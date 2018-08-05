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2018 WGC-Bridgestone Invitational update: Leader Justin Thomas set to tee off at 2 p.m. with Rory McIlory in Sunday’s final round at Firestone Country Club
Published: August 5, 2018 - 1:46 PM | Updated: August 5, 2018 - 1:48 PM
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