoYWQgd2hlcmUgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZmVlbCBsaWtlIHdlIHdlcmUgcGh5c2ljYWwsIG1lbnRhbGx5IHRvdWdoIGVub3VnaCwgb3VyIGF0dGl0dWRlcyB3ZXJlbiYjODIxNzt0IHdoZXJlIHRoZXkgbmVlZGVkIHRvIGJlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlN0aWxsLCBHcm9jZSBjb25jZWRlZCBpbmV4cGVyaWVuY2UgZGlkbiYjODIxNzt0IGNvc3QgdGhlIFppcHMgdmljdG9yaWVzICYjODIxMjsgYSBsYWNrIG9mIGRlcHRoIGFtb25nIGJpZyBtZW4gZGlkLiBMb3Npbmcgc29waG9tb3JlIGZvcndhcmQgRW1tYW51ZWwgT2xvamFrcG9rZSwgd2hvIHVuZGVyd2VudCBlbWVyZ2VuY3kgb3BlbiBoZWFydCBzdXJnZXJ5LCBwcm92ZWQgdG8gYmUgYSBodWdlIGJsb3cgdGhhdCB3YXMgY29tcG91bmRlZCBieSBhbiBpbmp1cnkgdG8gZnJlc2htYW4gZm9yd2FyZCBKYXlkZW4gU2F5bGVzIHNob3J0bHkgdGhlcmVhZnRlci48L3A+CjxwPlNheWxlcyB3ZW50IGRvd24gaW4gYW4gODAtNzggd2luIG92ZXIgQm93bGluZyBHcmVlbiBvbiBKYW4uIDEzIGFuZCBzYXQgb3V0IHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBzZWFzb24gd2l0aCB0ZW5kb24gaXNzdWVzLiBJZiBoZSBhbmQgT2xvamFrcG9rZSBjYW4gcmV0dXJuLCBpdCB3aWxsIGdpdmUgdGhlIFppcHMgcGxlbnR5IG9mIGRlcHRoIGluIHRoZSBmcm9udGNvdXJ0LjwvcD4KPHA+SnVzdCBhcyBpbXBvcnRhbnQgaXMgdGhhdCBieSBiZWluZyBmb3JjZWQgdG8gcGxheSBzbyBtYW55IHlvdW5nZXIgcGxheWVycywgR3JvY2UgbmV4dCBzZWFzb24gd2lsbCBoYXZlIGFuIGV4cGVyaWVuY2VkIHRlYW0gJiM4MjEyOyBldmVuIHdpdGhvdXQgZ3VhcmQgVmlyc2hvbiBDb3R0b24sIHdobyBsZWZ0IHRoZSBwcm9ncmFtIHRoaXMgd2VlayAmIzgyMTI7IG1hZGUgdXAgb2YgcGxheWVycyB3aG8gaGF2ZSBib3VnaHQgaW50byB0aGUgcHJvZ3JhbS48L3A+CjxwPk9wdGltaXNtIG1heSBiZSBpbiBvcmRlci48L3A+CjxwPkdlb3JnZSBNLiBUaG9tYXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdtdGhvbWFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBaaXBzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS96aXBzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vemlwcyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS96aXBzPC9hPi48L2E+IEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0dlb3JnZVRob21hc0FCSi4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0dlb3JnZVRob21hc0FCSiIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQko8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)