Ohio.com / Uncategorized / Agate0221
Published: February 20, 2018 - 11:25 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBCQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5YYXZpZXIJNSYjMTg5OwlhdCBHRU9SR0VUT1dOPC9wPgo8cD5hdCBQUk9WSURFTkNFCTEmIzE4OTsJU2V0b24gSGFsbDwvcD4KPHA+YXQgU09VVEggQ0FST0xJTkEJMSYjMTg5OwlHZW9yZ2lhPC9wPgo8cD5hdCBJTkRJQU5BIFNUCTQmIzE4OTsJRXZhbnN2aWxsZTwvcD4KPHA+YXQgVU1BU1MJUEsJVmEgQ29tbW9ud2VhbHRoPC9wPgo8cD5hdCBTVC4gSk9TRVBIJiM4MjE3O1MJNwlHZW9yZ2UgTWFzb248L3A+CjxwPmF0IFBFTk4gU1QJMyYjMTg5OwlNaWNoaWdhbjwvcD4KPHA+VGV4YXMgVGVjaAk1CWF0IE9LTEFIT01BIFNUPC9wPgo8cD5hdCBHRU9SR0UgV0FTSElOR1RPTgkyJiMxODk7CVJpY2htb25kPC9wPgo8cD5hdCBEQVZJRFNPTgkxOCYjMTg5OwlGb3JkaGFtPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBDYXJvbGluYQk1JiMxODk7CWF0IFNZUkFDVVNFPC9wPgo8cD5hdCBTVC4gQk9OQVZFTlRVUkUJMTIJRHVxdWVzbmU8L3A+CjxwPmF0IFZJUkdJTklBCTIwJiMxODk7CUdlb3JnaWEgVGVjaDwvcD4KPHA+YXQgVklSR0lOSUEgVEVDSAkyJiMxODk7CUNsZW1zb248L3A+CjxwPlNNVQk3CWF0IEVBU1QgQ0FST0xJTkE8L3A+CjxwPmF0IFdJQ0hJVEEgU1QJMjAmIzE4OTsJVHVsYW5lPC9wPgo8cD5hdCBJTExJTk9JUyBTVAkyJiMxODk7CURyYWtlPC9wPgo8cD5Mb3lvbGEgb2YgQ2hpY2FnbwkzCWF0IFMuIElMTElOT0lTPC9wPgo8cD5UQ1UJNCYjMTg5OwlhdCBJT1dBIFNUPC9wPgo8cD5hdCBNSVNTT1VSSSBTVAk1CUJyYWRsZXk8L3A+CjxwPmF0IEFVQlVSTgk4JiMxODk7CUFsYWJhbWE8L3A+CjxwPmF0IFZJTExBTk9WQQkyMCYjMTg5OwlEZXBhdWw8L3A+CjxwPmF0IE1BUlFVRVRURQk1IFN0LglKb2huJiM4MjE3O3M8L3A+CjxwPmF0IEtBTlNBUyBTVAk0CVRleGFzPC9wPgo8cD5XYWtlIEZvcmVzdAk3CWF0IFBJVFRTQlVSR0g8L3A+CjxwPmF0IFRVTFNBCTImIzE4OTsJVUNGPC9wPgo8cD5hdCBEVUtFCTEyCUxvdWlzdmlsbGU8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQkyJiMxODk7CUlvd2E8L3A+CjxwPmF0IFRFTk5FU1NFRQk1CUZsb3JpZGE8L3A+CjxwPkJvaXNlIFN0CTgJYXQgQ09MT1JBRE8gU1Q8L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbyBTdAk4JiMxODk7CWF0IEFJUiBGT1JDRTwvcD4KPHA+Q2FsIFN0Li1GdWxsZXJ0b24JNAlhdCBVQyBSSVZFUlNJREU8L3A+CjxwPmF0IFVOTFYJMQlGcmVzbm8gU3Q8L3A+CjxwPmF0IE5FVkFEQQkyMyYjMTg5OwlTYW4gSm9zZSBTdDwvcD4KPHA+U09VVEhFUk4gQ0FMCTImIzE4OTsJYXQgQ09MT1JBRE88L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwktMTY2CU90dGF3YQkrMTU2PC9wPgo8cD5hdCBBTkFIRUlNCU9GRglEYWxsYXMJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBMQVMgVkVHQVMJT0ZGCUNhbGdhcnkJT0ZGPC9wPgo8cD5VcGRhdGVkIG9kZHMgYXZhaWxhYmxlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9QcmVnYW1lLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPlByZWdhbWUuY29tPC9hPjwvcD4KPHA+VFJBTlNBQ1RJT05TPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgU3BvcnRzIFRyYW5zYWN0aW9uczwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Qk9TVE9OIFJFRCBTT1ggJiM4MjEyOyBUcmFkZWQgT0YgQnJ5Y2UgQnJlbnR6IHRvIFBpdHRzYnVyZ2ggZm9yIGNhc2guPC9wPgo8cD5NSU5ORVNPVEEgVFdJTlMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIFRyZXZvciBNYXkgb24gdGhlIDYwLWRheSBETC4gQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggUkhQIEFuaWJhbCBTYW5jaGV6IG9uIGEgb25lLXllYXIgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFSSVpPTkEgRElBTU9OREJBQ0tTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFJIUCBTaGVsYnkgTWlsbGVyIG9uIHRoZSA2MC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5BVExBTlRBIEJSQVZFUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgUkhQIE1hdXJpY2lvIENhYnJlcmEgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuIEFncmVlZCB0byB0ZXJtcyB3aXRoIFJIUCBQZXRlciBNb3lsYW4uPC9wPgo8cD5QSVRUU0JVUkdIIFBJUkFURVMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIE5pY2sgQnVyZGkgb24gdGhlIDYwLWRheSBETC48L3A+CjxwPlNBTiBGUkFOQ0lTQ08gR0lBTlRTICYjODIxMjsgRGVzaWduYXRlZCBSSFAgSm9hbiBHcmVnb3JpbyBmb3IgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEJhc2tldGJhbGwgQXNzb2NpYXRpb248L3A+CjxwPkNIQVJMT1RURSBIT1JORVRTICYjODIxMjsgRmlyZWQgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIFJpY2ggQ2hvLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+SE9VU1RPTiBURVhBTlMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBMQiBCcmlhbiBDdXNoaW5nLjwvcD4KPHA+SkFDS1NPTlZJTExFIEpBR1VBUlMgJiM4MjEyOyBFeGVyY2lzZWQgdGhlaXIgMjAxOCBvcHRpb25zIG9uIFRFIE1hcmNlZGVzIExld2lzIGFuZCBPTCBUeWxlciBTaGF0bGV5IGFuZCBKb3NoIFdlbGxzLjwvcD4KPHA+VEFNUEEgQkFZIEJVQ0NBTkVFUlMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBSQiBEb3VnIE1hcnRpbi48L3A+CjxwPlRFTk5FU1NFRSBUSVRBTlMgJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBQSyBSeWFuIFN1Y2NvcCBvbiBhIG11bHRpLXllYXIgY29udHJhY3QgZXh0ZW5zaW9uLjwvcD4KPHA+Q2FuYWRpYW4gRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5FRE1PTlRPTiBFU0tJTU9TICYjODIxMjsgUmUtc2lnbmVkIERCIEFhcm9uIEdyeW1lcyB0byBhIG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+V0lOTklQRUcgQkxVRSBCT01CRVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIERCIFRldmluIEhvbWVyIGFuZCBXUiBDb3JleSBXYXNoaW5ndG9uLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DQUxHQVJZIEZMQU1FUyAmIzgyMTI7IFJlYXNzaWduZWQgRiBNb3JnYW4gS2xpbWNodWsgdG8gU3RvY2t0b24gKEFITCkuPC9wPgo8cD5DQVJPTElOQSBIVVJSSUNBTkVTICYjODIxMjsgQXNzaWduZWQgRyBDYWxsdW0gQm9vdGggYW5kIEYgU3BlbmNlciBTbWFsbG1hbiBmcm9tIENoYXJsb3R0ZSAoQUhMKSB0byBGbG9yaWRhIChFQ0hMKS48L3A+CjxwPkRFVFJPSVQgUkVEIFdJTkdTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRyBKYXJlZCBDb3JlYXUgZnJvbSBHcmFuZCBSYXBpZHMgKEFITCkgYW5kIEcgTWF0ZWogTWFjaG92c2t5IGZyb20gVG9sZWRvIChFQ0hMKSB0byBHcmFuZCBSYXBpZHMuPC9wPgo8cD5GTE9SSURBIFBBTlRIRVJTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRCBNaWNoYWVsIERvd25pbmcgZnJvbSBNYW5jaGVzdGVyIChFQ0hMKSB0byBTcHJpbmdmaWVsZCAoQUhMKS48L3A+CjxwPk1JTk5FU09UQSBXSUxEICYjODIxMjsgQXNzaWduZWQgRyBBZGFtIFZheSBhbmQgRiBDaGFzZSBMYW5nIGZyb20gSW93YSAoQUhMKSB0byBSYXBpZCBDaXR5IChFQ0hMKS48L3A+CjxwPk1PTlRSRUFMIENBTkFESUVOUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIEcgWmFjaGFyeSBGdWNhbGUgZnJvbSBCcmFtcHRvbiAoRUNITCkgdG8gTGF2YWwgKEFITCkuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBSQU5HRVJTICYjODIxMjsgVHJhZGVkIEQgTmljayBIb2xkZW4gdG8gQm9zdG9uIGZvciBEIFJvYiBPJiM4MjE3O0dhcmEgYW5kIGEgMjAxOCB0aGlyZC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrLjwvcD4KPHA+T1RUQVdBIFNFTkFUT1JTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRyBDaHJpcyBEcmllZGdlciBmcm9tIEJyYW1wdG9uIChFQ0hMKSB0byBCZWxsZXZpbGxlIChBSEwpLjwvcD4KPHA+VE9ST05UTyBNQVBMRSBMRUFGUyAmIzgyMTI7IFRyYWRlZCBGIEVyaWMgRmVociB0byBTYW4gSm9zZSBmb3IgYSAyMDIwIHNldmVudGgtcm91bmQgZHJhZnQgcGljay48L3A+CjxwPlZBTkNPVVZFUiBDQU5VQ0tTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEQgRXJpayBHdWRicmFuc29uIHRvIGEgdGhyZWUteWVhciBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24uPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5BSEwgJiM4MjEyOyBTdXNwZW5kZWQgU3lyYWN1c2UgRiBBbGV4IEdhbGxhbnQgdHdvIGdhbWVzLjwvcD4KPHA+TEVISUdIIFZBTExFWSBQSEFOVE9NUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIEYgQWxleCBLcnVzaGVsbnlza2kgb24gbG9hbiBmcm9tIFJlYWRpbmcgKEVDSEwpLjwvcD4KPHA+VVRJQ0EgU0VOQVRPUlMgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBHIE1pY2hhZWwgR2FydGVpZyBmcm9tIEthbGFtYXpvbyAoRUNITCkuPC9wPgo8cD5FQ0hMPC9wPgo8cD5BVExBTlRBIEdMQURJQVRPUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgRCBCcmFuZG9uIFBmZWlsLjwvcD4KPHA+QlJBTVBUT04gQkVBU1QgJiM4MjEyOyBDbGFpbWVkIEcgV2lsbCBLaW5nIG9mZiB3YWl2ZXJzIGZyb20gV2hlZWxpbmcuIExvYW5lZCBEIE1hdHQgUGV0Z3JhdmUgdG8gTGF2YWwgKEVDSEwpLjwvcD4KPHA+RkxPUklEQSBFVkVSQkxBREVTICYjODIxMjsgUmVsZWFzZWQgRCBTZWFuIFJvYmVydHNvbi48L3A+CjxwPktBTEFNQVpPTyBXSU5HUyAmIzgyMTI7IEFkZGVkIEcgRGF2ZSBEZXNhbmRlciBhcyBlbWVyZ2VuY3kgYmFja3VwLjwvcD4KPHA+TUFOQ0hFU1RFUiBNT05BUkNIUyAmIzgyMTI7IEFkZGVkIEcgTmljayBOaWVkZXJ0IGFzIGVtZXJnZW5jeSBiYWNrdXAuPC9wPgo8cD5SQVBJRCBDSVRZIFJVU0ggJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBHIEpvcmRhbiBEb3ppZXIgYXMgZW1lcmdlbmN5IGJhY2t1cC48L3A+CjxwPlNPVVRIIENBUk9MSU5BIFNUSU5HUkFZUyAmIzgyMTI7IExvYW5lZCBEIEpvZXkgTGVhY2ggdG8gSGFydGZvcmQgKEVDSEwpLjwvcD4KPHA+VE9MRURPIFdBTExFWUUgJiM4MjEyOyBMb2FuZWQgRiBDaHJpc3RpYW4gSGlsYnJpY2ggdG8gQ2hpY2FnbyAoQUhMKS48L3A+CjxwPlRVTFNBIE9JTEVSUyAmIzgyMTI7IEFkZGVkIEcgSWFuIEtlc2VyaWNoIGFzIGVtZXJnZW5jeSBiYWNrdXAuPC9wPgo8cD5XT1JDRVNURVIgUkFJTEVSUyAmIzgyMTI7IEFkZGVkIEcgSm9lIFNwYWdub2xpIGFzIGVtZXJnZW5jeSBiYWNrdXAuPC9wPgo8cD5TT0NDRVI8L3A+CjxwPk1ham9yIExlYWd1ZSBTb2NjZXI8L3A+CjxwPlNFQVRUTEUgU09VTkRFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgTS9GIExhbWFyIE5lYWdsZSBhbmQgRyBDYWxsZSBCcm93bi48L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPk5DQUEgJiM4MjEyOyBVcGhlbGQgc2FuY3Rpb25zIG9uIExvdWlzdmlsbGUmIzgyMTc7cyBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIHByb2dyYW0sIHdoaWNoIGluY2x1ZGUgdmFjYXRpbmcgaXRzIDIwMTMgTkNBQSBjaGFtcGlvbnNoaXAgYW5kIDEyMyB2aWN0b3JpZXMgYmV0d2VlbiAyMDEyLTE1LjwvcD4KPHA+TUlDSElHQU4gJiM4MjEyOyBOYW1lZCBKaW0gTWNFbHdhaW4gd2lkZSByZWNlaXZlcnMgY29hY2guPC9wPgo8cD5NSVNTSVNTSVBQSSBTVEFURSAmIzgyMTI7IEFubm91bmNlZCB0aGUgcmVzaWduYXRpb24gb2YgYmFzZWJhbGwgY29hY2ggQW5keSBDYW5uaXphcm8uIFByb21vdGVkIHBpdGNoaW5nIGNvYWNoIEdhcnkgSGVuZGVyc29uIHRvIGludGVyaW0gaGVhZCBjb2FjaC48L3A+CjxwPlBFTk4gU1RBVEUgJiM4MjEyOyBQcm9tb3RlZCB0cmFpbmVyIFJlbmVlIE1lc3NpbmEgdG8gYXNzaXN0YW50IGF0aGxldGljIGRpcmVjdG9yIGZvciBhdGhsZXRpYyB0cmFpbmluZyBzZXJ2aWNlcy48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkJNjAJNDAJMTcJMwk4MwkyMTUJMTYxPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JNTcJMzYJMTMJOAk4MAkxODgJMTQwPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTYyCTM3CTIwCTUJNzkJMjA1CTE3MjwvcD4KPHA+RmxvcmlkYQk1NwkyNgkyNQk2CTU4CTE2NgkxODY8L3A+CjxwPkRldHJvaXQJNTkJMjQJMjYJOQk1NwkxNTcJMTc3PC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAk1OQkyMgkyOQk4CTUyCTE1MQkxODg8L3A+CjxwPk90dGF3YQk1OAkyMQkyOAk5CTUxCTE1OAkyMDQ8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8JNjAJMTcJMzIJMTEJNDUJMTQzCTE5ODwvcD4KPHA+TWV0cm9wb2xpdGFuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTYwCTM0CTE5CTcJNzUJMTg3CTE4MDwvcD4KPHA+UGl0dHNidXJnaAk2MQkzNQkyMgk0CTc0CTE5NQkxODA8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQk2MAkzMQkxOQkxMAk3MgkxODEJMTc0PC9wPgo8cD5OZXcgSmVyc2V5CTYwCTMxCTIxCTgJNzAJMTgxCTE4MzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cwk2MAkzMAkyNQk1CTY1CTE1OQkxNzA8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNhcm9saW5hCTYwCTI3CTIzCTEwCTY0CTE2MgkxODA8L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzCTYxCTI5CTI2CTYJNjQJMjAzCTIxOTwvcD4KPHA+Ti5ZLiBSYW5nZXJzCTYwCTI3CTI4CTUJNTkJMTczCTE5MTwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5OYXNodmlsbGUJNTkJMzYJMTQJOQk4MQkxODUJMTU0PC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZwk2MAkzNQkxNgk5CTc5CTE5OQkxNjE8L3A+CjxwPkRhbGxhcwk1OQkzNAkyMQk0CTcyCTE3OQkxNTc8L3A+CjxwPlN0LiBMb3Vpcwk2MQkzNAkyMwk0CTcyCTE3MwkxNTY8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YQk1OQkzMgkyMAk3CTcxCTE3NwkxNjk8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTU4CTMxCTIzCTQJNjYJMTc5CTE3MzwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk2MAkyNQkyNwk4CTU4CTE3MAkxNzM8L3A+CjxwPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlZlZ2FzCTU5CTM5CTE2CTQJODIJMjAyCTE2MDwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNjAJMzIJMTkJOAk3NAkxNzgJMTYzPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwk2MAkzMgkyMgk1CTcxCTE3NAkxNDk8L3A+CjxwPkFuYWhlaW0JNjEJMzAJMjAJMTEJNzEJMTY5CTE3MDwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeQk2MAkzMAkyMQk5CTY5CTE2OQkxNzU8L3A+CjxwPkVkbW9udG9uCTU4CTI0CTMwCTQJNTIJMTYyCTE5MTwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyCTU5CTIzCTMwCTYJNTIJMTU3CTE4OTwvcD4KPHA+QXJpem9uYQk1OQkxNwkzMgkxMAk0NAkxNDMJMTk3PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiAgICAgTk9URTo8L3N0cm9uZz4gVHdvIHBvaW50cyBmb3IgYSB3aW4sIG9uZSBwb2ludCBmb3Igb3ZlcnRpbWUgbG9zcy4gVG9wIHRocmVlIHRlYW1zIGluIGVhY2ggZGl2aXNpb24gYW5kIHR3byB3aWxkIGNhcmRzIHBlciBjb25mZXJlbmNlIGFkdmFuY2UgdG8gcGxheW9mZnMuPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPk5hc2h2aWxsZSA1LCBPdHRhd2EgMjwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgMywgQ2hpY2FnbyAxPC9wPgo8cD5BbmFoZWltIDIsIFZlZ2FzIDA8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEgMywgTW9udHJlYWwgMiAoT1QpPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkgNCwgV2FzaGluZ3RvbiAyPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cyAyLCBOZXcgSmVyc2V5IDE8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gMSwgRmxvcmlkYSAwPC9wPgo8cD5OYXNodmlsbGUgMywgRGV0cm9pdCAyPC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZSAzLCBTdC4gTG91aXMgMjwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgNCwgV2lubmlwZWcgMzwvcD4KPHA+Qm9zdG9uIGF0IEVkbW9udG9uLCBsYXRlPC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbyBhdCBWYW5jb3V2ZXIsIGxhdGU8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5PdHRhd2EgYXQgQ2hpY2FnbywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5EYWxsYXMgYXQgQW5haGVpbSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeSBhdCBWZWdhcywgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkJMVUUgSkFDS0VUUyAyLCBERVZJTFMgMTwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMJMQkxCTAmIzgyMTI7MjwvcD4KPHA+TmV3IEplcnNleQkwCTEJMCYjODIxMjsxPC9wPgo8cD5GaXJzdCBQZXJpb2QmIzgyMTI7MSwgQ29sdW1idXMsIEplbm5lciA2IChXZXJlbnNraSksIDU6MTkuIDxzdHJvbmc+UGVuYWx0aWVzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO0NvbGVtYW4sIE5KLCAoaW50ZXJmZXJlbmNlKSwgMTI6MzU7IER1Ymluc2t5LCBDQkosICh0cmlwcGluZyksIDE1OjA0LjwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFBlcmlvZCYjODIxMjsyLCBOZXcgSmVyc2V5LCBIYWxsIDI1IChIaXNjaGllciksIDE6MzQuIDMsIENvbHVtYnVzLCBIYXJyaW5ndG9uIDIgKFBhbmFyaW4sIER1Ym9pcyksIDEzOjEwLiA8c3Ryb25nPlBlbmFsdGllczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtTdGFmZm9yZCwgTkosIChlbGJvd2luZyksIDE6NDU7IE5vZXNlbiwgTkosIChoaWdoIHN0aWNraW5nKSwgMjA6MDAuPC9wPgo8cD5UaGlyZCBQZXJpb2QmIzgyMTI7Tm9uZS4gPHN0cm9uZz5QZW5hbHRpZXM8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7RHViaW5za3ksIENCSiwgKGludGVyZmVyZW5jZSksIDY6NDQuPC9wPgo8cD5TaG90cyBvbiBHb2FsJiM4MjEyO0NvbHVtYnVzIDEzLTItNCYjODIxMjsxOS4gTmV3IEplcnNleSAxMS0xMS05JiM4MjEyOzMxLiBQb3dlci1wbGF5IG9wcG9ydHVuaXRpZXMmIzgyMTI7Q29sdW1idXMgMCBvZiAzOyBOZXcgSmVyc2V5IDAgb2YgMi4gR29hbGllcyYjODIxMjtDb2x1bWJ1cywgQm9icm92c2t5IDI1LTE5LTUgKDMxIHNob3RzLTMwIHNhdmVzKS4gTmV3IEplcnNleSwgS2lua2FpZCAxMy04LTIgKDE5LTE3KS4gQXR0LiYjODIxMjsxNCwwMjQgKDE2LDUxNCkuIFQmIzgyMTI7MjoxOC4gUmVmZXJlZXMmIzgyMTI7VG9tIEtvd2FsLCBKb24gTWNsc2FhYy4gTGluZXNtZW4mIzgyMTI7R3JlZyBEZXZvcnNraSwgVG9ueSBTZXJpY29sby48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UFJFREFUT1JTIDMsIFJFRCBXSU5HUyAyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OYXNodmlsbGUJMgkwCTEmIzgyMTI7MzwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAkwCTEJMSYjODIxMjsyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFBlcmlvZDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsxLCBOYXNodmlsbGUsIEhhcnRuZWxsIDkgKEVsbGlzLCBKb3NpKSwgNDoxOC4gMiwgTmFzaHZpbGxlLCBUdXJyaXMgMTAgKFNtaXRoLCBKb3NpKSwgOTozNS4gPHN0cm9uZz5QZW5hbHRpZXM8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7TnlxdWlzdCwgREVULCAodHJpcHBpbmcpLCAxOTozMC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2Vjb25kIFBlcmlvZDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjszLCBEZXRyb2l0LCBBdGhhbmFzaW91IDExIChMYXJraW4pLCAxMDoxMi4gPHN0cm9uZz5QZW5hbHRpZXM8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7RW1lbGluLCBOU0gsIChjbG9zaW5nIGhhbmQgb24gdGhlIHB1Y2spLCAxMjo0MC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGhpcmQgUGVyaW9kPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOzQsIE5hc2h2aWxsZSwgQXJ2aWRzc29uIDIxIChFbGxpcywgU3ViYmFuKSwgNDo1MC4gNSwgRGV0cm9pdCwgVGF0YXIgMTYgKEFiZGVsa2FkZXIsIEF0aGFuYXNpb3UpLCA3OjU0LiA8c3Ryb25nPlBlbmFsdGllczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtXYXRzb24sIE5TSCwgKGludGVyZmVyZW5jZSksIDU6NDguIFN1YmJhbiwgTlNILCAoaW50ZXJmZXJlbmNlKSwgMTk6MzIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIEdvYWw8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7TmFzaHZpbGxlIDE1LTctNyYjODIxMjsyOS4gRGV0cm9pdCA4LTE0LTE0JiM4MjEyOzM2LiA8c3Ryb25nPlBvd2VyLXBsYXkgb3Bwb3J0dW5pdGllczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtOYXNodmlsbGUgMCBvZiAxLiBEZXRyb2l0IDAgb2YgMy4gPHN0cm9uZz5Hb2FsaWVzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO05hc2h2aWxsZSwgU2Fyb3MgNi01LTUgKDM2IHNob3RzLTM0IHNhdmVzKS4gRGV0cm9pdCwgSG93YXJkIDE2LTE5LTYgKDI5LTI2KS4gPHN0cm9uZz5BdHQuPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOzE5LDUxNSAoMjAsMDAwKS4gPHN0cm9uZz5UPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOzI6MzMuIDxzdHJvbmc+UmVmZXJlZXM8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7RnJhbmNpcyBDaGFycm9uLCBEYW4gTyYjODIxNztIYWxsb3Jhbi4gPHN0cm9uZz5MaW5lc21lbjwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtEZXJlayBBbWVsbCwgQnJhZCBLb3ZhY2hpay48L3A+CjxwPkFITDwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZDwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgVG9yb250bywgMTEgYS5tLjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSBhdCBVdGljYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IEdyYW5kIFJhcGlkcywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN0b2NrdG9uIGF0IENsZXZlbGFuZCwgNyBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSBhdCBSb2NoZXN0ZXIsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlIGF0IE1hbml0b2JhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlIGF0IE9udGFyaW8sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlRFTk5JUzwvcD4KPHA+QVRQIFdPUkxEIFRPVVI8L3A+CjxwPlJpbyBPcGVuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBKb2NrZXkgQ2x1YiBCcmFzaWxlaXJvOyBSaW8gZGUgSmFuZWlybzsgUHVyc2U6ICQxLjcgbWlsbGlvbiAoV1Q1MDApOyBTdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkRpZWdvIFNjaHdhcnR6bWFuICg2KSwgQXJnZW50aW5hLCBkZWYuIENhc3BlciBSdXVkLCBOb3J3YXksIDQtMSByZXRpcmVkLjwvcD4KPHA+Tmljb2xhcyBLaWNrZXIsIEFyZ2VudGluYSwgZGVmLiBWaWN0b3IgRXN0cmVsbGEgQnVyZ29zLCBEb21pbmljYW4gUmVwdWJsaWMsIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+UGFibG8gQ3VldmFzICg3KSwgVXJ1Z3VheSwgZGVmLiBUaGlhZ28gTW9udGVpcm8sIEJyYXppbCwgNi03ICg1KSwgNy02ICgxMCksIDYtMy48L3A+CjxwPlBhYmxvIEFuZHVqYXIsIFNwYWluLCBkZWYuIEdlcmFsZCBNZWx6ZXIsIEF1c3RyaWEsIDctNSwgNi0yLjwvcD4KPHA+RmVkZXJpY28gRGVsYm9uaXMsIEFyZ2VudGluYSwgZGVmLiBKaXJpIFZlc2VseSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIDYtMywgMy0yIHJldGlyZWQuPC9wPgo8cD5BbGpheiBCZWRlbmUsIFNsb3ZlbmlhLCBkZWYuIEFuZHJlYXMgSGFpZGVyLU1hdXJlciwgQXVzdHJpYSwgNy01LCA2LTAuPC9wPgo8cD5QYWJsbyBDYXJyZW5vIEJ1c3RhICgzKSwgU3BhaW4sIGRlZi4gTWFyY28gQ2VjY2hpbmF0bywgSXRhbHksIDYtNCwgNi0xLjwvcD4KPHA+R2FlbCBNb25maWxzLCBGcmFuY2UsIGRlZi4gSG9yYWNpbyBaZWJhbGxvcywgQXJnZW50aW5hLCA3LTUsIDMtNiwgNy01LjwvcD4KPHA+RG9taW5pYyBUaGllbSAoMiksIEF1c3RyaWEsIGRlZi4gRHVzYW4gTGFqb3ZpYywgU2VyYmlhLCA2LTIsIDctNS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Um9tYW4gSmViYXZ5LCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgYW5kIExlb25hcmRvIE1heWVyLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gR3VpbGxlcm1vIEdhcmNpYS1Mb3BleiBhbmQgQWxiZXJ0IFJhbW9zLVZpbm9sYXMsIFNwYWluLCA2LTIsIDYtNyAoNSksIDEwLTcuPC9wPgo8cD5TYW50aWFnbyBHb256YWxleiwgTWV4aWNvLCBhbmQgSnVsaW8gUGVyYWx0YSAoNCksIENoaWxlLCBkZWYuIEZhYmlvIEZvZ25pbmksIEl0YWx5LCBhbmQgTWFyYyBMb3BleiwgU3BhaW4sIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+R3VpZG8gUGVsbGEgYW5kIERpZWdvIFNjaHdhcnR6bWFuLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gSGFucyBQb2RsaXBuaWstQ2FzdGlsbG8sIENoaWxlLCBhbmQgQW5kcmVpIFZhc2lsZXZza2ksIEJlbGFydXMsIDYtMywgMi02LCAxMC0zLjwvcD4KPHA+T3BlbiAxMyBQcm92ZW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgUGFsYWlzIGRlcyBTcG9ydHM7IE1hcnNlaWxsZSwgRnJhbmNlOyBQdXJzZTogJDgwMCw4ODAgKFdUMjUwKTsgU3VyZmFjZTogSGFyZC1JbmRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkZpbGlwIEtyYWppbm92aWMgKDgpLCBTZXJiaWEsIGRlZi4gSm9hbyBTb3VzYSwgUG9ydHVnYWwsIDMtNiwgNi00LCA2LTQuPC9wPgo8cD5LYXJlbiBLaGFjaGFub3YgKDkpLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gUnViZW4gQmVtZWxtYW5zLCBCZWxnaXVtLCA2LTMsIDctNiAoMikuPC9wPgo8cD5JbHlhIEl2YXNoa2EsIEJlbGFydXMsIGRlZi4gTGFzbG8gRGplcmUsIFNlcmJpYSwgNi0zLCA2LTEuPC9wPgo8cD5TdGVmYW5vIFRyYXZhZ2xpYSwgSXRhbHksIGRlZi4gSHVnbyBHYXN0b24sIEZyYW5jZSwgNi0yLCA2LTIuPC9wPgo8cD5HaWxsZXMgU2ltb24sIEZyYW5jZSwgZGVmLiBNYXhpbWlsaWFuIE1hcnRlcmVyLCBHZXJtYW55LCA3LTYgKDMpLCA3LTYgKDQpLjwvcD4KPHA+UGllcnJlLUh1Z3VlcyBIZXJiZXJ0LCBGcmFuY2UsIGRlZi4gTm9yYmVydCBHb21ib3MsIFNsb3Zha2lhLCA2LTIsIDctNiAoMykuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJvaGFuIEJvcGFubmEsIEluZGlhLCBhbmQgRWRvdWFyZCBSb2dlci1WYXNzZWxpbiAoMiksIEZyYW5jZSwgZGVmLiBLZW4gU2t1cHNraSwgQnJpdGFpbiwgYW5kIFN0ZWZhbm9zIFRzaXRzaXBhcywgR3JlZWNlLCAyLTYsIDYtMywgMTAtNi48L3A+CjxwPkZsb3JpbiBNZXJnZWEsIFJvbWFuaWEsIGFuZCBEYW5pZWwgTmVzdG9yLCBDYW5hZGEsIGRlZi4gRGFtaXIgRHp1bWh1ciwgQm9zbmlhLUhlcnplZ292aW5hLCBhbmQgQW50b25pbyBTYW5jaWMsIENyb2F0aWEsIDctNiAoMTApLCA2LTQuPC9wPgo8cD5KdWxpZW4gQmVubmV0ZWF1IGFuZCBOaWNvbGFzIE1haHV0ICgzKSwgRnJhbmNlLCBkZWYuIFNhbmRlciBBcmVuZHMgYW5kIE1hdHdlIE1pZGRlbGtvb3AsIE5ldGhlcmxhbmRzLCA2LTcgKDMpLCA2LTMsIDEwLTQuPC9wPgo8cD5BbmRyZSBCZWdlbWFubiwgR2VybWFueSwgYW5kIE1pa2hhaWwgS3VrdXNoa2luLCBLYXpha2hzdGFuLCBkZWYuIEFudG9pbmUgSG9hbmcgYW5kIEFsZXhhbmRyZSBNdWxsZXIsIEZyYW5jZSwgNy02ICg5KSwgNy02ICg0KS48L3A+CjxwPlJhdmVuIEtsYWFzZW4sIFNvdXRoIEFmcmljYSwgYW5kIE1pY2hhZWwgVmVudXMgKDEpLCBOZXcgWmVhbGFuZCwgZGVmLiBUaG9tYXMgRmFiYmlhbm8gYW5kIFN0ZWZhbm8gVHJhdmFnbGlhLCBJdGFseSwgNi0zLCA2LTMuPC9wPgo8cD5EZWxyYXkgQmVhY2ggSW50ZXJuYXRpb25hbDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgRGVscmF5IEJlYWNoIFN0YWRpdW0gJmFtcDsgVGVubmlzIENlbnRlcjsgRGVscmF5IEJlYWNoLCBGbGEuOyBQdXJzZTogJDU1NiwwMTAgKFdUMjUwKTsgU3VyZmFjZTogSGFyZC1PdXRkb29yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5SZWlsbHkgT3BlbGthLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIFJ5YW4gSGFycmlzb24sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDctNiAoNSksIDctNiAoNikuPC9wPgo8cD5QZXRlciBHb2pvd2N6eWssIEdlcm1hbnksIHZzLiBMdWthcyBMYWNrbywgU2xvdmFraWEsIDMtNiwgNy01LCA2LTEuPC9wPgo8cD5Kb2huIElzbmVyICg2KSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBSYWR1IEFsYm90LCBNb2xkb3ZhLCA1LTcsIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+TWlsb3MgUmFvbmljICg5KSwgQ2FuYWRhLCBkZWYuIFRhcm8gRGFuaWVsLCBKYXBhbiwgNi0xLCA3LTUuPC9wPgo8cD5TdGV2ZSBKb2huc29uLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIE5pa29sb3ogQmFzaWxhc2h2aWxpLCBHZW9yZ2lhLCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPkZyYW5rbyBTa3Vnb3IsIENyb2F0aWEsIGRlZi4gQWxleGFuZGVyIEJ1YmxpaywgS2F6YWtoc3RhbiwgNi0yLCA3LTUuPC9wPgo8cD5KYXJlZCBEb25hbGRzb24sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gUGV0ZXIgUG9sYW5za3ksIENhbmFkYSwgNy02ICg2KSwgNi0xLjwvcD4KPHA+RXZnZW55IERvbnNrb3ksIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBEYXJpYW4gS2luZywgQmFyYmFkb3MsIDYtNCwgNi0yLjwvcD4KPHA+RGVuaXMgU2hhcG92YWxvdiwgQ2FuYWRhLCBkZWYuIEl2byBLYXJsb3ZpYywgQ3JvYXRpYSwgNy01LCA3LTYgKDQpLjwvcD4KPHA+TWlraGFpbCBZb3V6aG55LCBSdXNzaWEsIGRlZi4gRHVkaSBTZWxhLCBJc3JhZWwsIDctNSwgNi00LjwvcD4KPHA+VGF5bG9yIEZyaXR6LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIFNhbSBRdWVycmV5ICg0KSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgMi02LCA2LTMsIDctNiAoNCkuPC9wPgo8cD5KdWFuIE1hcnRpbiBkZWwgUG90cm8gKDIpLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gSmVyZW15IENoYXJkeSwgRnJhbmNlLCA2LTIsIDYtNC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWF0dGhldyBFYmRlbiwgQXVzdHJhbGlhLCBhbmQgRG9uYWxkIFlvdW5nLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIE1heCBNaXJueWksIEJlbGFydXMsIGFuZCBQaGlsaXBwIE9zd2FsZCAoMiksIEF1c3RyaWEsIDMtNiwgNy02ICgxKSwgMTAtNS48L3A+CjxwPkphY2sgU29jayBhbmQgSmFja3NvbiBXaXRocm93LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIExlYW5kZXIgUGFlcyBhbmQgUHVyYXYgUmFqYSwgSW5kaWEsIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+V1RBIFRPVVI8L3A+CjxwPkR1YmFpIER1dHkgRnJlZSBDaGFtcGlvbnNoaXBzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBEdWJhaSBEdXR5IEZyZWUgVGVubmlzIFN0YWRpdW07IER1YmFpLCBVbml0ZWQgQXJhYiBFbWlyYXRlczsgUHVyc2U6ICQ3MzMsOTAwIChQcmVtaWVyKTsgU3VyZmFjZTogSGFyZC1PdXRkb29yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DaUNpIEJlbGxpcywgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBFbGlzZSBNZXJ0ZW5zLCBCZWxnaXVtLCA2LTMsIDYtMy48L3A+CjxwPldhbmcgUWlhbmcsIENoaW5hLCBkZWYuIEtpa2kgQmVydGVucywgTmV0aGVybGFuZHMsIDYtMywgNi0wLjwvcD4KPHA+QW5ldHQgS29udGF2ZWl0LCBFc3RvbmlhLCBkZWYuIFNhbSBTdG9zdXIsIEF1c3RyYWxpYSwgMS02LCA2LTIsIDYtNC48L3A+CjxwPkNhcmxhIFN1YXJleiBOYXZhcnJvLCBTcGFpbiwgZGVmLiBTb2Z5YSBaaHVrLCBSdXNzaWEsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+U2FyYSBFcnJhbmksIEl0YWx5LCBkZWYuIExlc2lhIFRzdXJlbmtvLCBVa3JhaW5lLCA2LTQsIDYtMy48L3A+CjxwPkFuZ2VsaXF1ZSBLZXJiZXIgKDYpLCBHZXJtYW55LCBkZWYuIEJhcmJvcmEgU3RyeWNvdmEsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCA2LTIsIDYtMS48L3A+CjxwPkNhcm9saW5lIEdhcmNpYSAoNSksIEZyYW5jZSwgZGVmLiBMdWNpZSBTYWZhcm92YSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIDYtMywgNy01LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Eb3VibGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OaWNvbGUgTWVsaWNoYXIsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFuZCBLdmV0YSBQZXNjaGtlLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBKZWxlbmEgT3N0YXBlbmtvIGFuZCBBbmFzdGFzaWphIFNldmFzdG92YSwgTGF0dmlhLCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPkVrYXRlcmluYSBNYWthcm92YSBhbmQgRWxlbmEgVmVzbmluYSAoMSksIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBTaHVrbyBBb3lhbWEsIEphcGFuLCBhbmQgS2F0YXJpbmEgU3JlYm90bmlrLCBTbG92ZW5pYSwgNi0xLCA2LTIuPC9wPgo8cD5BbGljamEgUm9zb2xza2EsIFBvbGFuZCwgYW5kIEFiaWdhaWwgU3BlYXJzLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIEFuYXN0YXNpYSBQYXZseXVjaGVua292YSwgUnVzc2lhLCBhbmQgT2xnYSBTYXZjaHVrLCBVa3JhaW5lLCA2LTIsIDYtMC48L3A+CjxwPkxhdGlzaGEgQ2hhbiwgVGFpd2FuLCBhbmQgQW5kcmVhIFNlc3RpbmkgSGxhdmFja292YSAoMiksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIE5hZGlpYSBLaWNoZW5vaywgVWtyYWluZSwgYW5kIEFuYXN0YXNpYSBSb2Rpb25vdmEsIEF1c3RyYWxpYSwgNi0zLCA2LTEuPC9wPgo8cD5Ic2llaCBTdS13ZWksIFRhaXdhbiwgYW5kIFBlbmcgU2h1YWkgKDQpLCBDaGluYSwgdnMuIEtpa2kgQmVydGVucyBhbmQgRGVtaSBTY2h1dXJzLCBOZXRoZXJsYW5kcywgNi0xLCA2LTAuPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5OQkE8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JNDEJMTYJLjcxOQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Cb3N0b24JNDAJMTkJLjY3OAkyPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJMzAJMjUJLjU0NQkxMDwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMjMJMzYJLjM5MAkxOTwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4JMTkJNDAJLjMyMgkyMzwvcD4KPHA+U291dGhlYXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTMzCTI0CS41NzkJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TWlhbWkJMzAJMjgJLjUxNwkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUJMjQJMzMJLjQyMQk5PC9wPgo8cD5PcmxhbmRvCTE4CTM5CS4zMTYJMTU8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJMTgJNDEJLjMwNQkxNjwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kCTM0CTIyCS42MDcJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQkzMwkyNQkuNTY5CTI8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQkzMgkyNQkuNTYxCTImIzE4OTs8L3A+CjxwPkRldHJvaXQJMjgJMjkJLjQ5MQk2JiMxODk7PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTIwCTM3CS4zNTEJMTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+U291dGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uCTQ0CTEzCS43NzIJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8JMzUJMjQJLjU5MwkxMDwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMJMzEJMjYJLjU0NAkxMzwvcD4KPHA+TWVtcGhpcwkxOAkzOAkuMzIxCTI1JiMxODk7PC9wPgo8cD5EYWxsYXMJMTgJNDAJLjMxMAkyNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMzYJMjUJLjU5MAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTMzCTI2CS41NTkJMjwvcD4KPHA+RGVudmVyCTMyCTI2CS41NTIJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJMzIJMjYJLjU1MgkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5VdGFoCTMwCTI4CS41MTcJNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+R29sZGVuIFN0YXRlCTQ0CTE0CS43NTkJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TC5BLiBDbGlwcGVycwkzMAkyNgkuNTM2CTEzPC9wPgo8cD5MLkEuIExha2VycwkyMwkzNAkuNDA0CTIwJiMxODk7PC9wPgo8cD5TYWNyYW1lbnRvCTE4CTM5CS4zMTYJMjUmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBob2VuaXgJMTgJNDEJLjMwNQkyNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZC48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQuPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Ccm9va2x5biBhdCBDaGFybG90dGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgT3JsYW5kbywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEgYXQgQ2hpY2FnbywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IENsZXZlbGFuZCwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5IGF0IFNhY3JhbWVudG8sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkwuQS4gQ2xpcHBlcnMgYXQgR29sZGVuIFN0YXRlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5OQkFHTDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Tm8gZ2FtZXMgc2NoZWR1bGVkPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5HcmVlbnNib3JvIGF0IExha2VsYW5kLCAxMSBhLm0uPC9wPgo8cD5EZWxhd2FyZSBhdCBXaW5keSBDaXR5LCAxMSBhLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9rbGFob21hIENpdHkgYXQgQ2FudG9uLCA3IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1haW5lIGF0IExvbmcgSXNsYW5kLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkVyaWUgYXQgUmFwdG9ycywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Jb3dhIGF0IFdlc3RjaGVzdGVyLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoZXJuIEFyaXpvbmEgYXQgTWVtcGhpcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5BdXN0aW4gYXQgVGV4YXMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+Rm9ydCBXYXluZSBhdCBXaXNjb25zaW4sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+U2FsdCBMYWtlIENpdHkgYXQgUmVubywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBNRU48L3A+CjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RUFTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UmhvZGUgSXNsYW5kIDk1LCBMYSBTYWxsZSA5MywgT1Q8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEg8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkZ1cm1hbiA3NiwgVk1JIDU0PC9wPgo8cD5NZXJjZXIgODEsIFcuIENhcm9saW5hIDY0PC9wPgo8cD5OQyBTdGF0ZSA4MiwgQm9zdG9uIENvbGxlZ2UgNjY8L3A+CjxwPlRoZSBDaXRhZGVsIDg0LCBFVFNVIDgyPC9wPgo8cD5VTkMtR3JlZW5zYm9ybyA3NiwgV29mZm9yZCA2NjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NSURXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIDgxLCBCb3dsaW5nIEdyZWVuIDc5PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5CYWxsIFN0LiA3NywgTi4gSWxsaW5vaXMgNjg8L3A+CjxwPkJ1dGxlciA5MywgQ3JlaWdodG9uIDcwPC9wPgo8cD5FLiBNaWNoaWdhbiA4NSwgVG9sZWRvIDc5PC9wPgo8cD5NaWFtaSAoT2hpbykgODQsIEJ1ZmZhbG8gODE8L3A+CjxwPk1pY2hpZ2FuIFN0LiA4MSwgSWxsaW5vaXMgNjE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+T2hpbyA4OCwgS2VudCBTdGF0ZSA3Njwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5PaGlvIFN0YXRlIDc5LCBSdXRnZXJzIDUyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XLiBNaWNoaWdhbiA4MywgQ2VudC4gTWljaGlnYW4gODEsIE9UPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWlzc2lzc2lwcGkgU3QuIDkzLCBUZXhhcyBBJmFtcDtNIDgxPC9wPgo8cD5XZXN0IFZpcmdpbmlhIDcxLCBCYXlsb3IgNjA8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPgo8cD5Oby4gMTYgT0hJTyBTVEFURSA3OSwgUlVUR0VSUyA1MjwvcD4KPHA+UlVUR0VSUyAoMTMtMTcpJiM4MjEyO09tb3J1eWkgMi01IDAtMCA0LCBEb29yc29uIDAtMCAwLTAgMCwgU2FuZGVycyA2LTE1IDAtMCAxMiwgTS5XaWxsaWFtcyAxLTUgMC0wIDIsIFRoaWFtIDQtMTEgMC0wIDgsIEJ1bGxvY2sgMC0xIDAtMiAwLCBTYSAzLTUgMC0wIDYsIEZyZWVtYW4gMy03IDQtNSAxMSwgRG91Y291cmUgMS0zIDEtMyAzLCBEYWRpa2EgMi0yIDEtMiA2LCBEb3duZXMgMC0wIDAtMCAwLiBUb3RhbHMgMjItNTQgNi0xMiA1Mi48L3A+CjxwPk9ISU8gU1RBVEUgKDIzLTcpJiM4MjEyO1RhdGUgNC02IDAtMCA5LCBCYXRlcy1EaW9wIDMtMTEgMC0wIDYsIEsuV2Vzc29uIDYtNyAyLTQgMTQsIERha2ljaCAxLTIgMC0wIDIsIEsuV2lsbGlhbXMgNS05IDAtMCAxMywgWW91bmcgMC0xIDAtMCAwLCBBLldlc3NvbiAyLTIgMC0wIDUsIFBvdHRlciAxLTIgMC0wIDIsIExlaG1hbm4gMS0xIDAtMCAzLCBKYWNrc29uIDgtMTIgMC0wIDE4LCBMYW5lIDEtMSAwLTAgMywgSmFsbG93IDEtMiAyLTIgNC4gVG90YWxzIDMzLTU2IDQtNiA3OS48L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lJiM4MjEyO09oaW8gU3RhdGUgMzItMjcuIDMtUG9pbnQgR29hbHMmIzgyMTI7UnV0Z2VycyAyLTEyIChEYWRpa2EgMS0xLCBGcmVlbWFuIDEtMSwgQnVsbG9jayAwLTEsIFNhIDAtMSwgTS5XaWxsaWFtcyAwLTMsIFRoaWFtIDAtNSksIE9oaW8gU3QuIDktMjMgKEsuV2lsbGlhbXMgMy01LCBKYWNrc29uIDItNiwgTGVobWFubiAxLTEsIExhbmUgMS0xLCBBLldlc3NvbiAxLTEsIFRhdGUgMS0yLCBEYWtpY2ggMC0xLCBZb3VuZyAwLTEsIEphbGxvdyAwLTEsIEJhdGVzLURpb3AgMC00KS4gRm91bGVkIE91dCYjODIxMjtOb25lLiBSZWJvdW5kcyYjODIxMjtSdXRnZXJzIDI0IChUaGlhbSA2KSwgT2hpbyBTdC4gMzUgKFRhdGUgMTApLiBBc3Npc3RzJiM4MjEyO1J1dGdlcnMgMTAgKFNhbmRlcnMsIE0uV2lsbGlhbXMsIERvb3Jzb24sIERhZGlrYSAyKSwgT2hpbyBTdC4gMTggKEEuV2Vzc29uIDQpLiBUb3RhbCBGb3VscyYjODIxMjtSdXRnZXJzIDEwLCBPaGlvIFN0LiAxMy48L3A+CjxwPkFLUk9OIDgxLCBCT1dMSU5HIEdSRUVOIDc5PC9wPgo8cD5BS1JPTiAoMTItMTUpJiM4MjEyO0tvc3RlbGFjIDEtMyAyLTIgNCwgRHV2aXZpZXIgNS0xMyAzLTQgMTQsIEl2ZXkgNC04IDQtNiAxMiwgUGFycmlzaCAyLTMgMC0wIDQsIFNtaXRoIDItNCA0LTYgOSwgVXRvbWkgOC0xMyA5LTEwIDI5LCBHYmFkZWJvIDEtMSAwLTAgMywgUGF0dG9uIDItMyAyLTIgNiwgQ290dG9uIDAtMCAwLTAgMC4gVG90YWxzIDI1LTQ4IDI0LTMwIDgxLjwvcD4KPHA+Qk9XTElORyBHUkVFTiAoMTYtMTIpJiM4MjEyO1dpZ2dpbnMgNS05IDctOCAxNywgS29jaCAxLTMgMi0yIDQsIFR1cm5lciA2LTE0IDItMiAxNSwgTGlsbGFyZCA0LTggMi0zIDExLCBGcnllIDgtMTMgMy00IDI0LCBVanUgMS0yIDAtMCAyLCBDdW1taW5ncyAwLTEgMC0yIDAsIEZveCAxLTQgMC0wIDIsIENhbGR3ZWxsIDEtMiAwLTIgMiwgUGxvd2RlbiAxLTMgMC0wIDIuIFRvdGFscyAyOC01OSAxNi0yMyA3OS48L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lJiM4MjEyO0Frcm9uIDQxLTM4LiAzLVBvaW50IEdvYWxzJiM4MjEyO0Frcm9uIDctMTcgKFV0b21pIDQtNywgR2JhZGVibyAxLTEsIFNtaXRoIDEtMiwgRHV2aXZpZXIgMS01LCBJdmV5IDAtMSwgUGFycmlzaCAwLTEpLCBCb3dsaW5nIEdyZWVuIDctMjMgKEZyeWUgNS03LCBMaWxsYXJkIDEtNCwgVHVybmVyIDEtNSwgS29jaCAwLTEsIEN1bW1pbmdzIDAtMSwgUGxvd2RlbiAwLTEsIENhbGR3ZWxsIDAtMSwgRm94IDAtMykuIEZvdWxlZCBPdXQmIzgyMTI7TGlsbGFyZCwgS29zdGVsYWMuIFJlYm91bmRzJiM4MjEyO0Frcm9uIDI0IChLb3N0ZWxhYyA1KSwgQm93bGluZyBHcmVlbiAzMiAoV2lnZ2lucyAxMikuIEFzc2lzdHMmIzgyMTI7QWtyb24gMTIgKFV0b21pIDUpLCBCb3dsaW5nIEdyZWVuIDE3IChUdXJuZXIgNikuIFRvdGFsIEZvdWxzJiM4MjEyO0Frcm9uIDIwLCBCb3dsaW5nIEdyZWVuIDIwLiBBdHQuJiM4MjEyOzEsNTQwICg0LDM4NykuPC9wPgo8cD5PSElPIDg4LCBLRU5UIFNUQVRFIDc2PC9wPgo8cD5LRU5UIFNUQVRFICgxMy0xNSkmIzgyMTI7UGlwcGVuIDItNSAwLTAgNCwgRGUgTGEgUm9zYSA2LTExIDEtMSAxMywgV2Fsa2VyIDUtMTcgMS0xIDEyLCBQZXRlcnNvbiAzLTQgMC0wIDYsIEF2ZXJ5IDMtNiAxLTIgOSwgRnJlZGVyaWNrIDAtMCAwLTAgMCwgRHVsaW5nIDMtNiAxLTIgOCwgWmFibyA0LTE0IDQtNCAxMiwgUmlkZW5vdXIgNS02IDAtMCAxMi4gVG90YWxzIDMxLTY5IDgtMTAgNzYuPC9wPgo8cD5PSElPICgxMi0xNSkmIzgyMTI7VGF5bG9yIDUtNyAwLTAgMTAsIEtpcmsgNS05IDctOCAxNywgRGFydGlzIDctMTUgMS0yIDIwLCBMYXN0ZXIgMy05IDQtNSAxMSwgR29sbG9uIDUtOCAwLTAgMTMsIE1pY2tsZSA1LTYgMi0yIDEzLCBCdXRsZXIgMS0xIDAtMCAyLCBCbG9jayAxLTMgMC0wIDIuIFRvdGFscyAzMi01OCAxNC0xNyA4OC48L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lJiM4MjEyO09oaW8gNDctMzkuIDMtUG9pbnQgR29hbHMmIzgyMTI7S2VudCBTdC4gNi0yNSAoUmlkZW5vdXIgMi0zLCBBdmVyeSAyLTUsIER1bGluZyAxLTIsIFdhbGtlciAxLTksIFBldGVyc29uIDAtMSwgUGlwcGVuIDAtMiwgWmFibyAwLTMpLCBPaGlvIDEwLTI0IChEYXJ0aXMgNS0xMCwgR29sbG9uIDMtNiwgTWlja2xlIDEtMiwgTGFzdGVyIDEtNCwgS2lyayAwLTEsIEJsb2NrIDAtMSkuIEZvdWxlZCBPdXQmIzgyMTI7Tm9uZS4gUmVib3VuZHMmIzgyMTI7S2VudCBTdC4gMzMgKERlIExhIFJvc2EsIEF2ZXJ5IDcpLCBPaGlvIDI5IChHb2xsb24gNykuIEFzc2lzdHMmIzgyMTI7S2VudCBTdC4gMTAgKFphYm8sIEF2ZXJ5IDQpLCBPaGlvIDE5IChLaXJrLCBEYXJ0aXMsIEJsb2NrIDQpLiBUb3RhbCBGb3VscyYjODIxMjtLZW50IFN0LiAxNywgT2hpbyAxMy48L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVBU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNldG9uIEhhbGwgYXQgUHJvdmlkZW5jZSwgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5YYXZpZXIgYXQgR2VvcmdldG93biwgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DYW5pc2l1cyBhdCBOaWFnYXJhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkxhZmF5ZXR0ZSBhdCBCb3N0b24gVS4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIGF0IExveW9sYSAoTWQuKSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Bcm15IGF0IENvbGdhdGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TmF2eSBhdCBCdWNrbmVsbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgTWFzb24gYXQgU2FpbnQgSm9zZXBoJiM4MjE3O3MsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiBhdCBWZXJtb250LCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoIENhcm9saW5hIGF0IFN5cmFjdXNlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1haW5lIGF0IE1hc3MuLUxvd2VsbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5EdXF1ZXNuZSBhdCBTdC4gQm9uYXZlbnR1cmUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSBhdCBIYXJ0Zm9yZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBHZW9yZ2UgV2FzaGluZ3RvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5WQ1UgYXQgVU1hc3MsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TWljaGlnYW4gYXQgUGVubiBTdC4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gVS4gYXQgSG9seSBDcm9zcywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5EZVBhdWwgYXQgVmlsbGFub3ZhLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPldha2UgRm9yZXN0IGF0IFBpdHRzYnVyZ2gsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R2VvcmdpYSBhdCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSwgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5HZW9yZ2lhIFRlY2ggYXQgVmlyZ2luaWEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U01VIGF0IEVhc3QgQ2Fyb2xpbmEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2xlbXNvbiBhdCBWaXJnaW5pYSBUZWNoLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkZvcmRoYW0gYXQgRGF2aWRzb24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QWxhYmFtYSBhdCBBdWJ1cm4sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBhdCBEdWtlLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkZsb3JpZGEgYXQgVGVubmVzc2VlLCA5IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TUlEV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RXZhbnN2aWxsZSBhdCBJbmRpYW5hIFN0LiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5UdWxhbmUgYXQgV2ljaGl0YSBTdC4sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VENVIGF0IElvd2EgU3QuLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkxveW9sYSBvZiBDaGljYWdvIGF0IFMuIElsbGlub2lzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkRyYWtlIGF0IElsbGlub2lzIFN0LiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5CcmFkbGV5IGF0IE1pc3NvdXJpIFN0LiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdC4gSm9obiYjODIxNztzIGF0IE1hcnF1ZXR0ZSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5UZXhhcyBhdCBLYW5zYXMgU3QuLCA5IHAubS48L3A+CjxwPklvd2EgYXQgTWlubmVzb3RhLCA5IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEhXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5UZXhhcyBUZWNoIGF0IE9rbGFob21hIFN0LiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucyBhdCBTYW0gSG91c3RvbiBTdC4sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIFN0LiBhdCBJbmNhcm5hdGUgV29yZCwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5DZW50LiBBcmthbnNhcyBhdCBTdGVwaGVuIEYuIEF1c3RpbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5UZXhhcyBBJmFtcDtNLUNDIGF0IEFiaWxlbmUgQ2hyaXN0aWFuLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlVDRiBhdCBUdWxzYSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZBUiBXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Cb2lzZSBTdC4gYXQgQ29sb3JhZG8gU3QuLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbyBTdC4gYXQgQWlyIEZvcmNlLCA5OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlIFN0LiBhdCBOZXZhZGEsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkNhbCBTdC4tRnVsbGVydG9uIGF0IFVDIFJpdmVyc2lkZSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+RnJlc25vIFN0LiBhdCBVTkxWLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Tb3V0aGVybiBDYWwgYXQgQ29sb3JhZG8sIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNPTExFR0UgV09NRU48L3A+CjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RUFTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2FuaXNpdXMgNzIsIE5pYWdhcmEgNjY8L3A+CjxwPkdlb3JnZSBXYXNoaW5ndG9uIDQ5LCBTYWludCBKb3NlcGgmIzgyMTc7cyA0NjwvcD4KPHA+TWFyaXN0IDU1LCBJb25hIDQ1PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5IaWdoIFBvaW50IDUyLCBDaGFybGVzdG9uIFNvdXRoZXJuIDQ5PC9wPgo8cD5MaWJlcnR5IDczLCBXaW50aHJvcCA1MzwvcD4KPHA+UHJlc2J5dGVyaWFuIDYwLCBHYXJkbmVyLVdlYmIgNTA8L3A+CjxwPlJhZGZvcmQgODEsIExvbmd3b29kIDM5PC9wPgo8cD5VTkMtQXNoZXZpbGxlIDM4LCBDYW1wYmVsbCAzMzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NSURXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hIDgyLCBNaW5uZXNvdGEgNzA8L3A+CjxwPldlc3QgVmlyZ2luaWEgNzUsIEthbnNhcyBTdC4gNjY8L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVBU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNvbGdhdGUgYXQgQXJteSwgMTEgYS5tLjwvcD4KPHA+SG9seSBDcm9zcyBhdCBBbWVyaWNhbiBVLiwgMTE6MzAgYS5tLjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSBhdCBUZW1wbGUsIE5vb248L3A+CjxwPlN0LiBCb25hdmVudHVyZSBhdCBSaG9kZSBJc2xhbmQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Rm9yZGhhbSBhdCBEdXF1ZXNuZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3N0b24gVS4gYXQgTGFmYXlldHRlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkRhdmlkc29uIGF0IExhIFNhbGxlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPklvd2EgYXQgUnV0Z2VycywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CdWNrbmVsbCBhdCBOYXZ5LCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEg8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNhaW50IExvdWlzIGF0IFZDVSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5VTWFzcyBhdCBSaWNobW9uZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CZWxtb250IGF0IEphY2tzb252aWxsZSBTdC4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBTb3V0aCBGbG9yaWRhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlVDb25uIGF0IFR1bGFuZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5VQ0YgYXQgTWVtcGhpcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW0gSG91c3RvbiBTdC4gYXQgTmV3IE9ybGVhbnMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NSURXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XLiBNaWNoaWdhbiBhdCBCYWxsIFN0LiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIGF0IEJvd2xpbmcgR3JlZW4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gYXQgT2hpbyBTdGF0ZSwgNyBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgTWFzb24gYXQgRGF5dG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPklsbGlub2lzIGF0IFB1cmR1ZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5XaXNjb25zaW4gYXQgTWljaGlnYW4gU3QuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk4uIElsbGlub2lzIGF0IENlbnQuIE1pY2hpZ2FuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TWlhbWkgKE9oaW8pIGF0IEFrcm9uLCA3IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkUuIE1pY2hpZ2FuIGF0IFRvbGVkbywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPktlbnQgU3RhdGUgYXQgT2hpbywgNyBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TLiBEYWtvdGEgU3QuIGF0IFNvdXRoIERha290YSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5BdXN0aW4gUGVheSBhdCBTSVUtRWR3YXJkc3ZpbGxlLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk9rbGFob21hIFN0LiBhdCBLYW5zYXMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRDVSBhdCBUZXhhcyBUZWNoLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkhvdXN0b24gQmFwdGlzdCBhdCBMYW1hciwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5OZWJyYXNrYS1PbWFoYSBhdCBPcmFsIFJvYmVydHMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+QWJpbGVuZSBDaHJpc3RpYW4gYXQgVGV4YXMgQSZhbXA7TS1DQywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdGVwaGVuIEYuIEF1c3RpbiBhdCBDZW50LiBBcmthbnNhcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Jb3dhIFN0LiBhdCBPa2xhaG9tYSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZBUiBXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbyBTdC4gYXQgQm9pc2UgU3QuLCA5IHAubS48L3A+CjxwPld5b21pbmcgYXQgTmV3IE1leGljbywgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5BaXIgRm9yY2UgYXQgU2FuIERpZWdvIFN0LiwgOTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5VQyBTYW50YSBCYXJiYXJhIGF0IENhbCBQb2x5LCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb25nIEJlYWNoIFN0LiBhdCBVQyBJcnZpbmUsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPk5ldmFkYSBhdCBTYW4gSm9zZSBTdC4sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlVOTFYgYXQgRnJlc25vIFN0LiwgMTAgcC5tLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
UPDATE: Jackson Local student wounded by self-inflicted gunshot; scared students go into lockdown, wait to be dismissed
Police arrest Ellet student threatening to copy Florida school shooting, old threat against Firestone resurfaces online
14-year-old accused of threatening to shoot Green students
UPDATE: Daughter arrested in Akron-area drug ring
Meet the Akron couple who feds say helped spread fentanyl and carfentanil in Northeast Ohio
UPDATE: Daughter arrested in Akron-area drug ring
When Obama Had Total Control of Congress
UPDATE: Jackson Local student wounded by self-inflicted gunshot; scared students go into lockdown, wait to be dismissed