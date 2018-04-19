You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBZT1JLCS0xOTMJVG9yb250bwkrMTc4PC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQJLTEyMAlhdCBCQUxUSU1PUkUJKzExMDwvcD4KPHA+YXQgREVUUlQgKEdhbWUgMSkJLTEyMQlLYW5zYXMgQ2l0eQkrMTExPC9wPgo8cD5hdCBERVRSVCAoR2FtZSAxKQktMTA1CUthbnNhcyBDaXR5CS0xMDU8L3A+CjxwPmF0IFRBTVBBIEJBWQktMTE0CU1pbm5lc290YQkrMTA0PC9wPgo8cD5hdCBURVhBUwktMTA3CVNlYXR0bGUJLTEwMzwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwkgT0ZGCUhvdXN0b24JT0ZGPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JLTEzOAlhdCBPQUtMQU5ECSsxMjg8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBQSElMQURFTFBISUEJLTEwNQlQaXR0c2J1cmdoCS0xMDU8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCS0xNTgJYXQgQVRMQU5UQQkrMTQ4PC9wPgo8cD5hdCBNSUxXQVVLRUUJLTE1NwlNaWFtaQkrMTQ3PC9wPgo8cD5hdCBTVC4gTE9VSVMJLTE3NglDaW5jaW5uYXRpCSsxNjQ8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JLTExMQlhdCBDT0xPUkFETwkrMTAxPC9wPgo8cD5hdCBBUklaT05BCS0xNDAJU2FuIERpZWdvCSsxMzA8L3A+CjxwPmF0IExvcyBBbmdlbGVzCS0xMzQJV2FzaGluZ3RvbgkrMTI0PC9wPgo8cD5JbnRlcmxlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBMQSBBTkdFTFMJLTEzNAlTYW4gRnJhbmNpc2NvCSsxMjQ8L3A+CjxwPk5CQTwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5hdCBJTkRJQU5BCTEJKDIwOSkJQ2xldmVsYW5kPC9wPgo8cD5hdCBXQVNISU5HVE9OCTEmIzE4OTsJKDIxOCkJVG9yb250bzwvcD4KPHA+YXQgTUlMV0FVS0VFCTYJKDIwMykJQm9zdG9uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk0JiMxODk7CSgyMTQpCWF0IE1JTk5FU09UQTwvcD4KPHA+YXQgVVRBSAk0CSgyMDcpCU9rbGFob21hIENpdHk8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IFBJVFRTQlVSR0gJLTIzNQlQaGlsYWRlbHBoaWEJKzIxNTwvcD4KPHA+YXQgTkFTSFZJTExFCS0zMzUJQ29sb3JhZG8JKzMwNTwvcD4KPHA+YXQgV0lOTklQRUcJLTIxNQlNaW5uZXNvdGEJKzE5NTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IFRBTVBBIEJBWQktMjM1CU5ldyBKZXJzZXkJKzIxNTwvcD4KPHA+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CT1NUT04gUkVEIFNPWCAmIzgyMTI7IFNlbnQgTEhQIEJvYmJ5IFBveW5lciBvbiBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQgdG8gUG9ydGxhbmQgKElMKS48L3A+CjxwPkNMRVZFTEFORCBJTkRJQU5TICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgT0YgR3JlZyBBbGxlbiB0byBDb2x1bWJ1cyAoSUwpLjwvcD4KPHA+REVUUk9JVCBUSUdFUlMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBMSFAgQ2hhZCBCZWxsIHRvIFRvbGVkbyAoSUwpLjwvcD4KPHA+S0FOU0FTIENJVFkgUk9ZQUxTICYjODIxMjsgU2VudCBDIFNhbHZhZG9yIFBlcmV6IG9uIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudCB0byBPbWFoYSAoUENMKS48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIFlBTktFRVMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIEx1aXMgQ2Vzc2Egb24gdGhlIDEwLWRheSBETCwgcmV0cm9hY3RpdmUgdG8gQXByaWwgMTguIFJlaW5zdGF0ZWQgTEhQIENDIFNhYmF0aGlhIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC48L3A+CjxwPk9BS0xBTkQgQVRITEVUSUNTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIExvdSBUcml2aW5vIHRvIE5hc2h2aWxsZSAoUENMKS48L3A+CjxwPlRFWEFTIFJBTkdFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgT0YgSnVsaW8gUGFibG8gTWFydGluZXogYXMgYW4gaW50ZXJuYXRpb25hbCBmcmVlIGFnZW50LiBTZW50IE9GIERlbGlubyBEZVNoaWVsZHMgdG8gRnJpc2NvIChUZXhhcykgb24gcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPlRPUk9OVE8gQkxVRSBKQVlTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgQ0YgRGFsdG9uIFBvbXBleSBhbmQgQ0YgQW50aG9ueSBBbGZvcmQgdG8gQnVmZmFsbyAoSUwpLiBSZWFzc2lnbmVkIENGIEFudGhvbnkgQWxmb3JkIHRvIHRoZSBtaW5vciBsZWFndWVzLjwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5BVExBTlRBIEJSQVZFUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgTEYgTGFuZSBBZGFtcyBmb3IgYXNzaWdubWVudC4gUmVjYWxsZWQgUkhQIE1hdHQgV2lzbGVyIGZyb20gR3dpbm5ldHQgKElMKS48L3A+CjxwPkNJTkNJTk5BVEkgUkVEUyAmIzgyMTI7IEZpcmVkIG1hbmFnZXIgQnJ5YW4gUHJpY2UgYW5kIHBpdGNoaW5nIGNvYWNoIE1hY2sgSmVua2lucy4gTmFtZWQgSmltIFJpZ2dsZW1hbiBpbnRlcmltIG1hbmFnZXIuIFByb21vdGVkIExvdWlzdmlsbGUgKElMKSBtYW5hZ2VyIFBhdCBLZWxseSB0byBpbnRlcmltIGJlbmNoIGNvYWNoIGFuZCBQZW5zYWNvbGEgKFNMKSBwaXRjaGluZyBjb2FjaCBEYW5ueSBEYXJ3aW4gdG8gaW50ZXJpbSBwaXRjaGluZyBjb2FjaC48L3A+CjxwPk1JQU1JIE1BUkxJTlMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgTEhQIENocmlzIE8mIzgyMTc7R3JhZHkgb24gdGhlIDEwLWRheSBETCwgcmV0cm9hY3RpdmUgdG8gQXByaWwgMTcuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBNZXJhbmR5IEdvbnphbGV6IGZyb20gSmFja3NvbnZpbGxlIChTTCkuIFNlbnQgM0IgTWFydGluIFByYWRvIG9uIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudCB0byBKdXBpdGVyIChGU0wpLjwvcD4KPHA+U1QuIExPVUlTIENBUkRJTkFMUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIE9GIFR5bGVyIE8mIzgyMTc7TmVpbGwgZnJvbSBNZW1waGlzIChQQ0wpLiBPcHRpb25lZCBSSFAgSm9obiBCcmViYmlhIHRvIE1lbXBoaXMuPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5ORkwgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBEci4gTmljaG9sYXMgVGhlb2RvcmUgY2hhaXJtYW4gb2YgdGhlIE5GTCBoZWFkLCBuZWNrIGFuZCBzcGluZSBjb21taXR0ZWUuPC9wPgo8cD5BUklaT05BIENBUkRJTkFMUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBDQiBNYXJjdXMgV2lsbGlhbXMgdG8gYSBvbmUteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkNISUNBR08gQkVBUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgV1IgTWFybG9uIEJyb3duIGFuZCBERSBOaWNrIFdpbGxpYW1zLiBXYWl2ZWQgV1IgTWVrYWxlIE1jS2F5LjwvcD4KPHA+Q0xFVkVMQU5EIEJST1dOUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBETCBKYW1pZSBNZWRlci48L3A+CjxwPkRFVFJPSVQgTElPTlMgJiM4MjEyOyBXYWl2ZWQgQ0IgQWRhaXJpdXMgQmFybmVzLjwvcD4KPHA+TUlBTUkgRE9MUEhJTlMgJiM4MjEyOyBSZS1zaWduZWQgT1QgVmVybm9uIENhcmV5LCBXUiBDaHJpcyBDaGFtYmVycywgREUgSmVmZiBDcm9zcywgTEItREUgQS5KLiBEdWhlLCBQIEJyYW5kb24gRmllbGRzIGFuZCBEVCBQYXVsIFNvbGlhaSB0byBvbmUtZGF5IGNvbnRyYWN0cywgaW4gb3JkZXIgdG8gb2ZmaWNpYWxseSByZXRpcmUgYXMgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgRG9scGhpbnMuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBHSUFOVFMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBXUiBCcmFuZG9uIE1hcnNoYWxsLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5OSEwgJiM4MjEyOyBTdXNwZW5kZWQgTmFzaHZpbGxlIEYgUnlhbiBIYXJ0bWFuIG9uZSBnYW1lIGZvciBhbiBpbGxlZ2FsIGNoZWNrIHRvIHRoZSBoZWFkIG9mIENvbG9yYWRvJiM4MjE3O3MgQ2FybCBTb2RlcmJlcmcuPC9wPgo8cD5DQVJPTElOQSBIVVJSSUNBTkVTICYjODIxMjsgTmFtZWQgUGF1bCBLcmVwZWxrYSB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBob2NrZXkgb3BlcmF0aW9ucy48L3A+CjxwPlRBTVBBIEJBWSBMSUdIVE5JTkcgJiM4MjEyOyBSZWFzc2lnbmVkIEYgTWF0dGhldyBQZWNhIHRvIFN5cmFjdXNlIChBSEwpLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRTwvcD4KPHA+S0FOU0FTIFNUQVRFICYjODIxMjsgQW5ub3VuY2VkIG1lbiYjODIxNztzIHNvcGhvbW9yZSBiYXNrZXRiYWxsIEcgQnJpYW4gUGF0cmljayB3aWxsIHRyYW5zZmVyLjwvcD4KPHA+TkVXIE1FWElDTyAmIzgyMTI7IEdyYW50ZWQgdGhlIHJlbGVhc2Ugb2YganVuaW9yIEcgQ2hyaXMgTWNOZWFsIGZyb20gdGhlIG1lbiYjODIxNztzIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbS48L3A+CjxwPkdPTEY8L3A+CjxwPlBHQSBUT1VSPC9wPgo8cD5UZXhhcyBPcGVuIDwvcD4KPHA+KEF0IFRQQyBTYW4gQW50b25pbyAoT2FrcyBDb3Vyc2UpLCBTYW4gQW50b25pby4gUHVyc2U6ICQ2LjIgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNyw0MzU7IFBhciA3Mik8L3A+CjxwPkZpcnN0IFJvdW5kPC9wPgo8cD5HcmF5c29uIE11cnJheQkzNS0zMiYjODIxMjs2NwktNTwvcD4KPHA+Q2hlc3NvbiBIYWRsZXkJMzMtMzUmIzgyMTI7NjgJLTQ8L3A+CjxwPkJpbGx5IEhvcnNjaGVsCTMzLTM1JiM4MjEyOzY4CS00PC9wPgo8cD5SeWFuIE1vb3JlCTM0LTM0JiM4MjEyOzY4CS00PC9wPgo8cD5LZWVnYW4gQnJhZGxleQkzNC0zNCYjODIxMjs2OAktNDwvcD4KPHA+TWF0dCBBdGtpbnMJMzUtMzMmIzgyMTI7NjgJLTQ8L3A+CjxwPkFuZHJldyBMYW5kcnkJMzYtMzMmIzgyMTI7NjkJLTM8L3A+CjxwPkpvbiBDdXJyYW4JMzMtMzYmIzgyMTI7NjkJLTM8L3A+CjxwPlJvYmVydG8gRCYjMjM3O2F6CTM2LTMzJiM4MjEyOzY5CS0zPC9wPgo8cD5IYXJyaXMgRW5nbGlzaAkzNC0zNSYjODIxMjs2OQktMzwvcD4KPHA+Sm9zaHVhIENyZWVsCTMyLTM3JiM4MjEyOzY5CS0zPC9wPgo8cD5CcmVuZGFuIFN0ZWVsZQkzNi0zNCYjODIxMjs3MAktMjwvcD4KPHA+QnJhbmR0IFNuZWRla2VyCTM1LTM1JiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5OaWNrIFdhdG5leQkzNS0zNSYjODIxMjs3MAktMjwvcD4KPHA+QWJyYWhhbSBBbmNlcgkzNy0zMyYjODIxMjs3MAktMjwvcD4KPHA+S2VpdGggTWl0Y2hlbGwJMzQtMzYmIzgyMTI7NzAJLTI8L3A+CjxwPlphY2ggSm9obnNvbgkzOC0zMiYjODIxMjs3MAktMjwvcD4KPHA+QXVzdGluIENvb2sJMzUtMzUmIzgyMTI7NzAJLTI8L3A+CjxwPkRhdmlkIEhlYXJuCTM1LTM1JiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5Db3JleSBDb25uZXJzCTMzLTM3JiM4MjEyOzcwCS0yPC9wPgo8cD5CZWF1IEhvc3NsZXIJMzctMzQmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPlNhbmdtb29uIEJhZQkzNi0zNSYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+QWFyb24gQmFkZGVsZXkJMzctMzQmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPkppbW15IFdhbGtlcgkzNi0zNSYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+QnJpYW4gU3R1YXJkCTM0LTM3JiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5PbGxpZSBTY2huaWVkZXJqYW5zCTM4LTMzJiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5SeWFuIFBhbG1lcgkzNi0zNSYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+TWF0dCBLdWNoYXIJMzUtMzYmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPlNpIFdvbyBLaW0JMzYtMzUmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPkppbSBGdXJ5awkzNi0zNSYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+UGF1bCBNY0Nvbm5lbGwJMzQtMzcmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPkJlbiBTaWx2ZXJtYW4JMzYtMzUmIzgyMTI7NzEJLTE8L3A+CjxwPlplY2hlbmcgRG91CTM1LTM2JiM4MjEyOzcxCS0xPC9wPgo8cD5BZGFtIFNjaGVuawkzNS0zNiYjODIxMjs3MQktMTwvcD4KPHA+Sm9obnNvbiBXYWduZXIJMzctMzUmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+UmljaHkgV2VyZW5za2kJMzktMzMmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBUaG9tcHNvbgkzNi0zNiYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5CcmFuZG9uIEhhcmtpbnMJMzQtMzgmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+TWF0dCBKb25lcwkzOC0zNCYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5QYXQgUGVyZXoJMzYtMzYmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+S2V2aW4gQ2hhcHBlbGwJMzUtMzcmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+R3JhZW1lIE1jRG93ZWxsCTM4LTM0JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPlZhdWdobiBUYXlsb3IJMzUtMzcmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+SHVkc29uIFN3YWZmb3JkCTM4LTM0JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPkJyaWNlIEdhcm5ldHQJMzgtMzQmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+TWFja2VuemllIEh1Z2hlcwkzNi0zNiYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5NYXR0IEV2ZXJ5CTMyLTQwJiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPlNlYW4gTyYjODIxNztIYWlyCTM4LTM0JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPkx1a2UgTGlzdAkzNy0zNSYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5EeWxhbiBGcml0dGVsbGkJMzctMzUmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+QmVuIENyYW5lCTM2LTM2JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPktldmluIFR3YXkJMzgtMzQmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+Q2hhcmxleSBIb2ZmbWFuCTM2LTM2JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPlJvZCBQYW1wbGluZwkzNi0zNiYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5SeWFuIEFybW91cgkzNS0zNyYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gS2F5bWVyCTM4LTM0JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPkJpbGx5IEh1cmxleSBJSUkJMzQtMzgmIzgyMTI7NzIJRTwvcD4KPHA+Si5KLiBTcGF1bgkzNy0zNSYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5DYW1lcm9uIENoYW1wCTM2LTM2JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPkRlbm55IE1jQ2FydGh5CTM3LTM1JiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPkV0aGFuIFRyYWN5CTQwLTMyJiM4MjEyOzcyCUU8L3A+CjxwPkpvYXF1aW4gTmllbWFubgkzNS0zNyYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5KLlQuIFBvc3RvbgkzNy0zNSYjODIxMjs3MglFPC9wPgo8cD5Ucm95IE1lcnJpdHQJMzctMzYmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkouQi4gSG9sbWVzCTM5LTM0JiM4MjEyOzczCSsxPC9wPgo8cD5GYWJpJiMyMjU7biBHJiMyNDM7bWV6CTM3LTM2JiM4MjEyOzczCSsxPC9wPgo8cD5Fcm5pZSBFbHMJMzYtMzcmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkdlb2ZmIE9naWx2eQkzMi00MSYjODIxMjs3MwkrMTwvcD4KPHA+Umlja3kgQmFybmVzCTM4LTM1JiM4MjEyOzczCSsxPC9wPgo8cD5SZXRpZWYgR29vc2VuCTM3LTM2JiM4MjEyOzczCSsxPC9wPgo8cD5BbmRyZXcgUHV0bmFtCTM5LTM0JiM4MjEyOzczCSsxPC9wPgo8cD5TYW0gUnlkZXIJMzYtMzcmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPlN0ZXZlIFdoZWF0Y3JvZnQJMzUtMzgmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkJlbiBNYXJ0aW4JMzYtMzcmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkpvbmF0aGFuIEJ5cmQJMzctMzYmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkNocmlzIEtpcmsJMzctMzYmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkJpbGwgSGFhcwkzNi0zNyYjODIxMjs3MwkrMTwvcD4KPHA+Sy5KLiBDaG9pCTM3LTM2JiM4MjEyOzczCSsxPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gTGFpcmQJMzctMzYmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkh1bnRlciBNYWhhbgkzNS0zOCYjODIxMjs3MwkrMTwvcD4KPHA+WmFjIEJsYWlyCTM2LTM3JiM4MjEyOzczCSsxPC9wPgo8cD5TdGV2ZSBNYXJpbm8JMzUtMzgmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkFuZHJldyBZdW4JMzctMzYmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPlR5bGVyIER1bmNhbgkzOC0zNSYjODIxMjs3MwkrMTwvcD4KPHA+Sm9uYXRoYW4gUmFuZG9scGgJMzYtMzcmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPkt5bGUgVGhvbXBzb24JMzgtMzUmIzgyMTI7NzMJKzE8L3A+CjxwPktldmluIFN0cmVlbG1hbgkzOC0zNiYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+QnJpYW4gR2F5CTM4LTM2JiM4MjEyOzc0CSsyPC9wPgo8cD5EYW5pZWwgU3VtbWVyaGF5cwkzOC0zNiYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+Sm9obiBTZW5kZW4JMzctMzcmIzgyMTI7NzQJKzI8L3A+CjxwPlNjb3R0IFBpZXJjeQkzOC0zNiYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+VG9tIExvdmVsYWR5CTM3LTM3JiM4MjEyOzc0CSsyPC9wPgo8cD5DdXJ0aXMgUmVlZAkzOC0zNiYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+VHJveSBNYXR0ZXNvbgkzOC0zNiYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+QnJvbnNvbiBCdXJnb29uCTM3LTM3JiM4MjEyOzc0CSsyPC9wPgo8cD5OaWNob2xhcyBMaW5kaGVpbQkzOS0zNSYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+Sm9lbCBEYWhtZW4JMzktMzUmIzgyMTI7NzQJKzI8L3A+CjxwPkplc3NlIERyb2VtZXIJMzctMzcmIzgyMTI7NzQJKzI8L3A+CjxwPkNhbWVyb24gVHJpbmdhbGUJMzctMzcmIzgyMTI7NzQJKzI8L3A+CjxwPlNlcmdpbyBHYXJjaWEJMzctMzcmIzgyMTI7NzQJKzI8L3A+CjxwPlN0ZXdhcnQgQ2luawkzNC00MCYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+UnVzc2VsbCBLbm94CTM5LTM1JiM4MjEyOzc0CSsyPC9wPgo8cD5IYXJvbGQgVmFybmVyIElJSQkzNy0zNyYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+SmFzb24gS29rcmFrCTM5LTM1JiM4MjEyOzc0CSsyPC9wPgo8cD5KdWxpYW4gU3VyaQk0MS0zMyYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+VHJleSBNdWxsaW5heAkzNS0zOSYjODIxMjs3NAkrMjwvcD4KPHA+Q2FtZXJvbiBQZXJjeQkzNi0zOSYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+UGV0ZXIgVWlobGVpbgkzNS00MCYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+TWFydGluIEZsb3JlcwkzOC0zNyYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+WGFuZGVyIFNjaGF1ZmZlbGUJMzctMzgmIzgyMTI7NzUJKzM8L3A+CjxwPkFkYW0gU2NvdHQJMzctMzgmIzgyMTI7NzUJKzM8L3A+CjxwPlNoYXduIFN0ZWZhbmkJMzYtMzkmIzgyMTI7NzUJKzM8L3A+CjxwPlBhdHJpY2sgUm9kZ2VycwkzNy0zOCYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+VG9tIEhvZ2UJMzgtMzcmIzgyMTI7NzUJKzM8L3A+CjxwPk5hdGUgTGFzaGxleQk0MC0zNSYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+Q29ucmFkIFNoaW5kbGVyCTM5LTM2JiM4MjEyOzc1CSszPC9wPgo8cD5Sb2IgT3BwZW5oZWltCTQwLTM1JiM4MjEyOzc1CSszPC9wPgo8cD5Eb21pbmljIEJvenplbGxpCTM5LTM2JiM4MjEyOzc1CSszPC9wPgo8cD5KYW1pZSBMb3ZlbWFyawkzNy0zOCYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+Sm9obiBIdWgJMzctMzgmIzgyMTI7NzUJKzM8L3A+CjxwPlBldGVyIE1hbG5hdGkJMzYtMzkmIzgyMTI7NzUJKzM8L3A+CjxwPkRhdmlkIExpbmdtZXJ0aAkzNy0zOCYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+V2VzbGV5IEJyeWFuCTM2LTM5JiM4MjEyOzc1CSszPC9wPgo8cD5UYWxvciBHb29jaAkzOS0zNiYjODIxMjs3NQkrMzwvcD4KPHA+QnJldHQgU3RlZ21haWVyCTM5LTM2JiM4MjEyOzc1CSszPC9wPgo8cD5BbmlyYmFuIExhaGlyaQkzOS0zNyYjODIxMjs3NgkrNDwvcD4KPHA+Sm9obiBQZXRlcnNvbgkzNy0zOSYjODIxMjs3NgkrNDwvcD4KPHA+RGFubnkgTGVlCTQxLTM1JiM4MjEyOzc2CSs0PC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gUGlsbGVyCTM5LTM3JiM4MjEyOzc2CSs0PC9wPgo8cD5TdGVwaGFuIEphZWdlcgk0MC0zNiYjODIxMjs3NgkrNDwvcD4KPHA+U2h1YmhhbmthciBTaGFybWEJMzctMzkmIzgyMTI7NzYJKzQ8L3A+CjxwPk5pY2sgVGF5bG9yCTQyLTM0JiM4MjEyOzc2CSs0PC9wPgo8cD5TdW5nIEthbmcJNDAtMzYmIzgyMTI7NzYJKzQ8L3A+CjxwPlNlYW11cyBQb3dlcgkzOS0zNyYjODIxMjs3NgkrNDwvcD4KPHA+R3JlZyBDaGFsbWVycwk0MC0zNyYjODIxMjs3NwkrNTwvcD4KPHA+WGluanVuIFpoYW5nCTM5LTM4JiM4MjEyOzc3CSs1PC9wPgo8cD5NaWNoYWVsIEtpbQkzOC0zOSYjODIxMjs3NwkrNTwvcD4KPHA+S2V2aW4gTmEJMzktMzgmIzgyMTI7NzcJKzU8L3A+CjxwPlNjb3R0IEJyb3duCTM5LTM4JiM4MjEyOzc3CSs1PC9wPgo8cD5DaGFkIENhbXBiZWxsCTQxLTM2JiM4MjEyOzc3CSs1PC9wPgo8cD5QR0EgVE9VUiBDSEFNUElPTlM8L3A+CjxwPkJhc3MgUHJvIFNob3BzIExlZ2VuZHMgb2YgR29sZiA8L3A+CjxwPihBdCBCdWZmYWxvIFJpZGdlIFNwcmluZ3MsIFJpZGdlZGFsZSwgTW8uIFB1cnNlOiAkMS44IG1pbGxpb247IFlhcmRhZ2U6IDYsOTYzOyBQYXI6IDcxKTwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPkRhdmlzIExvdmUvU2NvdHQgVmVycGxhbmsJNjUJLTY8L3A+CjxwPkJpbGx5IEFuZHJhZGUvSm9lIER1cmFudAk2NQktNjwvcD4KPHA+UGF1bCBCcm9hZGh1cnN0L0tpcmsgVHJpcGxldHQJNjUJLTY8L3A+CjxwPkRhdmlkIFRvbXMvU3RldmUgRmxlc2NoCTY1CS02PC9wPgo8cD5MZWUgSmFuemVuL1JvY2NvIE1lZGlhdGUJNjYJLTU8L3A+CjxwPk9saW4gQnJvd25lL1N0ZXZlIFBhdGUJNjYJLTU8L3A+CjxwPk1pZ3VlbCBBbmdlbCBKaW1lbmV6L0pvc2UgTWFyaXMgT2xhemFiYWwJNjYJLTU8L3A+CjxwPkxhcnJ5IE1pemUvU2NvdHQgUGFyZWwJNjYJLTU8L3A+CjxwPkNhcmxvcyBGcmFuY28vVmlqYXkgU2luZ2gJNjYJLTU8L3A+CjxwPlBhdWwgR295ZG9zL0tldmluIFN1dGhlcmxhbmQJNjYJLTU8L3A+CjxwPkpvaG4gRGFseS9NaWNoYWVsIEFsbGVuCTY2CS01JiM4MjMzO0RhbiBGb3JzbWFuL01pa2UgUmVpZAk2NgktNTwvcD4KPHA+SmVmZiBTbHVtYW4vSmVycnkgU21pdGgJNjYJLTU8L3A+CjxwPk1hcmsgQnJvb2tzL0pvaG4gSHVzdG9uCTY3CS00PC9wPgo8cD5TYW5keSBMeWxlL0lhbiBXb29zbmFtCTY3CS00PC9wPgo8cD5CcmFkIEZheG9uL0pvZXkgU2luZGVsYXIJNjcJLTQ8L3A+CjxwPkJyYW5kdCBKb2JlL1Njb3R0IE1jQ2Fycm9uCTY3CS00PC9wPgo8cD5XYXluZSBMZXZpL0dsZW4gRGF5CTY3CS00PC9wPgo8cD5NYXJjbyBEYXdzb24vR2VuZSBTYXVlcnMJNjgJLTM8L3A+CjxwPkplcnJ5IFBhdGUvQmVuIENyZW5zaGF3CTY4CS0zPC9wPgo8cD5Ub20gUGVybmljZSBKci4vQm9iIFR3YXkJNjgJLTM8L3A+CjxwPlJvZ2VyIENoYXBtYW4vRGF2aWQgRnJvc3QJNjgJLTM8L3A+CjxwPk1hcmsgTyYjODIxNztNZWFyYS9Db2xpbiBNb250Z29tZXJpZQk2OAktMzwvcD4KPHA+U3RldmUgU3RyaWNrZXIvSmVycnkgS2VsbHkJNjgJLTM8L3A+CjxwPlRvbSBLaXRlL0dpbCBNb3JnYW4JNjkJLTI8L3A+CjxwPkFuZHkgTm9ydGgvVG9tIFdhdHNvbgk2OQktMjwvcD4KPHA+UnVzcyBDb2NocmFuL0tlbm55IFBlcnJ5CTY5CS0yPC9wPgo8cD5Db3JleSBQYXZpbi9EdWZmeSBXYWxkb3JmCTY5CS0yPC9wPgo8cD5KYXkgSGFhcy9QZXRlciBKYWNvYnNlbgk3MAktMTwvcD4KPHA+SGFsZSBJcndpbi9XZXMgU2hvcnQgSnIuCTcxCUU8L3A+CjxwPkJvYiBHaWxkZXIvQ3JhaWcgU3RhZGxlcgk3MgkrMTwvcD4KPHA+SmltIFRob3JwZS9EYW5hIFF1aWdsZXkJNzMJKzI8L3A+CjxwPkJydWNlIEZsZWlzaGVyL1RvbSBKZW5raW5zCTc0CSszPC9wPgo8cD5FVVJPUEVBTiBUT1VSPC9wPgo8cD5Ucm9waGVlIEhhc3NhbiBJSSA8L3A+CjxwPihBdCBSb3lhbCBHb2xmIERhciBFcyBTYWxhbSAoUmVkIENvdXJzZSksIFJhYmF0LCBNb3JvY2NvLiBQdXJzZTogJDMuMSBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA3LDYxNTsgUGFyOiA3Myk8L3A+CjxwPkZpcnN0IFJvdW5kPC9wPgo8cD5CcmFkbGV5IERyZWRnZSwgV2FsZXMJNjc8L3A+CjxwPkFsdmFybyBRdWlyb3MsIFNwYWluCTY3PC9wPgo8cD5FcmlrIFZhbiBSb295ZW4sIFNvdXRoIEFmcmljYQk2ODwvcD4KPHA+TG9yZW56byBHYWdsaSwgSXRheQk2ODwvcD4KPHA+T2xpdmVyIEZpc2hlciwgRW5nbGFuZAk2ODwvcD4KPHA+Sm9ha2ltIExhZ2VyZ3JlbiwgU3dlZGVuCTY4PC9wPgo8cD5MZWUgU2xhdHRlcnksIEVuZ2xhbmQJNjk8L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgSG9leSwgTi4gSXJlbGFuZAk2OTwvcD4KPHA+QmVuamFtaW4gUnVzY2gsIFN3aXR6ZXJsYW5kCTY5PC9wPgo8cD5Bc2h1biBXdSwgQ2hpbmEJNjk8L3A+CjxwPkF1c3RpbiBDb25uZWxseSwgQ2FuYWRhCTY5PC9wPgo8cD5NYXR0aGlhcyBTY2h3YWIsIEF1c3RyaWEJNzA8L3A+CjxwPlNldW5nc3UgSGFuLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTcwPC9wPgo8cD5OaW5vIEJlcnRhc2lvLCBJdGFseQk3MDwvcD4KPHA+QW5kcmV3IERvZHQsIEF1c3RyYWxpYQk3MDwvcD4KPHA+RGFuaWVsIEJyb29rcywgRW5nbGFuZAk3MDwvcD4KPHA+UmFwaGFlbCBKYWNxdWVsaW4sIEZyYW5jZQk3MDwvcD4KPHA+U3RldmVuIEJyb3duLCBFbmdsYW5kCTcwPC9wPgo8cD5BZHJpYW4gT3RhZWd1aSwgU3BhaW4JNzA8L3A+CjxwPkNhbGx1bSBTaGlua3dpbiwgRW5nbGFuZAk3MDwvcD4KPHA+U3RlcGhlbiBHYWxsYWNoZXIsIFNjb3RsYW5kCTcwPC9wPgo8cD5OYWNobyBFbHZpcmEsIFNwYWluCTcwPC9wPgo8cD5NYXhpbWlsaWFuIEtpZWZlciwgR2VybWFueQk3MDwvcD4KPHA+QWxzbzwvcD4KPHA+U2VhbiBDcm9ja2VyLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTcxPC9wPgo8cD5EYXZpZCBMaXBza3ksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMJNzI8L3A+CjxwPkRhbmlhbCBJbSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcwk3NDwvcD4KPHA+Q2hhc2UgS29lcGthLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTc2PC9wPgo8cD5Kb2huIEtlbGx5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTgxPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+TUlOT1IgTEVBR1VFPC9wPgo8cD5JbnRlcm5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSAoQUFBKTwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSAoTmF0aW9uYWxzKQk4CTQJLjY2NwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIChCbHVlIEpheXMpCTMJMgkuNjAwCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dCIChZYW5rZWVzKQk3CTYJLjUzOAkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IChQaGlsbGllcykJNgk2CS41MDAJMjwvcD4KPHA+UGF3dHVja2V0IChSZWQgU294KQk1CTYJLjQ1NQkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgKFR3aW5zKQk0CTUJLjQ0NAkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5Tb3V0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgKE9yaW9sZXMpCTYJNQkuNTQ1CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSAoV2hpdGUgU294KQk2CTcJLjQ2MgkxPC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCAoQnJhdmVzKQk1CTYJLjQ1NQkxPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gKFJheXMpCTQJOAkuMzMzCTImIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJOQkzCS43NTAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIChQaXJhdGVzKQk1CTYJLjQ1NQkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cyAoSW5kaWFucykJNQk3CS40MTcJNDwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSAoUmVkcykJNAk2CS40MDAJNDwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cyBhdCBSb2NoZXN0ZXIsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+VG9sZWRvIGF0IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSBhdCBMb3Vpc3ZpbGxlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gYXQgTm9yZm9saywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCBhdCBQYXd0dWNrZXQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSBhdCBEdXJoYW0sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIGF0IEluZGlhbmFwb2xpcywgNzoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIExlYWd1ZSAoQUEpPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSAoQmx1ZSBKYXlzKQk5CTMJLjc1MAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UcmVudG9uIChZYW5rZWVzKQk3CTYJLjUzOAkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAoUmVkIFNveCkJNQk3CS40MTcJNDwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiAoTWV0cykJNAk3CS4zNjQJNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+UmVhZGluZyAoUGhpbGxpZXMpCTUJOQkuMzU3CTU8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIChSb2NraWVzKQk0CTkJLjMwOAk1JiMxODk7PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgKEdpYW50cykJMTAJNAkuNzE0CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkFrcm9uIChJbmRpYW5zKQk3CTUJLjU4MwkyPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIChQaXJhdGVzKQk2CTUJLjU0NQkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5Cb3dpZSAoT3Jpb2xlcykJNwk2CS41MzgJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyAoTmF0aW9uYWxzKQk2CTYJLjUwMAkzPC9wPgo8cD5FcmllIChUaWdlcnMpCTUJOAkuMzg1CTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgNSwgSGFydGZvcmQgMDwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyA0LCBSZWFkaW5nIDMgKDEwKTwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiA0LCBFcmllIDI8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgNSwgQmluZ2hhbXRvbiAyPC9wPgo8cD5Cb3dpZSA2LCBSaWNobW9uZCAxPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIDIsIEFrcm9uIDEgKDEwKTwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIGF0IEFsdG9vbmEsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgYXQgVHJlbnRvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Ba3JvbiBhdCBCb3dpZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5FcmllIGF0IEJpbmdoYW10b24sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyBhdCBIYXJ0Zm9yZCwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIGF0IFJlYWRpbmcsIDc6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgYXQgVHJlbnRvbiwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5FcmllIGF0IEJpbmdoYW10b24sIDM6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgYXQgQWx0b29uYSwgNCBwLm0uPC9wPgo8cD5IYXJyaXNidXJnIGF0IEhhcnRmb3JkLCA2OjA1IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgUmVhZGluZywgNjoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIGF0IEJvd2llLCA2OjM1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJveCBTY29yZTwvcD4KPHA+Q1VSVkUgMiwgUlVCQkVSRFVDS1MgMSAoMTApPC9wPgo8cD5BbHRvb25hCWFiCXIJaAliaQlBa3JvbglhYglyCWgJYmk8L3A+CjxwPlR1Y2tlciBzcwk0CTAJMQkxCUNhbGljYSBjZgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5BbGVtYWlzIDJiCTUJMAkxCTAJQ2FzdHJvIHNzCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPkNyYWlnIDFiCTIJMAkwCTAJU2V2ZXIgM2IJNAkwCTAJMDwvcD4KPHA+SGlsbCBkaAkyCTAJMAkwCUJyYWRsZXkgMWIJNAkwCTEJMDwvcD4KPHA+TWFydGluIGxmCTMJMQkxCTAJTG9vcHN0b2sgYwkzCTAJMgkwPC9wPgo8cD5IYXllcyAzYgk0CTAJMAkwCU1hcmFiZWxsIGxmCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPlJleWVzIGNmCTQJMQkxCTEJS3JpZWdlciAyYgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD5Fc2NvYmFyIHJmCTQJMAkwCTAJUGF1bGlubyBkaAkzCTEJMQkwPC9wPgo8cD5LZWxsZXkgYwkzCTAJMAkwCVRvbSByZgkzCTAJMQkxPC9wPgo8cD5NYXRoaXNlbiBwaC0xYgkxCTAJMQkwPC9wPgo8cD5Ub3RhbHMJMzIJMgk1CTIJVG90YWxzCTMyCTEJNgkxPC9wPgo8cD5BbHRvb25hCTAxMAkwMDAJMDAwCTEJJiM4MjEyOwkyCTUJMDwvcD4KPHA+QWtyb24JMDAwCTAwMAkwMTAJMAkmIzgyMTI7CTEJNgkwPC9wPgo8cD5MT0ImIzgyMTI7QWx0b29uYSA3OyBBa3JvbiA0LiAyQiYjODIxMjtNYXRoaXNlbiAoMyk7IEJyYWRsZXkgKDIpLCBQYXVsaW5vICgxKS4gM0ImIzgyMTI7TWFydGluICgzKS4gQ1MmIzgyMTI7QWxlbWFpcyAoMyk7IEtyaWVnZXIgKDEpLCBUb20gKDQpLiBTJiM4MjEyO0xvb3BzdG9rLjwvcD4KPHA+R0lEUCYjODIxMjtBbGVtYWlzOyBNYXJhYmVsbC48L3A+CjxwPkRQJiM4MjEyO0FsdG9vbmEgKENyYWlnLVR1Y2tlcik7IEFrcm9uIChLcmllZ2VyLUNhc3Ryby1CcmFkbGV5KS48L3A+CjxwPkFsdG9vbmEJaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5BZ3JhemFsCTcJNAkwCTAJMQkzPC9wPgo8cD5IYXJ0bGllYiwgQlMsVywyLTAJMgkyCTEJMQkwCTI8L3A+CjxwPkdhcmNpYSwgUywgMQkxCTAJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+QWtyb24JaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5QZW9wbGVzCTcJMwkxCTEJMwk2PC9wPgo8cD5XaGl0ZWhvdXNlCTEJMAkwCTAJMAkyPC9wPgo8cD5Bbmd1bG8JMQkxCTAJMAkyCTE8L3A+CjxwPk1pbGJyYXRoLCBMLCAwLTEJMQkxCTEJMAkxCTA8L3A+CjxwPlVtcGlyZXMmIzgyMTI7SFA6IFJhbmR5IFJvc2VuYmVyZy4gMUI6IEJlbiBMZXZpbi4gM0I6IFNlYW4gU2hhZmVyLU1hcmtsZS48L3A+CjxwPlQmIzgyMTI7MjoyMS4gQXR0JiM4MjEyOzIsMDMyLjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NTFM8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlciBhdCBTcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBGQyBhdCBNb250cmVhbCwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIEZDIGF0IEhvdXN0b24sIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBhdCBOZXcgWW9yaywgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5ldyBFbmdsYW5kIGF0IENvbHVtYnVzLCA3OjMwIHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlIGF0IE9ybGFuZG8gQ2l0eSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEgYXQgRkMgRGFsbGFzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIGF0IFJlYWwgU2FsdCBMYWtlLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkF0bGFudGEgVW5pdGVkIEZDIGF0IExBIEdhbGF4eSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBVbml0ZWQgYXQgU2VhdHRsZSwgNCBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBDaXR5IEZDIGF0IFBvcnRsYW5kLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GSVJTVCBST1VORDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi03OyB4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+TElHSFROSU5HIFZTLiBERVZJTFM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFRhbXBhIEJheSBsZWFkcyBzZXJpZXMgMy0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSA1LCBOZXcgSmVyc2V5IDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5UYW1wYSBCYXkgNSwgRGV2aWxzIDM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAzOiA8L3N0cm9uZz5OZXcgSmVyc2V5IDUsIFRhbXBhIEJheSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNDogPC9zdHJvbmc+VGFtcGEgQmF5IDMsIE5ldyBKZXJzZXkgMTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPk5ldyBKZXJzZXkgYXQgVGFtcGEgQmF5LCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1Nb25kYXk6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSBhdCBOZXcgSmVyc2V5LCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNTogPC9zdHJvbmc+VGFtcGEgQmF5IGF0IE5ldyBKZXJzZXksIFRCQTwvcD4KPHA+QlJVSU5TIHZzLiBNQVBMRSBMRUFGUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQm9zdG9uIGxlYWRzIHNlcmllcyAzLTEpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTogPC9zdHJvbmc+Qm9zdG9uIDUsIFRvcm9udG8gMTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDI6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiA3LCBUb3JvbnRvIDM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAzOiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIDQsIEJvc3RvbiAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiA8L3N0cm9uZz5Cb3N0b24gMywgVG9yb250byAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byBhdCBCb3N0b24sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LU1vbmRheTogPC9zdHJvbmc+Qm9zdG9uIGF0IFRvcm9udG8sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI1OiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIGF0IEJvc3RvbiwgVEJBPC9wPgo8cD5DQVBJVEFMUyB2cy4gQkxVRSBKQUNLRVRTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihTZXJpZXMgdGllZCAyLTIpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTo8L3N0cm9uZz4gQ29sdW1idXMgNCwgV2FzaGluZ3RvbiAzIChPVCk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyA1LCBXYXNoaW5ndG9uIDQgKE9UKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDM6IDwvc3Ryb25nPldhc2hpbmd0b24gMywgQ29sdW1idXMgMiAoMk9UKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogPC9zdHJvbmc+V2FzaGluZ3RvbiA0LCBDb2x1bWJ1cyAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTo8L3N0cm9uZz4gQ29sdW1idXMgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtTW9uZGF5OiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIGF0IENvbHVtYnVzLCBUQkE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1BcHJpbCAyNTo8L3N0cm9uZz4gQ29sdW1idXMgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgVEJBPC9wPgo8cD5QRU5HVUlOUyB2cy4gRkxZRVJTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihQaXR0c2J1cmdoIGxlYWRzIHNlcmllcyAzLTEpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTogPC9zdHJvbmc+UGl0dHNidXJnaCA3LCBQaGlsYWRlbHBoaWEgMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDI6IDwvc3Ryb25nPlBoaWxhZGVscGhpYSA1LCBQaXR0c2J1cmdoIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAzOiA8L3N0cm9uZz5QaXR0c2J1cmdoIDUsIFBoaWxhZGVscGhpYSAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNDo8L3N0cm9uZz4gUGl0dHNidXJnaCA1LCBQaGlsYWRlbHBoaWEgMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOjwvc3Ryb25nPiBQaGlsYWRlbHBoaWEgYXQgUGl0dHNidXJnaCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU3VuZGF5OiA8L3N0cm9uZz5QaXR0c2J1cmdoIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgVEJBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtVHVlc2RheTogPC9zdHJvbmc+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IFBpdHRzYnVyZ2gsIFRCQTwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPlBSRURBVE9SUyB2cy4gQVZBTEFOQ0hFPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihOYXNodmlsbGUgbGVhZHMgc2VyaWVzIDMtMSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5OYXNodmlsbGUgNSwgQ29sb3JhZG8gMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDI6IDwvc3Ryb25nPk5hc2h2aWxsZSA1LCBDb2xvcmFkbyA0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMzogPC9zdHJvbmc+Q29sb3JhZG8gNSwgTmFzaHZpbGxlIDM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHQ6IDwvc3Ryb25nPk5hc2h2aWxsZSAzLCBDb2xvcmFkbyAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPkNvbG9yYWRvIGF0IE5hc2h2aWxsZSwgOTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU3VuZGF5OiA8L3N0cm9uZz5OYXNodmlsbGUgYXQgQ29sb3JhZG8sIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LVR1ZXNkYXk6IDwvc3Ryb25nPkNvbG9yYWRvIGF0IE5hc2h2aWxsZSwgVEJBPC9wPgo8cD5KRVRTIHZzLiBXSUxEPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihXaW5uaXBlZyBsZWFkIHRoZSBzZXJpZXMgMy0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6PC9zdHJvbmc+IFdpbm5pcGVnIDMsIE1pbm5lc290YSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjo8L3N0cm9uZz4gV2lubmlwZWcgNCwgTWlubmVzb3RhIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAzOjwvc3Ryb25nPiBNaW5uZXNvdGEgNiwgV2lubmlwZWcgMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDQ6IDwvc3Ryb25nPldpbm5pcGVnIDIsIE1pbm5lc290YSAwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPk1pbm5lc290YSBhdCBXaW5uaXBlZywgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU3VuZGF5OiA8L3N0cm9uZz5XaW5uaXBlZyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIFRCQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDI1OiA8L3N0cm9uZz5NaW5uZXNvdGEgYXQgV2lubmlwZWcsIFRCQTwvcD4KPHA+R09MREVOIEtOSUdIVFMgdnMuIEtJTkdTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihWZWdhcyB3b24gc2VyaWVzIDQtMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyAxLCBMb3MgQW5nZWxlcyAwIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDI6IDwvc3Ryb25nPlZlZ2FzIDIsIExvcyBBbmdlbGVzIDE8L3A+CjxwPkdhbWUgMzogVmVnYXMgMywgTG9zIEFuZ2VsZXMgMjwvcD4KPHA+R2FtZSA0OiBWZWdhcyAxLCBMb3MgQW5nZWxlcyAwPC9wPgo8cD5EVUNLUyB2cy4gU0hBUktTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihTYW4gSm9zZSB3aW5zIHNlcmllcyA0LTApPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgMywgQW5haGVpbSAwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgMywgQW5haGVpbSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMzogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgOCwgQW5haGVpbSAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0OiA8L3N0cm9uZz5TYW4gSm9zZSAyLCBBbmFoZWltIDE8L3A+Cg==