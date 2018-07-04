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Wimbledon: Roger Federer, Serean Williams roll into third round
Published: July 4, 2018 - 1:47 PM

By Mattias Karen

Associated Press

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