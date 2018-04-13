You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgQk9TVE9OCS0xNTMJQmFsdGltb3JlCSsxNDM8L3A+CjxwPmF0IERFVFJPSVQJIE9GRglOZXcgWW9yawlPRkY8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQktMTcyCUNoaWNhZ28JKzE2MDwvcD4KPHA+YXQgQ0xFVkVMQU5ECS0yMjQJVG9yb250bwkrMjA0PC9wPgo8cD5hdCBIT1VTVE9OCS0yMDMJVGV4YXMJKzE4MzwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJLTE1MwlhdCBLQU5TQVMgQ0lUWQkrMTQzPC9wPgo8cD5hdCBTRUFUVExFCS0xMTEJT2FrbGFuZAkrMTAxPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTgktMTg1CUNvbG9yYWRvCSsxNzA8L3A+CjxwPmF0IENJTkNJTk5BVEkJIE9GRiAJU3QuIExvdWlzCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwktMTgwCUF0bGFudGEJKzE2NTwvcD4KPHA+UGl0dHNidXJnaAktMTU5CWF0IE1JQU1JCSsxNDk8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBZT1JLCS0xMTcJTWlsd2F1a2VlCSsxMDc8L3A+CjxwPmF0IFNBTiBESUVHTwktMTA1CVNhbiBGcmFuY2lzY28JLTEwNTwvcD4KPHA+YXQgTG9zIEFuZ2VsZXMJLTE2NQlBcml6b25hCSsxNTU8L3A+CjxwPkludGVybGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IFRBTVBBIEJBWQktMTEyCVBoaWxhZGVscGhpYQkrMTAyPC9wPgo8cD5OQkE8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5hdCBHT0xERU4gU1RBVEUJOAkoMjA2JiMxODk7KQlTYW4gQW50b25pbzwvcD4KPHA+YXQgVE9ST05UTwk4CSgyMTEpCVdhc2hpbmd0b248L3A+CjxwPmF0IFBISUxBREVMUEhJQQk2JiMxODk7CSgyMTIpCU1pYW1pPC9wPgo8cD5hdCBQT1JUTEFORAk1JiMxODk7CSgyMTcmIzE4OTspCU5ldyBPcmxlYW5zPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPmF0IEJPU1RPTgk0CSgyMDEmIzE4OTspCU1pbHdhdWtlZTwvcD4KPHA+YXQgQ0xFVkVMQU5ECTYmIzE4OTsJKDIxNCkJSW5kaWFuYTwvcD4KPHA+YXQgT0tMQUhPTUEgQ0lUWQkzJiMxODk7CSgyMDYpCVV0YWg8L3A+CjxwPmF0IEhPVVNUT04JMTEmIzE4OTsJKDIxNiYjMTg5OykJTWlubmVzb3RhPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IFRBTVBBIEJBWQktMjM1CU5ldyBKZXJzZXkJKzIxNTwvcD4KPHA+YXQgTkFTSFZJTExFCS0zMzAJQ29sb3JhZG8JKzMwMDwvcD4KPHA+YXQgQk9TVE9OCS0xNzAJVG9yb250bwkrMTU4PC9wPgo8cD5hdCBBTkFIRUlNCS0xMzAJU2FuIEpvc2UJKzEyMDwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBXQVNISU5HVE9OCS0xNTAJQ29sdW1idXMJKzE0MDwvcD4KPHA+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgU3BvcnRzIFRyYW5zYWN0aW9uczwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1ham9yIExlYWd1ZSBCYXNlYmFsbDwvcD4KPHA+TUxCICYjODIxMjsgU3VzcGVuZGVkIFNhbiBEaWVnbyBSSFAgTHVpcyBQZXJkb21vIGZpdmUgZ2FtZXMgYW5kIGZpbmVkIGhpbSBhbiB1bmRpc2Nsb3NlZCBhbW91bnQgZm9yIGludGVudGlvbmFsbHkgdGhyb3dpbmcgYSBwaXRjaCBhdCBDb2xvcmFkbyBBcmVuYWRvIGFuZCB0aGVuIGZpZ2h0aW5nIGR1cmluZyBhbiBBcHJpbCAxMSBnYW1lLiBTdXNwZW5kZWQgQ29sb3JhZG8gM0IgTm9sYW4gQXJlbmFkbyBmaXZlIGdhbWVzIGFuZCBmaW5lZCBoaW0gYW4gdW5kaXNjbG9zZWQgYW1vdW50IGZvciBjaGFyZ2luZyB0aGUgbW91bmQgYW5kIHRoZW4gZmlnaHRpbmcuIFN1c3BlbmRlZCBDb2xvcmFkbyBPRiBHZXJhcmRvIFBhcnJhIGZvdXIgZ2FtZXMgYW5kIGZpbmVkIGhpbSBhbiB1bmRpc2Nsb3NlZCBhbW91bnQgZm9yIGZpZ2h0aW5nIGR1cmluZyB0aGUgaW5jaWRlbnQuIFN1c3BlbmRlZCBTYW4gRGllZ28gTEhQIEJ1ZGR5IEJhdW1hbm4gb25lIGdhbWUgYW5kIGZpbmVkIGhpbSBhbiB1bmRpc2Nsb3NlZCBhbW91bnQgZm9yIGZpZ2h0aW5nIGR1cmluZyB0aGUgaW5jaWRlbnQuIEZpbmVkIFNhbiBEaWVnbyBDIEEuSi4gRWxsaXMgYW5kIElORiBGcmVkZHkgR2FsdmlzLCBhbmQgQ29sb3JhZG8gUkhQIEdlcm1hbiBNJiMyMjU7cnF1ZXogdW5kaXNjbG9zZWQgYW1vdW50cyBmb3IgdGhlaXIgYWN0aW9ucyBkdXJpbmcgdGhlIGluY2lkZW50LjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CQUxUSU1PUkUgT1JJT0xFUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIExIUCBEb25uaWUgSGFydCBmcm9tIE5vcmZvbGsgKElMKS48L3A+CjxwPkhPVVNUT04gQVNUUk9TICYjODIxMjsgQWN0aXZhdGVkIElGIFl1bGkgR3VycmllbCBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5LQU5TQVMgQ0lUWSBST1lBTFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgT0YgVGFyaWsgRWwtQWJvdXIgdG8gYSBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBBTkdFTFMgJiM4MjEyOyBSZWluc3RhdGVkIExIUCBBbmRyZXcgSGVhbmV5IGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC4gT3B0aW9uZWQgUkhQIEZlbGl4IFBlJiMyNDE7YSB0byBTYWx0IExha2UgKFBDTCkuPC9wPgo8cD5URVhBUyBSQU5HRVJTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFNTIEVsdmlzIEFuZHJ1cyBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBBcHJpbCAxMi4gUmVjYWxsZWQgMUIgUm9uYWxkIEd1em1hbiBmcm9tIFJvdW5kIFJvY2sgKFBDTCkuIEFncmVlZCB0byB0ZXJtcyB3aXRoIFJIUCBZb3ZhbmkgR2FsbGFyZG8gb24gYSBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5UT1JPTlRPIEJMVUUgSkFZUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCAzQiBKb3NoIERvbmFsZHNvbiBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBSZWNhbGxlZCBPRiBUZW9zY2FyIEhlcm5hbmRleiBmcm9tIEJ1ZmZhbG8gKElMKS48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Q0lOQ0lOTkFUSSBSRURTICYjODIxMjsgU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIFJIUCBEeWxhbiBGbG9ybyBmcm9tIExvdWlzdmlsbGUgKElMKS4gT3B0aW9uZWQgUkhQIFRhbm5lciBSYWluZXkgdG8gTG91aXN2aWxsZS4gRGVzaWduYXRlZCBSSFAgQXJpZWwgSGVybmFuZGV6IGZvciBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgTUVUUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBDIEtldmluIFBsYXdlY2tpIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwsIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIEFwcmlsIDEyLiBUcmFuc2ZlcnJlZCBDIFRyYXZpcyBkJiM4MjE3O0FybmF1ZCB0byB0aGUgNjAtZGF5IERMLiBTZWxlY3RlZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgQyBKb3NlIExvYmF0b24gZnJvbSBMYXMgVmVnYXMgKFBDTCkuIFJlY2FsbGVkIE9GIEJyYW5kb24gTmltbW8gZnJvbSBMYXMgVmVnYXMuIE9wdGlvbmVkIFJIUCBKYWNvYiBSaGFtZSB0byBMYXMgVmVnYXMuPC9wPgo8cD5QSVRUU0JVUkdIIFBJUkFURVMgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBSSFAgS3lsZSBDcmljayBhbmQgc2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIFJIUCBSaWNoYXJkIFJvZHImIzIzNztndWV6IGZyb20gSW5kaWFuYXBvbGlzIChJTCkuIE9wdGlvbmVkIFJIUCBDbGF5IEhvbG1lcyBhbmQgTEhQIEpvc2ggU21va2VyIHRvIEluZGlhbmFwb2xpcy48L3A+CjxwPlNBTiBESUVHTyBQQURSRVMgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBMSFAgS3lsZSBNY0dyYXRoIGZyb20gRWwgUGFzbyAoUENMKS4gT3B0aW9uZWQgUkhQIENvbHRlbiBCcmV3ZXIgdG8gRWwgUGFzby48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEJhc2tldGJhbGwgQXNzb2NpYXRpb248L3A+CjxwPk5CQSAmIzgyMTI7IFN1c3BlbmRlZCBXYXNoaW5ndG9uIEcgSm9kaWUgTWVla3MgMjUgZ2FtZXMgZm9yIHZpb2xhdGluZyB0aGUgdGVybXMgb2YgdGhlIE5CQS9OQlBBIEFudGktRHJ1ZyBQcm9ncmFtIGJ5IHRlc3RpbmcgcG9zaXRpdmUgZm9yIElwYW1vcmVsaW4gYW5kIEdyb3d0aCBIb3Jtb25lIFJlbGVhc2luZyBQZXB0aWRlLTIuPC9wPgo8cD5DSEFSTE9UVEUgSE9STkVUUyAmIzgyMTI7IEZpcmVkIGNvYWNoIFN0ZXZlIENsaWZmb3JkLjwvcD4KPHA+T0tMQUhPTUEgQ0lUWSBUSFVOREVSICYjODIxMjsgU3VzcGVuZGVkIHRlbGV2aXNpb24gcGxheS1ieS1wbGF5IG1hbiBCcmlhbiBEYXZpcyBmb3IgR2FtZSAxIG9mIHRoZSBwbGF5b2ZmIHNlcmllcyBhZ2FpbnN0IFV0YWggZm9yIGEgY29tbWVudCBoZSBtYWRlIGFib3V0IHN0YXIgUnVzc2VsbCBXZXN0YnJvb2sgZHVyaW5nIE9rbGFob21hIENpdHkmIzgyMTc7cyByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBmaW5hbGUgYWdhaW5zdCBNZW1waGlzLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Q0xFVkVMQU5EIEJST1dOUyAmIzgyMTI7IE5hbWVkIExhcnJ5IEphY2tzb24gc3RyZW5ndGggYW5kIGNvbmRpdGlvbmluZyBjb2FjaCBhbmQgRGFsZSBKb25lcyBhbmQgTW9udHkgR2lic29uIGFzc2lzdGFudCBzdHJlbmd0aCBhbmQgY29uZGl0aW9uaW5nIGNvYWNoZXMuPC9wPgo8cD5EQUxMQVMgQ09XQk9ZUyAmIzgyMTI7IFJlbGVhc2VkIFdSIERleiBCcnlhbnQuPC9wPgo8cD5HUkVFTiBCQVkgUEFDS0VSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBDQiBEYXZvbiBIb3VzZS4gUmVsZWFzZWQgTEIgRGF2aWQgVGFsbGV5LjwvcD4KPHA+SE9VU1RPTiBURVhBTlMgJiM4MjEyOyBDbGFpbWVkIFRFIE1hdHQgTGVuZ2VsIG9mZiB3YWl2ZXJzIGZyb20gQ2xldmVsYW5kLiBSZWxlYXNlZCBRQiBUYXlsb3IgSGVpbmlja2UuPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBDSEFSR0VSUyAmIzgyMTI7IFdhaXZlZCBSQiBLZW5uZXRoIEZhcnJvdyBhbmQgSyBOaWNrIFJvc2UuPC9wPgo8cD5TRUFUVExFIFNFQUhBV0tTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEsgU2ViYXN0aWFuIEphbmlrb3dza2ksIFFCIFN0ZXBoZW4gTW9ycmlzLCBSQiBKLkQuIE1jS2lzc2ljIGFuZCBETCBRdWludG9uIEplZmZlcnNvbi48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gUkVEU0tJTlMgJiM4MjEyOyBXYWl2ZWQgTEIgT3RoYSBQZXRlcnMgYW5kIFMgT3Jpb24gU3Rld2FydC48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Q0hJQ0FHTyBCTEFDS0hBV0tTICYjODIxMjsgQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggRCBEZW5uaXMgR2lsYmVydCBvbiBhIHRocmVlLXllYXIgY29udHJhY3QgdGhyb3VnaCB0aGUgMjAyMC0yMSBzZWFzb24gYW5kIGFzc2lnbmVkIGhpbSB0byBSb2NrZm9yZCAoQUhMKS48L3A+CjxwPkNPTE9SQURPIEFWQUxBTkNIRSAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIEcgU3BlbmNlciBNYXJ0aW4gZnJvbSBTYW4gQW50b25pbyAoQUhMKS48L3A+CjxwPkRBTExBUyBTVEFSUyAmIzgyMTI7IEFubm91bmNlZCB0aGUgcmV0aXJlbWVudCBvZiBjb2FjaCBLZW4gSGl0Y2hjb2NrIGFuZCB3aWxsIHJlbWFpbiB3aXRoIHRoZSB0ZWFtIGFzIGEgY29uc3VsdGFudC48L3A+CjxwPkdPTEY8L3A+CjxwPlBHQSBUT1VSPC9wPgo8cD5SQkMgSGVyaXRhZ2U8L3A+CjxwPihBdCBIYXJib3VyIFRvd24gR29sZiBMaW5rcywgSGlsdG9uIEhlYWQsIFMuQy4gUHVyc2U6ICQ2LjcgbWlsbGlvbjsgYXJkYWdlOiA3LDA5OTsgUGFyIDcxKTwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9wPgo8cD4oYS1hbWF0dWVyKTwvcD4KPHA+QnJ5c29uIERlQ2hhbWJlYXUJNjgtNjQmIzgyMTI7MTMyCS0xMDwvcD4KPHA+U2kgV29vIEtpbQk2OC02NSYjODIxMjsxMzMJLTk8L3A+CjxwPklhbiBQb3VsdGVyCTY5LTY0JiM4MjEyOzEzMwktOTwvcD4KPHA+Q2hlc3NvbiBIYWRsZXkJNjYtNjgmIzgyMTI7MTM0CS04PC9wPgo8cD5CcmFuZHQgU25lZGVrZXIJNzAtNjQmIzgyMTI7MTM0CS04PC9wPgo8cD5Sb3J5IFNhYmJhdGluaQk2NC03MCYjODIxMjsxMzQJLTg8L3A+CjxwPkx1a2UgTGlzdAk3MC02NCYjODIxMjsxMzQJLTg8L3A+CjxwPkRhbm55IExlZQk2OS02NiYjODIxMjsxMzUJLTc8L3A+CjxwPkMuVC4gUGFuCTcwLTY1JiM4MjEyOzEzNQktNzwvcD4KPHA+QmlsbHkgSG9yc2NoZWwJNjYtNjkmIzgyMTI7MTM1CS03PC9wPgo8cD5DaGFybGVzIEhvd2VsbCBJSUkJNjgtNjcmIzgyMTI7MTM1CS03PC9wPgo8cD5CaWxsIEhhYXMJNjktNjYmIzgyMTI7MTM1CS03PC9wPgo8cD5TY290dCBQaWVyY3kJNzEtNjUmIzgyMTI7MTM2CS02PC9wPgo8cD5YYW5kZXIgU2NoYXVmZmVsZQk2OC02OCYjODIxMjsxMzYJLTY8L3A+CjxwPkNhbWVyb24gU21pdGgJNjgtNjgmIzgyMTI7MTM2CS02PC9wPgo8cD5CcmljZSBHYXJuZXR0CTY4LTY4JiM4MjEyOzEzNgktNjwvcD4KPHA+V2hlZSBLaW0JNjgtNjgmIzgyMTI7MTM2CS02PC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gTGFpcmQJNjctNjkmIzgyMTI7MTM2CS02PC9wPgo8cD5NYXR0IEt1Y2hhcgk2Ni03MCYjODIxMjsxMzYJLTY8L3A+CjxwPlNhdG9zaGkgS29kYWlyYQk3My02MyYjODIxMjsxMzYJLTY8L3A+CjxwPlRvbSBIb2dlCTcwLTY3JiM4MjEyOzEzNwktNTwvcD4KPHA+QW5kcmV3IExhbmRyeQk2OS02OCYjODIxMjsxMzcJLTU8L3A+CjxwPkJyaWFuIFN0dWFyZAk2OS02OCYjODIxMjsxMzcJLTU8L3A+CjxwPktldmluIEtpc25lcgk2OS02OCYjODIxMjsxMzcJLTU8L3A+CjxwPldlYmIgU2ltcHNvbgk2OS02OCYjODIxMjsxMzcJLTU8L3A+CjxwPlJ5YW4gTW9vcmUJNjktNjkmIzgyMTI7MTM4CS00PC9wPgo8cD5UZWQgUG90dGVyLCBKci4JNzItNjYmIzgyMTI7MTM4CS00PC9wPgo8cD5FbWlsaWFubyBHcmlsbG8JNzItNjYmIzgyMTI7MTM4CS00PC9wPgo8cD5SeWFuIFBhbG1lcgk3My02NSYjODIxMjsxMzgJLTQ8L3A+CjxwPkJyaWFuIEhhcm1hbgk3MC02OCYjODIxMjsxMzgJLTQ8L3A+CjxwPkR1c3RpbiBKb2huc29uCTY5LTY5JiM4MjEyOzEzOAktNDwvcD4KPHA+UGV0ZXIgTWFsbmF0aQk2OC03MCYjODIxMjsxMzgJLTQ8L3A+CjxwPkJ1ZCBDYXVsZXkJNzEtNjgmIzgyMTI7MTM5CS0zPC9wPgo8cD5NYXR0IEV2ZXJ5CTczLTY2JiM4MjEyOzEzOQktMzwvcD4KPHA+THVjYXMgR2xvdmVyCTc0LTY1JiM4MjEyOzEzOQktMzwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBUaG9tcHNvbgk3NC02NSYjODIxMjsxMzkJLTM8L3A+CjxwPlBhdHJpY2sgQ2FudGxheQk2Ny03MiYjODIxMjsxMzkJLTM8L3A+CjxwPksuSi4gQ2hvaQk2OS03MCYjODIxMjsxMzkJLTM8L3A+CjxwPkZhYmkmIzIyNTtuIEcmIzI0MzttZXoJNjgtNzEmIzgyMTI7MTM5CS0zPC9wPgo8cD5BdXN0aW4gQ29vawk3MS02OCYjODIxMjsxMzkJLTM8L3A+CjxwPkJlYXUgSG9zc2xlcgk3MC02OSYjODIxMjsxMzkJLTM8L3A+CjxwPkR5bGFuIEZyaXR0ZWxsaQk3Mi02OCYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPk1hdHRoZXcgRml0enBhdHJpY2sJNjktNzEmIzgyMTI7MTQwCS0yPC9wPgo8cD5LZXZpbiBTdHJlZWxtYW4JNzAtNzAmIzgyMTI7MTQwCS0yPC9wPgo8cD5IYXJyaXMgRW5nbGlzaAk2Ny03MyYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPkJ5ZW9uZyBIdW4gQW4JNzMtNjcmIzgyMTI7MTQwCS0yPC9wPgo8cD5Kb2huIEh1aAk2Ni03NCYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPlphY2ggSm9obnNvbgk3MC03MCYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPlN0ZXdhcnQgQ2luawk3MC03MCYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPkpvbmFzIEJsaXh0CTY3LTczJiM4MjEyOzE0MAktMjwvcD4KPHA+SmltIEZ1cnlrCTcwLTcwJiM4MjEyOzE0MAktMjwvcD4KPHA+V2VzbGV5IEJyeWFuCTY5LTcxJiM4MjEyOzE0MAktMjwvcD4KPHA+Q2hyaXMgS2lyawk3MC03MCYjODIxMjsxNDAJLTI8L3A+CjxwPk5pY2sgV2F0bmV5CTY4LTcyJiM4MjEyOzE0MAktMjwvcD4KPHA+V2lsbGlhbSBNY0dpcnQJNzEtNzAmIzgyMTI7MTQxCS0xPC9wPgo8cD5DaGFybGV5IEhvZmZtYW4JNzItNjkmIzgyMTI7MTQxCS0xPC9wPgo8cD5KLkouIEhlbnJ5CTcyLTY5JiM4MjEyOzE0MQktMTwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBLaW0JNzYtNjYmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPkJlbiBNYXJ0aW4JNzQtNjgmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPlJvZCBQYW1wbGluZwk3Mi03MCYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+UnVzc2VsbCBLbm94CTcwLTcyJiM4MjEyOzE0MglFPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gS2F5bWVyCTY5LTczJiM4MjEyOzE0MglFPC9wPgo8cD5EYXZpcyBMb3ZlIElJSQk3My02OSYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+QWFyb24gQmFkZGVsZXkJNzMtNjkmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPkJyaWFuIEdheQk3MS03MSYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+VHlyb25lIFZhbiBBc3dlZ2VuCTczLTY5JiM4MjEyOzE0MglFPC9wPgo8cD5LZXZpbiBUd2F5CTcxLTcxJiM4MjEyOzE0MglFPC9wPgo8cD5TY290dCBTdGFsbGluZ3MJNzQtNjgmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPmEtRG9jIFJlZG1hbgk3MS03MSYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+S2VpdGggTWl0Y2hlbGwJNzEtNzEmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPkZyYW5jZXNjbyBNb2xpbmFyaQk3My02OSYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+Sm9uYXRoYW4gQnlyZAk3MS03MSYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+RG9taW5pYyBCb3p6ZWxsaQk3MC03MiYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+UnlhbiBBcm1vdXIJNzEtNzEmIzgyMTI7MTQyCUU8L3A+CjxwPkdyYWVtZSBNY0Rvd2VsbAk3My02OSYjODIxMjsxNDIJRTwvcD4KPHA+RGF2aWQgTGluZ21lcnRoCTcxLTcxJiM4MjEyOzE0MglFPC9wPgo8cD5PbGxpZSBTY2huaWVkZXJqYW5zCTczLTY5JiM4MjEyOzE0MglFPC9wPgo8cD5DdXQgYXQgMS1vdmVyIHBhcjwvcD4KPHA+UEdBIFRPVVIgQ0hBTVBJT05TPC9wPgo8cD5NaXRzdWJpc2hpIEVsZWN0cmljIENsYXNzaWMgPC9wPgo8cD4oQXQgVFBDIFN1Z2FybG9hZiwgRHVsdXRoLCBHYS4gUHVyc2U6ICQxLjggbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNywxNzk7IFBhciA3MiAoMzYtMzYpKTwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPkpheSBIYWFzCTMyLTMzJiM4MjEyOzY1CS03PC9wPgo8cD5TdGV2ZSBGbGVzY2gJMzMtMzMmIzgyMTI7NjYJLTY8L3A+CjxwPkJlcm5oYXJkIExhbmdlcgkzNi0zMSYjODIxMjs2NwktNTwvcD4KPHA+U2NvdHQgUGFyZWwJMzUtMzMmIzgyMTI7NjgJLTQ8L3A+CjxwPkdlbmUgU2F1ZXJzCTMzLTM1JiM4MjEyOzY4CS00PC9wPgo8cD5XZXMgU2hvcnQsIEpyLgkzNC0zNSYjODIxMjs2OQktMzwvcD4KPHA+VG9tbXkgQXJtb3VyIElJSQkzNi0zMyYjODIxMjs2OQktMzwvcD4KPHA+VG9tIEJ5cnVtCTM0LTM1JiM4MjEyOzY5CS0zPC9wPgo8cD5UaW0gUGV0cm92aWMJMzQtMzUmIzgyMTI7NjkJLTM8L3A+CjxwPktldmluIFN1dGhlcmxhbmQJMzItMzcmIzgyMTI7NjkJLTM8L3A+CjxwPkpvcyYjMjMzOyBNYXImIzIzNzthIE9sYXomIzIyNTtiYWwJMzctMzImIzgyMTI7NjkJLTM8L3A+CjxwPlNhbmR5IEx5bGUJMzYtMzMmIzgyMTI7NjkJLTM8L3A+CjxwPkplZmYgU2x1bWFuCTM3LTMzJiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5CaWxseSBNYXlmYWlyCTM4LTMyJiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5Sb2QgU3BpdHRsZQkzMy0zNyYjODIxMjs3MAktMjwvcD4KPHA+TWFyayBPJiM4MjE3O01lYXJhCTM2LTM0JiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5Kb2UgRHVyYW50CTMzLTM3JiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5KZXNwZXIgUGFybmV2aWsJMzctMzMmIzgyMTI7NzAJLTI8L3A+CjxwPlJ1c3MgQ29jaHJhbgkzNi0zNSYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+TWlrZSBHb29kZXMJMzYtMzUmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgQnJhZGxleQkzNi0zNSYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+SmF5IERvbiBCbGFrZQkzNy0zNCYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+R2FyeSBIYWxsYmVyZwkzNC0zNyYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+U3RlcGhlbiBBbWVzCTMyLTM5JiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5TY290dCBNY0NhcnJvbgkzNi0zNSYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+SmVycnkgS2VsbHkJMzUtMzYmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPkRhdmlkIEZyb3N0CTM3LTM0JiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5Fc3RlYmFuIFRvbGVkbwkzNS0zNiYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+RG91ZyBHYXJ3b29kCTM0LTM3JiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5DYXJsb3MgRnJhbmNvCTM2LTM1JiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5EYW4gRm9yc21hbgkzNi0zNiYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5TY290dCBEdW5sYXAJMzgtMzQmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+T2xpbiBCcm93bmUJMzYtMzYmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+U3RldmUgSm9uZXMJMzYtMzYmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+VmlqYXkgU2luZ2gJMzMtMzkmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+TWlndWVsIEFuZ2VsIEppbSYjMjMzO25legkzNy0zNSYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5NYXJjbyBEYXdzb24JMzgtMzQmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+RnJhbiBRdWlubgkzNS0zNyYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5DbGFyayBEZW5uaXMJMzUtMzcmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+RGF2aWQgTWNLZW56aWUJMzUtMzcmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+Sm9leSBTaW5kZWxhcgkzNi0zNyYjODIxMjs3MwkrMTwvcD4KPHA+TWFyayBCcm9va3MJMzUtMzgmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkxlZSBKYW56ZW4JMzYtMzcmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPktpcmsgVHJpcGxldHQJMzctMzYmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgQWxsZW4JMzktMzQmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPktlbiBUYW5pZ2F3YQkzOS0zNCYjODIxMjs3MwkrMTwvcD4KPHA+QmFydCBCcnlhbnQJNDEtMzMmIzgyMTI7NzQJKzI8L3A+CjxwPlN0ZXZlIFBhdGUJMzgtMzYmIzgyMTI7NzQJKzI8L3A+CjxwPkNvbGluIE1vbnRnb21lcmllCTM3LTM3JiM4MjEyOzc0CSsyPC9wPgo8cD5KZXJyeSBTbWl0aAkzNy0zNyYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+VG9tIFBlcm5pY2UgSnIuCTM1LTM5JiM4MjEyOzc0CSsyPC9wPgo8cD5LZW50IEpvbmVzCTM3LTM3JiM4MjEyOzc0CSsyPC9wPgo8cD5TY290dCBWZXJwbGFuawkzNC00MSYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+RGF2aWQgVG9tcwkzNy0zOCYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+V29vZHkgQXVzdGluCTM2LTM5JiM4MjEyOzc1CSszPC9wPgo8cD5QYXVsIEJyb2FkaHVyc3QJMzUtNDAmIzgyMTI7NzUJKzM8L3A+CjxwPk1hcmsgQ2FsY2F2ZWNjaGlhCTM5LTM2JiM4MjEyOzc1CSszPC9wPgo8cD5FVVJPUEVBTiBUT1VSPC9wPgo8cD5PcGVuIGRlIEVzcGFuYTwvcD4KPHA+KEF0IENlbnRybyBOYWNpb25hbCBkZSBHb2xmLCBNYWRyaWQuIFB1cnNlOiAkMS44NiBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA3LDA5NjsgUGFyOiA3Mik8L3A+CjxwPlNlY29uZCBSb3VuZDwvcD4KPHA+UGF1bCBEdW5uZSwgSXJlbGFuZAk2Ni02NSYjODIxMjsxMzE8L3A+CjxwPk5hY2hvIEVsdmlyYSwgU3BhaW4JNjgtNjYmIzgyMTI7MTM0PC9wPgo8cD5CcmV0dCBSdW1mb3JkLCBBdXN0cmFsaWEJNjgtNjYmIzgyMTI7MTM0PC9wPgo8cD5DYWxsdW0gU2hpbmt3aW4sIEVuZ2xhbmQJNjctNjcmIzgyMTI7MTM0PC9wPgo8cD5Sb2JlcnQgUm9jaywgRW5nbGFuZAk3MC02NSYjODIxMjsxMzU8L3A+CjxwPkhlbnJpYyBTdHVyZWhlZCwgU3dlZGVuCTY3LTY4JiM4MjEyOzEzNTwvcD4KPHA+Sm9uIFJhaG0sIFNwYWluCTY3LTY4JiM4MjEyOzEzNTwvcD4KPHA+TWFyYyBXYXJyZW4sIFNjb3RsYW5kCTY2LTY5JiM4MjEyOzEzNTwvcD4KPHA+SmVmZiBXaW50ZXIsIERlbm1hcmsJNjktNjcmIzgyMTI7MTM2PC9wPgo8cD5QYWJsbyBMYXJyYXphYmFsLCBTcGFpbgk3MS02NSYjODIxMjsxMzY8L3A+CjxwPk1heGltaWxpYW4gS2llZmVyLCBHZXJtYW55CTY5LTY3JiM4MjEyOzEzNjwvcD4KPHA+VGhvcmJqb3JuIE9sZXNlbiwgRGVubWFyawk2OC02OCYjODIxMjsxMzY8L3A+CjxwPkFuZHJldyBKb2huc3RvbiwgRW5nbGFuZAk2OC02OCYjODIxMjsxMzY8L3A+CjxwPkp1bGllbiBHdWVycmllciwgRnJhbmNlCTY3LTY5JiM4MjEyOzEzNjwvcD4KPHA+QWxzbzwvcD4KPHA+U2lod2FuIEtpbSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcwk2OS02OCYjODIxMjsxMzc8L3A+CjxwPlNldW5nc3UgSGFuLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTcwLTY5JiM4MjEyOzEzOTwvcD4KPHA+RGF2aWQgTGlwc2t5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTY5LTcxJiM4MjEyOzE0MDwvcD4KPHA+TWlzc2VkIHRoZSBDdXQ8L3A+CjxwPlJhZmEgQ2FicmVyYSBCZWxsbywgU3BhaW4JNzMtNjgmIzgyMTI7MTQxPC9wPgo8cD5EYW5pZWwgSW0sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMJNzUtNjgmIzgyMTI7MTMzPC9wPgo8cD5DaGFzZSBLb2Vwa2EsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMJNzUtNjkmIzgyMTI7MTQ0PC9wPgo8cD5BVVRPIFJBQ0lORzwvcD4KPHA+TkFTQ0FSIENVUCBTRVJJRVM8L3A+CjxwPkZvb2QgQ2l0eSA1MDAgPC9wPgo8cD4oQXQgQnJpc3RvbCBNb3RvciBTcGVlZHdheSwgQnJpc3RvbCwgVGVubi4gTGFwIGxlbmd0aDogLjUzMyBtaWxlcyk8L3A+CjxwPkFmdGVyIEZyaWRheSBxdWFsaWZ5aW5nOyByYWNlIFN1bmRheTwvcD4KPHA+KENhciBudW1iZXIgaW4gcGFyZW50aGVzZXMpPC9wPgo8cD4xLiAoMTgpIEt5bGUgQnVzY2gsIFRveW90YSwgMTI4LjgyMiBtcGguPC9wPgo8cD4yLiAoNDEpIEt1cnQgQnVzY2gsIEZvcmQsIDEyOC44MDQuPC9wPgo8cD4zLiAoMikgQnJhZCBLZXNlbG93c2tpLCBGb3JkLCAxMjguMjYyLjwvcD4KPHA+NC4gKDE3KSBSaWNreSBTdGVuaG91c2UgSnIuLCBGb3JkLCAxMjguMjUzLjwvcD4KPHA+NS4gKDEyKSBSeWFuIEJsYW5leSwgRm9yZCwgMTI4LjE4NS48L3A+CjxwPjYuICg0MikgS3lsZSBMYXJzb24sIENoZXZyb2xldCwgMTI4LjA0OC48L3A+CjxwPjcuICgyMSkgUGF1bCBNZW5hcmQsIEZvcmQsIDEyNy45ODAuPC9wPgo8cD44LiAoODgpIEFsZXggQm93bWFuLCBDaGV2cm9sZXQsIDEyNy44MzUuPC9wPgo8cD45LiAoMzQpIE1pY2hhZWwgTWNEb3dlbGwsIEZvcmQsIDEyNy42NzMuPC9wPgo8cD4xMC4gKDIyKSBKb2V5IExvZ2FubywgRm9yZCwgMTI3LjU3MS48L3A+CjxwPjExLiAoMjQpIFdpbGxpYW0gQnlyb24sIENoZXZyb2xldCwgMTI3LjQ3MC48L3A+CjxwPjEyLiAoMTkpIERhbmllbCBTdWFyZXosIFRveW90YSwgMTI2LjYyOC48L3A+CjxwPjEzLiAoMjApIEVyaWsgSm9uZXMsIFRveW90YSwgMTI3LjMxNy48L3A+CjxwPjE0LiAoMTQpIENsaW50IEJvd3llciwgRm9yZCwgMTI3LjE5MS48L3A+CjxwPjE1LiAoOTUpIEthc2V5IEthaG5lLCBDaGV2cm9sZXQsIDEyNy4xMTUuPC9wPgo8cD4xNi4gKDkpIENoYXNlIEVsbGlvdHQsIENoZXZyb2xldCwgMTI3LjAzMS48L3A+CjxwPjE3LiAoNDgpIEppbW1pZSBKb2huc29uLCBDaGV2cm9sZXQsIDEyNi45NzIuPC9wPgo8cD4xOC4gKDQ3KSBBSiBBbGxtZW5kaW5nZXIsIENoZXZyb2xldCwgMTI2Ljc3MS48L3A+CjxwPjE5LiAoMTApIEFyaWMgQWxtaXJvbGEsIEZvcmQsIDEyNi43MDQuPC9wPgo8cD4yMC4gKDQzKSBEYXJyZWxsIFdhbGxhY2UgSnIuLCBDaGV2cm9sZXQsIDEyNi40MjAuPC9wPgo8cD4yMS4gKDMpIEF1c3RpbiBEaWxsb24sIENoZXZyb2xldCwgMTI2LjM5NS48L3A+CjxwPjIyLiAoMzcpIENocmlzIEJ1ZXNjaGVyLCBDaGV2cm9sZXQsIDEyNi4yNzAuPC9wPgo8cD4yMy4gKDM4KSBEYXZpZCBSYWdhbiwgRm9yZCwgMTI2LjIwNC48L3A+CjxwPjI0LiAoMzIpIE1hdHQgRGlCZW5lZGV0dG8sIEZvcmQsIDEyNS41MzUuPC9wPgo8cD4yNS4gKDExKSBEZW5ueSBIYW1saW4sIFRveW90YSwgMTI1Ljc3My48L3A+CjxwPjI2LiAoNzgpIE1hcnRpbiBUcnVleCBKci4sIFRveW90YSwgMTI1Ljc2NS48L3A+CjxwPjI3LiAoMTUpIFJvc3MgQ2hhc3RhaW4sIENoZXZyb2xldCwgMTI1LjI0OC48L3A+CjxwPjI4LiAoMjMpIEdyYXkgR2F1bGRpbmcsIFRveW90YSwgMTI0LjkzOC48L3A+CjxwPjI5LiAoMDApIExhbmRvbiBDYXNzaWxsLCBDaGV2cm9sZXQsIDEyNC45MjIuPC9wPgo8cD4zMC4gKDMxKSBSeWFuIE5ld21hbiwgQ2hldnJvbGV0LCAxMjQuNzM1LjwvcD4KPHA+MzEuICgxKSBKYW1pZSBNY011cnJheSwgQ2hldnJvbGV0LCAxMjQuNTE3LjwvcD4KPHA+MzIuICgxMykgVHkgRGlsbG9uLCBDaGV2cm9sZXQsIDEyMy45NzguPC9wPgo8cD4zMy4gKDYpIFRyZXZvciBCYXluZSwgRm9yZCwgMTIzLjgwMi48L3A+CjxwPjM0LiAoNzIpIENvcmV5IExhSm9pZSwgQ2hldnJvbGV0LCAxMjEuNzkwLjwvcD4KPHA+MzUuICg5NikgREogS2VubmluZ3RvbiwgVG95b3RhLCAxMjEuMzg5LjwvcD4KPHA+MzYuICg1NSkgUmVlZCBTb3JlbnNvbiwgQ2hldnJvbGV0LCAxMjEuMzY2LjwvcD4KPHA+MzcuICg1MSkgSGFycmlzb24gUmhvZGVzLCBDaGV2cm9sZXQsIDExOC4wNTguPC9wPgo8cD4zOC4gKDY2KSBDaGFkIEZpbmNodW0sIFRveW90YSwgMTE0LjY1OC48L3A+CjxwPjM5LiAoNCkgS2V2aW4gSGFydmljaywgRm9yZCwgMC4wMDAuPC9wPgo8cD5TT0NDRVI8L3A+CjxwPk1MUzwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyBDaXR5IDIsIFBoaWxhZGVscGhpYSAwPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBGQyBhdCBWYW5jb3V2ZXIsIGxhdGU8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsIGF0IE5ldyBZb3JrLCAxIHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gRkMgYXQgQ29sb3JhZG8sIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+TEEgR2FsYXh5IGF0IENoaWNhZ28sIDM6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMgYXQgRC5DLiBVbml0ZWQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzIGF0IE5ldyBFbmdsYW5kLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkhvdXN0b24gYXQgU2FuIEpvc2UsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBVbml0ZWQgYXQgUG9ydGxhbmQsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GSVJTVCBST1VORDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi03OyB4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+TElHSFROSU5HIFZTLiBERVZJTFM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFRhbXBhIEJheSBsZWFkcyBzZXJpZXMgMS0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSA1LCBOZXcgSmVyc2V5IDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5OZXcgSmVyc2V5IGF0IFRhbXBhIEJheSwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSBhdCBOZXcgSmVyc2V5LCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTg6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSBhdCBOZXcgSmVyc2V5LCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMTogPC9zdHJvbmc+TmV3IEplcnNleSBhdCBUYW1wYSBCYXksIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIzOiA8L3N0cm9uZz5UYW1wYSBCYXkgYXQgTmV3IEplcnNleSwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjU6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSBhdCBOZXcgSmVyc2V5LCBUQkE8L3A+CjxwPkJSVUlOUyB2cy4gTUFQTEUgTEVBRlM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEJvc3RvbiBsZWFkcyBzZXJpZXMgMS0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiA1LCBUb3JvbnRvIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIGF0IEJvc3RvbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTk6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMTogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byBhdCBCb3N0b24sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIzOiA8L3N0cm9uZz5Cb3N0b24gYXQgVG9yb250bywgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjU6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gYXQgQm9zdG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPkNBUElUQUxTIHZzLiBCTFVFIEpBQ0tFVFM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KENvbHVtYnVzIGxlYWRzIHNlcmllcyAxLTApPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTo8L3N0cm9uZz4gQ29sdW1idXMgNCwgV2FzaGluZ3RvbiAzIChPVCk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+Q29sdW1idXMgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIGF0IENvbHVtYnVzLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTk6IDwvc3Ryb25nPldhc2hpbmd0b24gYXQgQ29sdW1idXMsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIxOjwvc3Ryb25nPiBDb2x1bWJ1cyBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMzogPC9zdHJvbmc+V2FzaGluZ3RvbiBhdCBDb2x1bWJ1cywgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjU6PC9zdHJvbmc+IENvbHVtYnVzIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIFRCQTwvcD4KPHA+UEVOR1VJTlMgdnMuIEZMWUVSUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oU2VyaWVzIHRpZWQgMS0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2ggNywgUGhpbGFkZWxwaGlhIDA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiA8L3N0cm9uZz5QaGlsYWRlbHBoaWEgNSwgUGl0dHNidXJnaCAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCAzIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTg6PC9zdHJvbmc+IFBpdHRzYnVyZ2ggYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMDo8L3N0cm9uZz4gUGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IFBpdHRzYnVyZ2gsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIyOiA8L3N0cm9uZz5QaXR0c2J1cmdoIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjQ6IDwvc3Ryb25nPlBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBQaXR0c2J1cmdoLCBUQkE8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5QUkVEQVRPUlMgdnMuIEFWQUxBTkNIRTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oTmFzaHZpbGxlIGxlYWRzIHNlcmllcyAxLTApPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHQ6IDwvc3Ryb25nPk5hc2h2aWxsZSA1LCBDb2xvcmFkbyAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+Q29sb3JhZG8gYXQgTmFzaHZpbGxlLCAzIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+TmFzaHZpbGxlIGF0IENvbG9yYWRvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDE4OiA8L3N0cm9uZz5OYXNodmlsbGUgYXQgQ29sb3JhZG8sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMDogPC9zdHJvbmc+Q29sb3JhZG8gYXQgTmFzaHZpbGxlLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMjogPC9zdHJvbmc+TmFzaHZpbGxlIGF0IENvbG9yYWRvLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNDogPC9zdHJvbmc+Q29sb3JhZG8gYXQgTmFzaHZpbGxlLCBUQkE8L3A+CjxwPkpFVFMgdnMuIFdJTEQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFdpbm5pcGVnIGxlYWQgdGhlIHNlcmllcyAyLTApPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTo8L3N0cm9uZz4gV2lubmlwZWcgMywgTWlubmVzb3RhIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0Ojwvc3Ryb25nPiBXaW5uaXBlZyA0LCBNaW5uZXNvdGEgMTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOjwvc3Ryb25nPiBXaW5uaXBlZyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+V2lubmlwZWcgYXQgTWlubmVzb3RhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMDogPC9zdHJvbmc+TWlubmVzb3RhIGF0IFdpbm5pcGVnLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMjogPC9zdHJvbmc+V2lubmlwZWcgYXQgTWlubmVzb3RhLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNTogPC9zdHJvbmc+TWlubmVzb3RhIGF0IFdpbm5pcGVnLCBUQkE8L3A+CjxwPkdPTERFTiBLTklHSFRTIHZzLiBLSU5HUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oVmVnYXMgbGVhZCB0aGUgc2VyaWVzIDEtMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyAxLCBMb3MgQW5nZWxlcyAwIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHQ6IDwvc3Ryb25nPkxvcyBBbmdlbGVzIGF0IFZlZ2FzLCBsYXRlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlZlZ2FzIGF0IExvcyBBbmdlbGVzLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyBhdCBMb3MgQW5nZWxlcywgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDE5OiA8L3N0cm9uZz5Mb3MgQW5nZWxlcyBhdCBWZWdhcywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIxOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyBhdCBMb3MgQW5nZWxlcywgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjM6IDwvc3Ryb25nPkxvcyBBbmdlbGVzIGF0IFZlZ2FzLCBUQkE8L3A+CjxwPkRVQ0tTIHZzLiBTSEFSS1M8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdDogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgMywgQW5haGVpbSAwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgYXQgQW5haGVpbSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5BbmFoZWltIGF0IFNhbiBKb3NlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDE4OiA8L3N0cm9uZz5BbmFoZWltIGF0IFNhbiBKb3NlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjA6IDwvc3Ryb25nPlNhbiBKb3NlIGF0IEFuYWhlaW0sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIyOiA8L3N0cm9uZz5BbmFoZWltIGF0IFNhbiBKb3NlLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNDogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgYXQgQW5haGVpbSwgVEJBPC9wPgo8cD5BSEw8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IFV0aWNhLCBsYXRlPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQgMywgTWFuaXRvYmEgMTwvcD4KPHA+V0IvU2NyYW50b24gMywgU3ByaW5nZmllbGQgMjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSA1LCBCcmlkZ2Vwb3J0IDI8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBQcm92aWRlbmNlLCBsYXRlPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgNiwgQmVsbGV2aWxsZSA0PC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIGF0IEhhcnRmb3JkLCBsYXRlPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIDQsIExhdmFsIDE8L3A+CjxwPklvd2EgMywgTWlsd2F1a2VlIDA8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gYXQgUm9ja2ZvcmQsIGxhdGU8L3A+CjxwPlRleGFzIGF0IFNhbiBBbnRvbmlvLCBsYXRlPC9wPgo8cD5TdG9ja3RvbiBhdCBPbnRhcmlvLCBsYXRlPC9wPgo8cD5TYW4gRGllZ28gYXQgVHVjc29uLCBsYXRlPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5MYXZhbCBhdCBUb3JvbnRvLCA0IHAubS48L3A+CjxwPkJyaWRnZXBvcnQgYXQgSGVyc2hleSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgYXQgU3lyYWN1c2UsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VXRpY2EgYXQgQmVsbGV2aWxsZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQgYXQgR3JhbmQgUmFwaWRzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPklvd2EgYXQgTWlsd2F1a2VlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UgYXQgU3ByaW5nZmllbGQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+V0IvU2NyYW50b24gYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBCaW5naGFtdG9uLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlJvY2tmb3JkIGF0IENoaWNhZ28sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8gYXQgVGV4YXMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgU3RvY2t0b24sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+T250YXJpbyBhdCBCYWtlcnNmaWVsZCwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIERpZWdvIGF0IFR1Y3NvbiwgMTA6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GSVJTVCBST1VORDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi03OyB4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+UmFwdG9ycyB2cy4gV2l6YXJkczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6PC9zdHJvbmc+IFdhc2hpbmd0b24gYXQgVG9yb250bywgNTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXk6PC9zdHJvbmc+IFdhc2hpbmd0b24gYXQgVG9yb250bywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDIwOjwvc3Ryb25nPiBUb3JvbnRvIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAyMjo8L3N0cm9uZz4gVG9yb250byBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNTo8L3N0cm9uZz4gV2FzaGluZ3RvbiBhdCBUb3JvbnRvLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNzo8L3N0cm9uZz4gVG9yb250byBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyOTo8L3N0cm9uZz4gV2FzaGluZ3RvbiBhdCBUb3JvbnRvLCBUQkE8L3A+CjxwPkNlbHRpY3MgdnMuIEJ1Y2tzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheTo8L3N0cm9uZz4gTWlsd2F1a2VlIGF0IEJvc3RvbiwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXk6PC9zdHJvbmc+IE1pbHdhdWtlZSBhdCBCb3N0b24sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAyMDo8L3N0cm9uZz4gQm9zdG9uIGF0IE1pbHdhdWtlZSwgOTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDIyOjwvc3Ryb25nPiBCb3N0b24gYXQgTWlsd2F1a2VlLCAxIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNDo8L3N0cm9uZz4gTWlsd2F1a2VlIGF0IEJvc3RvbiwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjY6PC9zdHJvbmc+IEJvc3RvbiBhdCBNaWx3YXVrZWUsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI4Ojwvc3Ryb25nPiBNaWx3YXVrZWUgYXQgQm9zdG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPjc2ZXJzIHZzLiBIZWF0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTo8L3N0cm9uZz4gTWlhbWkgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TW9uZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBNaWFtaSBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheTo8L3N0cm9uZz4gUGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IE1pYW1pLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMjE6PC9zdHJvbmc+IFBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBNaWFtaSwgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjQ6PC9zdHJvbmc+IE1pYW1pIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjY6PC9zdHJvbmc+IFBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBNaWFtaSwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjg6PC9zdHJvbmc+IE1pYW1pIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgVEJBPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+Um9ja2V0cyB2cy4gVGltYmVyd29sdmVzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheTo8L3N0cm9uZz4gTWlubmVzb3RhIGF0IEhvdXN0b24sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXk6PC9zdHJvbmc+IE1pbm5lc290YSBhdCBIb3VzdG9uLCA5OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMjE6PC9zdHJvbmc+IEhvdXN0b24gYXQgTWlubmVzb3RhLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMjM6PC9zdHJvbmc+IEhvdXN0b24gYXQgTWlubmVzb3RhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNTo8L3N0cm9uZz4gTWlubmVzb3RhIGF0IEhvdXN0b24sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI3Ojwvc3Ryb25nPiBIb3VzdG9uIGF0IE1pbm5lc290YSwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjk6PC9zdHJvbmc+IE1pbm5lc290YSBhdCBIb3VzdG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPldhcnJpb3JzIHZzLiBTcHVyczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6PC9zdHJvbmc+IFNhbiBBbnRvbmlvIGF0IEdvbGRlbiBTdGF0ZSwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheTo8L3N0cm9uZz4gU2FuIEFudG9uaW8gYXQgR29sZGVuIFN0YXRlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBHb2xkZW4gU3RhdGUgYXQgU2FuIEFudG9uaW8sIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BcHJpbCAyMjo8L3N0cm9uZz4gR29sZGVuIFN0YXRlIGF0IFNhbiBBbnRvbmlvLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNDo8L3N0cm9uZz4gU2FuIEFudG9uaW8gYXQgR29sZGVuIFN0YXRlLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNjo8L3N0cm9uZz4gR29sZGVuIFN0YXRlIGF0IFNhbiBBbnRvbmlvLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyODo8L3N0cm9uZz4gU2FuIEFudG9uaW8gYXQgR29sZGVuIFN0YXRlLCBUQkE8L3A+CjxwPlRyYWlsIGJsYXplcnMgdnMuIFBlbGljYW5zPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTo8L3N0cm9uZz4gTmV3IE9ybGVhbnMgYXQgUG9ydGxhbmQsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheTo8L3N0cm9uZz4gTmV3IE9ybGVhbnMgYXQgUG9ydGxhbmQsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXk6PC9zdHJvbmc+IFBvcnRsYW5kIGF0IE5ldyBPcmxlYW5zLCA5IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMjE6PC9zdHJvbmc+IFBvcnRsYW5kIGF0IE5ldyBPcmxlYW5zLCA1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNDo8L3N0cm9uZz4gTmV3IE9ybGVhbnMgYXQgUG9ydGxhbmQsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI2Ojwvc3Ryb25nPiBQb3J0bGFuZCBhdCBOZXcgT3JsZWFucywgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjg6PC9zdHJvbmc+IE5ldyBPcmxlYW5zIGF0IFBvcnRsYW5kLCBUQkE8L3A+CjxwPlRodW5kZXIgdnMuIEpheno8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VuZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBVdGFoIGF0IE9rbGFob21hIENpdHksIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXk6PC9zdHJvbmc+IFV0YWggYXQgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDIxOjwvc3Ryb25nPiBPa2xhaG9tYSBDaXR5IGF0IFV0YWgsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMjM6PC9zdHJvbmc+IE9rbGFob21hIENpdHkgYXQgVXRhaCwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI1Ojwvc3Ryb25nPiBVdGFoIGF0IE9rbGFob21hIENpdHksIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI3Ojwvc3Ryb25nPiBPa2xhaG9tYSBDaXR5IGF0IFV0YWgsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI5Ojwvc3Ryb25nPiBVdGFoIGF0IE9rbGFob21hIENpdHksIFRCQTwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1JTk9SIExFQUdVRTwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBMZWFndWUgKEFBKTwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgKEJsdWUgSmF5cykJNgkyCS43NTAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiAoWWFua2VlcykJNAk0CS41MDAJMjwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiAoTWV0cykJMwk0CS40MjkJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+UmVhZGluZyAoUGhpbGxpZXMpCTMJNQkuMzc1CTM8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIChSZWQgU294KQkyCTUJLjI4NgkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCAoUm9ja2llcykJMgk2CS4yNTAJNDwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgKFBpcmF0ZXMpCTUJMgkuNzE0CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIChHaWFudHMpCTUJMwkuNjI1CSYjMTg5OzwvcD4KPHA+Qm93aWUgKE9yaW9sZXMpCTUJMwkuNjI1CSYjMTg5OzwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyAoTmF0aW9uYWxzKQk0CTMJLjU3MQkxPC9wPgo8cD5Ba3JvbiAoSW5kaWFucykJNAk0CS41MDAJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+RXJpZSAoVGlnZXJzKQkzCTUJLjM3NQkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCA0LCBCaW5naGFtdG9uIDI8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgNiwgRXJpZSAyPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCA4LCBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDU8L3A+CjxwPlRyZW50b24gMiwgQWtyb24gMTwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyA1LCBCb3dpZSAxPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCAzLCBSZWFkaW5nIDE8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgUG9ydGxhbmQsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+QWx0b29uYSBhdCBFcmllLCAxOjM1IHAubS48L3A+CjxwPlRyZW50b24gYXQgQWtyb24sIDI6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm93aWUgYXQgSGFycmlzYnVyZywgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIGF0IFJpY2htb25kLCA2OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIGF0IE5ldyBIYW1wc2hpcmUsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm94IFNjb3JlPC9wPgo8cD5USFVOREVSIDIsIFJVQkJFUkRVQ0tTIDE8L3A+CjxwPlRyZW50b24JYWIJcgloCWJpCUFrcm9uCWFiCXIJaAliaTwvcD4KPHA+S2F0b2ggMWIJNAkxCTEJMAlIYWdnZXJ0eSBsZgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5HaXR0ZW5zIGRoCTQJMAkyCTEJS3JpZWdlciBkaAk0CTAJMAkwPC9wPgo8cD5BbWJ1cmdleSBjZgkzCTAJMAkwCU1hdGhpYXMgMmIJMwkwCTAJMDwvcD4KPHA+Q2FsZHdlbGwgMmIJMwkwCTAJMAlCcmFkbGV5IDFiCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPkphY2tzb24gcmYJNAkwCTAJMAlDYXN0cm8gc3MJMwkwCTAJMDwvcD4KPHA+UnV0YSBsZgk0CTAJMQkwCUNhbGljYSBjZgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5BbHZhcmV6IDNiCTQJMQkxCTAJU2V2ZXIgM2IJMwkxCTEJMTwvcD4KPHA+TGlkZ2UgYwkzCTAJMAkwCUxvb3BzdG9rIGMJMwkwCTEJMDwvcD4KPHA+Q29uZGUgc3MJMgkwCTAJMAlUb20gcmYJMwkwCTAJMDwvcD4KPHA+VG90YWxzCTMxCTIJNQkxCVRvdGFscwkyOQkxCTIJMTwvcD4KPHA+VHJlbnRvbgkwMDAJMDAwCTExMAkmIzgyMTI7CTIJNQkxPC9wPgo8cD5Ba3JvbgkwMDAJMDEwCTAwMAkmIzgyMTI7CTEJMgkwPC9wPgo8cD5FJiM4MjEyO0NvbmRlICg0KS4gTE9CJiM4MjEyO1RyZW50b24gNjsgQWtyb24gNC4gMkImIzgyMTI7UnV0YSAoMyksIEdpdHRlbnMgKDIpLiBIUiYjODIxMjtTZXZlcmUgKDEpLiBTQiYjODIxMjtBbHZhcmV6ICgxKS48L3A+CjxwPlRyZW50b24JaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5TaGVmZmllbGQJNSYjODUzMjsJMQkxCTEJMgk5PC9wPgo8cD5GcmFyZSwgVywxLTAJMiYjODUzMTsJMQkwCTAJMAkyPC9wPgo8cD5IYXJ2ZXksIFMsMQkxCTAJMAkwCTAJMzwvcD4KPHA+QWtyb24JaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5QZW9wbGVzIAk1CTEJMAkwCTEJMjwvcD4KPHA+V2hpdGVob3VzZSwgQlMsIDEgCTIJMgkxCTEJMgkyPC9wPgo8cD5MaW5hcmVzLCBMLCAxLTEJMQkyCTEJMQkwCTI8L3A+CjxwPkJyb3duCTEJMAkwCTAJMAkxPC9wPgo8cD5IQlAmIzgyMTI7QW1idXJnZXkgKGJ5IFBlb3BsZXMpLjwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjtIUDogQmVuIExldmluLiAxQjogU2VhbiBTaGFmZXItTWFya2xlLiAzQjogUmFuZHkgUm9zZW5iZXJnLjwvcD4KPHA+VCYjODIxMjsyOjMzLiBBdHQmIzgyMTI7OCwyOTYuPC9wPgo=