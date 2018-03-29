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Women’s NCAA Tournament: All top seeds in Final Four but UConn still stands alone
Published: March 29, 2018 - 12:04 PM
By David Brandt
Associated Press
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