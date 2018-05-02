You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgSE9VU1RPTgktMTI3CU5ldyBZb3JrCSsxMTc8L3A+CjxwPmF0IEtBTlNBUyBDSVRZCS0xMTAJRGV0cm9pdAkrMTAwPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JLTEzOQlhdCBURVhBUwkrMTI5PC9wPgo8cD5hdCBDSElDQUdPCS0xMDYJTWlubmVzb3RhCS0xMDQ8L3A+CjxwPmF0IExvcyBBbmdlbGVzCU9GRglCYWx0aW1vcmUJT0ZGPC9wPgo8cD5PYWtsYW5kCS0xMjAJYXQgU0VBVFRMRQkrMTEwPC9wPgo8cD5hdCBDTEVWRUxBTkQgKEcxKQktMjAwCVRvcm9udG8JKzE4MDwvcD4KPHA+YXQgQ0xFVkVMQU5EIChHMikJT0ZGCVRvcm9udG8JT0ZGPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTgktMTE5CVBpdHRzYnVyZ2gJKzEwOTwvcD4KPHA+YXQgTkVXIFlPUksJLTEwNQlBdGxhbnRhCS0xMDU8L3A+CjxwPmF0IEFSSVpPTkEJLTExOQlMb3MgQW5nZWxlcwkrMTA5PC9wPgo8cD5OQkE8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNAkoMjA2KQlhdCBCT1NUT048L3A+CjxwPmF0IFRPUk9OVE8JNiYjMTg5OwkoMjEyJiMxODk7KQlDbGV2ZWxhbmQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5Hb2xkZW4gU3RhdGUJNAkoMjMwJiMxODk7KQlhdCBOZXcgIE9ybGVhbnM8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgUElUVFNCVVJHSAktMTU2CVdhc2hpbmd0b24JKzE0NjwvcD4KPHA+YXQgV0lOTklQRUcJLTEzNglOYXNodmlsbGUJKzEyNjwvcD4KPHA+VFJBTlNBQ1RJT05TPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CT1NUT04gUkVEIFNPWCAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBMSFAgRWR1YXJkbyBSb2RyaWd1ZXogb24gdGhlIGZhbWlseSBtZWRpY2FsIGxlYXZlIGxpc3QuIFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIEpvZSBLZWxseSBmcm9tIHN1c3BlbnNpb24uIFJlY2FsbGVkIFJIUCBNYXJjdXMgV2FsZGVuIGZyb20gUGF3dHVja2V0IChJTCkuPC9wPgo8cD5DTEVWRUxBTkQgSU5ESUFOUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgUkhQIE1hdHQgQmVsaXNsZSBmb3IgYXNzaWdubWVudC4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIFJIUCBCZW4gVGF5bG9yIGZyb20gQ29sdW1idXMgKElMKS48L3A+CjxwPk1JTk5FU09UQSBUV0lOUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgTEhQIERpZXRyaWNoIEVubnMgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuIE9wdGlvbmVkIFJIUCBKb2huIEN1cnRpc3MgdG8gUm9jaGVzdGVyIChJTCkuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBZQU5LRUVTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIExIUCBKb3JkYW4gTW9udGdvbWVyeSBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBSZWluc3RhdGVkIE9GIENsaW50IEZyYXppZXIgZnJvbSB0aGUgNy1kYXkgREwgYW5kIG9wdGlvbmVkIGhpbSB0byBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgKElMKS4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIFJIUCBEYXZpZCBIYWxlIGZyb20gU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlLiBUcmFuc2ZlcnJlZCBPRiBKYWNvYnkgRWxsc2J1cnkgdG8gdGhlIDYwLWRheSBETC48L3A+CjxwPk9BS0xBTkQgQVRITEVUSUNTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIEVtaWxpbyBQYWdhbiB0byBOYXNodmlsbGUgKFBDTCkuIFNlbGVjdGVkIHRoZSBjb250cmFjdCBvZiBMSFAgQnJldHQgQW5kZXJzb24gZnJvbSBOYXNodmlsbGUuPC9wPgo8cD5URVhBUyBSQU5HRVJTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFJIUCBDaHJpcyBNYXJ0aW4gb24gdGhlIDEwLWRheSBETCwgcmV0cm9hY3RpdmUgdG8gTWF5IDEuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBOaWNrIEdhcmRld2luZSBmcm9tIFJvdW5kIFJvY2sgKFBDTCkuIENsYWltZWQgQyBDYXJsb3MgUGVyZXogb2ZmIHdhaXZlcnMgZnJvbSBBdGxhbnRhLiBUcmFuc2ZlcnJlZCBTUyBFbHZpcyBBbmRydXMgdG8gdGhlIDYwLWRheSBETC48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QVRMQU5UQSBCUkFWRVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgT0YgUGV0ZXIgQm91cmpvcyB0byBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk1JQU1JIE1BUkxJTlMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBTUyBKVCBSaWRkbGUgdG8gTmV3IE9ybGVhbnMgKFBDTCkuIEFzc2lnbmVkIEMgVG9tYXMgVGVsaXMgb3V0cmlnaHQgdG8gTmV3IE9ybGVhbnMuPC9wPgo8cD5NSUxXQVVLRUUgQlJFV0VSUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgUkhQIE9saXZlciBEcmFrZSBmb3IgYXNzaWdubWVudC4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIExIUCBXYWRlIE1pbGV5IGZyb20gQmlsb3hpIChTTCkuIFNpZ25lZCBSSFAgUGFvbG8gRXNwaW5vIHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0IGFuZCBhc3NpZ25lZCBoaW0gdG8gZXh0ZW5kZWQgc3ByaW5nIHRyYWluaW5nLjwvcD4KPHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTyBHSUFOVFMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBPRiBBdXN0aW4gU2xhdGVyIHRvIFNhY3JhbWVudG8gKFBDTCkuIFJlaW5zdGF0ZWQgTEhQIFdpbGwgU21pdGggZnJvbSB0aGUgMTAtZGF5IERMLjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gQXNzb2NpYXRpb248L3A+CjxwPkNISUNBR08gRE9HUyAmIzgyMTI7IFRyYWRlZCBJTkYgVG9ueSBUaG9tYXMgdG8gV2ljaGl0YSB0byBjb21wbGV0ZSBhbiBlYXJsaWVyIHRyYWRlLjwvcD4KPHA+Q0xFQlVSTkUgUkFJTFJPQURFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUkhQIEphcmVkIE1vcnRlbnNlbi48L3A+CjxwPlNULiBQQVVMIFNBSU5UUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBSSFAgVG9tIFdpbGhlbG1zZW4uPC9wPgo8cD5XSUNISVRBIFdJTkdOVVRTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFJIUCBTZXRoIEhhcnZleS48L3A+CjxwPldJTk5JUEVHIEdPTERFWUVTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFJIUCBCcmFuZG9uIEJpbmdlbC48L3A+CjxwPkF0bGFudGljIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+U1VHQVIgTEFORCBTS0VFVEVSUyAmIzgyMTI7IEFubm91bmNlZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgUGFjbyBSb2RyaWd1ZXogd2FzIHB1cmNoYXNlZCBieSB0aGUgTWlubmVzb3RhIFR3aW5zLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Q0xFVkVMQU5EIEJST1dOUyAmIzgyMTI7IFRyYWRlZCBURSBSYW5kYWxsIFRlbGZlciB0byBLYW5zYXMgQ2l0eSBmb3IgREUgRGFkaSBOaWNvbGFzLiBDbGFpbWVkIExCIEplcm1haW5lIEdyYWNlIG9mZiB3YWl2ZXJzIGZyb20gSW5kaWFuYXBvbGlzLjwvcD4KPHA+SkFDS1NPTlZJTExFIEpBR1VBUlMgJiM4MjEyOyBEZWNsaW5lZCB0byBleGVyY2lzZSB0aGUgZmlmdGgteWVhciBvcHRpb24gb24gREUgRGFudGUgRm93bGVyLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgR0lBTlRTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIERUIEEuSi4gRnJhbmNpcyBhbmQgUUIgQWxleCBUYW5uZXkuPC9wPgo8cD5QSVRUU0JVUkdIIFNURUVMRVJTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIExCIFJ5YW4gU2hhemllciBvbiBpbmp1cmVkIHJlc2VydmUuPC9wPgo8cD5URU5ORVNTRUUgVElUQU5TICYjODIxMjsgV2FpdmVkIFMgRGVuemVsIEpvaG5zb24uIEFncmVlZCB0byB0ZXJtcyB3aXRoIFMgS2VuZHJpY2sgTGV3aXMuPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIFJFRFNLSU5TICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFMgUXVpbiBCbGFuZGluZywgUkIgTWFydGV6IENhcnRlciwgV1IgU2ltbWllIENvYmJzIEpyLiwgTEIgSmVyb2QgRmVybmFuZGV6LCBXUiBTaGF5IEZpZWxkcywgVEUgTWF0dCBGbGFuYWdhbiwgV1IgTWlrYWggSG9sZGVyLCBDQiBEYW5ueSBKb2huc29uLCBPVCBUaW1vbiBQYXJyaXMsIFdSIERlJiM4MjE3O01vcm5heSBQaWVyc29uLUVsLCBXUiBDYW0gU2ltcywgQ0IgUmFudGhvbnkgVGV4YWRhIGFuZCBGQiBFbGlqYWggV2VsbG1hbi48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QlVGRkFMTyBTQUJSRVMgJiM4MjEyOyBSZS1zaWduZWQgRCBDYXNleSBOZWxzb24gdG8gYSB0d28teWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkNPTE9SQURPIEFWQUxBTkNIRSAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBHIFBhdmVsIEZyYW5jb3V6IHRvIGEgb25lLXllYXIgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5NSU5ORVNPVEEgV0lMRCAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBGIERtaXRyeSBTb2tvbG92IHRvIGEgdGhyZWUteWVhciwgZW50cnktbGV2ZWwgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBSQU5HRVJTICYjODIxMjsgQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggRiBNaWNoYWVsIExpbmRxdmlzdC48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gQ0FQSVRBTFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgRiBBeGVsIEpvbnNzb24tRmphbGxieSB0byBhIHRocmVlLXllYXIsIGVudHJ5LWxldmVsIGNvbnRyYWN0LiBTaWduZWQgRiBKdXVzbyBJa29uZW4gdG8gYSB0d28teWVhciwgdHdvLXdheSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk1PVE9SU1BPUlRTPC9wPgo8cD5OQVNDQVIgJiM4MjEyOyBTdXNwZW5kZWQgZHJpdmVyIFNwZW5jZXIgR2FsbGFnaGVyIGluZGVmaW5pdGVseSBmb3IgdmlvbGF0aW5nIGl0cyBzdWJzdGFuY2UtYWJ1c2UgcG9saWN5LjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NYWpvciBMZWFndWUgU29jY2VyPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBGQyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBGIEFkYW1hIERpb21hbmRlIGZyb20gSHVsbCBDaXR5IChDaGFtcGlvbnNoaXAtRW5nbGFuZCkuPC9wPgo8cD5NSU5ORVNPVEEgVU5JVEVEICYjODIxMjsgVHJhZGVkIE0gU2FtIE5pY2hvbHNvbiBhbmQgYW4gaW50ZXJuYXRpb25hbCByb3N0ZXIgc3BvdCB0byBDb2xvcmFkbyBmb3IgRCBFcmljIE1pbGxlciBhbmQgZ2VuZXJhbCBhbGxvY2F0aW9uIG1vbmV5LjwvcD4KPHA+TkVXIEVOR0xBTkQgUkVWT0xVVElPTiAmIzgyMTI7IFRyYWRlZCBGIExlZSBOZ3V5ZW4gdG8gTG9zIEFuZ2VsZXMgRkMgZm9yIGdlbmVyYWwgYW5kIHRhcmdldGVkIGFsbG9jYXRpb24gbW9uZXkuPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5ITDwvcD4KPHA+UGxheW9mZiBHbGFuY2U8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q09ORkVSRU5DRSBTRU1JRklOQUxTPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihCZXN0LW9mLTc7IHgtaWYgbmVjZXNzYXJ5KTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5DQVBJVEFMUyB2cy4gUEVOR1VJTlM8L3A+CjxwPihXYXNoaW5ndG9uIGxlYWRzIHNlcmllcyAyLTEpPC9wPgo8cD5HYW1lIDE6IFBpdHRzYnVyZ2ggMywgV2FzaGluZ3RvbiAyPC9wPgo8cD5HYW1lIDI6IFdhc2hpbmd0b24gNCwgUGl0dHNidXJnaCAxPC9wPgo8cD5HYW1lIDM6IFdhc2hpbmd0b24gNCwgUGl0dHNidXJnaCAzPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU6IFdhc2hpbmd0b24gYXQgUGl0dHNidXJnaCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD54LVNhdHVyZGF5OiBQaXR0c2J1cmdoIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIFRCRDwvcD4KPHA+eC1NYXkgNzogV2FzaGluZ3RvbiBhdCBQaXR0c2J1cmdoLCBUQkQ8L3A+CjxwPngtTWF5IDk6IFBpdHRzYnVyZ2ggYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgVEJEPC9wPgo8cD5CUlVJTlMgdnMuIExJR0hUTklORzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oVGFtcGEgQmF5IGxlYWRzIHNlcmllcyAyLTEpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5HYW1lIDE6IEJvc3RvbiA2LCBUYW1wYSBCYXkgMjwvcD4KPHA+R2FtZSAyOiBUYW1wYSBCYXkgNCwgQm9zdG9uIDI8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogVGFtcGEgQmF5IDQsIEJvc3RvbiAxPC9wPgo8cD5GcmlkYXk6IFRhbXBhIEJheSBhdCBCb3N0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3VuZGF5OiBCb3N0b24gYXQgVGFtcGEgQmF5LCBUQkQ8L3A+CjxwPngtTWF5IDg6IFRhbXBhIEJheSBhdCBCb3N0b24sIFRCRDwvcD4KPHA+eC1NYXkgMTA6IEJvc3RvbiBhdCBUYW1wYSBCYXksIFRCRDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+UFJFREFUT1JTIHZzLiBKRVRTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihXaW5uaXBlZyBsZWFkcyBzZXJpZXMgMi0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R2FtZSAxOiBXaW5uaXBlZyA0LCBOYXNodmlsbGUgMTwvcD4KPHA+R2FtZSAyOiBOYXNodmlsbGUgNSwgV2lubmlwZWcgNCAoMk9UKTwvcD4KPHA+R2FtZSAzOiBXaW5uaXBlZyA3LCBOYXNodmlsbGUgNDwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiBOYXNodmlsbGUgYXQgV2lubmlwZWcsIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXk6IFdpbm5pcGVnIGF0IE5hc2h2aWxsZSwgVEJEPC9wPgo8cD54LU1heSA3OiBOYXNodmlsbGUgYXQgV2lubmlwZWcsIFRCRDwvcD4KPHA+eC1NYXkgMTA6IFdpbm5pcGVnIGF0IE5hc2h2aWxsZSwgVEJEPC9wPgo8cD5HT0xERU4gS05JR0hUUyB2cy4gU0hBUktTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihWZWdhcyBsZWFkcyBzZXJpZXMgMi0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R2FtZSAxOiBWZWdhcyA3LCBTYW4gSm9zZSAwPC9wPgo8cD5HYW1lIDI6IFNhbiBKb3NlIDQsIFZlZ2FzIDMgKDJPVCk8L3A+CjxwPkdhbWUgMzogVmVnYXMgNCwgU2FuIEpvc2UgMyAoT1QgKTwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiBWZWdhcyBhdCBTYW4gSm9zZSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+RnJpZGF5OiBTYW4gSm9zZSBhdCBWZWdhcywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+eC1NYXkgNjogVmVnYXMgYXQgU2FuIEpvc2UsIFRCRDwvcD4KPHA+eC1NYXkgODogU2FuIEpvc2UgYXQgVmVnYXMsIFRCRDwvcD4KPHA+SE9SU0UgUkFDSU5HPC9wPgo8cD5LZW50dWNreSBEZXJieTwvcD4KPHA+RmllbGQgZm9yIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgMTQ0bmQgS2VudHVja3kgRGVyYnksIHdpdGggcG9zdCBwb3NpdGlvbiwgaG9yc2UmIzgyMTc7cyBuYW1lLCBqb2NrZXkmIzgyMTc7cyBuYW1lIGFuZCBvcGVuaW5nIG9kZHM6PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBQCUhvcnNlCUpvY2tleQlPZGRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD4xLglGaXJlbnplIEZpcmUJUGFjbyBMb3Blegk1MC0xPC9wPgo8cD4yLglGcmVlIERyb3AgQmlsbHkJUm9iYnkgQWxiYXJhZG8JMzAtMTwvcD4KPHA+My4JUHJvbWlzZXMgRnVsZmlsbGVkCUNvcmV5IExhbmVyaWUJMzAtMTwvcD4KPHA+NC4JRmxhbWV3YXkJSm9zZSBMZXpjYW5vCTMwLTE8L3A+CjxwPjUuCUF1ZGlibGUJSmF2aWVyIENhc3RlbGxhbm8JOC0xPC9wPgo8cD42LglHb29kIE1hZ2ljCUpvc2UgT3J0aXoJMTItMTwvcD4KPHA+Ny4JSnVzdGlmeQlNaWtlIFNtaXRoCTMtMTwvcD4KPHA+OC4JTG9uZSBTYWlsb3IJSmFtZXMgR3JhaGFtCTUwLTE8L3A+CjxwPjkuCUhvZmJ1cmcJSXJhZCBPcnRpeiBKci4JMjAtMTwvcD4KPHA+MTAuCU15IEJveSBKYWNrCUtlbnQgRGVzb3JtZWF1eAkzMC0xPC9wPgo8cD4xMS4JQm9sdCBkJiM4MjE3O09ybwlWaWN0b3IgRXNwaW5vemEJOC0xPC9wPgo8cD4xMi4JRW50aWNlZAlKdW5pb3IgQWx2YXJhZG8JMzAtMTwvcD4KPHA+MTMuCUJyYXZhem8JTHVpcyBDb250cmVyYXMJNTAtMTwvcD4KPHA+MTQuCU1lbmRlbHNzb2huCVJ5YW4gTW9vcmUJNS0xPC9wPgo8cD4xNS4JSW5zdGlsbGVkIFJlZ2FyZAlEcmF5ZGVuIFZhbiBEeWtlCTUwLTE8L3A+CjxwPjE2LglNYWdudW0gTW9vbglMdWlzIFNhZXoJNi0xPC9wPgo8cD4xNy4JU29sb21pbmkJRmxhdmllbiBQcmF0CTMwLTE8L3A+CjxwPjE4LglWaW5vIFJvc3NvCUpvaG4gVmVsYXpxdWV6CTEyLTE8L3A+CjxwPjE5LglOb2JsZSBJbmR5CUZsb3JlbnQgR2Vyb3V4CTMwLTE8L3A+CjxwPjIwLglDb21iYXRhbnQJUmljYXJkbyBTYW50YW5hIEpyLgk1MC0xPC9wPgo8cD5BRS4JQmxlbmRlZCBDaXRpemVuCUt5bGUgRnJleQk1MC0xPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRyYWluZXJzIChieSBwb3N0IHBvc2l0aW9uKTogPC9zdHJvbmc+MSwgSmFzb24gU2VydmlzLiAyLCBEYWxlIFJvbWFucy4gMywgRGFsZSBSb21hbnMuIDQsIE1hcmsgQ2Fzc2UuIDUsIFRvZGQgUGxldGNoZXIuIDYsIENoYWQgQnJvd24uIDcsIEJvYiBCYWZmZXJ0LiA4LCBUaG9tYXMgQW1vc3MuIDksIFdpbGxpYW0gTW90dC4gMTAsIEtlaXRoIERlc29ybWVhdXguIDExLCBNaWNrIFJ1aXMuIDEyLCBLaWFyYW4gTWNMYXVnaGxpbi4gMTMsIEQuIFdheW5lIEx1a2FzLiAxNCwgQSBQIE8mIzgyMTc7QnJpZW4uIDE1LCBKZXJyeSBIb2xsZW5kb3JmZXIuIDE2LCBUb2RkIFBsZXRjaGVyLiAxNywgQm9iIEJhZmZlcnQuIDE4LCBUb2RkIFBsZXRjaGVyLiAxOSwgVG9kZCBQbGV0Y2hlci4gMjAsIFN0ZXZlbiBBc211c3Nlbi4gQUUsIERvdWcgTyYjODIxNztOZWlsbC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+T3duZXJzIChieSBwb3N0IHBvc2l0aW9uKTogPC9zdHJvbmc+MSwgTXIuIEFtb3JlIFN0YWJsZS4gMiwgQWxiYXVnaCBGYW1pbHkgU3RhYmxlcyBMTEMuIDMsIFJvYmVydCBKLiBCYXJvbi4gNCwgSm9obiBDLiBPeGxleS4gNSwgV2luU3RhciBGYXJtIExMQywgQ2hpbmEgSG9yc2UgQ2x1YiBJbnRlcm5hdGlvbmFsIEx0ZC4gYW5kIFNGIFJhY2luZyBMTEMuIDYsIGUgRml2ZSBSYWNpbmcgVGhvcm91Z2hicmVkcyBhbmQgU3RvbmVzdHJlZXQgU3RhYmxlcyBMTEMuIDcsIENoaW5hIEhvcnNlIENsdWIsIEhlYWQgb2YgUGxhaW5zIFBhcnRuZXJzIExMQywgU3RhcmxpZ2h0IFJhY2luZywgV2luU3RhciBGYXJtLiA4LCBUb20gQmVuc29uLiA5LCBKdWRkbW9udGUgRmFybXMgSW5jLiAxMCwgRG9uJiM4MjE3O3QgVGVsbCBNeSBXaWZlIFN0YWJsZXMgYW5kIE1vbm9tb3kgU3RhYmxlcywgTExDLiAxMSwgUnVpcyBSYWNpbmcgTExDLiAxMiwgR29kb2xwaGluIFJhY2luZyBMTEMuIDEzLCBDYWx1bWV0IEZhcm0uIDE0LCBEZXJyaWNrIFNtaXRoLCBNcnMuIEpvaG4gTWFnbmllciAmYW1wOyBNaWNoYWVsIFRhYm9yLiAxNSwgT1hPIEVxdWluZSBMTEMuIDE2LCBMYXdhbmEgYW5kIFJvYmVydCBMb3cuIDE3LCBaYXlhdCBTdGFibGVzIExMQy4gMTgsIFJlcG9sZSBTdGFibGUgYW5kIFN0LiBFbGlhcyBTdGFibGUuIDE5LCBXaW5TdGFyIEZhcm0gTExDIGFuZCBSZXBvbGUgU3RhYmxlLiAyMCwgV2luY2hlbGwgVGhvcm91Z2hicmVkcyBMTEMgYW5kIFdpbGxpcyBIb3J0b24gUmFjaW5nIExMQy4gQUUsIEdyZWcgSGFsbCBhbmQgU2F5amF5IFJhY2luZywgTExDLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWlnaHRzOiA8L3N0cm9uZz4xMjYgcG91bmRzLiBEaXN0YW5jZTogMSAxLTQgbWlsZXMuIFB1cnNlOiAkMiwxOTIsODAwLiBGaXJzdCBwbGFjZTogJDEsNDMyLDAwMC4gU2Vjb25kIHBsYWNlOiAkNDAwLDAwMC4gVGhpcmQgcGxhY2U6ICQyMDAsMDAwLiBGb3VydGggcGxhY2U6ICQxMDAsMDAwLiBGaWZ0aCBwbGFjZTogJDYwLDAwMC4gUG9zdCB0aW1lOiA2OjQ2IHAubS4gRURUPC9wPgo8cD5TT0NDRVI8L3A+CjxwPk1MUzwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrQ2l0eSBGQyAgICAJNgkxCTIJMjAJMTkJMTA8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgVW5pdGVkRkMgICAJNgkxCTEJMTkJMjEJOTwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyBDaXR5CTUJMgkxCTE2CTE2CTEzPC9wPgo8cD5OZXcgRW5nbGFuZAk0CTIJMgkxNAkxMwk4PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzCTQJMwkyCTE0CTEzCTEwPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OZXcgWW9yawk0CTMJMAkxMgkxNwkxMDwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbwkyCTMJMgk4CTExCTEyPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJMgkzCTIJOAk2CTEwPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAkyCTYJMAk2CTEwCTIxPC9wPgo8cD5ELkMuVW5pdGVkICAgICAgICAgCTEJNAkyCTUJOAkxMzwvcD4KPHA+VG9yb250byBGQwkxCTQJMQk0CTYJMTM8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eQk1CTIJMgkxNwkyMAkxMjwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXNGQyAgICAgIAk1CTIJMAkxNQkxNwkxMzwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyCTQJNAkxCTEzCTEwCTE3PC9wPgo8cD5GQyBEYWxsYXMJMwkxCTMJMTIJMTAJNjwvcD4KPHA+TEEgR2FsYXh5CTMJNAkxCTEwCTEwCTEzPC9wPgo8cD5SZWFsIFNhbHQgTGFrZQkzCTQJMQkxMAk5CTE2PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkCTMJNQkwCTkJMTEJMTY8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JMgkzCTIJOAkxNQkxMTwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JMgkzCTIJOAkxMAkxMDwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJMgkzCTIJOAkxMgkxNDwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJMQk0CTIJNQkxMgkxNTwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQkxCTQJMQk0CTUJOTwvcD4KPHA+Tk9URTogVGhyZWUgcG9pbnRzIGZvciB2aWN0b3J5LCBvbmUgcG9pbnQgZm9yIHRpZS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IFRvcm9udG8gRkMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TmV3IEVuZ2xhbmQgYXQgTW9udHJlYWwsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQyBhdCBOZXcgWW9yaywgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIgYXQgTWlubmVzb3RhIFVuaXRlZCwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIGF0IFNlYXR0bGUsIDQgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzIGF0IExvcyBBbmdlbGVzIEZDLCA0IHAubS48L3A+CjxwPkF0bGFudGEgVW5pdGVkIEZDIGF0IENoaWNhZ28sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8gYXQgU3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHksIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TEEgR2FsYXh5IGF0IEhvdXN0b24sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgYXQgU2FuIEpvc2UsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlIGF0IE9ybGFuZG8gQ2l0eSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPkFUUCBXT1JMRCBUT1VSPC9wPgo8cD5NaWxsZW5uaXVtIEVzdG9yaWwgT3BlbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgQ2x1YmUgZGUgVGVuaXMgZG8gRXN0b3JpbDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Fc3RvcmlsLCBQb3J0dWdhbDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QdXJzZTogJDYwOCwwMDAgKFdUMjUwKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5LeWxlIEVkbXVuZCAoMyksIEJyaXRhaW4sIGRlZi4gQWxleCBkZSBNaW5hdXIsIEF1c3RyYWxpYSwgNi0yLCA3LTUuPC9wPgo8cD5Kb2FvIFNvdXNhLCBQb3J0dWdhbCwgZGVmLiBQZWRybyBTb3VzYSwgUG9ydHVnYWwsIDQtNiwgNy02ICgxKSwgNy01LjwvcD4KPHA+RnJhbmNlcyBUaWFmb2UsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gR2lsbGVzIE11bGxlciAoNCksIEx1eGVtYm91cmcsIDYtNCwgNy01LjwvcD4KPHA+U2ltb25lIEJvbGVsbGksIEl0YWx5LCBkZWYuIEZlZGVyaWNvIERlbGJvbmlzLCBBcmdlbnRpbmEsIDMtNiwgNy01LCA2LTIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkpvaG4gUGVlcnMsIEF1c3RyYWxpYSwgYW5kIEplYW4tSnVsaWVuIFJvamVyLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBHdWlsbGVybW8gRHVyYW4gYW5kIEFuZHJlcyBNb2x0ZW5pLCBBcmdlbnRpbmEsIDYtMiwgNy02ICgyKS48L3A+CjxwPldlc2xleSBLb29saG9mLCBOZXRoZXJsYW5kcywgYW5kIEFydGVtIFNpdGFrLCBOZXcgWmVhbGFuZCwgZGVmLiBNYXJjIExvcGV6IGFuZCBEYXZpZCBNYXJyZXJvICgzKSwgU3BhaW4sIDYtNyAoNSksIDYtNCwgMTAtMy48L3A+CjxwPlJvYmluIEhhYXNlIGFuZCBNYXR3ZSBNaWRkZWxrb29wLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBNYXJjZWxvIERlbW9saW5lciwgQnJhemlsLCBhbmQgU2FudGlhZ28gR29uemFsZXogKDQpLCBNZXhpY28sIDYtNCwgNi00LjwvcD4KPHA+Sm9uYXRoYW4gRXlzc2VyaWMsIEZyYW5jZSwgYW5kIEpvZSBTYWxpc2J1cnksIEJyaXRhaW4sIGRlZi4gU2FuZGVyIEFyZW5kcywgTmV0aGVybGFuZHMsIGFuZCBBZGlsIFNoYW1hc2RpbiwgQ2FuYWRhLCA2LTMsIDMtNiwgMTAtNi48L3A+CjxwPkxlb25hcmRvIE1heWVyLCBBcmdlbnRpbmEsIGFuZCBKb2FvIFNvdXNhLCBQb3J0dWdhbCwgZGVmLiBBcmllbCBCZWhhciwgVXJ1Z3VheSwgYW5kIE1pZ3VlbCBBbmdlbCBSZXllcy1WYXJlbCwgTWV4aWNvLCA2LTQsIDctNiAoNCkuPC9wPgo8cD5CTVcgT3BlbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgTVRUQyBJcGhpdG9zPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk11bmljaDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QdXJzZTogJDYwOCwwMDAgKFdUMjUwKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gS2xpemFuLCBTbG92YWtpYSwgZGVmLiBNaXJ6YSBCYXNpYywgQm9zbmlhLUhlcnplZ292aW5hLCA0LTYsIDYtMywgNy01LjwvcD4KPHA+SmFuLUxlbm5hcmQgU3RydWZmLCBHZXJtYW55LCBkZWYuIFlhbm5pY2sgTWFkZW4sIEdlcm1hbnksIDYtMywgMy02LCA2LTMuPC9wPgo8cD5DaHVuZyBIeWVvbiAoNCksIFNvdXRoIEtvcmVhLCBkZWYuIE1hdHRoaWFzIEJhY2hpbmdlciwgR2VybWFueSwgNi0xLCA2LTEuPC9wPgo8cD5BbGV4YW5kZXIgWnZlcmV2ICgxKSwgR2VybWFueSwgZGVmLiBZYW5uaWNrIEhhbmZtYW5uLCBHZXJtYW55LCA2LTcgKDEyKSwgNi00LCA2LTIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1heCBNaXJueWksIEJlbGFydXMsIGFuZCBQaGlsaXBwIE9zd2FsZCAoNCksIEF1c3RyaWEsIGRlZi4gRGFuaWVsIE1hc3VyIGFuZCBSdWRvbGYgTW9sbGVrZXIsIEdlcm1hbnksIDMtNiwgNy01LCAxMC02LjwvcD4KPHA+SXZvIEthcmxvdmljLCBDcm9hdGlhLCBhbmQgTmVuYWQgWmltb25qaWMsIFNlcmJpYSwgZGVmLiBTYW5kZXIgR2lsbGUgYW5kIEpvcmFuIFZsaWVnZW4sIEJlbGdpdW0sIDYtNyAoNCksIDYtNCwgMTAtOC48L3A+CjxwPlRpbSBQdWV0eiBhbmQgSmFuLUxlbm5hcmQgU3RydWZmLCBHZXJtYW55LCBkZWYuIE4uU3JpcmFtIEJhbGFqaSBhbmQgVmlzaG51IFZhcmRoYW4sIEluZGlhLCA3LTUsIDYtNyAoNSksIDEwLTUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlF1YXJ0ZXJmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5pa29sYSBNZWt0aWMsIENyb2F0aWEsIGFuZCBBbGV4YW5kZXIgUGV5YSAoMyksIEF1c3RyaWEsIGRlZi4gS2V2aW4gS3Jhd2lldHogYW5kIE1heGltaWxpYW4gTWFydGVyZXIsIEdlcm1hbnksIDctNSwgNi00LjwvcD4KPHA+VEVCIEJOUCBQYXJpYmFzIElzdGFuYnVsPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBHYXJhbnRpIEtvemEgQXJlbmE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SXN0YW5idWw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UHVyc2U6ICQ1MTYsODAwIChXVDI1MCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VyZmFjZTogQ2xheS1PdXRkb29yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlY29uZCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TGFzbG8gRGplcmUsIFNlcmJpYSwgZGVmLiBBbmRyZWEgU2VwcGkgKDMpLCBJdGFseSwgNi0zLCA2LTcgKDQpLCA2LTMuPC9wPgo8cD5UYXJvIERhbmllbCwgSmFwYW4sIGRlZi4gQWxqYXogQmVkZW5lICg0KSwgU2xvdmVuaWEsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+Um9nZXJpbyBEdXRyYSBTaWx2YSwgQnJhemlsLCBkZWYuIFZpa3RvciBUcm9pY2tpICg2KSwgU2VyYmlhLCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPlBhb2xvIExvcmVuemkgKDUpLCBJdGFseSwgZGVmLiBNYXJjbyBUcnVuZ2VsbGl0aSwgQXJnZW50aW5hLCA2LTIsIDctNiAoNSkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkRvbWluaWMgSW5nbG90LCBCcml0YW4sIGFuZCBSb2JlcnQgTGluZHN0ZWR0LCBTd2VkZW4sIGRlZi4gUm9tYW4gSmViYXZ5LCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgYW5kIEZsb3JpbiBNZXJnZWEsIFJvbWFuaWEsIDctNiAoNCksIDYtMS48L3A+CjxwPkphbWllIENlcnJldGFuaSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIERhbmllbCBOZXN0b3IsIENhbmFkYSwgZGVmLiBEYW5pZWxlIEJyYWNjaWFsaSwgSXRhbHksIGFuZCBNYWxlayBKYXppcmksIFR1bmlzaWEsIDYtNCwgNi0yLjwvcD4KPHA+RGVueXMgTW9sY2hhbm92LCBVa3JhaW5lLCBhbmQgRnJhbmtvIFNrdWdvciwgQnJvYXRpYSwgZGVmLiBBbmRyZSBCZWdlbWFubiwgR2VybWFueSwgYW5kIEFudG9uaW8gU2FuY2ljLCBDcm9hdGlhLCA2LTEsIDctNiAoMTApLjwvcD4KPHA+QmVuIE1jTGFjaGxhbiwgSmFwYW4sIGFuZCBOaWNob2xhcyBNb25yb2UgKDEpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIFR1bmEgQWx0dW5hIGFuZCBBbmlsIFl1a3NlbCwgVHVya2V5LCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPldUQSBUT1VSPC9wPgo8cD5HcmFuZCBQcml4IFNBUiBMYSBQcmluY2Vzc2UgTGFsbGEgTWVyeWVtPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBSb3lhbCBDbHViIGRlIFRlbm5pczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SYWJhdCwgTW9yb2Njbzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QdXJzZTogJDIyNiw3NTAgKEludGwuKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TYXJhIEVycmFuaSwgSXRhbHksIGRlZi4gSm9oYW5uYSBMYXJzc29uLCBTd2VkZW4sIDYtMywgNi0wLjwvcD4KPHA+QWxla3NhbmRyYSBLcnVuaWMgKDcpLCBTZXJiaWEsIGRlZi4gU2FyYSBTb3JyaWJlcyBUb3JtbywgU3BhaW4sIDYtMywgNi0xLjwvcD4KPHA+RWxpc2UgTWVydGVucyAoMSksIEJlbGdpdW0sIGRlZi4gTGF1cmEgU2llZ2VtdW5kLCBHZXJtYW55LCA2LTcgKDUpLCA2LTAsIDMtMSByZXRpcmVkLjwvcD4KPHA+QWpsYSBUb21samFub3ZpYywgQXVzdHJhbGlhLCBkZWYuIEtpcnN0ZW4gRmxpcGtlbnMsIEJlbGdpdW0sIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+SmFuYSBGZXR0LCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIE1hZ2RhbGVuYSBGcmVjaCwgUG9sYW5kLCA2LTIsIDYtNC48L3A+CjxwPkhzaWVoIFN1LXdlaSAoOCksIFRhaXdhbiwgZGVmLiBUYW1hcmEgWmlkYW5zZWssIFNsb3ZlbmlhLCA2LTcgKDYpLCA2LTMsIDYtMy48L3A+CjxwPlBhdWxhIEJhZG9zYSBHaWJlcnQsIFNwYWluLCBkZWYuIFBvbG9uYSBIZXJjb2csIFNsb3ZlbmlhLCA2LTcgKDUpLCA2LTEsIDYtMi48L3A+CjxwPkthdGFyaW5hIFphdmF0c2thLCBVa3JhaW5lLCBkZWYuIEFsZXhhbmRyYSBEdWxnaGVydSwgUm9tYW5pYSwgNy01LCAyLTYsIDYtNC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5RdWFydGVyZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Bbm5hIEJsaW5rb3ZhLCBSdXNzaWEsIGFuZCBSYWx1Y2EgT2xhcnUsIFJvbWFuaWEsIGRlZi4gRGFyaWphIEp1cmFrLCBDcm9hdGlhLCBhbmQgSmVzc2ljYSBNb29yZSwgQXVzdHJhbGlhLCA3LTUsIDYtNyAoNSksIDEzLTExLjwvcD4KPHA+R2VvcmdpbmEgR2FyY2lhIFBlcmV6LCBTcGFpbiwgYW5kIEZhbm55IFN0b2xsYXIsIEh1bmdhcnksIGRlZi4gTW9uaXF1ZSBBZGFtY3phaywgQXVzdHJhbGlhLCBhbmQgWGVuaWEgS25vbGwgKDMpLCBTd2l0emVybGFuZCwgNi0zLCAxLTYsIDEwLTcuPC9wPgo8cD5SZWJlY2NhIFBldGVyc29uLCBTd2VkZW4sIGFuZCBTYXJhIFNvcnJpYmVzIFRvcm1vLCBTcGFpbiwgZGVmLiBBbGljamEgUm9zb2xza2EsIFBvbGFuZCwgYW5kIEFiaWdhaWwgU3BlYXJzICgyKSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNi00LCAxLTYsIDEwLTYuPC9wPgo8cD5MaXpldHRlIENhYnJlcmEsIEF1c3RyYWxpYSwgYW5kIEphbmEgRmV0dCwgQ3JvYXRpYSwgZGVmLiBCYXJib3JhIEtyZWpjaWtvdmEsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBhbmQgQW5uYSBTbWl0aCAoMSksIEJyaXRhaW4sIDctNSwgNi0yLjwvcD4KPHA+SiZhbXA7VCBCYW5rYSBQcmFndWUgT3BlbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVEsgU3BhcnRhIFByYWhhPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlByYWd1ZSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UHVyc2U6ICQyMjYsNzUwIChJbnRsLik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VyZmFjZTogQ2xheS1PdXRkb29yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlY29uZCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UGV0cmEgS3ZpdG92YSAoMiksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIE5hdGFsaWEgVmlraGx5YW50c2V2YSwgUnVzc2lhLCA2LTMsIDYtMS48L3A+CjxwPkNhbWlsYSBHaW9yZ2ksIEl0YWx5LCBkZWYuIFRhbWFyYSBLb3JwYXRzY2gsIEdlcm1hbnksIDYtNCwgNi0yLjwvcD4KPHA+TWloYWVsYSBCdXphcm5lc2N1ICg3KSwgUm9tYW5pYSwgZGVmLiBBbnRvbmlhIExvdHRuZXIsIEdlcm1hbnksIDYtMCwgNy02ICg3KS48L3A+CjxwPkthdGVyaW5hIFNpbmlha292YSAoOCksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIEVrYXRlcmluYSBBbGV4YW5kcm92YSwgUnVzc2lhLCA2LTQsIDMtNiwgNi0zLjwvcD4KPHA+WmhhbmcgU2h1YWkgKDYpLCBDaGluYSwgZGVmLiBFbGVuYS1HYWJyaWVsYSBSdXNlLCBSb21hbmlhLCA2LTQsIDYtNC48L3A+CjxwPlNhbSBTdG9zdXIsIEF1c3RyYWxpYSwgZGVmLiBEZW5pc2EgQWxsZXJ0b3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNi00LCA2LTQuPC9wPgo8cD5KYXNtaW5lIFBhb2xpbmksIEl0YWx5LCBkZWYuIEFubmEgS2Fyb2xpbmEgU2NobWllZGxvdmEsIFNsb3Zha2lhLCA2LTQsIDYtMS48L3A+CjxwPktyaXN0eW5hIFBsaXNrb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBXYW5nIFFpYW5nLCBDaGluYSwgNi0yLCA3LTYgKDMpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Eb3VibGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlF1YXJ0ZXJmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJhcmJvcmEgU3RlZmtvdmEgYW5kIEJhcmJvcmEgU3RyeWNvdmEsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIFByaXNjaWxsYSBIb24sIEF1c3RyYWxpYSwgYW5kIFlhbmEgU2l6aWtvdmEsIFJ1c3NpYSwgNi0zLCA2LTMuPC9wPgo8cD5NaWhhZWxhIEJ1emFybmVzY3UsIFJvbWFuaWEsIGFuZCBMaWR6aXlhIE1hcm96YXZhLCBCZWxhcnVzLCBkZWYuIERlc2lyYWUgS3Jhd2N6YWssIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFuZCBHaXVsaWFuYSBPbG1vcywgTWV4aWNvLCA2LTQsIDMtNiwgMTAtOC48L3A+CjxwPk5pY29sZSBNZWxpY2hhciwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIEt2ZXRhIFBlc2Noa2UgKDMpLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBWaWt0b3JpYSBLdXptb3ZhLCBTbG92YWtpYSwgYW5kIEVsZW5hLUdhYnJpZWxhIFJ1c2UsIFJvbWFuaWEsIDYtMSwgNi0wLjwvcD4KPHA+QW5kcmVhIFNlc3RpbmkgSGxhdmFja2hvdmEgYW5kIFJlbmF0YSBWb3JhY292YSAoMSksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIE1pc2FraSBEb2ksIEphcGFuLCBhbmQgQ29ybmVsaWEgTGlzdGVyLCBTd2VkZW4sIDYtNyAoNSksIDctNSwgMTAtNS48L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5NSU5PUiBMRUFHVUU8L3A+CjxwPkludGVybmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlIChBQUEpPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIChOYXRpb25hbHMpCTE0CTkJLjYwOQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5QYXd0dWNrZXQgKFJlZCBTb3gpCTEyCTExCS41MjIJMjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSAoUGhpbGxpZXMpCTEyCTEyCS41MDAJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2NyYW50b24vV0IgKFlhbmtlZXMpCTEyCTEzCS40ODAJMzwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIChUd2lucykJMTAJMTEJLjQ3NgkzPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIChCbHVlIEpheXMpCTcJMTAJLjQxMgk0PC9wPgo8cD5Tb3V0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgKE9yaW9sZXMpCTEyCTEwCS41NDUJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RHVyaGFtIChSYXlzKQkxMgkxMQkuNTIyCSYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIChXaGl0ZSBTb3gpCTExCTE0CS40NDAJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgKEJyYXZlcykJOQkxNQkuMzc1CTQ8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJMTYJOAkuNjY3CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkluZGlhbmFwb2xpcyAoUGlyYXRlcykJMTIJMTEJLjUyMgkzJiMxODk7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIChJbmRpYW5zKQkxMgkxMgkuNTAwCTQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgKFJlZHMpCTkJMTMJLjQwOQk2PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCA3LCBSb2NoZXN0ZXIgNjwvcD4KPHA+U2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIDMsIEJ1ZmZhbG8gMjwvcD4KPHA+VG9sZWRvIDcsIEluZGlhbmFwb2xpcyA1PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IDgsIFN5cmFjdXNlIDY8L3A+CjxwPkNvbHVtYnVzIDUsIExvdWlzdmlsbGUgMyAoMTApPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgNiwgR3dpbm5ldHQgNTwvcD4KPHA+RHVyaGFtIGF0IE5vcmZvbGssIGxhdGU8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IEJ1ZmZhbG8sIDY6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DaGFybG90dGUgYXQgQ29sdW1idXMsIDY6MzUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBhdCBOb3Jmb2xrLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCBhdCBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgYXQgSW5kaWFuYXBvbGlzLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgYXQgUm9jaGVzdGVyLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlRvbGVkbyBhdCBEdXJoYW0sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCBhdCBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSBhdCBSb2NoZXN0ZXIsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBhdCBOb3Jmb2xrLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IEJ1ZmZhbG8sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VG9sZWRvIGF0IER1cmhhbSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgYXQgQ29sdW1idXMsIDc6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgYXQgSW5kaWFuYXBvbGlzLCA3OjE1IHAubS48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gTGVhZ3VlIChBQSk8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIChCbHVlIEpheXMpCTE1CTgJLjY1MgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UcmVudG9uIChZYW5rZWVzKQkxNAkxMAkuNTgzCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gKE1ldHMpCTEyCTExCS41MjIJMzwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgKFJvY2tpZXMpCTEzCTEyCS41MjAJMzwvcD4KPHA+UmVhZGluZyAoUGhpbGxpZXMpCTkJMTQJLjM5MQk2PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAoUmVkIFNveCkJNwkxNAkuMzMzCTc8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIChQaXJhdGVzKQkxMwkxMAkuNTY1CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIChHaWFudHMpCTE0CTExCS41NjAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiAoSW5kaWFucykJMTQJMTEJLjU2MAkmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Cb3dpZSAoT3Jpb2xlcykJMTMJMTEJLjU0MgkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgKE5hdGlvbmFscykJMTAJMTQJLjQxNwkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5FcmllIChUaWdlcnMpCTgJMTYJLjMzMwk1JiMxODk7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCAzLCBIYXJyaXNidXJnIDI8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgMywgUmljaG1vbmQgMiAoMTApPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIDYsIE5ldyBIYW1wc2hpcmUgNTwvcD4KPHA+Qm93aWUgOSwgRXJpZSA2ICgxMCk8L3A+CjxwPlRyZW50b24gOSwgUG9ydGxhbmQgODwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiA1LCBCaW5naGFtdG9uIDI8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkVyaWUgYXQgQWx0b29uYSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIGF0IEJvd2llLCA2OjM1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgQmluZ2hhbXRvbiwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5IYXJyaXNidXJnIGF0IFRyZW50b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgYXQgSGFydGZvcmQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkVyaWUgYXQgQWx0b29uYSwgVEJEPC9wPgo8cD5FcmllIGF0IEFsdG9vbmEsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyBhdCBUcmVudG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkFrcm9uIGF0IEJvd2llLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgQmluZ2hhbXRvbiwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBhdCBIYXJ0Zm9yZCwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBSZWFkaW5nLCA3OjE1IHAubS48L3A+CjxwPkJveCBTY29yZTwvcD4KPHA+UlVCQkVSRFVDS1MgNSwgUlVNQkxFIFBPTklFUyAyPC9wPgo8cD5CaW5nLglhYglyCWgJYmkJQWtyb24JYWIJcgloCWJpPC9wPgo8cD5Nb3JhIHJmCTQJMAkxCTAJS3JpZWdlciBkaAk1CTAJMQkyPC9wPgo8cD5NY05laWwgMmIJNAkwCTEJMAlDYXN0cm8gc3MJNAkwCTAJMDwvcD4KPHA+QWxvbnNvIDFiCTQJMAkxCTAJU2V2ZXIgM2IJNAkwCTIJMTwvcD4KPHA+VGF5bG9yIGRoCTMJMQkwCTAJQnJhZGxleSAxYgk0CTAJMAkwPC9wPgo8cD5PYmVyc3RlIDNiCTQJMQkxCTAJTWF0aGlhcyAyYgkzCTEJMQkxPC9wPgo8cD5Nb29yZSBjCTQJMAkxCTAJTWFyYWJlbGwgbGYJNAkxCTIJMDwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBzcwkyCTAJMQkwCUNhbGljYSByZgkzCTEJMQkyPC9wPgo8cD5UZWJvdyBsZgk0CTAJMAkwCVRvbSBjZgk0CTEJMwkwPC9wPgo8cD5TdHVhcnQgY2YJMwkwCTAJMAlTYWx0ZXJzIGMJMgkxCTAJMDwvcD4KPHA+TWF6ZWlrYSBwaAkxCTAJMAkwCQkJCQk8L3A+CjxwPlRvdGFscwkzMwkyCTYJMwlUb3RhbHMJMzMJNQkxMAk1PC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIAkwMDAJMDAwCTAwMgkmIzgyMTI7CTIJNgkwPC9wPgo8cD5Ba3JvbgkwNTAJMDAwCTAwWAkmIzgyMTI7CTUJMTAJMDwvcD4KPHA+TE9CJiM4MjEyO0JpbmdoYW10b24gNywgQWtyb24gOC4gMkImIzgyMTI7TWNOZWlsICg3KSwgTWljaGFlbCAoNSksIE1vb3JlICgyKTsgTWF0aGlhcyAoNyksIFNldmVyICg2KSAuIEhSJiM4MjEyO01hcmFiZWxsICgyKS48L3A+CjxwPkdJRFAmIzgyMTI7U2FsdGVycy48L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24JaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5Nb2xpbmEgIEwsIDAtMgk2JiM4NTMxOwk5CTUJNQkxCTI8L3A+CjxwPlJvc2Vib29tCTEmIzg1MzI7CTEJMAkwCTEJMjwvcD4KPHA+QWtyb24JaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5DaGlhbmcgIFcsIDItMAk1JiM4NTMyOyAJNAkwCTAJMAk4PC9wPgo8cD5Bbmd1bG8JMiYjODUzMTsJMAkwCTAJMQkzPC9wPgo8cD5QYXNxdWFsZQkwCTIJMgkyCTEJMDwvcD4KPHA+TWFydGluZXogIFMsIDIJMQkwCTAJMAkwCTA8L3A+CjxwPkhCUCYjODIxMjtNaWNoYWVsLCBDYWxpY2EuIDwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjtIUDogVGhvbWFzLiAxQjogR29uemFsZXMuIDNCOiBNYXJjby48L3A+CjxwPlQmIzgyMTI7MjoyOS4gQXR0JiM4MjEyOzMsMDI3LjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRTwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5LRU5UIFNUQVRFIDEyLCBXQUxTSCAzPC9wPgo8cD5XYWxzaAkyMDAJMDAwCTEwMAkmIzgyMTI7CTMJMwkyPC9wPgo8cD5LZW50IFN0YXRlCTIxMQk2MDEJMTBYCSYjODIxMjsJMTIJMTcJMDwvcD4KPHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0hvdm9ya2EsIEtyb2tvcyAoMyksIFN6Y3plcGluc2tpICg0KSwgQmVhbHMgKDcpLCBGcmF0ZSAoOCkgYW5kIEhlbHdpZzsgU2NodWx0eiwgTWFydGluICg1KSwgWmVpZ2xlciAoNyksIEhhdmVrb3N0ICg5KSBhbmQgU2NodWxlciwgRG9ib3MuIFcmIzgyMTI7TWFydGluLCAyLTAuIEwmIzgyMTI7SG92b3JrYSwgNC00LiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO1dhbHNoOiAJRGVicnVsZXIgKDEpOyBLZW50IFN0YXRlOiBEYWxwb3J0byAoMSksIEhhbWlsdG9uICgxKS4gPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBXYWxzaCAyMi0yMDsgS2VudCBTdGF0ZSAyOS0xMy48L3A+CjxwPk5vdGVzOiBLZW50IFN0YXRlOiBGZXJndXNvbiBkb3VibGUsIFJCSTsgRG9ib3MgZG91YmxlOyBEYWxwb3J0byBzaW5nbGUsIGhvbWUgcnVuLCA0IFJCSTsgSGFtaWx0b24gc2luZ2xlLCBob21lIHJ1biwgcnVuIHNjb3JlZCwgUkJJIC48L3A+CjxwPkhpZ2ggU2Nob29sPC9wPgo8cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPlBPUlRBR0UgVFJBSUwgTUVUUk8gQ09ORkVSRU5DRSBUT1VSTkFNRU5UPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzPC9wPgo8cD5DaGFtcGlvbnNoaXAgUm91bmQ6IE8mIzgyMTc7TGF1Z2hsaW4gKFdvby4pIGQuIEdpbGxlc3BpZSAoQ2xvLikgNi0xLDYtMTsgTGF1Z2hyb24gKFdvbykgZC4gTWNFdGhhbmV5IChOb3IuKSA2LTAsIDYtMjsgVmFueW8gKFdvby4pIGQuIENpcHVsbG8gKENsby4pIDctNSwgMy02LCA2LTIuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzPC9wPgo8cD5DaGFtcGlvbnNoaXAgUm91bmQ6IEtvdmFjaWMtTWljaGFlbCAoUmF2LikgZC4gRXZhbnMtV2F0c29uIChDb3YuKSA2LTMsIDYtMDsgU2hhbm5vbi1SZW5uZXIgKFdvby4pIGQuIFRhbGllcmNpby1Lcm9wcCAoTm9yLikgNi0xLCA2LTMuIDwvcD4KPHA+Q09QTEVZIDMsIExBS0UgMjwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogRHJ1bW1vbmQgKEwpIGQuIExhbWJlcnQgNi0xLCA2LTM7IFlhbmcgKEMpIGQuIEhlYWtpbiA2LTIsIDYtMzsgU2NobWlkIChDKSBkLiBTbWl0aCA2LTEsIDYtMS48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IEtlbGxleS1TdGFsa2VyIChMKSBkLiBFdmFucy1MZWZmbGVyIDYtMSwgNi00NTsgU3VuLURpUm9jY2EgKEMpIGQuIE1hZGVuZm9ydC1CdXJrZXR0IDYtMCwgNi00LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBMYWtlIDgtNi48L3A+CjxwPktFTlQgUk9PU0VWRUxUIDMsIE5PUkRPTklBIDI8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IEpvbmVzIChLKSBkLiBaYWJvcnNraSA2LTAsIDYtMDsgU3Rva2VzIChLKSBkLiBLcmVtcGFza3kgNi0xLCA2LTQ7IFNoZWFyZXIgKEspIGQuIE1hcmtvcG9sb3MgNi0wLCA2LTEuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBNYXJ0aW4tU3pjemVzbmljayAoTikgZC4gS2lyYWJhcy1IYXJwIDYtMiwgNi0yOyBHYWxsYWdoZXItTGVlIChOKSBkLiBKZW5raW5zLVdvem5pYWsgNi0xLCA2LTQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9UQ0EgVG91cm5hbWVudDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Tk9SVEggQ0FOVE9OIEhPT1ZFUiA1LCBTVFJPTkdTVklMTEUgMDwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogV2FyYnVydG9uIChIKSBkLiBEb3duaW5nIDYtMCwgNi0wOyBXb29kIChIKSBkLiBTaGFoIDYtMCwgNi0xMjsgTWVhZG93cyAoSCkgZC4gT25nIDctNSwgNi0xLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogTyYjODIxNztDb25ub3ItTWFydGluIChIKSBkLiBNdW5zaG93ZXItSm9obnNvbiA2LTAsIDYtMTsgU21pdGgtQ3Jhd2ZvcmQgKEgpIGQuIFRhbi1XeWxlciA0LTYsIDMtNiwgMTAtOC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UmVjb3Jkczo8L3N0cm9uZz4gSG9vdmVyIDE4LTIuPC9wPgo8cD5DT1BMRVkgMywgTEFLRSAyPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzOiBEcnVtbW9uZCAoTCkgZC4gTGFtYmVydCA2LTEsIDYtMzsgWWFuZyAoQykgZC4gSGVha2luIDYtMiwgNi0zOyBTY2htaWQgKEMpIGQuIFNtaXRoIDYtMSwgNi0xLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogS2VsbGV5LVN0YWxrZXIgKEwpIGQuIExlZmZsZXItRXZhbnMgNi0xLCA2LTQ7IFN1bi1EaVJvY2NvIChDKSBkLiBNYWRlbmZvcnQtQnVja2V0dCA2LTAsIDYtNC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UmVjb3Jkczo8L3N0cm9uZz4gQ29wbGV5IDctOS48L3A+CjxwPldPT1NURVIgMywgSElHSExBTkQgMjwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogQ29jaHJhbiAoVykgZC4gWWFybmF0IDYtMiwgNy02OyBTeW1vbmRzIChXKSBkLiBFcmJhIDYtMCwgNi0zOyBEb2FuIChXKSBkLiBCZXlsYW5za3kgNy01LCA2LTMuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBFcmJhLUdpbGxpbiAoSCkgZC4gS2hvdW5ib3Jpbi1NY0NvcnkgOyBTcGl0dGxlLUNvb3BlciAoSCkgZC4gTmVpbC1TY290dCA3LTUsIDYtMC48L3A+CjxwPk1BU1NJTExPTiAzLCBHUkVFTiAyPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzOiBNYW53ZWlsZXIgKE0pIGQuIE1lc3RyYWxsZXQgNi00LCA2LTE7IFRlYWxsIChNKSBkLiBHYXJ6YSA3LTYsIChUQiA3LTQpLCA2LTE7IE1vcmdhbiAoTSkgZC4gV2lnZ2lucyAoNi0yLCA2LTEuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBNb3Jlc2VhLVdlc3RtZXllciAoRykgZC4gQ29tcGFuLUJlcmJhcmkgNy01LCA3LTU7IEhpcHBpY2gtUmFndW5hbnRoYW4gKEcpIGQuIE1hdWFsLU5vdmFrIDYtMSwgNi0xLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBHcmVlbiA3LTk7IE1hc3NpbGxvbiAxNy0yLjwvcD4KPHA+U1QuIFZJTkNFTlQtU1QuIE1BUlkgNCwgR0xFTk9BSyAxPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzOiBOLiBXZWxsbWFuIChHKSBkLiBDaG11cmEgNy01LCA3LTY7IFJvZGdlcnMgKFMpIGQuIEJyYW5kIDYtMSwgNi00OyBLLiBSZWVzZSAoUykgZC4gU3RhbWF0b24gNi0zLCA2LTIuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBUaXB0b24tVm9sayAoUykgZC4gRG9tZXItUG9wYSA2LTQsIDYtMjsgUnlia2EtQS4gUmVlc2UgKFMpIGQuIFNoYWxlbmJlcmdlci1ELiBXZWxsbWFuIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+U0hBS0VSIEhFSUdIVFMgNCwgV0FMU0ggSkVTVUlUIDE8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IEdlaWVyIChTKSBkLiBDb3JzIDYtMiwgNi0yOyBNaWxsZXIgKFMpIGQuIEtlbmRyaWNrIDYtMCwgNi0zOyBEZWxhbmV5IChXKSBkLiBXZWlzcyA1LTcsIDctNiwgMTAtNi48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IENvaGVuLUdyZWVuIChTKSBkLiBCdXNoLU1vbmV5cGVubnkgNy01LCAwLTYsIDYtMTsgQmVuaW5jYXNhLVNjaG1pZHQgKFMpIGQuIEZvbHR6LVNoYWggNi00LCA2LTEuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IFdhbHNoIEplc3VpdCA4LTc7IFNoYWtlciBIZWlnaHRzIDgtNC48L3A+CjxwPlNUT1cgNSwgVEFMTE1BREdFIDA8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IEtsZWluIChTKSBkLiBSb3R1bmRhIDYtMSwgNi0xOyBTaGFoIChTKSBkZS4gQW5kcmVhIDYtMCwgNi0xOyBTdG93IHdvbiBieSBmb3JmZWl0LjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogRmVud2ljay1Lb3dhbHN6eWsgKFMpIGQuIFBhcnJ5LVJhbXAgNy01LCA2LTI7IERvdHNvbi1Qb250aXVzIChTKSBkLiBCcmFkbGV5LVdpbGxpYW1zb24gNi0xLCA2LTEuPC9wPgo8cD5KQUNLU09OIDMsIENMRVZFTEFORCBTVC4gSUdOQVRJVVMgMjwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogRC4gVGhvbWFzIChKKSBkLiBCcmFobWJoYXR0IDYtMywgNi0zOyBaaHUgKFMpIGQuIFNoYW5tdWdhbSA2LTIsIDYtNDsgRGF5IChTKSBkLiBUdWNrZXIgNi0wLCA2LTMuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBEcmV3ZXMtQi4gVGhvbWFzIChKKSBkLiBIb2ZzdHJhLU1jTmFsbHkgNi0zLCA3LTU7IFNjaG9lcHBuZXItU3RlZmFuIChKKSBkLiBEZXVjaGVyLVNob3dtYW4gNi00LCA2LTIuLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBKYWNrc29uIDEzLTQuPC9wPgo8cD5MYXRlIFR1ZXNkYXk8L3A+CjxwPlRBTExNQURHRSAzLCBNQU5DSEVTVEVSIDI8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IFJvdHVuZGEgKFQpIGQuIE11bmR5IDYtMywgNS03LCA2LTE7IFN1YmVyIChUKSBkLiBLbmlzZWx5IDctNSwgNi0xOyBQYXJyeSAoVCkgZC4gSGVhZGxleSA2LTEsIDYtMy48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IENvb3Blci1NY0tlbm5leSAoTSkgZC4gQW5kcmVhLVJhbXAgNC02LCA3LTYsIDYtMDsgU2NoZXJtZXNzZXItQmVjayAoTSkgZC4gQnJhZGxleS1XaWxsaWFtc29uIDMtNiwgNi0wLCA2LTEuPC9wPgo8cD5KQUNLU09OIDUsIExBS0UgMDwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogRC4gVGhvbWFzIChKKSBkLiBEcnVtbW9uZCA2LTMsIDYtMjsgU2hhbm11Z2FtIChKKSBkLiBIZWFrZW4gNi0xLCA2LTE7IFR1Y2tlciAoSikgZC4gQnVya2V0dCA2LTAsIDYtMC48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IERyZXdlcy1CLiBUaG9tYXMgKEopIGQuIEtlbGxleS1DYW1hY2hvIDYtMSwgNi0yOyBTY2hvZXBwbmVyLVN0ZWZhbiAoSikgZC4gTWFkZW5mb3J0LVN0YWxrZXIgNi0xLCA2LTMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IEphY2tzb24gMTMtMy48L3A+Cg==