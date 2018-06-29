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World Cup Soccer: Injuries raise concerns about Brazil’s training methods
Published: June 29, 2018 - 12:31 PM

By Tales Azzoni

Associated Press

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