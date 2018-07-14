Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Wimbledon: Angelique Kerber tops Serena Williams for third Grand Slam title
Published: July 14, 2018 - 6:48 PM | Updated: July 14, 2018 - 7:05 PM
Full Screen Linked Image

By Howard Fendrich

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians 6, Yankees 5: 12 Walk-Off Thoughts on Shane Bieber displaying composure beyond his years and a key strike-’em-out-throw-’em-out Updated July 14th, 2018 12:02 AM
Indians: Matchups for upcoming games July 13th, 2018 11:36 PM
MLB roundup: Blue Jays defeat Red Sox; Pirates beat Brewers July 13th, 2018 11:21 PM
Sports news roundup, compiled July 13: DeMarco Murray retires July 13th, 2018 11:07 PM

THE LATEST

Ohio farmers primed for big harvests, but tariffs, NAFTA talks cut crop prices Updated July 14th, 2018 7:06 PM
Things to Do, July 15: Vintage Days at Stan Hywet; music and wine fest; walking tour; Barenaked Ladies; Nina Simone tribute Updated July 14th, 2018 6:59 PM
Haiti’s prime minister resigns amid fuel price hike fallout Today July 14th, 2018 6:47 PM
Israel exchanges intense fire with Hamas militants in Gaza Updated July 14th, 2018 5:27 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal