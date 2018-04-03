Home / Uncategorized / Agate0404
Published: April 3, 2018 - 11:21 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBZT1JLCS0yMzAJVGFtcGEgQmF5CSsyMTA8L3A+CjxwPmF0IERFVFJPSVQJLTExMAlLYW5zYXMgQ2l0eQkrMTAwPC9wPgo8cD5hdCBIT1VTVE9OCS0xOTYJQmFsdGltb3JlCSsxODE8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAktMTUwCWF0IExvcyBBbmdlbGVzCSsxNDA8L3A+CjxwPmF0IFRPUk9OVE8JLTIwNglDaGljYWdvCSsxODY8L3A+CjxwPmF0IE9BS0xBTkQJLTE1MAlUZXhhcwkrMTQwPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbgktMTkwCWF0IEFUTEFOVEEJKzE3NTwvcD4KPHA+YXQgTkVXIFlPUksJLTE0NQlQaGlsYWRlbHBoaWEJKzEzNTwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJLTEyNQlhdCBBUklaT05BCSsxMTU8L3A+CjxwPlN0LiBMb3VpcwktMTE1CWF0IE1JTFdBVUtFRQkrMTA1PC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbwktMTIwCWF0IFNBTiBESUVHTwkrMTEwPC9wPgo8cD5JbnRlcmxlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBQSVRUU0JVUkdICS0xMDgJTWlubmVzb3RhCS0xMDI8L3A+CjxwPmF0IFNBTiBGUkFOQ0lTQ08JLTEzMQlTZWF0dGxlCSsxMjE8L3A+CjxwPk5CQTwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5hdCBUT1JPTlRPCU9GRgkoT0ZGKQlCb3N0b248L3A+CjxwPmF0IERFVFJPSVQJMQkoMjExJiMxODk7KQlQaGlsYWRlbHBoaWE8L3A+CjxwPkRhbGxhcwkxJiMxODk7CSgyMDImIzE4OTspCWF0IE9STEFORE88L3A+CjxwPk1pYW1pCTkJKDIwNSkJYXQgQVRMQU5UQTwvcD4KPHA+YXQgTkVXIE9STEVBTlMJMTImIzE4OTsJKDIxNiYjMTg5OykJTWVtcGhpczwvcD4KPHA+YXQgTEEgTEFLRVJTCU9GRgkoT0ZGKQlTYW4gQW50b25pbzwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgQlVGRkFMTwktMTIzCU90dGF3YQkrMTEzPC9wPgo8cD5hdCBTVC4gTE9VSVMJLTIzNwlDaGljYWdvCSsyMTc8L3A+CjxwPmF0IEFOQUhFSU0JT0ZGCU1pbm5lc290YQlPRkY8L3A+CjxwPlVwZGF0ZWQgb2RkcyBhdmFpbGFibGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL1ByZWdhbWUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+UHJlZ2FtZS5jb208L2E+PC9wPgo8cD5UUkFOU0FDVElPTlM8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DTEVWRUxBTkQgSU5ESUFOUyAmIzgyMTI7IFNlbnQgUkhQIEJlbiBUYXlsb3Igb3V0cmlnaHQgdG8gQ29sdW1idXMgKElMKS48L3A+CjxwPkRFVFJPSVQgVElHRVJTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgTEhQIFJ5YW4gQ2FycGVudGVyIHRvIFRvbGVkbyAoSUwpLjwvcD4KPHA+TE9TIEFOR0VMRVMgQU5HRUxTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFJIUCBNYXR0IFNob2VtYWtlciBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBBcHJpbCAxLiBSZWNhbGxlZCBSSFAgUGFya2VyIEJyaWR3ZWxsIGZyb20gU2FsdCBMYWtlIChQQ0wpLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgWUFOS0VFUyAmIzgyMTI7IEFjcXVpcmVkIE9GIFRyYXljZSBUaG9tcHNvbiBvZmYgd2FpdmVycyBmcm9tIHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBEb2RnZXJzLiBUcmFuc2ZlcnJlZCBSSFAgQmVuIEhlbGxlciB0byB0aGUgNjAtZGF5IERMLjwvcD4KPHA+T0FLTEFORCBBVEhMRVRJQ1MgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgT0YgRGFpcm9uIEJsYW5jbyB0byBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPlNFQVRUTEUgTUFSSU5FUlMgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBJTkYvT0YgVGF5bG9yIE1vdHRlciBmcm9tIFRhY29tYSAoUENMKS4gUGxhY2VkIERIIE5lbHNvbiBDcnV6IG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwsIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIEFwcmlsIDEuPC9wPgo8cD5URVhBUyBSQU5HRVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEMgQ2FtZXJvbiBSdXBwIHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0IGFuZCBhc3NpZ25lZCBoaW0gdG8gUm91bmQgUm9jayAoUENMKS48L3A+CjxwPlRPUk9OVE8gQkxVRSBKQVlTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIExIUCBDcmFpZyBCcmVzbG93IHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBET0RHRVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFJIUCBEYW5pZWwgSHVkc29uIHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0LiBTZWxlY3RlZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgUkhQIFphY2ggTmVhbCBmcm9tIE9rbGFob21hIENpdHkgKFBDTCkuIFBsYWNlZCBSSFAgSm9zaCBGaWVsZHMgb24gdGhlIHBhdGVybml0eSBsaXN0LjwvcD4KPHA+TUlMV0FVS0VFIEJSRVdFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgMkIgQW5kcmVzIEJsYW5jbyB0byBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIE1FVFMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIEFudGhvbnkgU3dhcnphayBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBBcHJpbCAxLiBSZWNhbGxlZCBSSFAgSGFuc2VsIFJvYmxlcyBmcm9tIExhcyBWZWdhcyAoUENMKS48L3A+CjxwPlNULiBMT1VJUyBDQVJESU5BTFMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgSU5GIEplZGQgR3lvcmtvIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIFJlY2FsbGVkIE9GIEhhcnJpc29uIEJhZGVyIGZyb20gTWVtcGhpcyAoUENMKS48L3A+CjxwPlNBTiBESUVHTyBQQURSRVMgJiM4MjEyOyBUcmFuc2ZlcnJlZCBJTkYgQWxsZW4gQyYjMjQzO3Jkb2JhIHRvIHRoZSA2MC1kYXkgREwuIE9wdGlvbmVkIExIUCBLeWxlIE1jR3JhdGggdG8gRWwgUGFzbyAoUENMKS4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIFJIUCBUeXNvbiBSb3NzLjwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5MT05HIElTTEFORCBEVUNLUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBSSFAgSm9obiBCcm93bmVsbC48L3A+CjxwPkZyb250aWVyIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RVZBTlNWSUxMRSBPVFRFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgMUIgQ2FsZWIgRWxkcmlkZ2UgYW5kIFJIUCBQYXRyaWNrIE1jR3VmZi48L3A+CjxwPkdBVEVXQVkgR1JJWlpMSUVTICYjODIxMjsgUmVsZWFzZWQgUkhQIE1hdHQgT3huZXIuPC9wPgo8cD5MQUtFIEVSSUUgQ1JVU0hFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUkhQIEZyYW5kZXJsaW4gUm9tZXJvLiBUcmFkZWQgUkhQIEFsZXggVmFyZ2FzIHRvIEVhc3RzaWRlIChVU0wpLjwvcD4KPHA+U0NIQVVNQlVSRyBCT09NRVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFJIUCBNaXRjaGVsbCBTY2h1bGV3aXR6LjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgQmFza2V0YmFsbCBBc3NvY2lhdGlvbjwvcD4KPHA+TkJBICYjODIxMjsgU3VzcGVuZGVkIERhbGxhcyBDIE5lcmxlbnMgTm9lbCBhbmQgVXRhaCBGIFRoYWJvIFNlZm9sb3NoYSwgZml2ZSBnYW1lcyBlYWNoLCBmb3IgdmlvbGF0aW5nIHRoZSB0ZXJtcyBvZiB0aGUgTkJBL05CUEEgQW50aS1EcnVnIFByb2dyYW0uIEZpbmVkIEJyb29rbHluIEYgUXVpbmN5IEFjeSAkMjUsMDAwIGFuZCBEZXRyb2l0IEMgQW5kcmUgRHJ1bW1vbmQgJDE1LDAwMCwgZm9yIHRoZWlyIHJvbGVzIGluIGFuIG9uLWNvdXJ0IGFsdGVyY2F0aW9uIGR1cmluZyBhbiBBcHJpbCAxIGdhbWUuPC9wPgo8cD5NRU1QSElTIEdSSVpaTElFUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBHIE1hcnF1aXMgVGVhZ3VlIGZvciB0aGUgcmVtYWluZGVyIG9mIHRoZSBzZWFzb24uPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5BUklaT05BIENBUkRJTkFMUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBDQiBDLkouIEdvb2R3aW4sIFJCIEVsaWpoYWEgUGVubnksIERMIE9sc2VuIFBpZXJyZSBhbmQgT0wgSm9obiBXZXR6ZWwgdG8gb25lLXllYXIgY29udHJhY3RzLjwvcD4KPHA+Q0hJQ0FHTyBCRUFSUyAmIzgyMTI7IFJlLXNpZ25lZCBSQiBCZW5ueSBDdW5uaW5naGFtIGFuZCBMUyBQYXRyaWNrIFNjYWxlcyB0byBvbmUteWVhciBjb250cmFjdHMuIFNpZ25lZCBPTCBFYXJsIFdhdGZvcmQgdG8gYSBvbmUteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk5FVyBFTkdMQU5EIFBBUklPVFMgJiM4MjEyOyBUcmFkZWQgV1IgQnJhbmRpbiBDb29rcyBhbmQgYSBmb3VydGgtcm91bmQgZHJhZnQgcGljayB0byB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgUmFtcyBmb3IgdGhlIFJhbXMmIzgyMTc7IGZpcnN0LXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2sgYW5kIGEgc2l4dGgtcm91bmQgcGljay48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIEpFVFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgVEUgQnVja3kgSG9kZ2VzLjwvcD4KPHA+T0FLTEFORCBSQUlERVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFdSLUtSIER3YXluZSBIYXJyaXMuPC9wPgo8cD5URU5ORVNTRUUgVElUQU5TICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEcgUXVpbnRvbiBTcGFpbi48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gUkVEU0tJTlMgJiM4MjEyOyBSZS1zaWduZWQgTlQgUGhpbCBUYXlsb3IgU3IuPC9wPgo8cD5DYW5hZGlhbiBGb290YmFsbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkVETU9OVE9OIEVTS0lNT1MgJiM4MjEyOyBTaWduaW5nIEZCIEFsZXggRHVwdWlzLjwvcD4KPHA+V0lOTklQRUcgQkxVRSBCT01CRVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIERCIE1hbGlrIEZvcmVtYW4uPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFOQUhFSU0gRFVDS1MgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBHIFJldG8gQmVycmEgZnJvbSBTYW4gRGllZ28gKEFITCkuPC9wPgo8cD5CVUZGQUxPIFNBQlJFUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIEZzIEFsZXhhbmRlciBOeWxhbmRlciBhbmQgS2V2aW4gUG9ydGVyIGZyb20gUm9jaGVzdGVyIChBSEwpLjwvcD4KPHA+REVUUk9JVCBSRUQgV0lOR1MgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBHIFRvbSBNY0NvbGx1bSBmcm9tIEdyYW5kIFJhcGlkcyAoQUhMKS4gUmVhc3NpZ25lZCBDIENocmlzdG9mZmVyIEVobiBmcm9tIEZyb2x1bmRhIChTd2VkZW4pIHRvIEdyYW5kIFJhcGlkcy48L3A+CjxwPk5BU0hWSUxMRSBQUkVEQVRPUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgRyBOaWNsYXMgV2VzdGVyaG9sbSB0byBhIHRocmVlLXllYXIsIGVudHJ5LWxldmVsIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+TkVXIEpFUlNFWSBERVZJTFMgJiM4MjEyOyBBc3NpZ25lZCBGIE1pY2hhZWwgTWNMZW9kIGZyb20gTWlzc2lzc2F1Z2EgKE9ITCkgdG8gQmluZ2hhbXRvbiAoQUhMKS48L3A+CjxwPlNBTiBKT1NFIFNIQVJLUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBGIEx1a2FzIFJhZGlsIHRvIGEgb25lLXllYXIgY29udGFjdC48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gQ0FQSVRBTFMgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBGIFRyYXZpcyBCb3lkIGFuZCBEIE1hZGlzb24gQm93ZXkgZnJvbSBIZXJzaGV5IChBSEwpLjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+R1JBTkQgUkFQSURTIEdSSUZGSU5TICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEQgTWFyY3VzIENyYXdmb3JkIHRvIGEgdHdvLXllYXIgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5IQVJURk9SRCBXT0xGIFBBQ0sgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgRiBFdmFuIEphc3BlciB0byBhIHByb2Zlc3Npb25hbCB0cnlvdXQgYWdyZWVtZW50LjwvcD4KPHA+RUNITDwvcD4KPHA+RUNITCAmIzgyMTI7IFN1c3BlbmRlZCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSYjODIxNztzIE1hcmN1cyBQZXJyaWVyIGVpZ2h0IGdhbWVzIGFuZCBmaW5lZCBoaW0gYW4gdW5kaXNjbG9zZWQgYW1vdW50IGZvciBhIHNwZWFyaW5nIGluY2lkZW50IGFuZCBhIGdhbWUgbWlzY29uZHVjdCBmb3IgcGh5c2ljYWwgYWJ1c2Ugb2Ygb2ZmaWNpYWwgYW5kIEphY2tzb252aWxsZSYjODIxNztzIEpvc2ggRXJpY2tzb24gdGhyZWUgZ2FtZXMgYW5kIGZpbmVkIGhpbSBhbiB1bmRpc2Nsb3NlZCBhbW91bnQgZm9yIGEgc2xhc2hpbmcgaW5mcmFjdGlvbiBkdXJpbmcgYSBNYXJjaCAzMSBnYW1lLjwvcD4KPHA+UkVBRElORyBST1lBTFMgJiM4MjEyOyBDbGFpbWVkIEQgU3RlcGhlbiBKb2huc29uIGFuZCBEIEFkYW0gTGFya2luIG9mZiB3YWl2ZXJzIGZyb20gQWRpcm9uZGFjay48L3A+CjxwPlVTQSBIb2NrZXk8L3A+CjxwPlVTQUggJiM4MjEyOyBOYW1lZCBTZXRoIEFwcGVydCBjb2FjaCBhbmQgTmljayBGb2hyLCBSYW5kIFBlY2tub2xkLCBNYXNvbiBHcmFkZG9jayBhbmQgVGhvbWFzIFNwZWVyIGFzc2lzdGFudCBjb2FjaGVzIG9mIHRoZSBVLlMuIFVuZGVyLTE4IE1lbiYjODIxNztzIE5hdGlvbmFsIFRlYW0uPC9wPgo8cD5NT1RPUlNQT1JUUzwvcD4KPHA+TkFTQ0FSICYjODIxMjsgUHJvbW90ZWQgU3RldmUgUGhlbHBzIHRvIGNoaWVmIG9wZXJhdGluZyBvZmZpY2VyLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRTwvcD4KPHA+Q0FMSUZPUk5JQSAmIzgyMTI7IE5hbWVkIE1hcnR5IFdpbHNvbiBhc3Npc3RhbnQgbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCBjb2FjaC48L3A+CjxwPkNVTFZFUi1TVE9DS1RPTiAmIzgyMTI7IE5hbWVkIEFhcm9uIEhpbGwgbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCBjb2FjaC48L3A+CjxwPkVWQU5HRUwgJiM4MjEyOyBBbm5vdW5jZWQgdGhlIHJlc2lnbmF0aW9uIG9mIG1lbiYjODIxNztzIHNvY2NlciBjb2FjaCBKb2huIEdyaWZmaW4uPC9wPgo8cD5JT1dBICYjODIxMjsgUmVkc2hpcnQgc29waG9tb3JlIEcgSXNhaWFoIE1vc3MgYW5ub3VuY2VkIGhlIGhhcyBkZWNsYXJlZCBmb3IgdGhlIE5CQSBkcmFmdC48L3A+CjxwPktFTlRVQ0tZICYjODIxMjsgRnJlc2htYW4gRiBQSiBXYXNoaW5ndG9uIGFubm91bmNlZCBoZSBoYXMgZGVjbGFyZWQgZm9yIHRoZSBOQkEgZHJhZnQuPC9wPgo8cD5MT1VJU1ZJTExFICYjODIxMjsgSnVuaW9yIEYgUmF5IFNwYWxkaW5nIGFubm91bmNlZCBoZSB3aWxsIGhlIHdpbGwgaGlyZSBhbiBhZ2VudCBhbmQgc3RheSBpbiB0aGUgTkJBIGRyYWZ0IHBvb2wuPC9wPgo8cD5OT1JUSFdFU1RFUk4gJiM4MjEyOyBBbm5vdW5jZWQgcmVkc2hpcnQgZnJlc2htYW4gYmFza2V0YmFsbCBGIGZvcndhcmQgUmFwb2xhcyBJdmFuYXVza2FzIGhhcyBiZWVuIGdyYW50ZWQgaGlzIHJlbGVhc2UgYW5kIHdpbGwgdHJhbnNmZXIgYWZ0ZXIgdGhlIDIwMTctMTggYWNhZGVtaWMgeWVhci48L3A+CjxwPlVDSSAmIzgyMTI7IE5hbWVkIFRhc2hhIFBvaW50ZXIgd29tZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OSEw8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC08L3N0cm9uZz5Cb3N0b24JNzkJNDkJMTgJMTIJMTEwCTI2MQkyMDU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC08L3N0cm9uZz5UYW1wYSBCYXkJODAJNTMJMjMJNAkxMTAJMjg3CTIyODwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LTwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8JODAJNDgJMjUJNwkxMDMJMjcyCTIyODwvcD4KPHA+RmxvcmlkYQk3OQk0MQkzMAk4CTkwCTIzNwkyMzk8L3A+CjxwPkRldHJvaXQJODAJMzAJMzgJMTIJNzIJMjExCTI0NzwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJODAJMjgJMzkJMTMJNjkJMjAzCTI1NzwvcD4KPHA+T3R0YXdhCTc5CTI3CTQxCTExCTY1CTIxNQkyODA8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8JNzkJMjUJNDIJMTIJNjIJMTg5CTI2NTwvcD4KPHA+TWV0cm9wb2xpdGFuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPnktPC9zdHJvbmc+V2FzaGluZ3Rvbgk4MAk0OAkyNQk3CTEwMwkyNTEJMjMyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtPC9zdHJvbmc+UGl0dHNidXJnaAk4MAk0NQkyOQk2CTk2CTI2MwkyNDY8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMJODAJNDUJMjkJNgk5NgkyMzYJMjIxPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OZXcgSmVyc2V5CTgwCTQzCTI4CTkJOTUJMjQzCTIzODwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTgwCTQwCTI2CTE0CTk0CTI0MgkyNDA8L3A+CjxwPkNhcm9saW5hCTgwCTM1CTM0CTExCTgxCTIyMgkyNTA8L3A+CjxwPk4uWS4gUmFuZ2Vycwk4MAkzNAkzNwk5CTc3CTIzMAkyNjE8L3A+CjxwPk4uWS4gSXNsYW5kZXJzCTgwCTMzCTM3CTEwCTc2CTI1OAkyOTI8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LTwvc3Ryb25nPk5hc2h2aWxsZQk4MAk1MQkxOAkxMQkxMTMJMjU5CTIwNjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LTwvc3Ryb25nPldpbm5pcGVnCTgwCTUwCTIwCTEwCTExMAkyNzEJMjE2PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtPC9zdHJvbmc+TWlubmVzb3RhCTc5CTQ0CTI1CTEwCTk4CTI0MgkyMjE8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTgwCTQyCTI5CTkJOTMJMjUwCTIzMTwvcD4KPHA+U3QuIExvdWlzCTc5CTQzCTMwCTYJOTIJMjE3CTIxMjwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTc5CTQwCTMxCTgJODgJMjI0CTIxNjwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk3OQkzMgkzNwkxMAk3NAkyMjMJMjQ1PC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPnktPC9zdHJvbmc+VmVnYXMJNzkJNTAJMjIJNwkxMDcJMjYzCTIxMzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LTwvc3Ryb25nPlNhbiBKb3NlCTc5CTQ0CTI1CTEwCTk4CTI0MwkyMTc8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCTgwCTQ0CTI4CTgJOTYJMjMyCTE5NTwvcD4KPHA+QW5haGVpbQk3OQk0MQkyNQkxMwk5NQkyMjQJMjEyPC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5CTc5CTM2CTMzCTEwCTgyCTIwOQkyNDE8L3A+CjxwPkVkbW9udG9uCTgwCTM0CTQwCTYJNzQJMjI3CTI1ODwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyCTc5CTMwCTQwCTkJNjkJMjA4CTI1MzwvcD4KPHA+QXJpem9uYQk3OQkyOAk0MAkxMQk2NwkyMDEJMjQ4PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiAgICAgeC08L3N0cm9uZz5jbGluY2hlZCBwbGF5b2ZmIHNwb3Q8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+ICAgICB5LTwvc3Ryb25nPmNsaW5jaGVkIGRpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiAgICAgTk9URTo8L3N0cm9uZz4gVHdvIHBvaW50cyBmb3IgYSB3aW4sIG9uZSBwb2ludCBmb3Igb3ZlcnRpbWUgbG9zcy4gVG9wIHRocmVlIHRlYW1zIGluIGVhY2ggZGl2aXNpb24gYW5kIHR3byB3aWxkIGNhcmRzIHBlciBjb25mZXJlbmNlIGFkdmFuY2UgdG8gcGxheW9mZnMuPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIDUsIEJ1ZmZhbG8gMjwvcD4KPHA+RmxvcmlkYSAzLCBDYXJvbGluYSAyPC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZyA2LCBPdHRhd2EgNTwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIDMsIEVkbW9udG9uIDA8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gNCwgU3QuIExvdWlzIDI8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIDMsIENvbG9yYWRvIDE8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cyA1LCBEZXRyb2l0IDQgKE9UKTwvcD4KPHA+TmV3IEplcnNleSA1LCBOLlkuIFJhbmdlcnMgMjwvcD4KPHA+Ti5ZLiBJc2xhbmRlcnMgNSwgUGhpbGFkZWxwaGlhIDQ8L3A+CjxwPkZsb3JpZGEgMiwgTmFzaHZpbGxlIDE8L3A+CjxwPldpbm5pcGVnIDUsIE1vbnRyZWFsIDQgKE9UKTwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5IDQsIEJvc3RvbiAwPC9wPgo8cD5Bcml6b25hIGF0IENhbGdhcnksIGxhdGU8L3A+CjxwPlZlZ2FzIGF0IFZhbmNvdXZlciwgbGF0ZTwvcD4KPHA+RGFsbGFzIGF0IFNhbiBKb3NlLCBsYXRlPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+T3R0YXdhIGF0IEJ1ZmZhbG8sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBhdCBTdC4gTG91aXMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIGF0IEFuYWhlaW0sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgQ29sdW1idXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TmFzaHZpbGxlIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgTmV3IEplcnNleSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5OLlkuIFJhbmdlcnMgYXQgTi5ZLiBJc2xhbmRlcnMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwgYXQgRGV0cm9pdCwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3N0b24gYXQgRmxvcmlkYSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5IGF0IFdpbm5pcGVnLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlZlZ2FzIGF0IEVkbW9udG9uLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgYXQgVmFuY291dmVyLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIGF0IFNhbiBKb3NlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+T3R0YXdhIGF0IFBpdHRzYnVyZ2gsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyBhdCBUYW1wYSBCYXksIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U3QuIExvdWlzIGF0IENoaWNhZ28sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RGFsbGFzIGF0IEFuYWhlaW0sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyeTwvcD4KPHA+QkxVRSBKQUNLRVRTIDUsIFJFRCBXSU5HUyA0IChPVCk8L3A+CjxwPkRldHJvaXQJMwkxCTAJMCYjODIxMjs0PC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cwkxCTEJMgkxJiM4MjEyOzU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUGVyaW9kPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOzEsIERldHJvaXQsIEJlcnR1enppIDUgKE55cXVpc3QsIFpldHRlcmJlcmcpLCAzOjUwLiAyLCBDb2x1bWJ1cywgQXRraW5zb24gMjIgKEpvbmVzLCBQYW5hcmluKSwgNjoxNiAocHApLiAzLCBEZXRyb2l0LCBIZWxtIDEyIChMYXJraW4sIE1hbnRoYSksIDExOjEyLiA0LCBEZXRyb2l0LCBCZXJ0dXp6aSA2IChaZXR0ZXJiZXJnLCBLcm9ud2FsbCksIDE4OjM3IChwcCkuIDxzdHJvbmc+UGVuYWx0aWVzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO0plbnNlbiwgREVULCAoZGVsYXkgb2YgZ2FtZSksIDQ6MTguIEhlbG0sIERFVCwgKHRyaXBwaW5nKSwgNjowMC4gQnJvYWRodXJzdCwgQ0JKLCAoaGlnaCBzdGlja2luZyksIDE3OjAwLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZWNvbmQgUGVyaW9kPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOzUsIERldHJvaXQsIE55cXVpc3QgMjEgKFpldHRlcmJlcmcsIEFiZGVsa2FkZXIpLCAwOjMxIChwcCkuIDYsIENvbHVtYnVzLCBBdGtpbnNvbiAyMyAoSm9uZXMsIFBhbmFyaW4pLCAxMDo1MCAocHApLiA8c3Ryb25nPlBlbmFsdGllczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtEdWJvaXMsIENCSiwgKGhvbGRpbmcpLCAwOjE5LiBMYXJraW4sIERFVCwgKHNsYXNoaW5nKSwgMTA6NDQuIERlS2V5c2VyLCBERVQsICh0cmlwcGluZyksIDEyOjIwLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaGlyZCBQZXJpb2Q8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7NywgQ29sdW1idXMsIE1pbGFubyAxNCAoQmpvcmtzdHJhbmQsIFdlcmVuc2tpKSwgOToyMi4gOCwgQ29sdW1idXMsIFBhbmFyaW4gMjcgKEpvbmVzLCBCb2Jyb3Zza3kpLCAxNzo0NCAocHApLiA8c3Ryb25nPlBlbmFsdGllczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtEZUtleXNlciwgREVULCAoaG9sZGluZyksIDE3OjIzLiBDYWx2ZXJ0LCBDQkosIChob29raW5nKSwgMTk6MDYuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk92ZXJ0aW1lPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOzksIENvbHVtYnVzLCBEdWJvaXMgMjAgKEJqb3Jrc3RyYW5kLCBNdXJyYXkpLCAyOjU1LiA8c3Ryb25nPlBlbmFsdGllczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtOb25lLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBHb2FsPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO0RldHJvaXQgOS0zLTEyLTMmIzgyMTI7MjcuIENvbHVtYnVzIDEwLTIwLTktMiYjODIxMjs0MS4gPHN0cm9uZz5Qb3dlci1wbGF5IG9wcG9ydHVuaXRpZXM8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7RGV0cm9pdCAyIG9mIDMuIENvbHVtYnVzIDMgb2YgNS4gPHN0cm9uZz5Hb2FsaWVzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO0RldHJvaXQsIEhvd2FyZCAyMi0yNy05ICg0MSBzaG90cy0zNiBzYXZlcykuIENvbHVtYnVzLCBCb2Jyb3Zza3kgMzctMjItNSAoMjctMjMpLiA8c3Ryb25nPkE8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7MTgsNDc3ICgxOCw1MDApLiA8c3Ryb25nPlQ8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7Mjo0Mi4gPHN0cm9uZz5SZWZlcmVlczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtGcmFuY2lzIENoYXJyb24sIEdvcmQgRHd5ZXIuIDxzdHJvbmc+TGluZXNtZW48L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7RGVyZWsgQW1lbGwsIFN0ZXZlIE1pbGxlci48L3A+CjxwPkFITDwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JR1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC08L3N0cm9uZz5MZWhpZ2ggVmFsbGV5CTcxCTQ0CTE4CTQJNQk5NwkyNDQJMjAzPC9wPgo8cD5XQi9TY3JhbnRvbgk3MAk0MQkyMQk2CTIJOTAJMjMwCTIwNzwvcD4KPHA+UHJvdmlkZW5jZQk3MAk0MQkyNAkzCTIJODcJMjA2CTE2OTwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlCTcxCTQxCTI2CTEJMwk4NgkyMzcJMjAzPC9wPgo8cD5CcmlkZ2Vwb3J0CTcwCTM1CTI3CTUJMwk3OAkxOTQJMTkxPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZAk3MQkzMQkzMQk2CTMJNzEJMTk2CTIzOTwvcD4KPHA+SGVyc2hleQk3MgkyOQkzNAk0CTUJNjcJMTkzCTIzNTwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQJNzAJMjkJMzQJNQkyCTY1CTE5NwkyMTk8L3A+CjxwPk5vcnRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LTwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8JNzAJNTAJMTgJMQkxCTEwMgkyMzAJMTUxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtPC9zdHJvbmc+U3lyYWN1c2UJNzAJNDMJMjAJMwk0CTkzCTIyMwkxNzY8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC08L3N0cm9uZz5Sb2NoZXN0ZXIJNzAJMzMJMjAJMTEJNgk4MwkyMTQJMjAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtPC9zdHJvbmc+VXRpY2EJNzAJMzYJMjQJNgk0CTgyCTIwMAkyMDI8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24JNzAJMjMJMzYJNwk0CTU3CTE3NQkyMjU8L3A+CjxwPkJlbGxldmlsbGUJNzAJMjYJMzkJMgkzCTU3CTE3NQkyNTA8L3A+CjxwPkxhdmFsCTcxCTI0CTM4CTcJMgk1NwkxOTYJMjYwPC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CUdQCVcJTAlPTAlTT0wJUHRzCUdGCUdBPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTcwCTM4CTIxCTcJNAk4NwkyMjAJMTg2PC9wPgo8cD5NYW5pdG9iYQk3MQkzOQkyNAk0CTQJODYJMjM4CTE4OTwvcD4KPHA+R3JhbmQgUmFwaWRzCTcxCTM5CTI0CTEJNwk4NgkyMTkJMTk3PC9wPgo8cD5Sb2NrZm9yZAk3MAkzNwkyNQk0CTQJODIJMjE2CTIxMjwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlCTcwCTM2CTI5CTQJMQk3NwkyMDEJMjE0PC9wPgo8cD5Jb3dhCTcxCTMwCTI2CTkJNgk3NQkyMTMJMjMzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZAk3MAkyMwkzNwk3CTMJNTYJMTcxCTIzNDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JR1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC08L3N0cm9uZz5UdWNzb24JNjMJMzgJMTkJNQkxCTgyCTE5NwkxNjQ8L3A+CjxwPk9udGFyaW8JNjIJMzUJMjEJNAkyCTc2CTE4NwkxNzA8L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbwk2MgkzNQkyMwkzCTEJNzQJMTkyCTE3NTwvcD4KPHA+VGV4YXMJNzAJMzUJMjQJNwk0CTgxCTIwNAkyMTM8L3A+CjxwPlN0b2NrdG9uCTYyCTMxCTI1CTIJNAk2OAkxOTAJMTgxPC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbwk3MAkzMwkyNwkxMAkwCTc2CTE4MQkxOTM8L3A+CjxwPkJha2Vyc2ZpZWxkCTYyCTI4CTI0CTkJMQk2NgkxNzEJMTkwPC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZQk2MgkyOAkyNgk0CTQJNjQJMTYxCTE4ODwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4gICAgIHgtPC9zdHJvbmc+Q2xpbmNoZWQgUGxheW9mZiBTcG90PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiAgICAgeS08L3N0cm9uZz5DbGluY2hlZCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+Tk9URTogVHdvIHBvaW50cyBhcmUgYXdhcmRlZCBmb3IgYSB3aW4sIG9uZSBwb2ludCBmb3IgYW4gb3ZlcnRpbWUgb3Igc2hvb3RvdXQgbG9zcy48L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5CcmlkZ2Vwb3J0IDMsIFByb3ZpZGVuY2UgMjwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIDMsIExlaGlnaCBWYWxsZXkgMTwvcD4KPHA+V0IvU2NyYW50b24gNSwgSGVyc2hleSAzPC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUgNCwgQ2hpY2FnbyAzIChTTyk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2xldmVsYW5kIDQsIElvd2EgMDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgYXQgQ2hhcmxvdHRlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIGF0IEJlbGxldmlsbGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIGF0IExhdmFsLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2xldmVsYW5kIGF0IE1pbHdhdWtlZSwgOCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Sb2NrZm9yZCBhdCBTYW4gQW50b25pbywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdG9ja3RvbiBhdCBUZXhhcywgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5PbnRhcmlvIGF0IEJha2Vyc2ZpZWxkLCA5OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbyBhdCBTYW4gSm9zZSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VXRpY2EgYXQgVG9yb250bywgMTEgYS5tLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRTwvcD4KPHA+TkNBQSBUb3VybmFtZW50PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZST1pFTiBGT1VSPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBYY2VsIEVuZXJneSBDZW50ZXI7IFN0LiBQYXVsLCBNaW5uLik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TmF0aW9uYWwgU2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9oaW8gU3RhdGUgKDI2LTktNSkgdnMuIE1pbm5lc290YSBEdWx1dGggKDIzLTE2LTMpLCA2IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5vdHJlIERhbWUgKDI3LTktMikgdnMuIE1pY2hpZ2FuICgyMi0xNC0zKSwgOTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5hdGlvbmFsIENoYW1waW9uc2hpcDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPk5CQUdMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+U2luZ2xlIEVsaW1pbmF0aW9uPC9wPgo8cD5DT05GRVJFTkNFIFNFTUlGSU5BTFM8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiBSYXB0b3JzIDkyLCBXZXN0Y2hlc3RlciA4MDwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogRXJpZSAxMTksIEZvcnQgV2F5bmUgMTE2PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogQXVzdGluIDExNywgUmlvIEdyYW5kZSBWYWxsZXkgOTA8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHQ6IFNvdXRoIEJheSBhdCBSZW5vLCBsYXRlPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q09ORkVSRU5DRSBGSU5BTFM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTo8L3N0cm9uZz4gU291dGggQmF5LVJlbm8gd2lubmVyIGF0IEF1c3RpbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOjwvc3Ryb25nPiBSYXB0b3JzIGF0IEVyaWUsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZJTkFMUzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi0zKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oeC1pZiBuZWNlc3NhcnkpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDg6IDwvc3Ryb25nPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSB3aW5uZXIgdnMuIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSB3aW5uZXI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTA6IDwvc3Ryb25nPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSB3aW5uZXIgdnMuIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSB3aW5uZXI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAxMzo8L3N0cm9uZz4gV2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIHdpbm5lciB2cy4gRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIHdpbm5lcjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBNRU48L3A+CjxwPk5DQUEgVG91cm5hbWVudDwvcD4KPHA+RklOQUwgRk9VUjwvcD4KPHA+KEF0IFRoZSBBbGFtb2RvbWUsIFNhbiBBbnRvbmlvKTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgQ2hhbXBpb25zaGlwPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdDwvcD4KPHA+VmlsbGFub3ZhIDc5LCBNaWNoaWdhbiA2MjwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5WSUxMQU5PVkEgNzksIE1JQ0hJR0FOIDYyPC9wPgo8cD5NSUNISUdBTiAoMzMtOCkmIzgyMTI7TGl2ZXJzIDAtMiAwLTAgMCwgV2FnbmVyIDYtMTEgMy00IDE2LCBTaW1wc29uIDQtOCAyLTMgMTAsIE1hdHRoZXdzIDMtOSAwLTQgNiwgQWJkdXItUmFoa21hbiA4LTEzIDUtNiAyMywgRGF2aXMgMC0wIDAtMCAwLCBCYWlyZCAwLTAgMC0wIDAsIFRlc2tlIDEtMiAwLTAgMiwgUG9vbGUgMS01IDEtMSAzLCBTaW1tb25zIDAtMCAwLTAgMCwgQnJvb2tzIDAtMCAwLTAgMCwgV2F0c29uIDEtMiAwLTAgMiwgUm9iaW5zb24gMC0zIDAtMCAwLiBUb3RhbHMgMjQtNTUgMTEtMTggNjIuPC9wPgo8cD5WSUxMQU5PVkEgKDM2LTQpJiM4MjEyO1NwZWxsbWFuIDMtOCAyLTIgOCwgUGFzY2hhbGwgMi01IDEtMiA2LCBCcnVuc29uIDQtMTMgMC0wIDksIEJvb3RoIDEtNCAwLTAgMiwgQnJpZGdlcyA3LTEyIDItMiAxOSwgQ29zYnktUm91bmR0cmVlIDAtMCAwLTAgMCwgU2FtdWVscyAwLTAgMC0wIDAsIERlbGFuZXkgMC0wIDAtMCAwLCBHaWxsZXNwaWUgMC0wIDQtNCA0LCBEaVZpbmNlbnpvIDEwLTE1IDYtMTAgMzEuIFRvdGFscyAyNy01NyAxNS0yMCA3OS48L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lJiM4MjEyO1ZpbGxhbm92YSAzNy0yOC4gMy1Qb2ludCBHb2FscyYjODIxMjtNaWNoaWdhbiAzLTIzIChBYmR1ci1SYWhrbWFuIDItNywgV2FnbmVyIDEtNCwgV2F0c29uIDAtMSwgUG9vbGUgMC0yLCBTaW1wc29uIDAtMiwgTWF0dGhld3MgMC0yLCBMaXZlcnMgMC0yLCBSb2JpbnNvbiAwLTMpLCBWaWxsYW5vdmEgMTAtMjcgKERpVmluY2Vuem8gNS03LCBCcmlkZ2VzIDMtNywgUGFzY2hhbGwgMS0zLCBCcnVuc29uIDEtNSwgU3BlbGxtYW4gMC0yLCBCb290aCAwLTMpLiBGb3VsZWQgT3V0JiM4MjEyO01hdHRoZXdzLiBSZWJvdW5kcyYjODIxMjtNaWNoaWdhbiAyNiAoV2FnbmVyIDcpLCBWaWxsYW5vdmEgMzggKFNwZWxsbWFuIDExKS4gQXNzaXN0cyYjODIxMjtNaWNoaWdhbiA2IChTaW1wc29uIDIpLCBWaWxsYW5vdmEgNyAoRGlWaW5jZW56byAzKS4gVG90YWwgRm91bHMmIzgyMTI7TWljaGlnYW4gMjAsIFZpbGxhbm92YSAxOC4gPHN0cm9uZz5UZWNobmljYWxzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO1dhZ25lciwgU3BlbGxtYW4uPC9wPgo8cD5TT0NDRVI8L3A+CjxwPk1MUzwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIENpdHkgRkMgICAgCTQJMAkxCTEzCTEwCTQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMJMwkxCTEJMTAJOQk1PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZCBGQyAgIAkzCTEJMAk5CTgJNjwvcD4KPHA+TmV3IEVuZ2xhbmQJMgkxCTEJNwk2CTU8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTIJMgkwCTYJMTAJNTwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJMgkyCTAJNgk1CTU8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQkxCTEJMQk0CTIJMzwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyBDaXR5CTEJMgkxCTQJNgk4PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIEZDCTEJMgkwCTMJMwk0PC9wPgo8cD5ELkMuIFVuaXRlZCAgICAgICAgIAkwCTMJMgkyCTUJMTA8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JMAkyCTEJMQk2CTg8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eQkzCTEJMQkxMAkxMAk5PC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJMwkxCTEJMTAJNwk3PC9wPgo8cD5MQSBHYWxheHkJMgkxCTEJNwk3CTY8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIEZDICAgICAgCTIJMQkwCTYJOQk1PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkCTIJMwkwCTYJNgk5PC9wPgo8cD5GQyBEYWxsYXMJMQkwCTIJNQk1CTI8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTEJMQkxCTQJNgk0PC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uCTEJMgkxCTQJNwk2PC9wPgo8cD5SZWFsIFNhbHQgTGFrZQkxCTIJMQk0CTQJOTwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJMQkyCTAJMwk2CTc8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kCTAJMgkyCTIJNAk5PC9wPgo8cD5TZWF0dGxlCTAJMwkwCTAJMAk1PC9wPgo8cD5OT1RFOiBUaHJlZSBwb2ludHMgZm9yIHZpY3RvcnksIG9uZSBwb2ludCBmb3IgdGllLjwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwgYXQgTmV3IEVuZ2xhbmQsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgRkMgYXQgQXRsYW50YSBVbml0ZWQgRkMsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIGF0IEZDIERhbGxhcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIGF0IENoaWNhZ28sIDg6MzAgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyIGF0IFJlYWwgU2FsdCBMYWtlLCA5OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBhdCBPcmxhbmRvIENpdHksIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+U3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHkgYXQgTEEgR2FsYXh5LCA5IHAubS48L3A+CjxwPlBSRU1JRVIgTEVBR1VFPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkV2ZXJ0b24gYXQgTGl2ZXJwb29sLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlN0b2tlIENpdHkgYXQgVG90dGVuaGFtLCAxMCBhLm0uPC9wPgo8cD5XYXRmb3JkIGF0IEJ1cm5sZXkgRkMsIDEwIGEubS48L3A+CjxwPkJyaWdodG9uIGF0IEh1ZGRlcnNmaWVsZCwgMTAgYS5tLjwvcD4KPHA+V2VzdCBCcm9tIGF0IFN3YW5zZWEgQ2l0eSwgMTAgYS5tLjwvcD4KPHA+Qm91cm5lbW91dGggYXQgQ3J5c3RhbCBQYWxhY2UsIDEwIGEubS48L3A+CjxwPkxlaWNlc3RlciBDaXR5IGF0IE5ld2Nhc3RsZSwgMTAgYS5tLjwvcD4KPHA+TWFuIENpdHkgYXQgTWFuIFVuaXRlZCwgMTI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXJzZW5hbCBhdCBTb3V0aGFtcHRvbiwgOToxNSBhLm0uPC9wPgo8cD5DaGVsc2VhIGF0IFdlc3QgSGFtLCAxMTozMCBhLm0uPC9wPgo8cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPldUQTwvcD4KPHA+Vm9sdm8gQ2FyIE9wZW48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFRoZSBGYW1pbHkgQ2lyY2xlIFRlbm5pcyBDZW50ZXI7IENoYXJsZXN0b24sIFMuQy47IFB1cnNlOiAkNzc2LDAwMCAoUHJlbWllcik7IFN1cmZhY2U6IEdyZWVuIENsYXktT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXNobGVpZ2ggQmFydHkgKDkpLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gU29maWEgS2VuaW4sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+VGF5bG9yIFRvd25zZW5kLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIEhlYXRoZXIgV2F0c29uLCBCcml0YWluLCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPkNsYWlyZSBMaXUsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gTWFnZGEgTGluZXR0ZSwgUG9sYW5kLCAxLTYsIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+S3Jpc3RpZSBBaG4sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gU2FtYW50aGEgU3Rvc3VyLCBBdXN0cmFsaWEsIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+RWxlbmEgVmVzbmluYSAoMTYpLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gTWFkaXNvbiBCcmVuZ2xlLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTIsIDItNiwgNi0yLjwvcD4KPHA+SXJpbmEtQ2FtZWxpYSBCZWd1ICgxMyksIFJvbWFuaWEsIGRlZi4gR2VvcmdpbmEgR2FyY2lhIFBlcmV6LCBTcGFpbiwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5MYXJhIEFycnVhYmFycmVuYSwgU3BhaW4sIGRlZi4gQmVhdHJpeiBIYWRkYWQgTWFpYSwgQnJhemlsLCA0LTYsIDctNiAoNiksIDEtMCByZXRpcmVkLjwvcD4KPHA+U2FyYSBFcnJhbmksIEl0YWx5LCBkZWYuIEV1Z2VuaWUgQm91Y2hhcmQsIENhbmFkYSwgNi00LCA2LTQuPC9wPgo8cD5UYXRqYW5hIE1hcmlhLCBHZXJtYW55LCBkZWYuIExhdXJlbiBEYXZpcywgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNi0zLCA2LTAuPC9wPgo8cD5LcmlzdHluYSBQbGlza292YSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIGRlZi4gS2F0ZXJpbmEgU2luaWFrb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNi00LCA2LTEuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlY29uZCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmUgR2FyY2lhICgxKSwgRnJhbmNlLCBkZWYuIFZhcnZhcmEgTGVwY2hlbmtvLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPkRhcmlhIEthc2F0a2luYSwgUnVzc2lhLCBkZWYuIENocmlzdGluYSBNY0hhbGUsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMywgMy02LCA2LTIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFsbGEgS3VkcnlhdnRzZXZhLCBSdXNzaWEsIGFuZCBLYXRhcmluYSBTcmVib3RuaWssIFNsb3ZlbmlhLCBkZWYuIE5pY29sZSBNZWxpY2hhciwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIEt2ZXRhIFBlc2Noa2UsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCA2LTEsIDQtNiwgMTAtOC48L3A+CjxwPk5hZGlpYSBLaWNoZW5vaywgVWtyYWluZSwgYW5kIEFuYXN0YXNpYSBSb2Rpb25vdmEsIEF1c3RyYWxpYSwgZGVmLiBNb25pcXVlIEFkYW1jemFrLCBBdXN0cmFsaWEsIGFuZCBMeXVkbXlsYSBLaWNoZW5vaywgVWtyYWluZSwgNy01LCAxLTYsIDEwLTcuPC9wPgo8cD5CZXRoYW5pZSBNYXR0ZWstU2FuZHMsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFuZCBBbmRyZWEgU2VzdGluaSBIbGF2YWNrb3ZhICgyKSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIGRlZi4gU2h1a28gQW95YW1hLCBKYXBhbiwgYW5kIFlhbmcgWmhhb3h1YW4sIENoaW5hLCA2LTMsIDYtMi48L3A+CjxwPkFiaWVydG8gR05QIFNlZ3Vyb3M8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IENsdWIgU29ub21hOyBNb250ZXJyZXksIE1leGljbzsgUHVyc2U6ICQyMjYsNzUwIChJbnRsLik7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TmFvbWkgQnJvYWR5LCBCcml0YWluLCBkZWYuIENhcm9sIFpoYW8sIENhbmFkYSwgNi0zLCA2LTcgKDUpLCA2LTIuPC9wPgo8cD5Bbm5hIEJsaW5rb3ZhLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gUmViZWNjYSBQZXRlcnNvbiwgU3dlZGVuLCA3LTYgKDcpLCA1LTcsIDYtNC48L3A+CjxwPkphbmEgRmV0dCwgQ3JvYXRpYSwgZGVmLiBWYWxlbnRpbmkgR3JhbW1hdGlrb3BvdWxvdSwgR3JlZWNlLCA2LTAsIDYtMi48L3A+CjxwPlNhcmEgU29ycmliZXMgVG9ybW8sIFNwYWluLCBkZWYuIFRlcmV6YSBNYXJ0aW5jb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNi0xLCA3LTUuPC9wPgo8cD5TdGVmYW5pZSBWb2VnZWxlLCBTd2l0emVybGFuZCwgZGVmLiBEYWxpbGEgSmFrdXBvdmljLCBTbG92ZW5pYSwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5BbmEgU29maWEgU2FuY2hleiwgTWV4aWNvLCBkZWYuIFVzdWUgTWFpdGFuZSBBcmNvbmFkYSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNi0zLCA0LTYsIDYtNC48L3A+CjxwPk1vbmljYSBQdWlnICg1KSwgUHVlcnRvIFJpY28sIGRlZi4gTmljb2xlIEdpYmJzLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTMsIDYtMy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SXJpbmEgRmFsY29uaSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIExlc2lhIFRzdXJlbmtvLCBVa3JhaW5lLCBkZWYuIEFubmEgQmxpbmtvdmEsIFJ1c3NpYSwgYW5kIExpZHppeWEgTWFyb3phdmEgKDQpLCBCZWxhcnVzLCAzLTYsIDYtMywgMTAtOC48L3A+CjxwPkRlc2lyYWUgS3Jhd2N6eWssIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIHZzLiBHaXVsaWFuYSBPbG1vcywgTWV4aWNvLCBkZWYuIEthaXRseW4gQ2hyc2l0aWFuIGFuZCBTYWJyaW5hIFNhbnRhbWFyaWEsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDMtNiwgNy02ICg0KSwgNC0xMC48L3A+CjxwPlNPRlRCQUxMPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+QlVGRkFMTyAxNiwgQUtST04gMTwvcD4KPHA+QWtyb24JMDAxCTAwCSYjODIxMjsJMQk1CTA8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8JNjE0CTVYCSYjODIxMjsJMTYJMTUJMDwvcD4KPHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0ttZXR0LCBEZUxlb25hcmRpcyAoMSkgYW5kIFd1bGY7IFBvd2VyIGFuZCBHb2xkeW4uIFcmIzgyMTI7UG93ZXIsIDktOS4gTCYjODIxMjtLbWV0dCwgMC0xMC4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtCdWZmYWxvOiBHb2xkeW4gKDEpLCBBZ3VvbiAoNCksIE1hcnRpbmV6ICg1KSwgTGFsbG9zICgxKS48L3A+CjxwPk5vdGVzOiBBa3JvbjogTGFraW5zIGRvdWJsZSwgUkJJLjwvcD4KPHA+QlVGRkFMTyA3LCBBS1JPTiA0PC9wPgo8cD5Ba3JvbgkxMDAJMzAwCTAJJiM4MjEyOwk0CTcJMzwvcD4KPHA+QnVmZmFsbwkyMDIJMDIxCVgJJiM4MjEyOwk3CTcJNDwvcD4KPHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO1ZlcnR6LCBLbWV0dCAoMykgYW5kIFd1bGY7IFBvd2VyIGFuZCBHb2xkeW4uIFcmIzgyMTI7UG93ZXIsIDEwLTkuIEwmIzgyMTI7S21ldHQsIDAtMTEuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7QWtyb246IFd1bGYgKDIpLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQWtyb24gMS0yOC0xLCAwLTc7IEJ1ZmZhbG8gMTMtMTcsIDUtMy48L3A+CjxwPk5vdGVzOiBBa3JvbjogR2lsbGVzcGllIHR3byBzaW5nbGVzLCBydW4sIHN0b2xlbiBiYXNlOyBXdWxmIGRvdWJsZSwgaG9tZSBydW4sIDIgUkJJLCBydW4uPC9wPgo8cD5MQUNST1NTRTwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBXT01FTjwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5XQUxTSCAxOSwgTE9VUkRFUyA0PC9wPgo8cD5Mb3VyZGVzCTMmIzgxOTU7MSYjODE5NDsmIzgyMTI7ICAmIzgxOTQ7NCA8L3A+CjxwPldhbHNoCTE0JiM4MTk1OzUmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDsxOSA8L3A+CjxwPkdvYWxzOiBCcnVua2FsYSAoVykgNiwgQ293ZW4tVHJpcHAgKFcpIDUsIFRvbWtpbnMgKFcpIDMsIFBhcmtlciAoVykgMiwgU3ByYWdnIChXKSAyLCBLZWxsYXIgKEwpIDIsIE1jQ29ybWljayAoVyksIExvbmcgKEwpLCBab2ZjaGFrIChMKS4gQXNzaXN0czogU3ByYWdnIChXKSAyLCBNY0Nvcm1pY2sgKFcpLCBQYXJrZXIgKFcpLCBQYXVsc29uIChXKSwgSHVudCAoTCkuIFNob3RzIG9uIGdvYWw6IFdhbC4sIDM2LTEzLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzOjwvc3Ryb25nPiBLZXR0ZW1hbiAoTCkgMTc7IEZhdXMgKFcpIDkuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBMb3VyZGVzIDYtNDsgV2Fsc2ggNi0zLjwvcD4KPHA+QVVUTyBSQUNJTkc8L3A+CjxwPk5BU0NBUiBNT05TVEVSIEVORVJHWSBDVVA8L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPih4LW5vbi1wb2ludHMgcmFjZSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFwcmlsIDggJiM4MjEyOyBPJiM4MjE3O1JlaWxseSBBdXRvIFBhcnRzIDUwMCwgRm9ydCBXb3J0aCwgVGV4YXM8L3A+CjxwPkFwcmlsIDE1ICYjODIxMjsgRm9vZCBDaXR5IDUwMCwgQnJpc3RvbCwgVGVubi48L3A+CjxwPkFwcmlsIDIxICYjODIxMjsgVG95b3RhIE93bmVycyA0MDAsIFJpY2htb25kLCBWYS48L3A+CjxwPkFwcmlsIDI5ICYjODIxMjsgR0VJQ08gNTAwLCBMaW5jb2xuLCBBbGEuPC9wPgo8cD5NYXkgNiAmIzgyMTI7IEFBQSA0MDAgRHJpdmUgZm9yIEF1dGlzbSwgRG92ZXIsIERlbC48L3A+CjxwPk1heSAxMiAmIzgyMTI7IFRCQSwgS2Fuc2FzIENpdHksIEthbi48L3A+CjxwPk1heSAxOSAmIzgyMTI7IHgtTkFTQ0FSIEFsbC1TdGFyIE9wZW4sIENvbmNvcmQsIE4uQy48L3A+CjxwPk1heSAxOSAmIzgyMTI7IHgtTkFTQ0FSIEFsbC1TdGFyIFJhY2UsIENvbmNvcmQsIE4uQy48L3A+CjxwPk1heSAyNyAmIzgyMTI7IENvY2EtQ29sYSA2MDAsIENvbmNvcmQsIE4uQy48L3A+CjxwPkp1bmUgMyAmIzgyMTI7IFBvY29ubyA0MDAsIExvbmQgUG9uZCwgUGEuPC9wPgo8cD5KdW5lIDEwICYjODIxMjsgRmlyZUtlZXBlcnMgQ2FzaW5vIDQwMCwgQnJvb2tseW4sIE1pY2guPC9wPgo8cD5KdW5lIDI0ICYjODIxMjsgVG95b3RhL1NhdmUgTWFydCAzNTAsIFNvbm9tYSwgQ2FsaWYuPC9wPgo8cD5KdWx5IDEgJiM4MjEyOyBPdmVydG9uJiM4MjE3O3MgNDAwLCBKb2xpZXQsIElsbC48L3A+CjxwPkp1bHkgNyAmIzgyMTI7IENva2UgWmVybyA0MDAsIERheXRvbmEgQmVhY2gsIEZsYS48L3A+CjxwPkp1bHkgMTQgJiM4MjEyOyBRdWFrZXIgU3RhdGUgNDAwLCBTcGFydGEsIEt5LjwvcD4KPHA+SnVseSAyMiAmIzgyMTI7IE5ldyBIYW1wc2hpcmUgMzAxLCBMb3Vkb248L3A+CjxwPkp1bHkgMjkgJiM4MjEyOyBHYW5kZXIgT3V0ZG9vcnMgNDAwLCBMb25nIFBvbmQsIFBhLjwvcD4KPHA+QXVnLiA1ICYjODIxMjsgR29Cb3dsaW5nIGF0IFRoZSBHbGVuLCBXYXRraW5zIEdsZW4sIE4uWS48L3A+CjxwPkF1Zy4gMTIgJiM4MjEyOyBUQkEsIEJyb29rbHluLCBNaWNoLjwvcD4KPHA+QXVnLiAxOCAmIzgyMTI7IEJhc3MgUHJvIFNob3BzIE5SQSBOaWdodCBSYWNlLCBCcmlzdG9sLCBUZW5uLjwvcD4KPHA+U2VwdC4gMiAmIzgyMTI7IEJvamFuZ2xlcyYjODIxNzsgU291dGhlcm4gNTAwLCBEYXJsaW5ndG9uLCBTLkMuPC9wPgo8cD5TZXB0LiA5ICYjODIxMjsgQmlnIE1hY2hpbmUgQnJpY2t5YXJkIDQwMCwgSW5kaWFuYXBvbGlzPC9wPgo8cD5TZXB0LiAxNiAmIzgyMTI7IFNvdXRoIFBvaW50IDQwMCwgTGFzIFZlZ2FzPC9wPgo8cD5TZXB0LiAyMiAmIzgyMTI7IEZlZGVyYXRlZCBBdXRvIFBhcnRzIDQwMCwgUmljaG1vbmQsIFZhLjwvcD4KPHA+U2VwdC4gMzAgJiM4MjEyOyBCYW5rIG9mIEFtZXJpY2EgNTAwLCBDb25jb3JkLCBOLkMuPC9wPgo8cD5PY3QuIDcgJiM4MjEyOyBUQkEsIERvdmVyLCBEZWwuPC9wPgo8cD5PY3QuIDE0ICYjODIxMjsgQWxhYmFtYSA1MDAsIExpbmNvbG4sIEFsYS48L3A+CjxwPk9jdC4gMjEgJiM4MjEyOyBIb2xseXdvb2QgQ2FzaW5vIDQwMCwgS2Fuc2FzIENpdHksIEthbi48L3A+CjxwPk9jdC4gMjggJiM4MjEyOyBGaXJzdCBEYXRhIDUwMCwgTWFydGluc3ZpbGxlLCBWYS48L3A+CjxwPk5vdi4gNCAmIzgyMTI7IEFBQSBUZXhhcyA1MDAsIEZvcnQgV29ydGg8L3A+CjxwPk5vdi4gMTEgJiM4MjEyOyBDYW4tQW0gNTAwLCBBdm9uZGFsZSwgQXJpei48L3A+CjxwPk5vdi4gMTggJiM4MjEyOyBGb3JkIEVjb2Jvb3N0IDQwMCwgSG9tZXN0ZWFkLCBGbGEuPC9wPgo8cD5CT1hJTkc8L3A+CjxwPkZpZ2h0IFNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDc8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkF0IEhhcmQgUm9jayBIb3RlbCBhbmQgQ2FzaW5vLCBMYXMgVmVnYXMgKFNITyksIEphcnJldHQgSHVyZCB2cy4gRXJpc2xhbmR5IExhcmEsIDEyLCBJQkYtV0JBIGp1bmlvciBtaWRkbGV3ZWlnaHQgdGl0bGVzOyBDYWxlYiBUcnVheCB2cy4gSmFtZXMgRGVHYWxlLCAxMiwgZm9yIFRydWF4JiM4MjE3O3MgSUJGIHN1cGVyIG1pZGRsZXdlaWdodCB0aXRsZTsgSnVsaWFuIFdpbGxpYW1zIHZzLiBOYXRoYW5pZWwgR2FsbGltb3JlLCAxMiwganVuaW9yIG1pZGRsZXdlaWdodHMuPC9wPgo8cD5BdCBTYW4gSnVhbiwgUHVlcnRvIFJpY28sIEFuZ2VsIEFjb3N0YSB2cy4gUnl1amkgSGFyYSwgMTIsIGZvciBBY29zdGEmIzgyMTc7cyBXQk8ganVuaW9yIGZseXdlaWdodCB0aXRsZS48L3A+CjxwPkF0IEdyYXkgRWFnbGUgUmVzb3J0ICZhbXA7IENhc2lubywgQ2FsZ2FyeSwgTWljaGFlbCBGYXJlbmFzIHZzLiBHdWFkYWx1cGUgUm9zYWxlcywgbGlnaHR3ZWlnaHRzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAxMjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXQgRmFudGFzeSBTcHJpbmdzIENhc2lubywgSW5kaW8sIENhbGlmLiAoRVNQTjIpLCBGcmFuY2lzY28gVmFyZ2FzIHZzLiBSb2QgU2Fsa2EsIDEwLCBqdW5pb3IgbGlnaHR3ZWlnaHRzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAxMzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXQgU2FuZHMgQmV0aGxlaGVtIEV2ZW50IENlbnRlciwgQmV0aGxlaGVtLCBQYS4gKEZTMSksIEVkbmVyIENoZXJyeSB2cy4gRGVubmlzIEdhbGFyemEsIDEwLCBzdXBlciBmZWF0aGVyd2VpZ2h0cy48L3A+CjxwPkF0IFRoZSBBcm1vcnksIE1pbm5lYXBvbGlzIChGUzEpLCBKYW1hbCBKYW1lcyB2cy4gQWJlbCBSYW1vcywgMTAsIHdlbHRlcndlaWdodHMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDE0PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BdCBUaGUgTzIsIExvbmRvbiwgQmlsbHkgSm9lIFNhdW5kZXJzIHZzLiBNYXJ0aW4gTXVycmF5LCAxMiwgZm9yIFNhdW5kZXJzJiM4MjE3OyBXQk8gbWlkZGxld2VpZ2h0IHRpdGxlOyBUZXJyeSBGbGFuYWdhbiB2cy4gTWF1cmljZSBIb29rZXIsIDEyLCBmb3IgdGhlIHZhY2FudCBXQk8gc3VwZXIgbGlnaHR3ZWlnaHQgdGl0bGU7IERhcnJ5bGwgV2lsbGlhbXMgdnMuIExlbm5veCBDbGFya2UsIDEwLCBzdXBlciBtaWRkbGV3ZWlnaHRzLjwvcD4KPHA+QXQgTGFzIFZlZ2FzLCBKZXJ3aW4gQW5jYWphcyB2cy4gSm9uYXMgU3VsdGFuLCAxMiwgZm9yIEFuY2FqYXMmIzgyMTc7IElCRiBqdW5pb3IgYmFudGFtd2VpZ2h0IHRpdGxlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAxNTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXQgWW9rb2hhbWEsIEphcGFuLCBSeW90YSBNdXJhdGEgdnMuIEZlbGljZSBCbGFuZGFtdXJhLCAxMiwgZm9yIE11cmF0YSYjODIxNztzIFdCQSBXb3JsZCBtaWRkbGV3ZWlnaHQgdGl0bGU7IERhaWdvIEhpZ2EgdnMuIENyaXN0b3BoZXIgUm9zYWxlcywgMTIsIGZvciBIaWdhJiM4MjE3O3MgV0JDIGZseXdlaWdodCB0aXRsZTsgS2VuIFNoaXJvIHZzLiBHYW5pZ2FuIExvcGV6LCAxMiwgZm9yIFNoaXJvJiM4MjE3O3MgV0JDIGp1bmlvciBmbHl3ZWlnaHQgdGl0bGUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDE5PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BdCBDb2xpc2VvIGRlIFB1ZXJ0byBSaWNvLCBTYW4gSnVhbiAoRVNQTjIpLCBMYW1vbnQgUm9hY2gsIEpyLiB2cy4gT3JsYW5kbyBDcnV6LCAxMCwgc3VwZXIgZmVhdGhlcndlaWdodHM7IEpvc2UgTG9wZXogdnMuIE1pZ3VlbCBHb256YWxleiwgMTAsIGxpZ2h0d2VpZ2h0cy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMjE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkF0IEJhcmNsYXlzIENlbnRlciwgQnJvb2tseW4sIE4uWS4gKFNITyksIEFkcmllbiBCcm9uZXIgdnMuIEplc3NpZSBWYXJnYXMsIDEyLCBqdW5pb3Igd2VsdGVyd2VpZ2h0czsgSmVybWFsbCBDaGFybG8gd2VsdGVyd2VpZ2h0IHZzLiBIdWdvIENlbnRlbm8gSnIuLCAxMiwgZm9yIGludGVyaW0gV0JDIG1pZGRsZXdlaWdodCB0aXRsZTsgR2Vydm9udGEgRGF2aXMgdnMuIEplc3VzIEN1ZWxsYXIsIDEyLCBmb3IgdGhlIHZhY2FudCBXQkEganVuaW9yIGxpZ2h0d2VpZ2h0IHRpdGxlLjwvcD4KPHA+QXQgRWNobyBBcmVuYSwgTGl2ZXJwb29sLCBFbmdsYW5kLCBBbWlyIEtoYW4gdnMuIFBoaWwgTG8gR3JlY28sIDEyLCB3ZWx0ZXJ3ZWlnaHRzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAyODwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXQgUGhpbGFkZWxwaGlhIChFU1BOKSwgSmVzc2llIE1hZ2RhbGVubyB2cy4gSXNhYWMgRG9nYm9lLCAxMiwgZm9yIE1hZ2RhbGVubyYjODIxNztzIFdCTyBqdW5pb3IgZmVhdGhlcndlaWdodCB0aXRsZTsgSmVzc2UgSGFydCB2cy4gRGVtb25kIE5pY2hvbHNvbiwgMTAsIHN1cGVyIG1pZGRsZXdlaWdodHM7IEJyeWFudCBKZW5uaW5ncyB2cy4gSm9leSBEYXdlamtvLCAxMCwgaGVhdnl3ZWlnaHRzLjwvcD4KPHA+QXQgQmFyY2xheXMgQ2VudGVyLCBCcm9va2x5biwgTi5ZLiAoSEJPKSwgRGFuaWVsIEphY29icyB2cy4gTWFjaWVqIFN1bGVja2ksIDEyLCBtaWRkbGV3ZWlnaHRzOyBKYXJyZWxsIE1pbGxlciB2cy4gSm9oYW5uIER1aGF1cGFzLCAxMiwgaGVhdnl3ZWlnaHRzLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Dispelling the rumor that the Cleveland Browns are down to Sam Darnold and Josh Allen in the NFL Draft
Akron police make four arrests after following signal of stolen mobile phone from Goodyear Heights store robbery
Chelsea Schobert takes witness stand at trial of former boyfriend, Shawn Ford Jr., charged with killing her parents
Akron-area Afghanistan War veteran dies at 30