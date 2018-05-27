You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk1ham9yIExlYWd1ZSBCYXNlYmFsbDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JLTE0MAlhdCBORVcgWU9SSwkrMTMwPC9wPgo8cD5hdCBCT1NUT04JLTE4MAlUb3JvbnRvCSsxNjU8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCS0xNTIJYXQgREVUUk9JVAkrMTQyPC9wPgo8cD5hdCBPQUtMQU5ECS0xMzAJVGFtcGEgQmF5CSsxMjA8L3A+CjxwPmF0IENMRVZFTEFORAktMTkwCUNoaWNhZ28JKzE3NTwvcD4KPHA+YXQgU0VBVFRMRQktMTY1CVRleGFzCSsxNTU8L3A+CjxwPmF0IEtBTlNBUyBDSVRZCS0xMTEJTWlubmVzb3RhCSsxMDE8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBQSVRUU0JVUkdICSBPRkYJQ2hpY2FnbwlPRkY8L3A+CjxwPk5ZIE1ldHMgKEdhbWUgMSkJLTEzNQlhdCBBVExBTlRBCSsxMjU8L3A+CjxwPmF0IEFUTFRBIChHYW1lIDIpCSBPRkYJTmV3IFlvcmsJT0ZGPC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMJLTExMwlhdCBNSUxXQVVLRUUJKzEwMzwvcD4KPHA+TWlhbWkJLTExMAlhdCBTQU4gRElFR08JKzEwMDwvcD4KPHA+YXQgQVJJWk9OQQktMTUwCUNpbmNpbm5hdGkJKzE0MDwvcD4KPHA+YXQgQ09MT1JBRE8JLTEyMwlTYW4gRnJhbmNpc2NvCSsxMTM8L3A+CjxwPmF0IExvcyBBbmdlbGVzCS0xMzAJUGhpbGFkZWxwaGlhCSsxMjA8L3A+CjxwPkludGVybGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JLTEzNglhdCBCQUxUSU1PUkUJKzEyNjwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+R29sZGVuIFN0YXRlCTUmIzE4OTsJKDIwOSkJYXQgSE9VU1RPTjwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBMQVMgVkVHQVMJLTE0NAlXYXNoaW5ndG9uCSsxMzQ8L3A+CjxwPlVwZGF0ZWQgb2RkcyBhdmFpbGFibGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL1ByZWdhbWUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+UHJlZ2FtZS5jb208L2E+PC9wPgo8cD5UUkFOU0FDVElPTlM8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFNwb3J0cyBUcmFuc2FjdGlvbnM8L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkRFVFJPSVQgVElHRVJTICYjODIxMjsgU2VudCBSSFAgSm9yZGFuIFppbW1lcm1hbm4gdG8gVG9sZWRvIChJTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPk1JTk5FU09UQSBUV0lOUyAmIzgyMTI7IFRyYWRlZCBSSFAgUGhpbCBIdWdoZXMsIGNhc2ggYW5kIHRoZSA3NHRoIG92ZXJhbGwgZHJhZnQgcGljayBpbiAyMDE4IHRvIFNhbiBEaWVnbyBmb3IgQyBKYW5pZ3NvbiBWaWxsYWxvYm9zLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgWUFOS0VFUyAmIzgyMTI7IEFzc2lnbmVkIExIUCBSeWFuIEJvbGxpbmdlciBvdXRyaWdodCB0byBUcmVudG9uIChFTCkuIFNlbnQgUkhQIEFkYW0gV2FycmVuIHRvIFNjcmFudG9uL1dpbGtlcyAoSUwpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5PQUtMQU5EIEFUSExFVElDUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBDaHJpcyBCYXNzaXR0IHRvIE5hc2h2aWxsZSAoUENMKS4gUmVjYWxsZWQgUkhQIEZyYW5raWUgTW9udGFzIGZyb20gTmFzaHZpbGxlLjwvcD4KPHA+U0VBVFRMRSBNQVJJTkVSUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBSSFAgTmljayBWaW5jZW50IG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIE9wdGlvbmVkIElORiBEYW5pZWwgVm9nZWxiYWNoIGFuZCBDIERhdmlkIEZyZWl0YXMgdG8gVGFjb21hLiBEZXNpZ25hdGVkIElORiBUYXlsb3IgTW90dGVyIGZvciBhc3NpZ25tZW50LiBSZWNhbGxlZCBSSFAgRGFuIEFsdGF2aWxsYSBmcm9tIFRhY29tYS4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIEMgQ2hyaXMgSGVycm1hbm4gZnJvbSBUYWNvbWEuIEFjdGl2YXRlZCBSSFAgQWxleCBDb2xvbWUuPC9wPgo8cD5UQU1QQSBCQVkgUkFZUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIExIUCBBbnRob255IEJhbmRhIHRvIER1cmhhbSAoSUwpLiBSZWNhbGxlZCBSSFAgSmFpbWUgU2NodWx0eiBmcm9tIER1cmhhbS48L3A+CjxwPlRPUk9OVE8gQkxVRSBKQVlTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgT0YgRGFsdG9uIFBvbXBleSB0byBCdWZmYWxvIChJTCkuIFJlaW5zdGF0ZWQgTEhQIEphaW1lIEdhcmNpYSBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIFNlbnQgT0YgUmFuZGFsIEdyaWNodWsgdG8gTmV3IEhhbXBzaGlyZSAoRUwpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkNISUNBR08gQ1VCUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgMUIgRWZyZW4gTmF2YXJybyBmb3IgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPk1JQU1JIE1BUkxJTlMgJiM4MjEyOyBTZW50IFJIUCBCcmV0dCBHcmF2ZXMgdG8gSmFja3NvbnZpbGxlIChTTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPk1JTFdBVUtFRSBCUkVXRVJTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIEFkcmlhbiBIb3VzZXIgdG8gQ29sb3JhZG8gU3ByaW5ncyAoUENMKS4gUmVjYWxsZWQgUkhQIEphY29iIEJhcm5lcyBmcm9tIENvbG9yYWRvIFNwcmluZ3MuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBNRVRTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIENocmlzIEZsZXhlbiB0byBMYXMgVmVnYXMgKFBDTCkuIFJlY2FsbGVkIExIUCBQLkouIENvbmxvbiBmcm9tIExhcyBWZWdhcy48L3A+CjxwPlNBTiBGUkFOQ0lTQ08gR0lBTlRTICYjODIxMjsgU2VudCBMSFAgTWFkaXNvbiBCdW1nYXJuZXIgdG8gU2FjcmFtZW50byAoUENMKSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+V0FTSElOR1RPTiBOQVRJT05BTFMgJiM4MjEyOyBTZW50IE9GIEJyaWFuIEdvb2R3aW4gYW5kIDJCIERhbmllbCBNdXJwaHkgdG8gSGFycmlzYnVyZyAoRUwpIGZvciByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50cy48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TkhMPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+U3RhbmxleSBDdXA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEJlc3Qtb2YtNzsgeC1pZiBuZWNlc3NhcnkpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DQVBJVEFMUyB2cy4gR09MREVOIEtOSUdIVFM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+V2FzaGluZ3RvbiBhdCBWZWdhcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheTo8L3N0cm9uZz4gV2FzaGluZ3RvbiBhdCBWZWdhcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkp1bmUgMjogPC9zdHJvbmc+VmVnYXMgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkp1bmUgNDogPC9zdHJvbmc+VmVnYXMgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtSnVuZSA3OiA8L3N0cm9uZz5XYXNoaW5ndG9uIGF0IFZlZ2FzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1KdW5lIDEwOiA8L3N0cm9uZz5WZWdhcyBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1KdW5lIDEzOjwvc3Ryb25nPiBXYXNoaW5ndG9uIGF0IFZlZ2FzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QUhMPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+JiM4MjMzOzxzdHJvbmc+Q29uZmVyZW5jZSBGaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEJlc3Qtb2YtNywgeC1pZiBuZWNlc3NhcnkpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPlBIQU5UT01TIHZzLiBNQVJMSUVTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihUb3JvbnRvIHdpbnMgc2VyaWVzIDQtMCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIDQsIExlaGlnaCBWYWxsZXkgMzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDI6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gMywgTGVoaWdoIFZhbGxleSAyIChPVCk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAzOiA8L3N0cm9uZz5Ub3JvbnRvIDUsIExlaGlnaCBWYWxsZXkgMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDQ6IDwvc3Ryb25nPlRvcm9udG8gMywgTGVoaWdoIFZhbGxleSAxPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD4KPHA+SUNFSE9HUyB2cy4gU1RBUlM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KFRleGFzIGxlYWRzIHNlcmllcyAzLTIpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMTogPC9zdHJvbmc+VGV4YXMgNCwgUm9ja2ZvcmQgMjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDI6IDwvc3Ryb25nPlRleGFzIDMsIFJvY2tmb3JkIDIgKE9UKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDM6IDwvc3Ryb25nPlRleGFzIDYsIFJvY2tmb3JkIDUgKE9UKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDQ6IDwvc3Ryb25nPlJvY2tmb3JkIDMsIFRleGFzIDIgKE9UKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDU6IDwvc3Ryb25nPlJvY2tmb3JkIDMsIFRleGFzIDE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogPC9zdHJvbmc+Um9ja2ZvcmQgYXQgVGV4YXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LVR1ZXNkYXk6IDwvc3Ryb25nPlJvY2tmb3JkIGF0IFRleGFzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkdPTEY8L3A+CjxwPlBHQSBUT1VSPC9wPgo8cD5Gb3J0IFdvcnRoIEludml0YXRpb25hbDwvcD4KPHA+KEF0IENvbG9uaWFsIENvdW50cnkgQ2x1YjsgRm9ydCBXb3J0aCwgVGV4YXM7IFB1cnNlOiAkNy4xIG1pbGxpb247IFlhcmRhZ2U6IDcsMjA5OyBQYXI6IDcwKTwvcD4KPHA+RmluYWw8L3A+CjxwPkp1c3RpbiBSb3NlLCAkMSwyNzgsMDAwCTY2LTY0LTY2LTY0JiM4MjEyOzI2MAktMjA8L3A+CjxwPkJyb29rcyBLb2Vwa2EsICQ3NjYsODAwCTcwLTYzLTY3LTYzJiM4MjEyOzI2MwktMTc8L3A+CjxwPkVtaWxpYW5vIEdyaWxsbywgJDQ4Miw4MDAJNjQtNjctNjktNjQmIzgyMTI7MjY0CS0xNjwvcD4KPHA+S2V2aW4gTmEsICQzNDAsODAwCTYyLTczLTcwLTYxJiM4MjEyOzI2NgktMTQ8L3A+CjxwPkxvdWlzIE9vc3RodWl6ZW4sICQyNTksMTUwCTY3LTcxLTY0LTY4JiM4MjEyOzI3MAktMTA8L3A+CjxwPkpvbiBSYWhtLCAkMjU5LDE1MAk2OC03MC02NC02OCYjODIxMjsyNzAJLTEwPC9wPgo8cD5LZXZpbiBUd2F5LCAkMjU5LDE1MAk2Ni02OS02OC02NyYjODIxMjsyNzAJLTEwPC9wPgo8cD5Db3JleSBDb25uZXJzLCAkMjA1LDkwMAk3MS02OC02My02OSYjODIxMjsyNzEJLTk8L3A+CjxwPkJlbiBDcmFuZSwgJDIwNSw5MDAJNjYtNjktNjgtNjgmIzgyMTI7MjcxCS05PC9wPgo8cD5Kb2FxdWluIE5pZW1hbm4sICQyMDUsOTAwCTY4LTcyLTY1LTY2JiM4MjEyOzI3MQktOTwvcD4KPHA+VGltIEhlcnJvbiwgJDE2MywzMDAJNjYtNzAtNjgtNjgmIzgyMTI7MjcyCS04PC9wPgo8cD5DaHJpcyBLaXJrLCAkMTYzLDMwMAk2Ni03MS02Ny02OCYjODIxMjsyNzIJLTg8L3A+CjxwPkJlbiBTaWx2ZXJtYW4sICQxNjMsMzAwCTY2LTY5LTcyLTY1JiM4MjEyOzI3MgktODwvcD4KPHA+UnlhbiBBcm1vdXIsICQxMTcsMTUwCTY4LTY4LTY2LTcxJiM4MjEyOzI3MwktNzwvcD4KPHA+Umlja2llIEZvd2xlciwgJDExNywxNTAJNjctNjktNjktNjgmIzgyMTI7MjczCS03PC9wPgo8cD5CaWxsIEhhYXMsICQxMTcsMTUwCTY3LTczLTY5LTY0JiM4MjEyOzI3MwktNzwvcD4KPHA+QnJpYW4gSGFybWFuLCAkMTE3LDE1MAk3Mi02Ny02NC03MCYjODIxMjsyNzMJLTc8L3A+CjxwPkRhbm55IExlZSwgJDExNywxNTAJNzAtNjktNjktNjUmIzgyMTI7MjczCS03PC9wPgo8cD5UeS5WYW4gQXN3ZWdlbiwgJDExNywxNTAJNjctNjctNzEtNjgmIzgyMTI7MjczCS03PC9wPgo8cD5DLlQuIFBhbiwgJDY0LDE5Ngk2OC03MS03MC02NSYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPlJvcnkgU2FiYmF0aW5pLCAkNjQsMTk2CTY2LTcxLTcxLTY2JiM4MjEyOzI3NAktNjwvcD4KPHA+VmF1Z2huIFRheWxvciwgJDY0LDE5Ngk2Ny03MC03MC02NyYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPkppbW15IFdhbGtlciwgJDY0LDE5Ngk2OC03MC03MC02NiYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPkpvZWwgRGFobWVuLCAkNjQsMTk2CTY4LTY5LTY4LTY5JiM4MjEyOzI3NAktNjwvcD4KPHA+SGFycmlzIEVuZ2xpc2gsICQ2NCwxOTYJNjgtNjctNjktNzAmIzgyMTI7Mjc0CS02PC9wPgo8cD5DaGVzc29uIEhhZGxleSwgJDY0LDE5Ngk3MS03MS02NS02NyYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPlJ1c3NlbGwgS25veCwgJDY0LDE5Ngk2OS02OS02Ny02OSYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPlNhdG9zaGkgS29kYWlyYSwgJDY0LDE5Ngk2Ni02Ny03MS03MCYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPkouVC4gUG9zdG9uLCAkNjQsMTk2CTY5LTY4LTY1LTcyJiM4MjEyOzI3NAktNjwvcD4KPHA+QW5kcmV3IFB1dG5hbSwgJDY0LDE5Ngk2NC03Mi03MC02OCYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPlNoLiBTaGFybWEsICQ2NCwxOTYJNzMtNjgtNjYtNjcmIzgyMTI7Mjc0CS02PC9wPgo8cD5KYXNvbiBLb2tyYWssICQzNiwwNjgJNjktNjctNjgtNzEmIzgyMTI7Mjc1CS01PC9wPgo8cD5NYXR0IEt1Y2hhciwgJDM2LDA2OAk2Ny03My02NS03MCYjODIxMjsyNzUJLTU8L3A+CjxwPk5pY2hvbGFzIExpbmRoZWltLCAkMzYsMDY4CTcwLTcyLTY5LTY0JiM4MjEyOzI3NQktNTwvcD4KPHA+QmVuIE1hcnRpbiwgJDM2LDA2OAk2Ni03MS02OC03MCYjODIxMjsyNzUJLTU8L3A+CjxwPldpbGxpYW0gTWNHaXJ0LCAkMzYsMDY4CTcwLTY3LTY3LTcxJiM4MjEyOzI3NQktNTwvcD4KPHA+Q29ucmFkIFNoaW5kbGVyLCAkMzYsMDY4CTczLTY4LTY4LTY2JiM4MjEyOzI3NQktNTwvcD4KPHA+Sm9yZGFuIFNwaWV0aCwgJDM2LDA2OAk2OS02OC03MC02OCYjODIxMjsyNzUJLTU8L3A+CjxwPlN0ZXZlIFN0cmlja2VyLCAkMzYsMDY4CTY1LTcyLTY4LTcwJiM4MjEyOzI3NQktNTwvcD4KPHA+QnJpYW4gU3R1YXJkLCAkMzYsMDY4CTcwLTcyLTY4LTY1JiM4MjEyOzI3NQktNTwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBUaG9tcHNvbiwgJDM2LDA2OAk3MC03Mi02NC02OSYjODIxMjsyNzUJLTU8L3A+CjxwPkNoYWQgQ2FtcGJlbGwsICQyMSw4MTEJNjktNzAtNjgtNjkmIzgyMTI7Mjc2CS00PC9wPgo8cD5Cci5EZUNoYW1iZWF1LCAkMjEsODExCTY4LTY3LTcxLTcwJiM4MjEyOzI3NgktNDwvcD4KPHA+RGVyZWsgRmF0aGF1ZXIsICQyMSw4MTEJNjctNzAtNjYtNzMmIzgyMTI7Mjc2CS00PC9wPgo8cD5Ub20gSG9nZSwgJDIxLDgxMQk2OS02Ni03Mi02OSYjODIxMjsyNzYJLTQ8L3A+CjxwPk1hY2tlbnppZSBIdWdoZXMsICQyMSw4MTEJNzMtNjgtNjYtNjkmIzgyMTI7Mjc2CS00PC9wPgo8cD5Kb2huIEh1aCwgJDIxLDgxMQk2OS03MS02OC02OCYjODIxMjsyNzYJLTQ8L3A+CjxwPk1hdmVyaWNrIE1jTmVhbHksICQyMSw4MTEJNjktNzItNzAtNjUmIzgyMTI7Mjc2CS00PC9wPgo8cD5QYXQgUGVyZXosICQyMSw4MTEJNzAtNzAtNzEtNjUmIzgyMTI7Mjc2CS00PC9wPgo8cD5UZWQgUG90dGVyLCBKci4gLCAkMjEsODExCTY4LTcyLTYzLTczJiM4MjEyOzI3NgktNDwvcD4KPHA+QnJhbmR0IFNuZWRla2VyLCAkMjEsODExCTcwLTcxLTY4LTY3JiM4MjEyOzI3NgktNDwvcD4KPHA+QWJyYWhhbSBBbmNlciwgJDE2LDQ3Mgk3MC02OC02Ni03MyYjODIxMjsyNzcJLTM8L3A+CjxwPkFkYW0gSGFkd2luLCAkMTYsNDcyCTY4LTcyLTY4LTY5JiM4MjEyOzI3NwktMzwvcD4KPHA+Q2hhcmxleSBIb2ZmbWFuLCAkMTYsNDcyCTYzLTczLTY5LTcyJiM4MjEyOzI3NwktMzwvcD4KPHA+S2V2aW4gS2lzbmVyLCAkMTYsNDcyCTcyLTY4LTcxLTY2JiM4MjEyOzI3NwktMzwvcD4KPHA+QWRhbSBTY290dCwgJDE2LDQ3Mgk2OS03My03MS02NCYjODIxMjsyNzcJLTM8L3A+CjxwPlJvYmVydCBTdHJlYiwgJDE2LDQ3Mgk3Mi02Ny03MC02OCYjODIxMjsyNzcJLTM8L3A+CjxwPlN0ZXdhcnQgQ2luaywgJDE1LDU0OQk2Ny03MC02OS03MiYjODIxMjsyNzgJLTI8L3A+CjxwPlJ1c3NlbGwgSGVubGV5LCAkMTUsNTQ5CTcyLTY3LTY5LTcwJiM4MjEyOzI3OAktMjwvcD4KPHA+V2hlZSBLaW0sICQxNSw1NDkJNzEtNjctNjgtNzImIzgyMTI7Mjc4CS0yPC9wPgo8cD5BbmlyYmFuIExhaGlyaSwgJDE1LDU0OQk2Ny03NC02OC02OSYjODIxMjsyNzgJLTI8L3A+CjxwPlRvbSBMb3ZlbGFkeSwgJDE1LDU0OQk2Ny02OS03MC03MiYjODIxMjsyNzgJLTI8L3A+CjxwPlRyZXkgTXVsbGluYXgsICQxNSw1NDkJNjktNzAtNzAtNjkmIzgyMTI7Mjc4CS0yPC9wPgo8cD5CZWF1IEhvc3NsZXIsICQxNCw5ODEJNjQtNzEtNzEtNzMmIzgyMTI7Mjc5CS0xPC9wPgo8cD5QYXR0b24gS2l6emlyZSwgJDE0LDk4MQk3MS03MC02OC03MCYjODIxMjsyNzkJLTE8L3A+CjxwPkFsZXggQ2Vqa2EsICQxNCw0ODQJNjYtNjktNzYtNjkmIzgyMTI7MjgwCUU8L3A+CjxwPkppbSBGdXJ5aywgJDE0LDQ4NAk3MC03MC03MS02OSYjODIxMjsyODAJRTwvcD4KPHA+QnJhbmRvbiBIYXJraW5zLCAkMTQsNDg0CTY5LTY5LTczLTY5JiM4MjEyOzI4MAlFPC9wPgo8cD5TaSBXb28gS2ltLCAkMTQsNDg0CTY5LTczLTY1LTczJiM4MjEyOzI4MAlFPC9wPgo8cD5TaGF3biBTdGVmYW5pLCAkMTQsNDg0CTY2LTczLTcwLTcxJiM4MjEyOzI4MAlFPC9wPgo8cD5XZXNsZXkgQnJ5YW4sICQxMyw5ODcJNjktNzMtNjYtNzMmIzgyMTI7MjgxCSsxPC9wPgo8cD5UeWxlciBEdW5jYW4sICQxMyw5ODcJNzItNjktNzEtNjkmIzgyMTI7MjgxCSsxPC9wPgo8cD5KaG9uYXR0YW4gVmVnYXMsICQxMyw3NzQJNjQtNzctNzAtNzEmIzgyMTI7MjgyCSsyPC9wPgo8cD5QR0EgT0YgQU1FUklDQTwvcD4KPHA+U2VuaW9yIFBHQSBDaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+CjxwPihBdCBUaGUgR29sZiBDbHViIGF0IEhhcmJvciBTaG9yZXMsIEJlbnRvbiBIYXJib3IsIE1pY2guIFB1cnNlOiAkMyBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA2LDg1MjsgUGFyOiA3MSk8L3A+CjxwPkZpbmFsPC9wPgo8cD5QYXVsIEJyb2FkaHVyc3QsICQ1ODUsMDAwCTcyLTY2LTY0LTYzJiM4MjEyOzI2NQktMTk8L3A+CjxwPlRpbSBQZXRyb3ZpYywgJDM0NywwMDAJNjYtNjktNjUtNjkmIzgyMTI7MjY5CS0xNTwvcD4KPHA+SmVycnkgS2VsbHksICQxODIsNTAwCTcwLTY1LTcwLTY1JiM4MjEyOzI3MAktMTQ8L3A+CjxwPlNjb3R0IE1jQ2Fycm9uLCAkMTgyLDUwMAk2Ni02OC02Ni03MCYjODIxMjsyNzAJLTE0PC9wPgo8cD5NLkFuZ2VsIEppbWVuZXosICQxMjAsMDAwCTcwLTY5LTY1LTY4JiM4MjEyOzI3MgktMTI8L3A+CjxwPkNocmlzIFdpbGxpYW1zLCAkOTksMDAwCTY3LTY4LTcxLTY3JiM4MjEyOzI3MwktMTE8L3A+CjxwPkNvbGluIE1vbnRnb21lcmllLCAkOTksMDAwCTY5LTcwLTY3LTY3JiM4MjEyOzI3MwktMTE8L3A+CjxwPlBoaWxsaXAgUHJpY2UsICQ4Niw1MDAJNzEtNjktNjctNjcmIzgyMTI7Mjc0CS0xMDwvcD4KPHA+VG9tIEJ5cnVtLCAkODYsNTAwCTY5LTY5LTY3LTY5JiM4MjEyOzI3NAktMTA8L3A+CjxwPkdlbmUgU2F1ZXJzLCAkNzAsMDYwCTcyLTY5LTY4LTY2JiM4MjEyOzI3NQktOTwvcD4KPHA+Q29yZXkgUGF2aW4sICQ3MCwwNjAJNjktNzAtNjgtNjgmIzgyMTI7Mjc1CS05PC9wPgo8cD5EYXZpZCBUb21zLCAkNzAsMDYwCTY4LTY4LTcwLTY5JiM4MjEyOzI3NQktOTwvcD4KPHA+S2V2aW4gU3V0aGVybGFuZCwgJDcwLDA2MAk2OC02Ni03MS03MCYjODIxMjsyNzUJLTk8L3A+CjxwPkJvYiBFc3RlcywgJDcwLDA2MAk2OS03MS02NS03MCYjODIxMjsyNzUJLTk8L3A+CjxwPkxlZSBKYW56ZW4sICQ1Myw1NjcJNjktNzEtNjctNjkmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5Kb2UgRHVyYW50LCAkNTMsNTY3CTY4LTY3LTcxLTcwJiM4MjEyOzI3NgktODwvcD4KPHA+UGF1bCBHb3lkb3MsICQ1Myw1NjcJNjctNjktNzAtNzAmIzgyMTI7Mjc2CS04PC9wPgo8cD5EYXZpZCBGcm9zdCwgJDQ2LDUwMAk3MC02OS02OS02OSYjODIxMjsyNzcJLTc8L3A+CjxwPk1hcmNvIERhd3NvbiwgJDM5LDM3NQk2OS03MC03MS02OCYjODIxMjsyNzgJLTY8L3A+CjxwPkplZmYgU2x1bWFuLCAkMzksMzc1CTc0LTY1LTcxLTY4JiM4MjEyOzI3OAktNjwvcD4KPHA+VmlqYXkgU2luZ2gsICQzOSwzNzUJNjktNzEtNjgtNzAmIzgyMTI7Mjc4CS02PC9wPgo8cD5KZXNwZXIgUGFybmV2aWssICQzOSwzNzUJNzAtNjktNjctNzImIzgyMTI7Mjc4CS02PC9wPgo8cD5TaW1vbiBCcm93biwgJDI3LDMzMAk2OS03Mi03MS02NyYjODIxMjsyNzkJLTU8L3A+CjxwPkplcnJ5IFNtaXRoLCAkMjcsMzMwCTY4LTcyLTcxLTY4JiM4MjEyOzI3OQktNTwvcD4KPHA+UGV0ZXIgTG9uYXJkLCAkMjcsMzMwCTY2LTcxLTczLTY5JiM4MjEyOzI3OQktNTwvcD4KPHA+R2xlbiBEYXksICQyNywzMzAJNzAtNzAtNzAtNjkmIzgyMTI7Mjc5CS01PC9wPgo8cD5Kb2V5IFNpbmRlbGFyLCAkMjcsMzMwCTcxLTY2LTcyLTcwJiM4MjEyOzI3OQktNTwvcD4KPHA+V2VzIFNob3J0IEpyLiwgJDI3LDMzMAk2Ni03My03MC03MCYjODIxMjsyNzkJLTU8L3A+CjxwPk9saW4gQnJvd25lLCAkMjcsMzMwCTY5LTcwLTcwLTcwJiM4MjEyOzI3OQktNTwvcD4KPHA+RHVmZnkgV2FsZG9yZiwgJDI3LDMzMAk2OS02OS03MC03MSYjODIxMjsyNzkJLTU8L3A+CjxwPkJhcnJ5IExhbmUsICQyNywzMzAJNjYtNzEtNzAtNzImIzgyMTI7Mjc5CS01PC9wPgo8cD5LZW4gVGFuaWdhd2EsICQyNywzMzAJNjgtNjgtNzAtNzMmIzgyMTI7Mjc5CS01PC9wPgo8cD5QZXRlciBGb3dsZXIsICQxOCwxMjAJNzMtNjktNzItNjYmIzgyMTI7MjgwCS00PC9wPgo8cD5Ub2RkIEhhbWlsdG9uLCAkMTgsMTIwCTY5LTcwLTczLTY4JiM4MjEyOzI4MAktNDwvcD4KPHA+U2NvdHQgVmVycGxhbmssICQxOCwxMjAJNjktNjktNzItNzAmIzgyMTI7MjgwCS00PC9wPgo8cD5NYWdudXMgQXRsZXZpLCAkMTgsMTIwCTY4LTY5LTcyLTcxJiM4MjEyOzI4MAktNDwvcD4KPHA+V29vZHkgQXVzdGluLCAkMTgsMTIwCTY5LTcwLTY3LTc0JiM4MjEyOzI4MAktNDwvcD4KPHA+RGljayBNYXN0LCAkMTIsMTI4CTcwLTcxLTc0LTY2JiM4MjEyOzI4MQktMzwvcD4KPHA+TWFyayBPJiM4MjE3O01lYXJhLCAkMTIsMTI4CTcwLTczLTY5LTY5JiM4MjEyOzI4MQktMzwvcD4KPHA+U3RlcGhlbiBBbWVzLCAkMTIsMTI4CTc0LTY5LTY4LTcwJiM4MjEyOzI4MQktMzwvcD4KPHA+S2l5b3NoaSBNdXJvdGEsICQxMiwxMjgJNzAtNzAtNzEtNzAmIzgyMTI7MjgxCS0zPC9wPgo8cD5LZW5ueSBQZXJyeSwgJDEyLDEyOAk2OC03Mi03MS03MCYjODIxMjsyODEJLTM8L3A+CjxwPlRvbW15IEFybW91ciBJSUksICQxMiwxMjgJNzMtNzAtNjYtNzImIzgyMTI7MjgxCS0zPC9wPgo8cD5NaWNoYWVsIEJyYWRsZXksICQxMiwxMjgJNzEtNjktNjYtNzUmIzgyMTI7MjgxCS0zPC9wPgo8cD5CaWxseSBBbmRyYWRlLCAkOCw2MDAJNzAtNzMtNjktNzAmIzgyMTI7MjgyCS0yPC9wPgo8cD5QcmF5YWQgTWFya3NhZW5nLCAkOCw2MDAJNzUtNjgtNjktNzAmIzgyMTI7MjgyCS0yPC9wPgo8cD5TY290dCBQYXJlbCwgJDgsNjAwCTY5LTcwLTcyLTcxJiM4MjEyOzI4MgktMjwvcD4KPHA+TWlrZSBHb29kZXMsICQ4LDYwMAk3MS02OC03MC03MyYjODIxMjsyODIJLTI8L3A+CjxwPktlbnQgSm9uZXMsICQ3LDEwMAk3MS03Mi03MS02OSYjODIxMjsyODMJLTE8L3A+CjxwPkJpbGx5IE1heWZhaXIsICQ3LDEwMAk3My02OC03My02OSYjODIxMjsyODMJLTE8L3A+CjxwPkNhcmxvcyBGcmFuY28sICQ3LDEwMAk2OC03NC03Mi02OSYjODIxMjsyODMJLTE8L3A+CjxwPkRvdWcgR2Fyd29vZCwgJDcsMTAwCTY4LTcxLTc0LTcwJiM4MjEyOzI4MwktMTwvcD4KPHA+R2FyeSBIYWxsYmVyZywgJDcsMTAwCTcyLTcxLTY5LTcxJiM4MjEyOzI4MwktMTwvcD4KPHA+U2FudGlhZ28gTHVuYSwgJDYsNjUwCTcwLTczLTcwLTcxJiM4MjEyOzI4NAlFPC9wPgo8cD5BbmRyZSBCb3NzZXJ0LCAkNiw2NTAJNzMtNjktNzEtNzEmIzgyMTI7Mjg0CUU8L3A+CjxwPlJ1c3MgQ29jaHJhbiwgJDYsMTUwCTcwLTcwLTc2LTY5JiM4MjEyOzI4NQkrMTwvcD4KPHA+UGhpbGlwIEdvbGRpbmcsICQ2LDE1MAk3MC03MS03NC03MCYjODIxMjsyODUJKzE8L3A+CjxwPlNjb3R0IER1bmxhcCwgJDYsMTUwCTY4LTcyLTc1LTcwJiM4MjEyOzI4NQkrMTwvcD4KPHA+SmVycnkgUGF0ZSwgJDYsMTUwCTY4LTY5LTc3LTcxJiM4MjEyOzI4NQkrMTwvcD4KPHA+U3RldmUgUGF0ZSwgJDYsMTUwCTY5LTcyLTcyLTcyJiM4MjEyOzI4NQkrMTwvcD4KPHA+UC5ILiBIb3JnYW4gSUlJLCAkNiwxNTAJNjktNzEtNzEtNzQmIzgyMTI7Mjg1CSsxPC9wPgo8cD5Kb25nIER1Y2sgS2ltLCAkNiwxNTAJNjgtNzQtNjgtNzUmIzgyMTI7Mjg1CSsxPC9wPgo8cD5TdGVwaGVuIERvZGQsICQ2LDE1MAk2OS03Mi02OS03NSYjODIxMjsyODUJKzE8L3A+CjxwPktpcmsgVHJpcGxldHQsICQ1LDU2MAk2OS03NC03NC02OSYjODIxMjsyODYJKzI8L3A+CjxwPlNhbmR5IEx5bGUsICQ1LDU2MAk3NS02OC03NC02OSYjODIxMjsyODYJKzI8L3A+CjxwPkRhdmlkIE1jS2VuemllLCAkNSw1NjAJNjgtNzQtNzQtNzAmIzgyMTI7Mjg2CSsyPC9wPgo8cD5QYXVsIENsYXh0b24sICQ1LDU2MAk3Ni02Ni03Mi03MiYjODIxMjsyODYJKzI8L3A+CjxwPlJvY2NvIE1lZGlhdGUsICQ1LDU2MAk3Mi02OS03My03MiYjODIxMjsyODYJKzI8L3A+CjxwPkphcm1vIFNhbmRlbGluLCAkMyw1ODMJNjktNzItNzYtNzAmIzgyMTI7Mjg3CSszPC9wPgo8cD5NaWd1ZWwgQW5nZWwgTWFydGluLCAkMyw1ODMJNzEtNzAtNzItNzQmIzgyMTI7Mjg3CSszPC9wPgo8cD5Ub21teSBUb2xsZXMsICQzLDU4Mwk3MS02OS03MC03NyYjODIxMjsyODcJKzM8L3A+CjxwPk1hcmsgTWllbGtlCTY4LTcxLTc0LTc1JiM4MjEyOzI4OAkrNDwvcD4KPHA+Q2xhcmsgRGVubmlzCTcxLTcyLTc2LTcxJiM4MjEyOzI5MAkrNjwvcD4KPHA+SmVmZiBCcmVoYXV0CTcxLTcyLTcyLTc2JiM4MjEyOzI5MQkrNzwvcD4KPHA+SmF5IERvbiBCbGFrZQk3Mi03MC03NC03NiYjODIxMjsyOTIJKzg8L3A+CjxwPkZyZWQgRnVuawk2OC03NC03NC03OSYjODIxMjsyOTUJKzExPC9wPgo8cD5FVVJPUEVBTiBUT1VSPC9wPgo8cD5CTVcgUEdBIENoYW1waW9uc2hpcDwvcD4KPHA+KEF0IFdlbnR3b3J0aCBDbHViIChXZXN0IENvdXJzZSksIFZpcmdpbmlhIFdhdGVyLCBFbmdsYW5kLiBQdXJzZTogJDcgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNywyODQ7IFBhcjogNzIpPC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+RnJhbmNlc2NvIE1vbGluYXJpLCBJdGFseQk3MC02Ny02Ni02OCYjODIxMjsyNzE8L3A+CjxwPlJvcnkgTWNJbHJveSwgTm9ydGhlcm4gSXJlbGFuZAk2Ny02NS03MS03MCYjODIxMjsyNzM8L3A+CjxwPkx1Y2FzIEJqZXJyZWdhYXJkLCBEZW5tYXJrCTY1LTczLTcxLTY1JiM4MjEyOzI3NDwvcD4KPHA+QWxleCBOb3JlbiwgU3dlZGVuCTY5LTY4LTcwLTY3JiM4MjEyOzI3NDwvcD4KPHA+S2lyYWRlY2ggQXBoaWJhcm5yYXQsIFRoYWlsYW5kCTY4LTY5LTcxLTY3JiM4MjEyOzI3NTwvcD4KPHA+QnJhbmRlbiBHcmFjZSwgU291dGggQWZyaWNhCTY5LTY5LTY5LTY4JiM4MjEyOzI3NTwvcD4KPHA+RGFycmVuIEZpY2hhcmR0LCBTb3V0aCBBZnJpY2EJNjYtNzItNzEtNjcmIzgyMTI7Mjc2PC9wPgo8cD5NYXR0aGV3IEZpdHpwYXRyaWNrLCBFbmdsYW5kCTY3LTcxLTczLTY3JiM4MjEyOzI3ODwvcD4KPHA+UmFmYSBDYWJyZXJhIEJlbGxvLCBTcGFpbgk3Mi02OC03MC02OCYjODIxMjsyNzg8L3A+CjxwPlRob25nY2hhaSBKYWlkZWUsIFRoYWlsYW5kCTY5LTcyLTY5LTY4JiM4MjEyOzI3ODwvcD4KPHA+Um9zcyBGaXNoZXIsIEVuZ2xhbmQJNzEtNjgtNjgtNzEmIzgyMTI7Mjc4PC9wPgo8cD5EZWFuIEJ1cm1lc3RlciwgU291dGggQWZyaWNhCTY2LTczLTczLTY3JiM4MjEyOzI3OTwvcD4KPHA+R3JhZW1lIE1jRG93ZWxsLCBOby5JcmVsYW5kCTcxLTY3LTczLTY4JiM4MjEyOzI3OTwvcD4KPHA+TWFyY3VzIEtpbmh1bHQsIFN3ZWRlbgk3NC02Ny02OC03MCYjODIxMjsyNzk8L3A+CjxwPkJ5ZW9uZyBIdW4gQW4sIFNvdXRoIEtvcmVhCTc0LTY4LTcwLTY4JiM4MjEyOzI4MDwvcD4KPHA+RmFicml6aW8gWmFub3R0aSwgUGFyYWd1YXkJNjktNjktNzMtNjkmIzgyMTI7MjgwPC9wPgo8cD5TaGFuZSBMb3dyeSwgSXJlbGFuZAk2OS03MS03MC03MCYjODIxMjsyODA8L3A+CjxwPk1pa2tvIEtvcmhvbmVuLCBGaW5sYW5kCTY4LTcwLTcwLTcyJiM4MjEyOzI4MDwvcD4KPHA+U2FtIEhvcnNmaWVsZCwgRW5nbGFuZAk2Ny02OC03Mi03MyYjODIxMjsyODA8L3A+CjxwPlBhdWwgQ2FzZXksIEVuZ2xhbmQJNzItNzAtNjktNzAmIzgyMTI7MjgxPC9wPgo8cD5KYWNxdWVzIEtydXlzd2lqaywgU291dGggQWZyaWNhCTczLTcwLTczLTY1JiM4MjEyOzI4MTwvcD4KPHA+VG9tbXkgRmxlZXR3b29kLCBFbmdsYW5kCTcwLTY2LTc3LTY4JiM4MjEyOzI4MTwvcD4KPHA+SWFuIFBvdWx0ZXIsIEVuZ2xhbmQJNzQtNjctNzItNjgmIzgyMTI7MjgxPC9wPgo8cD5FcmlrIHZhbiBSb295ZW4sIFNvdXRoIEFmcmljYQk3MC02OS03MS03MSYjODIxMjsyODE8L3A+CjxwPk1hdHQgV2FsbGFjZSwgRW5nbGFuZAk3Mi02OS02OS03MSYjODIxMjsyODE8L3A+CjxwPlJvYmVydCBSb2NrLCBFbmdsYW5kCTY5LTY4LTcyLTcyJiM4MjEyOzI4MTwvcD4KPHA+QWxzbzwvcD4KPHA+RGF2aWQgTGlwc2t5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzCTcwLTcyLTczLTY3JiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+SnVsaWFuIFN1cmksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMJNzQtNjctNzQtNzAmIzgyMTI7Mjg1PC9wPgo8cD5MUEdBIFRPVVI8L3A+CjxwPlZvbHZpayBDaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+CjxwPihBdCBUcmF2aXMgUG9pbnRlIENvdW50cnkgQ2x1YiwgQW5uIEFyYm9yLCBNaWNoLiBQdXJzZTogJDEuMyBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA2LDc0NDsgUGFyOiA3Mik8L3A+CjxwPkZpbmFsPC9wPgo8cD5NaW5qZWUgTGVlLCAkMTk1LDAwMAk2Ny02OS02OC02OCYjODIxMjsyNzIJLTE2PC9wPgo8cD5Jbi1LeXVuZyBLaW0sICQxMjAsOTYyCTcwLTY5LTY3LTY3JiM4MjEyOzI3MwktMTU8L3A+CjxwPk1vcml5YSBKdXRhbnVnYXJuLCAkODcsNzUwCTY2LTcyLTcxLTY1JiM4MjEyOzI3NAktMTQ8L3A+CjxwPlN1IE9oLCAkNjEsMjU5CTY5LTcwLTY4LTY4JiM4MjEyOzI3NQktMTM8L3A+CjxwPkxpbmR5IER1bmNhbiQ2MSwyNTkJNjctNzAtNjktNjkmIzgyMTI7Mjc1CS0xMzwvcD4KPHA+TWVnYW4gS2hhbmcsICQ0NCw3MDMJNjctNzMtNjktNjcmIzgyMTI7Mjc2CS0xMjwvcD4KPHA+QXJpeWEgSnV0YW51Z2FybiQzMywyMjQJNjktNjktNzAtNjkmIzgyMTI7Mjc3CS0xMTwvcD4KPHA+RGFuaWVsbGUgS2FuZywgJDMzLDIyNAk2Ni03Mi02OS03MCYjODIxMjsyNzcJLTExPC9wPgo8cD5TdGFjeSBMZXdpcywgJDMzLDIyNAk3MS02OC02Ny03MSYjODIxMjsyNzcJLTExPC9wPgo8cD5DYXJsb3RhIENpZ2FuZGEsICQyMiwwNDMJNzAtNzItNjktNjcmIzgyMTI7Mjc4CS0xMDwvcD4KPHA+QW15IE9sc29uLCAkMjIsMDQzCTY2LTc1LTcwLTY3JiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPkV1bi1IZWUgSmksICQyMiwwNDMJNzEtNzItNjctNjgmIzgyMTI7Mjc4CS0xMDwvcD4KPHA+QnJpdHRhbnkgTGluY2ljb21lLCAkMjIsMDQzCTcxLTcyLTY3LTY4JiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPk5hc2EgSGF0YW9rYSwgJDIyLDA0Mwk2Ny02OC03NC02OSYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5HYWJ5IExvcGV6LCAkMjIsMDQzCTY5LTY4LTcxLTcwJiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPkJyb250ZSBMYXcsICQyMiwwNDMJNzAtNjgtNjktNzEmIzgyMTI7Mjc4CS0xMDwvcD4KPHA+S2FyaW5lIEljaGVyLCAkMTYsMTU5CTcxLTcyLTcxLTY1JiM4MjEyOzI3OQktOTwvcD4KPHA+TWFyaWFoIFN0YWNraG91c2UsICQxNiwxNTkJNzEtNzItNjctNjkmIzgyMTI7Mjc5CS05PC9wPgo8cD5KZXNzaWNhIEtvcmRhLCAkMTYsMTU5CTY3LTcyLTcxLTY5JiM4MjEyOzI3OQktOTwvcD4KPHA+Sm9kaSBFd2FydCBTaGFkb2ZmLCAkMTYsMTU5CTY3LTcwLTY5LTczJiM4MjEyOzI3OQktOTwvcD4KPHA+Q2hleWVubmUgV29vZHMsICQxNCwxNzMJNzEtNzMtNjYtNzAmIzgyMTI7MjgwCS04PC9wPgo8cD5TaGFuc2hhbiBGZW5nLCAkMTQsMTczCTc0LTY5LTY3LTcwJiM4MjEyOzI4MAktODwvcD4KPHA+RW1tYSBUYWxsZXksICQxNCwxNzMJNjktNzItNjYtNzMmIzgyMTI7MjgwCS04PC9wPgo8cD5LYXRpZSBCdXJuZXR0LCAkMTEsNTE1CTcwLTc0LTY5LTY4JiM4MjEyOzI4MQktNzwvcD4KPHA+U2FrdXJhIFlva29taW5lLCAkMTEsNTE1CTY5LTc1LTY5LTY4JiM4MjEyOzI4MQktNzwvcD4KPHA+TS4tQWltZWUgTGVibGFuYywgJDExLDUxNQk3Mi03MS03MC02OCYjODIxMjsyODEJLTc8L3A+CjxwPkxpemV0dGUgU2FsYXMsICQxMSw1MTUJNzAtNzMtNzAtNjgmIzgyMTI7MjgxCS03PC9wPgo8cD5XaWNoYW5lZSBNZWVjaGFpLCAkMTEsNTE1CTcwLTczLTY5LTY5JiM4MjEyOzI4MQktNzwvcD4KPHA+Tmljb2xlIEJyb2NoIExhcnNlbiwgJDExLDUxNQk3MS02OS03Mi02OSYjODIxMjsyODEJLTc8L3A+CjxwPkdlb3JnaWEgSGFsbCwgJDExLDUxNQk2OC03MC03MC03MyYjODIxMjsyODEJLTc8L3A+CjxwPlNlaSBZb3VuZyBLaW0sICQxMSw1MTUJNzItNjgtNjctNzQmIzgyMTI7MjgxCS03PC9wPgo8cD5KZW9uZyBFdW4gTGVlLCAkOCwzMzYJNjktNzMtNzEtNjkmIzgyMTI7MjgyCS02PC9wPgo8cD5EYW5pIEhvbG1xdmlzdCwgJDgsMzM2CTcyLTcxLTY5LTcwJiM4MjEyOzI4MgktNjwvcD4KPHA+SGFlamkgS2FuZywgJDgsMzM2CTcxLTczLTY3LTcxJiM4MjEyOzI4MgktNjwvcD4KPHA+TWluIExlZSwgJDgsMzM2CTczLTY5LTY5LTcxJiM4MjEyOzI4MgktNjwvcD4KPHA+RG9yaSBDYXJ0ZXIsICQ4LDMzNgk2OS03Mi03MC03MSYjODIxMjsyODIJLTY8L3A+CjxwPkJyaXR0YW55IE1hcmNoYW5kLCAkOCwzMzYJNzAtNjktNzItNzEmIzgyMTI7MjgyCS02PC9wPgo8cD5TYXJhaCBKYW5lIFNtaXRoLCAkOCwzMzYJNzEtNzEtNjctNzMmIzgyMTI7MjgyCS02PC9wPgo8cD5BeWFrbyBVZWhhcmEsICQ4LDMzNgk2OC03MS02OS03NCYjODIxMjsyODIJLTY8L3A+CjxwPkh5byBKb28gS2ltLCAkNiwwMTAJNzEtNzItNzQtNjYmIzgyMTI7MjgzCS01PC9wPgo8cD5DaGFybGV5IEh1bGwsICQ2LDAxMAk3NS02OC03MC03MCYjODIxMjsyODMJLTU8L3A+CjxwPk1pbmEgSGFyaWdhZSwgJDYsMDEwCTcxLTcyLTY5LTcxJiM4MjEyOzI4MwktNTwvcD4KPHA+Um9ieW5uIFJlZSwgJDYsMDEwCTcwLTcxLTcxLTcxJiM4MjEyOzI4MwktNTwvcD4KPHA+QW5uaWUgUGFyaywgJDYsMDEwCTcxLTcxLTY5LTcyJiM4MjEyOzI4MwktNTwvcD4KPHA+QnJpdHRhbnkgQWx0b21hcmUsICQ2LDAxMAk2OS03My02OS03MiYjODIxMjsyODMJLTU8L3A+CjxwPlBlcnJpbmUgRGVsYWNvdXIsICQ2LDAxMAk3MS03MC03MC03MiYjODIxMjsyODMJLTU8L3A+CjxwPkp1bGlldGEgR3JhbmFkYSwgJDYsMDEwCTY5LTY5LTczLTcyJiM4MjEyOzI4MwktNTwvcD4KPHA+Unlhbm4gTyYjODIxNztUb29sZSwgJDQsNjAzCTczLTcxLTczLTY3JiM4MjEyOzI4NAktNDwvcD4KPHA+Q2hyaXN0aW5hIEtpbSwgJDQsNjAzCTY5LTc1LTcyLTY4JiM4MjEyOzI4NAktNDwvcD4KPHA+UGVpeXVuIENoaWVuLCAkNCw2MDMJNzMtNzAtNzMtNjgmIzgyMTI7Mjg0CS00PC9wPgo8cD5TdW4gWW91bmcgWW9vLCAkNCw2MDMJNjgtNzMtNzUtNjgmIzgyMTI7Mjg0CS00PC9wPgo8cD5OLktvZXJzdHogTWFkc2VuLCAkNCw2MDMJNzEtNzMtNzEtNjkmIzgyMTI7Mjg0CS00PC9wPgo8cD5NYWRlbGVuZSBTYWdzdHJvbSwgJDQsNjAzCTY4LTc0LTcyLTcwJiM4MjEyOzI4NAktNDwvcD4KPHA+RGFuaWVsYSBEYXJxdWVhLCAkNCwwNDAJNjgtNzYtNzAtNzEmIzgyMTI7Mjg1CS0zPC9wPgo8cD5UaWZmYW55IENoYW4sICQ0LDA0MAk2OS03My03MS03MiYjODIxMjsyODUJLTM8L3A+CjxwPkNhbWlsbGEgTGVubmFydGgsICQzLDY0Mgk3My03MS03My02OSYjODIxMjsyODYJLTI8L3A+CjxwPkpheWUgTWFyaWUgR3JlZW4sICQzLDY0Mgk3MS03Mi03MS03MiYjODIxMjsyODYJLTI8L3A+CjxwPkdlbW1hIERyeWJ1cmdoLCAkMyw2NDIJNjktNzQtNzAtNzMmIzgyMTI7Mjg2CS0yPC9wPgo8cD5Kb2FubmEgS2xhdHRlbiwgJDMsNjQyCTcwLTcyLTcwLTc0JiM4MjEyOzI4NgktMjwvcD4KPHA+TEFDUk9TU0U8L3A+CjxwPkNPTExFR0UgTUVOPC9wPgo8cD5OQ0FBIERpdmlzaW9uIEkgVG91cm5hbWVudDwvcD4KPHA+KEF0IEdpbGxldHRlIFN0YWRpdW0sIEZveGJvcm91Z2gsIE1hc3MuKTwvcD4KPHA+Q2hhbXBpb25zaGlwPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5ZYWxlICgxNi0zKSB2cy4gRHVrZSAoMTYtMyksIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+V05CQTwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTQJMAkxLjAwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Db25uZWN0aWN1dAkzCTAJMS4wMDAJJiMxODk7PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTIJMgkuNTAwCTI8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJMQkyCS4zMzMJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMAkyCS4wMDAJMzwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQkwCTUJLjAwMAk0JiMxODk7PC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCTMJMQkuNzUwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJMgkxCS42NjcJJiMxODk7PC9wPgo8cD5EYWxsYXMJMgkyCS41MDAJMTwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTIJMgkuNTAwCTE8L3A+CjxwPlBob2VuaXgJMgkyCS41MDAJMTwvcD4KPHA+TGFzIFZlZ2FzCTAJMgkuMDAwCTI8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gOTAsIE1pbm5lc290YSA3ODwvcD4KPHA+UGhvZW5peCBhdCBMb3MgQW5nZWxlcywgbGF0ZTwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBhdCBMYXMgVmVnYXMsIGxhdGU8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIGF0IEF0bGFudGEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RGFsbGFzIGF0IE5ldyBZb3JrLCA3IHAubS48L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gYXQgU2VhdHRsZSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+QVVUTyBSQUNJTkc8L3A+CjxwPklORFlDQVI8L3A+CjxwPkluZGlhbmFwb2xpcyA1MDAgPC9wPgo8cD4oQXQgSW5kaWFuYXBvbGlzIE1vdG9yIFNwZWVkd2F5LCBJbmRpYW5hcG9saXMuIExhcCBsZW5ndGg6IDIuNSBtaWxlcyk8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihQb3N0IHBvc2l0aW9uIGluIHBhcmVudGhlc2VzKTwvcD4KPHA+MS4gKDMpIFdpbGwgUG93ZXIsIENoZXZyb2xldCwgMjAwLCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD4yLiAoMSkgRWQgQ2FycGVudGVyLCBDaGV2cm9sZXQsIDIwMCwgUnVubmluZzwvcD4KPHA+My4gKDkpIFNjb3R0IERpeG9uLCBIb25kYSwgMjAwLCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD40LiAoMzIpIEFsZXhhbmRlciBSb3NzaSwgSG9uZGEsIDIwMCwgUnVubmluZzwvcD4KPHA+NS4gKDE0KSBSeWFuIEh1bnRlci1SZWF5LCBIb25kYSwgMjAwLCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD42LiAoMikgU2ltb24gUGFnZW5hdWQsIENoZXZyb2xldCwgMjAwLCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD43LiAoMjEpIENhcmxvcyBNdW5veiwgSG9uZGEsIDIwMCwgUnVubmluZzwvcD4KPHA+OC4gKDQpIEpvc2VmIE5ld2dhcmRlbiwgQ2hldnJvbGV0LCAyMDAsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjkuICgxOCkgUm9iZXJ0IFdpY2tlbnMsIEhvbmRhLCAyMDAsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjEwLiAoMzApIEdyYWhhbSBSYWhhbCwgSG9uZGEsIDIwMCwgUnVubmluZzwvcD4KPHA+MTEuICgyNykgSlIgSGlsZGVicmFuZCwgQ2hldnJvbGV0LCAyMDAsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjEyLiAoMTIpIE1hcmNvIEFuZHJldHRpLCBIb25kYSwgMjAwLCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD4xMy4gKDExKSBNYXRoZXVzIExlaXN0LCBDaGV2cm9sZXQsIDIwMCwgUnVubmluZzwvcD4KPHA+MTQuICgyMikgR2FiYnkgQ2hhdmVzLCBDaGV2cm9sZXQsIDIwMCwgUnVubmluZzwvcD4KPHA+MTUuICgyMykgU3RlZmFuIFdpbHNvbiwgSG9uZGEsIDIwMCwgUnVubmluZzwvcD4KPHA+MTYuICgzMSkgSmFjayBIYXJ2ZXksIEhvbmRhLCAyMDAsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjE3LiAoMjYpIE9yaW9sIFNlcnZpYSwgSG9uZGEsIDIwMCwgUnVubmluZzwvcD4KPHA+MTguICgxNSkgQ2hhcmxpZSBLaW1iYWxsLCBDaGV2cm9sZXQsIDIwMCwgUnVubmluZzwvcD4KPHA+MTkuICgxMykgWi5DbGFtYW4gRGUgTWVsbywgSG9uLiwgMTk5LCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD4yMC4gKDYpIFNwZW5jZXIgUGlnb3QsIENoZXZyb2xldCwgMTk5LCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD4yMS4gKDMzKSBDb25vciBEYWx5LCBIb25kYSwgMTk5LCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD4yMi4gKDIwKSBNYXggQ2hpbHRvbiwgQ2hldnJvbGV0LCAxOTgsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjIzLiAoMjUpIFphY2ggVmVhY2gsIEhvbmRhLCAxOTgsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjI0LiAoMjgpIEpheSBIb3dhcmQsIEhvbmRhLCAxOTMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjI1LiAoMTApIFRvbnkgS2FuYWFuLCBDaGV2cm9sZXQsIDE4NywgQ29udGFjdDwvcD4KPHA+MjYuICgyNCkgU2FnZSBLYXJhbSwgQ2hldnJvbGV0LCAxNTQsIENvbnRhY3Q8L3A+CjxwPjI3LiAoOCkgSGVsaW8gQ2FzdHJvbmV2ZXMsIENoZXZyb2xldCwgMTQ1LCBDb250YWN0PC9wPgo8cD4yOC4gKDUpIFNlYmFzdGllbiBCb3VyZGFpcywgSG9uZGEsIDEzNywgQ29udGFjdDwvcD4KPHA+MjkuICgxNykgS3lsZSBLYWlzZXIsIENoZXZyb2xldCwgMTEwLCBNZWNoYW5pY2FsPC9wPgo8cD4zMC4gKDcpIERhbmljYSBQYXRyaWNrLCBDaGV2cm9sZXQsIDY3LCBDb250YWN0PC9wPgo8cD4zMS4gKDI5KSBFZCBKb25lcywgSG9uZGEsIDU3LCBDb250YWN0PC9wPgo8cD4zMi4gKDE2KSBUYWt1bWEgU2F0bywgSG9uZGEsIDQ2LCBDb250YWN0PC9wPgo8cD4zMy4gKDE5KSBKYW1lcyBEYXZpc29uLCBDaGV2cm9sZXQsIDQ1LCBDb250YWN0PC9wPgo8cD5SYWNlIFN0YXRpc3RpY3M8L3A+CjxwPldpbm5lciYjODIxNztzIGF2ZXJhZ2Ugc3BlZWQ6IDE2Ni45MzUgbXBoLiBUaW1lIG9mIFJhY2U6IDI6NTk6NDIuNjM2NS4gTWFyZ2luIG9mIHZpY3Rvcnk6IDMuMTU4OSBzZWNvbmRzLiBDYXV0aW9uczogNyBmb3IgNDEgbGFwcy4gTGVhZCBjaGFuZ2VzOiAzMCBhbW9uZywgMTUgZHJpdmVycy48L3A+CjxwPkxhcCBMZWFkZXJzOiBDYXJwZW50ZXIgMS0zMDsgTmV3Z2FyZGVuIDMxOyBQaWdvdCAzMi0zNDsgQ2FycGVudGVyIDM1LTUwOyBDbGFtYW4gRGUgTWVsbyA1MS01NTsgQ2FycGVudGVyIDU2LTYyOyBLYW5hYW4gNjMtNjQ7IENhcnBlbnRlciA2NS03MjsgS2FuYWFuIDczLTg5OyBDYXJwZW50ZXIgOTAtOTE7IFBvd2VyIDkyLTk0OyBTZXJ2aWEsIE9yaW9sIDk1OyBCb3VyZGFpcyA5NjsgUmFoYWwsIEdyYWhhbSA5Ny0xMDU7IENsYW1hbiBEZSBNZWxvIDEwNi0xMDc7IFBvd2VyIDEwOC0xMjg7IEh1bnRlci1SZWF5IDEyOTsgQm91cmRhaXMgMTMwLTEzMjsgTmV3Z2FyZGVuIDEzMy0xMzQ7IFJhaGFsLCBHcmFoYW0gMTM1LTEzNzsgTXVub3osIENhcmxvcyAxMzgtMTQwOyBQb3dlciAxNDEtMTcwOyBDYXJwZW50ZXIgMTcxLTE3MjsgUm9zc2ksIEFsZXhhbmRlciAxNzM7IFBhZ2VuYXVkLCBTaW1vbiAxNzQ7IE11bm96LCBDYXJsb3MgMTc1OyBTZXJ2aWEsIE9yaW9sIDE3Ni0xNzc7IFdpY2tlbnMsIFJvYmVydCAxNzgtMTc5OyBTZXJ2aWEsIE9yaW9sIDE4MC0xOTI7IFdpbHNvbiwgU3RlZmFuIDE5My0xOTU7IFBvd2VyIDE5Ni0yMDAuPC9wPgo8cD5Qb2ludCBzdGFuZGluZ3M6IDEsIFBvd2VyIDI0MzsgMiwgUm9zc2kgMjQxOyAzLCBOZXdnYXJkZW4gMjMzOyA0LCBEaXhvbiAyMTg7IDUsIEh1bnRlci1SZWF5IDE4NjsgNiwgUmFoYWwgMTgzOyA3LCBXaWNrZW5zIDE3ODsgOCwgQm91cmRhaXMgMTY4OyA5LCBQYWdlbmF1ZCAxNTU7IDEwLCBKYW1lcyBIaW5jaGxpZmZlIDE0NC48L3A+CjxwPkZPUk1VTEEgT05FPC9wPgo8cD5Nb25hY28gR3JhbmQgUHJpeCA8L3A+CjxwPihBdCBNb25hY28gY2lyY3VpdCwgTW9uYWNvLiBMYXAgbGVuZ3RoOiAyLjA3IG1pbGVzKTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+MS4gRGFuaWVsIFJpY2NpYXJkbywgQXVzdHJhbGlhLCBSZWQgQnVsbCBSYWNpbmcgVGFnIEhldWVyLCA3OCBsYXBzLCAxOjQyOjU0LjgwNywgMjUgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+Mi4gUy5WZXR0ZWwsIEdlcm0uLCBGZXIuLCA3OCwgKzcuMzM2IHNlY29uZHMsIDE4LjwvcD4KPHA+My4gTGV3aXMgSGFtaWx0b24sIEJyaXRhaW4sIE1lci4sIDc4LCArMTcuMDEzLCAxNS48L3A+CjxwPjQuIEtpbWkgUmFpa2tvbmVuLCBGaW5sYW5kLCBGZXIuLCA3OCwgKzE4LjEyNywgMTIuPC9wPgo8cD41LiBWYWx0dGVyaSBCb3R0YXMsIEZpbmxhbmQsIE1lci4sIDc4LCArMTguODIyLCAxMC48L3A+CjxwPjYuIEUuT2NvbiwgRnJhbmNlLCBGLkluZGlhIE1lci4sIDc4LCArMjMuNjY3LCA4LjwvcD4KPHA+Ny4gUC5HYXNseSwgRnJhLiwgU2N1ZC5ULlJvcy5Ib24uLCA3OCwgKzI0LjMzMSwgNi48L3A+CjxwPjguIE4uSHVsa2VuYmVyZywgR2VyLiwgUmVuYXVsdCwgNzgsICsyNC44MzksIDQuPC9wPgo8cD45LiBNLlZlcnN0YXBwZW4sIEdlci4sIFJlZCBCdWxsLCA3OCwgKzI1LjMxNywgMi48L3A+CjxwPjEwLiBDYXJsb3MgU2FpbnosIFNwYWluLCBSZW5hdWx0LCA3OCwgKzY5LjAxMywgMS48L3A+CjxwPjExLiBNLkVyaWNzc29uLCBTd2UuLCBTYXUuRmVyLiwgNzgsICs2OS44NjRzLjwvcD4KPHA+MTIuIFMuUGVyZXosIE1leC4sIEYuSW5kaWEgTWVyLiwgNzgsICs3MC40NjFzLjwvcD4KPHA+MTMuIEsuTWFnbnVzc2VuLCBEZW4uLCBIYWFzIEZlci4sIDc4LCArNzQuODIzcy48L3A+CjxwPjE0LiBTLlZhbmRvb3JuZSwgQmVsZy4sIE1jTC5SZW5hdWx0LCA3NywgKzEgTGFwLjwvcD4KPHA+MTUuIFIuR3Jvc2plYW4sIEZyYW5jZSwgSGFhcyBGZXJyYXJpLCA3NywgKzEgTGFwLjwvcD4KPHA+MTYuIFNlcmdleSBTaXJvdGtpbiwgUnVzc2lhLCBXaWwuTWVyLiwgNzcsICsxIExhcC48L3A+CjxwPjE3LiBMYW5jZSBTdHJvbGwsIENhbmFkYSwgV2lsLk1lci4sIDc2LCArMiBMYXBzLjwvcD4KPHA+MTguIEMuTGVjbGVyYywgTW9uYWNvLCBTYXUuRmVyLiwgNzAsIGRpZCBub3QgZmluaXNoLjwvcD4KPHA+MTkuIEIuSGFydGxleSwgTmV3IFplYS4sIEhvbi4sIDcwLCBkaWQgbm90IGZpbmlzaC48L3A+CjxwPk5vdCBjbGFzc2lmaWVkPC9wPgo8cD5GZXJuYW5kbyBBbG9uc28sIFNwYS4sIE1jTC5SZW4uLCA1MiwgZGlkIG5vdCBmaW5pc2guPC9wPgo8cD5IYXJ0bGV5IHJlY2VpdmVkIGEgNS1zZWNvbmQgdGltZSBwZW5hbHR5IGZvciBzcGVlZGluZyBpbiB0aGUgcGl0IGxhbmUuPC9wPgo8cD5Ecml2ZXIgU3RhbmRpbmdzOiAxLiBMZXdpcyBIYW1pbHRvbiwgQnJpdGFpbiwgTWVyY2VkZXMsIDExMDsgMi4gU2ViYXN0aWFuIFZldHRlbCwgR2VybWFueSwgRmVycmFyaSwgOTY7IDMuIERhbmllbCBSaWNjaWFyZG8sIEF1c3RyYWxpYSwgUmVkIEJ1bGwgUmFjaW5nIFRhZyBIZXVlciwgNzI7IDQuIFZhbHR0ZXJpIEJvdHRhcywgRmlubGFuZCwgTWVyY2VkZXMsIDY4OyA1LiBLaW1pIFJhaWtrb25lbiwgRmlubGFuZCwgRmVycmFyaSwgNjAuPC9wPgo8cD5Db25zdHJ1Y3RvciBTdGFuZGluZ3M6IDEuIE1lcmNlZGVzLCAxNzg7IDIuIEZlcnJhcmksIDE1NjsgMy4gUmVkIEJ1bGwgUmFjaW5nIFRhZyBIZXVlciwgMTA3OyA0LiBSZW5hdWx0LCA0NjsgNS4gTWNMYXJlbiBSZW5hdWx0LCA0MDsgNi4gRm9yY2UgSW5kaWEgTWVyY2VkZXMsIDI2OyA3LiBTY3VkZXJpYSBUb3JvIFJvc3NvIEhvbmRhLCAxOTsgOC4gSGFhcyBGZXJyYXJpLCAxOTsgOS4gU2F1YmVyIEZlcnJhcmksIDExOyAxMC4gV2lsbGlhbXMgTWVyY2VkZXMsIDQuPC9wPgo8cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPkZyZW5jaCBPcGVuPC9wPgo8cD5QQVJJUyAoQVApICYjODIxMjsgUmVzdWx0cyBTdW5kYXkgZnJvbSB0aGUgRnJlbmNoIE9wZW4gYXQgU3RhZGUgUm9sYW5kIEdhcnJvcyAoc2VlZGluZ3MgaW4gcGFyZW50aGVzZXMpOjwvcD4KPHA+TWVuJiM4MjE3O3MgU2luZ2xlczwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPkRhdmlkIEdvZmZpbiAoOCksIEJlbGdpdW0sIGRlZi4gUm9iaW4gSGFhc2UsIE5ldGhlcmxhbmRzLCA0LTYsIDQtNiwgNi00LCA2LTEsIDYtMC48L3A+CjxwPkNvcmVudGluIE1vdXRldCwgRnJhbmNlLCBkZWYuIEl2byBLYXJsb3ZpYywgQ3JvYXRpYSwgNy02ICg3KSwgNi0yLCA3LTYgKDUpLjwvcD4KPHA+TWFydGluIEtsaXphbiwgU2xvdmFraWEsIGRlZi4gTGFzbG8gRGplcmUsIFNlcmJpYSwgNy02ICg2KSwgNC02LCA3LTYgKDYpLCA2LTEuPC9wPgo8cD5HYWVsIE1vbmZpbHMgKDMyKSwgRnJhbmNlLCBkZWYuIEVsbGlvdCBCZW5jaGV0cml0LCBGcmFuY2UsIDMtNiwgNi0xLCA2LTIsIDYtMS48L3A+CjxwPkZlZGVyaWNvIERlbGJvbmlzLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gVGhvbWF6IEJlbGx1Y2NpLCBCcmF6aWwsIDYtMSwgNi0zLCAzLTYsIDYtMS48L3A+CjxwPlBhYmxvIENhcnJlbm8tQnVzdGEgKDEwKSwgU3BhaW4sIGRlZi4gSm96ZWYgS292YWxpaywgU2xvdmFraWEsIDQtNiwgNi0xLCA3LTUsIDctNiAoNSkuPC9wPgo8cD5GZXJuYW5kbyBWZXJkYXNjbyAoMzApLCBTcGFpbiwgZGVmLiBZb3NoaWhpdG8gTmlzaGlva2EsIEphcGFuLCA2LTcgKDQpLCA2LTQsIDYtMywgNi03ICgzKSwgNy01LjwvcD4KPHA+R3VpZG8gQW5kcmVvenppLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gVGF5bG9yIEZyaXR6LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTcgKDQpLCA2LTMsIDMtNiwgNi0yLCA2LTMuPC9wPgo8cD5KYXJlZCBEb25hbGRzb24sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gTmljb2xhcyBKYXJyeSwgQ2hpbGUsIDYtMywgNC02LCAzLTYsIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+R3JpZ29yIERpbWl0cm92ICg0KSwgQnVsZ2FyaWEsIGRlZi4gTW9oYW1lZCBTYWZ3YXQsIEVneXB0LCA2LTEsIDYtNCwgNy02ICgxKS48L3A+CjxwPktlaSBOaXNoaWtvcmkgKDE5KSwgSmFwYW4sIGRlZi4gTWF4aW1lIEphbnZpZXIsIEZyYW5jZSwgNy02ICgwKSwgNi00LCA2LTMuPC9wPgo8cD5MdWNhcyBQb3VpbGxlICgxNSksIEZyYW5jZSwgZGVmLiBEYW5paWwgTWVkdmVkZXYsIFJ1c3NpYSwgNi0yLCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPkRhbWlyIER6dW1odXIgKDI2KSwgQm9zbmlhLUhlcnplZ292aW5hLCBkZWYuIERlbmlzIEt1ZGxhLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTQsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+UmFkdSBBbGJvdCwgTW9sZG92YSwgZGVmLiBHcmVnb2lyZSBCYXJyZXJlLCBGcmFuY2UsIDQtNiwgMC02LCA3LTUsIDYtMSwgNi0yLjwvcD4KPHA+QWxleGFuZGVyIFp2ZXJldiAoMiksIEdlcm1hbnksIGRlZi4gUmljaGFyZCBCZXJhbmtpcywgTGl0aHVhbmlhLCA2LTEsIDYtMSwgNi0yLjwvcD4KPHA+V29tZW4mIzgyMTc7cyBTaW5nbGVzPC9wPgo8cD5GaXJzdCBSb3VuZDwvcD4KPHA+S2F0ZXJ5bmEgS296bG92YSwgVWtyYWluZSwgZGVmLiBKZWxlbmEgT3N0YXBlbmtvICg1KSwgTGF0dmlhLCA3LTUsIDYtMy48L3A+CjxwPkVrYXRlcmluYSBNYWthcm92YSwgUnVzc2lhLCBkZWYuIFNhaXNhaSBaaGVuZywgQ2hpbmEsIDYtNCwgNi0xLjwvcD4KPHA+QmFyYm9yYSBTdHJ5Y292YSAoMjYpLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBLdXJ1bWkgTmFyYSwgSmFwYW4sIDEtNiwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5ZdWxpYSBQdXRpbnRzZXZhLCBLYXpha2hzdGFuLCBkZWYuIEpvaGFubmEgS29udGEgKDIyKSwgQnJpdGFpbiwgNi00LCA2LTMuPC9wPgo8cD5KZW5uaWZlciBCcmFkeSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBBbWFuZGluZSBIZXNzZSwgRnJhbmNlLCA2LTEsIDYtMS48L3A+CjxwPlBldHJhIE1hcnRpYywgQ3JvYXRpYSwgZGVmLiBZYWZhbiBXYW5nLCBDaGluYSwgNi0yLCA2LTMuPC9wPgo8cD5RaWFuZyBXYW5nLCBDaGluYSwgZGVmLiBWZW51cyBXaWxsaWFtcyAoOSksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtNCwgNy01LjwvcD4KPHA+VmlrdG9yaWEgS3V6bW92YSwgU2xvdmFraWEsIGRlZi4gRnJhbmNlc2NhIFNjaGlhdm9uZSwgSXRhbHksIDctNiAoMiksIDctNiAoMikuPC9wPgo8cD5FbGluYSBTdml0b2xpbmEgKDQpLCBVa3JhaW5lLCBkZWYuIEFqbGEgVG9tbGphbm92aWMsIEF1c3RyYWxpYSwgNy01LCA2LTMuPC9wPgo8cD5BbmV0dCBLb250YXZlaXQgKDI1KSwgRXN0b25pYSwgZGVmLiBNYWRpc29uIEJyZW5nbGUsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMSwgNC02LCA2LTIuPC9wPgo8cD5NYWdkYWxlbmEgRnJlY2gsIFBvbGFuZCwgZGVmLiBFa2F0ZXJpbmEgQWxleGFuZHJvdmEsIFJ1c3NpYSwgNi0zLCAzLTYsIDYtMy48L3A+CjxwPlNsb2FuZSBTdGVwaGVucyAoMTApLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIEFyYW50eGEgUnVzLCBOZXRoZXJsYW5kcywgNi0yLCA2LTAuPC9wPgo8cD5BbGl6ZSBDb3JuZXQgKDMyKSwgRnJhbmNlLCBkZWYuIFNhcmEgRXJyYW5pLCBJdGFseSwgMi02LCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TUxTPC9wPgo8cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBVbml0ZWRGQyAgIAk4CTMJMQkyNQkyNgkxNjwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMJNwkzCTQJMjUJMTgJMTA8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrQ2l0eSBGQyAgICAJNwkzCTMJMjQJMjYJMTk8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTcJMwkxCTIyCTI2CTEyPC9wPgo8cD5PcmxhbmRvIENpdHkJNgk1CTEJMTkJMjIJMjA8L3A+CjxwPk5ldyBFbmdsYW5kCTUJNAkzCTE4CTIxCTE4PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNAk1CTMJMTUJMTIJMTU8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNAk2CTIJMTQJMTcJMjE8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gRkMJMwk3CTEJMTAJMTQJMjA8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsCTMJMTAJMAk5CTE0CTI5PC9wPgo8cD5ELkMuVW5pdGVkICAgICAgICAgCTIJNQkzCTkJMTQJMTg8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eQk3CTIJNAkyNQkyNAkxMzwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXNGQyAgICAgIAk2CTMJMwkyMQkyNAkxOTwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJNgkzCTIJMjAJMTkJMTc8L3A+CjxwPkZDIERhbGxhcwk1CTEJNQkyMAkxNwkxMTwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk1CTMJMwkxOAkyNgkxODwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyCTQJNQk1CTE3CTE5CTI3PC9wPgo8cD5MQSBHYWxheHkJNQk2CTEJMTYJMTYJMTk8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBVbml0ZWQJNQk3CTEJMTYJMTYJMjI8L3A+CjxwPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlCTUJNgkxCTE2CTE1CTI1PC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZQkyCTcJMwk5CTE4CTIzPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlCTIJNgkyCTgJNwkxMjwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JMgk3CTIJOAkxMwkyMDwvcD4KPHA+Tk9URTogVGhyZWUgcG9pbnRzIGZvciB2aWN0b3J5LCBvbmUgcG9pbnQgZm9yIHRpZS48L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAzLCBDb2xvcmFkbyAyPC9wPgo8cD5ELkMuIFVuaXRlZCAxLCBMb3MgQW5nZWxlcyBGQyAxLCB0aWU8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMgMCwgU3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHkgMCwgdGllPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBVbml0ZWQgRkMgYXQgTmV3IEVuZ2xhbmQsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBSZWFsIFNhbHQgTGFrZSwgOTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5GQyBEYWxsYXMgYXQgTEEgR2FsYXh5LCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcnk8L3A+CjxwPkNSRVcgMCwgU1BPUlRJTkcgS0MgMDwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMJMAkwCSYjODIxMjsJMDwvcD4KPHA+S2Fuc2FzIENpdHkJMAkwCSYjODIxMjsJMDwvcD4KPHA+Rmlyc3QgaGFsZiYjODIxMjtOb25lLjwvcD4KPHA+U2Vjb25kIGhhbGYmIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+CjxwPkdvYWxpZXMmIzgyMTI7Q29sdW1idXMsIFphY2sgU3RlZmZlbjsgS2Fuc2FzIENpdHksIFRpbSBNZWxpYS4gWWVsbG93IENhcmRzJiM4MjEyO0FmZnVsLCBDb2x1bWJ1cywgNDl0aDsgQmVzbGVyLCBLYW5zYXMgQ2l0eSwgOTR0aC4gUmVkIENhcmRzJiM4MjEyO0hpZ3VhaW4sIENvbHVtYnVzLCA1MXN0LjwvcD4KPHA+UmVmZXJlZSYjODIxMjtSb2JlcnQgU2liaWdhLiBBc3Npc3RhbnQgUmVmZXJlZXMmIzgyMTI7SmFzb24gV2hpdGUsIEtldmluIEtsaW5nZXIuIDR0aCBPZmZpY2lhbCYjODIxMjtEYW5pZWwgUmFkZm9yZC48L3A+CjxwPkEmIzgyMTI7MjAsNjk3ICgyMCw2OTcpPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+TUlOT1IgTEVBR1VFPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIExlYWd1ZSAoQUEpPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSAoSmF5cykJMzAJMTgJLjYyNQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UcmVudG9uIChZYW5rZWVzKQkzMAkxOQkuNjEyCSYjMTg5OzwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiAoTWV0cykJMjUJMjMJLjUyMQk1PC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCAoUm9ja2llcykJMjYJMjQJLjUyMAk1PC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIChQaGlsbGllcykJMTkJMjgJLjQwNAkxMCYjMTg5OzwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgKFJlZCBTb3gpCTE3CTMxCS4zNTQJMTM8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ba3JvbiAoSW5kaWFucykJMzAJMjAJLjYwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCAoR2lhbnRzKQkyNAkyMgkuNTIyCTQ8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgKE5hdGlvbmFscykJMjMJMjQJLjQ4OQk1JiMxODk7PC9wPgo8cD5BbHRvb25hIChQaXJhdGVzKQkyMgkyMwkuNDg5CTUmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJvd2llIChPcmlvbGVzKQkyMwkyNQkuNDc5CTY8L3A+CjxwPkVyaWUgKFRpZ2VycykJMTgJMzAJLjM3NQkxMTwvcD4KPHA+TGF0ZSBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIDcsIEFrcm9uIDQ8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIDYsIFJlYWRpbmcgMjwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSAzLCBIYXJ0Zm9yZCAyPC9wPgo8cD5UcmVudG9uIDUsIEVyaWUgNDwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyA3LCBBbHRvb25hIDI8L3A+CjxwPkJvd2llIDcsIEJpbmdoYW10b24gMDwvcD4KPHA+QWtyb24gOCwgUmljaG1vbmQgMzwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgYXQgSGFycmlzYnVyZywgMTIgcC5tLjwvcD4KPHA+UmVhZGluZyBhdCBQb3J0bGFuZCwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBBa3JvbiwgMTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBOZXcgSGFtcHNoaXJlLCAxOjM1IHAubS48L3A+CjxwPlRyZW50b24gYXQgRXJpZSwgMTozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3dpZSBhdCBCaW5naGFtdG9uLCAyOjA1IHAubS48L3A+CjxwPkJveCBTY29yZTwvcD4KPHA+UlVCQkVSRFVDS1MgOCwgRkxZSU5HIFNRVUlSUkVMUyAzPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZAlhYglyCWgJYmkJQWtyb24JYWIJcgloCWJpPC9wPgo8cD5MLlJvZHJpZ3VleiBsZgk0CTAJMgkwCVppbW1lciBjZgkzCTEJMQkwPC9wPgo8cD5TYW5kcyAxYgkzCTAJMAkwCVRvbSBwaC1jZgkxCTAJMAkwPC9wPgo8cD5Ib3dhcmQgc3MJNAkwCTAJMAlDaGlzZW5obGwgcmYJMwkxCTEJMjwvcD4KPHA+RGF2aXMgZGgJNAkyCTMJMQlQYXVsaW5vIHJmCTEJMAkwCTE8L3A+CjxwPkdhcmNpYSBjCTQJMAkwCTAJR3V5ZXIgbGYJNAkxCTAJMDwvcD4KPHA+RG9ic29uIDNiCTMJMAkwCTAJS3JpZWdlciBsZgkxCTAJMAkwPC9wPgo8cD5Ccm93biBwaAkxCTAJMAkwCUJyYWRsZXkgMWIJNAkwCTAJMDwvcD4KPHA+SmViYXZ5IGNmCTQJMAkyCTEJU2V2ZXIgM2IJNAkxCTIJMTwvcD4KPHA+TGlwa2EgcmYJMwkwCTAJMAlDYWxpY2EgZGgJNAkxCTEJMTwvcD4KPHA+Q2F0aWxsbyAyYgkzCTEJMAkwCUNhc3RybyBzcwkzCTEJMgkxPC9wPgo8cD5Mb29wc3RvayBjCTMJMQkxCTE8L3A+CjxwPkhhZ2dlcnR5IDJiCTMJMQkxCTE8L3A+CjxwPlRvdGFscwkzMwkzCTcJMwlUb3RhbHMJMzQJOAk5CTg8L3A+CjxwPlJpY2htb25kCTAwMAkwMTAJMTEwCSYjODIxMjsJMwk3CTM8L3A+CjxwPkFrcm9uCTAwMQkwNjAJMDFYCSYjODIxMjsJOAk5CTA8L3A+CjxwPkUmIzgyMTI7RG9ic29uICg0KSwgU2FuZHMgKDEpLCBKZWJhdnkgKDQpLiAgTE9CJiM4MjEyO1JpY2htb25kIDY7IEFrcm9uIDcuIDJCJiM4MjEyO0RhdmlzICgxMSksIEplYmF2eSAoMyk7IENhbGljYSAoMTEpLiBIUiYjODIxMjtEYXZpcyAoNik7IExvb3BzdG9rICg3KSwgSGFnZ2VydHkgKDEpLCBDaGlzZW5oYWxsICgxKS4gU0YmIzgyMTI7U2FuZHM7IFBhdWxpbm8uIFNCJiM4MjEyO0RhdmlzICgyKTsgWmltbWVyICgxKSwgQ2FzdHJvIDIgKDcpLCBIYWdnZXJ0eSAoNCkuPC9wPgo8cD5HSURQJiM4MjEyO1NhbmRzLjwvcD4KPHA+RFAmIzgyMTI7QWtyb24gKEhhZ2dlcnR5LUNhc3Ryby1CcmFkZWx5KS48L3A+CjxwPlJpY2htb25kCWlwCWgJcgllcgliYglzbzwvcD4KPHA+SGlsbCBMLCAwLTEJNCYjODUzMjsJNgk1CTMJMAk1PC9wPgo8cD5MYU1hcmNoZQkyJiM4NTMxOwkzCTIJMgkwCTA8L3A+CjxwPlNpbXBzb24gCTEJMAkxCTEJMwkyPC9wPgo8cD5Ba3JvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPkNoaWFuZyBXLCA1LTEJNiYjODUzMjsJMwkyCTIJMQk2PC9wPgo8cD5Bbmd1bG8JJiM4NTMxOwkxCTEJMQkxCTI8L3A+CjxwPlNwZWVyIAkyCTMJMAkwCTAJMDwvcD4KPHA+UEImIzgyMTI7TG9vcHN0b2sgKDEwKS48L3A+CjxwPkhCUCYjODIxMjtMb29wc3RvayAoYnkgTGFNYXJjaGUpLiBJQkImIzgyMTI7VG9tbSAoYnkgU2ltcHNvbikuPC9wPgo8cD5VbXBpcmVzJiM4MjEyO0hQOiBTZWFuIFNoYWZlci1NYXJrbGUuIDFCOiBSYW5keSBSb3NlbmJlcmcuIDNCOiBCZW4gTGV2aW4uPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOzI6NDkuIEF0dCYjODIxMjs2LDM4My48L3A+Cg==