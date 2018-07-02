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Wimbledon: Serena Williams wins opening match, says her expectations remain high
Published: July 2, 2018 - 8:44 PM
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By Howard Fendrich

Associated Press

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