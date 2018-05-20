You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCS0xODAJYXQgVEVYQVMJKzE2NTwvcD4KPHA+QmFsdGltb3JlCS0xMDgJYXQgQ0hJQ0FHTwktMTAyPC9wPgo8cD5hdCBNSU5ORVNPVEEJLTIwMAlEZXRyb2l0CSsxODA8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBXQVNISU5HVE9OCS0xODAJU2FuIERpZWdvCSsxNjU8L3A+CjxwPmF0IFBISUxBREVMUEhJQQktMTIwCUF0bGFudGEJKzExMDwvcD4KPHA+YXQgTkVXIFlPUksJLTEzMAlNaWFtaQkrMTIwPC9wPgo8cD5Bcml6b25hCS0xMDgJYXQgTUlMV0FVS0VFCS0xMDI8L3A+CjxwPmF0IExvcyBBbmdlbGVzCS0xODAJQ29sb3JhZG8JKzE2NTwvcD4KPHA+SW50ZXJsZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgU1QuIExPVUlTCS0yMDAJS2Fuc2FzIENpdHkJKzE4MDwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgQ0xFVkVMQU5ECTYmIzE4OTsJKDIwNiYjMTg5OykJQm9zdG9uPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IFdBU0hJTkdUT04JLTEyMwlUYW1wYSBCYXkJKzExMzwvcD4KPHA+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgU3BvcnRzIFRyYW5zYWN0aW9uczwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QkFMVElNT1JFIE9SSU9MRVMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBMSFAgRG9ubmllIEhhcnQgdG8gTm9yZm9sayAoSUwpLiBSZWNhbGxlZCBSSFAgRGF2aWQgSGVzcyBmcm9tIE5vcmZvbGsuPC9wPgo8cD5CT1NUT04gUkVEIFNPWCAmIzgyMTI7IFNlbnQgUkhQIEhlY3RvciBWZWxhenF1ZXogdG8gUGF3dHVja2V0IChJTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPkNISUNBR08gV0hJVEUgU09YICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIENhcnNvbiBGdWxtZXIgdG8gQ2hhcmxvdHRlIChJTCkuPC9wPgo8cD5IT1VTVE9OIEFTVFJPUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBPRiBEZXJlayBGaXNoZXIgb24gdGhlIDEwLWRheSBETCwgcmV0cm9hY3RpdmUgdG8gU2F0dXJkYXkuIFJlY2FsbGVkIElORiBKLkQuIERhdmlzIGZyb20gRnJlc25vIChQQ0wpLjwvcD4KPHA+S0FOU0FTIENJVFkgUk9ZQUxTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIDNCIENoZXNsb3IgQ3V0aGJlcnQgb24gdGhlIDEwLWRheSBETCwgcmV0cm9hY3RpdmUgdG8gV2VkbmVzZGF5LiBSZWNhbGxlZCBTUyBSYW1vbiBUb3JyZXMgZnJvbSBPbWFoYSAoUENMKS48L3A+CjxwPkxPUyBBTkdFTEVTIEFOR0VMUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBDIFJlbmUgUml2ZXJhIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwsIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIFRodXJzZGF5LiBTZWxlY3RlZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgQyBKb3NlIEJyaWNlbm8gZnJvbSBTYWx0IExha2UgKFBDTCkuIFRyYW5zZmVycmVkIFJIUCBLZXluYW4gTWlkZGxldG9uIHRvIHRoZSA2MC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5NSU5ORVNPVEEgVFdJTlMgJiM4MjEyOyBTZW50IDNCIE1pZ3VlbCBTYW5vIHRvIFJvY2hlc3RlciAoSUwpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5PQUtMQU5EIEFUSExFVElDUyAmIzgyMTI7IENsYWltZWQgUkhQIENhcmxvcyBSYW1pcmV6IGZyb20gVG9yb250by48L3A+CjxwPlRBTVBBIEJBWSBSQVlTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFNTIEFkZWlueSBIZWNoYXZhcnJpYSBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBGcmlkYXkuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBSeW5lIFN0YW5layBmcm9tIER1cmhhbSAoSUwpLjwvcD4KPHA+VEVYQVMgUkFOR0VSUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBBcmllbCBKdXJhZG8gdG8gRnJpc2NvIChUTCkuIFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIENocmlzIE1hcnRpbiBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIFNlbnQgSU5GL09GIERyZXcgUm9iaW5zb24gdG8gRnJpc2NvIChUTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QVJJWk9OQSBESUFNT05EQkFDS1MgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBSSFAgSmltbWllIFNoZXJmeSB0byBSZW5vIChQQ0wpLiBTZWxlY3RlZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgUkhQIENsYXkgQnVjaGhvbHogZnJvbSBSZW5vLiBUcmFuc2ZlcnJlZCBSSFAgUmFuZGFsbCBEZWxnYWRvIHRvIHRoZSA2MC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5BVExBTlRBIEJSQVZFUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBNYXR0IFdpc2xlciB0byBHd2lubmV0dCAoSUwpLiBSZWxlYXNlZCAzQiBKb3NlIEJhdXRpc3RhLiBSZWluc3RhdGVkIFNTIERhbnNieSBTd2Fuc29uIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC4gUmVjYWxsZWQgUkhQIEx1Y2FzIFNpbXMgZnJvbSBHd2lubmV0dC48L3A+CjxwPkNPTE9SQURPIFJPQ0tJRVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUkhQIEJyYXh0b24gTG9yZW56aW5pIHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+TE9TIEFOR0VMRVMgRE9ER0VSUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBMSFAgUmljaCBIaWxsIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIE9wdGlvbmVkIFJIUCBZaW1pIEdhcmNpYSB0byBPa2xhaG9tYSBDaXR5IChQQ0wpLiBSZWNhbGxlZCBTUCBQYXQgVmVuZGl0dGUgZnJvbSBPa2xhaG9tYSBDaXR5LjwvcD4KPHA+UEhJTEFERUxQSElBIFBISUxMSUVTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIEplcmFkIEVpY2tob2ZmIHRvIExlaGlnaCBWYWxsZXkgKElMKSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+UElUVFNCVVJHSCBQSVJBVEVTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIE5pY2sgS2luZ2hhbSB0byBJbmRpYW5hcG9saXMgKElMKS4gUmVpbnN0YXRlZCAyQiBKb3NoIEhhcnJpc29uIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC48L3A+CjxwPlNULiBMT1VJUyBDQVJESU5BTFMgJiM4MjEyOyBTZW50IExIUCBUeWxlciBMeW9ucyBhbmQgUkhQIEFsZXggUmV5ZXMgdG8gU3ByaW5nZmllbGQgKFRMKSBmb3IgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudHMuPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIE5BVElPTkFMUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBKZWZyeSBSb2RyaWd1ZXogdG8gSGFycmlzYnVyZyAoRUwpLiBEZXNpZ25hdGVkIE9GIE1vaXNlcyBTaWVycmEgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuIFNlbGVjdGVkIHRoZSBjb250cmFjdCBvZiBPRiBKdWFuIFNvdG8gZnJvbSBIYXJyaXNidXJnLiBSZWNhbGxlZCBTUyBBZHJpYW4gU2FuY2hleiBmcm9tIFN5cmFjdXNlIChJTCkuPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+Q2FuYWRpYW4gRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5FRE1PTlRPTiBFU0tJTU9TICYjODIxMjsgUmVsZWFzZWQgUkJzIExhRGFyaXVzIFBlcmtpbnMgYW5kIEpvaG4gV2hpdGUgYW5kIERCIERlbWV0cml1cyBXcmlnaHQuIFNpZ25lZCBXUnMgR2lvdmFubmkgQXByaWxlIGFuZCBLZWV2YW4gTHVjYXMgYW5kIERCIEphbGVuIFNwZW5jZXIuPC9wPgo8cD5XSU5OSVBFRyBCTFVFIEJPTUJFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgT0wgRGlsbG9uIERlQm9lciBhbmQgREIgSm9yZGFuIFRob21hcy4gU2lnbmVkIFJCIEFuZHJldyBIYXJyaXMgdG8gYSBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24uPC9wPgo8cD5HT0xGPC9wPgo8cD5QR0EgVE9VUjwvcD4KPHA+Qnlyb24gTmVsc29uIDwvcD4KPHA+KEF0IFRyaW5pdHkgRm9yZXN0IEdDLCBEYWxsYXMuIFB1cnNlOiAkNy43IG1pbGxpb247IFlhcmRhZ2U6IDcsMzgwOyBQYXI6IDcxKTwvcD4KPHA+RmluYWw8L3A+CjxwPkFhcm9uIFdpc2UsICQxLDM4NiwwMDAJNjUtNjMtNjgtNjUmIzgyMTI7MjYxCS0yMzwvcD4KPHA+TWFyYyBMZWlzaG1hbiwgJDgzMSw2MDAJNjEtNjYtNjktNjgmIzgyMTI7MjY0CS0yMDwvcD4KPHA+QnJhbmRlbiBHcmFjZSwgJDQwMCw0MDAJNjYtNjgtNjktNjImIzgyMTI7MjY1CS0xOTwvcD4KPHA+S2VpdGggTWl0Y2hlbGwsICQ0MDAsNDAwCTY1LTY4LTY5LTYzJiM4MjEyOzI2NQktMTk8L3A+CjxwPkouSi4gU3BhdW4sICQ0MDAsNDAwCTY0LTY5LTY5LTYzJiM4MjEyOzI2NQktMTk8L3A+CjxwPlJ5YW4gQmxhdW0sICQyNTcsOTUwCTY2LTY5LTY3LTY2JiM4MjEyOzI2OAktMTY8L3A+CjxwPktldmluIE5hLCAkMjU3LDk1MAk2Ni02NS02OS02OCYjODIxMjsyNjgJLTE2PC9wPgo8cD5KaW1teSBXYWxrZXIsICQyNTcsOTUwCTY0LTY3LTcwLTY3JiM4MjEyOzI2OAktMTY8L3A+CjxwPkNoYXJsZXMgSG93ZWxsIElJSSwgJDIwNyw5MDAJNjktNjktNjUtNjYmIzgyMTI7MjY5CS0xNTwvcD4KPHA+QWRhbSBTY290dCwgJDIwNyw5MDAJNjctNjUtNzItNjUmIzgyMTI7MjY5CS0xNTwvcD4KPHA+S2V2aW4gVHdheSwgJDIwNyw5MDAJNjctNjUtNzAtNjcmIzgyMTI7MjY5CS0xNTwvcD4KPHA+QnJpYW4gR2F5LCAkMTc3LDEwMAk2Ny02Mi03Mi02OSYjODIxMjsyNzAJLTE0PC9wPgo8cD5Sb3J5IFNhYmJhdGluaSwgJDE0OCw4NjcJNjYtNzAtNjktNjYmIzgyMTI7MjcxCS0xMzwvcD4KPHA+RXRoYW4gVHJhY3ksICQxNDgsODY3CTY1LTcyLTY3LTY3JiM4MjEyOzI3MQktMTM8L3A+CjxwPk1hdHQgSm9uZXMsICQxNDgsODY3CTY3LTY1LTY4LTcxJiM4MjEyOzI3MQktMTM8L3A+CjxwPkJyb25zb24gQnVyZ29vbiwgJDExNSw1MDAJNjktNjgtNjctNjgmIzgyMTI7MjcyCS0xMjwvcD4KPHA+Sm9lbCBEYWhtZW4sICQxMTUsNTAwCTY3LTY4LTY4LTY5JiM4MjEyOzI3MgktMTI8L3A+CjxwPkRlcmVrIEZhdGhhdWVyLCAkMTE1LDUwMAk3MC02Ny02Ni02OSYjODIxMjsyNzIJLTEyPC9wPgo8cD5SdXNzZWxsIEtub3gsICQxMTUsNTAwCTY5LTY5LTY4LTY2JiM4MjEyOzI3MgktMTI8L3A+CjxwPkhpZGVraSBNYXRzdXlhbWEsICQxMTUsNTAwCTcyLTYzLTcxLTY2JiM4MjEyOzI3MgktMTI8L3A+CjxwPlJvYmVydCBHYXJyaWd1cywgJDgwLDA4MAk2Ni02OS03MS02NyYjODIxMjsyNzMJLTExPC9wPgo8cD5CaWxseSBIb3JzY2hlbCwgJDgwLDA4MAk2OC02OS02OS02NyYjODIxMjsyNzMJLTExPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gUGlsbGVyLCAkODAsMDgwCTY5LTYzLTcxLTcwJiM4MjEyOzI3MwktMTE8L3A+CjxwPkpvcmRhbiBTcGlldGgsICQ4MCwwODAJNjktNjYtNzEtNjcmIzgyMTI7MjczCS0xMTwvcD4KPHA+UGV0ZXIgVWlobGVpbiwgJDgwLDA4MAk2NS03MC02OS02OSYjODIxMjsyNzMJLTExPC9wPgo8cD5UeWxlciBEdW5jYW4sICQ1NSw4MjUJNjUtNzMtNjgtNjgmIzgyMTI7Mjc0CS0xMDwvcD4KPHA+TWFydGluIEZsb3JlcywgJDU1LDgyNQk3MC02Ny02OC02OSYjODIxMjsyNzQJLTEwPC9wPgo8cD5BbmlyYmFuIExhaGlyaSwgJDU1LDgyNQk2OC02Ny03Mi02NyYjODIxMjsyNzQJLTEwPC9wPgo8cD5QYXJrZXIgTWNMYWNobGluLCAkNTUsODI1CTcxLTY3LTcwLTY2JiM4MjEyOzI3NAktMTA8L3A+CjxwPkouVC4gUG9zdG9uLCAkNTUsODI1CTY4LTY5LTY4LTY5JiM4MjEyOzI3NAktMTA8L3A+CjxwPlNoYXduIFN0ZWZhbmksICQ1NSw4MjUJNjgtNjYtNjktNzEmIzgyMTI7Mjc0CS0xMDwvcD4KPHA+RmFiaSYjMjI1O24gRyYjMjQzO21leiwgJDM5LDExNgk2OS02OS03My02NCYjODIxMjsyNzUJLTk8L3A+CjxwPkNvZHkgR3JpYmJsZSwgJDM5LDExNgk3MS02Ny02OC02OSYjODIxMjsyNzUJLTk8L3A+CjxwPkJlYXUgSG9zc2xlciwgJDM5LDExNgk3MC02OC03My02NCYjODIxMjsyNzUJLTk8L3A+CjxwPk5hdGUgTGFzaGxleSwgJDM5LDExNgk2Ny03MS03My02NCYjODIxMjsyNzUJLTk8L3A+CjxwPk5pY2hvbGFzIExpbmRoZWltLCAkMzksMTE2CTY2LTY5LTY4LTcyJiM4MjEyOzI3NQktOTwvcD4KPHA+R2VvZmYgT2dpbHZ5LCAkMzksMTE2CTY5LTY3LTcwLTY5JiM4MjEyOzI3NQktOTwvcD4KPHA+Qy5ULiBQYW4sICQzOSwxMTYJNjctNzEtNzAtNjcmIzgyMTI7Mjc1CS05PC9wPgo8cD5TY290dCBQaWVyY3ksICQzOSwxMTYJNzAtNjYtNjgtNzEmIzgyMTI7Mjc1CS05PC9wPgo8cD5OaWNrIFRheWxvciwgJDM5LDExNgk2OS02OC02OS02OSYjODIxMjsyNzUJLTk8L3A+CjxwPkpvaG5zb24gV2FnbmVyLCAkMzksMTE2CTY3LTY4LTcxLTY5JiM4MjEyOzI3NQktOTwvcD4KPHA+QWJyYWhhbSBBbmNlciwgJDIzLDE4NAk2NS02OS03My02OSYjODIxMjsyNzYJLTg8L3A+CjxwPkVyaWMgQXhsZXksICQyMywxODQJNjYtNjUtNzctNjgmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5aYWMgQmxhaXIsICQyMywxODQJNjctNzEtNjgtNzAmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5Kb25hdGhhbiBCeXJkLCAkMjMsMTg0CTY1LTczLTcwLTY4JiM4MjEyOzI3NgktODwvcD4KPHA+Si5CLiBIb2xtZXMsICQyMywxODQJNjktNjktNzItNjYmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5TdW5nIEthbmcsICQyMywxODQJNjgtNjgtNjctNzMmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5EZW5ueSBNY0NhcnRoeSwgJDIzLDE4NAk3MS02Ni02OS03MCYjODIxMjsyNzYJLTg8L3A+CjxwPk1hdmVyaWNrIE1jTmVhbHksICQyMywxODQJNjgtNjctNzEtNzAmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5BbmRyZXcgUHV0bmFtLCAkMjMsMTg0CTY4LTY5LTc0LTY1JiM4MjEyOzI3NgktODwvcD4KPHA+U2FtIFJ5ZGVyLCAkMjMsMTg0CTcwLTY4LTcxLTY3JiM4MjEyOzI3NgktODwvcD4KPHA+QnJpYW4gU3R1YXJkLCAkMjMsMTg0CTcxLTY3LTcxLTY3JiM4MjEyOzI3NgktODwvcD4KPHA+QmVuIENyYW5lLCAkMTcsNjU5CTY4LTY4LTcyLTY5JiM4MjEyOzI3NwktNzwvcD4KPHA+VHJveSBNZXJyaXR0LCAkMTcsNjU5CTY3LTY4LTcwLTcyJiM4MjEyOzI3NwktNzwvcD4KPHA+UGF0cmljayBSb2RnZXJzLCAkMTcsNjU5CTY3LTY3LTc2LTY3JiM4MjEyOzI3NwktNzwvcD4KPHA+U3RldmUgV2hlYXRjcm9mdCwgJDE3LDY1OQk3MC02Ny03MS02OSYjODIxMjsyNzcJLTc8L3A+CjxwPkNvcmV5IENvbm5lcnMsICQxNyw2NTkJNjktNjktNzMtNjYmIzgyMTI7Mjc3CS03PC9wPgo8cD5Sb2JlcnQgU3RyZWIsICQxNyw2NTkJNjktNjktNzUtNjQmIzgyMTI7Mjc3CS03PC9wPgo8cD5SeWFuIEFybW91ciwgJDE2LDYzMgk2Ni03MS03MS03MCYjODIxMjsyNzgJLTY8L3A+CjxwPkRvbWluaWMgQm96emVsbGksICQxNiw2MzIJNjctNzEtNzEtNjkmIzgyMTI7Mjc4CS02PC9wPgo8cD5QZXRlciBNYWxuYXRpLCAkMTYsNjMyCTY5LTY2LTczLTcwJiM4MjEyOzI3OAktNjwvcD4KPHA+QWRhbSBTY2hlbmssICQxNiw2MzIJNzAtNjgtNzEtNjkmIzgyMTI7Mjc4CS02PC9wPgo8cD5IdWRzb24gU3dhZmZvcmQsICQxNiw2MzIJNzAtNjQtNzYtNjgmIzgyMTI7Mjc4CS02PC9wPgo8cD5WYXVnaG4gVGF5bG9yLCAkMTYsNjMyCTY4LTY0LTczLTczJiM4MjEyOzI3OAktNjwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBUaG9tcHNvbiwgJDE2LDYzMgk3MS02NS03NC02OCYjODIxMjsyNzgJLTY8L3A+CjxwPk1hdHQgQXRraW5zLCAkMTUsODYyCTY5LTY3LTcxLTcyJiM4MjEyOzI3OQktNTwvcD4KPHA+Um9iZXJ0byBEJiMyMzc7YXosICQxNSw4NjIJNzAtNjgtNzAtNzEmIzgyMTI7Mjc5CS01PC9wPgo8cD5ULkouIFZvZ2VsLCAkMTUsODYyCTY2LTcxLTczLTY5JiM4MjEyOzI3OQktNTwvcD4KPHA+U2FuZ21vb24gQmFlLCAkMTUsNTU0CTY3LTcxLTcwLTcyJiM4MjEyOzI4MAktNDwvcD4KPHA+VG9tIExvdmVsYWR5LCAkMTUsMjQ2CTY2LTcwLTc0LTcxJiM4MjEyOzI4MQktMzwvcD4KPHA+Um9kIFBhbXBsaW5nLCAkMTUsMjQ2CTcwLTY4LTczLTcwJiM4MjEyOzI4MQktMzwvcD4KPHA+Q2FtZXJvbiBQZXJjeSwgJDE1LDI0Ngk2Ny02OS03NS03MCYjODIxMjsyODEJLTM8L3A+CjxwPlBHQSBUT1VSIENIQU1QSU9OUzwvcD4KPHA+UmVnaW9ucyBUcmFkaXRpb248L3A+CjxwPihBdCBHcmV5c3RvbmUgRyZhbXA7Q0MsIEJpcm1pbmdoYW0sIEFsYS4gUHVyc2U6ICQyLjQgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNywyNzc7IFBhcjogNzIpPC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+TS5BbmdlbCBKaW0mIzIzMztuZXosICQzNjAsMDAwCTY0LTY5LTY2LTcwJiM4MjEyOzI2OQktMTk8L3A+CjxwPkpvZSBEdXJhbnQsICQxNzYsMDAwCTY2LTcwLTY3LTY5JiM4MjEyOzI3MgktMTY8L3A+CjxwPkdlbmUgU2F1ZXJzLCAkMTc2LDAwMAk2Ni02Ny03MC02OSYjODIxMjsyNzIJLTE2PC9wPgo8cD5TdGV2ZSBTdHJpY2tlciwgJDE3NiwwMDAJNjctNzAtNjUtNzAmIzgyMTI7MjcyCS0xNjwvcD4KPHA+SmVmZiBNYWdnZXJ0LCAkOTksMjAwCTY4LTczLTY4LTY0JiM4MjEyOzI3MwktMTU8L3A+CjxwPlNjb3R0IE1jQ2Fycm9uLCAkOTksMjAwCTY3LTY4LTcxLTY3JiM4MjEyOzI3MwktMTU8L3A+CjxwPkR1ZmZ5IFdhbGRvcmYsICQ5OSwyMDAJNzAtNzEtNjYtNjYmIzgyMTI7MjczCS0xNTwvcD4KPHA+Qm9iIEVzdGVzLCAkNjgsODAwCTcwLTY2LTcyLTY2JiM4MjEyOzI3NAktMTQ8L3A+CjxwPkplcnJ5IEtlbGx5LCAkNjgsODAwCTY2LTY5LTcxLTY4JiM4MjEyOzI3NAktMTQ8L3A+CjxwPlJvY2NvIE1lZGlhdGUsICQ2OCw4MDAJNjgtNzItNjYtNjgmIzgyMTI7Mjc0CS0xNDwvcD4KPHA+QmVybmhhcmQgTGFuZ2VyLCAkNTcsNjAwCTcwLTcyLTY2LTY3JiM4MjEyOzI3NQktMTM8L3A+CjxwPktldmluIFN1dGhlcmxhbmQsICQ1Miw4MDAJNjktNjYtNjgtNzMmIzgyMTI7Mjc2CS0xMjwvcD4KPHA+TWFyayBPJiM4MjE3O01lYXJhLCAkNDUsNjAwCTcyLTcwLTY4LTY3JiM4MjEyOzI3NwktMTE8L3A+CjxwPktlbm55IFBlcnJ5LCAkNDUsNjAwCTY4LTY5LTcyLTY4JiM4MjEyOzI3NwktMTE8L3A+CjxwPkZyYW4gUXVpbm4sICQ0NSw2MDAJNjgtNzAtNzItNjcmIzgyMTI7Mjc3CS0xMTwvcD4KPHA+R2xlbiBEYXksICQzMiwyMTMJNzEtNjktNzEtNjcmIzgyMTI7Mjc4CS0xMDwvcD4KPHA+RG91ZyBHYXJ3b29kLCAkMzIsMjEzCTY5LTY5LTcyLTY4JiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPkxlZSBKYW56ZW4sICQzMiwyMTMJNzAtNjktNzEtNjgmIzgyMTI7Mjc4CS0xMDwvcD4KPHA+UGF1bCBCcm9hZGh1cnN0LCAkMzIsMjEzCTcyLTY5LTY4LTY5JiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPlRvbSBCeXJ1bSwgJDMyLDIxMwk2OC03My02OC02OSYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5CcmFuZHQgSm9iZSwgJDMyLDIxMwk3MS03My02Ni02OCYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5XZXMgU2hvcnQsIEpyLiwgJDMyLDIxMwk2Ni03Mi02OC03MiYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5WaWpheSBTaW5naCwgJDMyLDIxMwk3MC02OS02Ny03MiYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5TY290dCBWZXJwbGFuaywgJDMyLDIxMwk3Mi02Ny03MS02OCYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5PbGluIEJyb3duZSwgJDIzLDQwMAk3MS03MC03Mi02NiYjODIxMjsyNzkJLTk8L3A+CjxwPlBhdWwgR295ZG9zLCAkMjMsNDAwCTcxLTcyLTY3LTY5JiM4MjEyOzI3OQktOTwvcD4KPHA+U2NvdHQgRHVubGFwLCAkMTksNDgwCTcwLTY2LTczLTcxJiM4MjEyOzI4MAktODwvcD4KPHA+VG9tIExlaG1hbiwgJDE5LDQ4MAk2OC02OS03Mi03MSYjODIxMjsyODAJLTg8L3A+CjxwPkNvbGluIE1vbnRnb21lcmllLCAkMTksNDgwCTcxLTcyLTY3LTcwJiM4MjEyOzI4MAktODwvcD4KPHA+VGltIFBldHJvdmljLCAkMTksNDgwCTY5LTY4LTY5LTc0JiM4MjEyOzI4MAktODwvcD4KPHA+RXN0ZWJhbiBUb2xlZG8sICQxOSw0ODAJNjktNjktNzQtNjgmIzgyMTI7MjgwCS04PC9wPgo8cD5EYXZpZCBUb21zLCAkMTksNDgwCTczLTY4LTY5LTcwJiM4MjEyOzI4MAktODwvcD4KPHA+SmVycnkgUGF0ZSwgJDE2LDU2MAk2Ny03Mi03MS03MSYjODIxMjsyODEJLTc8L3A+CjxwPlN0ZXBoZW4gQW1lcywgJDEzLDg4Ngk2OC02OS03NS03MCYjODIxMjsyODIJLTY8L3A+CjxwPkJpbGx5IEFuZHJhZGUsICQxMyw4ODYJNjktNjktNzMtNzEmIzgyMTI7MjgyCS02PC9wPgo8cD5MYXJyeSBNaXplLCAkMTMsODg2CTcxLTY5LTcyLTcwJiM4MjEyOzI4MgktNjwvcD4KPHA+Q2FybG9zIEZyYW5jbywgJDEzLDg4Ngk3MS03MC03MS03MCYjODIxMjsyODIJLTY8L3A+CjxwPkRhdmlkIE1jS2VuemllLCAkMTMsODg2CTczLTY5LTczLTY3JiM4MjEyOzI4MgktNjwvcD4KPHA+U2NvdHQgUGFyZWwsICQxMyw4ODYJNjctNzUtNjktNzEmIzgyMTI7MjgyCS02PC9wPgo8cD5TdGV2ZSBQYXRlLCAkMTMsODg2CTc1LTcyLTY5LTY2JiM4MjEyOzI4MgktNjwvcD4KPHA+SmVmZiBTbHVtYW4sICQxMSw3NjAJNzItNjYtNzEtNzQmIzgyMTI7MjgzCS01PC9wPgo8cD5GcmVkIEZ1bmssICQxMSwyODAJNzItNjgtNzQtNzAmIzgyMTI7Mjg0CS00PC9wPgo8cD5SdXNzIENvY2hyYW4sICQxMCwzMjAJNzUtNzEtNzMtNjYmIzgyMTI7Mjg1CS0zPC9wPgo8cD5KZXJyeSBTbWl0aCwgJDEwLDMyMAk3MS03My02OC03MyYjODIxMjsyODUJLTM8L3A+CjxwPlRvbW15IFRvbGxlcywgJDEwLDMyMAk2OC03Mi03Mi03MyYjODIxMjsyODUJLTM8L3A+CjxwPk1hcmNvIERhd3NvbiwgJDksMTIwCTczLTcxLTcwLTcyJiM4MjEyOzI4NgktMjwvcD4KPHA+VG9tIFBlcm5pY2UgSnIuLCAkOSwxMjAJNzEtNzItNzAtNzMmIzgyMTI7Mjg2CS0yPC9wPgo8cD5NYXJrIEJyb29rcywgJDcsOTIwCTczLTczLTczLTY4JiM4MjEyOzI4NwktMTwvcD4KPHA+VG9kZCBIYW1pbHRvbiwgJDcsOTIwCTY5LTc2LTczLTY5JiM4MjEyOzI4NwktMTwvcD4KPHA+Sm9leSBTaW5kZWxhciwgJDcsOTIwCTcwLTcyLTczLTcyJiM4MjEyOzI4NwktMTwvcD4KPHA+VG9tbXkgQXJtb3VyIElJSSwgJDYsOTYwCTczLTcxLTczLTcxJiM4MjEyOzI4OAlFPC9wPgo8cD5MYXJyeSBOZWxzb24sICQ2LDQ4MAk3MS03OC03My02NyYjODIxMjsyODkJKzE8L3A+CjxwPkpheSBEb24gQmxha2UsICQ1LDc2MAk3Mi03Ni03NC02OCYjODIxMjsyOTAJKzI8L3A+CjxwPkRhbiBGb3JzbWFuLCAkNSw3NjAJNzMtNzAtNzQtNzMmIzgyMTI7MjkwCSsyPC9wPgo8cD5TY290dCBIb2NoLCAkNSw3NjAJNzEtNzEtNzUtNzMmIzgyMTI7MjkwCSsyPC9wPgo8cD5Cb2IgR2lsZGVyLCAkNCw2ODAJNjktNzEtNzYtNzYmIzgyMTI7MjkyCSs0PC9wPgo8cD5NaWtlIEdvb2RlcywgJDQsNjgwCTczLTcyLTczLTc0JiM4MjEyOzI5MgkrNDwvcD4KPHA+QnJpYW4gSGVubmluZ2VyLCAkNCw2ODAJNjktNjktNzctNzcmIzgyMTI7MjkyCSs0PC9wPgo8cD5KZXNwZXIgUGFybmV2aWssICQ0LDY4MAk3NC03Mi03MS03NSYjODIxMjsyOTIJKzQ8L3A+CjxwPkNvcmV5IFBhdmluLCAkNCw2ODAJNzMtNzQtNzctNjgmIzgyMTI7MjkyCSs0PC9wPgo8cD5JYW4gV29vc25hbSwgJDQsNjgwCTc0LTcyLTcyLTc0JiM4MjEyOzI5MgkrNDwvcD4KPHA+R2FyeSBIYWxsYmVyZywgJDMsODQwCTc4LTcxLTczLTcxJiM4MjEyOzI5MwkrNTwvcD4KPHA+SmF5IEhhYXMsICQzLDYwMAk3NC03NS03NC03MSYjODIxMjsyOTQJKzY8L3A+CjxwPkpvaG4gSHVzdG9uLCAkMywxMjAJNzItNzgtNzQtNzEmIzgyMTI7Mjk1CSs3PC9wPgo8cD5MZW4gTWF0dGlhY2UsICQzLDEyMAk3Ni03MC03OS03MCYjODIxMjsyOTUJKzc8L3A+CjxwPkpvcyYjMjMzOyBNYXImIzIzNzthIE9sYXomIzIyNTtiYWwsICQzLDEyMAk3Ny02OC03NC03NiYjODIxMjsyOTUJKzc8L3A+CjxwPkRhdmlkIEZyb3N0LCAkMiw2NDAJNzYtNzYtNzEtNzMmIzgyMTI7Mjk2CSs4PC9wPgo8cD5TYW5keSBMeWxlLCAkMiwzMjgJNzYtNzItNzAtODAmIzgyMTI7Mjk4CSsxMDwvcD4KPHA+V2lsbGllIFdvb2QsICQyLDMyOAk3NS03Ni03NC03MyYjODIxMjsyOTgJKzEwPC9wPgo8cD5Sb2QgU3BpdHRsZSwgJDIsMTEyCTc2LTc0LTcyLTc3JiM4MjEyOzI5OQkrMTE8L3A+CjxwPlNjb3R0IFNpbXBzb24sICQxLDk2OAk3Ny03NS03NS03NCYjODIxMjszMDEJKzEzPC9wPgo8cD5Ub20gS2l0ZSwgJDEsODI0CTc5LTc4LTc4LTc1JiM4MjEyOzMxMAkrMjI8L3A+CjxwPkxQR0EgVE9VUjwvcD4KPHA+S2luZ3NtaWxsIENoYW1waW9uc2hpcDwvcD4KPHA+KEF0IEtpbmdzbWlsbCBSZXNvcnQgKFJpdmVyIENvdXJzZSksIFdpbGxpYW1zYnVyZywgVmEuIFB1cnNlOiAkMS4zIG1pbGxpb24gWWFyZGFnZTogNiw0NDU7IFBhcjogNzEpPC9wPgo8cD4oeC13b24gb24gc2Vjb25kIHBsYXlvZmYgaG9sZSk8L3A+CjxwPkZpbmFsPC9wPgo8cD54LUFyaXlhIEp1dGFudWdhcm4sICQxOTUsMDAwCTY2LTY3LTY2JiM4MjEyOzE5OQktMTQ8L3A+CjxwPk5hc2EgSGF0YW9rYSwgJDEwMywwNzYJNjYtNjYtNjcmIzgyMTI7MTk5CS0xNDwvcD4KPHA+SW4gR2VlIENodW4sICQxMDMsMDc2CTY1LTY2LTY4JiM4MjEyOzE5OQktMTQ8L3A+CjxwPkIuTS4gSGVuZGVyc29uLCAkNjcsMDQ5CTcwLTY1LTY1JiM4MjEyOzIwMAktMTM8L3A+CjxwPk1lZ2FuIEtoYW5nLCAkNTMsOTY3CTY3LTY3LTY3JiM4MjEyOzIwMQktMTI8L3A+CjxwPkF1c3RpbiBFcm5zdCwgJDQ0LDE1NQk2Ny02NS03MSYjODIxMjsyMDMJLTEwPC9wPgo8cD5TLlNhbnRpd2F0dGhucGhuZywgJDMyLDgxNgk3MC02OC02NiYjODIxMjsyMDQJLTk8L3A+CjxwPkV1bi1IZWUgSmksICQzMiw4MTYJNjgtNzAtNjYmIzgyMTI7MjA0CS05PC9wPgo8cD5DYXJvbGluZSBNYXNzb24sICQzMiw4MTYJNjgtNjktNjcmIzgyMTI7MjA0CS05PC9wPgo8cD5NYXJpYWpvIFVyaWJlLCAkMjEsNzczCTY5LTY4LTY4JiM4MjEyOzIwNQktODwvcD4KPHA+QW5uYSBOb3JkcXZpc3QsICQyMSw3NzMJNzAtNjYtNjkmIzgyMTI7MjA1CS04PC9wPgo8cD5BeWFrbyBVZWhhcmEsICQyMSw3NzMJNjktNjctNjkmIzgyMTI7MjA1CS04PC9wPgo8cD5Nb3JpeWEgSnV0YW51Z2FybiwgJDIxLDc3Mwk2OC02OC02OSYjODIxMjsyMDUJLTg8L3A+CjxwPkthdGVseW4gRGFtYmF1Z2gsICQyMSw3NzMJNjgtNjgtNjkmIzgyMTI7MjA1CS04PC9wPgo8cD5DYXRyaW9uYSBNYXR0aGV3LCAkMjEsNzczCTY3LTY4LTcwJiM4MjEyOzIwNQktODwvcD4KPHA+U2FuZHJhIEdhbCwgJDIxLDc3Mwk2Ny02OC03MCYjODIxMjsyMDUJLTg8L3A+CjxwPkRhbmllbGxlIEthbmcsICQxNiw2MTUJNjktNjgtNjkmIzgyMTI7MjA2CS03PC9wPgo8cD5NaW5hIEhhcmlnYWUsICQxNiw2MTUJNjctNjktNzAmIzgyMTI7MjA2CS03PC9wPgo8cD5BbXkgT2xzb24sICQxNCwyNjAJNzAtNzAtNjcmIzgyMTI7MjA3CS02PC9wPgo8cD5NaW5qZWUgTGVlLCAkMTQsMjYwCTY3LTcyLTY4JiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+RGFuaSBIb2xtcXZpc3QsICQxNCwyNjAJNjktNjktNjkmIzgyMTI7MjA3CS02PC9wPgo8cD5LYXJyaWUgV2ViYiwgJDE0LDI2MAk2OC02OC03MSYjODIxMjsyMDcJLTY8L3A+CjxwPkF6YWhhcmEgTXVub3osICQxNCwyNjAJNjUtNzEtNzEmIzgyMTI7MjA3CS02PC9wPgo8cD5KZXNzaWNhIEtvcmRhLCAkMTQsMjYwCTY1LTY5LTczJiM4MjEyOzIwNwktNjwvcD4KPHA+Q2VsaW5lIEJvdXRpZXIsICQxMCwzMzUJNzMtNjgtNjcmIzgyMTI7MjA4CS01PC9wPgo8cD5MYWV0aXRpYSBCZWNrLCAkMTAsMzM1CTcwLTcwLTY4JiM4MjEyOzIwOAktNTwvcD4KPHA+TWFyaW5hIEFsZXgsICQxMCwzMzUJNzAtNjktNjkmIzgyMTI7MjA4CS01PC9wPgo8cD5DeWRuZXkgQ2xhbnRvbiwgJDEwLDMzNQk2Ny03Mi02OSYjODIxMjsyMDgJLTU8L3A+CjxwPkxpbmR5IER1bmNhbiwgJDEwLDMzNQk2OS02OS03MCYjODIxMjsyMDgJLTU8L3A+CjxwPlN1IE9oLCAkMTAsMzM1CTY5LTY5LTcwJiM4MjEyOzIwOAktNTwvcD4KPHA+SmFjcXVpIENvbmNvbGlubywgJDEwLDMzNQk3Mi02NS03MSYjODIxMjsyMDgJLTU8L3A+CjxwPkdhYnkgTG9wZXosICQxMCwzMzUJNzAtNjctNzEmIzgyMTI7MjA4CS01PC9wPgo8cD5Ccml0dGFueSBMYW5nLCAkMTAsMzM1CTY5LTY4LTcxJiM4MjEyOzIwOAktNTwvcD4KPHA+Um9ieW5uIFJlZSwgJDEwLDMzNQk2OS02Ny03MiYjODIxMjsyMDgJLTU8L3A+CjxwPkpheWUgTWFyaWUgR3JlZW4sICQxMCwzMzUJNjUtNzEtNzImIzgyMTI7MjA4CS01PC9wPgo8cD5Ccmlhbm5hIERvLCAkNywyNjEJNzItNjktNjgmIzgyMTI7MjA5CS00PC9wPgo8cD5Ccml0dGFueSBMaW5jaWNvbWUsICQ3LDI2MQk3MS03MC02OCYjODIxMjsyMDkJLTQ8L3A+CjxwPk1pY2hlbGxlIFdpZSwgJDcsMjYxCTcwLTcwLTY5JiM4MjEyOzIwOQktNDwvcD4KPHA+TWFyaWFoIFN0YWNraG91c2UsICQ3LDI2MQk3MC02OS03MCYjODIxMjsyMDkJLTQ8L3A+CjxwPkFtZWxpYSBMZXdpcywgJDcsMjYxCTcwLTY4LTcxJiM4MjEyOzIwOQktNDwvcD4KPHA+QW5nZWwgWWluLCAkNywyNjEJNjctNjYtNzYmIzgyMTI7MjA5CS00PC9wPgo8cD5KYW5lIFBhcmssICQ1LDQ4Ngk3MS03MC02OSYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPkxlZS1Bbm5lIFBhY2UsICQ1LDQ4Ngk3Mi02OC03MCYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPk1hZGVsZW5lIFNhZ3N0cm9tLCAkNSw0ODYJNzAtNzAtNzAmIzgyMTI7MjEwCS0zPC9wPgo8cD5Bbm5pZSBQYXJrLCAkNSw0ODYJNjUtNzUtNzAmIzgyMTI7MjEwCS0zPC9wPgo8cD5QZXJyaW5lIERlbGFjb3VyLCAkNSw0ODYJNzItNjctNzEmIzgyMTI7MjEwCS0zPC9wPgo8cD5DcmlzdGllIEtlcnIsICQ1LDQ4Ngk3MS02OC03MSYjODIxMjsyMTAJLTM8L3A+CjxwPk1vcmdhbiBQcmVzc2VsLCAkNSw0ODYJNjktNzAtNzEmIzgyMTI7MjEwCS0zPC9wPgo8cD5Ccml0dGFueSBNYXJjaGFuZCwgJDUsNDg2CTY5LTY4LTczJiM4MjEyOzIxMAktMzwvcD4KPHA+U28gWWVvbiBSeSwgJDQsMTg2dQk2OS03Mi03MCYjODIxMjsyMTEJLTI8L3A+CjxwPkNlbGluZSBIZXJiaW4sICQ0LDE4Ngk3My02Ny03MSYjODIxMjsyMTEJLTI8L3A+CjxwPkxleGkgVGhvbXBzb24sICQ0LDE4Ngk3MC02OS03MiYjODIxMjsyMTEJLTI8L3A+CjxwPkxhdXJlbiBDb3VnaGxpbiwgJDQsMTg2CTcxLTY3LTczJiM4MjEyOzIxMQktMjwvcD4KPHA+UGVybmlsbGEgTGluZGJlcmcsICQ0LDE4Ngk2OC03MC03MyYjODIxMjsyMTEJLTI8L3A+CjxwPk1hcmlhIEhlcm5hbmRleiwgJDQsMTg2CTY4LTY5LTc0JiM4MjEyOzIxMQktMjwvcD4KPHA+SmFja2llIFN0b2VsdGluZywgJDQsMTg2CTY4LTY5LTc0JiM4MjEyOzIxMQktMjwvcD4KPHA+Sm9hbm5hIEtsYXR0ZW4sICQzLDMyNwk3MS03MC03MSYjODIxMjsyMTIJLTE8L3A+CjxwPkNocmlzdGluYSBLaW0sICQzLDMyNwk3MC03MS03MSYjODIxMjsyMTIJLTE8L3A+CjxwPllhbmkgVHNlbmcsICQzLDMyNwk2OS03Mi03MSYjODIxMjsyMTIJLTE8L3A+CjxwPlN0YWN5IExld2lzLCAkMywzMjcJNjgtNzMtNzEmIzgyMTI7MjEyCS0xPC9wPgo8cD5IYWVqaSBLYW5nLCAkMywzMjcJNzAtNzAtNzImIzgyMTI7MjEyCS0xPC9wPgo8cD5IeW8gSm9vIEtpbSwgJDMsMzI3CTY5LTcxLTcyJiM4MjEyOzIxMgktMTwvcD4KPHA+R2l1bGlhIE1vbGluYXJvLCAkMywzMjcJNzAtNjktNzMmIzgyMTI7MjEyCS0xPC9wPgo8cD5LcmlzIFRhbXVsaXMsICQyLDk0NAk3MC03MS03MiYjODIxMjsyMTMJRTwvcD4KPHA+TGVlIExvcGV6LCAkMiw5NDQJNzEtNjktNzMmIzgyMTI7MjEzCUU8L3A+CjxwPlNhbmRyYSBDaGFuZ2tpamEsICQyLDk0NAk3MC02OS03NCYjODIxMjsyMTMJRTwvcD4KPHA+WGl5dSBMaW4sICQyLDcxNQk3My02OC03MyYjODIxMjsyMTQJKzE8L3A+CjxwPk1vIE1hcnRpbiwgJDIsNzE1CTcyLTY5LTczJiM4MjEyOzIxNAkrMTwvcD4KPHA+QmVhdHJpeiBSZWNhcmksICQyLDcxNQk2OS03MS03NCYjODIxMjsyMTQJKzE8L3A+CjxwPk0uLUFpbWVlIExlYmxhbmMsICQyLDcxNQk2OS03MC03NSYjODIxMjsyMTQJKzE8L3A+CjxwPktsYXJhIFNwaWxrb3ZhLCAkMiw1NTEJNzEtNzAtNzQmIzgyMTI7MjE1CSsyPC9wPgo8cD5QLlRoYW5hcG9sYm9vbnlhcmFzLCAkMiw1NTEJNzEtNzAtNzQmIzgyMTI7MjE1CSsyPC9wPgo8cD5MZXRpY2lhIFJhcy1BbmRlcmljYSwgJDIsNTUxCTY5LTcyLTc0JiM4MjEyOzIxNQkrMjwvcD4KPHA+RVVST1BFQU4gVE9VUjwvcD4KPHA+QmVsZ2lhbiBLbm9ja291dCA8L3A+CjxwPihBdCBSaW5rdmVuIEludGVybmF0aW9uYWwgR0MsIEFudHdlcnAsIEJlbGdpdW0uIFB1cnNlOiAkMS4xOCBtaWxsaW9uOyBGb3JtYXQ6IDM2IGhvbGVzIHN0cm9rZSBwbGF5OyB0b3AgNjQgYWR2YW5jZSB0byA5LWhvbGUgbWVkYWwgbWF0Y2hlcyk8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlF1YXJ0ZXJmaW5hbHM8L3A+CjxwPkphbWVzIEhlYXRoLCBFbmdsYW5kLCBkZWYuIE5pY29sYXMgQ29sc2FlcnRzLCBCZWxnaXVtLCAtMyB0byAtMjwvcD4KPHA+QmVuamFtaW4gSGViZXJ0LCBGcmFuY2UsIGRlZi4gTWlrZSBMb3JlbnpvLVZlcmEsIEZyYW5jZSwgLTEgdG8gcGFyPC9wPgo8cD5BZHJpYW4gT3RhZWd1aSwgU3BhaW4sIGRlZi4gSm9yZ2UgQ2FtcGlsbG8sIFNwYWluLCAtMSB0byArMTwvcD4KPHA+RGF2aWQgRHJ5c2RhbGUsIFNjb3RsYW5kLCBkZWYuIFZpY3RvciBQZXJleiwgRnJhbmNlLCArMiB0byArNDwvcD4KPHA+U2VtaWZpbmFsczwvcD4KPHA+QmVuamFtaW4gSGViZXJ0LCBGcmFuY2UsIGRlZi4gSmFtZXMgSGVhdGgsIEVuZ2xhbmQsIC0zIHRvIC0yPC9wPgo8cD5BZHJpYW4gT3RhZWd1aSwgU3BhaW4sIGRlZi4gRGF2aWQgRHJ5c2RhbGUsIFNjb3RsYW5kLCAtMyB0byArMTwvcD4KPHA+VGhpcmQgUGxhY2U8L3A+CjxwPkRhdmlkIERyeXNkYWxlLCBTY290bGFuZCwgZGVmLiBKYW1lcyBIZWF0aCwgRW5nbGFuZCwgLTEgdG8gcGFyPC9wPgo8cD5DaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+CjxwPkFkcmlhbiBPdGFlZ3VpLCBTcGFpbiwgZGVmLiBCZW5qYW1pbiBIZWJlcnQsIEZyYW5jZSwgLTMgdG8gLTE8L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DT05GRVJFTkNFIEZJTkFMUzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi03OyB4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+Q0FQSVRBTFMgdnMuIExJR0hUTklORzwvcD4KPHA+KFRhbXBhIEJheSBsZWFkcyBzZXJpZXMgMy0yKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPldhc2hpbmd0b24gNCwgVGFtcGEgQmF5IDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIDYsIFRhbXBhIEJheSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMzogPC9zdHJvbmc+VGFtcGEgQmF5IDQsIFdhc2hpbmd0b24gMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDQ6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSA0LCBXYXNoaW5ndG9uIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA1Ojwvc3Ryb25nPiBUYW1wYSBCYXkgMywgV2FzaGluZ3RvbiAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1XZWRuZXNkYXk6IDwvc3Ryb25nPldhc2hpbmd0b24gYXQgVGFtcGEgQmF5LCA4IHAubS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5KRVRTIHZzLiBHT0xERU4gS05JR0hUUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oVmVnYXMgd2lucyBzZXJpZXMgNC0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPiBXaW5uaXBlZyA0LCBWZWdhcyAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+VmVnYXMgMywgV2lubmlwZWcgMTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDM6IDwvc3Ryb25nPlZlZ2FzIDQsIFdpbm5pcGVnIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA0OiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyAzLCBXaW5uaXBlZyAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6IDwvc3Ryb25nPlZlZ2FzIDIsIFdpbm5pcGVnIDE8L3A+CjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyeTwvcD4KPHA+R09MREVOIEtOSUdIVFMgMiwgSkVUUyAxPC9wPgo8cD5WZWdhcwkxCTEJMCYjODIxMjsyPC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZwkxCTAJMCYjODIxMjsxPC9wPgo8cD5GaXJzdCBQZXJpb2QmIzgyMTI7MSwgVmVnYXMsIFR1Y2ggNiAoQ2FycGVudGVyKSwgNToxMS4gMiwgV2lubmlwZWcsIE1vcnJpc3NleSAxIChMaXR0bGUpLCAxNzoxNC4gPHN0cm9uZz5QZW5hbHRpZXM8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7QnlmdWdsaWVuLCBXUEcsIChzbGFzaGluZyksIDI6NDM7IE1pbGxlciwgVkdLLCAoaW50ZXJmZXJlbmNlKSwgMTI6NDcuPC9wPgo8cD5TZWNvbmQgUGVyaW9kJiM4MjEyOzMsIFZlZ2FzLCBSZWF2ZXMgMSAoU2Jpc2EsIE5vc2VrKSwgMTM6MjEuIDxzdHJvbmc+UGVuYWx0aWVzPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyO0t1bGlrb3YsIFdQRywgKGVsYm93aW5nKSwgMzo1MTsgVHVjaCwgVkdLLCAodHJpcHBpbmcpLCA5OjAxOyBOb3NlaywgVkdLLCAodHJpcHBpbmcpLCAxNjowMS48L3A+CjxwPlRoaXJkIFBlcmlvZCYjODIxMjtOb25lLiA8c3Ryb25nPlBlbmFsdGllczwvc3Ryb25nPiYjODIxMjtNYXJjaGVzc2F1bHQsIFZHSywgKHNsYXNoaW5nKSwgMDo0NS48L3A+CjxwPlNob3RzIG9uIEdvYWwmIzgyMTI7VmVnYXMgOC0xNS05JiM4MjEyOzMyLiBXaW5uaXBlZyAxMy0xMS04JiM4MjEyOzMyLiBQb3dlci1wbGF5IG9wcG9ydHVuaXRpZXMmIzgyMTI7VmVnYXMgMCBvZiAyOyBXaW5uaXBlZyAwIG9mIDQuIEdvYWxpZXMmIzgyMTI7VmVnYXMsIEZsZXVyeSAxMi0zICgzMiBzaG90cy0zMSBzYXZlcykuIFdpbm5pcGVnLCBIZWxsZWJ1eWNrIDktOCAoMzItMzApLjwvcD4KPHA+QXR0LiYjODIxMjsxNSwzMjEgKDE1LDI5NCkuIFQmIzgyMTI7MjoyNC48L3A+CjxwPlJlZmVyZWVzJiM4MjEyO0VyaWMgRnVybGF0dCwgS2VsbHkgU3V0aGVybGFuZC4gTGluZXNtZW4mIzgyMTI7RGVyZWsgQW1lbGwsIFNjb3R0IENoZXJyZXkuPC9wPgo8cD5BSEw8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbmZlcmVuY2UgRmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihCZXN0LW9mLTcsIHgtaWYgbmVjZXNzYXJ5KTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5QSEFOVE9NUyB2cy4gTUFSTElFUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oVG9yb250byBsZWFkcyBzZXJpZXMgMi0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gNCwgTGVoaWdoIFZhbGxleSAzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byAzLCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IDIgKE9UKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXk6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtTWF5IDI2OiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LU1heSAyODogPC9zdHJvbmc+TGVoaWdoIFZhbGxleSBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1NYXkgMzA6IDwvc3Ryb25nPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgYXQgVG9yb250bywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+SUNFSE9HUyB2cy4gU1RBUlM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFRleGFzIGxlYWRzIHNlcmllcyAyLTApPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgNCwgUm9ja2ZvcmQgMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHQ6IDwvc3Ryb25nPlRleGFzIDMsIFJvY2tmb3JkIDIgKE9UKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgYXQgUm9ja2ZvcmQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheTogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgYXQgUm9ja2ZvcmQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUZyaWRheTogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgYXQgUm9ja2ZvcmQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LU1heSAyODogPC9zdHJvbmc+Um9ja2ZvcmQgYXQgVGV4YXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LU1heSAyOTogPC9zdHJvbmc+Um9ja2ZvcmQgYXQgVGV4YXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1JTk9SIExFQUdVRTwvcD4KPHA+SW50ZXJuYXRpb25hbCBMZWFndWUgKEFBQSk8L3A+CjxwPk5vcnRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSAoUGhpbGxpZXMpCTIzCTE3CS41NzUJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIChUd2lucykJMjEJMTYJLjU2OAkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gKEJsdWUgSmF5cykJMTYJMTYJLjUwMAkzPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSAoTmF0aW9uYWxzKQkxOQkyMQkuNDc1CTQ8L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dCIChZYW5rZWVzKQkxOQkyMgkuNDYzCTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCAoUmVkIFNveCkJMTcJMjIJLjQzNgk1JiMxODk7PC9wPgo8cD5Tb3V0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPkR1cmhhbSAoUmF5cykJMjYJMTUJLjYzNAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Ob3Jmb2xrIChPcmlvbGVzKQkyMgkxOAkuNTUwCTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPkd3aW5uZXR0IChCcmF2ZXMpCTE2CTI1CS4zOTAJMTA8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSAoV2hpdGUgU294KQkxNgkyNgkuMzgxCTEwJiMxODk7PC9wPgo8cD5XZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+VG9sZWRvIChUaWdlcnMpCTI4CTEzCS42ODMJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIChQaXJhdGVzKQkyMQkxOQkuNTI1CTYmIzE4OTs8L3A+CjxwPkNvbHVtYnVzIChJbmRpYW5zKQkyMAkyMQkuNDg4CTg8L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgKFJlZHMpCTEzCTI2CS4zMzMJMTQ8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgMywgTG91aXN2aWxsZSAxPC9wPgo8cD5Ob3Jmb2xrIDYsIExvdWlzdmlsbGUgNTwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSA1LCBTeXJhY3VzZSAyPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgMywgUGF3dHVja2V0IDA8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gNCwgU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIDM8L3A+CjxwPkNvbHVtYnVzIDIsIENoYXJsb3R0ZSAxPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gNSwgR3dpbm5ldHQgMTwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIDksIER1cmhhbSAyPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgYXQgQnVmZmFsbywgNjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgYXQgUGF3dHVja2V0LCA2OjE1IHAubS48L3A+CjxwPlRvbGVkbyBhdCBDb2x1bWJ1cywgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jmb2xrIGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNzowNCBwLm0uPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gYXQgR3dpbm5ldHQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBhdCBJbmRpYW5hcG9saXMsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBMZWFndWUgKEFBKTwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPlRyZW50b24gKFlhbmtlZXMpCTI3CTE1CS42NDMJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSAoQmx1ZSBKYXlzKQkyNQkxNgkuNjEwCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIChSb2NraWVzKQkyMwkyMAkuNTM1CTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gKE1ldHMpCTIyCTIwCS41MjQJNTwvcD4KPHA+UmVhZGluZyAoUGhpbGxpZXMpCTE1CTI0CS4zODUJMTAmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIChSZWQgU294KQkxNQkyNgkuMzY2CTExJiMxODk7PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+QWtyb24gKEluZGlhbnMpCTI0CTE5CS41NTgJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+QWx0b29uYSAoUGlyYXRlcykJMjEJMTgJLjUzOAkxPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCAoR2lhbnRzKQkyMQkxOQkuNTI1CTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJvd2llIChPcmlvbGVzKQkxOQkyMwkuNDUyCTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgKE5hdGlvbmFscykJMTgJMjMJLjQzOQk1PC9wPgo8cD5FcmllIChUaWdlcnMpCTE3CTI0CS40MTUJNjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+UmVhZGluZyA0LCBFcmllIDE8L3A+CjxwPkVyaWUgNCwgUmVhZGluZyAwPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIDEwLCBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDg8L3A+CjxwPkJvd2llIDEwLCBUcmVudG9uIDU8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIDEzLCBBa3JvbiAxMDwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyA4LCBSaWNobW9uZCAyPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIDYsIEJpbmdoYW10b24gNTwvcD4KPHA+QWx0b29uYSAxMiwgUG9ydGxhbmQgMzwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlJlYWRpbmcgYXQgRXJpZSwgNjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlRyZW50b24gYXQgQWtyb24sIFRCRDwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiBhdCBBa3JvbiwgNTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBQb3J0bGFuZCwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5FcmllIGF0IEhhcnJpc2J1cmcsIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QWx0b29uYSBhdCBCb3dpZSwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBCaW5naGFtdG9uLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgUmVhZGluZywgNjo0NSBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3ggU2NvcmU8L3A+CjxwPllBUkQgR09BVFMgMTMsIFJVQkJFUkRVQ0tTIDEwPC9wPgo8cD5Ba3JvbglhYglyCWgJYmkJSGFydGZvcmQJYWIJcgloCWJpPC9wPgo8cD5DYWxpY2EgZGgJNQkxCTIJMAlDYXJyaXphbGVzIGxmCTUJMgkyCTA8L3A+CjxwPkNhc3RybyBzcwkzCTEJMQkwCURhemEgY2YJNAkxCTEJMTwvcD4KPHA+U2V2ZXIgM2IJNAkyCTIJMglSb2RnZXJzIDJiCTQJMQkxCTQ8L3A+CjxwPkJyYWRsZXkgMWIJNAkxCTAJMQlIaWxsaWFyZCByZgk0CTIJMgkwPC9wPgo8cD5NYXJhYmVsbCBsZgk1CTEJMwkzCUpvbmVzIDNiCTUJMQkxCTA8L3A+CjxwPlJvZHJpZ3VleiAyYgk0CTEJMwkyCVBoaWxsaXBzIHNzCTQJMgkyCTU8L3A+CjxwPlBhdWxpbm8gcmYJNAkwCTAJMAlNZXR6bGVyIDFiCTQJMQkyCTA8L3A+CjxwPkxvb3BzdG9rIGMJNQkxCTEJMglSYWJhZ28gYwkzCTIJMgkwPC9wPgo8cD5Ub20gY2YJMwkyCTAJMAlUaWRhYmFjayBkaAk0CTEJMwkzPC9wPgo8cD5Ub3RhbHMJMzcJMTAJMTIJMTAJVG90YWxzCTM3CTEzCTE2CTEzPC9wPgo8cD5Ba3JvbgkwMDUJMDMxCTEwMAkmIzgyMTI7CTEwCTEyCTE8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkCTYwMgkwMDIJMzBYCSYjODIxMjsJMTMJMTYJMTwvcD4KPHA+RSYjODIxMjtDYXN0cm8gKDYpOyBEYXphICgzKS4gTE9CJiM4MjEyO0Frcm9uIDk7IEhhcnRmb3JkIDYuIDJCJiM4MjEyO01hcmFiZWxsICg3KSwgU2V2ZXIgKDEyKSwgUm9kcmlndWV6ICgzKSwgQ2FsaWNhICgxMCk7IENhcnJpemFsZXMgKDMpLCBUaWRhYmFjayAoMSksIEhpbGxpYXJkICg4KSwgUmFiYWdvICg2KS4gM0ImIzgyMTI7Q2FzdHJvICgxKTsgUmFiYWdvICgxKS4gSFImIzgyMTI7TWFyYWJlbGwgKDYpLCBMb29wc3RvayAoNik7IFBoaWxsaXBzIDIgKDMpLCBSb2RnZXJzICg5KS4gU0ImIzgyMTI7Um9kZ2VycyAoNSksIENhcnJpemFsZXMgKDQpLCBQaGlsbGlwcyAoMSkuIENTJiM4MjEyO01ldHpsZXIgKDEpLiBTRiYjODIxMjtSb2RnZXJzLjwvcD4KPHA+R0lEUCYjODIxMjtQYXVsaW5vLCBMb29wc3RvazsgSm9uZXMuPC9wPgo8cD5EUCYjODIxMjtBa3JvbiAxIChDYXN0cm8tUm9kcmlndWV6LUJyYWRsZXkpOyBIYXJ0Zm9yZCAyIChQaGlsbGlwcy1Sb2RnZXJzLU1ldHpsZXI7IFJvZGdlcnMtTWV0emxlcikuPC9wPgo8cD5Ba3JvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPkRlTWFzaQkyJiM4NTMyOwkxMAk4CTgJMQkxPC9wPgo8cD5QYXNxdWFsZQkyJiM4NTMxOwkwCTAJMAkyCTE8L3A+CjxwPkxpbnJlcyBCUywyOyBMLDItMgkxJiM4NTMxOwk1CTMJMwkwCTE8L3A+CjxwPkFuZ3VsbwkmIzg1MzI7CTEJMgkyCTEJMTwvcD4KPHA+TWFydGluZXoJMQkwCTAJMAkwCTA8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkCWlwCWgJcgllcgliYglzbzwvcD4KPHA+Q2FzdGVsbGFuaQkyCTIJNQk1CTUJMDwvcD4KPHA+U2NoaWx0dGVyCTImIzg1MzE7CTYJMwkzCTEJMTwvcD4KPHA+SG9yYWNlawkxJiM4NTMxOwkzCTEJMQkxCTE8L3A+CjxwPkNvemFydCBXLCA0LTEJMiYjODUzMTsJMQkxCTEJMQkyPC9wPgo8cD5QaWVycG9udCBTLCAxMQkxCTAJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+V1AmIzgyMTI7TGluYXJlczsgQW5ndWxvLjwvcD4KPHA+SEJQJiM4MjEyO1RvbSAoYnkgQ2FzdGVsbGFuaSk7IFJhYmFnbyAoYnkgRGVNYXNpKS48L3A+CjxwPlVtcGlyZXMmIzgyMTI7SFA6IE1pa2UgU2F2YWtpbmFzLiAxQjogVGhvbWFzIFJvY2hlLiAzQjogVG9tIEhhbmFoYW4uPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOzM6MTYuIEF0dCYjODIxMjs2LDUwNC48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPldOQkE8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbwkyCTAJMS4wMDAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Q29ubmVjdGljdXQJMQkwCTEuMDAwCSYjMTg5OzwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbgkxCTAJMS4wMDAJJiMxODk7PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTAJMQkuMDAwCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTAJMQkuMDAwCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkluZGlhbmEJMAkyCS4wMDAJMjwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwkxCTAJMS4wMDAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+UGhvZW5peAkxCTAJMS4wMDAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTEJMQkuNTAwCSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQkwCTAJLjAwMAkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkxhcyBWZWdhcwkwCTEJLjAwMAkxPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMAkxCS4wMDAJMTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+Q29ubmVjdGljdXQgMTAxLCBMYXMgVmVnYXMgNjU8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gODIsIEluZGlhbmEgNzU8L3A+CjxwPkRhbGxhcyAxMDEsIEF0bGFudGEgNzg8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIDc3LCBNaW5uZXNvdGEgNzY8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gODAsIE5ldyBZb3JrIDc2PC9wPgo8cD5QaG9lbml4IGF0IFNlYXR0bGUsIGxhdGU8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TGFzIFZlZ2FzIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgYXQgSW5kaWFuYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5BVVRPIFJBQ0lORzwvcD4KPHA+TkFTQ0FSIENVUCBTRVJJRVM8L3A+CjxwPk5BU0NBUiBBbGwtU3RhciBSYWNlIDwvcD4KPHA+KEF0IENoYXJsb3R0ZSBNb3RvciBTcGVlZHdheSwgQ29uY29yZCwgTi5DLiBMYXAgbGVuZ3RoOiAxLjUwIG1pbGVzKTwvcD4KPHA+TGF0ZSBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihTdGFydCBwb3NpdGlvbiBpbiBwYXJlbnRoZXNlcyk8L3A+CjxwPjEuICg0KSBLZXZpbiBIYXJ2aWNrLCBGb3JkLCA5MyBsYXBzLCAwIHBvaW50cy48L3A+CjxwPjIuICgxOSkgRGFuaWVsIFN1YXJleiwgVG95b3RhLCA5MywgIDAuPC9wPgo8cD4zLiAoMTApIEpvZXkgTG9nYW5vLCBGb3JkLCA5MywgMC48L3A+CjxwPjQuICgxNCkgRGVubnkgSGFtbGluLCBUb3lvdGEsIDkzLCAwLjwvcD4KPHA+NS4gKDIxKSBDaGFzZSBFbGxpb3R0LCBDaGV2cm9sZXQsIDkzLCAwLjwvcD4KPHA+Ni4gKDExKSBKaW1taWUgSm9obnNvbiwgQ2hldnJvbGV0LCA5MywgMC48L3A+CjxwPjcuICgxNikgS3lsZSBMYXJzb24sIENoZXZyb2xldCwgOTMsIDAuPC9wPgo8cD44LiAoMjApIEFKIEFsbG1lbmRpbmdlciwgQ2hldnJvbGV0LCA5MywgMC48L3A+CjxwPjkuICg3KSBLeWxlIEJ1c2NoLCBUb3lvdGEsIDkzLCAwLjwvcD4KPHA+MTAuICgxNykgS2FzZXkgS2FobmUsIENoZXZyb2xldCwgOTMsIDAuPC9wPgo8cD4xMS4gKDIpIFJpY2t5IFN0ZW5ob3VzZSBKciwgRm9yZCwgOTMsIDAuPC9wPgo8cD4xMi4gKDkpIEF1c3RpbiBEaWxsb24sIENoZXZyb2xldCwgOTMsIDAuPC9wPgo8cD4xMy4gKDEyKSBKYW1pZSBNY011cnJheSwgQ2hldnJvbGV0LCA5MywgMC48L3A+CjxwPjE0LiAoMSkgTWF0dCBLZW5zZXRoLCBGb3JkLCA5MywgMC48L3A+CjxwPjE1LiAoNikgUnlhbiBCbGFuZXksIEZvcmQsIDkzLCAwLjwvcD4KPHA+MTYuICgxMykgUnlhbiBOZXdtYW4sIENoZXZyb2xldCwgOTMsIDAuPC9wPgo8cD4xNy4gKDUpIE1hcnRpbiBUcnVleCBKciwgVG95b3RhLCBhY2NpZGVudCwgNzYsIDAuPC9wPgo8cD4xOC4gKDE1KSBLdXJ0IEJ1c2NoLCBGb3JkLCBhY2NpZGVudCwgNzQsIDAuPC9wPgo8cD4xOS4gKDMpIENsaW50IEJvd3llciwgRm9yZCwgYWNjaWRlbnQsIDc0LCAwLjwvcD4KPHA+MjAuICg4KSBCcmFkIEtlc2Vsb3dza2ksIEZvcmQsIGFjY2lkZW50LCA3NCwgMC48L3A+CjxwPjIxLiAoMTgpIEFsZXggQm93bWFuLCBDaGV2cm9sZXQsIGFjY2lkZW50LCA2OCwgMC48L3A+CjxwPlJhY2UgU3RhdGlzdGljczwvcD4KPHA+QXZlcmFnZSBTcGVlZCBvZiBSYWNlIFdpbm5lcjogMTIzLjA3MSBtcGguIFRpbWUgb2YgUmFjZTogMSBob3VyLCAzOCBtaW51dGVzLCA1MCBzZWNvbmRzLiBNYXJnaW4gb2YgVmljdG9yeTogMC4zMjUgc2Vjb25kcy4gQ2F1dGlvbiBGbGFnczogOCBmb3IgMCBsYXBzLiBMZWFkIENoYW5nZXM6IDEyIGFtb25nIDggZHJpdmVycy48L3A+CjxwPkxhcCBMZWFkZXJzOiBNLktlbnNldGggMDsgUi5TdGVuaG91c2UgMS01OyBLLkhhcnZpY2sgNi0zMDsgTS5UcnVleCAzMTsgS3kuQnVzY2ggMzItNTA7IEIuS2VzZWxvd3NraSA1MTsgTS5UcnVleCA1MjsgQi5LZXNlbG93c2tpIDUzLTU0OyBNLlRydWV4IDU1LTY5OyBLLkxhcnNvbiA3MC03NDsgRC5IYW1saW4gNzUtODE7IEsuTGFyc29uIDgyOyBLLkhhcnZpY2sgODMtOTM8L3A+CjxwPkxlYWRlcnMgU3VtbWFyeSAoRHJpdmVyLCBUaW1lcyBMZWQsIExhcHMgTGVkKTogSy5IYXJ2aWNrLCAyIHRpbWVzIGZvciAzNCBsYXBzOyBLeS5CdXNjaCwgMSB0aW1lIGZvciAxOCBsYXBzOyBNLlRydWV4LCAzIHRpbWVzIGZvciAxNCBsYXBzOyBELkhhbWxpbiwgMSB0aW1lIGZvciA2IGxhcHM7IEsuTGFyc29uLCAyIHRpbWVzIGZvciA0IGxhcHM7IFIuU3RlbmhvdXNlLCAxIHRpbWUgZm9yIDQgbGFwczsgQi5LZXNlbG93c2tpLCAyIHRpbWVzIGZvciAxIGxhcDsgTS5LZW5zZXRoLCAxIHRpbWUgZm9yIDAgbGFwcy48L3A+CjxwPklORFlDQVI8L3A+CjxwPkluZHkgNTAwIDwvcD4KPHA+KEF0IEluZGlhbmFwb2xpcyBNb3RvciBTcGVlZHdheSwgSW5kaWFuYXBvbGlzLiBMYXAgbGVuZ3RoOiAyLjUgbWlsZXMpPC9wPgo8cD5BZnRlciBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBxdWFsaWZ5aW5nOyBSYWNlIE1heSAyNzwvcD4KPHA+KENhciBudW1iZXIgaW4gcGFyZW50aGVzZXMpPC9wPgo8cD4xLiAoMjApIEVkIENhcnBlbnRlciwgQ2hldnJvbGV0LCAyOjM2Ljc4MTggKDIyOS42MTggbXBoKTwvcD4KPHA+Mi4gKDIyKSBTLlBhZ2VuYXVkLCBDaGV2LiwgMjozNy4zNjk2ICgyMjguNzYxKTwvcD4KPHA+My4gKDEyKSBXaWxsIFBvd2VyLCBDaGV2cm9sZXQsIDI6MzcuNDc1NyAoMjI4LjYwNyk8L3A+CjxwPjQuICgxKSBKLiBOZXdnYXJkZW4sIENoZXYuLCAyOjM3LjYxNTEgKDIyOC40MDUpPC9wPgo8cD41LiAoMTgpIFMuIEJvdXJkYWlzLCBIb24uLCAyOjM3Ljc5NjUgKDIyOC4xNDIpPC9wPgo8cD42LiAoMjEpIFMuUGlnb3QsIENoZXZyb2xldCwgMjozNy44MjA4ICgyMjguMTA3KTwvcD4KPHA+Ny4gKDEzKSBELlBhdHJpY2ssIENoZXYuLCAyOjM3LjgzMjYgKDIyOC4wOTApPC9wPgo8cD44LiAoMykgSC5DYXN0cm9uZXZlcywgQ2hldi4sIDI6MzcuOTkyNCAoMjI3Ljg1OSk8L3A+CjxwPjkuICg5KSBTY290dCBEaXhvbiwgSG9uZGEsIDI6MzguNDA3NiAoMjI3LjI2Mik8L3A+CjxwPjEwLiAoMTQpIFQuS2FuYWFuLCBDaGV2LiwgMjozOC4xMjc4ICgyMjcuNjY0KTwvcD4KPHA+MTEuICg0KSBNYXRoZXVzIExlaXN0LCBDaGV2LiwgMjozOC4xOTIyICgyMjcuNTcxKTwvcD4KPHA+MTIuICg5OCkgTS5BbmRyZXR0aSwgSG9uLiwgMjozOC4zODk0ICgyMjcuMjg4KTwvcD4KPHA+MTMuICgxOSkgWi5DbG1uRE1sbywgSG9uLiwgMjozOC41OTA4ICgyMjYuOTk5KTwvcD4KPHA+MTQuICgyOCkgUi5IdW50ZXItUmVheSxIb24uLDI6MzguNzM4OSAoMjI2Ljc4OCk8L3A+CjxwPjE1LiAoMjMpIEMuS2ltYmFsbCwgQ2hldi4sIDI6MzguODMwNCAoMjI2LjY1Nyk8L3A+CjxwPjE2LiAoMzApIFRha3VtYSBTYXRvLCBIb24uLDI6MzguOTAwMyAoMjI2LjU1Nyk8L3A+CjxwPjE3LiAoMzIpIEt5bGUgS2Fpc2VyLCBDaGV2LiwgMjozOS4wMTE5ICgyMjYuMzk4KTwvcD4KPHA+MTguICg2KSBSb2JlcnQgV2lja2VucywgSG9uLiwyOjM5LjA4MzUgKDIyNi4yOTYpPC9wPgo8cD4xOS4gKDMzKSBKLkRhdmlzb24sIENoZXYuLCAyOjM5LjExMjggKDIyNi4yNTUpPC9wPgo8cD4yMC4gKDU5KSBNYXggQ2hpbHRvbiwgQ2hldi4sIDI6MzkuMTQzMCAoMjI2LjIxMik8L3A+CjxwPjIxLiAoMjkpIENhcmxvcyBNdW5veiwgSG9uLiwyOjM5LjI1ODUgKDIyNi4wNDgpPC9wPgo8cD4yMi4gKDg4KSBHLkNoYXZlcywgQ2hldi4sIDI6MzkuMjg3NCAoMjI2LjAwNyk8L3A+CjxwPjIzLiAoMjUpIFMuV2lsc29uLCBIb25kYSwgMjozOS4zODg5ICgyMjUuODYzKTwvcD4KPHA+MjQuICgyNCkgU2FnZSBLYXJhbSwgQ2hldi4sIDI6MzkuNDE3MSAoMjI1LjgyMyk8L3A+CjxwPjI1LiAoMjYpIFphY2ggVmVhY2gsIEhvbmRhLCAyOjM5LjQ2OTYgKDIyNS43NDgpPC9wPgo8cD4yNi4gKDY0KSBPcmlvbCBTZXJ2aWEsIEhvbmRhLCAyOjM5LjUwNDQgKDIyNS42OTkpPC9wPgo8cD4yNy4gKDY2KSBKLkhpbGRlYnJhbmQsIENoZXYuLCAyOjM5LjcwMzIgKDIyNS40MTgpPC9wPgo8cD4yOC4gKDcpIEpheSBIb3dhcmQsIEhvbmRhLCAyOjM5LjcyNDUgKDIyNS4zODgpPC9wPgo8cD4yOS4gKDEwKSBFZCBKb25lcywgSG9uZGEsIDI6MzkuNzQzMyAoMjI1LjM2Mik8L3A+CjxwPjMwLiAoMTUpIEcuIFJhaGFsLCBIb24uLCAyOjM5Ljc2NzkgKDIyNS4zMjcpPC9wPgo8cD4zMS4gKDYwKSBKYWNrIEhhcnZleSwgSG9uLiwgMjozOS44MTkzICgyMjUuMjU0KTwvcD4KPHA+MzIuICgyNykgQS4gUm9zc2ksIEhvbmRhLCAyOjQwLjA0NjIgKDIyNC45MzUpPC9wPgo8cD4zMy4gKDE3KSBDb25vciBEYWx5LCBIb25kYSwgMjo0MC40MDczICgyMjQuNDI5KTwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NTFM8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZEZDICAgCTgJMwkxCTI1CTI2CTE2PC9wPgo8cD5OZXcgWW9ya0NpdHkgRkMgICAgCTcJMgkzCTI0CTI1CTE2PC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cwk3CTMJMwkyNAkxOAkxMDwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJNwkzCTAJMjEJMjYJMTI8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eQk2CTQJMQkxOQkyMQkxODwvcD4KPHA+TmV3IEVuZ2xhbmQJNQk0CTIJMTcJMTgJMTU8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQk0CTUJMgkxNAkxMgkxNTwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbwkzCTYJMgkxMQkxNQkyMDwvcD4KPHA+VG9yb250byBGQwkzCTYJMQkxMAkxNAkxOTwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJMwk4CTAJOQkxNAkyNjwvcD4KPHA+RC5DLlVuaXRlZCAgICAgICAgIAkyCTUJMgk4CTEzCTE3PC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+U3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHkJNwkyCTMJMjQJMjQJMTM8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzRkMgICAgICAJNgkzCTIJMjAJMjMJMTg8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kCTUJMwkyCTE3CTE2CTE1PC9wPgo8cD5GQyBEYWxsYXMJNAkxCTUJMTcJMTYJMTE8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlcgk0CTUJNAkxNgkxNgkyNDwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk0CTMJMwkxNQkyMwkxNzwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIFVuaXRlZAk0CTcJMQkxMwkxNAkyMjwvcD4KPHA+UmVhbCBTYWx0IExha2UJNAk2CTEJMTMJMTQJMjU8L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eQkzCTYJMQkxMAkxNAkxOTwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJMgk2CTMJOQkxOAkyMjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQkyCTUJMgk4CTcJMTE8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTIJNgkyCTgJMTEJMTc8L3A+CjxwPk5PVEU6IFRocmVlIHBvaW50cyBmb3IgdmljdG9yeSwgb25lIHBvaW50IGZvciB0aWUuPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIDQsIFJlYWwgU2FsdCBMYWtlIDE8L3A+CjxwPkQuQy4gVW5pdGVkIDMsIFNhbiBKb3NlIDE8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5IDEsIE1pbm5lc290YSBVbml0ZWQgMSwgdGllPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIDMsIENoaWNhZ28gMjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgMywgQXRsYW50YSBVbml0ZWQgRkMgMTwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+TEEgR2FsYXh5IGF0IE1vbnRyZWFsLCAzIHAubS48L3A+CjxwPkxBQ1JPU1NFPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIE1FTjwvcD4KPHA+TkNBQSBEaXZpc2lvbiBJIFRvdXJuYW1lbnQ8L3A+CjxwPlF1YXJ0ZXJmaW5hbHM8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihBdCBOYXZ5LU1hcmluZSBDb3JwcyBNZW1vcmlhbCBTdGFkaXVtLCBBbm5hcG9saXMsIE1kLik8L3A+CjxwPk1hcnlsYW5kIDEzLCBDb3JuZWxsIDg8L3A+CjxwPkR1a2UgMTQsIEpvaG5zIEhvcGtpbnMgOTwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4oQXQgR2lsbGV0dGUgU3RhZGl1bSwgRm94Ym9yb3VnaCwgTWFzcy4pPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5NYXJ5bGFuZCAoMTQtMykgdnMuIER1a2UgKDE1LTMpLCAsIE5vb24gb3IgMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5ZYWxlICgxNS0zKSB2cy4gQWxiYW55IChOWSkgKDE2LTIpLCBOb29uIG9yIDI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9wPgo8cD5NYXkgMjg8L3A+CjxwPlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCAxIHAubTwvcD4K