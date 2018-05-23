You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJLTEwOAlhdCBUT1JPTlRPCS0xMDI8L3A+CjxwPkJhbHRpbW9yZQktMTI3CWF0IENISUNBR08JKzExNzwvcD4KPHA+SG91c3RvbgktMTMzCWF0IENMRVZFTEFORAkrMTIzPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JLTEyNwlhdCBUQU1QQSBCQVkJKzExNzwvcD4KPHA+YXQgT0FLTEFORAlPRkYJU2VhdHRsZQlPRkY8L3A+CjxwPmF0IFRFWEFTCU9GRglLYW5zYXMgQ2l0eQlPRkY8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBDSU5DSU5OQVRJCS0xMTEJUGl0dHNidXJnaAkrMTAxPC9wPgo8cD5hdCBNSUxXQVVLRUUJLTE0NwlOZXcgWW9yawkrMTM3PC9wPgo8cD5OQkE8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPkdvbGRlbiBTdGF0ZQkxCSgyMTkmIzE4OTspCWF0IEhPVVNUT048L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Q0hJQ0FHTyBXSElURSBTT1ggJiM4MjEyOyBTaWduZWQgT0YgQWxleCBQcmVzbGV5IHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+Q0xFVkVMQU5EIElORElBTlMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgT0YgQnJhbmRvbiBHdXllciBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBTdW5kYXkuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBBZGFtIFBsdXRrbyBmcm9tIENvbHVtYnVzIChJTCkuPC9wPgo8cD5ERVRST0lUIFRJR0VSUyAmIzgyMTI7IFNlbnQgM0IgSmVpbWVyIENhbmRlbGFyaW8gdG8gVG9sZWRvIChJTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPkhPVVNUT04gQVNUUk9TICYjODIxMjsgUGxhY2VkIE9GIEpvc2ggUmVkZGljayBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBSZWNhbGxlZCBPRiBKYWtlIE1hcmlzbmljayBmcm9tIEZyZXNubyAoUENMKS48L3A+CjxwPk1JTk5FU09UQSBUV0lOUyAmIzgyMTI7IFNlbnQgUkhQIEVydmluIFNhbnRhbmEgdG8gQ2hhdHRhbm9vZ2EgKFNMKSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgWUFOS0VFUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBHaW92YW5ueSBHYWxsZWdvcyB0byBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgKElMKS4gU2lnbmVkIExIUCBSeWFuIEJvbGxpbmdlciB0byBhIG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0IGFuZCBzZWxlY3RlZCBoaW0gZnJvbSBUcmVudG9uIChFTCkuIFNlbnQgUkhQIFRvbW15IEthaG5sZSB0byBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPk9BS0xBTkQgQVRITEVUSUNTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIERIIEtocmlzIERhdmlzIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwsIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIE1vbmRheS4gRGVzaWduYXRlZCBSSFAgV2lsbWVyIEZvbnQgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBEYW5pZWwgR29zc2V0dCBhbmQgSU5GIEZyYW5rbGluIEJhcnJldG8gZnJvbSBOYXNodmlsbGUgKFBDTCkuPC9wPgo8cD5TRUFUVExFIE1BUklORVJTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIERhbiBBbHRhdmlsbGEgdG8gVGFjb21hIChQQ0wpLiBTZWxlY3RlZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgT0YgSm9obiBBbmRyZW9saSBmcm9tIFRhY29tYS48L3A+CjxwPlRBTVBBIEJBWSBSQVlTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIDJCIEpvZXkgV2VuZGxlIG9uIHBhdGVybml0eSBsZWF2ZS4gUmVjYWxsZWQgU1MgV2lsbHkgQWRhbWVzIGZyb20gRHVyaGFtIChJTCkuIFNlbnQgUkhQIE5hdGhhbiBFb3ZhbGRpIHRvIER1cmhhbSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DSU5DSU5OQVRJIFJFRFMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIEF1c3RpbiBCcmljZSBhbmQgUkhQIFJhaXNlbCBJZ2xlc2lhcyBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBTdW5kYXkuIFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIE1pY2hhZWwgTG9yZW56ZW4gZnJvbSB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBSZWNhbGxlZCBSSFAgVGFubmVyIFJhaW5leSBmcm9tIExvdWlzdmlsbGUgKElMKS48L3A+CjxwPkNPTE9SQURPIFJPQ0tJRVMgJiM4MjEyOyBTZW50IFJIUCBSYXlhbiBHb256YWxleiB0byBIYXJ0Zm9yZCAoRUwpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBET0RHRVJTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgTEhQIEVkd2FyZCBQYXJlZGVzIGZyb20gT2tsYWhvbWEgQ2l0eSAoUENMKS4gT3B0aW9uZWQgUkhQIEouVC4gQ2hhcmdvaXMgdG8gT2tsYWhvbWEgQ2l0eS48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIE1FVFMgJiM4MjEyOyBTZW50IEMgS2V2aW4gUGxhd2Vja2kgYW5kIFJIUCBIYW5zZWwgUm9ibGVzIHRvIExhcyBWZWdhcyAoUENMKSBmb3IgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudHMuPC9wPgo8cD5TQU4gRElFR08gUEFEUkVTICYjODIxMjsgU2VudCBSSFAgQ29saW4gUmVhIHRvIFNhbiBBbnRvbmlvIChUTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gTkFUSU9OQUxTICYjODIxMjsgRGVzaWduYXRlZCBSSFAgQ2FybG9zIFRvcnJlcyBmb3IgYXNzaWdubWVudC4gUmVjYWxsZWQgUkhQIEVyaWNrIEZlZGRlIGZyb20gU3lyYWN1c2UuIFNpZ25lZCBMSFAgSm9zaCBFZGdpbiB0byBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEJhc2tldGJhbGwgQXNzb2NpYXRpb248L3A+CjxwPkxPUyBBTkdFTEVTIFJJVkVSUyAmIzgyMTI7IEFncmVlZCB0byB0ZXJtcyB3aXRoIGNvYWNoIERvYyBSaXZlcnMgb24gYSBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24uPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5ERVRST0lUIExJT05TICYjODIxMjsgV2FpdmVkIFRFIERlQW5kcmUgR29vbHNieS4gU2lnbmVkIExCIFRyZXZvciBCYXRlcy48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFSSVpPTkEgQ09ZT1RFUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBEIElseWEgTHl1YnVzaGtpbiB0byBhIG9uZS15ZWFyLCB0d28td2F5IGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+QlVGRkFMTyBTQUJSRVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgRiBSYXNtdXMgQXNwbHVuZCB0byBhIHRocmVlLXllYXIsIGVudHJ5LWxldmVsIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgUkFOR0VSUyAmIzgyMTI7IE5hbWVkIERhdmlkIFF1aW5uIGNvYWNoLjwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1JTk9SIExFQUdVRTwvcD4KPHA+SW50ZXJuYXRpb25hbCBMZWFndWUgKEFBQSk8L3A+CjxwPk5vcnRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSAoUGhpbGxpZXMpCTI1CTE4CS41ODEJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIChUd2lucykJMjIJMTgJLjU1MAkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIChCbHVlIEpheXMpCTE4CTE3CS41MTQJMzwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgKE5hdGlvbmFscykJMjAJMjMJLjQ2NQk1PC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XQiAoWWFua2VlcykJMjAJMjQJLjQ1NQk1JiMxODk7PC9wPgo8cD5QYXd0dWNrZXQgKFJlZCBTb3gpCTE5CTIzCS40NTIJNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U291dGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gKFJheXMpCTI3CTE3CS42MTQJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayAoT3Jpb2xlcykJMjQJMTkJLjU1OAkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCAoQnJhdmVzKQkxOAkyNgkuNDA5CTk8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSAoV2hpdGUgU294KQkxNwkyOAkuMzc4CTEwJiMxODk7PC9wPgo8cD5XZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+VG9sZWRvIChUaWdlcnMpCTI5CTE1CS42NTkJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIChQaXJhdGVzKQkyMwkyMAkuNTM1CTUmIzE4OTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMgKEluZGlhbnMpCTIyCTIyCS41MDAJNzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSAoUmVkcykJMTQJMjgJLjMzMwkxNDwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgNSwgRHVyaGFtIDQ8L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgMTAsIEluZGlhbmFwb2xpcyAyPC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCA5LCBEdXJoYW0gMzwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgNywgQnVmZmFsbyAyPC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgNywgUGF3dHVja2V0IDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VG9sZWRvIDQsIENvbHVtYnVzIDE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgNiwgQ2hhcmxvdHRlIDM8L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciAzLCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IDI8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkR1cmhhbSBhdCBHd2lubmV0dCwgMTI6MDUgYS5tLjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBhdCBJbmRpYW5hcG9saXMsIDExOjA1IGEubS48L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSBhdCBQYXd0dWNrZXQsIDExOjA1IGEubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VG9sZWRvIGF0IENvbHVtYnVzLCAxMTowNSBhLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSBhdCBCdWZmYWxvLCAxOjA1IHAubS48L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgYXQgQ2hhcmxvdHRlLCA3OjA0IHAubS48L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciBhdCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIGF0IFJvY2hlc3RlciwgVEJEPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIGF0IFJvY2hlc3RlciwgNTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSBhdCBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+RHVyaGFtIGF0IExvdWlzdmlsbGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNzowNCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIGF0IEd3aW5uZXR0LCA3OjA1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgYXQgUGF3dHVja2V0LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgYXQgVG9sZWRvLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gTGVhZ3VlIChBQSk8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIChCbHVlIEpheXMpCTI3CTE2CS42MjgJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiAoWWFua2VlcykJMjcJMTgJLjYwMAkxPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCAoUm9ja2llcykJMjUJMjAJLjU1NgkzPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIChNZXRzKQkyMgkyMQkuNTEyCTU8L3A+CjxwPlJlYWRpbmcgKFBoaWxsaWVzKQkxNQkyNwkuMzU3CTExJiMxODk7PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAoUmVkIFNveCkJMTUJMjgJLjM0OQkxMjwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QWtyb24gKEluZGlhbnMpCTI3CTE5CS41ODcJJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgKEdpYW50cykJMjIJMTkJLjUzNwkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5BbHRvb25hIChQaXJhdGVzKQkyMQkyMAkuNTEyCTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJvd2llIChPcmlvbGVzKQkyMQkyMwkuNDc3CTU8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgKE5hdGlvbmFscykJMjAJMjMJLjQ2NQk1JiMxODk7PC9wPgo8cD5FcmllIChUaWdlcnMpCTE4CTI2CS40MDkJODwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgYXQgQmluZ2hhbXRvbiwgVEJEPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIDIsIFRyZW50b24gMSAoMTEpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCAzLCBCaW5naGFtdG9uIDE8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIDUsIFBvcnRsYW5kIDI8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgNSwgRXJpZSA0PC9wPgo8cD5Cb3dpZSA5LCBBbHRvb25hIDM8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgNywgUmVhZGluZyAyPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5FcmllIGF0IEhhcnJpc2J1cmcsIDEwOjMwIGEubS48L3A+CjxwPlJpY2htb25kIGF0IEJpbmdoYW10b24sIDEwOjM1IGEubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHJlbnRvbiBhdCBBa3JvbiwgMTA6MzUgYS5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgYXQgUG9ydGxhbmQsIDExIGEubS48L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgYXQgQm93aWUsIDExOjA1IGEubS48L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgUmVhZGluZywgMTE6NDUgYS5tLjwvcD4KPHA+Qm94IFNjb3JlPC9wPgo8cD5SVUJCRVJEVUNLUyAyLCBUSFVOREVSIDEgKDExKTwvcD4KPHA+VHJlbnRvbglhYglyCWgJYmkJQWtyb24JYWIJcgloCWJpPC9wPgo8cD5IZW5kcml4IHJmCTQJMAkxCTAJSGFnZ2VydHkgc3MJNAkwCTEJMTwvcD4KPHA+S2F0b2ggMmIJNQkwCTAJMAlDYWxpY2EgcmYJMwkwCTEJMDwvcD4KPHA+QXZlbGlubyBzcwk0CTEJMAkwCVNldmVyIDNiCTQJMAkxCTA8L3A+CjxwPkdpdHRlbnMgMWIJNAkwCTIJMAlCcmFkbGV5IDFiCTUJMAkwCTA8L3A+CjxwPkFtYnVyZ2V5IGNmCTQJMAkxCTEJUm9kcmlndWV6IDJiCTUJMQkwCTA8L3A+CjxwPkNhbGR3ZWxsIGRoCTQJMAkwCTAJVG9tIGNmCTQJMAkyCTA8L3A+CjxwPlJ1dGEgbGYJNAkwCTAJMAlLcmllZ2VyIGRoCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPmFsdmFyZXogM2IJMwkwCTAJMAlMb29wc3RvayBjCTMJMAkxCTE8L3A+CjxwPkRpYXogYwkzCTAJMAkwCVBhdWxpbm8gbGYJMwkwCTEJMDwvcD4KPHA+TWFyYWJlbGwgcGgtbGYJMQkxCTAJMDwvcD4KPHA+VG90YWxzCTM1CTEJNAkxCVRvdGFscwkzNgkyCTcJMjwvcD4KPHA+VHJlbnRvbgkwMDAJMDAwCTAwMAkxMAkmIzgyMTI7CTEJNAkxPC9wPgo8cD5Ba3JvbgkwMDAJMDAwCTAwMAkxMQkmIzgyMTI7CTIJNwkwPC9wPgo8cD5FJiM4MjEyO0F2ZWxpbm8gKDYpLiBMT0ImIzgyMTI7VHJlbnRvbiA2OyBBa3JvbiAxMi4gMkImIzgyMTI7QWtyb246IEhhZ2dlcnR5ICg0KS4gU0ImIzgyMTI7Q2FsaWNhICg3KS4gU0YmIzgyMTI7TG9vcHN0b2suIEdJRFAmIzgyMTI7SGFnZ2VydHk6IEJyYWRsZXkuPC9wPgo8cD5EUCYjODIxMjtUcmVudG9uIChLYXRvaC1BdmVsaW5vLUdpdHRlbnMpOyAoR2l0dGVucy1BdmVsaW5vLUdpdHRlbnMpOyBIZW5kcml4LUdpdHRlbnMpOyBBa3JvbiAoUm9kcmlndWV6LUJyYWRsZXkpLjwvcD4KPHA+VHJlbnRvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPktvZXJuZXIJMyYjODUzMjsJMgkwCTAJMQk0PC9wPgo8cD5UYXJwbGV5CTImIzg1MzE7CTIJMAkwCTAJMDwvcD4KPHA+RnJhcmUJMgkwCTAJMAkyCTM8L3A+CjxwPkZvbGV5CTEmIzg1MzE7CTIJMQkwCTMJMjwvcD4KPHA+T3J0LCBMIDEtMQkxJiM4NTMxOwkxCTEJMAkwCTI8L3A+CjxwPkFrcm9uCWlwCWgJcgllcgliYglzbzwvcD4KPHA+UGF1bHNvbgk3CTMJMAkwCTAJNjwvcD4KPHA+TG92ZWdyb3ZlCTIJMAkwCTAJMgkxPC9wPgo8cD5QYXNxdWFsZSwgVyAyLTEJMgkxCTEJMAkxCTU8L3A+CjxwPkhCUCYjODIxMjtDYWxpY2EgKGJ5IEtvZXJuZXIpLjwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjtIUDogQmVuIExldmluLiAxQjogU2VhbiBTaGFmZXItTWFya2xlLiAzQjogUmFuZHkgUm9zZW5iZXJnLjwvcD4KPHA+VCYjODIxMjszOjE0LiBBdHQmIzgyMTI7OCwwNzEuPC9wPgo8cD5MYXRlIFR1ZXNkYXk8L3A+CjxwPkdhbWUgVHdvIFJVQkJFUkRVQ0tTIDYsIFRIVU5ERVIgMzwvcD4KPHA+VHJlbnRvbglhYglyCWgJYmkJQWtyb24JYWIJcgloCWJpPC9wPgo8cD5IZW5kcml4IGNmCTMJMAkwCTAJQ2FsaWNhIGRoCTQJMQkyCTE8L3A+CjxwPkF2ZWxpbm8gc3MJNAkwCTIJMQlDYXN0cm8gc3MJMwkwCTEJMDwvcD4KPHA+S2F0b2ggMWIJNAkwCTEJMAlTZXZlciAzYgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5HaXR0ZW5zIGRoCTQJMAkwCTAJQnJhZGxleSAxYgkzCTEJMwkxPC9wPgo8cD5DYWxkd2VsbCAyYgk0CTAJMQkwCU1hcmFiZWxsIGxmCTMJMQkxCTE8L3A+CjxwPkphY2tzb24gcmYJMwkxCTEJMAlLcmllZ2VyIDJiCTIJMQkxCTE8L3A+CjxwPlJ1dGEgbGYJMwkxCTMJMAlUb20gY2YJMwkxCTEJMDwvcD4KPHA+QWx2YXJleiAzYgkyCTEJMQkwCVNhbHRlcnMgYwkyCTAJMQkxPC9wPgo8cD5OdW1hdGEgYwkzCTAJMAkxCVBhdWxpbm8gcmYJMwkxCTAJMDwvcD4KPHA+VG90YWxzCTMwCTMJOQkyCVRvdGFscwkyNgk2CTEwCTU8L3A+CjxwPlRyZW50b24JMDEwCTAwMAkyCSYjODIxMjsJMwk5CTA8L3A+CjxwPkFrcm9uCTAyMQkyMTAJWAkmIzgyMTI7CTYJMTAJMTwvcD4KPHA+RSYjODIxMjtQYXVsaW5vICgyKS4gTE9CJiM4MjEyO1RyZW50b24gODsgQWtyb24gNC4gMkImIzgyMTI7UnV0YSAoOCk7IEtyaWVnZXIgKDUpLCBNYXJhYmVsbCAoOCkuIDNCJiM4MjEyO0JyYWRsZXkgKDIpLiBTQiYjODIxMjtSdXRhICgxMSkuPC9wPgo8cD5HSURQJiM4MjEyO1NldmVyLCBQYXVsaW5vLjwvcD4KPHA+RFAmIzgyMTI7VHJlbnRvbiAyIChBdmVsaW5vLUNhbGR3ZWxsLUthdG9oOyBDYWxkd2VsbC1OdW1hdGEpLjwvcD4KPHA+VHJlbnRvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPlN0ZXBoYW4sIEwsIDAtMQk0JiM4NTMxOwk5CTYJNgkyCTU8L3A+CjxwPlNjaHdhYWIJMSYjODUzMjsJMQkwCTAJMAkwPC9wPgo8cD5Ba3JvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPlNwZWVyCTQJMwkxCTAJMAkyPC9wPgo8cD5NaS4gQnJvd24sIFcsIDEtMgkyCTIJMAkwCTEJMjwvcD4KPHA+TWFydGluZXosIEgJJiM4NTMxOwk0CTIJMgkxCTA8L3A+CjxwPkFuZ3VsbywgUywgMgkmIzg1MzI7CTAJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+V1AmIzgyMTI7U3RlcGhhbjsgTWkuIEJyb3duLCBNYXJ0aW5lei48L3A+CjxwPlVtcGlyZXMmIzgyMTI7SFA6IFJhbmR5IFJvc2VuYmVyZy4gMUI6IEJlbiBMZXZpbi4gM0I6IFNlYW4gU2hhZmVyLU1hcmtsZS48L3A+CjxwPlQmIzgyMTI7MjowNi4gQXR0JiM4MjEyOzMsMDQ1LjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OSEw8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNPTkZFUkVOQ0UgRklOQUxTPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihCZXN0LW9mLTc7IHgtaWYgbmVjZXNzYXJ5KTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5DQVBJVEFMUyB2cy4gTElHSFROSU5HPC9wPgo8cD4oV2FzaGluZ3RvbiB3aW5zIHNlcmllcywgNC0zKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDE6IDwvc3Ryb25nPldhc2hpbmd0b24gNCwgVGFtcGEgQmF5IDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIDYsIFRhbXBhIEJheSAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMzogPC9zdHJvbmc+VGFtcGEgQmF5IDQsIFdhc2hpbmd0b24gMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDQ6IDwvc3Ryb25nPlRhbXBhIEJheSA0LCBXYXNoaW5ndG9uIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA1Ojwvc3Ryb25nPiBUYW1wYSBCYXkgMywgV2FzaGluZ3RvbiAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNjogPC9zdHJvbmc+V2FzaGluZ3RvbiAzLCBUYW1wYSBCYXkgMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHQ6IDwvc3Ryb25nPldhc2hpbmd0b24gNCwgVGFtcGEgQmF5IDA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPkpFVFMgdnMuIEdPTERFTiBLTklHSFRTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihWZWdhcyB3aW5zIHNlcmllcyA0LTEpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTogPC9zdHJvbmc+IFdpbm5pcGVnIDQsIFZlZ2FzIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyAzLCBXaW5uaXBlZyAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMzogPC9zdHJvbmc+VmVnYXMgNCwgV2lubmlwZWcgMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDQ6IDwvc3Ryb25nPlZlZ2FzIDMsIFdpbm5pcGVnIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA1OiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyAyLCBXaW5uaXBlZyAxPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFITDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UGxheW9mZiBHbGFuY2U8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29uZmVyZW5jZSBGaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEJlc3Qtb2YtNywgeC1pZiBuZWNlc3NhcnkpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPlBIQU5UT01TIHZzLiBNQVJMSUVTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihUb3JvbnRvIGxlYWRzIHNlcmllcyAzLTApPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byA0LCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IDM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyOiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIDMsIExlaGlnaCBWYWxsZXkgMiAoT1QpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byA1LCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IDA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+VG9yb250byBhdCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1NYXkgMjY6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtTWF5IDI4OiA8L3N0cm9uZz5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IGF0IFRvcm9udG8sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LU1heSAzMDogPC9zdHJvbmc+TGVoaWdoIFZhbGxleSBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD5JQ0VIT0dTIHZzLiBTVEFSUzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oVGV4YXMgbGVhZHMgc2VyaWVzIDMtMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5UZXhhcyA0LCBSb2NrZm9yZCAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgMywgUm9ja2ZvcmQgMiAoT1QpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMzogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgNiwgUm9ja2ZvcmQgNSAoT1QpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgYXQgUm9ja2ZvcmQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUZyaWRheTogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgYXQgUm9ja2ZvcmQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LU1heSAyODogPC9zdHJvbmc+Um9ja2ZvcmQgYXQgVGV4YXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LU1heSAyOTogPC9zdHJvbmc+Um9ja2ZvcmQgYXQgVGV4YXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NTFM8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZCBGQyAgIAk4CTMJMQkyNQkyNgkxNjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQyAgICAJNwkyCTMJMjQJMjUJMTY8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMJNwkzCTMJMjQJMTgJMTA8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTcJMwkwCTIxCTI2CTEyPC9wPgo8cD5PcmxhbmRvIENpdHkJNgk0CTEJMTkJMjEJMTg8L3A+CjxwPk5ldyBFbmdsYW5kCTUJNAkyCTE3CTE4CTE1PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNAk1CTIJMTQJMTIJMTU8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JMwk2CTIJMTEJMTUJMjA8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gRkMJMwk2CTEJMTAJMTQJMTk8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsCTMJOQkwCTkJMTQJMjc8L3A+CjxwPkQuQy4gVW5pdGVkICAgICAgICAgCTIJNQkyCTgJMTMJMTc8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eQk3CTIJMwkyNAkyNAkxMzwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgRkMgICAgICAJNgkzCTIJMjAJMjMJMTg8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kCTUJMwkyCTE3CTE2CTE1PC9wPgo8cD5GQyBEYWxsYXMJNAkxCTUJMTcJMTYJMTE8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlcgk0CTUJNAkxNgkxNgkyNDwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk0CTMJMwkxNQkyMwkxNzwvcD4KPHA+TEEgR2FsYXh5CTQJNgkxCTEzCTE1CTE5PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkCTQJNwkxCTEzCTE0CTIyPC9wPgo8cD5SZWFsIFNhbHQgTGFrZQk0CTYJMQkxMwkxNAkyNTwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJMgk2CTMJOQkxOAkyMjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQkyCTUJMgk4CTcJMTE8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTIJNgkyCTgJMTEJMTc8L3A+CjxwPk5PVEU6IFRocmVlIHBvaW50cyBmb3IgdmljdG9yeSwgb25lIHBvaW50IGZvciB0aWUuPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzIGF0IFRvcm9udG8gRkMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQyBhdCBIb3VzdG9uLCA4OjU1IHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBKb3NlIGF0IExBIEdhbGF4eSwgMTEgcC5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+UmVhbCBTYWx0IExha2UgYXQgU2VhdHRsZSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgRW5nbGFuZCBhdCBWYW5jb3V2ZXIsIDU6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IE5ldyBZb3JrLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gYXQgT3JsYW5kbyBDaXR5LCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsIGF0IE1pbm5lc290YSBVbml0ZWQsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgYXQgQ29sb3JhZG8sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+RC5DLiBVbml0ZWQgYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMgRkMsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMgYXQgU3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHksIDYgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U09GVEJBTEw8L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPkRpdmlzaW9uIEkgU3VwZXIgUmVnaW9uYWxzPC9wPgo8cD4oQmVzdC1vZi0zOyB4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEhvc3Qgc2Nob29sIGlzIGhvbWUgdGVhbSBmb3IgR2FtZSAxOyB2aXNpdGluZyBzY2hvb2wgaXMgaG9tZSB0ZWFtIGZvciBHYW1lIDI7IGNvaW4gZmxpcCBkZXRlcm1pbmVzIGhvbWUgdGVhbSBmb3IgR2FtZSAzKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R0FUT1JTIHZzLiBBR0dJRVM8L3A+CjxwPihBdCBHYWluZXN2aWxsZSwgRmxhLik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXk6PC9zdHJvbmc+IEZsb3JpZGEgdnMuIFRleGFzIEEmYW1wO00sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXk6PC9zdHJvbmc+IEZsb3JpZGEgdnMuIFRleGFzIEEmYW1wO00sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LVNhdHVyZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBGbG9yaWRhIHZzLiBUZXhhcyBBJmFtcDtNLCA1IHAubS48L3A+CjxwPkRVQ0tTIHZzLiBXSUxEQ0FUUzwvcD4KPHA+KEF0IEV1Z2VuZSwgT3JlLik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXk6PC9zdHJvbmc+IE9yZWdvbiB2cy4gS2VudHVja3ksIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXk6PC9zdHJvbmc+IE9yZWdvbiB2cy4gS2VudHVja3ksIDExIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TYXR1cmRheTo8L3N0cm9uZz4gT3JlZ29uIHZzLiBLZW50dWNreSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5CUlVJTlMgdnMuIFdJTERDQVRTPC9wPgo8cD4oQXQgTG9zIEFuZ2VsZXMsIENhbC4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBVQ0xBIHZzLiBBcml6b25hLCA5IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBVQ0xBIHZzLiBBcml6b25hLCA5IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TYXR1cmRheTo8L3N0cm9uZz4gVUNMQSB2cy4gQXJpem9uYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CVUxMRE9HUyB2cy4gVk9MVU5URUVSUzwvcD4KPHA+KEF0IEF0aGVucywgR2EuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXk6PC9zdHJvbmc+IEdlb3JnaWEgdnMuIFRlbm5lc3NlZSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBHZW9yZ2lhIHZzLiBUZW5uZXNzZWUsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LVN1bmRheTo8L3N0cm9uZz4gR2VvcmdpYSB2cy4gVGVubmVzc2VlLCAzIHAubS48L3A+CjxwPlNFTUlOT0xFUyB2cy4gVElHRVJTPC9wPgo8cD4oQXQgVGFsbGFoYXNzZWUsIEZsYS4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheTo8L3N0cm9uZz4gRmxvcmlkYSBTdGF0ZSB2cy4gTFNVLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXk6PC9zdHJvbmc+IEZsb3JpZGEgU3RhdGUgdnMuIExTVSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU3VuZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBGbG9yaWRhIFN0YXRlIHZzLiBMU1UsIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+U09PTkVSUyB2cy4gUkFaT1JCQUNLUzwvcD4KPHA+KEF0IE5vcm1hbiwgT2tsYS4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheTo8L3N0cm9uZz4gT2tsYWhvbWEgdnMuIEFya2Fuc2FzLCA1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXk6PC9zdHJvbmc+IE9rbGFob21hIHZzLiBBcmthbnNhcywgMSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU3VuZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBPa2xhaG9tYSB2cy4gQXJrYW5zYXMsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+SFVTS0lFUyB2cy4gQ1JJTVNPTiBUSURFPC9wPgo8cD4oQXQgU2VhdHRsZSwgV2FzaC4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheTo8L3N0cm9uZz4gV2FzaGluZ3RvbiB2cy4gQWxhYmFtYSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBXYXNoaW5ndG9uIHZzLiBBbGFiYW1hLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TdW5kYXk6PC9zdHJvbmc+IFdhc2hpbmd0b24gYXQgQWxhYmFtYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TVU4gREVWSUxTIHZzLiBHQU1FQ09DS1M8L3A+CjxwPihBdCBUZW1wZSwgQXJpei4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheTo8L3N0cm9uZz4gQXJpem9uYSBTdGF0ZSB2cy4gU291dGggQ2Fyb2xpbmEsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXk6PC9zdHJvbmc+IEFyaXpvbmEgU3RhdGUgdnMuIFNvdXRoIENhcm9saW5hLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TdW5kYXk6PC9zdHJvbmc+IEFyaXpvbmEgU3RhdGUgdnMuIFNvdXRoIENhcm9saW5hLCA4IHAubS4gRk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPkFSRU5BIExFQUdVRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUGN0CVBGCVBBPC9wPgo8cD5CYWx0aW1vcmUJNAkxCTAJLjgwMAkyMzUJMjIxPC9wPgo8cD5BbGJhbnkJMwkyCTAJLjYwMAkyMjUJMjA5PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJMwkyCTAJLjYwMAkyMzQJMjA3PC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTAJNQkwCS4wMDAJMjEzCTI3MDwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZTwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IEJhbHRpbW9yZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIGdhbWU8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gYXQgQWxiYW55LCA2IHAubS48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPk5CQTwvcD4KPHA+QWxsLURlZmVuc2l2ZSBUZWFtczwvcD4KPHA+KFZvdGVkIGJ5IGEgZ2xvYmFsIHBhbmVsIG9mIDEwMCBzcG9ydHN3cml0ZXJzIGFuZCBicm9hZGNhc3RlcnMpPC9wPgo8cD4yIHBvaW50cyBmb3IgZmlyc3QgdGVhbTsgMSBmb3Igc2Vjb25kIHRlYW08L3A+CjxwPkZpcnN0IFRlYW08L3A+CjxwPjFzdAkybmQJUHRzPC9wPgo8cD5DIFJ1ZHkgR29iZXJ0LCBVdGFoCTk0CTQJMTkyPC9wPgo8cD5GL0MgQW50aG9ueSBEYXZpcywgTk8JNzMJMTcJMTYzPC9wPgo8cD5HIFZpY3RvciBPbGFkaXBvLCBJbmQJNTgJMjAJMTM2PC9wPgo8cD5HIEpydWUgSG9saWRheSwgTk8JMzkJMjcJMTA1PC9wPgo8cD5GIFJvYmVydCBDb3Zpbmd0b24sIFBoaQkyNwkzNgk5MDwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFRlYW08L3A+CjxwPkMgSm9lbCBFbWJpaWQsIFBoaQk0CTgyCTkwPC9wPgo8cD5GIERyYXltb25kIEdyZWVuLCBHUwkyNgkzNAk4NjwvcD4KPHA+Ri9DIEFsIEhvcmZvcmQsIEJvcwkyNAkzNwk4NTwvcD4KPHA+RyBEZWpvdW50ZSBNdXJyYXksIFNBCTMyCTE2CTgwPC9wPgo8cD5HL0YgSmltbXkgQnV0bGVyLCBNaW4JMjAJMzkJNzk8L3A+CjxwPk90aGVycyByZWNlaXZpbmcgdm90ZXMgKGZpcnN0LXRlYW0gdm90ZXMgaW4gcGFyZW50aGVzZXMpOiBDaHJpcyBQYXVsLCBIb3VzdG9uLCA3NCAoMjApOyBQYXVsIEdlb3JnZSwgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSwgNjkgKDIyKTsgR2lhbm5pcyBBbnRldG9rb3VubXBvLCBNaWx3YXVrZWUsIDQzICgxNSk7IEtldmluIER1cmFudCwgR29sZGVuIFN0YXRlLCAzMSAoNyk7IEtsYXkgVGhvbXBzb24sIEdvbGRlbiBTdGF0ZSwgMjQgKDgpOyBKb3NoIFJpY2hhcmRzb24sIE1pYW1pLCAyMiAoMyk7IE1hcmN1cyBTbWFydCwgQm9zdG9uLCAxOCAoNSk7IEFuZHJlIFJvYmVyc29uLCBPa2xhaG9tYSBDaXR5LCAxNyAoMyk7IEpheWxlbiBCcm93biwgQm9zdG9uLCAxNiAoNSk7IEJlbiBTaW1tb25zLCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDE2ICg1KTsgUC5KLiBUdWNrZXIsIEhvdXN0b24sIDEzICgyKTsgS3lsZSBMb3dyeSwgVG9yb250bywgNyAoMSk7IFJ1c3NlbGwgV2VzdGJyb29rLCBPa2xhaG9tYSBDaXR5LCA3ICgxKTsgRGFubnkgR3JlZW4sIFNhbiBBbnRvbmlvLCA2ICgyKTsgTHVjIE1iYWggYSBNb3V0ZSwgSG91c3RvbiwgNSAoMSk7IFJpY2t5IFJ1YmlvLCBVdGFoLCA0ICgyKTsgQW5kcmUgRHJ1bW1vbmQsIERldHJvaXQsIDM7IEdhcnkgSGFycmlzLCBEZW52ZXIsIDM7IExhTWFyY3VzIEFsZHJpZGdlLCBTYW4gQW50b25pbywgMjsgQWwtRmFyb3VxIEFtaW51LCBQb3J0bGFuZCwgMjsgQXZlcnkgQnJhZGxleSwgTEEgQ2xpcHBlcnMsIDIgKDEpOyBTdGV2ZW4gQWRhbXMsIE9rbGFob21hIENpdHksIDE7IFdpbGwgQmFydG9uLCBEZW52ZXIsIDE7IEVyaWMgQmxlZHNvZSwgTWlsd2F1a2VlLCAxOyBFZCBEYXZpcywgUG9ydGxhbmQsIDE7IERlcnJpY2sgRmF2b3JzLCBVdGFoLCAxOyBMZUJyb24gSmFtZXMsIENsZXZlbGFuZCwgMTsgRGVBbmRyZSBKb3JkYW4sIExBIENsaXBwZXJzLCAxOyBEYW1pYW4gTGlsbGFyZCwgUG9ydGxhbmQsIDE7IERvbm92YW4gTWl0Y2hlbGwsIFV0YWgsIDE7IEZyZWQgVmFuVmxlZXQsIFRvcm9udG8sIDEuPC9wPgo8cD5XTkJBPC9wPgo8cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JMgkwCTEuMDAwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JMgkwCTEuMDAwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkNvbm5lY3RpY3V0CTEJMAkxLjAwMAkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJMAkxCS4wMDAJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMAkxCS4wMDAJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQkwCTMJLjAwMAkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCTIJMAkxLjAwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5QaG9lbml4CTIJMAkxLjAwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5EYWxsYXMJMQkxCS41MDAJMTwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTAJMQkuMDAwCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJMAkxCS4wMDAJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+TGFzIFZlZ2FzCTAJMgkuMDAwCTI8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgODEsIENoaWNhZ28gNjM8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSA3NiwgRGFsbGFzIDY4PC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIGF0IFBob2VuaXgsIGxhdGU8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gYXQgSW5kaWFuYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBhdCBDb25uZWN0aWN1dCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPkFUUCBXT1JMRCBUT1VSPC9wPgo8cD5CYW5xdWUgRXJpYyBTdHVyZHphIEdlbmV2YSBPcGVuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBUZW5uaXMgQ2x1YiBkZSBHZW5ldmUgRWF1eC1WaXZlcywgR2VuZXZhIFB1cnNlOiAkNTkwLDAwMCAoV1QyNTApOyBTdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BbmRyZWFzIFNlcHBpICg3KSwgSXRhbHksIGRlZi4gQmVybmFiZSBaYXBhdGEgTWlyYWxsZXMsIFNwYWluLCA3LTUsIDYtMy48L3A+CjxwPlRlbm55cyBTYW5kZ3JlbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBNaXJ6YSBCYXNpYywgQm9zbmlhLUhlcnplZ292aW5hLCA2LTMsIDYtMi48L3A+CjxwPk1hcnRvbiBGdWNzb3ZpY3MsIEh1bmdhcnksIGRlZi4gRnJhbmNlcyBUaWFmb2UsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDctNiAoNSksIDYtNC48L3A+CjxwPkZhYmlvIEZvZ25pbmkgKDIpLCBJdGFseSwgZGVmLiBOb2FoIFJ1YmluLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTcgKDUpLCA2LTIsIDYtMi48L3A+CjxwPlN0YW4gV2F3cmlua2EgKDMpLCBTd2l0emVybGFuZCwgZGVmLiBKYXJlZCBEb25hbGRzb24sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+RG91YmxlczwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPk9saXZlciBNYXJhY2gsIEF1c3RyaWEsIGFuZCBNYXRlIFBhdmljICgxKSwgQ3JvYXRpYSwgZGVmLiBNYXJjbyBDZWNjaGluYXRvIGFuZCBBbmRyZWFzIFNlcHBpLCBJdGFseSwgNi0wLCA2LTIuPC9wPgo8cD5PcGVuIFBhcmMgQXV2ZXJnbmUtUmhvZGUtQWxwZXMgTHlvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgUGFyYyBkZSBsYSBUZXRlIGQmIzgyMTc7T3I7IEx5b24sIEZyYW5jZTsgUHVyc2U6ICQ1OTAsMDAwIChXVDI1MCk7IFN1cmZhY2U6IENsYXktT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TZWNvbmQgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkR1c2FuIExham92aWMsIFNlcmJpYSwgZGVmLiBGaWxpcCBIb3JhbnNreSwgU2xvdmFraWEsIDYtNCwgNy01LjwvcD4KPHA+Q2FtZXJvbiBOb3JyaWUsIEJyaXRhaW4sIGRlZi4gTWF4aW1pbGlhbiBNYXJ0ZXJlciwgR2VybWFueSwgNi0xLCA2LTQuPC9wPgo8cD5Kb2huIElzbmVyICgyKSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBSYWR1IEFsYm90LCBNb2xkb3ZhLCA3LTYgKDMpLCA2LTMuPC9wPgo8cD5UYXlsb3IgRnJpdHosIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gSmFjayBTb2NrICgzKSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNy02ICg2KSwgNi0yLjwvcD4KPHA+TWlraGFpbCBLdWt1c2hraW4sIEthemFraHN0YW4sIGRlZi4gRmVkZXJpY28gQ29yaWEsIEFyZ2VudGluYSwgNi0yLCA2LTMuPC9wPgo8cD5HaWxsZXMgU2ltb24sIEZyYW5jZSwgZGVmLiBKb3JpcyBEZSBMb29yZSwgQmVsZ2l1bSwgNy02ICgzKSwgNi0yLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczwvcD4KPHA+UXVhcnRlcmZpbmFsczwvcD4KPHA+R3VpbGxlcm1vIEdhcmNpYS1Mb3BleiwgU3BhaW4sIGFuZCBEaXZpaiBTaGFyYW4sIEluZGlhLCBkZWYuIEtlbiBhbmQgTmVhbCBTa3Vwc2tpLCBCcml0YWluLCA2LTcgKDcpLCA3LTYgKDgpLCAxMC04LjwvcD4KPHA+V1RBIFRPVVI8L3A+CjxwPk51ZXJuYmVyZ2VyIFZlcmlzY2hlcnVuZ3NjdXA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFRlbm5pcy1DbHViIDEuIEZDIE51ZXJuYmVyZyBlVjsgTnVyZW1iZXJnLCBHZXJtYW55OyBQdXJzZTogJDIyNiw3NTAgKEludGwpLjsgU3VyZmFjZTogQ2xheS1PdXRkb29yKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TaW5nbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5ZdWxpYSBQdXRpbnRzZXZhLCBLYXpha2hzdGFuLCBkZWYuIFNsb2FuZSBTdGVwaGVucyAoMSksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDUtNywgNi00LCA3LTYgKDMpLjwvcD4KPHA+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9wPgo8cD5LaXJzdGVuIEZsaXBrZW5zLCBCZWxnaXVtLCBkZWYuIE5hdGFsaWEgUG9kb3Jvc2thLCBBcmdlbnRpbmEsIDctNiAoNiksIDYtMi48L3A+CjxwPlNvcmFuYSBDaXJzdGVhICg2KSwgUm9tYW5pYSwgZGVmLiBNYWRpc29uIEJyZW5nbGUsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMywgMy02LCA2LTMuPC9wPgo8cD5LYXRlcmluYSBTaW5pYWtvdmEgKDgpLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgbGVhZHMgVmVyb25pY2EgQ2VwZWRlIFJveWcsIFBhcmFndWF5LCA3LTUsIHN1c3AuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzPC9wPgo8cD5RdWFydGVyZmluYWxzPC9wPgo8cD5OaWNvbGUgTWVsaWNoYXIsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFuZCBLdmV0YSBQZXNjaGtlICgxKSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIGRlZi4gQWxvbmEgRm9taW5hLCBSdXNzaWEsIGFuZCBNaWNoYWVsYSBIb25jb3ZhLCBTbG92YWtpYSwgNi0zLCA2LTIuPC9wPgo8cD5LaXJzdGVuIEZsaXBrZW5zLCBCZWxnaXVtLCBhbmQgSm9oYW5uYSBMYXJzc29uICgyKSwgU3dlZGVuLCBsZWFkIEthdGhhcmluYSBHZXJsYWNoIGFuZCBMZW5hIFJ1ZWZmZXIsIEdlcm1hbnksIDYtMywgMS0yLCBzdXNwLjwvcD4K