Ohio.com / Uncategorized / Agate0113
Published: January 12, 2018 - 10:17 PM | Updated: January 12, 2018 - 10:25 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgREFMTEFTCTQmIzE4OTsJKDIxNSYjMTg5OykJTEEgTGFrZXJzPC9wPgo8cD5hdCBMQSBDTElQUEVSUwlPRkYJKE9GRikJU2FjcmFtZW50bzwvcD4KPHA+T2tsYWhvbWEgQ2l0eQkyCSgyMTIpCWF0IENIQVJMT1RURTwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTgk5JiMxODk7CSgyMTUpCUJyb29rbHluPC9wPgo8cD5hdCBUT1JPTlRPCU9GRgkoT0ZGKQlHb2xkZW4gU3RhdGU8L3A+CjxwPmF0IENISUNBR08JMQkoMjA3JiMxODk7KQlEZXRyb2l0PC9wPgo8cD5hdCBTQU4gQU5UT05JTwlPRkYJKE9GRikJRGVudmVyPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIEJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+YXQgUkhPREUgSVNMQU5ECTcJU3QuIEJvbmF2ZW50dXJlPC9wPgo8cD5hdCBEVUtFCTE3CVdha2UgRm9yZXN0PC9wPgo8cD5hdCBTRVRPTiBIQUxMCTExJiMxODk7CUdlb3JnZXRvd248L3A+CjxwPmF0IEtBTlNBUwkxMSYjMTg5OwlLYW5zYXMgU3Q8L3A+CjxwPmF0IE1JQ0hJR0FOIFNUCTEwJiMxODk7CU1pY2hpZ2FuPC9wPgo8cD5QdXJkdWUJOSYjMTg5OwlhdCBNSU5ORVNPVEE8L3A+CjxwPmF0IERVUVVFU05FCU9GRglMYSBTYWxsZTwvcD4KPHA+YXQgVFVMQU5FCTMJVUNPTk48L3A+CjxwPmF0IE9LTEFIT01BCTUJVENVPC9wPgo8cD5hdCBCT1NUT04gQ09MTEVHRQkxNiYjMTg5OwlEYXJ0bW91dGg8L3A+CjxwPkZsb3JpZGEJNAlhdCBNSVNTSVNTSVBQSTwvcD4KPHA+YXQgR0VPUkdJQQk1JiMxODk7CVNvdXRoIENhcm9saW5hPC9wPgo8cD5hdCBBUklaT05BCTkmIzE4OTsJT3JlZ29uPC9wPgo8cD5hdCBURU1QTEUJOCYjMTg5OwlNZW1waGlzPC9wPgo8cD5hdCBYQVZJRVIJNAlDcmVpZ2h0b248L3A+CjxwPmF0IEJVRkZBTE8JMTQmIzE4OTsJTWlhbWkoT2hpbyk8L3A+CjxwPmF0IEFLUk9OCTIJQm93bGluZyBHcmVlbjwvcD4KPHA+YXQgRkxPUklEQSBTVAk2CVN5cmFjdXNlPC9wPgo8cD5hdCBURVhBUyBURUNICTMJV2VzdCBWaXJnaW5pYTwvcD4KPHA+R2VvcmdpYSBUZWNoCTUmIzE4OTsJYXQgUElUVFNCVVJHSDwvcD4KPHA+YXQgR0VPUkdFIE1BU09OCVBLCVNhaW50IExvdWlzPC9wPgo8cD5hdCBEUkFLRQkzCUV2YW5zdmlsbGU8L3A+CjxwPmF0IENMRU1TT04JMyYjMTg5OwlNaWFtaTwvcD4KPHA+QmF5bG9yCTMJYXQgSU9XQSBTVDwvcD4KPHA+YXQgVVRTQQk3JiMxODk7CUZBVTwvcD4KPHA+Tm9ydGggVGV4YXMJMiYjMTg5OwlhdCBSSUNFPC9wPgo8cD5BdWJ1cm4JMiYjMTg5OwlhdCBNSVNTSVNTSVBQSSBTVDwvcD4KPHA+R2VvcmdpYSBTb3V0aGVybgkzJiMxODk7CWF0IEFQUEFMQUNISUFOIFNUPC9wPgo8cD5HZW9yZ2lhIFN0CTEJYXQgQ09BU1RBTCBDQVJPTElOQTwvcD4KPHA+YXQgTE9VSVNWSUxMRQk0JiMxODk7CVZpcmdpbmlhIFRlY2g8L3A+CjxwPmF0IExPWU9MQSBPRiBDSElDQUdPCTYmIzE4OTsJQnJhZGxleTwvcD4KPHA+YXQgV1lPTUlORwk3CUNvbG9yYWRvIFN0PC9wPgo8cD5Ib2ZzdHJhCTMJYXQgRFJFWEVMPC9wPgo8cD5hdCBXSUxMSUFNICZhbXA7IE1BUlkJMiYjMTg5OwlUb3dzb248L3A+CjxwPmF0IEpBTUVTIE1BRElTT04JMiYjMTg5OwlEZWxhd2FyZTwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTiBTVAk1CUNhbGlmb3JuaWE8L3A+CjxwPktlbnR1Y2t5CTMJYXQgVkFOREVSQklMVDwvcD4KPHA+YXQgU09VVEggQUxBQkFNQQkxJiMxODk7CVRyb3k8L3A+CjxwPmF0IFJJQ0hNT05ECTIJR2VvcmdlIFdhc2hpbmd0b248L3A+CjxwPkJhbGwgU3QJMQlhdCBXLiBNSUNISUdBTjwvcD4KPHA+RS4gTWljaGlnYW4JMQlhdCBOLiBJTExJTk9JUzwvcD4KPHA+YXQgQ0VOVC4gTUlDSElHQU4JMglUb2xlZG88L3A+CjxwPmF0IFVBQgk3JiMxODk7CUxvdWlzaWFuYSBUZWNoPC9wPgo8cD5hdCBTQU4gSk9TRSBTVAkxCUFpciBGb3JjZTwvcD4KPHA+YXQgT0tMQUhPTUEgU1QJMwlUZXhhczwvcD4KPHA+YXQgVEVOTkVTU0VFCTQmIzE4OTsJVGV4YXMgQSZhbXA7TTwvcD4KPHA+YXQgQVJLQU5TQVMJNQlNaXNzb3VyaTwvcD4KPHA+Tm9ydGggQ2Fyb2xpbmEJNSYjMTg5OwlhdCBOT1RSRSBEQU1FPC9wPgo8cD5hdCBTLiBJTExJTk9JUwkzCUlsbGlub2lzIFN0PC9wPgo8cD5hdCBNSURETEUgVEVOTkVTU0VFCTE2CVNvdXRoZXJuIE1pc3M8L3A+CjxwPlRleGFzIFN0YXRlCTEJYXQgVUFMUjwvcD4KPHA+YXQgQVJJWk9OQSBTVAkxMglPcmVnb24gU3Q8L3A+CjxwPlcgS2VudHVja3kJMTImIzE4OTsJYXQgQ0hBUkxPVFRFPC9wPgo8cD5Db2xsLiBPZiBDaGFybGVzdG9uCTEJYXQgRUxPTjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aQkyMglhdCBTT1VUSCBGTE9SSURBPC9wPgo8cD5hdCBGUkVTTk8gU1QJNiYjMTg5OwlOZXcgTWV4aWNvPC9wPgo8cD5hdCBPTEQgRE9NSU5JT04JT0ZGCU1hcnNoYWxsPC9wPgo8cD5hdCBQUklOQ0VUT04JT0ZGCUNvcm5lbGw8L3A+CjxwPmF0IFBFTk5TWUxWQU5JQQlPRkYJQ29sdW1iaWE8L3A+CjxwPk5vcnRoZWFzdGVybgk2CWF0IFVOQy1XSUxNSU5HVE9OPC9wPgo8cD5XaWNoaXRhIFN0CTEyCWF0IFRVTFNBPC9wPgo8cD5hdCBOLiBJT1dBCTQmIzE4OTsJVmFscGFyYWlzbzwvcD4KPHA+YXQgTkVWQURBCTEzJiMxODk7CVV0YWggU3Q8L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YQkxMiYjMTg5OwlhdCBTVC4gSk9ITiYjODIxNztTPC9wPgo8cD5TYWludCBNYXJ5JiM4MjE3O3MgQ2EJMTYJYXQgUEVQUEVSRElORTwvcD4KPHA+VGV4YXMtQXJsaW5ndG9uCTcJYXQgQVJLQU5TQVMgU1Q8L3A+CjxwPmF0IExPVUlTSUFOQS1MQUZBWUVUVEUJMTUJTG91aXNpYW5hLU1vbnJvZTwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTgk0CVN0YW5mb3JkPC9wPgo8cD5hdCBMU1UJNAlBbGFiYW1hPC9wPgo8cD5hdCBVVEVQCTUmIzE4OTsJRklVPC9wPgo8cD5hdCBDQUwgU1QuLUZVTExFUlRPTgkxCVVDIERhdmlzPC9wPgo8cD5hdCBVQyBSSVZFUlNJREUJMSYjMTg5OwlMb25nIEJlYWNoIFN0PC9wPgo8cD5Hb256YWdhCTEzJiMxODk7CWF0IFNBTiBGUkFOQ0lTQ088L3A+CjxwPmF0IFNBTiBESUVHTwk5JiMxODk7CUxveW9sYSBNYXJ5bW91bnQ8L3A+CjxwPlVDIElydmluZQk4JiMxODk7CWF0IENTIE5PUlRIUklER0U8L3A+CjxwPlBhY2lmaWMJNCYjMTg5OwlhdCBQT1JUTEFORDwvcD4KPHA+YXQgQk9JU0UgU1QJMyYjMTg5OwlTYW4gRGllZ28gU3Q8L3A+CjxwPkJZVQk5JiMxODk7CWF0IFNBTlRBIENMQVJBPC9wPgo8cD5hdCBVQ0xBCTExJiMxODk7CUNvbG9yYWRvPC9wPgo8cD5hdCBIQVdBSUkJUEsJVUMgU2FudGEgQmFyYmFyYTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBQSVRUU0JVUkdICU9GRglEZXRyb2l0CU9GRjwvcD4KPHA+YXQgTlkgUkFOR0VSUwktMTI0CU5ZIElzbGFuZGVycwkrMTE0PC9wPgo8cD5hdCBORVcgSkVSU0VZCS0xMjAJUGhpbGFkZWxwaGlhCSsxMTA8L3A+CjxwPkJvc3RvbgktMTMzCWF0IE1PTlRSRUFMCSsxMjM8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQlPRkYJV2lubmlwZWcJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBEQUxMQVMJLTE5NglDb2xvcmFkbwkrMTgxPC9wPgo8cD5hdCBMQVMgVkVHQVMJT0ZGCUVkbW9udG9uCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgU0FOIEpPU0UJT0ZGCUFyaXpvbmEJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBMT1MgQU5HRUxFUwktMTMxCUFuYWhlaW0JKzEyMTwvcD4KPHA+TkZMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmczwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BFTglUT0RBWQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJMgkzCSg0MSkJYXQgUEhJTEEuPC9wPgo8cD5hdCBORVcgRU5HTEFORAkxMwkxMyYjMTg5OwkoNDgpCVRlbm5lc3NlZTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCU9QRU4JVE9EQVkJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5hdCBQSVRUU0JVUkdICTYJNwkoNDEmIzE4OTspCUphY2tzb252aWxsZTwvcD4KPHA+YXQgTUlOTkVTT1RBCTQJNQkoNDYmIzE4OTspCU5ldyBPcmxlYW5zPC9wPgo8cD5VcGRhdGVkIG9kZHMgYXZhaWxhYmxlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9QcmVnYW1lLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPlByZWdhbWUuY29tPC9hPjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5GTDwvcD4KPHA+UGxheW9mZiBTY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+RGl2aXNpb25hbCBQbGF5b2ZmczwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDQ6MzUgcC5tLiAoTkJDKTwvcD4KPHA+VGVubmVzc2VlIGF0IE5ldyBFbmdsYW5kLCA4OjE1IHAubS4gKENCUyk8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5KYWNrc29udmlsbGUgYXQgUGl0dHNidXJnaCwgMTowNSBwLm0uIChDQlMpPC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDQ6NDAgcC5tLiAoRk9YKTwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OSEw8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlRhbXBhIEJheQk0NAkzMQkxMAkzCTY1CTE2MQkxMTI8L3A+CjxwPkJvc3Rvbgk0MAkyMwkxMAk3CTUzCTEzMQkxMDI8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JNDUJMjUJMTcJMwk1MwkxNDYJMTMxPC9wPgo8cD5GbG9yaWRhCTQyCTE4CTE4CTYJNDIJMTIwCTEzNzwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAk0MQkxNwkxNwk3CTQxCTExMgkxMjc8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsCTQyCTE4CTIwCTQJNDAJMTA4CTEyOTwvcD4KPHA+T3R0YXdhCTQyCTE1CTE4CTkJMzkJMTE3CTE0OTwvcD4KPHA+QnVmZmFsbwk0NAkxMQkyNAk5CTMxCTk5CTE1MTwvcD4KPHA+TWV0cm9wb2xpdGFuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTQ1CTI4CTE0CTMJNTkJMTQwCTEyNzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cwk0NgkyNQkxOAkzCTUzCTEyNAkxMjk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5ldyBKZXJzZXkJNDEJMjIJMTEJOAk1MgkxMzAJMTI1PC9wPgo8cD5OLlkuIFJhbmdlcnMJNDIJMjIJMTUJNQk0OQkxMjgJMTE3PC9wPgo8cD5DYXJvbGluYQk0NAkyMAkxNgk4CTQ4CTEyNQkxMzY8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2gJNDQJMjIJMTkJMwk0NwkxMjYJMTM4PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNDIJMTkJMTUJOAk0NgkxMjMJMTIyPC9wPgo8cD5OLlkuIElzbGFuZGVycwk0MwkyMQkxOAk0CTQ2CTE0NgkxNTg8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+V2lubmlwZWcJNDQJMjYJMTEJNwk1OQkxNTEJMTIxPC9wPgo8cD5OYXNodmlsbGUJNDIJMjUJMTEJNgk1NgkxMzEJMTE0PC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMJNDYJMjYJMTcJMwk1NQkxMzQJMTIyPC9wPgo8cD5EYWxsYXMJNDMJMjQJMTYJMwk1MQkxMzIJMTE4PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJNDQJMjMJMTcJNAk1MAkxMjcJMTI3PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTQzCTIxCTE2CTYJNDgJMTM0CTExODwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JNDEJMjIJMTYJMwk0NwkxMzUJMTI0PC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5WZWdhcwk0MQkyOQkxMAkyCTYwCTE0MwkxMTM8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCTQyCTI0CTEzCTUJNTMJMTI2CTk5PC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5CTQzCTIzCTE2CTQJNTAJMTIzCTEyMjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNDAJMjEJMTMJNgk0OAkxMTAJMTA2PC9wPgo8cD5BbmFoZWltCTQzCTE5CTE1CTkJNDcJMTE3CTEyMDwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyCTQ0CTE3CTIxCTYJNDAJMTE2CTE0NTwvcD4KPHA+RWRtb250b24JNDQJMTgJMjMJMwkzOQkxMTkJMTQzPC9wPgo8cD5Bcml6b25hCTQzCTEwCTI3CTYJMjYJOTgJMTUwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5PVEU6PC9zdHJvbmc+IFR3byBwb2ludHMgYXJlIGF3YXJkZWQgZm9yIGEgd2luLCBvbmUgcG9pbnQgYXdhcmRlZCBmb3IgYW4gb3ZlcnRpbWUgbG9zcy48L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlciA1LCBDb2x1bWJ1cyAyPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIDQsIENhcm9saW5hIDM8L3A+CjxwPkNhbGdhcnkgYXQgRmxvcmlkYSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+V2lubmlwZWcgYXQgQ2hpY2FnbywgbGF0ZTwvcD4KPHA+RWRtb250b24gYXQgQXJpem9uYSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+Ti5ZLiBJc2xhbmRlcnMgYXQgTi5ZLiBSYW5nZXJzLCAxIHAubS48L3A+CjxwPkRldHJvaXQgYXQgUGl0dHNidXJnaCwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3N0b24gYXQgTW9udHJlYWwsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IE5ldyBKZXJzZXksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+V2lubmlwZWcgYXQgTWlubmVzb3RhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIGF0IERhbGxhcywgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbiBhdCBWZWdhcywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+QXJpem9uYSBhdCBTYW4gSm9zZSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QW5haGVpbSBhdCBMb3MgQW5nZWxlcywgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkRldHJvaXQgYXQgQ2hpY2FnbywgMTI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeSBhdCBDYXJvbGluYSwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5OLlkuIFJhbmdlcnMgYXQgUGl0dHNidXJnaCwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIgYXQgTWlubmVzb3RhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5EYWxsYXMgYXQgQm9zdG9uLCAxIHAubS48L3A+CjxwPkFuYWhlaW0gYXQgQ29sb3JhZG8sIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMsIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+Ti5ZLiBJc2xhbmRlcnMgYXQgTW9udHJlYWwsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5DQU5VQ0tTIDUsIEJMVUUgSkFDS0VUUyAyPC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJMAk0CTEmIzgyMTI7NTwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMJMQkwCTEmIzgyMTI7MjwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUGVyaW9kJiM4MjEyOzEsIENvbHVtYnVzLCBKb25lcyA4IChGb2xpZ25vLCBQYW5hcmluKSwgNDozMyAocHApLiBQZW5hbHRpZXMmIzgyMTI7SC5TZWRpbiwgVkFOLCAoaG9sZGluZyksIDM6NDM7IFdlcmVuc2tpLCBDQkosICh0cmlwcGluZyksIDE5OjM3LjwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFBlcmlvZCYjODIxMjsyLCBWYW5jb3V2ZXIsIEJhZXJ0c2NoaSA5IChHYWduZXIsIFZhbmVrKSwgMToxOSAocHApLiAzLCBWYW5jb3V2ZXIsIEd1ZGJyYW5zb24gMSAoRXJpa3Nzb24sIEguU2VkaW4pLCA1OjM4LiA0LCBWYW5jb3V2ZXIsIEdhdW5jZSAyIChWYW5laywgRGVsIFpvdHRvKSwgMTQ6MzEgKHBwKS4gNSwgVmFuY291dmVyLCBFZGxlciAyIChELlNlZGluLCBILlNlZGluKSwgMTc6MTUuIFBlbmFsdGllcyYjODIxMjtTZWRsYWssIENCSiwgKGhvb2tpbmcpLCAxMjozNDsgVmlydGFuZW4sIFZBTiwgKHNsYXNoaW5nKSwgMTc6NTAuPC9wPgo8cD5UaGlyZCBQZXJpb2QmIzgyMTI7NiwgQ29sdW1idXMsIEhhcnJpbmd0b24gMiAoRm9saWdubywgQ2FsdmVydCksIDEyOjM1LiA3LCBWYW5jb3V2ZXIsIFZpcnRhbmVuIDYgKEdyYW5sdW5kKSwgMTk6NTEuIFBlbmFsdGllcyYjODIxMjtGb2xpZ25vLCBDQkosICh0cmlwcGluZyksIDM6MzkuPC9wPgo8cD5TaG90cyBvbiBHb2FsJiM4MjEyO1ZhbmNvdXZlciA4LTEyLTkmIzgyMTI7MjkuIENvbHVtYnVzIDExLTEyLTYmIzgyMTI7MjkuIFBvd2VyLXBsYXkgb3Bwb3J0dW5pdGllcyYjODIxMjtWYW5jb3V2ZXIgMiBvZiAzOyBDb2x1bWJ1cyAxIG9mIDIuIEdvYWxpZXMmIzgyMTI7VmFuY291dmVyLCBNYXJrc3Ryb20gMTEtMTQtNSAoMjkgc2hvdHMtMjcgc2F2ZXMpLiBDb2x1bWJ1cywgQm9icm92c2t5IDIxLTE0LTMgKDI4LTI0KS4gQXR0LiYjODIxMjsxNiw3MDUgKDE4LDUwMCkuIFQmIzgyMTI7MjoyOS48L3A+CjxwPlJlZmVyZWVzJiM4MjEyO0plYW4gSGViZXJ0LCBEYXZlIEphY2tzb24uIExpbmVzbWVuJiM4MjEyO1Njb3R0IERyaXNjb2xsLCBNYXJrIFNoZXdjaHlrLjwvcD4KPHA+QUhMPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V0IvU2NyYW50b24JMzUJMjIJMTAJMgkxCTQ3CTEyOAkxMDE8L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UJMzYJMjIJMTEJMwkwCTQ3CTExMwk5MzwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleQkzOAkyMQkxMgkyCTMJNDcJMTMyCTEyOTwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlCTM3CTIxCTE1CTAJMQk0MwkxMzEJMTE0PC9wPgo8cD5CcmlkZ2Vwb3J0CTM2CTE3CTEzCTQJMgk0MAkxMDgJMTAzPC9wPgo8cD5IZXJzaGV5CTM4CTE3CTE2CTIJMwkzOQkxMDIJMTIwPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZAkzOQkxNQkxOAkzCTMJMzYJMTA5CTEzOTwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQJMzkJMTYJMjEJMQkxCTM0CTExMgkxMjY8L3A+CjxwPk5vcnRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VG9yb250bwkzOAkyNwkxMQkwCTAJNTQJMTIyCTgwPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIJMzgJMjMJOAk0CTMJNTMJMTIwCTEwMDwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UJMzcJMjIJMTIJMQkyCTQ3CTEyNwkxMDM8L3A+CjxwPlV0aWNhCTM3CTE2CTE0CTQJMwkzOQkxMDcJMTA5PC9wPgo8cD5MYXZhbAk0MAkxNgkxNwk1CTIJMzkJMTE5CTEzOTwvcD4KPHA+QmVsbGV2aWxsZQkzOQkxNQkyMQkwCTMJMzMJOTgJMTUxPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uCTM3CTExCTIwCTQJMgkyOAk5NAkxMjg8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JR1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1hbml0b2JhCTM3CTI1CTcJMwkyCTU1CTE0MAk4NTwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlCTM2CTE5CTEzCTQJMAk0MgkxMDMJMTA4PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTM4CTE4CTEzCTUJMgk0MwkxMTQJMTA4PC9wPgo8cD5Sb2NrZm9yZAkzOAkyMAkxNQkxCTIJNDMJMTIxCTExNjwvcD4KPHA+SW93YQkzNwkxNgkxMgk2CTMJNDEJMTE0CTExODwvcD4KPHA+R3JhbmQgUmFwaWRzCTQwCTE5CTE2CTEJNAk0MwkxMjYJMTI1PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZAkzNQkxMAkxOQkzCTMJMjYJNzgJMTE5PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VHVjc29uCTMxCTE4CTEwCTIJMQkzOQkxMDIJODc8L3A+CjxwPlN0b2NrdG9uCTMzCTE3CTExCTIJMwkzOQkxMDYJOTE8L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbwkzMwkxOQkxMwkxCTAJMzkJMTA4CTEwNTwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8JMzcJMjAJMTUJMgkwCTQyCTEwOAkxMDk8L3A+CjxwPlRleGFzCTM4CTE5CTE0CTQJMQk0MwkxMTEJMTI4PC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZQkzMgkxNgkxNAkwCTIJMzQJODQJOTY8L3A+CjxwPkJha2Vyc2ZpZWxkCTM0CTE1CTEzCTYJMAkzNgk5NQk5NzwvcD4KPHA+T250YXJpbwkzMwkxNgkxNQkxCTEJMzQJODYJOTE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Tk9URTo8L3N0cm9uZz4gVHdvIHBvaW50cyBhcmUgYXdhcmRlZCBmb3IgYSB3aW4sIG9uZSBwb2ludCBhd2FyZGVkIGZvciBhbiBvdmVydGltZSBvciBzaG9vdG91dCBsb3NzLjwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+V0IvU2NyYW50b24gNiwgQmVsbGV2aWxsZSAyPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSAzLCBVdGljYSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdyYW5kIFJhcGlkcyA0LCBDbGV2ZWxhbmQgMjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QnJpZGdlcG9ydCAzLCBQcm92aWRlbmNlIDI8L3A+CjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIDYsIExlaGlnaCBWYWxsZXkgMjwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIDUsIEJpbmdoYW10b24gMjwvcD4KPHA+VG9yb250byA0LCBDaGFybG90dGUgMTwvcD4KPHA+TGF2YWwgNCwgSGFydGZvcmQgMjwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlIGF0IFNhbiBBbnRvbmlvLCBsYXRlPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IEJha2Vyc2ZpZWxkLCBsYXRlPC9wPgo8cD5Sb2NrZm9yZCBhdCBTYW4gSm9zZSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+VGV4YXMgYXQgU3RvY2t0b24sIGxhdGU8L3A+CjxwPlR1Y3NvbiBhdCBPbnRhcmlvLCBsYXRlPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Jb3dhIGF0IE1hbml0b2JhLCAzIHAubS48L3A+CjxwPldCL1NjcmFudG9uIGF0IExhdmFsLCA0IHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgQ2hhcmxvdHRlLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UgYXQgQnJpZGdlcG9ydCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBCZWxsZXZpbGxlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciBhdCBTeXJhY3VzZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZCBhdCBHcmFuZCBSYXBpZHMsIDcgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SGVyc2hleSBhdCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlV0aWNhIGF0IEJpbmdoYW10b24sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBhdCBPbnRhcmlvLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlRleGFzIGF0IFN0b2NrdG9uLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlJvY2tmb3JkIGF0IEJha2Vyc2ZpZWxkLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5UdWNzb24gYXQgU2FuIERpZWdvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+SW93YSBhdCBNYW5pdG9iYSwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5TcHJpbmdmaWVsZCBhdCBQcm92aWRlbmNlLCAzOjA1IHAubS48L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZSBhdCBTYW4gQW50b25pbywgNCBwLm0uPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IGF0IEhlcnNoZXksIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+TkJBR0w8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldlc3RjaGVzdGVyCTE5CTEwCS42NTUJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+UmFwdG9ycwkxNQkxMAkuNjAwCTI8L3A+CjxwPkxvbmcgSXNsYW5kCTE0CTEyCS41MzgJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+TWFpbmUJMTIJMTIJLjUwMAk0JiMxODk7PC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XaXNjb25zaW4JMTYJMTEJLjU5MwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Gb3J0IFdheW5lCTE0CTExCS41NjAJMTwvcD4KPHA+R3JhbmQgUmFwaWRzCTE0CTE0CS41MDAJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+V2luZHkgQ2l0eQkxMAkxNAkuNDE3CTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2FudG9uCTkJMTYJLjM2MAk2PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Tb3V0aGVhc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxha2VsYW5kCTE0CTEwCS41ODMJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RXJpZQkxMQkxNQkuNDIzCTQ8L3A+CjxwPkRlbGF3YXJlCTgJMTYJLjMzMwk2PC9wPgo8cD5HcmVlbnNib3JvCTgJMTgJLjMwOAk3PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPk1pZHdlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkJMTYJMTEJLjU5MwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Jb3dhCTEzCTExCS41NDIJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2lvdXggRmFsbHMJMTIJMTQJLjQ2MgkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5NZW1waGlzCTEwCTE3CS4zNzAJNjwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBDVAlHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U291dGggQmF5CTE1CTEwCS42MDAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U2FudGEgQ3J1egkxNgkxMQkuNTkzCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlJlbm8JMTMJMTEJLjU0MgkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5BZ3VhIENhbGllbnRlCTE0CTEzCS41MTkJMjwvcD4KPHA+Tm9ydGhlcm4gQXJpem9uYQkxMQkxNAkuNDQwCTQ8L3A+CjxwPlNvdXRod2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBDVAlHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UmlvIEdyYW5kZSBWYWxsZXkJMTgJOQkuNjY3CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkF1c3RpbgkxNQkxMQkuNTc3CTImIzE4OTs8L3A+CjxwPlRleGFzCTE0CTExCS41NjAJMzwvcD4KPHA+U2FsdCBMYWtlIENpdHkJNAkyMwkuMTQ4CTE0PC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5vcnRoZXJuIEFyaXpvbmEgMTE5LCBDYW50b24gOTQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldpc2NvbnNpbiA5MywgQXVzdGluIDkyPC9wPgo8cD5UZXhhcyAxMDksIEdyZWVuc2Jvcm8gOTM8L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkgMTIxLCBMb25nIElzbGFuZCAxMTA8L3A+CjxwPldlc3RjaGVzdGVyIDExNiwgQWd1YSBDYWxpZW50ZSA5NzwvcD4KPHA+R3JhbmQgUmFwaWRzIDk3LCBJb3dhIDk0PC9wPgo8cD5FcmllIGF0IFJpbyBHcmFuZGUgVmFsbGV5LCBsYXRlPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5TaW91eCBGYWxscyBhdCBSYXB0b3JzLCAxMiBwLm0uPC9wPgo8cD5TYWx0IExha2UgQ2l0eSBhdCBGb3J0IFdheW5lLCAxIHAubS48L3A+CjxwPlNvdXRoIEJheSBhdCBMYWtlbGFuZCwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NZW1waGlzIGF0IE1haW5lLCA0IHAubS48L3A+CjxwPlJlbm8gYXQgRGVsYXdhcmUsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5TVU5TIDExOSwgQ0hBUkdFIDk0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNBTlRPTiAoOTkpICYjODIxMjsgPC9zdHJvbmc+RWR3YXJkcyAzLTEwIDYtOSAxMiwgV2lsbGlhbXMgOC0xNCAwLTAgMTYsIFN3YW5pZ2FuIDUtMTEgMS0yIDEyLCBQZXJyYW50ZXMgMi05IDAtMCA1LCBUaG9ybnRvbiAzLTE1IDAtMCA4LCBQZXJraW5zIDAtMyAwLTAgMCwgT2xla2FpYmUgOS0yMyAwLTAgMjMsIEhhbWlsdG9uIDItOCAyLTIgNywgSm9uZXMgMS0zIDAtMCAyLCBCZXZlcmx5IDItMiAzLTMgNywgVGF0ZSAxLTEgMC0wIDIsIFB1c3RvenZvbm92IDAtMSAwLTAgMC4gPHN0cm9uZz5Ub3RhbHM6PC9zdHJvbmc+IDM2LTEwMCAxMi0xNyA5NC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Tk9SVEhFUk4gQVJJWk9OQSAoMTE5KSAmIzgyMTI7IDwvc3Ryb25nPlNpbGFzIDUtMTAgMC0wIDEzLCBSZWVkIDMtOSAzLTQgMTAsIFN0dXR2aWxsZSA0LTExIDYtNiAxNCwgR29vZHdpbiA5LTE0IDUtNiAyMywgR3JheSA1LTEzIDAtMCAxMiwgWW91bmcgNi05IDYtNyAyMCwgSG9sbGlzLUplZmZlcnNvbiAyLTYgMC0wIDQsIEhhcnJpc29uIDMtNiAwLTAgNywgSm9rIDUtOSAxLTIgMTYuIDxzdHJvbmc+VG90YWxzOjwvc3Ryb25nPiA0Mi04NyAyMS0yNSAxMTkuPC9wPgo8cD5DYW50b24JCTIzCTMxCTE1CTI1CSYjODIxMjsJOTQ8L3A+CjxwPk5vcnRoZXJuIEFyaXpvbmEJMjIJNDAJMzMJMjQJJiM4MjEyOwkxMTk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+My1Qb2ludCBHb2FscyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz5DYW50b24gMTAtMzMgKE9sZWthaWJlIDUtMTAsIFRob3JudG9uIDItOCwgU3dhbmlnYW4gMS0yLCBQZXJyYW50ZXMgMS00LCBIYW1pbHRvbiAxLTQsIFB1c3RvenZvbm92IDAtMSwgRWR3YXJkcyAwLTQpLCBOb3J0aGVybiBBcml6b25hIDE0LTMzIChKb2sgNS04LCBTaWxhcyAzLTcsIFlvdW5nIDItMywgR3JheSAyLTUsIEhhcnJpc29uIDEtMiwgUmVlZCAxLTUsIEhvbGxpcy1KZWZmZXJzb24gMC0xLCBHb29kd2luIDAtMikuIDxzdHJvbmc+Rm91bGVkIE91dCYjODIxMjs8L3N0cm9uZz5Ob25lLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPkNhbnRvbiA0OSAoU3dhbmlnYW4gMTQpLCBOb3J0aGVybiBBcml6b25hIDU0IChZb3VuZyAxMSkuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0cyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz5DYW50b24gMjAgKFBlcnJhbnRlcyA2KSwgTm9ydGhlcm4gQXJpem9uYSAyOSAoR29vZHdpbiA2LCBIYXJyaXNvbiA2KS4gPHN0cm9uZz5Ub3RhbCBGb3VscyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz5DYW50b24gMTgsIE5vcnRoZXJuIEFyaXpvbmEgMTUuPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIE1FTjwvcD4KPHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+RUFTVDwvcD4KPHA+Q2FuaXNpdXMgNzAsIFN0LiBQZXRlciYjODIxNztzIDU4PC9wPgo8cD5OaWFnYXJhIDc4LCBNb25tb3V0aCAoTkopIDc3PC9wPgo8cD5QZW5uIFN0LiA3NiwgTmVicmFza2EgNzQgKE9UKTwvcD4KPHA+UHJpbmNldG9uIDcyLCBDb2x1bWJpYSA1NjwvcD4KPHA+WWFsZSA3OCwgQnJvd24gNzI8L3A+CjxwPlNPVVRIPC9wPgo8cD5IYW1wdG9uIDc4LCBEZWxhd2FyZSBTdC4gNTY8L3A+CjxwPkxvbmd3b29kIDU4LCBMaWJlcnR5IDUxPC9wPgo8cD5XaW50aHJvcCA2NCwgQ2hhcmxlc3RvbiBTb3V0aGVybiA1MzwvcD4KPHA+TUlEV0VTVDwvcD4KPHA+QnV0bGVyIDk0LCBNYXJxdWV0dGUgODM8L3A+CjxwPkRheXRvbiAxMDYsIFZDVSA3OTwvcD4KPHA+RGV0cm9pdCA5MywgWW91bmdzdG93biBTdC4gOTE8L3A+CjxwPklVUFVJIDY3LCBHcmVlbiBCYXkgNjE8L3A+CjxwPklsbC4tQ2hpY2FnbyA4OCwgTWlsd2F1a2VlIDczPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPktlbnQgU3RhdGUgNzAsIE9oaW8gNjk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk9ha2xhbmQgODEsIENsZXZlbGFuZCBTdC4gNjg8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyeTwvcD4KPHA+S0VOVCBTVEFURSA3MCwgT0hJTyA2OTwvcD4KPHA+T0hJTyAoOC04LCAxLTMpICYjODIxMjsgS2lyayA2LTEyIDQtNCAxNywgTGFzdGVyIDQtMTQgMC0wIDExLCBEYXJ0aXMgMy04IDItMiAxMCwgQmxvY2sgNC02IDAtMSAxMCwgVGF5bG9yIDEtMSAyLTQgNCwgQnV0bGVyIDMtMyAyLTIgOSwgTWlja2xlIDQtOCAwLTAgOCwgR29sbG9uIDAtMSAwLTAgMC4gVG90YWxzOiAyNS01MyAxMC0xMyA2OS48L3A+CjxwPktFTlQgU1RBVEUgKDgtOSwgMi0yKSAmIzgyMTI7IFphYm8gOC0xNSA0LTkgMjQsIERlIExhIFJvc2EgNC04IDAtMCA4LCBQZXRlcnNvbiAxLTUgMS0zIDQsIEF2ZXJ5IDAtMyAzLTMgMywgUGlwcGVuIDAtNCAxLTIgMSwgV2Fsa2VyIDYtMTMgMS00IDE1LCBSaWRlbm91ciA0LTYgMC0wIDgsIER1bGluZyAxLTEgMi0yIDUsIEZyZWRlcmljayAxLTEgMC0wIDIuIFRvdGFsczogMjUtNTYgMTItMjMgNzAuPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZSYjODIxMjtLZW50IFN0YXRlLCA0MC0zMS4gMy1Qb2ludCBHb2FscyYjODIxMjtPaGlvIDktMTkgKExhc3RlciAzLTcsIEJsb2NrIDItNCwgRGFydGlzIDItNiwgS2lyayAxLTEsIEJ1dGxlciAxLTEpLCBLZW50IFN0YXRlIDgtMTggKFphYm8gNC03LCBXYWxrZXIgMi0zLCBEdWxpbmcgMS0xLCBQZXRlcnNvbiAxLTMsIEF2ZXJ5IDAtMiwgUGlwcGVuIDAtMikuIEZvdWxlZCBPdXQmIzgyMTI7Tm9uZS4gUmVib3VuZHMmIzgyMTI7T2hpbyAzMSAoS2lyayA3KSwgS2VudCBTdGF0ZSAzMyAoWmFibyA2LCBQZXRlcnNvbiA2KS4gQXNzaXN0cyYjODIxMjtPaGlvIDE1IChEYXJ0aXMgNSksIEtlbnQgU3RhdGUgNyAoQXZlcnkgMikuIFRvdGFsIEZvdWxzJiM4MjEyO09oaW8gMTgsIEtlbnQgU3RhdGUgMTQuIFRlY2huaWNhbHMmIzgyMTI7RGUgTGEgUm9zYS4gQXR0JiM4MjEyOzIsMTE0LjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBXT01FTjwvcD4KPHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+RUFTVDwvcD4KPHA+RGVsYXdhcmUgNTgsIEhvZnN0cmEgNTE8L3A+CjxwPk5vcnRoZWFzdGVybiA1OSwgQ29sbC4gb2YgQ2hhcmxlc3RvbiAzNzwvcD4KPHA+UGVubiA2OCwgQ29ybmVsbCA0ODwvcD4KPHA+UHJpbmNldG9uIDY5LCBDb2x1bWJpYSA0NzwvcD4KPHA+U3QuIEpvaG4mIzgyMTc7cyA2NCwgR2VvcmdldG93biA0MTwvcD4KPHA+VG93c29uIDcyLCBVTkMtV2lsbWluZ3RvbiA3MTwvcD4KPHA+VmlsbGFub3ZhIDY3LCBTZXRvbiBIYWxsIDU5PC9wPgo8cD5ZYWxlIDc3LCBCcm93biA2MzwvcD4KPHA+U09VVEg8L3A+CjxwPkVUU1UgNjUsIENoYXR0YW5vb2dhIDU4PC9wPgo8cD5IYW1wdG9uIDY2LCBEZWxhd2FyZSBTdC4gNjI8L3A+CjxwPkphbWVzIE1hZGlzb24gNzAsIEVsb24gNjc8L3A+CjxwPk1JRFdFU1Q8L3A+CjxwPkRlUGF1bCA3OSwgWGF2aWVyIDQ4PC9wPgo8cD5EcmFrZSA4NSwgSW5kaWFuYSBTdC4gNjQ8L3A+CjxwPk1hcnF1ZXR0ZSA2OSwgQnV0bGVyIDY3PC9wPgo8cD5NaXNzb3VyaSBTdC4gNTYsIElsbGlub2lzIFN0LiA1MDwvcD4KPHA+Ti4gSW93YSA2NSwgRXZhbnN2aWxsZSA0MTwvcD4KPHA+Uy4gSWxsaW5vaXMgNjMsIEJyYWRsZXkgNjI8L3A+CjxwPlZhbHBhcmFpc28gNzYsIExveW9sYSBvZiBDaGljYWdvIDYwPC9wPgo8cD5GQVIgV0VTVDwvcD4KPHA+RS4gV2FzaGluZ3RvbiA3MSwgSWRhaG8gNjQ8L3A+CjxwPlVDIElydmluZSA3NCwgSGF3YWlpIDY3PC9wPgo8cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPlN5ZG5leSBJbnRlcm5hdGlvbmFsPC9wPgo8cD4oQXQgT2x5bXBpYyBQYXJrIFRlbm5pcyBDZW50cmU7IFN5ZG5leSwgQXVzdHJhbGlhOyBQdXJzZTogTWVuLCAkNDY4LDkxMCAoV1QyNTApOyBXb21lbiwgJDczMyw5MDAgKFByZW1pZXIpOyBTdXJmYWNlOiBIYXJkLU91dGRvb3IpPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzPC9wPgo8cD5NZW48L3A+CjxwPlNlbWlmaW5hbHM8L3A+CjxwPkRhbmlpbCBNZWR2ZWRldiwgUnVzc2lhLCBkZWYuIEZhYmlvIEZvZ25pbmkgKDQpLCBJdGFseSwgMi02LCA2LTQsIDYtMS48L3A+CjxwPkFsZXggZGUgTWluYXVyLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gQmVub2l0IFBhaXJlLCBGcmFuY2UsIDQtNiwgNi0xLCA2LTEuPC9wPgo8cD5Xb21lbjwvcD4KPHA+U2VtaWZpbmFsczwvcD4KPHA+QXNobGVpZ2ggQmFydHksIEF1c3RyYWxpYSwgZGVmLiBEYXJpYSBHYXZyaWxvdmEsIEF1c3RyYWxpYSwgMy02LCA2LTQsIDYtMi48L3A+CjxwPkFuZ2VsaXF1ZSBLZXJiZXIsIEF1c3RyYWxpYSwgZGVmLiBDYW1pbGEgR2lvcmdpLCBJdGFseSwgNi0yLCA2LTMuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzPC9wPgo8cD5NZW48L3A+CjxwPkNoYW1waW9uc2hpcDwvcD4KPHA+THVrYXN6IEt1Ym90LCBQb2xhbmQsIGFuZCBNYXJjZWxvIE1lbG8gKDEpLCBCcmF6aWwsIGRlZi4gSmFuLUxlbm5hcmQgU3RydWZmLCBHZXJtYW55LCBhbmQgVmlrdG9yIFRyb2lja2ksIFNlcmJpYSwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5Xb21lbjwvcD4KPHA+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9wPgo8cD5HYWJyaWVsYSBEYWJyb3dza2ksIENhbmFkYSwgYW5kIFh1IFlpZmFuICgzKSwgQ2hpbmEsIGRlZi4gTGF0aXNoYSBDaGFuLCBUYWl3YW4sIGFuZCBBbmRyZWEgU2VzdGluaSBIbGF2YWNrb3ZhICgxKSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIDYtNCwgNS0yIHJldGlyZWQuPC9wPgo8cD5XVEE8L3A+CjxwPkhvYmFydCBJbnRlcm5hdGlvbmFsPC9wPgo8cD4oQXQgVGhlIERvbWFpbiBUZW5uaXMgQ2VudHJlOyBIb2JhcnQsIEF1c3RyYWxpYTsgUHVyc2U6ICQyMjYsNzUwIChJbnRsLik7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtT3V0ZG9vcik8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM8L3A+CjxwPlNlbWlmaW5hbHM8L3A+CjxwPkVsaXNlIE1lcnRlbnMgKDIpLCBCZWxnaXVtLCBkZWYuIEhlYXRoZXIgV2F0c29uLCBCcml0YWluLCA2LTQsIDEtNiwgNi0yLjwvcD4KPHA+TWloYWVsYSBCdXphcm5lc2N1LCBSb21hbmlhLCBkZWYuIExlc2lhIFRzdXJlbmtvICg1KSwgVWtyYWluZSwgNi0yLCA2LTIuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzPC9wPgo8cD5MeXVkbXlsYSBLaWNoZW5vaywgVWtyYWluZSwgYW5kIE1ha290byBOaW5vbWl5YSAoNCksIEphcGFuLCBkZWYuIEFsaXNvbiBCYWkgYW5kIExpemV0dGUgQ2FicmVyYSwgQXVzdHJhbGlhLCAzLTYsIDYtMywgMTAtNC48L3A+CjxwPkVsaXNlIE1lcnRlbnMsIEJlbGdpdW0sIGFuZCBEZW1pIFNjaHV1cnMgKDMpLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBWZXJvbmlrYSBLdWRlcm1ldG92YSwgUnVzc2lhLCBhbmQgQXJ5bmEgU2FiYWxlbmthLCBCZWxhcnVzLCA2LTEsIDUtNywgMTAtNy48L3A+CjxwPkhJR0ggU0NIT09MPC9wPgo8cD5XUkVTVExJTkc8L3A+CjxwPlRPUCBHVU4gVE9VUk5BTUVOVDwvcD4KPHA+KEF0IEFsbGlhbmNlIEhpZ2ggU2Nob29sLCBBbGxpYW5jZSk8L3A+CjxwPlRlYW0gU3RhbmRpbmdzOiAxLiBBdXN0aW50b3duIEZpdGNoIDk2LjU7IDIuIE1hcnlzdmlsbGUgOTUuNTsgMy4gT2xlbnRhbmd5IDg5LjU7IDQuIFR1c2xhdyA4NzsgNS4gU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgODYuNTsgNi4gTG91aXN2aWxsZSA4MS41OyA3LiBXZXN0IEJyYW5jaCA4MS41OyA4LiBXZXN0IEFsbGVnaGVueSwgUGEuIDgwLjU7IDkuIEh1bnRpbmd0b24sIFcuVmEuIDc4LjU7IDEwLiBDYXJyb2xsdG9uIDc2OyAxMS4gQ2xheW1vbnQgNzE7IDEyLiBBbGxpYW5jZSA2NS41OyAxMy4gRnQuIExlYm9ldWYgNjQ7IDE0LiBUb2xlZG8gU3QuIEpvaG4mIzgyMTc7cyBKZXN1aXQgNTguNTsgMTUuICh0aWUpIE1hcmxpbmd0b24gNTYsIE1pbmVydmEgNTY7IDE3LiAodGllKSBCZWF2ZXIgNTUsIEJlbGxlZm9udGFpbmUgNTU7IDE5LiBFYXRvbiA0NjsgMjAuICh0aWUpIEdpcmFyZCA0My41LCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIDQzLjU7IDIyLiBCb2FyZG1hbiA0MzsgMjMuIFJpcGxleSwgVy5WYS4gNDIuNTsgMjQuICh0aWUpIFBhaW5lc3ZpbGxlIFJpdmVyc2lkZSA0MiwgR2FyZmllbGQgSHRzLiBUcmluaXR5IDQyOyAyNi4gU3QuIEFsYmFucyA0MS41OyAyNy4gTWNEb3dlbGwgNDA7IDI4LiBEZWxhd2FyZSBIYXllcyAzODsgMjkuICh0aWUpIE11c3NlbGxtYW4gMzQuNSwgTm9yZG9uaWEgMzQuNTsgMzEuIE1hbnNmaWVsZCAzMy41OyAzNC4gR3JhbmR2aWV3IEh0cy4gMjg7IDM1LiBTb3V0aGVhc3QgMjMuNTsgMzYuIFN0cm9uZ3N2aWxsZSAyMi41OyAzNy4gKHRpZSkgR3JhbmQgVmFsbGV5IDE4OyBSYXZlbm5hIDE4OyAzOS4gQmxvb20gQ2Fycm9sbCAxNTsgNDAuICh0aWUpIENoYXJkb24gMTQsIEZpZWxkIDE0OyA0Mi4gKHRpZSkgTm9ydGh3ZXN0IDEyLCBXZXN0IEdldWFnYSAxMjsgNDQuIFdvcnRoaW5ndG9uIDExOyA0NS4gQWxsaWFuY2UmIzgyMjE7MSYjODIyMTsgNzsgNDYuIFdvcnRoaW5ndG9uIEtpbGJvdXJuZSA2LjwvcD4KPHA+TGF0ZSBUaHVyc2RheTwvcD4KPHA+TEFLRSA1MiwgR1JFRU4gMjI8L3A+CjxwPjEwNjogQmFpbGV5IChHKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTEzOiBTcG9uc2VsbGVyIChMKSBwaW4gV2Fsa2VyLiAxMjA6IENyYW1lciAoRykgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDEyNjogUm9zbGVyIChMKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTMyOiBDLkdyYWJlciAoRykgZGVjLiBGdXRvLCAxOS03LiAxMzg6IE1heWxlIChMKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTQ1OiBELiBHcmFiZXIgKEcpIGRlYy4gSmVubmluZ3MsIDgtNC4gMTUyOiBTdHJvcG9saSAoTCkgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE2MDogSmFtZXMgKEwpIGRlYy4gRGF2aXMsIDktMC4gMTcwOiBBYmJvdHQgKEcpIGRlYy4gU2xhbmUsIDYtMC4gMTgyOiBWLkNvcnNpIChMKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTk1OiBTLkNvcnNpIChMKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMjIwOiBLZWVsaW5nIChMKSBwaW4gUmVkb3ZpYW4uIDI4NTogU2FuZGVycyAoTCkgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuPC9wPgo8cD5MQUtFIDM4LCBEUkVTREVOIFRSSS1WQUxMRVkgMjQ8L3A+CjxwPjEwNjogV2lzZWNhcnZlciAoVFYpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxMTM6IFNwb25zZWxsZXIgKEwpIGRlYy4gTG9uZywgMjAtMTAuIDEyMDogQ3Jhd2ZvcmQgKFRWKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTI2OiBSb3NsZXIgKEwpIHBpbiBFY2tlbGJlcnJ5LiAxMzI6IFZlbnNpbCAoVFYpIGRlYy4gRnV0bywgOS0xLiAxMzg6IE1heWxlIChMKSBwaW4gRS5TY2huZWlkZXIuIDE0NTogSmVubmluZ3MgKEwpIGRlYy4gTWNJbnRpcmUsIDctMy4gMTUyOiBTdHJvcG9saSAoTCkgZGVjLiBGaXRjaCwgMTAtMi4gMTYwOiBKYW1lcyAoTCkgcGluIEhpbmVzLiAxNzA6IFByaWVzdCAoVFYpIGRlYy4gQmFpbGV5LCA0LTEuIDE4MjogVi5Db3JzaSAoTCkgZGVjLiBHaWFuZXR0aW5vLCAxLTAuIDE5NTogUy5Db3JzaSAoTCkgZGVjLiBIYW5ieSwgMy0xLiAyMjA6IFNhbmRlcnMgKEwpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAyODU6IEtlZWxpbmcgKEwpIGRlYy4gUy5TY2huZWlkZXIsIDgtMi48L3A+CjxwPldBRFNXT1JUSCA2NywgSFVEU09OIDk8L3A+CjxwPjEwNjogTGV3YXJjaGljayAoVykgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDExMzogVC4gR3JpZmZpbiAoVykgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDEyMDogSGFja2VyIChXKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTI2OiBRLiBHcmlmZmluIChXKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTMyOiBNZXNzZXIgKFcpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxMzg6IENsYXJrIChXKSBkZWMuIFdpdGhlbSwgMi0wLiAxNDU6IE5vcnRoIChXKS4gcGluIEphY2tzb24sIDI6NTUuIDE1MjogUmlnZ2VuYmFjaCAoVykgbWFqLiBkZWMuIFN3ZWV0LCA5LTAuIDE2MDogQ29sZW1hbiAoSCkgcGluIExvcGFybywgNTowOC4gMTcwOiAgQ2FuaWdsaWEgKFcpIGRlYy4gQmxheiwgNy02LiAxODI6IEJhdWdobWFuIChXKSBwaW4gTWNHaW5uaXMsIDM6NTAuIDE5NTogU3VhcmV6IChXKSBwaW4gR2Fzc2VyLCAxOjI4LiAyMjA6IE1jQ29tYXMgKFcpIHBpbiBOb3JkLCAwOjQzLiAyODU6IEVhcm5lc3QgKFcpIHBpbiBQZWVwbGVzIDE6MzEuPC9wPgo8cD5XQURTV09SVEggODAsIENVWUFIT0dBIEZBTExTIDA8L3A+CjxwPjEwNjogTGV3YXJjaGljayAoVykgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDExMzogVC4gR3JpZmZpbiAoVykgZGVjLiBGZXJyZWxsLCA0LTIuIDEyMDogSGFja2VyIChXKSB0ZWNoLiBmYWxsIFlvYWssIDE4LTEuIDEyNjogUS4gR3JpZmZpbiAoVykgcGluIE1jQ2xlbmRvbiwgMDo0MC4gMTMyOiBNZXNzZXIgKFcpIHBpbiBTaW1vbiwgMDo0Ny4gMTM4OiBDbGFyayAoVykgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE0NTogTm9ydGggKFcpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxNTI6IFJpZ2dlbmJhY2ggKFcpIHBpbiBDb25hd2F5LCAxOjU2LiAxNjA6IExvcGFybyAoVykgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE3MDogIEJsYXogKFcpIHBpbiBCZXJnLCAwOjMwLiAxODI6IEJhdWdobWFuIChXKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTk1OiBTdWFyZXogKFcpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAyMjA6IE1jQ29tYXMgKFcpIHBpbiBQdWNoYWpkYSwgMzo0NC4gMjg1OiBFYXJuZXN0IChXKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC48L3A+CjxwPkJPWElORzwvcD4KPHA+RmlnaHQgU2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPkphbi4gMjA8L3A+CjxwPkF0IEJhcmNsYXlzIENlbnRlciwgQnJvb2tseW4sIE4uWS4gKFNITyksIEVycm9sIFNwZW5jZSBKci4gdnMuIExhbW9udCBQZXRlcnNvbiwgMTIsIGZvciBTcGVuY2UmIzgyMTc7cyBJQkYgd2VsdGVyd2VpZ2h0IHRpdGxlOyBSb2JlcnQgRWFzdGVyIHZzLiBKYXZpZXIgRm9ydHVuYSwgMTIsIGZvciBFYXN0ZXImIzgyMTc7cyBJQkYgbGlnaHR3ZWlnaHQgdGl0bGU7IE1hcmN1cyBCcm93bmUgdnMuIEZyYW5jeSBOdGV0dSwgMTAsIGxpZ2h0IGhlYXZ5d2VpZ2h0czsgQWRhbSBLb3duYWNraSB2cy4gSWFnbyBLaWxhZHplLCAxMCwgaGVhdnl3ZWlnaHRzOyBBbnRob255IFBldGVyc29uIHZzLiBMdWlzIEZsb3JleiwgMTAsIHN1cGVyIGxpZ2h0d2VpZ2h0cy48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
What happened to Roberta ‘Bobby’ Snider? Hartville woman’s body missing after husband said she died during trip to Elvis’ Graceland
Former Akron police chief charged criminally after four-month investigation
ODOT calls winter storm “snowpocalypse” as switch to freezing rain and snow begins; schools and activities called off
‘Snowpocalypse’ brings rain, freezing rain, sleet and snow to Akron, another storm possible Monday