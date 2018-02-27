Ohio.com / Uncategorized / Agate0228
Published: February 27, 2018 - 11:17 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPmF0IERFVFJPSVQJMgkoMjA4KQlNaWx3YXVrZWU8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JOQkoMjIwJiMxODk7KQlhdCBPUkxBTkRPPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hCTQmIzE4OTsJKDIxMikJYXQgQVRMQU5UQTwvcD4KPHA+YXQgQk9TVE9OCTcJKDIwOCkJQ2hhcmxvdHRlPC9wPgo8cD5hdCBNRU1QSElTCU9GRgkoT0ZGKQlQaG9lbml4PC9wPgo8cD5Hb2xkZW4gU3RhdGUJOQkoMjI3KQlhdCBXQVNISU5HVE9OPC9wPgo8cD5hdCBTQU4gQU5UT05JTwk0JiMxODk7CSgyMTkmIzE4OTspCU5ldyBPcmxlYW5zPC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTQmIzE4OTsJKDIxMyYjMTg5OykJYXQgREFMTEFTPC9wPgo8cD5hdCBMQSBDTElQUEVSUwlPRkYJKE9GRikJSG91c3RvbjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBCQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5hdCBYQVZJRVIJMTEJUHJvdmlkZW5jZTwvcD4KPHA+YXQgU09VVEggQ0FST0xJTkEJNAlMU1U8L3A+CjxwPmF0IEtFTlRVQ0tZCTExJiMxODk7CU1pc3Npc3NpcHBpPC9wPgo8cD5hdCBWQSBDT01NT05XRUFMVEgJNwlHZW9yZ2UgTWFzb248L3A+CjxwPlNhaW50IExvdWlzCTEJYXQgRFVRVUVTTkU8L3A+CjxwPmF0IE5PVFJFIERBTUUJMjEJUGl0dHNidXJnaDwvcD4KPHA+YXQgUklDSE1PTkQJNAlVTWFzczwvcD4KPHA+YXQgR0VPUkdFIFdBU0hJTkdUT04JOAlGb3JkaGFtPC9wPgo8cD5hdCBMQSBTQUxMRQkzCURheXRvbjwvcD4KPHA+VGVtcGxlCTMmIzE4OTsJYXQgVUNPTk48L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YQk2JiMxODk7CWF0IFNFVE9OIEhBTEw8L3A+CjxwPmF0IEdFT1JHSUEJMQlUZXhhcyBBJmFtcDtNPC9wPgo8cD5hdCBDTEVNU09OCTQmIzE4OTsJRmxvcmlkYSBTdDwvcD4KPHA+YXQgQk9TVE9OIENPTExFR0UJUEsJU3lyYWN1c2U8L3A+CjxwPkJ1dGxlcgkzCWF0IFNULiBKT0hOJiM4MjE3O1M8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JNCYjMTg5OwlhdCBTTVU8L3A+CjxwPk5ldyBNZXhpY28JMyYjMTg5OwlhdCBDT0xPUkFETyBTVDwvcD4KPHA+YXQgV1lPTUlORwkxMglBaXIgRm9yY2U8L3A+CjxwPlV0YWggU3QJNwlhdCBTQU4gSk9TRSBTVDwvcD4KPHA+Q2FsIFN0Li1GdWxsZXJ0b24JNwlhdCBDUyBOT1JUSFJJREdFPC9wPgo8cD5OZXZhZGEJMiYjMTg5OwlhdCBVTkxWPC9wPgo8cD5Jb3dhCVBLCUlsbGlub2lzPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMiYjMTg5OwlSdXRnZXJzPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBUQU1QQSBCQVkJT0ZGCUJ1ZmZhbG8JT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBNT05UUkVBTAktMTA3CU5ZIElzbGFuZGVycwktMTAzPC9wPgo8cD5hdCBTVC4gTE9VSVMJLTE0NQlEZXRyb2l0CSsxMzU8L3A+CjxwPmF0IENPTE9SQURPCS0xMjEJQ2FsZ2FyeQkrMTExPC9wPgo8cD5hdCBWQU5DT1VWRVIJLTExNwlOWSBSYW5nZXJzCSsxMDc8L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFNwb3J0cyBUcmFuc2FjdGlvbnM8L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIE1FVFMgJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBSSFBzIFR5bGVyIEJhc2hsb3IsIEdlcnNvbiBCYXV0aXN0YSwgSmFtaWUgQ2FsbGFoYW4sIENocmlzIEZsZXhlbiwgUm9iZXJ0IEdzZWxsbWFuLCBTZXRoIEx1Z28sIEtldmluIE1jR293YW4sIE1hcmNvcyBNb2xpbmEsIFJhZmFlbCBNb250ZXJvLCBDb3JleSBPc3dhbHQsIEphY29iIFJoYW1lIGFuZCBQYXVsIFNld2FsZDsgSU5GcyBHYXZpbiBDZWNjaGluaSwgTHVpcyBHdWlsbG9ybWUsIFQuSi4gUml2ZXJhLCBBbWVkIFJvc2FyaW8gYW5kIERvbWluaWMgU21pdGg7IE9GcyBNaWNoYWVsIENvbmZvcnRvIGFuZCBCcmFuZG9uIE5pbW1vOyBMSFAgU3RldmVuIE1hdHogYW5kIENzIFRvbWFzIE5pZG8gYW5kIEtldmluIFBsYXdlY2tpIG9uIG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPkF0bGFudGljIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+TE9ORyBJU0xBTkQgRFVDS1MgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUkhQIFJvYiBSb2dlcnMuPC9wPgo8cD5Gcm9udGllciBMZWFndWU8L3A+CjxwPkVWQU5TVklMTEUgT1RURVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFJIUCBCcmlhbiBCYXNzIGFuZCBSSFAgVHlsZXIgVmFpbC48L3A+CjxwPkZMT1JFTkNFIEZSRUVET00gJiM4MjEyOyBTaWduZWQgM0IgWGF2aWVyIFR1cm5lci48L3A+CjxwPkxBS0UgRVJJRSBDUlVTSEVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBDIEthcmwgRWxsaXNvbiwgT0YgQ2FtZXJvbiBOZXdlbGwgYW5kIFJIUCBTZWFuIFJlbnppLjwvcD4KPHA+Tk9STUFMIENPUk5CRUxURVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIE9GIEFuZHJldyBHb2Rib2xkIHRvIGEgY29udHJhY3QgZXh0ZW5zaW9uLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Q0hJQ0FHTyBCRUFSUyAmIzgyMTI7IE5hbWVkIEJyYWQgQ2hpbGRyZXNzIG9mZmVuc2l2ZSBjb25zdWx0YW50LjwvcD4KPHA+REVUUk9JVCBMSU9OUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgREUgWmlnZ3kgQW5zYWggYXMgdGhlaXIgZnJhbmNoaXNlIHBsYXllci48L3A+CjxwPklORElBTkFQT0xJUyBDT0xUUyAmIzgyMTI7IE5hbWVkIFRvbSBSYXRobWFuIHJ1bm5pbmcgYmFja3MgY29hY2gsIEFsYW4gV2lsbGlhbXMgc2Vjb25kYXJ5IGNvYWNoLCBNYXJjdXMgQnJhZHkgYXNzaXN0YW50IHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBjb2FjaCwgQm9iYnkgSm9obnNvbiBhc3Npc3RhbnQgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgY29hY2gsIFRvbSBNYW5uaW5nIHRpZ2h0IGVuZHMgY29hY2gsIEtldmluIFBhdHVsbG8gd2lkZSByZWNlaXZlcnMgY29hY2ggYW5kIEd1bm5hcmQgVHd5bmVyIG9mZmVuc2l2ZSBxdWFsaXR5IGNvbnRyb2wgY29hY2guPC9wPgo8cD5QSElMQURFTFBISUEgRUFHTEVTICYjODIxMjsgQW5ub3VuY2VkIHRoZSByZXRpcmVtZW50IG9mIFAgRG9ubmllIEpvbmVzLjwvcD4KPHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTyA0OUVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBPTCBHYXJyeSBHaWxsaWFtIHRvIGEgdHdvLXllYXIgY29udHJhY3QgZXh0ZW5zaW9uIHRocm91Z2ggMjAxOS48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QU5BSEVJTSBEVUNLUyAmIzgyMTI7IEFzc2lnbmVkIEMgS2FsbGUgS29zc2lsYSBhbmQgRyBSZXRvIEJlcnJhIHRvIFNhbiBEaWVnbyAoQUhMKS48L3A+CjxwPkJVRkZBTE8gU0FCUkVTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRiBTZXRoIEdyaWZmaXRoIGZyb20gUm9jaGVzdGVyIChBSEwpLjwvcD4KPHA+Q09MT1JBRE8gQVZBTEFOQ0hFICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRyBTcGVuY2VyIE1hcnRpbiBmcm9tIFNhbiBBbnRvbmlvIChBSEwpLjwvcD4KPHA+TkVXIEpFUlNFWSBERVZJTFMgJiM4MjEyOyBBc3NpZ25lZCBHIENvcnkgU2NobmVpZGVyIHRvIEJpbmdoYW10b24gKEFITCkgb24gYSBjb25kaXRpb25pbmcgbG9hbi48L3A+CjxwPlBJVFRTQlVSR0ggUEVOR1VJTlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgRiBQYXRyaWMgSG9ybnF2aXN0IHRvIGEgZml2ZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0IGV4dGVuc2lvbiB0aHJvdWdoIHRoZSAyMDIyLTIzIHNlYXNvbi48L3A+CjxwPlRBTVBBIEJBWSBMSUdIVE5JTkcgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBGIE1pY2hhZWwgQm91cm5pdmFsIGZyb20gU3lyYWN1c2UgKEFITCkuPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIENBUElUQUxTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRiBUcmF2aXMgQm95ZCBmcm9tIEhlcnNoZXkgKEFITCkuPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CQUtFUlNGSUVMRCBDT05ET1JTICYjODIxMjsgQW5ub3VuY2VkIEQgRXRoYW4gQmVhciB3YXMgcmVjYWxsZWQgYnkgRWRtb250b24gKE5ITCkuPC9wPgo8cD5TQU4gQU5UT05JTyBSQU1QQUdFICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRyBKb2UgQ2FubmF0YSBhbmQgRiBCcmFkeSBTaGF3IGZyb20gQ29sb3JhZG8gKEVDSEwpLjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NYWpvciBMZWFndWUgU29jY2VyPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBGQyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBNIEVkdWFyZCBBdHVlc3RhIGZyb20gSW5kZXBlbmRpZW50ZSBNZWRlbGxpbiB1c2luZyBUYXJnZXRlZCBBbGxvY2F0aW9uIE1vbmV5LjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgQ0lUWSBGQyAmIzgyMTI7IFRyYW5zZmVycmVkIEQgU2ViYXN0aWVuIEliZWFnaGEgZnJvbSBTYW4gQW50b25pbyAoVVNMKS48L3A+CjxwPlNQT1JUSU5HIEtBTlNBUyBDSVRZICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEcgVGltIE1lbGlhLCBEIElrZSBPcGFyYSBhbmQgRiBEYW5pZWwgU2FsbG9pLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+TkJBR0w8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XZXN0Y2hlc3RlcgkyNwkxNAkuNjU5CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlJhcHRvcnMJMjUJMTYJLjYxMAkyPC9wPgo8cD5Mb25nIElzbGFuZAkyMgkxNwkuNTY0CTQ8L3A+CjxwPk1haW5lCTE3CTIzCS40MjUJOSYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUENUCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Gb3J0IFdheW5lCTI0CTE1CS42MTUJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+R3JhbmQgUmFwaWRzCTIyCTE4CS41NTAJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+V2lzY29uc2luCTE4CTIyCS40NTAJNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+V2luZHkgQ2l0eQkxOAkyMgkuNDUwCTYmIzE4OTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2FudG9uCTE2CTI0CS40MDAJOCYjMTg5Ozwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Tb3V0aGVhc3QgRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVyaWUJMjEJMTkJLjUyNQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5MYWtlbGFuZAkyMAkxOQkuNTEzCSYjMTg5OzwvcD4KPHA+R3JlZW5zYm9ybwkxMwkyNgkuMzMzCTcmIzE4OTs8L3A+CjxwPkRlbGF3YXJlCTEyCTI5CS4yOTMJOSYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TWlkd2VzdCBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBDVAlHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U2lvdXggRmFsbHMJMjIJMTcJLjU2NAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTIwCTIwCS41MDAJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+SW93YQkxOAkyMAkuNDc0CTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1lbXBoaXMJMTYJMjUJLjM5MAk3PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQQ1QJR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNvdXRoIEJheQkyNQkxNQkuNjI1CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlJlbm8JMjIJMTcJLjU2NAkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5Ob3J0aGVybiBBcml6b25hCTIwCTIwCS41MDAJNDwvcD4KPHA+U2FudGEgQ3J1egkxOQkxOQkuNTAwCTU8L3A+CjxwPkFndWEgQ2FsaWVudGUJMTgJMjMJLjQzOQk3JiMxODk7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNvdXRod2VzdCBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBDVAlHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXVzdGluCTI1CTE2CS42MTAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+UmlvIEdyYW5kZSBWYWxsZXkJMjQJMTcJLjU4NQkxPC9wPgo8cD5UZXhhcwkyMwkxOAkuNTYxCTI8L3A+CjxwPlNhbHQgTGFrZSBDaXR5CTEzCTI5CS4zMTAJMTImIzE4OTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldpbmR5IENpdHkgMTA5LCBEZWxhd2FyZSAxMDY8L3A+CjxwPlJlbm8gMTMyLCBOb3J0aGVybiBBcml6b25hIDEyNTwvcD4KPHA+U2FudGEgQ3J1eiBhdCBBZ3VhIENhbGllbnRlLCBsYXRlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Gb3J0IFdheW5lIGF0IEdyYW5kIFJhcGlkcywgMTEgYS5tLjwvcD4KPHA+U2lvdXggRmFsbHMgYXQgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSwgMTIgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NYWluZSBhdCBDYW50b24sIDcgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R3JlZW5zYm9ybyBhdCBFcmllLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkxvbmcgSXNsYW5kIGF0IFJhcHRvcnMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydGhlcm4gQXJpem9uYSBhdCBTYW50YSBDcnV6LCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NZW1waGlzIGF0IFNvdXRoIEJheSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBNRU48L3A+CjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RUFTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QWxiYW55IChOWSkgNzEsIEJpbmdoYW10b24gNTQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QnVmZmFsbyA4MCwgQWtyb24gNjg8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxhZmF5ZXR0ZSA5MywgQW1lcmljYW4gVS4gODY8L3A+CjxwPkxveW9sYSAoTWQuKSA4MiwgQXJteSA3OTwvcD4KPHA+TWFzcy4tTG93ZWxsIDkyLCBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDc3PC9wPgo8cD5TYWludCBKb3NlcGgmIzgyMTc7cyA3OCwgUmhvZGUgSXNsYW5kIDQ4PC9wPgo8cD5VTUJDIDYyLCBIYXJ0Zm9yZCA1MzwvcD4KPHA+VmVybW9udCA3NCwgTWFpbmUgNjI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEg8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNoYXJsZXN0b24gU291dGhlcm4gNjgsIFByZXNieXRlcmlhbiA1MTwvcD4KPHA+RmxvcmlkYSA3MywgQWxhYmFtYSA1MjwvcD4KPHA+TG9uZ3dvb2QgNjgsIEhpZ2ggUG9pbnQgNTU8L3A+CjxwPk1pc3NvdXJpIDc0LCBWYW5kZXJiaWx0IDY2PC9wPgo8cD5UZW5uZXNzZWUgNzYsIE1pc3Npc3NpcHBpIFN0LiA1NDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NSURXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DZW50LiBNaWNoaWdhbiA3NSwgQmFsbCBTdC4gNTE8L3A+CjxwPkUuIE1pY2hpZ2FuIDc0LCBXLiBNaWNoaWdhbiA1ODwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5LZW50IFN0YXRlIDkwLCBNaWFtaSAoT2hpbykgODMgKE9UKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+T2hpbyA3NSwgQm93bGluZyBHcmVlbiA1OTwvcD4KPHA+T2tsYWhvbWEgU3QuIDgwLCBJb3dhIFN0LiA3MTwvcD4KPHA+VG9sZWRvIDk3LCBOLiBJbGxpbm9pcyA2NzwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkJVRkZBTE8gODAsIEFLUk9OIDY4PC9wPgo8cD5BS1JPTiAoMTItMTcpJiM4MjEyO1V0b21pIDgtMTYgMS0zIDE5LCBLb3N0ZWxhYyAxLTIgMC0wIDIsIFBhdHRvbiAwLTAgMi0yIDIsIEl2ZXkgNS0xMiAyLTIgMTUsIER1dml2aWVyIDQtMTEgMS0yIDExLCBHYmFkZWJvIDAtMSAwLTAgMCwgTWNJbnR5cmUgMC0wIDAtMCAwLCBQYXJyaXNoIDMtNSAwLTIgNywgQ290dG9uIDUtMTEgMC0xIDEyLCBTbWl0aCAwLTEgMC0wIDAuIFRvdGFscyAyNi01OSA2LTEyIDY4LjwvcD4KPHA+QlVGRkFMTyAoMjItOCkmIzgyMTI7U21hcnQgMC0xIDEtNCAxLCBDbGFyayA3LTEzIDItMyAxOCwgSm9yZGFuIDEtMiAwLTAgMiwgSGFycmlzIDUtMTAgMy00IDE0LCBNYXNzaW5idXJnIDgtMTMgNS01IDI2LCBQZXJraW5zIDUtOSA0LTQgMTQsIE1jUmFlIDAtMCAwLTAgMCwgQWdvcmlvZ2UgMC0wIDItMiAyLCBKb2huc29uIDAtMCAwLTAgMCwgQmVydHJhbSAwLTAgMC0wIDAsIFJlZXNlIDAtMSAwLTAgMCwgR3JhdmVzIDAtMSAxLTIgMSwgQ2FydXRoZXJzIDEtMiAwLTAgMi4gVG90YWxzIDI3LTUyIDE4LTI0IDgwLjwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWUmIzgyMTI7QWtyb24gMzgtMzIuIDMtUG9pbnQgR29hbHMmIzgyMTI7QWtyb24gMTAtMjYgKEl2ZXkgMy02LCBVdG9taSAyLTUsIER1dml2aWVyIDItNiwgQ290dG9uIDItNiwgUGFycmlzaCAxLTEsIEdiYWRlYm8gMC0xLCBTbWl0aCAwLTEpLCBCdWZmYWxvIDgtMjAgKE1hc3NpbmJ1cmcgNS04LCBDbGFyayAyLTUsIEhhcnJpcyAxLTQsIFJlZXNlIDAtMSwgUGVya2lucyAwLTEsIEdyYXZlcyAwLTEpLiBGb3VsZWQgT3V0JiM4MjEyO0R1dml2aWVyLiBSZWJvdW5kcyYjODIxMjtBa3JvbiAyNSAoSXZleSA3KSwgQnVmZmFsbyAyOCAoTWFzc2luYnVyZyAxMCkuIEFzc2lzdHMmIzgyMTI7QWtyb24gMTUgKEl2ZXkgNiksIEJ1ZmZhbG8gMTMgKENsYXJrIDUpLiBUb3RhbCBGb3VscyYjODIxMjtBa3JvbiAyMSwgQnVmZmFsbyAxNi48L3A+CjxwPktFTlQgU1RBVEUgOTAsIE1JQU1JIChPSElPKSA4MyAoT1QpPC9wPgo8cD5NSUFNSSAoT0hJTykgKDE1LTE1KSYjODIxMjtCb3dtYW4gNC05IDQtNCAxMiwgQnJvd24gNy0xMyAzLTYgMTksIFJpbmdvIDItNCAzLTQgNywgQWRhd2F5IDUtMTAgMS0xIDEzLCBTaWJhbmRlIDUtMTIgNi04IDE3LCBNY0xhbmUgMC0zIDAtMCAwLCBBeWFoIDAtMSAwLTAgMCwgTWlsbHMgMC0xIDAtMCAwLCBIYXJwZXIgMC0wIDAtMCAwLCBDb2xlbWFuLUxhbmRzIDUtOCAwLTAgMTUuIFRvdGFscyAyOC02MSAxNy0yMyA4My48L3A+CjxwPktFTlQgU1RBVEUgKDE1LTE1KSYjODIxMjtSaWRlbm91ciAwLTAgMC0wIDAsIFdhbGtlciAwLTAgMC0wIDAsIFBpcHBlbiAwLTAgMC0wIDAsIFphYm8gMC0wIDAtMCAyMS4gVG90YWxzIDAtMCAwLTAgOTAuPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZSYjODIxMjtNaWFtaSAoT2hpbykgMzQtMzIuIEVuZCBPZiBSZWd1bGF0aW9uJiM4MjEyO1RpZWQgNzUuIDMtUG9pbnQgR29hbHMmIzgyMTI7TWlhbWkgKE9oaW8pIDEwLTMwIChDb2xlbWFuLUxhbmRzIDUtNywgQnJvd24gMi01LCBBZGF3YXkgMi03LCBTaWJhbmRlIDEtNSwgQXlhaCAwLTEsIE1pbGxzIDAtMSwgTWNMYW5lIDAtMiwgQm93bWFuIDAtMiksIC4gRm91bGVkIE91dCYjODIxMjtOb25lLiBSZWJvdW5kcyYjODIxMjtNaWFtaSAoT2hpbykgMjggKFJpbmdvIDkpLCBLZW50IFN0LiAxOCAoUGlwcGVuIDE4KS4gQXNzaXN0cyYjODIxMjtNaWFtaSAoT2hpbykgMTcgKFJpbmdvIDExKSwgS2VudCBTdC4gNiAoWmFibyA2KS4gVG90YWwgRm91bHMmIzgyMTI7TWlhbWkgKE9oaW8pIDIxLCBLZW50IFN0LiAwLiBBdHQuJiM4MjEyOzMsMDc0ICg2LDMyNykuPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5EYXl0b24gYXQgTGEgU2FsbGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3QuIEZyYW5jaXMgQnJvb2tseW4gYXQgTElVIEJyb29rbHluLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkZhaXJsZWlnaCBEaWNraW5zb24gYXQgU3QuIEZyYW5jaXMgKFBhLiksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FpbnQgTG91aXMgYXQgRHVxdWVzbmUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q0NTVSBhdCBXYWduZXIsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Rm9yZGhhbSBhdCBHZW9yZ2UgV2FzaGluZ3RvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5UZW1wbGUgYXQgVUNvbm4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Um9iZXJ0IE1vcnJpcyBhdCBNb3VudCBTdC4gTWFyeSYjODIxNztzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YSBhdCBTZXRvbiBIYWxsLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IEJvc3RvbiBDb2xsZWdlLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkJ1dGxlciBhdCBTdC4gSm9obiYjODIxNztzLCA5IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEg8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxTVSBhdCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSwgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5VTWFzcyBhdCBSaWNobW9uZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5NaXNzaXNzaXBwaSBhdCBLZW50dWNreSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgTWFzb24gYXQgVkNVLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5pY2hvbGxzIGF0IE5vcnRod2VzdGVybiBTdC4sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U0lVLUVkd2FyZHN2aWxsZSB2cy4gVGVubmVzc2VlIFRlY2ggYXQgRXZhbnN2aWxsZSwgSW5kLiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TRSBMb3Vpc2lhbmEgYXQgTmV3IE9ybGVhbnMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+VGV4YXMgQSZhbXA7TSBhdCBHZW9yZ2lhLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkZsb3JpZGEgU3QuIGF0IENsZW1zb24sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+RS4gSWxsaW5vaXMgdnMuIFRlbm5lc3NlZSBTdC4gYXQgRXZhbnN2aWxsZSwgSW5kLiwgOTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1JRFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPklsbGlub2lzIHZzLiBJb3dhIGF0IE5ldyBZb3JrLCBOLlkuLCA1OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UgYXQgWGF2aWVyLCA2OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgTm90cmUgRGFtZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5SdXRnZXJzIHZzLiBNaW5uZXNvdGEgYXQgTmV3IFlvcmssIE4uWS4sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNhbSBIb3VzdG9uIFN0LiBhdCBDZW50LiBBcmthbnNhcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIEJhcHRpc3QgYXQgSW5jYXJuYXRlIFdvcmQsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+QWJpbGVuZSBDaHJpc3RpYW4gYXQgU3RlcGhlbiBGLiBBdXN0aW4sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TWNOZWVzZSBTdC4gYXQgVGV4YXMgQSZhbXA7TS1DQywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIGF0IFNNVSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZBUiBXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BaXIgRm9yY2UgYXQgV3lvbWluZywgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgTWV4aWNvIGF0IENvbG9yYWRvIFN0LiwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5VdGFoIFN0LiBhdCBTYW4gSm9zZSBTdC4sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkNhbCBTdC4tRnVsbGVydG9uIGF0IENTIE5vcnRocmlkZ2UsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPk5ldmFkYSBhdCBVTkxWLCAxMSBwLm0uPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIFdPTUVOPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVBU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkZvcmRoYW0gNzUsIFJob2RlIElzbGFuZCA1MzwvcD4KPHA+R2VvcmdlIFdhc2hpbmd0b24gNjksIExhIFNhbGxlIDQ5PC9wPgo8cD5TYWludCBKb3NlcGgmIzgyMTc7cyA3MiwgVkNVIDYzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DYW1wYmVsbCA2MywgR2FyZG5lci1XZWJiIDU1PC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgTWFzb24gODksIFN0LiBCb25hdmVudHVyZSA3OTwvcD4KPHA+TGliZXJ0eSA3MywgTG9uZ3dvb2QgMzY8L3A+CjxwPlByZXNieXRlcmlhbiA3MiwgVU5DLUFzaGV2aWxsZSA2MzwvcD4KPHA+UmFkZm9yZCA2MywgSGlnaCBQb2ludCA0ODwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgNjIsIERhdmlkc29uIDUzPC9wPgo8cD5XaW50aHJvcCA2MiwgQ2hhcmxlc3RvbiBTb3V0aGVybiA1NjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NSURXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TYWludCBMb3VpcyA3MCwgVU1hc3MgNjQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEhXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5UZXhhcyA3OSwgT2tsYWhvbWEgNjY8L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVBU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPklsbGlub2lzIHZzLiBQZW5uIFN0LiBhdCBJbmRpYW5hcG9saXMsIEluZC4sIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+SG9seSBDcm9zcyBhdCBMZWhpZ2gsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+TWFzcy4tTG93ZWxsIHZzLiBVTUJDIGF0IENhbnRvbnN2aWxsZSwgTWQuLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkxhZmF5ZXR0ZSBhdCBDb2xnYXRlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIFUuIGF0IE5hdnksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm9zdG9uIFUuIGF0IExveW9sYSAoTWQuKSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CdWNrbmVsbCBhdCBBcm15LCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U09VVEg8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFya2Fuc2FzIHZzLiBWYW5kZXJiaWx0IGF0IE5hc2h2aWxsZSwgVGVubi4sIE5vb248L3A+CjxwPkJvc3RvbiBDb2xsZWdlIHZzLiBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBhdCBHcmVlbnNib3JvLCBOLkMuLCAxIHAubS48L3A+CjxwPk1pc3Npc3NpcHBpIHZzLiBGbG9yaWRhIGF0IE5hc2h2aWxsZSwgVGVubi4sIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U0UgTWlzc291cmkgdnMuIFVUIE1hcnRpbiBhdCBFdmFuc3ZpbGxlLCBJbmQuLCAzIHAubS48L3A+CjxwPkNsZW1zb24gdnMuIEdlb3JnaWEgVGVjaCBhdCBHcmVlbnNib3JvLCBOLkMuLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2ggdnMuIFdha2UgRm9yZXN0IGF0IEdyZWVuc2Jvcm8sIE4uQy4sIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIFN0LiBhdCBOaWNob2xscywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5UZXhhcyBBJmFtcDtNLUNDIGF0IE1jTmVlc2UgU3QuLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIGF0IFNFIExvdWlzaWFuYSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1JRFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldpc2NvbnNpbiB2cy4gTm9ydGh3ZXN0ZXJuIGF0IEluZGlhbmFwb2xpcywgSW5kLiwgMTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5CYWxsIFN0LiBhdCBDZW50LiBNaWNoaWdhbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5NaWFtaSAoT2hpbykgYXQgT2hpbywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gYXQgTi4gSWxsaW5vaXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBhdCBCb3dsaW5nIEdyZWVuLCA3IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QnVmZmFsbyBhdCBLZW50IFN0YXRlLCA3IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkUuIE1pY2hpZ2FuIGF0IFcuIE1pY2hpZ2FuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlNhY3JhbWVudG8gU3QuIGF0IE5vcnRoIERha290YSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2VudC4gQXJrYW5zYXMgYXQgU2FtIEhvdXN0b24gU3QuLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlN0ZXBoZW4gRi4gQXVzdGluIGF0IEFiaWxlbmUgQ2hyaXN0aWFuLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkluY2FybmF0ZSBXb3JkIGF0IEhvdXN0b24gQmFwdGlzdCwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZBUiBXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5FLiBXYXNoaW5ndG9uIGF0IFMuIFV0YWgsIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+SWRhaG8gYXQgTi4gQXJpem9uYSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb250YW5hIFN0LiBhdCBJZGFobyBTdC4sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+TW9udGFuYSBhdCBXZWJlciBTdC4sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OSEw8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlRhbXBhIEJheQk2Mwk0MwkxNwkzCTg5CTIyNwkxNzA8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JNjYJMzkJMjAJNwk4NQkyMTgJMTg1PC9wPgo8cD5Cb3N0b24JNjEJMzgJMTUJOAk4NAkxOTkJMTUzPC9wPgo8cD5GbG9yaWRhCTYwCTI5CTI1CTYJNjQJMTc4CTE5NTwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAk2MgkyNgkyNgkxMAk2MgkxNjUJMTgzPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAk2MgkyMwkyOQkxMAk1NgkxNTcJMTk0PC9wPgo8cD5PdHRhd2EJNjIJMjEJMzEJMTAJNTIJMTY4CTIxOTwvcD4KPHA+QnVmZmFsbwk2MwkxOQkzMwkxMQk0OQkxNTEJMjA2PC9wPgo8cD5NZXRyb3BvbGl0YW4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JNjQJMzYJMjEJNwk3OQkxOTgJMTkxPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNjMJMzQJMTkJMTAJNzgJMTg5CTE3ODwvcD4KPHA+UGl0dHNidXJnaAk2NAkzNgkyNAk0CTc2CTIwOAkxOTA8L3A+CjxwPk5ldyBKZXJzZXkJNjMJMzMJMjIJOAk3NAkxODgJMTkwPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cwk2MwkzMgkyNgk1CTY5CTE2OAkxNzU8L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzCTYzCTI5CTI3CTcJNjUJMjA3CTIyNTwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEJNjMJMjcJMjUJMTEJNjUJMTY3CTE5MzwvcD4KPHA+Ti5ZLiBSYW5nZXJzCTYzCTI3CTMwCTYJNjAJMTc3CTIwMTwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5OYXNodmlsbGUJNjEJMzgJMTQJOQk4NQkxOTYJMTU1PC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZwk2MgkzNwkxNgk5CTgzCTIwOAkxNjQ8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YQk2MwkzNgkyMAk3CTc5CTE5NgkxNzc8L3A+CjxwPkRhbGxhcwk2MgkzNQkyMwk0CTc0CTE4NAkxNjQ8L3A+CjxwPlN0LiBMb3Vpcwk2NAkzNAkyNgk0CTcyCTE3NgkxNzI8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTYyCTMzCTI0CTUJNzEJMTkwCTE4NjwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk2MwkyNwkyOAk4CTYyCTE3OAkxNzk8L3A+CjxwPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlZlZ2FzCTYyCTQxCTE2CTUJODcJMjE3CTE2OTwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNjMJMzMJMjEJOQk3NQkxODIJMTc2PC9wPgo8cD5BbmFoZWltCTY0CTMxCTIxCTEyCTc0CTE3NgkxNzg8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCTYzCTM0CTI0CTUJNzMJMTgwCTE1NzwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeQk2MwkzMgkyMgk5CTczCTE4MgkxODU8L3A+CjxwPkVkbW9udG9uCTYyCTI3CTMxCTQJNTgJMTc3CTIwNDwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyCTYzCTI0CTMyCTcJNTUJMTY4CTIwNDwvcD4KPHA+QXJpem9uYQk2MgkxOAkzNAkxMAk0NgkxNDgJMjA1PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiAgICAgTk9URTo8L3N0cm9uZz4gVHdvIHBvaW50cyBmb3IgYSB3aW4sIG9uZSBwb2ludCBmb3Igb3ZlcnRpbWUgbG9zcy4gVG9wIHRocmVlIHRlYW1zIGluIGVhY2ggZGl2aXNpb24gYW5kIHR3byB3aWxkIGNhcmRzIHBlciBjb25mZXJlbmNlIGFkdmFuY2UgdG8gcGxheW9mZnMuPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIDMsIFZhbmNvdXZlciAxPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcyAzLCBWZWdhcyAyIChPVCk8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIDMsIE90dGF3YSAyPC9wPgo8cD5OZXcgSmVyc2V5IDMsIFBpdHRzYnVyZ2ggMjwvcD4KPHA+Qm9zdG9uIDQsIENhcm9saW5hIDMgKE9UKTwvcD4KPHA+RmxvcmlkYSAzLCBUb3JvbnRvIDIgKE9UKTwvcD4KPHA+TmFzaHZpbGxlIDYsIFdpbm5pcGVnIDU8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSA4LCBTdC4gTG91aXMgMzwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeSBhdCBEYWxsYXMsIGxhdGU8L3A+CjxwPkVkbW9udG9uIGF0IFNhbiBKb3NlLCBsYXRlPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBhdCBWZWdhcywgbGF0ZTwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gYXQgVGFtcGEgQmF5LCA3IHAubS48L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzIGF0IE1vbnRyZWFsLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkRldHJvaXQgYXQgU3QuIExvdWlzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkNhbGdhcnkgYXQgQ29sb3JhZG8sIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Ti5ZLiBSYW5nZXJzIGF0IFZhbmNvdXZlciwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+QUhMPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleQk1NwkzNQkxNQkzCTQJNzcJMTk4CTE2ODwvcD4KPHA+V0IvU2NyYW50b24JNTMJMzIJMTYJNAkxCTY5CTE3NgkxNTM8L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UJNTUJMzIJMTgJMwkyCTY5CTE1NgkxMzE8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZQk1NwkzMQkyMwkwCTMJNjUJMTg4CTE2MzwvcD4KPHA+QnJpZGdlcG9ydAk1NQkyNQkyMgk1CTMJNTgJMTQ1CTE0NjwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQJNTgJMjYJMjUJNAkzCTU5CTE1NAkxODk8L3A+CjxwPkhlcnNoZXkJNTcJMjMJMjYJNAk0CTU0CTE1MQkxODY8L3A+CjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkCTU2CTI1CTI4CTIJMQk1MwkxNTkJMTc4PC9wPgo8cD5Ob3J0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JR1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRvcm9udG8JNTUJMzkJMTUJMAkxCTc5CTE4MQkxMTg8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlCTU2CTMzCTE4CTIJMwk3MQkxNzMJMTQ0PC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIJNTYJMjcJMTUJOAk2CTY4CTE2OQkxNTU8L3A+CjxwPlV0aWNhCTU2CTI5CTE3CTYJNAk2OAkxNjYJMTU5PC9wPgo8cD5MYXZhbAk1NQkyMQkyNgk2CTIJNTAJMTU3CTE4OTwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbgk1NQkxOAkyOAk2CTMJNDUJMTMyCTE3NDwvcD4KPHA+QmVsbGV2aWxsZQk1OAkyMQkzMwkxCTMJNDYJMTQxCTIxMzwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWFuaXRvYmEJNTYJMzQJMTUJNAkzCTc1CTE5MgkxMzg8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNTUJMjkJMTgJNgkyCTY2CTE3MgkxNTM8L3A+CjxwPkdyYW5kIFJhcGlkcwk1NgkzMAkxOQkxCTYJNjcJMTc4CTE2MTwvcD4KPHA+SW93YQk1NAkyNgkxNwk3CTQJNjMJMTY4CTE2NDwvcD4KPHA+Um9ja2ZvcmQJNTYJMjcJMjMJMwkzCTYwCTE3MwkxNzg8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQk1NQkyNgkyNAk0CTEJNTcJMTUzCTE3ODwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbGV2ZWxhbmQJNTMJMTgJMjgJNAkzCTQzCTEzMgkxNzY8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CUdQCVcJTAlPTAlTT0wJUHRzCUdGCUdBPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5UdWNzb24JNDkJMjkJMTYJMwkxCTYyCTE1NAkxMzQ8L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbwk0OAkyOAkxOQkxCTAJNTcJMTU5CTE0MjwvcD4KPHA+VGV4YXMJNTYJMjkJMTkJNQkzCTY2CTE2NwkxNzE8L3A+CjxwPlN0b2NrdG9uCTQ5CTI2CTE4CTIJMwk1NwkxNTcJMTQwPC9wPgo8cD5PbnRhcmlvCTQ5CTI2CTE5CTMJMQk1NgkxNDMJMTM4PC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbwk1NQkyNwkyMQk3CTAJNjEJMTQ4CTE1NzwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNTAJMjIJMjIJMwkzCTUwCTEyNAkxNDc8L3A+CjxwPkJha2Vyc2ZpZWxkCTUwCTIxCTIxCTcJMQk1MAkxMzUJMTU4PC9wPgo8cD5OT1RFOiBUd28gcG9pbnRzIGFyZSBhd2FyZGVkIGZvciBhIHdpbiwgb25lIHBvaW50IGZvciBhbiBvdmVydGltZSBvciBzaG9vdG91dCBsb3NzLjwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gNCwgVGV4YXMgMyAoU08pPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIDQsIEJlbGxldmlsbGUgMTwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8gYXQgU2FuIERpZWdvLCBsYXRlPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgYXQgVG9yb250bywgMTEgYS5tLjwvcD4KPHA+VHVjc29uIGF0IEdyYW5kIFJhcGlkcywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CcmlkZ2Vwb3J0IGF0IFJvY2hlc3RlciwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5UZXhhcyBhdCBSb2NrZm9yZCwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbyBhdCBPbnRhcmlvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPkFiaWVydG8gTWV4aWNhbm8gVGVsY2VsPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBQcmluY2VzcyBNdW5kbyBJbXBlcmlhbDsgQWNhcHVsY28sIE1leGljbzsgUHVyc2U6IEFUUCwgJDEuNjQgbWlsbGlvbiAoV1Q1MDApOyBXVEEsICQyMjYsNzUwIChJbnRsLik7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NZW48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1hdHRoZXcgRWJkZW4sIEF1c3RyYWxpYSwgZGVmLiBTYW0gUXVlcnJleSAoNyksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMywgMS02LCA3LTYgKDUpLjwvcD4KPHA+QWRyaWFuIE1hbm5hcmlubywgRnJhbmNlLCBkZWYuIFJpY2FyZGFzIEJlcmFua2lzLCBMaXRodWFuaWEsIDctNSwgNi0xLjwvcD4KPHA+RGVuaXMgU2hhcG92YWxvdiwgQ2FuYWRhLCBkZWYuIEtlaSBOaXNoaWtvcmksIEphcGFuLCA2LTcgKDMpLCA2LTMsIDYtMS48L3A+CjxwPkNodW5nIEh5ZW9uLCBTb3V0aCBLb3JlYSwgZGVmLiBEb25hbGQgWW91bmcsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDctNiAoNSksIDYtMS48L3A+CjxwPkp1YW4gTWFydGluIGRlbCBQb3RybyAoNiksIEFyZ2VudGluYSwgZGVmLiBNaXNjaGEgWnZlcmV2LCBHZXJtYW55LCA2LTEsIDYtMi48L3A+CjxwPkVybmVzdG8gRXNjb2JlZG8sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gSmFjayBTb2NrICg0KSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNy01LCA3LTYgKDMpLjwvcD4KPHA+RGllZ28gU2Nod2FydHptYW4sIEFyZ2VudGluYSwgZGVmLiBGZXJuYW5kbyBWZXJkYXNjbywgU3BhaW4sIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+VGhhbmFzaSBLb2traW5ha2lzLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gQWxleGFuZGVyIEJ1YmxpaywgS2F6YWtoc3RhbiwgNi00LCA2LTMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldvbWVuPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TbG9hbmUgU3RlcGhlbnMgKDEpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIFBhdWxpbmUgUGFybWVudGllciwgRnJhbmNlLCA2LTQsIDYtMC48L3A+CjxwPk1hcmlhIFNha2thcmksIEdyZWVjZSwgZGVmLiBMYXJhIEFycnVhYmFycmVuYSwgU3BhaW4sIDYtMywgNy02ICgxKS48L3A+CjxwPkFyYW50eGEgUnVzLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBLYXlsYSBEYXksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDQtNiwgNi0xLCA2LTAuPC9wPgo8cD5TdGVmYW5pZSBWb2VnZWxlLCBTd2l0emVybGFuZCwgZGVmLiBUYXRqYW5hIE1hcmlhICg4KSwgR2VybWFueSwgNi0yLCA3LTUuPC9wPgo8cD5SZW5hdGEgWmFyYXp1YSwgTWV4aWNvLCBkZWYuIEtyaXN0eW5hIFBsaXNrb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5CZWF0cml6IEhhZGRhZCBNYWlhLCBCcmF6aWwsIGRlZi4gSGVhdGhlciBXYXRzb24sIEJyaXRhaW4sIDctNSwgNC02LCA2LTEuPC9wPgo8cD5LcmlzdGluYSBNbGFkZW5vdmljICgyKSwgRnJhbmNlLCBkZWYuIEFtYW5kaW5lIEhlc3NlLCBGcmFuY2UsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+UmViZWNjYSBQZXRlcnNvbiwgU3dlZGVuLCBkZWYuIEFsaXplIENvcm5ldCAoNiksIEZyYW5jZSwgNi0yLCA2LTQuPC9wPgo8cD5BVFAgV09STEQgVE9VUjwvcD4KPHA+RHViYWkgRHV0eSBGcmVlIENoYW1waW9uc2hpcDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgRHViYWkgRHV0eSBGcmVlIFRlbm5pcyBTdGFkaXVtOyBEdWJhaSwgVW5pdGVkIEFyYWIgRW1pcmF0ZXM7IFB1cnNlOiAkMi42MiBtaWxsaW9uIChXVDUwMCk7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Qm9ybmEgQ29yaWMsIENyb2F0aWEsIGRlZi4gUmljaGFyZCBHYXNxdWV0ICg1KSwgRnJhbmNlLCA2LTQsIDYtMy48L3A+CjxwPkphbi1MZW5uYXJkIFN0cnVmZiwgR2VybWFueSwgZGVmLiBBbmRyZWFzIEhhaWRlci1NYXVyZXIsIEdlcm1hbnksIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+RmlsaXAgS3Jhamlub3ZpYyAoNyksIFNlcmJpYSwgZGVmLiBUaG9tYXMgRmFiYmlhbm8sIEl0YWx5LCAwLTYsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+UGllcnJlLUh1Z3VlcyBIZXJiZXJ0LCBGcmFuY2UsIGRlZi4gSm9hbyBTb3VzYSwgUG9ydHVnYWwsIDQtNiwgNi00LCA3LTYgKDgpLjwvcD4KPHA+THVjYXMgUG91aWxsZSAoMiksIEZyYW5jZSwgZGVmLiBFcm5lc3RzIEd1bGJpcywgTGF0dmlhLCA2LTQsIDYtNC48L3A+CjxwPkthcmVuIEtoYWNoYW5vdiwgUnVzc2lhLCBkZWYuIERlbmlzIElzdG9taW4sIFV6YmVraXN0YW4sIDctNiAoMSksIDctNiAoMCkuPC9wPgo8cD5ZdWljaGkgU3VnaXRhLCBKYXBhbiwgZGVmLiBJbHlhIEl2YXNoa2EsIEJlbGFydXMsIDctNSwgNi0xLjwvcD4KPHA+TWFsZWsgSmF6aXJpLCBUdW5pc2lhLCBkZWYuIEdyaWdvciBEaW1pdHJvdiAoMSksIEJ1bGdhcmlhLCA0LTYsIDctNSwgNi00LjwvcD4KPHA+RXZnZW55IERvbnNrb3ksIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBCbGF6IEthdmNpYywgU2xvdmVuaWEsIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+RGFtaXIgRHp1bWh1ciAoNCksIEJvc25pYS1IZXJ6ZWdvdmluYSwgZGVmLiBZYW5uaWNrIE1hZGVuLCBHZXJtYW55LCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SXZhbiBEb2RpZywgQ3JvYXRpYSwgYW5kIFJhamVldiBSYW0gKDMpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIE1hcmNlbCBHcmFub2xsZXJzLCBTcGFpbiwgYW5kIE5lbmFkIFppbW9uamljLCBTZXJiaWEsIDYtNyAoNCksIDYtMiwgMTAtNi48L3A+CjxwPlJvYmluIEhhYXNlIGFuZCBNYXR3ZSBNaWRkZWxrb29wLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBKYW4tTGVubmFyZCBTdHJ1ZmYsIEF1c3RyaWEsIGFuZCBWaWt0b3IgVHJvaWNraSwgU2VyYmlhLCA2LTQsIDYtNC48L3A+CjxwPkJyYXNpbCBPcGVuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBFc3BvcnRlIENsdWJlIFBpbmhlaXJvczsgU2FvIFBhdWxvOyBQdXJzZTogJDUxNiwyMDUgKFdUMjUwKTsgU3VyZmFjZTogQ2xheS1PdXRkb29yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OaWNvbGFzIEphcnJ5LCBDaGlsZSwgZGVmLiBEdXNhbiBMYWpvdmljLCBTZXJiaWEsIDYtNCwgMS02LCA3LTUuPC9wPgo8cD5OaWNvbGFzIEtpY2tlciwgQXJnZW50aW5hLCBkZWYuIFZpY3RvciBFc3RyZWxsYSBCdXJnb3MsIERvbWluaWNhbiBSZXB1YmxpYywgNy02ICg1KSwgNi0zLjwvcD4KPHA+U2ViYXN0aWFuIE9mbmVyLCBBdXN0cmlhLCBkZWYuIE1hcmNvIENlY2NoaW5hdG8sIEl0YWx5LCA2LTMsIDYtMy48L3A+CjxwPlJvZ2VyaW8gRHV0cmEgU2lsdmEsIEJyYXppbCwgZGVmLiBUZW5ueXMgU2FuZGdyZW4gKDcpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTAsIDYtNC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RmVkZXJpY28gRGVsYm9uaXMgYW5kIE1heGltbyBHb256YWxleiwgQXJnZW50aW5hLCBkZWYuIEhhbnMgUG9kbGlwbmlrLUNhc3RpbGxvLCBDaGlsZSwgYW5kIEFuZHJlaSBWYXNpbGV2c2tpLCAoMiksIEJlbGFydXMsIDctNSwgNC02LCAxMC01LjwvcD4KPHA+Um9iZXJ0byBDYXJiYWxsZXMgQmFlbmEgYW5kIEd1aWxsZXJtbyBHYXJjaWEtTG9wZXosIFNwYWluLCBkZWYuIERvcmlhbiBEZXNjbG9peCBhbmQgR2FlbCBNb25maWxzLCBGcmFuY2UsIDYtMiwgNy01LjwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1MQjwvcD4KPHA+U3ByaW5nIFRyYWluaW5nIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BTUVSSUNBTiBMRUFHVUU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQY3QuPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OZXcgWW9yawk1CTAJMS4wMDA8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JNQkxCTAuODMzPC9wPgo8cD5LYW5zYXMgQ2l0eQkzCTAJMS4wMDA8L3A+CjxwPkJvc3Rvbgk0CTEJMC44MDA8L3A+CjxwPkRldHJvaXQJNAkxCTAuODAwPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMgkxCTAuNjY3PC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwkzCTIJMC42MDA8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JMwkyCTAuNjAwPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkJMwkzCTAuNTAwPC9wPgo8cD5PYWtsYW5kCTIJMgkwLjUwMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbGV2ZWxhbmQJMgkyCTAuNTAwPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TZWF0dGxlCTIJMwkwLjQwMDwvcD4KPHA+VGV4YXMJMQkyCTAuMzMzPC9wPgo8cD5CYWx0aW1vcmUJMQk0CTAuMjAwPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTEJNAkwLjIwMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OQVRJT05BTCBMRUFHVUU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQY3QuPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUJNQkxCTAuODMzPC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTMJMQkwLjc1MDwvcD4KPHA+TWlhbWkJMwkxCTAuNzUwPC9wPgo8cD5Bcml6b25hCTMJMwkwLjUwMDwvcD4KPHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbwkyCTMJMC40MDA8L3A+CjxwPlN0LiBMb3VpcwkyCTMJMC40MDA8L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbwkyCTMJMC40MDA8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTIJMwkwLjQwMDwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJMgkzCTAuNDAwPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTEJMwkwLjI1MDwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbgkxCTMJMC4yNTA8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQkxCTQJMC4yMDA8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTEJNAkwLjIwMDwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aQkxCTQJMC4yMDA8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2gJMAkzCTAuMDAwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5CYWx0aW1vcmUgMiwgVGFtcGEgQmF5IDE8L3A+CjxwPkRldHJvaXQgMTEsIFBoaWxhZGVscGhpYSA2PC9wPgo8cD5NaWFtaSAyLCBXYXNoaW5ndG9uIDI8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2ggMywgQXRsYW50YSAzPC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMgNiwgQm9zdG9uIChzcykgMTwvcD4KPHA+Ti5ZLiBZYW5rZWVzIDksIFRvcm9udG8gODwvcD4KPHA+SG91c3RvbiA4LCBOLlkuIE1ldHMgMjwvcD4KPHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbyAxNCwgQXJpem9uYSAxMjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBDdWJzIDYsIENoaWNhZ28gV2hpdGUgU294IDU8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZSA2LCBDaW5jaW5uYXRpIDM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2xldmVsYW5kIDE2LCBPYWtsYW5kIDg8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkthbnNhcyBDaXR5IDE0LCBTZWF0dGxlIChzcykgOTwvcD4KPHA+VGV4YXMgNCwgTC5BLiBEb2RnZXJzIDQ8L3A+CjxwPkwuQS4gQW5nZWxzIDUsIENvbG9yYWRvIDI8L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbyAxMSwgU2VhdHRsZSAoc3MpIDY8L3A+CjxwPkJvc3RvbiAoc3MpIDMsIE1pbm5lc290YSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5EZXRyb2l0IHZzLiBOLlkuIFlhbmtlZXMgYXQgVGFtcGEsIEZsYS4sIDE6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Ti5ZLiBNZXRzIHZzLiBBdGxhbnRhIGF0IEtpc3NpbW1lZSwgRmxhLiwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoIHZzLiBCb3N0b24gYXQgRm9ydCBNeWVycywgRmxhLiwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMgdnMuIEJhbHRpbW9yZSBhdCBTYXJhc290YSwgRmxhLiwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkgdnMuIE1pbm5lc290YSAoc3MpIGF0IEZvcnQgTXllcnMsIEZsYS4sIDE6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbiB2cy4gTWlhbWkgYXQgSnVwaXRlciwgRmxhLiwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgKHNzKSB2cy4gSG91c3RvbiBhdCBXZXN0IFBhbG0gQmVhY2gsIEZsYS4sIDE6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIHZzLiBUb3JvbnRvIGF0IER1bmVkaW4sIEZsYS4sIDE6MDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSB2cy4gS2Fuc2FzIENpdHkgYXQgU3VycHJpc2UsIEFyaXouLCAzOjA1IHAubS48L3A+CjxwPk9ha2xhbmQgdnMuIENoaWNhZ28gQ3VicyBhdCBNZXNhLCBBcml6LiwgMzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gRnJhbmNpc2NvIHZzLiBNaWx3YXVrZWUgYXQgUGhvZW5peCwgMzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlYXR0bGUgdnMuIENsZXZlbGFuZCAoc3MpIGF0IEdvb2R5ZWFyLCBBcml6LiwgMzowNSBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5UZXhhcyB2cy4gQ2hpY2FnbyBXaGl0ZSBTb3ggYXQgR2xlbmRhbGUsIEFyaXouLCAzOjA1IHAubS48L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIHZzLiBBcml6b25hIGF0IFNjb3R0c2RhbGUsIEFyaXouLCAzOjEwIHAubS48L3A+CjxwPkwuQS4gRG9kZ2VycyB2cy4gU2FuIERpZWdvIGF0IFBlb3JpYSwgQXJpei4sIDM6MTAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIChzcykgdnMuIEwuQS4gQW5nZWxzIGF0IFRlbXBlLCBBcml6LiwgMzoxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3ggU2NvcmU8L3A+CjxwPkluZGlhbnMgMTYsIEF0aGxldGljcyA4PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9ha2xhbmQJYWIJcgloCWJpCUNsZXZlbGFuZAlhYglyCWgJYmk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkIuUHdlbGwgY2YJMQkxCTAJMAlGLkxuZG9yIHNzCTMJMAkxCTA8L3A+CjxwPk4uQWxsZW4gc3MJMgkwCTEJMAlZLkNoYW5nIHByCTEJMwkxCTA8L3A+CjxwPkJhcnJldG8gc3MJMwkyCTIJMQlKLktwbmlzIDJiCTMJMgkzCTQ8L3A+CjxwPkRjaG1hbm4gcmYJMgkwCTIJMAlTdGFtZXRzIDJiCTIJMAkwCTA8L3A+CjxwPlNtbG5za2kgcmYJMQkxCTEJMglSYW1pcmV6IDNiCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPkVkLkRpYXogM2IJMgkwCTAJMAlELk1hZ2dpIDNiCTIJMQkxCTI8L3A+CjxwPk0uQ2FuaGEgMWIJMwkwCTAJMAlFbmNybmNuIGRoCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPkh0aGNvdHQgMWIJMQkxCTEJMAlTaGFmZmVyIHBoCTEJMgkxCTQ8L3A+CjxwPk1hcnRpbmkgbGYJMgkwCTAJMAlZLkFsbnNvIDFiCTIJMQkxCTA8L3A+CjxwPkIuLkJveWQgcGgJMwkyCTEJMglSZHJndWV6IHByCTAJMQkwCTE8L3A+CjxwPlBoZWdsZXkgYwkzCTAJMAkwCVkuR29tZXMgYwkyCTAJMAkwPC9wPgo8cD5TLkNodmV6IGMJMQkwCTEJMAlKLk1ycGh5IGMJMgkwCTAJMDwvcD4KPHA+Uy5OZXVzZSBkaAkyCTEJMQkzCUUuSGFhc2UgYwkwCTAJMAkxPC9wPgo8cD5CLlR5bG9yIHBoCTEJMAkwCTAJUi5EYXZpcyBjZgkxCTAJMAkwPC9wPgo8cD5OLk5vbmFuIDNiCTIJMAkxCTAJQWxtb250ZSBsZgkxCTAJMAkwPC9wPgo8cD5MdXJlYW5vIHBoCTIJMAkwCTAJRy5BbGxlbiBwcgkxCTEJMQkyPC9wPgo8cD5MbWJyZHp6IDJiCTIJMAkwCTAJUmZzbnlkciByZgkxCTEJMQkyPC9wPgo8cD5NZXJyZWxsIDJiCTIJMAkwCTAJVXB0IEpyLiBwcgkzCTIJMQkwPC9wPgo8cD5CLkJybmVzIGxmCTIJMAkwCTA8L3A+CjxwPlQuTnF1aW4gY2YJMQkyCTEJMDwvcD4KPHA+VG90YWxzIAkzNQk4CTExCTgJVG90YWxzIAkzNAkxNgkxMgkxNjwvcD4KPHA+T2FrbGFuZAkxMDIJMDAzCTAyMAkmIzgyMTI7CTg8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAkwMjEJMDMwCTQ2eAkmIzgyMTI7CTE2PC9wPgo8cD5FJiM4MjEyO1BoZWdsZXkgKDEpLCBDaGFuZyAoMSksIFJhbWlyZXogKDEpLiBEUCYjODIxMjtPYWtsYW5kIDMsIENsZXZlbGFuZCAxLiBMT0ImIzgyMTI7T2FrbGFuZCA2LCBDbGV2ZWxhbmQgNC4gMkImIzgyMTI7QWxvbnNvICgxKS4gM0ImIzgyMTI7QmFycmV0byAyICgyKS4gSFImIzgyMTI7Qm95ZCAoMSksIE5ldXNlICgxKSwgS2lwbmlzIDIgKDMpLCBTaGFmZmVyICgyKSwgUmVmc255ZGVyICgxKS4gQ1MmIzgyMTI7RGF2aXMgKDEpLiBTRiYjODIxMjtTbW9saW5za2kgMiAoMikuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9ha2xhbmQJaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Nb250YXMJMgkzCTIJMgkwCTE8L3A+CjxwPlBldGl0IEJTLCAwLTAJMQkxCTEJMQkwCTE8L3A+CjxwPlBhZ2FuCTEJMAkwCTAJMAkyPC9wPgo8cD5CYXNzaXR0CTIJMgkzCTIJMQkyPC9wPgo8cD5XYWhsIEwsIDAtMAkmIzg1MzI7CTQJNAk0CTEJMjwvcD4KPHA+RmlubmVnYW4JJiM4NTMxOwkwCTAJMAkwCTE8L3A+CjxwPk1hcnRpbgkmIzg1MzI7CTEJNAk0CTIJMjwvcD4KPHA+TmFpbGUJJiM4NTMxOwkxCTIJMgkzCTA8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAlpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPktsdWJlcgkyCTEJMQkxCTEJMzwvcD4KPHA+R29vZHkgQlMsIDAtMAkxCTEJMgkyCTEJMDwvcD4KPHA+SGlsbAkyCTEJMAkwCTEJMjwvcD4KPHA+WmFyYXRlIEJTLCAwLTAJMQkyCTMJMAkwCTI8L3A+CjxwPkRlTWFzaSBXLCAwLTAJMQkzCTIJMgkxCTA8L3A+CjxwPlBlb3BsZXMgSCwgMAkxCTEJMAkwCTAJMjwvcD4KPHA+V2hpdGVob3VzZQkxCTIJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+SEJQJiM4MjEyO2J5JiM4MjEyO1BhZ2FuIChEYXZpcyksIE1hcnRpbiAoQWxtb250ZSkuPC9wPgo8cD5VbXBpcmVzJiM4MjEyO0hvbWUsIFJvYmVydG8gT3J0aXo7IEZpcnN0LCBKaW0gV29sZjsgU2Vjb25kLCBUb2RkIFRpY2hlbm9yOyBUaGlyZCwgU3R1IFNjaGV1cndhdGVyLjwvcD4KPHA+VCYjODIxMjszOjE3LiBBdHQmIzgyMTI7MiwyNzU8L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron City Council calls for Ohio to ban assault rifles
Man who wandered from Cuyahoga Falls care facility found dead
Cavaliers investigating racial taunt of Spurs guard Patty Mills
PGA Senior Players Championship set to replace Bridgestone Invitational at Firestone Country Club in 2019, according to John Feinstein