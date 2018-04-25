You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgTkVXIFlPUksJLTE4NAlNaW5uZXNvdGEJKzE2OTwvcD4KPHA+YXQgQ0xFVkVMQU5ECS0xMTYJU2VhdHRsZQkrMTA2PC9wPgo8cD5hdCBCQUxUSU1PUkUJLTEzNQlUYW1wYSBCYXkJKzEyNTwvcD4KPHA+Qm9zdG9uCS0xODEJYXQgVE9ST05UTwkrMTY2PC9wPgo8cD5hdCBLQU5TQVMgQ0lUWQktMTQxCUNoaWNhZ28JKzEzMTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJLTEyNglhdCBDSU5DSU5OQVRJCSsxMTY8L3A+CjxwPmF0IFBISUxBREVMUEhJQQktMTE4CUFyaXpvbmEJKzEwODwvcD4KPHA+YXQgU1QuIExPVUlTCS0xMTMJTmV3IFlvcmsJKzEwMzwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwktMTU1CU1pbHdhdWtlZQkrMTQ1PC9wPgo8cD5JbnRlcmxlYWd1ZTwvcD4KPHA+YXQgUElUVFNCVVJHSAktMTM1CURldHJvaXQJKzEyNTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5hdCBNSUxXQVVLRUUJNCYjMTg5OwkoMTk5JiMxODk7KQlCb3N0b248L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgTEFTIFZFR0FTCS0xNDAJU2FuIEpvc2UJKzEzMDwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTgktMTI1CVBpdHRzYnVyZ2gJKzExNTwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPmF0IE5BU0hWSUxMRQktMTQ4CVdpbm5pcGVnCSsxMzg8L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgU3BvcnRzIFRyYW5zYWN0aW9uczwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QkFMVElNT1JFIE9SSU9MRVMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgSU5GIFRpbSBCZWNraGFtIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwsIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIEFwcmlsIDI0LiBBZGRlZCBJTkYgSmFjZSBQZXRlcnNvbiB0byB0aGUgcm9zdGVyLjwvcD4KPHA+Q0xFVkVMQU5EIElORElBTlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgT0YgTWVsa3kgQ2FicmVyYSB0byBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPlNFQVRUTEUgTUFSSU5FUlMgJiM4MjEyOyBTZW50IExIUCBEYXJpbyBBbHZhcmV6IG91dHJpZ2h0IHRvIFRhY29tYSAoUENMKS48L3A+CjxwPlRFWEFTIFJBTkdFUlMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgM0IgQWRyaSYjMjI1O24gQmVsdHImIzIzMzsgcGxhY2VkIG9uIDEwLWRheSBETC4gUmVjYWxsZWQgT0YgUnlhbiBSdWEgZnJvbSBSb3VuZCBSb2NrIChQQ0wpLiBBY3RpdmF0ZWQgUkhQIERvdWcgRmlzdGVyIGZyb20gMTAtZGF5IERMLiBPcHRpb25lZCBSSFAgTWF0dCBCdXNoIHRvIFJvdW5kIFJvY2suPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFUTEFOVEEgQlJBVkVTICYjODIxMjsgQ2FsbGVkIHVwIE9GIFJvbmFsZCBBY3VuYSBKci4gZnJvbSBHd2luZXR0IChJTCkuIERlc2lnbmF0ZWQgT0YgUGV0ZXIgQm91cmpvcyBmb3IgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPkxPUyBBTkdFTEVTIERPREdFUlMgJiM4MjEyOyBBY3F1aXJlZCBMSFAgTG9nYW4gU2Fsb3cgZnJvbSBPYWtsYW5kIEF0aGxldGljcyBmb3IgUkhQIFdpbG1lciBGb250LjwvcD4KPHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTyBHSUFOVFMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIENocmlzIFN0cmF0dG9uIG9uIHRoZSBwYXRlcm5pdHkgbGlzdC4gUmVjYWxsZWQgUkhQIFJvYmVydG8gRyYjMjQzO21leiBmcm9tIFNhY3JhbWVudG8gKFBDTCkuPC9wPgo8cD5NaWR3ZXN0IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+UVVBRCBDSVRJRVMgUklWRVIgQkFORElUUyAmIzgyMTI7IEFubm91bmNlZCBJTkYgQ29sdG9uIFNoYXZlciB3YXMgdHJhbnNmZXJyZWQgZnJvbSBleHRlbmRlZCBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcgdG8gdGhlIHRlYW0uIFBsYWNlZCBJTkYgUm9tYW4gR2FyY2lhIG9uIDctZGF5IERMLjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gQXNzb2NpYXRpb248L3A+CjxwPkNMRUJVUk5FIFJBSUlMUk9BREVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBDIEJsYWtlIEdyYW50LVBhcmtzLCBPRiBDYW1lcm9uIE1vbmdlciBhbmQgUkhQIFR5bGVyIEQuIFdpbHNvbi48L3A+CjxwPktBTlNBUyBDSVRZIFQtQk9ORVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgSU5GIER5bGFuIFRpY2UgYW5kIFJIUCBDb2R5IE1hcnRpbi48L3A+CjxwPkZyb250aWVyIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RVZBTlNWSUxMRSBPVFRFUlMgJiM4MjEyOyBUcmFkZWQgQyBDb2R5IENsYXJrIHRvIHRoZSBKb2xpZXQgU2xhbW1lcnMgZm9yIGEgcGxheWVyIHRvIGJlIG5hbWVkIGxhdGVyLjwvcD4KPHA+R0FURVdBWSBHUklaWkxJRVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgU1MgSmVmZiBDYXJkZW5hcywgUkhQIFJ5YW4gTWNTd2VlbmV5LCBhbmQgU1MgVG9tbXkgWmllZ2VuLjwvcD4KPHA+RkxPUkVOQ0UgRlJFRURPTSAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBJTkYgS2VudCBCbGFja3N0b25lLCBJTkYgQnJlbnQgR2lsbGVzcGllLCBhbmQgUkhQIEphbWlzb24gTWNHcmFuZS48L3A+CjxwPkpPTElFVCBTTEFNTUVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBSSFAgRXZhbiBCZWxsLCBSSFAgQ29yZXkgS2ltYmVyLCBhbmQgUkhQIExpYW0gTyYjODIxNztTdWxsaXZhbi48L3A+CjxwPkxBS0UgRVJJRSBDUlVTSEVSUyAmIzgyMTI7IFJlbGVhc2VkIFJIUCBKdWFuIENhYmFsbGVybyBhbmQgRWxpIERpY2tlbnMuPC9wPgo8cD5OT1JNQUwgQ09STkJFTFRFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgSU5GIEQuSi4gTWFydGluZXouPC9wPgo8cD5SSVZFUiBDSVRZIFJBU0NBTFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUkhQIEFudGhvbnkgSGVycm9uLiBSZWxlYXNlZCAzQiBEYXJpYW4gQ2FycGVudGVyLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIENBUElUQUxTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgRiBOYXRoYW4gV2Fsa2VyIGZyb20gSGVyc2hleSAoQUhMKS48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIFNvY2NlcjwvcD4KPHA+TUxTIERpc2NpcGxpbmFyeSBDb21taXR0ZWUgJiM4MjEyOyBJc3N1ZWQgYSB3YXJuaW5nIHRvIFNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5IGFuZCBmaW5lZCBWYW5jb3V2ZXIgV2hpdGVjYXBzIEZDIGNvYWNoIENhcmwgUm9iaW5zb24gaW4gdmlvbGF0aW9uIG9mIHRoZSBNYXNzIENvbmZyb250YXRpb24gUG9saWN5IGR1cmluZyB0aGUgMzZ0aCBtaW51dGUgb2YgdGhlIHRlYW1zJiM4MjE3OyBtYXRjaCBvbiBBcHJpbCAyMC48L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5NTEI8L3A+CjxwPkxlYWRlcnM8L3A+CjxwPkFNRVJJQ0FOIExFQUdVRTwvcD4KPHA+QkFUVElORzwvcD4KPHA+TG93cmllLCBPYWtsYW5kCSAuMzYzPC9wPgo8cD5CZXR0cywgQm9zdG9uCSAuMzQ3PC9wPgo8cD5HcmVnb3JpdXMsIE5ldyBZb3JrCSAuMzQ3PC9wPgo8cD5NTWFjaGFkbywgQmFsdGltb3JlCSAuMzQ0PC9wPgo8cD5KdWRnZSwgTmV3IFlvcmsJIC4zNDE8L3A+CjxwPkNvcnJlYSwgSG91c3RvbgkgLjM0MTwvcD4KPHA+U21pdGgsIFRhbXBhIEJheQkgLjMzODwvcD4KPHA+UlVOUzwvcD4KPHA+QmV0dHMsIEJvc3RvbgkgMjM8L3A+CjxwPkdhcmRuZXIsIE5ldyBZb3JrCSAyMjwvcD4KPHA+SnVkZ2UsIE5ldyBZb3JrCSAyMjwvcD4KPHA+U2VtaWVuLCBPYWtsYW5kCSAyMTwvcD4KPHA+VHJvdXQsIExvcyBBbmdlbGVzCSAyMDwvcD4KPHA+UkJJPC9wPgo8cD5HcmVnb3JpdXMsIE5ldyBZb3JrCSAyNzwvcD4KPHA+SGFuaWdlciwgU2VhdHRsZQkgMjQ8L3A+CjxwPkxvd3JpZSwgT2FrbGFuZAkgMjQ8L3A+CjxwPkRhdmlzLCBPYWtsYW5kCSAyMTwvcD4KPHA+Q29ycmVhLCBIb3VzdG9uCSAxOTwvcD4KPHA+R1NhbmNoZXosIE5ldyBZb3JrCSAxODwvcD4KPHA+VHJvdXQsIExvcyBBbmdlbGVzCSAxODwvcD4KPHA+SElUUzwvcD4KPHA+TG93cmllLCBPYWtsYW5kCSAzNzwvcD4KPHA+QWx0dXZlLCBIb3VzdG9uCSAzNDwvcD4KPHA+TU1hY2hhZG8sIEJhbHRpbW9yZQkgMzI8L3A+CjxwPkNvcnJlYSwgSG91c3RvbgkgMzA8L3A+CjxwPkNhc3RlbGxhbm9zLCBEZXRyb2l0CSAyOTwvcD4KPHA+RE9VQkxFUzwvcD4KPHA+QW5kdWphciwgTmV3IFlvcmsJIDg8L3A+CjxwPkJldHRzLCBCb3N0b24JIDg8L3A+CjxwPkJlbHRyZSwgVGV4YXMJIDg8L3A+CjxwPkNhYnJlcmEsIERldHJvaXQJIDg8L3A+CjxwPkNvcnJlYSwgSG91c3RvbgkgODwvcD4KPHA+RXNjb2JhciwgTWlubmVzb3RhCSA4PC9wPgo8cD5Kb25lcywgQmFsdGltb3JlCSA4PC9wPgo8cD5Mb3dyaWUsIE9ha2xhbmQJIDg8L3A+CjxwPkRNYWNoYWRvLCBEZXRyb2l0CSA4PC9wPgo8cD5TZWd1cmEsIFNlYXR0bGUJIDg8L3A+CjxwPlNwcmluZ2VyLCBIb3VzdG9uCSA4PC9wPgo8cD5IT01FIFJVTlM8L3A+CjxwPlRyb3V0LCBMb3MgQW5nZWxlcwkgMTA8L3A+CjxwPkdyZWdvcml1cywgTmV3IFlvcmsJIDg8L3A+CjxwPkhhbmlnZXIsIFNlYXR0bGUJIDg8L3A+CjxwPk1NYWNoYWRvLCBCYWx0aW1vcmUJIDg8L3A+CjxwPkdhbGxvLCBUZXhhcwkgNzwvcD4KPHA+SnVkZ2UsIE5ldyBZb3JrCSA3PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkpSYW1pcmV6LCBDbGV2ZWxhbmQJIDc8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNUT0xFTiBCQVNFUzwvcD4KPHA+R29yZG9uLCBTZWF0dGxlCSA5PC9wPgo8cD5BbmRlcnNvbiwgQ2hpY2FnbwkgODwvcD4KPHA+R2VudHJ5LCBCYWx0aW1vcmUJIDU8L3A+CjxwPlRyb3V0LCBMb3MgQW5nZWxlcwkgNTwvcD4KPHA+UElUQ0hJTkc8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2FycmFzY28sIENsZXZlbGFuZAkgNC0wPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Qb3JjZWxsbywgQm9zdG9uCSA0LTA8L3A+CjxwPlNldmVyaW5vLCBOZXcgWW9yawkgNC0xPC9wPgo8cD5WZXJsYW5kZXIsIEhvdXN0b24JIDQtMDwvcD4KPHA+RVJBPC9wPgo8cD5NYW5hZWEsIE9ha2xhbmQJIDEuMjM8L3A+CjxwPkNvbGUsIEhvdXN0b24JIDEuMjk8L3A+CjxwPlZlcmxhbmRlciwgSG91c3RvbgkgMS4zNjwvcD4KPHA+QnVuZHksIEJhbHRpbW9yZQkgMS40MjwvcD4KPHA+TG9wZXosIENoaWNhZ28JIDEuNTA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2xldmluZ2VyLCBDbGV2ZWxhbmQJIDEuNzU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1vcnRvbiwgSG91c3RvbgkgMS44NjwvcD4KPHA+U2FsZSwgQm9zdG9uCSAxLjg2PC9wPgo8cD5Qb3JjZWxsbywgQm9zdG9uCSAxLjkzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPktsdWJlciwgQ2xldmVsYW5kCSAxLjk2Ljwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U1RSSUtFT1VUUzwvcD4KPHA+Q29sZSwgSG91c3RvbgkgNDk8L3A+CjxwPlZlcmxhbmRlciwgSG91c3RvbgkgNDg8L3A+CjxwPkhhcHAsIFRvcm9udG8JIDQxPC9wPgo8cD5TYWxlLCBCb3N0b24JIDQxPC9wPgo8cD5CdW5keSwgQmFsdGltb3JlCSA0MDwvcD4KPHA+SGFtZWxzLCBUZXhhcwkgMzk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+S2x1YmVyLCBDbGV2ZWxhbmQJIDM3PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5NY0N1bGxlcnMsIEhvdXN0b24JIDM3PC9wPgo8cD5NSU5PUiBMRUFHVUU8L3A+CjxwPkludGVybmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlIChBQUEpPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIChOYXRpb25hbHMpCTExCTcJLjYxMQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5QYXd0dWNrZXQgKFJlZCBTb3gpCTkJOAkuNTI5CTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dCIChZYW5rZWVzKQkxMAk5CS41MjYJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyAoQmx1ZSBKYXlzKQk1CTYJLjQ1NQkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IChQaGlsbGllcykJOAkxMAkuNDQ0CTM8L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciAoVHdpbnMpCTcJOQkuNDM4CTM8L3A+CjxwPlNvdXRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayAoT3Jpb2xlcykJMTAJNwkuNTg4CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkR1cmhhbSAoUmF5cykJOAkxMAkuNDQ0CTImIzE4OTs8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSAoV2hpdGUgU294KQk4CTExCS40MjEJMzwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgKEJyYXZlcykJNwkxMQkuMzg5CTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJMTMJNQkuNzIyCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkluZGlhbmFwb2xpcyAoUGlyYXRlcykJOQk4CS41MjkJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyAoSW5kaWFucykJOAkxMAkuNDQ0CTU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgKFJlZHMpCTcJOQkuNDM4CTU8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSA5LCBOb3Jmb2xrIDg8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgNSwgTGVoaWdoIFZhbGxleSAwPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIDUsIER1cmhhbSAyPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIDIsIENoYXJsb3R0ZSAxICgxMCk8L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciA4LCBHd2lubmV0dCAzPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSA0LCBJbmRpYW5hcG9saXMgMiAoMTApPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSA4LCBDb2x1bWJ1cyA1PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gYXQgUGF3dHVja2V0LCBjYW5jZWxsZWQ8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZDwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCBhdCBCdWZmYWxvLCA2OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciBhdCBTeXJhY3VzZSwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jmb2xrIGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNzowNCBwLm0uPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gYXQgR3dpbm5ldHQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBhdCBUb2xlZG8sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5JbmRpYW5hcG9saXMgYXQgQ29sdW1idXMsIDc6MTUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBMZWFndWUgKEFBKTwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgKEJsdWUgSmF5cykJMTIJNgkuNjY3CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRyZW50b24gKFlhbmtlZXMpCTExCTgJLjU3OQkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCAoUm9ja2llcykJMTAJOQkuNTI2CTImIzE4OTs8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gKE1ldHMpCTgJOQkuNDcxCTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPlJlYWRpbmcgKFBoaWxsaWVzKQk3CTEyCS4zNjgJNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgKFJlZCBTb3gpCTYJMTIJLjMzMwk2PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgKEdpYW50cykJMTIJNwkuNjMyCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkJvd2llIChPcmlvbGVzKQkxMQk3CS42MTEJJiMxODk7PC9wPgo8cD5BbHRvb25hIChQaXJhdGVzKQk5CTgJLjUyOQkyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIChJbmRpYW5zKQk5CTkJLjUwMAkyJiMxODk7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5FcmllIChUaWdlcnMpCTcJMTEJLjM4OQk0JiMxODk7PC9wPgo8cD5IYXJyaXNidXJnIChOYXRpb25hbHMpCTcJMTEJLjM4OQk0JiMxODk7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5FcmllIDksIEFsdG9vbmEgNiAoMTApPC9wPgo8cD5IYXJyaXNidXJnIDQsIFRyZW50b24gMjwvcD4KPHA+Qm93aWUgMywgUmljaG1vbmQgMjwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiA1LCBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UmVhZGluZyA5LCBBa3JvbiA3PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCAzLCBQb3J0bGFuZCAwPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIGF0IFBvcnRsYW5kLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgRXJpZSwgNjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJvd2llIGF0IEFrcm9uLCA2OjM1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRyZW50b24gYXQgTmV3IEhhbXBzaGlyZSwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIGF0IEhhcnJpc2J1cmcsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgYXQgUmljaG1vbmQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm94IFNjb3JlPC9wPgo8cD5GSUdIVElOIFBISUxTIDksIFJVQkJFUiBEVUNLUyA3PC9wPgo8cD5Ba3JvbglhYglyCWgJYmkJUmVhZGluZwlhYglyCWgJYmk8L3A+CjxwPktyaWVnZXIgbGYJNQkxCTEJMAlDb3Bwb2xhIGNmCTUJMAkxCTA8L3A+CjxwPkNhc3RybyBzcwk0CTIJMgkyCUNhbmVsbyBzcwkzCTEJMQkwPC9wPgo8cD5TZXZlciAzYgk0CTAJMQkwCVRvbXNjaGEgM2IJNQkyCTIJMTwvcD4KPHA+QnJhZGxleSAxYgk1CTAJMQkwCVRyb21wIGRoCTUJMQkyCTI8L3A+CjxwPk1hdGhpYXMgMmIJNAkxCTEJMQlHcmVlbiAxYgkzCTMJMQkxPC9wPgo8cD5NYXJhYmVsbCByZgkzCTEJMQkwCUhlcm5hbmRleiByZgk0CTIJMwkxPC9wPgo8cD5QYXVsaW5vIGRoCTMJMQkwCTAJU2FuZGJlcmcgbGYJNAkwCTIJMTwvcD4KPHA+U2FsdGVycyBjCTQJMQkxCTAJQm9zc2FydCBjCTQJMAkxCTE8L3A+CjxwPkNhbGljYSBjZgkzCTAJMQkyCU1lbmVzZXMgMmIJMwkwCTIJMTwvcD4KPHA+VG90YWxzCTM1CTcJOQk1CVRvdGFscwkzNgk5CTE1CTg8L3A+CjxwPkFrcm9uCTAxMgkzMDAJMDAxCSYjODIxMjsJNwk5CTM8L3A+CjxwPlJlYWRpbmcJMjAzCTAyMgkwMFgJJiM4MjEyOwk5CTE1CTM8L3A+CjxwPkUmIzgyMTI7Q2FsaWNhICgxKSwgU2V2ZXIgKDUpLCBCcmFkbGV5ICgyKTsgTWVuZXNlcyAoMSksIFNhbmRiZXJnICgxKSwgQ2FuZWxvICg1KS4gTE9CJiM4MjEyO0Frcm9uIDY7IFJlYWRpbmcgOC4gMkImIzgyMTI7QnJhZGxleSgzKSwgQ2FsaWNhICg0KTsgVG9tc2NoYSAoNCksIEJvc3NhcnQgKDIpLCBUcm9tcCAoMyksIEdyZWVuICgzKS4gSFImIzgyMTI7TWF0aGlhcyAoMSksIENhc3RybyAoMSk7IFRvbXNjaGEgKDMpLiBTQiYjODIxMjtNZW5lc2VzICgxKS4gQ1MmIzgyMTI7Q2FzdHJvICgxKTsgQ29wcG9sYSAoMyksIFNhbmRiZXJnICgxKS48L3A+CjxwPkFrcm9uCWlwCWgJcgllcgliYglzbzwvcD4KPHA+QnJhZGxleSAJMwkxMAk1CTMJMgkxPC9wPgo8cD5NaWxicmF0aCwgIEwsIDAtMgkyJiM4NTMyOwk0CTQJMgkxCTE8L3A+CjxwPkJyb3duCTEmIzg1MzE7CTEJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+QW5ndWxvCTEJMAkwCTAJMAkxPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nCWlwCWgJcgllcgliYglzbzwvcD4KPHA+S2lsb21lIAkzCTcJNgk1CTIJMjwvcD4KPHA+R2lsYmVydCwgIFcsIDItMAkzCTAJMAkwCTAJMjwvcD4KPHA+QmV0dGVuY291cnQJMgkyCTAJMAkxCTI8L3A+CjxwPkxlZnR3aWNoCTEJMAkxCTAJMQkwPC9wPgo8cD5IQlAmIzgyMTI7Q2FsaWNhIChieSBLaWxvbWUpOyBHcmVlbiAoYnkgTWlsYnJhdGgpLCBDYW5lbG8gKGJ5IEFuZ3VsbykuPC9wPgo8cD5VbXBpcmVzJiM4MjEyO0hQOiBSb2NoZS4gMUI6IFNhdmFraW5hcy4gIDNCOiBIb3VzZXIuPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOzM6MDYuIEF0dCYjODIxMjsyLDAxNy48L3A+CjxwPkNhcm9saW5hIExlYWd1ZSAoQSk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Tm9ydGhlcm4gRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlQY3QuCUdCPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkx5bmNoYnVyZyAoSW5kaWFucykJMTEJNwkuNjExCSYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNhbGVtIChSZWQgU294KQkxMgk4CS42MDAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+UG90b21hYyAoTmF0aW9uYWxzKQkxMAk5CS41MjYJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+V2lsbWluZ3RvbiAoUm95YWxzKQk4CTEwCS40NDQJMzwvcD4KPHA+RnJlZGVyaWNrIChPcmlvbGVzKQk3CTEzCS4zNTAJNTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Tb3V0aGVybiBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBjdC4JR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJ1aWVzIENyZWVrIChBc3Ryb3MpCTE0CTYJLjcwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5DYXJvbGluYSAoQnJld2VycykJMTAJOQkuNTI2CTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPldpbnN0b24gU2FsZW0gKFdoaXRlIFNveCkJMTAJOQkuNTI2CTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPkRvd24gRWFzdCAoUmFuZ2VycykJOAkxMgkuNDAwCTY8L3A+CjxwPk15cnRsZSBCZWFjaCAoQ3VicykJNgkxMwkuMzE2CTcmIzE4OTs8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TYWxlbSA3LCBGcmVkZXJpY2sgMjwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEgMiwgTXlydGxlIEJlYWNoIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+THluY2hidXJnIDQsIFdpbnN0b24gU2FsZW0gMzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U2FsZW0gNiwgRnJlZGVyaWNrIDA8L3A+CjxwPlBvdG9tYWMgNiwgV2lsbWluZ3RvbiAyPC9wPgo8cD5CdWllcyBDcmVlayAzLCBEb3duIEVhc3QgMiAoMTApPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk15cnRsZSBCZWFjaCBhdCBDYXJvbGluYSwgVEJEPC9wPgo8cD5NeXJ0bGUgQmVhY2ggYXQgQ2Fyb2xpbmEsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XaW5zdG9uIFNhbGVtIGF0IEx5bmNoYnVyZywgNjozMCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Qb3RvbWFjIGF0IFdpbG1pbmd0b24sIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+RG93biBFYXN0IGF0IEJ1aWVzIENyZWVrLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkZyZWRlcmljayBhdCBTYWxlbSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TT0ZUQkFMTDwvcD4KPHA+Q09MTEVHRTwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+CjxwPkdhbWUgT25lPC9wPgo8cD5EQVlUT04gMSwgQUtST04gMDwvcD4KPHA+QWtyb24JMDAwCTAwMAkwCSYjODIxMjsJMAkyCTE8L3A+CjxwPkRheXRvbgkwMDEJMDAwCVgJJiM4MjEyOwkxCTMJMDwvcD4KPHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0ttZXR0IGFuZCBDbG93ZHVzOyBDYXNoIGFuZCBFaHJlbmJvcmcuIFcmIzgyMTI7Q2FzaCwgMTEtNi4gTCYjODIxMjtLbWV0dCwgMS0yMC4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IEFrcm9uIDItMzUtMTsgRGF5dG9uIDI0LTIwLjwvcD4KPHA+R2FtZSBUd288L3A+CjxwPkRBWVRPTiAzLCBBS1JPTiAyPC9wPgo8cD5Ba3JvbgkxMTAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwkyCTIJMTwvcD4KPHA+RGF5dG9uCTAwMgkwMDAJMQkmIzgyMTI7CTMJNwkxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihUd28gb3V0cyB3aGVuIHdpbm5pbmcgcnVuIHNjb3JlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtWZXJ0eiBhbmQgQ2xvd2R1czsgR2lsbGlhbSwgQ2FzaCAoNSkgYW5kIEVocmVuYm9yZywgRGF2aWRzb24uIFcmIzgyMTI7Q2FzaCwgMTItNi4gTCYjODIxMjtWZXJ0eiwgMC0xMS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IEFrcm9uIDItMzYtMTsgRGF5dG9uIDI1LTIwLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OSEw8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZJUlNUIFJPVU5EPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihCZXN0LW9mLTc7IHgtaWYgbmVjZXNzYXJ5KTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5MSUdIVE5JTkcgVlMuIERFVklMUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oVGFtcGEgQmF5IHdvbiBzZXJpZXMgNC0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSA1LCBOZXcgSmVyc2V5IDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOjwvc3Ryb25nPiBUYW1wYSBCYXkgNSwgTmV3IEplcnNleSAzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMzogPC9zdHJvbmc+TmV3IEplcnNleSA1LCBUYW1wYSBCYXkgMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDQ6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSAzLCBOZXcgSmVyc2V5IDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA1OiA8L3N0cm9uZz5UYW1wYSBCYXkgMywgTmV3IEplcnNleSAxPC9wPgo8cD5CUlVJTlMgdnMuIE1BUExFIExFQUZTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihCb3N0b24gd2lucyBzZXJpZXMgNC0zKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPkJvc3RvbiA1LCBUb3JvbnRvIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOjwvc3Ryb25nPiAgQm9zdG9uIDcsIFRvcm9udG8gMzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDM6PC9zdHJvbmc+IFRvcm9udG8gNCwgQm9zdG9uIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA0OiA8L3N0cm9uZz5Cb3N0b24gMywgVG9yb250byAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNTogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byA0LCBCb3N0b24gMzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDY6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gMywgQm9zdG9uIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiA8L3N0cm9uZz5Cb3N0b24gNywgVG9yb250byA0PC9wPgo8cD5DQVBJVEFMUyB2cy4gQkxVRSBKQUNLRVRTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihXYXNoaW5ndG9uIHdvbiBzZXJpZXMgNC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6PC9zdHJvbmc+IENvbHVtYnVzIDQsIFdhc2hpbmd0b24gMyAoT1QpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+Q29sdW1idXMgNSwgV2FzaGluZ3RvbiA0IChPVCk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAzOiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIDMsIENvbHVtYnVzIDIgKDJPVCk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA0OiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIDQsIENvbHVtYnVzIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA1OiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIDQsIENvbHVtYnVzIDMgKE9UKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDY6IDwvc3Ryb25nPldhc2hpbmd0b24gNiwgQ29sdW1idXMgMzwvcD4KPHA+UEVOR1VJTlMgdnMuIEZMWUVSUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oUGl0dHNidXJnaCB3b24gc2VyaWVzIDQtMik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5QaXR0c2J1cmdoIDcsIFBoaWxhZGVscGhpYSAwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+UGhpbGFkZWxwaGlhIDUsIFBpdHRzYnVyZ2ggMTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDM6IDwvc3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2ggNSwgUGhpbGFkZWxwaGlhIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA0Ojwvc3Ryb25nPiBQaXR0c2J1cmdoIDUsIFBoaWxhZGVscGhpYSAwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNTo8L3N0cm9uZz4gUGhpbGFkZWxwaGlhIDQsIFBpdHRzYnVyZ2ggMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDY6IDwvc3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2ggOCwgUGhpbGFkZWxwaGlhIDU8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5QUkVEQVRPUlMgdnMuIEFWQUxBTkNIRTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oTmFzaHZpbGxlIHdvbiBzZXJpZXMgNC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPk5hc2h2aWxsZSA1LCBDb2xvcmFkbyAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+TmFzaHZpbGxlIDUsIENvbG9yYWRvIDQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAzOiA8L3N0cm9uZz5Db2xvcmFkbyA1LCBOYXNodmlsbGUgMzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDQ6PC9zdHJvbmc+IE5hc2h2aWxsZSAzLCBDb2xvcmFkbyAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNTo8L3N0cm9uZz4gQ29sb3JhZG8gMiwgTmFzaHZpbGxlIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA2OiA8L3N0cm9uZz5OYXNodmlsbGUgNSwgQ29sb3JhZG8gMDwvcD4KPHA+SkVUUyB2cy4gV0lMRDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oV2lubmlwZWcgd29uIHNlcmllcyA0LTEpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTo8L3N0cm9uZz4gV2lubmlwZWcgMywgTWlubmVzb3RhIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOjwvc3Ryb25nPiBXaW5uaXBlZyA0LCBNaW5uZXNvdGEgMTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDM6PC9zdHJvbmc+IE1pbm5lc290YSA2LCBXaW5uaXBlZyAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNDogPC9zdHJvbmc+V2lubmlwZWcgMiwgTWlubmVzb3RhIDA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA1Ojwvc3Ryb25nPiBXaW5uaXBlZyA1LCBNaW5uZXNvdGEgMDwvcD4KPHA+R09MREVOIEtOSUdIVFMgdnMuIEtJTkdTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihWZWdhcyB3b24gc2VyaWVzIDQtMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyAxLCBMb3MgQW5nZWxlcyAwIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDI6IDwvc3Ryb25nPlZlZ2FzIDIsIExvcyBBbmdlbGVzIDEgKDJPVCk8L3A+CjxwPkdhbWUgMzogVmVnYXMgMywgTG9zIEFuZ2VsZXMgMjwvcD4KPHA+R2FtZSA0OiBWZWdhcyAxLCBMb3MgQW5nZWxlcyAwPC9wPgo8cD5EVUNLUyB2cy4gU0hBUktTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihTYW4gSm9zZSB3b24gc2VyaWVzIDQtMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5TYW4gSm9zZSAzLCBBbmFoZWltIDA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5TYW4gSm9zZSAzLCBBbmFoZWltIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAzOiA8L3N0cm9uZz5TYW4gSm9zZSA4LCBBbmFoZWltIDE8L3A+CjxwPkdhbWUgNDogU2FuIEpvc2UgMiwgQW5haGVpbSAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DT05GRVJFTkNFIFNFTUlGSU5BTFM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEJlc3Qtb2YtNzsgeC1pZiBuZWNlc3NhcnkpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPkNBUElUQUxTIHZzLiBQRU5HVUlOUzwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiBQaXR0c2J1cmdoIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+UFJFREFUT1JTIHZzLiBKRVRTPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiBXaW5uaXBlZyBhdCBOYXNodmlsbGUsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+S05JR0hUUyB2cy4gU0hBUktTIDwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiBTYW4gSm9zZSBhdCBWZWdhcywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+QUhMIDwvcD4KPHA+UGxheW9mZiBHbGFuY2U8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gU2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi01OyB4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QlJVSU5TIHZzLiBQSEFOVE9NUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oU2VyaWVzIHRpZWQgMS0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgMywgUHJvdmlkZW5jZSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+UHJvdmlkZW5jZSA1LCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IDM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+UHJvdmlkZW5jZSBhdCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXk6PC9zdHJvbmc+IFByb3ZpZGVuY2UgYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtTW9uZGF5OiA8L3N0cm9uZz5Qcm92aWRlbmNlIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Q0hFQ0tFUlMgdnMuIFBFTkdVSU5TPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihDaGFybG90dGUgbGVhZHMgc2VyaWVzIDItMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5DaGFybG90dGUgMywgV0IvU2NyYW50b24gMiwgT1Q8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5DaGFybG90dGUgNCwgV0IvU2NyYW50b24gMTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBXQi9TY3JhbnRvbiwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU2F0dXJkYXk6IDwvc3Ryb25nPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBXQi9TY3JhbnRvbiwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU3VuZGF5OiA8L3N0cm9uZz5DaGFybG90dGUgYXQgV0IvU2NyYW50b24sIDM6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5vcnRoIERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DT01FVFMgdnMuIE1BUkxJRVM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFRvcm9udG8gbGVhZHMgc2VyaWVzIDItMSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIDMsIFV0aWNhIDIsIE9UPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byA1LCBVdGljYSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogPC9zdHJvbmc+VXRpY2EgNSwgVG9yb250byAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtRnJpZGF5OiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIGF0IFV0aWNhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TdW5kYXk6IDwvc3Ryb25nPlV0aWNhIGF0IFRvcm9udG8sIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+QU1FUklDQU5TIHZzLiBDUlVOQ0g8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFN5cmFjdXNlIHdpbnMgc2VyaWVzIDMtMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5TeXJhY3VzZSA2LCBSb2NoZXN0ZXIgMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDI6IDwvc3Ryb25nPlN5cmFjdXNlIDYsIFJvY2hlc3RlciA1PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogPC9zdHJvbmc+U3lyYWN1c2UgNiwgUm9jaGVzdGVyIDM8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPklDRUhPR1MgdnMuIFdPTFZFUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oUm9ja2ZvcmQgbGVhZHMgc2VyaWVzIDItMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5Sb2NrZm9yZCAyLCBDaGljYWdvIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5Sb2NrZm9yZCA1LCBDaGljYWdvIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5Sb2NrZm9yZCBhdCBDaGljYWdvLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TdW5kYXk6IDwvc3Ryb25nPkNoaWNhZ28gYXQgUm9ja2ZvcmQsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUFwcmlsIDMwOiA8L3N0cm9uZz5Sb2NrZm9yZCBhdCBDaGljYWdvLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk1PT1NFIHZzLiBHUklGRklOUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oU2VyaWVzIHRpZWQgMS0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPk1hbml0b2JhIDMsIEdyYW5kIFJhcGlkcyAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+R3JhbmQgUmFwaWRzIDUsIE1hbml0b2JhIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiA8L3N0cm9uZz5NYW5pdG9iYSBhdCBHcmFuZCBSYXBpZHMsIGxhdGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXk6IDwvc3Ryb25nPk1hbml0b2JhIGF0IEdyYW5kIFJhcGlkcywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtQXByaWwgMzA6IDwvc3Ryb25nPk1hbml0b2JhIGF0IEdyYW5kIFJhcGlkcywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QkFSUkFDVURBIHZzLiBST0FEUlVOTkVSUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oU2VyaWVzIHRpZWQgMS0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlR1Y3NvbiA0LCBTYW4gSm9zZSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgNiwgVHVjc29uIDM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiA8L3N0cm9uZz5TYW4gSm9zZSBhdCBUdWNzb24sIGxhdGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5OiA8L3N0cm9uZz5TYW4gSm9zZSBhdCBUdWNzb24sIDEwOjA1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TYXR1cmRheTo8L3N0cm9uZz4gU2FuIEpvc2UgYXQgVHVjc29uLCAxMDowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5SRUlHTiB2cy4gU1RBUlM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFRleGFzIHdvbiBzZXJpZXMgMy0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlRleGFzIDQsIE9udGFyaW8gMyAoT1QpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+T250YXJpbyA1LCBUZXhhcyAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMzogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgNSwgT250YXJpbyA0IChPVCk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA0OiA8L3N0cm9uZz5UZXhhcyAxLCBPbnRhcmlvIDA8L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TUxTPC9wPgo8cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmtDaXR5IEZDICAgIAk1CTEJMgkxNwkxNgk5PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZEZDICAgCTUJMQkxCTE2CTE3CTg8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eQk0CTIJMQkxMwkxNAkxMjwvcD4KPHA+TmV3IEVuZ2xhbmQJMwkyCTIJMTEJMTIJODwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cwkzCTMJMgkxMQkxMQk5PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OZXcgWW9yawkzCTMJMAk5CTE0CTg8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JMgkzCTEJNwk5CTEwPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAkyCTUJMAk2CTkJMTc8L3A+CjxwPkQuQy5Vbml0ZWQgICAgICAgICAJMQkzCTIJNQk2CTEwPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJMQkzCTIJNQkzCTg8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gRkMJMQk0CTAJMwk0CTExPC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+U3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHkJNQkxCTIJMTcJMjAJMTE8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzRkMgICAgICAJNAkyCTAJMTIJMTYJMTM8L3A+CjxwPkZDIERhbGxhcwkzCTAJMwkxMgk5CTM8L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eQkzCTMJMQkxMAk4CTEwPC9wPgo8cD5SZWFsIFNhbHQgTGFrZQkzCTMJMQkxMAk5CTE0PC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJMwk0CTEJMTAJOAkxNzwvcD4KPHA+SG91c3RvbgkyCTIJMgk4CTE0CTk8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTIJMgkyCTgJOQk4PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZAkyCTMJMgk4CTEyCTE0PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkCTIJNQkwCTYJOQkxNTwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJMQkzCTIJNQkxMQkxMzwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQkxCTMJMQk0CTUJODwvcD4KPHA+Tk9URTogVGhyZWUgcG9pbnRzIGZvciB2aWN0b3J5LCBvbmUgcG9pbnQgZm9yIHRpZS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+UmVhbCBTYWx0IExha2UgYXQgVmFuY291dmVyLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbCBhdCBBdGxhbnRhIFVuaXRlZCBGQywgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IFRvcm9udG8gRkMsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+RC5DLiBVbml0ZWQgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2FuIEpvc2UgYXQgQ29sdW1idXMsIDc6MzAgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHkgYXQgTmV3IEVuZ2xhbmQsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBNaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIGF0IExBIEdhbGF4eSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eSBhdCBDb2xvcmFkbywgNCBwLm0uPC9wPgo8cD5GQyBEYWxsYXMgYXQgTmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQywgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIGF0IExvcyBBbmdlbGVzIEZDLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlRFTk5JUzwvcD4KPHA+V1RBIFRPVVI8L3A+CjxwPlBvcnNjaGUgR3JhbmQgUHJpeDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgUG9yc2NoZS1BcmVuYTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdHV0dGdhcnQsIEdlcm1hbnk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UHVyc2U6ICQ4MTYsMDAwIChQcmVtaWVyKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdXJmYWNlOiBDbGF5LUluZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QW5hc3Rhc2lhIFBhdmx5dWNoZW5rb3ZhLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gTWFkaXNvbiBLZXlzLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA3LTYgKDcpLCA1LTcsIDYtNC48L3A+CjxwPkNvQ28gVmFuZGV3ZWdoZSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBTbG9hbmUgU3RlcGhlbnMgKDcpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTEsIDYtMC48L3A+CjxwPlZlcm9uaWthIEt1ZGVybWV0b3ZhLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gQ2FybGEgU3VhcmV6IE5hdmFycm8sIFNwYWluLCA3LTYgKDUpLCA2LTIuPC9wPgo8cD5BbmV0dCBLb250YXZlaXQsIEVzdG9uaWEsIGRlZi4gS3Jpc3RpbmEgTWxhZGVub3ZpYywgRnJhbmNlLCA1LTcsIDctNiAoMyksIDctNiAoNSkuPC9wPgo8cD5aYXJpbmEgRGl5YXMsIEthemFraHN0YW4sIGRlZi4gQ2FyaW5hIFdpdHRob2VmdCwgR2VybWFueSwgNi0zLCA2LTIuPC9wPgo8cD5BbmdlbGlxdWUgS2VyYmVyLCBHZXJtYW55LCBkZWYuIFBldHJhIEt2aXRvdmEgKDgpLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNi0zLCA2LTIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlY29uZCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U2ltb25hIEhhbGVwICgxKSwgUm9tYW5pYSwgZGVmLiBNYWdkYWxlbmEgUnliYXJpa292YSwgU2xvdmFraWEsIDQtNiwgNi0yLCA2LTMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPktpa2kgQmVydGVucyBhbmQgRGVtaSBTY2h1dXJzICgzKSwgTmV0aGVybGFuZHMsIGRlZi4gU2h1a28gQW95YW1hIGFuZCBNaXl1IEthdG8sIEphcGFuLCA2LTEsIDYtMi48L3A+CjxwPkplbGVuYSBPc3RhcGVua28sIExhdHZpYSwgYW5kIE9sZ2EgU2F2Y2h1aywgVWtyYWluZSwgZGVmLiBBbnRvbmlhIExvdHRuZXIgYW5kIExlbmEgUnVlZmZlciwgR2VybWFueSwgNy02ICgyKSwgMi02LCAxMC0yLjwvcD4KPHA+QmV0aGFuaWUgTWF0dGVrLVNhbmRzIGFuZCBDb0NvIFZhbmRld2VnaGUsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gQXJhbnR4YSBQYXJyYSBTYW50b25qYSwgU3BhaW4sIGFuZCBLYXRhcmluYSBTcmVib3RuaWssIFNsb3ZlbmlhLCA3LTYgKDMpLCA3LTUuPC9wPgo8cD5SYXF1ZWwgQXRhd28sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFuZCBBbm5hLUxlbmEgR3JvZW5lZmVsZCAoNCksIEdlcm1hbnksIGRlZi4gTW9uaXF1ZSBBZGFtY3phaywgQXVzdHJhbGlhLCBhbmQgTHl1ZG15bGEgS2ljaGVub2ssIFVrcmFpbmUsIDctNiAoNyksIDMtNiwgMTAtMS48L3A+CjxwPlRFQiBCTVAgUGFyaWJhcyBJc3RhbmJ1bCBDdXA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEdhcmFudGkgS296YSBBcmVuYTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Jc3RhbmJ1bDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QdXJzZTogJDIyNiw3NTAgKEludGwuKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNhcmEgRXJyYW5pLCBJdGFseSwgZGVmLiBLaXJzdGVuIEZsaXBrZW5zLCBCZWxnaXVtLCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPkFsZWtzYW5kcmEgS3J1bmljLCBTZXJiaWEsIGRlZi4gRWthdGVyaW5hIE1ha2Fyb3ZhICg1KSwgUnVzc2lhLCAxLTYsIDYtMSwgNi00LjwvcD4KPHA+QWpsYSBUb21samFub3ZpYywgQXVzdHJhbGlhLCBkZWYuIEFsaXNvbiBWYW4gVXl0dmFuY2ssIEJlbGdpdW0sIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+S2F0ZXJ5bmEgQm9uZGFyZW5rbywgVWtyYWluZSwgZGVmLiBJcGVrIE96LCBUdXJrZXksIDQtNiwgNi00LCA2LTAuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlY29uZCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SXJpbmEtQ2FtZWxpYSBCZWd1ICg3KSwgUm9tYW5pYSwgZGVmLiBDaHJpc3RpbmEgTWNIYWxlLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTQsIDYtNC48L3A+CjxwPlN2ZXRsYW5hIEt1em5ldHNvdmEgKDIpLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gVmlrdG9yaXlhIFRvbW92YSwgQnVsZ2FyaWEsIDctNSwgNC02LCA2LTEuPC9wPgo8cD5QYXVsaW5lIFBhcm1lbnRpZXIsIEZyYW5jZSwgZGVmLiBZdWxpYSBQdXRpbnRzZXZhLCBLYXpha2hzdGFuLCA2LTIsIDItNiwgNi0zLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Eb3VibGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OaWNvbGEgR2V1ZXIsIEdlcm1hbnksIGFuZCBQcmlzY2lsbGEgSG9uLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gQXJ5bmEgU2FiYWxlbmthLCBCZWxhcnVzLCBhbmQgTWFyaWEgU2Fra2FyaSwgR3JlZWNlLCAzLTYsIDctNiAoMyksIDEyLTEwLjwvcD4KPHA+QXlsYSBBa3N1LCBUdXJrZXksIGFuZCBIYXJyaWV0IERhcnQsIEJyaXRhaW4sIGRlZi4gQmliaWFuZSBTY2hvb2ZzLCBOZXRoZXJsYW5kcywgYW5kIFJlbmF0YSBWb3JhY292YSAoMiksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCA2LTIsIDEtNiwgMTAtNy48L3A+CjxwPk5hdGVsYSBEemFsYW1pZHplIGFuZCBBbm5hIEthbGluc2theWEsIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBEYWxpbGEgSmFrdXBvdmljLCBTbG92ZW5pYSwgYW5kIElyaW5hIEtocm9tYWNoZXZhICg0KSwgUnVzc2lhLCAzLTYsIDYtMywgMTAtNy48L3A+CjxwPkFUUCBXT1JMRCBUT1VSPC9wPgo8cD5CYXJjZWxvbmEgT3BlbiBCYW5jIFNhYmFkZWxsPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBSZWFsIENsdWIgZGUgVGVuaXMgQmFyY2Vsb25hIDE4OTk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QmFyY2Vsb25hLCBTcGFpbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QdXJzZTogJDMuMDggbWlsbGlvbiAoV1Q1MDApPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1cmZhY2U6IENsYXktT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZWNvbmQgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdyaWdvciBEaW1pdHJvdiAoMiksIEJ1bGdhcmlhLCBkZWYuIEdpbGxlcyBTaW1vbiwgRnJhbmNlLCA2LTIsIDYtMS48L3A+CjxwPkd1aWxsZXJtbyBHYXJjaWEtTG9wZXosIFNwYWluLCBkZWYuIEtlaSBOaXNoaWtvcmkgKDE0KSwgSmFwYW4sIDYtMywgMC0wIHJldGlyZWQuPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gS2xpemFuLCBTbG92YWtpYSwgZGVmLiBOb3ZhayBEam9rb3ZpYywgU2VyYmlhLCA2LTIsIDEtNiwgNi0zLjwvcD4KPHA+RG9taW5pYyBUaGllbSAoMyksIEF1c3RyaWEsIGRlZi4gSmF1bWUgTXVuYXIsIFNwYWluLCA3LTYgKDgpLCA2LTEuPC9wPgo8cD5Kb3plZiBLb3ZhbGlrLCBTbG92YWtpYSwgZGVmLiBHdWlkbyBQZWxsYSwgQXJnZW50aW5hLCA2LTMsIDYtMy48L3A+CjxwPlJhZmFlbCBOYWRhbCAoMSksIFNwYWluLCBkZWYuIFJvYmVydG8gQ2FyYmFsbGVzIEJhZW5hLCBTcGFpbiwgNi00LCA2LTQuPC9wPgo8cD5BbGJlcnQgUmFtb3MtVmlub2xhcyAoMTApLCBTcGFpbiwgZGVmLiBSb2dlcmlvIER1dHJhIFNpbHZhLCBCcmF6aWwsIDMtNiwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5QYWJsbyBDYXJyZW5vIEJ1c3RhICg1KSwgU3BhaW4sIGRlZi4gQmVub2l0IFBhaXJlLCBGcmFuY2UsIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+U3RlZmFub3MgVHNpdHNpcGFzLCBHcmVlY2UsIGRlZi4gRGllZ28gU2Nod2FydHptYW4gKDcpLCBBcmdlbnRpbmEsIDYtMiwgNi0xLjwvcD4KPHA+S2FyZW4gS2hhY2hhbm92ICgxNiksIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBMZW9uYXJkbyBNYXllciwgQXJnZW50aW5hLCA2LTQsIDYtMy48L3A+CjxwPlBhYmxvIEFuZHVqYXIsIFNwYWluLCBkZWYuIEJqb3JuIEZyYXRhbmdlbG8sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtNCwgNi0zLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Eb3VibGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QYWJsbyBDdWV2YXMsIFVydWd1YXksIGFuZCBNYXJjZWwgR3Jhbm9sbGVycywgU3BhaW4sIGRlZi4gSmFtaWUgQ2VycmV0YW5pLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBhbmQgR3VpbGxlcm1vIEdhcmNpYS1Mb3BleiwgU3BhaW4sIDYtMCwgNi00LjwvcD4KPHA+QWlzYW0tdWwtSGFxIFF1cmVzaGksIFBha2lzdGFuLCBhbmQgSmVhbi1KdWxpZW4gUm9qZXIsIE5ldGhlcmxhbmRzLCBkZWYuIEphdW1lIE11bmFyIGFuZCBUb21teSBSb2JyZWRvLCBTcGFpbiwgNy01LCA2LTMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlF1YXJ0ZXJmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkp1YW4gU2ViYXN0aWFuIENhYmFsIGFuZCBSb2JlcnQgRmFyYWgsIENvbG9tYmlhLCBkZWYuIFJvaGFuIEJvcGFubmEsIEluZGlhLCBhbmQgRWRvdWFyZCBSb2dlci1WYXNzZWxpbiwgRnJhbmNlLCA0LTYsIDctNiAoOSksIDEzLTExLjwvcD4KPHA+R2F6cHJvbSBIdW5nYXJpYW4gT3BlbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgQnVkYVBhcnQtS29wYXN6aSBnYXQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QnVkYXBlc3QsIEh1bmdhcnk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UHVyc2U6ICQ2MTUsOTAwIChXVDI1MCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VyZmFjZTogQ2xheS1PdXRkb29yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlY29uZCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWFyY28gQ2VjY2hpbmF0bywgSXRhbHksIGRlZi4gRGFtaXIgRHp1bWh1ciAoMiksIEJvc25pYS1IZXJ6ZWdvdmluYSwgNi0zLCA2LTEuPC9wPgo8cD5KYW4tTGVubmFyZCBTdHJ1ZmYgKDcpLCBHZXJtYW55LCBkZWYuIEFsZXhhbmRlciBCdWJsaWssIEthemFraHN0YW4sIDYtMSwgNi00LjwvcD4KPHA+TG9yZW56byBTb25lZ28sIEl0YWx5LCBkZWYuIFJpY2hhcmQgR2FzcXVldCAoMyksIEZyYW5jZSwgNi00LCA3LTYgKDQpLjwvcD4KPHA+QWxqYXogQmVkZW5lICg1KSwgU2xvdmVuaWEsIGRlZi4gTWF0dGVvIEJlcnJldHRpbmksIEl0YWx5LCA3LTYgKDIpLCA0LTYsIDYtNC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V2VzbGV5IEtvb2xob2YsIE5ldGhlcmxhbmRzLCBhbmQgQXJ0ZW0gU2l0YWssIE5ldyBaZWFsYW5kLCBkZWYuIE5pa29sYSBNZWt0aWMsIENyb2F0aWEsIGFuZCBBbGV4YW5kZXIgUGV5YSAoMSksIEF1c3RyaWEsIDctNSwgNi03ICg0KSwgMTAtNy48L3A+CjxwPk1hcmNpbiBNYXRrb3dza2ksIFBvbGFuZCwgYW5kIE5pY2hvbGFzIE1vbnJvZSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBEaXZpaiBTaGFyYW4sIEluZGlhLCBhbmQgTmVhbCBTa3Vwc2tpLCBCcml0YWluLCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPkF0dGlsYSBCYWxhenMgYW5kIE1hcnRvbiBGdWNzb3ZpY3MsIEh1bmdhcnksIGRlZi4gRmFicmljZSBNYXJ0aW4sIEZyYW5jZSwgYW5kIFB1cmF2IFJhamEsIEluZGlhLCA0LTYsIDctNiAoMyksIDEwLTcuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlF1YXJ0ZXJmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1hdHdlIE1pZGRlbGtvb3AsIE5ldGhlcmxhbmRzLCBhbmQgQW5kcmVzIE1vbHRlbmksIEFyZ2VudGluYSwgZGVmLiBIdWdvIE55cywgRnJhbmNlLCBhbmQgRGVuaXMgU2hhcG92YWxvdiwgQ2FuYWRhLCA2LTMsIDctNiAoMCkuPC9wPgo=