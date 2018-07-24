You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCS0xNDMJYXQgVEFNUEEgQkFZCSsxMzM8L3A+CjxwPmF0IEtBTlNBUyBDSVRZCS0xMjEJRGV0cm9pdAkrMTExPC9wPgo8cD5hdCBUT1JPTlRPCS0xMTcJTWlubmVzb3RhCSsxMDc8L3A+CjxwPkJvc3RvbgktMTgwCWF0IEJBTFRJTU9SRQkrMTY1PC9wPgo8cD5PYWtsYW5kCS0xMTAJYXQgVEVYQVMJKzEwMDwvcD4KPHA+YXQgTE9TIEFOR0VMRVMJLTIyMAlDaGljYWdvCSsyMDA8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBORVcgWU9SSwktMTA1CVNhbiBEaWVnbwktMTA1PC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwktMTI5CWF0IFBISUxBREVMUEhJQQkrMTE5PC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMJLTEyMwlhdCBDSU5DSU5OQVRJCSsxMTM8L3A+CjxwPmF0IE1JTFdBVUtFRQktMTIzCVdhc2hpbmd0b24JKzExMzwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwktMTI2CUFyaXpvbmEJKzExNjwvcD4KPHA+SW50ZXJsZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgQ0xFVkVMQU5ECS0xNjcJUGl0dHNidXJnaAkrMTU3PC9wPgo8cD5hdCBTRUFUVExFCU9GRglTYW4gRnJhbmNpc2NvCU9GRjwvcD4KPHA+SG91c3RvbgktMTI1CWF0IENPTE9SQURPCSsxMTU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFNwb3J0cyBUcmFuc2FjdGlvbnM8L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkJPU1RPTiBSRUQgU09YICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgSU5GIFR6dS1XZWkgTGluIHRvIFBhd3R1Y2tldCAoSUwpLiBSZWluc3RhdGVkIExIUCBEcmV3IFBvbWVyYW56IGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC48L3A+CjxwPkNMRVZFTEFORCBJTkRJQU5TICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgM0IgWWFuZHkgRGlheiB0byBDb2x1bWJ1cyAoSUwpLiBDbGFpbWVkIE9GIEpvaG5ueSBGaWVsZCBvZmYgd2FpdmVycyBmcm9tIFRhbXBhIEJheSBhbmQgb3B0aW9uZWQgaGltIHRvIENvbHVtYnVzLiBSZWNhbGxlZCBSSFAgU2hhbmUgQmllYmVyIGZyb20gQ29sdW1idXMuIFRyYW5zZmVycmVkIExIUCBBbmRyZXcgTWlsbGVyIHRvIHRoZSA2MC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5LQU5TQVMgQ0lUWSBST1lBTFMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBTUyBSYW1vbiBUb3JyZXMgdG8gT21haGEgKFBDTCkuIEFjdGl2YXRlZCBPRiBCcmlhbiBHb29kd2luLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgWUFOS0VFUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBDIEdhcnkgU2FuY2hleiBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBSZWNhbGxlZCBDIEt5bGUgSGlnYXNoaW9rYSBmcm9tIFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSAoSUwpLjwvcD4KPHA+T0FLTEFORCBBVEhMRVRJQ1MgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBJTkYgRnJhbmtsaW4gQmFycmV0byB0byBOYXNodmlsbGUgKFBDTCkuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBGcmFua2llIE1vbnRhcyBmcm9tIE5hc2h2aWxsZS48L3A+CjxwPlRBTVBBIEJBWSBSQVlTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgTEhQIEFkYW0gS29sYXJlayB0byBEdXJoYW0gKElMKS4gUmVjYWxsZWQgUkhQcyBZb25ueSBDaGlyaW5vcyBhbmQgQ2hpaC1XZWkgSHUgZnJvbSBEdXJoYW0uPC9wPgo8cD5URVhBUyBSQU5HRVJTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgT0YgRGVsaW5vIERlU2hpZWxkcyB0byBSb3VuZCBSb2NrIChQQ0wpLiBSZWNhbGxlZCBMSFAgQnJhbmRvbiBNYW5uIGZyb20gUm91bmQgUm9jay48L3A+CjxwPlRPUk9OVE8gQkxVRSBKQVlTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgTEhQIFRpbSBNYXl6YSB0byBCdWZmYWxvIChJTCkuIFNlbnQgUkhQIE1hcmNvIEVzdHJhZGEgdG8gQnVmZmFsbyBhbmQgUkhQIERhbm55IEJhcm5lcyB0byB0aGUgR0NMIEJsdWUgSmF5cyBmb3IgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudHMuPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFSSVpPTkEgRElBTU9OREJBQ0tTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgUkhQIE1hdHQgS29jaCB0byBSZW5vIChQQ0wpLiBSZWluc3RhdGVkIFJIUCBDbGF5IEJ1Y2hob2x6IGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC48L3A+CjxwPkFUTEFOVEEgQlJBVkVTICYjODIxMjsgU2VudCBMSFAgTWF4IEZyaWVkIHRvIE1pc3Npc3NpcHBpIChTTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPkNISUNBR08gQ1VCUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBMdWtlIEZhcnJlbGwgdG8gSW93YSAoUENMKS4gUmVpbnN0YXRlZCBSSFAgRWRkaWUgQnV0bGVyIGZyb20gdGhlIDYwLWRheSBETC48L3A+CjxwPkNJTkNJTk5BVEkgUkVEUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBSSFAgSmFja3NvbiBTdGVwaGVucyBvbiB0aGUgMTAtZGF5IERMLCByZXRyb2FjdGl2ZSB0byBNb25kYXkuIFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIEhvbWVyIEJhaWxleSBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5DT0xPUkFETyBST0NLSUVTICYjODIxMjsgUmVpbnN0YXRlZCBMSFAgSGFycmlzb24gTXVzZ3JhdmUgZnJvbSB0aGUgMTAtZGF5IERMLiBQbGFjZWQgTEhQIENocmlzIFJ1c2luIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBET0RHRVJTICYjODIxMjsgU2VudCBSSFAgUGVkcm8gQmFleiB0byBUdWxzYSAoVEwpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5NSUFNSSBNQVJMSU5TICYjODIxMjsgUGxhY2VkIE9GIEdhcnJldHQgQ29vcGVyIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwsIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIFNhdHVyZGF5LiBSZWNhbGxlZCBPRiBNYWduZXVyaXMgU2llcnJhIGZyb20gTmV3IE9ybGVhbnMgKFBDTCkuIFNlbnQgUkhQIFNhbmR5IEFsY2FudGFyYSB0byBKdXBpdGVyIChGU0wpIGZvciBhIHJlaGFiIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5NSUxXQVVLRUUgQlJFV0VSUyAmIzgyMTI7IFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIEp1bmlvciBHdWVycmEgYW5kIDFCL09GIEVyaWMgVGhhbWVzIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC4gT3B0aW9uZWQgUkhQIEJyYW5kb24gV29vZHJ1ZmYgYW5kIElORiBOYXRlIE9yZiB0byBDb2xvcmFkbyBTcHJpbmdzIChQQ0wpLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgTUVUUyAmIzgyMTI7IFNlbGVjdGVkIHRoZSBjb250cmFjdHMgb2YgSU5GIEplZmYgTWNOZWlsIGFuZCBJTkYvT0YgUGhpbGxpcCBFdmFucyBmcm9tIExhcyBWZWdhcyAoUENMKS4gUGxhY2VkIE9GIFlvZW5pcyBDJiMyMzM7c3BlZGVzIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIERlc2lnbmF0ZWQgSU5GL09GIFR5IEtlbGx5IGZvciBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+UEhJTEFERUxQSElBIFBISUxMSUVTICYjODIxMjsgT3B0aW9uZWQgT0YgQWFyb24gQWx0aGVyciBhbmQgUkhQIE1hcmsgTGVpdGVyIEpyLiB0byBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IChJTCkuIFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIFphY2ggRWZsaW4gZnJvbSB0aGUgMTAtZGF5IERMLjwvcD4KPHA+UElUVFNCVVJHSCBQSVJBVEVTICYjODIxMjsgU2VudCBSSFAgTmljayBCdXJkaSB0byBBbHRvb25hIChFTCkgZm9yIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPlNULiBMT1VJUyBDQVJESU5BTFMgJiM4MjEyOyBPcHRpb25lZCBSSFAgRGFuaWVsIFBvbmNlZGVsZW9uIHRvIE1lbXBoaXMgKFBDTCkuIFJlY2FsbGVkIExIUCBBdXN0aW4gR29tYmVyIGZyb20gTWVtcGhpcy48L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uPC9wPgo8cD5DTEVCVVJORSBSQUlMUk9BREVSUyAmIzgyMTI7IFJlbGVhc2VkIE9GIEpvaG4gTWVua2VuLjwvcD4KPHA+S0FOU0FTIENJVFkgVC1CT05FUyAmIzgyMTI7IFNvbGQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIElORiBUYXlsb3IgRmVhdGhlcnN0b24gdG8gdGhlIENpbmNpbm5hdGkgUmVkcy4gU2lnbmVkIElORiBBbGF5IExhZ28uPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBCYXNrZXRiYWxsIEFzc29jaWF0aW9uPC9wPgo8cD5DTEVWRUxBTkQgQ0FWQUxJRVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEYgS2V2aW4gTG92ZSB0byBhIGZvdXIteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkxPUyBBTkdFTEVTIExBS0VSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBGIFRyYXZpcyBXZWFyIHRvIGEgdHdvLXdheSBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIEtOSUNLUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBGIE5vYWggVm9ubGVoLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QlVGRkFMTyBCSUxMUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBMQiBLZWVuYW4gUm9iaW5zb24uPC9wPgo8cD5ERVRST0lUIExJT05TICYjODIxMjsgUGxhY2VkIEZCIE5pY2sgQmFkd2VuIG9uIGluanVyZWQgcmVzZXJ2ZSBhbmQgREUgRXpla2llbCBBbnNhaCBhbmQgV1IgQW5keSBKb25lcyBvbiB0aGUgUFVQIGxpc3QuIFNpZ25lZCBMQiBGcmVkZGllIEJpc2hvcC48L3A+CjxwPkdSRUVOIEJBWSBQQUNLRVJTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIExCIFBhcnJpcyBCZW5uZXR0IG9uIHRoZSByZXNlcnZlL3JldGlyZWQgbGlzdC48L3A+CjxwPkxPUyBBTkdFTEVTIFJBTVMgJiM4MjEyOyBBZ3JlZWQgdG8gdGVybXMgd2l0aCBSQiBUb2RkIEd1cmxleSBvbiBhIGZvdXIteWVhciBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24gYW5kIERFIFJ5YW4gRGF2aXMgYW5kIFdScyBBYXJvbiBMYWNvbWJlLCBLaGFkYWVsIExvdHQgYW5kIEpvSm8gTmF0c29uLiBQbGFjZWQgREwgRG9taW5pcXVlIEVhc2xleSBhbmQgTEIgT2JvIE9rb3Jvbmt3byBvbiB0aGUgUFVQIGxpc3QuPC9wPgo8cD5NSU5ORVNPVEEgVklLSU5HUyAmIzgyMTI7IFdhaXZlZCBURSBKb3NpYWggUHJpY2UuIFNpZ25lZCBDIEouUC4gUXVpbm4uPC9wPgo8cD5ORVcgRU5HTEFORCBQQVRSSU9UUyAmIzgyMTI7IFJlbGVhc2VkIFdSIENvZHkgSG9sbGlzdGVyLiBTaWduZWQgREIgRWRkaWUgUGxlYXNhbnQgYW5kIEcgTmF0ZSBUaGVha2VyLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgSkVUUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBDQiBEYXJyZWxsZSBSZXZpcyB0byBhIG9uZS1kYXkgY29udHJhY3QgYW5kIGFubm91bmNlZCBoaXMgcmV0aXJlbWVudC48L3A+CjxwPk9BS0xBTkQgUkFJREVSUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBEVHMgUC5KLiBIYWxsIGFuZCBFZGRpZSBWYW5kZXJkb2VzIGFuZCBPVCBEb25hbGQgUGVubiBvbiB0aGUgUFVQIGxpc3QuPC9wPgo8cD5URU5ORVNTRUUgVElUQU5TICYjODIxMjsgUmVsZWFzZWQgTEIgS2V2aW4gRG9kZC48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QU5BSEVJTSBEVUNLUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBEIEJyYW5kb24gTW9udG91ciB0byBhIHR3by15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+QVJJWk9OQSBDT1lPVEVTICYjODIxMjsgTmFtZWQgTGluZHNheSBIb2Zmb3JkIGFzc2lzdGFudCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIvZGlyZWN0b3Igb2Ygc2NvdXRpbmcgYW5kIHNpZ25lZCBoaW0gdG8gYSBtdWx0aS15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+U1QuIExPVUlTIEJMVUVTICYjODIxMjsgQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggRCBKb2VsIEVkbXVuZHMgb24gYSBvbmUteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gQ0FQSVRBTFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgRCBCcm9va3MgT3JwaWsgdG8gYSBvbmUteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIFNvY2NlcjwvcD4KPHA+Q09MVU1CVVMgQ1JFVyAmIzgyMTI7IExvYW5lZCBGIEFkYW0gSmFobiB0byBPS0MgKFVTTCkuPC9wPgo8cD5GQyBEQUxMQVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgTSBQYWJsbyBBcmFuZ3VpeiBmcm9tIFVuaW9uIEVzcGFub2xhIChQcmltZXJhIERpdmlzaW9uLUNoaWxlKS48L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPk1JQ0hJR0FOIFNUQVRFICYjODIxMjsgUmVpbnN0YXRlZCBMQiBKb24gUmVzY2hrZSB0byB0aGUgZm9vdGJhbGwgdGVhbS48L3A+CjxwPk9BS0xBTkQgJiM4MjEyOyBOYW1lZCBTdGV2ZW4gV2F0ZXJmaWVsZCBkaXJlY3RvciBvZiBhdGhsZXRpY3MuPC9wPgo8cD5DWUNMSU5HPC9wPgo8cD5Ub3VyIGRlIEZyYW5jZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgQmFnbmVyZXMtZGUtTHVjaG9uLCBGcmFuY2UpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjE2dGggU3RhZ2U6IDwvc3Ryb25nPkEgMTM1LjUtbWlsZSByaWRlIGluIHRoZSBQeXJlbmVlcyBmcm9tIENhcmNhc3Nvbm5lIHRvIEJhZ25lcmVzLWRlLUx1Y2hvbiwgd2l0aCBhIGRlc2NlbmRpbmcgZmluaXNoIGZvbGxvd2luZyBhIHBhaXIgb2YgQ2F0ZWdvcnkgMSBjbGltYnMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk92ZXJhbGwgU3RhbmRpbmdzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBZnRlciAxNiBzdGFnZXMpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD4xLiBHZXJhaW50IFRob21hcywgQnJpdGFpbiwgU2t5LCA2ODoxMjowMS48L3A+CjxwPjIuIENocmlzIEZyb29tZSwgQnJpdGFpbiwgU2t5LCAxOjM5LjwvcD4KPHA+My4gVG9tIER1bW91bGluLCBOZXRoZXJsYW5kcywgU3Vud2ViLCAxOjUwLjwvcD4KPHA+NC4gUHJpbW96IFJvZ2xpYywgU2xvdmVuaWEsIExvdHRvTkwtSnVtYm8sIDI6MzguPC9wPgo8cD41LiBSb21haW4gQmFyZGV0LCBGcmFuY2UsIEFHMlIgTGEgTW9uZGlhbGUsIDM6MjEuPC9wPgo8cD42LiBNaWtlbCBMYW5kYSwgU3BhaW4sIE1vdmlzdGFyLCAzOjQyLjwvcD4KPHA+Ny4gU3RldmVuIEtydWlqc3dpamssIE5ldGhlcmxhbmRzLCBMb3R0b05MLUp1bWJvLCAzOjU3LjwvcD4KPHA+OC4gTmFpcm8gUXVpbnRhbmEsIENvbG9tYmlhLCBNb3Zpc3RhciwgNDoyMy48L3A+CjxwPjkuIEpha29iIEZ1Z2xzYW5nLCBEZW5tYXJrLCBBc3RhbmEsIDY6MTQuPC9wPgo8cD4xMC4gRGFuIE1hcnRpbiwgSXJlbGFuZCwgVUFFIFRlYW0gRW1pcmF0ZXMsIDY6NTQuPC9wPgo8cD4xMS4gQWxlamFuZHJvIFZhbHZlcmRlLCBTcGFpbiwgTW92aXN0YXIsIDk6MzYuPC9wPgo8cD4xMi4gQm9iIEp1bmdlbHMsIEx1eGVtYm91cmcsIFF1aWNrLVN0ZXAgRmxvb3JzLCA5OjUzLjwvcD4KPHA+MTMuIFBpZXJyZSBMYXRvdXIsIEZyYW5jZSwgQUcyUiBMYSBNb25kaWFsZSwgOTo1NC48L3A+CjxwPjE0LiBJbG51ciBaYWthcmluLCBSdXNzaWEsIEthdHVzaGEgQWxwZWNpbiwgMTA6MTMuPC9wPgo8cD4xNS4gR3VpbGxhdW1lIE1hcnRpbiwgRnJhbmNlLCBXYW50eS1Hcm91cGUgR29iZXJ0LCAxMjoyMy48L3A+CjxwPjE2LiBEYW1pYW5vIENhcnVzbywgSXRhbHksIEJNQyBSYWNpbmcsIDE0OjAyLjwvcD4KPHA+MTcuIEdyZWcgVmFuIEF2ZXJtYWV0LCBCZWxnaXVtLCBCTUMgUmFjaW5nLCAxNDo1My48L3A+CjxwPjE4LiBCYXVrZSBNb2xsZW1hLCBOZXRoZXJsYW5kcywgVHJlay1TZWdhZnJlZG8sIDE3OjE1LjwvcD4KPHA+MTkuIE1pa2VsIE5pZXZlLCBTcGFpbiwgTWl0Y2hlbHRvbi1TY290dCwgMTk6MDMuPC9wPgo8cD4yMC4gRG9tZW5pY28gUG96em92aXZvLCBJdGFseSwgQmFocmFpbi1NZXJpZGEsIDIwOjI5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BbHNvPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD4zOC4gVGVqYXkgdmFuIEdhcmRlcmVuLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBCTUMgUmFjaW5nLCAxOjAwOjE0LjwvcD4KPHA+NzMuIENoYWQgSGFnYSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgU3Vud2ViLCAxOjQ1OjU0LjwvcD4KPHA+NzcuIElhbiBCb3N3ZWxsLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBLYXR1c2hhIEFscGVjaW4sIDE6NTA6MzQuPC9wPgo8cD4xMzMuIFRheWxvciBQaGlubmV5LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBFRiBFZHVjYXRpb24gRmlyc3QtRHJhcGFjLCAyOjQyOjAzLjwvcD4KPHA+MTQ3LiBMYXdzb24gQ3JhZGRvY2ssIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIEVGIEVkdWNhdGlvbiBGaXJzdC1EcmFwYWMsIDM6MTY6MzUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5FWFQgJiM4MjEyOyBTdGFnZSAxNzogPC9zdHJvbmc+QmFnbmVyZXMtZGUtTHVjaG9uJiM4MjEyO1NhaW50LUxhcnktU291bGFuLCBtb3VudGFpbiAoNjUtNDAuNCkuPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+TUlOT1IgTEVBR1VFPC9wPgo8cD5JbnRlcm5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSAoQUFBKTwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IChQaGlsbGllcykJNjAJMzkJLjYwNgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XQiAoWWFua2VlcykJNTIJNDYJLjUzMQk3JiMxODk7PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIChCbHVlIEpheXMpCTQ1CTQ5CS40NzkJMTImIzE4OTs8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCAoUmVkIFNveCkJNDUJNTMJLjQ1OQkxNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIChUd2lucykJNDUJNTMJLjQ1OQkxNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgKE5hdGlvbmFscykJNDAJNTkJLjQwNAkyMDwvcD4KPHA+U291dGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gKFJheXMpCTU3CTQzCS41NzAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayAoT3Jpb2xlcykJNTMJNDYJLjUzNQkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCAoQnJhdmVzKQk0Nwk1MwkuNDcwCTEwPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgKFdoaXRlIFNveCkJNDcJNTMJLjQ3MAkxMDwvcD4KPHA+V2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPlRvbGVkbyAoVGlnZXJzKQk1Mwk0NwkuNTMwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMgKEluZGlhbnMpCTUyCTQ3CS41MjUJJiMxODk7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgKFBpcmF0ZXMpCTUyCTQ3CS41MjUJJiMxODk7PC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIChSZWRzKQk0Mgk1NQkuNDMzCTkmIzE4OTs8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIDMsIEJ1ZmZhbG8gMDwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyA0LCBMb3Vpc3ZpbGxlIDM8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IE5vcmZvbGssIHBwZC48L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IE5vcmZvbGssIHBwZC48L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciAyLCBJbmRpYW5hcG9saXMgMDwvcD4KPHA+RHVyaGFtIDQsIFRvbGVkbyAzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIGF0IFBhd3R1Y2tldCwgbGF0ZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIGF0IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgMTE6MzUgYS5tLjwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyBhdCBMb3Vpc3ZpbGxlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyBhdCBQYXd0dWNrZXQsIDc6MDUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIGF0IEluZGlhbmFwb2xpcywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSBhdCBOb3Jmb2xrLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlRvbGVkbyBhdCBEdXJoYW0sIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyBhdCBQYXd0dWNrZXQsIDExOjA1IGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUsIDEyOjA1IHAubS48L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IE5vcmZvbGssIDEyOjA1IHAubS48L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gYXQgTG91aXN2aWxsZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Hd2lubmV0dCBhdCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlJvY2hlc3RlciBhdCBJbmRpYW5hcG9saXMsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VG9sZWRvIGF0IER1cmhhbSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIExlYWd1ZSAoQUEpPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSAoQmx1ZSBKYXlzKQk1NQk0MwkuNTYxCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRyZW50b24gKFlhbmtlZXMpCTU1CTQ2CS41NDUJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgKFJvY2tpZXMpCTQ5CTUwCS40OTUJNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiAoTWV0cykJNDcJNTMJLjQ3MAk5PC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIChQaGlsbGllcykJNDcJNTMJLjQ3MAk5PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAoUmVkIFNveCkJNDIJNTgJLjQyMAkxNDwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPkFrcm9uIChJbmRpYW5zKQk2MAk0MQkuNTk0CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgKFBpcmF0ZXMpCTUyCTQ1CS41MzYJNjwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyAoTmF0aW9uYWxzKQk1MQk1MAkuNTA1CTk8L3A+CjxwPkVyaWUgKFRpZ2VycykJNDgJNTIJLjQ4MAkxMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgKEdpYW50cykJNDYJNTMJLjQ2NQkxMzwvcD4KPHA+Qm93aWUgKE9yaW9sZXMpCTQ2CTU0CS40NjAJMTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFsdG9vbmEgNywgQWtyb24gMTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIDEsIEhhcnJpc2J1cmcgMDwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiAxLCBIYXJ0Zm9yZCAwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFsdG9vbmEgYXQgQWtyb24sIHBwZC48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJpY2htb25kIGF0IEVyaWUsIHBwZC48L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgQm93aWUsIGxhdGU8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgUmVhZGluZywgbGF0ZTwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIGF0IFRyZW50b24sIDExIGEubS48L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgQm93aWUsIDExOjA1IGEubS48L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgYXQgUG9ydGxhbmQsIDEyIHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QWx0b29uYSBhdCBBa3JvbiwgMTI6MDUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQgYXQgRXJpZSwgMTI6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IEhhbXBzaGlyZSBhdCBSZWFkaW5nLCAxMjoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIGF0IFJpY2htb25kLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPkJpbmdoYW10b24gYXQgQWx0b29uYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3dpZSBhdCBIYXJyaXNidXJnLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IFRyZW50b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBhdCBFcmllLCA3OjA1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgSGFydGZvcmQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TGF0ZSBNb25kYXk8L3A+CjxwPkNVUlZFIDcsIFJVQkJFUkRVQ0tTIDE8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEJYWIJcgloCWJpCUFrcm9uCWFiCXIJaAliaTwvcD4KPHA+VHVja2VyIHNzCTUJMgkzCTEJQ2FsaWNhIGNmCTQJMAkxCTA8L3A+CjxwPkhheWVzIDNiCTIJMgkxCTMJS3JpZWdlciBsZgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD5SZXlub2xkcyBjZgk1CTAJMQkxCVNldmVyIDNiCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPkNyYWlnIDFiCTUJMAkwCTAJQnJhZGxleSAxYgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgZGgJMwkxCTIJMQlNYXRoaWFzIDJiCTQJMAkwCTA8L3A+CjxwPkhpbGwgbGYJMwkxCTAJMAlUb20gcmYJNAkxCTMJMTwvcD4KPHA+S2VsbGV5IGMJMwkxCTAJMAlIYWdnZXJ0eSBzcwkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5HYWZmbmV5IHJmCTIJMAkwCTAJU2FsdGVycyBkaAkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5BbGVtYWlzIDJiCTQJMAkxCTAJSWNlIGMJMwkwCTEJMDwvcD4KPHA+VG90YWxzCTMyCTcJOAk2CVRvdGFscwkzMgkxCTYJMTwvcD4KPHA+QWx0b29uYQkyMDAJMDIzCTAwMAkmIzgyMTI7CTcJOAkwPC9wPgo8cD5Ba3JvbgkwMDAJMDEwCTAwMAkmIzgyMTI7CTEJNgkwPC9wPgo8cD5MT0ImIzgyMTI7QWx0b29uYSA2OyBBa3JvbiB4LiAyQiYjODIxMjtUdWNrZXIgKDE2KTsgVG9tICgxMikuIEhSJiM4MjEyO0hheWVzICg1KTsgVG9tICgxMCkuIFNCJiM4MjEyO0hhZ2dlcnR5ICgxMiksIEtyaWVnZXIgKDE1KS4gQ1MmIzgyMTI7SGFnZ2VydHkgKDQpLiBTRiYjODIxMjtIYXllcy48L3A+CjxwPkdJRFAmIzgyMTI7UmV5bm9sZHMuLjwvcD4KPHA+RFAmIzgyMTI7IEFrcm9uIDIgKFRvbS1TZXZlcjsgTWF0aGlhcy1IYWdnZXJ0eS1CcmFkbGV5KS48L3A+CjxwPkFsdG9vbmEJaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5WZXJhIFcsIDMtMwk1CTMJMQkxCTEJNDwvcD4KPHA+R2FyY2lhIAkyCTEJMAkwCTAJMzwvcD4KPHA+QnVyZGkgCTEJMQkwCTAJMQkyPC9wPgo8cD5LZXNlbGljYQkxNAkxCTAJMAkwCTE8L3A+CjxwPkFrcm9uCWlwCWgJcgllcgliYglzbzwvcD4KPHA+Q2l2YWxlIEwsIDUtMwk1CTYJNAk0CTEJNDwvcD4KPHA+TG92ZWdyb3ZlCTAJMAkzCTMJMgkwPC9wPgo8cD5TcGVlcgkyCTEJMAkwCTAJMTwvcD4KPHA+QnJvd24JMQkxCTAJMAkxCTI8L3A+CjxwPk1hcnRpbmV6CTEJMAkwCTAJMQkwPC9wPgo8cD5IQlAmIzgyMTI7R2VvcmdlIChieSBMb3ZlZ3JvdmUpLCBLZWxsZXkgKGJ5IExvdmVncm92ZSk7IEJyYWRsZXkgKGJ5IEtlc2VsaWNhKS4gV1AmIzgyMTI7R2FyY2lhOyBMb3ZlZ3JvdmUuPC9wPgo8cD5VbXBpcmVzJiM4MjEyO0hQOiBHcmVnIFJvZW1lci4gMUI6IFBhdHJpY2sgU2hhcnNoZWwuIDNCOiBDaHJpcyBTY290dC4gPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOzI6NDcuIEF0dCYjODIxMjszLDA2OS48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TUxTPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgRC5DLiBVbml0ZWQsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IEhvdXN0b24sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBhdCBTYW4gSm9zZSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQyBhdCBPcmxhbmRvIENpdHksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TEEgR2FsYXh5IGF0IExvcyBBbmdlbGVzIEZDLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZCBGQyBhdCBNb250cmVhbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IFRvcm9udG8gRkMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q29sdW1idXMgYXQgTmV3IFlvcmssIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8gYXQgRC5DLiBVbml0ZWQsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzIGF0IFNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5LCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkhvdXN0b24gYXQgUG9ydGxhbmQsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIFVuaXRlZCBhdCBWYW5jb3V2ZXIsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlIGF0IFNhbiBKb3NlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQyBhdCBTZWF0dGxlLCA1IHAubS48L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eSBhdCBMQSBHYWxheHksIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5BVFAgV09STEQgVE9VUjwvcD4KPHA+U3dpc3MgT3BlbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgUm95IEVtZXJzb24sIEdzdGFhZCwgU3dpdHplcmxhbmQ7IFB1cnNlOiAkNTg3LDYwMCAoV1QyNTApOyBTdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkZhY3VuZG8gQmFnbmlzLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gSm9hbyBTb3VzYSAoNiksIFBvcnR1Z2FsLCA0LTYsIDYtMywgNy01LjwvcD4KPHA+VmlrdG9yIEdhbG92aWMsIENyb2F0aWEsIGRlZi4gUm9iaW4gSGFhc2UgKDUpLCBOZXRoZXJsYW5kcywgNi0xLCAzLTYsIDYtMy48L3A+CjxwPkxhc2xvIERqZXJlLCBTZXJiaWEsIGRlZi4gRGVuaXMgSXN0b21pbiwgVXpiZWtpc3RhbiwgNy02ICg2KSwgNy01LjwvcD4KPHA+RmVsaWNpYW5vIExvcGV6ICg4KSwgU3BhaW4sIGRlZi4gRmVkZXJpY28gRGVsYm9uaXMsIEFyZ2VudGluYSwgNi0zLCA3LTYgKDMpLjwvcD4KPHA+TWF0dGVvIEJlcnJldGluaSwgSXRhbHksIGRlZi4gUmFkdSBBbGJvdCwgTW9sZG92YSwgNi00LCA2LTIuPC9wPgo8cD5PcmlvbCBSb2NhLCBTcGFpbiwgZGVmLiBQYW9sbyBMb3JlbnppLCBJdGFseSwgNi0zLCA2LTcgKDQpLCA2LTMuPC9wPgo8cD5NYXJjLUFuZHJlYSBIdWVzbGVyLCBTd2l0emVybGFuZCwgZGVmLiBOaWNvbGFzIEFsbWFncm8sIFNwYWluLCA2LTcgKDgpLCA2LTMsIDctNiAoNCkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJvYmVydG8gQ2FyYmFsbGVzIEJhZW5hLCBTcGFpbiwgYW5kIFRhcm8gRGFuaWVsLCBKYXBhbiwgZGVmLiBBcmllbCBCZWhhciwgVXJ1Z3VheSwgYW5kIEd1aWxsZXJtbyBHYXJjaWEtTG9wZXosIFNwYWluLCA2LTQsIDYtMy48L3A+CjxwPkpvbmF0aGFuIEV5c3NlcmljIGFuZCBIdWd5IE55cywgRnJhbmNlLCBkZWYuIEtldmluIEtyYXdpZXR6IGFuZCBBbmRyZWFzIE1pZXMsIEdlcm1hbnksIDctNiAoNCksIDYtNC48L3A+CjxwPkJCJmFtcDtUIEF0bGFudGEgT3BlbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BIFUuUy4gT3BlbiBTZXJpZXMgZXZlbnQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEF0bGFudGljIFN0YXRpb24sIEF0bGFudGE7IFB1cnNlOiAkNjY4LDQ2MCAoV1QyNTApOyBTdXJmYWNlOiBIYXJkLU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkplcmVteSBDaGFyZHkgKDYpLCBGcmFuY2UsIGRlZi4gUmljYXJkYXMgQmVyYW5raXMsIExpdGh1YW5pYSwgNi00LCA2LTMuPC9wPgo8cD5DYW1lcm9uIE5vcnJpZSwgQnJpdGFpbiwgZGVmLiBNYWxlayBKYXppcmksIFR1bmlzaWEsIDctNSwgNi0wLjwvcD4KPHA+VGF5bG9yIEZyaXR6LCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIFJhbWt1bWFyIFJhbWFuYXRoYW4sIEluZGlhLCA2LTQsIDYtNC48L3A+CjxwPlJ5YW4gSGFycmlzb24gKDgpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIEphbWVzIER1Y2t3b3J0aCwgQXVzdHJhbGlhLCA0LTYsIDctNiAoMiksIDYtMS48L3A+CjxwPkRvbmFsZCBZb3VuZywgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBJdm8gS2FybG92aWMsIENyb2F0aWEsIDItNiwgNy02ICg1KSwgNy02ICg2KS48L3A+CjxwPk5vYWggUnViaW4sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGRlZi4gVGhhbmFzaSBLb2traW5ha2lzLCBBdXN0cmFsaWEsIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+RnJhbmNlcyBUaWFmb2UgKDUpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIE1hcml1cyBDb3BpbCwgUm9tYW5pYSwgNi00LCA2LTQuPC9wPgo8cD5NaXNjaGEgWnZlcmV2ICg3KSwgR2VybWFueSwgZGVmLiBUaW0gU215Y3playwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNi0zLCA2LTcgKDgpLCA2LTMuPC9wPgo8cD5NaWtoYWlsIFlvdXpobnksIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBFbWlsIFJlaW5iZXJnLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTIsIDYtMC48L3A+CjxwPkdlcm1hbiBDaGFtcGlvbnNoaXBzPC9wPgo8cD4oPHN0cm9uZz5BdCBSb3RoZW5iYXVtIFRlbm5pcyBBcmVuYTsgSGFtYnVyZywgR2VybWFueTsgUHVyc2U6ICQxLjkgbWlsbGlvbiAoV1Q1MDApOyBTdXJmYWNlOiBDbGF5LU91dGRvb3IpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5pY29sYXMgSmFycnksIENoaWxlLCBkZWYuIFBldGVyIEdvam93Y3p5aywgR2VybWFueSwgNi0xLCA2LTIuPC9wPgo8cD5GZXJuYW5kbyBWZXJkYXNjbyAoOCksIFNwYWluLCBkZWYuIER1c2FuIExham92aWMsIFNlcmJpYSwgNi0zLCA0LTYsIDctNiAoNSkuPC9wPgo8cD5UaGlhZ28gTW9udGVpcm8sIEJyYXppbCwgZGVmLiBHaWxsZXMgU2ltb24sIEZyYW5jZSwgNy02ICgyKSwgNi0yLjwvcD4KPHA+R2FlbCBNb25maWxzLCBGcmFuY2UsIGRlZi4gTWFyY28gQ2VjY2hpbmF0byAoNiksIEl0YWx5LCA2LTQsIDMtNiwgNi00LjwvcD4KPHA+UmljaGFyZCBHYXNxdWV0ICg3KSwgRnJhbmNlLCBkZWYuIEJlbm9pdCBQYWlyZSwgRnJhbmNlLCA3LTUsIDYtMy48L3A+CjxwPlBhYmxvIEN1ZXZhcywgVXJ1Z3VheSwgZGVmLiBNYXJ0b24gRnVjc292aWNzLCBIdW5nYXJ5LCA2LTMsIDYtMi48L3A+CjxwPk5pa29sb3ogQmFzaWxhc2h2aWxpLCBHZW9yZ2lhLCBkZWYuIFBoaWxpcHAgS29obHNjaHJlaWJlciAoNSksIEdlcm1hbnksIDctNSwgMS02LCA2LTQuPC9wPgo8cD5Kb2huIE1pbGxtYW4sIEF1c3RyYWxpYSwgZGVmLiBKYW4tTGVubmFyZCBTdHJ1ZmYsIEdlcm1hbnksIDctNSwgNi0zLjwvcD4KPHA+QWxqYXogQmVkZW5lLCBTbG92ZW5pYSwgZGVmLiBIZW5yaSBMYWFrc29uZW4sIFN3aXR6ZXJsYW5kLCA2LTMsIDEtNiwgNi00LjwvcD4KPHA+RG9taW5pYyBUaGllbSAoMSksIEF1c3RyaWEsIGRlZi4gQ29yZW50aW4gTW91dGV0LCBGcmFuY2UsIDYtNCwgNi0yLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Eb3VibGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5JdmFuIERvZGlnLCBDcm9hdGlhLCBhbmQgSmVhbi1KdWxpZW4gUm9qZXIgKDIpLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBEYW1pciBEenVtaHVyLCBCb3NuaWEtSGVyemVnb3ZpbmEsIGFuZCBIYW5zIFBvZGxpcG5pay1DYXN0aWxsbywgQ2hpbGUsIDQtNiwgNi0zLCAxMC00LjwvcD4KPHA+T2xpdmVyIE1hcmFjaCwgQXVzdHJpYSwgYW5kIE1hdGUgUGF2aWMgKDEpLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIExlb25hcmRvIE1heWVyIGFuZCBEaWVnbyBTY2h3YXJ0em1hbiwgQXJnZW50aW5hLCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPk1hcmN1cyBEYW5pZWxsLCBOZXcgWmVhbGFuZCwgYW5kIFdlc2xleSBLb29saG9mLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBNYXggTWlybnlpLCBCZWxhcnVzLCBhbmQgUGhpbGlwcCBPc3dhbGQsIEF1c3RyaWEsIDYtNyAoNCksIDYtNCwgMTAtNS48L3A+CjxwPldUQTwvcD4KPHA+SmlhbmdYaSBPcGVuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihBdCBOYW5jaGFuZyBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFRlbm5pcyBDZW50ZXI7IE5hbmNoYW5nLCBDaGluYTsgUHVyc2U6ICQyMjYsNzUwIChJbnRsLik7IFN1cmZhY2U6IEhhcmQtT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlM8c3Ryb25nPmluZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VGVyZXphIE1hcnRpbmNvdmEsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIFpoYW5nIFl1eHVhbiwgQ2hpbmEsIDYtMywgNi00LjwvcD4KPHA+TGl1IEZhbmd6aG91LCBDaGluYSwgZGVmLiBIaXJva28gS3V3YXRhLCBKYXBhbiwgNy01LCA2LTMuPC9wPgo8cD5LYXJtYW4gVGhhbmRpLCBJbmRpYSwgZGVmLiBMdSBKaWEtSmluZywgQ2hpbmEsIDYtMywgMy02LCA3LTUuPC9wPgo8cD5QZWFuZ3Rhcm4gUGxpcHVlY2gsIFRoYWlsYW5kLCBkZWYuIFZpdGFsaWEgRGlhdGNoZW5rbyAoNSksIFJ1c3NpYSwgNC02LCA2LTQsIDMtMSByZXRpcmVkLjwvcD4KPHA+WmhhbmcgU2h1YWkgKDEpLCBDaGluYSwgZGVmLiBTYWJpbmUgTGlzaWNraSwgR2VybWFueSwgNy02ICgwKSwgNi0zLjwvcD4KPHA+WmhlbmcgU2Fpc2FpICg2KSwgQ2hpbmEsIGRlZi4gTWl5dSBLYXRvLCBKYXBhbiwgNi0zLCA2LTAuPC9wPgo8cD5NYWdkYSBMaW5ldHRlICgzKSwgUG9sYW5kLCBkZWYuIEphbmcgU3UgSmVvbmcsIFNvdXRoIEtvcmVhLCA2LTQsIDYtMC48L3A+CjxwPlNhYmluYSBTaGFyaXBvdmEsIFV6YmVraXN0YW4sIGRlZi4gQXlhbm8gU2hpbWl6dSwgSmFwYW4sIDYtMiwgNi0wLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Eb3VibGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFJvdW5kPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5KYWNxdWVsaW5lIENha28sIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFuZCBQcmFydGhhbmEgVGhvbWJhcmUgKDMpLCBJbmRpYSwgZGVmLiBTdW4gWHVsaXUgYW5kIFpoZW5nIFd1c2h1YW5nLCBDaGluYSwgNy01LCA2LTQuPC9wPgo8cD5NYXJnYXJpdGEgR2FzcGFyYXlhbiwgUnVzc2lhLCBhbmQgQ2hhbnRhbCBTa2FtbG92YSwgU2xvdmFraWEsIGRlZi4gRXJpIEhvenVtaSwgSmFwYW4sIGFuZCBWYWxlcmlhIFNhdmlueWtoICgxKSwgUnVzc2lhLCA2LTIsIDItMyByZXRpcmVkLjwvcD4KPHA+TW9zY293IFJpdmVyIEN1cDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgTmF0aW9uYWwgVGVubmlzIENlbnRlciBvZiBSdXNzaWEsIE1vc2NvdzsgUHVyc2U6ICQ3NTAsMDAwIChJbnRsLik7IFN1cmZhY2U6IENsYXktT3V0ZG9vcik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2luZ2xlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBSb3VuZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+S3Jpc3R5bmEgUGxpc2tvdmEsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBkZWYuIEthdGFyaW5hIFNpbmlha292YSAoNCksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCA2LTQsIDMtNiwgNi00LjwvcD4KPHA+T2xnYSBEYW5pbG92aWMsIFNlcmJpYSwgZGVmLiBBbm5hLUthcm9saW5hIFNjaG1pZWRsb3ZhLCBTbG92YWtpYSwgNi0yLCA2LTQuPC9wPgo8cD5LYXRlcnluYSBLb3psb3ZhLCBVa3JhaW5lLCBkZWYuIE1hcnRpbmEgVHJldmlzYW4sIEl0YWx5LCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPk5hdGFsaWEgVmlraGx5YW50c2V2YSwgUnVzc2lhLCBkZWYuIERlYm9yYWggQ2hpZXNhLCBJdGFseSwgNi00LCA2LTAuPC9wPgo8cD5JcmluYSBCYXJhLCBSb21hbmlhLCBkZWYuIEVrYXRlcmluYSBBbGV4YW5kcm92YSwgUnVzc2lhLCA2LTAsIDYtMy48L3A+CjxwPkV2Z2VuaXlhIFJvZGluYSwgUnVzc2lhLCBkZWYuIFBhdWxhIEJhZG9zYSBHaWJlcnQsIFNwYWluLCA2LTEsIDYtMi48L3A+CjxwPkRhcmlhIEthc2F0a2luYSAoMiksIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBBbm5hIEthbGluc2theWEsIFJ1c3NpYSwgNi0xLCA2LTEuPC9wPgo8cD5WYWxlbnR5bmEgSXZha2huZW5rbywgUnVzc2lhLCBkZWYuIERhbmthIEtvdmluaWMsIE1vbnRlbmVncm8sIDYtMiwgNy01LjwvcD4KPHA+VmFydmFyYSBGbGluaywgUnVzc2lhLCBkZWYuIFZhbGVudGluaSBHcmFtbWF0aWtvcG91bG91LCBHcmVlY2UsIDYtMiwgMy02LCA2LTMuPC9wPgo8cD5KdWxpYSBHb2VyZ2VzICgxKSwgR2VybWFueSwgZGVmLiBWaWt0b3JpYSBLdXptb3ZhLCBTbG92YWtpYSwgNi0xLCA2LTAuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRvdWJsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFsZXhhbmRyYSBQYW5vdmEsIFJ1c3NpYSwgYW5kIEdhbGluYSBWb3Nrb2JvZXZhLCBLYXpha2hzdGFuLCBkZWYuIE1vbmlxdWUgQWRhbWN6YWssIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBhbmQgSmVzc2ljYSBNb29yZSwgQXVzdHJhbGlhLCA3LTYgKDQpLCA2LTIuPC9wPgo8cD5BbmFzdGFzaWEgUG90YXBvdmEgYW5kIFZlcmEgWnZvbmFyZXZhLCBSdXNzaWEsIGRlZi4gTmF0ZWxhIER6YWxhbWlkemUsIFJ1c3NpYSwgYW5kIEFuYXN0YXNpYSBSb2Rpb25vdmEgKDQpLCBBdXN0cmFsaWEsIDQtNiwgNi0zLCAxMC02LjwvcD4KPHA+WGVuaWEgS25vbGwsIFN3aXR6ZXJsYW5kLCBhbmQgSm9oYW5uYSBMYXJzc29uICgxKSwgU3dlZGVuLCBkZWYuIFNvZnlhIExhbnNlcmUsIFJ1c3NpYSwgYW5kIEVsZW5hIFJ5YmFraW5hLCBLYXpha2hzdGFuLCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPldOQkE8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5Db25uZWN0aWN1dCA5NCwgV2FzaGluZ3RvbiA2ODwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSA5MiwgSW5kaWFuYSA3MjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgTWlubmVzb3RhLCBsYXRlPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIGF0IExvcyBBbmdlbGVzLCBsYXRlPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IFBob2VuaXgsIDM6MzAgcC5tLjwvcD4K