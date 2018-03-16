Home / Uncategorized / Agate0317
Published: March 16, 2018 - 11:26 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgTUlMV0FVS0VFCTExCSgyMTYpCUF0bGFudGE8L3A+CjxwPmF0IFdBU0hJTkdUT04JT0ZGCShPRkYpCUluZGlhbmE8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JNwkoMjI3JiMxODk7KQlhdCBORVcgT1JMTlM8L3A+CjxwPmF0IEJST09LTFlOCTImIzE4OTsJKDIxMyYjMTg5OykJRGFsbGFzPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUJNiYjMTg5OwkoMjIxJiMxODk7KQlhdCBORVcgWU9SSzwvcD4KPHA+YXQgTUVNUEhJUwlPRkYJKE9GRikJRGVudmVyPC9wPgo8cD5hdCBDSElDQUdPCU9GRgkoT0ZGKQlDbGV2ZWxhbmQ8L3A+CjxwPmF0IFNBTiBBTlRPTklPCTQJKDIxMikJTWlubmVzb3RhPC9wPgo8cD5hdCBVVEFICTE0JiMxODk7CSgyMDApCVNhY3JhbWVudG88L3A+CjxwPmF0IFBIT0VOSVgJT0ZGCShPRkYpCUdvbGRlbiBTdGF0ZTwvcD4KPHA+YXQgUE9SVExBTkQJOCYjMTg5OwkoMjA5KQlEZXRyb2l0PC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIEJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPkR1a2UJOSYjMTg5OwlSaG9kZSBJc2xhbmQ8L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YQkxMQlBbGFiYW1hPC9wPgo8cD5LYW5zYXMJNCYjMTg5OwlTZXRvbiBIYWxsPC9wPgo8cD5NaWNoaWdhbgkzCUhvdXN0b248L3A+CjxwPlRlbm5lc3NlZQk1JiMxODk7CUxveW9sYSBvZiBDaGljYWdvPC9wPgo8cD5UZXhhcyBUZWNoCTIJRmxvcmlkYTwvcD4KPHA+R29uemFnYQkzJiMxODk7CU9oaW8gU3RhdGU8L3A+CjxwPktlbnR1Y2t5CTYJQnVmZmFsbzwvcD4KPHA+YXQgTk9UUkUgREFNRQk1CVBlbm4gU3Q8L3A+CjxwPmF0IFNBTiBESUVETwk2CVBvcnRsYW5kIFN0YXRlPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgQkFZTE9SCTUmIzE4OTsJTWlzc2lzc2lwcGkgU3Q8L3A+CjxwPmF0IE1BUlFVRVRURQk0JiMxODk7CU9yZWdvbjwvcD4KPHA+YXQgTi4gQ09MT1JBRE8JNwlEcmFrZTwvcD4KPHA+YXQgTE9VSVNWSUxMRQk1CU1pZGRsZSBUZW5uZXNzZWU8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgQlVGRkFMTwlPRkYJQ2hpY2FnbwlPRkY8L3A+CjxwPmF0IEZMT1JJREEJLTE3NAlFZG1vbnRvbgkrMTYyPC9wPgo8cD5hdCBMT1MgQU5HRUxFUwktMTQ4CU5ldyBKZXJzZXkJKzEzODwvcD4KPHA+YXQgQ0FST0xJTkEJLTEwOAlQaGlsYWRlbHBoaWEJLTEwMjwvcD4KPHA+YXQgVEFNUEEgQkFZCS0xNjMJQm9zdG9uCSsxNTM8L3A+CjxwPmF0IENPTFVNQlVTCS0yMjYJT3R0YXdhCSsyMDY8L3A+CjxwPmF0IFRPUk9OVE8JT0ZGCU1vbnRyZWFsCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgU1QuIExPVUlTCS0xOTUJTlkgUmFuZ2VycwkrMTgwPC9wPgo8cD5hdCBBUklaT05BCU9GRglNaW5uZXNvdGEJT0ZGPC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZQktMTg4CWF0IFZBTkNWRVIJKzE3MzwvcD4KPHA+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgU3BvcnRzIFRyYW5zYWN0aW9uczwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1ham9yIExlYWd1ZSBCYXNlYmFsbDwvcD4KPHA+T0ZGSUNFIE9GIFRIRSBDT01NSVNTSU9ORVIgT0YgQkFTRUJBTEwgJiM4MjEyOyBTdXNwZW5kZWQgVG9yb250byBMSFAgVGhvbWFzIFBhbm5vbmUgODAgZ2FtZXMgYWZ0ZXIgdGVzdGluZyBwb3NpdGl2ZSBmb3IgRGVoeWRyb2NobG9ybWV0aHlsdGVzdG9zdGVyb25lLCBhIHBlcmZvcm1hbmNlLWVuaGFuY2luZyBzdWJzdGFuY2UsIGluIHZpb2xhdGlvbiBvZiBNYWpvciBMZWFndWUgQmFzZWJhbGwmIzgyMTc7cyBKb2ludCBEcnVnIFByZXZlbnRpb24gYW5kIFRyZWF0bWVudCBQcm9ncmFtLjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CQUxUSU1PUkUgT1JJT0xFUyAmIzgyMTI7IFJlYXNzaWduZWQgTEhQIEpheXNvbiBBcXVpbm8gdG8gdGhlaXIgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNhbXAuPC9wPgo8cD5DSElDQUdPIFdISVRFIFNPWCAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIDFCIENhc2V5IEdpbGxhc3BpZSB0byBDaGFybG90dGUgKElMKS48L3A+CjxwPk1JTk5FU09UQSBUV0lOUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgMUIgS2VubnlzIFZhcmdhcyBmb3IgcmVsZWFzZSBvciBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgWUFOS0VFUyAmIzgyMTI7IEFjcXVpcmVkIFJIUCBMdWlzIEdpbCBmcm9tIE1pbm5lc290YSBmb3IgT0YgSmFrZSBDYXZlLjwvcD4KPHA+VEFNUEEgQkFZIFJBWVMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBSSFAgQ2hpaC1XZWkgSHUgdG8gRHVyaGFtIChJTCkuPC9wPgo8cD5URVhBUyBSQU5HRVJTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIE5pY2sgR2FyZGV3aW5lIHRvIFJvdW5kIFJvY2sgKFBDTCkuPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFSSVpPTkEgRElBTU9OREJBQ0tTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgMkIgSWxkZW1hcm8gVmFyZ2FzLCBTUyBKYWNrIFJlaW5oZWltZXIgYW5kIENGIFNvY3JhdGVzIEJyaXRvIHRvIFJlbm8gKFBDTCkuPC9wPgo8cD5BVExBTlRBIEJSQVZFUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIExIUCBNYXggRnJpZWQgdG8gR3dpbm5ldHQgKElMKS48L3A+CjxwPkNISUNBR08gQ1VCUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBEaWxsb24gTWFwbGVzIGFuZCBPRiBNYXJrIFphZ3VuaXMgdG8gSW93YSAoUENMKS4gR3JhbnRlZCBSSFAgSnVzdGluIEdyaW1tIGhpcyByZWxlYXNlLjwvcD4KPHA+Q0lOQ0lOTkFUSSBSRURTICYjODIxMjsgQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggM0IgRXVnZW5pbyBTdWFyZXogb24gYSBzZXZlbi15ZWFyIGNvbnRyYWN0LiBSZWFzc2lnbmVkIElORiBEaWxzb24gSGVycmVyYSwgSU5GL09GIFBhdHJpY2sgS2l2bGVoYW4sIElORi9PRiBEYXJuZWxsIFN3ZWVuZXkgYW5kIEMgQ2hhZHdpY2sgVHJvbXAgdG8gdGhlaXIgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNhbXAuPC9wPgo8cD5NSUFNSSBNQVJMSU5TICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgTEhQcyBEaWxsb24gUGV0ZXJzIGFuZCBBZGFtIENvbmxleSB0byBOZXcgT3JsZWFucyAoUENMKSBhbmQgTEhQIEphcmxpbiBHYXJjaWEgdG8gSmFja3NvbnZpbGxlIChTTCkuPC9wPgo8cD5QSElMQURFTFBISUEgUEhJTExJRVMgJiM4MjEyOyBEZXNpZ25hdGVkIDJCIEVsaWV6ZXIgQWx2YXJleiBmb3IgYXNzaWdubWVudC4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIE9GIFBlZHJvIEZsb3JpbW9uIGZyb20gTGVoaWdoIFZhbGxleSAoSUwpLjwvcD4KPHA+U1QuIExPVUlTIENBUkRJTkFMUyAmIzgyMTI7IEFncmVlZCB0byB0ZXJtcyB3aXRoIExGIEdyYW5kZW4gR29ldHptYW4gb24gYSBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5BUklaT05BIENBUkRJTkFMUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBRQiBTYW0gQnJhZGZvcmQgdG8gYSB0d28teWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkJBTFRJTU9SRSBSQVZFTlMgJiM4MjEyOyBXaXRoZHJldyB0aGUgY29udHJhY3Qgb2ZmZXIgZm9yIFdSIFJ5YW4gR3JhbnQgYWZ0ZXIgaGUgZmFpbGVkIGhpcyBwaHlzaWNhbC48L3A+CjxwPkJVRkZBTE8gQklMTFMgJiM4MjEyOyBSZS1zaWduZWQgUkJzIFRyYXZhcmlzIENhZGV0IGFuZCBUYWl3YW4gSm9uZXMuPC9wPgo8cD5DQVJPTElOQSBQQU5USEVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBEVCBEb250YXJpIFBvZS48L3A+CjxwPkNISUNBR08gQkVBUlMgJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBQIFBhdCBPJiM4MjE3O0Rvbm5lbGwsIFRFIERhbmllbCBCcm93biBhbmQgUUIgVHlsZXIgQnJheSBvbiBvbmUteWVhciBjb250cmFjdHMuPC9wPgo8cD5ERVRST0lUIExJT05TICYjODIxMjsgUmUtc2lnbmVkIFJCIFphY2ggWmVubmVyLjwvcD4KPHA+R1JFRU4gQkFZIFBBQ0tFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgVEUgSmltbXkgR3JhaGFtLjwvcD4KPHA+TE9TIEFOR0VMRVMgQ0hBUkdFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgSyBDYWxlYiBTdHVyZ2lzIHRvIGEgdHdvLXllYXIgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5NSU5ORVNPVEEgVklLSU5HUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBEVHMgRHlsYW4gQnJhZGxleSBhbmQgU2hlbGRvbiBSaWNoYXJkc29uLiBSZWxlYXNlZCBXUiBKYXJpdXMgV3JpZ2h0LjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgSkVUUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBDQiBUcnVtYWluZSBKb2huc29uIHRvIGEgZml2ZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+T0FLTEFORCBSQUlERVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIExTIEFuZHJldyBEZVBhb2xhIHRvIGEgZm91ci15ZWFyIGNvbnRyYWN0IGFuZCBDQiBSYXNoYWFuIE1lbHZpbi48L3A+CjxwPlBISUxBREVMUEhJQSBFQUdMRVMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBERSBWaW5ueSBDdXJyeS48L3A+CjxwPlRFTk5FU1NFRSBUSVRBTlMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBETCBLYXJsIEtsdWcuPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIFJFRFNLSU5TICYjODIxMjsgUmUtc2lnbmVkIFdSIEJyaWFuIFF1aWNrLiBTaWduZWQgUCBTYW0gSXJ3aW4tSGlsbC48L3A+CjxwPlRFTk5JUzwvcD4KPHA+Qk5QIFBhcmliYXMgT3BlbiA8L3A+CjxwPihBdCBUaGUgSW5kaWFuIFdlbGxzIFRlbm5pcyBHYXJkZW4sIEluZGlhbiBXZWxscywgIENhbGlmLiBQdXJzZTogTWVuOiAkNy45NyBtaWxsaW9uIChNYXN0ZXJzIDEwMDApOyBXb21lbjogJDguNjUgbWlsbGlvbiAoUHJlbWllcik7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtT3V0ZG9vcik8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM8L3A+CjxwPk1lbjwvcD4KPHA+UXVhcnRlcmZpbmFsczwvcD4KPHA+TWlsb3MgUmFvbmljICgzMiksIENhbmFkYSwgZGVmLiBTYW0gUXVlcnJleSAoMTgpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA3LTUsIDItNiwgNi0zLjwvcD4KPHA+SnVhbiBNYXJ0aW4gZGVsIFBvdHJvICg2KSwgQXJnZW50aW5hLCBkZWYuIFBoaWxpcHAgS29obHNjaHJlaWJlciAoMzEpLCBHZXJtYW55LCAzLTYsIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+R09MRjwvcD4KPHA+UEdBIFRPVVI8L3A+CjxwPkFybm9sZCBQYWxtZXIgSW52aXRhdGlvbmFsPC9wPgo8cD4oQXQgQmF5IEhpbGwgQ2x1YiAmYW1wOyBMb2RnZSwgT3JsYW5kbywgRmxhLiBQdXJzZTogJDguOSBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA3LDQxOTsgUGFyIDcyKTwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9wPgo8cD5IZW5yaWsgU3RlbnNvbgk2NC02OSYjODIxMjsxMzMJLTExPC9wPgo8cD5Ccnlzb24gRGVDaGFtYmVhdQk2Ny02NiYjODIxMjsxMzMJLTExPC9wPgo8cD5UYWxvciBHb29jaAk2NS03MCYjODIxMjsxMzUJLTk8L3A+CjxwPkJ5ZW9uZyBIdW4gQW4JNjgtNjgmIzgyMTI7MTM2CS04PC9wPgo8cD5DaGFybGV5IEhvZmZtYW4JNzEtNjYmIzgyMTI7MTM3CS03PC9wPgo8cD5SaWNraWUgRm93bGVyCTY3LTcxJiM4MjEyOzEzOAktNjwvcD4KPHA+QmlsbHkgSG9yc2NoZWwJNjgtNzAmIzgyMTI7MTM4CS02PC9wPgo8cD5MdWtlIExpc3QJNzEtNjcmIzgyMTI7MTM4CS02PC9wPgo8cD5QYXRyaWNrIFJlZWQJNjgtNzAmIzgyMTI7MTM4CS02PC9wPgo8cD5SeWFuIE1vb3JlCTcxLTY3JiM4MjEyOzEzOAktNjwvcD4KPHA+Um9yeSBNY0lscm95CTY5LTcwJiM4MjEyOzEzOQktNTwvcD4KPHA+RXJuaWUgRWxzCTY5LTcwJiM4MjEyOzEzOQktNTwvcD4KPHA+Si5CLiBIb2xtZXMJNjgtNzEmIzgyMTI7MTM5CS01PC9wPgo8cD5CdWQgQ2F1bGV5CTcyLTY3JiM4MjEyOzEzOQktNTwvcD4KPHA+U2FtIEJ1cm5zCTY5LTcwJiM4MjEyOzEzOQktNTwvcD4KPHA+Q3VydGlzIEx1Y2sJNzEtNjgmIzgyMTI7MTM5CS01PC9wPgo8cD5DaHJpcyBLaXJrCTcxLTY5JiM4MjEyOzE0MAktNDwvcD4KPHA+TWFyYyBMZWlzaG1hbgk3MC03MCYjODIxMjsxNDAJLTQ8L3A+CjxwPktldmluIENoYXBwZWxsCTcwLTcwJiM4MjEyOzE0MAktNDwvcD4KPHA+QnViYmEgV2F0c29uCTcwLTcwJiM4MjEyOzE0MAktNDwvcD4KPHA+SnVzdGluIFJvc2UJNjktNzEmIzgyMTI7MTQwCS00PC9wPgo8cD5UaWdlciBXb29kcwk2OC03MiYjODIxMjsxNDAJLTQ8L3A+CjxwPlphY2ggSm9obnNvbgk2OS03MSYjODIxMjsxNDAJLTQ8L3A+CjxwPkdyYXlzb24gTXVycmF5CTcxLTY5JiM4MjEyOzE0MAktNDwvcD4KPHA+S2V2aW4gTmEJNzEtNzAmIzgyMTI7MTQxCS0zPC9wPgo8cD5KYW1pZSBMb3ZlbWFyawk3My02OCYjODIxMjsxNDEJLTM8L3A+CjxwPkFhcm9uIFdpc2UJNjUtNzYmIzgyMTI7MTQxCS0zPC9wPgo8cD5XaWxsaWFtIE1jR2lydAk3MC03MSYjODIxMjsxNDEJLTM8L3A+CjxwPkdyYWVtZSBNY0Rvd2VsbAk2OS03MiYjODIxMjsxNDEJLTM8L3A+CjxwPlRvbSBIb2dlCTcxLTcwJiM4MjEyOzE0MQktMzwvcD4KPHA+T2xsaWUgU2NobmllZGVyamFucwk3MS03MSYjODIxMjsxNDIJLTI8L3A+CjxwPkphbWVzIEhhaG4JNzEtNzEmIzgyMTI7MTQyCS0yPC9wPgo8cD5DaGFybGVzIEhvd2VsbCBJSUkJNzItNzAmIzgyMTI7MTQyCS0yPC9wPgo8cD5TdGV3YXJ0IENpbmsJNzItNzAmIzgyMTI7MTQyCS0yPC9wPgo8cD5LeWxlIFN0YW5sZXkJNzEtNzEmIzgyMTI7MTQyCS0yPC9wPgo8cD5IaWRla2kgTWF0c3V5YW1hCTcwLTcyJiM4MjEyOzE0MgktMjwvcD4KPHA+TWFydGluIExhaXJkCTcyLTcwJiM4MjEyOzE0MgktMjwvcD4KPHA+RnJhbmNlc2NvIE1vbGluYXJpCTcyLTcxJiM4MjEyOzE0MwktMTwvcD4KPHA+SGFycmlzIEVuZ2xpc2gJNzItNzEmIzgyMTI7MTQzCS0xPC9wPgo8cD5BZGFtIFNjb3R0CTczLTcwJiM4MjEyOzE0MwktMTwvcD4KPHA+QnJpYW4gSGFybWFuCTY4LTc1JiM4MjEyOzE0MwktMTwvcD4KPHA+THVjYXMgR2xvdmVyCTcyLTcxJiM4MjEyOzE0MwktMTwvcD4KPHA+U2FtIEhvcnNmaWVsZAk3MC03MyYjODIxMjsxNDMJLTE8L3A+CjxwPkJyYW5kb24gSGFya2lucwk2OS03NCYjODIxMjsxNDMJLTE8L3A+CjxwPklhbiBQb3VsdGVyCTczLTcwJiM4MjEyOzE0MwktMTwvcD4KPHA+SGFvVG9uZyBMaQk3My03MCYjODIxMjsxNDMJLTE8L3A+CjxwPk1hY2tlbnppZSBIdWdoZXMJNzQtNjkmIzgyMTI7MTQzCS0xPC9wPgo8cD5KaW1teSBXYWxrZXIJNjctNzYmIzgyMTI7MTQzCS0xPC9wPgo8cD5CcmlhbiBTdHVhcmQJNzQtNjkmIzgyMTI7MTQzCS0xPC9wPgo8cD5BbGV4IE5vcmVuCTcxLTcyJiM4MjEyOzE0MwktMTwvcD4KPHA+UGF0cmljayBSb2RnZXJzCTcyLTcxJiM4MjEyOzE0MwktMTwvcD4KPHA+U2VhbiBPJiM4MjE3O0hhaXIJNzItNzEmIzgyMTI7MTQzCS0xPC9wPgo8cD5QYXVsIEdveWRvcwk3MC03NCYjODIxMjsxNDQJRTwvcD4KPHA+S2VlZ2FuIEJyYWRsZXkJNzItNzImIzgyMTI7MTQ0CUU8L3A+CjxwPkVtaWxpYW5vIEdyaWxsbwk2OS03NSYjODIxMjsxNDQJRTwvcD4KPHA+RGF2aXMgTG92ZSBJSUkJNzMtNzEmIzgyMTI7MTQ0CUU8L3A+CjxwPlR5cnJlbGwgSGF0dG9uCTcwLTc0JiM4MjEyOzE0NAlFPC9wPgo8cD5Db2xsaW4gTW9yaWthd2EJNzItNzImIzgyMTI7MTQ0CUU8L3A+CjxwPkRvYyBSZWRtYW4JNzItNzImIzgyMTI7MTQ0CUU8L3A+CjxwPkJlYXUgSG9zc2xlcgk3MS03MyYjODIxMjsxNDQJRTwvcD4KPHA+VHlyb25lIFZhbiBBc3dlZ2VuCTcyLTcyJiM4MjEyOzE0NAlFPC9wPgo8cD5KYXNvbiBEYXkJNzMtNzEmIzgyMTI7MTQ0CUU8L3A+CjxwPkJyaWFuIEdheQk3My03MSYjODIxMjsxNDQJRTwvcD4KPHA+UnlhbiBBcm1vdXIJNzAtNzQmIzgyMTI7MTQ0CUU8L3A+CjxwPkNoZXNzb24gSGFkbGV5CTc0LTcwJiM4MjEyOzE0NAlFPC9wPgo8cD5DLlQuIFBhbgk3NC03MSYjODIxMjsxNDUJKzE8L3A+CjxwPktldmluIFR3YXkJNzQtNzEmIzgyMTI7MTQ1CSsxPC9wPgo8cD5Ub21teSBGbGVldHdvb2QJNjktNzYmIzgyMTI7MTQ1CSsxPC9wPgo8cD5BdXN0aW4gQ29vawk3Mi03MyYjODIxMjsxNDUJKzE8L3A+CjxwPkh1ZHNvbiBTd2FmZm9yZAk3My03MiYjODIxMjsxNDUJKzE8L3A+CjxwPkRhdmlkIExpbmdtZXJ0aAk3Ny02OCYjODIxMjsxNDUJKzE8L3A+CjxwPlBldGVyIFVpaGxlaW4JNzMtNzImIzgyMTI7MTQ1CSsxPC9wPgo8cD5TdW5nIEthbmcJNzgtNjcmIzgyMTI7MTQ1CSsxPC9wPgo8cD5LZXZpbiBTdHJlZWxtYW4JNzMtNzImIzgyMTI7MTQ1CSsxPC9wPgo8cD5Kb2huIEh1aAk3Mi03MyYjODIxMjsxNDUJKzE8L3A+CjxwPlJ1c3NlbGwgS25veAk3NC03MSYjODIxMjsxNDUJKzE8L3A+CjxwPkFuaXJiYW4gTGFoaXJpCTczLTcyJiM4MjEyOzE0NQkrMTwvcD4KPHA+Q3V0IGF0IDItb3ZlciBwYXI8L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TUxTPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIGF0IEQuQy4gVW5pdGVkLCAxOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gYXQgTWlubmVzb3RhIFVuaXRlZCwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cyBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+VG9yb250byBGQyBhdCBNb250cmVhbCwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5PcmxhbmRvIENpdHkgYXQgTmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQywgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIgYXQgQXRsYW50YSBVbml0ZWQgRkMsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgU3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHksIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgUmVhbCBTYWx0IExha2UsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBhdCBGQyBEYWxsYXMsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1MQjwvcD4KPHA+U3ByaW5nIFRyYWluaW5nIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+QU1FUklDQU4gTEVBR1VFPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LjwvcD4KPHA+SG91c3RvbgkxNQk2CTAuNzE0PC9wPgo8cD5CYWx0aW1vcmUJMTMJOAkwLjYxOTwvcD4KPHA+Qm9zdG9uCTEyCTgJMC42MDA8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTEyCTgJMC42MDA8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAkxMgk5CTAuNTcxPC9wPgo8cD5PYWtsYW5kCTEwCTgJMC41NTY8L3A+CjxwPkthbnNhcyBDaXR5CTExCTEwCTAuNTI0PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTEwCTEwCTAuNTAwPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMTAJMTAJMC41MDA8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JMTAJMTEJMC40NzY8L3A+CjxwPlRhbXBhIEJheQk5CTExCTAuNDUwPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlCTkJMTIJMC40Mjk8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCTEwCTE0CTAuNDE3PC9wPgo8cD5EZXRyb2l0CTcJMTEJMC4zODk8L3A+CjxwPlRleGFzCTcJMTMJMC4zNTA8L3A+CjxwPk5BVElPTkFMIExFQUdVRTwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC48L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQkxNAk3CTAuNjY3PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTEzCTcJMC42NTA8L3A+CjxwPk1pYW1pCTEyCTcJMC42MzI8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEJMTIJOQkwLjU3MTwvcD4KPHA+U2FuIERpZWdvCTEwCTkJMC41MjY8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JMTAJOQkwLjUyNjwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJMTEJMTAJMC41MjQ8L3A+CjxwPlNhbiBGcmFuY2lzY28JMTAJMTAJMC41MDA8L3A+CjxwPlN0LiBMb3VpcwkxMAkxMAkwLjUwMDwvcD4KPHA+QXRsYW50YQkxMAkxMQkwLjQ3NjwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JOQkxMgkwLjQyOTwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTgJMTMJMC4zODE8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2gJNwkxMgkwLjM2ODwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aQk3CTE1CTAuMzE4PC9wPgo8cD5OZXcgWW9yawk1CTE1CTAuMjUwPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoIDEyLCBBdGxhbnRhIDk8L3A+CjxwPlN0LiBMb3VpcyAoc3MpIDQsIE1pYW1pIDI8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSAoc3MpIDYsIERldHJvaXQgNjwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5IDExLCBNaW5uZXNvdGEgKHNzKSAxPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIDQsIFN0LiBMb3VpcyAoc3MpIDI8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gNiwgUGhpbGFkZWxwaGlhIChzcykgNDwvcD4KPHA+QmFsdGltb3JlIDQsIE4uWS4gTWV0cyA0PC9wPgo8cD5DaGljYWdvIEN1YnMgNiwgQ2hpY2FnbyBXaGl0ZSBTb3ggMzwvcD4KPHA+T2FrbGFuZCA3LCBDbGV2ZWxhbmQgMzwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlIDE2LCBDaW5jaW5uYXRpIDEzPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIDksIFRleGFzIDc8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIDE4LCBMLkEuIEFuZ2VscyA2PC9wPgo8cD5LYW5zYXMgQ2l0eSAxMiwgU2FuIERpZWdvIDQ8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgNCwgTC5BLiBEb2RnZXJzIDE8L3A+CjxwPkJvc3RvbiA0LCBNaW5uZXNvdGEgKHNzKSAyPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIDIsIE4uWS4gWWFua2VlcyAwPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIChzcykgdnMuIFBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBDbGVhcndhdGVyLCBGbGEuLCAxOjA1IHAubS48L3A+CjxwPkhvdXN0b24gdnMuIE1pYW1pIGF0IEp1cGl0ZXIsIEZsYS4sIDE6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIHZzLiBQaXR0c2J1cmdoIGF0IEJyYWRlbnRvbiwgRmxhLiwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5OLlkuIE1ldHMgdnMuIFdhc2hpbmd0b24gYXQgV2VzdCBQYWxtIEJlYWNoLCBGbGEuLCAxOjA1IHAubS48L3A+CjxwPk4uWS4gWWFua2VlcyB2cy4gRGV0cm9pdCBhdCBMYWtlbGFuZCwgRmxhLiwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkgdnMuIEJvc3RvbiBhdCBGb3J0IE15ZXJzLCBGbGEuLCAxOjA1IHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gKHNzKSB2cy4gQmFsdGltb3JlIGF0IFNhcmFzb3RhLCBGbGEuLCAxOjA1IHAubS48L3A+CjxwPlN0LiBMb3VpcyB2cy4gQXRsYW50YSAoc3MpIGF0IEtpc3NpbW1lZSwgRmxhLiwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DYW5hZGEgSnIuIHZzLiBUb3JvbnRvIChzcykgYXQgRHVuZWRpbiwgRmxhLiwgMTowNyBwLm0uPC9wPgo8cD5UZXhhcyAoc3MpIHZzLiBLYW5zYXMgQ2l0eSBhdCBTdXJwcmlzZSwgQXJpei4sIDM6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIChzcykgdnMuIENoaWNhZ28gQ3VicyBhdCBNZXNhLCBBcml6LiwgNDowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbyB2cy4gTWlsd2F1a2VlIGF0IFBob2VuaXgsIDQ6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TC5BLiBEb2RnZXJzIHZzLiBDaGljYWdvIFdoaXRlIFNveCBhdCBHbGVuZGFsZSwgQXJpei4sIDQ6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbyAoc3MpIHZzLiBDaW5jaW5uYXRpIGF0IEdvb2R5ZWFyLCBBcml6LiwgNDowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIChzcykgdnMuIE9ha2xhbmQgYXQgTWVzYSwgQXJpei4sIDQ6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIERpZWdvIHZzLiBBcml6b25hIGF0IFNjb3R0c2RhbGUsIEFyaXouLCA0OjEwIHAubS48L3A+CjxwPkwuQS4gQW5nZWxzIHZzLiBTZWF0dGxlIChzcykgYXQgUGVvcmlhLCBBcml6LiwgNDoxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQgKHNzKSB2cy4gQ2hpY2FnbyBDdWJzIGF0IExhcyBWZWdhcywgTlYsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+T2FrbGFuZCAoc3MpIHZzLiBTYW4gRnJhbmNpc2NvIGF0IFNjb3R0c2RhbGUsIEFyaXouLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkthbnNhcyBDaXR5IChzcykgdnMuIFRleGFzIGF0IFN1cnByaXNlLCBBcml6LiwgOTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3ggU2NvcmU8L3A+CjxwPkF0aGxldGljcyA3LCBJbmRpYW5zIDM8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAlhYglyCWgJYmkJT2FrbGFuZCAJYWIJcgloCWJpPC9wPgo8cD5CLlptbWVyIGNmCTMJMQkyCTEJRC5Gd2xlciBjZgkzCTAJMQkyPC9wPgo8cD5HLkFsbGVuIGNmCTEJMAkwCTAJQi4uQm95ZCBjZgkxCTEJMQkwPC9wPgo8cD5ULk5xdWluIGxmCTMJMAkwCTAJQmFycmV0byAyYgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5CLkJybmVzIGxmCTIJMAkwCTAJTG1icmR6eiAyYgkyCTEJMQkxPC9wPgo8cD5DaHNuaGxsIHJmCTIJMAkwCTAJTS5Kb3ljZSBkaAkyCTAJMAkwPC9wPgo8cD5ULk1ycGh5IHByCTIJMQkwCTAJQi5UeWxvciBwaAkxCTAJMAkwPC9wPgo8cD5NLk5wb2xpIGRoCTIJMAkwCTAJSy5EYXZpcyBsZgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5SZnNueWRyIHByCTEJMAkwCTAJQS5HcmNpYSBsZgkwCTAJMAkwPC9wPgo8cD5SLlBlcmV6IGMJMwkwCTEJMQlDaGFwbWFuIDNiCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPkhhbmlnYW4gYwkxCTAJMAkwCVcuVGZmZXkgM2IJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+WWEuRGlheiAzYgkzCTAJMAkwCUMuUG5kZXIgc3MJMwkwCTEJMDwvcD4KPHA+RC5NYWdnaSAzYgkxCTAJMQkwCU1lcnJlbGwgcHIJMAkxCTAJMDwvcD4KPHA+VXJzaGVsYSAxYgk0CTEJMgkxCVMuTmV1c2UgcGgJMQkwCTAJMDwvcD4KPHA+U3RhbWV0cyAyYgkyCTAJMQkwCU1heHdlbGwgYwkyCTIJMQkyPC9wPgo8cD5LcmllZ2VyIHByCTEJMAkwCTAJTS5DYW5oYSAxYgkzCTEJMQkwPC9wPgo8cD5HbnphbGV6IHNzCTIJMAkwCTAJR2FybmVhdSBjCTEJMAkwCTA8L3A+CjxwPldrbWF0c3UgcHIJMQkwCTEJMAlCLlB3ZWxsIHJmCTMJMQkyCTA8L3A+CjxwPk1hcnRpbmkgcmYJMAkwCTAJMDwvcD4KPHA+VG90YWxzIAkzNAkzCTgJMwlUb3RhbHMgCTMxCTcJOAk2PC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQJMTAwCTAwMQkwMDEJJiM4MjEyOwkzPC9wPgo8cD5PYWtsYW5kCTAyMAkwMDAJNTBYCSYjODIxMjsJNzwvcD4KPHA+RSYjODIxMjtIYW5pZ2FuICgzKSwgTmV1c2UgKDIpLiBMT0ImIzgyMTI7Q2xldmVsYW5kIDksIE9ha2xhbmQgOC4gMkImIzgyMTI7TWFnZ2kgKDMpLCBXYWthbWF0c3UgKDEpLCBGb3dsZXIgKDIpLiBIUiYjODIxMjtaaW1tZXIgKDMpLCBVcnNoZWxhICgzKSwgTWF4d2VsbCAoMikuIFNCJiM4MjEyO1Bvd2VsbCAoMSkuIFNGJiM4MjEyO1RvZmZleSAoMSkuPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQJSVAJSAlSCUVSCUJCCVNPPC9wPgo8cD5DYXJyYXNjbwk0CTMJMgkyCTIJNDwvcD4KPHA+T2dhbmRvCTIJMAkwCTAJMAkxPC9wPgo8cD5Ub3JyZXMgTCwgMS0xCSYjODUzMTsJNAk1CTUJMgkwPC9wPgo8cD5SYW1pcmV6CSYjODUzMjsJMAkwCTAJMQkwPC9wPgo8cD5CZWxpc2xlCTEJMQkwCTAJMQkxPC9wPgo8cD5PYWtsYW5kCUlQCUgJUglFUglCQglTTzwvcD4KPHA+TWVuZ2Rlbgk1JiM4NTMyOwkzCTIJMgkyCTQ8L3A+CjxwPlRyZWluZW4gQlMsIDAtMQkmIzg1MzE7CTEJMAkwCTEJMTwvcD4KPHA+SGVuZHJpa3MgVywgMS0wCTEJMQkwCTAJMQkxPC9wPgo8cD5BbGNhbnRhcmEJMQkxCTAJMAkwCTA8L3A+CjxwPkNhc3RybwkxCTIJMQkxCTAJMzwvcD4KPHA+SEJQJiM4MjEyO2J5JiM4MjEyO0Nhc3RybyAoQWxsZW4pLjwvcD4KPHA+V1AmIzgyMTI7VG9ycmVzLjwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjtIb21lLCBNaWtlIFdpbnRlcnM7IEZpcnN0LCBCcnVjZSBEcmVja21hbjsgU2Vjb25kLCBNaWtlIERpTXVybzsgVGhpcmQsIEpvaG4gTGlia2EuPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOzI6NTQuIEF0dCYjODIxMjsxMCwwMTI8L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPgo8cD5NQUxPTkUgOSwgS0VOVFVDS1kgV0VTTEVZQU4gMTwvcD4KPHA+TWFsb25lCTAwMgkwMjMJMDAyCTAJJiM4MjEyOwk5CTEyCTA8L3A+CjxwPldlc2xleWFuCTAwMAkxMAkwMDAJMAkmIzgyMTI7CTEJNQkyPC9wPgo8cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7QmxhY2tidXJuLCBTcGVjaHQgKDcpIGFuZCBOb2VsOyBIdW5kbGV5LCBWZXJzdCAoNikgYW5kIEJyaWRnZXMuIFcmIzgyMTI7QmxhY2tidXJuLCAzLTEuIEwmIzgyMTI7SHVuZGxleSwgMS0xLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO01hbG9uZTogQ2xhcmsuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBNYWxvbmUgMTEtNSwgMS0wOyBLZW50dWNreSBXZXNsZXlhbiAxMC04LCAwLTEuPC9wPgo8cD5HYW1lIE9uZSBXQUxTSCA2LCBUUkVWRUNDQSBOQVpBUkVORSA0PC9wPgo8cD5XYWxzaAkJMDAwCTEzMAkwMjAJJiM4MjEyOwk2CTkJMDwvcD4KPHA+VHJldmVjY2EgCQkwMzAJMDAwCTEwMAkmIzgyMTI7CTQJOQkxPC9wPgo8cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7QmVib3V0LCBOYXJhICg3KSwgQnVjaGlsICg3KSBhbmQgQmVhY2h5OyBQaWVyY2UsIENhdWRsZSAoOCkgYW5kIE1hbmcuIFcmIzgyMTI7QnVsY2hpaywgMS0xLiBMJiM4MjEyO0NhdWRsZSwgMC0xLiBTYXZlJiM4MjEyOyBOb25lLiBIUiYjODIxMjtXYWxzaDogSmFubmluZyAoMikuPC9wPgo8cD5HYW1lIFR3byBUUkVWRUNDQSBOQVpBUkVORSAzLCBXQUxTSCAwPC9wPgo8cD5XYWxzaAkJMDAwCTAwMAkwMDAJJiM4MjEyOwkwCTMJMjwvcD4KPHA+VHJldmVjY2EJCTAxMgkwMDAJMDAwCSYjODIxMjsJMwkzCTI8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTaGVuZWZpZWxkIGFuZCBIZWx3aWc7IFdvb2QgYW5kIEpvbmVzLiBXJiM4MjEyO1dvb2QsIDItMC4gTCYjODIxMjtTaGVuZWZpZWxkLCAxLTIuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7VHJldmVjY2EgTmF6YXJlbmU6IE1hbmcgKDgpLiA8L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IFdhbHNoIDctNywgMS0xOyBUcmV2ZWNjYSBOYXphcmVuZSAxMC0xMCwgMS0xLjwvcD4KPHA+QVVUTyBSQUNJTkc8L3A+CjxwPk5BU0NBUiBDVVAgU0VSSUVTPC9wPgo8cD5BdXRvIENsdWIgNDAwPC9wPgo8cD4oQXQgQXV0byBDbHViIFNwZWVkd2F5LCBGb250YW5hLCBDYWxpZi4pPC9wPgo8cD5BZnRlciBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBxdWFsaWZ5aW5nOyByYWNlIFN1bmRheTwvcD4KPHA+KENhciBudW1iZXIgaW4gcGFyZW50aGVzZXMpPC9wPgo8cD4xLiAoNzgpIE1hcnRpbiBUcnVleCBKci4sIFRveW90YSwgMTg2LjU2NyBtcGguPC9wPgo8cD4yLiAoMTgpIEt5bGUgQnVzY2gsIFRveW90YSwgMTg2LjQzNy48L3A+CjxwPjMuICg0MikgS3lsZSBMYXJzb24sIENoZXZyb2xldCwgMTg2LjEyOC48L3A+CjxwPjQuICgyMCkgRXJpayBKb25lcywgVG95b3RhLCAxODYuMDQ3LjwvcD4KPHA+NS4gKDMpIEF1c3RpbiBEaWxsb24sIENoZXZyb2xldCwgMTg1LjcxMS48L3A+CjxwPjYuICgyMikgSm9leSBMb2dhbm8sIEZvcmQsIDE4NS41NzcuPC9wPgo8cD43LiAoNDEpIEt1cnQgQnVzY2gsIEZvcmQsIDE4NS4xODUuPC9wPgo8cD44LiAoMTIpIFJ5YW4gQmxhbmV5LCBGb3JkLCAxODUuMDc2LjwvcD4KPHA+OS4gKDMxKSBSeWFuIE5ld21hbiwgQ2hldnJvbGV0LCAxODQuODQ4LjwvcD4KPHA+MTAuICg0KSBLZXZpbiBIYXJ2aWNrLCBGb3JkLCAxODQuNDM2LjwvcD4KPHA+MTEuICgyKSBCcmFkIEtlc2Vsb3dza2ksIEZvcmQsIDE4NC4zNjAuPC9wPgo8cD4xMi4gKDM3KSBDaHJpcyBCdWVzY2hlciwgQ2hldnJvbGV0LCAxODQuMzQxLjwvcD4KPHA+MTMuICg2KSBUcmV2b3IgQmF5bmUsIEZvcmQsIDE4NC43NDMuPC9wPgo8cD4xNC4gKDIxKSBQYXVsIE1lbmFyZCwgRm9yZCwgMTg0LjU5Ni48L3A+CjxwPjE1LiAoMSkgSmFtaWUgTWNNdXJyYXksIENoZXZyb2xldCwgMTg0LjExNS48L3A+CjxwPjE2LiAoMTcpIFJpY2t5IFN0ZW5ob3VzZSBKci4sIEZvcmQsIDE4My44MTkuPC9wPgo8cD4xNy4gKDEzKSBUeSBEaWxsb24sIENoZXZyb2xldCwgMTgzLjY4My48L3A+CjxwPjE4LiAoMzIpIE1hdHQgRGlCZW5lZGV0dG8sIEZvcmQsIDE4My4zOTcuPC9wPgo8cD4xOS4gKDQzKSBEYXJyZWxsIFdhbGxhY2UgSnIuLCBDaGV2cm9sZXQsIDE4Mi44NDguPC9wPgo8cD4yMC4gKDIzKSBHcmF5IEdhdWxkaW5nLCBUb3lvdGEsIDE3NS4xNjEuPC9wPgo8cD4yMS4gKDM4KSBEYXZpZCBSYWdhbiwgRm9yZCwgMTgzLjg3MC48L3A+CjxwPjIyLiAoMzQpIE1pY2hhZWwgTWNEb3dlbGwsIEZvcmQsIDE4My42MDMuPC9wPgo8cD4yMy4gKDAwKSBKZWZmcmV5IEVhcm5oYXJkdCwgQ2hldnJvbGV0LCAxNzYuMDQzLjwvcD4KPHA+MjQuICg1NSkgUmVlZCBTb3JlbnNvbiwgQ2hldnJvbGV0LCAxMzMuNzM1LjwvcD4KPHA+MjUuICgxMSkgRGVubnkgSGFtbGluLCBUb3lvdGEsIDAuMDAwLjwvcD4KPHA+MjYuICgxNCkgQ2xpbnQgQm93eWVyLCBGb3JkLCAwLjAwMC48L3A+CjxwPjI3LiAoMTApIEFyaWMgQWxtaXJvbGEsIEZvcmQsIDAuMDAwLjwvcD4KPHA+MjguICg4OCkgQWxleCBCb3dtYW4sIENoZXZyb2xldCwgMC4wMDAuPC9wPgo8cD4yOS4gKDI0KSBXaWxsaWFtIEJ5cm9uLCBDaGV2cm9sZXQsIDAuMDAwLjwvcD4KPHA+MzAuICgxOSkgRGFuaWVsIFN1YXJleiwgVG95b3RhLCAwLjAwMC48L3A+CjxwPjMxLiAoOSkgQ2hhc2UgRWxsaW90dCwgQ2hldnJvbGV0LCAwLjAwMC48L3A+CjxwPjMyLiAoNDcpIEFKIEFsbG1lbmRpbmdlciwgQ2hldnJvbGV0LCAwLjAwMC48L3A+CjxwPjMzLiAoNDgpIEppbW1pZSBKb2huc29uLCBDaGV2cm9sZXQsIDAuMDAwLjwvcD4KPHA+MzQuICg5NSkgS2FzZXkgS2FobmUsIENoZXZyb2xldCwgMC4wMDAuPC9wPgo8cD4zNS4gKDUxKSBUaW1teSBIaWxsLCBDaGV2cm9sZXQsIDAuMDAwLjwvcD4KPHA+MzYuICgxNSkgUm9zcyBDaGFzdGFpbiwgQ2hldnJvbGV0LCAwLjAwMC48L3A+CjxwPjM3LiAoNzIpIENvbGUgV2hpdHQsIENoZXZyb2xldCwgMC4wMDAuPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5ITDwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5CTcwCTQ4CTE4CTQJMTAwCTI1NwkxOTg8L3A+CjxwPkJvc3Rvbgk2OQk0NAkxNwk4CTk2CTIzMgkxNzk8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JNzEJNDIJMjIJNwk5MQkyMzkJMjA0PC9wPgo8cD5GbG9yaWRhCTY4CTM1CTI2CTcJNzcJMjA4CTIxMjwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJNzEJMjYJMzMJMTIJNjQJMTgyCTIyNjwvcD4KPHA+T3R0YXdhCTcwCTI2CTMzCTExCTYzCTE5NgkyNDI8L3A+CjxwPkRldHJvaXQJNzAJMjYJMzMJMTEJNjMJMTgxCTIxNTwvcD4KPHA+QnVmZmFsbwk3MAkyMgkzNgkxMgk1NgkxNjcJMjI5PC9wPgo8cD5NZXRyb3BvbGl0YW4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JNzEJNDEJMjMJNwk4OQkyMjIJMjA4PC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoCTcyCTQxCTI2CTUJODcJMjM3CTIxODwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMJNzEJMzgJMjgJNQk4MQkxOTgJMTk4PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNzEJMzUJMjUJMTEJODEJMjA4CTIxMDwvcD4KPHA+TmV3IEplcnNleQk3MAkzNgkyNgk4CTgwCTIxMgkyMTE8L3A+CjxwPkNhcm9saW5hCTcwCTMwCTI5CTExCTcxCTE4OAkyMTg8L3A+CjxwPk4uWS4gUmFuZ2Vycwk3MQkzMgkzMgk3CTcxCTIwNQkyMjc8L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzCTcxCTMwCTMxCTEwCTcwCTIyOAkyNTg8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+TmFzaHZpbGxlCTcwCTQ2CTE0CTEwCTEwMgkyMjgJMTc2PC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZwk3MQk0MgkxOQkxMAk5NAkyMzYJMTg3PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJNzAJMzkJMjQJNwk4NQkyMTcJMjAzPC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbwk3MAkzOAkyNAk4CTg0CTIyNAkyMDQ8L3A+CjxwPkRhbGxhcwk3MgkzOAkyNgk4CTg0CTIwNwkxOTM8L3A+CjxwPlN0LiBMb3Vpcwk3MAkzNwkyOAk1CTc5CTE5MgkxODY8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNzEJMzAJMzMJOAk2OAkyMDEJMjEzPC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5WZWdhcwk3MAk0NQkyMAk1CTk1CTIzOAkxOTU8L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlCTcwCTM4CTIzCTkJODUJMjA3CTE5MjwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJNzEJMzkJMjYJNgk4NAkyMDcJMTc4PC9wPgo8cD5BbmFoZWltCTcxCTM1CTI0CTEyCTgyCTE5OAkxOTM8L3A+CjxwPkNhbGdhcnkJNzEJMzUJMjYJMTAJODAJMTk4CTIwNjwvcD4KPHA+RWRtb250b24JNzAJMzAJMzUJNQk2NQkxOTYJMjI2PC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJNzEJMjUJMzcJOQk1OQkxODMJMjMxPC9wPgo8cD5Bcml6b25hCTcwCTIzCTM2CTExCTU3CTE2OQkyMjU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Tk9URTo8L3N0cm9uZz4gVHdvIHBvaW50cyBmb3IgYSB3aW4sIG9uZSBwb2ludCBmb3Igb3ZlcnRpbWUgbG9zcy4gVG9wIHRocmVlIHRlYW1zIGluIGVhY2ggZGl2aXNpb24gYW5kIHR3byB3aWxkIGNhcmRzIHBlciBjb25mZXJlbmNlIGFkdmFuY2UgdG8gcGxheW9mZnMuPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIDYsIE4uWS4gSXNsYW5kZXJzIDM8L3A+CjxwPk90dGF3YSAzLCBEYWxsYXMgMiAoT1QpPC9wPgo8cD5OYXNodmlsbGUgYXQgQ29sb3JhZG8sIGxhdGU8L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlIGF0IENhbGdhcnksIGxhdGU8L3A+CjxwPkRldHJvaXQgYXQgQW5haGVpbSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIGF0IFZlZ2FzLCBsYXRlPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IEJ1ZmZhbG8sIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+RWRtb250b24gYXQgRmxvcmlkYSwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgSmVyc2V5IGF0IExvcyBBbmdlbGVzLCA0IHAubS48L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsIGF0IFRvcm9udG8sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IENhcm9saW5hLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk90dGF3YSBhdCBDb2x1bWJ1cywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3N0b24gYXQgVGFtcGEgQmF5LCA3IHAubS48L3A+CjxwPk4uWS4gUmFuZ2VycyBhdCBTdC4gTG91aXMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIGF0IEFyaXpvbmEsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgVmFuY291dmVyLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5BSEw8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkhlcnNoZXkgMywgQnJpZGdlcG9ydCAyPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIDMsIEJlbGxldmlsbGUgMTwvcD4KPHA+TGF2YWwgNCwgVXRpY2EgMjwvcD4KPHA+R3JhbmQgUmFwaWRzIDQsIFJvY2tmb3JkIDMgKE9UKTwvcD4KPHA+UHJvdmlkZW5jZSA1LCBSb2NoZXN0ZXIgMzwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgMywgU3ByaW5nZmllbGQgMiAoT1QpPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCA0LCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IDMgKFNPKTwvcD4KPHA+TWFuaXRvYmEgYXQgU2FuIEFudG9uaW8sIGxhdGU8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZCBhdCBUZXhhcywgbGF0ZTwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlIGF0IFNhbiBEaWVnbywgbGF0ZTwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgQmFrZXJzZmllbGQsIGxhdGU8L3A+CjxwPlR1Y3NvbiBhdCBTdG9ja3RvbiwgbGF0ZTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiBhdCBDaGFybG90dGUsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQgYXQgSGVyc2hleSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5VdGljYSBhdCBCZWxsZXZpbGxlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkxhdmFsIGF0IFN5cmFjdXNlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPklvd2EgYXQgR3JhbmQgUmFwaWRzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIGF0IFdCL1NjcmFudG9uLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UgYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Sb2NrZm9yZCBhdCBDaGljYWdvLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk1hbml0b2JhIGF0IFRleGFzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZSBhdCBPbnRhcmlvLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlR1Y3NvbiBhdCBTdG9ja3RvbiwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5CYWtlcnNmaWVsZCBhdCBTYW4gRGllZ28sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPk5CQUdMPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5DYW50b24gMTE3LCBGb3J0IFdheW5lIDk5PC9wPgo8cD5EZWxhd2FyZSAxMjQsIEdyZWVuc2Jvcm8gMTIyPC9wPgo8cD5MYWtlbGFuZCAxMDYsIExvbmcgSXNsYW5kIDEwMDwvcD4KPHA+QXVzdGluIGF0IElvd2EsIGxhdGU8L3A+CjxwPldlc3RjaGVzdGVyIDEwMywgV2luZHkgQ2l0eSA5NzwvcD4KPHA+UmFwdG9ycyBhdCBOb3J0aGVybiBBcml6b25hLCBsYXRlPC9wPgo8cD5BZ3VhIENhbGllbnRlIGF0IFJlbm8sIGxhdGU8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPldpc2NvbnNpbiBhdCBDYW50b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RXJpZSBhdCBGb3J0IFdheW5lLCA3IHAubS48L3A+CjxwPldlc3RjaGVzdGVyIGF0IEdyYW5kIFJhcGlkcywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TYWx0IExha2UgQ2l0eSBhdCBJb3dhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkF1c3RpbiBhdCBTaW91eCBGYWxscywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5NZW1waGlzIGF0IFdpbmR5IENpdHksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+T2tsYWhvbWEgQ2l0eSBhdCBSZW5vLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5SYXB0b3JzIGF0IFNvdXRoIEJheSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBNRU48L3A+CjxwPk5DQUEgVG91cm5hbWVudDwvcD4KPHA+RUFTVCBSRUdJT05BTDwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihBdCBMaXR0bGUgQ2Flc2FycyBBcmVuYSwgRGV0cm9pdCk8L3A+CjxwPlB1cmR1ZSA3NCwgQ2FsIFN0YXRlIEZ1bGxlcnRvbiA0ODwvcD4KPHA+QnV0bGVyIDc5LCBBcmthbnNhcyA2MjwvcD4KPHA+KEF0IFZpZWphcyBBcmVuYSwgU2FuIERpZWdvKTwvcD4KPHA+TWFyc2hhbGwgODEsIFdpY2hpdGEgU3RhdGUgNzU8L3A+CjxwPldlc3QgVmlyZ2luaWEgODUsIE11cnJheSBTdGF0ZSA2ODwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQXQgUFBHIFBhaW50cyBBcmVuYSwgUGl0dHNidXJnaCk8L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YSAoMzEtNCkgdnMuIEFsYWJhbWEgKDIwLTE1KSwgMTI6MTAgcC5tLjwvcD4KPHA+KEF0IEFtZXJpY2FuIEFpcmxpbmVzIENlbnRlciwgRGFsbGFzKTwvcD4KPHA+VGV4YXMgVGVjaCAoMjUtOSkgdnMuIEZsb3JpZGEgKDIxLTEyKSwgODo0MCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEF0IExpdHRsZSBDYWVzYXJzIEFyZW5hLCBEZXRyb2l0KTwvcD4KPHA+UHVyZHVlICgyOS02KSB2cy4gQnV0bGVyICgyMS0xMyk8L3A+CjxwPihBdCBWaWVqYXMgQXJlbmEsIFNhbiBEaWVnbyk8L3A+CjxwPk1hcnNoYWxsICgyNS0xMCkgdnMuIFdlc3QgVmlyZ2luaWEgKDI1LTEwKTwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TT1VUSCBSRUdJT05BTDwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihBdCBTcGVjdHJ1bSBDZW50ZXIsIENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLik8L3A+CjxwPkthbnNhcyBTdGF0ZSA2OSwgQ3JlaWdodG9uIDU5PC9wPgo8cD5WaXJnaW5pYSAoMzEtMikgdnMuIFVNQkMgKDI0LTEwKSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+KEF0IEJyaWRnZXN0b25lIEFyZW5hLCBOYXNodmlsbGUsIFRlbm4uKTwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSA2OCwgR2VvcmdpYSBTdGF0ZSA1MzwvcD4KPHA+TmV2YWRhIDg3LCBUZXhhcyA4MzwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQXQgVGFjbyBCZWxsIEFyZW5hLCBCb2lzZSwgSWRhaG8pPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvICgyNy04KSB2cy4gS2VudHVja3kgKDI1LTEwKSwgNToxNSBwLm0uPC9wPgo8cD4oQXQgQW1lcmljYW4gQWlybGluZXMgQ2VudGVyLCBEYWxsYXMpPC9wPgo8cD5UZW5uZXNzZWUgKDI2LTgpIHZzLiBMb3lvbGEgb2YgQ2hpY2FnbyAoMjktNSksIDY6MTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPihBdCBTcGVjdHJ1bSBDZW50ZXIsIENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLik8L3A+CjxwPlZpcmdpbmlhLVVNQkMgd2lubmVyIHZzLiBLYW5zYXMgU3RhdGUgKDIzLTExKTwvcD4KPHA+KEF0IEJyaWRnZXN0b25lIEFyZW5hLCBOYXNodmlsbGUsIFRlbm4uKTwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSAoMzEtNCkgdnMuIE5ldmFkYSAoMjgtNyk8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TUlEV0VTVCBSRUdJT05BTDwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihBdCBMaXR0bGUgQ2Flc2FycyBBcmVuYSwgRGV0cm9pdCk8L3A+CjxwPk1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIDgyLCBCdWNrbmVsbCA3ODwvcD4KPHA+VENVICgyMS0xMSkgdnMuIFN5cmFjdXNlICgyMS0xMyksIGxhdGU8L3A+CjxwPihBdCBWaWVqYXMgQXJlbmEsIFNhbiBEaWVnbyk8L3A+CjxwPkF1YnVybiA2MiwgQ29sbGVnZSBvZiBDaGFybGVzdG9uIDU4PC9wPgo8cD5DbGVtc29uICgyMy05KSB2cy4gTmV3IE1leGljbyBTdGF0ZSAoMjgtNSksIGxhdGU8L3A+CjxwPlNlY29uZCBSb3VuZDwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEF0IFBQRyBQYWludHMgQXJlbmEsIFBpdHRzYnVyZ2gpPC9wPgo8cD5EdWtlICgyNy03KSB2cy4gUmhvZGUgSXNsYW5kICgyNi03KSwgMjo0MCBwLm0uPC9wPgo8cD4oQXQgSU5UUlVTVCBCYW5rIEFyZW5hLCBXaWNoaXRhLCBLYW4uKTwvcD4KPHA+S2Fuc2FzICgyOC03KSB2cy4gU2V0b24gSGFsbCAoMjItMTEpLCA3OjEwIHAubS48L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQXQgTGl0dGxlIENhZXNhcnMgQXJlbmEsIERldHJvaXQpPC9wPgo8cD5NaWNoaWdhbiBTdGF0ZSAoMzAtNCkgdnMuIFRDVS1TeXJhY3VzZSB3aW5uZXI8L3A+CjxwPihBdCBWaWVqYXMgQXJlbmEsIFNhbiBEaWVnbyk8L3A+CjxwPkF1YnVybiAoMjYtNykgdnMuIENsZW1zb24tTmV3IE1leGljbyBTdGF0ZSB3aW5uZXI8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+V0VTVCBSRUdJT05BTDwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD4oQXQgSU5UUlVTVCBCYW5rIEFyZW5hLCBXaWNoaXRhLCBLYW4uKTwvcD4KPHA+TWljaGlnYW4gNjEsIE1vbnRhbmEgNDc8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihBdCBTcGVjdHJ1bSBDZW50ZXIsIENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLik8L3A+CjxwPlRleGFzIEEmYW1wO00gNzMsIFByb3ZpZGVuY2UgNjk8L3A+CjxwPk5vcnRoIENhcm9saW5hIDg0LCBMaXBzY29tYiA2NjwvcD4KPHA+KEF0IEJyaWRnZXN0b25lIEFyZW5hLCBOYXNodmlsbGUsIFRlbm4uKTwvcD4KPHA+WGF2aWVyIDEwMiwgVGV4YXMgU291dGhlcm4gODM8L3A+CjxwPk1pc3NvdXJpICgyMC0xMikgdnMuIEZsb3JpZGEgU3RhdGUgKDIwLTExKSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQXQgVGFjbyBCZWxsIEFyZW5hLCBCb2lzZSwgSWRhaG8pPC9wPgo8cD5Hb256YWdhICgzMS00KSB2cy4gT2hpbyBTdGF0ZSAoMjUtOCksIDc6NDUgcC5tLjwvcD4KPHA+KEF0IElOVFJVU1QgQmFuayBBcmVuYSwgV2ljaGl0YSwgS2FuLik8L3A+CjxwPk1pY2hpZ2FuICgyOS03KSB2cy4gSG91c3RvbiAoMjctNyksIDk6NDAgcC5tLjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPihBdCBTcGVjdHJ1bSBDZW50ZXIsIENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLik8L3A+CjxwPk5vcnRoIENhcm9saW5hICgyNi0xMCkgdnMuIFRleGFzIEEmYW1wO00gKDIxLTEyKTwvcD4KPHA+KEF0IEJyaWRnZXN0b25lIEFyZW5hLCBOYXNodmlsbGUsIFRlbm4uKTwvcD4KPHA+WGF2aWVyICgyOS01KSB2cy4gTWlzc291cmktRmxvcmlkYSBTdGF0ZSB3aW5uZXI8L3A+CjxwPkNPTExFR0UgV09NRU48L3A+CjxwPk5DQUEgV29tZW4mIzgyMTc7cyBUb3VybmFtZW50PC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5WaXJnaW5pYSA2OCwgQ2FsaWZvcm5pYSA2MjwvcD4KPHA+U291dGggQ2Fyb2xpbmEgNjMsIE4uQy4gQSZhbXA7VCA1MjwvcD4KPHA+Tm90cmUgRGFtZSA5OSwgQ2FsIFN0YXRlIE5vcnRocmlkZ2UgODE8L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YSA4MSwgU291dGggRGFrb3RhIFN0YXRlIDc0IChPVCk8L3A+CjxwPkRlUGF1bCA5MCwgT2tsYWhvbWEgNzk8L3A+CjxwPlRleGFzIEEmYW1wO00gODksIERyYWtlIDc2PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgODksIEdyZWVuIEJheSA3NzwvcD4KPHA+T3JlZ29uIDg4LCBTZWF0dGxlIDQ1PC9wPgo8cD5NYXJ5bGFuZCA3NywgUHJpbmNldG9uIDU3PC9wPgo8cD5OQyBTdGF0ZSA2MiwgRWxvbiAzNDwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSA3NCwgQm9pc2UgU3RhdGUgNDI8L3A+CjxwPk1hcnF1ZXR0ZSA4NCwgRGF5dG9uIDY1PC9wPgo8cD5PcmVnb24gU3RhdGUgODIsIFdlc3Rlcm4gS2VudHVja3kgNTg8L3A+CjxwPlRlbm5lc3NlZSAxMDAsIExpYmVydHkgNjA8L3A+CjxwPk1pY2hpZ2FuIDc1LCBOb3J0aGVybiBDb2xvcmFkbyA2MTwvcD4KPHA+QmF5bG9yIDk2LCBHcmFtYmxpbmcgU3RhdGUgNDY8L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Canton teacher accused of having sex with students identified
Browns notes: Hue Jackson swaps tackles as he tries to adjust to life without Joe Thomas
Hundreds of youths defy adults in peaceful assembly outside high school in Stow
Cavaliers report: Kyle Korver may return to bench, but maximizing his time with LeBron James remains a priority