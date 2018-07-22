You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPkJvc3RvbgktMTU4CWF0IEJBTFRJTU9SRQkrMTQ4PC9wPgo8cD5hdCBUT1JPTlRPCSBPRkYJTWlubmVzb3RhCU9GRjwvcD4KPHA+YXQgVEFNUEEgQkFZCSBPRkYJTmV3IFlvcmsJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBURVhBUwktMTA3CU9ha2xhbmQJLTEwMzwvcD4KPHA+YXQgS0FOU0FTIENJVFkJLTEwNQlEZXRyb2l0CS0xMDU8L3A+CjxwPmF0IExPUyBBTkdFTEVTCSBPRkYJQ2hpY2FnbwlPRkY8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwktMTQwCWF0IFBISUxBREVMUEhJQQkrMTMwPC9wPgo8cD5hdCBDSU5DSU5OQVRJCS0xMTkgCVN0LiBMb3VpcwkrMTA5PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCS0xMjQJYXQgTUlBTUkJKzExNDwvcD4KPHA+YXQgTkVXIFlPUksJLTEyNQlTYW4gRGllZ28JKzExNTwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwkgT0ZGCUFyaXpvbmEJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBNSUxXQVVLRUUJLTEwNQlXYXNoaW5ndG9uCS0xMDU8L3A+CjxwPkludGVybGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IENMRVZFTEFORAktMjU1CVBpdHRzYnVyZ2gJKzIyNTwvcD4KPHA+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgU3BvcnRzIFRyYW5zYWN0aW9uczwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QkFMVElNT1JFIE9SSU9MRVMgJiM4MjEyOyBSZWluc3RhdGVkIFJIUCBBbmRyZXcgQ2FzaG5lciBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIE9wdGlvbmVkIExIUCBEb25uaWUgSGFydCB0byBOb3Jmb2xrIChJTCkuPC9wPgo8cD5LQU5TQVMgQ0lUWSBST1lBTFMgJiM4MjEyOyBBY3F1aXJlZCBPRiBCcmlhbiBHb29kd2luIGZyb20gV2FzaGluZ3RvbiBmb3IgUkhQIEphY29iIENvbmRyYS1Cb2dhbi48L3A+CjxwPkxPUyBBTkdFTEVTIEFOR0VMUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBUYXlsb3IgQ29sZSB0byBTYWx0IExha2UgKFBDTCkuIFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIEppbSBKb2huc29uIGZyb20gdGhlIERMLjwvcD4KPHA+TUlOTkVTT1RBIFRXSU5TICYjODIxMjsgUmVpbnN0YXRlZCBESC0xQiBMb2dhbiBNb3JyaXNvbiBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIE9wdGlvbmVkIElORi1PRiBXaWxsaWFucyBBc3R1ZGlsbG8gYW5kIFJIUCBBbGFuIEJ1c2VuaXR6IHRvIFJvY2hlc3RlciAoSUwpLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgWUFOS0VFUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIFJIUCBHaW92YW5ueSBHYWxsZWdvcyBmcm9tIFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSAoSUwpLjwvcD4KPHA+T0FLTEFORCBBJiM4MjE3O1MgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBMSFAgSmVyZW15IEJsZWljaCB0byBOYXNodmlsbGUgKFBDTCkuPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIE1FVFMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUkhQIE5vYWggU3luZGVyZ2FhcmQgb24gdGhlIDEwLWRheSBETC48L3A+CjxwPlBISUxBREVMUEhJQSBQSElMTElFUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBSSFAgRWR1YnJheSBSYW1vcyBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBBY3RpdmF0ZWQgUkhQIEx1aXMgR2FyY2lhIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gTkFUSU9OQUxTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgTEhQIFNhbW15IFNvbGlzIGZyb20gU3lyYWN1c2UgKElMKS48L3A+CjxwPkZPT1RCQUxMPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBGb290YmFsbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPklORElBTkFQT0xJUyBDT0xUUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBMQiBEYXJpdXMgTGVvbmFyZC48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIEdJQU5UUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBSQiBTYXF1b24gQmFya2xleSBhbmQgRFQgUkogTWNJbnRvc2guPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPk5ITCAmIzgyMTI7IEFubm91bmNlZCBhbiBhcmJpdHJhdG9yIGF3YXJkZWQgV2lubmlwZWcgRCBKYWNvYiBUcm91YmEgYSBvbmUteWVhciBjb250cmFjdCBmb3IgdGhlIDIwMTgtMTkgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+R09MRjwvcD4KPHA+Uk9ZQUwgJmFtcDsgQU5DSUVOVDwvcD4KPHA+QnJpdGlzaCBPcGVuPC9wPgo8cD4oQXQgUm95YWwgJmFtcDsgQW5jaWVudCBHb2xmIENsdWIsIENhcm5vdXN0aWUsIFNjb3RsYW5kLiBQdXJzZTogJDEwLjUgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNyw0MDI7IFBhcjogNzEpPC9wPgo8cD5GaW5hbDwvcD4KPHA+YS1hbWF0ZXVyPC9wPgo8cD5GLiBNb2xpbmFyaSwkMSw4OTAsMDAwCTcwLTcyLTY1LTY5JiM4MjEyOzI3NgktODwvcD4KPHA+S2V2aW4gS2lzbmVyLCAkNjk0LDI1MAk2Ni03MC02OC03NCYjODIxMjsyNzgJLTY8L3A+CjxwPlJvcnkgTWNJbHJveSwgJDY5NCwyNTAJNjktNjktNzAtNzAmIzgyMTI7Mjc4CS02PC9wPgo8cD5KdXN0aW4gUm9zZSwgJDY5NCwyNTAJNzItNzMtNjQtNjkmIzgyMTI7Mjc4CS02PC9wPgo8cD5YYW5kciBTY2hhdWZmZWxlLCAkNjk0LDI1MAk3MS02Ni02Ny03NCYjODIxMjsyNzgJLTY8L3A+CjxwPktldmluIENoYXBwZWxsLCAkMzI3LDAwMAk3MC02OS02Ny03MyYjODIxMjsyNzkJLTU8L3A+CjxwPkVkZGllIFBlcHBlcmVsbCwgJDMyNywwMDAJNzEtNzAtNzEtNjcmIzgyMTI7Mjc5CS01PC9wPgo8cD5UaWdlciBXb29kcywgJDMyNywwMDAJNzEtNzEtNjYtNzEmIzgyMTI7Mjc5CS01PC9wPgo8cD5Ub255IEZpbmF1LCAkMjE5LDAwMAk2Ny03MS03MS03MSYjODIxMjsyODAJLTQ8L3A+CjxwPk1hdHQgS3VjaGFyLCAkMjE5LDAwMAk3MC02OC03MC03MiYjODIxMjsyODAJLTQ8L3A+CjxwPkpvcmRhbiBTcGlldGgsICQyMTksMDAwCTcyLTY3LTY1LTc2JiM4MjEyOzI4MAktNDwvcD4KPHA+UGF0cmljayBDYW50bGF5LCAkMTU0LDUwMAk3MC03MS03MC03MCYjODIxMjsyODEJLTM8L3A+CjxwPlRvbW15IEZsZWV0d29vZCwgJDE1NCw1MDAJNzItNjUtNzEtNzMmIzgyMTI7MjgxCS0zPC9wPgo8cD5SeWFuIE1vb3JlLCAkMTU0LDUwMAk2OC03My02OS03MSYjODIxMjsyODEJLTM8L3A+CjxwPlRob3JiaiYjMjQ4O3JuIE9sZXNlbiwgJDE1NCw1MDAJNzAtNzAtNzAtNzEmIzgyMTI7MjgxCS0zPC9wPgo8cD5XZWJiIFNpbXBzb24sICQxNTQsNTAwCTcwLTcxLTY3LTczJiM4MjEyOzI4MQktMzwvcD4KPHA+SmFzb24gRGF5LCAkMTA5LDcxNAk3MS03MS03Mi02OCYjODIxMjsyODIJLTI8L3A+CjxwPkNoYXJsZXkgSG9mZm1hbiwgJDEwOSw3MTQJNzEtNzAtNjgtNzMmIzgyMTI7MjgyCS0yPC9wPgo8cD5aYWNoIEpvaG5zb24sICQxMDksNzE0CTY5LTY3LTcyLTc0JiM4MjEyOzI4MgktMjwvcD4KPHA+QWxleCBOb3JlbiwgJDEwOSw3MTQJNzAtNzEtNjctNzQmIzgyMTI7MjgyCS0yPC9wPgo8cD5QYXQgUGVyZXosICQxMDksNzE0CTY5LTY4LTc0LTcxJiM4MjEyOzI4MgktMjwvcD4KPHA+RXJpayB2YW4gUm9veWVuLCAkMTA5LDcxNAk2Ny03MS03MS03MyYjODIxMjsyODIJLTI8L3A+CjxwPkFkYW0gU2NvdHQsICQxMDksNzE0CTcxLTcwLTY4LTczJiM4MjEyOzI4MgktMjwvcD4KPHA+U3Rld2FydCBDaW5rLCAkODQsMDAwCTcyLTcwLTcxLTcwJiM4MjEyOzI4MwktMTwvcD4KPHA+QmVybmhhcmQgTGFuZ2VyLCAkODQsMDAwCTczLTcxLTY4LTcxJiM4MjEyOzI4MwktMTwvcD4KPHA+UGhpbCBNaWNrZWxzb24sICQ4NCwwMDAJNzMtNjktNzAtNzEmIzgyMTI7MjgzCS0xPC9wPgo8cD5EYW5ueSBXaWxsZXR0LCAkODQsMDAwCTY5LTcxLTcwLTczJiM4MjEyOzI4MwktMTwvcD4KPHA+QXVzdGluIENvb2ssICQ2NywxNDMJNzItNzAtNjctNzUmIzgyMTI7Mjg0CUU8L3A+CjxwPlJpY2tpZSBGb3dsZXIsICQ2NywxNDMJNzAtNjktNzMtNzImIzgyMTI7Mjg0CUU8L3A+CjxwPkxvdWlzIE9vc3RodWl6ZW4sICQ2NywxNDMJNzItNzAtNjktNzMmIzgyMTI7Mjg0CUU8L3A+CjxwPlRob21hcyBQaWV0ZXJzLCAkNjcsMTQzCTcwLTczLTcwLTcxJiM4MjEyOzI4NAlFPC9wPgo8cD5QYXRyaWNrIFJlZWQsICQ2NywxNDMJNzUtNzAtNjgtNzEmIzgyMTI7Mjg0CUU8L3A+CjxwPkp1bGlhbiBTdXJpLCAkNjcsMTQzCTc0LTY5LTcwLTcxJiM4MjEyOzI4NAlFPC9wPgo8cD5DaHJpcyBXb29kLCAkNjcsMTQzCTcwLTc0LTY2LTc0JiM4MjEyOzI4NAlFPC9wPgo8cD5BZGFtIEhhZHdpbiwgJDUzLDc1MAk3My03MC03MS03MSYjODIxMjsyODUJKzE8L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgS2ltLCAkNTMsNzUwCTczLTY5LTY5LTc0JiM4MjEyOzI4NQkrMTwvcD4KPHA+U2F0b3NoaSBLb2RhaXJhLCAkNTMsNzUwCTcyLTcxLTY4LTc0JiM4MjEyOzI4NQkrMTwvcD4KPHA+SGVucmlrIFN0ZW5zb24sICQ1Myw3NTAJNzAtNzUtNzEtNjkmIzgyMTI7Mjg1CSsxPC9wPgo8cD5DYW1lcm9uIERhdmlzLCAkNDEsMzc1CTcxLTcyLTczLTcwJiM4MjEyOzI4NgkrMjwvcD4KPHA+Um9zcyBGaXNoZXIsICQ0MSwzNzUJNzUtNzAtNjgtNzMmIzgyMTI7Mjg2CSsyPC9wPgo8cD5SeWFuIEZveCwgJDQxLDM3NQk3NC03MS03MS03MCYjODIxMjsyODYJKzI8L3A+CjxwPk0uIEthd2FtdXJhLCAkNDEsMzc1CTc3LTY3LTcxLTcxJiM4MjEyOzI4NgkrMjwvcD4KPHA+QnJvb2tzIEtvZXBrYSwgJDQxLDM3NQk3Mi02OS03NS03MCYjODIxMjsyODYJKzI8L3A+CjxwPkhhb1RvbmcgTGksICQ0MSwzNzUJNzEtNzItNjctNzYmIzgyMTI7Mjg2CSsyPC9wPgo8cD5MdWtlIExpc3QsICQ0MSwzNzUJNzAtNzAtNzctNjkmIzgyMTI7Mjg2CSsyPC9wPgo8cD5LeWxlIFN0YW5sZXksICQ0MSwzNzUJNzItNjktNjktNzYmIzgyMTI7Mjg2CSsyPC9wPgo8cD5TZWFuIENyb2NrZXIsICQzMSwwMDAJNzEtNzEtNjktNzYmIzgyMTI7Mjg3CSszPC9wPgo8cD5Ub20gTGV3aXMsICQzMSwwMDAJNzUtNzAtNjgtNzQmIzgyMTI7Mjg3CSszPC9wPgo8cD5ZdXNha3UgTWl5YXphdG8sICQzMSwwMDAJNzEtNzQtNjUtNzcmIzgyMTI7Mjg3CSszPC9wPgo8cD5CcmVuZGFuIFN0ZWVsZSwgJDMxLDAwMAk2OC03Ni03My03MCYjODIxMjsyODcJKzM8L3A+CjxwPkJ5ZW9uZyBIdW4gQW4sICQyNywxNjEJNzMtNzEtNjYtNzgmIzgyMTI7Mjg4CSs0PC9wPgo8cD5QYXVsIENhc2V5LCAkMjcsMTYxCTczLTcxLTcyLTcyJiM4MjEyOzI4OAkrNDwvcD4KPHA+Qi5EZUNoYW1iZWF1LCAkMjcsMTYxCTc1LTcwLTczLTcwJiM4MjEyOzI4OAkrNDwvcD4KPHA+SmFzb24gRHVmbmVyLCAkMjcsMTYxCTc1LTcwLTY4LTc1JiM4MjEyOzI4OAkrNDwvcD4KPHA+VHlycmVsbCBIYXR0b24sICQyNywxNjEJNzQtNzEtNzItNzEmIzgyMTI7Mjg4CSs0PC9wPgo8cD5MdWNhcyBIZXJiZXJ0LCAkMjcsMTYxCTczLTY5LTY5LTc3JiM4MjEyOzI4OAkrNDwvcD4KPHA+WXV0YSBJa2VkYSwgJDI3LDE2MQk3MC03My03MS03NCYjODIxMjsyODgJKzQ8L3A+CjxwPktldmluIE5hLCAkMjcsMTYxCTcwLTczLTczLTcyJiM4MjEyOzI4OAkrNDwvcD4KPHA+Uy5TaGFybWEsICQyNywxNjEJNzMtNzEtNzEtNzMmIzgyMTI7Mjg4CSs0PC9wPgo8cD5NYXJjIExlaXNobWFuLCAkMjUsODAwCTcyLTcyLTY5LTc2JiM4MjEyOzI4OQkrNTwvcD4KPHA+R2F2aW4gS3lsZSBHcmVlbiwgJDI1LDMxNwk3Mi03My03MS03NCYjODIxMjsyOTAJKzY8L3A+CjxwPk1hcmN1cyBLaW5odWx0LCAkMjUsMzE3CTc0LTY5LTcxLTc2JiM4MjEyOzI5MAkrNjwvcD4KPHA+U2hhdW4gTm9ycmlzLCAkMjUsMzE3CTc0LTY4LTY5LTc5JiM4MjEyOzI5MAkrNjwvcD4KPHA+QnJldHQgUnVtZm9yZCwgJDI1LDMxNwk3NC03MC03Mi03NCYjODIxMjsyOTAJKzY8L3A+CjxwPkJyYW5kb24gU3RvbmUsICQyNSwzMTcJNjgtNzItNzMtNzcmIzgyMTI7MjkwCSs2PC9wPgo8cD5MZWUgV2VzdHdvb2QsICQyNSwzMTcJNzItNzItNjktNzcmIzgyMTI7MjkwCSs2PC9wPgo8cD5QYXVsIER1bm5lLCAkMjQsMjUwCTcxLTczLTczLTc0JiM4MjEyOzI5MQkrNzwvcD4KPHA+Umh5cyBFbm9jaCwgJDI0LDI1MAk3NC03MS03MC03NiYjODIxMjsyOTEJKzc8L3A+CjxwPlN1bmcgS2FuZywgJDI0LDI1MAk2OS03Mi03Mi03OCYjODIxMjsyOTEJKzc8L3A+CjxwPlNpIFdvbyBLaW0sICQyNCwyNTAJNzEtNzItNzUtNzMmIzgyMTI7MjkxCSs3PC9wPgo8cD5aYW5kZXIgTG9tYmFyZCwgJDI0LDI1MAk2Ny03MS03MS04MiYjODIxMjsyOTEJKzc8L3A+CjxwPk1hdHRoZXcgU291dGhnYXRlLCAkMjQsMjUwCTY5LTcyLTczLTc3JiM4MjEyOzI5MQkrNzwvcD4KPHA+R2FyeSBXb29kbGFuZCwgJDI0LDI1MAk3MS03Mi03Mi03NiYjODIxMjsyOTEJKzc8L3A+CjxwPlJhZmEgQ2FicmVyYSBCZWxsbywgJDIzLDY3NQk3NC03MC03Ni03MiYjODIxMjsyOTIJKzg8L3A+CjxwPksuQXBoaWJhcm5yYXQsICQyMyw0ODgJNzQtNzEtNzQtNzQmIzgyMTI7MjkzCSs5PC9wPgo8cD5CZWF1IEhvc3NsZXIsICQyMyw0ODgJNzMtNzAtNzctNzMmIzgyMTI7MjkzCSs5PC9wPgo8cD5hLVNhbSBMb2NrZQk3Mi03My03MC03OCYjODIxMjsyOTMJKzk8L3A+CjxwPkNhbWVyb24gU21pdGgsICQyMywzMDAJNzMtNzEtNzMtNzcmIzgyMTI7Mjk0CSsxMDwvcD4KPHA+S2VlZ2FuIEJyYWRsZXksICQyMywxNzUJNzQtNzEtNzMtNzcmIzgyMTI7Mjk1CSsxMTwvcD4KPHA+UEdBIFRPVVI8L3A+CjxwPkJhcmJhc29sIENoYW1waW9uc2hpcDwvcD4KPHA+KEF0IEtlZW5lIFRyYWNlIEdvbGYgQ2x1YiwgTmljaG9sYXN2aWxsZSwgS3kuIFB1cnNlOiAkMy41IG1pbGxpb247IFlhcmRhZ2U6IDcsMzI4OyBQYXIgNzIpPC9wPgo8cD5Gb3VydGggUm91bmQ8L3A+CjxwPk5vdGU6IFBsYXkgc3VzcGVuZGVkIGFuZCA1MiBnb2xmZXJzIGRpZCBub3QgZmluaXNoIGZpbmFsIHJvdW5kOyBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIG9uIE1vbmRheS48L3A+CjxwPkt5bGUgVGhvbXBzb24JNjgtNjktNzItNjgmIzgyMTI7Mjc3CS0xMTwvcD4KPHA+TWF0dCBBdGtpbnMJNjYtNjktNzMtNjkmIzgyMTI7Mjc3CS0xMTwvcD4KPHA+Um9iIE9wcGVuaGVpbQk3MS02Ny03MC02OSYjODIxMjsyNzcJLTExPC9wPgo8cD5MYW50byBHcmlmZmluCTY3LTcxLTcyLTY4JiM4MjEyOzI3OAktMTA8L3A+CjxwPkRhbmllbCBTdW1tZXJoYXlzCTcyLTY3LTcxLTY5JiM4MjEyOzI3OQktOTwvcD4KPHA+Sm9uYXRoYW4gUmFuZG9scGgJNjctNjktNzItNzEmIzgyMTI7Mjc5CS05PC9wPgo8cD5QYXJrZXIgTWNMYWNobGluCTY5LTY4LTczLTcwJiM4MjEyOzI4MAktODwvcD4KPHA+V2lsbCBDYW5ub24JNjktNzEtNzAtNzEmIzgyMTI7MjgxCS03PC9wPgo8cD5EaWNreSBQcmlkZQk3Mi02OC02OS03MiYjODIxMjsyODEJLTc8L3A+CjxwPkNvb3BlciBNdXNzZWxtYW4JNzAtNjktNjktNzMmIzgyMTI7MjgxCS03PC9wPgo8cD5KYXkgRG9uIEJsYWtlCTcwLTcwLTczLTY5JiM4MjEyOzI4MgktNjwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBCcmFkbGV5CTY5LTcwLTc0LTY5JiM4MjEyOzI4MgktNjwvcD4KPHA+Q2hpcCBNY0RhbmllbAk3NC02Ni03MS03MSYjODIxMjsyODIJLTY8L3A+CjxwPk9saW4gQnJvd25lCTcwLTcwLTczLTcwJiM4MjEyOzI4MwktNTwvcD4KPHA+Sm9obiBSb2xsaW5zCTY5LTcwLTcwLTc0JiM4MjEyOzI4MwktNTwvcD4KPHA+V2hlZSBLaW0JNzEtNjctNzItNzQmIzgyMTI7Mjg0CS00PC9wPgo8cD5FdGhhbiBUcmFjeQk3MC03MC03My03MiYjODIxMjsyODUJLTM8L3A+CjxwPlNoYXVuIE1pY2hlZWwJNzAtNjgtNzUtNzQmIzgyMTI7Mjg3CS0xPC9wPgo8cD5OZWFsIExhbmNhc3Rlcgk2OS02OS03My03NiYjODIxMjsyODcJLTE8L3A+CjxwPk5pY2hvbGFzIExpbmRoZWltCTY3LTcyLTcyLTc2JiM4MjEyOzI4NwktMTwvcD4KPHA+SmFzb24gQm9obgk2OC03MC03Ni03NSYjODIxMjsyODkJKzE8L3A+CjxwPkxlYWRlcmJvYXJkPC9wPgo8cD5Hb2xmZXIJU2NvcmUJVGhydTwvcD4KPHA+Um9iZXJ0IFN0cmViCS0xOAlETlM8L3A+CjxwPkh1bnRlciBNYWhhbgktMTgJRE5TPC9wPgo8cD5Ub20gTG92ZWxhZHkJLTE4CUROUzwvcD4KPHA+VHJveSBNZXJyaXR0CS0xOAlETlM8L3A+CjxwPkJlbiBTaWx2ZXJtYW4JLTE3CTEwPC9wPgo8cD5TYW0gUnlkZXIJLTE3CUROUzwvcD4KPHA+QmxheW5lIEJhcmJlcgktMTcJRE5TPC9wPgo8cD5CaWxseSBIb3JzY2hlbAktMTcJRE5TPC9wPgo8cD5TdGV2ZSBXaGVhdGNyb2Z0CS0xNgk0PC9wPgo8cD5CcmlhbiBHYXkJLTE2CTM8L3A+CjxwPkNhbWVyb24gUGVyY3kJLTE2CTE8L3A+CjxwPlJpY2h5IFdlcmVuc2tpCS0xNglETlM8L3A+CjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9XRUIuQ09NIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+V0VCLkNPTTwvYT4gVE9VUjwvcD4KPHA+UGlubmFjbGUgQmFuayBDaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+CjxwPihBdCBUaGUgQ2x1YiBhdCBJbmRpYW4gQ3JlZWssIE9tYWhhLCBOZWIuIFB1cnNlOiAkNjAwLDAwMDsgWWFyZGFnZTogNyw1ODE7IFBhciA3MSk8L3A+CjxwPkZpbmFsPC9wPgo8cD5EYXZpZCBTa2lubnMsICQxMDgsMDAwCTY4LTY2LTY5LTY1JiM4MjEyOzI2ODwvcD4KPHA+U3VuZ2phZSBJbSwgJDY0LDgwMAk2NS02Ny03MS02NyYjODIxMjsyNzA8L3A+CjxwPktyYW1lciBIaWNrb2ssICQ0MCw4MDAJNjctNjYtNzEtNjcmIzgyMTI7MjcxPC9wPgo8cD5Sb2JlcnRvIENhc3RybywgJDI2LDQwMAk3MS02OC02OC02NSYjODIxMjsyNzI8L3A+CjxwPkRhd2llIHZhbiBkZXIgV2FsdCwgJDI2LDQwMAk2Ni02Ni02OS03MSYjODIxMjsyNzI8L3A+CjxwPkVyaWsgQmFybmVzLCAkMTksNDI1CTY4LTY2LTcxLTY4JiM4MjEyOzI3MzwvcD4KPHA+VmluY2UgQ292ZWxsbywgJDE5LDQyNQk3My02Ny02Ny02NiYjODIxMjsyNzM8L3A+CjxwPlNlYW4gS2VsbHksICQxOSw0MjUJNzMtNjctNjQtNjkmIzgyMTI7MjczPC9wPgo8cD5TY290dCBQaW5ja25leSwgJDE5LDQyNQk2Ny02OS03MS02NiYjODIxMjsyNzM8L3A+CjxwPkpvc2VwaCBCcmFtbGV0dCwgJDE0LDQwMAk2OS02OS02Ny02OSYjODIxMjsyNzQ8L3A+CjxwPkFsZXggUHJ1Z2gsICQxNCw0MDAJNzEtNzAtNjktNjQmIzgyMTI7Mjc0PC9wPgo8cD5XZXMgUm9hY2gsICQxNCw0MDAJNjgtNzEtNjgtNjcmIzgyMTI7Mjc0PC9wPgo8cD5Sb2dlciBTbG9hbiwgJDE0LDQwMAk2OS02Ny03Mi02NiYjODIxMjsyNzQ8L3A+CjxwPldhZGUgQmluZmllbGQsICQ5LDMwMAk2OS02Ny02OS03MCYjODIxMjsyNzU8L3A+CjxwPlNhbSBCdXJucywgJDksMzAwCTY5LTY2LTY5LTcxJiM4MjEyOzI3NTwvcD4KPHA+Si5ULiBHcmlmZmluLCAkOSwzMDAJNzItNjgtNjktNjYmIzgyMTI7Mjc1PC9wPgo8cD5Kb25hdGhhbiBIb2RnZSwgJDksMzAwCTY5LTY4LTcwLTY4JiM4MjEyOzI3NTwvcD4KPHA+QWRhbSBMb25nLCAkOSwzMDAJNjktNzAtNzAtNjYmIzgyMTI7Mjc1PC9wPgo8cD5LeWxlIFJlaWZlcnMsICQ5LDMwMAk2OS03Mi02OS02NSYjODIxMjsyNzU8L3A+CjxwPk1pa2UgVmFuIFNpY2tsZSwgJDksMzAwCTY4LTY5LTcxLTY3JiM4MjEyOzI3NTwvcD4KPHA+QWRhbSBXZWJiLCAkOSwzMDAJNjktNjctNzMtNjYmIzgyMTI7Mjc1PC9wPgo8cD5TZWJhc3RpYW4gQ2FwcGVsZW4sICQ1LDE4OQk3My02OC02Ny02OCYjODIxMjsyNzY8L3A+CjxwPkRvbmFsZCBDb25zdGFibGUsICQ1LDE4OQk3Mi02Ny03MS02NiYjODIxMjsyNzY8L3A+CjxwPkppbSBIZXJtYW4sICQ1LDE4OQk2OS02OC03MC02OSYjODIxMjsyNzY8L3A+CjxwPk1hcmsgSHViYmFyZCwgJDUsMTg5CTY5LTY5LTcwLTY4JiM4MjEyOzI3NjwvcD4KPHA+RG91ZyBMZXRzb24sICQ1LDE4OQk3MC02OS02OS02OCYjODIxMjsyNzY8L3A+CjxwPkNoYXNlIFdyaWdodCwgJDUsMTg5CTY3LTcyLTY3LTcwJiM4MjEyOzI3NjwvcD4KPHA+Q29ubmVyIEdvZHNleSwgJDUsMTg5CTcyLTY5LTY0LTcxJiM4MjEyOzI3NjwvcD4KPHA+QnJvY2sgTWFja2VuemllLCAkNSwxODkJNjktNjQtNzItNzEmIzgyMTI7Mjc2PC9wPgo8cD5CcmlhbiBSaWNoZXksICQ1LDE4OQk2OC02OC02OC03MiYjODIxMjsyNzY8L3A+CjxwPkNocmlzIEJha2VyLCAkMywyMTgJNzItNjgtNzItNjUmIzgyMTI7Mjc3PC9wPgo8cD5Bcm1hbmRvIEZhdmVsYSwgJDMsMjE4CTY5LTcwLTcwLTY4JiM4MjEyOzI3NzwvcD4KPHA+TWFyayBBbmRlcnNvbiwgJDMsMjE4CTcxLTY5LTY4LTY5JiM4MjEyOzI3NzwvcD4KPHA+Sm9obiBDaGluLCAkMywyMTgJNjgtNzEtNjgtNzAmIzgyMTI7Mjc3PC9wPgo8cD5HcmFudCBMZWF2ZXIsICQzLDIxOAk3Mi02OC02OC02OSYjODIxMjsyNzc8L3A+CjxwPkt5b3VuZy1Ib29uIExlZSwgJDMsMjE4CTcxLTY5LTY3LTcwJiM4MjEyOzI3NzwvcD4KPHA+RmVybmFuZG8gTWVjaGVyZWZmZSwgJDMsMjE4CTcwLTY3LTcxLTY5JiM4MjEyOzI3NzwvcD4KPHA+Q2hhZCBSYW1leSwgJDMsMjE4CTcwLTY4LTY2LTczJiM4MjEyOzI3NzwvcD4KPHA+TmljayBSb3VzZXksICQzLDIxOAk3MS03MC02Ni03MCYjODIxMjsyNzc8L3A+CjxwPkFkYW0gU3ZlbnNzb24sICQzLDIxOAk2OS02OC02OC03MiYjODIxMjsyNzc8L3A+CjxwPkN1cnRpcyBUaG9tcHNvbiwgJDMsMjE4CTY3LTY4LTcyLTcwJiM4MjEyOzI3NzwvcD4KPHA+QmlvIEtpbSwgJDIsMjIwCTczLTY3LTY3LTcxJiM4MjEyOzI3ODwvcD4KPHA+SGVucmlrIE5vcmxhbmRlciwgJDIsMjIwCTcwLTY5LTcyLTY3JiM4MjEyOzI3ODwvcD4KPHA+Um9sYW5kIFRoYXRjaGVyLCAkMiwyMjAJNjctNzItNzAtNjkmIzgyMTI7Mjc4PC9wPgo8cD5DaHJpcyBUaG9tcHNvbiwgJDIsMjIwCTcwLTcxLTY5LTY4JiM4MjEyOzI3ODwvcD4KPHA+TWFyayBBbmd1aWFubywgJDEsODEyCTY5LTcxLTY3LTcyJiM4MjEyOzI3OTwvcD4KPHA+TWFyayBCYWxkd2luLCAkMSw4MTIJNjktNzAtNjktNzEmIzgyMTI7Mjc5PC9wPgo8cD5CbyBIb2FnLCAkMSw4MTIJNzAtNjctNzItNzAmIzgyMTI7Mjc5PC9wPgo8cD5CZW4gVGF5bG9yLCAkMSw4MTIJNjktNzItNjctNzEmIzgyMTI7Mjc5PC9wPgo8cD5KYXJlZCBXb2xmZSwgJDEsODEyCTY4LTcwLTcxLTcwJiM4MjEyOzI3OTwvcD4KPHA+U3RldmVuIEFsa2VyLCAkMSw2NjQJNjktNzItNzAtNjkmIzgyMTI7MjgwPC9wPgo8cD5EZXJlayBFcm5zdCwgJDEsNjY0CTY2LTcwLTczLTcxJiM4MjEyOzI4MDwvcD4KPHA+SmltIEtub3VzLCAkMSw2NjQJNzAtNjgtNzMtNjkmIzgyMTI7MjgwPC9wPgo8cD5KYWNrIE1hZ3VpcmUsICQxLDY2NAk3MC03MC02Ny03MyYjODIxMjsyODA8L3A+CjxwPkpvcmRhbiBSdXNzZWxsLCAkMSw2NjQJNzQtNjYtNjktNzEmIzgyMTI7MjgwPC9wPgo8cD5TY290dCBHdXRzY2hld3NraSwgJDEsNTc4CTcxLTY5LTcwLTcxJiM4MjEyOzI4MTwvcD4KPHA+SnVzdGluIEhpY2tzLCAkMSw1NzgJNjctNzItNzAtNzImIzgyMTI7MjgxPC9wPgo8cD5SaWNvIEhvZXksICQxLDU3OAk2OS02OS03MC03MyYjODIxMjsyODE8L3A+CjxwPkt5bGUgSm9uZXMsICQxLDU3OAk3Mi02OC03MS03MCYjODIxMjsyODE8L3A+CjxwPkJyYW5kb24gTWF0dGhld3MsICQxLDU3OAk2OC02Ni03My03NCYjODIxMjsyODE8L3A+CjxwPkRhbiBNY0NhcnRoeSwgJDEsNTc4CTcwLTcwLTY2LTc1JiM4MjEyOzI4MTwvcD4KPHA+VHJldm9yIENvbmUsICQxLDUxMgk3MC03MC03MC03MiYjODIxMjsyODI8L3A+CjxwPkJyYW5kb24gQ3JpY2ssICQxLDUxMgk3MS02OS03MS03MSYjODIxMjsyODI8L3A+CjxwPlZpbmNlIEluZGlhLCAkMSw1MTIJNzAtNzAtNzItNzAmIzgyMTI7MjgyPC9wPgo8cD5XaWxsaWFtIEtyb3BwLCAkMSw1MTIJNjYtNzUtNzItNjkmIzgyMTI7MjgyPC9wPgo8cD5NYXggTWNHcmVldnksICQxLDUxMgk3MS03MC03MC03MSYjODIxMjsyODI8L3A+CjxwPkJvYiBMZW9uZSwgJDEsNDQwCTcxLTY1LTc1LTcxJiM4MjEyOzI4MjwvcD4KPHA+Q2hyaXN0aWFuIEJyYW5kLCAkMSw0NDAJNjgtNzEtNzQtNzAmIzgyMTI7MjgzPC9wPgo8cD5MdWtlIEd1dGhyaWUsICQxLDQ0MAk3MS02OS03My03MCYjODIxMjsyODM8L3A+CjxwPkJyYWQgSG9wZmluZ2VyLCAkMSw0NDAJNzMtNjgtNzEtNzEmIzgyMTI7MjgzPC9wPgo8cD5TdHVhcnQgTWFjZG9uYWxkLCAkMSw0NDAJNzQtNjctNzEtNzEmIzgyMTI7MjgzPC9wPgo8cD5HZXJhcmRvIFJ1aXosICQxLDQ0MAk3MS03MC03Mi03MCYjODIxMjsyODM8L3A+CjxwPkNhcmxvcyBTYWlueiBKciwgJDEsNDQwCTY3LTcwLTc3LTY5JiM4MjEyOzI4MzwvcD4KPHA+Q2FzZXkgV2l0dGVuYmVyZywgJDEsNDQwCTcxLTcwLTc0LTY4JiM4MjEyOzI4MzwvcD4KPHA+SGFuayBMZWJpb2RhLCAkMSwzODYJNjctNzEtNzgtNjkmIzgyMTI7Mjg1PC9wPgo8cD5NYXR0IFJ5YW4sICQxLDM4Ngk3MS03MC03Mi03MiYjODIxMjsyODU8L3A+CjxwPkFuZHJlcyBHb256YWxlcywgJDEsMzU2CTY4LTczLTc1LTcxJiM4MjEyOzI4NzwvcD4KPHA+S2V2aW4gTHVjYXMsICQxLDM1Ngk3MC03MC03NS03MiYjODIxMjsyODc8L3A+CjxwPkFuZHJlIE1ldHpnZXIsICQxLDM1Ngk2Ni03Mi03NS03NCYjODIxMjsyODc8L3A+CjxwPlJheSBCZWF1ZmlscywgJDEsMzMyCTcxLTY5LTc3LTczJiM4MjEyOzI5MDwvcD4KPHA+RGFuIENvc3RpbCwgJDEsMzIyCTY5LTcxLTc5LTcyJiM4MjEyOzI5MTwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBCdXR0YWNhdm9saSwgJDEsMzIwCTY5LTcxLTc4LTc0JiM4MjEyOzI5MjwvcD4KPHA+QVVUTyBSQUNJTkc8L3A+CjxwPk5BU0NBUiBDVVAgU0VSSUVTPC9wPgo8cD5Gb3h3b29kcyBSZXNvcnQgQ2FzaW5vIDMwMTwvcD4KPHA+KEF0IE5ldyBIYW1wc2hpcmUgTW90b3IgU3BlZWR3YXksIExvdWRvbiwgTi5ILiBMYXAgbGVuZ3RoOiAxLjA2IG1pbGVzKTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+KFN0YXJ0IHBvc2l0aW9uIGluIHBhcmVudGhlc2VzKTwvcD4KPHA+MS4gKDE0KSBLZXZpbiBIYXJ2aWNrLCBGb3JkLCAzMDEuPC9wPgo8cD4yLiAoMykgS3lsZSBCdXNjaCwgVG95b3RhLCAzMDEuPC9wPgo8cD4zLiAoMTMpIEFyaWMgQWxtaXJvbGEsIEZvcmQsIDMwMS48L3A+CjxwPjQuICgyKSBNYXJ0aW4gVHJ1ZXggSnIuLCBUb3lvdGEsIDMwMS48L3A+CjxwPjUuICgxMCkgQ2hhc2UgRWxsaW90dCwgQ2hldnJvbGV0LCAzMDEuPC9wPgo8cD42LiAoMTgpIFJ5YW4gTmV3bWFuLCBDaGV2cm9sZXQsIDMwMS48L3A+CjxwPjcuICg1KSBSeWFuIEJsYW5leSwgRm9yZCwgMzAxLjwvcD4KPHA+OC4gKDEpIEt1cnQgQnVzY2gsIEZvcmQsIDMwMS48L3A+CjxwPjkuICgxOSkgSm9leSBMb2dhbm8sIEZvcmQsIDMwMS48L3A+CjxwPjEwLiAoMjEpIEppbW1pZSBKb2huc29uLCBDaGV2cm9sZXQsIDMwMS48L3A+CjxwPjExLiAoOCkgQWxleCBCb3dtYW4sIENoZXZyb2xldCwgMzAxLjwvcD4KPHA+MTIuICgyMCkgS3lsZSBMYXJzb24sIENoZXZyb2xldCwgMzAxLjwvcD4KPHA+MTMuICg0KSBEZW5ueSBIYW1saW4sIFRveW90YSwgMzAxLjwvcD4KPHA+MTQuICgxMSkgV2lsbGlhbSBCeXJvbiwgQ2hldnJvbGV0LCAzMDEuPC9wPgo8cD4xNS4gKDMxKSBNYXR0IEtlbnNldGgsIEZvcmQsIDMwMS48L3A+CjxwPjE2LiAoNykgRXJpayBKb25lcywgVG95b3RhLCAzMDEuPC9wPgo8cD4xNy4gKDEyKSBQYXVsIE1lbmFyZCwgRm9yZCwgMzAxLjwvcD4KPHA+MTguICgyMikgSmFtaWUgTWNNdXJyYXksIENoZXZyb2xldCwgMzAxLjwvcD4KPHA+MTkuICgyNikgS2FzZXkgS2FobmUsIENoZXZyb2xldCwgMzAxLjwvcD4KPHA+MjAuICgyNCkgQ2hyaXMgQnVlc2NoZXIsIENoZXZyb2xldCwgMzAwLjwvcD4KPHA+MjEuICgxNykgQXVzdGluIERpbGxvbiwgQ2hldnJvbGV0LCAzMDAuPC9wPgo8cD4yMi4gKDkpIERhbmllbCBTdWFyZXosIFRveW90YSwgMzAwLjwvcD4KPHA+MjMuICgyNSkgVHkgRGlsbG9uLCBDaGV2cm9sZXQsIDMwMC48L3A+CjxwPjI0LiAoMjcpIEJ1YmJhIFdhbGxhY2UsIENoZXZyb2xldCwgMjk5LjwvcD4KPHA+MjUuICgzMikgUm9zcyBDaGFzdGFpbiwgQ2hldnJvbGV0LCAyOTguPC9wPgo8cD4yNi4gKDI5KSBNaWNoYWVsIE1jRG93ZWxsLCBGb3JkLCAyOTguPC9wPgo8cD4yNy4gKDMzKSBDb3JleSBMYUpvaWUsIENoZXZyb2xldCwgMjk4LjwvcD4KPHA+MjguICgyOCkgTWF0dCBEaUJlbmVkZXR0bywgRm9yZCwgMjk4LjwvcD4KPHA+MjkuICgzMCkgRGF2aWQgUmFnYW4sIEZvcmQsIDI5OC48L3A+CjxwPjMwLiAoMjMpIFJpY2t5IFN0ZW5ob3VzZSBKci4sIEZvcmQsIDI5Ni48L3A+CjxwPjMxLiAoMzUpIEt5bGUgV2VhdGhlcm1hbiwgQ2hldnJvbGV0LCAyOTQuPC9wPgo8cD4zMi4gKDYpIEJyYWQgS2VzZWxvd3NraSwgRm9yZCwgMjkzLjwvcD4KPHA+MzMuICgzNykgQmxha2UgSm9uZXMsIFRveW90YSwgMjg5LjwvcD4KPHA+MzQuICgzNikgQkogTWNMZW9kLCBDaGV2cm9sZXQsIDI2Ny48L3A+CjxwPjM1LiAoMTUpIENsaW50IEJvd3llciwgRm9yZCwgQWNjaWRlbnQsIDI1NS48L3A+CjxwPjM2LiAoMTYpIEFKIEFsbG1lbmRpbmdlciwgQ2hldnJvbGV0LCBBY2NpZGVudCwgMTkuPC9wPgo8cD4zNy4gKDM0KSBMYW5kb24gQ2Fzc2lsbCwgQ2hldnJvbGV0LCBBY2MuLCAxMy48L3A+CjxwPlJhY2UgU3RhaXN0aWNzPC9wPgo8cD5BdmVyYWdlIFNwZWVkIG9mIFJhY2UgV2lubmVyOiAxMTAuNDkgbXBoLiBUaW1lIG9mIFJhY2U6IDIgSG91cnMsIDUyIE1pbnV0ZXMsIDU2IFNlY29uZHMuIE1hcmdpbiBvZiBWaWN0b3J5OiAxLjg3NyBTZWNvbmRzLiBDYXV0aW9uIEZsYWdzOiA3IGZvciAzMSBsYXBzLiBMZWFkIENoYW5nZXM6IDEwIGFtb25nIDcgZHJpdmVycy48L3A+CjxwPkxhcCBMZWFkZXJzOiBLdXJ0IEJ1c2NoIDEtMzc7IFIuIFN0ZW5ob3VzZSBKci4gMzgtNDg7IE0uIFRydWV4IEpyLiA0OS0xMzE7IEMuIEVsbGlvdHQgMTMyLTE1NDsgS3VydCBCdXNjaCAxNTUtMjExOyBBLiBBbG1pcm9sYSAyMTItMjI4OyBLLiBIYXJ2aWNrIDIyOS0yMzI7IEEuIEFsbWlyb2xhIDIzMy0yNTc7IEsuIEhhcnZpY2sgMjU4OyBLeWxlIEJ1c2NoIDI1OS0yOTQ7IEsuIEhhcnZpY2sgMjk1LTMwMS48L3A+CjxwPkxlYWRlcnMgU3VtbWFyeSAoRHJpdmVyLCBUaW1lcyBMZWFkLCBMYXBzIExlZCk6IEt1cnQgQnVzY2ggMiB0aW1lcyBmb3IgOTQgbGFwczsgTS4gVHJ1ZXggSnIuIDEgdGltZSBmb3IgODMgbGFwczsgQS4gQWxtaXJvbGEgMiB0aW1lcyBmb3IgNDIgbGFwczsgS3lsZSBCdXNjaCAxIHRpbWUgZm9yIDM2IGxhcHM7IEMuIEVsbGlvdHQgMSB0aW1lIGZvciAyMyBsYXBzOyBLLiBIYXJ2aWNrIDMgdGltZXMgZm9yIDEyIGxhcHM7IFIuIFN0ZW5ob3VzZSBKci4gMSB0aW1lIGZvciAxMSBsYXBzLjwvcD4KPHA+TkhSQTwvcD4KPHA+TWlsZS1IaWdoIE5hdGlvbmFscyA8L3A+CjxwPihBdCBCYW5kaW1lcmUgU3BlZWR3YXksIE1vcnJpc29uLCBDb2xvLik8L3A+CjxwPkZpbmFsIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlRvcCBGdWVsICYjODIxMjsgTGVhaCBQcml0Y2hldHQsIDMuODMxIHNlY29uZHMsIDMxNi40NSBtcGggZGVmLiBEb3VnIEthbGl0dGEsIDMuODUyIHNlY29uZHMsIDMxOS44MiBtcGguPC9wPgo8cD5GdW5ueSBDYXIgJiM4MjEyOyBKb2huIEZvcmNlLCBDaGV2eSBDYW1hcm8sIDQuMDc1LCAzMTUuNDIgZGVmLiBSb24gQ2FwcHMsIERvZGdlIENoYXJnZXIsIDQuMDY3LCAzMDguNzEuPC9wPgo8cD5Qcm8gU3RvY2sgJiM4MjEyOyBHcmVnIEFuZGVyc29uLCBDaGV2eSBDYW1hcm8sIDYuOTQzLCAxOTYuNTMgZGVmLiBKYXNvbiBMaW5lLCBDYW1hcm8sIDYuOTQ3LCAxOTYuMTkuPC9wPgo8cD5Qcm8gU3RvY2sgTW90b3JjeWNsZSAmIzgyMTI7IEhlY3RvciBBcmFuYSBKciwgQnVlbGwsIDcuMTcwLCAxODUuODkgZGVmLiBKZXJyeSBTYXZvaWUsIFN1enVraSwgRm91bC1SZWQgTGlnaHQuPC9wPgo8cD5Db21wZXRpdGlvbiBFbGltaW5hdG9yICYjODIxMjsgRG9uIFRob21hcywgRHJhZ3N0ZXIsIDcuNzQ2LCAxMzQuODIgZGVmLiBEYXZpZCBLcmFtZXIsIERyYWdzdGVyLCBGb3VsLVJlZCBMaWdodC48L3A+CjxwPlN1cGVyIFN0b2NrICYjODIxMjsgQ2hyaXMgQ2hhbmV5LCBDaGV2eSBDYW1hcm8sIDEwLjk3MSwgMTIwLjkxIGRlZi4gU2hhdW4gVmluY2VudCwgUG9udGlhYyBGaXJlYmlyZCwgMTAuNjU4LCAxMjUuOTcuPC9wPgo8cD5TdG9jayBFbGltaW5hdG9yICYjODIxMjsgRHJldyBTa2lsbG1hbiwgRm9yZCBNdXN0YW5nLCA5LjM3OSwgMTQzLjIwIGRlZi4gTGFuZSBXZWJlciwgQnVpY2sgU2t5aGF3aywgMTYuNDYyLCA3OS44MS48L3A+CjxwPlN1cGVyIENvbXAgJiM4MjEyOyBEYXZpZCBIdXRjaGVucywgRHJhZ3N0ZXIsIDkuNDUzLCAxNzQuNDggZGVmLiBCaWxsIFBlcmNpdmFsLCBEcmFnc3RlciwgOS40MTMsIDE2MC4xNi48L3A+CjxwPlN1cGVyIEdhcyAmIzgyMTI7IE1pY2hhZWwgTWlsbGVyLCAmIzgyMTc7MjctVCBGb3JkLCAxMy40ODksIDkyLjY4IGRlZi4gS2V2aW4gTW9vcmUsICYjODIxNzszNCBDaGV2eSBSb2Fkc3RlciwgRm91bC1SZWQgTGlnaHQuPC9wPgo8cD5Ub3AgU3BvcnRzbWFuIHByZXNlbnRlZCBieSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUmFjaW5nUlZzLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPlJhY2luZ1JWcy5jb208L2E+ICYjODIxMjsgR3JlZyBMYWlyLCBDaGV2eSBDYW1hcm8sIDcuMDI4LCAxODkuMjggZGVmLiBNb250ZSBHcmVlbiwgRm9yZCBGdXNpb24sIDcuMDA4LCAxOTkuMTQuPC9wPgo8cD5GT1JNVUxBIE9ORTwvcD4KPHA+R2VybWFuIEdyYW5kIFByaXg8L3A+CjxwPihBdCBIb2NrZW5oZWltIFJpbmcsIEhvY2tlbmhlaW0sIEdlcm1hbnkuIExhcCBsZW5ndGg6IDIuODIgbWlsZXMpPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD4xLiAoMTQpIExld2lzIEhhbWlsdG9uLCBCcml0YWluLCBNZXJjZWRlcyBHUCwgNjcgbGFwcywgMTozMjoyOS44NDUsIDI1LjwvcD4KPHA+Mi4gKDIpIFYuQm90dGFzLCBGaW4uLCBNZXJjLiBHUCwgNjcsICs0LjUzNSwgMTguPC9wPgo8cD4zLiAoMykgSy5SYWlra29uZW4sIEZpbi4sIEZlcnJhcmksIDY3LCArNi43MzIsIDE1LjwvcD4KPHA+NC4gKDQpIE0uVmVyc3RhcHBuLE5ldGguLFJlZCBCdWxsLDY3LCs3LjY1NCwgMTIuPC9wPgo8cD41LiAoNykgTi5IdWxrZW5iZXJnLCBHZXIuLCBSZW4uLCA2NywgKzI2LjYwOSwgMTAuPC9wPgo8cD42LiAoNikgUi5Hcm9zamVhbiwgRnJhLiwgSGFhcyBGMSwgNjcsICsyOC44NzEsIDguPC9wPgo8cD43LiAoMTApIFNlcmdpbyBQZXJleiwgTWV4LiwgRi5JbmRpYSw2NywgKzMwLjU1NiwgNi48L3A+CjxwPjguICgxNikgRS5PY29uLCBGcmFuY2UsIEYuSW5kaWEsIDY3LCArMzEuNzUwLCA0LjwvcD4KPHA+OS4gKDEzKSBNLkVyaWNzc29uLCBTd2UuLCBTLi1GZXIuLCA2NywgKzMyLjM2MiwgMi48L3A+CjxwPjEwLiAoMTgpIEIuSGFydGxleSwgTi5aLiwgVC5Sb3Nzbyw2NywrMzQuMTk3LCAxLjwvcD4KPHA+MTEuICg1KSBLLk1hZ251c3NlbiwgRGVuLiwgSGFhcyBGMSwgNjcsKzM0LjkxOS48L3A+CjxwPjEyLiAoOCkgeC1DYXJsb3MgU2FpbnosIFNwYWluLCBSZW4uLCA2NywgKzQzLjA2OS48L3A+CjxwPjEzLiAoMjApIFMuVmFuZG9vcm5lLCBCZWxnLiwgTWNMLiwgNjcsICs0Ni42MTcuPC9wPgo8cD4xNC4gKDE3KSBQaWVycmUgR2FzbHksIEZyYW5jZSwgVC5Sb3NzbywgNjYsICsxIGxhcC48L3A+CjxwPjE1LiAoOSkgQy5MZWNsZXJjLCBNb25hY28sIFMuLUZlci4sIDY2LCArMSBsYXAuPC9wPgo8cD4xNi4gKDExKSBGLkFsb25zbywgU3BhaW4sIE1jTGFyZW4sIDY1LCBETkYuPC9wPgo8cD4xNy4gKDE5KSBMYW5jZSBTdHJvbGwsIENhbmFkYSwgV2lsbGlhbXMsIDUzLCBETkYuPC9wPgo8cD4xOC4gKDEpIFNlYmFzdGlhbiBWZXR0ZWwsIEdlcm1hbnksIEZlcnJhcmksIDUxLCBETkYuPC9wPgo8cD4xOS4gKDEyKSBTZXJnZXkgU2lyb3RraW4sIFJ1c3NpYSwgV2lsbGlhbXMsIDUxLCBETkYuPC9wPgo8cD4yMC4gKDE1KSBELlJpY2NpYXJkbywgQXVzdHJhbGlhLCBSZWQgQnVsbCwgMjcsIERORi48L3A+CjxwPngtRmluaXNoZWQgdGhlIHJhY2UgaW4gMTB0aCBwbGFjZSwgcmVjZWl2ZWQgYSAxMC1zZWNvbmQgdGltZSBwZW5hbHR5IGZvciBvdmVydGFraW5nIHVuZGVyIFNhZmV0eSBDYXIgY29uZGl0aW9ucy48L3A+CjxwPkRyaXZlciBTdGFuZGluZ3M8L3A+CjxwPjEuIExld2lzIEhhbWlsdG9uLCAxODg7IDIuIFNlYmFzdGlhbiBWZXR0ZWwsIDE3MTsgMy4gS2ltaSBSYWlra29uZW4sIDEzMTsgNC4gVmFsdHRlcmkgQm90dGFzLCAxMjI7IDUuIERhbmllbCBSaWNjaWFyZG8sIDEwNjsgNi4gTWF4IFZlcnN0YXBwZW4sIDEwNTsgNy4gTmljbyBIdWxrZW5iZXJnLCA1MjsgOC4gRmVybmFuZG8gQWxvbnNvLCA0MDsgOS4gS2V2aW4gTWFnbnVzc2VuLCAzOTsgMTAuIFNlcmdpbyBQZXJleiwgMzA7IDExLiBFc3RlYmFuIE9jb24sIDI5OyAxMi4gQ2FybG9zIFNhaW56LCAyODsgMTMuIFJvbWFpbiBHcm9zamVhbiwgMjA7IDE0LiBQaWVycmUgR2FzbHksIDE4OyAxNS4gQ2hhcmxlcyBMZWNsZXJjLCAxMzsgMTYuIFN0b2ZmZWwgVmFuZG9vcm5lLCA4OyAxNy4gTWFyY3VzIEVyaWNzc29uLCA1OyAxOC4gTGFuY2UgU3Ryb2xsLCA0OyAxOS4gQnJlbmRvbiBIYXJ0bGV5LCAyLjwvcD4KPHA+TWFudWZhY3R1cmVycyBTdGFuZGluZ3M8L3A+CjxwPjEuIE1lcmNlZGVzIEdQLCAzMTA7IDIuIEZlcnJhcmksIDMwMjsgMy4gUmVkIEJ1bGwgUmFjaW5nIFRhZyBIZXVlciwgMjExOyA0LiBSZW5hdWx0LCA4MDsgNS4gRm9yY2UgSW5kaWEgTWVyY2VkZXMsIDU5OyA2LiBIYWFzIEZlcnJhcmksIDU5OyA3LiBNY0xhcmVuIFJlbmF1bHQsIDQ4OyA4LiBTY3VkZXJpYSBUb3JvIFJvc3NvIEhvbmRhLCAyMDsgOS4gU2F1YmVyIEZlcnJhcmksIDE4OyAxMC4gV2lsbGlhbXMgTWVyY2VkZXMsIDQ7IDwvcD4KPHA+Q1lDTElORzwvcD4KPHA+VG91ciBkZSBGcmFuY2UgPC9wPgo8cD4oQXQgQ2FyY2Fzc29ubmUsIEZyYW5jZS4gMTV0aCBTdGFnZTogQSAxMTIuNy1taWxlIGxlZyBmcm9tIE1pbGxhdSB0byBDYXJjYXNzb25uZSk8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPjEuIE1hZ251cyBDb3J0LCBEZW5tYXJrLCBBc3RhbmEgUHJvIFRlYW0sIDQ6MjU6NTIuPC9wPgo8cD4yLiBJb24gSXphZ2lycmUsIFNwYWluLCBCYWhyYWluLU1lcmlkYSAsIHNhbWUgdGltZS48L3A+CjxwPjMuIEJhdWtlIE1vbGxlbWEsIE5ldGguLCBUcmVrLVNlZ2FmcmVkbywgOjAyLjwvcD4KPHA+NC4gTWljaGFlbCBWYWxncmVuLCBEZW4uLCBBc3RhbmEgUHJvIFRlYW0sIDoyOS48L3A+CjxwPjUuIFRvbXMgU2t1amlucywgTGF0dmlhLCBUcmVrLVNlZ2FmcmVkbywgOjM0LjwvcD4KPHA+Ni4gRC5Qb3p6b3Zpdm8sIEl0YWx5LCBCYWhyYWluLU1lcmlkYSwgc2FtZSB0aW1lLjwvcD4KPHA+Ny4gTGlsaWFuIENhbG1lamFuZSwgRnJhLiwgRGlyZWN0IEVuZXJnaWUsIHNhbWUgdGltZS48L3A+CjxwPjguIFJhZmFsIE1hamthLCBQb2xhbmQsIEJvcmEtSGFuc2dyb2hlLCA6MzcuPC9wPgo8cD45LiBOaWtpYXMgQXJuZHQsIEdlcm1hbnksIFRlYW0gU3Vud2ViLCAyOjMxLjwvcD4KPHA+MTAuIEp1bGllbiBCZXJuYXJkLCBGcmFuY2UsIFRyZWstU2VnYS4sIHNhbWUgdGltZS48L3A+CjxwPjExLiBHLlZhbiBBdmVybWFldCxCZWxnLiwgQk1DIFJhY2luZywgc2FtZSB0aW1lLjwvcD4KPHA+MTIuIE5pa2kgVGVycHN0cmEsIE5ldGguLCBRdWljay1TdGVwLCBzYW1lIHRpbWUuPC9wPgo8cD4xMy4gRC5CZW5uYXRpLCBJdGFseSwgTW92aXN0YXIgVGVhbSwgc2FtZSB0aW1lLjwvcD4KPHA+MTQuIEZhYmllbiBHcmVsbGllciwgRnJhbmNlLCBEaXIuRW5lcmdpZSwgc2FtZSB0aW1lLjwvcD4KPHA+MTUuIFAuUG9samFuc2tpLCBQb2wuLCBCb3JhLUhhbnNncm9oZSwgc2FtZSB0aW1lLjwvcD4KPHA+MTYuIEEuTW9pbmFyZCwgRnJhLiwgRm9ydHVuZW8tU2Ftc2ljLCBzYW1lIHRpbWUuPC9wPgo8cD4xNy4gRGFyeWwgSW1wZXksIFMuQWZyaWNhLCBNaXQuLVNjb3R0LCBzYW1lIHRpbWUuPC9wPgo8cD4xOC4gUm9tYWluIFNpY2FyZCwgRnJhbmNlLCBEaXIuRW5lcmdpZSwgc2FtZSB0aW1lLjwvcD4KPHA+MTkuIEQuTWFydGluZXosIENvbC4sIEVGIEVkLkZpcnN0LURyYXBhYywgc2FtZSB0aW1lLjwvcD4KPHA+MjAuIEouSGVycmFkYSwgU3BhaW4sIENvZi5Tb2wuQ3JlZGl0cywgc2FtZSB0aW1lLjwvcD4KPHA+T3ZlcmFsbCBTdGFuZGluZ3M8L3A+CjxwPihBZnRlciAxNSBzdGFnZXMpPC9wPgo8cD4xLiBHZXJhaW50IFRob21hcywgQnJpdGFpbiwgU2t5LCA2Mjo0OTo0Ny48L3A+CjxwPjIuIENocmlzIEZyb29tZSwgQnJpdGFpbiwgU2t5LCAxOjM5LjwvcD4KPHA+My4gVG9tIER1bW91bGluLCBOZXRoZXJsYW5kcywgU3Vud2ViLCAxOjUwLjwvcD4KPHA+NC4gUHJpbW96IFJvZ2xpYywgU2xvdmVuaWEsIExvdHRvTkwtSnVtYm8sIDI6MzguPC9wPgo8cD41LiBSb21haW4gQmFyZGV0LCBGcmFuY2UsIEFHMlIgTGEgTW9uZGlhbGUsIDM6MjEuPC9wPgo8cD42LiBNaWtlbCBMYW5kYSwgU3BhaW4sIE1vdmlzdGFyLCAzOjQyLjwvcD4KPHA+Ny4gU3RldmVuIEtydWlqc3dpamssIE5ldGguLCBMb3R0b05MLUp1bWJvLCAzOjU3LjwvcD4KPHA+OC4gTmFpcm8gUXVpbnRhbmEsIENvbG9tYmlhLCBNb3Zpc3RhciwgNDoyMy48L3A+CjxwPjkuIEpha29iIEZ1Z2xzYW5nLCBEZW5tYXJrLCBBc3RhbmEsIDY6MTQuPC9wPgo8cD4xMC4gRGFuIE1hcnRpbiwgSXJlbGFuZCwgVUFFIFRlYW0gRW1pcmF0ZXMsIDY6NTQuPC9wPgo8cD4xMS4gQWxlamFuZHJvIFZhbHZlcmRlLCBTcGFpbiwgTW92aXN0YXIsIDk6MzYuPC9wPgo8cD4xMi4gQm9iIEp1bmdlbHMsIEx1eC4sIFF1aWNrLVN0ZXAgRmxvb3JzLCA5OjUzLjwvcD4KPHA+MTMuIElsbnVyIFpha2FyaW4sIFJ1c3NpYSwgS2F0dXNoYSBBbHBlY2luLCAxMDowMS48L3A+CjxwPjE0LiBQaWVycmUgTGF0b3VyLCBGcmFuY2UsIEFHMlIgTGEgTW9uLiwgMTc6MjguPC9wPgo8cD4xNS4gRy5WYW4gQXZlcm1hZXQsIEJlbGdpdW0sIEJNQyBSYWNpbmcsIDE4OjIyLjwvcD4KPHA+MTYuIE1pa2VsIE5pZXZlLCBTcGFpbiwgTWl0Y2hlbHRvbi1TY290dCwgMTg6NTEuPC9wPgo8cD4xNy4gRy5NYXJ0aW4sIEZyYW5jZSwgV2FudHktR3JvdXBlIEdvYmVydCwgMTk6NTUuPC9wPgo8cD4xOC4gRGFtaWFubyBDYXJ1c28sIEl0YWx5LCBCTUMgUmFjaW5nLCAyMToyNi48L3A+CjxwPjE5LiBULkthbmdlcnQsIEVzdG9uaWEsIEFzdGFuYSBQcm8gVGVhbSwgMjE6MzYuPC9wPgo8cD4yMC4gTGlsaWFuIENhbG1lamFuZSwgRnJhbmNlLCBEaXJlY3QgRW5lcmdpZSwgMjI6MTcuPC9wPgo8cD5TT0NDRVI8L3A+CjxwPk1MUzwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgVW5pdGVkRkMgICAJMTMJNAk1CTQ0CTQ2CTI1PC9wPgo8cD5OZXcgWW9ya0NpdHkgRkMgICAgCTEyCTQJNAk0MAk0MAkyNDwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMTIJNQkyCTM4CTM5CTE5PC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cwk5CTcJNgkzMwkyNwkyNzwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJOQkxMgkxCTI4CTI4CTM3PC9wPgo8cD5OZXcgRW5nbGFuZAk3CTcJNwkyOAkzMwkzMjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTcJMTAJMwkyNAkyNgkzMzwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk2CTExCTUJMjMJMzQJNDM8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eQk3CTEyCTEJMjIJMjkJNDU8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gRkMJNQkxMQk0CTE5CTMyCTM5PC9wPgo8cD5ELkMuVW5pdGVkICAgICAgICAgCTMJOAk1CTE0CTI3CTMzPC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzCTExCTMJNgkzOQkzMgkyMzwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXNGQyAgICAgIAkxMAk1CTUJMzUJNDIJMzM8L3A+CjxwPlNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5CTkJNQk2CTMzCTM3CTI3PC9wPgo8cD5MQSBHYWxheHkJOQk3CTQJMzEJMzcJMzE8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kCTgJMwk3CTMxCTI4CTI0PC9wPgo8cD5SZWFsIFNhbHQgTGFrZQk5CTkJMwkzMAkzMQkzOTwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIFVuaXRlZAk5CTExCTEJMjgJMzMJNDA8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JNwk2CTYJMjcJMzcJMjc8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlcgk3CTkJNQkyNgkzMAk0MjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQk1CTkJNQkyMAkxOAkyMzwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JNAkxMQk1CTE3CTI0CTM0PC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZQkyCTExCTYJMTIJMjkJMzk8L3A+CjxwPk5PVEU6IFRocmVlIHBvaW50cyBmb3IgdmljdG9yeSwgb25lIHBvaW50IGZvciB0aWUuPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzIDEsIEhvdXN0b24gMSwgdGllPC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbyAyLCBSZWFsIFNhbHQgTGFrZSAyLCB0aWU8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsIDIsIFBvcnRsYW5kIDIsIHRpZTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIFVuaXRlZCA1LCBMb3MgQW5nZWxlcyBGQyAxPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgRC5DLiBVbml0ZWQsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IEhvdXN0b24sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBhdCBTYW4gSm9zZSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQyBhdCBPcmxhbmRvIENpdHksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TEEgR2FsYXh5IGF0IExvcyBBbmdlbGVzIEZDLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZCBGQyBhdCBNb250cmVhbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IFRvcm9udG8gRkMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMgYXQgTmV3IFlvcmssIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8gYXQgRC5DLiBVbml0ZWQsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzIGF0IFNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5LCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkhvdXN0b24gYXQgUG9ydGxhbmQsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIFVuaXRlZCBhdCBWYW5jb3V2ZXIsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlIGF0IFNhbiBKb3NlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+Q0ZMPC9wPgo8cD5FQVNUIERJVklTSU9OPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJUEYJUEE8L3A+CjxwPk90dGF3YQkzCTIJMAk2CTExNAkxMTE8L3A+CjxwPkhhbWlsdG9uCTIJMwkwCTQJMTE2CTExNTwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJMQk0CTAJMgk2OQkxNDg8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JMQk0CTAJMgk4MQkxMzk8L3A+CjxwPldFU1QgRElWSVNJT048L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlQRglQQTwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeQk1CTAJMAkxMAkxNDUJNDY8L3A+CjxwPkVkbW9udG9uCTMJMgkwCTYJMTI4CTEyNTwvcD4KPHA+U2Fza2F0Y2hld2FuCTMJMgkwCTYJMTEwCTExNTwvcD4KPHA+V2lubmlwZWcJMwkzCTAJNgkxOTkJMTMzPC9wPgo8cD5CLkMuCTIJMwkwCTQJMTA4CTEzODwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbiBhdCBNb250cmVhbCwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIGF0IFdpbm5pcGVnLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkp1bHkgMjg8L3A+CjxwPk90dGF3YSBhdCBIYW1pbHRvbiwgNCBwLm0uPC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5IGF0IFNhc2thdGNoZXdhbiwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5BUkVOQSBMRUFHVUU8L3A+CjxwPlBsYXlvZmZzPC9wPgo8cD5XZWVrIDI8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHQ8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gNDcsIEFsYmFueSA0MDwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5BcmVuYSBCb3dsPC9wPgo8cD5KdWx5IDI4PC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IEJhbHRpbW9yZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+TUlOT1IgTEVBR1VFPC9wPgo8cD5JbnRlcm5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSAoQUFBKTwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IChQaGlsbGllcykJNTkJMzkJLjYwMgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XQiAoWWFua2VlcykJNTIJNDYJLjUzMQk3PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIChCbHVlIEpheXMpCTQ1CTQ4CS40ODQJMTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCAoUmVkIFNveCkJNDUJNTMJLjQ1OQkxNDwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIChUd2lucykJNDQJNTMJLjQ1NAkxNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgKE5hdGlvbmFscykJNDAJNTkJLjQwNAkxOSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U291dGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gKFJheXMpCTU2CTQzCS41NjYJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayAoT3Jpb2xlcykJNTMJNDYJLjUzNQkzPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgKFdoaXRlIFNveCkJNDcJNTMJLjQ3MAk5JiMxODk7PC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCAoQnJhdmVzKQk0Nwk1MwkuNDcwCTkmIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJNTMJNDUJLjU0MQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgKFBpcmF0ZXMpCTUyCTQ2CS41MzEJMTwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMgKEluZGlhbnMpCTUyCTQ3CS41MjUJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSAoUmVkcykJNDEJNTUJLjQyNwkxMTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIDYsIENoYXJsb3R0ZSA0ICgxMSk8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gNSwgRHVyaGFtIDM8L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgMywgU3lyYWN1c2UgMTwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayA5LCBSb2NoZXN0ZXIgNTwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgNCwgUGF3dHVja2V0IDMgKDEwKTwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMgNSwgU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIDA8L3A+CjxwPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgYXQgVG9sZWRvLCBsYXRlPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+Tm8gZ2FtZXMgc2NoZWR1bGVkPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gYXQgTG91aXN2aWxsZSwgR2FtZSAxLCA1IHAubS48L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gYXQgTG91aXN2aWxsZSwgR2FtZSAyLCBUQkQ8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IE5vcmZvbGssIEdhbWUgMSwgNTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSBhdCBOb3Jmb2xrLCBHYW1lIDIsIFRCRDwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIGF0IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cyBhdCBQYXd0dWNrZXQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgYXQgSW5kaWFuYXBvbGlzLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlRvbGVkbyBhdCBEdXJoYW0sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBMZWFndWUgKEFBKTwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgKEpheXMpCTU1CTQyCS41NjcJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiAoWWFua2VlcykJNTQJNDUJLjU0NQkyPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCAoUm9ja2llcykJNDgJNDkJLjQ5NQk3PC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIChNZXRzKQk0Nwk1MgkuNDc1CTk8L3A+CjxwPlJlYWRpbmcgKFBoaWxsaWVzKQk0Ngk1MwkuNDY1CTEwPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAoUmVkIFNveCkJNDAJNTgJLjQwOAkxNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPkFrcm9uIChJbmRpYW5zKQk2MAk0MAkuNjAwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgKFBpcmF0ZXMpCTUxCTQ1CS41MzEJNzwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyAoTmF0aW9uYWxzKQk1MQk0OAkuNTE1CTgmIzE4OTs8L3A+CjxwPkVyaWUgKFRpZ2VycykJNDcJNTIJLjQ3NQkxMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgKEdpYW50cykJNDYJNTIJLjQ2OQkxMzwvcD4KPHA+Qm93aWUgKE9yaW9sZXMpCTQ1CTU0CS40NTUJMTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkJvd2llIDcsIEVyaWUgMTwvcD4KPHA+Qm93aWUgNCwgRXJpZSAzPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBQb3J0bGFuZCwgY2FuY2VsbGVkPC9wPgo8cD5IYXJyaXNidXJnIGF0IE5ldyBIYW1wc2hpcmUsIGNhbmNlbGxlZDwvcD4KPHA+QWtyb24gOSwgUmljaG1vbmQgOCAoMTApPC9wPgo8cD5UcmVudG9uIDksIEJpbmdoYW10b24gMjwvcD4KPHA+UmVhZGluZyA2LCBBbHRvb25hIDU8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgYXQgUmVhZGluZywgcHBkLjwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgYXQgUG9ydGxhbmQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgYXQgVHJlbnRvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIGF0IEFrcm9uLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgQm93aWUsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgYXQgRXJpZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIGF0IFJlYWRpbmcsIDc6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5IYXJyaXNidXJnIGF0IFBvcnRsYW5kLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIGF0IFRyZW50b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QWx0b29uYSBhdCBBa3JvbiwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIGF0IEJvd2llLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlJpY2htb25kIGF0IEVyaWUsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSBhdCBSZWFkaW5nLCA3OjE1IHAubS48L3A+CjxwPkJveCBTY29yZTwvcD4KPHA+UlVCQkVSRFVDS1MgOSwgRkxZSU5HIFNRVUlSUkVMUyA4ICgxMCk8L3A+CjxwPlJpY2htb25kCWFiCXIJaAliaQlBa3JvbglhYglyCWgJYmk8L3A+CjxwPkhpbm9qb3NhIHNzCTUJMAkzCTEJQ2FsaWNhIGRoCTQJMQkwCTA8L3A+CjxwPkdhcmNpYSAxYgkzCTEJMAkwCUtyaWVnZXIgY2YJNQkzCTIJMDwvcD4KPHA+SG93YXJkIDJiCTUJMgkyCTQJU2V2ZXIgM2IJNAkxCTEJMTwvcD4KPHA+RGF2aXMgbGYJNQkwCTEJMQlCcmFkbGV5IDFiCTMJMQkxCTI8L3A+CjxwPlJvZHJpZ3VleiByZgk1CTAJMAkwCU1hcmFiZWxsIGxmCTUJMgkzCTE8L3A+CjxwPkFyZW5hZG8gM2IJNQkxCTEJMAlDYXN0cm8gc3MJNAkwCTIJMTwvcD4KPHA+UG9sb25pdXMgZGgJNQkxCTEJMAlUb20gcmYJMwkwCTAJMTwvcD4KPHA+UmlsZXkgYwk0CTEJMQkxCUhhZ2dlcnR5IDJiCTMJMQkxCTA8L3A+CjxwPkxpcGthIGNmCTQJMgkyCTEJU2FsdGVycyBjCTMJMAkxCTE8L3A+CjxwPlRvdGFscwk0MQk4CTExCTgJVG90YWxzCTM1CTkJMTEJNzwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQJMDIxCTAwNQkwMDAJMAkmIzgyMTI7CTgJMTEJMjwvcD4KPHA+QWtyb24JMDAwCTMwMAkxMjIJMQkmIzgyMTI7CTkJMTEJMzwvcD4KPHA+Tm8gb3V0cyB3aGVuIHdpbm5pbmcgcnVuIHNjb3JlZC48L3A+CjxwPkUmIzgyMTI7QXJlbmFkbyAoMTQpLCBBbGFuaWEgKDEpOyBUb20gKDcpLCBTZXZlciAyICgxNSkuICg0KS4gTE9CJiM4MjEyO1JpY2htb25kIDY7IEFrcm9uIDcuIDJCJiM4MjEyO0FyZW5hZG8gKDExKSwgUG9sb25pdXMgKDMpOyBNYXJhYmVsbCAoMjApLCBTYWx0ZXJzICg3KSwgQ2FzdHJvICgxOSkuIDNCJiM4MjEyO0RhdmlzICgyKS4gSFImIzgyMTI7SG93YXJkICgzKTsgQnJhZGxleSAoMjEpLiBTQUMmIzgyMTI7Q2FzdHJvLiBTRiYjODIxMjtUb20uIFNCJiM4MjEyO0hhZ2dlcnR5ICgxMSkuIENTJiM4MjEyO0hvd2FyZCAoNSkuPC9wPgo8cD5HSURQJiM4MjEyO01hcmFiZWxsLjwvcD4KPHA+RFAmIzgyMTI7UmljaG1vbmQgKEhpbm9qb3NhLUdhcmNpYSkuPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZAlpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPkNhbWFyZW5hCTcJNgk0CTIJMQkyPC9wPgo8cD5Xb2xmZgkwCTEJMgkyCTIJMDwvcD4KPHA+RGlheiwgSCwgNQkxJiM4NTMxOwkxCTAJMAkwCTE8L3A+CjxwPlNsYW5pYSxCUyw1O0wsMC0zCSYjODUzMjsJMwkzCTIJMgkxPC9wPgo8cD5Ba3JvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPldoaXRlaG91c2UJMiYjODUzMTsJNQkzCTEJMQkyPC9wPgo8cD5EZU1hc2kgCTMmIzg1MzI7CTUJNQk1CTAJMTwvcD4KPHA+TWlsYnJhdGggCTIJMAkwCTAJMAkyPC9wPgo8cD5TdWxzZXIsIFcsIDMtMAkyCTEJMAkwCTAJMjwvcD4KPHA+V1AmIzgyMTI7Q2FtYXJlbmEsIFdvbGZmOyBTdWxzZXIuPC9wPgo8cD5IQlAmIzgyMTI7R2FyY2lhIChieSBEZU1hc2kpLjwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjtIUDogQ2hyaXMgU2NvdHQuIDFCOiBHcmVnIFJvZW1lci4gM0I6IFBhdHJpY2sgU2hhcnNoZWwuPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOzM6MDMuIEF0dCYjODIxMjs0LDkwMS48L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrLVBlbm4gTGVhZ3VlIChBKTwvcD4KPHA+TWNOYW1hcmEgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5IdWRzb24gVmFsbGV5IChSYXlzKQkyMwkxMgkuNjU3CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkJyb29rbHluIChNZXRzKQkyMAkxNgkuNTU2CTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPlN0YXRlbiBJc2xhbmQgKFlhbmtlZXMpCTE5CTE2CS41NDMJNDwvcD4KPHA+QWJlcmRlZW4gKE9yaW9sZXMpCTEzCTIxCS4zODIJOSYjMTg5OzwvcD4KPHA+UGluY2tuZXkgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5NYWhvbmluZyBWYWwuKEluZGlhbnMpCTIyCTEyCS42NDcJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+QXVidXJuIChOYXRpb25hbHMpCTE4CTE1CS41NDUJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+QmF0YXZpYSAoTWFybGlucykJMTUJMjAJLjQyOQk3JiMxODk7PC9wPgo8cD5XZXN0IFZpcmdpbmlhIChQaXJhdGVzKQkxNAkyMQkuNDAwCTgmIzE4OTs8L3A+CjxwPlN0YXRlIENvbGxlZ2UgKENhcmRpbmFscykJMTMJMjEJLjM4Mgk5PC9wPgo8cD5XaWxsaWFtc3BvcnQgKFBoaWxsaWVzKQkxMgkyMgkuMzUzCTEwPC9wPgo8cD5TdGVkbGVyIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+VHJpLUNpdHkgKEFzdHJvcykJMjAJMTUJLjU3MQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Mb3dlbGwgKFJlZCBTb3gpCTIwCTE2CS41NTYJJiMxODk7PC9wPgo8cD5Db25uZWN0aWN1dCAoVGlnZXJzKQkxNwkxNwkuNTAwCTImIzE4OTs8L3A+CjxwPlZlcm1vbnQgKEF0aGxldGljcykJMTcJMTkJLjQ3MgkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Ccm9va2x5biAzLCBMb3dlbGwgMjwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4gNCwgTG93ZWxsIDA8L3A+CjxwPk1haG9uaW5nIFZhbGxleSAxNiwgQmF0YXZpYSA4PC9wPgo8cD5UcmktQ2l0eSAxMCwgU3RhdGVuIElzbGFuZCAxPC9wPgo8cD5UcmktQ2l0eSBhdCBTdGF0ZW4gSXNsYW5kLCBHYW1lIDIsIFRCRDwvcD4KPHA+Q29ubmVjdGljdXQgYXQgQWJlcmRlZW4sIEdhbWUgMSwgcHBkLjwvcD4KPHA+Q29ubmVjdGljdXQgYXQgQWJlcmRlZW4sIHBwZC48L3A+CjxwPkh1ZHNvbiBWYWxsZXkgMiwgVmVybW9udCAxPC9wPgo8cD5XZXN0IFZpcmdpbmlhIDQsIFdpbGxpYW1zcG9ydCAwPC9wPgo8cD5XZXN0IFZpcmdpbmlhIGF0IFdpbGxpYW1zcG9ydCwgR2FtZSAyLCBsYXRlPC9wPgo8cD5BdWJ1cm4gYXQgU3RhdGUgQ29sbGVnZSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZDwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5IdWRzb24gVmFsbGV5IGF0IExvd2VsbCwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5BdWJ1cm4gYXQgVHJpLUNpdHksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U3RhdGVuIElzbGFuZCBhdCBCYXRhdmlhLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlN0YXRlIENvbGxlZ2UgYXQgQ29ubmVjdGljdXQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4gYXQgTWFob25pbmcgVmFsbGV5LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPldpbGxpYW1zcG9ydCBhdCBWZXJtb250LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkFiZXJkZWVuIGF0IFdlc3QgVmlyZ2luaWEsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+V05CQTwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTE1CTkJLjYyNQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTE0CTEwCS41ODMJMTwvcD4KPHA+Q29ubmVjdGljdXQJMTMJMTIJLjUyMAkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTgJMTcJLjMyMAk3JiMxODk7PC9wPgo8cD5OZXcgWW9yawk3CTE3CS4yOTIJODwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQkzCTIyCS4xMjAJMTImIzE4OTs8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZQkxOAk3CS43MjAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJMTUJMTAJLjYwMAkzPC9wPgo8cD5QaG9lbml4CTE1CTEwCS42MDAJMzwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTE0CTEwCS41ODMJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTE0CTExCS41NjAJNDwvcD4KPHA+TGFzIFZlZ2FzCTEyCTEzCS40ODAJNjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+QXRsYW50YSA4NywgU2VhdHRsZSA3NDwvcD4KPHA+Q29ubmVjdGljdXQgOTIsIERhbGxhcyA3NTwvcD4KPHA+TGFzIFZlZ2FzIDg4LCBJbmRpYW5hIDc0PC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcyA5MywgQ2hpY2FnbyA3NjwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5vIGdhbWVzIHNjaGVkdWxlZDwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IENvbm5lY3RpY3V0LCA3IHAubS48L3A+CjxwPlNlYXR0bGUgYXQgSW5kaWFuYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBhdCBMb3MgQW5nZWxlcywgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4K