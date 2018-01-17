Ohio.com / Uncategorized / agate0118
Published: January 17, 2018 - 11:17 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgQ0xFVkVMQU5ECTExCSgyMjYmIzE4OTspCU9ybGFuZG88L3A+CjxwPmF0IEJPU1RPTglPRkYJKE9GRikJUGhpbGFkZWxwaGlhPC9wPgo8cD5hdCBIT1VTVE9OCU9GRgkoT0ZGKQlNaW5uZXNvdGE8L3A+CjxwPmF0IFBPUlRMQU5ECTMmIzE4OTsJKDIxMykJSW5kaWFuYTwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBCQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5hdCBXSUxMSUFNICZhbXA7IE1BUlkJMiYjMTg5OwlOb3J0aGVhc3Rlcm48L3A+CjxwPmF0IENMRVZFTEFORCBTVAlQSwlJVVBVSTwvcD4KPHA+SWxsLi1DaGljYWdvCTImIzE4OTsJYXQgWU9VTkdTVE9XTiBTVDwvcD4KPHA+YXQgVE9XU09OCTEyJiMxODk7CURyZXhlbDwvcD4KPHA+YXQgSE9GU1RSQQk4JiMxODk7CURlbGF3YXJlPC9wPgo8cD5hdCBDT0xMLiBPRiBDSEFSTEVTVE9OCTEzCVVOQy1XaWxtaW5ndG9uPC9wPgo8cD5PbGQgRG9taW5pb24JOCYjMTg5OwlhdCBGSVU8L3A+CjxwPmF0IEZBVQk1JiMxODk7CUNoYXJsb3R0ZTwvcD4KPHA+RWxvbgkzCWF0IEpBTUVTIE1BRElTT048L3A+CjxwPmF0IExPVUlTSUFOQSBURUNICTcmIzE4OTsJTm9ydGggVGV4YXM8L3A+CjxwPmF0IFNPVVRIRVJOIE1JU1MJNyYjMTg5OwlSaWNlPC9wPgo8cD5OLiBLZW50dWNreQk2CWF0IE1JTFdBVUtFRTwvcD4KPHA+YXQgQ09MT1JBRE8JNyYjMTg5OwlXYXNoaW5ndG9uIFN0PC9wPgo8cD5NaWRkbGUgVGVubmVzc2VlCTQJYXQgTUFSU0hBTEw8L3A+CjxwPldyaWdodCBTdAk2JiMxODk7CWF0IEdSRUVOIEJBWTwvcD4KPHA+VmlyZ2luaWEJOCYjMTg5OwlhdCBHRU9SR0lBIFRFQ0g8L3A+CjxwPmF0IE5DIFNUQVRFCTQmIzE4OTsJV2FrZSBGb3Jlc3Q8L3A+CjxwPmF0IFNPVVRIIEFMQUJBTUEJMiYjMTg5OwlDb2FzdGFsIENhcm9saW5hPC9wPgo8cD5hdCBURVhBUy1BUkxJTkdUT04JMiYjMTg5OwlMb3Vpc2lhbmEtTGFmYXlldHRlPC9wPgo8cD5hdCBUUk9ZCTcJQXBwYWxhY2hpYW4gU3Q8L3A+CjxwPmF0IFRFWEFTIFNUQVRFCTcJTG91aXNpYW5hLU1vbnJvZTwvcD4KPHA+YXQgTUFSWUxBTkQJNyYjMTg5OwlNaW5uZXNvdGE8L3A+CjxwPk1pY2hpZ2FuCTQmIzE4OTsJYXQgTkVCUkFTS0E8L3A+CjxwPmF0IFcgS0VOVFVDS1kJNSYjMTg5OwlVQUI8L3A+CjxwPmF0IE9SRUdPTgkyCVNPVVRIRVJOIENBTDwvcD4KPHA+YXQgR09OWkFHQQk4JiMxODk7CVNhaW50IE1hcnkmIzgyMTc7cyBDYTwvcD4KPHA+YXQgU0FOIERJRUdPCTE0CVBvcnRsYW5kPC9wPgo8cD5hdCBQQUNJRklDCTEwCVBlcHBlcmRpbmU8L3A+CjxwPmF0IFVUQUgJNwlXYXNoaW5ndG9uPC9wPgo8cD5hdCBVQyBJUlZJTkUJOAlDYWwgUG9seTwvcD4KPHA+VUNMQQkyJiMxODk7CWF0IE9SRUdPTiBTVDwvcD4KPHA+YXQgU0FOIEZSQU5DSVNDTwkxMQlTYW50YSBDbGFyYTwvcD4KPHA+YXQgQllVCTE1CUxveW9sYSBNYXJ5bW91bnQ8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5PC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IE5ZIElTTEFOREVSUwlPRkYJQm9zdG9uCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgUEhJTEFERUxQSElBCS0xMTEJVG9yb250bwkrMTAxPC9wPgo8cD5hdCBORVcgSkVSU0VZCU9GRglXYXNoaW5ndG9uCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgQ09MVU1CVVMJLTEwNQlEYWxsYXMJLTEwNTwvcD4KPHA+U3QuIExvdWlzCS0xMTYJYXQgT1RUQVdBCSsxMDY8L3A+CjxwPmF0IE5ZIFJBTkdFUlMJLTE5MAlCdWZmYWxvCSsxNzU8L3A+CjxwPmF0IFRBTVBBIEJBWQktMTYwCUxhcyBWZWdhcwkrMTUwPC9wPgo8cD5hdCBOQVNIVklMTEUJLTIwNwlBcml6b25hCSsxODc8L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlCS0xMTEJYXQgQ09MT1JBRE8JKzEwMTwvcD4KPHA+YXQgTE9TIEFOR0VMRVMJLTEyNglQaXR0c2J1cmdoCSsxMTY8L3A+CjxwPk5GTDwvcD4KPHA+UGxheW9mZnMgU3VuZGF5PC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlPUEVOCVRPREFZCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgTkVXIEVOR0xBTkQJOSYjMTg5Owk4JiMxODk7CSg0NikJSmFja3NvbnZpbGxlPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMyYjMTg5OwkzCSgzOCYjMTg5OykJYXQgUEhJTExZPC9wPgo8cD5VcGRhdGVkIG9kZHMgYXZhaWxhYmxlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9QcmVnYW1lLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPlByZWdhbWUuY29tPC9hPjwvcD4KPHA+VFJBTlNBQ1RJT05TPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CT1NUT04gUkVEIFNPWCAmIzgyMTI7IEFncmVlZCB0byB0ZXJtcyB3aXRoIDJCIEl2YW4gRGUgSmVzdXMgSnIuIGFuZCBDcyBPc2NhciBIZXJuYW5kZXogYW5kIERhbiBCdXRsZXIgb24gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPkNMRVZFTEFORCBJTkRJQU5TICYjODIxMjsgTmFtZWQgVG9tIFdpZWRlbmJhdWVyIHNwZWNpYWwgYXNzaXN0YW50IHRvIHRoZSBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXI7IEFudGhvbnkgTWVkcmFubyBhc3Npc3RhbnQgcGxheWVyIGRldmVsb3BtZW50IGZpZWxkIGNvb3JkaW5hdG9yOyBBbm5hIEJvbHRvbiBwbGF5ZXIgZGV2ZWxvcG1lbnQgZWR1Y2F0aW9uIGFuZCBsYW5ndWFnZSBjb29yZGluYXRvcjsgSmVyZW15IEhhcnJpcyBwbGF5ZXIgZGV2ZWxvcG1lbnQgcGh5c2ljYWwgdGhlcmFwaXN0OyBMLkEuIEhhc2FuaSBUb3JyZXMgcGxheWVyIGRldmVsb3BtZW50IHBlcmZvcm1hbmNlIGNvb3JkaW5hdG9yOyBUZWRkeSBCbGFja3dlbGwgcGxheWVyIGRldmVsb3BtZW50IG1lZGljYWwgYWRtaW5pc3RyYXRvcjsgSm9obm55IE5hcnJvbiBtYW5hZ2VyIGFuZCBCb2JieSBNYWdhbGxhbmVzIGJlbmNoIGNvYWNoIG9mIENvbHVtYnVzIChJTCk7IFRvbnkgTWFuc29saW5vIG1hbmFnZXIsIFJpZ28gQmVsdHJhbiBwaXRjaGluZyBjb2FjaCwgS2V2aW4gSG93YXJkIGhpdHRpbmcgY29hY2ggYW5kIERlbm5pcyBNYWxhdmUgYmVuY2ggY29hY2ggb2YgQWtyb24gKEVMKTsgUm91Z2xhcyBPZG9yIG1hbmFnZXIsIFRvbnkgQXJub2xkIHBpdGNoaW5nIGNvYWNoLCBKdXN0aWpuIFRvb2xlIGhpdHRpbmcgY29hY2gsIEdyYW50IEZpbmsgYmVuY2ggY29hY2ggYW5kIEVyaWMgT3J0ZWdvIHN0cmVuZ3RoIGFuZCBjb25kaXRpb25pbmcgY29hY2ggb2YgTHluY2hidXJnIChDYXJvbGluYSk7IEx1a2UgQ2FybGluIG1hbmFnZXIsIEpvZSBUb3JyZXMgcGl0Y2hpbmcgY29hY2gsIFBldGUgTGF1cml0c29uIGhpdHRpbmcgY29hY2gsIEt5bGUgSHVkc29uIGJlbmNoIGNvYWNoLCBKdWFuIEFjZXZlZG8gc3RyZW5ndGggYW5kIGNvbmRpdGlvbmluZyBjb2FjaCBhbmQgSmFrZSBMZWdhbiB0cmFpbmVyIG9mIExha2UgQ291bnR5IChNV0wpOyBKaW0gUGFua292aXRzIG1hbmFnZXIsIEphc29uIEJsYW50b24gcGl0Y2hpbmcgY29hY2gsIE9taXIgU2FudG9zIGJlbmNoIGNvYWNoLCBNb2lzZXMgQ3VldmFzIHN0cmVuZ3RoIGFuZCBjb25kaXRpb25pbmcgY29hY2ggYW5kIEdhYnJpZWwgR2FyY2lhIHRyYWluZXIgb2YgTWFob25pbmcgVmFsbGV5IChOWVApOyBMYXJyeSBEYXkgYWNhZGVteSBjb29yZGluYXRvciwgSm9lbCBNYW5ncnVtIHBpdGNoaW5nIGNvYWNoLCBKYXNvbiBFc3Bvc2l0byBoaXR0aW5nIGNvYWNoIGFuZCBLYWkgQ29ycmVhIGJlbmNoL2J1bGxwZW4gY29hY2ggb2YgdGhlIEFaTCBJbmRpYW5zIDE7IEplcnJ5IE93ZW5zIG1hbmFnZXIsIE93ZW4gRGV3IHBpdGNoaW5nIGNvYWNoLCBKdW5pb3IgQmV0YW5jZXMgaGl0dGluZyBjb2FjaCwgTWF4IFdlaW5lciBiZW5jaCBjb2FjaCwgQ2hyaXMgR2lhY2NoaW5vIHN0cmVuZ3RoIGFuZCBjb25kaXRpb25pbmcgY29hY2ggYW5kIE1hdHQgQmVhdXJlZ2FyZCB0cmFpbmVyIG9mIHRoZSBBWkwgSW5kaWFucyAyOyBhbmQgTHVpcyBKaW1lbmV6IHN0cmVuZ3RoIGFuZCBjb25kaXRpb25pbmcgY29hY2gsIE1pa2UgTWVyZ2FudGhhbGVyIGhpdHRpbmcgY29hY2ggYW5kIEp1YW4gRGVsYUNydXogYmVuY2ggY29hY2ggb2YgdGhlIERTTCBJbmRpYW5zLjwvcD4KPHA+TUlOTkVTT1RBIFRXSU5TICYjODIxMjsgTmFtZWQgSnVzdGluIE1vcm5lYXUgc3BlY2lhbCBhc3Npc3RhbnQgdG8gYmFzZWJhbGwgb3BlcmF0aW9ucy48L3A+CjxwPlRFWEFTIFJBTkdFUlMgJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBDIEplc3VzIE1vcmVubyBvbiBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkZPT1RCQUxMPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBGb290YmFsbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkJVRkZBTE8gQklMTFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUyBLZWxjaWUgTWNDcmF5IHRvIGEgcmVzZXJ2ZS9mdXR1cmUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5HUkVFTiBCQVkgUEFDS0VSUyAmIzgyMTI7IFByb21vdGVkIEVkIFBvbGljeSB0byBjaGllZiBvcGVyYXRpbmcgb2ZmaWNlciBhbmQgZ2VuZXJhbCBjb3Vuc2VsLjwvcD4KPHA+TkVXIEVOR0xBTkQgUEFUUklPVFMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgREIgSm9uYXRoYW4gSm9uZXMgb24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlLiBTaWduZWQgV1IgQmVybmFyZCBSZWVkeS48L3A+CjxwPlBJVFRTQlVSR0ggU1RFRUxFUlMgJiM4MjEyOyBBbm5vdW5jZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIG9mZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBUb2RkIEhhbGV5IHdpbGwgbm90IGJlIHJlbmV3ZWQuPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFSSVpPTkEgQ09ZT1RFUyAmIzgyMTI7IEFzc2lnbmVkIEcgU2VhbiBNYWd1aXJlIGZyb20gRm9ydCBXYXluZSAoRUNITCkgdG8gVHVjc29uIChBSEwpLjwvcD4KPHA+TkVXIEpFUlNFWSBERVZJTFMgJiM4MjEyOyBBc3NpZ25lZCBHIEtlbiBBcHBsZWJ5IHRvIEJpbmdoYW10b24gKEFITCkuIFJlY2FsbGVkIEQgU3RldmVuIFNhbnRpbmkgZnJvbSBCaW5naGFtdG9uLjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NYWpvciBMZWFndWUgU29jY2VyPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBGQyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBNIENhbHVtIE1hbGxhY2UuPC9wPgo8cD5QSElMQURFTFBISUEgVU5JT04gJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBHIEFuZHJlIEJsYWtlIG9uIGEgbXVsdGkteWVhciBjb250cmFjdC4gTmFtZWQgUGF0IE5vb25hbiBhc3Npc3RhbnQgY29hY2ggYW5kIFRpbSBIYW5sZXkgZ29hbGtlZXBpbmcgY29hY2guPC9wPgo8cD5QT1JUTEFORCBUSU1CRVJTICYjODIxMjsgQWNxdWlyZWQgVyBBbmR5IFBvbG8gb24gbG9hbiBmcm9tIE1vbmFyY2FzIE1vcmVsaWEgKExhIExpZ2EtTWV4aWNvKS48L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPk5DQUEgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBPcmVnb24gYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgUm9iIE11bGxlbnMgY2hhaXJtYW4gb2YgdGhlIENvbGxlZ2UgRm9vdGJhbGwgUGxheW9mZiBzZWxlY3Rpb24gY29tbWl0dGVlLCBiZWdpbm5pbmcgbmV4dCBzZWFzb24uIE5hbWVkIEZsb3JpZGEgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgU2NvdHQgU3RyaWNrbGluLCBHZW9yZ2lhIFRlY2ggYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgVG9kZCBTdGFuc2J1cnksIE9rbGFob21hIGF0aGxldGljIGRpcmVjdG9yIEpvZSBDYXN0aWdsaW9uZSwgZm9ybWVyIENsZW1zb24gYW5kIFJpY2UgY29hY2ggS2VuIEhhdGZpZWxkLCBmb3JtZXIgcGxheWVyIFJvbm5pZSBMb3R0IGFuZCBmb3JtZXIgQXJpem9uYSBSZXB1YmxpYyBzcG9ydHMgY29sdW1uaXN0IFBhb2xhIEJvaXZpbiB0byB0aGUgc2VsZWN0aW9uIGNvbW1pdHRlZS48L3A+CjxwPkFVQlVSTiAmIzgyMTI7IE5hbWVkIEpCIEdyaW1lcyBvZmZlbnNpdmUgbGluZSBjb2FjaC48L3A+CjxwPkRBVklTICZhbXA7IEVMS0lOUyAmIzgyMTI7IEFkZGVkIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgZ29sZiBhcyBhIHZhcnNpdHkgc3BvcnQgdG8gYmVnaW4gcGxheSBpbiB0aGUgMjAxOC0xOSBhY2FkZW1pYyB5ZWFyLjwvcD4KPHA+RUFTVCBDQVJPTElOQSAmIzgyMTI7IE5hbWVkIERvbiBNYWhvbmV5IG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lIGNvYWNoLjwvcD4KPHA+VEVYQVMgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBIZXJiIEhhbmQgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgY29hY2ggYW5kIGNvLW9mZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvci48L3A+CjxwPkZPT1RCQUxMPC9wPgo8cD5ORkw8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbmZlcmVuY2UgQ2hhbXBpb25zaGlwczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BRkM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkphY2tzb252aWxsZSBhdCBOZXcgRW5nbGFuZCwgMzowNSBwLm0uIChDQlMpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5GQzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgNjo0MCBwLm0uIChGT1gpPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFPC9wPgo8cD5Cb3dsIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVhc3QtV2VzdCBTaHJpbmUgQ2xhc3NpYzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BdCBTdC4gUGV0ZXJzYnVyZywgRmxhLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RWFzdCB2cy4gV2VzdCwgMyBwLm0uIChORkxOKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5ORkxQQSBDb2xsZWdpYXRlIEJvd2w8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXQgQ2Fyc29uLCBDYWxpZi48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIHZzLiBOYXRpb25hbCwgNCBwLm0uIChGUzEpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkphbi4gMjc8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2VuaW9yIEJvd2w8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXQgTW9iaWxlLCBBbGEuPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Ob3J0aCB2cy4gU291dGgsIDI6MzAgcC5tLiAoTkZMTik8L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkJNDQJMzEJMTAJMwk2NQkxNjEJMTEyPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JNDMJMjUJMTAJOAk1OAkxNDEJMTA5PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTQ2CTI1CTE3CTQJNTQJMTQ3CTEzMzwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAk0NAkxOAkxOQk3CTQzCTExOQkxMzU8L3A+CjxwPkZsb3JpZGEJNDMJMTgJMTkJNgk0MgkxMjIJMTQxPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAk0NQkxOAkyMQk2CTQyCTExNgkxNDI8L3A+CjxwPk90dGF3YQk0MgkxNQkxOAk5CTM5CTExNwkxNDk8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8JNDQJMTEJMjQJOQkzMQk5OQkxNTE8L3A+CjxwPk1ldHJvcG9saXRhbiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3Rvbgk0NQkyOAkxNAkzCTU5CTE0MAkxMjc8L3A+CjxwPk5ldyBKZXJzZXkJNDMJMjMJMTIJOAk1NAkxMzcJMTMxPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cwk0NgkyNQkxOAkzCTUzCTEyNAkxMjk8L3A+CjxwPk4uWS4gUmFuZ2Vycwk0NQkyMwkxNwk1CTUxCTEzNwkxMzA8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2gJNDYJMjQJMTkJMwk1MQkxMzUJMTQxPC9wPgo8cD5OLlkuIElzbGFuZGVycwk0NgkyMwkxOQk0CTUwCTE1OQkxNjg8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQk0NAkyMAkxNgk4CTQ4CTEyOQkxMzA8L3A+CjxwPkNhcm9saW5hCTQ1CTIwCTE3CTgJNDgJMTI2CTE0MDwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZwk0NgkyNgkxMwk3CTU5CTE1MwkxMjc8L3A+CjxwPk5hc2h2aWxsZQk0MwkyNgkxMQk2CTU4CTEzMgkxMTQ8L3A+CjxwPlN0LiBMb3Vpcwk0NwkyNwkxNwkzCTU3CTEzNgkxMjM8L3A+CjxwPkRhbGxhcwk0NgkyNgkxNwkzCTU1CTE0MAkxMjY8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YQk0NgkyNAkxNwk1CTUzCTEzMwkxMzE8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTQzCTI0CTE2CTMJNTEJMTQyCTEyNjwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk0NQkyMgkxNwk2CTUwCTEzNgkxMjM8L3A+CjxwPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlZlZ2FzCTQzCTI5CTExCTMJNjEJMTQ1CTExNzwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNDMJMjQJMTMJNgk1NAkxMjMJMTE0PC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5CTQ1CTI1CTE2CTQJNTQJMTMxCTEyNTwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJNDQJMjQJMTUJNQk1MwkxMjkJMTA3PC9wPgo8cD5BbmFoZWltCTQ1CTIwCTE2CTkJNDkJMTIyCTEyNTwvcD4KPHA+RWRtb250b24JNDYJMjAJMjMJMwk0MwkxMjYJMTQ3PC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJNDUJMTgJMjEJNgk0MgkxMTkJMTQ3PC9wPgo8cD5Bcml6b25hCTQ2CTEwCTI4CTgJMjgJMTA3CTE2MzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OT1RFOjwvc3Ryb25nPiBUd28gcG9pbnRzIGZvciBhIHdpbiwgb25lIHBvaW50IGZvciBvdmVydGltZSBsb3NzLiBUb3AgdGhyZWUgdGVhbXMgaW4gZWFjaCBkaXZpc2lvbiBhbmQgdHdvIHdpbGQgY2FyZHMgcGVyIGNvbmZlcmVuY2UgYWR2YW5jZSB0byBwbGF5b2Zmcy48L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMgMiwgVG9yb250byAxLCBPVDwvcD4KPHA+TmV3IEplcnNleSA0LCBOLlkuIElzbGFuZGVycyAxPC9wPgo8cD5OLlkuIFJhbmdlcnMgNSwgUGhpbGFkZWxwaGlhIDE8L3A+CjxwPkRhbGxhcyA0LCBEZXRyb2l0IDI8L3A+CjxwPk5hc2h2aWxsZSAxLCBWZWdhcyAwPC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZSAzLCBBcml6b25hIDIsIFNPPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Cb3N0b24gNCwgTW9udHJlYWwgMTwvcD4KPHA+UGl0dHNidXJnaCBhdCBBbmFoZWltLCBsYXRlPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IE5ldyBKZXJzZXksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RGFsbGFzIGF0IENvbHVtYnVzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBhdCBOLlkuIElzbGFuZGVycywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMgYXQgT3R0YXdhLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gYXQgTi5ZLiBSYW5nZXJzLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlZlZ2FzIGF0IFRhbXBhIEJheSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Bcml6b25hIGF0IE5hc2h2aWxsZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZSBhdCBDb2xvcmFkbywgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoIGF0IExvcyBBbmdlbGVzLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VmVnYXMgYXQgRmxvcmlkYSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbCBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIGF0IEFuYWhlaW0sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5ldyBKZXJzZXkgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCAxIHAubS48L3A+CjxwPkRhbGxhcyBhdCBCdWZmYWxvLCAxIHAubS48L3A+CjxwPldpbm5pcGVnIGF0IENhbGdhcnksIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+Ti5ZLiBSYW5nZXJzIGF0IENvbG9yYWRvLCAzIHAubS48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBhdCBNb250cmVhbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DYXJvbGluYSBhdCBEZXRyb2l0LCA3IHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgT3R0YXdhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkZsb3JpZGEgYXQgTmFzaHZpbGxlLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgYXQgU3QuIExvdWlzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgU2FuIEpvc2UsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+Ti5ZLiBJc2xhbmRlcnMgYXQgQ2hpY2FnbywgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkgYXQgTWlubmVzb3RhLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlciBhdCBFZG1vbnRvbiwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+QUhMPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+V0IvU2NyYW50b24JMzcJMjQJMTAJMgkxCTUxCTEzNgkxMDU8L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UJMzgJMjIJMTIJMwkxCTQ4CTExNgkxMDA8L3A+CjxwPkxlaGlnaCBWYWxsZXkJNDEJMjMJMTMJMgkzCTUxCTEzNwkxMzU8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZQk0MAkyMwkxNgkwCTEJNDcJMTM5CTEyMDwvcD4KPHA+QnJpZGdlcG9ydAkzOQkxOAkxNQk0CTIJNDIJMTEzCTExMTwvcD4KPHA+SGVyc2hleQk0MQkxNwkxNwkzCTQJNDEJMTA4CTEyOTwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQJNDIJMTkJMjEJMQkxCTQwCTEyNwkxMzM8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkCTQxCTE1CTIwCTMJMwkzNgkxMTIJMTQ4PC9wPgo8cD5Ob3J0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JMzkJMjgJMTEJMAkwCTU2CTEyNQk4MTwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyCTQxCTIzCTkJNAk1CTU1CTEyMwkxMDk8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlCTQwCTI0CTEyCTIJMgk1MgkxMzUJMTA1PC9wPgo8cD5VdGljYQk0MAkxOQkxNAk0CTMJNDUJMTE1CTExNDwvcD4KPHA+TGF2YWwJNDEJMTYJMTgJNQkyCTM5CTEyMgkxNDM8L3A+CjxwPkJlbGxldmlsbGUJNDEJMTcJMjEJMAkzCTM3CTEwNAkxNTQ8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24JMzkJMTEJMjEJNQkyCTI5CTk2CTEzNDwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+TWFuaXRvYmEJMzkJMjYJOAkzCTIJNTcJMTQ3CTkyPC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUJMzkJMjEJMTQJNAkwCTQ2CTExMgkxMTU8L3A+CjxwPlJvY2tmb3JkCTQxCTIxCTE1CTIJMwk0NwkxMzAJMTI1PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTQwCTE5CTE0CTUJMgk0NQkxMjAJMTE1PC9wPgo8cD5Jb3dhCTM5CTE3CTEzCTYJMwk0MwkxMjEJMTI1PC9wPgo8cD5HcmFuZCBSYXBpZHMJNDIJMTkJMTgJMQk0CTQzCTEzMAkxMzE8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAkzNwkxMgkxOQkzCTMJMzAJODQJMTIzPC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+VHVjc29uCTM1CTIwCTEyCTIJMQk0MwkxMTgJMTAzPC9wPgo8cD5TdG9ja3RvbgkzNQkxOAkxMgkyCTMJNDEJMTEwCTk4PC9wPgo8cD5TYW4gRGllZ28JMzYJMjAJMTUJMQkwCTQxCTExOAkxMTc8L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvCTM5CTIxCTE2CTIJMAk0NAkxMTIJMTE0PC9wPgo8cD5UZXhhcwk0MQkyMAkxNQk0CTIJNDYJMTIwCTEzNTwvcD4KPHA+T250YXJpbwkzNgkxOQkxNQkxCTEJNDAJOTkJOTk8L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlCTM0CTE3CTE1CTAJMgkzNgk4OQkxMDI8L3A+CjxwPkJha2Vyc2ZpZWxkCTM3CTE2CTE0CTcJMAkzOQkxMDMJMTA2PC9wPgo8cD5OT1RFOiBUd28gcG9pbnRzIGFyZSBhd2FyZGVkIGZvciBhIHdpbiwgb25lIHBvaW50IGZvciBhbiBvdmVydGltZSBvciBzaG9vdG91dCBsb3NzLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIDMsIEJyaWRnZXBvcnQgMDwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+U2FuIERpZWdvIDUsIFR1Y3NvbiAzPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgNCwgQnJpZGdlcG9ydCAzPC9wPgo8cD5CZWxsZXZpbGxlIDIsIFN5cmFjdXNlIDEsIE9UPC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUgNCwgR3JhbmQgUmFwaWRzIDM8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZCA0LCBSb2NrZm9yZCAzLCBTTzwvcD4KPHA+VXRpY2EgMywgUm9jaGVzdGVyIDIsIFNPPC9wPgo8cD5XQi9TY3JhbnRvbiA0LCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IDE8L3A+CjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIDUsIEhlcnNoZXkgNCwgU088L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gYXQgSW93YSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+T250YXJpbyBhdCBTYW4gQW50b25pbywgbGF0ZTwvcD4KPHA+U3RvY2t0b24gYXQgU2FuIEpvc2UsIGxhdGU8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZDwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgU3lyYWN1c2UsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Um9ja2ZvcmQgYXQgQ2xldmVsYW5kLCA3IHAubS48L3A+CjxwPldCL1NjcmFudG9uIGF0IFByb3ZpZGVuY2UsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiBhdCBTcHJpbmdmaWVsZCwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5VdGljYSBhdCBIYXJ0Zm9yZCwgNzoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5CZWxsZXZpbGxlIGF0IExhdmFsLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkdyYW5kIFJhcGlkcyBhdCBNaWx3YXVrZWUsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+VGV4YXMgYXQgTWFuaXRvYmEsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+QmFrZXJzZmllbGQgYXQgSW93YSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5UdWNzb24gYXQgU2FuIEFudG9uaW8sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+T250YXJpbyBhdCBTdG9ja3RvbiwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgU2FuIERpZWdvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPkF1c3RyYWxpYSBPcGVuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1FTEJPVVJORSAoQVApIDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgUmVzdWx0cyBUdWVzZGF5IGZyb20gdGhlIEF1c3RyYWxpYW4gT3BlbiBhdCBNZWxib3VybmUgUGFyayAoc2VlZGluZ3MgaW4gcGFyZW50aGVzZXMpOjwvcD4KPHA+TWVuJiM4MjE3O3MgU2luZ2xlczwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9wPgo8cD5SYWZhZWwgTmFkYWwgKDEpLCBTcGFpbiwgZGVmLiBMZW9uYXJkbyBNYXllciwgQXJnZW50aW5hLCA2LTMsIDYtNCwgNy02ICg0KS48L3A+CjxwPkRhbWlyIER6dW1odXIgKDI4KSwgQm9zbmlhLUhlcnplZ292aW5hLCBkZWYuIEpvaG4gTWlsbG1hbiwgQXVzdHJhbGlhLCA3LTUsIDMtNiwgNi00LCA2LTEuPC9wPgo8cD5EaWVnbyBTY2h3YXJ0em1hbiAoMjQpLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gQ2FzcGVyIFJ1dWQsIE5vcndheSwgNi00LCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPkFsZWtzYW5kciBEb2xnb3BvbG92LCBVa3JhaW5lLCBkZWYuIE1hdHRoZXcgRWJkZW4sIEF1c3RyYWxpYSwgNy02ICgwKSwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5QYWJsbyBDYXJyZW5vLUJ1c3RhICgxMCksIFNwYWluLCBkZWYuIEdpbGxlcyBTaW1vbiwgRnJhbmNlLCA2LTIsIDMtMC48L3A+CjxwPkdpbGxlcyBNdWxsZXIsIEx1eGVtYm91cmcsIGRlZi4gTWFsZWsgSmF6aXJpLCBUdW5pc2lhLCA3LTUsIDYtNCwgNi03ICg1KSwgMy02LCA2LTIuPC9wPgo8cD5SeWFuIEhhcnJpc29uLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIFBhYmxvIEN1ZXZhcyAoMzEpLCBVcnVndWF5LCA2LTQsIDctNiAoNSksIDYtNC48L3A+CjxwPk1hcmluIENpbGljICg2KSwgQ3JvYXRpYSwgZGVmLiBKb2FvIFNvdXNhLCBQb3J0dWdhbCwgNi0xLCA3LTUsIDYtMi48L3A+CjxwPkdyaWdvciBEaW1pdHJvdiAoMyksIEJ1bGdhcmlhLCBkZWYuIE1hY2tlbnppZSBNY2RvbmFsZCwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNC02LCA2LTIsIDYtNCwgMC02LCA4LTYuPC9wPgo8cD5BbmRyZXkgUnVibGV2ICgzMCksIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBNYXJjb3MgQmFnaGRhdGlzLCBDeXBydXMsIDYtNCwgNi03ICg1KSwgNi00LCA2LTIuPC9wPgo8cD5OaWNrIEt5cmdpb3MgKDE3KSwgQXVzdHJhbGlhLCBkZWYuIFZpa3RvciBUcm9pY2tpLCBTZXJiaWEsIDctNSwgNi00LCA3LTYgKDIpLjwvcD4KPHA+Sm8tV2lsZnJpZWQgVHNvbmdhICgxNSksIEZyYW5jZSwgZGVmLiBEZW5pcyBTaGFwb3ZhbG92LCBDYW5hZGEsIDMtNiwgNi0zLCAxLTYsIDctNiAoNCksIDctNS48L3A+CjxwPkt5bGUgRWRtdW5kLCBCcml0YWluLCBkZWYuIERlbmlzIElzdG9taW4sIFV6YmVraXN0YW4sIDYtMiwgNi0yLCA2LTQuPC9wPgo8cD5OaWtvbG96IEJhc2lsYXNodmlsaSwgR2VvcmdpYSwgZGVmLiBSdWJlbiBCZW1lbG1hbnMsIEJlbGdpdW0sIDctNSwgNi0xLCA2LTMuPC9wPgo8cD5BbmRyZWFzIFNlcHBpLCBJdGFseSwgZGVmLiBZb3NoaWhpdG8gTmlzaGlva2EsIEphcGFuLCA2LTEsIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+SXZvIEthcmxvdmljLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIFl1aWNoaSBTdWdpdGEsIEphcGFuLCA3LTYgKDMpLCA2LTcgKDMpLCA3LTUsIDQtNiwgMTItMTAuPC9wPgo8cD5Xb21lbiYjODIxNztzIFNpbmdsZXM8L3A+CjxwPlNlY29uZCBSb3VuZDwvcD4KPHA+THVrc2lrYSBLdW1raHVtLCBUaGFpbGFuZCwgZGVmLiBCZWxpbmRhIEJlbmNpYywgU3dpdHplcmxhbmQsIDYtMSwgNi0zLjwvcD4KPHA+UGV0cmEgTWFydGljLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIElyaW5hIEJlZ3UsIFJvbWFuaWEsIDYtNCwgNy02ICgzKS48L3A+CjxwPkFsaXplIENvcm5ldCwgRnJhbmNlLCBkZWYuIEp1bGlhIEdvZXJnZXMgKDEyKSwgR2VybWFueSwgNi00LCA2LTMuPC9wPgo8cD5EZW5pc2EgQWxsZXJ0b3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBTaHVhaSBaaGFuZywgQ2hpbmEsIDYtNCwgNy02ICg1KS48L3A+CjxwPk1hZ2RhIExpbmV0dGUsIFBvbGFuZCwgZGVmLiBEYXJpYSBLYXNhdGtpbmEgKDIyKSwgUnVzc2lhLCA3LTYgKDQpLCA2LTIuPC9wPgo8cD5NYXJ0YSBLb3N0eXVrLCBVa3JhaW5lLCBkZWYuIE9saXZpYSBSb2dvd3NrYSwgQXVzdHJhbGlhLCA2LTMsIDctNS48L3A+CjxwPkVsaW5hIFN2aXRvbGluYSAoNCksIFVrcmFpbmUsIGRlZi4gS2F0ZXJpbmEgU2luaWFrb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNC02LCA2LTIsIDYtMS48L3A+CjxwPkplbGVuYSBPc3RhcGVua28gKDcpLCBMYXR2aWEsIGRlZi4gWWluZy1ZaW5nIER1YW4sIENoaW5hLCA2LTMsIDMtNiwgNi00LjwvcD4KPHA+QW5ldHQgS29udGF2ZWl0ICgzMiksIEVzdG9uaWEsIGRlZi4gTW9uYSBCYXJ0aGVsLCBHZXJtYW55LCA2LTMsIDQtNiwgNi0zLjwvcD4KPHA+S2FpYSBLYW5lcGksIEVzdG9uaWEsIGRlZi4gTW9uaWNhIFB1aWcsIFB1ZXJ0byBSaWNvLCA2LTQsIDYtMy48L3A+CjxwPkNhcmxhIFN1YXJlei1OYXZhcnJvLCBTcGFpbiwgZGVmLiBUaW1lYSBCYWJvcywgSHVuZ2FyeSwgNi00LCAyLTYsIDYtMi48L3A+CjxwPkthdGVyaW5hIEJvbmRhcmVua28sIFVrcmFpbmUsIGRlZi4gQW5hc3Rhc2lhIFBhdmx5dWNoZW5rb3ZhICgxNSksIFJ1c3NpYSwgNi0yLCA2LTMuPC9wPgo8cD5NYWdkYWxlbmEgUnliYXJpa292YSAoMTkpLCBTbG92YWtpYSwgZGVmLiBLaXJzdGVuIEZsaXBrZW5zLCBCZWxnaXVtLCA2LTQsIDAtNiwgNi0yLjwvcD4KPHA+S2lraSBCZXJ0ZW5zICgzMCksIE5ldGhlcmxhbmRzLCBkZWYuIE5pY29sZSBHaWJicywgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNy02ICgzKSwgNi0wLjwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmUgV296bmlhY2tpICgyKSwgRGVubWFyaywgZGVmLiBKYW5hIEZldHQsIENyb2F0aWEsIDMtNiwgNi0yLCA3LTUuPC9wPgo8cD5NZW4mIzgyMTc7cyBEb3VibGVzPC9wPgo8cD5GaXJzdCBSb3VuZDwvcD4KPHA+RmFiaW8gRm9nbmluaSwgSXRhbHkgYW5kIE1hcmNlbCBHcmFub2xsZXJzLCBTcGFpbiwgZGVmLiBBbGV4IEJvbHQsIEF1c3RyYWxpYSBhbmQgQnJhZGxleSBNb3VzbGV5LCBBdXN0cmFsaWEsIDYtNyAoNiksIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+RmVsaWNpYW5vIExvcGV6LCBTcGFpbiBhbmQgTWFyYyBMb3BleiAoOSksIFNwYWluLCBkZWYuIE5lbmFkIFppbW9uamljLCBTZXJiaWEgYW5kIEZsb3JpbiBNZXJnZWEsIFJvbWFuaWEsIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+SmFuLUxlbm5hcmQgU3RydWZmLCBHZXJtYW55IGFuZCBCZW4gTWNsYWNobGFuLCBKYXBhbiwgZGVmLiBUaGFuYXNpIEtva2tpbmFraXMsIEF1c3RyYWxpYSBhbmQgSm9yZGFuIFRob21wc29uLCBBdXN0cmFsaWEsIDYtNCwgNi0zLjwvcD4KPHA+R3VpbGxlcm1vIEdhcmNpYS1Mb3BleiwgU3BhaW4gYW5kIFBhYmxvIENhcnJlbm8tQnVzdGEsIFNwYWluLCBkZWYuIFJvYmluIEhhYXNlLCBOZXRoZXJsYW5kcyBhbmQgTWF0d2UgTWlkZGVsa29vcCwgTmV0aGVybGFuZHMsIDMtNiwgNi0zLCA2LTIuPC9wPgo8cD5CZW5vaXQgUGFpcmUsIEZyYW5jZSBhbmQgSHVnbyBOeXMsIEZyYW5jZSwgZGVmLiBKdWxpbyBQZXJhbHRhLCBDaGlsZSBhbmQgU2FudGlhZ28gR29uemFsZXogKDEzKSwgTWV4aWNvLCA2LTQsIDAtNiwgNi0yLjwvcD4KPHA+QXJ0ZW0gU2l0YWssIE5ldyBaZWFsYW5kIGFuZCBXZXNsZXkgS29vbGhvZiwgTmV0aGVybGFuZHMsIGRlZi4gRnJlZGVyaWMgTmllbWV5ZXIsIENhbmFkYSBhbmQgUGV0ZXIgR29qb3djenlrLCBHZXJtYW55LCA2LTIsIDYtMS48L3A+CjxwPk9saXZlciBNYXJhY2gsIEF1c3RyaWEgYW5kIE1hdGUgUGF2aWMgKDcpLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIFZpY3RvciBFc3RyZWxsYSBCdXJnb3MsIERvbWluaWNhbiBSZXB1YmxpYyBhbmQgRmVkZXJpY28gRGVsYm9uaXMsIEFyZ2VudGluYSwgNi0xLCA2LTQuPC9wPgo8cD5CcnVubyBTb2FyZXMsIEJyYXppbCBhbmQgSmFtaWUgTXVycmF5ICg1KSwgQnJpdGFpbiwgZGVmLiBEb25hbGQgWW91bmcsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIEZyYW5jaXMgVGlhZm9lLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA1LTcsIDYtNCwgNi00LjwvcD4KPHA+QWxleGFuZGVyIFBleWEsIEF1c3RyaWEgYW5kIE5pa29sYSBNZWt0aWMsIENyb2F0aWEsIGRlZi4gSnVsaWVuIEJlbm5ldGVhdSwgRnJhbmNlIGFuZCBKb25hdGhhbiBFeXNzZXJpYywgRnJhbmNlLCA2LTMsIDYtMC48L3A+CjxwPlJvYmVydCBGYXJhaCwgQ29sb21iaWEgYW5kIEp1YW4gU2ViYXN0aWFuIENhYmFsICgxMSksIENvbG9tYmlhLCBkZWYuIEFuZHJldyBXaGl0dGluZ3RvbiwgQXVzdHJhbGlhIGFuZCBNYXJjIFBvbG1hbnMsIEF1c3RyYWxpYSwgNy02ICg1KSwgNy02ICg0KS48L3A+CjxwPlNhbSBRdWVycmV5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGFuZCBTdGV2ZSBKb2huc29uLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIEZlcm5hbmRvIFZlcmRhc2NvLCBTcGFpbiBhbmQgSXZhbiBEb2RpZyAoMTQpLCBDcm9hdGlhLCA2LTQsIDYtMy48L3A+CjxwPlBhYmxvIEFuZHVqYXIsIFNwYWluIGFuZCBBbGJlcnQgUmFtb3MtVmlub2xhcywgU3BhaW4sIGRlZi4gU2FuY2hhaSBSYXRpd2F0YW5hLCBUaGFpbGFuZCBhbmQgU29uY2hhdCBSYXRpd2F0YW5hLCBUaGFpbGFuZCwgNi00LCA2LTQuPC9wPgo8cD5Cb2IgQnJ5YW4sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIE1pa2UgQnJ5YW4gKDYpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIE1hcnRvbiBGdWNzb3ZpY3MsIEh1bmdhcnkgYW5kIFlvc2hpaGl0byBOaXNoaW9rYSwgSmFwYW4sIDUtNywgNy01LCA2LTEuPC9wPgo8cD5NYXggTWlybnlpLCBCZWxhcnVzIGFuZCBQaGlsaXBwIE9zd2FsZCwgQXVzdHJpYSwgZGVmLiBEdWRpIFNlbGEsIElzcmFlbCBhbmQgVGhvbWFzIEZhYmJpYW5vLCBJdGFseSwgNy02ICg1KSwgMy02LCA3LTYgKDQpLjwvcD4KPHA+Um9iZXJ0IExpbmRzdGVkdCwgU3dlZGVuIGFuZCBGcmFua28gU2t1Z29yLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIFJvbWFuIEplYmF2eSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMgYW5kIEppcmkgVmVzZWx5LCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNy01LCA3LTUuPC9wPgo8cD5SYWR1IEFsYm90LCBNb2xkb3ZhIGFuZCBIeWVvbiBDaHVuZywgUmVwdWJsaWMgb2YgS29yZWEsIGRlZi4gRGFuaWVsIE5lc3RvciwgQ2FuYWRhIGFuZCBKb25hdGhhbiBFcmxpY2gsIElzcmFlbCwgNy02ICg0KSwgNi0zLjwvcD4KPHA+V29tZW4mIzgyMTc7cyBEb3VibGVzPC9wPgo8cD5GaXJzdCBSb3VuZDwvcD4KPHA+WXVuZy1KYW4gQ2hhbiwgVGFpd2FuIGFuZCBBbmRyZWEgU2VzdGluaSBIbGF2YWNrb3ZhICgxKSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIGRlZi4gWGlueXVuIEhhbiwgQ2hpbmEgYW5kIENoZW4gTGlhbmcsIENoaW5hLCA2LTMsIDYtMC48L3A+CjxwPlZhcnZhcmEgTGVwY2hlbmtvLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGFuZCBPa3NhbmEgS2FsYXNobmlrb3ZhLCBHZW9yZ2lhLCBkZWYuIFFpYW5nIFdhbmcsIENoaW5hIGFuZCBZYWZhbiBXYW5nLCBDaGluYSwgNi00LCA2LTIuPC9wPgo8cD5NaWNoYWVsbGEgS3JhamljZWssIE5ldGhlcmxhbmRzIGFuZCBBbGxhIEt1ZHJ5YXZ0c2V2YSwgUnVzc2lhLCBkZWYuIFBhdWxpbmUgUGFybWVudGllciwgRnJhbmNlIGFuZCBUYXRqYW5hIE1hcmlhLCBHZXJtYW55LCA2LTQsIDEtNiwgNi0zLjwvcD4KPHA+S2F0YXJpbmEgU3JlYm90bmlrLCBTbG92ZW5pYSBhbmQgSGFvLUNoaW5nIENoYW4gKDE0KSwgVGFpd2FuLCBkZWYuIENvY28gVmFuZGV3ZWdoZSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhbmQgTGF1cmEgUm9ic29uLCBCcml0YWluLCA3LTYgKDMpLCA2LTQuPC9wPgo8cD5WaWt0b3JpamEgR29sdWJpYywgU3dpdHplcmxhbmQgYW5kIE5pbmEgU3RvamFub3ZpYywgU2VyYmlhLCBkZWYuIEFuZHJlamEgS2xlcGFjLCBTbG92ZW5pYSBhbmQgTWFyaWEgSm9zZSBNYXJ0aW5leiBTYW5jaGV6ICg5KSwgU3BhaW4sIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+S2F0ZXJpbmEgQm9uZGFyZW5rbywgVWtyYWluZSBhbmQgQWxla3NhbmRyYSBLcnVuaWMsIFNlcmJpYSwgZGVmLiBBcmluYSBSb2Rpb25vdmEsIEF1c3RyYWxpYSBhbmQgTmF0YWxpYSBWaWtobHlhbnRzZXZhLCBSdXNzaWEsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+QmFyYm9yYSBTdHJ5Y292YSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMgYW5kIEx1Y2llIFNhZmFyb3ZhICg0KSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIGRlZi4gQW5uYSBTbWl0aCwgQnJpdGFpbiBhbmQgTmFvbWkgQnJvYWR5LCBCcml0YWluLCA2LTIsIDYtMS48L3A+CjxwPk9sZ2EgU2F2Y2h1aywgVWtyYWluZSBhbmQgUmFsdWNhLUlvYW5hIE9sYXJ1LCBSb21hbmlhLCBkZWYuIFl1bGlhIFB1dGludHNldmEsIEthemFraHN0YW4gYW5kIEthdGVyeW5hIEtvemxvdmEsIFVrcmFpbmUsIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+U29yYW5hIENpcnN0ZWEsIFJvbWFuaWEgYW5kIEJlYXRyaXogSGFkZGFkIE1haWEsIEJyYXppbCwgZGVmLiBWZXJvbmlrYSBLdWRlcm1ldG92YSwgUnVzc2lhIGFuZCBBcnluYSBTYWJhbGVua2EsIEJlbGFydXMsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+QW5uYS1MZW5hIEdyb2VuZWZlbGQsIEdlcm1hbnkgYW5kIFJhcXVlbCBBdGF3byAoMTIpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIEFzdHJhIFNoYXJtYSwgQXVzdHJhbGlhIGFuZCBCZWxpbmRhIFdvb2xjb2NrLCBBdXN0cmFsaWEsIDctNiAoMiksIDYtMy48L3A+CjxwPkxpZHppeWEgTWFyb3phdmEsIEJlbGFydXMgYW5kIExlc2xleSBLZXJraG92ZSwgTmV0aGVybGFuZHMsIGRlZi4gTHl1ZG15bGEgS2ljaGVub2ssIFVrcmFpbmUgYW5kIE1ha290byBOaW5vbWl5YSwgSmFwYW4sIDctNiAoNCksIDYtMi48L3A+CjxwPlNodWFpIFBlbmcsIENoaW5hIGFuZCBTdS1XZWkgSHNpZWggKDgpLCBUYWl3YW4sIGRlZi4gTWloYWVsYSBCdXphcm5lc2N1LCBSb21hbmlhIGFuZCBNYXJpYSBJcmlnb3llbiwgQXJnZW50aW5hLCA2LTMsIDctNS48L3A+CjxwPktyaXN0eW5hIFBsaXNrb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYyBhbmQgRG9ubmEgVmVraWMsIENyb2F0aWEsIGRlZi4gQW5uYS1MZW5hIEZyaWVkc2FtLCBHZXJtYW55IGFuZCBBbGlzb24gVmFuIFV5dHZhbmNrLCBCZWxnaXVtLCA1LTAuPC9wPgo8cD5KZXNzaWNhIE1vb3JlLCBBdXN0cmFsaWEgYW5kIEVsbGVuIFBlcmV6LCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gRGFyaWphIEp1cmFrLCBDcm9hdGlhIGFuZCBOYW8gSGliaW5vLCBKYXBhbiwgNi00LCA2LTQuPC9wPgo8cD5Nb25pY2EgTmljdWxlc2N1LCBSb21hbmlhIGFuZCBJcmluYSBCZWd1ICgxMCksIFJvbWFuaWEsIGRlZi4gQW5kcmVhIFBldGtvdmljLCBHZXJtYW55IGFuZCBNaXJqYW5hIEx1Y2ljLUJhcm9uaSwgQ3JvYXRpYSwgNi03ICg2KSwgNi0zLCA2LTIuPC9wPgo8cD5BbmFzdGFzaWphIFNldmFzdG92YSwgTGF0dmlhIGFuZCBFa2F0ZXJpbmEgQWxleGFuZHJvdmEsIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBDYXRoZXJpbmUgQ2FydGFuIEJlbGxpcywgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhbmQgTWFya2V0YSBWb25kcm91c292YSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+RWxlbmEgVmVzbmluYSwgUnVzc2lhIGFuZCBFa2F0ZXJpbmEgTWFrYXJvdmEsIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBTbG9hbmUgU3RlcGhlbnMsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIEV1Z2VuaWUgQm91Y2hhcmQsIENhbmFkYSwgNi00LCA2LTQuPC9wPgo8cD5ZaS1GYW4gWHUsIENoaW5hIGFuZCBHYWJyaWVsYSBEYWJyb3dza2kgKDYpLCBDYW5hZGEsIGRlZi4gRnJhbmNlc2NhIFNjaGlhdm9uZSwgSXRhbHkgYW5kIEtpcnN0ZW4gRmxpcGtlbnMsIEJlbGdpdW0sIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+QmFyYm9yYSBLcmVqY2lrb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYyBhbmQgS2F0ZXJpbmEgU2luaWFrb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBBamxhIFRvbWxqYW5vdmljLCBBdXN0cmFsaWEgYW5kIFByaXNjaWxsYSBIb24sIEF1c3RyYWxpYSwgNy01LCA2LTMuPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIE1FTjwvcD4KPHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+RUFTVDwvcD4KPHA+QnVja25lbGwgNzgsIExveW9sYSAoTWQuKSA3MDwvcD4KPHA+Q29sZ2F0ZSA3NiwgTGVoaWdoIDcyPC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgV2FzaGluZ3RvbiA4MCwgR2VvcmdlIE1hc29uIDY4PC9wPgo8cD5Ib2x5IENyb3NzIDcwLCBBcm15IDY2PC9wPgo8cD5MYSBTYWxsZSA3NSwgRm9yZGhhbSA2NzwvcD4KPHA+TmF2eSA3NSwgTGFmYXlldHRlIDcyPC9wPgo8cD5SaG9kZSBJc2xhbmQgNzMsIFVNYXNzIDUxPC9wPgo8cD5SdXRnZXJzIDgwLCBJb3dhIDY0PC9wPgo8cD5TYWludCBKb3NlcGgmIzgyMTc7cyA4MSwgRGF5dG9uIDY1PC9wPgo8cD5TdC4gUm9zZSA4OCwgUy4gTmV3IEhhbXBzaGlyZSA3NTwvcD4KPHA+VGVtcGxlIDU5LCBUdWxzYSA1ODwvcD4KPHA+VmlsbGFub3ZhIDg4LCBHZW9yZ2V0b3duIDU2PC9wPgo8cD5TT1VUSDwvcD4KPHA+QWxhYmFtYSA3NiwgQXVidXJuIDcxPC9wPgo8cD5FYXN0IENhcm9saW5hIDkwLCBTb3V0aCBGbG9yaWRhIDUyPC9wPgo8cD5GbG9yaWRhIDg4LCBBcmthbnNhcyA3MzwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgNjcsIFZDVSA1MjwvcD4KPHA+VHVsYW5lIDgxLCBIb3VzdG9uIDcyPC9wPgo8cD5NSURXRVNUPC9wPgo8cD5JbGxpbm9pcyBTdC4gNzAsIEJyYWRsZXkgNTc8L3A+CjxwPkluZGlhbmEgU3QuIDcxLCBFdmFuc3ZpbGxlIDY2PC9wPgo8cD5Mb3lvbGEgb2YgQ2hpY2FnbyA3OSwgUy4gSWxsaW5vaXMgNjU8L3A+CjxwPk1pc3NvdXJpIFN0LiA2NCwgVmFscGFyYWlzbyA1NzwvcD4KPHA+U01VIDgzLCBXaWNoaXRhIFN0LiA3ODwvcD4KPHA+U2FpbnQgTG91aXMgNzYsIER1cXVlc25lIDYzPC9wPgo8cD5Tb3V0aCBEYWtvdGEgODIsIE9yYWwgUm9iZXJ0cyA3MDwvcD4KPHA+U09VVEhXRVNUPC9wPgo8cD5TYW0gSG91c3RvbiBTdC4gNzUsIE5vcnRod2VzdGVybiBTdC4gNTI8L3A+CjxwPlRleGFzIDY3LCBUZXhhcyBUZWNoIDU4PC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RUFTVDwvcD4KPHA+Um9iZXJ0IE1vcnJpcyBhdCBTYWNyZWQgSGVhcnQsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+RGVsYXdhcmUgYXQgSG9mc3RyYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBNYWluZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIGF0IFN0b255IEJyb29rLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkRyZXhlbCBhdCBUb3dzb24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VmVybW9udCBhdCBOZXcgSGFtcHNoaXJlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1hcmlzdCBhdCBTaWVuYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWRlciBhdCBTdC4gUGV0ZXImIzgyMTc7cywgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TT1VUSDwvcD4KPHA+SmFja3NvbnZpbGxlIFN0LiBhdCBNb3JlaGVhZCBTdC4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VU5DLVdpbG1pbmd0b24gYXQgQ29sbC4gb2YgQ2hhcmxlc3RvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5PbGQgRG9taW5pb24gYXQgRklVLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1lcmNlciBhdCBWTUksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TXVycmF5IFN0LiBhdCBCZWxtb250LCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBGQVUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydGggVGV4YXMgYXQgTG91aXNpYW5hIFRlY2gsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VmlyZ2luaWEgYXQgR2VvcmdpYSBUZWNoLCA4IHAubS48L3A+CjxwPldha2UgRm9yZXN0IGF0IE5DIFN0YXRlLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk1pZGRsZSBUZW5uZXNzZWUgYXQgTWFyc2hhbGwsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+UmljZSBhdCBTb3V0aGVybiBNaXNzLiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Xb2Zmb3JkIGF0IFNhbWZvcmQsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIGF0IE1hcnlsYW5kLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlVBQiBhdCBXLiBLZW50dWNreSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5VTkMtQXNoZXZpbGxlIGF0IFdpbnRocm9wLCA5IHAubS48L3A+CjxwPk1JRFdFU1Q8L3A+CjxwPklVUFVJIGF0IENsZXZlbGFuZCBTdC4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SWxsLi1DaGljYWdvIGF0IFlvdW5nc3Rvd24gU3QuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk4uIEtlbnR1Y2t5IGF0IE1pbHdhdWtlZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5XcmlnaHQgU3QuIGF0IEdyZWVuIEJheSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5VVCBNYXJ0aW4gYXQgRS4gSWxsaW5vaXMsIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TWljaGlnYW4gYXQgTmVicmFza2EsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+U09VVEhXRVNUPC9wPgo8cD5Mb3Vpc2lhbmEtTGFmYXlldHRlIGF0IFRleGFzLUFybGluZ3RvbiwgODoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb3Vpc2lhbmEtTW9ucm9lIGF0IFRleGFzIFN0YXRlLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkZBUiBXRVNUPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIFN0LiBhdCBDb2xvcmFkbywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5JZGFobyBhdCBTLiBVdGFoLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNhaW50IE1hcnkmIzgyMTc7cyAoQ2FsKSBhdCBHb256YWdhLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIFN0LiBhdCBJZGFobyBTdC4sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+U291dGhlcm4gQ2FsIGF0IE9yZWdvbiwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIGF0IE5ldyBNZXhpY28gU3QuLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlNhY3JhbWVudG8gU3QuIGF0IFdlYmVyIFN0LiwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5QZXBwZXJkaW5lIGF0IFBhY2lmaWMsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gYXQgVXRhaCwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgYXQgU2FuIERpZWdvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb3lvbGEgTWFyeW1vdW50IGF0IEJZVSwgMTEgcC5tLjwvcD4KPHA+VUNMQSBhdCBPcmVnb24gU3QuLCAxMSBwLm0uPC9wPgo8cD5ISUdIIFNDSE9PTDwvcD4KPHA+Qk9ZUyBCT1dMSU5HPC9wPgo8cD5HQVJSRVRUU1ZJTExFIDIsNTk0LCBOT1JUT04gMiw0NDI8L3A+CjxwPihBdCBDaGFyZ2VyIExhbmVzLCBOb3J0b24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBFd2VsbCAoRykgMjQ2OyBCb2FscyAoTikgMjU4LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBFd2VsbCAoRykgNDU0OyBCb2FscyAoTikgNDIyLiBKViBTY29yZTogTm9ydG9uIDEsMzI5LTk1OS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IE5vcnRvbiA2LTcuPC9wPgo8cD5DT1ZFTlRSWSAyLDQ2MiwgU1BSSU5HRklFTEQgMiw0NTU8L3A+CjxwPihBdCBTcGlucyBCb3dsLCBBa3Jvbik8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IExlaWJlcnQgKEMpIDIzMTsgQW1icm9zZSAoUykgMjM1LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBTdGFobCAoQykgNDIzOyBBbWJyb3NlIChTKSA0MzcuIEpWIFNjb3JlOiBDb3ZlbnRyeSwgMSw2NjUtMSwyMzYuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBTcHJpbmdmaWVsZCAxMS0yOyBDb3ZlbnRyeSA5LTQuPC9wPgo8cD5CQVJCRVJUT04gMiwwNTAsIE5PUlRIIFJPWUFMVE9OIDEsODEwPC9wPgo8cD4oQXQgQ2hhcmdlciBMYW5lcywgTm9ydG9uKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogQm9kdXN6ZWsgKE5SKSwgU2VpZmVydCAoTlIpIDE3MDsgVHJlc3ogKEIpIDIxNC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQm9kdXN6ZWsgKE5SKSAzMzM7IFRyZXN6IChCKSAzNjEuIEpWIFNjb3JlOiBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiwgMSw1NjgtMSwzODguPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiAwLTcsIDAtNzsgQmFyYmVydG9uIDEtMTIsIDEtNS48L3A+CjxwPkdJUkxTIEJPV0xJTkc8L3A+CjxwPldBTFNIIEpFU1VJVCAxLDYxMywgQ1ZDQSAxLDQ4NTwvcD4KPHA+KEF0IExlZ2VuZCBMYW5lcywgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMpPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBCdWRyZXZpY2ggKENWQ0EpIDEzODsgU2ltcHNvbiAoV0opIDE3Mi4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQ29vayAoQ1ZDQSkgMjQxOyBTaW1wc29uIChXSikgMzQwLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQ1ZDQSAyLTUuPC9wPgo8cD5BUkNIQklTSE9QIEhPQkFOIDIsMDI4LCBFQVNUIDEsNTU0PC9wPgo8cD4oQXQgQmlsbCBXaGl0ZSYjODIxNztzIEFrcm9uIExhbmVzKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogU2tpcHBlciAoRSkgMTcwOyBIdWJlciAoQUgpIDI0MC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gU2tpcHBlciAoRSkgMzAxOyBIdWJlciAoQUgpIDQzMS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IEVhc3QgNC00OyBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDgtMS48L3A+CjxwPkxBS0UgMiwxNTIsIEdSRUVOIDIsMTQ2PC9wPgo8cD4oQXQgVHVya2V5Zm9vdCBMYW5lcywgQWtyb24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBCb3ptYW4gKEwpIDIwMDsgUmlwbGV5IChHKSAxODkuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IEVhcmxlcyAoTCksIEJvem1hbiAoTCkgMzQ1OyBSaXBsZXkgKEcpIDMzNy4gSlYgU2NvcmU6IExha2UsIDEsNjM4LTEsNTIzPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBMYWtlIDctNSwgMy0zOyBHcmVlbiA1LTYsIDItNi48L3A+CjxwPk5PUlRPTiAyLDI0NywgR0FSUkVUVFNWSUxMRSAyLDIwNjwvcD4KPHA+KEF0IENoYXJnZXIgTGFuZXMsIE5vcnRvbik8L3A+CjxwPkhpZ2ggR2FtZXM6IExpcHBlcnQgKEcpIDIxNDsgTGFobmVyIChOKSAyMDcuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBTZXJpZXM6PC9zdHJvbmc+IExpcHBlcnQgKEcpIDM5MjsgTGFobmVyIChOKSA0MDAuIEpWIFNjb3JlOiBOb3J0b24gMSw2MDgtMSw1NDAuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBOb3J0b24gMTEtMy48L3A+CjxwPlNQUklOR0ZJRUxEIDIsMzYwLCBDT1ZFTlRSWSAyLDE3MjwvcD4KPHA+KEF0IFNwaW5zIEJvd2wsIEFrcm9uKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogQ2FwbGluZ2VyIChDKSAyMzA7IE1hc3RlcnMgKFMpIDI1Mi4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQ2FwbGluZ2VyIChDKSA0MTc7IE1hc3RlcnMgKFMpIDQyMi4gSlYgU2NvcmU6IFNwcmluZ2ZpZWxkLCAxLDc3NC0xLDQ5MC48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IENvdmVudHJ5IDktNDsgU3ByaW5nZmllbGQgMTAtMy48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Former pastor says Angley abused him
What happened to Roberta Bobby Snider? Hartville womans body missing after husband said she died during trip to Elvis Graceland
Firestone mansion catches fire
Browns notebook: After being fired by Titans, Mike Mularkey linked to Clevelands offensive coordinator job