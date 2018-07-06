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World Cup Soccer: Belgium eliminates Brazil from World Cup to reach semifinals; France reaches semifinals, beats Uruguay 2-0
Published: July 6, 2018 - 8:06 PM
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