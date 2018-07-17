You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TkZMPC9wPgo8cD5TZXB0LiA2PC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlPUEVOCVRPREFZCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgUEhJTEFERUxQSElBCS01JiMxODk7CS00CSg0NiYjMTg5OykJQXRsYW50YTwvcD4KPHA+U2VwdCA5LjwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BFTglUT0RBWQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2gJLTYmIzE4OTsJLTYJKDQ2JiMxODk7KQlhdCBDTEU8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQktNQktNSYjMTg5OwkoNDYmIzE4OTspCVNhbiBGcmFuY2lzY288L3A+CjxwPmF0IElORElBTkFQT0xJUwktMSYjMTg5OwktMiYjMTg5OwkoNDUmIzE4OTspCUNpbmNpbm5hdGk8L3A+CjxwPmF0IEJBTFRJTU9SRQktMwktNCYjMTg5OwkoNDEpCUJ1ZmZhbG88L3A+CjxwPkphY2tzb252aWxsZQktMwktMyYjMTg5OwkoNDMmIzE4OTspCWF0IE5ZIEdJQU5UUzwvcD4KPHA+YXQgTkVXIE9STEVBTlMJLTcJLTkmIzE4OTsJKDQ5JiMxODk7KQlUYW1wYSBCYXk8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBFTkdMQU5ECS02JiMxODk7CS02JiMxODk7CSg1MSkJSG91c3RvbjwvcD4KPHA+VGVubmVzc2VlCS0xJiMxODk7CS0yCSg0NSkJYXQgTUlBTUk8L3A+CjxwPmF0IExBIENIQVJHRVJTCS0zCS0zCSg0NykJS2Fuc2FzIENpdHk8L3A+CjxwPmF0IERFTlZFUgktMQktMgkoNDIpCVNlYXR0bGU8L3A+CjxwPmF0IENBUk9MSU5BCS0yJiMxODk7CS0yJiMxODk7CSg0NCkJRGFsbGFzPC9wPgo8cD5hdCBBUklaT05BCVBLCVBLCSg0NCkJV2FzaGluZ3RvbjwvcD4KPHA+YXQgR1JFRU4gQkFZCS04CS04CSg0OCkJQ2hpY2FnbzwvcD4KPHA+U2VwdC4gMTA8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCU9QRU4JVE9EQVkJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5hdCBERVRST0lUCS02JiMxODk7CS03CSg0NCYjMTg5OykJTlkgSmV0czwvcD4KPHA+TEEgUmFtcwktMQktMwkoNDkpCWF0IE9BS0xBTkQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Qk9TVE9OIFJFRCBTT1ggJiM4MjEyOyBSZWluc3RhdGVkIE9GIEFuZHJldyBCZW5pbnRlbmRpIGZyb20gdGhlIGJlcmVhdmVtZW50IGxpc3QuPC9wPgo8cD5DTEVWRUxBTkQgSU5ESUFOUyAmIzgyMTI7IFNlbnQgTEhQIEFuZHJldyBNaWxsZXIgdG8gQ29sdW1idXMgKElMKSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+SE9VU1RPTiBBU1RST1MgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCAzQiBUeWxlciBXaGl0ZSB0byBGcmVzbm8gKFBDTCkuIFRyYW5zZmVycmVkIFJIUCBFbm9saSBQYXJlZGVzIGZyb20gUXVhZCBDaXRpZXMgKE1XTCkgdG8gQnVpZXMgQ3JlZWsgKENhcm9saW5hKS48L3A+CjxwPktBTlNBUyBDSVRZIFJPWUFMUyAmIzgyMTI7IERlc2lnbmF0ZWQgT0YgQWJyYWhhbSBBbG1vbnRlIGZvciBhc3NpZ25tZW50LiBSZWluc3RhdGVkIDJCIFJvc2VsbCBIZXJyZXJhIGZyb20gcGF0ZXJuaXR5IGxlYXZlLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgWUFOS0VFUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBSSFAgQmxha2VseSBCcm93biB0byBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPlNFQVRUTEUgTUFSSU5FUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgQyBDYW1lcm9uIFJ1cHAgdG8gYSBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5UQU1QQSBCQVkgUkFZUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBBbmRyZXcgS2l0dHJlZGdlIGFuZCAzQiBDaHJpc3RpYW4gQXJyb3lvIHRvIER1cmhhbSAoSUwpLjwvcD4KPHA+VE9ST05UTyBCTFVFIEpBWVMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBSSFAgQ2hyaXMgUm93bGV5IHRvIEJ1ZmZhbG8gKElMKS48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QVJJWk9OQSBESUFNT05EQkFDS1MgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUkhQIEJhcnJ5IEVucmlnaHQgdG8gYSBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5BVExBTlRBIEJSQVZFUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBSSFAgRmVybmFuZG8gU2FsYXMgYW5kIE9GIExhbmUgQWRhbXMgdG8gbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0cy48L3A+CjxwPkNISUNBR08gQ1VCUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIExIUCBSb2IgWmFzdHJ5em55IGFuZCAyQiBEYXZpZCBCb3RlIHRvIElvd2EgKFBDTCkuIFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIENhcmwgRWR3YXJkcyBKci4gZnJvbSBwYXRlcm5pdHkgbGVhdmUuPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBET0RHRVJTICYjODIxMjsgQXNzaWduZWQgTEhQIEVkd2FyZCBQYXJlZGVzIG91dHJpZ2h0IHRvIE9rbGFob21hIENpdHkgKFBDTCkuIFNlbnQgUkhQIFBlZHJvIEJhZXogdG8gT2thbGhvbWEgQ2l0eSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+TUlMV0FVS0VFIEJSRVdFUlMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBSSFAgQWxlYyBBc2hlciB0byBDb2xvcmFkbyBTcHJpbmdzIChQQ0wpLiBTaWduZWQgUkhQIEplZmYgQW1lcyB0byBhIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIE1FVFMgJiM4MjEyOyBTZW50IE9GIFlvZW5pcyBDZXNwZWRlcyB0byB0aGUgR0NMIE1ldHMgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPlNULiBMT1VJUyBDQVJESU5BTFMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBPRiBUeWxlciBPJiM4MjE3O05laWxsIHRvIE1lbXBoaXMgKFBDTCkuPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIE5BVElPTkFMUyAmIzgyMTI7IFNlbnQgMUIgUnlhbiBaaW1tZXJtYW4gdG8gSGFycmlzYnVyZyAoRUwpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBMZWFndWU8L3A+CjxwPlNPVVRIRVJOIE1BUllMQU5EIEJMVUUgQ1JBQlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUkhQIEt5bGUgRHJhYmVrLjwvcD4KPHA+WU9SSyBSRVZPTFVUSU9OICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEMgSXNhaWFzIFRlamFkYS4gU29sZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgUkhQIERldmFuIFdhdHRzIHRvIHRoZSBDaGljYWdvIFdoaXRlIFNveC48L3A+CjxwPkNhbi1BbSBMZWFndWU8L3A+CjxwPlFVRUJFQyBDQVBJVEFMRVMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBJTkYgSm9uYXRoYW4gTWFsby48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEJhc2tldGJhbGwgQXNzb2NpYXRpb248L3A+CjxwPkdPTERFTiBTVEFURSBXQVJSSU9SUyAmIzgyMTI7IEV4dGVuZGVkIHRoZSBjb250cmFjdCBvZiBjb2FjaCBTdGV2ZSBLZXJyLjwvcD4KPHA+TUVNUEhJUyBHUklaWkxJRVMgJiM4MjEyOyBUcmFkZWQgRyBCZW4gTWNMZW1vcmUsIEMgRGV5b250YSBEYXZpcywgYSBmdXR1cmUgc2Vjb25kLXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2sgYW5kIGNhc2ggdG8gU2FjcmFtZW50byBmb3IgRyBHYXJyZXR0IFRlbXBsZS48L3A+CjxwPk5FVyBPUkxFQU5TIFBFTElDQU5TICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEcgVHJldm9uIEJsdWlldHQgdG8gYSB0d28td2F5IGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+TkZMICYjODIxMjsgUmVpbnN0YXRlZCBEYWxsYXMgREUgUmFuZHkgR3JlZ29yeSBmcm9tIHN1c3BlbnNpb24uPC9wPgo8cD5DQVJPTElOQSBQQU5USEVSUyAmIzgyMTI7IE5hbWVkIFJpY2hhcmQgUm9kZ2VmcnMgc2Vjb25kYXJ5IGNvYWNoLCBKZWZmIEltYW11cmEgYXNzaXN0YW50IHNlY29uZGFyeS9jb3JuZXJiYWNrcyBjb2FjaCwgVmluY2VudCBSaXZlcmEgZGVmZW5zaXZlIHF1YWxpdHkgY29udHJvbCBjb2FjaCwgSmVmZiBNb3Jyb3cgc2VuaW9yIGRpcmVjdG9yIG9mIGNvbGxlZ2Ugc2NvdXRpbmcsIEVyaWMgU3Rva2VzIGFuZCBNaWtlIFN6YWJvIHJlZ2lvbmFsIGRpcmVjdG9ycyBvZiBjb2xsZWdlIHNjb3V0aW5nLCBNaWtlIE1hcnRpbiBTb3V0aHdlc3QgYXJlYSBzY291dCwgUm9iIEhhbnJhaGFuIGFzc2lzdGFudCBkaXJlY3RvciBvZiBwcm8gcGVyc29ubmVsLCBBdXN0aW4gQmVyZ3N0cm9tIGNvbGxlZ2Ugc2NvdXRpbmcgY29vcmRpbmF0b3IgYW5kIENocmlzIEhlcmJlcnQgYXNzaXN0YW50IHZpZGVvIGRpcmVjdG9yLjwvcD4KPHA+TE9TIEFOR0VMRVMgUkFNUyAmIzgyMTI7IEFncmVlZCB0byB0ZXJtcyB3aXRoIFdSIEJyYW5kaW4gQ29va3Mgb24gYSBmaXZlLXllYXIgY29udHJhY3QgZXh0ZW5zaW9uLjwvcD4KPHA+Q2FuYWRpYW4gRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5XSU5OSVBFRyBCTFVFIEJPTUJFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgREIgQWJ1IENvbnRlaCB0byB0aGUgcHJhY3RpY2Ugcm9zdGVyLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5BTkFIRUlNIERVQ0tTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEMgS2FsbGUgS29zc2lsYSwgTFcgS2V2aW4gUm95IGFuZCBEIEFuZHkgV2VsaW5za2kgdG8gb25lLXllYXIsIHR3by13YXkgY29udHJhY3RzLjwvcD4KPHA+Q0FMR0FSWSBGTEFNRVMgJiM4MjEyOyBSZS1zaWduZWQgRyBKb24gR2lsbGllcyB0byBhIHR3by15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+TkVXIEpFUlNFWSBERVZJTFMgJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBGcyBCbGFrZSBDb2xlbWFuIGFuZCBTdGVmYW4gTm9lc2VuLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgUkFOR0VSUyAmIzgyMTI7IEFncmVlZCB0byB0ZXJtcyB3aXRoIEYgSmltbXkgVmVzZXkgb24gYSB0d28teWVhciBjb250cmFjdC4gTmFtZWQgRGF2aWQgT2xpdmVyIGFuZCBHcmVnIEJyb3duIGFzc2lzdGFudCBjb2FjaGVzLjwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+SEVSU0hFWSBCRUFSUyAmIzgyMTI7IE5hbWVkIFBhdHJpY2sgV2VsbGFyIGFzc2lzdGFudCBjb2FjaC48L3A+CjxwPk1JTFdBVUtFRSBBRE1JUkFMUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBHIFRvbSBNY0NvbGx1bSB0byBhIG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+RUNITDwvcD4KPHA+QVRMQU5UQSBHTEFESUFUT1JTICYjODIxMjsgUmUtc2lnbmVkIEQgWmFjaCBNYWxhdGVzdGEgYW5kIEphY2sgU3RhbmRlci48L3A+CjxwPklEQUhPIFNURUVMSEVBRFMgJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBEIEVyaWMgU3dlZXRtYW4gb24gYSBvbmUteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk1BTkNIRVNURVIgTU9OQVJDSFMgJiM4MjEyOyBSZS1zaWduZWQgRiBNaWNoYWVsIERvaGVydHkgdG8gYSBvbmUteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIFNvY2NlcjwvcD4KPHA+UE9SVExBTkQgVElNQkVSUyAmIzgyMTI7IEFjcXVpcmVkIE0gVG9tYXMgQ29uZWNobnkgb24gbG9hbiBmcm9tIFNhbiBMb3JlbnpvIChTdXBlcmxpZ2EtQXJnZW50aW5hKSBmb3IgdGhlIHJlbWFpbmRlciBvZiB0aGUgTUxTIHNlYXNvbi48L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPkNPTExFR0UgRk9PVEJBTEwgUExBWU9GRiAmIzgyMTI7IE5hbWVkIEFuZHJlYSBXaWxsaWFtcyBjaGllZiBvcGVyYXRpbmcgb2ZmaWNlci48L3A+CjxwPlNPT05FUiBBVEhMRVRJQyBDT05GRVJFTkNFICYjODIxMjsgTmFtZWQgUmljaCBUb3J0b3JlbGxpIHNwb3J0cyBpbmZvcm1hdGlvbiBkaXJlY3RvciBhbmQgSmFtZXMgSGlsbCBhc3Npc3RhbnQgc3BvcnRzIGluZm9ybWF0aW9uIGRpcmVjdG9yLjwvcD4KPHA+QUxCQU5ZIChOLlkuKSAmIzgyMTI7IE5hbWVkIExlc2xpZSBNb29yZSBhc3NvY2lhdGUgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgZm9yIGZhY2lsaXRpZXMsIHNjaGVkdWxpbmcgYW5kIGdhbWUgb3BlcmF0aW9uczsgVHJhdmlzIFdpbHNvbiBhc3NvY2lhdGUgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgZm9yIGJ1c2luZXNzOyBFcmlrYSBLZW5uZXkgYXNzaXN0YW50IGRpcmVjdG9yIG9mIHRpY2tldGluZyBhbmQgZ3JvdXAgc2FsZXM7IGFuZCBKb2huIFJlaWxseSBhc3Npc3RhbnQgZGlyZWN0b3Igb2YgYXRobGV0aWMgY29tbXVuaWNhdGlvbnMuPC9wPgo8cD5CUk9XTiAmIzgyMTI7IEFubm91bmNlZCB0aGUgcmVzaWduYXRpb24gb2Ygd29tZW4mIzgyMTc7cyB0ZW5uaXMgY29hY2ggUGF1bCBXYXJkbGF3LjwvcD4KPHA+Q09LRVIgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBBYXJvbiBCZWViZSBkaXJlY3RvciBvZiBzdHVkZW50LWF0aGxldGUgYWZmYWlycyBhbmQgZXZlbnQgbWFuYWdlbWVudC48L3A+CjxwPkVNT1JZICZhbXA7IEhFTlJZICYjODIxMjsgTmFtZWQgQmlsbCBNYW5uaW5vIG1lbiYjODIxNztzIGFuZCB3b21lbiYjODIxNztzIGdvbGYgY29hY2guPC9wPgo8cD5GTE9SSURBIEdVTEYgQ09BU1QgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBKb2V5IENhbnRlbnMgYXNzaXN0YW50IG1lbiYjODIxNztzIGJhc2tldGJhbGwgY29hY2guPC9wPgo8cD5OWVUgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBBdWRyZXkgQ3VubmluZ2hhbSBhc3Npc3RhbnQgd29tZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoLjwvcD4KPHA+UEVQUEVSRElORSAmIzgyMTI7IE5hbWVkIERhbm55IFdvcnRoIGFzc2lzdGFudCBiYXNlYmFsbCBjb2FjaC48L3A+CjxwPlNZUkFDVVNFICYjODIxMjsgQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggd29tZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoIFF1ZW50aW4gSGlsbHNtYW4gb24gYSBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24gdGhyb3VnaCAyMDI0LjwvcD4KPHA+V0FHTkVSICYjODIxMjsgTmFtZWQgTWljaGVsbGUgVHVtb2xvIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgbGFjcm9zc2UgY29hY2guPC9wPgo8cD5DWUNMSU5HPC9wPgo8cD5Ub3VyIGRlIEZyYW5jZTwvcD4KPHA+T3ZlcmFsbCBTdGFuZGluZ3M8L3A+CjxwPihBZnRlciBuaW5lIHN0YWdlcyk8L3A+CjxwPjEuIEdyZWcgVmFuIEF2ZXJtYWV0LCBCZWxnaXVtLCBCTUMgUmFjaW5nLCA0MDozNDoyOC48L3A+CjxwPjIuIEdlcmFpbnQgVGhvbWFzLCBCcml0YWluLCBTa3ksIDI6MjIuPC9wPgo8cD4zLiBBbGVqYW5kcm8gVmFsdmVyZGUsIFNwYWluLCBNb3Zpc3RhciwgMzoxMC48L3A+CjxwPjQuIEpha29iIEZ1Z2xzYW5nLCBEZW5tYXJrLCBBc3RhbmEsIDM6MTIuPC9wPgo8cD41LiBCb2IgSnVuZ2VscywgTHV4ZW1ib3VyZywgUXVpY2stU3RlcCBGbG9vcnMsIDM6MjAuPC9wPgo8cD42LiBDaHJpcyBGcm9vbWUsIEJyaXRhaW4sIFNreSwgMzoyMS48L3A+CjxwPjcuIEFkYW0gWWF0ZXMsIEJyaXRhaW4sIE1pdGNoZWx0b24tU2NvdHQsIHNhbWUgdGltZS48L3A+CjxwPjguIE1pa2VsIExhbmRhLCBTcGFpbiwgTW92aXN0YXIsIHNhbWUgdGltZS48L3A+CjxwPjkuIFZpbmNlbnpvIE5pYmFsaSwgSXRhbHksIEJhaHJhaW4tTWVyaWRhLCAzOjI3LjwvcD4KPHA+MTAuIFByaW1veiBSb2dsaWMsIFNsb3ZlbmlhLCBMb3R0b05MLUp1bWJvLCAzOjM2LjwvcD4KPHA+MTEuIFRvbSBEdW1vdWxpbiwgTmV0aGVybGFuZHMsIFN1bndlYiwgMzo0Mi48L3A+CjxwPjEyLiBTdGV2ZW4gS3J1aWpzd2lqaywgTmV0aGVybGFuZHMsIExvdHRvTkwtSnVtYm8sIDM6NDUuPC9wPgo8cD4xMy4gUmFmYWwgTWFqa2EsIFBvbGFuZCwgQm9yYS1IYW5zZ3JvaGUsIDQ6MDIuPC9wPgo8cD4xNC4gUm9tYWluIEJhcmRldCwgRnJhbmNlLCBBRzJSIExhIE1vbmRpYWxlLCA0OjExLjwvcD4KPHA+MTUuIEJhdWtlIE1vbGxlbWEsIE5ldGhlcmxhbmRzLCBUcmVrLVNlZ2FmcmVkbywgNDoyOC48L3A+CjxwPjE2LiBOYWlybyBRdWludGFuYSwgQ29sb21iaWEsIE1vdmlzdGFyLCA0OjI5LjwvcD4KPHA+MTcuIERhbiBNYXJ0aW4sIElyZWxhbmQsIFVBRSBUZWFtIEVtaXJhdGVzLCA1OjAxLjwvcD4KPHA+MTguIElsbnVyIFpha2FyaW4sIFJ1c3NpYSwgS2F0dXNoYSBBbHBlY2luLCA1OjEyLjwvcD4KPHA+MTkuIFNlcmdlIFBhdXdlbHMsIEJlbGdpdW0sIERpbWVuc2lvbiBEYXRhLCBzYW1lIHRpbWUuPC9wPgo8cD4yMC4gRG9tZW5pY28gUG96em92aXZvLCBJdGFseSwgQmFocmFpbi1NZXJpZGEsIDU6MTguPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFsc288L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjMyLiBUZWpheSB2YW4gR2FyZGVyZW4sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIEJNQyBSYWNpbmcsIDE1OjEzLjwvcD4KPHA+NTMuIENoYWQgSGFnYSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgU3Vud2ViLCAzMjowNi48L3A+CjxwPjExNi4gSWFuIEJvc3dlbGwsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIEthdHVzaGEgQWxwZWNpbiwgNTY6MDkuPC9wPgo8cD4xMzkuIFRheWxvciBQaGlubmV5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBFRiBFZHVjYXRpb24gRmlyc3QtRHJhcGFjLCAxOjA2OjExLjwvcD4KPHA+MTY1LiBMYXdzb24gQ3JhZGRvY2ssIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIEVGIEVkdWNhdGlvbiBGaXJzdC1EcmFwYWMsIDE6NDY6MDcuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XRURORVNEQVk8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyBTdGFnZSAxMTogQWxiZXJ0dmlsbGUmIzgyMTI7TGEgUm9zaWVyZSBFc3BhY2UgU2FuIEJlcm5hcmRvLCBoaWdoIG1vdW50YWluICgxMDguNS02Ny40KTwvcD4KPHA+R09MRjwvcD4KPHA+Uk9ZQUwgJmFtcDsgQU5DSUVOVDwvcD4KPHA+QnJpdGlzaCBPcGVuIFRlZSBUaW1lczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgQ2Fybm91c3RpZSBHb2xmIExpbmtzLCBTY290bGFuZDsgUHVyc2U6ICQxMC41IG1pbGxpb247IFlhcmRhZ2U6IDcsNDAyIHlhcmRzOyBQYXI6IDcxKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheS1GcmlkYXk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjE6MzUgYS5tLi02OjM2IGEubS4gJiM4MjEyOyBTYW5keSBMeWxlLCBTY290bGFuZDsgTWFydGluIEtheW1lciwgR2VybWFueTsgQW5keSBTdWxsaXZhbiwgRW5nbGFuZC48L3A+CjxwPjE6NDYgYS5tLi02OjQ3IGEubS4gJiM4MjEyOyBFcmlrIFZhbiBSb295ZW4sIFNvdXRoIEFmcmljYTsgQnJhZHkgU2NobmVsbCwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgTWF0dGhldyBTb3V0aGdhdGUsIEVuZ2xhbmQuPC9wPgo8cD4xOjU3IGEubS4tNjo1OCBhLm0uICYjODIxMjsgRGFubnkgV2lsbGV0dCwgRW5nbGFuZDsgRW1pbGlhbm8gR3JpbGxvLCBBcmdlbnRpbmE7IEx1a2UgTGlzdCwgVW5pdGVkIFN0YXRlcy48L3A+CjxwPjI6MDggYS5tLi03OjA5IGEubS4gJiM4MjEyOyBNYXJrIENhbGNhdmVjY2hpYSwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgRGFudGhhaSBCb29ubWEsIFRoYWlsYW5kOyBTaGF1biBOb3JyaXMsIFNvdXRoIEFmcmljYS48L3A+CjxwPjI6MTkgYS5tLi03OjIwIGEubS4gJiM4MjEyOyBLZXZpbiBDaGFwcGVsbCwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgT2xpdmVyIFdpbHNvbiwgRW5nbGFuZDsgRWRkaWUgUGVwcGVyZWxsLCBFbmdsYW5kLjwvcD4KPHA+MjozMCBhLm0uLTc6MzEgYS5tLiAmIzgyMTI7IFJvc3MgRmlzaGVyLCBFbmdsYW5kOyBQYXVsIER1bm5lLCBJcmVsYW5kOyBBdXN0aW4gQ29vaywgVW5pdGVkIFN0YXRlcy48L3A+CjxwPjI6NDEgYS5tLi03OjQyIGEubS4gJiM4MjEyOyBUeXJyZWxsIEhhdHRvbiwgRW5nbGFuZDsgUGF0cmljayBDYW50bGF5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzOyBTaGFuZSBMb3dyeSwgSXJlbGFuZC48L3A+CjxwPjI6NTIgYS5tLi03OjUzIGEubS4gJiM4MjEyOyBUaG9tYXMgUGlldGVycywgQmVsZ2l1bTsgS2V2aW4gS2lzbmVyLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzOyBNYXJjdXMgS2luaHVsdCwgU3dlZGVuLjwvcD4KPHA+MzowMyBhLm0uLTg6MDQgYS5tLiAmIzgyMTI7IFBoaWwgTWlja2Vsc29uLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzOyBTYXRvc2hpIEtvZGFpcmEsIEphcGFuOyBSYWZhIENhYnJlcmEgQmVsbG8sIFNwYWluLjwvcD4KPHA+MzoxNCBhLm0uLTg6MTUgYS5tLiAmIzgyMTI7IEJyaWFuIEhhcm1hbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgWXV0YSBJa2VkYSwgSmFwYW47IEFuZHJldyBMYW5kcnksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuPC9wPgo8cD4zOjI1IGEubS4tODoyNiBhLm0uICYjODIxMjsgU2kgV29vIEtpbSwgU291dGggS29yZWE7IFdlYmIgU2ltcHNvbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgYS1OaWNvbGFpIEhvamdhYXJkLCBEZW5tYXJrLjwvcD4KPHA+MzozNiBhLm0uLTg6MzcgYS5tLiAmIzgyMTI7IFN0ZXdhcnQgQ2luaywgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgQnJhbmRvbiBTdG9uZSwgU291dGggQWZyaWNhOyBIaWRldG8gVGFuaWhhcmEsIEphcGFuLjwvcD4KPHA+Mzo0NyBhLm0uLTg6NDggYS5tLiAmIzgyMTI7IEdhcnkgV29vZGxhbmQsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IFl1c2FrdSBNaXlhemF0bywgSmFwYW47IFN1bmcgS2FuZywgU291dGggS29yZWEuPC9wPgo8cD40OjAzIGEubS4tOTowNCBhLm0uICYjODIxMjsgRXJuaWUgRWxzLCBTb3V0aCBBZnJpY2E7IEFkYW0gSGFkd2luLCBDYW5hZGE7IENoZXNzb24gSGFkbGV5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD4KPHA+NDoxNCBhLm0uLTk6MTUgYS5tLiAmIzgyMTI7IFBhdCBQZXJleiwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgSnVsaWFuIFN1cmksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IEdlb3JnZSBDb2V0emVlLCBTb3V0aCBBZnJpY2EuPC9wPgo8cD40OjI1IGEubS4tOToyNiBhLm0gJiM4MjEyOyBEYXZpZCBEdXZhbCwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgU2NvdHQgSmFtaWVzb24sIFNjb3RsYW5kOyBLZXZpbiBOYSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcy48L3A+CjxwPjQ6MzYgYS5tLi05OjM3IGEubS4gJiM4MjEyOyBEYXJyZW4gQ2xhcmtlLCBOb3J0aGVybiBJcmVsYW5kOyBCZXJuaGFyZCBMYW5nZXIsIEdlcm1hbnk7IFJldGllZiBHb29zZW4sIFNvdXRoIEFmcmljYS48L3A+CjxwPjQ6NDcgYS5tLi05OjQ4IGEubS4gJiM4MjEyOyBNYXR0IEt1Y2hhciwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgQW5pcmJhbiBMYWhpcmksIEluZGlhOyBQZXRlciBVaWhsZWluLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD4KPHA+NDo1OCBhLm0uLTk6NTkgYS5tLiAmIzgyMTI7IEpvcmRhbiBTcGlldGgsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IEp1c3RpbiBSb3NlLCBFbmdsYW5kOyBLaXJhZGVjaCBBcGhpYmFybnJhdCwgVGhhaWxhbmQuPC9wPgo8cD41OjA5IGEubS4tMTA6MTAgYS5tLiAmIzgyMTI7IEpvbiBSYWhtLCBTcGFpbjsgUmlja2llIEZvd2xlciwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgQ2hyaXMgV29vZCwgRW5nbGFuZC48L3A+CjxwPjU6MjAgYS5tLi0xMDoyMSBhLm0uICYjODIxMjsgTG91aXMgT29zdGh1aXplbiwgU291dGggQWZyaWNhOyBQYXVsIENhc2V5LCBFbmdsYW5kOyBQYXRyaWNrIFJlZWQsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuPC9wPgo8cD41OjMxIGEubS4tMTA6MzIgYS5tLiAmIzgyMTI7IFRvbnkgRmluYXUsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IFhhbmRlciBTY2hhdWZmZWxlLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzOyBKaG9uYXR0YW4gVmVnYXMsIFZlbmV6dWVsYS48L3A+CjxwPjU6NDIgYS5tLi0xMDo0MyBhLm0uICYjODIxMjsgYS1ZaW4gTHV4aW4sIENoaW5hOyBBbGV4YW5kZXIgQmpvcmssIFN3ZWRlbjsgU2FuZyBIeXVuIFBhcmssIFNvdXRoIEtvcmVhLjwvcD4KPHA+NTo1MyBhLm0uLTEwOjU0IGEubS4gJiM4MjEyOyBKYW1lcyBSb2JpbnNvbiwgRW5nbGFuZDsgSGFyYWxkdXIgTWFnbnVzLCBJY2VsYW5kOyBaYW5kZXIgTG9tYmFyZCwgU291dGggQWZyaWNhLjwvcD4KPHA+NjowNCBhLm0uLTExOjA1IGEubS4gJiM4MjEyOyBLb2RhaSBJY2hpaGFyYSwgSmFwYW47IFJoeXMgRW5vY2gsIFdhbGVzOyBNYXJjdXMgQXJtaXRhZ2UsIEVuZ2xhbmQuPC9wPgo8cD42OjE1IGEubS4tMTE6MTYgYS5tLiAmIzgyMTI7IFNlYW4gQ3JvY2tlciwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgR2F2aW4gR3JlZW4sIE1hbGF5c2lhOyBBc2ggVHVybmVyLCBFbmdsYW5kLjwvcD4KPHA+NjozNiBhLm0uLTE6MzUgYS5tLiAmIzgyMTI7IEJyYW5kdCBTbmVkZWtkZXIsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IGEtU2FtIExvY2tlLCBTY290bGFuZDsgQ2FtZXJvbiBEYXZpcywgQXVzdHJhbGlhLjwvcD4KPHA+Njo0NyBhLm0uLTE6NDYgYS5tLiAmIzgyMTI7IFBhdHRvbiBLaXp6aXJlLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzOyBKb25hcyBCbGl4dCwgU3dlZGVuOyBDaGFybGVzIEhvd2VsbCBJSUksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuPC9wPgo8cD42OjU4IGEubS4tMTo1NyBhLm0uICYjODIxMjsgQ2hhcmwgU2Nod2FydHplbCwgU291dGggQWZyaWNhOyBEYW5pZWwgQmVyZ2VyLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzOyBUb20gTGV3aXMsIEVuZ2xhbmQuPC9wPgo8cD43OjA5IGEubS4tMjowOCBhLm0uICYjODIxMjsgQWxleCBMZXZ5LCBGcmFuY2U7IFJ5YW4gTW9vcmUsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IEJ5ZW9uZyBIdW4gQW4sIFNvdXRoIEtvcmVhLjwvcD4KPHA+NzoyMCBhLm0uLTI6MTkgYS5tLiAmIzgyMTI7IE1pY2hhZWwgSGVuZHJ5LCBOZXcgWmVhbGFuZDsgS2VsbHkgS3JhZnQsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IExlZSBXZXN0d29vZCwgRW5nbGFuZC48L3A+CjxwPjc6MzEgYS5tLi0yOjMwIGEubS4gJiM4MjEyOyBIZW5yaWsgU3RlbnNvbiwgU3dlZGVuOyBUb21teSBGbGVldHdvb2QsIEVuZ2xhbmQ7IEppbW15IFdhbGtlciwgVW5pdGVkIFN0YXRlcy48L3A+CjxwPjc6NDIgYS5tLi0yOjQxIGEubS4gJiM4MjEyOyBNYXR0IEZpdHpwYXRyaWNrLCBFbmdsYW5kOyBSdXNzZWxsIEhlbmxleSwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgYS1Kb3ZhbiBSZWJ1bGEsIFNvdXRoIEFmcmljYS48L3A+CjxwPjc6NTMgYS5tLi0yOjUyIGEubS4gJiM4MjEyOyBSb3J5IE1jSWxyb3ksIE5vcnRoZXJuIElyZWxhbmQ7IE1hcmMgTGVpc2htYW4sIEF1c3RyYWxpYTsgVGhvcmJqb3JuIE9sZXNlbiwgRGVubWFyay48L3A+CjxwPjg6MDQgYS5tLi0zOjAzIGEubS4gJiM4MjEyOyBEdXN0aW4gSm9obnNvbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgQWxleCBOb3JlbiwgU3dlZGVuOyBDaGFybGV5IEhvZmZtYW4sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuPC9wPgo8cD44OjE1IGEubS4tMzoxNCBhLm0uICYjODIxMjsgWmFjaCBKb2huc29uLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzOyBBZGFtIFNjb3R0LCBBdXN0cmFsaWE7IEJyZW5kYW4gU3RlZWxlLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD4KPHA+ODoyNiBhLm0uLTM6MjUgYS5tLiAmIzgyMTI7IEp1c3RpbiBUaG9tYXMsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IEZyYW5jZXNjbyBNb2xpbmFyaSwgSXRhbHk7IEJyYW5kZW4gR3JhY2UsIFNvdXRoIEFmcmljYS48L3A+CjxwPjg6MzcgYS5tLi0zOjM2IGEubS4gJiM4MjEyOyBKYXNvbiBEYXksIEF1c3RyYWxpYTsgU2hvdGEgQWtpeW9zaGksIEphcGFuOyBMaSBIYW90b25nLCBDaGluYS48L3A+CjxwPjg6NDggYS5tLi0zOjQ3IGEubS4gJiM4MjEyOyBUb2RkIEhhbWlsdG9uLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzOyBCZWF1IEhvc3NsZXIsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IEpvcmdlIENhbXBpbGxvLCBTcGFpbi48L3A+CjxwPjk6MDQgYS5tLi00OjAzIGEubS4gJiM4MjEyOyBSeXVrbyBUb2tpbWF0c3UsIEphcGFuOyBDaGV6IFJlYXZpZSwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgTWljaGFlbCBLaW0sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuPC9wPgo8cD45OjE1IGEubS4tNDoxNCBhLm0uICYjODIxMjsgS3lsZSBTdGFubGV5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzOyBOaWNvbGFzIENvbHNhZXJ0cywgQmVsZ2l1bTsgSmVucyBEYW50b3JwLCBTd2VkZW4uPC9wPgo8cD45OjI2IGEubS4tNDoyNSBhLm0uICYjODIxMjsgVG9tIExlaG1hbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgRHlsYW4gRnJpdHRlbGxpLCBTb3V0aCBBZnJpY2E7IEdyYW50IEZvcnJlc3QsIFNjb3RsYW5kLjwvcD4KPHA+OTozNyBhLm0uLTQ6MzYgYS5tLiAmIzgyMTI7IEx1Y2FzIEhlcmJlcnQsIEF1c3RyYWxpYTsgTWluIENoZWwgQ2hvaSwgU291dGggS29yZWE7IEphc29uIEtva3JhaywgVW5pdGVkIFN0YXRlcy48L3A+CjxwPjk6NDggYS5tLi00OjQ3IGEubS4gJiM4MjEyOyBQYWRyYWlnIEhhcnJpbmd0b24sIElyZWxhbmQ7IEJ1YmJhIFdhdHNvbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgTWF0dCBXYWxsYWNlLCBFbmdsYW5kLjwvcD4KPHA+OTo1OSBhLm0uLTQ6NTggYS5tLiAmIzgyMTI7IElhbiBQb3VsdGVyLCBFbmdsYW5kOyBDYW1lcm9uIFNtaXRoLCBBdXN0cmFsaWE7IEJyb29rcyBLb2Vwa2EsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuPC9wPgo8cD4xMDoxMCBhLm0uLTU6MDkgYS5tLiAmIzgyMTI7IFNlcmdpbyBHYXJjaWEsIFNwYWluOyBCcnlzb24gRGVDaGFtYmVhdSwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgU2h1YmhhbmthciBTaGFybWEsIEluZGlhLjwvcD4KPHA+MTA6MjEgYS5tLi01OjIwIGEubS4gJiM4MjEyOyBUaWdlciBXb29kcywgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgSGlkZWtpIE1hdHN1eWFtYSwgSmFwYW47IFJ1c3NlbGwgS25veCwgU2NvdGxhbmQuPC9wPgo8cD4xMDozMiBhLm0uLTU6MzEgYS5tLiAmIzgyMTI7IEphc29uIER1Zm5lciwgVW5pdGVkIFN0YXRlczsgUnlhbiBGb3gsIE5ldyBaZWFsYW5kOyBLZWVnYW4gQnJhZGxleSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcy48L3A+CjxwPjEwOjQzIGEubS4tNTo0MiBhLm0uICYjODIxMjsgUnlhbiBBcm1vdXIsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IEFicmFoYW0gQW5jZXIsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXM7IE1hc2hpcm8gS2F3YW11cmEsIEphcGFuLjwvcD4KPHA+MTA6NTQgYS5tLi01OjUzIGEubS4gJiM4MjEyOyBKYXp6IEphbmV3YXR0YW5hbm9uZCwgVGhhaWxhbmQ7IEZhYnJpemlvIFphbm90dGksIFBhcmFndWF5OyBKb3JkYW4gU21pdGgsIEVuZ2xhbmQuPC9wPgo8cD4xMTowNSBhLm0uLTY6MDQgYS5tLiAmIzgyMTI7IEJyZXR0IFJ1bWZvcmQsIEF1c3RyYWxpYTsgTWFzYW5vcmkgS29iYXlhc2hpLCBKYXBhbjsgSmFjayBTZW5pb3IsIEVuZ2xhbmQuPC9wPgo8cD4xMToxNiBhLm0uLTY6MTUgYS5tLiAmIzgyMTI7IE1hdHQgSm9uZXMsIEF1c3RyYWxpYTsgVGhvbWFzIEN1cnRpcywgRW5nbGFuZDsgQnJvbnNvbiBCdXJnb29uLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1JTk9SIExFQUdVRTwvcD4KPHA+SW50ZXJuYXRpb25hbCBMZWFndWUgKEFBQSk8L3A+CjxwPk5vcnRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSAoUGhpbGxpZXMpCTU3CTM3CS42MDYJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U2NyYW50b24vV0IgKFlhbmtlZXMpCTUwCTQzCS41MzgJNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+UGF3dHVja2V0IChSZWQgU294KQk0NQk0NwkuNDg5CTExPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgKFR3aW5zKQk0NAk0NwkuNDg0CTExJiMxODk7PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIChCbHVlIEpheXMpCTQyCTQ1CS40ODMJMTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIChOYXRpb25hbHMpCTM4CTU1CS40MDkJMTgmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNvdXRoIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+RHVyaGFtIChSYXlzKQk1NAkzOQkuNTgxCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgKE9yaW9sZXMpCTQ3CTQ1CS41MTEJNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgKEJyYXZlcykJNDIJNTIJLjQ0NwkxMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIChXaGl0ZSBTb3gpCTQyCTUyCS40NDcJMTImIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgKFBpcmF0ZXMpCTUwCTQyCS41NDMJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VG9sZWRvIChUaWdlcnMpCTUxCTQzCS41NDMJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyAoSW5kaWFucykJNDkJNDUJLjUyMQkyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIChSZWRzKQkzNgk1NQkuMzcxCTEzJiMxODk7PC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSAxMiwgUm9jaGVzdGVyIDU8L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSA4LiBUb2xlZG8gNDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IDEwLCBDb2x1bWJ1cyA2PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5EdXJoYW0gYXQgU3lyYWN1c2UsIGxhdGU8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCBhdCBDaGFybG90dGUsIGxhdGU8L3A+CjxwPkluZGlhbmFwb2xpcyBhdCBHd2lubmV0dCwgbGF0ZTwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayBhdCBCdWZmYWxvLCBsYXRlPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RHVyaGFtIGF0IFN5cmFjdXNlLCAxMiBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jmb2xrIGF0IEJ1ZmZhbG8sIDE6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+UGF3dHVja2V0IGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNzowNCBwLm0uPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgYXQgR3dpbm5ldHQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IGF0IENvbHVtYnVzLCA3OjA1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgYXQgUm9jaGVzdGVyLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSBhdCBUb2xlZG8sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayBhdCBSb2NoZXN0ZXIsIEdhbWUgMSwgNTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3Jmb2xrIGF0IFJvY2hlc3RlciwgR2FtZSAyLCBUQkQ8L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgYXQgU3lyYWN1c2UsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+UGF3dHVja2V0IGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNzowNCBwLm0uPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gYXQgQnVmZmFsbywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgYXQgR3dpbm5ldHQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TGVoaWdoIFZhbGxleSBhdCBUb2xlZG8sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgYXQgQ29sdW1idXMsIDc6MDUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBMZWFndWUgKEFBKTwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgKEJsdWUgSmF5cykJNTIJNDAJLjU2NQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UcmVudG9uIChZYW5rZWVzKQk1MQk0MgkuNTQ4CTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIChSb2NraWVzKQk0NQk0NwkuNDk2CTc8L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gKE1ldHMpCTQ0CTQ5CS40NzMJOCYjMTg5OzwvcD4KPHA+UmVhZGluZyAoUGhpbGxpZXMpCTQ0CTQ5CS40NzMJOCYjMTg5OzwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgKFJlZCBTb3gpCTM3CTU2CS4zOTgJMTUmIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ba3JvbiAoSW5kaWFucykJNTUJMzkJLjU4NQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5BbHRvb25hIChQaXJhdGVzKQk0OAk0MgkuNTMzCTU8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgKE5hdGlvbmFscykJNDkJNDUJLjUyMQk2PC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCAoR2lhbnRzKQk0NQk0NwkuNDg5CTk8L3A+CjxwPkVyaWUgKFRpZ2VycykJNDQJNDkJLjQ3MwkxMCYjMTg5OzwvcD4KPHA+Qm93aWUgKE9yaW9sZXMpCTQyCTUxCS40NTIJMTImIzE4OTs8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAxLCBCaW5naGFtdG9uIDA8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IEJpbmdoYW10b24sIEdhbWUgMiwgVEJEPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkhhcnJpc2J1cmcgNSwgQWtyb24gMjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Qm93aWUgYXQgQWx0b29uYSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+RXJpZSBhdCBSaWNobW9uZCwgcHBkLjwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiBhdCBOZXcgSGFtcHNoaXJlIHBwZC48L3A+CjxwPlJlYWRpbmcgYXQgSGFydGZvcmQsIHBwZC48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIGF0IEhhcnJpc2J1cmcsIDEyIHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJvd2llIGF0IEFsdG9vbmEsIDEyIHAubS48L3A+CjxwPlRyZW50b24gYXQgTmV3IEhhbXBzaGlyZSwgR2FtZSAxLCAxMjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5UcmVudG9uIGF0IE5ldyBIYW1wc2hpcmUsIEdhbWUgMiwgVEJEPC9wPgo8cD5FcmllIGF0IFJpY2htb25kLCBHYW1lIDEsIDEyOjA1IHAubS48L3A+CjxwPkVyaWUgYXQgUmljaG1vbmQsIEdhbWUgMiwgVEJEPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIGF0IEhhcnRmb3JkLCBHYW1lIDEsIDEyOjA1IHAubS48L3A+CjxwPlJlYWRpbmcgYXQgSGFydGZvcmQsIEdhbWUgMiBUQkQ8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IEJpbmdoYW10b24sIDE6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiBhdCBCaW5naGFtdG9uLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIGF0IFBvcnRsYW5kLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkVyaWUgYXQgQm93aWUsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyBhdCBOZXcgSGFtcHNoaXJlLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UmljaG1vbmQgYXQgQWtyb24sIDc6MDUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QWx0b29uYSBhdCBSZWFkaW5nLCA3OjE1IHAubS48L3A+CjxwPkJveCBTY29yZTwvcD4KPHA+U0VOQVRPUlMgNSwgUlVCQkVSRFVDS1MgMjwvcD4KPHA+QWtyb24JYWIJcgloCWJpCUhhcnJpc2J1cmcJYWIJcgloCWJpPC9wPgo8cD5DYWxpY2EgY2YJNAkxCTIJMAlKb25lcyBjZgk0CTIJMgkxPC9wPgo8cD5LcmllZ2VyIGRoCTUJMAkyCTEJS2llYm9vbSBzcwk0CTAJMAkwPC9wPgo8cD5TZXZlciAzYgkzCTAJMgkwCVptbXJtYW4gMWIJMwkxCTEJMTwvcD4KPHA+QnJhZGxleSAxYgk1CTAJMAkwCUdhbWFjaGUgMWIJMAkwCTAJMAlNYXRoaWFzIDJiCTUJMAkxCTAJUmVhZCBjCTIJMAkwCTIJQ2FzdHJvIHNzCTQJMAkwCTAJR3VzaHVlIGRoCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPlRvbSByZgkyCTEJMQkxCU5vbGwgM2IJNAkxCTIJMDwvcD4KPHA+SGFnZ2VydHkgZGgJMwkwCTEJMAlLZWxsZXIgbGYJNAkxCTAJMDwvcD4KPHA+U2FsdGVycyBjCTQJMAkwCTAJQ29sbGllciByZgkzCTAJMQkwPC9wPgo8cD5BYnJldSAyYgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRvdGFscwkzNQkyCTkJMglUb3RhbHMJMzIJNQk3CTQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFrcm9uCTAwMAkwMjAJMDAwCSYjODIxMjsJMgk5CTQ8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcJMTAwCTExMAkxMVgJJiM4MjEyOwk1CTcJMDwvcD4KPHA+RSYjODIxMjtXaGl0ZWhvdXNlICgyKSwgU2V2ZXIgMiAoMTMpLCBUb20gKDYpLiBMT0ImIzgyMTI7QWtyb24gMTI7IEhhcnJpc2J1cmcgOS4gMkImIzgyMTI7U2V2ZXIgMiAoMjYpLCBLcmllZ2VyICgxNSkuIDNCJiM4MjEyO0pvbmVzICgzKS4gSFImIzgyMTI7VG9tICg4KTsgWmltbWVybWFuICgxKS4gU0ImIzgyMTI7U2V2ZXIgKDEwKTsgTm9sbCAoMSkuIENTJiM4MjEyOyBIYWdnZXJ0eSAoMykuIFNGJiM4MjEyO1JlYWQuPC9wPgo8cD5EUCYjODIxMjtBa3JvbiAoQ2FsaWNhLUJyYWRsZXktTWF0aGlhcykuPC9wPgo8cD5Ba3JvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPldoaXRlaG91c2UJNAk0CTIJMgkyCTI8L3A+CjxwPkJyb3duIEwsIDEtNQkyCTIJMQkxCTEJMTwvcD4KPHA+TG92ZWdyb3ZlCTEJMAkxCTEJMgkxPC9wPgo8cD5PcmlhbgkxCTEJMQkwCTAJMTwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZwlpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPkRhcm5lbGwgVywgNi00CTUJNgkyCTIJMgk0PC9wPgo8cD5Cb3VycXVlIAkyCTIJMAkwCTMJMzwvcD4KPHA+TWVuZGV6CTIJMQkwCTAJMQkxPC9wPgo8cD5XUCYjODIxMjtXaGl0ZWhvdXNlIDIuPC9wPgo8cD5VbXBpcmVzJiM4MjEyO0hQOiBUYWthaGl0byBNYXRzdWRhLiAxQjogSi5DLiBWZWxlei4gM0I6IEFhcm9uIEhpZ2dpbnMuPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOyAzOjAzLiBBdHQmIzgyMTI7IDMsMjY5LjwvcD4KPHA+TWlkd2VzdCBMZWFndWUgKEEpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVhc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VwlMCVBjdC4JR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJvd2xpbmcgR3JlZW4gKFJheXMpCTE3CTgJLjY4MAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Gb3J0IFdheW5lIChQYWRyZXMpCTEyCTExCS41MjIJNDwvcD4KPHA+TGFuc2luZyAoQmx1ZSBKYXlzKQkxMwkxMgkuNTIwCTQ8L3A+CjxwPlNvdXRoIEJlbmQgKEN1YnMpCTEzCTEyCS41MjAJNDwvcD4KPHA+RGF5dG9uIChSZWRzKQkxMgkxMwkuNDgwCTU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TGFrZSBDb3VudHkgKEluZGlhbnMpCTEyCTEzCS40ODAJNTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V2VzdCBNaWNoaWdhbiAoVGlnZXJzKQkxMAkxMwkuNDM1CTY8L3A+CjxwPkdyZWF0IExha2VzIChEb2RnZXJzKQk4CTE3CS4zMjAJOTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUGN0LglHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QmVsb2l0IChBdGhsZXRpY3MpCTE2CTcJLjY5NgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5DZWRhciBSYXBpZHMgKFR3aW5zKQkxNwk4CS42ODAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+UGVvcmlhIChDYXJkaW5hbHMpCTEyCTEwCS41NDUJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2xpbnRvbiAoTWFyaW5lcnMpCTEyCTExCS41MjIJNDwvcD4KPHA+UXVhZCBDaXRpZXMgKEFzdHJvcykJMTIJMTIJLjUwMAk0JiMxODk7PC9wPgo8cD5LYW5lIENvdW50eSAoRC1iYWNrcykJMTEJMTMJLjQ1OAk1JiMxODk7PC9wPgo8cD5XaXNjb25zaW4gKEJyZXdlcnMpCTEwCTE0CS40MTcJNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+QnVybGluZ3RvbiAoQW5nZWxzKQk1CTE4CS4yMTcJMTE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbGludG9uIGF0IExha2UgQ291bnR5LCA3IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJ1cmxpbmd0b24gYXQgRm9ydCBXYXluZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DZWRhciBSYXBpZHMgYXQgR3JlYXQgTGFrZXMsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+UGVvcmlhIGF0IExhbnNpbmcsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+V2VzdCBNaWNoaWdhbiBhdCBLYW5lIENvdW50eSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Tb3V0aCBCZW5kIGF0IFF1YWQgQ2l0aWVzLCA3OjM1IHAubS48L3A+CjxwPkJvd2xpbmcgR3JlZW4gYXQgQmVsb2l0LCA4IHAubS48L3A+CjxwPkRheXRvbiBhdCBXaXNjb25zaW4sIDg6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsaW50b24gYXQgTGFrZSBDb3VudHksIDExIGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJ1cmxpbmd0b24gYXQgRm9ydCBXYXluZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DZWRhciBSYXBpZHMgYXQgR3JlYXQgTGFrZXMsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+UGVvcmlhIGF0IExhbnNpbmcsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+V2VzdCBNaWNoaWdhbiBhdCBLYW5lIENvdW50eSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Tb3V0aCBCZW5kIGF0IFF1YWQgQ2l0aWVzLCA3OjM1IHAubS48L3A+CjxwPkJvd2xpbmcgR3JlZW4gYXQgQmVsb2l0LCA4IHAubS48L3A+CjxwPkRheXRvbiBhdCBXaXNjb25zaW4sIDg6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+V05CQTwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTEzCTkJLjU5MQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTEzCTkJLjU5MQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Db25uZWN0aWN1dAkxMgkxMQkuNTIyCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNwkxNQkuMzE4CTY8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTcJMTUJLjMxOAk2PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hCTIJMjAJLjA5MQkxMTwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlCTE2CTYJLjcyNwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5QaG9lbml4CTE1CTgJLjY1MgkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwkxNAk5CS42MDkJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTEzCTkJLjU5MQkzPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMTIJMTAJLjU0NQk0PC9wPgo8cD5MYXMgVmVnYXMJMTAJMTMJLjQzNQk2JiMxODk7PC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+RGFsbGFzIDEwNCwgTmV3IFlvcmsgODc8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgODYsIENvbm5lY3RpY3V0IDgzPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBhdCBDaGljYWdvLCAxMiBwLm0uPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hIGF0IE1pbm5lc290YSwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBhdCBBdGxhbnRhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gYXQgRGFsbGFzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkxhcyBWZWdhcyBhdCBQaG9lbml4LCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+Q0ZMPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPlNhc2thdGNoZXdhbiBhdCBIYW1pbHRvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5BUkVOQSBMRUFHVUU8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD5XZWVrIDI8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBCYWx0aW1vcmUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IEFsYmFueSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5BcmVuYSBCb3dsPC9wPgo8cD5KdWx5IDI4PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEtQmFsdGltb3JlIHdpbm5lciB2cy4gV2FzaGluZ3Rvbi1BbGJhbnkgd2lubmVyLCBUQkQ8L3A+CjxwPlRFTk5JUzwvcD4KPHA+QVRQIFdPUkxEIFRPVVI8L3A+CjxwPkhhbGwgb2YgRmFtZSBPcGVuPC9wPgo8cD4oQXQgVGhlIEludGVybmF0aW9uYWwgVGVubmlzIEhhbGwgb2YgRmFtZTsgTmV3cG9ydCwgUi5JLjsgUHVyc2U6ICQ1NTcsMDUwIFN1cmZhY2U6IEdyYXNzLU91dGRvb3IpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkR1ZGkgU2VsYSwgSXNyYWVsLCBkZWYuIEJlcm5hcmQgVG9taWMsIEF1c3RyYWxpYSwgNi0zLCAxLTYsIDYtMi48L3A+CjxwPk1hcmNlbCBHcmFub2xsZXJzLCBTcGFpbiwgZGVmLiBKQyBBcmFnb25lLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA3LTYgKDYpLCA2LTAuPC9wPgo8cD5KYXNvbiBKdW5nLCBUYWl3YW4sIGRlZi4gU2VyZ2l5IFN0YWtob3Zza3ksIFVrcmFpbmUsIDYtNCwgMy02LCA2LTMuPC9wPgo8cD5HaWxsZXMgTXVsbGVyICg2KSwgTHV4ZW1ib3VyZywgZGVmLiBNYXJjb3MgQmFnaGRhdGlzLCBDeXBydXMsIDctNiAoNSksIDYtMy48L3A+CjxwPkNocmlzdGlhbiBIYXJyaXNvbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBBbGV4IEJvbHQsIEF1c3RyYWxpYSwgNi0zLCA0LTYsIDctNS48L3A+CjxwPlJhbWt1bWFyIFJhbWFuYXRoYW4sIEluZGlhLCBkZWYuIFZpY3RvciBFc3RyZWxsYSBCdXJnb3MsIERvbWluaWNhbiBSZXB1YmxpYywgNi00LCA2LTEuPC9wPgo8cD5OaWNvbGFzIE1haHV0LCBGcmFuY2UsIGRlZi4gUnlhbiBIYXJyaXNvbiAoNSksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMiwgMi0wIHJldGlyZWQuPC9wPgo8cD5Jdm8gS2FybG92aWMsIENyb2F0aWEsIGRlZi4gQWxleCBkZSBNaW5hdXIgKDcpLCBBdXN0cmFsaWEsIDYtNyAoMiksIDctNiAoMyksIDctNS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWF0dGhldyBFYmRlbiwgQXVzdHJhbGlhLCBhbmQgU2VyZ2l5IFN0YWtob3Zza3ksIFVrcmFpbmUsIGRlZi4gR2VyYXJkIGFuZCBNYXJjZWwgR3Jhbm9sbGVycywgU3BhaW4sIDYtMCwgNC02LCAxMC02LjwvcD4KPHA+UHVyYXYgUmFqYSwgSW5kaWEsIGFuZCBLZW4gU2t1cHNraSAoMyksIEJyaXRhaW4sIGRlZi4gUnViZW4gQmVtZWxtYW5zLCBCZWxnaXVtLCBhbmQgRGVuaXMgS3VkbGEsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDctNSwgNi00LjwvcD4KPHA+Q3JvYXRpYSBPcGVuPC9wPgo8cD4oQXQgQVRQIFN0YWRpb24gR29yYW4gSXZhbmlzZXZpYzsgVW1hZywgQ3JvYXRpYTsgUHVyc2U6ICQ1ODUsNzAwOyBTdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJvYmluIEhhYXNlICg2KSwgTmV0aGVybGFuZHMsIGRlZi4gUm9nZXJpbyBEdXRyYSBTaWx2YSwgQnJhemlsLCA0LTYsIDctNSwgNi0zLjwvcD4KPHA+RmVsaXggQXVnZXItQWxpYXNzaW1lLCBDYW5hZGEsIGRlZi4gQW5kcmVqIE1hcnRpbiwgU2xvdmFraWEsIDYtNCwgNi0zLjwvcD4KPHA+RHVzYW4gTGFqb3ZpYywgU2VyYmlhLCBkZWYuIE5pa29sb3ogQmFzaWxhc2h2aWxpLCBHZW9yZ2lhLCA3LTUsIDYtMi48L3A+CjxwPkV2Z2VueSBEb25za295LCBSdXNzaWEsIGRlZi4gUGFvbG8gTG9yZW56aSwgSXRhbHksIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+TWF4aW1pbGlhbiBNYXJ0ZXJlciAoOSksIEdlcm1hbnksIGRlZi4gTmlubyBTZXJkYXJ1c2ljLCBDcm9hdGlhLCAzLTYsIDctNSwgNi0zLjwvcD4KPHA+TWFydG9uIEZ1Y3NvdmljcywgSHVuZ2FyeSwgZGVmLiBCZW5vaXQgUGFpcmUgKDgpLCBGcmFuY2UsIDYtMSwgNi0zLjwvcD4KPHA+SmlyaSBWZXNlbHksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIFN0ZWZhbm8gVHJhdmFnbGlhLCBJdGFseSwgNi0zLCAzLTYsIDYtMi48L3A+CjxwPkFsamF6IEJlZGVuZSwgU2xvdmVuaWEsIGRlZi4gSm9hbyBTb3VzYSAoNyksIFBvcnR1Z2FsLCA3LTYgKDUpLCA0LTYsIDYtNC48L3A+CjxwPk1hcnRpbiBLbGl6YW4sIFNsb3Zha2lhLCBkZWYuIE5pY29sYXMgSmFycnksIENoaWxlLCA2LTIsIDYtMC48L3A+CjxwPk1hcmNvIFRydW5nZWxsaXRpLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gRnJhbmtvIFNrdWdvciwgQ3JvYXRpYSwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkRlbnlzIE1vbGNoYW5vdiwgVWtyYWluZSwgYW5kIElnb3IgWmVsZW5heSwgU2xvdmFraWEsIGRlZi4gSm9uYXRoYW4gRXlzc2VyaWMgYW5kIEh1Z28gTnlzLCBGcmFuY2UsIDctNiAoNSksIDYtNC48L3A+CjxwPlBhb2xvIExvcmVuemksIEl0YWx5LCBhbmQgR3VpZG8gUGVsbGEsIEFyZ2VudGluYSwgZGVmLiBNYXJpbiBhbmQgVG9taXNsYXYgRHJhZ2FuamEsIENyb2F0aWEsIDYtMywgNi0xLjwvcD4KPHA+Um9iaW4gSGFhc2UgYW5kIE1hdHdlIE1pZGRlbGtvb3AsIE5ldGhlcmxhbmRzLCBkZWYuIER1c2FuIExham92aWMsIFNlcmJpYSwgYW5kIEFuZHJleSBSdWJsZXYsIFJ1c3NpYSwgNi00LCA2LTQuPC9wPgo8cD5Td2VkaXNoIE9wZW48L3A+CjxwPihBdCBCYXN0YWQgVGVubmlzIFN0YWRpdW47IEJhc3RhZCwgU3dlZGVuOyBQdXJzZTogJDU4NSw3MDA7IFN1cmZhY2U6IENsYXktT3V0ZG9vcik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RmVybmFuZG8gVmVyZGFzY28gKDUpLCBTcGFpbiwgZGVmLiBMb3JlbnpvIFNvbmVnbywgSXRhbHksIDYtNCwgMy02LCA2LTEuPC9wPgo8cD5QZWRybyBTb3VzYSwgUG9ydHVnYWwsIGRlZi4gUmFkdSBBbGJvdCwgTW9sZG92YSwgNi00LCA2LTMuPC9wPgo8cD5IZW5yaSBMYWFrc29uZW4sIFN3aXR6ZXJsYW5kLCBkZWYuIEp1YW4gSWduYWNpbyBMb25kZXJvLCBBcmdlbnRpbmEsIDYtMywgNC02LCA3LTUuPC9wPgo8cD5NaWthZWwgWW1lciwgU3dlZGVuLCBkZWYuIERlbmlzIElzdG9taW4sIFV6YmVraXN0YW4sIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+RmVkZXJpY28gRGVsYm9uaXMsIEFyZ2VudGluYSwgZGVmLiBIb3JhY2lvIFplYmFsbG9zLCBBcmdlbnRpbmEsIDYtNyAoMiksIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+U2ltb25lIEJvbGVsbGksIEl0YWx5LCBkZWYuIFJvYmVydG8gQ2FyYmFsbGVzIEJhZW5hLCBTcGFpbiwgNC02LCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPlRoaWFnbyBNb250ZWlybywgQnJhemlsLCBkZWYuIEVsaWFzIFltZXIsIFN3ZWRlbiwgNi00LCA2LTIuPC9wPgo8cD5Kb2huIE1pbGxtYW4gKDgpLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gR3VpZG8gQW5kcmVvenppLCBBcmdlbnRpbmEsIDYtMCwgNi0yLjwvcD4KPHA+R2VyYWxkIE1lbHplciwgQXVzdHJpYSwgZGVmLiBDb3JlbnRpbiBNb3V0ZXQsIEZyYW5jZSwgNi0xLCA2LTEuPC9wPgo8cD5EYXZpZCBGZXJyZXIgKDcpLCBTcGFpbiwgZGVmLiBaZGVuZWsgS29sYXIsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCA2LTIsIDctNS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TWFyYyBMb3BleiBhbmQgSmF1bWUgTXVuYXIsIFNwYWluLCBkZWYuLCBEYXZpZCBNYXJyZXJvLCBTcGFpbiwgYW5kIEFpc2FtLXVsLUhhcSBRdXJlc2hpICg0KSwgUGFraXN0YW4sIDYtNCwgNi00LjwvcD4KPHA+UmFkdSBBbGJvdCwgTW9sZG92YSwgYW5kIERlbmlzIElzdG9taW4sIFV6YmVraXN0YW4sIGRlZi4gUGVuZyBIc2llbi15aW4sIFRhaXdhbiwgYW5kIFJ1YW4gUm9lbGVmc2UsIFNvdXRoIEFmcmljYSwgNi0yLCA2LTQuPC9wPgo8cD5XVEE8L3A+CjxwPkJ1Y2hhcmVzdCBPcGVuPC9wPgo8cD4oQXQgQXJlbmVsZSBCTlI7IEJ1Y2hhcmVzdCwgUm9tYW5pYTsgUHVyc2U6ICQyMjYsNzUwOyBTdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk1paGFlbGEgQnV6YXJuZXNjdSAoMiksIFJvbWFuaWEsIGRlZi4gRGFua2EgS292aW5pYywgTW9udGVuZWdybywgNi0yLCA2LTQuPC9wPgo8cD5JcmluYSBCYXJhLCBSb21hbmlhLCBkZWYuIFZpa3Rvcml5YSBUb21vdmEsIEJ1bGdhcmlhLCA2LTQsIDctNS48L3A+CjxwPlZlcmEgWnZvbmFyZXZhLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gRWthdGVyaW5hIEFsZXhhbmRyb3ZhLCBSdXNzaWEsIDYtMSwgNi0yLjwvcD4KPHA+T25zIEphYmV1ciwgVHVuaXNpYSwgZGVmLiBJcmluYS1DYW1lbGlhIEJlZ3UgKDMpLCBSb21hbmlhLCA2LTIsIDYtMS48L3A+CjxwPkFuYXN0YXNpamEgU2V2YXN0b3ZhICgxKSwgTGF0dmlhLCBkZWYuIERhbGlsYSBKYWt1cG92aWMsIFNsb3ZlbmlhLCA0LTYsIDYtMiwgNy02ICgxKS48L3A+CjxwPlBldHJhIE1hcnRpYyAoNCksIENyb2F0aWEsIGRlZi4gUmViZWNjYSBTcmFta292YSwgU2xvdmFraWEsIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+U29yYW5hIENpcnN0ZWEgKDUpLCBSb21hbmlhLCBkZWYuIENhZ2xhIEJ1eXVrYWtjYXksIFR1cmtleSwgNi0zLCA2LTMuPC9wPgo8cD5MYXVyYSBTaWVnZW11bmQsIEdlcm1hbnksIGRlZi4gSmFzbWluZSBQYW9saW5pLCBJdGFseSwgNi00LCA2LTAuPC9wPgo8cD5DbGFpcmUgTGl1LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIEFuZHJlZWEgUm9zY2EsIFJvbWFuaWEsIDQtNiwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5Bbm5hIEthcm9saW5lIFNjaG1pZWRsb3ZhLCBTbG92YWtpYSwgZGVmLiBBbmEgQm9nZGFuICg2KSwgUm9tYW5pYSwgNC02LCA3LTYgKDQpLCA3LTUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxpZHppeWEgTWFyb3phdmEsIEJlbGFydXMsIGFuZCBBcmFudHhhIFJ1cyAoNCksIE5ldGhlcmxhbmRzLCBkZWYuIEFsZXhhbmRyYSBDYWRhbnR1LCBSb21hbmlhLCBhbmQgTWFyaWEgSXJpZ295ZW4sIEFyZ2VudGluYSwgNi0zLCA2LTMuPC9wPgo8cD5HZW9yZ2luYSBHYXJjaWEgUGVyZXosIFNwYWluLCBhbmQgQ29ybmVsaWEgTGlzdGVyLCBTd2VkZW4sIGRlZi4gTmF0ZWxhIER6YWxhbWlkemUsIFJ1c3NpYSwgYW5kIElwZWsgU295bHUsIFR1cmtleSwgNy01LCA0LTYsIDEwLTYuPC9wPgo8cD5EYW5rYSBLb3ZpbmljLCBNb250ZW5lZ3JvLCBhbmQgTWFyeW5hIFphbmV2c2thLCBCZWxnaXVtLCBkZWYuIFlzYWxpbmUgQm9uYXZlbnR1cmUsIEJlbGdpdW0sIGFuZCBPa3NhbmEgS2FsYXNobmlrb3ZhLCBHZW9yZ2lhLCA2LTQsIDYtMi48L3A+CjxwPkphY3F1ZWxpbmUgQ3Jpc3RpYW4gYW5kIEVsZW5hLUdhYnJpZWxhIFJ1c2UsIFJvbWFuaWEsIGRlZi4gQmFzYWsgRXJheWRpbiwgVHVya2V5LCBhbmQgVmVyYSBadm9uYXJldmEsIFJ1c3NpYSwgNi00LCA2LTEuPC9wPgo8cD5MYWRpZXMgQ2hhbXBpb25zaGlwczwvcD4KPHA+KEF0IFJveSBFbWVyc29uIEFyZW5hOyBHc3RhYWQsIFN3aXR6ZXJsYW5kOyBQdXJzZTogJDIyNiw3NTA7IFN1cmZhY2U6IENsYXktT3V0ZG9vcik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RXZnZW5peWEgUm9kaW5hLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gQ2FyaW5hIFdpdHRob2VmdCAoNCksIEdlcm1hbnksIDYtNyAoMyksIDYtNCwgNy02ICgxMSkuPC9wPgo8cD5FbGl0c2EgS29zdG92YSwgQnVsZ2FyaWEsIGRlZi4gQW5uYSBLYWxpbnNrYXlhLCBSdXNzaWEsIDYtNCwgMC02LCA2LTIuPC9wPgo8cD5QYXR0eSBTY2hueWRlciwgU3dpdHplcmxhbmQsIGRlZi4gS2F0aGlua2Egdm9uIERlaWNobWFubiwgTGllY2h0ZW5zdGVpbiwgNC02LCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPlZpa3RvcmlhIEt1em1vdmEgKDMpLCBTbG92YWtpYSwgZGVmLiBNYXJ0aW5hIFRyZXZpc2FuLCBJdGFseSwgNi0yLCA3LTUuPC9wPgo8cD5BbGl6ZSBDb3JuZXQgKDEpLCBGcmFuY2UsIGRlZi4gU2lsdmlhIFNvbGVyLUVzcGlub3NhLCBTcGFpbiwgNi0yLCA2LTIuPC9wPgo8cD5Db25ueSBQZXJyaW4sIFN3aXR6ZXJsYW5kLCBkZWYuIFpoZW5nIFNodWFpLCBDaGluYSwgNi0xLCA0LTYsIDctNS48L3A+CjxwPlNhbSBTdG9zdXIgKDUpLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gRnJhbmNlc2NhIFNjaGlhdm9uZSwgSXRhbHksIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+VmlrdG9yaWphIEdvbHViaWMgKDgpLCBTd2l0emVybGFuZCwgZGVmLiBBbnRvbmlhIExvdHRuZXIsIEdlcm1hbnksIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+RXVnZW5pZSBCb3VjaGFyZCwgQ2FuYWRhLCBkZWYuIFRpbWVhIEJhY3NpbnN6a3ksIFN3aXR6ZXJsYW5kLCA0LTYsIDctNiAoMSksIDYtNC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RG91Ymxlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QmliaWFuZSBTY2hvb2ZzLCBOZXRoZXJsYW5kcywgYW5kIFlhbmEgU2l6aWtvdmEgKDQpLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gTW9uYSBCYXJ0aGVsLCBHZXJtYW55LCBhbmQgTWFuZHkgTWluZWxsYSwgTHV4ZW1ib3VyZywgNy02ICgyKSwgNi0wLjwvcD4KPHA+U2lsdmlhIFNvbGVyLUVzcGlub3NhIGFuZCBTYXJhIFNvcnJpYmVzIFRvcm1vLCBTcGFpbiwgZGVmLiBLYWl0bHluIENocmlzdGlhbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIEdpdWxpYW5hIE9sbW9zICgyKSwgTWV4aWNvLCA2LTEsIDYtMy48L3A+CjxwPkFsZXhhbmRyYSBQYW5vdmEsIFJ1c3NpYSwgYW5kIEdhbGluYSBWb3Nrb2JvZXZhLCBLYXpha2hzdGFuLCBkZWYuIEFtYW5kaW5lIEhlc3NlLCBGcmFuY2UsIGFuZCBMZW9uaWUgS3VuZywgU3dpdHplcmxhbmQsIDMtNiwgNi00LCAxMC00LjwvcD4K