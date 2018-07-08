You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IEJBTFRJTU9SRQkgT0ZGCU5ldyBZb3JrCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgQkFMVElNT1JFCSBPRkYJTmV3IFlvcmsJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBCT1NUT04JLTIxMAlUZXhhcwkrMTkwPC9wPgo8cD5hdCBUQU1QQSBCQVkJLTE4NQlEZXRyb2l0CSsxNzA8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQktMjAwCUthbnNhcyBDaXR5CSsxODA8L3A+CjxwPmF0IEhPVVNUT04JLTI0MwlPYWtsYW5kCSsyMjM8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCS0xMTIJYXQgUElUVFNCVVJHSAkrMTAyPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJLTEyNQlhdCBOWSBNRVRTCSsxMTU8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQktMTc1CWF0IE5ZIE1FVFMJKzE2MzwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlCS0xNTUJYXQgTUlBTUkJKzE0NTwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJLTI0MglhdCBTQU4gRElFR08JKzIyMjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbwktMTE5CWF0IFNBTiBGUkFOQ0lTQ08JKzEwOTwvcD4KPHA+SW50ZXJsZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgQ0xFVkVMQU5ECS0xNjYJQ2luY2lubmF0aQkrMTU2PC9wPgo8cD5VcGRhdGVkIG9kZHMgYXZhaWxhYmxlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9QcmVnYW1lLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPlByZWdhbWUuY29tPC9hPjwvcD4KPHA+VFJBTlNBQ1RJT05TPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CT1NUT04gUkVEIFNPWCAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBDIENocmlzdGlhbiBWYXpxdWV6IGFuZCBMSFAgQnJpYW4gSm9obnNvbiBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMOyBKb2huc29uIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIFRodXJzZGF5LiBSZWNhbGxlZCBSSFAgV2lsbGlhbSBDdWV2YXMgZnJvbSBQYXd0dWNrZXQgKElMKS4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIFJIUCBSeWFuIEJyYXNpZXIgZnJvbSBQYXd0dWNrZXQuIFRyYW5zZmVycmVkIFJIUCBBdXN0aW4gTWFkZG94IHRvIHRoZSA2MC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5LQU5TQVMgQ0lUWSBST1lBTFMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBSSFAgSnVzdGluIEdyaW1tLiBQbGFjZWQgUkhQIEpha3ViIEp1bmlzIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIFNlbGVjdGVkIHRoZSBjb250cmFjdCBvZiBSSFAgR2xlbm4gU3BhcmttYW4gZnJvbSBPbWFoYSAoUENMKS4gU2lnbmVkIFJIUHMgS2FpdG8gWXVraSBhbmQgRGFsbGFzIEJlZWxlciB0byBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3RzLjwvcD4KPHA+TE9TIEFOR0VMRVMgQU5HRUxTICYjODIxMjsgU2VudCBSSFAgSmltIEpvaG5zb24gdG8gSW5sYW5kIEVtcGlyZSAoQ2FsKSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+T0FLTEFORCBBVEhMRVRJQ1MgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIFBhdWwgQmxhY2tidXJuIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwsIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIFNhdHVyZGF5LiBSZWluc3RhdGVkIExIUCBCcmV0dCBBbmRlcnNvbiBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIFNlbnQgUkhQIFRyZXZvciBDYWhpbGwgdG8gTmFzaHZpbGxlIChQQ0wpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5UQU1QQSBCQVkgUkFZUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBSSFAgQ2hheiBSb2Ugb24gdGhlIDEwLWRheSBETC4gUmVjYWxsZWQgUkhQIEphaW1lIFNjaHVsdHogZnJvbSBEdXJoYW0gKElMKS48L3A+CjxwPlRFWEFTIFJBTkdFUlMgJiM4MjEyOyBBc3NpZ25lZCBSSFAgSmFzb24gQmFociB0byBEb3duIEVhc3QgKENhcm9saW5hKS4gVHJhbnNmZXJyZWQgUkhQcyBUb255IEJhcm5ldHRlIGFuZCBNYXR0IEJ1c2ggdG8gdGhlIDYwLWRheSBETC48L3A+CjxwPlRPUk9OVE8gQkxVRSBKQVlTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFJIUCBSaGluZXIgQ3J1eiBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBSZWNhbGxlZCBMSFAgVGltIE1heXphIGZyb20gQnVmZmFsbyAoSUwpLjwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DSElDQUdPIENVQlMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIEFudGhvbnkgQmFzcyBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBUaHVyc2RheS4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIFJIUCBKYW1lcyBOb3J3b29kIGZyb20gSW93YSAoUENMKS48L3A+CjxwPkxPUyBBTkdFTEVTIERPREdFUlMgJiM4MjEyOyBBc3NpZ25lZCBSSFAgRGFuaWVsIENvcmNpbm8gb3V0cmlnaHQgdG8gT2tsYWhvbWEgQ2l0eSAoUENMKS48L3A+CjxwPk1JQU1JIE1BUkxJTlMgJiM4MjEyOyBBc3NpZ25lZCBPRiBKQiBTaHVjayBvdXRyaWdodCB0byBOZXcgT3JsZWFucyAoUENMKS48L3A+CjxwPk1JTFdBVUtFRSBCUkVXRVJTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIEFhcm9uIFdpbGtlcnNvbiB0byBDb2xvcmFkbyBTcHJpbmdzIChQQ0wpLiBQbGFjZWQgQyBNYW5ueSBQaW5hIGFuZCBPRiBSeWFuIEJyYXVuIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREw7IFBpbmEgcmV0cm9hY3RpdmUgdG8gU2F0dXJkYXkuIERlc2lnbmF0ZWQgTEhQIE1pa2UgWmFndXJza2kgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuIFJlaW5zdGF0ZWQgT0YgTG9yZW56byBDYWluIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIFJIUCBDb3JiaW4gQnVybmVzIGZyb20gQ29sb3JhZG8gU3ByaW5ncy4gUmVjYWxsZWQgQyBKYWNvYiBOb3R0aW5naGFtIGFuZCBJTkYgTmF0ZSBPcmYgZnJvbSBDb2xvcmFkbyBTcHJpbmdzLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgTUVUUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBEcmV3IFNtaXRoIHRvIExhcyBWZWdhcyAoUENMKS4gUmVjYWxsZWQgUkhQIENocmlzIEZsZXhlbiBmcm9tIExhcyBWZWdhcy4gU2VudCBSSFAgTm9haCBTeW5kZXJnYWFyZCB0byBCcm9va2x5biAoTllQKSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+UEhJTEFERUxQSElBIFBISUxMSUVTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIFlhY2tzZWwgUmlvcyB0byBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IChJTCkuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBEcmV3IEFuZGVyc29uIGZyb20gTGVoaWdoIFZhbGxleS48L3A+CjxwPlBJVFRTQlVSR0ggUElSQVRFUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIEMgSmFjb2IgU3RhbGxpbmdzIHRvIEluZGlhbmFwb2xpcyAoSUwpLiBSZWluc3RhdGVkIEMgRnJhbmNpc2NvIENlcnZlbGxpIGZyb20gQWx0b29uYSAoRUwpLjwvcD4KPHA+U0FOIERJRUdPIFBBRFJFUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBLYXp1aGlzYSBNYWtpdGEgdG8gRWwgUGFzbyAoUENMKS4gUmVjYWxsZWQgUkhQIE1pZ3VlbCBEaWF6IGZyb20gU2FuIEFudG9uaW8gKFRMKS48L3A+CjxwPlNBTiBGUkFOQ0lTQ08gR0lBTlRTICYjODIxMjsgVHJhZGVkIFJIUHMgQ29keSBHZWFycmluIGFuZCBKYXNvbiBCYWhyIGFuZCBPRiBBdXN0aW4gSmFja3NvbiB0byBUZXhhcyBmb3IgYSBwbGF5ZXIgdG8gYmUgbmFtZWQgb3IgY2FzaC4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0cyBvZiBPRiBTdGV2ZW4gRHVnZ2FyIGFuZCBSSFAgUmF5IEJsYWNrIGZyb20gU2FjcmFtZW50byAoUENMKS48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEJhc2tldGJhbGwgQXNzb2NpYXRpb248L3A+CjxwPkNISUNBR08gQlVMTFMgJiM4MjEyOyBNYXRjaGVkIHRoZSBvZmZlciBzaGVldCBleHRlbmRlZCB0byBHIFphY2ggTGFWaW5lLjwvcD4KPHA+R09MREVOIFNUQVRFIFdBUlJJT1JTICYjODIxMjsgUmUtc2lnbmVkIEYgS2V2aW4gRHVyYW50LjwvcD4KPHA+T1JMQU5ETyBNQUdJQyAmIzgyMTI7IFRyYWRlZCBDIEJpc21hY2sgQml5b21ibyBhbmQgc2Vjb25kLXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2tzIGluIDIwMTkgYW5kIDIwMjAgdG8gQ2hhcmxvdHRlLCB3aG8gc2VudCBHIEp1bHlhbiBTdG9uZSB0byBDaGljYWdvIGFuZCBDIFRpbW9mZXkgTW96Z292IHRvIE9ybGFuZG8uIENoaWNhZ28gc2VudCBHIEplcmlhbiBHcmFudCB0byBPcmxhbmRvLjwvcD4KPHA+UEhPRU5JWCBTVU5TICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEcgRGV2aW4gQm9va2VyIHRvIGEgZml2ZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5GSUZBPC9wPgo8cD5TRU1JRklOQUxTPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+KEF0IFN0LiBQZXRlcnNidXJnLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5GcmFuY2UgdnMuIEJlbGdpdW0sIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+KEF0IE1vc2Nvdyk8L3A+CjxwPkVuZ2xhbmQgdnMuIENyb2F0aWEsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5USElSRCBQTEFDRTwvcD4KPHA+SnVseSAxNDwvcD4KPHA+KEF0IFN0LiBQZXRlcnNidXJnLCBSdXNzaWEpPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzIGxvc2VycywgMTAgYS5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5DSEFNUElPTlNISVA8L3A+CjxwPkp1bHkgMTU8L3A+CjxwPihBdCBNb3Njb3cpPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzIHdpbm5lcnMsIDExIGEubS48L3A+CjxwPk1MUzwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgVW5pdGVkRkMgICAJMTIJNAk0CTQwCTQyCTIzPC9wPgo8cD5OZXcgWW9ya0NpdHkgRkMgICAgCTEwCTQJNAkzNAkzNQkyNDwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMTAJNQkyCTMyCTM0CTE3PC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cwk4CTYJNgkzMAkyNAkyMzwvcD4KPHA+TmV3IEVuZ2xhbmQJNwk0CTcJMjgJMzAJMjU8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsCTgJMTEJMAkyNAkyNAkzMjwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk2CTgJNQkyMwkyOQkzNDwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTYJOQkzCTIxCTIxCTI3PC9wPgo8cD5PcmxhbmRvIENpdHkJNgkxMQkxCTE5CTI1CTQxPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIEZDCTQJMTAJNAkxNgkyOQkzNjwvcD4KPHA+RC5DLlVuaXRlZCAgICAgICAgIAkyCTcJNQkxMQkyMwkyOTwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPkZDIERhbGxhcwkxMAkzCTUJMzUJMjgJMjE8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzRkMgICAgICAJMTAJNAk0CTM0CTQxCTI4PC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eQk5CTQJNgkzMwkzNQkyNDwvcD4KPHA+UmVhbCBTYWx0IExha2UJOQk4CTIJMjkJMjcJMzQ8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kCTgJMwk1CTI5CTI2CTIyPC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJNwk3CTUJMjYJMjkJMzc8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JNwk2CTQJMjUJMzYJMjY8L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eQk3CTcJNAkyNQkzMQkyODwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIFVuaXRlZAk2CTExCTEJMTkJMjMJMzY8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJNAk5CTQJMTYJMTUJMjI8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTQJMTEJMwkxNQkyMgkzMjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJMgkxMAk2CTEyCTI5CTM3PC9wPgo8cD5OT1RFOiBUaHJlZSBwb2ludHMgZm9yIHZpY3RvcnksIG9uZSBwb2ludCBmb3IgdGllLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlciAzLCBDaGljYWdvIDI8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIEZDIDQsIE9ybGFuZG8gQ2l0eSAxPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAyLCBTYW4gSm9zZSAxPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBDaXR5IEZDIDEsIE5ldyBZb3JrIDA8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbCBhdCBOZXcgWW9yayBDaXR5IEZDLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBDaGljYWdvLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkdPTEY8L3A+CjxwPlBHQSBUT1VSPC9wPgo8cD5BIE1pbGl0YXJ5IFRyaWJ1dGUgYXQgdGhlIEdyZWVuYnJpZXIgPC9wPgo8cD4oQXQgVGhlIEdyZWVuYnJpZXIgKFRoZSBPbGQgV2hpdGUgVFBDKSwgV2hpdGUgU3VscGh1ciBTcHJpbmdzLCBXLlZhLiBQdXJzZTogJDcuMyBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA3LDI4NjsgUGFyOiA3MCk8L3A+CjxwPkZpbmFsPC9wPgo8cD5LZXZpbiBOYSwgJDEsMzE0LDAwMAk2OS02My02NS02NCYjODIxMjsyNjEJLTE5PC9wPgo8cD5LZWxseSBLcmFmdCwgJDc4OCw0MDAJNjQtNjMtNjktNzAmIzgyMTI7MjY2CS0xNDwvcD4KPHA+SmFzb24gS29rcmFrLCAkNDIzLDQwMAk2NS02NC03MS02NyYjODIxMjsyNjcJLTEzPC9wPgo8cD5CcmFuZHQgU25lZGVrZXIsICQ0MjMsNDAwCTY2LTY3LTcwLTY0JiM4MjEyOzI2NwktMTM8L3A+CjxwPkF1c3RpbiBDb29rLCAkMjQ3LDQ3MAk2Ni02Ni03MC02NiYjODIxMjsyNjgJLTEyPC9wPgo8cD5Kb2VsIERhaG1lbiwgJDI0Nyw0NzAJNjctNjUtNjctNjkmIzgyMTI7MjY4CS0xMjwvcD4KPHA+Sm9hcXVpbiBOaWVtYW5uLCAkMjQ3LDQ3MAk2My02OS03Mi02NCYjODIxMjsyNjgJLTEyPC9wPgo8cD5TYW0gU2F1bmRlcnMsICQyNDcsNDcwCTY4LTYzLTY3LTcwJiM4MjEyOzI2OAktMTI8L3A+CjxwPkhhcm9sZCBWYXJuZXIgSUlJLCAkMjQ3LDQ3MAk2Ni02NC02Ni03MiYjODIxMjsyNjgJLTEyPC9wPgo8cD5SdXNzZWxsIEhlbmxleSwgJDE5NywxMDAJNjgtNjktNjktNjMmIzgyMTI7MjY5CS0xMTwvcD4KPHA+RGF2aWQgTGluZ21lcnRoLCAkMTc1LDIwMAk2Ni02OC02OC02OCYjODIxMjsyNzAJLTEwPC9wPgo8cD5Sb2JlcnQgU3RyZWIsICQxNzUsMjAwCTY2LTY5LTcxLTY0JiM4MjEyOzI3MAktMTA8L3A+CjxwPktlZWdhbiBCcmFkbGV5LCAkMTIxLDM2Mwk2NS02OS02Ny03MCYjODIxMjsyNzEJLTk8L3A+CjxwPkFsZXggQ2Vqa2EsICQxMjEsMzYzCTY4LTY4LTY5LTY2JiM4MjEyOzI3MQktOTwvcD4KPHA+TWFja2VuemllIEh1Z2hlcywgJDEyMSwzNjMJNjktNjctNjctNjgmIzgyMTI7MjcxCS05PC9wPgo8cD5SeWFuIE1vb3JlLCAkMTIxLDM2Mwk2Ni02Ny02Ny03MSYjODIxMjsyNzEJLTk8L3A+CjxwPkpvaG4gUGV0ZXJzb24sICQxMjEsMzYzCTY4LTY5LTY4LTY2JiM4MjEyOzI3MQktOTwvcD4KPHA+Si5KLiBTcGF1biwgJDEyMSwzNjMJNjgtNjUtNjgtNzAmIzgyMTI7MjcxCS05PC9wPgo8cD5TY290dCBTdGFsbGluZ3MsICQxMjEsMzYzCTcwLTYzLTcwLTY4JiM4MjEyOzI3MQktOTwvcD4KPHA+QnViYmEgV2F0c29uLCAkMTIxLDM2Mwk2OC02Ni02NS03MiYjODIxMjsyNzEJLTk8L3A+CjxwPlJ5YW4gQXJtb3VyLCAkNzUsOTIwCTY3LTY2LTY3LTcyJiM4MjEyOzI3MgktODwvcD4KPHA+VG9ueSBGaW5hdSwgJDc1LDkyMAk2Ny02Ny02Ny03MSYjODIxMjsyNzIJLTg8L3A+CjxwPlRhbG9yIEdvb2NoLCAkNzUsOTIwCTY5LTY3LTY4LTY4JiM4MjEyOzI3MgktODwvcD4KPHA+Si5KLiBIZW5yeSwgJDc1LDkyMAk2NS03MC02OS02OCYjODIxMjsyNzIJLTg8L3A+CjxwPlhhbmRlciBTY2hhdWZmZWxlLCAkNzUsOTIwCTY2LTY2LTY1LTc1JiM4MjEyOzI3MgktODwvcD4KPHA+V2VzbGV5IEJyeWFuLCAkNTUsMTE1CTY5LTY1LTY5LTcwJiM4MjEyOzI3MwktNzwvcD4KPHA+TGFudG8gR3JpZmZpbiwgJDU1LDExNQk2OS02Ni03MC02OCYjODIxMjsyNzMJLTc8L3A+CjxwPkphbWllIExvdmVtYXJrLCAkNTUsMTE1CTY3LTY2LTY3LTczJiM4MjEyOzI3MwktNzwvcD4KPHA+T2xsaWUgU2NobmllZGVyamFucywgJDU1LDExNQk2Ni02Ni02OS03MiYjODIxMjsyNzMJLTc8L3A+CjxwPktldmluIENoYXBwZWxsLCAkNDEsNTI5CTY2LTY4LTcwLTcwJiM4MjEyOzI3NAktNjwvcD4KPHA+Q29yZXkgQ29ubmVycywgJDQxLDUyOQk2Ny02OS03MC02OCYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPkJyYW5kb24gSGFya2lucywgJDQxLDUyOQk3Mi02NS02Ni03MSYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPkRhdmlkIEhlYXJuLCAkNDEsNTI5CTY4LTY3LTY4LTcxJiM4MjEyOzI3NAktNjwvcD4KPHA+Q2hhcmxlcyBIb3dlbGwgSUlJLCAkNDEsNTI5CTY4LTY4LTY4LTcwJiM4MjEyOzI3NAktNjwvcD4KPHA+S2VpdGggTWl0Y2hlbGwsICQ0MSw1MjkJNjktNjctNzMtNjUmIzgyMTI7Mjc0CS02PC9wPgo8cD5CcmV0dCBTdGVnbWFpZXIsICQ0MSw1MjkJNjctNzAtNzAtNjcmIzgyMTI7Mjc0CS02PC9wPgo8cD5OaWNrIFdhdG5leSwgJDQxLDUyOQk2OS02NS03MS02OSYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPkJyb25zb24gQnVyZ29vbiwgJDQxLDUyOQk2Ny02OC02NS03NCYjODIxMjsyNzQJLTY8L3A+CjxwPkJsYXluZSBCYXJiZXIsICQyNyw3NDAJNjctNzAtNjktNjkmIzgyMTI7Mjc1CS01PC9wPgo8cD5UeWxlciBEdW5jYW4sICQyNyw3NDAJNjgtNjQtNzUtNjgmIzgyMTI7Mjc1CS01PC9wPgo8cD5CcmlhbiBHYXksICQyNyw3NDAJNzAtNjYtNzEtNjgmIzgyMTI7Mjc1CS01PC9wPgo8cD5BbmlyYmFuIExhaGlyaSwgJDI3LDc0MAk2Ny02MS03MS03NiYjODIxMjsyNzUJLTU8L3A+CjxwPkRlbm55IE1jQ2FydGh5LCAkMjcsNzQwCTY3LTcwLTY5LTY5JiM4MjEyOzI3NQktNTwvcD4KPHA+Qy5ULiBQYW4sICQyNyw3NDAJNzEtNjYtNjctNzEmIzgyMTI7Mjc1CS01PC9wPgo8cD5KLlQuIFBvc3RvbiwgJDI3LDc0MAk2OS02OC02NS03MyYjODIxMjsyNzUJLTU8L3A+CjxwPlJvcnkgU2FiYmF0aW5pLCAkMjcsNzQwCTY5LTY4LTcyLTY2JiM4MjEyOzI3NQktNTwvcD4KPHA+QWJyYWhhbSBBbmNlciwgJDE4LDUyNAk2Ny02OC02OS03MiYjODIxMjsyNzYJLTQ8L3A+CjxwPlJvYmVydG8gRCYjMjM3O2F6LCAkMTgsNTI0CTcwLTY3LTY4LTcxJiM4MjEyOzI3NgktNDwvcD4KPHA+SmltIEZ1cnlrLCAkMTgsNTI0CTY4LTY2LTY5LTczJiM4MjEyOzI3NgktNDwvcD4KPHA+QmlsbHkgSHVybGV5IElJSSwgJDE4LDUyNAk2Ni02Ni03MS03MyYjODIxMjsyNzYJLTQ8L3A+CjxwPlN0ZXBoYW4gSmFlZ2VyLCAkMTgsNTI0CTY2LTcwLTcwLTcwJiM4MjEyOzI3NgktNDwvcD4KPHA+Um9iIE9wcGVuaGVpbSwgJDE4LDUyNAk3MS02Ni03MC02OSYjODIxMjsyNzYJLTQ8L3A+CjxwPkpvbmF0aGFuIFJhbmRvbHBoLCAkMTgsNTI0CTY3LTY4LTczLTY4JiM4MjEyOzI3NgktNDwvcD4KPHA+V2ViYiBTaW1wc29uLCAkMTgsNTI0CTYxLTY3LTc2LTcyJiM4MjEyOzI3NgktNDwvcD4KPHA+S2V2aW4gS2lzbmVyLCAkMTYsNzkwCTY5LTY2LTcxLTcxJiM4MjEyOzI3NwktMzwvcD4KPHA+U2NvdHQgQnJvd24sICQxNiwwNjAJNzAtNjctNjgtNzMmIzgyMTI7Mjc4CS0yPC9wPgo8cD5GYWJpJiMyMjU7biBHJiMyNDM7bWV6LCAkMTYsMDYwCTY3LTY4LTczLTcwJiM4MjEyOzI3OAktMjwvcD4KPHA+QnJpYW4gSGFybWFuLCAkMTYsMDYwCTY3LTY5LTcwLTcyJiM4MjEyOzI3OAktMjwvcD4KPHA+UGV0ZXIgTWFsbmF0aSwgJDE2LDA2MAk2Ny02OS03My02OSYjODIxMjsyNzgJLTI8L3A+CjxwPlRyZXkgTXVsbGluYXgsICQxNiwwNjAJNzEtNjYtNzEtNzAmIzgyMTI7Mjc4CS0yPC9wPgo8cD5DYW1lcm9uIFBlcmN5LCAkMTYsMDYwCTY3LTY4LTcxLTcyJiM4MjEyOzI3OAktMjwvcD4KPHA+QmVuIFNpbHZlcm1hbiwgJDE2LDA2MAk2OC02OS03MC03MSYjODIxMjsyNzgJLTI8L3A+CjxwPlZpamF5IFNpbmdoLCAkMTYsMDYwCTY5LTY4LTc0LTY3JiM4MjEyOzI3OAktMjwvcD4KPHA+TmljayBUYXlsb3IsICQxNiwwNjAJNzEtNjYtNjktNzImIzgyMTI7Mjc4CS0yPC9wPgo8cD5aYWMgQmxhaXIsICQxNSwxMTEJNjgtNjktNzQtNjgmIzgyMTI7Mjc5CS0xPC9wPgo8cD5QaGlsIE1pY2tlbHNvbiwgJDE1LDExMQk2Ni02OS03MC03NCYjODIxMjsyNzkJLTE8L3A+CjxwPkpvaG5zb24gV2FnbmVyLCAkMTUsMTExCTY4LTY4LTcyLTcxJiM4MjEyOzI3OQktMTwvcD4KPHA+U3RldmUgV2hlYXRjcm9mdCwgJDE1LDExMQk2Ni02Ny03MC03NiYjODIxMjsyNzkJLTE8L3A+CjxwPkNoYWQgQ2FtcGJlbGwsICQxNCw0NTQJNjUtNjktNzItNzQmIzgyMTI7MjgwCUU8L3A+CjxwPlRvbSBIb2dlLCAkMTQsNDU0CTY2LTY3LTcyLTc1JiM4MjEyOzI4MAlFPC9wPgo8cD5TdGV2ZSBNYXJpbm8sICQxNCw0NTQJNjctNjgtNzMtNzImIzgyMTI7MjgwCUU8L3A+CjxwPldpbGxpYW0gTWNHaXJ0LCAkMTQsNDU0CTY5LTY2LTc1LTcwJiM4MjEyOzI4MAlFPC9wPgo8cD5SaWNoeSBXZXJlbnNraSwgJDE0LDQ1NAk3MS02NS02OS03NSYjODIxMjsyODAJRTwvcD4KPHA+V2hlZSBLaW0sICQxMyw4NzAJNjItNjgtNzYtNzUmIzgyMTI7MjgxCSsxPC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgTWNOZWlsbCwgJDEzLDg3MAk3MS02NC03MC03NiYjODIxMjsyODEJKzE8L3A+CjxwPlNjb3R0IFBpZXJjeSwgJDEzLDg3MAk3MC02Ny03My03MSYjODIxMjsyODEJKzE8L3A+CjxwPlR5LlZhbiBBc3dlZ2VuLCAkMTMsNTc4CTY4LTY4LTcyLTc2JiM4MjEyOzI4NAkrNDwvcD4KPHA+TFBHQSBUT1VSPC9wPgo8cD5UaG9ybmJlcnJ5IENyZWVrIENsYXNzaWMgPC9wPgo8cD4oQXQgVGhvcm5iZXJyeSBDcmVlayBhdCBPbmVpZGEsIE9uZWlkYSwgV2lzLiBQdXJzZTogJDIgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNiw2NDY7IFBhcjogNzIpPC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+U2VpIFlvdW5nIEtpbSwgJDMwMCwwMDAJNjMtNjUtNjQtNjUmIzgyMTI7MjU3CS0zMTwvcD4KPHA+Q2FybG90YSBDaWdhbmRhLCAkMTgyLDUzOAk2NS03MC02Ny02NCYjODIxMjsyNjYJLTIyPC9wPgo8cD5Bbm5hIE5vcmRxdmlzdCwgJDEwNSw3NjgJNjctNjctNjctNjcmIzgyMTI7MjY4CS0yMDwvcD4KPHA+RW1tYSBUYWxsZXksICQxMDUsNzY4CTY1LTY4LTY4LTY3JiM4MjEyOzI2OAktMjA8L3A+CjxwPkFteSBZYW5nLCAkMTA1LDc2OAk2Ny02Ni02Ny02OCYjODIxMjsyNjgJLTIwPC9wPgo8cD5Ccm9udGUgTGF3LCAkNjcsNDU4CTY3LTY4LTY4LTY3JiM4MjEyOzI3MAktMTg8L3A+CjxwPlBlaXl1biBDaGllbiwgJDQwLDg2Mgk2NS03NS02Ny02NCYjODIxMjsyNzEJLTE3PC9wPgo8cD5NYXJpYSBUb3JyZXMsICQ0MCw4NjIJNjctNjktNjktNjYmIzgyMTI7MjcxCS0xNzwvcD4KPHA+R2VvcmdpYSBIYWxsLCAkNDAsODYyCTY2LTY5LTcwLTY2JiM4MjEyOzI3MQktMTc8L3A+CjxwPkRhbmkgSG9sbXF2aXN0LCAkNDAsODYyCTY2LTY5LTcwLTY2JiM4MjEyOzI3MQktMTc8L3A+CjxwPkppbiBZb3VuZyBLbywgJDQwLDg2Mgk2OC02Ny02OS02NyYjODIxMjsyNzEJLTE3PC9wPgo8cD5DaGVsbGEgQ2hvaSwgJDQwLDg2Mgk2OC02Ni02OS02OCYjODIxMjsyNzEJLTE3PC9wPgo8cD5Ccml0dGFueSBNYXJjaGFuZCwgJDQwLDg2Mgk2NC03Mi02Ni02OSYjODIxMjsyNzEJLTE3PC9wPgo8cD5Kb2RpIEV3YXJ0IFNoYWRvZmYsICQ0MCw4NjIJNjYtNjktNjctNjkmIzgyMTI7MjcxCS0xNzwvcD4KPHA+TWFyaWFoIFN0YWNraG91c2UsICQyNiwxODQJNjYtNjctNzEtNjgmIzgyMTI7MjcyCS0xNjwvcD4KPHA+Ti5Lb2Vyc3R6IE1hZHNlbiwgJDI2LDE4NAk3Mi02OC02My02OSYjODIxMjsyNzIJLTE2PC9wPgo8cD5Bcml5YSBKdXRhbnVnYXJuLCAkMjYsMTg0CTY2LTY5LTY4LTY5JiM4MjEyOzI3MgktMTY8L3A+CjxwPlNhbmRyYSBHYWwsICQyNiwxODQJNjUtNzAtNjgtNjkmIzgyMTI7MjcyCS0xNjwvcD4KPHA+SW4gR2VlIENodW4sICQyNiwxODQJNjctNjYtNzAtNjkmIzgyMTI7MjcyCS0xNjwvcD4KPHA+Qi4gTmlwaGF0c29waG9uLCAkMjIsMTg2CTY5LTcxLTY4LTY1JiM4MjEyOzI3MwktMTU8L3A+CjxwPkdpdWxpYSBNb2xpbmFybywgJDIyLDE4Ngk2OC03MC02Ny02OCYjODIxMjsyNzMJLTE1PC9wPgo8cD5LYXRoZXJpbmUgS2lyaywgJDIyLDE4Ngk2Mi03MS02OS03MSYjODIxMjsyNzMJLTE1PC9wPgo8cD5BdXN0aW4gRXJuc3QsICQxOCw3NTUJNjUtNzEtNzEtNjcmIzgyMTI7Mjc0CS0xNDwvcD4KPHA+Qi5NLiBIZW5kZXJzb24sICQxOCw3NTUJNjUtNzUtNjYtNjgmIzgyMTI7Mjc0CS0xNDwvcD4KPHA+TWluamVlIExlZSwgJDE4LDc1NQk2OC02OS02OS02OCYjODIxMjsyNzQJLTE0PC9wPgo8cD5MaW5keSBEdW5jYW4sICQxOCw3NTUJNjctNzAtNjktNjgmIzgyMTI7Mjc0CS0xNDwvcD4KPHA+WXUgTGl1LCAkMTgsNzU1CTY5LTYzLTcwLTcyJiM4MjEyOzI3NAktMTQ8L3A+CjxwPkx5ZGlhIEtvLCAkMTgsNzU1CTY5LTY2LTY2LTczJiM4MjEyOzI3NAktMTQ8L3A+CjxwPkNoYXJsZXkgSHVsbCwgJDE0LDc5MQk3MS02Ny03MC02NyYjODIxMjsyNzUJLTEzPC9wPgo8cD5Ccml0dGFueSBMYW5nLCAkMTQsNzkxCTY4LTY5LTcxLTY3JiM4MjEyOzI3NQktMTM8L3A+CjxwPkFteSBPbHNvbiwgJDE0LDc5MQk2OS02OC03MC02OCYjODIxMjsyNzUJLTEzPC9wPgo8cD5OYXNhIEhhdGFva2EsICQxNCw3OTEJNjktNjgtNjctNzEmIzgyMTI7Mjc1CS0xMzwvcD4KPHA+Q2VsaW5lIEJvdXRpZXIsICQxNCw3OTEJNjktNzEtNjMtNzImIzgyMTI7Mjc1CS0xMzwvcD4KPHA+TWkgSnVuZyBIdXIsICQxNCw3OTEJNjktNjYtNjgtNzImIzgyMTI7Mjc1CS0xMzwvcD4KPHA+SHlvIEpvbyBLaW0sICQxMCw0OTQJNzItNjgtNjktNjcmIzgyMTI7Mjc2CS0xMjwvcD4KPHA+RW1pbHkgUGVkZXJzZW4sICQxMCw0OTQJNzAtNjktNzAtNjcmIzgyMTI7Mjc2CS0xMjwvcD4KPHA+TW9yaXlhIEp1dGFudWdhcm4sICQxMCw0OTQJNjktNjktNzAtNjgmIzgyMTI7Mjc2CS0xMjwvcD4KPHA+SGVlIFlvdW5nIFBhcmssICQxMCw0OTQJNzAtNjgtNjktNjkmIzgyMTI7Mjc2CS0xMjwvcD4KPHA+QnJpdHRhbnkgQWx0b21hcmUsICQxMCw0OTQJNjgtNjYtNzMtNjkmIzgyMTI7Mjc2CS0xMjwvcD4KPHA+U29waGlhIFBvcG92LCAkMTAsNDk0CTcxLTY3LTY4LTcwJiM4MjEyOzI3NgktMTI8L3A+CjxwPkplbm55IFNoaW4sICQxMCw0OTQJNjgtNzAtNjgtNzAmIzgyMTI7Mjc2CS0xMjwvcD4KPHA+SmFuZSBQYXJrLCAkMTAsNDk0CTY5LTY5LTY3LTcxJiM4MjEyOzI3NgktMTI8L3A+CjxwPkFkaXRpIEFzaG9rLCAkMTAsNDk0CTY5LTY3LTY5LTcxJiM4MjEyOzI3NgktMTI8L3A+CjxwPk1vIE1hcnRpbiwgJDEwLDQ5NAk2Ny02OC02OS03MiYjODIxMjsyNzYJLTEyPC9wPgo8cD5SeWFubiBPJiM4MjE3O1Rvb2xlLCAkMTAsNDk0CTcwLTY2LTY3LTczJiM4MjEyOzI3NgktMTI8L3A+CjxwPkplbm5pZmVyIFNvbmcsICQ4LDE5NQk2Ni03Mi02OS03MCYjODIxMjsyNzcJLTExPC9wPgo8cD5XZWktTGluZyBIc3UsICQ2LDg2Mgk2OC03Mi03MS02NyYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5MYXVyZW4gS2ltLCAkNiw4NjIJNzEtNjgtNzItNjcmIzgyMTI7Mjc4CS0xMDwvcD4KPHA+TWFyaWFqbyBVcmliZSwgJDYsODYyCTcxLTY5LTcwLTY4JiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPkdhYnkgTG9wZXosICQ2LDg2Mgk2OC03MC03Mi02OCYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5NZWwgUmVpZCwgJDYsODYyCTY5LTY3LTc0LTY4JiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPkF5YWtvIFVlaGFyYSwgJDYsODYyCTY1LTczLTcxLTY5JiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPkNocmlzdGluYSBLaW0sICQ2LDg2Mgk2Ni03MS02OS03MiYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5LaW0gS2F1Zm1hbiwgJDYsODYyCTY5LTY5LTY3LTczJiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPkNhdHJpb25hIE1hdHRoZXcsICQ2LDg2Mgk2OC02OS02OC03MyYjODIxMjsyNzgJLTEwPC9wPgo8cD5MYWV0aXRpYSBCZWNrLCAkNSwzMTQJNjgtNzItNzEtNjgmIzgyMTI7Mjc5CS05PC9wPgo8cD5QZXJyaW5lIERlbGFjb3VyLCAkNSwzMTQJNjctNzAtNzEtNzEmIzgyMTI7Mjc5CS05PC9wPgo8cD5TLlNhbnR3aXd0dGhhbnBobmcsICQ1LDMxNAk2Ny03MC03MC03MiYjODIxMjsyNzkJLTk8L3A+CjxwPldpY2hhbmVlIE1lZWNoYWksICQ1LDMxNAk2Ni03MS03MC03MiYjODIxMjsyNzkJLTk8L3A+CjxwPkJyaWFubmEgRG8sICQ1LDMxNAk2OC02OS02OC03NCYjODIxMjsyNzkJLTk8L3A+CjxwPlRpZmZhbnkgSm9oLCAkNSwzMTQJNjktNjktNjYtNzUmIzgyMTI7Mjc5CS05PC9wPgo8cD5BemFoYXJhIE11bm96LCAkNCw0OTcJNjYtNzQtNzMtNjcmIzgyMTI7MjgwCS04PC9wPgo8cD5Bbm5pZSBQYXJrLCAkNCw0OTcJNjgtNzEtNzQtNjcmIzgyMTI7MjgwCS04PC9wPgo8cD5MZWUtQW5uZSBQYWNlLCAkNCw0OTcJNjgtNzEtNzEtNzAmIzgyMTI7MjgwCS04PC9wPgo8cD5NaXJpbSBMZWUsICQ0LDQ5Nwk2OS02OS03Mi03MCYjODIxMjsyODAJLTg8L3A+CjxwPlBvcm5hbm9uZyBQaGF0bHVtLCAkNCw0OTcJNjktNzAtNzAtNzEmIzgyMTI7MjgwCS04PC9wPgo8cD5NZWdhbiBLaGFuZywgJDQsNDk3CTY0LTcyLTcxLTczJiM4MjEyOzI4MAktODwvcD4KPHA+VC5TdXdhbm5hcHVyYSwgJDQsNDk3CTY5LTY3LTY4LTc2JiM4MjEyOzI4MAktODwvcD4KPHA+Q2FtaWxsYSBMZW5uYXJ0aCwgJDQsMDE1CTY4LTcwLTczLTcwJiM4MjEyOzI4MQktNzwvcD4KPHA+RG9yaSBDYXJ0ZXIsICQ0LDAxNQk3MS02OC03MS03MSYjODIxMjsyODEJLTc8L3A+CjxwPk5pY29sZSBCcm9jaCBMYXJzZW4sICQ0LDAxNQk2OC02OS03Mi03MiYjODIxMjsyODEJLTc8L3A+CjxwPkVVUk9QRUFOIFRPVVI8L3A+CjxwPklyaXNoIE9wZW4gPC9wPgo8cD4oQXQgQmFsbHlsaWZmaW4gR0MsIERvbmVnYWwsIElyZWxhbmQuIFB1cnNlOiAkNyBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA3LDQ2MjsgUGFyOiA3Mik8L3A+CjxwPkZpbmFsPC9wPgo8cD5Lbm94IHdvbiBvbiBmaXJzdCBwbGF5b2ZmIGhvbGU8L3A+CjxwPlJ1c3NlbGwgS25veCwgU2NvdGxhbmQJNzEtNjktNjgtNjYmIzgyMTI7Mjc0PC9wPgo8cD5SeWFuIEZveCwgTmV3IFplYWxhbmQJNjctNjktNzAtNjgmIzgyMTI7Mjc0PC9wPgo8cD5Kb3JnZSBDYW1waWxsbywgU3BhaW4JNzAtNzEtNjktNjUmIzgyMTI7Mjc1PC9wPgo8cD5Kb24gUmFobSwgU3BhaW4JNzQtNjktNjctNjYmIzgyMTI7Mjc2PC9wPgo8cD5FcmlrIFZhbiBSb295ZW4sIFNvdXRoIEFmcmljYQk3MS02NS02Ni03NCYjODIxMjsyNzY8L3A+CjxwPlRob3Jiam9ybiBPbGVzZW4sIERlbm1hcmsJNzItNjktNzAtNjgmIzgyMTI7Mjc5PC9wPgo8cD5aYW5kZXIgTG9tYmFyZCwgU291dGggQWZyaWNhCTcwLTY4LTcyLTY5JiM4MjEyOzI3OTwvcD4KPHA+QW5keSBTdWxsaXZhbiwgRW5nbGFuZAk3My03Mi02NS02OSYjODIxMjsyNzk8L3A+CjxwPkRhbm55IFdpbGxldHQsIEVuZ2xhbmQJNjgtNzAtNjktNzImIzgyMTI7Mjc5PC9wPgo8cD5NYXR0aGlldSBQYXZvbiwgRnJhbmNlCTY4LTY4LTczLTcxJiM4MjEyOzI4MDwvcD4KPHA+UmFwaGFlbCBKYWNxdWVsaW4sIEZyYW5jZQk3MS03MC02OC03MSYjODIxMjsyODA8L3A+CjxwPlBldGVyIFVpaGxlaW4sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMJNzAtNzAtNzAtNzEmIzgyMTI7MjgxPC9wPgo8cD5Kb2FraW0gTGFnZXJncmVuLCBTd2VkZW4JNjktNjgtNjktNzUmIzgyMTI7MjgxPC9wPgo8cD5DaHJpcyBXb29kLCBFbmdsYW5kCTcwLTcxLTc0LTY3JiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+QXNobGV5IENoZXN0ZXJzLCBFbmdsYW5kCTY4LTczLTczLTY4JiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+WXVzYWt1IE1peWF6YXRvLCBKYXBhbgk2OS03Mi03Mi02OSYjODIxMjsyODI8L3A+CjxwPkFsZXhhbmRlciBCam9yaywgU3dlZGVuCTY5LTczLTcxLTY5JiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+RHlsYW4gRnJpdHRlbGxpLCBTb3V0aCBBZnJpY2EJNjktNzQtNjgtNzEmIzgyMTI7MjgyPC9wPgo8cD5OaWNvbGFzIENvbHNhZXJ0cywgQmVsZ2l1bQk3Mi03MC03Mi02OSYjODIxMjsyODM8L3A+CjxwPkNocmlzdGlhYW4gQmV6dWlkZW5ob3V0LCBTLkFmcmljYQk3Mi02OC03My03MCYjODIxMjsyODM8L3A+CjxwPk1pa2tvIElsb25lbiwgRmlubGFuZAk3MC03Mi03MS03MCYjODIxMjsyODM8L3A+CjxwPkFkcmllbiBTYWRkaWVyLCBGcmFuY2UJNjgtNzYtNjktNzAmIzgyMTI7MjgzPC9wPgo8cD5MZWUgV2VzdHdvb2QsIEVuZ2xhbmQJNjgtNzEtNzAtNzQmIzgyMTI7MjgzPC9wPgo8cD5BbHNvPC9wPgo8cD5KdWxpYW4gU3VyaSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcwk3Ni02Ny03Mi03MCYjODIxMjsyODU8L3A+CjxwPlJvcnkgTWNJbHJveSwgU2NvdGxhbmQJNzAtNzMtNzItNzEmIzgyMTI7Mjg2PC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+TUlOT1IgTEVBR1VFPC9wPgo8cD5JbnRlcm5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSAoQUFBKTwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IChQaGlsbGllcykJNTIJMzYJLjU5MQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XQiAoWWFua2VlcykJNDYJNDEJLjUyOQk1JiMxODk7PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIChCbHVlIEpheXMpCTQwCTQyCS40ODgJOTwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIChUd2lucykJNDEJNDQJLjQ4Mgk5JiMxODk7PC9wPgo8cD5QYXd0dWNrZXQgKFJlZCBTb3gpCTQxCTQ2CS40NzEJMTAmIzE4OTs8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIChOYXRpb25hbHMpCTM3CTUxCS40MjAJMTU8L3A+CjxwPlNvdXRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+RHVyaGFtIChSYXlzKQk1MQkzNwkuNTgwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgKE9yaW9sZXMpCTQ2CTQxCS41MjkJNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIChXaGl0ZSBTb3gpCTQwCTQ5CS40NDkJMTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkd3aW5uZXR0IChCcmF2ZXMpCTM4CTUxCS40MjcJMTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJNDkJMzkJLjU1NwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgKFBpcmF0ZXMpCTQ4CTM5CS41NTIJJiMxODk7PC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cyAoSW5kaWFucykJNDUJNDMJLjUxMQk0PC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIChSZWRzKQkzNQk1MAkuNDEyCTEyJiMxODk7PC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCA1LCBDaGFybG90dGUgNDwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgMywgQnVmZmFsbyAwPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgNSwgQ29sdW1idXMgNDwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSA3LCBSb2NoZXN0ZXIgNiAoMTApPC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgMywgUGF3dHVja2V0IDI8L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgNiwgVG9sZWRvIDE8L3A+CjxwPkR1cmhhbSA3LCBOb3Jmb2xrIDQ8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+Tm8gZ2FtZXMgc2NoZWR1bGVkPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIExlYWd1ZSAoQUEpPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSAoSmF5cykJNDkJMzgJLjU2MwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UcmVudG9uIChZYW5rZWVzKQk0OQkzOQkuNTU3CSYjMTg5OzwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiAoTWV0cykJNDMJNDQJLjQ5NAk2PC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCAoUm9ja2llcykJNDMJNDQJLjQ5NAk2PC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIChQaGlsbGllcykJNDEJNDcJLjQ2Ngk4JiMxODk7PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAoUmVkIFNveCkJMzQJNTMJLjM5MQkxNTwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPkFrcm9uIChJbmRpYW5zKQk1MQkzOAkuNTczCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgKFBpcmF0ZXMpCTQ1CTM5CS41MzYJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyAoTmF0aW9uYWxzKQk0Ngk0MwkuNTE3CTU8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIChHaWFudHMpCTQzCTQ0CS40OTQJNzwvcD4KPHA+RXJpZSAoVGlnZXJzKQk0MQk0NgkuNDcxCTk8L3A+CjxwPkJvd2llIChPcmlvbGVzKQkzOQk0OQkuNDQzCTExJiMxODk7PC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCAyLCBBa3JvbiAxPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCA0LCBQb3J0bGFuZCAxPC9wPgo8cD5Cb3dpZSA4LCBIYXJyaXNidXJnIDQ8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgMTQsIFJlYWRpbmcgMjwvcD4KPHA+QWx0b29uYSAzLCBUcmVudG9uIDI8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gOCwgRXJpZSA2PC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+Tm8gZ2FtZXMgc2NoZWR1bGVkPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZDwvcD4KPHA+Qm94IFNjb3JlPC9wPgo8cD5GTFlJTkcgU1FVSVJSRUxTIDIsIFJVQkJFUkRVQ0tTIDE8L3A+CjxwPkFrcm9uCWFiCXIJaAliaQlSaWNobW9uZAlhYglyCWgJYmk8L3A+CjxwPkNhbGljYSBjZgk0CTAJMAkwCVJvZHJpZ3VleiByZiAJNAkwCTAJMDwvcD4KPHA+TWF0aGlhcyAyYgk0CTAJMAkwCUhpbmpvc2EgZGgJNAkxCTEJMDwvcD4KPHA+U2V2ZXIgZGgJNAkwCTIJMAlIb3dhcmQgc3MJMwkwCTEJMDwvcD4KPHA+QnJhZGxleSAxYgk0CTEJMQkxCURhdmlzIGxmCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPk1hcmFiZWxsIHJmCTQJMAkwCTAJTGlwa2EgcHItY2YJMAkwCTAJMDwvcD4KPHA+Q2FzdHJvIHNzCTIJMAkwCTAJR2FyY2lhIDFiCTMJMQkxCTI8L3A+CjxwPktyaWVnZXIgbGYJMwkwCTEJMAlHaW5kbCBjZi1sZgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5TYWx0ZXJzIGMJMwkwCTAJMAlBcmVuYWRvIDNiIAkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5IYWdnZXJ0eSAzYgkzCTAJMAkwCUFybm9sZCBjCTMJMAkwCTA8L3A+CjxwPkNhdGlsbG8gMmIJMgkwCTEJMDwvcD4KPHA+VG90YWxzCTMxCTEJNAkxCVRvdGFscwkyOAkyCTQJMjwvcD4KPHA+QWtyb24JMDAwCTAxMAkwMDAJJiM4MjEyOwkxCTQJMDwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQJMDAwCTEwMAkwMVgJJiM4MjEyOwkyCTQJMTwvcD4KPHA+RSYjODIxMjtHYXJjaWEgKDMpLiBMT0ImIzgyMTI7QWtyb24gNDsgUmljaG1vbmQgNy4gMkImIzgyMTI7Q2FzdGlsbG8gKDgpLiBIUiYjODIxMjtCcmFkbGV5ICgxNyk7IEdhcmNpYSAoOCkuIDwvcD4KPHA+QWtyb24JaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5NY0tlbnppZQk2CTIJMQkxCTIJNjwvcD4KPHA+TG92ZWdyb3ZlCTEJMAkwCTAJMQkyPC9wPgo8cD5Bbmd1bGEgTCwgMS0zCSYjODUzMjsJMgkxCTEJMQkwPC9wPgo8cD5NaWxicmF0aAkmIzg1MzE7CTAJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQJaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5Kb2huc29uIAk1CTIJMQkxCTAJNDwvcD4KPHA+QW5kZXJzb24gVywgNi01CTMJMQkwCTAJMQkyPC9wPgo8cD5Xb2xmZiBTLCAxCTEJMQkwCTAJMAkxPC9wPgo8cD5IQlAmIzgyMTI7R2FyY2lhIChieSBBbmd1bG8pLjwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjtIUDogVG9tIFdlc3QuIDFCOiBNaWtlIFJhaW5zLiAzQjogSmFjb2IgTWV0ei48L3A+CjxwPlQmIzgyMTI7MjozMC4gQXR0JiM4MjEyOzQsNjYyLjwvcD4KPHA+QVVUTyBSQUNJTkc8L3A+CjxwPklORFlDQVI8L3A+CjxwPklvd2EgQ29ybiAzMDA8L3A+CjxwPihBdCBJb3dhIFNwZWVkd2F5LCBOZXd0b24sIElvd2EuIExhcCBsZW5ndGg6IDAuODk0IG1pbGVzKTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+KFN0YXJ0IHBvc2l0aW9uIGluIHBhcmVudGhlc2VzKTwvcD4KPHA+MS4gKDExKSBKYW1lcyBIaW5jaGNsaWZmZSwgRGFsbGFyYS1Ib25kYSwgMzAwIGxhcHMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjIuICgxOCkgUy5QaWdvdCwgRGFsLi1DaGV2LiwgMzAwIGxhcHMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjMuICgxMCkgVC5TYXRvLCBEYWxsYXJhLUhvbmRhLCAzMDAgbGFwcywgUnVubmluZzwvcD4KPHA+NC4gKDIpIEouTmV3Z2FyZGVuLCBEYWwuLUNoZXYuLCAzMDAgbGFwcywgUnVubmluZzwvcD4KPHA+NS4gKDcpIFJvYmVydCBXaWNrZW5zLCBEYWwuLUhvbi4sIDMwMCBsYXBzLCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD42LiAoMSkgV2lsbCBQb3dlciwgRGFsbGFyYS1DaGV2LiwgMjk5IGxhcHMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjcuICgxMikgRy5SYWhhbCwgRGFsLi1Ib24uLCAyOTkgbGFwcywgUnVubmluZzwvcD4KPHA+OC4gKDQpIFMuUGFnZW5hdWQsIERhbC4tQ2hldi4sIDI5OSBsYXBzLCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD45LiAoNSkgQS5Sb3NzaSwgRGFsbGFyYS1Ib25kYSwgMjk4IGxhcHMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjEwLiAoOSkgRWQgQ2FycGVudGVyLCBEYWwuLUNoZXYuLCAyOTggbGFwcywgUnVubmluZzwvcD4KPHA+MTEuICgxNSkgUy5Cb3VyZGFpcywgRGFsLi1Ib25kYSwgMjk3IGxhcHMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjEyLiAoNikgU2NvdHQgRGl4b24sIERhbC4tSG9uLiwgMjk2IGxhcHMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjEzLiAoOCkgRWQgSm9uZXMsIERhbGxhcmEtSG9uZGEsIDI5NSBsYXBzLCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD4xNC4gKDE3KSBDLktpbWJhbGwsIERhbC4tQ2hldi4sIDI5NSBsYXBzLCBSdW5uaW5nPC9wPgo8cD4xNS4gKDIxKSBNYXggQ2hpbHRvbiwgRGFsLi1DaGV2LiwgMjk0IGxhcHMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjE2LiAoMTkpIE0uQW5kcmV0dGksIERhbC4tSG9uLiwyOTMgbGFwcywgUnVubmluZzwvcD4KPHA+MTcuICgxMykgVC5LYW5hYW4sIERhbC4tQ2hldi4sMjkyIGxhcHMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjE4LiAoMjApIFouQ2xhLkRlTWVsbywgRGFsLi1Ib24uLDI5MSBsYXBzLFJ1bi48L3A+CjxwPjE5LiAoMykgUi5IdW50ZXItUmVheSwgRGFsLi1Ib24uLCAyODMgbGFwcywgTWVjaC48L3A+CjxwPjIwLiAoMTQpIFphY2ggVmVhY2gsIERhbC4tSG9uLiwgMjc5IGxhcHMsIFJ1bm5pbmc8L3A+CjxwPjIxLiAoMTYpIEcuQ2hhdmVzLCBEYWwuLUNoZXZyb2xldCwgOTkgbGFwcywgSGFuZC48L3A+CjxwPjIyLiAoMjIpIE0uTGVpc3QsIERhbGxhcmEtQ2hldnJvbGV0LCA0MCBsYXBzLCBNZWNoLjwvcD4KPHA+UmFjZSBTdGF0aXN0aWNzPC9wPgo8cD5BdmVyYWdlIFNwZWVkIG9mIFJhY2UgV2lubmVyOiAxNDkuNjM2IG1waC4gVGltZSBvZiBSYWNlOiAwMTo0NzozMi40NjY2LiBNYXJnaW4gb2YgVmljdG9yeTogdW5kZXIgY2F1dGlvbi4gQ2F1dGlvbnM6IDIgZm9yIDE3IGxhcHMuIExlYWQgQ2hhbmdlczogNCBhbW9uZyA0IGRyaXZlcnMuPC9wPgo8cD5MYXAgTGVhZGVyczogUG93ZXIgMS0yMywgTmV3Z2FyZGVuIDI0LTIyMywgU2F0byAyMjQtMjI2LCBOZXdnYXJkZW4gMjI3LTI1NSwgSGluY2hjbGlmZmUgMjU2LTMwMC48L3A+CjxwPk5IUkE8L3A+CjxwPk5ldyBFbmdsYW5kIE5hdGlvbmFscyA8L3A+CjxwPihBdCBOZXcgRW5nbGFuZCBEcmFnd2F5LCBFcHBpbmcsIE4uSC4pPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Ub3AgRnVlbCAmIzgyMTI7IFN0ZXZlIFRvcnJlbmNlLCAzLjkwOSBzZWNvbmRzLCAzMjAuNzQgbXBoLCBkZWYuIEFudHJvbiBCcm93biwgMy45NDggc2Vjb25kcywgMzE1LjEyIG1waC48L3A+CjxwPkZ1bm55IENhciAmIzgyMTI7IE1hdHQgSGFnYW4sIERvZGdlIENoYXJnZXIsIDQuMTU2LCAyOTIuMDEsIGRlZi4gVGltIFdpbGtlcnNvbiwgRm9yZCBNdXN0YW5nLCA0LjE4MSwgMjg3LjM1LjwvcD4KPHA+UHJvIFN0b2NrICYjODIxMjsgQ2hyaXMgTWNHYWhhLCBDaGV2eSBDYW1hcm8sIDYuNTcwLCAyMTEuMTAsIGRlZi4gRXJpY2EgRW5kZXJzLCBDYW1hcm8sIGZvdWwtcmVkIGxpZ2h0LjwvcD4KPHA+U3VwZXIgU3RvY2sgJiM4MjEyOyBBbnRob255IEJvbmdpb3Zhbm5pLCBGb3JkIE11c3RhbmcsIDguNDYxLCAxNTguMjQsIGRlZi4gVG9tIEJvdWNoZXIsIFBvbnRpYWMgRmlyZWJpcmQsIDkuNTcxLCAxMzguMTkuPC9wPgo8cD5TdG9jayBFbGltaW5hdG9yICYjODIxMjsgUmFuZGkgTHluIFNoaXBwLCBQb250aWFjIEZpcmViaXJkLCAxMC41NDgsIDExOS4xMiwgZGVmLiBIb3dpZSBTbWl0aCwgQ2hldnkgTWFsaWJ1LCAxMS45MzgsIDEwNi44MS48L3A+CjxwPlN1cGVyIENvbXAgJiM4MjEyOyBNaWtlIFJvYmlsb3R0bywgRHJhZ3N0ZXIsIDguOTM1LCAxNzIuNzgsIGRlZi4gVGltbXkgTWFya29nbHUsIERyYWdzdGVyLCA4LjkwMiwgMTgyLjk3LjwvcD4KPHA+U3VwZXIgR2FzICYjODIxMjsgS2VuIEJvd2VycywgQ2hldnkgQ29ydmV0dGUsIDkuOTE5LCAxNjIuNDksIGRlZi4gSnVzdGluIExvcGVzLCBDaGV2eSBOb3ZhLCA5Ljk0MywgMTY2LjA5LjwvcD4KPHA+U3VwZXIgU3RyZWV0ICYjODIxMjsgUGV0ZXIgTWFkdXJpLCBDaGV2eSBTLTEwLCAxMC45MDcsIDE0Mi4zOSwgZGVmLiBCcmlhbiBTYXd5ZXIsIENoZXZ5IENhbWFybywgMTAuODgxLCAxNDMuMjkuPC9wPgo8cD5Ub3AgRHJhZ3N0ZXIgJiM4MjEyOyBEZWJvcmFoIERpR2Vub3ZhLCBEcmFnc3RlciwgNi44MDIsIDE5NC42MCwgZGVmLiBSZWJlY2NhIE1pbGxlciwgRHJhZ3N0ZXIsIDYuODQ0LCAxOTMuOTkuPC9wPgo8cD5Ub3AgRnVlbCBIYXJsZXkgJiM4MjEyOyBEb3VnIFZhbmNpbCwgV2Vla2VuZCwgNi4yODMsIDIyMi40NCwgZGVmLiBKYXkgVHVybmVyLCBEaXhpZSwgNi40ODcsIDE5MS41Ny48L3A+CjxwPkZPUk1VTEEgT05FPC9wPgo8cD5Ccml0aXNoIEdyYW5kIFByaXggPC9wPgo8cD4oQXQgU2lsdmVyc3RvbmUgQ2lyY3VpdCwgU2lsdmVyc3RvbmUsIEVuZ2xhbmQuIExhcCBsZW5ndGg6IDMuNjYgbWlsZXMpPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD4xLiBTZWJhc3RpYW4gVmV0dGVsLCBHZXJtYW55LCBGZXJyYXJpLCA1MiBsYXBzLCAxOjI3OjI5Ljc4NCwgMjUgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+Mi4gTC5IYW1pbHRvbiwgQnJpdC4sIE1lcmMuLCA1MiwgKzIuMjY0IGJlaGluZCwgMTguPC9wPgo8cD4zLiBLLlJhaWtrb25lbiwgRmlubGFuZCwgRmVycmFyaSwgNTIsICszLjY1MiwgMTUuPC9wPgo8cD40LiBWYWx0dGVyaSBCb3R0YXMsIEZpbi4sIE1lcmNlZGVzLCA1MiwgKzguODgzLCAxMi48L3A+CjxwPjUuIEQuUmljY2lhcmRvLCBBdXN0cmFsaWEsIFJlZCBCdWxsLCA1MiwgKzkuNTAwLCAxMC48L3A+CjxwPjYuIE4uSHVsa2VuYmVyZywgR2VybWFueSwgUmVuLiwgNTIsICsyOC4yMjAsIDguPC9wPgo8cD43LiBFLk9jb24sIEZyYS4sIEZvcmNlIEluZGlhIE1lcmMuLCA1MiwgKzI5LjkzMCwgNi48L3A+CjxwPjguIEYuQWxvbnNvLCBTcGFpbiwgTWNMLlJlbi4sIDUyLCArMzEuMTE1LCA0LjwvcD4KPHA+OS4gSy5NYWdudXNzZW4sIERlbi4sIEhhYXMgRmVyLiwgNTIsICszMy4xODgsIDIuPC9wPgo8cD4xMC4gUC5HYXNseSwgRnJhLiwgUy5ULlJvc3NvIEhvbi4sIDUyLCArMzQuMTI5LCAxLjwvcD4KPHA+MTEuIFNlcmdpbyBQZXJleiwgTWV4LiwgRi5JbmRpYSBNZXIuLCA1MiwgKzM0LjcwOC48L3A+CjxwPjEyLiBTLlZhbmRvb3JuZSwgQmVsZy4sIE1jTC5SZW4uLCA1MiwgKzM1Ljc3NC48L3A+CjxwPjEzLiBMYW5jZSBTdHJvbGwsIENhbi4sIFdpbC5NZXJjZWRlcywgNTIsICszOC4xMDYuPC9wPgo8cD4xNC4gU2VyZ2V5IFNpcm90a2luLCBSdXMuLCBXaWwuTWVyYy4sIDUyLCArNDguMTEzLjwvcD4KPHA+MTUuIE0uVmVyc3RhcHBlbiwgTmV0aC4sUmVkIEJ1bGwsNDYsIGRpZCBub3QgZmluaXNoLjwvcD4KPHA+Tm90IGNsYXNzaWZpZWQ8L3A+CjxwPlJvbWFpbiBHcm9zamVhbiwgRnJhLiwgSGFhcyBGZXIuLCAzNywgZGlkIG5vdCBmaW5pc2guPC9wPgo8cD5DYXJsb3MgU2FpbnosIFNwYWluLCBSZW5hdWx0LCAzNywgZGlkIG5vdCBmaW5pc2guPC9wPgo8cD5NYXJjdXMgRXJpY3Nzb24sIFN3ZS4sIFNhdS5GZXIuLCAzMSwgZGlkIG5vdCBmaW5pc2guPC9wPgo8cD5DLkxlY2xlcmMsIE1vbmFjbywgU2F1LkZlci4sIDE4LCBkaWQgbm90IGZpbmlzaC48L3A+CjxwPkIuSGFydGxleSwgTi5aLiwgUy5Ub3JvIFJvc3NvIEhvbi4sIDEsIGRpZCBub3QgZmluaXNoLjwvcD4KPHA+RHJpdmVyIFN0YW5kaW5nczwvcD4KPHA+MS4gU2ViYXN0aWFuIFZldHRlbCwgMTcxOyAyLiBMZXdpcyBIYW1pbHRvbiwgMTYzOyAzLiBLaW1pIFJhaWtrb25lbiwgMTE2OyA0LiBEYW5pZWwgUmljY2lhcmRvLCAxMDY7IDUuIFZhbHR0ZXJpIEJvdHRhcywgMTA0LjwvcD4KPHA+TWFudWZhY3R1cmVycyBTdGFuZGluZ3M8L3A+CjxwPjEuIEZlcnJhcmksIDI4NzsgMi4gTWVyY2VkZXMgR1AsIDI2NzsgMy4gUmVkIEJ1bGwgUmFjaW5nIFRhZyBIZXVlciwgMTk5OyA0LiBSZW5hdWx0LCA3MDsgNS4gSGFhcyBGZXJyYXJpLCA1MS48L3A+CjxwPk5BU0NBUiBDVVAgU0VSSUVTPC9wPgo8cD5Db2tlIFplcm8gU3VnYXIgNDAwIDwvcD4KPHA+KEF0IERheXRvbmEgSW50ZXJuYXRpb25hbCBTcGVlZHdheSwgRGF5dG9uYSBCZWFjaCwgRmxhLiBMYXAgbGVuZ3RoOiAyLjUwIG1pbGVzKTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPihTdGFydCBwb3NpdGlvbiBpbiBwYXJlbnRoZXNlcyk8L3A+CjxwPjEuICgyOSkgRXJpayBKb25lcywgVG95b3RhLCAxNjggbGFwcywgNDAgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+Mi4gKDEzKSBNYXJ0aW4gVHJ1ZXggSnIsIFRveW90YSwgMTY4LCAzNS48L3A+CjxwPjMuICgyNCkgQUogQWxsbWVuZGluZ2VyLCBDaGV2cm9sZXQsIDE2OCwgMzQuPC9wPgo8cD40LiAoMjgpIEthc2V5IEthaG5lLCBDaGV2cm9sZXQsIDE2OCwgNDAuPC9wPgo8cD41LiAoMjUpIENocmlzIEJ1ZXNjaGVyLCBDaGV2cm9sZXQsIDE2OCwgMzIuPC9wPgo8cD42LiAoMTkpIFR5IERpbGxvbiwgQ2hldnJvbGV0LCAxNjgsIDM3LjwvcD4KPHA+Ny4gKDMxKSBNYXR0IERpQmVuZWRldHRvLCBGb3JkLCAxNjgsIDMwLjwvcD4KPHA+OC4gKDcpIFJ5YW4gTmV3bWFuLCBDaGV2cm9sZXQsIDE2OCwgMzQuPC9wPgo8cD45LiAoMTApIEF1c3RpbiBEaWxsb24sIENoZXZyb2xldCwgMTY4LCAzMy48L3A+CjxwPjEwLiAoMikgQWxleCBCb3dtYW4sIENoZXZyb2xldCwgMTY4LCAzNi48L3A+CjxwPjExLiAoMzQpIEplZmZyZXkgRWFybmhhcmR0LCBUb3lvdGEsIDE2OCwgMjYuPC9wPgo8cD4xMi4gKDE2KSBCcmVuZGFuIEdhdWdoYW4sIENoZXZyb2xldCwgMTY4LCAyNS48L3A+CjxwPjEzLiAoMzUpIEQuSi4gS2VubmluZ3RvbiwgVG95b3RhLCAxNjgsIDI0LjwvcD4KPHA+MTQuICgyMikgQnViYmEgV2FsbGFjZSwgQ2hldnJvbGV0LCAxNjcsIDIzLjwvcD4KPHA+MTUuICgyMSkgRGF2aWQgUmFnYW4sIEZvcmQsIDE2NywgMjIuPC9wPgo8cD4xNi4gKDM5KSBSYXkgQmxhY2sgSnIsIENoZXZyb2xldCwgMTY3LCAwLjwvcD4KPHA+MTcuICg2KSBSaWNreSBTdGVuaG91c2UgSnIsIEZvcmQsIDE2NywgNDAuPC9wPgo8cD4xOC4gKDQwKSBKSiBZZWxleSwgVG95b3RhLCAxNjYsIDAuPC9wPgo8cD4xOS4gKDUpIEtldmluIEhhcnZpY2ssIEZvcmQsIGFjY2lkZW50LCAxNjIsIDE4LjwvcD4KPHA+MjAuICgyMCkgVHJldm9yIEJheW5lLCBGb3JkLCBhY2NpZGVudCwgMTYyLCAxOS48L3A+CjxwPjIxLiAoMzMpIFJvc3MgQ2hhc3RhaW4sIENoZXZyb2xldCwgYWNjLiwgMTYyLCAwLjwvcD4KPHA+MjIuICg5KSBDbGludCBCb3d5ZXIsIEZvcmQsIGFjY2lkZW50LCAxNjIsIDE1LjwvcD4KPHA+MjMuICg0KSBKaW1taWUgSm9obnNvbiwgQ2hldnJvbGV0LCBhY2MuLCAxNjIsIDE5LjwvcD4KPHA+MjQuICgzNykgTGFuZG9uIENhc3NpbGwsIENoZXZyb2xldCwgMTYyLCAxMy48L3A+CjxwPjI1LiAoMzYpIEpvZXkgR2FzZSwgQ2hldnJvbGV0LCBhY2NpZGVudCwgMTYxLCAwLCAwLjwvcD4KPHA+MjYuICg4KSBNaWNoYWVsIE1jRG93ZWxsLCBGb3JkLCBhY2MuLCAxNTUsIDIwLjwvcD4KPHA+MjcuICgyNikgQXJpYyBBbG1pcm9sYSwgRm9yZCwgYWNjaWRlbnQsIDE1NSwgMTAuPC9wPgo8cD4yOC4gKDMwKSBQYXVsIE1lbmFyZCwgRm9yZCwgMTUyLCA5LjwvcD4KPHA+MjkuICgxNCkgS3lsZSBMYXJzb24sIENoZXZyb2xldCwgYWNjaWRlbnQsIDEyMywgMjAuPC9wPgo8cD4zMC4gKDI3KSBKYW1pZSBNY011cnJheSwgQ2hldi4sIGFjY2lkZW50LCA2OCwgNy48L3A+CjxwPjMxLiAoMzgpIENvcmV5IExham9pZSwgQ2hldnJvbGV0LCBhY2NpZGVudCwgNjUsIDYuPC9wPgo8cD4zMi4gKDE4KSBXaWxsaWFtIEJ5cm9uLCBDaGV2cm9sZXQsIGFjY2lkZW50LCA2NCwgMTIuPC9wPgo8cD4zMy4gKDE1KSBLeWxlIEJ1c2NoLCBUb3lvdGEsIGFjY2lkZW50LCA2NCwgMTMuPC9wPgo8cD4zNC4gKDEpIENoYXNlIEVsbGlvdHQsIENoZXZyb2xldCwgYWNjaWRlbnQsIDU0LCA5LjwvcD4KPHA+MzUuICgzMikgRGFuaWVsIFN1YXJleiwgVG95b3RhLCBhY2NpZGVudCwgNTQsIDIuPC9wPgo8cD4zNi4gKDMpIEJyYWQgS2VzZWxvd3NraSwgRm9yZCwgYWNjaWRlbnQsIDUzLCA0LjwvcD4KPHA+MzcuICgyMykgS3VydCBCdXNjaCwgRm9yZCwgYWNjaWRlbnQsIDUzLCA2LjwvcD4KPHA+MzguICgxNykgRGVubnkgSGFtbGluLCBUb3lvdGEsIGFjY2lkZW50LCA1MywgMS48L3A+CjxwPjM5LiAoMTEpIEpvZXkgTG9nYW5vLCBGb3JkLCBhY2NpZGVudCwgNTMsIDEuPC9wPgo8cD40MC4gKDEyKSBSeWFuIEJsYW5leSwgRm9yZCwgYWNjaWRlbnQsIDUzLCAxLjwvcD4KPHA+UmFjZSBTdGF0aXN0aWNzPC9wPgo8cD5BdmVyYWdlIFNwZWVkIG9mIFJhY2UgV2lubmVyOiAxMzAuNDI1IG1waC4gVGltZSBvZiBSYWNlOiAzIGhvdXJzLCAxMyBtaW51dGVzLCAxMiBzZWNvbmRzLiBNYXJnaW4gb2YgVmljdG9yeTogMC4xMjUgc2Vjb25kcy4gQ2F1dGlvbiBGbGFnczogMTAgZm9yIDQ2IGxhcHMuIExlYWQgQ2hhbmdlczogMjUgYW1vbmcgMTYgZHJpdmVycy48L3A+CjxwPkxhcCBMZWFkZXJzOiBDLkVsbGlvdHQgMS0xMDsgUi5TdGVuaG91c2UgMTE7IEMuRWxsaW90dCAxMjsgUi5TdGVuaG91c2UgMTMtNDI7IEt5LkJ1c2NoIDQzOyBCLktlc2Vsb3dza2kgNDQtNTI7IFcuQnlyb24gNTMtNjQ7IFIuU3RlbmhvdXNlIDY1LTY5OyBSLk5ld21hbiA3MDsgUi5TdGVuaG91c2UgNzEtODE7IEEuQm93bWFuIDgyOyBBLkFsbG1lbmRpbmdlciA4MzsgVC5EaWxsb24gODQtODY7IEMuQm93eWVyIDg3LTg4OyBNLk1jRG93ZWxsIDg5LTEwNzsgUi5TdGVuaG91c2UgMTA4OyBKLkpvaG5zb24gMTA5LTExMjsgTS5NY0Rvd2VsbCAxMTM7IEouSm9obnNvbiAxMTQtMTE5OyBSLlN0ZW5ob3VzZSAxMjAtMTIyOyBLLkhhcnZpY2sgMTIzOyBNLlRydWV4IDEyNC0xMzc7IEsuS2FobmUgMTM4LTE1NDsgSy5IYXJ2aWNrIDE1NS0xNjE7IE0uVHJ1ZXggMTYyLTE2NzsgRS5Kb25lcyAxNjg8L3A+CjxwPkxlYWRlcnMgU3VtbWFyeSAoRHJpdmVyLCBUaW1lcyBMZWQsIExhcHMgTGVkKTogUi5TdGVuaG91c2UsIDYgdGltZXMgZm9yIDQ1IGxhcHM7IE0uTWNEb3dlbGwsIDIgdGltZXMgZm9yIDE4IGxhcHM7IE0uVHJ1ZXgsIDIgdGltZXMgZm9yIDE4IGxhcHM7IEsuS2FobmUsIDEgdGltZSBmb3IgMTYgbGFwczsgVy5CeXJvbiwgMSB0aW1lIGZvciAxMSBsYXBzOyBDLkVsbGlvdHQsIDIgdGltZXMgZm9yIDkgbGFwczsgSi5Kb2huc29uLCAyIHRpbWVzIGZvciA4IGxhcHM7IEIuS2VzZWxvd3NraSwgMSB0aW1lIGZvciA4IGxhcHM7IEsuSGFydmljaywgMiB0aW1lcyBmb3IgNiBsYXBzOyBULkRpbGxvbiwgMSB0aW1lIGZvciAyIGxhcHM7IEMuQm93eWVyLCAxIHRpbWUgZm9yIDEgbGFwOyBBLkFsbG1lbmRpbmdlciwgMSB0aW1lIGZvciAwIGxhcHM7IEEuQm93bWFuLCAxIHRpbWUgZm9yIDAgbGFwczsgS3kuQnVzY2gsIDEgdGltZSBmb3IgMCBsYXBzOyBFLkpvbmVzLCAxIHRpbWUgZm9yIDAgbGFwczsgUi5OZXdtYW4sIDEgdGltZSBmb3IgMCBsYXBzLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPkFSRU5BIExFQUdVRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUGN0CVBGCVBBPC9wPgo8cD5BbGJhbnkJOAk0CTAJLjY2Nwk2NDYJNTY0PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNwk1CTAJLjU4Mwk2MTIJNTc3PC9wPgo8cD5CYWx0aW1vcmUJNwk1CTAJLjU4Mwk2MDUJNTYyPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTIJMTAJMAkuMTY3CTQ4Mgk2NDI8L3A+CjxwPlBsYXlvZmZzPC9wPgo8cD5XZWVrIDEgKEp1bHkgMTMtMTUpPC9wPgo8cD5BbGJhbnkgdnMuIFdhc2hpbmd0b24sIFRCQTwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIHZzLiBCYWx0aW1vcmUsIFRCQTwvcD4KPHA+V2VlayAyIChKdWx5IDIwLTIyKTwvcD4KPHA+QWxiYW55IHZzLiBXYXNoaW5ndG9uLCBUQkE8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSB2cy4gQmFsdGltb3JlLCBUQkE8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+QXJlbmEgQm93bDwvcD4KPHA+SnVseSAyODwvcD4KPHA+VEJEPC9wPgo8cD5DRkw8L3A+CjxwPkVBU1QgRElWSVNJT048L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlQRglQQTwvcD4KPHA+SGFtaWx0b24JMgkyCTAJNAk5Ngk4NDwvcD4KPHA+T3R0YXdhCTIJMQkwCTQJODIJNTk8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JMQkyCTAJMgk0Ngk4NTwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJMQkzCTAJMgk2MQkxMjM8L3A+CjxwPldFU1QgRElWSVNJT048L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlQRglQQTwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeQkzCTAJMAk2CTkzCTM1PC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbgkyCTIJMAk0CTExMgkxMTA8L3A+CjxwPlNhc2thdGNoZXdhbgkyCTIJMAk0CTc5CTk1PC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZwkyCTIJMAk0CTE0NAk5MzwvcD4KPHA+Qi5DLgkxCTIJMAkyCTYzCTkyPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+VG9yb250byAyMCwgRWRtb250b24gMTc8L3A+CjxwPldpbm5pcGVnIDQxLCBCQyAxOTwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5IGF0IE90dGF3YSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5XTkJBPC9wPgo8cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JMTIJNwkuNjMyCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkNvbm5lY3RpY3V0CTEwCTkJLjUyNgkyPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTkJOQkuNTAwCTImIzE4OTs8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNwkxMgkuMzY4CTU8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTUJMTQJLjI2Mwk3PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hCTIJMTcJLjEwNQkxMDwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlCTE1CTUJLjc1MAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5QaG9lbml4CTE0CTYJLjcwMAkxPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwkxMgk4CS42MDAJMzwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTExCTgJLjU3OQkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5EYWxsYXMJMTAJOAkuNTU2CTQ8L3A+CjxwPkxhcyBWZWdhcwk4CTEyCS40MDAJNzwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+RGFsbGFzIDk3LCBOZXcgWW9yayA4NzwvcD4KPHA+QXRsYW50YSA3NiwgUGhvZW5peCA3MDwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSA5NywgV2FzaGluZ3RvbiA5MTwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZDwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBhdCBTZWF0dGxlLCAzIHAubS48L3A+CjxwPlBob2VuaXggYXQgRGFsbGFzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkxhcyBWZWdhcyBhdCBDaGljYWdvLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJPWElORzwvcD4KPHA+RmlnaHQgU2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPihOYXRpb25hbCBUViBpbiBwYXJhbnRoZXNlcyk8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIE1hdGNoZXM8L3A+CjxwPkF0IEtvYmUsIEphcGFuLCBSeXV5YSBZYW1hbmFrYSB2cy4gVmljIFNhbHVkYXIsIDEyLCBmb3IgWWFtYW5ha2EmIzgyMTc7cyBXQk8gc3RyYXd3ZWlnaHQgdGl0bGU7IFJlaXlhIEtvbmlzaGkgdnMuIE9ybGllIFNpbHZlc3RyZSwgMTIsIGZvciB0aGUgV0JPIEFzaWEgUGFjaWZpYyBqdW5pb3IgZmx5d2VpZ2h0IHRpdGxlLjwvcD4KPHA+QXQgTG9zIEFuZ2VsZXMgKEVTUE4pLCBKb2V0IEdvbnphbGV6IHZzLiBSYWZhZWwgUml2ZXJhLCAxMCwgZm9yIHRoZSB2YWNhbnQgTkFCTyBmZWF0aGVyd2VpZ2h0IHRpdGxlLjwvcD4K