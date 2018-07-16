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Wrestling: CVCA’s Jordan Decatur, Brecksville’s Gabe Tagg hope to push each other to national titles
Published: July 16, 2018 - 9:11 PM | Updated: July 16, 2018 - 10:09 PM
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By Brad Bournival

ABJ/Ohio.com correspondent

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