Ohio.com / Uncategorized / Agate0125
Published: January 24, 2018 - 11:22 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgTUlBTUkJMTAmIzE4OTsJKDIwMCYjMTg5OykJU2FjcmFtZW50bzwvcD4KPHA+YXQgT0tMQUhPTUEgQ0lUWQk1JiMxODk7CSgyMTMmIzE4OTspCVdhc2hpbmd0b248L3A+CjxwPmF0IERFTlZFUglPRkYJKE9GRikJTmV3IFlvcms8L3A+CjxwPmF0IEdPTERFTiBTVEFURQlPRkYJKE9GRikJTWlubmVzb3RhPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIEJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+YXQgSE9GU1RSQQkyJiMxODk7CU5vcnRoZWFzdGVybjwvcD4KPHA+RWxvbgkyCWF0IERSRVhFTDwvcD4KPHA+YXQgUFVSRFVFCTExJiMxODk7CU1pY2hpZ2FuPC9wPgo8cD5hdCBVTkMtV0lMTUlOR1RPTgkzCUphbWVzIE1hZGlzb248L3A+CjxwPmF0IFRPV1NPTgk4CVdpbGxpYW0gJmFtcDsgTWFyeTwvcD4KPHA+U01VCTUmIzE4OTsJYXQgVUNPTk48L3A+CjxwPkNvbGwuIE9mIENoYXJsZXN0b24JNQlhdCBERUxBV0FSRTwvcD4KPHA+YXQgR0VPUkdJQSBTVAkzCVRleGFzLUFybGluZ3RvbjwvcD4KPHA+YXQgTUlERExFIFRFTk5FU1NFRQkxNSYjMTg5OwlVVFNBPC9wPgo8cD5hdCBBUFBBTEFDSElBTiBTVAk0CVVBTFI8L3A+CjxwPmF0IENPQVNUQUwgQ0FST0xJTkEJNyYjMTg5OwlBcmthbnNhcyBTdDwvcD4KPHA+YXQgR0VPUkdJQSBTT1VUSEVSTgk3CVRleGFzIFN0YXRlPC9wPgo8cD5GSVUJMglhdCBSSUNFPC9wPgo8cD5hdCBVQUIJMTQmIzE4OTsJVVRFUDwvcD4KPHA+YXQgTUlMV0FVS0VFCTgmIzE4OTsJWW91bmdzdG93biBTdDwvcD4KPHA+YXQgR1JFRU4gQkFZCTMmIzE4OTsJQ2xldmVsYW5kIFN0PC9wPgo8cD5hdCBPSElPIFNUQVRFCTEwJiMxODk7CVBlbm4gU3Q8L3A+CjxwPlRyb3kJMwlhdCBMT1VJU0lBTkEtTU9OUk9FPC9wPgo8cD5hdCBOT1JUSCBURVhBUwk1JiMxODk7CUZBVTwvcD4KPHA+YXQgTE9VSVNJQU5BLUxBRkFZRVRURQkxNglTb3V0aCBBbGFiYW1hPC9wPgo8cD5hdCBBUklaT05BCTE1CUNvbG9yYWRvPC9wPgo8cD5hdCBXSUNISVRBIFNUCTE0JiMxODk7CVVDRjwvcD4KPHA+YXQgVFVMQU5FCTE1CVNvdXRoIEZsb3JpZGE8L3A+CjxwPmF0IEFSSVpPTkEgU1QJOAlVdGFoPC9wPgo8cD5Mb25nIEJlYWNoIFN0CTIJYXQgQ0FMIFBPTFk8L3A+CjxwPmF0IFVDIERBVklTCTE1CUNTIE5vcnRocmlkZ2U8L3A+CjxwPmF0IFNBTiBGUkFOQ0lTQ08JMyYjMTg5OwlQYWNpZmljPC9wPgo8cD5hdCBTQU4gRElFR08JOSYjMTg5OwlTYW50YSBDbGFyYTwvcD4KPHA+YXQgUEVQUEVSRElORQlQSwlMb3lvbGEgTWFyeW1vdW50PC9wPgo8cD5hdCBVQ0xBCTE2CUNhbGlmb3JuaWE8L3A+CjxwPlVDIFNhbnRhIEJhcmJhcmEJMglhdCBDQUwgU1QuLUZVTExFUlRPTjwvcD4KPHA+YXQgU0FJTlQgTUFSWSYjODIxNztTIENBCTkmIzE4OTsJQllVPC9wPgo8cD5Hb256YWdhCTIxJiMxODk7CWF0IFBPUlRMQU5EPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IFBJVFRTQlVSR0gJLTE1MglNaW5uZXNvdGEJKzE0MjwvcD4KPHA+YXQgTkVXIEpFUlNFWQlPRkYJTmFzaHZpbGxlCU9GRjwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5CS0xMTgJYXQgUEhJTEFERUxQSElBCSsxMDg8L3A+CjxwPmF0IEZMT1JJREEJT0ZGCVdhc2hpbmd0b24JT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBNT05UUkVBTAktMTIzCUNhcm9saW5hCSsxMTM8L3A+CjxwPmF0IERFVFJPSVQJLTExOQlDaGljYWdvCSsxMDk8L3A+CjxwPmF0IE9UVEFXQQlPRkYJQm9zdG9uCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgU1QuIExPVUlTCS0xNjQJQ29sb3JhZG8JKzE1NDwvcD4KPHA+YXQgREFMTEFTCU9GRglUb3JvbnRvCU9GRjwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMJLTEyMQlhdCBBUklaT05BCSsxMTE8L3A+CjxwPmF0IEVETU9OVE9OCU9GRglDYWxnYXJ5CU9GRjwvcD4KPHA+YXQgTEFTIFZFR0FTCS0xOTEJTlkgSXNsYW5kZXJzCSsxNzY8L3A+CjxwPmF0IFZBTkNPVVZFUgktMTQ1CUJ1ZmZhbG8JKzEzNTwvcD4KPHA+YXQgQU5BSEVJTQktMTI3CVdpbm5pcGVnCSsxMTc8L3A+CjxwPmF0IFNBTiBKT1NFCU9GRglOWSBSYW5nZXJzCU9GRjwvcD4KPHA+TkZMPC9wPgo8cD5TdXBlciBCb3dsIEZlYi4gNDwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BFTglUT0RBWQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPk5ldyBFbmdsYW5kCTYmIzE4OTsJNQkoNDgpCVBoaWxhZGVscGhpYTwvcD4KPHA+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgU3BvcnRzIFRyYW5zYWN0aW9uczwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+S0FOU0FTIENJVFkgUk9ZQUxTICYjODIxMjsgQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggSU5GIFJ5YW4gR29pbnMgb24gYSBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5NSU5ORVNPVEEgVFdJTlMgJiM4MjEyOyBMSFAgR2xlbiBQZXJraW5zIGFubm91bmNlZCBoaXMgcmV0aXJlbWVudC48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTyBHSUFOVFMgJiM4MjEyOyBEZXNpZ25hdGVkIFNTIEVuZ2VsYiBWaWVsbWEgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DTEVWRUxBTkQgQlJPV05TICYjODIxMjsgTmFtZWQgVG9kZCBIYWxleSBvZmZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IsIEFtb3MgSm9uZXMgc3BlY2lhbCB0ZWFtcyBjb29yZGluYXRvciBhbmQgRnJlZGRpZSBLaXRjaGVucyBydW5uaW5nIGJhY2tzL2Fzc29jaWF0ZSBoZWFkIGNvYWNoLjwvcD4KPHA+R1JFRU4gQkFZIFBBQ0tFUlMgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBKb2UgUGhpbGJpbiBvZmZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IsIE1pa2UgUGV0dGluZSBkZWZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IsIEphbWVzIENhbXBlbiBydW4gZ2FtZSBjb29yZGluYXRvci9vZmZlbnNpdmUgbGluZSBjb2FjaCwgSmltIEhvc3RsZXIgcGFzcyBnYW1lIGNvb3JkaW5hdG9yLCBQYXRyaWNrIEdyYWhhbSBkZWZlbnNpdmUgcnVuIGdhbWUgY29vcmRpbmF0b3IvaW5zaWRlIGxpbmViYWNrZXJzIGNvYWNoLCBKb2UgV2hpdHQgSnIuIGRlZmVuc2l2ZSBwYXNzIGdhbWUgY29vcmRpbmF0b3IsIEZyYW5rIENpZ25ldHRpIEpyLiBxdWFydGVyYmFja3MgY29hY2gsIFJ5YW4gRG93bmFyZCBkZWZlbnNpdmUgcXVhbGl0eSBjb250cm9sIGNvYWNoLCBNYXVyaWNlIERyYXl0b24gYXNzaXN0YW50IHNwZWNpYWwgdGVhbXMgY29hY2gsIFNjb3R0IE1jQ3VybGV5IGRlZmVuc2l2ZSBhc3Npc3RhbnQgY29hY2gsIEplcnJ5IE1vbnRnb21lcnkgZGVmZW5zaXZlIGxpbmUgY29hY2gsIERhdmlkIFJhaWggd2lkZSByZWNlaXZlcnMgY29hY2ggYW5kIEphc29uIFNpbW1vbnMgc2Vjb25kYXJ5IGNvYWNoLjwvcD4KPHA+TE9TIEFOR0VMRVMgUkFNUyAmIzgyMTI7IE5hbWVkIEplZGQgRmlzY2ggc2VuaW9yIG9mZmVuc2l2ZSBhc3Npc3RhbnQgY29hY2guPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPkNPTFVNQlVTIEJMVUUgSkFDS0VUUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBGIE5hdGhhbiBHZXJiZSB0byBhIHR3by13YXksIG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+REVUUk9JVCBSRUQgV0lOR1MgJiM4MjEyOyBBc3NpZ25lZCBMVyBEYXZpZCBCb290aCB0byBHcmFuZCBSYXBpZHMgKEFITCkuIFJlY2FsbGVkIEMgRG9taW5pYyBUdXJnZW9uIGZyb20gR3JhbmQgUmFwaWRzLjwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5BdXN0cmFsaWFuIE9wZW48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TUVMQk9VUk5FIChBUCkgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBSZXN1bHRzIFdlZG5lc2RheSBmcm9tIHRoZSBBdXN0cmFsaWFuIE9wZW4gYXQgTWVsYm91cm5lIFBhcmsgKHNlZWRpbmdzIGluIHBhcmVudGhlc2VzKTo8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TWVuJiM4MjE3O3MgU2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5RdWFydGVyZmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkh5ZW9uIENodW5nLCBSZXB1YmxpYyBvZiBLb3JlYSwgZGVmLiBUZW5ueXMgU2FuZGdyZW4sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtNCwgNy02ICg1KSwgNi0zLjwvcD4KPHA+Um9nZXIgRmVkZXJlciAoMiksIFN3aXR6ZXJsYW5kLCBkZWYuIFRvbWFzIEJlcmR5Y2ggKDE5KSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIDctNiAoMSksIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Xb21lbiYjODIxNztzIFNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UXVhcnRlcmZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TaW1vbmEgSGFsZXAgKDEpLCBSb21hbmlhLCBkZWYuIEthcm9saW5hIFBsaXNrb3ZhICg2KSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+QW5nZWxpcXVlIEtlcmJlciAoMjEpLCBHZXJtYW55LCBkZWYuIE1hZGlzb24gS2V5cyAoMTcpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTEsIDYtMi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TWVuJiM4MjE3O3MgRG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5RdWFydGVyZmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk9saXZlciBNYXJhY2gsIEF1c3RyaWEgYW5kIE1hdGUgUGF2aWMgKDcpLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIERvbWluaWMgSW5nbG90LCBCcml0YWluIGFuZCBNYXJjdXMgRGFuaWVsbCwgTmV3IFplYWxhbmQsIDYtNCwgNi03ICgxMCksIDctNiAoNSkuPC9wPgo8cD5Sb2JlcnQgRmFyYWgsIENvbG9tYmlhIGFuZCBKdWFuIFNlYmFzdGlhbiBDYWJhbCAoMTEpLCBDb2xvbWJpYSwgZGVmLiBMbGV5dG9uIEhld2l0dCwgQXVzdHJhbGlhIGFuZCBTYW0gR3JvdGgsIEF1c3RyYWxpYSwgNi00LCA3LTUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldvbWVuJiM4MjE3O3MgRG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZW1pZmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPktyaXN0aW5hIE1sYWRlbm92aWMsIEZyYW5jZSBhbmQgVGltZWEgQmFib3MgKDUpLCBIdW5nYXJ5LCBkZWYuIFNodWFpIFBlbmcsIENoaW5hIGFuZCBTdS1XZWkgSHNpZWggKDgpLCBUYWl3YW4sIDYtNCwgNi0yLjwvcD4KPHA+RWxlbmEgVmVzbmluYSwgUnVzc2lhIGFuZCBFa2F0ZXJpbmEgTWFrYXJvdmEsIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBNb25pY2EgTmljdWxlc2N1LCBSb21hbmlhIGFuZCBJcmluYSBCZWd1ICgxMCksIFJvbWFuaWEsIDYtNCwgNi0zLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OSEw8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlRhbXBhIEJheQk0OAkzMwkxMgkzCTY5CTE3MAkxMjQ8L3A+CjxwPkJvc3Rvbgk0NgkyOAkxMAk4CTY0CTE1MwkxMTQ8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JNDkJMjYJMTgJNQk1NwkxNTUJMTQzPC9wPgo8cD5EZXRyb2l0CTQ3CTE5CTIwCTgJNDYJMTI1CTE0MTwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJNDgJMjAJMjIJNgk0NgkxMjQJMTUwPC9wPgo8cD5GbG9yaWRhCTQ2CTE5CTIxCTYJNDQJMTMwCTE1NDwvcD4KPHA+T3R0YXdhCTQ2CTE1CTIyCTkJMzkJMTIyCTE2MzwvcD4KPHA+QnVmZmFsbwk0OAkxMwkyNgk5CTM1CTExMAkxNjM8L3A+CjxwPk1ldHJvcG9saXRhbiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3Rvbgk0OAkyOAkxNQk1CTYxCTE0NgkxMzY8L3A+CjxwPk5ldyBKZXJzZXkJNDcJMjQJMTUJOAk1NgkxNDQJMTQzPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNDgJMjQJMTYJOAk1NgkxNDAJMTM2PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzCTQ4CTI2CTE5CTMJNTUJMTI5CTEzNjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UGl0dHNidXJnaAk1MAkyNgkyMQkzCTU1CTE0NQkxNTA8L3A+CjxwPk4uWS4gUmFuZ2Vycwk0OQkyNAkyMAk1CTUzCTE0NwkxNDY8L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzCTQ5CTI0CTIwCTUJNTMJMTcwCTE3OTwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEJNDgJMjEJMTkJOAk1MAkxMzEJMTQ5PC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPldpbm5pcGVnCTQ5CTI5CTEzCTcJNjUJMTYxCTEzMjwvcD4KPHA+TmFzaHZpbGxlCTQ2CTI4CTExCTcJNjMJMTQyCTEyMzwvcD4KPHA+U3QuIExvdWlzCTUwCTI5CTE4CTMJNjEJMTQ1CTEyOTwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTQ5CTI4CTE3CTQJNjAJMTU0CTEzMDwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JNDcJMjcJMTcJMwk1NwkxNTYJMTM2PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJNDgJMjYJMTcJNQk1NwkxNDEJMTM0PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTQ3CTIyCTE5CTYJNTAJMTM5CTEzMjwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+VmVnYXMJNDcJMzIJMTEJNAk2OAkxNjMJMTI2PC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZQk0NwkyNgkxNAk3CTU5CTEzOAkxMjc8L3A+CjxwPkNhbGdhcnkJNDcJMjUJMTYJNgk1NgkxMzMJMTI5PC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwk0OAkyNQkxOAk1CTU1CTEzNwkxMjA8L3A+CjxwPkFuYWhlaW0JNDkJMjMJMTcJOQk1NQkxMzcJMTM4PC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbgk0OAkyMQkyNAkzCTQ1CTEzMQkxNTQ8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlcgk0OAkxOQkyMwk2CTQ0CTEyNwkxNTU8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEJNDkJMTIJMjgJOQkzMwkxMTcJMTcwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5PVEU6PC9zdHJvbmc+IFR3byBwb2ludHMgZm9yIGEgd2luLCBvbmUgcG9pbnQgZm9yIG92ZXJ0aW1lIGxvc3MuIFRvcCB0aHJlZSB0ZWFtcyBpbiBlYWNoIGRpdmlzaW9uIGFuZCB0d28gd2lsZCBjYXJkcyBwZXIgY29uZmVyZW5jZSBhZHZhbmNlIHRvIHBsYXlvZmZzLjwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+RGFsbGFzIDYsIEZsb3JpZGEgMTwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyA1LCBFZG1vbnRvbiAwPC9wPgo8cD5WZWdhcyA2LCBDb2x1bWJ1cyAzPC9wPgo8cD5BbmFoZWltIDYsIE4uWS4gUmFuZ2VycyAzPC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIgNiwgTG9zIEFuZ2VsZXMgMjwvcD4KPHA+V2lubmlwZWcgNSwgU2FuIEpvc2UgNCAoT1QpPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIGF0IENoaWNhZ28sIGxhdGU8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIGF0IENhbGdhcnksIGxhdGU8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlRhbXBhIEJheSBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIGF0IFBpdHRzYnVyZ2gsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TmFzaHZpbGxlIGF0IE5ldyBKZXJzZXksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm9zdG9uIGF0IE90dGF3YSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IERldHJvaXQsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbiBhdCBGbG9yaWRhLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNhcm9saW5hIGF0IE1vbnRyZWFsLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIGF0IFN0LiBMb3VpcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIGF0IERhbGxhcywgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cyBhdCBBcml6b25hLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkNhbGdhcnkgYXQgRWRtb250b24sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyBhdCBWYW5jb3V2ZXIsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzIGF0IFZlZ2FzLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZyBhdCBBbmFoZWltLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5OLlkuIFJhbmdlcnMgYXQgU2FuIEpvc2UsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkFITDwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPldCL1NjcmFudG9uCTQwCTI1CTExCTMJMQk1NAkxNDAJMTA3PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5CTQzCTI1CTEzCTIJMwk1NQkxNDUJMTM5PC9wPgo8cD5Qcm92aWRlbmNlCTQyCTI0CTE0CTMJMQk1MgkxMjMJMTA2PC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUJNDIJMjQJMTcJMAkxCTQ5CTE0NQkxMjg8L3A+CjxwPkJyaWRnZXBvcnQJNDIJMjEJMTUJNAkyCTQ4CTEyMAkxMTQ8L3A+CjxwPkhlcnNoZXkJNDMJMTcJMTkJMwk0CTQxCTExMAkxMzg8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkCTQ0CTE4CTIwCTMJMwk0MgkxMjAJMTUzPC9wPgo8cD5TcHJpbmdmaWVsZAk0NQkxOQkyNAkxCTEJNDAJMTMxCTE0MzwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPTAlTT0wJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTQyCTMwCTExCTAJMQk2MQkxMzIJODM8L3A+CjxwPlJvY2hlc3Rlcgk0MwkyNAk5CTUJNQk1OAkxMzEJMTE1PC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZQk0MwkyNQkxNAkyCTIJNTQJMTQxCTExNTwvcD4KPHA+VXRpY2EJNDMJMjAJMTQJNgkzCTQ5CTEyNAkxMjM8L3A+CjxwPkxhdmFsCTQ0CTE3CTIwCTUJMgk0MQkxMjkJMTUwPC9wPgo8cD5CZWxsZXZpbGxlCTQ0CTE4CTIzCTAJMwkzOQkxMDkJMTYzPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uCTQxCTEyCTIyCTUJMgkzMQkxMDEJMTQwPC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPTAlTT0wJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5NYW5pdG9iYQk0MgkyNwkxMAkzCTIJNTkJMTUyCTEwMjwvcD4KPHA+Um9ja2ZvcmQJNDQJMjMJMTYJMgkzCTUxCTE0MQkxMzM8L3A+CjxwPklvd2EJNDIJMTkJMTMJNwkzCTQ4CTEzNAkxMzQ8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNDMJMjEJMTUJNQkyCTQ5CTEzMQkxMjI8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQk0MgkyMQkxNwk0CTAJNDYJMTE3CTEzMDwvcD4KPHA+R3JhbmQgUmFwaWRzCTQ0CTIxCTE4CTEJNAk0NwkxMzkJMTM2PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZAk0MAkxMwkyMQkzCTMJMzIJOTMJMTMwPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+VHVjc29uCTM3CTIyCTEyCTIJMQk0NwkxMjIJMTA1PC9wPgo8cD5UZXhhcwk0NAkyMwkxNQk0CTIJNTIJMTMyCTEzODwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8JNDIJMjIJMTYJNAkwCTQ4CTExNwkxMTk8L3A+CjxwPlN0b2NrdG9uCTM4CTE5CTE0CTIJMwk0MwkxMTcJMTA3PC9wPgo8cD5PbnRhcmlvCTM5CTIxCTE2CTEJMQk0NAkxMDkJMTA3PC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZQkzOAkxOQkxNgkxCTIJNDEJOTYJMTEwPC9wPgo8cD5TYW4gRGllZ28JMzgJMjAJMTcJMQkwCTQxCTEyMQkxMjI8L3A+CjxwPkJha2Vyc2ZpZWxkCTQwCTE3CTE2CTcJMAk0MQkxMDkJMTE5PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5PVEU6IDwvc3Ryb25nPlR3byBwb2ludHMgYXJlIGF3YXJkZWQgZm9yIGEgd2luLCBvbmUgcG9pbnQgZm9yIGFuIG92ZXJ0aW1lIG9yIHNob290b3V0IGxvc3MuPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5UZXhhcyAzLCBTYW4gSm9zZSAyIChPVCk8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPldCL1NjcmFudG9uIDQsIEhlcnNoZXkgMDwvcD4KPHA+QnJpZGdlcG9ydCAzLCBTcHJpbmdmaWVsZCAxPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCA0LCBVdGljYSAzIChPVCk8L3A+CjxwPk1hbml0b2JhIDQsIEJlbGxldmlsbGUgMTwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSAzLCBQcm92aWRlbmNlIDI8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIDMsIExhdmFsIDI8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SW93YSBhdCBDbGV2ZWxhbmQsIDcgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgU2FuIEFudG9uaW8sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5GTDwvcD4KPHA+UHJvIEJvd2w8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPihBdCBPcmxhbmRvLCBGbGEuKSYjODIzMztBRkMgdnMuIE5GQywgMyBwLm0uIChFU1BOL0FCQyk8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U3VwZXIgQm93bDwvcD4KPHA+RmViLiA0PC9wPgo8cD4oQXQgTWlubmVhcG9saXMpPC9wPgo8cD5OZXcgRW5nbGFuZCB2cy4gUGhpbGFkZWxwaGlhLCA2OjMwIHAubS4gKE5CQyk8L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPk5CQUdMPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XZXN0Y2hlc3RlcgkyMgkxMQkuNjY3CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlJhcHRvcnMJMTgJMTIJLjYwMAkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5Mb25nIElzbGFuZAkxNwkxMwkuNTY3CTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1haW5lCTE0CTE1CS40ODMJNjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkZvcnQgV2F5bmUJMTcJMTMJLjU2NwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5XaXNjb25zaW4JMTYJMTUJLjUxNgkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5XaW5keSBDaXR5CTEzCTE1CS40NjQJMzwvcD4KPHA+R3JhbmQgUmFwaWRzCTE0CTE4CS40MzgJNDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24JMTEJMTgJLjM3OQk1JiMxODk7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNvdXRoZWFzdCBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5MYWtlbGFuZAkxNQkxMwkuNTM2CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkVyaWUJMTUJMTYJLjQ4NAkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5HcmVlbnNib3JvCTkJMjAJLjMxMAk2JiMxODk7PC9wPgo8cD5EZWxhd2FyZQk5CTIwCS4zMTAJNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TWlkd2VzdCBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Jb3dhCTE1CTEzCS41MzYJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+T2tsYWhvbWEgQ2l0eQkxNgkxNAkuNTMzCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlNpb3V4IEZhbGxzCTE1CTE1CS41MDAJMTwvcD4KPHA+TWVtcGhpcwkxMgkxOAkuNDAwCTQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Tb3V0aCBCYXkJMTcJMTEJLjYwNwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5SZW5vCTE3CTEyCS41ODYJJiMxODk7PC9wPgo8cD5TYW50YSBDcnV6CTE3CTEzCS41NjcJMTwvcD4KPHA+QWd1YSBDYWxpZW50ZQkxNAkxNQkuNDgzCTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPk5vcnRoZXJuIEFyaXpvbmEJMTIJMTYJLjQyOQk1PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNvdXRod2VzdCBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5UZXhhcwkxOAkxMQkuNjIxCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlJpbyBHcmFuZGUgVmFsbGV5CTE5CTEyCS42MTMJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+QXVzdGluCTE3CTEyCS41ODYJMTwvcD4KPHA+U2FsdCBMYWtlIENpdHkJNwkyNQkuMjE5CTEyJiMxODk7PC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5TYWx0IExha2UgQ2l0eSAxMTgsIEdyYW5kIFJhcGlkcyAxMDQ8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlJhcHRvcnMgOTcsIERlbGF3YXJlIDg0PC9wPgo8cD5FcmllIDk1LCBXaXNjb25zaW4gOTQ8L3A+CjxwPlJpbyBHcmFuZGUgVmFsbGV5IDEyNCwgSW93YSAxMTQ8L3A+CjxwPkZvcnQgV2F5bmUgMTE1LCBXaW5keSBDaXR5IDEwNjwvcD4KPHA+QXVzdGluIGF0IEFndWEgQ2FsaWVudGUsIGxhdGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R3JlZW5zYm9ybyBhdCBNYWluZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TaW91eCBGYWxscyBhdCBUZXhhcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5IGF0IFNhbnRhIENydXosIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkNPTExFR0UgTUVOPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVBU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBVLiA3NSwgTGFmYXlldHRlIDcyPC9wPgo8cD5CdWNrbmVsbCA4NywgTmF2eSA2NzwvcD4KPHA+Q29sZ2F0ZSA4MSwgQXJteSA3ODwvcD4KPHA+TGEgU2FsbGUgODcsIFVNYXNzIDcyPC9wPgo8cD5Mb3lvbGEgKE1kLikgOTEsIExlaGlnaCA4OCwgMk9UPC9wPgo8cD5NYWluZSA2OSwgTmV3IEhhbXBzaGlyZSA2ODwvcD4KPHA+TWFzcy4tTG93ZWxsIDgyLCBTdG9ueSBCcm9vayA3OSAoT1QpPC9wPgo8cD5OZWJyYXNrYSA2MCwgUnV0Z2VycyA1NDwvcD4KPHA+TmlhZ2FyYSA3MiwgTWFuaGF0dGFuIDYzPC9wPgo8cD5SaG9kZSBJc2xhbmQgNzgsIEZvcmRoYW0gNTg8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIDc3LCBEdXF1ZXNuZSA3MyAoT1QpPC9wPgo8cD5TdC4gQm9uYXZlbnR1cmUgNzAsIFNhaW50IEpvc2VwaCYjODIxNztzIDY3PC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSA4MSwgQm9zdG9uIENvbGxlZ2UgNjM8L3A+CjxwPlVNQkMgNjksIEJpbmdoYW10b24gNTc8L3A+CjxwPlZlcm1vbnQgNjEsIEFsYmFueSAoTlkpIDUwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DaGF0dGFub29nYSA3OCwgU2FtZm9yZCA3MTwvcD4KPHA+RVRTVSA4NCwgTWVyY2VyIDc1PC9wPgo8cD5GbG9yaWRhIEd1bGYgQ29hc3QgOTYsIE5vcnRoIEZsb3JpZGEgODc8L3A+CjxwPkZsb3JpZGEgU3RhdGUgODgsIEdlb3JnaWEgVGVjaCA3NzwvcD4KPHA+SmFja3NvbnZpbGxlIDc2LCBTdGV0c29uIDY5PC9wPgo8cD5MaXBzY29tYiA5MiwgU0MtVXBzdGF0ZSA3ODwvcD4KPHA+TkpJVCA2NiwgS2VubmVzYXcgU3RhdGUgNjA8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIDczLCBOb3J0aHdlc3Rlcm4gU3RhdGUgNjc8L3A+CjxwPlByZXNieXRlcmlhbiA1NywgQ2hhcmxlc3RvbiBTb3V0aGVybiA0OTwvcD4KPHA+UmFkZm9yZCA3OCwgSGlnaCBQb2ludCA3NiAoT1QpPC9wPgo8cD5Tb3V0aCBDYXJvbGluYSA3NywgRmxvcmlkYSA3MjwvcD4KPHA+VU5DLUFzaGV2aWxsZSA2NSwgR2FyZG5lci1XZWJiIDYwPC9wPgo8cD5VTkMtR3JlZW5zYm9ybyA3MSwgRnVybWFuIDYxPC9wPgo8cD5XaW50aHJvcCA5NSwgTG9uZ3dvb2QgNzg8L3A+CjxwPldvZmZvcmQgNjMsIFZNSSA0NjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NSURXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Mb3lvbGEgb2YgQ2hpY2FnbyA4MCwgRHJha2UgNTc8L3A+CjxwPlNvdXRoIERha290YSA4NywgUy4gRGFrb3RhIFN0YXRlIDY4PC9wPgo8cD5YYXZpZXIgODksIE1hcnF1ZXR0ZSA3MDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNhbSBIb3VzdG9uIFN0YXRlIDc1LCBTRSBMb3Vpc2lhbmEgNjU8L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RUFTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U01VIGF0IFVDb25uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlF1aW5uaXBpYWMgYXQgTWFyaXN0LCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNvbGwuIG9mIENoYXJsZXN0b24gYXQgRGVsYXdhcmUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3QuIEZyYW5jaXMgQnJvb2tseW4gYXQgRmFpcmxlaWdoIERpY2tpbnNvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5FbG9uIGF0IERyZXhlbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5XaWxsaWFtICZhbXA7IE1hcnkgYXQgVG93c29uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoZWFzdGVybiBhdCBIb2ZzdHJhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlNpZW5hIGF0IE1vbm1vdXRoIChOSiksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q0NTVSBhdCBCcnlhbnQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TElVIEJyb29rbHluIGF0IE1vdW50IFN0LiBNYXJ5JiM4MjE3O3MsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SmFtZXMgTWFkaXNvbiBhdCBVTkMtV2lsbWluZ3RvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb3JlaGVhZCBTdGF0ZSBhdCBNdXJyYXkgU3RhdGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VGV4YXMtQXJsaW5ndG9uIGF0IEdlb3JnaWEgU3RhdGUsIDc6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+VGV4YXMgU3RhdGUgYXQgR2VvcmdpYSBTb3V0aGVybiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5VVFNBIGF0IE1pZGRsZSBUZW5uZXNzZWUsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QXJrYW5zYXMgU3RhdGUgYXQgQ29hc3RhbCBDYXJvbGluYSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5VQUxSIGF0IEFwcGFsYWNoaWFuIFN0YXRlLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlVURVAgYXQgVUFCLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkUuIElsbGlub2lzIGF0IEJlbG1vbnQsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+VHJveSBhdCBMb3Vpc2lhbmEtTW9ucm9lLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlNvdXRoIEFsYWJhbWEgYXQgTG91aXNpYW5hLUxhZmF5ZXR0ZSwgODoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TRSBNaXNzb3VyaSBhdCBUZW5uZXNzZWUgVGVjaCwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5FLiBLZW50dWNreSBhdCBBdXN0aW4gUGVheSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TSVUtRWR3YXJkc3ZpbGxlIGF0IFRlbm5lc3NlZSBTdGF0ZSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5VVCBNYXJ0aW4gYXQgSmFja3NvbnZpbGxlIFN0YXRlLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNvdXRoIEZsb3JpZGEgYXQgVHVsYW5lLCA5IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TUlEV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWljaGlnYW4gYXQgUHVyZHVlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UGVubiBTdGF0ZSBhdCBPaGlvIFN0YXRlLCA4IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPllvdW5nc3Rvd24gU3RhdGUgYXQgTWlsd2F1a2VlLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk5lYnJhc2thLU9tYWhhIGF0IE4uIERha290YSBTdGF0ZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQgU3RhdGUgYXQgR3JlZW4gQmF5LCA4IHAubS48L3A+CjxwPlVDRiBhdCBXaWNoaXRhIFN0YXRlLCA5IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEhXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5GQVUgYXQgTm9ydGggVGV4YXMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+RklVIGF0IFJpY2UsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GQVIgV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8gYXQgQXJpem9uYSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5XLiBJbGxpbm9pcyBhdCBEZW52ZXIsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+Ti4gQXJpem9uYSBhdCBNb250YW5hIFN0YXRlLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlMuIFV0YWggYXQgTW9udGFuYSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBEYWtvdGEgYXQgRS4gV2FzaGluZ3RvbiwgOTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5VdGFoIGF0IEFyaXpvbmEgU3RhdGUsIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TG9uZyBCZWFjaCBTdGF0ZSBhdCBDYWwgUG9seSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBhdCBTYW4gRnJhbmNpc2NvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DUyBOb3J0aHJpZGdlIGF0IFVDIERhdmlzLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5OLiBDb2xvcmFkbyBhdCBJZGFobywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FudGEgQ2xhcmEgYXQgU2FuIERpZWdvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb3lvbGEgTWFyeW1vdW50IGF0IFBlcHBlcmRpbmUsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkNhbGlmb3JuaWEgYXQgVUNMQSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VUMgU2FudGEgQmFyYmFyYSBhdCBDYWwgU3QuLUZ1bGxlcnRvbiwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+R29uemFnYSBhdCBQb3J0bGFuZCwgMTEgcC5tLjwvcD4KPHA+QllVIGF0IFNhaW50IE1hcnkmIzgyMTc7cyAoQ2FsKSwgMTEgcC5tLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBXT01FTjwvcD4KPHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BbGJhbnkgKE5ZKSA2NywgVmVybW9udCA1NTwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gVS4gNjgsIEhvbHkgQ3Jvc3MgNjM8L3A+CjxwPkFybXkgNjIsIENvbGdhdGUgNTQ8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gODEsIFVNQkMgNTE8L3A+CjxwPkJ1Y2tuZWxsIDQ3LCBOYXZ5IDM5PC9wPgo8cD5EdXF1ZXNuZSA2MSwgU2FpbnQgSm9zZXBoJiM4MjE3O3MgNDI8L3A+CjxwPkdlb3JnZSBXYXNoaW5ndG9uIDY1LCBSaG9kZSBJc2xhbmQgNTI8L3A+CjxwPkxhZmF5ZXR0ZSA0NywgQm9zdG9uIFUuIDQ1PC9wPgo8cD5Mb3lvbGEgKE1kLikgNjcsIExlaGlnaCA2NDwvcD4KPHA+TWFpbmUgNTYsIE5ldyBIYW1wc2hpcmUgNDY8L3A+CjxwPlBlbm4gNzQsIFRlbXBsZSA1OTwvcD4KPHA+U3RvbnkgQnJvb2sgNTksIE1hc3MuLUxvd2VsbCA1MDwvcD4KPHA+V2VzdCBWaXJnaW5pYSA4MiwgVGV4YXMgVGVjaCA1MjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RGF2aWRzb24gODcsIFVNYXNzIDgxPC9wPgo8cD5EYXl0b24gNjYsIFJpY2htb25kIDU5PC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgTWFzb24gODEsIFNhaW50IExvdWlzIDcyPC9wPgo8cD5MYW1hciA3NiwgTmljaG9sbHMgNjE8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIDgxLCBOb3J0aHdlc3Rlcm4gU3RhdGUgNjM8L3A+CjxwPlVDb25uIDkzLCBNZW1waGlzIDM2PC9wPgo8cD5XLiBDYXJvbGluYSAxMTQsIFdhcnJlbiBXaWxzb24gNTQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TUlEV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QmFsbCBTdGF0ZSA4MiwgQm93bGluZyBHcmVlbiA0MTwvcD4KPHA+SW5kaWFuYSA2OSwgV2lzY29uc2luIDU1PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPktlbnQgU3RhdGUgNjIsIFRvbGVkbyA1NTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWlhbWkgKE9oaW8pIDczLCBFLiBNaWNoaWdhbiA2OTwvcD4KPHA+TmVicmFza2EgNzUsIFB1cmR1ZSA1MTwvcD4KPHA+TmVicmFza2EtT21haGEgODAsIE4uIERha290YSBTdGF0ZSA2NzwvcD4KPHA+T2hpbyA3NywgTi4gSWxsaW5vaXMgNzU8L3A+CjxwPlRDVSA2OCwgS2Fuc2FzIFN0YXRlIDYzPC9wPgo8cD5XLiBJbGxpbm9pcyAxMTgsIERlbnZlciA5MzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XLiBNaWNoaWdhbiA1OSwgQWtyb24gNTE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEhXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DaW5jaW5uYXRpIDU4LCBTTVUgNDA8L3A+CjxwPkhvdXN0b24gQmFwdGlzdCA1OCwgSW5jYXJuYXRlIFdvcmQgNTY8L3A+CjxwPk9rbGFob21hIDk3LCBLYW5zYXMgNjQ8L3A+CjxwPlN0ZXBoZW4gRi4gQXVzdGluIDU5LCBDZW50LiBBcmthbnNhcyA0NjwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gTUlDSElHQU4gNTksIEFLUk9OIDUxPC9wPgo8cD5XRVNURVJOIE1JQ0hJR0FOICgxMi04LCA1LTMpICYjODIxMjsgV2ltYnkgNC0xNSA1LTEwIDEzLCBNb2JsZXkgNi05IDEtMiAxMywgU21pdGggMy04IDAtMCA5LCBIaWxsIDItNCAwLTAgNCwgV2Fsa2VyIDQtOCAyLTUgMTAsIEZhcmtpYyAxLTEgMC0wIDIsIFJlZWQgMS0yIDAtMCAyLCBDYXJsaXNsZSAwLTAgMC0wIDAsIE1jQ2FpbmUgMC0xIDAtMCAwLCBNaWxsZXIgMS02IDItMiA1LCBXYWxrZXIgMC0yIDAtMCAwLCBCcm9va3MgMC0wIDAtMCAwLCBWYW56YW50ZW4gMC0yIDEtMiAxLiBUb3RhbHM6IDIyLTU4IDExLTIxIDU5LjwvcD4KPHA+QUtST04gKDYtMTIsIDAtOCkgJiM4MjEyOyBDbGF5IDMtNyAyLTQgMTAsIEVkbW9uZHMgMC0zIDAtMCAwLCBSZWlub2VobCA0LTggMC0wIDEwLCBBenViaWtlIDEtMyAwLTAgMiwgVmFyaSAzLTcgMC0wIDYsIExleWVuZGVja2VyIDEtNiAyLTIgNCwgSHVuZyAwLTQgMC0wIDAsIEJ1cnJ5IDAtMSA0LTQgNCwgUGVya2lucyA0LTkgNS02IDE1LiBUb3RhbHM6IDE2LTQ4IDEzLTE2IDUxLjwvcD4KPHA+V01VCTE2CTgJMTcJMTgJJiM4MjEyOwk1OTwvcD4KPHA+QWtyb24JMTEJMTUJMTIJMTMJJiM4MjEyOwk1MTwvcD4KPHA+My1Qb2ludCBHb2FscyYjODIxMjtXZXN0ZXJuIE1pY2hpZ2FuIDQtMTUgKFNtaXRoIDMtNiwgUmVlZCAwLTEsIE1jQ2FpbmUgMC0xLCBNaWxsZXIgMS01LCBXYWxrZXIgMC0yKSwgQWtyb24gNi0xNiAoQ2xheSAyLTUsIEVkbW9uZHMgMC0yLCBSZWlub2VobCAyLTQsIEF6dWJpa2UgMC0xLCBIdW5nIDAtMywgUGVya2lucyAyLTQpLiBGb3VsZWQgT3V0JiM4MjEyO05vbmUuIFJlYm91bmRzJiM4MjEyO1dlc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gNDIgKFdpbWJ5IDgsIE1vYmxleSA4KSwgQWtyb24gMzQgKFJlaW5vZWhsIDgpLiBBc3Npc3RzJiM4MjEyO1dlc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gMTYgKFdpbWJ5IDkpLCBBa3JvbiAxMSAoRWRtb25kcyA0KS4gVG90YWwgRm91bHMmIzgyMTI7V2VzdGVybiBNaWNoaWdhbiAxNiwgQWtyb24gMjAuIFRlY2huaWNhbHMmIzgyMTI7Tm9uZS4gPC9wPgo8cD5LRU5UIFNUQVRFIDYyLCBUT0xFRE8gNTU8L3A+CjxwPktFTlQgU1RBVEUgKDEwLTEwLCAzLTUpICYjODIxMjsgQ3Jvc3MgMC0xIDAtMCAwLCBTdGVwaGVucyAzLTUgMy00IDEwLCBQb29sZSAyLTYgMS0yIDUsIEdvbGRlbiAxLTMgNS04IDcsIEtvcmluZWsgNi0xNSAxNy0xOCAzMCwgVGhhbWVzIDEtMyAwLTAgMiwgQ2FydGVyIDItOCA0LTYgOCwgQmVzcyAwLTAgMC0wIDAsIEphbWVzIDAtMiAwLTAgMC4gVG90YWxzOiAxNS00MyAzMC0zOCA2Mi48L3A+CjxwPlRPTEVETyAoMTMtNywgNC00KSAmIzgyMTI7IFJva2thbmVuIDAtNCAxLTIgMSwgQm95ZCA4LTE3IDItMyAxOSwgU3QuIEZvcnQgMS01IDEtMyAzLCBCcmF2by1IYXJyaW90dCAzLTEwIDAtMCA4LCBNY0ludHlyZSAzLTggMi0yIDgsIFNhbnR1Y2NpIDMtOSA2LTggMTMsIENvcGVsYW5kIDAtMiAwLTIgMCwgQmVhY2hhbSAwLTEgMC0wIDAsIFJhc211c3NlbiAwLTAgMC0wIDAsIFdvb2R5IDEtNCAwLTAgMy4gVG90YWxzOiAxOS02MCAxMi0xOCA1NS48L3A+CjxwPktlbnQgU3RhdGUgCTE0CTEzCTE0CTIxCSYjODIxMjsJNjI8L3A+CjxwPlRvbGVkbyAJOAkxNwkxMAkyMAkmIzgyMTI7CTU1PC9wPgo8cD4zLVBvaW50IEdvYWxzJiM4MjEyO0tlbnQgU3RhdGUgMi04IChTdGVwaGVucyAxLTEsIFBvb2xlIDAtMywgR29sZGVuIDAtMSwgS29yaW5layAxLTIpLCBUb2xlZG8gNS0yMSAgKFJva2thbmVuIDAtMywgQm95ZCAxLTIsIEJyYXZvLUhhcnJpb3R0IDItNiwgU2FudHVjY2kgMS02LCBDb3BlbGFuZCAwLTIsIFdvb2R5IDEtNCkuIEZvdWxlZCBPdXQmIzgyMTI7Tm9uZS4gUmVib3VuZHMmIzgyMTI7S2VudCBTdGF0ZSAzMyAoS29yaW5layAxMSksIFRvbGVkbyAzMiAoQm95ZCAxMykuIEFzc2lzdHMmIzgyMTI7S2VudCBTdGF0ZSA4IChTdGVwaGVucyAzKSwgVG9sZWRvIDEyIChCb3lkIDUpLiBUb3RhbCBGb3VscyYjODIxMjtLZW50IFN0YXRlIDE4LCBUb2xlZG8gMjkuIFRlY2huaWNhbHMmIzgyMTI7Tm9uZS4gPC9wPgo8cD5ISUdIIFNDSE9PTDwvcD4KPHA+V1JFU1RMSU5HPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzIE9IU0FBIFN0YXRlIFRlYW0gRHVhbHM8L3A+CjxwPkRJVklTSU9OIEkgUkVHSU9OIDItQjwvcD4KPHA+RmluYWw8L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCA1NiwgTm9ydGggUm95YWx0b24gMTg8L3A+CjxwPkRJVklTSU9OIEkgUkVHSU9OIDItQjwvcD4KPHA+U2VtaWZpbmFsczwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrIDY3LCBQYXJtYSBIZWlnaHRzIFZhbGxleSBGb3JnZSA2PC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+QnJ1bnN3aWNrIDQ3LCBNZWRpbmEgMjM8L3A+CjxwPkRJVklTSU9OIEkgUkVHSU9OIDMtQjwvcD4KPHA+U2VtaWZpbmFscyA8L3A+CjxwPldhbHNoIEplc3VpdCA0MSwgTm9yZG9uaWEgMzQ8L3A+CjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlIDcyLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyA2PC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+QnJlY2tzdmlsbGUgNjYsIFdhbHNoIEplc3VpdCA4PC9wPgo8cD5ESVZJU0lPTiBJIFJFR0lPTiA0LUE8L3A+CjxwPlNlbWlmaW5hbHM8L3A+CjxwPk1vdW50IFZlcm5vbiA2MywgRmlyZXN0b25lIDE1PC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+SmFja3NvbiA1OSwgTW91bnQgVmVybm9uIDY8L3A+CjxwPkRJVklTSU9OIEkgUkVHSU9OIDQtQTwvcD4KPHA+U2VtaWZpbmFsczwvcD4KPHA+V29vc3RlciA0OCwgTWFzc2lsbG9uIDIxPC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+UGVycnkgNzcsIFdvb3N0ZXIgMDwvcD4KPHA+RElWSVNJT04gSSBSRUdJT04gNC1CIFVQUEVSPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIDQ3LCBEb3ZlciAxODwvcD4KPHA+Q2Fycm9sdG9uIDU2LCBDYW50b24gTWNLaW5sZXkgMTg8L3A+CjxwPkZpbmFsPC9wPgo8cD5DYXJyb2xsdG9uIDQ2LCBOb3J0aCBDYW50b24gMjE8L3A+CjxwPkRJVklTSU9OIElJIFJFR0lPTiAxMS1BIExPV0VSPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzPC9wPgo8cD5Ob3J0b24gNTgsIFRhbGxtYWRnZSAxNTwvcD4KPHA+Q1ZDQSA1OCwgQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiAxODwvcD4KPHA+RmluYWw8L3A+CjxwPkNWQ0EgNDQsIE5vcnRvbiAyNzwvcD4KPHA+RGl2aXNpb24gSSBSZWdpb24gM0IgU2VtaWZpbmFsIFdBTFNIIEpFU1VJVCA0MSwgTk9SRE9OSUEgMzQ8L3A+CjxwPjEwNjogSGFtYWQgKE4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxMTM6IEpvaG5zdG9uIChXSikgcGluIFN0YXV0aWhhciwgNDowMC4gMTIwOiBIZW5kZXJzb24gKFdKKSBwaW4gU3RhdXRpaGFyLCAzOjQwLiAxMjY6IFNueWRlciAoV0opIG1hai4gZGVjLiBDb2xlLCAxMy0zLiAxMzI6IEJyZW5uZW1hbiAoTikgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDEzODogQ29sbGljYSAoTikgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE0NTogUGVycmluZSAoTikgbWFqLiBkZWMuIEdvdHRzY2hhbGssIDEzLTUuIDE1MjogQS4gU2FsZWsgKFdKKSBkZWMuIEFuZ3VzLCA0LTMuIDE2MDogU2NobWlkdCAoV0opIHRlY2guIGZhbGwgTWFubmlubywgMTktMy4gMTcwOiBNY0NhcnR5IChXSikgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE4MjogRGlQZXRyaW8gKFdKKSB0ZWNoLiBmYWxsIE9sc3prbywgMjItNy4gMTk1OiBNYWNpZWpvd3NraSAoTikgcGluIFIuIFNhbGVrLCAzOjMwLiAyMjA6IEZyaXNvbmUgKFdKKSBwaW4gU2NoYXViLCAzOjQwLiAyODU6IE1vcmdhbnN0ZXJuIChOKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC48L3A+CjxwPkRpdmlzaW9uIElJIFJlZ2lvbiAxMCBTZW1pZmluYWwgU1QuIFZJTkNFTlQtU1QuIE1BUlkgNTEsIFJFVkVSRSAzMDwvcD4KPHA+MTA2OiBDbGF5dG9uIChTVFZNKSBwaW4gRmVycmFyLCA6MjYuIDExMzogR2F5bm9yIFIpIHBpbiBNY0Rvbm5lbGwsIDE6NTEuIDEyMDogVmFuc2lja2xlIChTVFZNKSBwaW4gU21pdGgsIDM6NDYuIDEyNjogT2xzb24gKFNUVk0pIHBpbiBCdXRsZXIsIDE6MjQuIDEzMjogS3JhdXRoIChSKSBwaW4gTGxld2VsbHluLCA1OjAyLiAxMzg6IFd5bWVyIChTVFZNKSBwaW4gTGVobWFuLCAxOjQxLiAxNDU6IHBvdG9rIChTVFZNKSBwaW4gQXJtZW50aW5pLCAzOjMxLiAxNTI6IE11c2NpIChTVFZNKSBkZWMuIFdlaWxhbmQsIDktMi4gMTYwOiBKb2huc29uIChTVFZNKSBwaW4gRmFyaWFuLCAzOjE2LiAxNzA6ICBCYWtlciAoUikgcGluIFBlYWtlLCAyOjE2LiAxODI6IEhlYXRoIChTVFZNKSBwaW4gS2xlaW4sIDM6MDAuIDE5NTogRmFudCAoUikgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDIyMDogRGVwcCAoUikgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDI4NTogTmVpbGwgKFNUVk0pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LjwvcD4KPHA+RGl2aXNpb24gSSBSZWdpb24gMkIgRmluYWwgV0FEU1dPUlRIIDU2LCBOT1JUSCBST1lBTFRPTiAxODwvcD4KPHA+MTA2OiBMZXdhcmNoaWNrIChXKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTEzOiBIdW1ibGUgKE5SKSBkZWMuIEdyaWZmaW4sIDgtNC4gMTIwOiBIYWNrZXIgKFcpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxMjY6IE1pbGxlciAoTlIpIHBpbiBPcnIsIDI6NTMuIDEzMjogTWVzc2VyIChXKSB0ZWNoLiBmYWxsIE1pbGxzLCAxNS0wLiAxMzg6IEwuIEJhdWdobWFuIChXKSBwaW4gSGVydGVsLCAxOjQwLiAxNDU6IE5vcnRoIChXKSBwaW4gS3Vwbmlld3NraSwgNDo1MC4gMTUyOiBUd2Fyb2cgKE5SKSBkZWMuIFJpZ2dlbmJhY2gsIDMtMi4gMTYwOiBMb3Bhcm8gKFcpIHBpbiBGeWZmZSwgMToxMS4gMTcwOiBCbGF6IChXKSBwaW4gQ2FzZXksIDI6NTAuIDE4MjogSi4gQmF1Z2htYW4gKFcpIHBpbiBSb2NjYSwgMTo0My4gMTk1OiBTdWFyZXogKFcpIGRlYy4gQmVya2VzLCA3LTAuIDIyMDogR2FzaWMgKE5SKSBwaW4gTWlsbGVyLCAwOjU5LiAyODU6IEVhcm5lc3QgKFcpIHBpbiBCZXJ0bGVmZiwgMDoyNC48L3A+CjxwPkRpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uIDRBIEZpbmFsIFBFUlJZIDc3LCBXT09TVEVSIDA8L3A+CjxwPjEwNjogV2FsbGVyIChQKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTEzOiBMaW5kb3dlciAoUCkgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDEyMDogV2lsbGlhbXMgKFApIHBpbiBDb2JsZW50eiwgOjQ5LiAxMjY6IE5vcm1hbiAoUCkgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDEzMjogR3J1YmVyIChQKSBtYWouIGRlYy4gU3RvbGwsIDktMC4gMTM4OiBUYXVzY2ggKFApIG1hai4gZGVjLiBNYXJrdWwsIDEyLTQuIDE0NTogU3BhcmttYW4gKFApIHBpbiBNYWxvbmUsIDE6NDQuIDE1MjogVmluYXMgKFApIGRlYy4gTGVtbW9uLCA4LTIuIDE2MDogQ2FyciAoUCkgcGluIEx5b25zLCAxOjAwLiAxNzA6ICBTb2VobmxlbiAoUCkgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE4MjogQmxhY2tpc3RvbiAoUCkgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE5NTogQ3VydGlzIChQKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMjIwOiBMdXN0ZXIgKFApIHBpbiBIb2xpZGF5LCAyOjUwLiAyODU6IE1pbGxpbiAoUCkgcGluIEhlbmRlcnNvbiwgMjozMC48L3A+CjxwPkRpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uIDRBIEZpbmFsIEpBQ0tTT04gNTksIE1PVU5UIFZFUk5PTiA2PC9wPgo8cD4xMDY6IERpbW9zIChKKSBtYWouIGRlYy4gQnVycmVsbCwgMTItMi4gMTEzOiBIYXltYWtlciAoSikgcGluIFN0cmlja2VyLCAxOjM5LiAxMjA6IEJvc3RpYyAoSikgbWFqLiBEZWMuIERlaGFydCwgMTItNC4gMTI2OiBTbWl0aCAoSikgcGluIFdhZGUsIDQ6NDcuIDEzMjogU2luIChKKSBkZWMuIEJvd2VucywgOS01LiAxMzg6IFN0cmlmbGVyIChKKSBwaW4gR3JlZ29yeSwgNTozNC4gMTQ1OiBNY0tpbm5leSAoSikgcGluIFRpZWxsLCAzOjE3LiAxNTI6IEpha2VzIChNKSB0ZWNoLiBmYWxsIERhaWxleSwgMTctMi4gMTYwOiBWYW5Gb3NzZW4gKEopIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAxNzA6ICBkb3VibGUgZm9yZmVpdC4gMTgyOiBUb2xhcmNoeWsgKEopIG1hai4gZGVjLiBIYXJtb24sIDI0LTEwLiAxOTU6IE1hcmNlbGxpIChKKSBkZWMuIFNwdXJnZW9uLCA5LTUuIDIyMDogRWxpYXMgKEopIHBpbiBDb2tlciwgOjQ0LiAyODU6IEZlcnJhbnRlIChKKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC48L3A+CjxwPkRpdmlzaW9uIElJLCBSZWdpb24gMTEgU2VtaWZpbmFsIE5PUlRPTiA1OCwgVEFMTE1BREdFIDE1PC9wPgo8cD4xMDY6IERvdWJsZSBmb3JmZWl0LiAxMTM6IEJlcnJ5IChUKSBkZWMuIE1vcnIgKE4pLCAyLTAuIDEyMDogUG9zdGVrIChOKSBwaW4gSGVhdHdhbGwgKFQpLCA1OjEwLiAxMjY6IEdyZWVuIChOKSBwaW4gSmEuIEthbmF0emFyIChUKSwgMzo1OS4gMTMyOiBLaXNzIChOKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTM4OiBaLiBGbG9ociAoTikgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDE0NTogQmFrZXIgKE4pIG1hai4gZGVjLiBSaWNrZW5iYWNrZXIgKFQpLCAxMy0yLiAxNTI6IEMuIEZsb2hyIChOKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gMTYwOiBKZS4gS2FuYXR6YXIgKFQpIHBpbiBTYXZvaWEsIDM6MDUuIDE3MDogIFByaW1vdmVybyAoTikgcGluIFNQYXRhcm8gKFQpLCAzOjEzLiAxODI6IEV5cmUgKFQpIHBpbiBNZXllcnMsIDI6NDguIDE5NTogV2lsbGlhbXMgKE4pIHBpbiBCbGFua2Vuc2hpcCwgMTo0OC4gMjIwOiBFdmlsc2l6ZXIgKE4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiAyODU6IEhPcm5hY2VrIChOKSBwaW4gV2hpdGVodXJzdCwgMzozNS48L3A+CjxwPkRpdmlzaW9uIElJLCBSZWdpb24gMTEgU2VtaWZpbmFsIENWQ0EgNTgsIEFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gMTg8L3A+CjxwPjEwNjogU2NhcmJyb3VnaCAoQykgcGluIEJlbmRvLCAxOjM0LjxzdHJvbmc+IDExMzogPC9zdHJvbmc+SmEuIERlY2F0dXIgKEMpIHBpbiBCYWJiaXR0IChIKSwgMDoxOS4gPHN0cm9uZz4xMjA6IDwvc3Ryb25nPk0uIFdpbGxpYW1zIChDKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gPHN0cm9uZz4xMjY6IDwvc3Ryb25nPkNhcmRlbGxvIChDKSBwaW4gRGF2aWQsIDA6MDkuIDxzdHJvbmc+MTMyOiA8L3N0cm9uZz5TaW5jaG9rIChDKSBwaW4gSGFyYmFyZ2VyLCAwOjUxLiA8c3Ryb25nPjEzODogPC9zdHJvbmc+UG93bmFsbCAoQykgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDxzdHJvbmc+MTQ1OiA8L3N0cm9uZz5EdXZhbGwgKEMpIHBpbiBGYXVzbmlnaHQsIDE6MDUuIDxzdHJvbmc+MTUyOiA8L3N0cm9uZz5Eb3VibGUgZm9yZmVpdC4gPHN0cm9uZz4xNjA6IDwvc3Ryb25nPldlc3QgKEMpIHBpbiBLcml0ZXMsIDA6NDcuIDxzdHJvbmc+MTcwOiA8L3N0cm9uZz5LZWxsZXkgKEgpIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiA8c3Ryb25nPjE4MjogPC9zdHJvbmc+TW9yYWxlcy1Sb2RyaWd1ZXogKEMpIG1hai4gZGVjLiBEb3VnaGVydHksIDEyLTAuPHN0cm9uZz4gMTk1OiA8L3N0cm9uZz5NaWNvenppIChIKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC48c3Ryb25nPiAyMjA6IDwvc3Ryb25nPldhbGtlciAoQykgcGluIFBldGl0LCA1OjMxLiA8c3Ryb25nPjI4NTogPC9zdHJvbmc+UGFzYWR5biAoSCkgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuPC9wPgo8cD5EaXZpc2lvbiBJSSwgUmVnaW9uIDExIEZpbmFsIENWQ0EgNDQsIE5PUlRPTiAyNzwvcD4KPHA+MTA2OiBTY2FyYnJvdWdoIChDKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gPHN0cm9uZz4xMTM6IDwvc3Ryb25nPkphLiBEZWNhdHVyIChDKSB0ZWNoLiBmYWxsIE1vcnIsIDE4LTM8c3Ryb25nPi4gMTIwOiA8L3N0cm9uZz5NLiBXaWxsaWFtcyAoQykgbWFqLiBkZWMuIFBvc3RlaywgMTYtNC48c3Ryb25nPiAxMjY6IDwvc3Ryb25nPkNhcmRlbGxvIChDKSB0ZWNoLiBmYWxsIEdyZWVuLCAxOC0zLiA8c3Ryb25nPjEzMi4gPC9zdHJvbmc+Sm8uIERlY2F0dXIgKEMpIHBpbiBaLiBGbG9ociwgMDo1OS4gPHN0cm9uZz4xMzg6IDwvc3Ryb25nPlBvd25hbGwgKEMpIGRlYy4gS2lzcywgNy0yLiA8c3Ryb25nPjE0NTogPC9zdHJvbmc+RHV2YWxsIChDKSBkZWMuIEJha2VyLCA4LTQuIDxzdHJvbmc+MTUyOiA8L3N0cm9uZz5DLiBGbG9ociAoTikgd29uIGJ5IGZvcmZlaXQuIDxzdHJvbmc+MTYwOiA8L3N0cm9uZz5XZXN0IChDKSBwaW4gU2F2b2lhLCAxOjMxLiA8c3Ryb25nPjE3MDogPC9zdHJvbmc+UHJpbW92ZXJvIChOKSB3b24gYnkgZm9yZmVpdC4gPHN0cm9uZz4xODI6IDwvc3Ryb25nPk90dG8gKE4pIGRlYy4gTW9yYWxlcy1Sb2RyaWd1ZXosIDktNi4gPHN0cm9uZz4xOTU6IDwvc3Ryb25nPkMuSi4gV2lsbGlhbXMgKE4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LiA8c3Ryb25nPjIyMDogPC9zdHJvbmc+V2Fsa2VyIChDKSBwaW4gRXZpbHNpemVyLCAxOjI0LiA8c3Ryb25nPjI4NTogPC9zdHJvbmc+SG9ybmFjZWsgKE4pIHdvbiBieSBmb3JmZWl0LjwvcD4KPHA+R1lNTkFTVElDUzwvcD4KPHA+V0FEU1dPUlRIIDEzMS4zNSwgUEVSUlkgMTIyLjIwPC9wPgo8cD5WYXVsdDogMS4gRGF1bGJhdWdoIChXKSA4LjUwLiA8c3Ryb25nPkJhcnM8L3N0cm9uZz46IDEuIEJsYWNrYnVybiAoVykgOC4zMC4gPHN0cm9uZz5CZWFtPC9zdHJvbmc+OiAxLiBEYXVsYmF1Z2ggKFcpIDguMzUuIDxzdHJvbmc+Rmxvb3I8L3N0cm9uZz46IDEuIEJsYWNrYnVybiAoVykgOS4yMC4gPHN0cm9uZz5BbGwtQXJvdW5kPC9zdHJvbmc+OiAxLiAodGllKSBEYXVsYmF1Z2ggKFcpIDMzLjUwLCBCbGFja2J1cm4gKFcpIDMzLjUwOyAyLiBUaG9tcHNvbiAoVykgMzIuMTA7IDMuIEFyY2hpbmFsIChQKSAzMS42MC48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)