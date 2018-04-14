You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IEJPU1RPTgktMjE0CUJhbHRpbW9yZQkrMTk0PC9wPgo8cD5hdCBDTEVWRUxBTkQJLTEzMQlUb3JvbnRvCSsxMjE8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIChHMSkJLTIxMAlhdCBERVRST0lUCSsyMDA8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIChHMikJLTE0OQlhdCBERVRST0lUCSsxMzk8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQktMTY5CUNoaWNhZ28JKzE1OTwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJLTIwMAlhdCBLQU5TQVMgQ0lUWQkrMTgwPC9wPgo8cD5PYWtsYW5kCS0xMTMJYXQgU0VBVFRMRQkrMTAzPC9wPgo8cD5hdCBIT1VTVE9OCS0zMjUJVGV4YXMJKzI5NTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPlN0LiBMb3VpcwktMTU0CWF0IENJTkNJTk5BVEkJKzE0NDwvcD4KPHA+UGl0dHNidXJnaAktMTM3CWF0IE1JQU1JCSsxMjc8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBZT1JLCS0xOTAJTWlsd2F1a2VlCSsxNzU8L3A+CjxwPmF0IFdBU0hJTkdUT04JLTE5NQlDb2xvcmFkbwkrMTgwPC9wPgo8cD5hdCBDSElDQUdPCS0xNjMJQXRsYW50YQkrMTUzPC9wPgo8cD5hdCBMb3MgQW5nZWxlcwktMjAwCUFyaXpvbmEJKzE4MDwvcD4KPHA+YXQgU0FOIERJRUdPCS0xMTYJU2FuIEZyYW5jaXNjbwkrMTA2PC9wPgo8cD5JbnRlcmxlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBUQU1QQSBCQVkJLTE0MQlQaGlsYWRlbHBoaWEJKzEzMTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPmF0IEJPU1RPTgk0CSgyMDEmIzE4OTspCU1pbHdhdWtlZTwvcD4KPHA+YXQgQ0xFVkVMQU5ECTYmIzE4OTsJKDIxMiYjMTg5OykJSW5kaWFuYTwvcD4KPHA+YXQgT0tMQUhPTUEgQ0lUWQkzJiMxODk7CSgyMDYpCVV0YWg8L3A+CjxwPmF0IEhPVVNUT04JMTEmIzE4OTsJKDIxNiYjMTg5OykJTWlubmVzb3RhPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBQSElMQURFTFBISUEJLTExMAlQaXR0c2J1cmdoCSsxMDA8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQktMTA1CVdpbm5pcGVnCS0xMDU8L3A+CjxwPmF0IFdBU0hJTkdUT04JLTE1MAlDb2x1bWJ1cwkrMTQwPC9wPgo8cD5hdCBMT1MgQU5HRUxFUwktMTQwCUxhcyBWZWdhcwkrMTMwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlVwZGF0ZWQgb2RkcyBhdmFpbGFibGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL1ByZWdhbWUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+UHJlZ2FtZS5jb208L2E+PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5UUkFOU0FDVElPTlM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CQUxUSU1PUkUgT1JJT0xFUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIFJIUCBBbGV4IENvYmIgZnJvbSBCb3dpZSAoRUwpLiBQbGFjZWQgMkIgSm9uYXRoYW4gU2Nob29wIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5PQUtMQU5EIEEmIzgyMTc7UyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIFJIUCBSeWFuIER1bGwgZnJvbSBOYXNodmlsbGUgKFBDTCkgYW5kIGFjdGl2YXRlZCBoaW0gZnJvbSB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBQbGFjZWQgUkhQIExpYW0gSGVuZHJpa3Mgb24gMTAtZGF5IERMLjwvcD4KPHA+U0VBVFRMRSBNQVJJTkVSUyAmIzgyMTI7IEFjdGl2YXRlZCBESCBOZWxzb24gQ3J1eiBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIE9wdGlvbmVkIFJIUCBDYXNleSBMYXdyZW5jZSB0byBUYWNvbWEgKFBDTCkuPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkNJTkNJTk5BVEkgUkVEUyAmIzgyMTI7IFJlaW5zdGF0ZWQgTEhQIEJyYW5kb24gRmlubmVnYW4gZnJvbSB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBPcHRpb25lZCBSSFAgWmFjayBXZWlzcyB0byBMb3Vpc3ZpbGxlIChJTCkuPC9wPgo8cD5QSVRUU0JVUkdIIFBJUkFURVMgJiM4MjEyOyBDbGFpbWVkIExIUCBFbm55IFJvbWVybyBvZmYgd2FpdmVycyBmcm9tIFdhc2hpbmd0b24uPC9wPgo8cD5TQU4gRElFR08gUEFEUkVTICYjODIxMjsgQ2xhaW1lZCBMSFAgVHlsZXIgV2ViYiBvZmYgd2FpdmVycyBmcm9tIE1pbHdhdWtlZS4gVHJhbnNmZXJyZWQgUkhQIERpbmVsc29uIExhbWV0IHRvIHRoZSA2MC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5NaWR3ZXN0IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+UVVBRCBDSVRJRVMgUklWRVIgQkFORElUUyAmIzgyMTI7IEFubm91bmNlZCBMSFAgQ2FybG9zIEhpcmFsZG8gd2FzIHRyYW5zZmVycmVkIGZyb20gZXh0ZW5kZWQgc3ByaW5nIHRyYWluaW5nIHRvIHRoZSB0ZWFtLiBQbGFjZWQgTEhQIEFkYW0gQmxlZGF5IG9uIHRoZSB0ZW1wb3JhcmlseSBpbmFjdGl2ZSBsaXN0LjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5HUkFORCBSQVBJRFMgR1JJRkZJTlMgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBGIE1pa2UgQm9ya293c2tpIGZyb20gVG9sZWRvIChFQ0hMKS48L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPk1JQ0hJR0FOICYjODIxMjsgSnVuaW9yIEMgTW9lIFdhZ25lciBhbm5vdW5jZWQgaGUgaXMgZW50ZXJpbmcgdGhlIE5CQSBkcmFmdC48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GSVJTVCBST1VORDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi03OyB4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+TElHSFROSU5HIFZTLiBERVZJTFM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFRhbXBhIEJheSBsZWFkcyBzZXJpZXMgMi0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSA1LCBOZXcgSmVyc2V5IDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHQ6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSA1LCBEZXZpbHMgMzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5UYW1wYSBCYXkgYXQgTmV3IEplcnNleSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSBhdCBOZXcgSmVyc2V5LCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMTogPC9zdHJvbmc+TmV3IEplcnNleSBhdCBUYW1wYSBCYXksIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIzOiA8L3N0cm9uZz5UYW1wYSBCYXkgYXQgTmV3IEplcnNleSwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjU6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSBhdCBOZXcgSmVyc2V5LCBUQkE8L3A+CjxwPkJSVUlOUyB2cy4gTUFQTEUgTEVBRlM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEJvc3RvbiBsZWFkcyBzZXJpZXMgMS0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiA1LCBUb3JvbnRvIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHQ6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gYXQgQm9zdG9uLCBsYXRlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTk6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMTogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byBhdCBCb3N0b24sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIzOiA8L3N0cm9uZz5Cb3N0b24gYXQgVG9yb250bywgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjU6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gYXQgQm9zdG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPkNBUElUQUxTIHZzLiBCTFVFIEpBQ0tFVFM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KENvbHVtYnVzIGxlYWRzIHNlcmllcyAxLTApPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTo8L3N0cm9uZz4gQ29sdW1idXMgNCwgV2FzaGluZ3RvbiAzIChPVCk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+Q29sdW1idXMgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIGF0IENvbHVtYnVzLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXByaWwgMTk6IDwvc3Ryb25nPldhc2hpbmd0b24gYXQgQ29sdW1idXMsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIxOjwvc3Ryb25nPiBDb2x1bWJ1cyBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMzogPC9zdHJvbmc+V2FzaGluZ3RvbiBhdCBDb2x1bWJ1cywgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjU6PC9zdHJvbmc+IENvbHVtYnVzIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIFRCQTwvcD4KPHA+UEVOR1VJTlMgdnMuIEZMWUVSUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oU2VyaWVzIHRpZWQgMS0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2ggNywgUGhpbGFkZWxwaGlhIDA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5QaGlsYWRlbHBoaWEgNSwgUGl0dHNidXJnaCAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCAzIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvc3Ryb25nPiBQaXR0c2J1cmdoIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFwcmlsIDIwOjwvc3Ryb25nPiBQaGlsYWRlbHBoaWEgYXQgUGl0dHNidXJnaCwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjI6IDwvc3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNDogPC9zdHJvbmc+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IFBpdHRzYnVyZ2gsIFRCQTwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPlBSRURBVE9SUyB2cy4gQVZBTEFOQ0hFPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihOYXNodmlsbGUgbGVhZHMgc2VyaWVzIDItMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5OYXNodmlsbGUgNSwgQ29sb3JhZG8gMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogPC9zdHJvbmc+TmFzaHZpbGxlIDUsIENvbG9yYWRvIDQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+TmFzaHZpbGxlIGF0IENvbG9yYWRvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPk5hc2h2aWxsZSBhdCBDb2xvcmFkbywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIwOiA8L3N0cm9uZz5Db2xvcmFkbyBhdCBOYXNodmlsbGUsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIyOiA8L3N0cm9uZz5OYXNodmlsbGUgYXQgQ29sb3JhZG8sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI0OiA8L3N0cm9uZz5Db2xvcmFkbyBhdCBOYXNodmlsbGUsIFRCQTwvcD4KPHA+SkVUUyB2cy4gV0lMRDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oV2lubmlwZWcgbGVhZCB0aGUgc2VyaWVzIDItMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOjwvc3Ryb25nPiBXaW5uaXBlZyAzLCBNaW5uZXNvdGEgMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDI6PC9zdHJvbmc+IFdpbm5pcGVnIDQsIE1pbm5lc290YSAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6PC9zdHJvbmc+IFdpbm5pcGVnIGF0IE1pbm5lc290YSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5XaW5uaXBlZyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIwOiA8L3N0cm9uZz5NaW5uZXNvdGEgYXQgV2lubmlwZWcsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIyOiA8L3N0cm9uZz5XaW5uaXBlZyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI1OiA8L3N0cm9uZz5NaW5uZXNvdGEgYXQgV2lubmlwZWcsIFRCQTwvcD4KPHA+R09MREVOIEtOSUdIVFMgdnMuIEtJTkdTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihWZWdhcyBsZWFkIHRoZSBzZXJpZXMgMi0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlZlZ2FzIDEsIExvcyBBbmdlbGVzIDAgPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+VmVnYXMgMiwgTG9zIEFuZ2VsZXMgMTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyBhdCBMb3MgQW5nZWxlcywgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+VmVnYXMgYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMsIDEwOjMwIHAubTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDE5OiA8L3N0cm9uZz5Mb3MgQW5nZWxlcyBhdCBWZWdhcywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIxOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyBhdCBMb3MgQW5nZWxlcywgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjM6IDwvc3Ryb25nPkxvcyBBbmdlbGVzIGF0IFZlZ2FzLCBUQkE8L3A+CjxwPkRVQ0tTIHZzLiBTSEFSS1M8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFNhbiBKb3NlIGxlYWRzIHNlcmllcyAxLTApPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgMywgQW5haGVpbSAwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiA8L3N0cm9uZz5TYW4gSm9zZSBhdCBBbmFoZWltLCBsYXRlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPkFuYWhlaW0gYXQgU2FuIEpvc2UsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+QW5haGVpbSBhdCBTYW4gSm9zZSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDIwOiA8L3N0cm9uZz5TYW4gSm9zZSBhdCBBbmFoZWltLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyMjogPC9zdHJvbmc+QW5haGVpbSBhdCBTYW4gSm9zZSwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMjQ6IDwvc3Ryb25nPlNhbiBKb3NlIGF0IEFuYWhlaW0sIFRCQTwvcD4KPHA+QUhMPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gNiwgTGF2YWwgNDwvcD4KPHA+SGVyc2hleSAyLCBCcmlkZ2Vwb3J0IDE8L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciA0LCBTeXJhY3VzZSAyPC9wPgo8cD5CZWxsZXZpbGxlIDMsIFV0aWNhIDE8L3A+CjxwPkdyYW5kIFJhcGlkcyA2LCBDbGV2ZWxhbmQgNDwvcD4KPHA+SW93YSA0LCBNaWx3YXVrZWUgMjwvcD4KPHA+UHJvdmlkZW5jZSA1LCBTcHJpbmdmaWVsZCAwPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCA0LCBCaW5naGFtdG9uIDI8L3A+CjxwPldCL1NjcmFudG9uIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIGxhdGU8L3A+CjxwPlJvY2tmb3JkIGF0IENoaWNhZ28sIGxhdGU8L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvIGF0IFRleGFzLCBsYXRlPC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZSBhdCBTdG9ja3RvbiwgbGF0ZTwvcD4KPHA+T250YXJpbyBhdCBCYWtlcnNmaWVsZCwgbGF0ZTwvcD4KPHA+U2FuIERpZWdvIGF0IFR1Y3NvbiwgbGF0ZTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgVXRpY2EsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+U3ByaW5nZmllbGQgYXQgUHJvdmlkZW5jZSwgMzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5CZWxsZXZpbGxlIGF0IFRvcm9udG8sIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+V0IvU2NyYW50b24gYXQgSGVyc2hleSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgYXQgQnJpZGdlcG9ydCwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5NYW5pdG9iYSBhdCBDaGljYWdvLCA1IHAubS48L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5NSU5PUiBMRUFHVUU8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gTGVhZ3VlIChBQSk8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIChCbHVlIEpheXMpCTcJMgkuNzc4CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRyZW50b24gKFlhbmtlZXMpCTUJNAkuNTU2CTI8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIChSZWQgU294KQkzCTUJLjM3NQkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIChNZXRzKQkzCTUJLjM3NQkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIChQaGlsbGllcykJMwk2CS4zMzMJNDwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgKFJvY2tpZXMpCTIJNwkuMjIyCTU8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIChQaXJhdGVzKQk2CTIJLjc1MAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCAoR2lhbnRzKQk2CTMJLjY2NwkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJvd2llIChPcmlvbGVzKQk2CTMJLjY2NwkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgKE5hdGlvbmFscykJNAk0CS41MDAJMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiAoSW5kaWFucykJNAk1CS40NDQJMiYjMTg5Ozwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RXJpZSAoVGlnZXJzKQkzCTYJLjMzMwkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIDMsIEJpbmdoYW10b24gMDwvcD4KPHA+QWx0b29uYSA1LCBFcmllIDQgKDExKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UcmVudG9uIDEsIEFrcm9uIDA8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJvd2llIDE1LCBIYXJyaXNidXJnIDYgKDEwKTwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgNSwgUmVhZGluZyA0PC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIDUsIEhhcnRmb3JkIDI8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIGF0IFBvcnRsYW5kLCAxIHAubS48L3A+CjxwPlJlYWRpbmcgYXQgUmljaG1vbmQsIDE6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm93aWUgYXQgSGFycmlzYnVyZywgMTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIGF0IEVyaWUsIDE6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgYXQgTmV3IEhhbXBzaGlyZSwgMTozNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRyZW50b24gYXQgQWtyb24sIDI6MDUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIGF0IFBvcnRsYW5kLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlRyZW50b24gYXQgRXJpZSwgNjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIGF0IEhhcnJpc2J1cmcsIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BbHRvb25hIGF0IEFrcm9uLCA2OjM1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgTmV3IEhhbXBzaGlyZSwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3dpZSBhdCBSaWNobW9uZCwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3ggU2NvcmU8L3A+CjxwPlRSRU5UT04gMSwgQUtST04gMDwvcD4KPHA+VHJlbnRvbglhYglyCWgJYmkJQWtyb24JYWIJcgloCWJpPC9wPgo8cD5LYXRjaCAyQgkzCTAJMAkwCUhhZ2dlcnR5IFNTCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPkdpdHRlbnMgMWIJMwkwCTAJMAlUb20gQ0YJMwkwCTAJMDwvcD4KPHA+QW1idXJnZXkgREgJNAkwCTEJMAlNYXRoaWFzIDJCCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPkphY2tzb24gUkYJNAkxCTEJMQlCcmFkbGV5IDFCCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPlJ1dGEgQ0YJNAkwCTEJMAlDYWxpY2EgREgJMgkwCTAJMDwvcD4KPHA+QWx2YXJleiAzQgk0CTAJMAkwCVNldmVyIDNCCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPkNvbmRlIFNTCTIJMAkwCTAJTWFyYWJlbGwgUkYJMwkwCTEJMDwvcD4KPHA+TnVtYXRhIEMJMwkwCTAJMAlQYXVsaW5vIExGCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPkRpYXogbGYJMgkwCTEJMAlTYWx0ZXJzIEMJMwkwCTEJMDwvcD4KPHA+VG90YWxzCTI5CTEJNAkxCVRvdGFscwkyOAkwCTIJMDwvcD4KPHA+VHJlbnRvbgkwMTAJMDAwCTAwMAkmIzgyMTI7CTEJNAkwPC9wPgo8cD5Ba3JvbgkwMDAJMDAwCTAwMAkmIzgyMTI7CTAJMgkxPC9wPgo8cD5FJiM4MjEyO0hhZ2dhcnR5ICg1KS4gTE9CJiM4MjEyO1RyZW50b24gNTsgQWtyb24gNC4gSFImIzgyMTI7SmFja3NvbiAoNSkuIFNCJiM4MjEyO0NhbGljYSAoMyksIEtyaWVnZXIgKDMpLkdJRFAmIzgyMTI7IEFsdmVyZXosIEdpdHRlbnMsIFBhdWxpbm8uIERQJiM4MjEyO1RyZW50b24gKEthdG9oLUdpdHRlbnMpOyBBa3JvbiAoSGFnZ2VydHktTWF0aGlhcy1CcmFkbGV5IDIpLjwvcD4KPHA+VHJlbnRvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPlRhdGUJNAkxCTAJMAkwCTQ8L3A+CjxwPk1lc2EgSnIuCTIJMAkwCTAJMAkxPC9wPgo8cD5PcnQJMgkwCTAJMAkxCTQ8L3A+CjxwPkZvbGV5CTEJMQkwCTAJMgkxPC9wPgo8cD5Ba3JvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPkJyYWR5CTQJMgkxCTEJMAkyPC9wPgo8cD5NaWxicmF0aAkyCTAJMAkwCTIJMTwvcD4KPHA+QW5ndWxvCTEuMgkyCTAJMAkyCTI8L3A+CjxwPkV1YmFuawkxLjEJMAkwCTAJMAkzPC9wPgo8cD5XUCYjODIxMjtNZXNhIEpyLjwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjtIUDogU2VhbiBTaGFmZXItTWFya2xlLiAxQjogUmFuZHkgUm9zZW5iZXJnLiAzQjogQmVuIExldmluLjwvcD4KPHA+VCYjODIxMjsyOjE2LiBBdHQmIzgyMTI7Miw5NDYuPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+S0VOVCBTVEFURSAxNCwgTk9SVEhFUk4gSUxMSU5PSVMgMDwvcD4KPHA+Ti4gSWxsaW5vaXMJMDAwCTAwMAkwMDAJJiM4MjEyOwkwCTMJMDwvcD4KPHA+S2VudCBTdGF0ZQkzMDIJMDUwCTEzWAkmIzgyMTI7CTE0CTE4CTA8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtGYXVlLCBTaW1zICgzKSwgVGhvbWFzICg1KSwgRnJhbmtlbnJlaWRlciAoNyksIFBoaWxsaXBzICg4KSBhbmQgRHVuaGFtOyBLcmF1cyBhbmQgRGFsUG9ydG8uIFcmIzgyMTI7S3JhdXMsIDUtMi4gTCYjODIxMjtGYXVlLCAwLTYuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7S2VudCBTdGF0ZTogUGFya3MgKDQpLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTm9ydGhlcm4gSWxsaW5vaXMgMTEtMjMsIDMtOTsgS2VudCBTdGF0ZSAyMi0xMCwgOS0zLjwvcD4KPHA+Tm90ZXM6IEtlbnQgU3RhdGU6IEthbmF2YXMgMiBzaW5nbGVzLCAyIHJ1bnMsIFJCSTsgTWFtYXJlbGxhIDIgc2luZ2xlcywgZG91YmxlLCAzIHJ1bnMsIDIgUkJJLCBzdG9sZW4gYmFzZTsgUGFya3MgaG9tZSBydW4sIDUgUkJJOyBEYWxQb3J0byAyIHNpbmdsZXMsIGRvdWJsZSwgMiBydW5zLCBSQkk7IEVsc2VuIDUtZm9yLTUsIDIgZG91YmxlcywgcnVuLCAzIFJCSTsgS3JhdXMgY29tcGxldGUgZ2FtZSwgMyBoaXRzIGFsbG93ZWQsIDEgQkIsIDYgSy48L3A+CjxwPk9ISU8gRE9NSU5JQ0FOIDksIE1BTE9ORSA0PC9wPgo8cD5PaGlvIERvbWluaWNhbgkwMjIJMDAwCTMxMQkmIzgyMTI7CTkJMTMJMTwvcD4KPHA+TWFsb25lCTEwMAkwMDAJMzAwCSYjODIxMjsJNAk5CTA8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtCYXVsdCwgQ293YXJ0ICg3KSwgWmVsbGVyICg4KSwgV2lsc29uICg5KSBhbmQgS2F1Y2hlcjsgSHVyZm9yZCwgWW9kZXIgKDIpLCBXaWRtZXIgKDYpLCBLb3ZhY2ggKDcsKSBCZWVybWFuICg5KS4gVyYjODIxMjtCYXVsdCwgNS0xLiBMJiM4MjEyO0h1cmZvcmQsIDMtMy4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtPaGlvIERvbWluY2FuOiBDaGlsZGVycyAoMSk7IE1hbG9uZTogTm9uZS4gPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBNYWxvbmUgMjMtMTIsIDEyLTY7IE9oaW8gRG9taW5pY2FuIDI0LTcsIDEzLTMuPC9wPgo8cD5BVVRPIFJBQ0lORzwvcD4KPHA+TkFTQ0FSIFhGSU5JVFk8L3A+CjxwPkZpdHpnZXJhbGQgR2xpZGVyIEtpdHMgMzAwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBCcmlzdG9sIE1vdG9yIFNwZWVkd2F5OyBCcmlzdG9sLCBUZW5uLjsgTGFwIGxlbmd0aDogMC41MzMgbWk7IFN0YXJ0IHBvc2l0aW9uIGluIHBhcmVudGhlc2VzKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjEuICg3KSBSeWFuIFByZWVjZSwgVG95b3RhLCAzMDAgbGFwcywgNTcgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+Mi4gKDIpIEp1c3RpbiBBbGxnYWllciwgQ2hldnJvbGV0LCAzMDAsIDQ0LjwvcD4KPHA+My4gKDQpIERhbmllbCBIZW1yaWMsIENoZXZyb2xldCwgMzAwLCA1Mi48L3A+CjxwPjQuICgxMykgRWxsaW90dCBTYWRsZXIsIENoZXZyb2xldCwgMzAwLCAzMy48L3A+CjxwPjUuICg5KSBTcGVuY2VyIEdhbGxhZ2hlciwgQ2hldnJvbGV0LCAzMDAsIDM0LjwvcD4KPHA+Ni4gKDYpIEJyYW5kb24gSm9uZXMsIFRveW90YSwgMzAwLCAzMS48L3A+CjxwPjcuICgyNSkgVHlsZXIgUmVkZGljaywgQ2hldnJvbGV0LCAzMDAsIDMwLjwvcD4KPHA+OC4gKDEpIENvbGUgQ3VzdGVyLCBGb3JkLCAzMDAsIDM3LjwvcD4KPHA+OS4gKDE1KSBSb3NzIENoYXN0YWluLCBDaGV2cm9sZXQsIDMwMCwgMzIuPC9wPgo8cD4xMC4gKDIxKSBSeWFuIFRydWV4LCBDaGV2cm9sZXQsIDMwMCwgMzIuPC9wPgo8cD4xMS4gKDE2KSBBbGV4IExhYmJlLCBDaGV2cm9sZXQsIDMwMCwgMjYuPC9wPgo8cD4xMi4gKDEwKSBBdXN0aW4gQ2luZHJpYywgRm9yZCwgMzAwLCAzNy48L3A+CjxwPjEzLiAoNSkgSm9obiBIdW50ZXIgTmVtZWNoZWssIENoZXZyb2xldCwgMjk5LCAzNC48L3A+CjxwPjE0LiAoOCkgU2hhbmUgTGVlLCBDaGV2cm9sZXQsIDI5OSwgMzQuPC9wPgo8cD4xNS4gKDIzKSBSeWFuIFNpZWcsIENoZXZyb2xldCwgMjk5LCAyMi48L3A+CjxwPjE2LiAoMjgpIEpvZXkgR2FzZSwgQ2hldnJvbGV0LCAyOTksIDIxLjwvcD4KPHA+MTcuICgzNSkgR2FycmV0dCBTbWl0aGxleSwgQ2hldnJvbGV0LCAyOTgsIDIwLjwvcD4KPHA+MTguICgxMikgUnlhbiBSZWVkLCBGb3JkLCAyOTgsIDIyLjwvcD4KPHA+MTkuICgzMCkgSm9lIE5lbWVjaGVrLCBDaGV2cm9sZXQsIDI5OCwgMC48L3A+CjxwPjIwLiAoMjYpIEJKIE1jTGVvZCwgQ2hldnJvbGV0LCAyOTgsIDE3LjwvcD4KPHA+MjEuICgxOCkgTWljaGFlbCBBbm5ldHQsIENoZXZyb2xldCwgMjk3LCAxNi48L3A+CjxwPjIyLiAoMzIpIEpvc2ggV2lsbGlhbXMsIENoZXZyb2xldCwgMjk3LCAxNS48L3A+CjxwPjIzLiAoMjIpIENoYXNlIEJyaXNjb2UsIEZvcmQsIDI5NSwgMTUuPC9wPgo8cD4yNC4gKDQwKSBEYXZpZCBTdGFyciwgQ2hldnJvbGV0LCAyOTUsIDEzLjwvcD4KPHA+MjUuICgzNykgU3BlbmNlciBCb3lkLCBDaGV2cm9sZXQsIDI5NSwgMTIuPC9wPgo8cD4yNi4gKDI3KSBUb21teSBKb2UgTWFydGlucywgQ2hldnJvbGV0LCAyOTMsIDExLjwvcD4KPHA+MjcuICgzMSkgVGltbXkgSGlsbCwgRG9kZ2UsIGJyYWtlcywgMjU3LCAxMC48L3A+CjxwPjI4LiAoMzgpIFN0ZXBoZW4gTGVpY2h0LCBUb3lvdGEsIGJyYWtlcywgMjEyLCA5LjwvcD4KPHA+MjkuICgzKSBDaHJpc3RvcGhlciBCZWxsLCBUb3lvdGEsIGFjY2lkZW50LCAxNDAsIDE4LjwvcD4KPHA+MzAuICgzOSkgQ29keSBXYXJlLCBEb2RnZSwgYWNjaWRlbnQsIDE0MCwgMC48L3A+CjxwPjMxLiAoMzMpIFRvbnkgTXJha292aWNoLCBGb3JkLCBhY2NpZGVudCwgMTMzLCA2LjwvcD4KPHA+MzIuICgzNikgSm9zaCBCaWxpY2tpLCBUb3lvdGEsIG92ZXJoZWF0aW5nLCAxMjEsIDUuPC9wPgo8cD4zMy4gKDM0KSBWaW5uaWUgTWlsbGVyLCBDaGV2cm9sZXQsIGFjY2lkZW50LCAxMDUsIDQuPC9wPgo8cD4zNC4gKDE0KSBUeSBNYWplc2tpLCBGb3JkLCBhY2NpZGVudCwgOTgsIDMuPC9wPgo8cD4zNS4gKDExKSBNYXR0IFRpZmZ0LCBDaGV2cm9sZXQsIGFjY2lkZW50LCA2NiwgMi48L3A+CjxwPjM2LiAoMjkpIENoYWQgRmluY2h1bSwgQ2hldnJvbGV0LCBlbmdpbmUsIDQ4LCAxLjwvcD4KPHA+MzcuICgyMCkgSkogWWVsZXksIENoZXZyb2xldCwgYnJha2VzLCA0NywgMS48L3A+CjxwPjM4LiAoMTcpIEtheiBHcmFsYSwgRm9yZCwgYWNjaWRlbnQsIDI2LCAxLjwvcD4KPHA+MzkuICgyNCkgSmVmZiBHcmVlbiwgQ2hldnJvbGV0LCBicmFrZXMsIDI1LCAxLjwvcD4KPHA+NDAuICgxOSkgSmVyZW15IENsZW1lbnRzLCBDaGV2cm9sZXQsIGFjY2lkZW50LCA0LCAxLjwvcD4KPHA+U09GVEJBTEw8L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPgo8cD5NSUFNSSAoT0gpIDMsIEtFTlQgU1RBVEUgMjwvcD4KPHA+S2VudCBTdGF0ZQkxMDAJMDEwCTAJJiM4MjEyOwkyCTQJMDwvcD4KPHA+TWlhbWkgKE9IKQkwMDAJMTAyCVgJJiM4MjEyOwkzCTgJMDwvcD4KPHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0h1Y2ssIEJyLiBCcm93bmZpZWxkICg2KSBhbmQgU2VsbGU7IFNjaGVyLCBWaWVyc3RyYSAoNikgYW5kIEJvbGxpbmdlci4gVyYjODIxMjtWaWVyc3RyYSwgMTMtMTAuIEwmIzgyMTI7SHVjaywgMTItNy4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtLZW50IFN0YXRlOiBCci4gQnJvd25maWVsZCAoMSk7IE1pYW1pOiBTbG9uZSAoNCkuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBLZW50IFN0YXRlIDIwLTE4LCA2LTg7IE1pYW1pIChPSCkgMTctMTksIDYtOC48L3A+CjxwPk5vdGVzOiBLZW50IFN0YXRlOiBEb2JiaW4gc2luZ2xlLCBkb3VibGUsIHJ1bjsgU3BlZXJzIHRyaXBsZSwgUkJJOyBCci4gQnJvd25maWVsZCBob21lIHJ1bi48L3A+CjxwPk9ISU8gMTIsIEFLUk9OIDA8L3A+CjxwPkFrcm9uCQkwMDAJMDAJJiM4MjEyOwkwCTEJNDwvcD4KPHA+T2hpbwkJNDA4CTBYCSYjODIxMjsJMTIJMTEJMTwvcD4KPHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0ttZXR0LCBWZXJ0eiAoMiksIERlTGVvbmFyZGlzICg0KSBhbmQgV3VsZjsgU3RpZW5lIGFuZCBBbHZhcmV6LiBXJiM4MjEyO1N0aWVuZSwgMTUtNS4gTCYjODIxMjtLbWV0dCwgMS0xNy4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtPaGlvOiBDb29wZXIgKDkpLCBEYXkgKDExKSwgWXVuICg3KS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IEFrcm9uIDItMzQtMSwgMS0xNDsgT2hpbyAyNS0xMywgMTMtMS48L3A+CjxwPk5vdGVzOiBBa3JvbjogSmFzY29lIHNpbmdsZS48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TUxTPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIDMsIE1vbnRyZWFsIDE8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIDIsIFRvcm9udG8gRkMgMDwvcD4KPHA+TEEgR2FsYXh5IDEsIENoaWNhZ28gMDwvcD4KPHA+RC5DLiBVbml0ZWQgMSwgQ29sdW1idXMgMDwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzIDEsIE5ldyBFbmdsYW5kIDA8L3A+CjxwPkhvdXN0b24gYXQgU2FuIEpvc2UsIGxhdGU8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBVbml0ZWQgYXQgUG9ydGxhbmQsIGxhdGU8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIGF0IFNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5LCA0IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIENpdHkgRkMgYXQgQXRsYW50YSBVbml0ZWQgRkMsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+R09MRjwvcD4KPHA+UEdBIFRPVVI8L3A+CjxwPlJCQyBIZXJpdGFnZTwvcD4KPHA+KEF0IEhhcmJvdXIgVG93biBHb2xmIExpbmtzLCBIaWx0b24gSGVhZCwgUy5DLjsgUHVyc2U6ICQ2LjcgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNywwOTk7IFBhciA3MTsgYS1hbWF0dWVyKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRoaXJkIFJvdW5kPC9wPgo8cD5JYW4gUG91bHRlcgk2OS02NC02NyYjODIxMjsyMDAJLTEzPC9wPgo8cD5MdWtlIExpc3QJNzAtNjQtNjcmIzgyMTI7MjAxCS0xMjwvcD4KPHA+U2kgV29vIEtpbQk2OC02NS02OCYjODIxMjsyMDEJLTEyPC9wPgo8cD5DLlQuIFBhbgk3MC02NS02NyYjODIxMjsyMDIJLTExPC9wPgo8cD5CaWxseSBIb3JzY2hlbAk2Ni02OS02NyYjODIxMjsyMDIJLTExPC9wPgo8cD5LZXZpbiBLaXNuZXIJNjktNjgtNjYmIzgyMTI7MjAzCS0xMDwvcD4KPHA+Q2hlc3NvbiBIYWRsZXkJNjYtNjgtNjkmIzgyMTI7MjAzCS0xMDwvcD4KPHA+Um9yeSBTYWJiYXRpbmkJNjQtNzAtNzAmIzgyMTI7MjA0CS05PC9wPgo8cD5SeWFuIE1vb3JlCTY5LTY5LTY3JiM4MjEyOzIwNQktODwvcD4KPHA+TWF0dCBLdWNoYXIJNjYtNzAtNjkmIzgyMTI7MjA1CS04PC9wPgo8cD5EYW5ueSBMZWUJNjktNjYtNzAmIzgyMTI7MjA1CS04PC9wPgo8cD5CeWVvbmcgSHVuIEFuCTczLTY3LTY2JiM4MjEyOzIwNgktNzwvcD4KPHA+THVjYXMgR2xvdmVyCTc0LTY1LTY3JiM4MjEyOzIwNgktNzwvcD4KPHA+V2ViYiBTaW1wc29uCTY5LTY4LTY5JiM4MjEyOzIwNgktNzwvcD4KPHA+QW5kcmV3IExhbmRyeQk2OS02OC02OSYjODIxMjsyMDYJLTc8L3A+CjxwPlNhdG9zaGkgS29kYWlyYQk3My02My03MCYjODIxMjsyMDYJLTc8L3A+CjxwPk1hcnRpbiBMYWlyZAk2Ny02OS03MCYjODIxMjsyMDYJLTc8L3A+CjxwPkJpbGwgSGFhcwk2OS02Ni03MSYjODIxMjsyMDYJLTc8L3A+CjxwPkJyYW5kdCBTbmVkZWtlcgk3MC02NC03MiYjODIxMjsyMDYJLTc8L3A+CjxwPkNoYXJsZXkgSG9mZm1hbgk3Mi02OS02NiYjODIxMjsyMDcJLTY8L3A+CjxwPkpvbmFzIEJsaXh0CTY3LTczLTY3JiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+S2V2aW4gU3RyZWVsbWFuCTcwLTcwLTY3JiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+RHlsYW4gRnJpdHRlbGxpCTcyLTY4LTY3JiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+UGF0cmljayBDYW50bGF5CTY3LTcyLTY4JiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+QnJpYW4gSGFybWFuCTcwLTY4LTY5JiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+VGVkIFBvdHRlciwgSnIuCTcyLTY2LTY5JiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+RW1pbGlhbm8gR3JpbGxvCTcyLTY2LTY5JiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+V2hlZSBLaW0JNjgtNjgtNzEmIzgyMTI7MjA3CS02PC9wPgo8cD5TY290dCBQaWVyY3kJNzEtNjUtNzEmIzgyMTI7MjA3CS02PC9wPgo8cD5YYW5kZXIgU2NoYXVmZmVsZQk2OC02OC03MSYjODIxMjsyMDcJLTY8L3A+CjxwPkJyeXNvbiBEZUNoYW1iZWF1CTY4LTY0LTc1JiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+VHlyb25lIFZhbiBBc3dlZ2VuCTczLTY5LTY2JiM4MjEyOzIwOAktNTwvcD4KPHA+VG9tIEhvZ2UJNzAtNjctNzEmIzgyMTI7MjA4CS01PC9wPgo8cD5CcmljZSBHYXJuZXR0CTY4LTY4LTcyJiM4MjEyOzIwOAktNTwvcD4KPHA+Q2hhcmxlcyBIb3dlbGwgSUlJCTY4LTY3LTczJiM4MjEyOzIwOAktNTwvcD4KPHA+Um9kIFBhbXBsaW5nCTcyLTcwLTY3JiM4MjEyOzIwOQktNDwvcD4KPHA+Sm9obiBIdWgJNjYtNzQtNjkmIzgyMTI7MjA5CS00PC9wPgo8cD5NYXR0aGV3IEZpdHpwYXRyaWNrCTY5LTcxLTY5JiM4MjEyOzIwOQktNDwvcD4KPHA+QmVhdSBIb3NzbGVyCTcwLTY5LTcwJiM4MjEyOzIwOQktNDwvcD4KPHA+TWF0dCBFdmVyeQk3My02Ni03MCYjODIxMjsyMDkJLTQ8L3A+CjxwPk9sbGllIFNjaG5pZWRlcmphbnMJNzMtNjktNjgmIzgyMTI7MjEwCS0zPC9wPgo8cD5Kb25hdGhhbiBCeXJkCTcxLTcxLTY4JiM4MjEyOzIxMAktMzwvcD4KPHA+UnVzc2VsbCBLbm94CTcwLTcyLTY4JiM4MjEyOzIxMAktMzwvcD4KPHA+Si5KLiBIZW5yeQk3Mi02OS02OSYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPkNocmlzIEtpcmsJNzAtNzAtNzAmIzgyMTI7MjEwCS0zPC9wPgo8cD5OaWNrIFdhdG5leQk2OC03Mi03MCYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPlN0ZXdhcnQgQ2luawk3MC03MC03MCYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPkZhYmkmIzIyNTtuIEcmIzI0MzttZXoJNjgtNzEtNzEmIzgyMTI7MjEwCS0zPC9wPgo8cD5NaWNoYWVsIFRob21wc29uCTc0LTY1LTcxJiM4MjEyOzIxMAktMzwvcD4KPHA+QnVkIENhdWxleQk3MS02OC03MSYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPkR1c3RpbiBKb2huc29uCTY5LTY5LTcyJiM4MjEyOzIxMAktMzwvcD4KPHA+Q2FtZXJvbiBTbWl0aAk2OC02OC03NCYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPlJ5YW4gQXJtb3VyCTcxLTcxLTY5JiM4MjEyOzIxMQktMjwvcD4KPHA+RnJhbmNlc2NvIE1vbGluYXJpCTczLTY5LTY5JiM4MjEyOzIxMQktMjwvcD4KPHA+YS1Eb2MgUmVkbWFuCTcxLTcxLTY5JiM4MjEyOzIxMQktMjwvcD4KPHA+V2VzbGV5IEJyeWFuCTY5LTcxLTcxJiM4MjEyOzIxMQktMjwvcD4KPHA+WmFjaCBKb2huc29uCTcwLTcwLTcxJiM4MjEyOzIxMQktMjwvcD4KPHA+QXVzdGluIENvb2sJNzEtNjgtNzImIzgyMTI7MjExCS0yPC9wPgo8cD5LLkouIENob2kJNjktNzAtNzImIzgyMTI7MjExCS0yPC9wPgo8cD5QZXRlciBNYWxuYXRpCTY4LTcwLTczJiM4MjEyOzIxMQktMjwvcD4KPHA+S2V2aW4gVHdheQk3MS03MS03MCYjODIxMjsyMTIJLTE8L3A+CjxwPkFhcm9uIEJhZGRlbGV5CTczLTY5LTcwJiM4MjEyOzIxMgktMTwvcD4KPHA+V2lsbGlhbSBNY0dpcnQJNzEtNzAtNzEmIzgyMTI7MjEyCS0xPC9wPgo8cD5SeWFuIFBhbG1lcgk3My02NS03NCYjODIxMjsyMTIJLTE8L3A+CjxwPkJyaWFuIFN0dWFyZAk2OS02OC03NSYjODIxMjsyMTIJLTE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEN1dCBhdCAxIHVuZGVyIHBhcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlBHQSBUT1VSIENIQU1QSU9OUzwvcD4KPHA+TWl0c3ViaXNoaSBFbGVjdHJpYyBDbGFzc2ljIDwvcD4KPHA+KEF0IFRQQyBTdWdhcmxvYWYsIER1bHV0aCwgR2EuIFB1cnNlOiAkMS44IG1pbGxpb247IFlhcmRhZ2U6IDcsMTc5OyBQYXIgNzIsIDM2LTM2KTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+U3RldmUgRmxlc2NoLCAkMjcwLDAwMAk2Ni03MS02OCYjODIxMjsyMDUJLTExPC9wPgo8cD5CZXJuaGFyZCBMYW5nZXIsICQxNDQsMDAwCTY3LTY5LTY5JiM4MjEyOzIwNQktMTE8L3A+CjxwPlNjb3R0IFBhcmVsLCAkMTQ0LDAwMAk2OC03My02NCYjODIxMjsyMDUJLTExPC9wPgo8cD5KYXkgSGFhcywgJDEwOCwwMDAJNjUtNzEtNzEmIzgyMTI7MjA3CS05PC9wPgo8cD5XZXMgU2hvcnQsIEpyLiwgJDg2LDQwMAk2OS02OS03MCYjODIxMjsyMDgJLTg8L3A+CjxwPlZpamF5IFNpbmdoLCAkNzIsMDAwCTcyLTY5LTY4JiM4MjEyOzIwOQktNzwvcD4KPHA+Q2xhcmsgRGVubmlzLCAkNjQsODAwCTcyLTcwLTY4JiM4MjEyOzIxMAktNjwvcD4KPHA+Sm9lIER1cmFudCwgJDQ5LDUwMAk3MC03Mi02OSYjODIxMjsyMTEJLTU8L3A+CjxwPkplcnJ5IEtlbGx5LCAkNDksNTAwCTcxLTY1LTc1JiM4MjEyOzIxMQktNTwvcD4KPHA+SmVmZiBTbHVtYW4sICQ0OSw1MDAJNzAtNjktNzImIzgyMTI7MjExCS01PC9wPgo8cD5LZXZpbiBTdXRoZXJsYW5kLCAkNDksNTAwCTY5LTcwLTcyJiM4MjEyOzIxMQktNTwvcD4KPHA+RXN0ZWJhbiBUb2xlZG8sICQzNyw4MDAJNzEtNzItNjkmIzgyMTI7MjEyCS00PC9wPgo8cD5EdWZmeSBXYWxkb3JmLCAkMzcsODAwCTc3LTY3LTY4JiM4MjEyOzIxMgktNDwvcD4KPHA+SmF5IERvbiBCbGFrZSwgJDI3LDI2MAk3MS02OC03NCYjODIxMjsyMTMJLTM8L3A+CjxwPlJ1c3MgQ29jaHJhbiwgJDI3LDI2MAk3MS02Ni03NiYjODIxMjsyMTMJLTM8L3A+CjxwPlNjb3R0IER1bmxhcCwgJDI3LDI2MAk3Mi03MC03MSYjODIxMjsyMTMJLTM8L3A+CjxwPkRvdWcgR2Fyd29vZCwgJDI3LDI2MAk3MS02OC03NCYjODIxMjsyMTMJLTM8L3A+CjxwPlNjb3R0IE1jQ2Fycm9uLCAkMjcsMjYwCTcxLTcyLTcwJiM4MjEyOzIxMwktMzwvcD4KPHA+VGltIFBldHJvdmljLCAkMjcsMjYwCTY5LTczLTcxJiM4MjEyOzIxMwktMzwvcD4KPHA+R2VuZSBTYXVlcnMsICQyNywyNjAJNjgtNzMtNzImIzgyMTI7MjEzCS0zPC9wPgo8cD5KZXJyeSBTbWl0aCwgJDI3LDI2MAk3NC03Mi02NyYjODIxMjsyMTMJLTM8L3A+CjxwPktpcmsgVHJpcGxldHQsICQyNywyNjAJNzMtNzAtNzAmIzgyMTI7MjEzCS0zPC9wPgo8cD5Ub21teSBBcm1vdXIgSUlJLCAkMTgsOTAwCTY5LTcyLTczJiM4MjEyOzIxNAktMjwvcD4KPHA+RGF2aWQgTWNLZW56aWUsICQxOCw5MDAJNzItNzAtNzImIzgyMTI7MjE0CS0yPC9wPgo8cD5Kb3MmIzIzMzsgTWFyJiMyMzc7YSBPbGF6JiMyMjU7YmFsLCAkMTgsOTAwCTY5LTc1LTcwJiM4MjEyOzIxNAktMjwvcD4KPHA+U3RlcGhlbiBBbWVzLCAkMTUsMzAwCTcxLTcyLTcyJiM4MjEyOzIxNQktMTwvcD4KPHA+T2xpbiBCcm93bmUsICQxNSwzMDAJNzItNzItNzEmIzgyMTI7MjE1CS0xPC9wPgo8cD5DYXJsb3MgRnJhbmNvLCAkMTUsMzAwCTcxLTczLTcxJiM4MjEyOzIxNQktMTwvcD4KPHA+U2FuZHkgTHlsZSwgJDE1LDMwMAk2OS03MC03NiYjODIxMjsyMTUJLTE8L3A+CjxwPkplc3BlciBQYXJuZXZpaywgJDE1LDMwMAk3MC03MS03NCYjODIxMjsyMTUJLTE8L3A+CjxwPktlbiBUYW5pZ2F3YSwgJDE1LDMwMAk3My03Mi03MCYjODIxMjsyMTUJLTE8L3A+CjxwPlN0ZXZlIEpvbmVzLCAkMTIsNjkwCTcyLTcyLTcyJiM4MjEyOzIxNglFPC9wPgo8cD5Kb2V5IFNpbmRlbGFyLCAkMTIsNjkwCTczLTcxLTcyJiM4MjEyOzIxNglFPC9wPgo8cD5CaWxseSBBbmRyYWRlLCAkMTAsMDIwCTc2LTcwLTcxJiM4MjEyOzIxNwkrMTwvcD4KPHA+V29vZHkgQXVzdGluLCAkMTAsMDIwCTc1LTcxLTcxJiM4MjEyOzIxNwkrMTwvcD4KPHA+SmVmZiBCcmVoYXV0LCAkMTAsMDIwCTc2LTY5LTcyJiM4MjEyOzIxNwkrMTwvcD4KPHA+QmFydCBCcnlhbnQsICQxMCwwMjAJNzQtNzMtNzAmIzgyMTI7MjE3CSsxPC9wPgo8cD5EYW4gRm9yc21hbiwgJDEwLDAyMAk3Mi03My03MiYjODIxMjsyMTcJKzE8L3A+CjxwPkdpYmJ5IEdpbGJlcnQgSUlJLCAkMTAsMDIwCTc2LTY5LTcyJiM4MjEyOzIxNwkrMTwvcD4KPHA+TWlrZSBHb29kZXMsICQxMCwwMjAJNzEtNzMtNzMmIzgyMTI7MjE3CSsxPC9wPgo8cD5NLiBBbmdlbCBKaW0mIzIzMztuZXosICQxMCwwMjAJNzItNzMtNzImIzgyMTI7MjE3CSsxPC9wPgo8cD5NYXJrIE8mIzgyMTc7TWVhcmEsICQxMCwwMjAJNzAtNzYtNzEmIzgyMTI7MjE3CSsxJiM4MjE3OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQ3V0IGF0IDEgb3ZlciBwYXIpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5ISUdIIFNDSE9PTDwvcD4KPHA+Qk9ZUyBMQUNST1NTRTwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5HUkVFTiAxNCwgQlJVTlNXSUNLIDM8L3A+CjxwPkdyZWVuCTImIzgxOTU7NCYjODE5NDs0JiM4MTk1OzQmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDsxNCA8L3A+CjxwPkJydW5zd2ljawkwJiM4MTk1OzEmIzgxOTQ7MSYjODE5NTsxJiM4MTk0OyYjODIxMjsmIzgxOTQ7JiM4MTk0OzMgPC9wPgo8cD5Hb2FsczogV2lsbGlhbXMgKEcpIDQsIEkuIFN0ZXJ0eiAoRykgMywgQm9vdGggKEcpIDIsIEV1YmFuayAoQikgMiwgRGF2aXMgKEcpLCBLaW5haXRpcyAoRyksIENsaW5lIChHKSwgT3JhdmVjIChHKSwgTWlsbGVyIChHKSwgU2FsbW9uc2tpIChCKS4gQXNzaXN0czogRS4gU3RlcnR6IChHKSAzLCBEYXZpcyAoRykgMiwgQ2VsbHVyYSAoQikgMiwgS2luYWl0aXMgKEcpLCBJLiBTdHJldHogKEcpLCBTaW1tb25zIChHKS4gU2hvdHMgb24gZ29hbDogR3JlZW4sIDMwLTcuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM6PC9zdHJvbmc+IEJhZGVyIChHKSA0OyBIdW50ZXIgKEIpIDE2LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogR3JlZW4gNC0zOyBCcnVuc3dpY2sgNC01LjwvcD4KPHA+R0lSTFMgTEFDUk9TU0U8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPgo8cD5IVURTT04gMTUsIEhPT1ZFUiA1PC9wPgo8cD5IdWRzb24JMTEmIzgxOTU7NCYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0OzE1IDwvcD4KPHA+SG9vdmVyCTEmIzgxOTU7NCYjODE5NDsmIzgyMTI7ICAmIzgxOTQ7NSA8L3A+CjxwPkdvYWxzOiBTLiBCYXR0aXN0YSAoSFYpIDIsIEJlcmdlcnQgKEhWKSBIYXJjb3VydCAoSFYpLCBNYXNoIChIKSwgUGF0YW5pIChIRCkgMywgSGlua2UgKEhEKSAyLCBUcmF0dG5lciAoSEQpIDIsIFMuUGFsdW1ibyAoSEQpLCBTdGlsZXMgKEhEKSwgTS5QYWx1bWJvIChIRCksIEVkd2FyZHMgKEhEKSwgVmlkbWFyIChIRCksIER1bm5lIChIRCkuIEFzc2lzdHM6IEhhcmNvdXQgKEhWKSwgUGFsdGFuaSAoSEQpIDIsIFZpZG1hciAoSEQpLlJlY29yZHM6IEh1ZHNvbiA0LTA7IEhvb3ZlciA1LTEuPC9wPgo8cD5MYXRlIEZyaWRheTwvcD4KPHA+TkVXIEFMQkFOWSAxMiwgSkFDS1NPTiA5PC9wPgo8cD5KYWNrc29uCTEmIzgxOTU7OCYjODE5NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0OyYjODE5NDs5IDwvcD4KPHA+TmV3IEFsYmFueQk5JiM4MTk1OzMmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDsxMiA8L3A+CjxwPkdvYWxzOiBQYXR0b24gKEopIDQsIFRpcm1vbmlhIChKKSAyLCBXb29kaGFtcyAoSikgMiwgTGFpciAoSikuIEFzc2lzdHM6IExhaXIgKEopIDMsIFdvb2RoYW1zIChKKS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczo8L3N0cm9uZz4gTWVycmlsbCAoSikgNi4gSlYgU2NvcmU6IE5ldyBBbGJhbnksIDEyLTEuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBKYWNrc29uIDQtMjsgTmV3IEFsYmFueSA5LTAuPC9wPgo8cD5CT1lTIFRSQUNLICZhbXA7IEZJRUxEPC9wPgo8cD4yMDE4IEJVTExET0cgSU5WSVRBVElPTkFMPC9wPgo8cD4oQXQgUmVpZCBNZW1vcmlhbCBTdGFkaXVtLCBFYXN0IFBhbGVzdGluZSk8L3A+CjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gTWNEb25hbGQgOTQ7IDIuIFBvbGFuZCBTZW1pbmFyeSA2OTsgMy4gS2luc21hbiBCYWRnZXIgNDk7IDQuIExvcmRzdG93biA0NTsgNS4gQnJvb2tmaWVsZCA0NDsgNi4gV2VzdCBCcmFuY2ggNDI7IDcuIENhbnRvbiBDYXRob2xpYyBDZW50cmFsIDQwOyA4LiBNaW5lcmFsIFJpZGdlIDM5OyA5LiBSb290c3Rvd24gMjk7IDEwLiBZb3VuZ3N0b3duIENhcmRpbmFsIE1vb25leSAyMzsgMTEuIEh1YmJhcmQgMjI7IDExLiBZb3VuZ3N0b3duIFVyc3VsaW5lIDIyOyAxMy4gU291dGhlcm4gTG9jYWwgMTU7IDEzLiBCZWF2ZXIgMTU7IDEzLiBDb2x1bWJpYW5hIDE1OyAxNi4gVmllbm5hIE1hdGhld3MgMTM7IDE3LiBTdHJ1dGhlcnMgMTI7IDE4LiBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgMTE7IDE5LiBMaXNib24gRGF2aWQgQW5kZXJzb24gMTA7IDIwLiBFYXN0IFBhbGVzdGluZSA3OyAyMC4gTGVldG9uaWEgNzsgMjIuIExvd2VsbHZpbGxlIDEuPC9wPgo8cD5JbmRpdmlkdWFsIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ29sd2VsbCAoQnJvb2tmaWVsZCkgMTE6MzYuIDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDb2x3ZWxsIChCcm9va2ZpZWxkKSAyMy4wMS4gPHN0cm9uZz40MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEFsbWFzeSAoUG9sYW5kIFNlbWluYXJ5KSA1MS43Mi4gPHN0cm9uZz44MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJhYmlrIChVcnN1bGluZSkgMjowNC43NS4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRG9taXRyb3ZpY2ggKE1jRG9uYWxkKSA0OjQ4LjAzLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBCcm93biAoQ2F0aG9saWMgQ2VudHJhbCkgMTA6MjYuOTYuIDxzdHJvbmc+MTEwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFNtaXRoIChNYXR0aGV3cykgMTYuMjYuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIERldmluIE1vb3JlIChCYWRnZXIpIDQxLjg5LiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gU2xvYW4gKFNvdXRoZXJuIExvYykgMjEtMDMuNTAuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTdHJva2VzIChEYXZpZCBBbmRlcnNvbikgNi0wNi4wMC4gPHN0cm9uZz5TaG90IFB1dDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ2hpY2xvd2UgKE1pbmVyYWwgUmlkZ2UpIDUwLTA2LiA8c3Ryb25nPkRpc2N1czo8L3N0cm9uZz4gMS4gR3JheSAoTWNEb25hbGQpIDE0OC0wOS4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJyb29rZmllbGQgKEdpYnNvbiwgQmVsbCwgQ2xhcmssIENvbHdlbGwpIDQ1LjA1LiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gUG9sYW5kIFNlbWluYXJ5IChBbG1hc3ksIFJvYXJ0eSwgRmFiaWFuLCBGcmVkZXJpY2spIDE6MzIuOTYuIDEsPHN0cm9uZz42MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIExvcmRzdG93biAoSm9uZXMsIEJleWFoLCBSb21haW4sIEQmIzgyMTc7QW1pY28pIDM6MzcuNjEuIDMsPHN0cm9uZz4yMDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1jRG9uYWxkIChEb21pdHJvdmljaCwgUnVwZSwgU3ltYm9saWssIERpY2tlcnNvbikgODozOS41OS4gPC9wPgo8cD5PUlJWSUxMRSBJTlZJVEFUSU9OQUw8L3A+CjxwPihBdCBSZWQgUmlkZXIgU3RhZGl1bSwgT3JydmlsbGUpPC9wPgo8cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIFRyaXdheSAxNDE7IDIuIE9ycnZpbGxlIDEwODsgMy4gV29vc3RlciAxMDY7IDQuIE1hcGxlIEhlaWdodHMgOTQ7IDUuIE5vcndheW5lIDkwOyA2LiBEYWx0b24gNjk7IDcuIFdheW5lZGFsZSAyNTsgOC4gQWtyb24gTm9ydGggOCAuPC9wPgo8cD5JbmRpdmlkdWFsIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gQWxmb3JkIChOb3J3YXluZSkgMTAuOS4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEFsZm9yZCAoTm9yd2F5bmUpIDIyLjcuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTdGlrYSAoTm9yd2F5bmUpIDUxLjkuIDxzdHJvbmc+ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBXaWxzb24gKFdvb3N0ZXIpIDI6MDIuNi4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWljaGVscyAoVHJpd2F5KSA0OjQyLjguIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtpcmticmlkZSAoT3JydmlsbGUpIDEwOjQwLjQuIDxzdHJvbmc+MTEwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFN1cHBhbiAoT3JydmlsbGUpIDE2LjQuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJhY2htYW4gKFdvb3N0ZXIpIDQyLjMuIDxzdHJvbmc+TG9uZyBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBIYXJwZXIgKFdvb3N0ZXIpIDIxLTA4LiA8c3Ryb25nPkhpZ2gganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS5IYXJwZXIgKFdvb3N0ZXIpIDYtMDIuIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIEF1YmxlIChPcnJ2aWxsZSkgNDgtMDAuIDxzdHJvbmc+RGlzY3VzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBHb29kIChEYWx0b24pIDE0MC0wMC4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1hcGxlIEhlaWdodHMgKEJhdGVzLCBBYnJhbXMsIFRob21hcywgUGV0dHVzKSA0NC4wLiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWFwbGUgSGVpZ2h0cyAoUGV0dHVzLCBBYnJhbXMsIEJhdGVzLCBGb3gpIDE6MzEuNi4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTm9yd2F5bmUgKFN1bGxpdmFuLCBNdXJyYXksIFN0aWthLCBBbGZvcmQpIDM6MzUuNC4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gVHJpd2F5IChNaWNoZWxzLCBNaWxsZXIsIFNwZWljaGVyLCBCZXJuYWRpbmUpIDg6NDIuMC4gPHN0cm9uZz5Qb2xlIHZhdWx0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBaaW1tZXJtYW4gKE9ycnZpbGxlKSAxMi0wNi48L3A+CjxwPkdJUkxTIFRSQUNLICZhbXA7IEZJRUxEPC9wPgo8cD4yMDE4IEJVTExET0cgSU5WSVRBVElPTkFMPC9wPgo8cD4oQXQgUmVpZCBNZW1vcmlhbCBTdGFkaXVtLCBFYXN0IFBhbGVzdGluZSk8L3A+CjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gTWNEb25hbGQgMTI5OyAyLiBQb2xhbmQgU2VtaW5hcnkgMTEwOyAzLiBFYXN0ICBQYWxlc3RpbmUgNTk7IDQuIEtpbnNtYW4gQmFkZ2VyIDQ0LjUwOyA1LiBSb290c3Rvd24gOyA2LiBDb2x1bWJpYW5hOyA3LiBCZWF2ZXIgMzY7IDguIFZpZW5uYSBNYXR0aGV3cyAyNjsgOS4gV2VpciAyNjsgMTAuIENhbnRvbiBDYXRob2xpYyBDZW50cmFsIDI0OyAxMS4gV2VzdCBCcmFuY2ggMjMuNTA7IDEyLiBMb3Jkc3Rvd24gMTU7IDEzLiBNaW5lcmFsIFJpZGdlIDEzOyAxNC4gU3RydXRoZXJzIDExOyAxNS4gV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIDEwOyAxNi4gSHViYmFyZCA2OyAxNy4gTGlzYm9uIERhdmlkIEFuZGVyc29uIDQ7IDE4LiBCcm9va2ZpZWxkIDMuNTA7IDE5LiBZb3VuZ3N0b3duIE1vb25leSAzOyAxOS4gWW91bmdzdG93biBVcnN1bGluZSAzOyAyMS4gTGVldG9uaWEgMiAuPC9wPgo8cD5JbmRpdmlkdWFsIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gTXVzb2xpbm8gKFBvbGFuZCBTZW1pbmFyeSkgMTMuMTYuIDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNdW9saW5vIChQb2xhbmQgU2VtaW5hcnkpIDI2Ljk1LiA8c3Ryb25nPjQwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRm9kb3IgKFdlaXIpIDE6MDAuNjguIDxzdHJvbmc+ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDdW5uaWdoYW0gKEVhc3QgUGFsZXN0aW5lKSAyOjI3LjU5LiA8c3Ryb25nPjEsNjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNaXRjaGVsbCAoTWNEb25hbGQpIDU6MjEuNjYuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFN0YW5ob3BlIChCYWRnZXIpIDEyOjAzLjkwLiA8c3Ryb25nPjEwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBLaW5zZXkgKEJlYXZlcikgMTYuNjQuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEhhbGwgKENvbHVtYmlhbmEpIDU0Ljg4LiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gS29zY28gKFBvbGFuZCBTZW1pbmFyeSkgMTYtMDIuMjUuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBUcmlja2VyIChCYWRnZXIpIDUtMDAuIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1pbGxlciAoTWF0dGhld3MpIDM1LTA0LjI1LiA8c3Ryb25nPkRpc2N1czo8L3N0cm9uZz4gMS4gTG92YXMgKE1jRG9uYWxkKSAxMTAtMDUuIDxzdHJvbmc+NDAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBSb290c3Rvd24gKENyZW1lYW5zLCBEcmFnbywgV2FzaGluZ3RvbiwgSGFobikgNTIuMjcuIDxzdHJvbmc+ODAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNY0RvbmFsZCAoRG9taXRyb3ZpY2gsIE1hdGlnLCBQZXJyeSwgU3RhbXApIDE6NTAuMzkuIDEsPHN0cm9uZz42MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1jRG9uYWxkIChKb25lcywgUGVycnksIE1pdGNoZWxsLCBTdGFtcCkgNDoxNi41My4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWNEb25hbGQgKE1hcnRpbmVsbGksIE1pdGNoZWxsLCBXb2xmb3JkLCBKb25lcykgMTA6MTMuNTMuIDwvcD4KPHA+T1JSVklMTEUgSU5WSVRBVElPTkFMPC9wPgo8cD4oQXQgUmVkIFJpZGVyIFN0YWRpdW0sIE9ycnZpbGxlKTwvcD4KPHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBPcnJ2aWxsZSAxNjQuNTA7IDIuIFdvb3N0ZXIgMTIyLjUwOyAzLiBOb3J3YXluZSAgMTA3OyA0LiBXYXluZWRhbGUgODE7IDUuIE1hcGxlIEh0cy4gIDc1OyA2LiBUcml3YXkgMzY7IDcuIERhbHRvbiAzNTsgOC4gQWtyb24gTm9ydGggMjAuPC9wPgo8cD5JbmRpdmlkdWFsIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gU3R1ZGVyIChOb3J3YXluZSkgMTIuNi4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEFuZ2VsIChNYXBsZSBIZWlnaHRzKSAyNy4yLiA8c3Ryb25nPjQwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gSGFsZSAoTWFwbGUgSGVpZ2h0cykgMTowMC40LiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gSGFtc2hlciAoT3JydmlsbGUpIDI6MjcuNy4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gTmFjY2kgKFdvb3N0ZXIpIDU6NDIuMi4gMyw8c3Ryb25nPjIwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gTmFjY2kgKFdvb3N0ZXIpIDEyOjMxLjcuIDxzdHJvbmc+MTAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEVieSAoT3JydmlsbGUpIDE1LjAuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFBldGVycyAoTWFwbGUgSGVpZ2h0cykgNDguMi4gPHN0cm9uZz5Mb25nIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJpc2hvcCAoTm9yd2F5bmUpIDE2LTA3LiA8c3Ryb25nPkhpZ2gganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gSWNlIChXYXluZWRhbGUpIDQtMTAuIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIENhcnBlbnRlciAoT3JydmlsbGUpIDM3LTA0LjUwLiA8c3Ryb25nPkRpc2N1czo8L3N0cm9uZz4gMS4gSGVyc2hiZXJnZXIgKFdheW5lZGFsZSkgMTMwLTA0LiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTm9yd2F5bmUgKFN1bGxpdmFuLCBCaXNob3AsIFN0dWRlciwgTWF4d2VsbCkgNTIuMC4gPHN0cm9uZz44MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1hcGxlIEhlaWdodCAoSGFsZSwgQW5nZWwsIFBldGVycywgUm9kZ2VycykgMTo0NS40LiAxLDxzdHJvbmc+NjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNYXBsZSBIZWlnaHRzIChKYWNrc29uLCBIYWxlLCBSb2RnZXJzLCBBbmdlbCkgNDoxMi4yLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBPcnJ2aWxsZSAoS2lubmFpcmQsIFBsdW1sZXksIE0uIEhhbXNoZXIsIFMuIEhhbXNoZXIpIDEwOjIzLjMuIDxzdHJvbmc+UG9sZSB2YXVsdDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWJ5IChPcnJ2aWxsZSkgMTEtMDYuPC9wPgo=