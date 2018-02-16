Ohio.com / Uncategorized / Agate0217
Published: February 16, 2018 - 11:23 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBCQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0c8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPmF0IFVDRgkzCVNNVTwvcD4KPHA+YXQgT0tMQUhPTUEJNglUZXhhczwvcD4KPHA+YXQgTUlBTUkJNglTeXJhY3VzZTwvcD4KPHA+VmlyZ2luaWEgVGVjaAkzJiMxODk7CWF0IEdFT1JHSUEgVEVDSDwvcD4KPHA+YXQgQlVUTEVSCTgmIzE4OTsJUHJvdmlkZW5jZTwvcD4KPHA+YXQgS0FOU0FTIFNUCTgmIzE4OTsJSW93YSBTdDwvcD4KPHA+YXQgTFNVCTEJTWlzc291cmk8L3A+CjxwPmF0IEtFTlRVQ0tZCTQmIzE4OTsJQWxhYmFtYTwvcD4KPHA+YXQgSU5ESUFOQSBTVAkxCVMuIElsbGlub2lzPC9wPgo8cD5hdCBCQUxMIFNUCVBLCVRvbGVkbzwvcD4KPHA+YXQgQk9JU0UgU1QJMTQmIzE4OTsJQWlyIEZvcmNlPC9wPgo8cD5NaWNoaWdhbiBTdAk4JiMxODk7CWF0IE5PUlRIV0VTVEVSTjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQkxCWF0IElPV0E8L3A+CjxwPmF0IExBIFNBTExFCTYmIzE4OTsJR2VvcmdlIE1hc29uPC9wPgo8cD5hdCBGQVUJMglGSVU8L3A+CjxwPmF0IExPVUlTSUFOQS1NT05ST0UJMiYjMTg5OwlUZXhhcyBTdGF0ZTwvcD4KPHA+YXQgVFVMQU5FCTEmIzE4OTsJTWVtcGhpczwvcD4KPHA+YXQgT0hJTwk0CU1pYW1pKE9oaW8pPC9wPgo8cD5BdWJ1cm4JNglhdCBTT1VUSCBDQVJPTElOQTwvcD4KPHA+VHJveQkxCWF0IEFQUEFMQUNISUFOIFNUPC9wPgo8cD5hdCBDT0FTVEFMIENBUk9MSU5BCTQJU291dGggQWxhYmFtYTwvcD4KPHA+YXQgV1lPTUlORwkxNCYjMTg5OwlTYW4gSm9zZSBTdDwvcD4KPHA+YXQgV0FLRSBGT1JFU1QJMglOQyBTdGF0ZTwvcD4KPHA+YXQgQVJLQU5TQVMJMyYjMTg5OwlUZXhhcyBBJmFtcDtNPC9wPgo8cD5hdCBCT1NUT04gQ09MTEVHRQlQSwlOb3RyZSBEYW1lPC9wPgo8cD5GbG9yaWRhCTMmIzE4OTsJYXQgVkFOREVSQklMVDwvcD4KPHA+QllVCTQJYXQgU0FOIERJRUdPPC9wPgo8cD5hdCBTQU4gRElFR08gU1QJNCYjMTg5OwlVTkxWPC9wPgo8cD5WYSBDb21tb253ZWFsdGgJMglhdCBHRU9SR0UgV0FTSElOR1RPTjwvcD4KPHA+YXQgTk9SVEhFQVNURVJOCTYJV2lsbGlhbSAmYW1wOyBNYXJ5PC9wPgo8cD5hdCBIT0ZTVFJBCTgmIzE4OTsJRHJleGVsPC9wPgo8cD5XIE1pY2hpZ2FuCTIJYXQgTi4gSUxMSU5PSVM8L3A+CjxwPmF0IENFTlQuIE1JQ0hJR0FOCTMmIzE4OTsJRS4gTWljaGlnYW48L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YQkxCWF0IFhBVklFUjwvcD4KPHA+VUFCCTEJYXQgU09VVEhFUk4gTUlTUzwvcD4KPHA+YXQgVUMgU0FOVEEgQkFSQkFSQQk3JiMxODk7CVVDIERhdmlzPC9wPgo8cD5NYXJzaGFsbAkyCWF0IE5PUlRIIFRFWEFTPC9wPgo8cD5hdCBSSUNITU9ORAkxJiMxODk7CVNhaW50IExvdWlzPC9wPgo8cD5hdCBJTExJTk9JUyBTVAkxCU4uIElvd2E8L3A+CjxwPlRlbm5lc3NlZQkyJiMxODk7CWF0IEdFT1JHSUE8L3A+CjxwPmF0IEtBTlNBUwk0CVdlc3QgVmlyZ2luaWE8L3A+CjxwPmF0IFNULiBKT1NFUEgmIzgyMTc7Uwk4CUR1cXVlc25lPC9wPgo8cD5OZXZhZGEJNiYjMTg5OwlhdCBVVEFIIFNUPC9wPgo8cD5hdCBTQU4gRlJBTkNJU0NPCTEwCUxveW9sYSBNYXJ5bW91bnQ8L3A+CjxwPmF0IENPUk5FTEwJT0ZGCVBlbm5zeWx2YW5pYTwvcD4KPHA+YXQgQ09MVU1CSUEJT0ZGCVByaW5jZXRvbjwvcD4KPHA+YXQgVE9XU09OCTgJSmFtZXMgTWFkaXNvbjwvcD4KPHA+YXQgS0VOVCBTVAk3CUFrcm9uPC9wPgo8cD5hdCBEQVJUTU9VVEgJT0ZGCUJyb3duPC9wPgo8cD5hdCBGUkVTTk8gU1QJMTQmIzE4OTsJQ29sb3JhZG8gU3Q8L3A+CjxwPmF0IERBVklEU09OCTE1JiMxODk7CVVNYXNzPC9wPgo8cD5hdCBEQVlUT04JMTQJRm9yZGhhbTwvcD4KPHA+RWxvbgkxCWF0IERFTEFXQVJFPC9wPgo8cD5NaWRkbGUgVGVubmVzc2VlCTMJYXQgTE9VSVNJQU5BIFRFQ0g8L3A+CjxwPlVUU0EJNQlhdCBDSEFSTE9UVEU8L3A+CjxwPkNvbGwuIE9mIENoYXJsZXN0b24JMwlhdCBVTkMtV0lMTUlOR1RPTjwvcD4KPHA+YXQgT0xEIERPTUlOSU9OCTE2JiMxODk7CVVURVA8L3A+CjxwPlRleGFzIFRlY2gJMglhdCBCQVlMT1I8L3A+CjxwPmF0IFRDVQk3JiMxODk7CU9rbGFob21hIFN0PC9wPgo8cD5hdCBXQVNISU5HVE9OCTMJQ29sb3JhZG88L3A+CjxwPmF0IE1BUllMQU5ECTEyJiMxODk7CVJ1dGdlcnM8L3A+CjxwPmF0IEdPTlpBR0EJMjYmIzE4OTsJUGVwcGVyZGluZTwvcD4KPHA+YXQgTE9VSVNJQU5BLUxBRkFZRVRURQkxMAlUZXhhcy1Bcmxpbmd0b248L3A+CjxwPlcgS2VudHVja3kJMTEmIzE4OTsJYXQgUklDRTwvcD4KPHA+YXQgQVJLQU5TQVMgU1QJNCYjMTg5OwlVQUxSPC9wPgo8cD5hdCBMT1VJU1ZJTExFCTEJTm9ydGggQ2Fyb2xpbmE8L3A+CjxwPmF0IE1JU1NJU1NJUFBJIFNUCTgmIzE4OTsJTWlzc2lzc2lwcGk8L3A+CjxwPmF0IFZBTFBBUkFJU08JMglCcmFkbGV5PC9wPgo8cD5hdCBDQUwgU1QuLUZVTExFUlRPTgkxMglDUyBOb3J0aHJpZGdlPC9wPgo8cD5hdCBIQVJWQVJECU9GRglZYWxlPC9wPgo8cD5VQyBJcnZpbmUJNglhdCBDQUwgUE9MWTwvcD4KPHA+YXQgQ1JFSUdIVE9OCTYmIzE4OTsJTWFycXVldHRlPC9wPgo8cD5VdGFoCTcmIzE4OTsJYXQgV0FTSElOR1RPTiBTVDwvcD4KPHA+U2FpbnQgTWFyeSYjODIxNztzIENhCTE0CWF0IFBPUlRMQU5EPC9wPgo8cD5hdCBVQ0xBCTQJT3JlZ29uPC9wPgo8cD5IYXdhaWkJMwlhdCBVQyBSSVZFUlNJREU8L3A+CjxwPmF0IFBBQ0lGSUMJOCYjMTg5OwlTYW50YSBDbGFyYTwvcD4KPHA+YXQgU09VVEhFUk4gQ0FMCTgJT3JlZ29uIFN0PC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCS0xNDAJYXQgQlVGRkFMTwkrMTMwPC9wPgo8cD5hdCBNSU5ORVNPVEEJLTExNQlBbmFoZWltCSsxMDU8L3A+CjxwPmF0IE9UVEFXQQktMTEwCU5ZIFJhbmdlcnMJKzEwMDwvcD4KPHA+RWRtb250b24JLTExMAlhdCBBUklaT05BCSsxMDA8L3A+CjxwPmF0IFRBTVBBIEJBWQktMjMwCU5ldyBKZXJzZXkJKzIxMDwvcD4KPHA+YXQgTEFTIFZFR0FTCS0yMzAJTW9udHJlYWwJKzIxMDwvcD4KPHA+YXQgUElUVFNCVVJHSAktMTMwCVRvcm9udG8JKzEyMDwvcD4KPHA+YXQgTkFTSFZJTExFCS0yMjAJRGV0cm9pdAkrMjAwPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCS0xMjEJYXQgQ0hJQ0FHTwkrMTExPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JLTE4MAlhdCBWQU5DT1VWRVIJKzE2NTwvcD4KPHA+YXQgQ0FMR0FSWQlPRkYJRmxvcmlkYQlPRkY8L3A+CjxwPlVwZGF0ZWQgb2RkcyBhdmFpbGFibGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL1ByZWdhbWUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+UHJlZ2FtZS5jb208L2E+PC9wPgo8cD5BVVRPIFJBQ0lORzwvcD4KPHA+TkFTQ0FSIFRSVUNLUzwvcD4KPHA+TmV4dEVyYSBFbmVyZ3kgUmVzb3VyY2VzIDI1MDwvcD4KPHA+KEF0IERheXRvbmEgSW50ZXJuYXRpb25hbCBTcGVlZHdheTsgRGF5dG9uYSBCZWFjaCwgRmxhLjsgTGFwIGxlbmd0aDogMi41IG1pbGVzKTwvcD4KPHA+KFN0YXJ0aW5nIHBvc2l0aW9uIGluIHBhcmVudGhlc2VzKTwvcD4KPHA+MS4gKDIpIEpvaG5ueSBTYXV0ZXIsIENoZXZyb2xldCwgMTAwLjwvcD4KPHA+Mi4gKDEyKSBKdXN0aW4gSGFsZXksIENoZXZyb2xldCwgMTAwLjwvcD4KPHA+My4gKDEzKSBKb2UgTmVtZWNoZWssIENoZXZyb2xldCwgMTAwLjwvcD4KPHA+NC4gKDI0KSBCZW4gUmhvZGVzLCBGb3JkLCAxMDAuPC9wPgo8cD41LiAoMTgpIFNjb3R0IExhZ2Fzc2UgSnIuKGkpLCBDaGV2cm9sZXQsIDEwMC48L3A+CjxwPjYuICg3KSBHcmFudCBFbmZpbmdlciwgRm9yZCwgMTAwLjwvcD4KPHA+Ny4gKDgpIFNwZW5jZXIgRGF2aXMsIFRveW90YSwgMTAwLjwvcD4KPHA+OC4gKDQpIERhbHRvbiBTYXJnZWFudCwgQ2hldnJvbGV0LCAxMDAuPC9wPgo8cD45LiAoMjgpIEpvcmRhbiBBbmRlcnNvbiwgVG95b3RhLCAxMDAuPC9wPgo8cD4xMC4gKDE3KSBKdXN0aW4gRm9udGFpbmUsIENoZXZyb2xldCwgMTAwLjwvcD4KPHA+MTEuICgxMSkgQXVzdGluIEhpbGwsIENoZXZyb2xldCwgMTAwLjwvcD4KPHA+MTIuICgzMCkgV2VuZGVsbCBDaGF2b3VzLCBDaGV2cm9sZXQsIDEwMC48L3A+CjxwPjEzLiAoMjkpIE5vcm0gQmVubmluZywgQ2hldnJvbGV0LCAxMDAuPC9wPgo8cD4xNC4gKDI1KSBSb2JieSBMeW9ucywgQ2hldnJvbGV0LCAxMDAuPC9wPgo8cD4xNS4gKDMxKSBTY290dCBTdGVuemVsLCBDaGV2cm9sZXQsIDEwMC48L3A+CjxwPjE2LiAoMTkpIEtvcmJpbiBGb3JyaXN0ZXIsIFRveW90YSwgOTkuPC9wPgo8cD4xNy4gKDEwKSBDb2R5IENvdWdobGluLCBDaGV2cm9sZXQsIDk5LjwvcD4KPHA+MTguICgyMykgQnJ5YW4gRGF1emF0LCBDaGV2cm9sZXQsIDk5LjwvcD4KPHA+MTkuICg2KSBNYXR0IENyYWZ0b24sIEZvcmQsIDk3LjwvcD4KPHA+MjAuICgxNSkgQXVzdGluIFdheW5lIFNlbGYsIENoZXZyb2xldCwgOTcuPC9wPgo8cD4yMS4gKDEpIERhdmlkIEdpbGxpbGFuZCwgVG95b3RhLCA5NS48L3A+CjxwPjIyLiAoMykgQ2xheSBHcmVlbmZpZWxkLCBDaGV2cm9sZXQsIEFjY2lkZW50LCA4MS48L3A+CjxwPjIzLiAoNSkgTm9haCBHcmFnc29uLCBUb3lvdGEsIEFjY2lkZW50LCA3OS48L3A+CjxwPjI0LiAoMjApIE15YXR0IFNuaWRlciwgRm9yZCwgQWNjaWRlbnQsIDczLjwvcD4KPHA+MjUuICgxNCkgSm9obiBILiBOZW1lY2hlaywgQ2hldnJvbGV0LCBBY2MuLCA3Mi48L3A+CjxwPjI2LiAoMjIpIEJyZXR0IE1vZmZpdHQsIFRveW90YSwgQWNjaWRlbnQsIDcyLjwvcD4KPHA+MjcuICg5KSBTdGV3YXJ0IEZyaWVzZW4sIENoZXZyb2xldCwgQWNjaWRlbnQsIDcyLjwvcD4KPHA+MjguICgyNikgUGFya2VyIEtsaWdlcm1hbiwgQ2hldnJvbGV0LCBBY2NpZGVudCwgNjYuPC9wPgo8cD4yOS4gKDIxKSBDaHJpcyBGb250YWluZSwgQ2hldnJvbGV0LCBFbGVjdHJpY2FsLCA2NS48L3A+CjxwPjMwLiAoMTYpIEJvIExlTWFzdHVzLCBUb3lvdGEsIEFjY2lkZW50LCA2My48L3A+CjxwPjMxLiAoMjcpIEplbm5pZmVyIEpvIENvYmIsIENoZXZyb2xldCwgQWNjaWRlbnQsIDU0LjwvcD4KPHA+MzIuICgzMikgVHJhdmlzIEt2YXBpbCwgQ2hldnJvbGV0LCBFbmdpbmUsIDIuPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5ITDwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5CTU4CTM5CTE2CTMJODEJMjA4CTE1NTwvcD4KPHA+Qm9zdG9uCTU1CTM1CTEyCTgJNzgJMTg1CTEzMzwvcD4KPHA+VG9yb250bwk1OQkzNQkxOQk1CTc1CTE5OAkxNjU8L3A+CjxwPkZsb3JpZGEJNTQJMjUJMjMJNgk1NgkxNTgJMTc1PC9wPgo8cD5EZXRyb2l0CTU2CTIzCTI0CTkJNTUJMTUwCTE3MDwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJNTcJMjIJMjgJNwk1MQkxNDYJMTc5PC9wPgo8cD5PdHRhd2EJNTYJMjAJMjcJOQk0OQkxNTAJMTk2PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvCTU4CTE3CTMwCTExCTQ1CTEzOQkxOTE8L3A+CjxwPk1ldHJvcG9saXRhbiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3Rvbgk1NwkzMwkxNwk3CTczCTE4MQkxNjc8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2gJNTkJMzMJMjIJNAk3MAkxODUJMTc1PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNTgJMjkJMTkJMTAJNjgJMTcxCTE2ODwvcD4KPHA+TmV3IEplcnNleQk1NwkyOQkyMAk4CTY2CTE3MwkxNzY8L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzCTYwCTI5CTI1CTYJNjQJMjAwCTIxNDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cwk1OAkyOQkyNAk1CTYzCTE1NQkxNjQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNhcm9saW5hCTU5CTI3CTIzCTkJNjMJMTYwCTE3NzwvcD4KPHA+Ti5ZLiBSYW5nZXJzCTU4CTI3CTI2CTUJNTkJMTY2CTE3ODwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5OYXNodmlsbGUJNTYJMzQJMTMJOQk3NwkxNzYJMTQ3PC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZwk1OAkzNAkxNQk5CTc3CTE4OQkxNTU8L3A+CjxwPlN0LiBMb3Vpcwk1OQkzNAkyMQk0CTcyCTE3MAkxNTE8L3A+CjxwPkRhbGxhcwk1NwkzMwkyMAk0CTcwCTE3NQkxNTE8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YQk1NwkzMQkyMAk2CTY4CTE3MAkxNjM8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTU3CTMxCTIyCTQJNjYJMTc3CTE2OTwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk1OAkyNAkyNgk4CTU2CTE2MgkxNjk8L3A+CjxwPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlZlZ2FzCTU3CTM4CTE1CTQJODAJMTk2CTE1NTwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNTgJMzEJMTkJOAk3MAkxNzAJMTU5PC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5CTU4CTMwCTIwCTgJNjgJMTY1CTE2NzwvcD4KPHA+QW5haGVpbQk1OQkyOAkyMAkxMQk2NwkxNjQJMTY4PC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwk1NwkzMAkyMgk1CTY1CTE2MwkxNDM8L3A+CjxwPkVkbW9udG9uCTU2CTIzCTI5CTQJNTAJMTU4CTE4ODwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyCTU4CTIyCTMwCTYJNTAJMTUxCTE4ODwvcD4KPHA+QXJpem9uYQk1OAkxNgkzMgkxMAk0MgkxNDIJMTk3PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5PVEU6PC9zdHJvbmc+IFR3byBwb2ludHMgYXJlIGF3YXJkZWQgZm9yIGEgd2luLCBvbmUgcG9pbnQgYXdhcmRlZCBmb3IgYW4gb3ZlcnRpbWUgbG9zcy4gVG9wIHRocmVlIHRlYW1zIGluIGVhY2ggZGl2aXNpb24gYW5kIHR3byB3aWxkIGNhcmRzIHBlciBjb25mZXJlbmNlIGFkdmFuY2UgdG8gcGxheW9mZnMuPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+QW5haGVpbSAzLCBDaGljYWdvIDI8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgNSwgTW9udHJlYWwgMjwvcD4KPHA+VmVnYXMgNCwgRWRtb250b24gMTwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgNCwgVmFuY291dmVyIDE8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSAyLCBDb2x1bWJ1cyAxIChPVCk8L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzIDMsIENhcm9saW5hIDA8L3A+CjxwPldpbm5pcGVnIDYsIENvbG9yYWRvIDE8L3A+CjxwPlN0LiBMb3VpcyBhdCBEYWxsYXMsIGxhdGU8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIGF0IEJ1ZmZhbG8sIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+QW5haGVpbSBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+Ti5ZLiBSYW5nZXJzIGF0IE90dGF3YSwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbiBhdCBBcml6b25hLCA0IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBKZXJzZXkgYXQgVGFtcGEgQmF5LCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsIGF0IFZlZ2FzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgUGl0dHNidXJnaCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5EZXRyb2l0IGF0IE5hc2h2aWxsZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IENoaWNhZ28sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm9zdG9uIGF0IFZhbmNvdXZlciwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+RmxvcmlkYSBhdCBDYWxnYXJ5LCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IE4uWS4gUmFuZ2VycywgMTIgcC5tLjwvcD4KPHA+RWRtb250b24gYXQgQ29sb3JhZG8sIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IEplcnNleSBhdCBDYXJvbGluYSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoIGF0IENvbHVtYnVzLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgRGV0cm9pdCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5GbG9yaWRhIGF0IFdpbm5pcGVnLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkRhbGxhcyBhdCBTYW4gSm9zZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcnk8L3A+CjxwPkZMWUVSUyAyLCBCTFVFIEpBQ0tFVFMgMSAoT1QpPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJMAkxCTAJMSYjODIxMjsyPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cwkwCTAJMQkwJiM4MjEyOzE8L3A+CjxwPkZpcnN0IFBlcmlvZCYjODIxMjtOb25lLiBQZW5hbHRpZXMmIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+CjxwPlNlY29uZCBQZXJpb2QmIzgyMTI7MSwgUGhpbGFkZWxwaGlhLCBTaW1tb25kcyAyMCAoR29zdGlzYmVoZXJlLCBQYXRyaWNrKSwgMTE6MjUuIFBlbmFsdGllcyYjODIxMjtXZWlzZSwgUEhJLCAocm91Z2hpbmcpLCAxMzowNzsgU2VkbGFrLCBDQkosIChib2FyZGluZyksIDEzOjA3LjwvcD4KPHA+VGhpcmQgUGVyaW9kJiM4MjEyOzIsIENvbHVtYnVzLCBBdGtpbnNvbiAxMCAoU2F2YXJkLCBLdWthbiksIDE2OjMyLiBQZW5hbHRpZXMmIzgyMTI7Q29sdW1idXMgYmVuY2gsIHNlcnZlZCBieSBCam9ya3N0cmFuZCAodG9vIG1hbnkgbWVuIG9uIHRoZSBpY2UpLCA1OjQ1LjwvcD4KPHA+T3ZlcnRpbWUmIzgyMTI7MywgUGhpbGFkZWxwaGlhLCBDb3V0dXJpZXIgMjkgKEtvbmVjbnkpLCAxOjUyLiBQZW5hbHRpZXMmIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gR29hbCYjODIxMjs8L3N0cm9uZz5QaGlsYWRlbHBoaWEgOS02LTgtMiYjODIxMjsyNS4gQ29sdW1idXMgMTEtMTItMTItMSYjODIxMjszNi4gPHN0cm9uZz5Qb3dlci1wbGF5IG9wcG9ydHVuaXRpZXMmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+UGhpbGFkZWxwaGlhIDAgb2YgMTsgQ29sdW1idXMgMCBvZiAwLiA8c3Ryb25nPkdvYWxpZXMmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+UGhpbGFkZWxwaGlhLCBOZXV2aXJ0aCA4LTctMyAoMzYgc2hvdHMtMzUgc2F2ZXMpLiBDb2x1bWJ1cywgQm9icm92c2t5IDI0LTE4LTUgKDI1LTIzKS4gPHN0cm9uZz5BJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjE3LDM2NCAoMTgsNTAwKS4gPHN0cm9uZz5UJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjI6MjUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlJlZmVyZWVzJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPldlcyBNY0NhdWxleSwgSm9uIE1jbHNhYWMuIDxzdHJvbmc+TGluZXNtZW4mIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+Sm9ubnkgTXVycmF5LCBUaW0gTm93YWsuPC9wPgo8cD5BSEw8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CUdQCVcJTAlPTAlTT0wJUHRzCUdGCUdBPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5CTUyCTMyCTE0CTMJMwk3MAkxODMJMTU3PC9wPgo8cD5XQi9TY3JhbnRvbgk0OAkzMAkxNAkzCTEJNjQJMTYxCTEzNjwvcD4KPHA+UHJvdmlkZW5jZQk1MAkyOQkxNgkzCTIJNjMJMTQzCTEyMTwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlCTUyCTI5CTIwCTAJMwk2MQkxODMJMTU0PC9wPgo8cD5CcmlkZ2Vwb3J0CTUxCTIzCTIwCTUJMwk1NAkxMzYJMTM5PC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZAk1MwkyNAkyMgk0CTMJNTUJMTQ3CTE3NjwvcD4KPHA+SGVyc2hleQk1MgkyMAkyNQkzCTQJNDcJMTM0CTE3NTwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQJNTIJMjIJMjgJMQkxCTQ2CTE0NwkxNzE8L3A+CjxwPk5vcnRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VG9yb250bwk1MAkzNwkxMgkwCTEJNzUJMTY1CTk4PC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIJNTEJMjYJMTMJNwk1CTY0CTE1NwkxNDE8L3A+CjxwPlV0aWNhCTUxCTI3CTE0CTYJNAk2NAkxNDgJMTM3PC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZQk1MQkyOQkxNwkyCTMJNjMJMTYzCTEzODwvcD4KPHA+TGF2YWwJNTIJMTkJMjUJNgkyCTQ2CTE0NgkxODA8L3A+CjxwPkJlbGxldmlsbGUJNTMJMjEJMjgJMQkzCTQ2CTEzMgkxOTI8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24JNDkJMTMJMjcJNgkzCTM1CTExNgkxNjg8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JR1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1hbml0b2JhCTUxCTMyCTEyCTQJMwk3MQkxODAJMTIyPC9wPgo8cD5Jb3dhCTUwCTI1CTE1CTcJMwk2MAkxNjAJMTUyPC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTQ5CTI1CTE2CTYJMgk1OAkxNTIJMTM5PC9wPgo8cD5HcmFuZCBSYXBpZHMJNTIJMjcJMTgJMQk2CTYxCTE2NgkxNTM8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQk1MAkyNQkyMAk0CTEJNTUJMTQ0CTE2MTwvcD4KPHA+Um9ja2ZvcmQJNTIJMjUJMjEJMwkzCTU2CTE2MAkxNjE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2xldmVsYW5kCTQ5CTE2CTI2CTQJMwkzOQkxMTYJMTYwPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VHVjc29uCTQ1CTI3CTE1CTIJMQk1NwkxNDUJMTI1PC9wPgo8cD5TYW4gRGllZ28JNDUJMjcJMTcJMQkwCTU1CTE1MAkxMzE8L3A+CjxwPlRleGFzCTUwCTI1CTE4CTUJMgk1NwkxNDgJMTU5PC9wPgo8cD5TdG9ja3Rvbgk0NAkyMgkxNwkyCTMJNDkJMTM3CTEyNTwvcD4KPHA+T250YXJpbwk0NQkyMwkxOAkzCTEJNTAJMTI4CTEyNzwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8JNTEJMjUJMjAJNgkwCTU2CTE0MQkxNTA8L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlCTQ2CTIyCTE5CTIJMwk0OQkxMTYJMTMxPC9wPgo8cD5CYWtlcnNmaWVsZAk0NgkxOQkxOQk3CTEJNDYJMTIyCTE0NzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OT1RFOjwvc3Ryb25nPiBUd28gcG9pbnRzIGFyZSBhd2FyZGVkIGZvciBhIHdpbiwgb25lIHBvaW50IGF3YXJkZWQgZm9yIGFuIG92ZXJ0aW1lIG9yIHNob290b3V0IGxvc3MuPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5CZWxsZXZpbGxlIDMsIFRvcm9udG8gMTwvcD4KPHA+VXRpY2EgMywgQmluZ2hhbXRvbiAxPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IDgsIFNwcmluZ2ZpZWxkIDI8L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UgMSwgQnJpZGdlcG9ydCAwIChTTyk8L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciAxMiwgV0IvU2NyYW50b24gMzwvcD4KPHA+SGVyc2hleSA2LCBMYXZhbCAzPC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZSBhdCBTdG9ja3RvbiwgbGF0ZTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VGV4YXMgYXQgTWlsd2F1a2VlLCAyIHAubS48L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5IZXJzaGV5IGF0IEJlbGxldmlsbGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VG9yb250byBhdCBMYXZhbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZCBhdCBSb2NrZm9yZCwgNyBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UgYXQgU3ByaW5nZmllbGQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VXRpY2EgYXQgV0IvU2NyYW50b24sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIGF0IEJpbmdoYW10b24sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+R3JhbmQgUmFwaWRzIGF0IE1hbml0b2JhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvIGF0IENoaWNhZ28sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgU3RvY2t0b24sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+QmFrZXJzZmllbGQgYXQgVHVjc29uLCA5OjA1IHAubS48L3A+CjxwPk9udGFyaW8gYXQgU2FuIERpZWdvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgYXQgQnJpZGdlcG9ydCwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSBhdCBDaGFybG90dGUsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQgYXQgUHJvdmlkZW5jZSwgMzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIGF0IFJvY2hlc3RlciwgMzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZCBhdCBDaGljYWdvLCA0IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRleGFzIGF0IElvd2EsIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8gYXQgUm9ja2ZvcmQsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+V0IvU2NyYW50b24gYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gRGllZ28gYXQgT250YXJpbywgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5OQkFHTDwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBDVAlHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V2VzdGNoZXN0ZXIJMjUJMTQJLjY0MQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5SYXB0b3JzCTIzCTE1CS42MDUJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+TG9uZyBJc2xhbmQJMjAJMTYJLjU1NgkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5NYWluZQkxNgkyMQkuNDMyCTg8L3A+CjxwPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkZvcnQgV2F5bmUJMjEJMTUJLjU4MwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5HcmFuZCBSYXBpZHMJMjAJMTgJLjUyNgkyPC9wPgo8cD5XaXNjb25zaW4JMTcJMjAJLjQ1OQk0JiMxODk7PC9wPgo8cD5XaW5keSBDaXR5CTE2CTIwCS40NDQJNTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24JMTQJMjMJLjM3OAk3JiMxODk7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Tb3V0aGVhc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVyaWUJMjAJMTcJLjU0MQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5MYWtlbGFuZAkxOAkxNwkuNTE0CTE8L3A+CjxwPkdyZWVuc2Jvcm8JMTIJMjQJLjMzMwk3JiMxODk7PC9wPgo8cD5EZWxhd2FyZQkxMQkyNgkuMjk3CTk8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+TWlkd2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBDVAlHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U2lvdXggRmFsbHMJMjAJMTcJLjU0MQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTIwCTE3CS41NDEJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SW93YQkxOAkxNwkuNTE0CTE8L3A+CjxwPk1lbXBoaXMJMTUJMjQJLjM4NQk2PC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Tb3V0aCBCYXkJMjMJMTQJLjYyMgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5SZW5vCTIwCTE2CS41NTYJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2FudGEgQ3J1egkxOQkxOAkuNTE0CTQ8L3A+CjxwPk5vcnRoZXJuIEFyaXpvbmEJMTcJMTkJLjQ3Mgk1JiMxODk7PC9wPgo8cD5BZ3VhIENhbGllbnRlCTE4CTIxCS40NjIJNjwvcD4KPHA+U291dGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BdXN0aW4JMjQJMTQJLjYzMgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UZXhhcwkyMgkxNgkuNTc5CTI8L3A+CjxwPlJpbyBHcmFuZGUgVmFsbGV5CTIzCTE3CS41NzUJMjwvcD4KPHA+U2FsdCBMYWtlIENpdHkJMTIJMjgJLjMwMAkxMzwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+Tm8gZ2FtZXMgc2NoZWR1bGVkPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPkNPTExFR0UgTUVOPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5FQVNUPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIDk1LCBCb3dsaW5nIEdyZWVuIDgyPC9wPgo8cD5DYW5pc2l1cyA3OCwgTW9ubW91dGggKE5KKSA2MDwvcD4KPHA+SGFydmFyZCA2NSwgQnJvd24gNTg8L3A+CjxwPk5pYWdhcmEgODUsIElvbmEgODQ8L3A+CjxwPlBlbm4gNzQsIENvbHVtYmlhIDYyPC9wPgo8cD5TdC4gQm9uYXZlbnR1cmUgNzcsIFJob2RlIElzbGFuZCA3NDwvcD4KPHA+WWFsZSA3NywgRGFydG1vdXRoIDY1PC9wPgo8cD5NSURXRVNUPC9wPgo8cD5EZXRyb2l0IDk0LCBZb3VuZ3N0b3duIFN0LiA4NDwvcD4KPHA+T2FrbGFuZCA4MiwgQ2xldmVsYW5kIFN0LiA2NjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBXT01FTjwvcD4KPHA+U2NvcmVib2FyZDwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+RUFTVDwvcD4KPHA+QnV0bGVyIDY5LCBQcm92aWRlbmNlIDQ4PC9wPgo8cD5DYW5pc2l1cyA2MiwgTW9ubW91dGggKE5KKSA1MDwvcD4KPHA+RGFydG1vdXRoIDY0LCBZYWxlIDYyPC9wPgo8cD5FbG9uIDcyLCBIb2ZzdHJhIDY1PC9wPgo8cD5IYXJ2YXJkIDg2LCBCcm93biA3NDwvcD4KPHA+SmFtZXMgTWFkaXNvbiA1NiwgRGVsYXdhcmUgNTM8L3A+CjxwPk5pYWdhcmEgNjksIFJpZGVyIDYxPC9wPgo8cD5Ob3J0aGVhc3Rlcm4gNzksIFRvd3NvbiA2MTwvcD4KPHA+UGVubiA3NSwgQ29sdW1iaWEgMzk8L3A+CjxwPlByaW5jZXRvbiA3MiwgQ29ybmVsbCA0MDwvcD4KPHA+U3QuIEpvaG4mIzgyMTc7cyA3NSwgU2V0b24gSGFsbCA1NjwvcD4KPHA+U09VVEg8L3A+CjxwPlVOQy1XaWxtaW5ndG9uIDY0LCBXaWxsaWFtICZhbXA7IE1hcnkgNDk8L3A+CjxwPk1JRFdFU1Q8L3A+CjxwPkJyYWRsZXkgOTIsIEV2YW5zdmlsbGUgNDc8L3A+CjxwPkNyZWlnaHRvbiA2NSwgWGF2aWVyIDU0PC9wPgo8cD5EcmFrZSA3MiwgTi4gSW93YSA2NzwvcD4KPHA+R2VvcmdldG93biA4NiwgRGVQYXVsIDg1PC9wPgo8cD5JbGxpbm9pcyBTdC4gNjMsIEluZGlhbmEgU3QuIDUzPC9wPgo8cD5NYXJxdWV0dGUgOTAsIFZpbGxhbm92YSA2OTwvcD4KPHA+TWlzc291cmkgU3QuIDY5LCBMb3lvbGEgb2YgQ2hpY2FnbyA1ODwvcD4KPHA+R09MRjwvcD4KPHA+UEdBIFRPVVI8L3A+CjxwPkdlbmVzaXMgT3BlbjwvcD4KPHA+KEF0IFJpdmllcmEgQ0M7IExvcyBBbmdlbGVzOyBQdXJzZTogJDcuMiBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA3LDMyMjsgUGFyIDcxKTwvcD4KPHA+UGFydGlhbCBTZWNvbmQgUm91bmQ8L3A+CjxwPlBhdHJpY2sgQ2FudGxheQk2Ni02OSYjODIxMjsxMzUJLTc8L3A+CjxwPkdyYWVtZSBNY0Rvd2VsbAk2OS02NiYjODIxMjsxMzUJLTc8L3A+CjxwPlJ5YW4gTW9vcmUJNjgtNjgmIzgyMTI7MTM2CS02PC9wPgo8cD5Ub255IEZpbmF1CTY2LTcxJiM4MjEyOzEzNwktNTwvcD4KPHA+QnViYmEgV2F0c29uCTY4LTcwJiM4MjEyOzEzOAktNDwvcD4KPHA+SmFtaWUgTG92ZW1hcmsJNjgtNzAmIzgyMTI7MTM4CS00PC9wPgo8cD5EZXJlayBGYXRoYXVlcgk2OC03MCYjODIxMjsxMzgJLTQ8L3A+CjxwPlJldGllZiBHb29zZW4JNjgtNzEmIzgyMTI7MTM5CS0zPC9wPgo8cD5SYWZhIENhYnJlcmEgQmVsbG8JNzItNjcmIzgyMTI7MTM5CS0zPC9wPgo8cD5Ucm95IE1lcnJpdHQJNjgtNzEmIzgyMTI7MTM5CS0zPC9wPgo8cD5KYW1lcyBIYWhuCTcwLTY5JiM4MjEyOzEzOQktMzwvcD4KPHA+SmFzb24gS29rcmFrCTY4LTcyJiM4MjEyOzE0MAktMjwvcD4KPHA+S2V2aW4gQ2hhcHBlbGwJNjktNzEmIzgyMTI7MTQwCS0yPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gS2F5bWVyCTczLTY3JiM4MjEyOzE0MAktMjwvcD4KPHA+Q2FtZXJvbiBTbWl0aAk3Mi02OCYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPkFsZXggTm9yZW4JNzEtNjkmIzgyMTI7MTQwCS0yPC9wPgo8cD5Ub20gSG9nZQk2Ny03MyYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPkJyeXNvbiBEZUNoYW1iZWF1CTcxLTY5JiM4MjEyOzE0MAktMjwvcD4KPHA+SnVzdGluIFRob21hcwk2OS03MSYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPlJvcnkgTWNJbHJveQk3MS02OSYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPkFhcm9uIEJhZGRlbGV5CTcyLTY4JiM4MjEyOzE0MAktMjwvcD4KPHA+QXVzdGluIENvb2sJNzQtNjYmIzgyMTI7MTQwCS0yPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gTGFpcmQJNjgtNzMmIzgyMTI7MTQxCS0xPC9wPgo8cD5SeWFuIEJsYXVtCTcxLTcwJiM4MjEyOzE0MQktMTwvcD4KPHA+QnJhbmRvbiBIYXJraW5zCTcxLTcwJiM4MjEyOzE0MQktMTwvcD4KPHA+Sm9yZGFuIFNwaWV0aAk3MS03MCYjODIxMjsxNDEJLTE8L3A+CjxwPlhhbmRlciBTY2hhdWZmZWxlCTcxLTcwJiM4MjEyOzE0MQktMTwvcD4KPHA+UGF0cmljayBSb2RnZXJzCTcwLTcxJiM4MjEyOzE0MQktMTwvcD4KPHA+UGhpbCBNaWNrZWxzb24JNzAtNzEmIzgyMTI7MTQxCS0xPC9wPgo8cD5Ub21teSBGbGVldHdvb2QJNzAtNzEmIzgyMTI7MTQxCS0xPC9wPgo8cD5KLkIuIEhvbG1lcwk3MS03MSYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+TmljayBUYXlsb3IJNzEtNzEmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPkJ1ZCBDYXVsZXkJNzAtNzImIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPkpvbmFzIEJsaXh0CTcxLTcxJiM4MjEyOzE0MglFPC9wPgo8cD5SeWFuIEFybW91cgk3MS03MSYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+VmF1Z2huIFRheWxvcgk3Mi03MCYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+VmlqYXkgU2luZ2gJNzItNzAmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPlN1bmcgS2FuZwk3MC03MiYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+SGFvVG9uZyBMaQk3MS03MSYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+Sm9obiBIdWgJNzAtNzImIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPlR5cm9uZSBWYW4gQXN3ZWdlbgk3MC03MiYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+VGhvbWFzIFBpZXRlcnMJNzEtNzEmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPkdyZWcgQ2hhbG1lcnMJNzMtNjkmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPlBhdCBQZXJlegk3Mi03MCYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+QnJhbmRlbiBHcmFjZQk3MC03MiYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+S2V2aW4gU3RyZWVsbWFuCTcyLTcwJiM4MjEyOzE0MglFPC9wPgo8cD5TZWFuIE8mIzgyMTc7SGFpcgk3MS03MiYjODIxMjsxNDMJKzE8L3A+CjxwPlBldGVyIFVpaGxlaW4JNzAtNzMmIzgyMTI7MTQzCSsxPC9wPgo8cD5EdXN0aW4gSm9obnNvbgk3NC02OSYjODIxMjsxNDMJKzE8L3A+CjxwPktlbGx5IEtyYWZ0CTcxLTcyJiM4MjEyOzE0MwkrMTwvcD4KPHA+VGFsb3IgR29vY2gJNzMtNzAmIzgyMTI7MTQzCSsxPC9wPgo8cD5BZGFtIFNjaGVuawk3Ni02NyYjODIxMjsxNDMJKzE8L3A+CjxwPkJlbiBTaWx2ZXJtYW4JNzItNzEmIzgyMTI7MTQzCSsxPC9wPgo8cD5IYXJvbGQgVmFybmVyIElJSQk3My03MCYjODIxMjsxNDMJKzE8L3A+CjxwPkx1a2UgRG9uYWxkCTcxLTcyJiM4MjEyOzE0MwkrMTwvcD4KPHA+QnJlbmRhbiBTdGVlbGUJNzItNzEmIzgyMTI7MTQzCSsxPC9wPgo8cD5MdWtlIExpc3QJNzItNzEmIzgyMTI7MTQzCSsxPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gUGlsbGVyCTcyLTcyJiM4MjEyOzE0NAkrMjwvcD4KPHA+QWRhbSBIYWR3aW4JNzAtNzQmIzgyMTI7MTQ0CSsyPC9wPgo8cD5BZGFtIFNjb3R0CTcyLTcyJiM4MjEyOzE0NAkrMjwvcD4KPHA+RGF2aWQgTGluZ21lcnRoCTczLTcxJiM4MjEyOzE0NAkrMjwvcD4KPHA+TWF0dCBLdWNoYXIJNzMtNzEmIzgyMTI7MTQ0CSsyPC9wPgo8cD5DaGFybGV5IEhvZmZtYW4JNzUtNjkmIzgyMTI7MTQ0CSsyPC9wPgo8cD5TYW5nbW9vbiBCYWUJNzMtNzEmIzgyMTI7MTQ0CSsyPC9wPgo8cD5DaGFybCBTY2h3YXJ0emVsCTcxLTczJiM4MjEyOzE0NAkrMjwvcD4KPHA+Q2hhcmxlcyBIb3dlbGwgSUlJCTc0LTcwJiM4MjEyOzE0NAkrMjwvcD4KPHA+UGFkcmFpZyBIYXJyaW5ndG9uCTcxLTczJiM4MjEyOzE0NAkrMjwvcD4KPHA+Q2hleiBSZWF2aWUJNjgtNzYmIzgyMTI7MTQ0CSsyPC9wPgo8cD5QYXVsIENhc2V5CTczLTcxJiM4MjEyOzE0NAkrMjwvcD4KPHA+UEdBIFRPVVIgQ0hBTVBJT05TPC9wPgo8cD5DaHViYiBDbGFzc2ljPC9wPgo8cD4oQXQgVHdpbkVhZ2xlcyBHb2xmIENsdWIgKFRhbG9uIENvdXJzZSk7IE5hcGxlcywgRmxhLjsgUHVyc2U6ICQxLjYgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNywxOTM7IFBhcjogNzIgKDM2LTM2KSk8L3A+CjxwPkZpcnN0IFJvdW5kPC9wPgo8cD5NaWd1ZWwgQW5nZWwgSmltZW5legkzMi0zMiYjODIxMjs2NAktODwvcD4KPHA+R2FyeSBIYWxsYmVyZwkzMy0zMiYjODIxMjs2NQktNzwvcD4KPHA+RGF2aWQgRnJvc3QJMzUtMzAmIzgyMTI7NjUJLTc8L3A+CjxwPkdsZW4gRGF5CTM1LTMxJiM4MjEyOzY2CS02PC9wPgo8cD5MZWUgSmFuemVuCTMxLTM1JiM4MjEyOzY2CS02PC9wPgo8cD5TY290dCBNY0NhcnJvbgkzMi0zNCYjODIxMjs2NgktNjwvcD4KPHA+S2V2aW4gU3V0aGVybGFuZAkzMi0zNCYjODIxMjs2NgktNjwvcD4KPHA+SmVzcGVyIFBhcm5ldmlrCTM0LTMyJiM4MjEyOzY2CS02PC9wPgo8cD5QYXVsIEJyb2FkaHVyc3QJMzMtMzQmIzgyMTI7NjcJLTU8L3A+CjxwPlRvbSBQZXJuaWNlIEpyLgkzMy0zNCYjODIxMjs2NwktNTwvcD4KPHA+Sm9lIER1cmFudAkzMy0zNCYjODIxMjs2NwktNTwvcD4KPHA+V2VzIFNob3J0LCBKci4JMzItMzYmIzgyMTI7NjgJLTQ8L3A+CjxwPktlbnQgSm9uZXMJMzMtMzUmIzgyMTI7NjgJLTQ8L3A+CjxwPkRhdmlkIFRvbXMJMzQtMzQmIzgyMTI7NjgJLTQ8L3A+CjxwPkJpbGx5IE1heWZhaXIJMzQtMzQmIzgyMTI7NjgJLTQ8L3A+CjxwPlNjb3R0IFBhcmVsCTM0LTM0JiM4MjEyOzY4CS00PC9wPgo8cD5Kb2huIERhbHkJMzUtMzMmIzgyMTI7NjgJLTQ8L3A+CjxwPlN0ZXZlIFN0cmlja2VyCTM0LTM0JiM4MjEyOzY4CS00PC9wPgo8cD5KZXJyeSBLZWxseQkzMy0zNSYjODIxMjs2OAktNDwvcD4KPHA+Um9jY28gTWVkaWF0ZQkzNi0zMiYjODIxMjs2OAktNDwvcD4KPHA+VG9tbXkgVG9sbGVzCTM1LTM0JiM4MjEyOzY5CS0zPC9wPgo8cD5TdGV2ZSBGbGVzY2gJMzMtMzYmIzgyMTI7NjkJLTM8L3A+CjxwPlNjb3R0IFZlcnBsYW5rCTMzLTM2JiM4MjEyOzY5CS0zPC9wPgo8cD5Ub20gTGVobWFuCTMzLTM2JiM4MjEyOzY5CS0zPC9wPgo8cD5KZXJyeSBTbWl0aAkzNi0zMyYjODIxMjs2OQktMzwvcD4KPHA+Q2FybG9zIEZyYW5jbwkzNC0zNSYjODIxMjs2OQktMzwvcD4KPHA+QmVybmhhcmQgTGFuZ2VyCTM4LTMxJiM4MjEyOzY5CS0zPC9wPgo8cD5CcmFkIEZheG9uCTM0LTM2JiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5Ub21teSBBcm1vdXIgSUlJCTM2LTM0JiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5Kb2V5IFNpbmRlbGFyCTM1LTM1JiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5TdGVwaGVuIEFtZXMJMzQtMzYmIzgyMTI7NzAJLTI8L3A+CjxwPkpvc2UgTWFyaWEgT2xhemFiYWwJMzQtMzYmIzgyMTI7NzAJLTI8L3A+CjxwPk1hcmNvIERhd3NvbgkzNS0zNSYjODIxMjs3MAktMjwvcD4KPHA+QnJhbmR0IEpvYmUJMzQtMzYmIzgyMTI7NzAJLTI8L3A+CjxwPkZyYW4gUXVpbm4JMzUtMzUmIzgyMTI7NzAJLTI8L3A+CjxwPkdlb2ZmcmV5IFNpc2sJMzQtMzYmIzgyMTI7NzAJLTI8L3A+CjxwPlJ1c3MgQ29jaHJhbgkzNS0zNiYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+VGltIFBldHJvdmljCTM1LTM2JiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5CYXJ0IEJyeWFudAkzNi0zNSYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+UGV0ZXIgSmFjb2JzZW4JMzYtMzUmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPlNjb3R0IER1bmxhcAkzNC0zNyYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+R2VuZSBTYXVlcnMJMzYtMzUmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPkplZmYgU2x1bWFuCTM2LTM1JiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5LaXJrIFRyaXBsZXR0CTM0LTM3JiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5Eb3VnIEdhcndvb2QJMzUtMzYmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPk1hcmsgTyYjODIxNztNZWFyYQkzNS0zNiYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+U3RldmUgUGF0ZQkzNS0zNyYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5Ub2RkIEhhbWlsdG9uCTM2LTM2JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPlRvbSBCeXJ1bQkzNy0zNSYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5MYXJyeSBNaXplCTM1LTM3JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPkVzdGViYW4gVG9sZWRvCTM2LTM2JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPklhbiBXb29zbmFtCTM2LTM2JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPlNhbmR5IEx5bGUJMzktMzMmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+QmlsbHkgQW5kcmFkZQkzNy0zNSYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5LZW4gVGFuaWdhd2EJMzctMzUmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5BVFAgV09STEQgVE9VUjwvcD4KPHA+QUJOIEFNUk8gV29ybGQgVG91cm5hbWVudDwvcD4KPHA+KEF0IEFob3kmIzgyMTc7IFN0YWRpdW07IFJvdHRlcmRhbSwgTmV0aGVybGFuZHM7IFB1cnNlOiAkMi4yOCBtaWxsaW9uIChXVDUwMCk7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtSW5kb29yKTwvcD4KPHA+U2luZ2xlczwvcD4KPHA+UXVhcnRlcmZpbmFsczwvcD4KPHA+RGF2aWQgR29mZmluICg0KSwgQmVsZ2l1bSwgZGVmLiBUb21hcyBCZXJkeWNoICg2KSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIHdhbGtvdmVyLjwvcD4KPHA+R3JpZ29yIERpbWl0cm92ICgyKSwgQnVsZ2FyaWEsIGRlZi4gQW5kcmV5IFJ1YmxldiwgUnVzc2lhLCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPlJvZ2VyIEZlZGVyZXIgKDEpLCBTd2l0emVybGFuZCBkZWYuIFJvYmluIEhhYXNlLCBOZXRoZXJsYW5kcywgNC02LCA2LTEsIDYtMS48L3A+CjxwPkFuZHJlYXMgU2VwcGksIEl0YWx5LCBkZWYuIERhbmlpbCBNZWR2ZWRldiwgUnVzc2lhLCA3LTYgKDQpLCA0LTYsIDYtMy48L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIE9wZW48L3A+CjxwPihBdCBOYXNzYXUgVmV0ZXJhbnMgTWVtb3JpYWwgQ29saXNldW07IFVuaW9uZGFsZSwgTi5ZLjsgUHVyc2U6ICQ2NjgsNDYwIChXVDI1MCk7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtSW5kb29yKTwvcD4KPHA+U2luZ2xlczwvcD4KPHA+UXVhcnRlcmZpbmFsczwvcD4KPHA+QWRyaWFuIE1hbm5hcmlubyAoNCksIEZyYW5jZSwgZGVmLiBBZHJpYW4gTWVuZW5kZXotTWFjZWlyYXMsIFNwYWluLCA3LTUsIDItNiwgNi0zLjwvcD4KPHA+U2FtIFF1ZXJyZXkgKDIpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIEl2byBLYXJsb3ZpYywgQ3JvYXRpYSwgNy02ICg1KSwgNy02ICg0KS48L3A+CjxwPktlaSBOaXNoaWtvcmkgKDUpLCBKYXBhbiwgZGVmLiBSYWR1IEFsYm90LCBNb2xkb3ZhLCA0LTYsIDYtMywgNi0xLjwvcD4KPHA+QXJnZW50aW5hIE9wZW48L3A+CjxwPihBdCBCdWVub3MgQWlyZXMgTGF3biBUZW5uaXMgQ2x1YjsgQnVlbm9zIEFpcmVzLCBBcmdlbnRpbmE7IFB1cnNlOiAkNTY4LDE5MCAoV1QyNTApOyBTdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzPC9wPgo8cD5RdWFydGVyZmluYWxzPC9wPgo8cD5GZWRlcmljbyBEZWxib25pcywgQXJnZW50aW5hLCBkZWYuIEd1aWxsZXJtbyBHYXJjaWEtTG9wZXosIFNwYWluLCA2LTMsIDctNS48L3A+CjxwPkFsamF6IEJlZGVuZSwgU2xvdmVuaWEsIGRlZi4gRGllZ28gU2Nod2FydHptYW4gKDUpLCBBcmdlbnRpbmEsIDYtNCwgNi00LjwvcD4KPHA+R2FlbCBNb25maWxzLCBGcmFuY2UsIGRlZi4gTGVvbmFyZG8gTWF5ZXIsIEFyZ2VudGluYSwgNi00LCAzLTYsIDYtMy48L3A+CjxwPkRvbWluaWMgVGhpZW0gKDEpLCBBdXN0cmlhLCBkZWYuIEd1aWRvIFBlbGxhLCBBcmdlbnRpbmEsIDctNiAoNyksIDYtNC48L3A+CjxwPldUQSBUT1VSPC9wPgo8cD5RYXRhciBUb3RhbCBPcGVuPC9wPgo8cD4oQXQgVGhlIEtoYWxpZmEgVGVubmlzIENvbXBsZXg7IERvaGEsIFFhdGFyOyBQdXJzZTogJDMuMTcgbWlsbGlvbiAoUHJlbWllcik7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtT3V0ZG9vcik8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM8L3A+CjxwPlF1YXJ0ZXJmaW5hbHM8L3A+CjxwPkNhcm9saW5lIFdvem5pYWNraSAoMSksIERlbm1hcmssIGRlZi4gQW5nZWxpcXVlIEtlcmJlciAoOCksIEdlcm1hbnksIDctNiAoNCksIDEtNiwgNi0zLjwvcD4KPHA+UGV0cmEgS3ZpdG92YSAoMTYpLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBKdWxpYSBHb2VyZ2VzICg5KSwgR2VybWFueSwgNi00LCAyLTEgcmV0aXJlZC48L3A+CjxwPlNlbWlmaW5hbHM8L3A+CjxwPkdhcmJpbmUgTXVndXJ1emEgKDQpLCBTcGFpbiwgZGVmLiBTaW1vbmEgSGFsZXAgKDIpLCBSb21hbmlhLCB3YWxrb3Zlci48L3A+CjxwPlNPRlRCQUxMPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+Uk9CRVJUIE1PUlJJUyAzLCBLRU5UIFNUQVRFIDI8L3A+CjxwPlJvYmVydCBNb3JyaXMJMTAwCTAyMAkwCSYjODIxMjsJMwk4CTQ8L3A+CjxwPktlbnQgU3RhdGUJMDEwCTAxMAkwCSYjODIxMjsJMgkzCTA8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtDb3VsdGVyLCBSaWdnbGUgKDUpIGFuZCBHdWluZXk7IERvYmJpbiwgQnJvd25maWVsZCAoNikgYW5kIFNlbGxlLiBXJiM4MjEyO0NvdWx0ZXIsIDEtMi4gTCYjODIxMjtEb2JiaW4sIDAtMS4gU2F2ZSYjODIxMjtSaWdnbGUsIDEuIEhSJiM4MjEyO1JNOiBIaWdnaW5zICgxKS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFJvYmVydCBNb3JyaXMgMS00OyBLZW50IFN0YXRlIDAtMS48L3A+CjxwPktFTlQgU1RBVEUgMSwgQ09BU1RBTCBDQVJPTElOQSAwPC9wPgo8cD5LZW50IFN0YXRlCTAwMAkwMTAJMAkmIzgyMTI7CTEJMwkwPC9wPgo8cD5Db2FzdGFsIENhci4JMDAwCTAwMAkwCSYjODIxMjsJMAk0CTE8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtIdWNrIGFuZCBWb2RhbjsgQmVhc2xleS1Qb2xrbyBhbmQgU21pdGguIFcmIzgyMTI7SHVjaywgMS0wLiBMJiM4MjEyO0JlYXNsZXktUG9sa28sIDMtMS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogS2VudCBTdGF0ZSAxLTE7IENvYXN0YWwgQ2Fyb2xpbmEgNi0yLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Meet the Akron couple who feds say helped spread fentanyl and carfentanil in Northeast Ohio
Follow the international trail of fentanyl and carfentanil to remodeled Akron home
Police say Manchester student who dropped out made online threat to shoot at school
When Obama Had “Total Control of Congress”