Ohio.com / Uncategorized / agate0205
Published: February 4, 2018 - 11:14 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5Nb25kYXk8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5hdCBERVRST0lUCTIJKDIxMCYjMTg5OykJUG9ydGxhbmQ8L3A+CjxwPmF0IElORElBTkEJMgkoMjEyJiMxODk7KQlXYXNoaW5ndG9uPC9wPgo8cD5hdCBNSUFNSQlPRkYJKE9GRikJT3JsYW5kbzwvcD4KPHA+YXQgTkVXIE9STEVBTlMJT0ZGCShPRkYpCVV0YWg8L3A+CjxwPmF0IERFTlZFUglPRkYJKE9GRikJQ2hhcmxvdHRlPC9wPgo8cD5hdCBTQUNSQU1FTlRPCU9GRgkoT0ZGKQlDaGljYWdvPC9wPgo8cD5hdCBMQSBDTElQUEVSUwk2CSgyMTImIzE4OTspCURhbGxhczwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBCQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5Nb25kYXk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQkxCWF0IFJVVEdFUlM8L3A+CjxwPmF0IExPVUlTVklMTEUJNyYjMTg5OwlTeXJhY3VzZTwvcD4KPHA+YXQgT0tMQUhPTUEJMglXZXN0IFZpcmdpbmlhPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5Nb25kYXk8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgVE9ST05UTwlPRkYJQW5haGVpbQlPRkY8L3A+CjxwPmF0IE5ZIElTTEFOREVSUwlPRkYJTmFzaHZpbGxlCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgREFMTEFTCS0xODUJTlkgUmFuZ2VycwkrMTcwPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkJLTEzNQlhdCBFRE1PTlRPTgkrMTI1PC9wPgo8cD50cmFuc2FjdGlvbnM8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFNwb3J0cyBUcmFuc2FjdGlvbnM8L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPlRFWEFTIFJBTkdFUlMgJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBSSFAgQmFydG9sbyBDb2xvbiBvbiBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+UElUVFNCVVJHSCBQSVJBVEVTICYjODIxMjsgQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggTEhQIEVzdGFsaW4gT3J0aXogb24gYSBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBCYXNrZXRiYWxsIEFzc29jaWF0aW9uPC9wPgo8cD5BVExBTlRBIEhBV0tTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRiBUeWxlciBDYXZhbmF1Z2ggZnJvbSBFcmllIChOQkFHTCkuPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFOQUhFSU0gRFVDS1MgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBGIE1pdGNoIEh1bHRzIGZyb20gVXRhaCAoRUNITCkgdG8gU2FuIERpZWdvIChBSEwpLjwvcD4KPHA+QVJJWk9OQSBDQVJESU5BTFMgJiM4MjEyOyBBc3NpZ25lZCBHIEFkaW4gSGlsbCB0byBUdWNzb24gKEFITCk8L3A+CjxwPkVETU9OVE9OIE9JTEVSUyAmIzgyMTI7IEFzc2lnbmVkIEcgU2hhbmUgU3RhcnJldHQgZnJvbSBCYWtlcnNmaWVsZCAoQUhMKSB0byBXaWNoaXRhIChFQ0hMKS48L3A+CjxwPk5FVyBKRVJTRVkgREVWSUxTICYjODIxMjsgQXNzaWduZWQgRyBLZW4gQXBwbGVieSB0byBCaW5naGFtdG9uIChBSEwpLiBSZWNhbGxlZCBHIEVkZGllIExhY2sgZnJvbSBCaW5naGFtdG9uLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgUkFOR0VSUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIEYgVmlubmkgTGV0dGllcmkgZnJvbSBIYXJ0Zm9yZCAoQUhMKS48L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPkJFTExFVklMTEUgU0VOQVRPUlMgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBGIERhbmllbCBDaWFtcGluaSBmcm9tIEJyYW1wdG9uIChFQ0hMKS48L3A+CjxwPkVDSEw8L3A+CjxwPk9STEFORE8gU09MQVIgQkVBUlMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBEIEJyYW5kb24gUGZlaWwuPC9wPgo8cD5VVEFIIEdSSVpaTElFUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBGIE5hdGUgTWl0dG9uLjwvcD4KPHA+V0hFRUxJTkcgTkFJTEVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBGIFR5bGVyIE11cm92aWNoLjwvcD4KPHA+V0lDSElUQSBUSFVOREVSICYjODIxMjsgUmVsZWFzZWQgRyBNaWtlIE96b3dza2kgYXMgZW1lcmdlbmN5IGJhY2t1cC48L3A+CjxwPnRlbm5pczwvcD4KPHA+V1RBPC9wPgo8cD5TdC4gUGV0ZXJzYnVyZyBMYWRpZXMgT3BlbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgU2lidXIgQXJlbmEsIFN0LiBQZXRlcnNidXJnLCBSdXNzaWE7IFB1cnNlOiAkNzMzLDkwMCAoUHJlbWllcik7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtSW5kb29yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QZXRyYSBLdml0b3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBLcmlzdGluYSBNbGFkZW5vdmljICg0KSwgRnJhbmNlLCA2LTEsIDYtMi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DaGFtcGlvbnNoaXA8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRpbWVhIEJhY3NpbnN6a3ksIFN3aXR6ZXJsYW5kLCBhbmQgVmVyYSBadm9uYXJldmEsIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBBbGxhIEt1ZHJ5YXZ0c2V2YSwgUnVzc2lhLCBhbmQgS2F0YXJpbmEgU3JlYm90bmlrLCBTbG92ZW5pYSwgMi02LCA2LTEsIDEwLTMuPC9wPgo8cD5UYWl3YW4gT3BlbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVGFpcGVpIEFyZW5hLCBUYWlwZWksIFRhaXdhbjsgUHVyc2U6ICQyMjYsNzUwIChJbnRsLik7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNoYW1waW9uc2hpcDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VGltZWEgQmFib3MgKDQpLCBIdW5nYXJ5LCBkZWYuIEthdGVyeW5hIEtvemxvdmEsIFVrcmFpbmUsIDctNSwgNi0xLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Eb3VibGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNoYW1waW9uc2hpcDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RHVhbiBZaW5nLVlpbmcgYW5kIFdhbmcgWWFmYW4sIENoaW5hLCBkZWYuIE5hbyBIaWJpbm8sIEphcGFuLCBhbmQgT2tzYW5hIEthbGFzaG5pa292YSwgR2VvcmdpYSwgNy02ICg0KSwgNy02ICg1KS48L3A+CjxwPmJhc2tldGJhbGw8L3A+CjxwPk5CQUdMPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBDVAlHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V2VzdGNoZXN0ZXIJMjQJMTMJLjY0OQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5SYXB0b3JzCTIwCTEzCS42MDYJMjwvcD4KPHA+TG9uZyBJc2xhbmQJMTgJMTYJLjUyOQk0JiMxODk7PC9wPgo8cD5NYWluZQkxNgkxOAkuNDcxCTYmIzE4OTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VwlMCVBDVAlHQjwvcD4KPHA+Rm9ydCBXYXluZQkyMAkxNAkuNTg4CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPldpc2NvbnNpbgkxNwkxNwkuNTAwCTM8L3A+CjxwPkdyYW5kIFJhcGlkcwkxNwkxOAkuNDg2CTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPldpbmR5IENpdHkJMTMJMTkJLjQwNgk2PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNhbnRvbgkxMwkyMAkuMzk0CTYmIzE4OTs8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U291dGhlYXN0IERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XCUwJUENUCUdCPC9wPgo8cD5FcmllCTE4CTE3CS41MTQJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TGFrZWxhbmQJMTYJMTYJLjUwMAkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkdyZWVuc2Jvcm8JMTAJMjIJLjMxMwk2JiMxODk7PC9wPgo8cD5EZWxhd2FyZQk5CTIzCS4yODEJNyYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TWlkd2VzdCBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VwlMCVBDVAlHQjwvcD4KPHA+SW93YQkxOAkxNAkuNTYzCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkJMTkJMTYJLjU0MwkmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNpb3V4IEZhbGxzCTE3CTE3CS41MDAJMjwvcD4KPHA+TWVtcGhpcwkxNQkyMAkuNDI5CTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VwlMCVBDVAlHQjwvcD4KPHA+U291dGggQmF5CTIwCTEyCS42MjUJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+UmVubwkxOAkxNAkuNTYzCTI8L3A+CjxwPlNhbnRhIENydXoJMTgJMTYJLjUyOQkzPC9wPgo8cD5BZ3VhIENhbGllbnRlCTE3CTE4CS40ODYJNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+Tm9ydGhlcm4gQXJpem9uYQkxNQkxOAkuNDU1CTUmIzE4OTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U291dGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XCUwJUENUCUdCPC9wPgo8cD5BdXN0aW4JMjIJMTMJLjYyOQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UZXhhcwkyMQkxMwkuNjE4CSYjMTg5OzwvcD4KPHA+UmlvIEdyYW5kZSBWYWxsZXkJMjAJMTYJLjU1NgkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5TYWx0IExha2UgQ2l0eQk5CTI3CS4yNTAJMTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Tm9ydGhlcm4gQXJpem9uYSAxMjIsIFNhbnRhIENydXogMTEzPC9wPgo8cD5TYWx0IExha2UgQ2l0eSAxMTUsIFJpbyBHcmFuZGUgVmFsbGV5IDExNDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Tm8gZ2FtZXMgc2NoZWR1bGVkPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BZ3VhIENhbGllbnRlIGF0IERlbGF3YXJlLCA2OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2FudG9uIGF0IFJhcHRvcnMsIDcgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWFpbmUgYXQgU291dGggQmF5LCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIE1FTjwvcD4KPHA+VGhpcyBXZWVrJiM4MjE3O3MgVG9wIDI1PC9wPgo8cD4xLiBWaWxsYW5vdmEgKDIyLTEpIGJlYXQgU2V0b24gSGFsbCA5Mi03Ni4gTmV4dDogdnMuIFN0LiBKb2huJiM4MjE3O3MsIFdlZG5lc2RheS48L3A+CjxwPjIuIFZpcmdpbmlhICgyMi0xKSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IGF0IEZsb3JpZGEgU3RhdGUsIFdlZG5lc2RheS48L3A+CjxwPjMuIFB1cmR1ZSAoMjMtMikgZGlkIG5vdCBwbGF5LiBOZXh0OiB2cy4gTm8uIDE3IE9oaW8gU3RhdGUsIFdlZG5lc2RheS48L3A+CjxwPjQuIER1a2UgKDE5LTQpIGRpZCBub3QgcGxheS4gTmV4dDogYXQgTm8uIDE5IE5vcnRoIENhcm9saW5hLCBUaHVyc2RheS48L3A+CjxwPjUuIE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlICgyMi0zKSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IGF0IElvd2EsIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD42LiBYYXZpZXIgKDIxLTMpIGRpZCBub3QgcGxheS4gTmV4dDogYXQgQnV0bGVyLCBUdWVzZGF5LjwvcD4KPHA+Ny4gS2Fuc2FzICgxNy01KSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IHZzLiBUQ1UsIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD44LiBDaW5jaW5uYXRpICgyMS0yKSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IHZzLiBVQ0YsIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD45LiBBcml6b25hICgxOS01KSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IHZzLiBVQ0xBLCBUaHVyc2RheS48L3A+CjxwPjEwLiBUZXhhcyBUZWNoICgxOS00KSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IHZzLiBJb3dhIFN0YXRlLCBXZWRuZXNkYXkuPC9wPgo8cD4xMS4gQXVidXJuICgyMS0yKSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IHZzLiBUZXhhcyBBJmFtcDtNLCBXZWRuZXNkYXkuPC9wPgo8cD4xMi4gT2tsYWhvbWEgKDE2LTYpIGRpZCBub3QgcGxheS4gTmV4dDogdnMuIE5vLiAxNSBXZXN0IFZpcmdpbmlhLCBNb25kYXkuPC9wPgo8cD4xMy4gU2FpbnQgTWFyeSYjODIxNztzICgyMy0yKSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IGF0IExveW9sYSBNYXJ5bW91bnQsIFRodXJzZGF5LjwvcD4KPHA+MTQuIEdvbnphZ2EgKDIxLTQpIGRpZCBub3QgcGxheS4gTmV4dDogYXQgUGFjaWZpYywgVGh1cnNkYXkuPC9wPgo8cD4xNS4gV2VzdCBWaXJnaW5pYSAoMTctNikgZGlkIG5vdCBwbGF5LiBOZXh0OiBhdCBOby4gMTIgT2tsYWhvbWEsIE1vbmRheS48L3A+CjxwPjE2LiBXaWNoaXRhIFN0YXRlICgxNy01KSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IGF0IE1lbXBoaXMsIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD4xNy4gPHN0cm9uZz5PaGlvIFN0YXRlICgyMC01KSBiZWF0IElsbGlub2lzIDc1LTY3LiBOZXh0OiBhdCBOby4gMyBQdXJkdWUsIFdlZG5lc2RheS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjE4LiBUZW5uZXNzZWUgKDE3LTUpIGRpZCBub3QgcGxheS4gTmV4dDogYXQgTm8uIDIxIEtlbnR1Y2t5LCBUdWVzZGF5LjwvcD4KPHA+MTkuIE5vcnRoIENhcm9saW5hICgxNy03KSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IHZzLiBOby4gNCBEdWtlLCBUaHVyc2RheS48L3A+CjxwPjIwLiBDbGVtc29uICgxOS00KSBkaWQgbm90IHBsYXkuIE5leHQ6IHZzLiBQaXR0c2J1cmdoLCBUaHVyc2RheS48L3A+CjxwPjIxLiBLZW50dWNreSAoMTctNikgZGlkIG5vdCBwbGF5LiBOZXh0OiB2cy4gTm8uIDE4IFRlbm5lc3NlZSwgVHVlc2RheS48L3A+CjxwPjIyLiBSaG9kZSBJc2xhbmQgKDE5LTMpIGRpZCBub3QgcGxheS4gTmV4dDogdnMuIERhdmlkc29uLCBGcmlkYXkuPC9wPgo8cD4yMy4gRmxvcmlkYSAoMTUtOCkgZGlkIG5vdCBwbGF5LiBOZXh0OiB2cy4gTFNVLCBXZWRuZXNkYXkuPC9wPgo8cD4yNC4gTWljaGlnYW4gKDE5LTYpIGRpZCBub3QgcGxheS4gTmV4dDogYXQgTm9ydGh3ZXN0ZXJuLCBUdWVzZGF5LjwvcD4KPHA+MjUuIEFyaXpvbmEgU3RhdGUgKDE3LTYpIGJlYXQgV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZSA4OC03OC4gTmV4dDogdnMuIFNvdXRoZXJuIENhbCwgVGh1cnNkYXkuPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVBU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RUFTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Qm9zdG9uIENvbGxlZ2UgODAsIEdlb3JnaWEgVGVjaCA3MiA8c3Ryb25nPihPVCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNhbmlzaXVzIDczLCBTdC4gUGV0ZXImIzgyMTc7cyA1ODwvcD4KPHA+Q29sZ2F0ZSA2OSwgTmF2eSA2NDwvcD4KPHA+SW9uYSA5OCwgTWFyaXN0IDY0PC9wPgo8cD5OaWFnYXJhIDk2LCBNb25tb3V0aCAoTkopIDkxPC9wPgo8cD5SaWRlciA3NCwgUXVpbm5pcGlhYyA1OTwvcD4KPHA+VmlsbGFub3ZhIDkyLCBTZXRvbiBIYWxsIDc2PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5NYXJ5bGFuZCA2OCwgV2lzY29uc2luIDYzPC9wPgo8cD5UZW1wbGUgODMsIFR1bGFuZSA3NjwvcD4KPHA+VHVsc2EgNjMsIFNvdXRoIEZsb3JpZGEgNTQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TUlEV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SWxsLi1DaGljYWdvIDc4LCBEZXRyb2l0IDY5PC9wPgo8cD5PYWtsYW5kIDgyLCBJVVBVSSA3NDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5PaGlvIFN0YXRlIDc1LCBJbGxpbm9pcyA2Nzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GQVIgV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXJpem9uYSBTdGF0ZSA4OCwgV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZSA3ODwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5Oby4gMTcgT0hJTyBTVGF0ZSA3NSwgSUxMSU5PSVMgNjc8L3A+CjxwPklMTElOT0lTICgxMi0xMikmIzgyMTI7Rmlua2UgMy05IDAtMCA4LCBCbGFjayA0LTggMC0wIDksIE5pY2hvbHMgMy02IDItMiA5LCBGcmF6aWVyIDUtMTUgMC0wIDEyLCBBbHN0b3JrIDYtMTEgNi05IDE5LCBFYm9pZ2JvZGluIDAtMCAwLTAgMCwgRC5XaWxsaWFtcyAwLTEgMC0wIDAsIEx1Y2FzIDAtMSAwLTIgMCwgU21pdGggMC0yIDQtNCA0LCBKb3JkYW4gMi00IDAtMCA2LiBUb3RhbHMgMjMtNTcgMTItMTcgNjcuPC9wPgo8cD5PSElPIFNUQVRFICgyMC01KSYjODIxMjtBLldlc3NvbiAxLTEgMC0wIDIsIEJhdGVzLURpb3AgMTAtMTYgMTMtMTUgMzUsIEsuV2Vzc29uIDMtNiA0LTQgMTAsIFRhdGUgMy03IDQtNiAxMSwgSmFja3NvbiAyLTExIDUtNyA5LCBZb3VuZyAwLTAgMC0wIDAsIFBvdHRlciAxLTEgMC0xIDIsIERha2ljaCAzLTggMC0wIDYsIEphbGxvdyAwLTAgMC0wIDAuIFRvdGFscyAyMy01MCAyNi0zMyA3NS48L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lJiM4MjEyO09oaW8gU3RhdGUgMzQtMzAuIDMtUG9pbnQgR29hbHMmIzgyMTI7SWxsaW5vaXMgOS0yOCAoSm9yZGFuIDItNCwgRmlua2UgMi01LCBGcmF6aWVyIDItOSwgQmxhY2sgMS0xLCBOaWNob2xzIDEtMywgQWxzdG9yayAxLTQsIEQuV2lsbGlhbXMgMC0xLCBTbWl0aCAwLTEpLCBPaGlvIFN0YXRlIDMtMTYgKEJhdGVzLURpb3AgMi03LCBUYXRlIDEtMSwgSy5XZXNzb24gMC0xLCBEYWtpY2ggMC0zLCBKYWNrc29uIDAtNCkuIEZvdWxlZCBPdXQmIzgyMTI7QmxhY2ssIE5pY2hvbHMuIFJlYm91bmRzJiM4MjEyO0lsbGlub2lzIDIwIChCbGFjayA0KSwgT2hpbyBTdGF0ZSA0MiAoQmF0ZXMtRGlvcCAxMykuIEFzc2lzdHMmIzgyMTI7SWxsaW5vaXMgMTEgKEZyYXppZXIgNCksIE9oaW8gU3RhdGUgMTEgKEphY2tzb24gNCkuIFRvdGFsIEZvdWxzJiM4MjEyO0lsbGlub2lzIDIzLCBPaGlvIFN0YXRlIDE4LiBUZWNobmljYWxzJiM4MjEyO1RhdGUuIEF0dC4mIzgyMTI7MTgsNzQzICgxOCw4MDkpLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBXT01FTjwvcD4KPHA+VGhpcyBXZWVrJiM4MjE3O3MgVG9wIDI1PC9wPgo8cD4xLiBVQ29ubiAoMjItMCkgYmVhdCBOby4gNyBTb3V0aCBDYXJvbGluYSA4My01ODsgYmVhdCBDaW5jaW5uYXRpIDEwNi02NS48L3A+CjxwPjIuIE1pc3Npc3NpcHBpIFN0YXRlICgyMy0wKSBiZWF0IE5vLiAxNSBNaXNzb3VyaSA1Ny01My48L3A+CjxwPjMuIEJheWxvciAoMjEtMSkgYmVhdCBOby4gMjMgT2tsYWhvbWEgU3RhdGUgNzctNjQ7IGJlYXQgVGV4YXMgVGVjaCA5MC00NC48L3A+CjxwPjQuIExvdWlzdmlsbGUgKDI0LTEpIGJlYXQgVmlyZ2luaWEgNzctNDE7IGJlYXQgU3lyYWN1c2UgODQtNzcuPC9wPgo8cD41LiBOb3RyZSBEYW1lICgyMi0yKSBiZWF0IE5vcnRoIENhcm9saW5hIDk0LTYyOyBiZWF0IE5vLiAxOSBEdWtlIDcyLTU0LjwvcD4KPHA+Ni4gT3JlZ29uICgyMS00KSBiZWF0IE5vLiAyNSBDYWxpZm9ybmlhIDkxLTU0OyBsb3N0IHRvIE5vLiAyNCBTdGFuZm9yZCA3OC02NS48L3A+CjxwPjcuIFNvdXRoIENhcm9saW5hICgxOC00KSBsb3N0IHRvIE5vLiAxIFVDb25uIDgzLTU4LjwvcD4KPHA+OC4gVGV4YXMgKDE4LTQpIGJlYXQgS2Fuc2FzIDU1LTQxOyBiZWF0IE5vLiAyMiBUQ1UgOTItNjUuPC9wPgo8cD45LiBVQ0xBICgxOC00KSBiZWF0IFNvdXRoZXJuIENhbCA1OS00Ni48L3A+CjxwPjEwLiBGbG9yaWRhIFN0YXRlICgxOS00KSBsb3N0IHRvIE4uQy4gU3RhdGUgNjUtNTY7IGJlYXQgUGl0dHNidXJnaCA2Ni01OS48L3A+CjxwPjExLiBNYXJ5bGFuZCAoMjAtMykgYmVhdCBSdXRnZXJzIDg4LTYwOyBiZWF0IE5lYnJhc2thIDY0LTU3LjwvcD4KPHA+MTIuIFRlbm5lc3NlZSAoMTktNCkgYmVhdCBOby4gMTQgVGV4YXMgQSZhbXA7TSA4Mi02NzsgYmVhdCBWYW5kZXJiaWx0IDc0LTY0LjwvcD4KPHA+MTMuIE1pY2hpZ2FuICgxOS02KSBsb3N0IHRvIFB1cmR1ZSA4MS03OSwgT1Q7IGxvc3QgdG8gUnV0Z2VycyA2My01Ni48L3A+CjxwPjE0LiBUZXhhcyBBJmFtcDtNICgxOC02KSBsb3N0IHRvIE5vLiAxMiBUZW5uZXNzZWUgODItNjc7IGJlYXQgQXVidXJuIDc4LTU5LjwvcD4KPHA+MTUuIE1pc3NvdXJpICgxNy01KSBsb3N0IHRvIE5vLiAyIE1pc3Npc3NpcHBpIFN0YXRlIDU3LTUzLjwvcD4KPHA+MTYuIE9yZWdvbiBTdGF0ZSAoMTctNikgbG9zdCB0byBOby4gMjQgU3RhbmZvcmQgNjAtNTc7IGJlYXQgTm8uIDI1IENhbGlmb3JuaWEgNjgtNDguPC9wPgo8cD4xNy4gR2VvcmdpYSAoMjAtMykgbG9zdCB0byBMU1UgNzEtNjA7IGJlYXQgTWlzc2lzc2lwcGkgNjktNDUuPC9wPgo8cD4xOC4gPHN0cm9uZz5PaGlvIFN0YXRlICgxOS01KSBiZWF0IFBlbm4gU3RhdGUgOTQtNjQ7IGJlYXQgV2lzY29uc2luIDY4LTU1Ljwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+MTkuIER1a2UgKDE4LTYpIGJlYXQgR2VvcmdpYSBUZWNoIDc3LTU5OyBsb3N0IHRvIE5vLiA1IE5vdHJlIERhbWUgNzItNTQuPC9wPgo8cD4yMC4gR3JlZW4gQmF5ICgyMS0yKSBiZWF0IE5vcnRoZXJuIEtlbnR1Y2t5IDU4LTQxOyBiZWF0IFdyaWdodCBTdGF0ZSA3NS02OC48L3A+CjxwPjIxLiBXZXN0IFZpcmdpbmlhICgxNy02KSBsb3N0IHRvIE9rbGFob21hIDc2LTU3LjwvcD4KPHA+MjIuIFRDVSAoMTYtNikgYmVhdCBJb3dhIFN0YXRlIDc1LTUyOyBsb3N0IHRvIE5vLiA4IFRleGFzIDkyLTY1LjwvcD4KPHA+MjMuIE9rbGFob21hIFN0YXRlICgxNi02KSBsb3N0IHRvIE5vLiAzIEJheWxvciA3Ny02NDsgYmVhdCBLYW5zYXMgOTItNjMuPC9wPgo8cD4yNC4gU3RhbmZvcmQgKDE2LTgpIGJlYXQgTm8uIDE2IE9yZWdvbiBTdGF0ZSA2MC01NzsgYmVhdCBOby4gNiBPcmVnb24gNzgtNjUuPC9wPgo8cD4yNS4gQ2FsaWZvcm5pYSAoMTUtOCkgbG9zdCB0byBOby4gNiBPcmVnb24gOTEtNTQ7IGxvc3QgdG8gTm8uIDE2IE9yZWdvbiBTdGF0ZSA2OC00OC48L3A+CjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RUFTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RmFpcmZpZWxkIDU1LCBNYW5oYXR0YW4gNTI8L3A+CjxwPkZsb3JpZGEgU3RhdGUgNjYsIFBpdHRzYnVyZ2ggNTk8L3A+CjxwPkZvcmRoYW0gNzYsIFJob2RlIElzbGFuZCA2NDwvcD4KPHA+R2VvcmdlIE1hc29uIDY1LCBTYWludCBKb3NlcGgmIzgyMTc7cyA1NzwvcD4KPHA+R2VvcmdlIFdhc2hpbmd0b24gNjMsIFN0LiBCb25hdmVudHVyZSA1NjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSA4NCwgU3lyYWN1c2UgNzc8L3A+CjxwPk5vcnRoZWFzdGVybiA3MywgRGVsYXdhcmUgNTk8L3A+CjxwPlBlbm4gU3RhdGUgNzQsIE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIDU5PC9wPgo8cD5RdWlubmlwaWFjIDkwLCBJb25hIDQ3PC9wPgo8cD5SdXRnZXJzIDYzLCBNaWNoaWdhbiA1NjwvcD4KPHA+U2V0b24gSGFsbCA3NSwgQnV0bGVyIDY0PC9wPgo8cD5TdC4gSm9obiYjODIxNztzIDcwLCBYYXZpZXIgMzY8L3A+CjxwPlVDb25uIDEwNiwgQ2luY2lubmF0aSA2NTwvcD4KPHA+VU1hc3MgNjksIExhIFNhbGxlIDY2PC9wPgo8cD5VTkMtV2lsbWluZ3RvbiA1OSwgSG9mc3RyYSA1NTwvcD4KPHA+V2lsbGlhbSAmYW1wOyBNYXJ5IDc1LCBUb3dzb24gNjM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEg8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFya2Fuc2FzIDc0LCBBbGFiYW1hIDY2PC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgODAsIEZJVSA1NzwvcD4KPHA+RHJleGVsIDgwLCBDb2xsLiBvZiBDaGFybGVzdG9uIDUzPC9wPgo8cD5EdXF1ZXNuZSA3OCwgUmljaG1vbmQgNzA8L3A+CjxwPkVsb24gNTAsIEphbWVzIE1hZGlzb24gNDM8L3A+CjxwPkdlb3JnaWEgNjksIE1pc3Npc3NpcHBpIDQ1PC9wPgo8cD5HZW9yZ2lhIFRlY2ggNjAsIENsZW1zb24gNDg8L3A+CjxwPkxTVSA3MiwgS2VudHVja3kgNzA8L3A+CjxwPk1pYW1pIDkyLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSA3MjwvcD4KPHA+TkMgU3RhdGUgNzIsIEJvc3RvbiBDb2xsZWdlIDU0PC9wPgo8cD5Ob3RyZSBEYW1lIDcyLCBEdWtlIDU0PC9wPgo8cD5Tb3V0aGVybiBNaXNzLiA3MSwgTWFyc2hhbGwgNjE8L3A+CjxwPlRlbm5lc3NlZSA3NCwgVmFuZGVyYmlsdCA2NDwvcD4KPHA+VUFCIDY2LCBMb3Vpc2lhbmEgVGVjaCA2MTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NSURXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DcmVpZ2h0b24gNzQsIE1hcnF1ZXR0ZSA3MzwvcD4KPHA+RGF5dG9uIDc0LCBWQ1UgNjQ8L3A+CjxwPkRlUGF1bCA4MSwgUHJvdmlkZW5jZSA0NzwvcD4KPHA+RHJha2UgODQsIE1pc3NvdXJpIFN0YXRlIDY1PC9wPgo8cD5JbGxpbm9pcyBTdGF0ZSA2MywgVmFscGFyYWlzbyA1NTwvcD4KPHA+SW5kaWFuYSA3OCwgTm9ydGh3ZXN0ZXJuIDczPC9wPgo8cD5Jb3dhIDkyLCBNaW5uZXNvdGEgODQ8L3A+CjxwPkxveW9sYSBvZiBDaGljYWdvIDcxLCBCcmFkbGV5IDYxPC9wPgo8cD5NYXJ5bGFuZCA2NCwgTmVicmFza2EgNTc8L3A+CjxwPk4uIElvd2EgNzEsIFMuIElsbGlub2lzIDYzPC9wPgo8cD5QdXJkdWUgNzMsIElsbGlub2lzIDU0PC9wPgo8cD5TYWludCBMb3VpcyA4OCwgRGF2aWRzb24gNzI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEhXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5UZXhhcyBBJmFtcDtNIDc4LCBBdWJ1cm4gNTk8L3A+CjxwPlVURVAgNjYsIFVUU0EgNTM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RkFSIFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgNzIsIFdhc2hpbmd0b24gNzA8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgU3RhdGUgNzcsIFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUgNTE8L3A+CjxwPkRlbnZlciA4NiwgRm9ydCBXYXluZSA2NTwvcD4KPHA+T3JlZ29uIFN0YXRlIDY4LCBDYWxpZm9ybmlhIDQ4PC9wPgo8cD5TdGFuZm9yZCA3OCwgT3JlZ29uIDY1PC9wPgo8cD5VdGFoIDc4LCBDb2xvcmFkbyA3NDwvcD4KPHA+Z29sZjwvcD4KPHA+UEdBIFRPVVI8L3A+CjxwPlBob2VuaXggT3BlbjwvcD4KPHA+KEF0IFRQQyBTY290dHNkYWxlLCBTY290dHNkYWxlLCBBcml6LjsgUHVyc2U6ICQ2LjkgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNywyMTY7IFBhcjogNzEpPC9wPgo8cD4oeC13b24gb24gZmlyc3QgcGxheW9mZiBob2xlKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LTwvc3Ryb25nPkcuIFdvb2RsYW5kLCAkMSwyNDIsMDAwCTY3LTY4LTY3LTY0JiM4MjEyOzI2NgktMTg8L3A+CjxwPkMuIFJlYXZpZSwgJDc0NSwyMDAJNjgtNjUtNjctNjYmIzgyMTI7MjY2CS0xODwvcD4KPHA+Ty4gU2NobmllZGVyamFucywgJDQwMCwyMDAJNjgtNjgtNjgtNjUmIzgyMTI7MjY5CS0xNTwvcD4KPHA+Qi4gU3RlZWxlLCAkNDAwLDIwMAk2OC02Ny02Ny02NyYjODIxMjsyNjkJLTE1PC9wPgo8cD5CLiBEZUNoYW1iZWF1LCAkMjQyLDM2Mwk2Ni02Ni02OC03MCYjODIxMjsyNzAJLTE0PC9wPgo8cD5DLiBIYWRsZXksICQyNDIsMzYzCTY2LTY4LTY4LTY4JiM4MjEyOzI3MAktMTQ8L3A+CjxwPk0uIEt1Y2hhciwgJDI0MiwzNjMJNzEtNjgtNjQtNjcmIzgyMTI7MjcwCS0xNDwvcD4KPHA+UC4gTWlja2Vsc29uLCAkMjQyLDM2Mwk3MC02NS02Ni02OSYjODIxMjsyNzAJLTE0PC9wPgo8cD5CLiBHYXksICQxOTMsMjAwCTY3LTY4LTY4LTY4JiM4MjEyOzI3MQktMTM8L3A+CjxwPk0uIExhaXJkLCAkMTkzLDIwMAk2OC02Ny02OC02OCYjODIxMjsyNzEJLTEzPC9wPgo8cD5ELiBCZXJnZXIsICQxNDEsNDUwCTY4LTY1LTY4LTcxJiM4MjEyOzI3MgktMTI8L3A+CjxwPlIuIEZvd2xlciwgJDE0MSw0NTAJNjYtNjYtNjctNzMmIzgyMTI7MjcyCS0xMjwvcD4KPHA+Si4gSGFobiwgJDE0MSw0NTAJNzAtNjctNjYtNjkmIzgyMTI7MjcyCS0xMjwvcD4KPHA+Qy4gS2lyaywgJDE0MSw0NTAJNjYtNjgtNjgtNzAmIzgyMTI7MjcyCS0xMjwvcD4KPHA+Si4gUmFobSwgJDE0MSw0NTAJNjctNjgtNjUtNzImIzgyMTI7MjcyCS0xMjwvcD4KPHA+Vi4gVGF5bG9yLCAkMTQxLDQ1MAk2Ny02OC03MC02NyYjODIxMjsyNzIJLTEyPC9wPgo8cD5CLiBIb3NzbGVyLCAkMTAwLDA1MAk3MC02OC02NC03MSYjODIxMjsyNzMJLTExPC9wPgo8cD5QLiBSZWVkLCAkMTAwLDA1MAk3MS02Ni02OS02NyYjODIxMjsyNzMJLTExPC9wPgo8cD5YLiBTY2hhdWZmZWxlLCAkMTAwLDA1MAk2OC02Ny02Ni03MiYjODIxMjsyNzMJLTExPC9wPgo8cD5KLiBUaG9tYXMgKDQ4KSwgJDEwMCwwNTAJNjgtNjgtNzEtNjYmIzgyMTI7MjczCS0xMTwvcD4KPHA+TS4gRmxvcmVzICg0MiksICQ4MCwwNDAJNzAtNjgtNjgtNjgmIzgyMTI7Mjc0CS0xMDwvcD4KPHA+QS4gTm9yZW4gKDQyKSwgJDgwLDA0MAk3MS02OC02NS03MCYjODIxMjsyNzQJLTEwPC9wPgo8cD5CLiBIdW4gQW4gKDM3KSwgJDY2LDI0MAk2OC02Ny03Mi02OCYjODIxMjsyNzUJLTk8L3A+CjxwPkIuIFNuZWRla2VyICgzNyksICQ2NiwyNDAJNjktNjctNzEtNjgmIzgyMTI7Mjc1CS05PC9wPgo8cD5TLiBTdGFsbGluZ3MgKDM3KSwgJDY2LDI0MAk2OS02NS03NC02NyYjODIxMjsyNzUJLTk8L3A+CjxwPkEuIEJhZGRlbGV5ICgzMSksICQ1MSwwNjAJNzItNjgtNjYtNzAmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5CLiBIYWFzICgzMSksICQ1MSwwNjAJNjQtNzItNjYtNzQmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5DLiBIb2ZmbWFuICgzMSksICQ1MSwwNjAJNzItNjgtNjgtNjgmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5MLiBMaXN0ICgzMSksICQ1MSwwNjAJNjktNjgtNjktNzAmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5OLiBXYXRuZXkgKDMxKSwgJDUxLDA2MAk2OC02OC03MC03MCYjODIxMjsyNzYJLTg8L3A+CjxwPkEuIENvb2sgKDIyKSwgJDM5LDEzMwk3MC02OS02OC03MCYjODIxMjsyNzcJLTc8L3A+CjxwPlAuIEtpenppcmUgKDIyKSwgJDM5LDEzMwk3MC02OC02OS03MCYjODIxMjsyNzcJLTc8L3A+CjxwPkouIEtva3JhayAoMjIpLCAkMzksMTMzCTcwLTY5LTY4LTcwJiM4MjEyOzI3NwktNzwvcD4KPHA+TS4gTGVpc2htYW4gKDIyKSwgJDM5LDEzMwk2OS03MS02OC02OSYjODIxMjsyNzcJLTc8L3A+CjxwPlMuIFN0cmlja2VyICgyMiksICQzOSwxMzMJNjgtNjctNzMtNjkmIzgyMTI7Mjc3CS03PC9wPgo8cD5LLiBDaGFwcGVsbCAoMjIpLCAkMzksMTMzCTY5LTcyLTY4LTY4JiM4MjEyOzI3NwktNzwvcD4KPHA+Ui4gU2FiYmF0aW5pICgyMiksICQzOSwxMzMJNzQtNjYtNjktNjgmIzgyMTI7Mjc3CS03PC9wPgo8cD5KLiBIdWggKDE4KSwgJDMxLDc0MAk2OC02OS03MS03MCYjODIxMjsyNzgJLTY8L3A+CjxwPkguIFZhcm5lciBJSUkgKDE4KSwgJDMxLDc0MAk3My02Ny03MC02OCYjODIxMjsyNzgJLTY8L3A+CjxwPkYuIE1vbGluYXJpICgxNSksICQyOCwyOTAJNzAtNjktNzEtNjkmIzgyMTI7Mjc5CS01PC9wPgo8cD5LLiBTdHJlZWxtYW4gKDE1KSwgJDI4LDI5MAk3MS02OS03MC02OSYjODIxMjsyNzkJLTU8L3A+CjxwPkIuIFdhdHNvbiAoMTUpLCAkMjgsMjkwCTY3LTY5LTcxLTcyJiM4MjEyOzI3OQktNTwvcD4KPHA+Sy4gQnJhZGxleSAoMTEpLCAkMjIsNzcwCTY4LTcwLTcwLTcyJiM4MjEyOzI4MAktNDwvcD4KPHA+Qy4gQ2FtcGJlbGwgKDExKSwgJDIyLDc3MAk2OC03MS02OC03MyYjODIxMjsyODAJLTQ8L3A+CjxwPkwuIEdsb3ZlciAoMTEpLCAkMjIsNzcwCTcxLTY4LTc0LTY3JiM4MjEyOzI4MAktNDwvcD4KPHA+QS4gSGFkd2luICgxMSksICQyMiw3NzAJNzAtNjUtNzQtNzEmIzgyMTI7MjgwCS00PC9wPgo8cD5CLiBIb3JzY2hlbCAoMTEpLCAkMjIsNzcwCTY2LTczLTcxLTcwJiM4MjEyOzI4MAktNDwvcD4KPHA+RC4gRmF0aGF1ZXIgKDkpLCAkMTcsODAyCTcwLTcxLTcwLTcwJiM4MjEyOzI4MQktMzwvcD4KPHA+Sy4gTmEgKDkpLCAkMTcsODAyCTY5LTcwLTcxLTcxJiM4MjEyOzI4MQktMzwvcD4KPHA+Qi4gU2lsdmVybWFuICg5KSwgJDE3LDgwMgk3MS02OC03MC03MiYjODIxMjsyODEJLTM8L3A+CjxwPkMuIFNtaXRoICg5KSwgJDE3LDgwMgk2OS02Ny03NC03MSYjODIxMjsyODEJLTM8L3A+CjxwPlIuIEdhcnJpZ3VzICg3KSwgJDE2LDA5MQk3MS02OS02OS03MyYjODIxMjsyODIJLTI8L3A+CjxwPkouIExvdmVtYXJrICg3KSwgJDE2LDA5MQk3MC02Ny03MS03NCYjODIxMjsyODIJLTI8L3A+CjxwPkkuIFBvdWx0ZXIgKDcpLCAkMTYsMDkxCTcwLTY5LTY4LTc1JiM4MjEyOzI4MgktMjwvcD4KPHA+Ti4gVGF5bG9yICg3KSwgJDE2LDA5MQk2OS03MS03My02OSYjODIxMjsyODIJLTI8L3A+CjxwPlAuIFVpaGxlaW4gKDcpLCAkMTYsMDkxCTY4LTcyLTczLTY5JiM4MjEyOzI4MgktMjwvcD4KPHA+RS4gR3JpbGxvICg1KSwgJDE1LDMxOAk2OC02OS03Mi03NCYjODIxMjsyODMJLTE8L3A+CjxwPlouIEpvaG5zb24gKDUpLCAkMTUsMzE4CTcxLTcwLTcxLTcxJiM4MjEyOzI4MwktMTwvcD4KPHA+Si4gUGV0ZXJzb24gKDUpLCAkMTUsMzE4CTcwLTcwLTcxLTcyJiM4MjEyOzI4MwktMTwvcD4KPHA+Sy4gVHdheSAoNSksICQxNSwzMTgJNzMtNjgtNzMtNjkmIzgyMTI7MjgzCS0xPC9wPgo8cD5DLiBWaWxsZWdhcyAoNSksICQxNSwzMTgJNzAtNzEtNzEtNzEmIzgyMTI7MjgzCS0xPC9wPgo8cD5TaSBXb28gS2ltICg0KSwgJDE0LDc2Ngk3NC02Ny03MC03MyYjODIxMjsyODQJRTwvcD4KPHA+Qy4gS25vc3QgKDQpLCAkMTQsNzY2CTcxLTY2LTcyLTc1JiM4MjEyOzI4NAlFPC9wPgo8cD5DLlQuIFBhbiAoNCksICQxNCw3NjYJNzEtNjgtNzAtNzUmIzgyMTI7Mjg0CUU8L3A+CjxwPlMuIExvd3J5ICg0KSwgJDE0LDQyMQk3MC03MS03NC03MSYjODIxMjsyODYJKzI8L3A+CjxwPkIuIFN0dWFyZCAoNCksICQxNCw0MjEJNjktNzEtNzItNzQmIzgyMTI7Mjg2CSsyPC9wPgo8cD5CLiBCYXJiZXIgKDQpLCAkMTQsMTQ1CTczLTY4LTc1LTcxJiM4MjEyOzI4NwkrMzwvcD4KPHA+Qi4gTWFydGluICg0KSwgJDE0LDE0NQk2OS03MC03Ny03MSYjODIxMjsyODcJKzM8L3A+CjxwPlQuIFZhbiBBc3dlZ2VuICgzKSwgJDEzLDkzOAk3MC03MC03NC03NCYjODIxMjsyODgJKzQ8L3A+CjxwPkMuIEdyaWJibGUgKDMpLCAkMTMsNzMxCTY5LTcxLTc4LTcxJiM4MjEyOzI4OQkrNTwvcD4KPHA+Ry4gTXVycmF5ICgzKSwgJDEzLDczMQk3MS03MC03NS03MyYjODIxMjsyODkJKzU8L3A+CjxwPkMuIEJlbGphbiAoMyksICQxMyw1MjQJNzMtNjgtNzItNzgmIzgyMTI7MjkxCSs3PC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vV0VCLkNPTSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPldFQi5DT008L2E+PC9wPgo8cD5QYW5hbWEgQ2hhbXBpb25zaGlwPC9wPgo8cD4oQXQgUGFuYW1hIEdvbGYgQ2x1YiwgUGFuYW1hIENpdHk7IFB1cnNlOiAkNjI1LDAwMDsgWWFyZGFnZTogNywxOTQ7IFBhcjogNzApPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkZpbmFsPC9wPgo8cD5TLiBMYW5nbGV5LCQxMTIsNTAwCTcxLTY4LTY5LTY1JiM4MjEyOzI3MzwvcD4KPHA+Ui4gQ2FtcG9zLCQ1NSwwMDAJNzEtNjgtNjktNjcmIzgyMTI7Mjc1PC9wPgo8cD5FLiBMb2FyLCQ1NSwwMDAJNjctNzAtNjctNzEmIzgyMTI7Mjc1PC9wPgo8cD5SLiBTbG9hbiwkMzAsMDAwCTY5LTcyLTY5LTY2JiM4MjEyOzI3NjwvcD4KPHA+Uy4gTWFyaW5vLCQyMyw3NTAJNzAtNjgtNzAtNjkmIzgyMTI7Mjc3PC9wPgo8cD5SLiBZaXAsJDIzLDc1MAk3MC02OC02Ny03MiYjODIxMjsyNzc8L3A+CjxwPkEuIFN2ZW5zc29uLCQxOCw4MjgJNzEtNzEtNjctNjkmIzgyMTI7Mjc4PC9wPgo8cD5DLiBUaG9tcHNvbiwkMTgsODI4CTcxLTcxLTcwLTY2JiM4MjEyOzI3ODwvcD4KPHA+RS4gQXhsZXksJDE4LDgyOAk2Ni03MS02NS03NiYjODIxMjsyNzg8L3A+CjxwPkouIEV0dWxhaW4sJDE4LDgyOAk2Ni03NC02Ny03MSYjODIxMjsyNzg8L3A+CjxwPk4uIExlZGVzbWEsJDE1LDAwMAk2NC03MS03Ni02OCYjODIxMjsyNzk8L3A+CjxwPksuIExlZSwkMTUsMDAwCTY4LTcyLTY2LTczJiM4MjEyOzI3OTwvcD4KPHA+TS4gQW5kZXJzb24sJDExLDcxOQk3MC03MS02OS03MCYjODIxMjsyODA8L3A+CjxwPk0uIEpvaG5zb24sJDExLDcxOQk2NC03NC03My02OSYjODIxMjsyODA8L3A+CjxwPlcuIFJvYWNoLCQxMSw3MTkJNjktNzEtNjctNzMmIzgyMTI7MjgwPC9wPgo8cD5KLiBUZWF0ZXIsJDExLDcxOQk2OC03MS02Ny03NCYjODIxMjsyODA8L3A+CjxwPkEuIEFsYmVydHNvbiwkNywzOTYJNzQtNjktNzAtNjgmIzgyMTI7MjgxPC9wPgo8cD5KLiBHYXJiZXIsJDcsMzk2CTcxLTczLTY4LTY5JiM4MjEyOzI4MTwvcD4KPHA+Ui4gR2lic29uLCQ3LDM5Ngk3NC02OS03Mi02NiYjODIxMjsyODE8L3A+CjxwPkMuIEx1Y2ssJDcsMzk2CTY4LTY4LTc1LTcwJiM4MjEyOzI4MTwvcD4KPHA+Si4gUGFyaywkNywzOTYJNzAtNzMtNjktNjkmIzgyMTI7MjgxPC9wPgo8cD5LLiBEb3VnaGVydHksJDcsMzk2CTY3LTc0LTY4LTcyJiM4MjEyOzI4MTwvcD4KPHA+Ty4gRnJhdXN0cm8sJDcsMzk2CTY5LTcwLTY5LTczJiM4MjEyOzI4MTwvcD4KPHA+TS4gSG9tYSwkNywzOTYJNjgtNzMtNjgtNzImIzgyMTI7MjgxPC9wPgo8cD5CLiBLZW5uZXJseSwkNywzOTYJNjgtNzEtNzEtNzEmIzgyMTI7MjgxPC9wPgo8cD5BLiBMb25nLCQ3LDM5Ngk3MS03MC02Ni03NCYjODIxMjsyODE8L3A+CjxwPlMuIE11JiMyNDE7b3osJDQsMzM1CTcyLTY5LTczLTY4JiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+Qy4gQmFrZXIsJDQsMzM1CTcxLTczLTY5LTY5JiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+Si4gQnJhbWxldHQsJDQsMzM1CTczLTY4LTcyLTY5JiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+Uy4gSGFycmluZ3RvbiwkNCwzMzUJNjYtNzQtNjYtNzYmIzgyMTI7MjgyPC9wPgo8cD5CLiBLaW0sJDQsMzM1CTcwLTY5LTc0LTY5JiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+QS4gUHJ1Z2gsJDQsMzM1CTY5LTc0LTcwLTY5JiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+Ui4gU2hlbHRvbiwkNCwzMzUJNzYtNjYtNjgtNzImIzgyMTI7MjgyPC9wPgo8cD5TLiBGYWlyLCQzLDM0NAk3MC03Mi03MS03MCYjODIxMjsyODM8L3A+CjxwPkIuIEhvYWcsJDMsMzQ0CTY4LTc2LTcwLTY5JiM4MjEyOzI4MzwvcD4KPHA+Uy4gSW0sJDMsMzQ0CTY3LTc3LTcwLTY5JiM4MjEyOzI4MzwvcD4KPHA+SC4gTm9ybGFuZGVyLCQzLDM0NAk2OS03My02Ny03NCYjODIxMjsyODM8L3A+CjxwPk4uIFJvdXNleSwkMywzNDQJNzAtNzItNzEtNzAmIzgyMTI7MjgzPC9wPgo8cD5CLiBEYXZpcywkMiw1MDAJNzEtNzMtNjctNzMmIzgyMTI7Mjg0PC9wPgo8cD5KLiBHb3JlLCQyLDUwMAk3Mi02OS03My03MCYjODIxMjsyODQ8L3A+CjxwPkouIEh1ZWJlciwkMiw1MDAJNjktNzQtNzAtNzEmIzgyMTI7Mjg0PC9wPgo8cD5KLiBMb3dlciwkMiw1MDAJNjktNzEtNzItNzImIzgyMTI7Mjg0PC9wPgo8cD5MLiBNY0NveSwkMiw1MDAJNzAtNzEtNzEtNzImIzgyMTI7Mjg0PC9wPgo8cD5QLiBTdWxsaXZhbiwkMiw1MDAJNzEtNzItNzMtNjgmIzgyMTI7Mjg0PC9wPgo8cD5ULiBXaWxraW5zb24sJDIsNTAwCTczLTY5LTcyLTcwJiM4MjEyOzI4NDwvcD4KPHA+Ui4gQnJlaG0sJDEsODI0CTcxLTczLTczLTY4JiM4MjEyOzI4NTwvcD4KPHA+Uy4gQWxrZXIsJDEsODI0CTcxLTczLTcxLTcwJiM4MjEyOzI4NTwvcD4KPHA+Qy4gR29kc2V5LCQxLDgyNAk2OS03NC03MC03MiYjODIxMjsyODU8L3A+CjxwPkouIEhvZGdlLCQxLDgyNAk2OC03Ni03MS03MCYjODIxMjsyODU8L3A+CjxwPkguIExlYmlvZGEsJDEsODI0CTczLTY5LTY5LTc0JiM4MjEyOzI4NTwvcD4KPHA+Uy4gTGV2aW4sJDEsODI0CTcxLTcwLTY4LTc2JiM4MjEyOzI4NTwvcD4KPHA+RC4gTWNDYXJ0aHksJDEsODI0CTczLTcwLTcyLTcwJiM4MjEyOzI4NTwvcD4KPHA+TS4gTWNHcmVldnksJDEsODI0CTcwLTczLTcwLTcyJiM4MjEyOzI4NTwvcD4KPHA+VC4gTW9vcmUsJDEsODI0CTY5LTczLTcxLTcyJiM4MjEyOzI4NTwvcD4KPHA+Ti4gVGhvbXBzb24sJDEsNjcwCTcwLTczLTc1LTY4JiM4MjEyOzI4NjwvcD4KPHA+Uy4gQmVydHNjaCwkMSw2NzAJNjYtNzItNzItNzYmIzgyMTI7Mjg2PC9wPgo8cD5NLiBIZWJlcnQsJDEsNjcwCTY4LTc1LTcwLTczJiM4MjEyOzI4NjwvcD4KPHA+TS4gTWFyc2ljbywkMSw2NzAJNjktNzQtNzEtNzImIzgyMTI7Mjg2PC9wPgo8cD5CLiBLb2hsZXMsJDEsNjE5CTcyLTcxLTc0LTcwJiM4MjEyOzI4NzwvcD4KPHA+Sy4gUmVpZmVycywkMSw2MTkJNzItNzItNjgtNzUmIzgyMTI7Mjg3PC9wPgo8cD5NLiBSeWFuLCQxLDYxOQk3Mi03MS03My03MSYjODIxMjsyODc8L3A+CjxwPkMuIFNhaW56SnIsICQxLDYxOQk3Mi03MS03NS02OSYjODIxMjsyODc8L3A+CjxwPk0uIEhhcm1vbiwkMSw1ODEJNjctNzYtNjktNzYmIzgyMTI7Mjg4PC9wPgo8cD5NLiBQZXJlaXJhLCQxLDU4MQk3MC03Mi03NS03MSYjODIxMjsyODg8L3A+CjxwPkouIFdvbGZlLCQxLDU2Mwk2OC03NC03NS03MiYjODIxMjsyODk8L3A+CjxwPkIuIFRheWxvciwkMSw1NTAJNzMtNzEtNzItNzQmIzgyMTI7MjkwPC9wPgo8cD5BLiBHb256YWxlcywkMSw1MTkJNzEtNzMtNzMtNzQmIzgyMTI7MjkxPC9wPgo8cD5QLiBNY0xhY2hsaW4sJDEsNTE5CTY4LTc0LTczLTc2JiM4MjEyOzI5MTwvcD4KPHA+QS4gTiYjMjUwOyYjMjQxO2V6LCQxLDUxOQk3MC03Mi04MC02OSYjODIxMjsyOTE8L3A+CjxwPk0uIFJvdHRsdWZmLCQxLDUxOQk2Ny03NC02OS04MSYjODIxMjsyOTE8L3A+CjxwPlYuIENvdmVsbG8sJDEsNDg4CTcxLTczLTcxLTc3JiM4MjEyOzI5MjwvcD4KPHA+Qy4gRGF2aXMsJDEsNDc1CTY5LTcwLTc2LTc4JiM4MjEyOzI5MzwvcD4KPHA+Si4gR3VubiwkMSw0NjMJNjktNzQtNzYtNzUmIzgyMTI7Mjk0PC9wPgo8cD5CLiBDcmljaywkMSw0NTAJNjgtNzYtNzctNzUmIzgyMTI7Mjk2PC9wPgo8cD5FVVJPUEVBTjwvcD4KPHA+TWF5YmFuayBDaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+CjxwPihBdCBTYXVqYW5hIEdvbGYgYW5kIENvdW50cnkgQ2x1YiwgS3VhbGEgTHVtcHVyLCBNYWxheXNpYTsgUHVyc2U6ICQzIG1pbGxpb247IFlhcmRhZ2U6IDcsMTg2OyBQYXI6IDcyKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+U2h1YmhhbmthciBTaGFybWEsIEluZGlhCTcwLTY5LTY2LTYyJiM4MjEyOzI2NzwvcD4KPHA+Sm9yZ2UgQ2FtcGlsbG8sIFNwYWluCTY5LTY2LTY2LTY4JiM4MjEyOzI2OTwvcD4KPHA+UnlhbiBGb3gsIE5ldyBaZWFsYW5kCTY4LTY4LTY4LTY2JiM4MjEyOzI3MDwvcD4KPHA+UGFibG8gTGFycmF6YWJhbCwgU3BhaW4JNzAtNzAtNjQtNjYmIzgyMTI7MjcwPC9wPgo8cD5OaW5vIEJlcnRhc2lvLCBJdGFseQk2OC02NS03MC02OSYjODIxMjsyNzI8L3A+CjxwPkR5bGFuIEZyaXR0ZWxsaSwgU291dGggQWZyaWNhCTY5LTY2LTY2LTcxJiM4MjEyOzI3MjwvcD4KPHA+UnlvIElzaGlrYXdhLCBKYXBhbgk3NC02Ni02My02OSYjODIxMjsyNzI8L3A+CjxwPktoYWxpbiBIIEpvc2hpLCBJbmRpYQk2Ny03MC02NS03MCYjODIxMjsyNzI8L3A+CjxwPkhpZGV0byBUYW5paGFyYSwgSmFwYW4JNzEtNjQtNjgtNjkmIzgyMTI7MjcyPC9wPgo8cD5CZXJyeSBIZW5zb24sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMJNjktNjgtNjUtNzEmIzgyMTI7MjczPC9wPgo8cD5NYXhpbWlsaWFuIEtpZWZmZXIsIEdlcm1hbnkJNjktNjYtNzEtNjgmIzgyMTI7Mjc0PC9wPgo8cD5Kb29zdCBMdWl0ZW4sIE5ldGhlcmxhbmRzCTcyLTY4LTY2LTY4JiM4MjEyOzI3NDwvcD4KPHA+TWF0aGlldSBQYXZvbiwgRnJhbmNlCTcwLTY3LTcwLTY3JiM4MjEyOzI3NDwvcD4KPHA+UGF1bCBQZXRlcnNvbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlcwk2OS03MC02NS03MCYjODIxMjsyNzQ8L3A+CjxwPlJvbWFpbiBXYXR0ZWwsIEZyYW5jZQk2Ny03My02NS02OSYjODIxMjsyNzQ8L3A+CjxwPkxlZSBXZXN0d29vZCwgRW5nbGFuZAk3Mi02Mi03MC03MCYjODIxMjsyNzQ8L3A+CjxwPkJlbmphbWluIEhlYmVydCwgRnJhbmNlCTY5LTcwLTY1LTcxJiM4MjEyOzI3NTwvcD4KPHA+U2NvdHQgSmFtaWVzb24sIFNjb3RsYW5kCTY4LTY5LTY5LTY5JiM4MjEyOzI3NTwvcD4KPHA+UGhhY2hhcmEgS2hvbmd3YXRtYWksIFRoYWlsYW5kCTY4LTY1LTcwLTcyJiM4MjEyOzI3NTwvcD4KPHA+RGF2aWQgTGlwc2t5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTY3LTY4LTcxLTY5JiM4MjEyOzI3NTwvcD4KPHA+TWlrZSBMb3JlbnpvLVZlcmEsIEZyYW5jZQk2Ni03MS02Ny03MSYjODIxMjsyNzU8L3A+CjxwPkFuZHkgU3VsbGl2YW4sIEVuZ2xhbmQJNzEtNjYtNzEtNjcmIzgyMTI7Mjc1PC9wPgo8cD5BbHNvPC9wPgo8cD5ZdXRhIElrZWRhLCBKYXBhbgk3MC02NC03MS03NCYjODIxMjsyNzk8L3A+CjxwPkhlbnJpayBTdGVuc29uLCBTd2VkZW4JNzItNjctNzMtNzAmIzgyMTI7MjgyPC9wPgo8cD5TaWh3YW4gS2ltLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTcxLTY5LTcxLTcyJiM4MjEyOzI4MzwvcD4KPHA+RGFuaWVsIEltLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTY5LTcxLTczLTc1JiM4MjEyOzI4ODwvcD4KPHA+aG9ja2V5PC9wPgo8cD5OSEw8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlRhbXBhIEJheQk1MgkzNgkxMwkzCTc1CTE4NwkxMzQ8L3A+CjxwPkJvc3Rvbgk1MAkzMQkxMQk4CTcwCTE2NAkxMjE8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JNTQJMzAJMTkJNQk2NQkxNzIJMTUwPC9wPgo8cD5GbG9yaWRhCTUwCTIyCTIyCTYJNTAJMTQzCTE2MzwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAk1MQkyMQkyMgk4CTUwCTEzNAkxNTE8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsCTUzCTIyCTI1CTYJNTAJMTM5CTE2NDwvcD4KPHA+T3R0YXdhCTUxCTE3CTI1CTkJNDMJMTMyCTE3NjwvcD4KPHA+QnVmZmFsbwk1MgkxNAkyOQk5CTM3CTExNwkxNzE8L3A+CjxwPk1ldHJvcG9saXRhbiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3Rvbgk1MgkzMAkxNwk1CTY1CTE2MgkxNTI8L3A+CjxwPk5ldyBKZXJzZXkJNTEJMjcJMTYJOAk2MgkxNTQJMTUxPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoCTU0CTI5CTIyCTMJNjEJMTY0CTE2MjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cwk1MgkyNwkyMQk0CTU4CTEzNwkxNDc8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQk1MgkyNAkxOQk5CTU3CTE1MAkxNTQ8L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzCTUzCTI2CTIyCTUJNTcJMTc3CTE5MjwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEJNTMJMjQJMjEJOAk1NgkxNDMJMTYyPC9wPgo8cD5OLlkuIFJhbmdlcnMJNTIJMjUJMjIJNQk1NQkxNTUJMTYwPC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPldpbm5pcGVnCTUzCTMxCTEzCTkJNzEJMTcyCTE0MDwvcD4KPHA+TmFzaHZpbGxlCTUwCTMxCTEyCTcJNjkJMTU2CTEyNzwvcD4KPHA+U3QuIExvdWlzCTU0CTMyCTE5CTMJNjcJMTUzCTEzNDwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTUzCTMwCTE5CTQJNjQJMTY1CTEzOTwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTUyCTI4CTE5CTUJNjEJMTUzCTE1MDwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JNTEJMjgJMTkJNAk2MAkxNjQJMTQ5PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTUyCTI0CTIwCTgJNTYJMTUzCTE0NTwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+VmVnYXMJNTIJMzUJMTMJNAk3NAkxNzcJMTQwPC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZQk1MgkyOAkxNgk4CTY0CTE1MgkxNDI8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCTUyCTI4CTE5CTUJNjEJMTQ4CTEyNjwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeQk1MgkyNgkxOAk4CTYwCTE0NwkxNDk8L3A+CjxwPkFuYWhlaW0JNTMJMjUJMTgJMTAJNjAJMTQ3CTE0OTwvcD4KPHA+RWRtb250b24JNTAJMjIJMjQJNAk0OAkxMzgJMTYxPC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJNTIJMjEJMjUJNgk0OAkxMzcJMTY4PC9wPgo8cD5Bcml6b25hCTUyCTEyCTMxCTkJMzMJMTE5CTE4MjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OT1RFOjwvc3Ryb25nPiBUd28gcG9pbnRzIGZvciBhIHdpbiwgb25lIHBvaW50IGZvciBhbiBvdmVydGltZSBsb3NzLiBUb3AgdGhyZWUgdGVhbXMgaW4gZWFjaCBkaXZpc2lvbiBhbmQgdHdvIHdpbGQgY2FyZHMgcGVyIGNvbmZlcmVuY2UgYWR2YW5jZSB0byBwbGF5b2Zmcy48L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkgNCwgVmFuY291dmVyIDI8L3A+CjxwPkNhbGdhcnkgNCwgQ2hpY2FnbyAzIDxzdHJvbmc+KE9UKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgNiwgQXJpem9uYSAwPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5WZWdhcyA0LCBXYXNoaW5ndG9uIDM8L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlIDMsIENhcm9saW5hIDE8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsIDQsIE90dGF3YSAxPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW5haGVpbSBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5hc2h2aWxsZSBhdCBOLlkuIElzbGFuZGVycywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5OLlkuIFJhbmdlcnMgYXQgRGFsbGFzLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlRhbXBhIEJheSBhdCBFZG1vbnRvbiwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlZlZ2FzIGF0IFBpdHRzYnVyZ2gsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QW5haGVpbSBhdCBCdWZmYWxvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gYXQgQ29sdW1idXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IENhcm9saW5hLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBKZXJzZXkgYXQgT3R0YXdhLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBhdCBEZXRyb2l0LCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlciBhdCBGbG9yaWRhLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBhdCBTdC4gTG91aXMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+QXJpem9uYSBhdCBXaW5uaXBlZywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5IGF0IENoaWNhZ28sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgQ29sb3JhZG8sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5hc2h2aWxsZSBhdCBUb3JvbnRvLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBhdCBOLlkuIFJhbmdlcnMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+RWRtb250b24gYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkFITDwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPldCL1NjcmFudG9uCTQ0CTI4CTEyCTMJMQk2MAkxNTIJMTE3PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5CTQ3CTI3CTE0CTMJMwk2MAkxNTYJMTQ4PC9wPgo8cD5Qcm92aWRlbmNlCTQ2CTI2CTE2CTMJMQk1NgkxMzMJMTE3PC9wPgo8cD5CcmlkZ2Vwb3J0CTQ2CTIzCTE3CTQJMgk1MgkxMjkJMTIyPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUJNDcJMjUJMTkJMAkzCTUzCTE1OQkxNDY8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkCTQ4CTIxCTIwCTQJMwk0OQkxMzEJMTU4PC9wPgo8cD5TcHJpbmdmaWVsZAk0OAkyMgkyNAkxCTEJNDYJMTQyCTE0ODwvcD4KPHA+SGVyc2hleQk0OAkxOAkyMwkzCTQJNDMJMTIyCTE2MDwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPTAlTT0wJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTQ2CTM0CTExCTAJMQk2OQkxNDkJODg8L3A+CjxwPlJvY2hlc3Rlcgk0NwkyNQkxMQk2CTUJNjEJMTQwCTEyODwvcD4KPHA+VXRpY2EJNDcJMjQJMTQJNgkzCTU3CTEzNwkxMjk8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlCTQ3CTI2CTE3CTIJMgk1NgkxNTEJMTI4PC9wPgo8cD5CZWxsZXZpbGxlCTQ4CTE5CTI1CTEJMwk0MgkxMTgJMTc3PC9wPgo8cD5MYXZhbAk0NwkxNwkyMwk1CTIJNDEJMTMzCTE2NjwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbgk0NQkxMwkyMwk2CTMJMzUJMTExCTE1MzwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+TWFuaXRvYmEJNDYJMzEJMTAJMwkyCTY3CTE3MAkxMDk8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNDcJMjQJMTUJNgkyCTU2CTE0NwkxMzI8L3A+CjxwPklvd2EJNDYJMjIJMTQJNwkzCTU0CTE1MAkxNDM8L3A+CjxwPkdyYW5kIFJhcGlkcwk0OAkyNAkxOAkxCTUJNTQJMTU1CTE0NTwvcD4KPHA+Um9ja2ZvcmQJNDgJMjQJMTgJMwkzCTU0CTE1MgkxNTA8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQk0NQkyMQkyMAk0CTAJNDYJMTIyCTE0MzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbGV2ZWxhbmQJNDUJMTQJMjQJNAkzCTM1CTEwNQkxNDk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPTAlTT0wJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5UdWNzb24JNDEJMjQJMTQJMgkxCTUxCTEzMgkxMTU8L3A+CjxwPlRleGFzCTQ4CTI1CTE3CTQJMgk1NgkxNDUJMTUyPC9wPgo8cD5TYW4gRGllZ28JNDEJMjMJMTcJMQkwCTQ3CTEzMgkxMjc8L3A+CjxwPk9udGFyaW8JNDMJMjMJMTcJMgkxCTQ5CTEyMQkxMTg8L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvCTQ2CTI0CTE4CTQJMAk1MgkxMjYJMTMxPC9wPgo8cD5TdG9ja3Rvbgk0MgkyMQkxNgkyCTMJNDcJMTMwCTExODwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNDIJMjEJMTgJMQkyCTQ1CTEwNgkxMTg8L3A+CjxwPkJha2Vyc2ZpZWxkCTQzCTE3CTE4CTcJMQk0MgkxMTMJMTM0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5PVEU6IDwvc3Ryb25nPlR3byBwb2ludHMgYXJlIGF3YXJkZWQgZm9yIGEgd2luLCBvbmUgcG9pbnQgZm9yIGFuIG92ZXJ0aW1lIG9yIHNob290b3V0IGxvc3MuPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+T250YXJpbyA1LCBJb3dhIDE8L3A+CjxwPlN0b2NrdG9uIDQsIFNhbiBKb3NlIDI8L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbyA0LCBUdWNzb24gMTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HcmFuZCBSYXBpZHMgNiwgQ2xldmVsYW5kIDM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSA1LCBIZXJzaGV5IDI8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5UdWNzb24gYXQgU2FuIEpvc2UsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TWFuaXRvYmEgYXQgTWlsd2F1a2VlLCA4IHAubS48L3A+CjxwPklvd2EgYXQgU2FuIERpZWdvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5FQ0hMPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ob3J0aCBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JR1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1hbmNoZXN0ZXIJNDcJMjgJMTUJMwkxCTYwCTE4MwkxNDE8L3A+CjxwPldoZWVsaW5nCTQ4CTI2CTE4CTQJMAk1NgkxNzUJMTU0PC9wPgo8cD5SZWFkaW5nCTQ4CTI3CTE5CTIJMAk1NgkxNDUJMTMxPC9wPgo8cD5BZGlyb25kYWNrCTQ4CTI2CTE4CTIJMgk1NgkxNTYJMTU2PC9wPgo8cD5Xb3JjZXN0ZXIJNDQJMTkJMTkJNAkyCTQ0CTExNwkxMzE8L3A+CjxwPkJyYW1wdG9uCTQ1CTE3CTIwCTUJMwk0MgkxMzUJMTU3PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNvdXRoIERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RmxvcmlkYQk0NQkzMQk5CTEJNAk2NwkxNjAJMTE4PC9wPgo8cD5Tb3V0aCBDYXJvbGluYQk0NQkyOQkxMQk0CTEJNjMJMTQwCTEwNTwvcD4KPHA+QXRsYW50YQk1MAkyNAkyMwkxCTIJNTEJMTQ1CTE1OTwvcD4KPHA+T3JsYW5kbwk0NgkyMAkyMAk1CTEJNDYJMTM3CTE1ODwvcD4KPHA+R3JlZW52aWxsZQk0NwkyMAkyMwkzCTEJNDQJMTUyCTE4MTwvcD4KPHA+Tm9yZm9sawk0NgkxNwkyMwk1CTEJNDAJMTM5CTE3MzwvcD4KPHA+SmFja3NvbnZpbGxlCTQ3CTE1CTI2CTMJMwkzNgkxMjkJMTYzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VG9sZWRvCTQ1CTI5CTEyCTIJMgk2MgkxNDUJMTExPC9wPgo8cD5Gb3J0IFdheW5lCTQ0CTI5CTEzCTIJMAk2MAkxODIJMTMyPC9wPgo8cD5LYW5zYXMgQ2l0eQk0NwkyNQkyMQkwCTEJNTEJMTMzCTE1MDwvcD4KPHA+S2FsYW1hem9vCTQ0CTIzCTE3CTIJMgk1MAkxNTkJMTUxPC9wPgo8cD5DaW5jaW5uYXRpCTQ0CTI0CTE4CTIJMAk1MAkxNDEJMTMwPC9wPgo8cD5JbmR5CTQzCTE5CTIxCTIJMQk0MQkxMzMJMTQ2PC9wPgo8cD5RdWFkIENpdHkJNDMJMTQJMjUJMwkxCTMyCTExMgkxNzU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TW91bnRhaW4gRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CUdQCVcJTAlPTAlTT0wJUHRzCUdGCUdBPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbwk0NQkzMQkxMAk0CTAJNjYJMTcyCTEzNDwvcD4KPHA+SWRhaG8JNDYJMjUJMTUJNAkyCTU2CTE1OQkxMzc8L3A+CjxwPldpY2hpdGEJNDQJMjUJMTYJMwkwCTUzCTE0OQkxMzI8L3A+CjxwPkFsbGVuCTQ3CTI0CTE4CTQJMQk1MwkxNjIJMTUwPC9wPgo8cD5UdWxzYQk0OAkyMAkyMAkzCTUJNDgJMTQwCTE1NjwvcD4KPHA+VXRhaAk0NwkxNwkyMAk2CTQJNDQJMTQwCTE2MjwvcD4KPHA+UmFwaWQgQ2l0eQk0NQkxNQkyOAkyCTAJMzIJMTMwCTE3NzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OT1RFOiA8L3N0cm9uZz5Ud28gcG9pbnRzIGFyZSBhd2FyZGVkIGZvciBhIHdpbiwgb25lIHBvaW50IGZvciBhbiBvdmVydGltZSBvciBzaG9vdG91dCBsb3NzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Tm8gZ2FtZXMgc2NoZWR1bGVkPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5KYWNrc29udmlsbGUgYXQgR3JlZW52aWxsZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gYXQgV2hlZWxpbmcsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+QWxsZW4gYXQgQXRsYW50YSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5UdWxzYSBhdCBRdWFkIENpdHksIDc6MzUgcC5tLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Cleveland Browns 2018 NFL mock draft roundup: Rebuilding the offense in one draft?
Nate Ulrichs Browns analysis: Senior Bowl practices confirm No. 1 overall pick should come down to Sam Darnold, Josh Rosen
Update on plans to open new Menards and Meijer stores in northern Summit
Family of late local radio personality Jim Chenot sues Summa, doctors, claiming they caused his suicide