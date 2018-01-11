Ohio.com / Uncategorized / Agate0112
Published: January 11, 2018 - 11:13 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAkxJiMxODk7CSgyMjMpCWF0IElORElBTkE8L3A+CjxwPmF0IENIQVJMT1RURQk0CSgyMDcmIzE4OTspCVV0YWg8L3A+CjxwPmF0IFdBU0hJTkdUT04JMTAmIzE4OTsJKDIxOCYjMTg5OykJT3JsYW5kbzwvcD4KPHA+YXQgQVRMQU5UQQkzJiMxODk7CSgyMTEpCUJyb29rbHluPC9wPgo8cD5hdCBNSU5ORVNPVEEJT0ZGCShPRkYpCU5ldyBZb3JrPC9wPgo8cD5hdCBORVcgT1JMRUFOUwlPRkYJKE9GRikJUG9ydGxhbmQ8L3A+CjxwPkdvbGRlbiBTdGF0ZQk0JiMxODk7CSgyMjIpCWF0IE1JTFdBVUtFRTwvcD4KPHA+YXQgREVOVkVSCTcmIzE4OTsJKDIwNyYjMTg5OykJTWVtcGhpczwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk3CSgyMjYpCWF0IFBIT0VOSVg8L3A+CjxwPkNPTExFR0UgQkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+YXQgWUFMRQk4CUJyb3duPC9wPgo8cD5hdCBCVVRMRVIJNAlNYXJxdWV0dGU8L3A+CjxwPmF0IERBWVRPTgkxJiMxODk7CVZhIENvbW1vbndlYWx0aDwvcD4KPHA+YXQgREVUUk9JVAlPRkYJWW91bmdzdG93biBTdDwvcD4KPHA+YXQgSVVQVUkJNQlHcmVlbiBCYXk8L3A+CjxwPmF0IE9BS0xBTkQJMTUmIzE4OTsJQ2xldmVsYW5kIFN0PC9wPgo8cD5PaGlvCTIJYXQgS0VOVCBTVDwvcD4KPHA+YXQgUEVOTiBTVAk3CU5lYnJhc2thPC9wPgo8cD5hdCBJTEwuLUNISUNBR08JMglNaWx3YXVrZWU8L3A+CjxwPmF0IFBSSU5DRVRPTgkxMAlDb2x1bWJpYTwvcD4KPHA+YXQgUEVOTlNZTFZBTklBCTExCUNvcm5lbGw8L3A+CjxwPmF0IERFUEFVTAlQSwlQcm92aWRlbmNlPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBDT0xVTUJVUwlPRkYJVmFuY291dmVyCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgRkxPUklEQQlPRkYJQ2FsZ2FyeQlPRkY8L3A+CjxwPmF0IENBUk9MSU5BCU9GRglXYXNoaW5ndG9uCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwktMTA1CVdpbm5pcGVnCS0xMDU8L3A+CjxwPmF0IEFSSVpPTkEJT0ZGCUVkbW9udG9uCU9GRjwvcD4KPHA+TkZMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmcyBTYXR1cmRheTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BOCVREQVkJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTIJMwkoNDEpCWF0IFBISUxBREVMUEhJQTwvcD4KPHA+YXQgTkVXIEVOR0xBTkQJMTMJMTMmIzE4OTsJKDQ4KQlUZW5uZXNzZWU8L3A+CjxwPlBsYXlvZmZzIFN1bmRheTwvcD4KPHA+YXQgUElUVFNCVVJHSAk2CTcJKDQxJiMxODk7KQlKYWNrc29udmlsbGU8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQk0CTUJKDQ2JiMxODk7KQlOZXcgT3JsZWFuczwvcD4KPHA+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DSU5DSU5OQVRJIEJFTkdBTFMgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBGcmFuayBQb2xsYWNrIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lIGNvYWNoLjwvcD4KPHA+Q0xFVkVMQU5EIEJST1dOUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBETCBSaWNreSBBbGkmIzgyMTc7aWZ1YSwgTEIgTWF4IEJ1bGxvdWdoLCBPTCBKb3NlcGggQ2hlZWssIERMIEplcmVteSBGYXVsaywgUkIgS2VsdmluIFRheWxvciBhbmQgREIgQ29yZXkgV2hpdGUgdG8gdGhlIHJlc2VydmUvZnV0dXJlcyBjb250cmFjdHMuPC9wPgo8cD5DYW5hZGlhbiBGb290YmFsbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPldJTk5JUEVHIEJMVUUgQk9NQkVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBEQiBFcmljIFBhdHRlcnNvbi48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Q09MT1JBRE8gQVZBTEFOQ0hFICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRiBBLkouIEdyZWVyIGFuZCBEIERhdmlkIFdhcnNvZnNreSBmcm9tIFNhbiBBbnRvbmlvIChBSEwpLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgSVNMQU5ERVJTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRnMgTWljaGFlbCBEYWwgQ29sbGUgYW5kIEFudGhvbnkgQmVhdXZpbGxpZXIgYW5kIEQgU2ViYXN0aWFuIEFobyBmcm9tIEJyaWRnZXBvcnQgKEFITCkuPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5TQU4gQU5UT05JTyBSQU1QQUdFICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRiBUaG9tYXMgRnJhemVlIGZyb20gTm9yZm9sayAoRUNITCkuPC9wPgo8cD5FQ0hMPC9wPgo8cD5XT1JDRVNURVIgUkFJTEVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBGIEJyaWFuIEJvd2VuLjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NYWpvciBMZWFndWUgU29jY2VyPC9wPgo8cD5DT0xVTUJVUyBDUkVXICYjODIxMjsgUmUtc2lnbmVkIEcgTG9nYW4gS2V0dGVyZXIgYW5kIEQgR2FzdG9uIFNhdXJvLjwvcD4KPHA+RkMgREFMTEFTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEQgSm9yZGFuIENhbm8uPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBDSVRZIEZDICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEQgQ2VkcmljIEhvdW50b25kamkuPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBXb21lbiYjODIxNztzIFNvY2NlciBMZWFndWU8L3A+CjxwPlNLWSBCTFVFIEZDICYjODIxMjsgQWNxdWlyZWQgRCBSZWJla2FoIFN0b3R0IGFuZCBGIEthdGllIEpvaG5zb24gZnJvbSBTZWF0dGxlIGZvciB0aGUgcmlnaHRzIHRvIEQgQ2FpdGxpbiBGb29yZC48L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPkFMQUJBTUEgJiM4MjEyOyBBbm5vdW5jZWQgUyBNaW5rYWggRml0enBhdHJpY2ssIFMgUm9ubmllIEhhcnJpc29uLCBUQiBCbyBTY2FyYnJvdWdoIGFuZCBEVCBEYSYjODIxNztSb24gUGF5bmUgd2lsbCBlbnRlcmluZyB0aGUgTkZMIGRyYWZ0LjwvcD4KPHA+RkxPUklEQSAmIzgyMTI7IE5hbWVkIFJvbiBFbmdsaXNoIHNhZmV0aWVzIGNvYWNoLjwvcD4KPHA+Tk9SVEggQ0FST0xJTkEgJiM4MjEyOyBPTCBUb21teSBIYXR0b24gYW5ub3VuY2VkIGhpcyByZXRpcmVtZW50LjwvcD4KPHA+U1RBTkZPUkQgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBCb2JieSBLZW5uZWR5IHdpZGUgcmVjZWl2ZXJzIGNhb2NoIGFuZCBLZXZpbiBDYXJiZXJyeSBvZmZlbnNpdmUgbGluZSBhbmQgcnVubmluZyBnYW1lIGNvb3JkaW5hdG9yLjwvcD4KPHA+VEVOTkVTU0VFIFRFQ0ggJiM4MjEyOyBEb250YWUgV3JpZ2h0IHNwZWNpYWwgdGVhbXMgY29vcmRpbmF0b3IuPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TkZMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIFNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5EaXZpc2lvbmFsIFBsYXlvZmZzPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgNDozNSBwLm0uIChOQkMpPC9wPgo8cD5UZW5uZXNzZWUgYXQgTmV3IEVuZ2xhbmQsIDg6MTUgcC5tLiAoQ0JTKTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkphY2tzb252aWxsZSBhdCBQaXR0c2J1cmdoLCAxOjA1IHAubS4gKENCUyk8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIGF0IE1pbm5lc290YSwgNDo0MCBwLm0uIChGT1gpPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFPC9wPgo8cD5Cb3dsIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+SmFuLiAyMDwvcD4KPHA+RWFzdC1XZXN0IFNocmluZSBDbGFzc2ljPC9wPgo8cD4oQXQgU3QuIFBldGVyc2J1cmcsIEZsYS4pPC9wPgo8cD5FYXN0IHZzLiBXZXN0LCAzIHAubS4gKE5GTE4pPC9wPgo8cD5ORkxQQSBDb2xsZWdpYXRlIEJvd2w8L3A+CjxwPihBdCBDYXJzb24sIENhbGlmLik8L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIHZzLiBOYXRpb25hbCwgNCBwLm0uIChGUzEpPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5OQkFHTDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXRsYW50aWMgRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldlc3RjaGVzdGVyCTE4CTEwCS42NDMJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+UmFwdG9ycwkxNQkxMAkuNjAwCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkxvbmcgSXNsYW5kCTE0CTExCS41NjAJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+TWFpbmUJMTIJMTIJLjUwMAk0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldpc2NvbnNpbgkxNQkxMQkuNTc3CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkZvcnQgV2F5bmUJMTQJMTEJLjU2MAkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkdyYW5kIFJhcGlkcwkxMwkxNAkuNDgxCTImIzE4OTs8L3A+CjxwPldpbmR5IENpdHkJMTAJMTQJLjQxNwk0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNhbnRvbgk5CTE1CS4zNzUJNTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Tb3V0aGVhc3QgRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxha2VsYW5kCTE0CTEwCS41ODMJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RXJpZQkxMQkxNQkuNDIzCTQ8L3A+CjxwPkRlbGF3YXJlCTgJMTYJLjMzMwk2PC9wPgo8cD5HcmVlbnNib3JvCTgJMTcJLjMyMAk2JiMxODk7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NaWR3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTE1CTExCS41NzcJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SW93YQkxMwkxMAkuNTY1CSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2lvdXggRmFsbHMJMTIJMTQJLjQ2MgkzPC9wPgo8cD5NZW1waGlzCTEwCTE3CS4zNzAJNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Tb3V0aCBCYXkJMTUJMTAJLjYwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TYW50YSBDcnV6CTE2CTExCS41OTMJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+UmVubwkxMwkxMQkuNTQyCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkFndWEgQ2FsaWVudGUJMTQJMTIJLjUzOAkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5Ob3J0aGVybiBBcml6b25hCTEwCTE0CS40MTcJNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Tb3V0aHdlc3QgRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJpbyBHcmFuZGUgVmFsbGV5CTE4CTkJLjY2NwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5BdXN0aW4JMTUJMTAJLjYwMAkyPC9wPgo8cD5UZXhhcwkxMwkxMQkuNTQyCTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNhbHQgTGFrZSBDaXR5CTQJMjMJLjE0OAkxNDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJhcHRvcnMgMTA5LCBTYW50YSBDcnV6IDgzPC9wPgo8cD5SZW5vIDExOCwgTWFpbmUgMTEzPC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5IDExMCwgRm9ydCBXYXluZSAxMDg8L3A+CjxwPlNvdXRoIEJheSAxMTcsIExvbmcgSXNsYW5kIDk3PC9wPgo8cD5EZWxhd2FyZSAxMzEsIFNhbHQgTGFrZSBDaXR5IDEwNjwvcD4KPHA+V2luZHkgQ2l0eSAxMDksIFNpb3V4IEZhbGxzIDkxPC9wPgo8cD5MYWtlbGFuZCAxMTcsIE1lbXBoaXMgMTA4PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DYW50b24gYXQgTm9ydGhlcm4gQXJpem9uYSwgMTIgcC5tLjwvcD4KPHA+V2lzY29uc2luIGF0IEF1c3RpbiwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5HcmVlbnNib3JvIGF0IFRleGFzLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkgYXQgTG9uZyBJc2xhbmQsIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+V2VzdGNoZXN0ZXIgYXQgQWd1YSBDYWxpZW50ZSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5HcmFuZCBSYXBpZHMgYXQgSW93YSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5FcmllIGF0IFJpbyBHcmFuZGUgVmFsbGV5LCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNPTExFR0UgTUVOPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBVLiA3NiwgTG95b2xhIChNZC4pIDY1PC9wPgo8cD5Bcm15IDgxLCBMYWZheWV0dGUgNzE8L3A+CjxwPkJvc3RvbiBVLiA3MiwgQ29sZ2F0ZSA1ODwvcD4KPHA+QnVja25lbGwgNzgsIExlaGlnaCA2NTwvcD4KPHA+RGVsYXdhcmUgNzIsIERyZXhlbCA2NjwvcD4KPHA+SG9mc3RyYSA3NiwgVG93c29uIDczPC9wPgo8cD5Jb25hIDcxLCBTaWVuYSA2OTwvcD4KPHA+TElVIEJyb29rbHluIDkwLCBGYWlybGVpZ2ggRGlja2luc29uIDg1PC9wPgo8cD5NYW5oYXR0YW4gNTksIEZhaXJmaWVsZCA1MzwvcD4KPHA+TW91bnQgU3QuIE1hcnkmIzgyMTc7cyA4MSwgU2FjcmVkIEhlYXJ0IDc1PC9wPgo8cD5OYXZ5IDYxLCBIb2x5IENyb3NzIDU2LCBPVDwvcD4KPHA+U3QuIEZyYW5jaXMgKFBhLikgODksIFJvYmVydCBNb3JyaXMgODA8L3A+CjxwPlN0LiBGcmFuY2lzIEJyb29rbHluIDc3LCBDQ1NVIDYwPC9wPgo8cD5XYWduZXIgNzEsIEJyeWFudCA2MjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q29sbC4gb2YgQ2hhcmxlc3RvbiA4MiwgTm9ydGhlYXN0ZXJuIDY2PC9wPgo8cD5FVFNVIDY4LCBVTkMtR3JlZW5zYm9ybyA1ODwvcD4KPHA+RmxvcmlkYSBHdWxmIENvYXN0IDc1LCBTQy1VcHN0YXRlIDU4PC9wPgo8cD5HZW9yZ2lhIFNvdXRoZXJuIDc3LCBDb2FzdGFsIENhcm9saW5hIDY2PC9wPgo8cD5HZW9yZ2lhIFN0LiA3MSwgQXBwYWxhY2hpYW4gU3QuIDU4PC9wPgo8cD5KYWNrc29udmlsbGUgNjUsIEtlbm5lc2F3IFN0LiA1ODwvcD4KPHA+TWFyc2hhbGwgOTEsIENoYXJsb3R0ZSA4MzwvcD4KPHA+Tm9ydGggRmxvcmlkYSAxMDIsIExpcHNjb21iIDk2PC9wPgo8cD5TYW1mb3JkIDEwNywgVGhlIENpdGFkZWwgOTE8L3A+CjxwPlN0ZXRzb24gODAsIE5KSVQgNjc8L3A+CjxwPlVBQiA4NiwgU291dGhlcm4gTWlzcy4gNzU8L3A+CjxwPlVOQy1XaWxtaW5ndG9uIDgwLCBFbG9uIDc4LCBPVDwvcD4KPHA+Vy4gS2VudHVja3kgNzUsIE9sZCBEb21pbmlvbiA2ODwvcD4KPHA+V2lsbGlhbSAmYW1wOyBNYXJ5IDg5LCBKYW1lcyBNYWRpc29uIDgyLCBPVDwvcD4KPHA+V3JpZ2h0IFN0LiA4NCwgTi4gS2VudHVja3kgODE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TUlEV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QmVsbW9udCA3NiwgU0lVLUVkd2FyZHN2aWxsZSA2MTwvcD4KPHA+RGVudmVyIDY3LCBOLiBEYWtvdGEgU3QuIDYxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1hbG9uZSA2NiwgTGFrZSBFcmllIDU3PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OZWJyYXNrYS1PbWFoYSA4NywgVy4gSWxsaW5vaXMgNjY8L3A+CjxwPk5vcnRoIERha290YSA4MSwgSWRhaG8gU3QuIDU4PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9oaW8gU3RhdGUgOTEsIE1hcnlsYW5kIDY5PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TLiBEYWtvdGEgU3QuIDc4LCBPcmFsIFJvYmVydHMgNzU8L3A+CjxwPlNvdXRoIERha290YSA2OCwgRm9ydCBXYXluZSA1ODwvcD4KPHA+VGVubmVzc2VlIFN0LiA2OSwgRS4gSWxsaW5vaXMgNjU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEhXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIDEwNCwgVHVsc2EgNzE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RkFSIFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkhhd2FpaSA1NywgQ2FsIFBvbHkgNDU8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPgo8cD5PSElPIFNUQVRFIDkxLCBNQVJZTEFORCA2OTwvcD4KPHA+TUFSWUxBTkQgKDE0LTUpJiM4MjEyO0Zlcm5hbmRvIDEtMiAwLTAgMiwgQ2Vrb3Zza3kgNy0xMiA0LTUgMTgsIE1vcnNlbGwgMC03IDQtOCA0LCBIdWVydGVyIDQtMTAgMC0wIDEyLCBDb3dhbiAzLTEzIDMtNCAxMiwgVG9tYWljIDMtNCA0LTcgMTEsIE9iaSAxLTIgMC0wIDIsIFZhbG1vbiAwLTEgMC0wIDAsIE1vbmEgMS0xIDItMiA0LCBOaWNrZW5zIDItOCAwLTAgNC4gVG90YWxzIDIyLTYwIDE3LTI2IDY5LjwvcD4KPHA+T0hJTyBTVEFURSAoMTQtNCkmIzgyMTI7VGF0ZSA0LTggNC01IDEzLCBLLldlc3NvbiAzLTUgMi0zIDgsIEJhdGVzLURpb3AgMTAtMTUgMC0wIDI2LCBXaWxsaWFtcyAzLTYgMC0wIDgsIEMuSmFja3NvbiA0LTkgNC00IDE0LCBZb3VuZyAwLTAgMC0wIDAsIEEuV2Vzc29uIDEtNCAwLTAgMywgUG90dGVyIDItMiAwLTAgNSwgRGFraWNoIDQtNSAwLTAgMTEsIExhbmUgMS0xIDAtMCAzLCBKYWxsb3cgMC0yIDAtMCAwLiBUb3RhbHMgMzItNTcgMTAtMTIgOTEuPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZSYjODIxMjtPaGlvIFN0LiA0NC0zMi4gMy1Qb2ludCBHb2FscyYjODIxMjtNYXJ5bGFuZCA4LTIyIChIdWVydGVyIDQtNiwgQ293YW4gMy02LCBUb21haWMgMS0yLCBWYWxtb24gMC0xLCBDZWtvdnNreSAwLTEsIE1vcnNlbGwgMC0yLCBOaWNrZW5zIDAtNCksIE9oaW8gU3QuIDE3LTI5IChCYXRlcy1EaW9wIDYtOCwgRGFraWNoIDMtNCwgV2lsbGlhbXMgMi0zLCBDLkphY2tzb24gMi01LCBQb3R0ZXIgMS0xLCBMYW5lIDEtMSwgVGF0ZSAxLTIsIEEuV2Vzc29uIDEtNCwgSmFsbG93IDAtMSkuIEZvdWxlZCBPdXQmIzgyMTI7Tm9uZS4gUmVib3VuZHMmIzgyMTI7TWFyeWxhbmQgMzQgKE1vcnNlbGwgOCksIE9oaW8gU3QuIDMxIChCYXRlcy1EaW9wIDgpLiBBc3Npc3RzJiM4MjEyO01hcnlsYW5kIDEyIChDb3dhbiA1KSwgT2hpbyBTdC4gMjUgKEMuSmFja3NvbiA2KS4gVG90YWwgRm91bHMmIzgyMTI7TWFyeWxhbmQgMTIsIE9oaW8gU3QuIDE4LjwvcD4KPHA+TUFMT05FIDY2LCBMQUtFIEVSSUUgNTc8L3A+CjxwPkxBS0UgRVJJRSAoOS03LCA0LTQpICYjODIxMjsgTWlkZGVuZG9yZiAzLTYgMC0wIDgsIER1bm5pZ2FuIDItNSAwLTAgNCwgSHVtcGhyZXkgNC0xMCAwLTAgOSwgS3luYXJkIDQtMTAgMi0yIDEwLCBTY290dCAxLTMgMC0wIDIsIEphbWVzIDItNyAwLTAgNSwgUmhvZGVzIDctOCAwLTAgMTQsIFJpZ2dzIDAtMyAwLTEgMCwgVGhvbWFzIDAtMiAyLTIgMiwgTG9vbWlzIDAtMyAwLTAgMCwgTW9ycmlzIDEtNSAxLTIgMy4gVG90YWxzOiAyNC02MiA1LTcgNTcuPC9wPgo8cD5NQUxPTkUgKDExLTYsIDQtNSkgJiM4MjEyOyBTcG90bGVzb24gMS00IDUtNiA3LCBFdmFucyAxLTIgMi0yIDQsIEpvcmRhbiA1LTExIDUtNSAxNywgSGF5bmllIDItNCA0LTcgOCwgU2hlcHBhcmQgMi05IDEtMiA2LCBNYWplc3RpYyAzLTYgMi0yIDEwLCBNb3VsaW9tIDAtMiAyLTIgMiwgQnV0bGVyIDEtNiAxLTEgMywgRXJuc3QgNC05IDEtMiA5LiBUb3RhbHM6IDE5LTUzIDIzLTI5IDY2LjwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWUmIzgyMTI7TWFsb25lLCAyOC0yNS4gMy1Qb2ludCBHb2FscyYjODIxMjtMYWtlIEVyaWUgNC0yMyAoTWlkZGVuZG9yZiAyLTQsIEh1bXBocmV5IDEtNCwgSmFtZXMgMS01LCBTY290dCAwLTEsIFJpZ2dzIDAtMSwgVGhvbWFzIDAtMSwgS3luYXJkIDAtMywgTW9ycmlzIDAtNCksIE1hbG9uZSA1LTIxIChNYWplc3RpYyAyLTQsIEpvcmRhbiAyLTcsIFNoZXBwYXJkIDEtNSwgRXJuc3QgMC0xLCBTcG90bGVzb24gMC0yLCBCdXRsZXIgMC0yKS4gRm91bGVkIE91dCYjODIxMjtOb25lLiBSZWJvdW5kcyYjODIxMjtMYWtlIEVyaWUgMzYgKFJob2RlcyA2KSwgTWFsb25lIDQxIChFcm5zdCAxMykuIEFzc2lzdHMmIzgyMTI7TGFrZSBFcmllIDE2IChIdW1waHJleSA2KSwgTWFsb25lIDEzIChKb3JkYW4gNSkuIFRvdGFsIEZvdWxzJiM4MjEyO0xha2UgRXJpZSAyMSwgTWFsb25lIDE0LiBUZWNobmljYWxzJiM4MjEyO05vbmUuIEF0dCYjODIxMjs2NTUuPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Ccm93biBhdCBZYWxlLCA1OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlN0LiBQZXRlciYjODIxNztzIGF0IENhbmlzaXVzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1vbm1vdXRoIChOSikgYXQgTmlhZ2FyYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5RdWlubmlwaWFjIGF0IFJpZGVyLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5lYnJhc2thIGF0IFBlbm4gU3QuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNvcm5lbGwgYXQgUGVubiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Db2x1bWJpYSBhdCBQcmluY2V0b24sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TG9uZ3dvb2QgYXQgTGliZXJ0eSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5VTkMtQXNoZXZpbGxlIGF0IFByZXNieXRlcmlhbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5EZWxhd2FyZSBTdC4gYXQgSGFtcHRvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5IaWdoIFBvaW50IGF0IENhbXBiZWxsLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlJhZGZvcmQgYXQgR2FyZG5lci1XZWJiLCA3IHAubS48L3A+CjxwPldpbnRocm9wIGF0IENoYXJsZXN0b24gU291dGhlcm4sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NSURXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5NYXJxdWV0dGUgYXQgQnV0bGVyLCA2OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZCBTdC4gYXQgT2FrbGFuZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9oaW8gYXQgS2VudCBTdGF0ZSwgNyBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5HcmVlbiBCYXkgYXQgSVVQVUksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+WW91bmdzdG93biBTdC4gYXQgRGV0cm9pdCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5WQ1UgYXQgRGF5dG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZSBhdCBJbGwuLUNoaWNhZ28sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+UHJvdmlkZW5jZSBhdCBEZVBhdWwsIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GQVIgV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SWRhaG8gYXQgRS4gV2FzaGluZ3RvbiwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBXT01FTjwvcD4KPHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RUFTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gVS4gNzEsIExveW9sYSAoTWQuKSA1ODwvcD4KPHA+QXJteSA2NSwgTGFmYXlldHRlIDYwPC9wPgo8cD5Cb3N0b24gVS4gNjIsIENvbGdhdGUgNDk8L3A+CjxwPkxlaGlnaCA2NiwgQnVja25lbGwgNjI8L3A+CjxwPk1hbmhhdHRhbiA1OSwgQ2FuaXNpdXMgNTY8L3A+CjxwPk5hdnkgNjUsIEhvbHkgQ3Jvc3MgNTg8L3A+CjxwPlF1aW5uaXBpYWMgNjIsIE1hcmlzdCA1NjwvcD4KPHA+VmlyZ2luaWEgNjgsIEJvc3RvbiBDb2xsZWdlIDU3PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BbGFiYW1hIDY1LCBMU1UgNTE8L3A+CjxwPkFwcGFsYWNoaWFuIFN0LiA3NywgR2VvcmdpYSBTdC4gNjI8L3A+CjxwPkNvYXN0YWwgQ2Fyb2xpbmEgNTQsIEdlb3JnaWEgU291dGhlcm4gNTE8L3A+CjxwPkR1a2UgODAsIFdha2UgRm9yZXN0IDY3PC9wPgo8cD5GbG9yaWRhIFN0LiAxMDUsIE1pYW1pIDY3PC9wPgo8cD5GdXJtYW4gNjgsIFcuIENhcm9saW5hIDU5PC9wPgo8cD5HZW9yZ2lhIDc4LCBBcmthbnNhcyA2NTwvcD4KPHA+SmFja3NvbnZpbGxlIFN0LiA5NywgTXVycmF5IFN0LiA2NTwvcD4KPHA+S2VudHVja3kgNTYsIEZsb3JpZGEgNTM8L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgMTAwLCBOb3RyZSBEYW1lIDY3PC9wPgo8cD5NaWNoaWdhbiBTdC4gODIsIE1hcnlsYW5kIDY4PC9wPgo8cD5NaXNzb3VyaSA4MSwgVmFuZGVyYmlsdCA3MDwvcD4KPHA+Tm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgNTksIENsZW1zb24gNTI8L3A+CjxwPlJpY2UgNjcsIEZBVSA1MzwvcD4KPHA+U291dGggQ2Fyb2xpbmEgNzEsIEF1YnVybiA2MzwvcD4KPHA+U291dGhlcm4gTWlzcy4gNjUsIExvdWlzaWFuYSBUZWNoIDUwPC9wPgo8cD5UZW5uZXNzZWUgVGVjaCA2MywgQXVzdGluIFBlYXkgNTk8L3A+CjxwPlVOQy1HcmVlbnNib3JvIDY2LCBXb2Zmb3JkIDUxPC9wPgo8cD5VVCBNYXJ0aW4gNzcsIEUuIEtlbnR1Y2t5IDQ5PC9wPgo8cD5WaXJnaW5pYSBUZWNoIDg5LCBQaXR0c2J1cmdoIDY2PC9wPgo8cD5XLiBLZW50dWNreSAxMDEsIEZJVSA0NzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NSURXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5HcmVlbiBCYXkgNjUsIFlvdW5nc3Rvd24gU3QuIDU2PC9wPgo8cD5JVVBVSSA5MCwgRGV0cm9pdCA2MjwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlIDc5LCBDbGV2ZWxhbmQgU3QuIDcyPC9wPgo8cD5Nb3JlaGVhZCBTdC4gNTksIFNFIE1pc3NvdXJpIDU2PC9wPgo8cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gNjksIFdpc2NvbnNpbiA2MDwvcD4KPHA+T2FrbGFuZCA2NywgSWxsLi1DaGljYWdvIDYzPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIDY0LCBDaGljYWdvIFN0LiA1NjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5VcnN1bGluZSA3NiwgV2Fsc2ggNTk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlV0YWggVmFsbGV5IDY2LCBVTUtDIDU5PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWlkZGxlIFRlbm5lc3NlZSA2MiwgVVRTQSA0NzwvcD4KPHA+Tm9ydGggVGV4YXMgNjMsIE9sZCBEb21pbmlvbiA0NjwvcD4KPHA+T3JhbCBSb2JlcnRzIDcxLCBOLiBEYWtvdGEgU3QuIDQ4PC9wPgo8cD5UZXhhcyBBJmFtcDtNIDc5LCBUZW5uZXNzZWUgNzY8L3A+CjxwPlRleGFzIFN0YXRlIDY3LCBBcmthbnNhcyBTdC4gNTU8L3A+CjxwPlVBTFIgNTksIFRleGFzLUFybGluZ3RvbiA1NzwvcD4KPHA+VVRFUCA2NywgQ2hhcmxvdHRlIDU4PC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Ccm93biBhdCBZYWxlLCBOb29uPC9wPgo8cD5Db2x1bWJpYSBhdCBQcmluY2V0b24sIDU6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q29ybmVsbCBhdCBQZW5uLCA1OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkRlbGF3YXJlIGF0IEhvZnN0cmEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VU5DLVdpbG1pbmd0b24gYXQgVG93c29uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNvbGwuIG9mIENoYXJsZXN0b24gYXQgTm9ydGhlYXN0ZXJuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YSBhdCBTZXRvbiBIYWxsLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkdlb3JnZXRvd24gYXQgU3QuIEpvaG4mIzgyMTc7cywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5EZWxhd2FyZSBTdC4gYXQgSGFtcHRvbiwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5FbG9uIGF0IEphbWVzIE1hZGlzb24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hhdHRhbm9vZ2EgYXQgRVRTVSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1JRFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlhhdmllciBhdCBEZVBhdWwsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+TG95b2xhIG9mIENoaWNhZ28gYXQgVmFscGFyYWlzbywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hIFN0LiBhdCBEcmFrZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5NaXNzb3VyaSBTdC4gYXQgSWxsaW5vaXMgU3QuLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkV2YW5zdmlsbGUgYXQgTi4gSW93YSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TLiBJbGxpbm9pcyBhdCBCcmFkbGV5LCA4IHAubS48L3A+CjxwPkJ1dGxlciBhdCBNYXJxdWV0dGUsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GQVIgV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VUMgSXJ2aW5lIGF0IEhhd2FpaSwgMTIgYS5tLjwvcD4KPHA+U291dGhlcm4gQ2FsIGF0IENvbG9yYWRvLCA4IHAubS48L3A+CjxwPklkYWhvIGF0IEUuIFdhc2hpbmd0b24sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbiBTdC4gYXQgU3RhbmZvcmQsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+QXJpem9uYSBTdC4gYXQgT3JlZ29uIFN0LiwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5VQ0xBIGF0IFV0YWgsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgYXQgT3JlZ29uLCAxMSBwLm0uPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IENhbGlmb3JuaWEsIDExIHAubS48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkJNDQJMzEJMTAJMwk2NQkxNjEJMTEyPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JNDAJMjMJMTAJNwk1MwkxMzEJMTAyPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTQ1CTI1CTE3CTMJNTMJMTQ2CTEzMTwvcD4KPHA+RmxvcmlkYQk0MgkxOAkxOAk2CTQyCTEyMAkxMzc8L3A+CjxwPkRldHJvaXQJNDEJMTcJMTcJNwk0MQkxMTIJMTI3PC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAk0MgkxOAkyMAk0CTQwCTEwOAkxMjk8L3A+CjxwPk90dGF3YQk0MgkxNQkxOAk5CTM5CTExNwkxNDk8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8JNDQJMTEJMjQJOQkzMQk5OQkxNTE8L3A+CjxwPk1ldHJvcG9saXRhbiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3Rvbgk0NAkyNwkxNAkzCTU3CTEzNgkxMjQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMJNDUJMjUJMTcJMwk1MwkxMjIJMTI0PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OZXcgSmVyc2V5CTQxCTIyCTExCTgJNTIJMTMwCTEyNTwvcD4KPHA+Ti5ZLiBSYW5nZXJzCTQyCTIyCTE1CTUJNDkJMTI4CTExNzwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEJNDMJMjAJMTUJOAk0OAkxMjIJMTMyPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoCTQ0CTIyCTE5CTMJNDcJMTI2CTEzODwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTQyCTE5CTE1CTgJNDYJMTIzCTEyMjwvcD4KPHA+Ti5ZLiBJc2xhbmRlcnMJNDMJMjEJMTgJNAk0NgkxNDYJMTU4PC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPldpbm5pcGVnCTQ0CTI2CTExCTcJNTkJMTUxCTEyMTwvcD4KPHA+TmFzaHZpbGxlCTQyCTI1CTExCTYJNTYJMTMxCTExNDwvcD4KPHA+U3QuIExvdWlzCTQ2CTI2CTE3CTMJNTUJMTM0CTEyMjwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTQzCTI0CTE2CTMJNTEJMTMyCTExODwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTQ0CTIzCTE3CTQJNTAJMTI3CTEyNzwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk0MwkyMQkxNgk2CTQ4CTEzNAkxMTg8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTQxCTIyCTE2CTMJNDcJMTM1CTEyNDwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+VmVnYXMJNDEJMjkJMTAJMgk2MAkxNDMJMTEzPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwk0MgkyNAkxMwk1CTUzCTEyNgk5OTwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeQk0MwkyMwkxNgk0CTUwCTEyMwkxMjI8L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlCTQwCTIxCTEzCTYJNDgJMTEwCTEwNjwvcD4KPHA+QW5haGVpbQk0MwkxOQkxNQk5CTQ3CTExNwkxMjA8L3A+CjxwPkVkbW9udG9uCTQ0CTE4CTIzCTMJMzkJMTE5CTE0MzwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyCTQzCTE2CTIxCTYJMzgJMTExCTE0MzwvcD4KPHA+QXJpem9uYQk0MwkxMAkyNwk2CTI2CTk4CTE1MDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4gICAgIE5PVEU6PC9zdHJvbmc+IFR3byBwb2ludHMgZm9yIGEgd2luLCBvbmUgcG9pbnQgZm9yIG92ZXJ0aW1lIGxvc3MuIFRvcCB0aHJlZSB0ZWFtcyBpbiBlYWNoIGRpdmlzaW9uIGFuZCB0d28gd2lsZCBjYXJkcyBwZXIgY29uZmVyZW5jZSBhZHZhbmNlIHRvIHBsYXlvZmZzLjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgMiwgQ2hpY2FnbyAxPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkNhcm9saW5hIDMsIFdhc2hpbmd0b24gMTwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyAzLCBDb2x1bWJ1cyAxPC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5IDUsIFRhbXBhIEJheSAxPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyIGF0IENvbHVtYnVzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNhbGdhcnkgYXQgRmxvcmlkYSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IENhcm9saW5hLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPldpbm5pcGVnIGF0IENoaWNhZ28sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RWRtb250b24gYXQgQXJpem9uYSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5OLlkuIElzbGFuZGVycyBhdCBOLlkuIFJhbmdlcnMsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+RGV0cm9pdCBhdCBQaXR0c2J1cmdoLCAxIHAubS48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBhdCBNb250cmVhbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEgYXQgTmV3IEplcnNleSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8gYXQgRGFsbGFzLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkVkbW9udG9uIGF0IFZlZ2FzLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Bcml6b25hIGF0IFNhbiBKb3NlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5BbmFoZWltIGF0IExvcyBBbmdlbGVzLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RGV0cm9pdCBhdCBDaGljYWdvLCAxMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5IGF0IENhcm9saW5hLCAzIHAubS48L3A+CjxwPk4uWS4gUmFuZ2VycyBhdCBQaXR0c2J1cmdoLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlciBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5TQUJSRVMgMywgQkxVRSBKQUNLRVRTIDE8L3A+CjxwPkNvbHVtYnVzCTAJMAkxJiM4MjEyOzE8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8JMQkwCTImIzgyMTI7MzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBQZXJpb2Q8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7MSwgQnVmZmFsbywgUG91bGlvdCA5IChFaWNoZWwsIE9rcG9zbyksIDExOjQxLiA8c3Ryb25nPlBlbmFsdGllczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtOb25lLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZWNvbmQgUGVyaW9kPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO05vbmUuIDxzdHJvbmc+UGVuYWx0aWVzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO1Jpc3RvbGFpbmVuLCBCVUYsIChyb3VnaGluZyksIDIwOjAwCSBBbmRlcnNvbiwgQ0JKLCAocm91Z2hpbmcpLCAyMDowMC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGhpcmQgUGVyaW9kPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOzIsIEJ1ZmZhbG8sIE9rcG9zbyA3IChLYW5lLCBHdWhsZSksIDc6MTguIDMsIENvbHVtYnVzLCBQYW5hcmluIDEyIChXZXJlbnNraSwgSm9uZXMpLCAxMzo0NSAocHApLiA0LCBCdWZmYWxvLCBFaWNoZWwgMTggKE8mIzgyMTc7UmVpbGx5KSwgMTk6NTQuIDxzdHJvbmc+UGVuYWx0aWVzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO1JvZHJpZ3VlcywgQlVGLCAodHJpcHBpbmcpLCAxMjoyNi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gR29hbDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtDb2x1bWJ1cyAxMS0xNS0xOSYjODIxMjs0NS4gQnVmZmFsbyAxNS03LTcmIzgyMTI7MjkuIDxzdHJvbmc+UG93ZXItcGxheSBvcHBvcnR1bml0aWVzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO0NvbHVtYnVzIDEgb2YgMS4gQnVmZmFsbyAwIG9mIDAuIDxzdHJvbmc+R29hbGllczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtDb2x1bWJ1cywgQm9icm92c2t5IDIxLTEzLTMgKDI4IHNob3RzLTI2IHNhdmVzKS4gQnVmZmFsbywgVWxsbWFyayAxLTAtMCAoNDUtNDQpLiA8c3Ryb25nPkF0dDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsxOCwwNzEgKDE5LDA3MCkuIDxzdHJvbmc+VGltZTwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsyOjMyLiA8c3Ryb25nPlJlZmVyZWVzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO0ZyZWRlcmljayBMJiM4MjE3O0VjdXllciwgQnJpYW4gUG9jaG1hcmEuIDxzdHJvbmc+TGluZXNtZW48L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7QnJhZCBLb3ZhY2hpaywgVGltIE5vd2FrLjwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5TeWRuZXkgSW50ZXJuYXRpb25hbDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgT2x5bXBpYyBQYXJrIFRlbm5pcyBDZW50cmU7IFN5ZG5leSwgQXVzdHJhbGlhOyBQdXJzZTogTWVuLCAkNDY4LDkxMCAoV1QyNTApOyBXb21lbiwgJDczMyw5MDAgKFByZW1pZXIpOyBTdXJmYWNlOiBIYXJkLU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1lbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5RdWFydGVyZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5GYWJpbyBGb2duaW5pICg0KSwgSXRhbHksIGRlZi4gQWRyaWFuIE1hbm5hcmlubyAoNSksIEZyYW5jZSwgNi03ICg0KSwgNy02ICg0KSwgNi0yLjwvcD4KPHA+RGFuaWlsIE1lZHZlZGV2LCBSdXNzaWEsIGRlZi4gUGFvbG8gTG9yZW56aSwgSXRhbHksIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+QmVub2l0IFBhaXJlLCBGcmFuY2UsIGRlZi4gR2lsbGVzIE11bGxlciAoMiksIEx1eGVtYm91cmcsIDYtNCwgNi00LjwvcD4KPHA+QWxleCBkZSBNaW5hdXIsIEF1c3RyYWxpYSwgZGVmLiBGZWxpY2lhbm8gTG9wZXosIFNwYWluLCA2LTQsIDYtNC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V29tZW48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UXVhcnRlcmZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXNobGVpZ2ggQmFydHksIEF1c3RyYWxpYSwgZGVmLiBCYXJib3JhIFN0cnljb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNi0zLCA2LTIuPC9wPgo8cD5BbmdlbGlxdWUgS2VyYmVyLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gRG9taW5pa2EgQ2lidWxrb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNi0zLCA2LTEuPC9wPgo8cD5DYW1pbGEgR2lvcmdpLCBJdGFseSwgZGVmLiBBZ25pZXN6a2EgUmFkd2Fuc2thLCBQb2xhbmQsIDYtMSwgNi0yLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Eb3VibGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1lbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZW1pZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5KYW4tTGVubmFyZCBTdHJ1ZmYsIEdlcm1hbnksIGFuZCBWaWt0b3IgVHJvaWNraSwgU2VyYmlhLCBkZWYuIEplYW4tSnVsaWVuIFJvamVyLCBOZXRoZXJsYW5kcywgYW5kIEhvcmlhIFRlY2F1ICgyKSwgUm9tYW5pYSwgNy02ICg1KSwgNi0xLjwvcD4KPHA+THVrYXN6IEt1Ym90LCBQb2xhbmQsIGFuZCBNYXJjZWxvIE1lbG8gKDEpLCBCcmF6aWwsIGRlZi4gUm9oYW4gQm9wYW5uYSwgSW5kaWEsIGFuZCBFZG91YXJkIFJvZ2VyLVZhc3NlbGluICg0KSwgRnJhbmNlLCA2LTQsIDUtNywgMTAtOC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V29tZW48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TGF0aXNoYSBDaGFuLCBUYWl3YW4sIGFuZCBBbmRyZWEgU2VzdGluaSBIbGF2YWNrb3ZhICgxKSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIGRlZi4gTGFyYSBBcnJ1YWJhcnJlbmEsIFNwYWluLCBhbmQgTGF1cmVuIERhdmlzLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTIsIDYtNC48L3A+CjxwPkdhYnJpZWxhIERhYnJvd3NraSwgQ2FuYWRhLCBhbmQgWHUgWWlmYW4gKDMpLCBDaGluYSwgZGVmLiBMdWNpZSBTYWZhcm92YSBhbmQgQmFyYm9yYSBTdHJ5Y292YSAoMiksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCB3YWxrb3Zlci48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)