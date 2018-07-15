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Wimbledon: Novak Djokovic back on top after dominating weary Kevin Anderson for singles title
Published: July 15, 2018 - 4:32 PM

By Howard Fendrich

Associated Press

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