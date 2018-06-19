You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IENMRVZFTEFORAktMjgwCUNoaWNhZ28JKzI1MDwvcD4KPHA+YXQgTkVXIFlPUksJLTE3NQlTZWF0dGxlCSsxNjM8L3A+CjxwPmF0IEhPVVNUT04JLTI1MAlUYW1wYSBCYXkJKzIyMDwvcD4KPHA+Qm9zdG9uCS0xNDUJYXQgTUlOTkVTT1RBCSsxMzU8L3A+CjxwPmF0IEtBTlNBUyBDSVRZCS0xMTAJVGV4YXMJKzEwMDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IFBISUxBREVMUEhJQQktMTE0IAlTdC4gTG91aXMJKzEwNDwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwktMTIzCUxvcyBBbmdlbGVzCSsxMTM8L3A+CjxwPmF0IFNBTiBGUkFOQ0lTQ08JLTEzMAlNaWFtaQkrMTIwPC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUJLTExMAlhdCBQSVRUU0JVUkdICSsxMDA8L3A+CjxwPmF0IENPTE9SQURPCS0xMTUJTmV3IFlvcmsJKzEwNTwvcD4KPHA+SW50ZXJsZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgQ0lOQ0lOTkFUSQktMTI1CURldHJvaXQJKzExNTwvcD4KPHA+YXQgVE9ST05UTwktMTQwCUF0bGFudGEJKzEzMDwvcD4KPHA+YXQgU0FOIERJRUdPCS0xMTUJT2FrbGFuZAkrMTA1PC9wPgo8cD5hdCBXQVNISU5HVE9OCS0yMTAJQmFsdGltb3JlCSsxOTA8L3A+CjxwPlVwZGF0ZWQgb2RkcyBhdmFpbGFibGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL1ByZWdhbWUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+UHJlZ2FtZS5jb208L2E+PC9wPgo8cD5UUkFOU0FDVElPTlM8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CQUxUSU1PUkUgT1JJT0xFUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgM0IgUGVkcm8gQWx2YXJleiBmb3IgYXNzaWdubWVudC4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIElORiBTdGV2ZSBXaWxrZXJzb24gZnJvbSBOb3Jmb2xrIChJTCkuIFJlY2FsbGVkIEMgQ2FsZWIgSm9zZXBoIGZyb20gTm9yZm9say48L3A+CjxwPkJPU1RPTiBSRUQgU09YICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIEp1c3RpbiBIYWxleSB0byBQYXd0dWNrZXQgKElMKS4gUmVjYWxsZWQgTEhQIFJvYmJ5IFNjb3R0IGZyb20gUGF3dHVja2V0LiBTaWduZWQgQyBMYW5lIE1pbGxpZ2FuLCBPRiBCcmFtZG9uIFBlcmV6LCBMSFAgTG9nYW4gQnJvd25pbmcgYW5kIFJIUHMgRWRkaWUgSmltZW5leiBhbmQgS3JpcyBKYWNrc29uIHRvIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdHMuPC9wPgo8cD5DSElDQUdPIFdISVRFIFNPWCAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBSSFAgU2VhbiBUaG9tcHNvbiB0byBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkNMRVZFTEFORCBJTkRJQU5TICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFJIUCBFdmFuIE1hcnNoYWxsIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIFNlbGVjdGVkIHRoZSBjb250cmFjdCBvZiBSSFAgR2VvcmdlIEtvbnRvcyBmcm9tIENvbHVtYnVzIChJTCkuPC9wPgo8cD5ERVRST0lUIFRJR0VSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCAxQiBOaWNrIEFtZXMgYW5kIEp1c3RpbiBDaGlsZGVyczsgU1NzIEx1a2UgU2hlcmxleSBhbmQgSmVyZW1pYWggQnVya3M7IENzIENocmlzdG9waGVyIFByb2N0b3IgYW5kIEtldnlubiBBcmlhczsgTEhQcyBKZWIgQmFyZ2ZlbGR0LCBDYXJsb3MgUGVyZG9tbywgSmFyZWQgVG9iZXkgYW5kIEFkYW0gV29sZjsgM0IgSm9yZGFuIFZlcmRvbiwgSm9obiBWYWxlbnRlLCBaYWNoIE1hbGlzIGFuZCBLZWx2aW4gU21pdGg7IE9GcyBLaW5nc3RvbiBMaW5pYWssIFJlZWNlIEhhbXB0b24sIERheXRvbiBEdWdhcywgQnJvY2sgRGVhdGhlcmFnZSwgRXJpYyBEZSBMYSBSb3NhLCBBdmVyeSBUdWNrLCBEYW5pZWwgUmV5ZXMsIE1hdHRoZXcgSmFyZWNraSwgVmlubnkgRXNwb3NpdG8gYW5kIENsYXJrIEJyaW5rbWFuOyBhbmQgUkhQcyBIdWdoIFNtaXRoLCBBbmdlbCBSZXllcywgQ2hhbmNlIEtpcmJ5LCBHYXJyZXR0IEhpbGwsIFlhc2luIENoZW50b3VmLCBSb2JiaWUgV2VsaGFmLCBKYXljZSBWYW5jZW5hIGFuZCBDaGF2ZXogRmVybmFuZGVyIHRvIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdHMuPC9wPgo8cD5IT1VTVE9OIEFTVFJPUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIExIUCBSZXltaW4gR3VkdWFuIHRvIEZyZXNubyAoUENMKS4gU2lnbmVkIExIUCBKb25hdGhhbiBCZXJtdWRlejsgQyBBbGV4IEhvbGRlcmJhY2g7IFNTcyBUcmV5IERhd3NvbmFuZCBNaWNoYWVsIFdpZWxhbnNreTsgT0ZzIFNjb3R0IFNjaHJlaWJlciwgQXVzdGluIERlbm5pcyBhbmQgTG9nYW4gTWF0dGl4OyBhbmQgUkhQcyBSLkouIEZyZXVyZSwgQnJldHQgQ29uaW5lLCBEZXZpbiBDb25uLCBNaWd1ZWwgRmlndWVyb2EsIEpvc2VwaCBHb256YWxleiBhbmQgUmlsZXkgQ2FicmFsIHRvIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdHMuPC9wPgo8cD5LQU5TQVMgQ0lUWSBST1lBTFMgJiM4MjEyOyBTZW50IDFCIEx1Y2FzIER1ZGEgdG8gT21haGEgKFBDTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC4gU2lnbmVkIENzIFN0ZXBoYW4gVmlkYWwgYW5kIExvZ2FuIFBvcnRlciBhbmQgUkhQIEpvbiBIZWFzbGV5IHRvIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdHMuPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBBTkdFTFMgJiM4MjEyOyBTZW50IFNTIEthbGViIENvd2FydCB0byBTYWx0IExha2UgKFBDTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC4gU2lnbmVkIE9GIFdpbGxpYW0gUml2ZXJhIHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+TUlOTkVTT1RBIFRXSU5TICYjODIxMjsgU2VudCBPRiBCeXJvbiBCdXh0b24gdG8gUm9jaGVzdGVyIChJTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIFlBTktFRVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUkhQIE1hcmN1cyBFdmV5IHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+T0FLTEFORCBBVEhMRVRJQ1MgJiM4MjEyOyBTZW50IE9GIE1hdHQgSm95Y2UgdG8gTmFzaHZpbGxlIChQQ0wpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuIFNpZ25lZCBPRiBDaGFzZSBDYWxhYnVpZyB0byBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPlNFQVRUTEUgTUFSSU5FUlMgJiM4MjEyOyBTZW50IFJIUCBOaWNrIFZpbmNlbnQgdG8gQXJrYW5zYXMgKFRMKSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LiBTaWduZWQgT0YgUnlhbiBSYW1peiwgQyBEZWFuIE5ldmFyZXogYW5kIExIUHMgQmxha2UgVG93bnNlbmQgYW5kIEppbmctWXUgQ2hhbmcgdG8gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPlRBTVBBIEJBWSBSQVlTICYjODIxMjsgRGVzaWduYXRlZCBPRiBSb2IgUmVmc255ZGVyIGZvciBhc3NpZ25tZW50LiBSZWluc3RhdGVkIE9GIEtldmluIEtpZXJtYWllciBmcm9tIHRoZSA2MC1kYXkgREwuIFNpZ25lZCAxQiBSdXNzIE9saXZlOyAyQiBKdXN0aW4gUm93OyBMSFBzIFN0ZWZmYW4gTW9vcmUgYW4gTmljayBTcHJlbmdlbDsgQ3MgS2V2aW4gTWVsZW5kZXosIERhd3NvbiBEaW1vbiBhbmQgTWljaGFlbCBCZXJnbHVuZDsgYW5kIFJIUHMgVGFqIEJyYWRsZXksIENocmlzIE11bGxlciBhbmQgRGFpdmV5b24gV2hpdHRsZSB0byBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3RzLjwvcD4KPHA+VEVYQVMgUkFOR0VSUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIExIUCBZb2hhbmRlciBNZW5kZXogdG8gUm91bmQgUm9jayAoUENMKS4gUmVjYWxsZWQgUkhQIEF1c3RpbiBCaWJlbnMtRGlya3ggZnJvbSBSb3VuZCBSb2NrLiBTaWduZWQgTEhQIEJyYWRlbiBQZWFyc29uLCBPRiBSeWFuIEFuZGVyc29uIGFuZCBSSFBzIExldXJ5IFRlamFkYSBhbmQgTmljIExhaW8gdG8gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPlRPUk9OVE8gQkxVRSBKQVlTICYjODIxMjsgU2VudCBSSFAgTWFyY3VzIFN0cm9tYW4gdG8gTmV3IEhhbXBzaGlyZSAoRUwpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuIFNpZ25lZCBSSFBzIEF1c3RpbiBIYXZla29zdCwgRml0eiBTdGFkbGVyLCBNYXR0IEhhcnJpcyBhbmQgR3JhbnQgVG93bnNlbmQgdG8gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QVJJWk9OQSBESUFNT05EQkFDS1MgJiM4MjEyOyBTZW50IExIUCBSb2JiaWUgUmF5IHRvIFJlbm8gKFBDTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC4gU2lnbmVkIFNTIERhdmlkIEdhcnphIHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+QVRMQU5UQSBCUkFWRVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgMkIgR3JlZyBDdWxsZW47IDFCIE1hc29uIEJlcm5lIGFuZCBHcmV5c29uIEplbmlzdGE7IENzIFJheSBTb2Rlcm1hbiBhbmQgUnVzYmVyIEVzdHJhZGE7IDNCIE1pY2hhZWwgTWF0ZWphIGFuZCBCcmV0dCBMYW5naG9ybmU7IE9GcyBBbmRyZXcgTW9yaXR6IGFuZCBKdXN0aW4gRGVhbjsgTEhQcyBUYW5uZXIgTGF3c29uLCBKYWtlIEhpZ2dpbmJvdGhhbSBhbmQgWmFjaCBHdXRoOyBhbmQgUkhQcyBCcm9va3MgV2lsc29uLCBaYWNoIFNlaXBlbCwgWmFjaCBEYW5pZWxzIGFuZCBUcmV5IFJpbGV5IHRvIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdHMuPC9wPgo8cD5DSU5DSU5OQVRJIFJFRFMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBSSFAgQXVzdGluIEJyaWNlIHRvIExvdWlzdmlsbGUgKElMKS4gUmVjYWxsZWQgUkhQIEphY2tzb24gU3RlcGhlbnMgZnJvbSBMb3Vpc3ZpbGxlLiBTaWduZWQgUkhQIENvcnkgSGVpdGxlciBhbmQgTEhQIEplcnJ5IEQmIzgyMTc7QW5kcmVhIHRvIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdHMuPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBET0RHRVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIE9GcyBKZXJlbWlhaCBWaXNvbiwgSm9zaCBNY0xhaW4gYW5kIERyZXcgQXZhbnMgdG8gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPk1JQU1JIE1BUkxJTlMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBSSFAgTWVyYW5keSBHb256YWxleiB0byBKYWNrc29udmlsbGUgKFNMKS4gUmVpbnN0YXRlZCBMSFAgQ2FsZWIgU21pdGggZnJvbSB0aGUgYmVyZWF2ZW1lbnQgbGlzdC4gU2VudCAxQiBHYXJyZXR0IENvb3BlciB0byBKdXBpdGVyIChGU0wpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBNRVRTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIE9GIEpheSBCcnVjZSBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBNb25kYXkuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBUaW0gUGV0ZXJzb24gZnJvbSBMYXMgVmVnYXMgKFBDTCkuIFNpZ25lZCBDIFBoaWwgQ2FwcmEsIFNTIEwuQS4gV29vZGFyZCBhbmQgMUIgQ2hhc2UgQ2hhbWJlcnMgdG8gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPlBISUxBREVMUEhJQSBQSElMTElFUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBDIEphY2sgQ29ubGV5LCBMSFBzIFRheWxvciBMZWhtYW4gYW5kIEdhYnJpZWwgQ290dG8gYW5kIFJIUHMgRG9taW5pYyBQaXBraW4sIFR5bGVyIE1jS2F5LCBCcmFuZG9uIFJhbWV5IGFuZCBKYWNrIFBlcmtpbnMgdG8gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPlBJVFRTQlVSR0ggUElSQVRFUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBPRiBKYWNrIEhlcm1hbiBhbmQgUkhQcyBDb2R5IFNtaXRoIGFuZCBKYWtlIE1pZWxvY2sgdG8gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPlNULiBMT1VJUyBDQVJESU5BTFMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIE1hdHQgQm93bWFuIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIE9wdGlvbmVkIDFCIEx1a2UgVm9pdCB0byBNZW1waGlzIChQQ0wpLiBSZWluc3RhdGVkIFJIUCBHcmVnIEhvbGxhbmQgZnJvbSB0aGUgMTAtZGF5IERMIGFuZCAxQiBKb3NlIE1hcnRpbmV6IGZyb20gcGF0ZXJuaXR5IGxlYXZlLiBTaWduZWQgTEhQIEhlY3RvciBWaWxsYWxvYm9zIGFuZCBSSFBzIENvbGUgQWtlciwgSmFrZSBTeWx2ZXN0ZXIgSmhvbiBWaWN0b3Jpbm8gYW5kIEFuZ2VsIE9ydGVnYSB0byBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3RzLjwvcD4KPHA+U0FOIERJRUdPIFBBRFJFUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCAyQiBMZWUgU29sb21vbjsgT0ZzIFBheXRvbiBTbWl0aCBhbmQgSmF3dWFuIEhhcnJpczsgQ3MgTmljayBHYXRld29vZCBhbmQgUmFpbmllciBBZ3VpbGFyOyBTU3MgWGF2aWVyIEVkd2FyZHMgYW5kIEphcnJ5ZCBEYWxlOyBSSFBzIFNldGggTWF5YmVycnksIE1hc29uIEZveCwgRmVsaXggTWluamFyZXogYW5kIFJlaXNzIEtuZWhyOyBhbmQgTEhQcyBFcmlrIFNhYnJvd3NraSwgSGF6YWhlbCBRdWlqYWRhLCBUeWxlciBNb3J0ZW5zZW4sIEFsZXh1YW4gVmVnYSBhbmQgQ29keSBUeWxlciB0byBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3RzLjwvcD4KPHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTyBHSUFOVFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgTEhQIEpKIFNhbnRhIENydXogdG8gYSBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIE5BVElPTkFMUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBJTkYgTWF0dCBBZGFtcyBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBTYXR1cmRheS4gT3B0aW9uZWQgUkhQIFdhbmRlciBTdWVybyB0byBTeXJhY3VzZSAoSUwpLiBSZWNhbGxlZCBSSFAgSmVmcnkgUm9kcmlndWV6IGZyb20gSGFycmlzYnVyZyAoRUwpLjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gQXNzb2NpYXRpb248L3A+CjxwPkxJTkNPTE4gU0FMVERPR1MgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBSSFAgU2NvdHQgS3V6bWluc2t5LiBTaWduZWQgT0YgUmFuZG9scGggT2R1YmVyLjwvcD4KPHA+U1QuIFBBVUwgU0FJTlRTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIE9GIEt5bGUgQmFycmV0dC48L3A+CjxwPldJQ0hJVEEgV0lOR05VVFMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBMSFAgQ29yYmluIE9zYnVybi48L3A+CjxwPkNhbi1BbSBMZWFndWU8L3A+CjxwPk9UVEFXQSBDSEFNUElPTlMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBDIE1pY2hhZWwgQmxhbmtlPC9wPgo8cD5TVVNTRVggQ09VTlRZIE1JTkVSUyAmIzgyMTI7IFJlbGVhc2VkIE9GIEpvaG4gU2NodWx0ejwvcD4KPHA+VFJPSVMtUklWSUVSRVMgQUlHTEVTICYjODIxMjsgUmVsZWFzZWQgQyBNYXJjdXMgQmxhY2ttb24uIFNpZ25lZCBDIEFsZXggSGVyY2VnLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Q0xFVkVMQU5EIEJST1dOUyAmIzgyMTI7IFdhaXZlZCBPTCBSb2QgSm9obnNvbi4gU2lnbmVkIE9MIEdyZWcgUm9iaW5zb24uPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPk9UVEFXQSBTRU5BVE9SUyAmIzgyMTI7IFRyYWRlZCBGIE1pa2UgSG9mZm1hbiwgRCBDb2R5IERvbmFnaGV5IGFuZCBhIDIwMjAgZmlmdGgtcm91bmQgZHJhZnQgcGljayB0byBTYW4gSm9zZSBmb3IgRiBNaWtrZWwgQm9lZGtlciwgRCBKdWxpdXMgQmVyZ21hbiBhbmQgYSAyMDIwIHNpeHRoLXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2suPC9wPgo8cD5URU5OSVM8L3A+CjxwPlRFTk5JUyBJTlRFR1JJVFkgVU5JVCAmIzgyMTI7IFN1c3BlbmRlZCBOaWNvbGFzIEtpY2tlciBzaXggeWVhcnMsIHdpdGggdGhyZWUgeWVhcnMgc3VzcGVuZGVkIGlmIGhlIGNvbW1pdHMgbm8gZnVydGhlciBicmVhY2hlcywgYW5kIGZpbmVkIGhpbSAkMjUsMDAwIGZvciBjb21taXR0aW5nIG1hdGNoLWZpeGluZyBvZmZlbnNlcyB1bmRlciB0aGUgVGVubmlzIEFudGktQ29ycnVwdGlvbiBQcm9ncmFtLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRTwvcD4KPHA+QkFSVE9OICYjODIxMjsgTmFtZWQgQ2hpcCBIZXN0ZXIgZm9vdGJhbGwgY29hY2guPC9wPgo8cD5HVUlMRk9SRCAmIzgyMTI7IE5hbWVkIFN1c2FuIFByZXN0b24gQm93ZXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IuPC9wPgo8cD5JTExJTk9JUyBTVEFURSAmIzgyMTI7IE5hbWVkIENocmlzIER1aG9uIGFzc2lzdGFudCBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoLjwvcD4KPHA+U1QuIEpPSE4mIzgyMTc7UyAmIzgyMTI7IEFubm91bmNlZCBqdW5pb3Igc29mdGJhbGwgUkhQIEtheWxhIEttZXR0IGlzIHRyYW5zZmVycmluZyBmcm9tIEFrcm9uLjwvcD4KPHA+VEVOTkVTU0VFICYjODIxMjsgQW5ub3VuY2VkIGdyYWR1YXRlIE9MIEJyYW5kb24gS2VubmVkeSBpcyB0cmFuc2ZlcnJpbmcgZnJvbSBBbGFiYW1hIGFuZCBncmFkdWF0ZSBSQiBNYWRyZSBMb25kb24gZnJvbSBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZS48L3A+CjxwPldBS0UgRk9SRVNUICYjODIxMjsgQW5ub3VuY2VkIGdyYWR1YXRlIFBLcyBEYXJyZW4gRm9yZCB0cmFuc2ZlcnJlZCBmcm9tIEhvcGUgYW5kIEVyaWMgT3N0ZWVuIGZyb20gQXJteS48L3A+CjxwPlRFTk5JUzwvcD4KPHA+QVRQIFdPUkxEIFRPVVI8L3A+CjxwPkdlcnJ5IFdlYmVyIE9wZW48L3A+CjxwPig8c3Ryb25nPkF0IEdlcnJ5IFdlYmVyIFN0YWRpb247IEhhbGxlLCBHZXJtYW55OyBQdXJzZTogJDIuMyBtaWxsaW9uIChXVDUwMCk7IFN1cmZhY2U6IEdyYXNzKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U2luZ2xlczwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPlBoaWxpcHAgS29obHNjaHJlaWJlciAoNiksIEdlcm1hbnksIGRlZi4gTWFydG9uIEZ1Y3NvdmljcywgSHVuZ2FyeSwgNC02LCA2LTMsIDItMSByZXRpcmVkLjwvcD4KPHA+U3RlZmFub3MgVHNpdHNpcGFzLCBHcmVlY2UsIGRlZi4gTHVjYXMgUG91aWxsZSAoNSksIEZyYW5jZSwgNi0yLCA3LTYgKDMpLjwvcD4KPHA+QmVub2l0IFBhaXJlLCBGcmFuY2UsIGRlZi4gU3RldmUgSm9obnNvbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNy01LCA3LTYgKDUpLjwvcD4KPHA+RmxvcmlhbiBNYXllciwgR2VybWFueSwgZGVmLiBSaWNoYXJkIEdhc3F1ZXQgKDgpLCBGcmFuY2UsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+S2FyZW4gS2hhY2hhbm92LCBSdXNzaWEsIGRlZi4gTWlzY2hhIFp2ZXJldiwgR2VybWFueSwgNy02ICg1KSwgNi0zLjwvcD4KPHA+TWF0dGhldyBFYmRlbiwgQXVzdHJhbGlhLCBkZWYuIE1hbGVrIEphemlyaSwgVHVuaXNpYSwgNi0wLCA3LTYgKDIpLjwvcD4KPHA+Um9nZXIgRmVkZXJlciAoMSksIFN3aXR6ZXJsYW5kLCBkZWYuIEFsamF6IEJlZGVuZSwgU2xvdmVuaWEsIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+QW5kcmVhcyBTZXBwaSwgSXRhbHksIGRlZi4gTWF0dGVvIEJlcnJldHRpbmksIEl0YWx5LCA2LTMsIDctNS48L3A+CjxwPkJvcm5hIENvcmljLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIEFsZXhhbmRlciBadmVyZXYgKDIpLCBHZXJtYW55LCA2LTEsIDYtNC48L3A+CjxwPlJ1ZG9sZiBNb2xsZWtlciwgR2VybWFueSwgbGVhZHMgTmlrb2xveiBCYXNpbGFzaHZpbGksIEdlb3JnaWEsIDEtMCwgc3VzcC48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM8L3A+CjxwPkZpcnN0IFJvdW5kPC9wPgo8cD5NYXJjZWwgR3Jhbm9sbGVycywgU3BhaW4sIGFuZCBSb2JpbiBIYWFzZSwgTmV0aGVybGFuZHMsIGRlZi4gQmVuIE1jbGFjaGxhbiBhbmQgS2VpIE5pc2hpa29yaSwgSmFwYW4sIDYtMywgNy02ICgzKS48L3A+CjxwPk5pa29sYSBNZWt0aWMsIENyb2F0aWEsIGFuZCBBbGV4YW5kZXIgUGV5YSAoMiksIEF1c3RyaWEsIGRlZi4gUGhpbGlwcCBLb2hsc2NocmVpYmVyIGFuZCBQaGlsaXBwIFBldHpzY2huZXIsIEdlcm1hbnksIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+RG9taW5pYyBJbmdsb3QsIEJyaXRhaW4sIGFuZCBGcmFua28gU2t1Z29yLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIFN0ZXZlIEpvaG5zb24sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFuZCBEb21pbmljIFRoaWVtLCBBdXN0cmlhLCA3LTYgKDIpLCA2LTcgKDUpLCAxMC02LjwvcD4KPHA+VGltIFB1ZXR6IGFuZCBKYW4tTGVubmFyZCBTdHJ1ZmYsIEdlcm1hbnksIGxlYWQgUmF2ZW4gS2xhYXNlbiwgU291dGggQWZyaWNhLCBhbmQgTWljaGFlbCBWZW51cywgTmV3IFplYWxhbmQsIDUtNCwgc3VzcC48L3A+CjxwPkl2YW4gRG9kaWcsIENyb2F0aWEsIGFuZCBSYWplZXYgUmFtICg0KSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgbGVhZCBLYXJlbiBLaGFjaGFub3YsIFJ1c3NpYSwgYW5kIEx1Y2FzIFBvdWlsbGUsIEZyYW5jZSwgMi0xLCBzdXNwLjwvcD4KPHA+RmV2ZXItVHJlZSBDaGFtcGlvbnNoaXBzPC9wPgo8cD4oPHN0cm9uZz5BdCBUaGUgUXVlZW4mIzgyMTc7cyBDbHViOyBMb25kb24sIEVuZ2xhbmQ7IFB1cnNlOiAkMi4zIG1pbGxpb24gKFdUNTAwKTsgU3VyZmFjZTogR3Jhc3MpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TaW5nbGVzPC9wPgo8cD5GaXJzdCBSb3VuZDwvcD4KPHA+R3JpZ29yIERpbWl0cm92ICgyKSwgQnVsZ2FyaWEsIGRlZi4gRGFtaXIgRHp1bWh1ciwgQm9zbmlhLUhlcnplZ292aW5hLCA2LTMsIDYtNyAoNCksIDYtMy48L3A+CjxwPk1pbG9zIFJhb25pYywgQ2FuYWRhLCBkZWYuIFl1a2kgQmhhbWJyaSwgSW5kaWEsIDYtMSwgMy0xIHJldGlyZWQuPC9wPgo8cD5MZW9uYXJkbyBNYXllciwgQXJnZW50aW5hLCBkZWYuIEtldmluIEFuZGVyc29uICgzKSwgU291dGggQWZyaWNhLCA3LTYgKDQpLCA0LTYsIDctNiAoMykuPC9wPgo8cD5Ob3ZhayBEam9rb3ZpYywgU2VyYmlhLCBkZWYuIEpvaG4gTWlsbG1hbiwgQXVzdHJhbGlhLCA2LTIsIDYtMS48L3A+CjxwPkp1bGllbiBCZW5uZXRlYXUsIEZyYW5jZSwgZGVmLiBUb21hcyBCZXJkeWNoICg4KSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIDctNSwgMy02LCA2LTMuPC9wPgo8cD5KZXJlbXkgQ2hhcmR5LCBGcmFuY2UsIGRlZi4gVGltIFNteWN6ZWssIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+TmljayBLeXJnaW9zLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gQW5keSBNdXJyYXksIEJyaXRhaW4sIDItNiwgNy02ICg0KSwgNy01LjwvcD4KPHA+RmVsaWNpYW5vIExvcGV6LCBTcGFpbiwgZGVmLiBEYXZpZCBHb2ZmaW4gKDQpLCBCZWxnaXVtLCA2LTMsIDYtNyAoNyksIDYtMy48L3A+CjxwPkt5bGUgRWRtdW5kICg3KSwgQnJpdGFpbiwgZGVmLiBSeWFuIEhhcnJpc29uLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA3LTYgKDQpLCA2LTQuPC9wPgo8cD5BZHJpYW4gTWFubmFyaW5vLCBGcmFuY2UsIGRlZi4gRGFuaWVsIEV2YW5zLCBCcml0YWluLCA2LTQsIDAtNiwgNy01LjwvcD4KPHA+RG91YmxlczwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPk1pa2UgQnJ5YW4gYW5kIEphY2sgU29jaywgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBTYW50aWFnbyBHb256YWxleiwgTWV4aWNvLCBhbmQgU2FtIFF1ZXJyZXksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtNyAoNSksIDYtMiwgMTAtMi48L3A+CjxwPkhlbnJpIEtvbnRpbmVuLCBGaW5sYW5kLCBhbmQgSm9obiBQZWVycyAoMiksIEF1c3RyYWxpYSwgZGVmLiBEYW5pZWwgTmVzdG9yIGFuZCBEZW5pcyBTaGFwb3ZhbG92LCBDYW5hZGEsIDYtMywgNy01LjwvcD4KPHA+V1RBIFRPVVI8L3A+CjxwPk5hdHVyZSBWYWxsZXkgQ2xhc3NpYzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgRWRnYmFzdG9uIFByaW9yeSBDbHViOyBCaXJtaW5naGFtLCBFbmdsYW5kOyBQdXJzZTogJDkzNiwxMjg7IFN1cmZhY2U6IEdyYXNzKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U2luZ2xlczwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPkVsaW5hIFN2aXRvbGluYSAoMiksIFVrcmFpbmUsIGRlZi4gRG9ubmEgVmVraWMsIENyb2F0aWEsIDYtMSwgMy02LCA2LTEuPC9wPgo8cD5KdWxpYSBHb2VyZ2VzICg1KSwgR2VybWFueSwgZGVmLiBNYXJpYSBTYWtrYXJpLCBHcmVlY2UsIDYtNCwgNi00LjwvcD4KPHA+QWxpemUgQ29ybmV0LCBGcmFuY2UsIGRlZi4gRWthdGVyaW5hIE1ha2Fyb3ZhLCBSdXNzaWEsIDUtNywgNi00LCA2LTEuPC9wPgo8cD5EYWxpbGEgSmFrdXBvdmljLCBTbG92ZW5pYSwgZGVmLiBFbGlzZSBNZXJ0ZW5zICg3KSwgQmVsZ2l1bSwgMy02LCA3LTYgKDcpLCA2LTEuPC9wPgo8cD5NaWhhZWxhIEJ1emFybmVzY3UsIFJvbWFuaWEsIGRlZi4gVGltZWEgQmFib3MsIEh1bmdhcnksIDYtMywgNC02LCA2LTAuPC9wPgo8cD5MZXNpYSBUc3VyZW5rbywgVWtyYWluZSwgZGVmLiBIZWF0aGVyIFdhdHNvbiwgQnJpdGFpbiwgNy02ICgyKSwgNy01LjwvcD4KPHA+UGV0cmEgS3ZpdG92YSAoNCksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIEpvaGFubmEgS29udGEsIEJyaXRhaW4sIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+UGV0cmEgTWFydGljLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIENvQ28gVmFuZGV3ZWdoZSAoOCksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+RGFyaWEgS2FzYXRraW5hICg2KSwgUnVzc2lhLCBkZWYuIEtyaXN0eW5hIFBsaXNrb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgMy02LCA3LTUsIDYtNC48L3A+CjxwPkdhcmJpbmUgTXVndXJ1emEgKDEpLCBTcGFpbiwgZGVmLiBBbmFzdGFzaWEgUGF2bHl1Y2hlbmtvdmEsIFJ1c3NpYSwgNi0xLCA2LTIuPC9wPgo8cD5Bc2hsZWlnaCBCYXJ0eSwgQXVzdHJhbGlhLCBkZWYuIE9jZWFuZSBEb2RpbiwgRnJhbmNlLCA2LTQsIDYtMy48L3A+CjxwPkJhcmJvcmEgU3RyeWNvdmEsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIEplbm5pZmVyIEJyYWR5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCAzLTYsIDctNSwgNi0zLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczwvcD4KPHA+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3A+CjxwPlZhbmlhIEtpbmcsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFuZCBLYXRhcmluYSBTcmVib3RuaWssIFNsb3ZlbmlhLCBkZWYuIEV1Z2VuaWUgQm91Y2hhcmQsIENhbmFkYSwgYW5kIERvbWluaWthIENpYnVsa292YSwgU2xvdmFraWEsIDItNiwgNi0yLCAxMC04LjwvcD4KPHA+TWFsbG9yY2EgT3BlbjwvcD4KPHA+KDxzdHJvbmc+QXQgVGVubmlzIENsdWIgU2FudGEgUG9uc2E7IE1hbGxvcmNhLCBTcGFpbjsgUHVyc2U6ICQyMjYsNzUwIChJbnRsLik7IFN1cmZhY2U6IEdyYXNzLU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TaW5nbGVzPC9wPgo8cD5GaXJzdCBSb3VuZDwvcD4KPHA+THVjaWUgU2FmYXJvdmEgKDcpLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBNYXJ0YSBLb3N0eXVrLCBVa3JhaW5lLCA2LTQsIDctNS48L3A+CjxwPkFudG9uaWEgTG90dG5lciwgR2VybWFueSwgZGVmLiBBbGlha3NhbmRyYSBTYXNub3ZpY2gsIEJlbGFydXMsIDYtNCwgNi0wLjwvcD4KPHA+U29maWEgS2VuaW4sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gS2F0ZXJ5bmEgS296bG92YSwgVWtyYWluZSwgNi0zLCAzLTYsIDYtMy48L3A+CjxwPkNhcm9saW5lIEdhcmNpYSAoMSksIEZyYW5jZSwgZGVmLiBIc2llaCBTdS13ZWksIFRhaXdhbiwgNy02ICg0KSwgMS02LCA2LTQuPC9wPgo8cD5SZWJlY2NhIFBldGVyc29uLCBTd2VkZW4sIGRlZi4gRGFuaWVsbGUgQ29sbGlucyAoNiksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+QWpsYSBUb21samFub3ZpYywgQXVzdHJhbGlhLCBkZWYuIE1hZ2RhIExpbmV0dGUsIFBvbGFuZCwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5Kb2hhbm5hIExhcnNzb24sIFN3ZWRlbiwgZGVmLiBTb3JhbmEgQ2lyc3RlYSwgUm9tYW5pYSwgMi02LCA2LTMsIDYtMi48L3A+CjxwPkFuYXN0YXNpamEgU2V2YXN0b3ZhICgzKSwgTGF0dmlhLCBkZWYuIFN2ZXRsYW5hIEt1em5ldHNvdmEsIFJ1c3NpYSwgNi0zLCA2LTMuPC9wPgo8cD5Qb2xvbmEgSGVyY29nLCBTbG92ZW5pYSwgZGVmLiBWaWt0b3JpYSBLdXptb3ZhLCBTbG92YWtpYSwgNy02ICgzKSwgNi0yLjwvcD4KPHA+VmljdG9yaWEgQXphcmVua2EsIEJlbGFydXMsIGRlZi4gU3RlZmFuaWUgVm9lZ2VsZSwgU3dpdHplcmxhbmQsIDYtNyAoNCksIDYtMywgNy01LjwvcD4KPHA+QWxpc29uIFJpc2tlLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCB2cy4gQW5nZWxpcXVlIEtlcmJlciAoMiksIEdlcm1hbnksIDUtNywgNi0yLCAxLTEsIHN1c3AuLCBkYXJrbmVzcy48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM8L3A+CjxwPkZpcnN0IFJvdW5kPC9wPgo8cD5BbmRyZWphIEtsZXBhYywgU2xvdmVuaWEsIGFuZCBNYXJpYSBKb3NlIE1hcnRpbmV6IFNhbmNoZXogKDEpLCBTcGFpbiwgZGVmLiBBbmFiZWwgTWVkaW5hIEdhcnJpZ3VlcyBhbmQgQXJhbnR4YSBQYXJyYSBTYW50b25qYSwgU3BhaW4sIDYtNCwgNi0yLjwvcD4KPHA+TGVzbGV5IEtlcmtob3ZlLCBOZXRoZXJsYW5kcywgYW5kIExpZHppeWEgTWFyb3phdmEsIEJlbGFydXMsIGRlZi4gVmVyb25pa2EgS3VkZXJtZXRvdmEsIFJ1c3NpYSwgYW5kIEFyeW5hIFNhYmFsZW5rYSwgQmVsYXJ1cywgNi00LCAzLTYsIDEwLTIuPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5XTkJBPC9wPgo8cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPkNvbm5lY3RpY3V0CTcJNAkuNjM2CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JNwk1CS41ODMJJiMxODk7PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTYJNgkuNTAwCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTQJNgkuNDAwCTImIzE4OTs8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JMwk4CS4yNzMJNDwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQkxCTEwCS4wOTEJNjwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5QaG9lbml4CTEwCTMJLjc2OQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwk4CTIJLjgwMAkmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJOAkzCS43MjcJMTwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTUJNQkuNTAwCTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YQk1CTYJLjQ1NQk0PC9wPgo8cD5MYXMgVmVnYXMJMwk5CS4yNTAJNjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgNzksIEF0bGFudGEgNzI8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gODgsIENoaWNhZ28gNjA8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSA5MSwgRGFsbGFzIDgzPC9wPgo8cD5MYXMgVmVnYXMgYXQgU2VhdHRsZSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+SW5kaWFuYSBhdCBMb3MgQW5nZWxlcywgbGF0ZTwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZDwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+Tm8gZ2FtZXMgc2NoZWR1bGVkPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+TUlOT1IgTEVBR1VFPC9wPgo8cD5JbnRlcm5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSAoQUFBKTwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IChQaGlsbGllcykJNDEJMjkJLjU4NgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIChCbHVlIEpheXMpCTM0CTMwCS41MzEJNDwvcD4KPHA+UGF3dHVja2V0IChSZWQgU294KQkzMwkzNgkuNDc4CTcmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dCIChZYW5rZWVzKQkzMwkzNgkuNDc4CTcmIzE4OTs8L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciAoVHdpbnMpCTMyCTM1CS40NzgJNyYjMTg5OzwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgKE5hdGlvbmFscykJMjkJMzkJLjQyNgkxMTwvcD4KPHA+U291dGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gKFJheXMpCTM4CTMwCS41NTkJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayAoT3Jpb2xlcykJMzYJMzEJLjUzNwkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCAoQnJhdmVzKQkzMQkzNwkuNDU2CTc8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSAoV2hpdGUgU294KQkzMQkzOAkuNDQ5CTcmIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJNDEJMjgJLjU5NAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgKFBpcmF0ZXMpCTM3CTMxCS41NDQJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyAoSW5kaWFucykJMzQJMzQJLjUwMAk2JiMxODk7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIChSZWRzKQkyNQk0MQkuMzc5CTE0JiMxODk7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIDQsIFBhd3R1Y2tldCAwIChHYW1lIDEpPC9wPgo8cD5QYXd0dWNrZXQgNiwgQnVmZmFsbyAwIChHYW1lIDIpPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gOCwgTG91aXN2aWxsZSA0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNoYXJsb3R0ZSA2LCBDb2x1bWJ1cyAyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IDcsIFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSA1PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgNCwgTm9yZm9sayAyPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgNCwgU3lyYWN1c2UgMzwvcD4KPHA+VG9sZWRvIDcsIEd3aW5uZXR0IDQ8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gYXQgTG91aXN2aWxsZSwgMTIgcC5tLjwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgYXQgUm9jaGVzdGVyLCAxMjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jmb2xrIGF0IEluZGlhbmFwb2xpcywgMTozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIGF0IFBhd3R1Y2tldCwgNjoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNzowNCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IGF0IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gYXQgR3dpbm5ldHQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VG9sZWRvIGF0IEd3aW5uZXR0LCAxMjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIGF0IFBhd3R1Y2tldCwgNjoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gYXQgTG91aXN2aWxsZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNzowNCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IGF0IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jmb2xrIGF0IEluZGlhbmFwb2xpcywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSBhdCBSb2NoZXN0ZXIsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBMZWFndWUgKEFBKTwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wLiAoQmx1ZSBKYXlzKQk0MgkyOAkuNjAwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRyZW50b24gKFlhbmtlZXMpCTM5CTI5CS41NzQJMTwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiAoTWV0cykJMzQJMzQJLjUwMAk2PC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCAoUm9ja2llcykJMzMJMzUJLjQ4NQk3PC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIChQaGlsbGllcykJMjcJNDAJLjQwMwkxMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgKFJlZCBTb3gpCTI2CTQxCS4zODgJMTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIChJbmRpYW5zKQk0MAkzMAkuNTcxCSYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgKFBpcmF0ZXMpCTM0CTI5CS41NDAJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyAoTmF0aW9uYWxzKQkzNgkzMgkuNTI5CTM8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIChHaWFudHMpCTM0CTMyCS41MTUJNDwvcD4KPHA+RXJpZSAoVGlnZXJzKQkzMQkzOAkuNDQ5CTgmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJvd2llIChPcmlvbGVzKQkzMAkzNwkuNDQ4CTgmIzE4OTs8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgNSwgRXJpZSAzIChHYW1lIDEpPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIDUsIEVyaWUgNCAoMTApIChHYW1lIDIpPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIDcsIFBvcnRsYW5kIDEgKEdhbWUgMSk8L3A+CjxwPlJlYWRpbmcgNiwgUG9ydGxhbmQgNSAoR2FtZSAyKTwvcD4KPHA+Qm93aWUgNSwgSGFycmlzYnVyZyA0ICgxMCk8L3A+CjxwPlRyZW50b24gNywgQmluZ2hhbXRvbiAzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIDQsIEhhcnRmb3JkIDM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgYXQgUmljaG1vbmQsIHBwZC48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Cb3dpZSBhdCBIYXJyaXNidXJnLCBHYW1lIDEsIDEyIHAubS48L3A+CjxwPkJvd2llIGF0IEhhcnJpc2J1cmcsIEdhbWUgMiwgVEJEPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIGF0IEVyaWUsIDEyOjA1IHAubS48L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgYXQgUmljaG1vbmQsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiBhdCBUcmVudG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlJlYWRpbmcgYXQgUG9ydGxhbmQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IYXJ0Zm9yZCBhdCBBa3JvbiwgNzowNSBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIGF0IFBvcnRsYW5kLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgYXQgUmljaG1vbmQsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiBhdCBUcmVudG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkJvd2llIGF0IEhhcnJpc2J1cmcsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IYXJ0Zm9yZCBhdCBBa3JvbiwgNzowNSBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Cb3ggU2NvcmU8L3A+CjxwPlJVQkJFUkRVQ0tTIDQsIFlBUkQgR09BVFMgMzwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQJYWIJcgloCWJpCUFrcm9uCWFiCXIJaAliaTwvcD4KPHA+V2FsbCBsZgk0CTAJMQkwCUNhbGljYSByZgk0CTAJMAkwPC9wPgo8cD5Sb2RnZXJzIHNzCTQJMQkyCTAJS3JpZWdlciBjZgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD5Kb25lcyByZgk0CTIJMwkwCVNldmVyIDNiCTQJMAkxCTA8L3A+CjxwPkhpbGxpYXJkIGNmCTQJMAkyCTAJQnJhZGxleSAxYgk0CTEJMQkxPC9wPgo8cD5NdW5kZWxsIDFiCTMJMAkxCTIJQ2FzdHJvIHNzCTMJMQkwCTA8L3A+CjxwPk51bmV6IGMJNAkwCTAJMAlNYXRoaWFzIGRoCTQJMgkyCTA8L3A+CjxwPk1ldHpsZXIgMmIJMgkwCTAJMAlIYWdnZXJ0eSAyYgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5CdXJjaGFtIDNiCTQJMAkwCTAJVG9tIGxmCTIJMAkxCTI8L3A+CjxwPlJvZ2VycyBkaAkzCTAJMQkwCUxvb3BzdG9rIGMJMwkwCTEJMTwvcD4KPHA+TW9saW5hIHBoCTEJMAkwCTAJCQkJCTwvcD4KPHA+VG90YWxzCTMzCTMJMTAJMglUb3RhbHMJMzEJNAk3CTQ8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkCTAwMAkxMDEJMDEwCSYjODIxMjsJMwkxMAkwPC9wPgo8cD5Ba3JvbgkwMTAJMDAzCTAwWAkmIzgyMTI7CTQJNwkyPC9wPgo8cD5FJiM4MjEyO0xvb3BzdG9rICgzKSwgU2V2ZXIgKDEwKS4gTE9CJiM4MjEyO0hhcnRmb3JkIDU7IEFrcm9uIDUuIDJCJiM4MjEyO01hdGhpYXMgKDExKSwgS3JpZWdlciAoOSkuIDNCJiM4MjEyO1RvbSAoMykuIEhSJiM4MjEyO0JyYWRsZXkgKDExKS4gU0ImIzgyMTI7Sm9uZXMgKDQpOyBLcmllZ2VyICgxMikuIFNGJiM4MjEyO011bmRlbGwuPC9wPgo8cD5HSURQJiM4MjEyO051bmV6LCBCdXJjaGFtLjwvcD4KPHA+RFAmIzgyMTI7QWtyb24gMiAoQnJhZGxleS1DYXN0cm87IFNldmVyLUhhZ2dlcnR5LUJyYWRsZXkpLjwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQJaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5HcmlsbHMJNAk0CTEJMQkwCTc8L3A+CjxwPkZyZW5jaAkxCTAJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+R29uemFsZXMsIEwsIDAtMQkmIzg1MzE7CTEJMgkyCTEJMDwvcD4KPHA+R3JpZ2dzCSYjODUzMjsJMgkxCTEJMAkwPC9wPgo8cD5NYWdsaWFybwkyCTAJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+QWtyb24JaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5DaXZhbGUsIFcsIDQtMQk2CTgJMgkxCTAJNDwvcD4KPHA+TG92ZWdyb3ZlCTIJMgkxCTAJMAkwPC9wPgo8cD5NYXJ0aW5leiwgUywgNQkxCTAJMAkwCTAJMDwvcD4KPHA+SEJQJiM4MjEyO01ldHpsZXIgKGJ5IExvdmVncm92ZSk7IFRvbSAoYnkgR3JpbGxzKS4gV1AmIzgyMTI7R3JpbGxzLjwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjtIUDogTWlrZSBSYWlucy4gMUI6IEphY29iIE1ldHouIDNCOiBUb20gV2VzdC48L3A+CjxwPlQmIzgyMTI7MjozNC4gQXR0JiM4MjEyOzMsMTkyLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRTwvcD4KPHA+TkNBQSBDb2xsZWdlIFdvcmxkIFNlcmllczwvcD4KPHA+KEF0IFREIEFtZXJpdHJhZGUgUGFyazsgT21haGEsIE5lYi4pPC9wPgo8cD4oRG91YmxlIEVsaW1pbmF0aW9uKTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBDYXJvbGluYSA4LCBPcmVnb24gU3RhdGUgNjwvcD4KPHA+TWlzc2lzc2lwcGkgU3RhdGUgMSwgV2FzaGluZ3RvbiAwPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5BcmthbnNhcyAxMSwgVGV4YXMgNTwvcD4KPHA+VGV4YXMgVGVjaCA2LCBGbG9yaWRhIDM8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDwvcD4KPHA+T3JlZ29uIFN0YXRlIDE0LCBXYXNoaW5ndG9uIDUgKFdhc2hpbmd0b24gZWxpbWluYXRlZCk8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5NaXNzaXNzaXBwaSBTdGF0ZSAxMiwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgMjwvcD4KPHA+RmxvcmlkYSA2LCBUZXhhcyAxIChUZXhhcyBlbGltaW5hdGVkKTwvcD4KPHA+QXJrYW5zYXMgdnMuIFRleGFzIFRlY2gsIHBwZC48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5HYW1lIDggJiM4MjEyOyBBcmthbnNhcyAoNDUtMTkpIHZzLiBUZXhhcyBUZWNoICg0NS0xOCksIE5vb248L3A+CjxwPkdhbWUgOSAmIzgyMTI7IE9yZWdvbiBTdGF0ZSAoNTAtMTEtMSkgdnMuIE5vcnRoIENhcm9saW5hICg0NC0xOSksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5HYW1lIDEwICYjODIxMjsgRmxvcmlkYSAoNDgtMjApIHZzLiBHYW1lIDggbG9zZXIsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkdhbWUgMTEgJiM4MjEyOyBNaXNzaXNzaXBwaSBTdGF0ZSAoMzktMjcpIHZzLiBHYW1lIDkgd2lubmVyLCAzIHAubS48L3A+CjxwPkdhbWUgMTIgJiM4MjEyOyBHYW1lIDggd2lubmVyIHZzLiBHYW1lIDEwIHdpbm5lciwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtPC9zdHJvbmc+R2FtZSAxMyAmIzgyMTI7IE1pc3Npc3NpcHBpIFN0YXRlIHZzLiBHYW1lIDkgd2lubmVyLCAzIG9yIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LTwvc3Ryb25nPkdhbWUgMTQgJiM4MjEyOyBHYW1lIDggd2lubmVyIHZzLiBHYW1lIDEwIHdpbm5lciwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TT0NDRVI8L3A+CjxwPk1MUzwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgVW5pdGVkIEZDCTEwCTMJMwkzMwkzMwkxOTwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQwk4CTMJNAkyOAkzMAkyMDwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMJNwk0CTYJMjcJMjIJMTY8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTgJNAkyCTI2CTMwCTE2PC9wPgo8cD5OZXcgRW5nbGFuZAk2CTQJNgkyNAkyNwkyMzwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyBDaXR5CTYJOAkxCTE5CTI0CTMxPC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTUJNwk0CTE5CTIzCTI4PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNQk3CTMJMTgJMTYJMjE8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsCTUJMTEJMAkxNQkxOAkzMTwvcD4KPHA+VG9yb250byBGQwk0CTcJMwkxNQkyMwkyNzwvcD4KPHA+RC5DLiBVbml0ZWQJMgk2CTQJMTAJMTkJMjQ8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eQk4CTIJNQkyOQkyOAkxNDwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzCTgJMQk1CTI5CTI0CTE0PC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBGQwk3CTQJMwkyNAkyOQkyNDwvcD4KPHA+VmFuY291dmVyCTYJNQk1CTIzCTI2CTMwPC9wPgo8cD5SZWFsIFNhbHQgTGFrZQk3CTcJMQkyMgkxOQkyOTwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJNgkzCTQJMjIJMjAJMTg8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JNgk1CTMJMjEJMjkJMjE8L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eQk2CTcJMgkyMAkyMgkyMzwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIFVuaXRlZAk1CTgJMQkxNgkxNwkyNjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQkzCTgJMgkxMQkxMAkxNzwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJMgk5CTQJMTAJMjQJMzE8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTIJOQkzCTkJMTYJMjY8L3A+CjxwPk5PVEU6IFRocmVlIHBvaW50cyBmb3IgdmljdG9yeSwgb25lIHBvaW50IGZvciB0aWUuPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA1IHAubS48L3A+CjxwPkZDIERhbGxhcyBhdCBOZXcgWW9yaywgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbCBhdCBPcmxhbmRvIENpdHksIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBTcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkIGF0IENvbG9yYWRvLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gYXQgU2VhdHRsZSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgYXQgUmVhbCBTYWx0IExha2UsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkNvbHVtYnVzIGF0IExvcyBBbmdlbGVzIEZDLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgYXQgQXRsYW50YSBVbml0ZWQgRkMsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VG9yb250byBGQyBhdCBOZXcgWW9yayBDaXR5IEZDLCA1IHAubS48L3A+CjxwPkZJRkE8L3A+CjxwPldvcmxkIEN1cCBHbGFuY2U8L3A+CjxwPkZJUlNUIFJPVU5EPC9wPgo8cD5HUk9VUCBBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCVQJTAlHRglHQQlQdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJ1c3NpYQkyCTAJMAk4CTEJNjwvcD4KPHA+VXJ1Z3VheQkxCTAJMAkxCTAJMzwvcD4KPHA+RWd5cHQJMAkwCTIJMQk0CTA8L3A+CjxwPlNhdWRpIEFyYWJpYQkwCTAJMQkwCTUJMDwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDwvcD4KPHA+KEF0IFNhaW50IFBldGVyc2J1cmcsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPlJ1c3NpYSAzLCBFZ3lwdCAxPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD4oQXQgUm9zdG92LW9uLURvbiwgUnVzc2lhKTwvcD4KPHA+VXJ1Z3VheSB2cy4gU2F1ZGkgQXJhYmlhLCAxMSBhLm0uPC9wPgo8cD5Nb25kYXksIEp1bmUgMjU8L3A+CjxwPihBdCBTYW1hcmEsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPlVydWd1YXkgdnMuIFJ1c3NpYSwgMTAgYS5tLjwvcD4KPHA+KEF0IFZvbGdvZ3JhZCwgUnVzc2lhKTwvcD4KPHA+U2F1ZGkgQXJhYmlhIHZzLiBFZ3lwdCwgMTAgYS5tLjwvcD4KPHA+R1JPVVAgQjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlUCUwJR0YJR0EJUHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5JcmFuCTEJMAkwCTEJMAkzPC9wPgo8cD5Qb3J0dWdhbAkwCTEJMAkzCTMJMTwvcD4KPHA+U3BhaW4JMAkxCTAJMwkzCTE8L3A+CjxwPk1vcm9jY28JMAkwCTEJMAkxCTA8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD4oQXQgTW9zY293KTwvcD4KPHA+UG9ydHVnYWwgdnMuIE1vcm9jY28sIDggYS5tLjwvcD4KPHA+KEF0IEthemFuLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5JcmFuIHZzLiBTcGFpbiwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb25kYXksIEp1bmUgMjU8L3A+CjxwPihBdCBLYWxpbmlncmFkLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5TcGFpbiB2cy4gTW9yb2NjbywgMiBwLm0uPC9wPgo8cD4oQXQgU2FyYW5zaywgUnVzc2lhKTwvcD4KPHA+SXJhbiB2cy4gUG9ydHVnYWwsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+R1JPVVAgQzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlUCUwJR0YJR0EJUHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5GcmFuY2UJMQkwCTAJMgkxCTM8L3A+CjxwPkRlbm1hcmsJMQkwCTAJMQkwCTM8L3A+CjxwPkF1c3RyYWxpYQkwCTAJMQkxCTIJMDwvcD4KPHA+UGVydQkwCTAJMQkwCTEJMDwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEF0IFNhbWFyYSwgUnVzc2lhKTwvcD4KPHA+RGVubWFyayB2cy4gQXVzdHJhbGlhLCA4IGEubS48L3A+CjxwPihBdCBFa2F0ZXJpbmJ1cmcsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPkZyYW5jZSBhdCBQZXJ1LCAxMSBhLm0uPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5LCBKdW5lIDI2PC9wPgo8cD4oQXQgU29jaGksIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPkF1c3RyYWxpYSB2cy4gUGVydSwgMTAgYS5tLjwvcD4KPHA+KEF0IE1vc2Nvdyk8L3A+CjxwPkRlbm1hcmsgdnMuIEZyYW5jZSwgMTAgYS5tLjwvcD4KPHA+R1JPVVAgRDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlUCUwJR0YJR0EJUHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Dcm9hdGlhCTEJMAkwCTIJMAkzPC9wPgo8cD5JY2VsYW5kCTAJMQkwCTEJMQkxPC9wPgo8cD5BcmdlbnRpbmEJMAkxCTAJMQkxCTE8L3A+CjxwPk5pZ2VyaWEJMAkwCTEJMAkyCTA8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+KEF0IE1vc2Nvdyk8L3A+CjxwPkFyZ2VudGluYSAxLCBJY2VsYW5kIDE8L3A+CjxwPihBdCBLYWxpbmlncmFkLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5Dcm9hdGlhIDIsIE5pZ2VyaWEgMDwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+KEF0IE5pemhueSBOb3Znb3JvZCwgUnVzc2lhKTwvcD4KPHA+QXJnZW50aW5hIHZzLiBDcm9hdGlhLCAyIHAubS48L3A+CjxwPihBdCBWb2xnb2dyYWQsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPk5pZ2VyaWEgdnMuIEljZWxhbmQsIDExIGEubS48L3A+CjxwPlR1ZXNkYXksIEp1bmUgMjY8L3A+CjxwPihBdCBTYWludCBQZXRlcnNidXJnLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5OaWdlcmlhIHZzLiBBcmdlbnRpbmEsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+KEF0IFJvc3Rvdi1vbi1Eb24sIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPkljZWxhbmQgdnMuIENyb2F0aWEsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+R1JPVVAgRTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlUCUwJR0YJR0EJUHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TZXJiaWEJMQkwCTAJMQkwCTM8L3A+CjxwPkJyYXppbAkwCTEJMAkxCTEJMTwvcD4KPHA+U3dpdHplcmxhbmQJMAkxCTAJMQkxCTE8L3A+CjxwPkNvc3RhIFJpY2EJMAkwCTEJMAkxCTA8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihBdCBTYW1hcmEsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPlNlcmJpYSAxLCBDb3N0YSBSaWNhIDA8L3A+CjxwPihBdCBSb3N0b3Ytb24tRG9uLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5CcmF6aWwgMSwgU3dpdHplcmxhbmQgMTwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPihBdCBTYWludCBQZXRlcnNidXJnLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5CcmF6aWwgdnMuIENvc3RhIFJpY2EsIDggYS5tLjwvcD4KPHA+KEF0IEthbGluaWdyYWQsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPlNlcmJpYSB2cy4gU3dpdHplcmxhbmQsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5LCBKdW5lIDI3PC9wPgo8cD4oQXQgTW9zY293KTwvcD4KPHA+U2VyYmlhIHZzLiBCcmF6aWwsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+KEF0IE5pemhueSBOb3Znb3JvZCwgUnVzc2lhKTwvcD4KPHA+U3dpdHplcmxhbmQgdnMuIENvc3RhIFJpY2EsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+R1JPVVAgRjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlUCUwJR0YJR0EJUHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Td2VkZW4JMQkwCTAJMQkwCTM8L3A+CjxwPk1leGljbwkxCTAJMAkxCTAJMzwvcD4KPHA+U291dGggS29yZWEJMAkwCTEJMAkxCTA8L3A+CjxwPkdlcm1hbnkJMAkwCTEJMAkxCTA8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDwvcD4KPHA+KEF0IE1vc2Nvdyk8L3A+CjxwPk1leGljbyAxLCBHZXJtYW55IDA8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDwvcD4KPHA+KEF0IE5pemhueSBOb3Znb3JvZCwgUnVzc2lhKTwvcD4KPHA+U3dlZGVuIDEsIFNvdXRoIEtvcmVhIDA8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPihBdCBSb3N0b3Ytb24tRG9uLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5Tb3V0aCBLb3JlYSB2cy4gTWV4aWNvLCAxMSBhLm0uPC9wPgo8cD4oQXQgU29jaGksIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPkdlcm1hbnkgdnMuIFN3ZWRlbiwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXksIEp1bmUgMjc8L3A+CjxwPihBdCBLYXphbiwgUnVzc2lhKTwvcD4KPHA+U291dGggS29yZWEgdnMuIEdlcm1hbnksIDEwIGEubS48L3A+CjxwPihBdCBFa2F0ZXJpbmJ1cmcsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPk1leGljbyB2cy4gU3dlZGVuLCAxMCBhLm0uPC9wPgo8cD5HUk9VUCBHPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCVQJTAlHRglHQQlQdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJlbGdpdW0JMQkwCTAJMwkwCTM8L3A+CjxwPkVuZ2xhbmQJMQkwCTAJMgkxCTM8L3A+CjxwPlR1bmlzaWEJMAkwCTEJMQkyCTA8L3A+CjxwPlBhbmFtYQkwCTAJMQkwCTMJMDwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+KEF0IFNvY2hpLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5CZWxnaXVtIDMsIFBhbmFtYSAwPC9wPgo8cD4oQXQgVm9sZ29ncmFkLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5FbmdsYW5kIDIsIFR1bmlzaWEgMTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD4oQXQgTW9zY293KTwvcD4KPHA+QmVsZ2l1bSB2cy4gVHVuaXNpYSwgOCBhLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD4oQXQgTml6aG55IE5vdmdvcm9kLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5FbmdsYW5kIHZzLiBQYW5hbWEsIDggYS5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXksIEp1bmUgMjg8L3A+CjxwPihBdCBTYXJhbnNrLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5QYW5hbWEgdnMuIFR1bmlzaWEsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+KEF0IEthbGluaWdyYWQsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPkVuZ2xhbmQgdnMuIEJlbGdpdW0sIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+R1JPVVAgSDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlUCUwJR0YJR0EJUHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5KYXBhbgkxCTAJMAkyCTEJMzwvcD4KPHA+U2VuZWdhbAkxCTAJMAkyCTEJMzwvcD4KPHA+UG9sYW5kCTAJMAkxCTEJMgkwPC9wPgo8cD5Db2xvbWJpYQkwCTAJMQkxCTIJMDwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihBdCBTYXJhbnNrLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5KYXBhbiAyLCBDb2xvbWJpYSAxPC9wPgo8cD4oQXQgTW9zY293KTwvcD4KPHA+U2VuZWdhbCAyLCBQb2xhbmQgMTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPihBdCBFa2F0ZXJpbmJ1cmcsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPkphcGFuIHZzLiBTZW5lZ2FsLCAxMSBhLm0uPC9wPgo8cD4oQXQgS2F6YW4sIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPlBvbGFuZCB2cy4gQ29sb21iaWEsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXksIEp1bmUgMjg8L3A+CjxwPihBdCBWb2xnb2dyYWQsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPkphcGFuIHZzLiBQb2xhbmQsIDEwIGEubS48L3A+CjxwPihBdCBTYW1hcmEsIFJ1c3NpYSk8L3A+CjxwPlNlbmVnYWwgdnMuIENvbG9tYmlhLCAxMCBhLm0uPC9wPgo=