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Women’s college basketball: Defending national champion Ashland continues to add to record Division II winning streak
Published: January 28, 2018 - 9:13 AM
By Mitch Stacy
Associated Press
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