You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9QcmVnYW1lLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPlByZWdhbWUuY29tPC9hPiBMaW5lPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5NYWpvciBMZWFndWUgQmFzZWJhbGw8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgTkVXIFlPUksJLTE0MAlDbGV2ZWxhbmQJKzEzMDwvcD4KPHA+YXQgVEFNUEEgQkFZCS0xMzQJVG9yb250bwkrMTI0PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJLTE0MAlhdCBDSElDQUdPCSsxMzA8L3A+CjxwPmF0IEtBTlNBUyBDSVRZCS0xNDUJRGV0cm9pdAkrMTM1PC9wPgo8cD5Cb3N0b24JLTIzMAlhdCBURVhBUwkrMjEwPC9wPgo8cD5hdCBPQUtMQU5ECS0xODAJQmFsdGltb3JlCSsxNjU8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCS0xMzIJYXQgU0VBVFRMRQkrMTIyPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgTkVXIFlPUksJLTE4NQlDb2xvcmFkbwkrMTcwPC9wPgo8cD5hdCBBVExBTlRBCS0xMzYJU2FuIEZyYW5jaXNjbwkrMTI2PC9wPgo8cD5hdCBXQVNISU5HVE9OCS0xODAJUGhpbGFkZWxwaGlhCSsxNjU8L3A+CjxwPmF0IE1JTFdBVUtFRQktMTQyCVBpdHRzYnVyZ2gJKzEzMjwvcD4KPHA+YXQgQ0lOQ0lOTkFUSQktMTE0CU1pYW1pCSsxMDQ8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCS0xNzUJYXQgU0FOIERJRUdPCSsxNjM8L3A+CjxwPmF0IFNULiBMT1VJUwktMTE5CUNoaWNhZ28JKzEwOTwvcD4KPHA+SW50ZXJsZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+SG91c3RvbgktMTkwCWF0IEFSSVpPTkEJKzE3NTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPkdvbGRlbiBTdGF0ZQk1JiMxODk7CSgyMzEmIzE4OTspCWF0IE5FVyBPUkxFQU5TPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uCTYJKDIwOCYjMTg5OykJYXQgVVRBSDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgVEFNUEEgQkFZCS0xNzAJQm9zdG9uCSsxNTg8L3A+CjxwPmF0IFNBTiBKT1NFCS0xMzUJTGFzVmVnYXMJKzEyNTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5VcGRhdGVkIG9kZHMgYXZhaWxhYmxlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9QcmVnYW1lLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPlByZWdhbWUuY29tPC9hPjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VFJBTlNBQ1RJT05TPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFNwb3J0cyBUcmFuc2FjdGlvbnM8L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkJPU1RPTiBSRUQgU09YICYjODIxMjsgUmVpbnN0YXRlZCBMSFAgRWR1YXJkbyBSb2RyaWd1ZXogZnJvbSB0aGUgZmFtaWx5IG1lZGljYWwgbGVhdmUgbGlzdC4gT3B0aW9uZWQgTEhQIEJvYmJ5IFBveW5lciB0byBQYXd0dWNrZXQgKElMKS48L3A+CjxwPkNISUNBR08gV0hJVEUgU09YICYjODIxMjsgUGxhY2VkIElORiBZbyYjMjI1O24gTW9uY2FkYSBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBSZWNhbGxlZCBJTkYgSm9zJiMyMzM7IFJvbmQmIzI0MztuIGZyb20gQ2hhcmxvdHRlIChJTCkuPC9wPgo8cD5DTEVWRUxBTkQgSU5ESUFOUyAmIzgyMTI7IEFjcXVpcmVkIFJIUCBPbGl2ZXIgRHJha2UgZnJvbSBNaWx3YXVrZWUgZm9yIGNhc2ggY29uc2lkZXJhdGlvbnMgYW5kIGFkZGVkIGhpbSB0byB0aGUgbWFqb3IgbGVhZ3VlIHJvc3Rlci48L3A+CjxwPk1JTk5FU09UQSBUV0lOUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBDIEphc29uIENhc3RybyBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBTZWxlY3RlZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgQyBCb2JieSBXaWxzb24gZnJvbSBSb2NoZXN0ZXIgKElMKS48L3A+CjxwPlRBTVBBIEJBWSBSQVlTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgUkhQIFJ5bmUgU3RhbmVrIGZyb20gRHVyaGFtIChJTCkuIE9wdGlvbmVkIFJIUCBDaGloLVdlaSBIdSB0byBEdXJoYW0uPC9wPgo8cD5URVhBUyBSQU5HRVJTICYjODIxMjsgU2VudCAyQiBSb3VnbmVkIE9kb3Igb24gcmVoYWIgYXNzaWdubWVudCB0byBGcmlzY28gKFRleGFzKS48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QVJJWk9OQSBESUFNT05EQkFDS1MgJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBSSFAgQ2xheSBCdWNoaG9seiBvbiBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkFUTEFOVEEgQlJBVkVTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgTEhQIE1heCBGcmllZCB0byBHd2lubmV0dCAoSUwpLiBSZWNhbGxlZCBSSFAgTHVjYXMgU2ltcyBmcm9tIEd3aW5uZXR0LjwvcD4KPHA+TUlMV0FVS0VFIEJSRVdFUlMgJiM4MjEyOyBUcmFkZWQgUkhQIE9saXZlciBEcmFrZSB0byB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEluZGlhbnMgZm9yIGNhc2guPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBNRVRTICYjODIxMjsgRGVzaWduYXRlZCBSSFAgTWF0dCBIYXJ2ZXkgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBIYW5zZWwgUm9ibGVzIGZyb20gTGFzIFZlZ2FzIChQQ0wpLjwvcD4KPHA+V0FTSElOR1RPTiBOQVRJT05BTFMgJiM4MjEyOyBSZWluc3RhdGVkIDNCIEFudGhvbnkgUmVuZG9uIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC4gT3B0aW9uZWQgSU5GIEFkcmlhbiBTYW5jaGV6IHRvIFN5cmFjdXNlIChJTCkuPC9wPgo8cD5NaWR3ZXN0IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+UVVBRCBDSVRJRVMgUklWRVIgQkFORElUUyAmIzgyMTI7IEFjaXZhdGVkIE9GIEouSi4gTWF0aWpldmljIGZyb20gdGhlIGRpc2FibGVkIGxpc3QuIFRyYW5zZmVycmVkIFJIUCBUYW5uZXIgRHVuY2FuIHRvIGV4dGVuZGVkIHNwcmluZyB0cmFpbmluZy48L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uPC9wPgo8cD5DSElDQUdPIERPR1MgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgTEhQIEV2YW4gU21pdGguPC9wPgo8cD5DTEVCVVJORSBSQUlMUk9BREVSUyYjODIxMjsgU2lnbmVkIExIUCBKb3NoIEJsYW5jby48L3A+CjxwPkdBUlkgU09VVEhTSE9SRSBSQUlMQ0FUUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBSSFAgR2FicmllbCBQZXJlei48L3A+CjxwPktBTlNBUyBDSVRZIFQtQk9ORVMgJiM4MjEyOyBUcmFkZWQgUkhQIE1pZ3VlbCBSb3NhcmlvIHRvIHRoZSBUZXhhcyBBaXJIb2dzIGZvciBhIHBsYXllciB0byBiZSBuYW1lZC48L3A+CjxwPlNULiBQQVVMIFNBSU5UUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBPRiBIYXJyaXNvbiBLYWluIG9uIHRoZSBpbmFjdGl2ZSBsaXN0LjwvcD4KPHA+QXRsYW50aWMgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5MT05HIElTTEFORCBEVUNLUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBDIEtlaXRoIEV6ZXJza3kuIFBsYWNlZCBDIEF1ZGllIEFmZW5pciBvbiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdC48L3A+CjxwPkNhbi1BbSBMZWFndWU8L3A+CjxwPk9UVEFXQSBDSEFNUElPTlMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBSSFAgRGFuaWVsIENvcmRlcm8uPC9wPgo8cD5UUk9JUy1SSVZJRVJFUyBBSUdMRVMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBSSFAgSkYgRGlvbm5lLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+TUlOTkVTT1RBIFZJS0lOR1MgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgRFQgSmF5bGVuIEhvbG1lcyBhbmQgVEUgVHlsZXIgQ29ua2xpbi48L3A+CjxwPlNBTiBGUkFOQ0lTQ08gNDlFUlMmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBEQiBUYXJ2YXJpdXMgTW9vcmUsIERUIFJpY2hhcmQgSmFtZXMgSnIuIGFuZCBXUiBKdWxsaWFuIFRheWxvci48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+RUNITDwvcD4KPHA+RUNITCAmIzgyMTI7IFN1c3BlbmRlZCBGb3J0IFdheW5lJiM4MjE3O3MgRGFuaWVsIE1hZ2dpbyBvbmUgZ2FtZSBhbmQgZmluZWQgaGltIGFuIHVuZGlzY2xvc2VkIGFtb3VudCBmb3IgaGlzIGFjdGlvbnMgaW4gYSBNYXkgNCBnYW1lIGFnYWluc3QgVG9sZWRvLiBTdXNwZW5kZWQgRmxvcmlkYSYjODIxNztzIEJyZXR0IEJ1bG1lciBvbmUgZ2FtZSBhbmQgZmluZWQgaGltIGFuIHVuZGlzY2xvc2VkIGFtb3VudCBhbmQgc3VzcGVuZGVkIE9ybGFuZG8mIzgyMTc7cyBTZWFuIFppbW1lcm1hbiBvbmUgZ2FtZSBmb3IgdGhlaXIgYWN0aW9ucyBpbiBhIE1heSA0IGdhbWUuPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+TUlOT1IgTEVBR1VFPC9wPgo8cD5JbnRlcm5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSAoQUFBKTwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSAoTmF0aW9uYWxzKQkxNAkxMgkuNTM4CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCAoUmVkIFNveCkJMTQJMTIJLjUzOAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IChQaGlsbGllcykJMTQJMTMJLjUxOQkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gKEJsdWUgSmF5cykJMTAJMTAJLjUwMAkxPC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XQiAoWWFua2VlcykJMTMJMTUJLjQ2NAkyPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgKFR3aW5zKQkxMQkxMwkuNDU4CTI8L3A+CjxwPlNvdXRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+RHVyaGFtIChSYXlzKQkxNgkxMQkuNTkzCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgKE9yaW9sZXMpCTE1CTExCS41NzcJJiMxODk7PC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgKFdoaXRlIFNveCkJMTIJMTYJLjQyOQk0JiMxODk7PC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCAoQnJhdmVzKQkxMAkxNwkuMzcwCTY8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJMTYJMTEJLjU5MwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgKFBpcmF0ZXMpCTE0CTEyCS41MzgJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyAoSW5kaWFucykJMTQJMTMJLjUxOQkyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIChSZWRzKQk5CTE2CS4zNjAJNjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgOCwgTGVoaWdoIFZhbGxleSAwPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIDcsIFN5cmFjdXNlIDY8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCAyLCBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgMDwvcD4KPHA+RHVyaGFtIDYsIFRvbGVkbyAyPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgNCwgR3dpbm5ldHQgMjwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayA4LCBMb3Vpc3ZpbGxlIDM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2hhcmxvdHRlIDEsIENvbHVtYnVzIDA8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IGF0IFJvY2hlc3RlciwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIGF0IE5vcmZvbGssIDE6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgYXQgQnVmZmFsbywgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCBhdCBJbmRpYW5hcG9saXMsIDE6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIGF0IFBhd3R1Y2tldCwgMTozNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBDb2x1bWJ1cywgMjowNSBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gYXQgRHVyaGFtLCA1OjA1IHAubS48L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgYXQgQnVmZmFsbywgNjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgYXQgTG91aXN2aWxsZSwgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIGF0IFRvbGVkbywgNjozNSBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgYXQgU3lyYWN1c2UsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIGF0IEd3aW5uZXR0LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgYXQgRHVyaGFtLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCBhdCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gTGVhZ3VlIChBQSk8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIChCbHVlIEpheXMpCTE3CTkJLjY1NAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UcmVudG9uIChZYW5rZWVzKQkxNwkxMAkuNjMwCSYjMTg5OzwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgKFJvY2tpZXMpCTE2CTEyCS41NzEJMjwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiAoTWV0cykJMTMJMTMJLjUwMAk0PC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIChQaGlsbGllcykJMTAJMTUJLjQwMAk2JiMxODk7PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAoUmVkIFNveCkJNwkxNwkuMjkyCTk8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIChJbmRpYW5zKQkxNwkxMQkuNjA3CSYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJpY2htb25kIChHaWFudHMpCTE1CTEyCS41NTYJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+QWx0b29uYSAoUGlyYXRlcykJMTUJMTIJLjU1NgkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5Cb3dpZSAoT3Jpb2xlcykJMTMJMTQJLjQ4MQkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5IYXJyaXNidXJnIChOYXRpb25hbHMpCTEwCTE3CS4zNzAJNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+RXJpZSAoVGlnZXJzKQkxMAkxOAkuMzU3CTc8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSA0LCBCaW5naGFtdG9uIDI8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgNiwgQmluZ2hhbXRvbiA1PC9wPgo8cD5BbHRvb25hIDUsIEVyaWUgMjwvcD4KPHA+RXJpZSAyLCBBbHRvb25hIDA8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIDksIFBvcnRsYW5kIDY8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIDgsIFJlYWRpbmcgNDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiA0LCBCb3dpZSAyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5UcmVudG9uIDMsIEhhcnJpc2J1cmcgMiAoMTApPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyBhdCBUcmVudG9uLCAxIHAubS48L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IEhhcnRmb3JkLCAxOjA1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QWtyb24gYXQgQm93aWUsIDE6MzUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RXJpZSBhdCBBbHRvb25hLCAyIHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgQmluZ2hhbXRvbiwgMjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBSZWFkaW5nLCAyOjE1IHAubS48L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Cb3dpZSBhdCBBbHRvb25hLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgYXQgRXJpZSwgNjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIGF0IFJpY2htb25kLCA2OjM1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IE5ldyBIYW1wc2hpcmUsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+UmVhZGluZyBhdCBUcmVudG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgSGFydGZvcmQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm94IFNjb3JlPC9wPgo8cD5SVUJCRVJEVUNLUyA0LCBCQVlTT1ggMjwvcD4KPHA+QWtyb24JYWIJcgloCWJpCUJvd2llCWFiCXIJaAliaTwvcD4KPHA+S3JpZWdlciAyYgk0CTAJMAkwCU11bGxpbnMgY2YJNAkyCTIJMTwvcD4KPHA+QW5ndWxvIHAJMAkwCTAJMAlGZWxpeiAzYgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD5DYXN0cm8gc3MJNAkwCTEJMAlKb3NlcGggMmIJNAkwCTIJMTwvcD4KPHA+U2V2ZXIgM2IJNAkwCTEJMAlSaWZhZWxhIGRoCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPkJyYWRsZXkgMWIJNAkwCTAJMAlIYXlzIHJmCTQJMAkxCTA8L3A+CjxwPk1hdGhpYXMgZGgsMmIJNAkwCTEJMAlSb2RyaWd1ZXogMWIJNAkwCTAJMDwvcD4KPHA+TWFyYWJlbGwgcmYJNAkxCTEJMQlZYXN0cnplbXNraSBsZgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD5DYWxpY2EgY2YJNAkxCTEJMAlTYWxjZWRvIHNzCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPlBhdWxpbm8gbGYJMwkyCTIJMQlBcmFpemEgYwkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5TYWx0ZXJzIGMJMwkwCTEJMjwvcD4KPHA+VG90YWxzCTM0CTQJOAk0CVRvdGFscwkzNAkyCTcJMjwvcD4KPHA+QWtyb24gIAkwMjAJMDAwCTIwMAkmIzgyMTI7CTQJOAkwPC9wPgo8cD5Cb3dpZQkwMDEJMDAxCTAwMAkmIzgyMTI7CTIJNwkwPC9wPgo8cD5MT0ImIzgyMTI7QWtyb24gMywgQm93aWUgNS4gMkImIzgyMTI7U2FsdGVycyAoMik7IEpvc2VwaCAoMTIpLiBIUiYjODIxMjtNYXJhYmVsbCAoMyksIFBhdWxpbm8gKDEpOyBNdWxsaW5zICg1KS4gU0ImIzgyMTI7U2V2ZXIgKDEpLiA8L3A+CjxwPkRQJiM4MjEyO0Frcm9uIChSb2RyaWd1ZXopLjwvcD4KPHA+QWtyb24JaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5NaW5nbwk1CTIJMQkxCTAJMTwvcD4KPHA+Um9iaW5zb24gVywgMS0wCTIJMwkxCTEJMAkxPC9wPgo8cD5NYXJ0aW5leiAJMQkxCTAJMAkwCTA8L3A+CjxwPkFuZ3VsbwkxCTEJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+Qm93aWUJaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5NZWFucyBMLCAwLTQJNiYjODUzMTsJOAk0CTQJMAk2PC9wPgo8cD5GcnkgCTImIzg1MzI7CTAJMAkwCTAJMzwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjsgSFA6IFRvbSBIYW5haGFuLiAxQjogTWlrZSBTYXZha2luYXMuIDNCOiBUaG9tYXMgUm9jaGUuIC48L3A+CjxwPlQmIzgyMTI7MjoxMy4gQXR0JiM4MjEyOzQsNDIwLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRTwvcD4KPHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPgo8cD5LRU5UIFNUQVRFIDEyLCBCT1dMSU5HIEdSRUVOIDA8L3A+CjxwPkJvd2xpbmcgR3JlZW4JMDAwCTAwMAkwMDAJJiM4MjEyOwkwCTYJMTwvcD4KPHA+S2VudCBTdGF0ZQkwMDAJMjAzCTM0WAkmIzgyMTI7CTEyCTE1CTI8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtCZXV0ZWwsIENyb3kgKDYpLCBCdXJhdHRvICg3KSBhbmQgTW90dDsgU2tvbG5pY2tpLCBXb2xsZXJzaGVpbSAoNiksIEhhdmVrb3N0ICg5KSBhbmQgRGFsUG9ydG8uIFcmIzgyMTI7U2tvbG5pY2tpLCA0LTEuIEwmIzgyMTI7QmV1dGVsLCAwLTIuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7S2VudCBTdGF0ZTogRWxzZW4gKDIpLCBEYWxQb3J0byAoNyksIFR1cm5lciAoMSkuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBCb3dsaW5nIEdyZWVuIDEwLTMxLCA1LTEzOyBLZW50IFN0YXRlIDMxLTEzLCAxNS01LjwvcD4KPHA+Tm90ZXM6IEtlbnQgU3RhdGU6IE1hbWFyZWxsYSAyIHNpbmdsZXMsIDIgcnVucywgc3RvbGVuIGJhc2U7IEthbmF2YXMgMyBzaW5nbGVzLCBkb3VibGUsIDMgcnVuczsgRWxzZW4gMiBzaW5nbGVzLCBob21lIHJ1biwgNSBSQkksIDIgcnVuczsgRGFsUG9ydG8gaG9tZSBydW4sIDMgUkJJOyBUdXJuZXIgaG9tZSBydW4sIDMgUkJJLjwvcD4KPHA+SE9SU0UgUkFDSU5HPC9wPgo8cD5LZW50dWNreSBEZXJieTwvcD4KPHA+KDEydGggUmFjZSBhdCBDaHVyY2hpbGwgRG93bnMgTG91aXN2aWxsZSwgS3kuIDExLzQtTWlsZXMuIFB1cnNlIFBhaWQgJDIsMDAwLDAwMCBPcGVuIDMtWWVhci1PbGRzKTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Ib3JzZQlXZ3QJUFAJU3RyCUZpbglKb2NrZXkJT2RkczwvcD4KPHA+SnVzdGlmeQkxMjYJNwkxLTImIzE4OTsJMS0yJiMxODk7CU0uU21pdGgJMi45MDwvcD4KPHA+R29vZCBNYWdpYwkxMjYJNgkyLTMJMi1oZAlKLk9ydGl6CTkuNzA8L3A+CjxwPkF1ZGlibGUJMTI2CTUJMy00JiMxODk7CTMtMTMvNAlKLkNhc3RsbGFubwk3LjAwPC9wPgo8cD5JbnN0bGxkIFJncmQJMTI2CTE1CTUtJiMxODk7CTQtMjMvNAlWYW5EeWtlCTg1LjEwPC9wPgo8cD5NeSBCb3kgSmFjawkxMjYJMTAJOS0mIzE4OTsJNS0xCURlc3JtYXV4CTYuNzA8L3A+CjxwPkJyYXZhem8JMTI2CTEzCTQtMQk2LTMvNAlDb250cmVyYXMJNjYuOTA8L3A+CjxwPkhvZmJ1cmcJMTI2CTkJMTMtMQk3LSYjMTg5OwlPcnRpeiwgSnIuCTI3LjAwPC9wPgo8cD5Mb25lIFNhaWxvcgkxMjYJOAk2LTImIzE4OTsJOC0xMS80CUdyYWhhbQkyNC41MDwvcD4KPHA+VmlubyBSb3NzbwkxMjYJMTgJMTAtaGQJOS0mIzE4OTsJVmVsYXpxdWV6CTE0LjEwPC9wPgo8cD5Tb2xvbWluaQkxMjYJMTcJMTItMgkxMC0yJiMxODk7CUYuUHJhdAk2Mi45MDwvcD4KPHA+RmlyZW56ZSBGaXJlCTEyNgkxCTExLWhkCTExLTMvNAlQLkxvcGV6CTU5LjcwPC9wPgo8cD5Cb2x0IGQmIzgyMTc7T3JvCTEyNgkxMQk4LTEJMTItbmsJVi5Fc3Bpbm96YQk4LjkwPC9wPgo8cD5GbGFtZWF3YXkJMTI2CTQJNy1oZAkxMy1uawlKLkxlemNhbm8JMzcuNTA8L3A+CjxwPkVudGljZWQJMTI2CTEyCTE1LTEJMTQtNQlBbHZhcmFkbwk1MC4zMDwvcD4KPHA+UHJvLkZ1bGZsZWQJMTI2CTMJMTQtMQkxNS0xMS80CUxhbmVyaWUJNDkuMDA8L3A+CjxwPkYuRHJvcCBCaWxseQkxMjYJMgkyMAkxNi0xMS80CUFsYmFyYWRvCTQ1LjQwPC9wPgo8cD5Ob2JsZSBJbmR5CTEyNgkxOQkxNi0yCTE3LSYjMTg5OwlGLkdlcm91eAk1OS4yMDwvcD4KPHA+Q29tYmF0YW50CTEyNgkyMAkxOC0zCTE4LTYzLzQJU250bmEsSnIuCTcwLjYwPC9wPgo8cD5NYWcuTW9vbgkxMjYJMTYJMTctJiMxODk7CTE5LTIzJiMxODg7CVNhZXoJMTMuNzA8L3A+CjxwPk1lbmRsc3NobgkxMjYJMTQJMTktaGQJMjAJTW9vcmUJNi44MDwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5QYXlvdXQ8L3A+CjxwPjcgKDcpCUp1c3RpZnkJNy44MAk2LjAwCTQuNDA8L3A+CjxwPjYgKDYpCUdvb2QgTWFnaWMJOS4yMAk2LjYwPC9wPgo8cD41ICg1KQlBdWRpYmxlCTUuODA8L3A+CjxwPlNPRlRCQUxMPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcnk8L3A+CjxwPktFTlQgU1RBVEUgNCwgQUtST04gMDwvcD4KPHA+QWtyb24JMDAwCTAwMAkwCSYjODIxMjsJMAkyCTE8L3A+CjxwPktlbnQgU3RhdGUJMDAwCTIwMglYCSYjODIxMjsJNAk4CTA8L3A+CjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtLbWV0dCBhbmQgQ2xvd2R1czsgSHVjayBhbmQgU2VsbGUuIFcmIzgyMTI7SHVjaywgMTctNy4gTCYjODIxMjtLbWV0dCwgMi0yMi4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtLZW50IFN0YXRlOiBTZWxsZSAoMykuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBBa3JvbiAzLTQyLTEsIDItMjA7IEtlbnQgU3RhdGUgMjctMjAsIDEzLTguPC9wPgo8cD5Ob3RlczogS2VudCBTdGF0ZTogQ2VnbGVkeSBkb3VibGUsIHJ1bjsgTHV0aGVyIDIgd2Fsa3MsIDIgcnVuczsgU2VsbGUgc2luZ2xlLCBob21lIHJ1biwgMyBSQkk7IEh1Y2sgY29tcGxldGUgZ2FtZSwgMSBCQiwgNyBLLjwvcD4KPHA+S0VOVCBTVEFURSAxMCwgQUtST04gMDwvcD4KPHA+QWtyb24JMDAwCTAwCSYjODIxMjsJMAkzCTE8L3A+CjxwPktlbnQgU3RhdGUJNTEyCTJYCSYjODIxMjsJMTAJMTIJMjwvcD4KPHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO1ZlcnR6LCBEZUxlb25hcmRpcyAoMykgYW5kIENsb3dkdXM7IEJyLiBCcm93bmZpZWxkIGFuZCBTZWxsZS4gVyYjODIxMjtCci4gQnJvd25maWVsZCwgOS03LiBMJiM4MjEyO1ZlcnR6LCAwLTEzLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO0tlbnQgU3RhdGU6IFNwZWVycyAoMTcpLCBMdXRoZXIgKDgpLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQWtyb24gMy00My0xLCAyLTIxOyBLZW50IFN0YXRlIDI4LTIwLCAxNC04LjwvcD4KPHA+Tm90ZXM6IEtlbnQgU3RhdGU6IEdvdGggMyBzaW5nbGVzLCAyIHJ1bnMsIDIgc3RvbGVuIGJhc2VzOyBTcGVlcnMgaG9tZSBydW4sIDIgUkJJOyBMdXRoZXIgMiBzaW5nbGVzLCB0cmlwbGUsIDMgcnVucywgMyBSQkk7IFNlbGxlIHNpbmdsZSwgZG91YmxlLCBSQkkuPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5ITDwvcD4KPHA+UGxheW9mZiBHbGFuY2U8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q09ORkVSRU5DRSBTRU1JRklOQUxTPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihCZXN0LW9mLTc7IHgtaWYgbmVjZXNzYXJ5KTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5DQVBJVEFMUyB2cy4gUEVOR1VJTlM8L3A+CjxwPihXYXNoaW5ndG9uIGxlYWRzIHNlcmllcyAzLTI8L3A+CjxwPkdhbWUgMTogUGl0dHNidXJnaCAzLCBXYXNoaW5ndG9uIDI8L3A+CjxwPkdhbWUgMjogV2FzaGluZ3RvbiA0LCBQaXR0c2J1cmdoIDE8L3A+CjxwPkdhbWUgMzogV2FzaGluZ3RvbiA0LCBQaXR0c2J1cmdoIDM8L3A+CjxwPkdhbWUgNDogUGl0dHNidXJnaCAzLCBXYXNoaW5ndG9uIDE8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiBXYXNoaW5ndG9uIDYsIFBpdHRzYnVyZ2ggMzwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogV2FzaGluZ3RvbiBhdCBQaXR0c2J1cmdoLCA3IHAubS48L3A+CjxwPngtV2VkbmVzZGF5OiBQaXR0c2J1cmdoIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QlJVSU5TIHZzLiBMSUdIVE5JTkc8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFRhbXBhIEJheSBsZWFkcyBzZXJpZXMgMy0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R2FtZSAxOiBCb3N0b24gNiwgVGFtcGEgQmF5IDI8L3A+CjxwPkdhbWUgMjogVGFtcGEgQmF5IDQsIEJvc3RvbiAyPC9wPgo8cD5HYW1lIDM6IFRhbXBhIEJheSA0LCBCb3N0b24gMTwvcD4KPHA+R2FtZSA0OiBUYW1wYSBCYXkgNCwgQm9zdG9uIDMgKE9UKTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogQm9zdG9uIGF0IFRhbXBhIEJheSwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD54LVR1ZXNkYXk6IFRhbXBhIEJheSBhdCBCb3N0b24sIFRCRDwvcD4KPHA+eC1UaHVyc2RheTogQm9zdG9uIGF0IFRhbXBhIEJheSwgVEJEPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5QUkVEQVRPUlMgdnMuIEpFVFM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFNlcmllcyB0aWVkIDItMik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdhbWUgMTogV2lubmlwZWcgNCwgTmFzaHZpbGxlIDE8L3A+CjxwPkdhbWUgMjogTmFzaHZpbGxlIDUsIFdpbm5pcGVnIDQgKDJPVCk8L3A+CjxwPkdhbWUgMzogV2lubmlwZWcgNywgTmFzaHZpbGxlIDQ8L3A+CjxwPkdhbWUgNDogTmFzaHZpbGxlIDIsIFdpbm5pcGVnIDE8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiBXaW5uaXBlZyBhdCBOYXNodmlsbGUsIGxhdGU8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IE5hc2h2aWxsZSBhdCBXaW5uaXBlZywgVEJEPC9wPgo8cD54LVRodXJzZGF5OiBXaW5uaXBlZyBhdCBOYXNodmlsbGUsIFRCRDwvcD4KPHA+R09MREVOIEtOSUdIVFMgdnMuIFNIQVJLUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oVmVnYXMgbGVhZHMgc2VyaWVzIDMtMik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdhbWUgMTogVmVnYXMgNywgU2FuIEpvc2UgMDwvcD4KPHA+R2FtZSAyOiBTYW4gSm9zZSA0LCBWZWdhcyAzICgyT1QpPC9wPgo8cD5HYW1lIDM6IFZlZ2FzIDQsIFNhbiBKb3NlIDMgKE9UICk8L3A+CjxwPkdhbWUgNDogU2FuIEpvc2UgNCwgVmVnYXMgMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDU6IDwvc3Ryb25nPlZlZ2FzIDUsIFNhbiBKb3NlIDM8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IFZlZ2FzIGF0IFNhbiBKb3NlLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPngtVHVlc2RheTogU2FuIEpvc2UgYXQgVmVnYXMsIFRCRDwvcD4KPHA+R09MRjwvcD4KPHA+UEdBIFRPVVI8L3A+CjxwPldlbGxzIEZhcmdvPC9wPgo8cD4oQXQgUXVhaWwgSG9sbG93IENsdWIsIENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLjsgUHVyc2U6ICQ3LjcgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNyw1NTQ7IFBhcjogNzEpPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlRoaXJkIFJvdW5kPC9wPgo8cD5KYXNvbiBEYXkJNjktNjctNjcmIzgyMTI7MjAzCS0xMDwvcD4KPHA+TmljayBXYXRuZXkJNzItNjctNjYmIzgyMTI7MjA1CS04PC9wPgo8cD5QZXRlciBVaWhsZWluCTcyLTcyLTYyJiM4MjEyOzIwNgktNzwvcD4KPHA+QnJ5c29uIERlQ2hhbWJlYXUJNzUtNjUtNjYmIzgyMTI7MjA2CS03PC9wPgo8cD5QYXVsIENhc2V5CTY5LTY4LTY5JiM4MjEyOzIwNgktNzwvcD4KPHA+QWFyb24gV2lzZQk2OC02OC03MCYjODIxMjsyMDYJLTc8L3A+CjxwPlNhbSBTYXVuZGVycwk3MC02OS02OCYjODIxMjsyMDcJLTY8L3A+CjxwPkNoYXJsIFNjaHdhcnR6ZWwJNzAtNjctNzAmIzgyMTI7MjA3CS02PC9wPgo8cD5Kb2huc29uIFdhZ25lcgk2Ny03MS02OSYjODIxMjsyMDcJLTY8L3A+CjxwPlBoaWwgTWlja2Vsc29uCTcyLTcyLTY0JiM4MjEyOzIwOAktNTwvcD4KPHA+QWRhbSBIYWR3aW4JNzMtNzEtNjUmIzgyMTI7MjA5CS00PC9wPgo8cD5UYWxvciBHb29jaAk3MS03Mi02NiYjODIxMjsyMDkJLTQ8L3A+CjxwPlBhdHJpY2sgUmVlZAk3MS03MS02NyYjODIxMjsyMDkJLTQ8L3A+CjxwPkx1a2UgTGlzdAk3MC03Mi02NyYjODIxMjsyMDkJLTQ8L3A+CjxwPlJpY2tpZSBGb3dsZXIJNzItNjktNjgmIzgyMTI7MjA5CS00PC9wPgo8cD5Sb3J5IE1jSWxyb3kJNjgtNzYtNjYmIzgyMTI7MjEwCS0zPC9wPgo8cD5DaGVzc29uIEhhZGxleQk3MC03NC02NiYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPkZyYW5jZXNjbyBNb2xpbmFyaQk3MC03Mi02OCYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgVGhvbXBzb24JNjgtNzMtNjkmIzgyMTI7MjEwCS0zPC9wPgo8cD5DYW1lcm9uIFRyaW5nYWxlCTcwLTcwLTcwJiM4MjEyOzIxMAktMzwvcD4KPHA+RW1pbGlhbm8gR3JpbGxvCTY4LTcxLTcxJiM4MjEyOzIxMAktMzwvcD4KPHA+Q2hhcmxlcyBIb3dlbGwgSUlJCTcxLTY4LTcxJiM4MjEyOzIxMAktMzwvcD4KPHA+S3lsZSBTdGFubGV5CTY3LTcyLTcxJiM4MjEyOzIxMAktMzwvcD4KPHA+UGV0ZXIgTWFsbmF0aQk2Ny02OC03NSYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPkdyYWVtZSBNY0Rvd2VsbAk3MS03My02NyYjODIxMjsyMTEJLTI8L3A+CjxwPkRhbmllbCBCZXJnZXIJNzMtNjktNjkmIzgyMTI7MjExCS0yPC9wPgo8cD5Kb25hcyBCbGl4dAk3MS03MS02OSYjODIxMjsyMTEJLTI8L3A+CjxwPkdyZWcgQ2hhbG1lcnMJNzEtNzAtNzAmIzgyMTI7MjExCS0yPC9wPgo8cD5Ucm95IE1lcnJpdHQJNzItNjktNzAmIzgyMTI7MjExCS0yPC9wPgo8cD5Kb2VsIERhaG1lbgk3MC03MS03MCYjODIxMjsyMTEJLTI8L3A+CjxwPlRpZ2VyIFdvb2RzCTcxLTczLTY4JiM4MjEyOzIxMgktMTwvcD4KPHA+QnJhbmRvbiBIYXJraW5zCTczLTcxLTY4JiM4MjEyOzIxMgktMTwvcD4KPHA+SGFyb2xkIFZhcm5lciBJSUkJNzItNzItNjgmIzgyMTI7MjEyCS0xPC9wPgo8cD5BdXN0aW4gQ29vawk3MS03Mi02OSYjODIxMjsyMTIJLTE8L3A+CjxwPlRlZCBQb3R0ZXIsIEpyLgk3Mi03MS02OSYjODIxMjsyMTIJLTE8L3A+CjxwPkp1c3RpbiBUaG9tYXMJNzMtNjktNzAmIzgyMTI7MjEyCS0xPC9wPgo8cD5BbGV4IENlamthCTcwLTcxLTcxJiM4MjEyOzIxMgktMTwvcD4KPHA+VHlycmVsbCBIYXR0b24JNjctNzMtNzImIzgyMTI7MjEyCS0xPC9wPgo8cD5TYW0gQnVybnMJNjktNzAtNzMmIzgyMTI7MjEyCS0xPC9wPgo8cD5TZWFtdXMgUG93ZXIJNzQtNzEtNjgmIzgyMTI7MjEzCUU8L3A+CjxwPkJyaWFuIEhhcm1hbgk3Mi03My02OCYjODIxMjsyMTMJRTwvcD4KPHA+Q29yZXkgQ29ubmVycwk3NS02OS02OSYjODIxMjsyMTMJRTwvcD4KPHA+Si5CLiBIb2xtZXMJNzEtNzMtNjkmIzgyMTI7MjEzCUU8L3A+CjxwPkJlYXUgSG9zc2xlcgk2OC03Ni02OSYjODIxMjsyMTMJRTwvcD4KPHA+Qnllb25nIEh1biBBbgk3My03MC03MCYjODIxMjsyMTMJRTwvcD4KPHA+Um9zcyBGaXNoZXIJNjktNzMtNzEmIzgyMTI7MjEzCUU8L3A+CjxwPldlYmIgU2ltcHNvbgk3Mi03MC03MSYjODIxMjsyMTMJRTwvcD4KPHA+VmF1Z2huIFRheWxvcgk3NC02OC03MSYjODIxMjsyMTMJRTwvcD4KPHA+TWFydGluIEtheW1lcgk3My02Ny03MyYjODIxMjsyMTMJRTwvcD4KPHA+SmFzb24gRHVmbmVyCTY4LTcyLTczJiM4MjEyOzIxMwlFPC9wPgo8cD5TaGF3biBTdGVmYW5pCTcxLTY5LTczJiM4MjEyOzIxMwlFPC9wPgo8cD5Sb2JlcnQgU3RyZWIJNzMtNzItNjkmIzgyMTI7MjE0CSsxPC9wPgo8cD5CbGF5bmUgQmFyYmVyCTcxLTczLTcwJiM4MjEyOzIxNAkrMTwvcD4KPHA+TWFja2VuemllIEh1Z2hlcwk3MS03My03MCYjODIxMjsyMTQJKzE8L3A+CjxwPkpvaG4gUGV0ZXJzb24JNjUtNzctNzImIzgyMTI7MjE0CSsxPC9wPgo8cD5TZWFuIE8mIzgyMTc7SGFpcgk3Mi03MC03MiYjODIxMjsyMTQJKzE8L3A+CjxwPk9sbGllIFNjaG5pZWRlcmphbnMJNjgtNzMtNzMmIzgyMTI7MjE0CSsxPC9wPgo8cD5YaW5qdW4gWmhhbmcJNzEtNjktNzQmIzgyMTI7MjE0CSsxPC9wPgo8cD5ULkouIFZvZ2VsCTY5LTc1LTcxJiM4MjEyOzIxNQkrMjwvcD4KPHA+R3JheXNvbiBNdXJyYXkJNzMtNzEtNzEmIzgyMTI7MjE1CSsyPC9wPgo8cD5TaGFuZSBMb3dyeQk3NC03MC03MSYjODIxMjsyMTUJKzI8L3A+CjxwPkJyb29rcyBLb2Vwa2EJNzItNzItNzEmIzgyMTI7MjE1CSsyPC9wPgo8cD5Kb25hdGhhbiBSYW5kb2xwaAk3NC02OS03MiYjODIxMjsyMTUJKzI8L3A+CjxwPlN0ZXdhcnQgQ2luawk3MS03Mi03MiYjODIxMjsyMTUJKzI8L3A+CjxwPlJvcnkgU2FiYmF0aW5pCTcxLTcxLTczJiM4MjEyOzIxNQkrMjwvcD4KPHA+QnVkIENhdWxleQk2OS03Ni03MSYjODIxMjsyMTYJKzM8L3A+CjxwPlRvbnkgRmluYXUJNjktNzYtNzEmIzgyMTI7MjE2CSszPC9wPgo8cD5DaHJpcyBTdHJvdWQJNzMtNzItNzEmIzgyMTI7MjE2CSszPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gRmxvcmVzCTcyLTczLTcxJiM4MjEyOzIxNgkrMzwvcD4KPHA+WGFuZGVyIFNjaGF1ZmZlbGUJNzQtNzEtNzEmIzgyMTI7MjE2CSszPC9wPgo8cD5Ub20gTG92ZWxhZHkJNjgtNzYtNzImIzgyMTI7MjE2CSszPC9wPgo8cD5QYXRyaWNrIFJvZGdlcnMJNzEtNzMtNzImIzgyMTI7MjE2CSszPC9wPgo8cD5KaG9uYXR0YW4gVmVnYXMJNzAtNzQtNzImIzgyMTI7MjE2CSszPC9wPgo8cD5CcmljZSBHYXJuZXR0CTcxLTcyLTczJiM4MjEyOzIxNgkrMzwvcD4KPHA+S2VpdGggTWl0Y2hlbGwJNjctNzQtNzUmIzgyMTI7MjE2CSszPC9wPgo8cD5MUEdBIFRPVVI8L3A+CjxwPlRleGFzIENsYXNzaWM8L3A+CjxwPihBdCBPbGQgQW1lcmljYW4gR0MsIFRoZSBDb2xvbnksIFRleGFzOyBQdXJzZTogJDEuMyBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA2LDQ3NS4gUGFyOiA3MSk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5GaXJzdCBSb3VuZDwvcD4KPHA+SmVubnkgU2hpbgkzNC0zMSYjODIxMjs2NQktNjwvcD4KPHA+U3VuZyBIeXVuIFBhcmsJMzQtMzEmIzgyMTI7NjUJLTY8L3A+CjxwPk1vcml5YSBKdXRhbnVnYXJuCTM1LTMxJiM4MjEyOzY2CS01PC9wPgo8cD5PbGFmaWEgS3Jpc3RpbnNkb3R0aXIJMzItMzQmIzgyMTI7NjYJLTU8L3A+CjxwPll1IExpdQkzNi0zMSYjODIxMjs2NwktNDwvcD4KPHA+U2VpIFlvdW5nIEtpbQkzNS0zMiYjODIxMjs2NwktNDwvcD4KPHA+SmluIFlvdW5nIEtvCTM0LTMzJiM4MjEyOzY3CS00PC9wPgo8cD5KYW5lIFBhcmsJMzQtMzMmIzgyMTI7NjcJLTQ8L3A+CjxwPlNhbmRyYSBHYWwJMzYtMzEmIzgyMTI7NjcJLTQ8L3A+CjxwPlAuSy4gS29uZ2tyYXBoYW4JMzUtMzImIzgyMTI7NjcJLTQ8L3A+CjxwPk1vIE1hcnRpbgkzNC0zMyYjODIxMjs2NwktNDwvcD4KPHA+SW4gR2VlIENodW4JMzUtMzImIzgyMTI7NjcJLTQ8L3A+CjxwPk5pY29sZSBCcm9jaCBMYXJzZW4JMzUtMzImIzgyMTI7NjcJLTQ8L3A+CjxwPkthdGllIEJ1cm5ldHQJMzQtMzMmIzgyMTI7NjcJLTQ8L3A+CjxwPk1pIEp1bmcgSHVyCTMyLTM1JiM4MjEyOzY3CS00PC9wPgo8cD5TdSBPaAkzMy0zNSYjODIxMjs2OAktMzwvcD4KPHA+TGluZHkgRHVuY2FuCTM2LTMyJiM4MjEyOzY4CS0zPC9wPgo8cD5Bcml5YSBKdXRhbnVnYXJuCTM1LTMzJiM4MjEyOzY4CS0zPC9wPgo8cD5HYWJ5IExvcGV6CTM0LTM0JiM4MjEyOzY4CS0zPC9wPgo8cD5IZWUgWW91bmcgUGFyawkzNy0zMSYjODIxMjs2OAktMzwvcD4KPHA+TWluamVlIExlZQkzNS0zMyYjODIxMjs2OAktMzwvcD4KPHA+TW9yZ2FuIFByZXNzZWwJMzQtMzQmIzgyMTI7NjgJLTM8L3A+CjxwPkRhbmllbGEgRGFycXVlYQkzNy0zMiYjODIxMjs2OQktMjwvcD4KPHA+QWxpc29uIFdhbHNoZQkzNS0zNCYjODIxMjs2OQktMjwvcD4KPHA+TGFldGl0aWEgQmVjawkzNi0zMyYjODIxMjs2OQktMjwvcD4KPHA+UGF1bGEgQ3JlYW1lcgkzNS0zNCYjODIxMjs2OQktMjwvcD4KPHA+TGF1cmEgRGF2aWVzCTM2LTMzJiM4MjEyOzY5CS0yPC9wPgo8cD5MeWRpYSBLbwkzNS0zNCYjODIxMjs2OQktMjwvcD4KPHA+SmFja2llIFN0b2VsdGluZwkzNS0zNCYjODIxMjs2OQktMjwvcD4KPHA+RW1pbHkgSy4gUGVkZXJzZW4JMzQtMzUmIzgyMTI7NjkJLTI8L3A+CjxwPlN1biBZb3VuZyBZb28JMzYtMzMmIzgyMTI7NjkJLTI8L3A+CjxwPkFkaXRpIEFzaG9rCTM1LTM0JiM4MjEyOzY5CS0yPC9wPgo8cD5NYXJpYWggU3RhY2tob3VzZQkzNi0zMyYjODIxMjs2OQktMjwvcD4KPHA+RGFuaWVsYSBJYWNvYmVsbGkJMzUtMzQmIzgyMTI7NjkJLTI8L3A+CjxwPlBlcnJpbmUgRGVsYWNvdXIJMzYtMzMmIzgyMTI7NjkJLTI8L3A+CjxwPkpheWUgTWFyaWUgR3JlZW4JMzUtMzQmIzgyMTI7NjkJLTI8L3A+CjxwPk1pIEh5YW5nIExlZQkzNy0zMyYjODIxMjs3MAktMTwvcD4KPHA+QWxseSBNY0RvbmFsZAkzNi0zNCYjODIxMjs3MAktMTwvcD4KPHA+QXlha28gVWVoYXJhCTM3LTMzJiM4MjEyOzcwCS0xPC9wPgo8cD5KYWNxdWkgQ29uY29saW5vCTM2LTM0JiM4MjEyOzcwCS0xPC9wPgo8cD5BbWVsaWEgTGV3aXMJMzctMzMmIzgyMTI7NzAJLTE8L3A+CjxwPkNlbGluZSBCb3V0aWVyCTM2LTM0JiM4MjEyOzcwCS0xPC9wPgo8cD5CZW55YXBhIE5pcGhhdHNvcGhvbgkzNi0zNCYjODIxMjs3MAktMTwvcD4KPHA+S2VsbHkgU2hvbgkzNS0zNSYjODIxMjs3MAktMTwvcD4KPHA+QWxlbmEgU2hhcnAJMzQtMzYmIzgyMTI7NzAJLTE8L3A+CjxwPlRpZmZhbnkgSm9oCTM3LTMzJiM4MjEyOzcwCS0xPC9wPgo8cD5LYXRoZXJpbmUgS2lyawkzNy0zMyYjODIxMjs3MAktMTwvcD4KPHA+V2ljaGFuZWUgTWVlY2hhaQkzMy0zNyYjODIxMjs3MAktMTwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NTFM8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5OZXcgWW9ya0NpdHkgRkMgICAgCTYJMgkyCTIwCTE5CTE0PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZEZDICAgCTYJMQkxCTE5CTIxCTk8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eQk1CTIJMQkxNgkxNgkxMzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJNQkzCTAJMTUJMjEJMTA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMJNAkzCTMJMTUJMTMJMTA8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5ldyBFbmdsYW5kCTQJMwkyCTE0CTE1CTEyPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAkzCTYJMAk5CTE0CTIzPC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTIJMwkyCTgJMTEJMTI8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQkyCTQJMgk4CTYJMTM8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gRkMJMgk0CTEJNwk5CTEzPC9wPgo8cD5ELkMuVW5pdGVkICAgICAgICAgCTEJNAkyCTUJOAkxMzwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5CTUJMgkyCTE3CTIwCTEyPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlc0ZDICAgICAgCTUJMgkxCTE2CTE4CTE0PC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJNAk1CTEJMTMJMTAJMTg8L3A+CjxwPkZDIERhbGxhcwkzCTEJNAkxMwkxMQk3PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkCTQJNQkwCTEyCTEyCTE2PC9wPgo8cD5MQSBHYWxheHkJMwk0CTEJMTAJMTAJMTM8L3A+CjxwPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlCTMJNAkxCTEwCTkJMTY8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JMgkzCTIJOAkxNQkxMTwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JMgkzCTIJOAkxMAkxMDwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJMgkzCTIJOAkxMgkxNDwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJMQk0CTIJNQkxMgkxNTwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQkxCTQJMgk1CTUJOTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OT1RFOjwvc3Ryb25nPiBUaHJlZSBwb2ludHMgZm9yIGEgdmljdG9yeSwgb25lIHBvaW50IGZvciBhIHRpZS48L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwgNCwgTmV3IEVuZ2xhbmQgMjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgNCwgTmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQyAwPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkIDEsIFZhbmNvdXZlciAwPC9wPgo8cD5GQyBEYWxsYXMgMSwgTG9zIEFuZ2VsZXMgRkMgMSwgdGllPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIDAsIFNlYXR0bGUgMCwgdGllPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZCBGQyBhdCBDaGljYWdvLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIGF0IFNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5LCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eSBhdCBIb3VzdG9uLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IFNhbiBKb3NlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5SZWFsIFNhbHQgTGFrZSBhdCBPcmxhbmRvIENpdHksIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5BVFAgV09STEQgVE9VUjwvcD4KPHA+TWlsbGVubml1bSBFc3RvcmlsIE9wZW48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IENsdWJlIGRlIFRlbmlzIGRvIEVzdG9yaWwsIEVzdG9yaWwsIFBvcnR1Z2FsOyBQdXJzZTogJDYwOCwwMDAgKFdUMjUwKTsgU3VyZmFjZTogQ2xheS1PdXRkb29yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlbWlmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkpvYW8gU291c2EsIFBvcnR1Z2FsLCBkZWYuIFN0ZWZhbm9zIFRzaXRzaXBhcywgR3JlZWNlLCA2LTQsIDEtNiwgNy02ICg0KS48L3A+CjxwPkZyYW5jZXMgVGlhZm9lLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIFBhYmxvIENhcnJlbm8gQnVzdGEgKDIpLCBTcGFpbiwgNi0yLCA2LTMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V2VzbGV5IEtvb2xob2YsIE5ldGhlcmxhbmRzLCBhbmQgQXJ0ZW0gU2l0YWssIE5ldyBaZWFsYW5kLCBkZWYuIEpvbmF0aGFuIEV5c3NlcmljLCBGcmFuY2UsIGFuZCBKb2UgU2FsaXNidXJ5LCBCcml0YWluLCA3LTUsIDYtMy48L3A+CjxwPkt5bGUgRWRtdW5kIGFuZCBDYW1lcm9uIE5vcnJpZSwgQnJpdGFpbiwgZGVmLiBMZW9uYXJkbyBNYXllciwgQXJnZW50aW5hLCBhbmQgSm9hbyBTb3VzYSwgUG9ydHVnYWwsIDYtMiwgNy02ICg0KS48L3A+CjxwPlRFQiBCTlAgUGFyaWJhcyBJc3RhbmJ1bCBDdXA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEdhcmFudGkgS296YSBBcmVuYSwgSXN0YW5idWw7IFB1cnNlOiAkNTE2LDgwMCAoV1QyNTApOyBTdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VGFybyBEYW5pZWwsIEphcGFuLCBkZWYuIEplcmVteSBDaGFyZHksIEZyYW5jZSwgNi0zLCA0LTYsIDYtNC48L3A+CjxwPk1hbGVrIEphemlyaSwgVHVuaXNpYSwgZGVmLiBMYXNsbyBEamVyZSwgU2VyYmlhLCA2LTMsIDYtMi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZW1pZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5CZW4gTWNsYWNobGFuLCBKYXBhbiwgYW5kIE5pY2hvbGFzIE1vbnJvZSAoMSksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gSmFtaWUgQ2VycmV0YW5pLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBhbmQgRGFuaWVsIE5lc3RvciwgQ2FuYWRhLCA2LTIsIDItNiwgMTAtNi48L3A+CjxwPkJNVyBPcGVuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBNVFRDIElwaGl0b3MsIE11bmljaDsgUHVyc2U6ICQ2MDgsMDAwIChXVDI1MCk7IFN1cmZhY2U6IENsYXktT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZW1pZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BbGV4YW5kZXIgWnZlcmV2ICgxKSwgR2VybWFueSwgZGVmLiBDaHVuZyBIeWVvbiwgU291dGggS29yZWEsIDctNSwgNi0yLjwvcD4KPHA+UGhpbGlwcCBLb2hsc2NocmVpYmVyICg2KSwgR2VybWFueSwgZGVmLiBNYXhpbWlsaWFuIE1hcnRlcmVyLCBHZXJtYW55LCA2LTIsIDYtNC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZW1pZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5JdmFuIERvZGlnLCBDcm9hdGlhLCBhbmQgUmFqZWV2IFJhbSAoMiksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gVGltIFB1ZXR6IGFuZCBKYW4tTGVubmFyZCBTdHJ1ZmYsIEdlcm1hbnksIDYtMSwgNi0zLjwvcD4KPHA+V1RBIFRPVVI8L3A+CjxwPk11dHVhIE1hZHJpZCBPcGVuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBDYWphIE1hZ2ljYSwgTWFkcmlkLCBTcGFpbiwgUHVyc2U6IFdUQSwgJDguMDEgbWlsbGlvbiAoUHJlbWllciksIFN1cmZhY2U6IENsYXktT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Xb21lbjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEgR2FyY2lhICg3KSwgRnJhbmNlLCBkZWYuIERvbWluaWthIENpYnVsa292YSwgU2xvdmFraWEsIDYtMSwgNy01LjwvcD4KPHA+RWxpbmEgU3ZpdG9saW5hICg0KSwgVWtyYWluZSwgZGVmLiBBbGl6ZSBDb3JuZXQsIEZyYW5jZSwgNi0yLCA2LTIuPC9wPgo8cD5QZXRyYSBNYXJ0aWMsIENyb2F0aWEsIGRlZi4gU3ZldGxhbmEgS3V6bmV0c292YSwgUnVzc2lhLCA2LTQsIDYtMi48L3A+CjxwPkxhcmEgQXJydWFiYXJyZW5hLCBTcGFpbiwgZGVmLiBNYXJ0YSBLb3N0eXVrLCBVa3JhaW5lLCA2LTMsIDQtNiwgNi0yLjwvcD4KPHA+SnVsaWEgR29lcmdlcyAoMTEpLCBHZXJtYW55LCBkZWYuIFRpbWVhIEJhYm9zLCBIdW5nYXJ5LCA2LTIsIDYtNC48L3A+CjxwPkthcm9saW5hIFBsaXNrb3ZhICg2KSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIGRlZi4gRWxlbmEgVmVzbmluYSwgUnVzc2lhLCA2LTQsIDYtMi48L3A+CjxwPktpa2kgQmVydGVucywgTmV0aGVybGFuZHMsIGRlZi4gTWFyaWEgU2Fra2FyaSwgR3JlZWNlLCA2LTQsIDYtNC48L3A+CjxwPktyaXN0aW5hIE1sYWRlbm92aWMsIEZyYW5jZSwgZGVmLiBDb2NvIFZhbmRld2VnaGUgKDEyKSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNy01LCA2LTAuPC9wPgo8cD5BbmV0dCBLb250YXZlaXQsIEVzdG9uaWEsIGRlZi4gVmVudXMgV2lsbGlhbXMgKDgpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCAzLTYsIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+RGFyaWEgS2FzYXRraW5hICgxNCksIFJ1c3NpYSwgdnMuIFdhbmcgUWlhbmcsIENoaW5hLCA3LTUsIDctNiAoNikuPC9wPgo8cD5JcmluYS1DYW1lbGlhIEJlZ3UsIFJvbWFuaWEsIGRlZi4gSmVsZW5hIE9zdGFwZW5rbywgTGF0dmlhLCA2LTMsIDYtMy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2hhbiBIYW8tQ2hpbmcsIFRhaXdhbiwgYW5kIFlhbmcgWmhhb3h1YW4gKDgpLCBDaGluYSwgZGVmLiBBbGxhIEt1ZHJ5YXZ0c2V2YSwgUnVzc2lhLCBhbmQgUmVuYXRhIFZvcmFjb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgMS02LCA2LTQsIDEwLTQuPC9wPgo8cD5OYWRpaWEgS2ljaGVub2ssIFVrcmFpbmUsIGFuZCBBbmFzdGFzaWEgUm9kaW9ub3ZhLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gUmFxdWVsIEF0YXdvLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBhbmQgQW5uYS1MZW5hIEdyb2VuZWZlbGQsIEdlcm1hbnksIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+QVVUTyBSQUNJTkc8L3A+CjxwPk5BU0NBUiBYRklOSVRZPC9wPgo8cD5PbmVNYWluIEZpbmFuY2lhbCAyMDA8L3A+CjxwPihBdCBEb3ZlciBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFNwZWVkd2F5LCBEb3ZlciwgRGVsLiwgTGFwIGxlbmd0aDogMSBtaWxlcywgU3RhcnQgcG9zaXRpb24gaW4gcGFyZW50aGVzZXMpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+MS4gSi4gQWxsZ2FpZXIsIENoZXZ5LCAyMDAgbGFwcywgNTkgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+Mi4gRS4gU2FkbGVyLCBDaGV2eSwgMjA0NS48L3A+CjxwPjMuIEQuIEhlbXJpYywgQ2hldnksIDIwMCwgNDYuPC9wPgo8cD40LiBDLiBCZWxsLCBUb3kuLCAyMDAsIDQyLjwvcD4KPHA+NS4gVC4gUmVkZGljaywgQ2hldnksIDIwMCwgNDcuPC9wPgo8cD42LiBKLiBTYXV0ZXIsIENoZXZ5LCAyMDAsIDAuPC9wPgo8cD43LiBOLiBHcmFnc29uLCBUb3kuLCAyMDAsIDAuPC9wPgo8cD44LiBNLiBUaWZmdCwgQ2hldnksIDIwMCwgMzUuPC9wPgo8cD45LiBBLiBDaW5kcmljLCBGb3JkLCAyMDAsIDQxLjwvcD4KPHA+MTAuIEIuIEpvbmVzLCBUb3kuLCAyMDAsIDM1LjwvcD4KPHA+MTEuIFIuIFRydWV4LCBDaGV2eSwgMjAwLCAzNC48L3A+CjxwPjEyLiBKLiBCdXJ0b24sIENoZXZ5LCAyMDAsIDI1LjwvcD4KPHA+MTMuIEMuIEN1c3RlciwgRm9yZCwgMjAwLCAyNC48L3A+CjxwPjE0LiBKLiBIdW50ZXIgTmVtZWNoZWssIENoZXZ5LCAyMDAsIDI3LjwvcD4KPHA+MTUuIE0uIEFubmV0dCwgQ2hldnksIDIwMCwgMjMuPC9wPgo8cD4xNi4gUi4gQ2hhc3RhaW4sIENoZXZ5LCAyMDAsIDIzLjwvcD4KPHA+MTcuIFIuIFNpZWcsIENoZXZ5LCAyMDAsIDIwLjwvcD4KPHA+MTguIEouIENsZW1lbnRzLCBDaGV2eSwgMjAwLCAxOS48L3A+CjxwPjE5LiBSLiBSZWVkLCBGb3JkLCAyMDAsIDE4LjwvcD4KPHA+MjAuIEouIEdhc2UsIENoZXZ5LCAyMDAsIDE3LjwvcD4KPHA+MjEuIEEuIExhYmJlLCBDaGV2eSwgMjAwLCAxNi48L3A+CjxwPjIyLiBWLiBNaWxsZXIsIENoZXZ5LCAyMDAsIDE1LjwvcD4KPHA+MjMuIEIuIE1jTGVvZCwgQ2hldnksIDE5OSwgMTQuPC9wPgo8cD4yNC4gRC4gTHVwdG9uLCBGb3JkLCAxOTksIDEzLjwvcD4KPHA+MjUuIEMuIEZpbmNodW0sIENoZXZ5LCAxOTgsIDEyLjwvcD4KPHA+MjYuIEQuIFN0YXJyLCBDaGV2eSwgMTk2LCAxMS48L3A+CjxwPjI3LiBSLiBCbGFjayBKciwgQ2hldnksIDE5NiwgMTAuPC9wPgo8cD4yOC4gQi4gQnJvd24sIENoZXZ5LCAxOTUsIDkuPC9wPgo8cD4yOS4gSi4gQmlsaWNraSwgVG95LiwgMTk0LCA4LjwvcD4KPHA+MzAuIFMuIEJveWQsIENoZXZ5LCAxOTAsIDcuPC9wPgo8cD4zMS4gSi4gTmVtZWNoZWssIENoZXZ5LCAxODgsIDAuPC9wPgo8cD4zMi4gRy4gU21pdGhsZXksIENoZXZ5LCBzdXNwZW5zaW9uLCAxNjksIDUuPC9wPgo8cD4zMy4gUy4gTGVpY2h0LCBUb3kuLCB2aWJyYXRpb24sIDE0OSwgNC48L3A+CjxwPjM0LiBULiBNYWplc2tpLCBGb3JkLCBhY2MsIDEyOSwgMy48L3A+CjxwPjM1LiBULiBIaWxsLCBUb3kuLCB0cmFuc21pc3Npb24sIDExMywgMi48L3A+CjxwPjM2LiBKLiBZZWxleSwgQ2hldnksIHZpYnJhdGlvbiwgMTExLCAxLjwvcD4KPHA+MzcuIEsuIEdyYWxhLCBGb3JkLCBhY2MsIDc2LCAxLjwvcD4KPHA+MzguIE0uIFNoZXBoZXJkLCBDaGV2eSwgdHJhbnNtaXNzaW9uLCA1NywgMS48L3A+CjxwPjM5LiBDLiBMb25nLCBUb3kuLCBicmFrZXMsIDI5LCAxLjwvcD4KPHA+NDAuIEouIEdyZWVuLCBDaGV2eSwgdmlicmF0aW9uLCAxMSwgMS48L3A+Cg==