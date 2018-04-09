Home / Uncategorized / agate0410
Published: April 9, 2018 - 11:21 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5NYWpvciBMZWFndWUgQmFzZWJhbGw8L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBDSElDQUdPCS0xMDUJVGFtcGEgQmF5CSsxMDU8L3A+CjxwPmF0IENMRVZFTEFORAktMTg2CURldHJvaXQJKzE3MTwvcD4KPHA+VG9yb250bwktMTE5CWF0IEJBTFRJTU9SRQkrMTA5PC9wPgo8cD5BdCBCT1NUT04JLTEzNQlOZXcgWW9yawkrMTI1PC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwktMTI2CWF0IFRFWEFTCSsxMTY8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JLTEzNwlhdCBNSU5ORVNPVEEJKzEyNzwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQktMTI0CWF0IEtBTlNBUyBDSVRZCSsxMTQ8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBXQVNISU5HVE9OCS0yMjAJQXRsYW50YQkrMjAwPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJLTE3NwlhdCBDaW5jaW5uYXRpCSsxNjU8L3A+CjxwPmF0IE5ldyBZb3JrCS0xODUJYXQgTUlBTUkJKzE3MDwvcD4KPHA+YXQgU1QuIExPVUlTCS0xNzMJTWlsd2F1a2VlCSsxNjE8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCS0xNzkJYXQgTUlBTUkJKzE2NzwvcD4KPHA+YXQgQ09MT1JBRE8JLTE1NwlTYW4gRGllZ28JKzE0NzwvcD4KPHA+YXQgU2FuIEZyYW5jaXNjbwktMTEzCUFyaXpvbmEJKzEwMzwvcD4KPHA+YXQgQ2hpY2FnbwktMTQzCVBpdHRzYnVyZ2gJKzEzMzwvcD4KPHA+SW50ZXJsZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgTE9TIEFOR0VMRVMJLTEzNwlPYWtsYW5kCSsxMjc8L3A+CjxwPk5CQTwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgSU5ESUFOQQk2JiMxODk7CSgyMTcmIzE4OTspCUNoYXJsb3R0ZTwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTkmIzE4OTsJKDIyMyYjMTg5OykJYXQgQVRMQU5UQTwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTgk2JiMxODk7CSgyMDYmIzE4OTspCUJvc3RvbjwvcD4KPHA+YXQgREFMTEFTCU9GRgkoT0ZGKQlQaG9lbml4PC9wPgo8cD5hdCBVVEFICTcJKDIxMikJR29sZGVuIFN0YXRlPC9wPgo8cD5hdCBMT1MgQU5HRUxFUwlPRkYJKE9GRikJSG91c3RvbjwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBXSU5OSVBFRwktMTY3CU1pbm5lc290YQkrMTU3PC9wPgo8cD5hdCBQSVRUU0JVUkdICS0xODAJUGhpbGFkZWxwaGlhCSsxNjU8L3A+CjxwPmF0IExBUyBWRUdBUwktMTM1CUxvcyBBbmdlbGVzCSsxMjU8L3A+CjxwPmF0IFRBTVBBIEJBWQktMjIwCU5ldyBKZXJzZXkJKzIwMDwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IEJPU1RPTgktMTUyCVRvcm9udG8JKzE0MjwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTgktMTQzCUNvbHVtYnVzCSsxMzM8L3A+CjxwPmF0IE5BU0hWSUxMRQktMjU1CUNvbG9yYWRvCSsyMjU8L3A+CjxwPmF0IEFOQUhFSU0JLTE0NAlTYW4gSm9zZQkrMTM0PC9wPgo8cD5UUkFOU0FDVElPTlM8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIFNwb3J0cyBUcmFuc2FjdGlvbnM8L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkJBTFRJTU9SRSBPUklPTEVTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgUkhQIEh1bnRlciBIYXJ2ZXkgZnJvbSBCb3dpZSAoRUwpLiBPcHRpb25lZCBMSFAgVGFubmVyIFNjb3R0IHRvIE5vcmZvbGsgKElMKS48L3A+CjxwPkJPU1RPTiBSRUQgU09YICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFNTIFhhbmRlciBCb2dhZXJ0cyBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLjwvcD4KPHA+Q0hJQ0FHTyBXSElURSBTT1ggJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBSSFAgSnVhbiBNaW5heWEgdG8gQ2hhcmxvdHRlIChJTCkuPC9wPgo8cD5TRUFUVExFIE1BUklORVJTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIDFCIFJ5b24gSGVhbHkgb24gdGhlIDEwLWRheSBETCwgcmV0cm9hY3RpdmUgdG8gQXByaWwgOC4gUmVjYWxsZWQgUkhQIENoYXNlbiBCcmFkZm9yZCBmcm9tIFRhY29tYSAoUENMKS4gQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggQyBDaHJpcyBIZXJybWFubiBvbiBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPlRBTVBBIEJBWSBSQVlTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIDJCIEJyYWQgTWlsbGVyIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIFNlbGVjdGVkIHRoZSBjb250cmFjdCBvZiBSSFAgUnlhbiBXZWJlciBmcm9tIER1cmhhbSAoSUwpLjwvcD4KPHA+VE9ST05UTyBCTFVFIEpBWVMgJiM4MjEyOyBTZW50IE9GIEFudGhvbnkgQWxmb3JkIG9uIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudCB0byBEdW5lZGluIChGU0wpLjwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5BVExBTlRBIEJSQVZFUyAmIzgyMTI7IFNlbnQgM0IgSm9oYW4gQ2FtYXJnbyBvbiBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQgdG8gR3dpbm5ldHQgKElMKS48L3A+CjxwPkNJTkNJTk5BVEkgUkVEUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCAzQiBFdWdlbmlvIFN1YXJleiBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMOyBhbmQgT0YgU2NvdHQgU2NoZWJsZXIgb24gdGhlIDEwLWRheSBETCwgcmV0cm9hY3RpdmUgdG8gQXByaWwgNi4gUmVjYWxsZWQgM0IgQWxleCBCbGFuZGlubyBhbmQgUkhQIFphY2sgV2Vpc3MgZnJvbSBMb3Vpc3ZpbGxlIChJTDopLjwvcD4KPHA+TUlBTUkgTUFSTElOUyAmIzgyMTI7IFJlbGVhc2VkIFJIUCBCcmlhbiBFbGxpbmd0b24uPC9wPgo8cD5TVC4gTE9VSVMgQ0FSRElOQUxTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgUkhQIEdyZWcgSG9sbGFuZCBmcm9tIFBhbG0gQmVhY2ggKEZTTCkuIE9wdGlvbmVkIFJIUCBNaWtlIE1heWVycyB0byBNZW1waGlzIChQQ0wpLjwvcD4KPHA+U0FOIERJRUdPIFBBRFJFUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBSSFAgS2lyYnkgWWF0ZXMgb24gdGhlIDEwLWRheSBETCwgcmV0cm9hY3RpdmUgQXByaWwgOC4gUmVjYWxsZWQgTEhQIEJ1ZGR5IEJ1YW1hbm4gZnJvbSBFbCBQYXNvIChQQ0wpLjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gQXNzb2NpYXRpb248L3A+CjxwPkNMRUJVUk5FIFJBSUxST0FERVJTICYjODIxMjsgUmVsZWFzZWQgSU5GIE1haWtvbCBHb256YWxlei48L3A+CjxwPkZBUkdPLU1PT1JIRUFEIFJFREhBV0tTICYjODIxMjsgVHJhZGVkIE9GIEJyZWxhbmQgQWxtYWRvdmEgdG8gU3Vzc2V4IENvdW50eSAoQ2FuLUFtKSB0byBjb21wbGV0ZSBhbiBlYXJsaWVyIHRyYWRlLjwvcD4KPHA+TElOQ09MTiBTQUxURE9HUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBPRiBBbmdlbCBSZXllcy48L3A+CjxwPktBTlNBUyBDSVRZIFQtQk9ORVMgJiM4MjEyOyBUcmFkZWQgTEhQIFJpY2ggTWFzY2hlcmkgdG8gQ2hpY2FnbyBmb3IgYSBwbGF5ZXIgdG8gYmUgbmFtZWQuPC9wPgo8cD5TVC4gUEFVTCBTQUlOVFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgTEhQIFJ5YW4gQm9lbHRlciwgUkhQcyBSeWFuIFNjaGxvc3NlciBhbmQgVHlsZXIgV2FybW90aCBhbmQgSU5GIEpheWNlIEJveWQuPC9wPgo8cD5TSU9VWCBGQUxMUyBDQU5BUklFUyAmIzgyMTI7IENsYWltZWQgUkhQIENhc2V5IFVwcGVybWFuIG9mZiB3YWl2ZXJzIGZyb20gQ2xlYnVybmUuPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBMZWFndWU8L3A+CjxwPkxPTkcgSVNMQU5EIERVQ0tTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFJIUHMgTWF0dCBMYXJraW5zIGFuZCBKYWtlIER1bm5pbmcuPC9wPgo8cD5DYW4tQW0gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5ORVcgSkVSU0VZIEpBQ0tBTFMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBJTkYgWWFyaWVsIFZhcmdhcy48L3A+CjxwPlFVRUJFQyBDQVBJVEFMRVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgTEhQIEJyZXR0IExlZS4gUmVsZWFzZWQgQyBNYXh4IFRpc3NlbmJhdW0sIElORiBZdXJpc2JlbCBHcmFjaWFsIGFuZCBSSFAgSm9zZXBoIE1haGVyLjwvcD4KPHA+U1VTU0VYIENPVU5UWSBNSU5FUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUkhQIENvcnkgSm9uZXMuPC9wPgo8cD5Gcm9udGllciBMZWFndWU8L3A+CjxwPlNDSEFVTUJVUkcgQk9PTUVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBJTkYgQXVzdGluIEJ5bGVyLjwvcD4KPHA+U09VVEhFUk4gSUxMSU5PSVMgTUlORVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFJIUCBXaWxsaWFtcyBQZXJlei48L3A+CjxwPkZPT1RCQUxMPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBGb290YmFsbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFUTEFOVEEgRkFMQ09OUyAmIzgyMTI7IE5hbWVkIFRyYXZpcyBKb25lcyBhc3Npc3RhbnQgZGVmZW5zaXZlIGxpbmUgY29hY2ggYW5kIEFkZW4gRHVyZGUgZGVmZW5zaXZlIHF1YWxpdHkgY29udHJvbC48L3A+CjxwPkRFVFJPSVQgTElPTlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUUIgTWF0dCBDYXNzZWwuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBHSUFOVFMgJiM4MjEyOyBSZS1zaWduZWQgQyBCcmV0dCBKb25lcyBhbmQgVEUgUnlhbiBPJiM4MjE3O01hbGxleS48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIEpFVFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgV1IgQ2hhcmxlcyBKb2huc29uIGFuZCBMQiBLZXZpbiBNaW50ZXIuPC9wPgo8cD5PQUtMQU5EIFJBSURFUlMgJiM4MjEyOyBSZS1zaWduZWQgTEIgU2hpbGlxdWUgQ2FsaG91biwgTEItREUgSmFtZXMgQ293c2VyLCBTIEVyaWsgSGFycmlzLCBHLVQgRGVudmVyIEtpcmtsYW5kIGFuZCBLIEdpb3JnaW8gVGF2ZWNjaGlvLiBXYWl2ZWQgTFMgQW5kcmV3IEVhc3QuPC9wPgo8cD5URU5ORVNTRUUgVElUQU5TICYjODIxMjsgV2FpdmVkIExCIFZpY3RvciBPY2hpLjwvcD4KPHA+V0FTSElOR1RPTiBSRURTS0lOUyAmIzgyMTI7IFdhaXZlZCBRQiBTdGVwaGVuIE1vcnJpcy48L3A+CjxwPkNhbmFkaWFuIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+V0lOTklQRUcgQkxVRSBCT01CRVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFdScyBKZXJvbWUgTGFuZSBhbmQgRG9taW5pcXVlIFJlZWQuPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPkhPQ0tFWSBDQU5BREEgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBCb2IgQm91Z2huZXIgY29hY2gsIE1pa2UgWWVvIGFzc29jaWF0ZSBjb2FjaCBhbmQgQmlsbCBQZXRlcnMgYXNzaXN0YW50IGNvYWNoIGZvciBUZWFtIENhbmFkYSBhdCB0aGUgMjAxOCBJSUhGIFdvcmxkIENoYW1waW9uc2hpcC48L3A+CjxwPlVTQSBIT0NLRVkgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBKZWZmIEJsYXNoaWxsIG1lbiYjODIxNztzIG5hdGlvbmFsIHRlYW0gY29hY2ggZm9yIHRoZSBJSUhGIE1lbiYjODIxNztzIFdvcmxkIENoYW1waW9uc2hpcC48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIFJBTkdFUlMgJiM4MjEyOyBGaXJlZCBhc3NvY2lhdGUgY29hY2ggU2NvdHQgQXJuaWVsIGFuZCBhc3Npc3RhbnQgY29hY2ggRGFycnlsIFdpbGxpYW1zLjwvcD4KPHA+U1QuIExPVUlTIEJMVUVTICYjODIxMjsgUmVhc3NpZ25lZCBHIFZpbGxlIEh1c3NvIGFuZCBEIENocmlzIEJ1dGxlciB0byBTYW4gQW50b25pbyAoQUhMKS48L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPkJSSURHRVBPUlQgU09VTkQgVElHRVJTICYjODIxMjsgUmVhc3NpZ25lZCBHIEVhbW9uIE1jQWRhbSB0byBXb3JjZXN0ZXIgKEVDSEwpLiBSZXR1cm5lZCBGIEplZmYgS3ViaWFrIGFuZCBEIFJ5YW4gTWFjS2lubm9uIHRvIFdvcmNlc3Rlci48L3A+CjxwPkhBUlRGT1JEIFdPTEYgUEFDSyAmIzgyMTI7IFJlbGVhc2VkIEQgU2ltb24gRGVuaXMgZnJvbSBhIHByb2Zlc3Npb25hbCB0cnlvdXQgYWdyZWVtZW50LjwvcD4KPHA+U0FOIEFOVE9OSU8gUkFNUEFHRSAmIzgyMTI7IFJlbGVhc2VkIEYgVHJhdmlzIEJhcnJvbiBmcm9tIGhpcyBhbWF0ZXVyIHRyeW91dCBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPlNBTiBESUVHTyBHVUxMUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIFJXIEt5bGUgVGhvbWFzIGZyb20gVXRhaCAoRUNITCkuPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+TUlOT1IgTEVBR1VFPC9wPgo8cD5JbnRlcm5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSAoQUFBKTwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIChCbHVlIEpheXMpCTEJMAkxLjAwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XQiAoWWFua2VlcykJMwkxCS43NTAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgKE5hdGlvbmFscykJMgkyCS41MDAJJiMxODk7PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IChQaGlsbGllcykJMQkyCS4zMzMJMTwvcD4KPHA+UGF3dHVja2V0IChSZWQgU294KQkxCTIJLjMzMwkxPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgKFR3aW5zKQkwCTEJLjAwMAkxPC9wPgo8cD5Tb3V0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSAoV2hpdGUgU294KQkzCTEJLjc1MAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5EdXJoYW0gKFJheXMpCTIJMgkuNTAwCTE8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgKE9yaW9sZXMpCTEJMgkuMzMzCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkd3aW5uZXR0IChCcmF2ZXMpCTEJMgkuMzMzCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJMwkxCS43NTAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyAoSW5kaWFucykJMgkyCS41MDAJMTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIChQaXJhdGVzKQkyCTIJLjUwMAkxPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIChSZWRzKQkxCTMJLjI1MAkyPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIDIsIFJvY2hlc3RlciAxPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIDQsIFBhd3R1Y2tldCAzICgxMik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMgNywgTG91aXN2aWxsZSAxPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgNSwgTGVoaWdoIFZhbGxleSAzPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgYXQgTm9yZm9saywgbGF0ZTwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgYXQgRHVyaGFtLCBsYXRlPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gYXQgSW5kaWFuYXBvbGlzLCBsYXRlPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkd3aW5uZXR0IGF0IER1cmhhbSwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSBhdCBSb2NoZXN0ZXIsIDU6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyBhdCBQYXd0dWNrZXQsIDY6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyBhdCBMb3Vpc3ZpbGxlLCA2OjMwIHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBOb3Jmb2xrLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgYXQgU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPlRvbGVkbyBhdCBJbmRpYW5hcG9saXMsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlRvbGVkbyBhdCBJbmRpYW5hcG9saXMsIDExOjA1IGEubS48L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gYXQgUGF3dHVja2V0LCAxMjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgYXQgTm9yZm9saywgMTI6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgYXQgUm9jaGVzdGVyLCAxMjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIGF0IExvdWlzdmlsbGUsIDY6MzAgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSBhdCBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgYXQgRHVyaGFtLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gTGVhZ3VlIChBQSk8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIChCbHVlIEpheXMpCTUJMAkxLjAwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIChNZXRzKQkzCTEJLjc1MAkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5UcmVudG9uIChZYW5rZWVzKQkyCTMJLjQwMAkzPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIChQaGlsbGllcykJMgkzCS40MDAJMzwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgKFJlZCBTb3gpCTAJNAkuMDAwCTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIChSb2NraWVzKQkwCTUJLjAwMAk1PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+QWx0b29uYSAoUGlyYXRlcykJMwkxCS43NTAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RXJpZSAoVGlnZXJzKQkzCTIJLjYwMAkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJvd2llIChPcmlvbGVzKQkzCTIJLjYwMAkmIzE4OTs8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIChHaWFudHMpCTMJMgkuNjAwCSYjMTg5OzwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyAoTmF0aW9uYWxzKQkyCTIJLjUwMAkxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIChJbmRpYW5zKQkyCTMJLjQwMAkxJiMxODk7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QWtyb24gNiwgQmluZ2hhbXRvbiAzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5IYXJyaXNidXJnIGF0IEFsdG9vbmEsIHBwZC48L3A+CjxwPkVyaWUgYXQgQm93aWUsIGxhdGU8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IFJlYWRpbmcsIGxhdGU8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgVHJlbnRvbiwgbGF0ZTwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgYXQgSGFydGZvcmQsIGxhdGU8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyBhdCBBbHRvb25hLCA2IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QWtyb24gYXQgQmluZ2hhbXRvbiwgNjozNSBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5FcmllIGF0IEJvd2llLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgVHJlbnRvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBIYXJ0Zm9yZCwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBhdCBSZWFkaW5nLCA2OjQ1IHAubS48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5IYXJyaXNidXJnIGF0IEFsdG9vbmEsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBhdCBCaW5naGFtdG9uLCA2OjM1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVyaWUgYXQgQm93aWUsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSBhdCBUcmVudG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlJpY2htb25kIGF0IEhhcnRmb3JkLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IFJlYWRpbmcsIDE6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm94IFNjb3JlPC9wPgo8cD5SVUJCRVJEVUNLUyA2LCBSVU1CTEUgUE9OSUVTIDM8L3A+CjxwPkFrcm9uCWFiCXIJaAliaQlCaW5naGFtdG9uCWFiCXIJaAliaTwvcD4KPHA+SGFnZ2VydHkgM2IJNQkwCTEJMQlFbHkgc3MJMwkxCTAJMDwvcD4KPHA+VG9tIGxmCTQJMAkwCTAJQWxvbnNvIDFiCTMJMQkxCTA8L3A+CjxwPkNhbGljYSBjZgk0CTEJMQkwCU1hemVpa2EgZGgJNAkwCTAJMDwvcD4KPHA+QnJhZGxleSAxYgk0CTAJMAkwCU5pZG8gYwkzCTAJMQkyPC9wPgo8cD5DYXN0cm8gc3MJMwkxCTEJMAlNb3JhIHJmCTQJMAkyCTA8L3A+CjxwPk1hdGhpYXMgMmIJNAkyCTMJMQlVcmVuYSAzYgk0CTAJMAkwPC9wPgo8cD5NdXJwaHkgcmYJMwkxCTIJMQlUZWJvdyBsZgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD5TYWx0ZXJzIGRoCTQJMAkxCTEJTWljaGFlbCAyYgk0CTEJMgkwPC9wPgo8cD5Mb29wc3RvayBjCTQJMQkxCTIJU3R1YXJ0IGNmCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPlRvdGFscwkzNQk2CTEwCTYJVG90YWxzCTMxCTMJNwkyPC9wPgo8cD5Ba3JvbgkwMDEJMzAwCTAwMgkmIzgyMTI7CTYJMTAJMTwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbgkwMDAJMDAwCTMwMAkmIzgyMTI7CTMJNwkxPC9wPgo8cD5FJiM4MjEyO0NoaWFuZyAoMSk7IEVseSAoMikuIExPQiYjODIxMjtBa3JvbiA0OyBCaW5naGFtdG9uIDkuIDJCJiM4MjEyO011cnBoeSAoMSksIE1hdGhpYXMgKDEpLiAzQiYjODIxMjtNaWNoYWVsICgxKS4gSFImIzgyMTI7TG9vcHN0b2sgKDEpLiBTQiYjODIxMjtDYWxpY2EgKDEpLiBDUyYjODIxMjtIYWdnZXJ0eSAoMSk7IE1hemVpa2EgKDEpLiBTJiM4MjEyO011cnBoeS4gPC9wPgo8cD5HSURQJiM4MjEyO05pZG8uPC9wPgo8cD5Ba3JvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPkNoaWFuZywgVywgMS0wCTUJMwkwCTAJMgk0PC9wPgo8cD5XaGl0ZWhvdXNlCTEJMQkwCTAJMgkyJiM4MjMzO0xpbmFyZXMgCSYjODUzMTsJMQkzCTMJMwkwPC9wPgo8cD5TcGVlciwgSCwgMQkxJiM4NTMyOwkyCTAJMAkwCTM8L3A+CjxwPkJyb3duLCBTLCAxCTEJMAkwCTAJMAkxPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uCWlwCWgJcgllcgliYglzbzwvcD4KPHA+TW9saW5hLCBMLCAwLTEJNQk2CTQJNAkxCTU8L3A+CjxwPlVjZXRhCTEJMgkwCTAJMAkyPC9wPgo8cD5CYXV0aXN0YQkyCTAJMAkwCTAJNTwvcD4KPHA+TWNHZW9yZ2UJMQkyCTIJMgkwCTE8L3A+CjxwPldQJiM4MjEyO0xpbmFyZXMuPC9wPgo8cD5VbXBpcmVzJiM4MjEyO0hQOiBNYW5nLiAxQjogTWF0c3VkYS4gM0I6IEhpZ2dpbnMuPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOzI6NDguIEF0dCYjODIxMjsxLDAyMi48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GSVJTVCBST1VORDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi03OyB4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5MSUdIVE5JTkcgVlMuIERFVklMUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPk5ldyBKZXJzZXkgYXQgVGFtcGEgQmF5LCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5OZXcgSmVyc2V5IGF0IFRhbXBhIEJheSwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDE2OiA8L3N0cm9uZz5UYW1wYSBCYXkgYXQgTmV3IEplcnNleSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDE4OiA8L3N0cm9uZz5UYW1wYSBCYXkgYXQgTmV3IEplcnNleSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjE6IDwvc3Ryb25nPk5ldyBKZXJzZXkgYXQgVGFtcGEgQmF5LCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMzogPC9zdHJvbmc+VGFtcGEgQmF5IGF0IE5ldyBKZXJzZXksIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI1OiA8L3N0cm9uZz5UYW1wYSBCYXkgYXQgTmV3IEplcnNleSwgVEJBPC9wPgo8cD5CUlVJTlMgdnMuIE1BUExFIExFQUZTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byBhdCBCb3N0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gYXQgQm9zdG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTY6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTk6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMTogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byBhdCBCb3N0b24sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIzOiA8L3N0cm9uZz5Cb3N0b24gYXQgVG9yb250bywgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjU6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gYXQgQm9zdG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPkNBUElUQUxTIHZzLiBCTFVFIEpBQ0tFVFM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOjwvc3Ryb25nPiBDb2x1bWJ1cyBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+Q29sdW1idXMgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDE3OiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIGF0IENvbHVtYnVzLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTk6IDwvc3Ryb25nPldhc2hpbmd0b24gYXQgQ29sdW1idXMsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIxOjwvc3Ryb25nPiBDb2x1bWJ1cyBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMzogPC9zdHJvbmc+V2FzaGluZ3RvbiBhdCBDb2x1bWJ1cywgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjU6PC9zdHJvbmc+IENvbHVtYnVzIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIFRCQTwvcD4KPHA+UEVOR1VJTlMgdnMuIEZMWUVSUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5QaGlsYWRlbHBoaWEgYXQgUGl0dHNidXJnaCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBQaXR0c2J1cmdoLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+UGl0dHNidXJnaCBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAxODo8L3N0cm9uZz4gUGl0dHNidXJnaCBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIwOjwvc3Ryb25nPiBQaGlsYWRlbHBoaWEgYXQgUGl0dHNidXJnaCwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjI6IDwvc3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNDogPC9zdHJvbmc+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IFBpdHRzYnVyZ2gsIFRCQTwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UFJFREFUT1JTIHZzLiBBVkFMQU5DSEU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5Db2xvcmFkbyBhdCBOYXNodmlsbGUsIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPkNvbG9yYWRvIGF0IE5hc2h2aWxsZSwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDE2OiA8L3N0cm9uZz5OYXNodmlsbGUgYXQgQ29sb3JhZG8sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTg6IDwvc3Ryb25nPk5hc2h2aWxsZSBhdCBDb2xvcmFkbywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIwOiA8L3N0cm9uZz5Db2xvcmFkbyBhdCBOYXNodmlsbGUsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIyOiA8L3N0cm9uZz5OYXNodmlsbGUgYXQgQ29sb3JhZG8sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI0OiA8L3N0cm9uZz5Db2xvcmFkbyBhdCBOYXNodmlsbGUsIFRCQTwvcD4KPHA+SkVUUyB2cy4gV0lMRDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOjwvc3Ryb25nPiBNaW5uZXNvdGEgYXQgV2lubmlwZWcsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOjwvc3Ryb25nPiBNaW5uZXNvdGEgYXQgV2lubmlwZWcsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOjwvc3Ryb25nPiBXaW5uaXBlZyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAxNzogPC9zdHJvbmc+V2lubmlwZWcgYXQgTWlubmVzb3RhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMDogPC9zdHJvbmc+TWlubmVzb3RhIGF0IFdpbm5pcGVnLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMjogPC9zdHJvbmc+V2lubmlwZWcgYXQgTWlubmVzb3RhLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNTogPC9zdHJvbmc+TWlubmVzb3RhIGF0IFdpbm5pcGVnLCBUQkE8L3A+CjxwPkdPTERFTiBLTklHSFRTIHZzLiBLSU5HUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5Mb3MgQW5nZWxlcyBhdCBWZWdhcywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5Mb3MgQW5nZWxlcyBhdCBWZWdhcywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyBhdCBMb3MgQW5nZWxlcywgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAxNzogPC9zdHJvbmc+VmVnYXMgYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAxOTogPC9zdHJvbmc+TG9zIEFuZ2VsZXMgYXQgVmVnYXMsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMTogPC9zdHJvbmc+VmVnYXMgYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIzOiA8L3N0cm9uZz5Mb3MgQW5nZWxlcyBhdCBWZWdhcywgVEJBPC9wPgo8cD5EVUNLUyB2cy4gU0hBUktTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgYXQgQW5haGVpbSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlNhbiBKb3NlIGF0IEFuYWhlaW0sIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTY6IDwvc3Ryb25nPkFuYWhlaW0gYXQgU2FuIEpvc2UsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTg6IDwvc3Ryb25nPkFuYWhlaW0gYXQgU2FuIEpvc2UsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMDogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgYXQgQW5haGVpbSwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjI6IDwvc3Ryb25nPkFuYWhlaW0gYXQgU2FuIEpvc2UsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI0OiA8L3N0cm9uZz5TYW4gSm9zZSBhdCBBbmFoZWltLCBUQkE8L3A+CjxwPkFITDwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JR1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eTwvc3Ryb25nPi1MZWhpZ2ggVmFsbGV5CTc0CTQ1CTE5CTUJNQkxMDAJMjUzCTIxNTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54PC9zdHJvbmc+LVdCL1NjcmFudG9uCTczCTQzCTIyCTYJMgk5NAkyNDUJMjE3PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPng8L3N0cm9uZz4tUHJvdmlkZW5jZQk3Mwk0MwkyNQkzCTIJOTEJMjE5CTE4MDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54PC9zdHJvbmc+LUNoYXJsb3R0ZQk3NAk0NAkyNgkxCTMJOTIJMjUzCTIwODwvcD4KPHA+QnJpZGdlcG9ydAk3MwkzNgkyOQk1CTMJODAJMjAyCTIwMzwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQJNzQJMzIJMzMJNgkzCTczCTIwMgkyNDk8L3A+CjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkCTczCTMyCTM0CTUJMgk3MQkyMDYJMjIxPC9wPgo8cD5IZXJzaGV5CTc0CTI5CTM2CTQJNQk2NwkxOTcJMjQ1PC9wPgo8cD5Ob3J0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JR1AJVwlMCU9MCVNPTAlQdHMJR0YJR0E8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eTwvc3Ryb25nPi1Ub3JvbnRvCTczCTUxCTE4CTIJMgkxMDYJMjQwCTE2MjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54PC9zdHJvbmc+LVN5cmFjdXNlCTczCTQ0CTIxCTMJNQk5NgkyMjkJMTg0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPng8L3N0cm9uZz4tUm9jaGVzdGVyCTczCTM1CTIxCTExCTYJODcJMjI0CTIxNDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54PC9zdHJvbmc+LVV0aWNhCTczCTM3CTI1CTcJNAk4NQkyMDUJMjA4PC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uCTczCTI1CTM3CTcJNAk2MQkxODcJMjM3PC9wPgo8cD5CZWxsZXZpbGxlCTczCTI4CTQwCTIJMwk2MQkxODQJMjU1PC9wPgo8cD5MYXZhbAk3NAkyNAk0MAk3CTMJNTgJMjAxCTI3MTwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54PC9zdHJvbmc+LUNoaWNhZ28JNzIJMzkJMjIJNwk0CTg5CTIyOAkxOTQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eDwvc3Ryb25nPi1NYW5pdG9iYQk3Mwk0MAkyNQk0CTQJODgJMjQ1CTE5NDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54PC9zdHJvbmc+LUdyYW5kIFJhcGlkcwk3Mwk0MAkyNQkxCTcJODgJMjIzCTIwMTwvcD4KPHA+Um9ja2ZvcmQJNzMJMzkJMjYJNAk0CTg2CTIyNgkyMjA8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQk3MwkzOAkzMAk0CTEJODEJMjExCTIyNDwvcD4KPHA+SW93YQk3MwkzMQkyNgkxMAk2CTc4CTIyMgkyMzk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2xldmVsYW5kCTczCTI0CTM5CTcJMwk1OAkxODMJMjQ3PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHUAlXCUwJT0wJU09MCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54PC9zdHJvbmc+LVR1Y3Nvbgk2NQkzOQkyMAk1CTEJODQJMjAxCTE2ODwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54PC9zdHJvbmc+LU9udGFyaW8JNjUJMzYJMjIJNAkzCTc5CTE5NAkxNzg8L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbwk2NQkzNgkyNQkzCTEJNzYJMTk3CTE4NDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54PC9zdHJvbmc+LVRleGFzCTczCTM2CTI0CTgJNQk4NQkyMTMJMjIzPC9wPgo8cD5TdG9ja3Rvbgk2NQkzMgkyNwkyCTQJNzAJMTk5CTE5NzwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNjUJMzEJMjYJNAk0CTcwCTE3OAkxOTM8L3A+CjxwPkJha2Vyc2ZpZWxkCTY1CTMwCTI1CTkJMQk3MAkxNzkJMTk5PC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbwk3MwkzNAkyOQkxMAkwCTc4CTE5MAkyMDY8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eDwvc3Ryb25nPi1DbGluY2hlZCBQbGF5b2ZmIFNwb3Q8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eTwvc3Ryb25nPi1DbGluY2hlZCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+Tk9URTogVHdvIHBvaW50cyBhcmUgYXdhcmRlZCBmb3IgYSB3aW4sIG9uZSBwb2ludCBmb3IgYW4gb3ZlcnRpbWUgb3Igc2hvb3RvdXQgbG9zcy48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+Tm8gZ2FtZXMgc2NoZWR1bGVkPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gYXQgTWlsd2F1a2VlLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlJvY2tmb3JkIGF0IElvd2EsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IFJvY2hlc3RlciwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5HcmFuZCBSYXBpZHMgYXQgVGV4YXMsIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgQmFrZXJzZmllbGQsIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+T250YXJpbyBhdCBTdG9ja3RvbiwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+VHVjc29uIGF0IFNhbiBEaWVnbywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NTFM8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5OZXcgWW9ya0NpdHkgRkMgICAgCTQJMAkxCTEzCTEwCTQ8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgVW5pdGVkRkMgICAJNAkxCTAJMTIJMTMJNjwvcD4KPHA+TmV3IEVuZ2xhbmQJMwkxCTEJMTAJMTAJNTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cwkzCTIJMQkxMAk5CTY8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eQkyCTIJMQk3CTkJMTA8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTIJMgkwCTYJMTAJNTwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJMgkzCTAJNgk1CTk8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQkxCTEJMgk1CTMJNDwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbwkxCTIJMQk0CTcJODwvcD4KPHA+VG9yb250byBGQwkxCTIJMAkzCTMJNDwvcD4KPHA+RC5DLlVuaXRlZCAgICAgICAgIAkwCTMJMgkyCTUJMTA8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eQk0CTEJMQkxMwkxMgk5PC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJMwkyCTEJMTAJOAk5PC9wPgo8cD5MQSBHYWxheHkJMgkyCTEJNwk3CTg8L3A+CjxwPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlCTIJMgkxCTcJNgkxMDwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXNGQyAgICAgIAkyCTIJMAk2CTkJMTA8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBVbml0ZWQJMgkzCTAJNgk2CTk8L3A+CjxwPkZDIERhbGxhcwkxCTAJMwk2CTYJMzwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JMQkxCTIJNQk3CTU8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JMQkyCTEJNAk3CTY8L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlCTEJMgkxCTQJNwk4PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZAkwCTMJMgkyCTYJMTI8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJMAkzCTAJMAkwCTU8L3A+CjxwPk5PVEU6IFRocmVlIHBvaW50cyBmb3IgdmljdG9yeSwgb25lIHBvaW50IGZvciB0aWUuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlIGF0IE5ldyBZb3JrIENpdHkgRkMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eSBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgRkMgYXQgVmFuY291dmVyLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbCBhdCBOZXcgWW9yaywgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIEZDIGF0IENvbG9yYWRvLCAzIHAubS48L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eSBhdCBDaGljYWdvLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMgYXQgRC5DLiBVbml0ZWQsIDcgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzIGF0IE5ldyBFbmdsYW5kLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkhvdXN0b24gYXQgU2FuIEpvc2UsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBVbml0ZWQgYXQgUG9ydGxhbmQsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIGF0IFNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5LCA0IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIENpdHkgRkMgYXQgQXRsYW50YSBVbml0ZWQgRkMsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5BVFAgV09STEQgVE9VUjwvcD4KPHA+VS5TIE1lbiYjODIxNztzIENsYXkgQ291cnQgQ2hhbXBpb25zaGlwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBSaXZlciBPYWtzIENvdW50cnkgQ2x1YiwgSG91c3Rvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QdXJzZTogJDU1NywwNTAgKFdUMjUwKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkhlbnJpIExhYWtzb25lbiwgU3dpdHplcmxhbmQsIGRlZi4gRHVzdGluIEJyb3duLCBHZXJtYW55LCA2LTQsIDYtMy48L3A+CjxwPlRlbm55cyBTYW5kcmVuICg4KSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBCbGF6IEthdmNpYywgU2xvdmVuaWEsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+Qmpvcm4gRnJhdGFuZ2VsbywgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBKb3JkYW4gVGhvbXBzb24sIEF1c3RyYWxpYSwgNi0xLCA2LTEuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkl2byBLYXJsb3ZpYywgQ3JvYXRpYSwgYW5kIERhbmllbCBOZXN0b3IsIENhbmFkYSwgZGVmLiBOaWNrIEt5cmdpb3MgYW5kIE1hdHQgUmVpZCwgQXVzdHJhbGlhLCA3LTYgKDYpLCA2LTQuPC9wPgo8cD5XVEEgVE9VUjwvcD4KPHA+Q2xhcm8gT3BlbiBDb2xzYW5pdGFzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBDbHViIENhbXBlc3RyZSBlbCBSYW5jaG88L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Qm9nb3RhLCBDb2xvbWJpYTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QdXJzZTogJDIyNiw3NTAgKEludGwuKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkpvaGFubmEgTGFyc3NvbiAoMyksIFN3ZWRlbiwgZGVmLiBZc2FsaW5lIEJvbmF2ZW50dXJlLCBCZWxnaXVtLCA3LTYgKDQpLCA2LTEuPC9wPgo8cD5EYW5pZWxhIFNlZ3VlbCwgQ2hpbGUsIGRlZi4gTmljb2xlIEdpYmJzLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTIsIDYtMi48L3A+CjxwPk1hcmlhIEhlcmF6byBHb256YWxleiwgQ29sb21iaWEsIGRlZi4gVGVyZXphIE1hcnRpbmNvdmEsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCA2LTQsIDEtNiwgNi0zLjwvcD4KPHA+VGF0amFuYSBNYXJpYSAoMSksIEdlcm1hbnksIGRlZi4gR2VvcmdpbmEgR2FyY2lhIFBlcmV6LCBTcGFpbiwgNi0zLCA2LTIuPC9wPgo8cD5Bbm5hIEthcm9saW5hIFNjaG1pZWRsb3ZhLCBTbG92YWtpYSwgZGVmLiBJcmluYSBGYWxjb25pLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA3LTUsIDAtNiwgNi0xLjwvcD4KPHA+QW5uYSBCbGlua292YSwgUnVzc2lhLCBkZWYuIE1hcmlhIENhbWlsYSBPc29yaW8gU2VycmFubywgQ29sb21iaWEsIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+SmFzbWluZSBQYW9saW5pLCBJdGFseSwgZGVmLiBMaXpldHRlIENhYnJlcmEsIEF1c3RyYWxpYSwgNi0wLCA2LTIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxhcmEgQXJydWFiYXJyZW5hLCBTcGFpbiwgYW5kIEFsaXNvbiBSaXNrZSAoMyksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gTmljb2xlIEdpYmJzLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBhbmQgQ2Fyb2wgWmhhbywgQ2FuYWRhLCA3LTYgKDYpLCA2LTAuPC9wPgo8cD5Zc2FsaW5lIEJvbmF2ZW50dXJlLCBCZWxnaXVtLCBhbmQgVmljdG9yaWEgUm9kcmlndWV6LCBNZXhpY28sIGRlZi4gS2FpdGx5biBDaHJpc3RpYW4gYW5kIFNhYnJpbmEgU2FudGFtYXJpYSAoNCksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5MZWFkZXJzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRIUk9VR0ggQVBSSUwgODwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TY29yaW5nPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHCUZHCUZUCVBUUwlBVkc8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkhhcmRlbiwgSE9VCTcxCTY0NQk2MTgJMjE3MAkzMC42PC9wPgo8cD5EYXZpcywgTk9SCTczCTc2MQk0ODMJMjA2MAkyOC4yPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkphbWVzLCBDTEUJODAJODQ2CTM3NwkyMjE1CTI3Ljc8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFudGV0b2tvdW5tcG8sIE1JTAk3NAk3MzcJNDg3CTIwMDQJMjcuMTwvcD4KPHA+TGlsbGFyZCwgUE9SCTcxCTYwMAk0ODAJMTkwMQkyNi44PC9wPgo8cD5EdXJhbnQsIEdPTAk2Nwk2MjUJMzU2CTE3NzkJMjYuNjwvcD4KPHA+V2VzdGJyb29rLCBPS0MJNzgJNzQ3CTQxMAkxOTk5CTI1LjY8L3A+CjxwPklydmluZywgQk9TCTYwCTUzNAkyMzIJMTQ2NgkyNC40PC9wPgo8cD5BbGRyaWRnZSwgU0FOCTczCTY3NgkzMzAJMTcwOQkyMy40PC9wPgo8cD5EZVJvemFuLCBUT1IJNzgJNjMzCTQ1MgkxODA1CTIzLjE8L3A+CjxwPk9sYWRpcG8sIElORAk3NQk2NDAJMjk0CTE3MzUJMjMuMTwvcD4KPHA+RW1iaWlkLCBQSEwJNjMJNTEwCTM1OQkxNDQ1CTIyLjk8L3A+CjxwPkJlYWwsIFdBUwk4MAk2NzMJMjg0CTE4MjUJMjIuODwvcD4KPHA+V2lsbGlhbXMsIExBQwk3OQk1ODIJNDMyCTE3ODIJMjIuNjwvcD4KPHA+V2Fsa2VyLCBDSEEJNzkJNTgyCTM2MwkxNzU1CTIyLjI8L3A+CjxwPkJ1dGxlciwgTUlOCTU3CTQyNAkzNDQJMTI2MQkyMi4xPC9wPgo8cD5HZW9yZ2UsIE9LQwk3Nwk1NTYJMzI0CTE2NjcJMjEuNjwvcD4KPHA+TWNDb2xsdW0sIFBPUgk3OQk2NTQJMjA0CTE2OTcJMjEuNTwvcD4KPHA+R3JpZmZpbiwgREVUCTU4CTQzNgkyNTkJMTI0MgkyMS40PC9wPgo8cD5Ub3ducywgTUlOCTgwCTYxNgkzNDEJMTY5MwkyMS4yPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RkcgUGVyY2VudGFnZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JRkcJRkdBCVBDVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2FwZWxhLCBIT1UJNDM2CTY2NwkuNjU0PC9wPgo8cD5Kb3JkYW4sIExBQwkzNjYJNTY4CS42NDQ8L3A+CjxwPkhhcnJlbGwsIExBQwkzMzQJNTE5CS42NDQ8L3A+CjxwPkFkYW1zLCBPS0MJNDM2CTY5NAkuNjI4PC9wPgo8cD5LYW50ZXIsIE5ZSwk0MjIJNzEzCS41OTI8L3A+CjxwPkdpYnNvbiwgTUlOCTQxOQk3MjUJLjU3ODwvcD4KPHA+Q29sbGlucywgQVRMCTMwOQk1MzUJLjU3ODwvcD4KPHA+VmFsYW5jaXVuYXMsIFRPUgkzNzQJNjY1CS41NjI8L3A+CjxwPkZhdm9ycywgVVRBCTM4NAk2ODUJLjU2MTwvcD4KPHA+SG93YXJkLCBDSEEJNTAwCTg5NwkuNTU3PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UmVib3VuZHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CUcJT0ZGCURFRglUT1QJQVZHPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5EcnVtbW9uZCwgREVUCTc4CTM5OQk4NDgJMTI0NwkxNi4wPC9wPgo8cD5Kb3JkYW4sIExBQwk3NQkzMjMJODI0CTExNDcJMTUuMzwvcD4KPHA+SG93YXJkLCBDSEEJODAJMjUyCTc0Mwk5OTUJMTIuNDwvcD4KPHA+VG93bnMsIE1JTgk4MAkyMjkJNzUxCTk4MAkxMi4yPC9wPgo8cD5EYXZpcywgTk9SCTczCTE4Mgk2MjkJODExCTExLjE8L3A+CjxwPkthbnRlciwgTllLCTcxCTI3Mwk1MDcJNzgwCTExLjA8L3A+CjxwPkVtYmlpZCwgUEhMCTYzCTE0Mwk1NDcJNjkwCTExLjA8L3A+CjxwPkNhcGVsYSwgSE9VCTczCTIzNwk1NTMJNzkwCTEwLjg8L3A+CjxwPkpva2ljLCBERU4JNzMJMTkxCTU4Mgk3NzMJMTAuNjwvcD4KPHA+QW50ZXRva291bm1wbywgTUlMCTc0CTE1NQk1ODgJNzQzCTEwLjA8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglHCUFTVAlBVkc8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldlc3Ricm9vaywgT0tDCTc4CTc4OAkxMC4xPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkphbWVzLCBDTEUJODAJNzM0CTkuMjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SGFyZGVuLCBIT1UJNzEJNjIwCTguNzwvcD4KPHA+U2ltbW9ucywgUEhMCTc5CTY0OAk4LjI8L3A+CjxwPlJvbmRvLCBOT1IJNjMJNTExCTguMTwvcD4KPHA+UGF1bCwgSE9VCTU3CTQ1MQk3Ljk8L3A+CjxwPkdyZWVuLCBHT0wJNjkJNTA1CTcuMzwvcD4KPHA+VGVhZ3VlLCBNSU4JNjgJNDc3CTcuMDwvcD4KPHA+TG93cnksIFRPUgk3Ngk1MTkJNi44PC9wPgo8cD5MaWxsYXJkLCBQT1IJNzEJNDY4CTYuNjwvcD4KPHA+Z29sZjwvcD4KPHA+V29ybGQgR29sZiBSYW5raW5nczwvcD4KPHA+VGhyb3VnaCBBcHJpbCA4PC9wPgo8cD4xLiBEdXN0aW4gSm9obnNvbglVU0EJOS45NzwvcD4KPHA+Mi4gSnVzdGluIFRob21hcwlVU0EJOS40MDwvcD4KPHA+My4gSm9yZGFuIFNwaWV0aAlVU0EJOC43NDwvcD4KPHA+NC4gSm9uIFJhaG0JRVNQCTguNDY8L3A+CjxwPjUuIEp1c3RpbiBSb3NlCUVORwk3LjQ4PC9wPgo8cD42LiBSaWNraWUgRm93bGVyCVVTQQk3LjI0PC9wPgo8cD43LiBSb3J5IE1jSWxyb3kJTklSCTYuNjk8L3A+CjxwPjguIEhpZGVraSBNYXRzdXlhbWEJSlBOCTYuNjU8L3A+CjxwPjkuIEJyb29rcyBLb2Vwa2EJVVNBCTUuNzE8L3A+CjxwPjEwLiBTZXJnaW8gR2FyY2lhCUVTUAk1LjYwPC9wPgo8cD4xMS4gUGF0cmljayBSZWVkCVVTQQk1LjU4PC9wPgo8cD4xMi4gVG9tbXkgRmxlZXR3b29kCUVORwk1LjU0PC9wPgo8cD4xMy4gUGF1bCBDYXNleQlFTkcJNS40MjwvcD4KPHA+MTQuIEphc29uIERheQlBVVMJNS40MTwvcD4KPHA+MTUuIEhlbnJpayBTdGVuc29uCVNXRQk1LjM5PC9wPgo8cD4xNi4gTWFyYyBMZWlzaG1hbglBVVMJNS4wMzwvcD4KPHA+MTcuIEFsZXggTm9yZW4JU1dFCTQuODY8L3A+CjxwPjE4LiBUeXJyZWxsIEhhdHRvbglFTkcJNC41NjwvcD4KPHA+MTkuIEJ1YmJhIFdhdHNvbglVU0EJNC41NDwvcD4KPHA+MjAuIFBoaWwgTWlja2Vsc29uCVVTQQk0LjQzPC9wPgo8cD4yMS4gTWF0dCBLdWNoYXIJVVNBCTQuMjA8L3A+CjxwPjIyLiBQYXQgUGVyZXoJVVNBCTQuMTQ8L3A+CjxwPjIzLiBCcmlhbiBIYXJtYW4JVVNBCTMuOTI8L3A+CjxwPjI0LiBSYWZhZWwgQ2FicmVyYSBCZWxsbwlFU1AJMy45MDwvcD4KPHA+MjUuIEtldmluIEtpc25lcglVU0EJMy43NTwvcD4KPHA+MjYuIENoYXJsZXkgSG9mZm1hbglVU0EJMy40ODwvcD4KPHA+MjcuIFhhbmRlciBTY2hhdWZmZWxlCVVTQQkzLjQ0PC9wPgo8cD4yOC4gTG91aXMgT29zdGh1aXplbglTQUYJMy4zNzwvcD4KPHA+MjkuIEZyYW5jZXNjbyBNb2xpbmFyaQlJVEEJMy4zNDwvcD4KPHA+MzAuIEtpcmFkZWNoIEFwaGliYXJucmF0CVRIQQkzLjI5PC9wPgo8cD4zMS4gSWFuIFBvdWx0ZXIJRU5HCTMuMjg8L3A+CjxwPjMyLiBUb255IEZpbmF1CVVTQQkzLjI2PC9wPgo8cD4zMy4gQnJhbmRlbiBHcmFjZQlTQUYJMy4yMDwvcD4KPHA+MzQuIEdhcnkgV29vZGxhbmQJVVNBCTMuMTI8L3A+CjxwPjM1LiBQYXRyaWNrIENhbnRsYXkJVVNBCTMuMDA8L3A+CjxwPjM2LiBEYW5pZWwgQmVyZ2VyCVVTQQkzLjAwPC9wPgo8cD4zNy4gTWF0dGhldyBGaXR6cGF0cmljawlFTkcJMi45NDwvcD4KPHA+MzguIFJvc3MgRmlzaGVyCUVORwkyLjg4PC9wPgo8cD4zOS4gQ2FtZXJvbiBTbWl0aAlBVVMJMi44ODwvcD4KPHA+NDAuIEtldmluIENoYXBwZWxsCVVTQQkyLjc2PC9wPgo8cD40MS4gQWRhbSBIYWR3aW4JQ0FOCTIuNjc8L3A+CjxwPjQyLiBMaSBIYW90b25nCUNITgkyLjY3PC9wPgo8cD40My4gV2ViYiBTaW1wc29uCVVTQQkyLjY2PC9wPgo8cD40NC4gQnJlbmRhbiBTdGVlbGUJVVNBCTIuNjM8L3A+CjxwPjQ1LiBLeWxlIFN0YW5sZXkJVVNBCTIuNTc8L3A+CjxwPjQ2LiBTYXRvc2hpIEtvZGFpcmEJSlBOCTIuNTA8L3A+CjxwPjQ3LiBDaGV6IFJlYXZpZQlVU0EJMi40ODwvcD4KPHA+NDguIFJ1c3NlbGwgSGVubGV5CVVTQQkyLjQ0PC9wPgo8cD40OS4gVGhvbWFzIFBpZXRlcnMJQkVMCTIuNDA8L3A+CjxwPjUwLiBEeWxhbiBGcml0dGVsbGkJU0FGCTIuMzY8L3A+CjxwPkFVVE8gUkFDSU5HPC9wPgo8cD5OQVNDQVIgTU9OU1RFUiBFTkVSR1kgQ1VQPC9wPgo8cD5MZWFkZXJzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRocm91Z2ggQXByaWwgODwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+MS4gS3lsZSBCdXNjaCwgMzE2PC9wPgo8cD4yLiBKb2V5IExvZ2FubywgMjc4PC9wPgo8cD4zLiBSeWFuIEJsYW5leSwgMjY1PC9wPgo8cD40LiBLZXZpbiBIYXJ2aWNrLCAyNTc8L3A+CjxwPjUuIE1hcnRpbiBUcnVleCBKci4sIDI1MDwvcD4KPHA+Ni4gQ2xpbnQgQm93eWVyLCAyNDk8L3A+CjxwPjcuIEJyYWQgS2VzZWxvd3NraSwgMjM3PC9wPgo8cD44LiBLdXJ0IEJ1c2NoLCAyMjQ8L3A+CjxwPjkuIERlbm55IEhhbWxpbiwgMjIyPC9wPgo8cD4xMC4gS3lsZSBMYXJzb24sIDIwMjwvcD4KPHA+MTEuIEVyaWsgSm9uZXMsIDE5MzwvcD4KPHA+MTIuIEFyaWMgQWxtaXJvbGEsIDE3NzwvcD4KPHA+MTMuIEF1c3RpbiBEaWxsb24sIDE1OTwvcD4KPHA+MTQuIEFsZXggQm93bWFuLCAxNTQ8L3A+CjxwPjE1LiBDaGFzZSBFbGxpb3R0LCAxNDg8L3A+CjxwPjE2LiBQYXVsIE1lbmFyZCwgMTQ2PC9wPgo8cD4xNy4gUnlhbiBOZXdtYW4sIDE0NTwvcD4KPHA+MTguIFdpbGxpYW0gQnlyb24sIDEzNTwvcD4KPHA+MTkuIERhcnJlbGwgV2FsbGFjZSBKci4sIDEyNjwvcD4KPHA+MjAuIEFKIEFsbG1lbmRpbmdlciwgMTIzPC9wPgo8cD5ISUdIIFNDSE9PTDwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5XQURTV09SVEggNSwgQ1VZQUhPR0EgRkFMTFMgMDwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogTG9ja3dvb2QgKFcpIGQuIFNoYWhpIDYtMCwgNi0wOyBNb29yZSAoVykgZC4gTWFyaW4gNi0wLCA2LTE7IERlcGVybyAoVykgZC4gUXVhbGxzIDYtMCwgNi0yLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogUG9ydGVyLUNhc2V5IChXKSBkLiBSZWVkLVR1Y2tlciA2LTAsIDYtMTsgVmlyZ2luLUhhbm5hIChXKSBkLiBMb2NrZS1OaWNob2xzIDYtMCwgNi0wLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBXYWRzd29ydGggMy0wLCAzLTAuPC9wPgo8cD5DVkNBIDUsIEFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gMDwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogRmFycmVuIChDVkNBIGQuIERhdmlzIDYtMSwgNi0wOyBSaWNrZXkgKENWQ0EpIGQuIERhbm5lbWlsbGVyIDYtMiwgNi0wOyBLb2xiIChDVkNBKSBkLiBDaW5rbyA4LTMgKHBybyBzZXQpLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogU29tbWVyLVJpb3MgKENWQ0EpIGQuIEJvcmluZy1CYXVtZ2FydG5lciA2LTEsIDYtMDsgUGFpc2xleS1XYXRzb24gKENWQ0EpIGQuIFN0aXR6ZWwtUGFyayA4LTIgKHBybyBzZXQpLjwvcD4KPHA+V09PRFJJREdFIDUsIENPVkVOVFJZIDA8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IE8mIzgyMTc7TGF1Z2hsaW4gKFcpIGQuIEJ5ZXJzIDYtMCwgNi0wOyBMYXVnaG9ybiAoVykgZC4gR3VsYSA2LTEsIDYtMDsgVmFueW8gKFcpIGQuIERlcnJpZyA2LTAsIDYtMC48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IERvbGNpYXRvLVN0ZXJsaW5nIChXKSBkLiBFdmFucy1XYXRzb24gNi0yLCA2LTQ7IFJlbm5lci1TaGFubm9uIChXKSBkLiBBZGFtcy1IYW5zZW4gNi0wLCA2LTAuPC9wPgo8cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDQsIEtFTlNUT04gMTwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogV2FyYnVydG9uIChIKSBkLiBDb2hlbiA2LTAsIDYtMDsgV29vZCAoSCkgZC4gRm91dHMgNi0yLCA2LTE7IEZpc2hlciAoSykgZC4gU21pdGggNi0wLCA2LTEuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBNYXJ0aW4tTyYjODIxNztDb25ub3IgKEgpIGQuIEZhbnRhdXp6by1TaWx2YSA2LTIsIDctNig1KTsgTWVhZG93cy1DcmF3Zm9yZCAoSCkgZC4gV2Vpbi1Hcm9zc21hbiA3LTUsIDYtMi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UmVjb3Jkczo8L3N0cm9uZz4gSG9vdmVyIDYtMC48L3A+CjxwPkJPWVMgTEFDUk9TU0U8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyeTwvcD4KPHA+Q0hBR1JJTiBGQUxMUyAxMCwgTk9SVEggQ0FOVE9OIEhPT1ZFUiAzPC9wPgo8cD5Ib292ZXIJMSYjODE5NTsxJiM4MTk1OzAmIzgxOTU7MSYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0OyAgMyA8L3A+CjxwPkNoYWdyaW4JNCYjODE5NTsyJiM4MTk1OzImIzgxOTU7MiYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0OzEwIDwvcD4KPHA+R29hbHM6IFNhbHllcnMgKENGKSA0LCBNY0dpbmxleSAoQ0YpIDMsIENvbGxpZXIgKEgpLCBPd2VucyAoSCksIE1vcm96IChIKSwgTW9ycmlzIChDRiksIFN0ZXBoZW5zIChDRiksIEJyb3NyYW4gKENGKS4gQXNzaXN0czogTWNHaW5sZXkgKENGKSwgU3RlcGhlbnMgKENGKSwgTW9ycmlzIChDRiksIFN0b3BhayAoSCksIENhbnRvbiAoSCkuIFNhdmVzOiBMb2dhbiAoSCkgMTEsIEJlcmdtYW5uIChDRikgOS4gUmVjb3JkczogSG9vdmVyIDQtMywgQ2hhZ3JpbiBGYWxscyA0LTAuPC9wPgo8cD5HSVJMUyBMQUNST1NTRTwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDI1LCBHTEVOT0FLIDE8L3A+CjxwPkdsZW5vYWsJMSYjODE5NTswJiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7MDEgPC9wPgo8cD5Ib292ZXIJMTYmIzgxOTU7OSYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0OzI1IDwvcD4KPHA+R29hbHM6IEphamFjayAoSCkgNSwgSGFyY291cnQgKEgpIDUsIE1pbGxlciAoSCkgMywgQmF0dGlzdGEsIFMgKEgpIDIsIEJhdHRpc3RhLCAoSCkgMiwgTWFzaCAoSCkgMiwgQmVyZ2VydCAoSCksIEdyZWdvcnkgKEgpLCBTbHV0emtlciAoSCksIEVsbGlvdCAoSCksIEdyb3ZlciAoSCksIE11cnBoeSAoSCksIEd1dGllcnJleiAoR08pLiBBc3Npc3RzOiBCYXR0aXN0YSwgUyAoSCkgMTIsIEdyZWdvcnkgKEgpIDIsIFNsdXR6a2VyIChIKSwgQmF0dGlzdGEgKEgpLCBNaWxsZXIgKEgpLlNhdmVzOiBHbGVub2FrOiBDb25uIDE2LiBSZWNvcmRzOiBHbGVub2FrIDEtNDsgSG9vdmVyIDQtMC48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Summit medical examiner releases names of three women found dead after apparently overdosing
Police respond to suspected overdose deaths of three young women, car crash feet away shortly after
Several vehicles involved in fatal crash near Interbelt Nite Club in Akron
Two employees of Akron-based J.W. Didado Electric killed in helicopter crash in Pennsylvania