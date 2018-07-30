You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0YTwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBZT1JLCS0zMTUJQmFsdGltb3JlCSsyODU8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCS0xMjIJYXQgVEFNUEEgQkFZCSsxMTI8L3A+CjxwPmF0IENISUNBR08JLTEwNQlLYW5zYXMgQ2l0eQktMTA1PC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQJLTE1MAlhdCBNSU5ORVNPVEEJKzE0MDwvcD4KPHA+YXQgT0FLTEFORAktMTY1CVRvcm9udG8JKzE1NTwvcD4KPHA+SG91c3RvbgktMTIzCWF0IFNFQVRUTEUJKzExMzwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPlNhbiBGcmFuY2lzY28JLTEwOAlhdCBTQU4gRElFR08JLTEwMjwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTgktMTYzCU5ldyBZb3JrCSsxNTM8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JLTExNglhdCBQSVRUU0JVUkdICSsxMDY8L3A+CjxwPmF0IEFUTEFOVEEJLTE2OAlNaWFtaQkrMTU4PC9wPgo8cD5hdCBTVC4gTE9VSVMJLTExMwlDb2xvcmFkbwkrMTAzPC9wPgo8cD5hdCBMb3MgQW5nZWxlcwktMTY1CU1pbHdhdWtlZQkrMTU1PC9wPgo8cD5JbnRlcmxlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBCT1NUT04JLTE0OAlQaGlsYWRlbHBoaWEJKzEzODwvcD4KPHA+YXQgREVUUk9JVAktMTE1CUNpbmNpbm5hdGkJKzEwNTwvcD4KPHA+YXQgQVJJWk9OQQktMTc4CVRleGFzCSsxNjY8L3A+CjxwPk5GTDwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5IYWxsIG9mIEZhbWUgR2FtZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BFTglUT0RBWQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPkJhbHRpbW9yZQkxCTImIzE4OTsJKDMzKQlDaGljYWdvPC9wPgo8cD5VcGRhdGVkIG9kZHMgYXZhaWxhYmxlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9QcmVnYW1lLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPlByZWdhbWUuY29tPC9hPjwvcD4KPHA+VFJBTlNBQ1RJT05TPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5ERVRST0lUIFRJR0VSUyAmIzgyMTI7IEFzc2lnbmVkIFJIUCBXYXJ3aWNrIFNhdXBvbGQgb3V0cmlnaHQgdG8gVG9sZWRvIChJTCkuPC9wPgo8cD5NSU5ORVNPVEEgVFdJTlMgJiM4MjEyOyBUcmFkZWQgTEhQIFphY2ggRHVrZSBhbmQgY2FzaCB0byBTZWF0dGxlIGZvciBSSFAgQ2hhc2UgRGUgSm9uZyBhbmQgSU5GIFJ5YW4gQ29zdGVsbG8uPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBZQU5LRUVTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIFJIUCBPc2llbCBSb2RyaWd1ZXogdG8gYSBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5PQUtMQU5EIEFUSExFVElDUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIFJIUCBGcmFua2llIE1vbnRhcyB0byBOYXNodmlsbGUgKFBDTCkuIFJlY2FsbGVkIFJIUCBSeWFuIER1bGwgZnJvbSBOYXNodmlsbGUuPC9wPgo8cD5TRUFUVExFIE1BUklORVJTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIExIUCBNYXJjIFJ6ZXBjenluc2tpIHRvIGEgbWlub3IgbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+VE9ST05UTyBCTFVFIEpBWVMgJiM4MjEyOyBUcmFkZWQgUkhQIFJvYmVydG8gT3N1bmEgdG8gSG91c3RvbiBmb3IgUkhQcyBLZW4gR2lsZXMsIERhdmlkIFBhdWxpbm8gYW5kIEhlY3RvciBQZXJlei48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+UEhJTEFERUxQSElBIFBISUxMSUVTICYjODIxMjsgU2VudCBTUyBKLlAuIENyYXdmb3JkIHRvIHRoZSBHQ0wgUGhpbGxpZXMgRWFzdCBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+U1QuIExPVUlTIENBUkRJTkFMUyAmIzgyMTI7IE9wdGlvbmVkIExIUCBUeWxlciBXZWJiIHRvIE1lbXBoaXMgKFBDTCkuIFBsYWNlZCBSSFAgTHVrZSBHcmVnc29uIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwsIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIEp1bHkgMjYuIFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIENhcmxvcyBNYXJ0aW5leiBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBBc3NvY2lhdGlvbjwvcD4KPHA+Q0xFQlVSTkUgUkFJTFJPQURFUlMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBDIEphbWVzIFNpbXBzb24uPC9wPgo8cD5TVC4gUEFVTCBTQUlOVFMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBJTkYgTWF0dCBTbnlkZXIuPC9wPgo8cD5DYW4tQW0gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5ORVcgSkVSU0VZIEpBQ0tBTFMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBSSFAgVHlsZXIgTGV2aW5lLiBDbGFpbWVkIElORiBUYXlsb3IgT2xkaGFtIG9mZiB3YWl2ZXJzIGZyb20gVHJvaXMtUml2aWVyZXMuPC9wPgo8cD5RVUVCRUMgQ0FQSVRBTEVTICYjODIxMjsgUmVsZWFzZWQgUkhQIFNvcmVuIEhhbnNvbiBhbmQgTEhQIEpQIFN0ZXZlbnNvbi4gU2lnbmVkIFJIUCBXZW5kZWxsIEZsb3JhbnVzLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgQmFza2V0YmFsbCBBc3NvY2lhdGlvbjwvcD4KPHA+QVRMQU5UQSBIQVdLUyAmIzgyMTI7IFdhaXZlZCBGIENhcm1lbG8gQW50aG9ueS48L3A+CjxwPkZPT1RCQUxMPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBGb290YmFsbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkNMRVZFTEFORCBCUk9XTlMgJiM4MjEyOyBXYWl2ZWQgT0wgVmljdG9yIFNhbGFrbyBhbmQgREwgVHJlbnRvbiBUaG9tcHNvbi4gU2lnbmVkIERCcyBDaHJpc3RpYW4gQm91dHRlIGFuZCBKZXJlbWlhaCBNY0tpbm5vbiwgT0wgS2V2aW4gQm93ZW4gYW5kIFRFIE9yc29uIENoYXJsZXMuIFBsYWNlZCBEQiBKYWJyaWxsIFBlcHBlcnMgb24gdGhlIGFjdGl2ZS1ORkkgbGlzdCBhbmQgREwgQ2hhZCBUaG9tYXMgb24gdGhlIFBVUE8gbGlzdC48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIEdJQU5UUyAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBTIFNhbSBCZWFsIG9uIGluanVyZWQgcmVzZXJ2ZS4gU2lnbmVkIENCIEtlbm5ldGggRHVyZGVuLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgSkVUUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBRQiBTYW0gRGFybm9sZCB0byBhIGZvdXIteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk9BS0xBTkQgUkFJREVSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBSQiBKYW1lcyBCdXRsZXIuPC9wPgo8cD5DYW5hZGlhbiBGb290YmFsbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkVETU9OVE9OIEVTS0lNT1MgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgTEIgSmVyZW1pYWggS29zZSB0byB0aGUgcHJhY3RpY2Ugcm9zdGVyLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5OSEwgJiM4MjEyOyBGIEphcm9tZSBJZ2lubGEgYW5ub3VuY2VkIGhpcyByZXRpcmVtZW50LjwvcD4KPHA+Q0FMR0FSWSBGTEFNRVMgJiM4MjEyOyBSZS1zaWduZWQgRiBHYXJuZXQgSGF0aGF3YXkgdG8gYSBvbmUteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPk1JTk5FU09UQSBXSUxEICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEYgTWF0dCBSZWVkIHRvIGEgb25lLXllYXIsIHR3by13YXkgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5OQVNIVklMTEUgUFJFREFUT1JTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEYgTWlpa2thIFNhbG9tYWtpIHRvIGEgdHdvLXllYXIgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5TQU4gQU5UT05JTyBSQU1QQUdFICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEMgVHJldm9yIFNtaXRoIGFuZCBEIFNhbSBMb2ZxdWlzdC48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIFNvY2NlcjwvcD4KPHA+UE9SVExBTkQgVElNQkVSUyAmIzgyMTI7IFRyYWRlZCBGIEZhbmVuZG8gQWRpIHRvIEZDIENpbmNpbm5hdGkgKFVTTCkgZm9yIGdlbmVyYWwgYW5kIHRhcmdldGVkIGFsbG9jYXRpb24gbW9uZXkuPC9wPgo8cD5HT0xGPC9wPgo8cD4yMDE5IFByZXNpZGVudHMgQ3VwIFN0YW5kaW5nczwvcD4KPHA+KEF0IFJveWFsIE1lbGJvdXJuZSBHb2xmIENsdWI7IE1lbGJvdXJuZSwgQXVzdHJhbGlhOyBEZWMuIDEyLTE1LCAyMDE5KTwvcD4KPHA+VGhyb3VnaCBKdWx5IDI5PC9wPgo8cD5Ub3AgMTAgYXV0b21hdGljYWxseSBxdWFsaWZ5PC9wPgo8cD5Vbml0ZWQgU3RhdGVzPC9wPgo8cD4xLiBKdXN0aW4gVGhvbWFzCQkyLDMxMjwvcD4KPHA+Mi4gRHVzdGluIEpvaG5zb24JCTIsMDkwPC9wPgo8cD4zLiBCdWJiYSBXYXRzb24JCTEsODU0PC9wPgo8cD40LiBYYW5kZXIgU2NoYXVmZmVsZQkJMSw2NTE8L3A+CjxwPjUuIEJyeXNvbiBEZUNoYW1iZWF1CQkxLDYwODwvcD4KPHA+Ni4gVG9ueSBGaW5hdQkJMSw1OTA8L3A+CjxwPjcuIFBhdHJpY2sgUmVlZAkJMSw1ODk8L3A+CjxwPjguIFBoaWwgTWlja2Vsc29uCQkxLDU1MTwvcD4KPHA+OS4gV2ViYiBTaW1wc29uCQkxLDUyMjwvcD4KPHA+MTAuIFJpY2tpZSBGb3dsZXIJCTEsNDg0PC9wPgo8cD4xMS4gQnJvb2tzIEtvZXBrYQkJMSw0NjE8L3A+CjxwPjEyLiBQYXRyaWNrIENhbnRsYXkJCTEsMzg3PC9wPgo8cD4xMy4gUGF0dG9uIEtpenppcmUJCTEsMzYxPC9wPgo8cD4xNC4gUGF0IFBlcmV6CQkxLDIwNzwvcD4KPHA+MTUuIEtldmluIE5hCQkxLDExOTwvcD4KPHA+SW50ZXJuYXRpb25hbDwvcD4KPHA+MS4gSmFzb24gRGF5CUFVUwk2LjI2PC9wPgo8cD4yLiBIaWRla2kgTWF0c3V5YW1hCUpQTgk0Ljc4PC9wPgo8cD4zLiBNYXJjIExlaXNobWFuCUFVUwk0LjQ2PC9wPgo8cD40LiBLaXJhZGVjaCBBcGhpYmFybnJhdAlUSEEJMy4zMzwvcD4KPHA+NS4gTG91aXMgT29zdGh1aXplbglTQUYJMy4yMzwvcD4KPHA+Ni4gQnJhbmRlbiBHcmFjZQlTQUYJMy4wMDwvcD4KPHA+Ny4gU2F0b3NoaSBLb2RhaXJhCUpQTgkyLjkyPC9wPgo8cD44LiBCeWVvbmcgSHVuIEFuCUtPUgkyLjYwPC9wPgo8cD45LiBMaSBIYW9nb25nCUNITgkyLjUwPC9wPgo8cD4xMC4gQ2FtZXJvbiBTbWl0aAlBVVMJMi40MTwvcD4KPHA+MTEuIENoYXJsIFNjaHdhcnR6ZWwJU0FGCTIuMzk8L3A+CjxwPjEyLiBTaXdvbyBLaW0JS09SCTIuMzI8L3A+CjxwPjEzLiBBZGFtIEhhZHdpbglDQU4JMi4yNjwvcD4KPHA+MTQuIEVtaWxpYW5vIEdyaWxsbwlBUkcJMi4xNzwvcD4KPHA+MTUuIER5bGFuIEZyaXR0ZWxsaQlTQUYJMi4xNDwvcD4KPHA+MjAxOCBSeWRlciBDdXAgUG9pbnRzPC9wPgo8cD4oQXQgTGUgR29sZiBOYXRpb25hbDsgR3V5YW5jb3VydCwgRnJhbmNlO1NlcHQuIDI4LTMwLCAyMDE4KTwvcD4KPHA+VGhyb3VnaCBKdWx5IDI5PC9wPgo8cD5Vbml0ZWQgU3RhdGVzPC9wPgo8cD4xLiBCLiBLb2Vwa2EJCTgsOTgxLjQ3MjwvcD4KPHA+Mi4gRC4gSm9obnNvbgkJOCw5MjUuMjg3PC9wPgo8cD4zLiBQLiBSZWVkCQk3LDc0MC42MzA8L3A+CjxwPjQuIEouIFRob21hcwkJNiw3MjcuMDUzPC9wPgo8cD41LiBCLiBXYXRzb24JCTUsNTA5LjM4NzwvcD4KPHA+Ni4gSi4gU3BpZXRoCQk1LDE0OC4zMDY8L3A+CjxwPjcuIFIuIEZvd2xlcgkJNCw2MjAuMjQxPC9wPgo8cD44LiBXLiBTaW1wc29uCQk0LDI3Ny44MDg8L3A+CjxwPjkuIEIuIERlQ2hhbWJlYXUJCTQsMjM2Ljg1ODwvcD4KPHA+MTAuIFAuIE1pY2tlbHNvbgkJNCwxMjAuNzAzPC9wPgo8cD4xMS4gWC4gU2NoYXVmZmVsZQkJMyw4MDMuNzAzPC9wPgo8cD4xMi4gTS4gS3VjaGFyCQkzLDcxNS40NDY8L3A+CjxwPjEzLiBLLiBLaXNuZXIJCTMsMzMyLjI1MTwvcD4KPHA+MTQuIFQuIEZpbmF1CQkzLDMwMS4yMjQ8L3A+CjxwPjE1LiBCLiBIYXJtYW4JCTMsMjQxLjkwNzwvcD4KPHA+RXVyb3BlPC9wPgo8cD5FdXJvcGVhbiBQb2ludHM8L3A+CjxwPjEuIEYuIE1vbGluYXJpCQk1LDY2MywzMDEuOTc8L3A+CjxwPjIuIEouIFJvc2UJCTQsMzcyLDA5Mi40MDwvcD4KPHA+My4gVC4gSGF0dG9uCQkzLDg4MiwwMTAuMjg8L3A+CjxwPjQuIFQuIEZsZWV0d29vZAkJMyw0NDAsMDMwLjk5PC9wPgo8cD41LiBBLiBOb3JlbgkJMywzNDMsOTQyLjg1PC9wPgo8cD42LiBSLiBNY0lscm95CQkzLDEzOSwwNjQuODA8L3A+CjxwPjcuIEouIFJhaG0JCTIsODQ5LDM2Mi4xNzwvcD4KPHA+OC4gVC4gT2xlc2VuCQkyLDgwOSw5NjcuNDA8L3A+CjxwPjkuIFIuIEtub3gJCTIsNTIwLDQ2NS4xMjwvcD4KPHA+MTAuIEUuIFBlcHBlcmVsbAkJMiw0NTAsNzcyLjI5PC9wPgo8cD5Xb3JsZCBQb2ludHM8L3A+CjxwPjEuIEouIFJvc2UJCTM1Ny41MDwvcD4KPHA+Mi4gRi4gTW9saW5hcmkJCTM0My42OTwvcD4KPHA+My4gUi4gTWNJbHJveQkJMjg2Ljc3PC9wPgo8cD40LiBULiBGbGVldHdvb2QJCTI4NS41NjwvcD4KPHA+NS4gSi4gUmFobQkJMjc4LjYzPC9wPgo8cD42LiBBLiBOb3JlbgkJMjQ4LjEyPC9wPgo8cD43LiBULiBIYXR0b24JCTIyMC4xNzwvcD4KPHA+OC4gUC4gQ2FzZXkJCTE2Mi41NjwvcD4KPHA+OS4gTS4gRml0enBhdHJpY2sJCTE0OC4yNjwvcD4KPHA+MTAuIEkuIFBvdWx0ZXIJCTE0Ny45NDwvcD4KPHA+RmVkRXggQ3VwIExlYWRlcnM8L3A+CjxwPlRocm91Z2ggSnVseSAyOTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JUG9pbnRzCU1vbmV5PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD4xLiBELiBKb2huc29uCTIsNTEzCSQ2LDcxNSw3NTI8L3A+CjxwPjIuIEouIFRob21hcwkxLDk4NgkkNSw4NTgsOTgwPC9wPgo8cD4zLiBKLiBSb3NlCTEsOTQ2CSQ1LDcwMSw1NTM8L3A+CjxwPjQuIEIuIFdhdHNvbgkxLDg1NAkkNSwxMjEsODQ4PC9wPgo8cD41LiBKLiBEYXkJMSw2NTQJJDQsNDU3LDYwMTwvcD4KPHA+Ni4gQi4gRGVDaGFtYmVhdQkxLDU4NQkkNCw0ODksNzU5PC9wPgo8cD43LiBGLiBNb2xpbmFyaQkxLDU2OQkkNCwyNDksMDc5PC9wPgo8cD44LiBQLiBSZWVkCTEsNTIxCSQ0LDU1MywyNjg8L3A+CjxwPjkuIFAuIE1pY2tlbHNvbgkxLDUwNwkkNCwwMzksMDgyPC9wPgo8cD4xMC4gVC4gRmluYXUJMSw0MjUJJDMsNjM5LDE4MjwvcD4KPHA+MTEuIFcuIFNpbXBzb24JMSwzODAJJDMsODgxLDk0MjwvcD4KPHA+MTIuIFAuIEtpenppcmUJMSwzNjEJJDMsMjQ2LDUzMTwvcD4KPHA+MTMuIEIuIEtvZXBrYQkxLDI5NwkkNCwwNzUsNzkyPC9wPgo8cD4xNC4gUC4gQ2FzZXkJMSwyOTQJJDMsMjIxLDc4MTwvcD4KPHA+MTUuIFAuIENhbnRsYXkJMSwyNjAJJDMsMTMwLDAzOTwvcD4KPHA+MTYuIEouIFJhaG0JMSwyNDQJJDMsMDcwLDE2ODwvcD4KPHA+MTcuIFIuIEZvd2xlcgkxLDE4OQkkMyw0MTEsMzQwPC9wPgo8cD4xOC4gQy4gSGFkbGV5CTEsMTEzCSQyLDcxMiw2NTg8L3A+CjxwPjE5LiBLLiBOYQkxLDExMgkkMiw5MDIsNjQxPC9wPgo8cD4yMC4gQS4gTGFuZHJ5CTEsMTAxCSQyLDQ4MSw1MjU8L3A+CjxwPjIxLiBQLiBQZXJlegkxLDA5MQkkMiw4MTEsNTQyPC9wPgo8cD4yMi4gTS4gTGVpc2htYW4JMSwwODYJJDMsMjc5LDUyMTwvcD4KPHA+MjMuIFguIFNjaGF1ZmZlbGUJMSwwNTYJJDMsMTI3LDk2MDwvcD4KPHA+MjQuIFIuIE1jSWxyb3kJMSwwNTMJJDMsMzQzLDMxMzwvcD4KPHA+MjUuIFQuIEZsZWV0d29vZAkxLDA1MAkkMywxMDgsNjMwPC9wPgo8cD4yNi4gQi4gSGFybWFuCTEsMDQ4CSQyLDYwMSw0OTA8L3A+CjxwPjI3LiBBLiBDb29rCTEsMDQ1CSQyLDI3MSwyMDI8L3A+CjxwPjI4LiBMLiBMaXN0CTEsMDQxCSQyLDU3NSw1ODQ8L3A+CjxwPjI5LiBBLiBXaXNlCTk5MwkkMiw1NjMsNjQyPC9wPgo8cD4zMC4gQi4gU3RlZWxlCTk5MgkkMiwyMjAsNTQ4PC9wPgo8cD4zMS4gQS4gTm9yZW4JOTY0CSQyLDUyMCw4NDA8L3A+CjxwPjMyLiBDLiBSZWF2aWUJOTU4CSQyLDM3MCw2MTE8L3A+CjxwPjMzLiBCLiBIb3NzbGVyCTk1NwkkMiwzMzcsMTc0PC9wPgo8cD4zNC4gSS4gUG91bHRlcgk5MzIJJDIsNDQ2LDQ0NzwvcD4KPHA+MzUuIFIuIEFybW91cgk5MjYJJDIsMjMxLDc4OTwvcD4KPHA+MzYuIEIuIEh1biBBbgk5MDEJJDIsMzc3LDEzNTwvcD4KPHA+MzcuIEcuIFdvb2RsYW5kCTg5NQkkMiwxNjIsMTAzPC9wPgo8cD4zOC4gSy4gS2lzbmVyCTg5NAkkMiw2MDksNzA5PC9wPgo8cD4zOS4gQi4gSG9yc2NoZWwJODgzCSQyLDEzOCw3NzE8L3A+CjxwPjQwLiBLLiBTdGFubGV5CTg4MwkkMiw0MDYsNzM2PC9wPgo8cD40MS4gQy4gSG93ZWxsIElJSQk4ODIJJDIsMDY1LDkzNTwvcD4KPHA+NDIuIEouIFNwaWV0aAk4NzcJJDIsMjk5LDM5NDwvcD4KPHA+NDMuIEUuIEdyaWxsbwk4NjkJJDIsMDc3LDY2MTwvcD4KPHA+NDQuIEsuIEJyYWRsZXkJODYwCSQyLDE5OCw5MzM8L3A+CjxwPjQ1LiBTLiBXb28gS2ltCTgyMQkkMiwwMjIsNjQwPC9wPgo8cD40Ni4gSC4gU3RlbnNvbgk4MTEJJDIsNDY2LDM5NzwvcD4KPHA+NDcuIFQuIFdvb2RzCTgwNwkkMiwxNDQsNzEyPC9wPgo8cD40OC4gUy4gUGllcmN5CTc5MgkkMSw4MTcsOTE5PC9wPgo8cD40OS4gQi4gR2F5CTc4MwkkMSw4NjIsMzkxPC9wPgo8cD41MC4gQy4gU21pdGgJNzcxCSQyLDE4MiwxODA8L3A+CjxwPjUxLiBXLiBLaW0JNzY0CSQxLDg4MSwwNzc8L3A+CjxwPjUyLiBaLiBKb2huc29uCTc0MwkkMSw2NTUsODg1PC9wPgo8cD41My4gSi4gU3BhdW4JNzM3CSQxLDY3MCwwMDc8L3A+CjxwPjU0LiBULiBQb3R0ZXIsIEpyLgk3MzEJJDEsODAwLDQ1ODwvcD4KPHA+NTUuIEEuIFB1dG5hbQk3MjEJJDEsNTcyLDE4NTwvcD4KPHA+NTYuIEouIFdhbGtlcgk3MDYJJDEsOTU4LDY2MTwvcD4KPHA+NTcuIFIuIE1vb3JlCTY5NAkkMSw3MzksMTUxPC9wPgo8cD41OC4gTS4gS2ltCTY3NQkkMSwzNzksNzM2PC9wPgo8cD41OS4gSy4gU3RyZWVsbWFuCTY3MwkkMSw0OTEsMjQyPC9wPgo8cD42MC4gQy4gS2lyawk2NzIJJDEsNTU2LDQ2MjwvcD4KPHA+NjEuIEouIERhaG1lbgk2NzIJJDEsNDY5LDAxODwvcD4KPHA+NjIuIEouIEtva3Jhawk2NTAJJDEsNDU1LDQ1NzwvcD4KPHA+NjMuIEsuIE1pdGNoZWxsCTY0NgkkMSw0NzUsNzIwPC9wPgo8cD42NC4gSi4gSG9sbWVzCTY0MAkkMSw1NzQsNDQyPC9wPgo8cD42NS4gQS4gSGFkd2luCTYzOAkkMSw1MjQsNjA4PC9wPgo8cD42Ni4gSy4gS3JhZnQJNjI3CSQxLDQ5NiwyNTM8L3A+CjxwPjY3LiBTLiBDaW5rCTYyMwkkMSwzNzgsNzg4PC9wPgo8cD42OC4gTS4gS3VjaGFyCTYyMAkkMSw1NDMsOTk3PC9wPgo8cD42OS4gVC4gTWVycml0dAk2MTYJJDEsMzI2LDk4OTwvcD4KPHA+NzAuIFIuIENhYnJlcmEgQmVsbG8JNTk4CSQxLDY1Niw1NDQ8L3A+CjxwPjcxLiBKLiBIYWhuCTU5NgkkMSwzNDQsNzMyPC9wPgo8cD43Mi4gUC4gVWlobGVpbgk1OTMJJDEsNTc0LDE3ODwvcD4KPHA+NzMuIFMuIEtvZGFpcmEJNTkwCSQxLDQwMCwzOTY8L3A+CjxwPjc0LiBCLiBHYXJuZXR0CTU4NAkkMSwxNjQsMjY2PC9wPgo8cD43NS4gTC4gT29zdGh1aXplbgk1ODEJJDEsNTA5LDg1MDwvcD4KPHA+NzYuIEsuIENoYXBwZWxsCTU3OAkkMSw0ODAsNDE5PC9wPgo8cD43Ny4gQi4gU25lZGVrZXIJNTY0CSQxLDI2Miw1ODY8L3A+CjxwPjc4LiBSLiBIZW5sZXkJNTYxCSQxLDQ3MSw3MTQ8L3A+CjxwPjc5LiBBLiBBbmNlcgk1NTgJJDEsMzQ3LDkzMDwvcD4KPHA+ODAuIFIuIEtub3gJNTU1CSQxLDI4Nyw0OTI8L3A+CjxwPjgxLiBKLiBEdWZuZXIJNTUzCSQxLDQ4NSwzNTU8L3A+CjxwPjgyLiBCLiBHcmFjZQk1NTEJJDEsMzc0LDY3OTwvcD4KPHA+ODMuIEouIExvdmVtYXJrCTU0NQkkMSwyNjksNTE2PC9wPgo8cD44NC4gVC4gSG9nZQk1MzkJJDEsMjUxLDc0MjwvcD4KPHA+ODUuIFIuIFNhYmJhdGluaQk1MTcJJDEsMTEyLDkxNzwvcD4KPHA+ODYuIEguIE1hdHN1eWFtYQk1MTYJJDEsNDEwLDc5OTwvcD4KPHA+ODcuIFQuIE11bGxpbmF4CTUxMAkkMSwxMzUsNzM1PC9wPgo8cD44OC4gQy4gSG9mZm1hbgk1MDgJJDEsMjI3LDMyMjwvcD4KPHA+ODkuIFAuIFJvZGdlcnMJNTAwCSQxLDIyNiwzNDA8L3A+CjxwPjkwLiBPLiBTY2huaWVkZXJqYW5zCTQ5OAkkMSwxMzMsMTUzPC9wPgo8cD45MS4gSy4gVHdheQk0OTgJJDEsMTg1LDc5NDwvcD4KPHA+OTIuIEQuIEJlcmdlcgk0OTQJJDEsMjg5LDE5NzwvcD4KPHA+OTMuIFIuIFdlcmVuc2tpCTQ5MQkkMSwwNjcsMzkzPC9wPgo8cD45NC4gQy4gU2Nod2FydHplbAk0OTAJJDEsNjAyLDE0NzwvcD4KPHA+OTUuIE4uIFdhdG5leQk0ODgJJDEsMTY2LDQ2MzwvcD4KPHA+OTYuIEEuIENlamthCTQ4NgkkMSwxNTcsMTc3PC9wPgo8cD45Ny4gQi4gSGFya2lucwk0ODYJJDEsMDMzLDkyNTwvcD4KPHA+OTguIFIuIFBhbG1lcgk0ODAJJDEsMTExLDQ2NTwvcD4KPHA+OTkuIEouIEh1aAk0ODAJJDk3NCw1Mzg8L3A+CjxwPjEwMC4gUy4gS2FuZwk0NzQJJDEsMjEyLDMxOTwvcD4KPHA+MTAxLiBILiBWYXJuZXIgSUlJCTQ2NwkkMSwxNzYsNzc0PC9wPgo8cD4xMDIuIEEuIExhaGlyaQk0NjIJJDEsMTgyLDEwMDwvcD4KPHA+MTAzLiBULiBEdW5jYW4JNDU3CSQ5NDQsMDIxPC9wPgo8cD4xMDQuIEQuIExlZQk0NTAJJDEsMTU3LDAzNjwvcD4KPHA+MTA1LiBKLiBQb3N0b24JNDQ4CSQ5NDAsNjYxPC9wPgo8cD4xMDYuIEIuIEJ1cmdvb24JNDQ2CSQ5NjEsNzI2PC9wPgo8cD4xMDcuIFMuIFN0YWxsaW5ncwk0NDUJJDEsMDI4LDE0MzwvcD4KPHA+MTA4LiBHLiBNdXJyYXkJNDM4CSQxLDA1Niw2Mjg8L3A+CjxwPjEwOS4gVC4gSGF0dG9uCTQzNgkkMSwyNzgsMjQwPC9wPgo8cD4xMTAuIFMuIFJ5ZGVyCTQzMwkkOTY5LDgwMTwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPkNGTDwvcD4KPHA+RUFTVCBESVZJU0lPTjwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCVBGCVBBPC9wPgo8cD5PdHRhd2EJNAkyCTAJOAkxMzUJMTI2PC9wPgo8cD5IYW1pbHRvbgkyCTQJMAk0CTEzMQkxMzY8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsCTEJNQkwCTIJOTIJMTkyPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTEJNQkwCTIJOTUJMTc5PC9wPgo8cD5XRVNUIERJVklTSU9OPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJUEYJUEE8L3A+CjxwPkNhbGdhcnkJNgkwCTAJMTIJMTc5CTY4PC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbgk0CTIJMAk4CTE3MgkxNDg8L3A+CjxwPldpbm5pcGVnCTQJMwkwCTgJMjM5CTE0NzwvcD4KPHA+U2Fza2F0Y2hld2FuCTMJMwkwCTYJMTMyCTE0OTwvcD4KPHA+Qi5DLgkyCTMJMAk0CTEwOAkxMzg8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5IDM0LCBTYXNrYXRjaGV3YW4gMjI8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+T3R0YXdhIGF0IFRvcm9udG8sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U2Fza2F0Y2hld2FuIGF0IEVkbW9udG9uLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+TUlOT1IgTEVBR1VFPC9wPgo8cD5JbnRlcm5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSAoQUFBKTwvcD4KPHA+Tm9ydGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IChQaGlsbGllcykJNjUJNDEJLjYxMwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XQiAoWWFua2VlcykJNTYJNDkJLjUzMwk4JiMxODk7PC9wPgo8cD5QYXd0dWNrZXQgKFJlZCBTb3gpCTQ4CTU2CS40NjIJMTY8L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gKEJsdWUgSmF5cykJNDcJNTYJLjQ1NgkxNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIChUd2lucykJNDcJNTgJLjQ0OAkxNyYjMTg5OzwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgKE5hdGlvbmFscykJNDMJNjMJLjQwNgkyMjwvcD4KPHA+U291dGggRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5EdXJoYW0gKFJheXMpCTYwCTQ2CS41NjYJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayAoT3Jpb2xlcykJNTcJNTAJLjUzMwkzJiMxODk7PC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgKFdoaXRlIFNveCkJNTAJNTYJLjQ3MgkxMDwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgKEJyYXZlcykJNTAJNTcJLjQ2NwkxMCYjMTg5OzwvcD4KPHA+V2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPkluZGlhbmFwb2xpcyAoUGlyYXRlcykJNTkJNDgJLjU1MQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJNTYJNTAJLjUyOAkyJiMxODk7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIChJbmRpYW5zKQk1NQk1MQkuNTE5CTMmIzE4OTs8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgKFJlZHMpCTQ2CTU4CS40NDIJMTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSA0LCBSb2NoZXN0ZXIgMzwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIDUsIE5vcmZvbGsgMzwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgNywgRHVyaGFtIDY8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SW5kaWFuYXBvbGlzIDQsIENvbHVtYnVzIDI8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgMiwgQnVmZmFsbyAwPC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gNiwgTG91aXN2aWxsZSA0PC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgMSwgU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIDA8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCBhdCBTeXJhY3VzZSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5QYXd0dWNrZXQgYXQgU3lyYWN1c2UsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayBhdCBDaGFybG90dGUsIDc6MDQgcC5tLjwvcD4KPHA+RHVyaGFtIGF0IEd3aW5uZXR0LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SW5kaWFuYXBvbGlzIGF0IENvbHVtYnVzLCA3OjA1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgYXQgQnVmZmFsbywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIGF0IFRvbGVkbywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgYXQgUm9jaGVzdGVyLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IGF0IEJ1ZmZhbG8sIEdhbWUgMSwgNTozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5MZWhpZ2ggVmFsbGV5IGF0IEJ1ZmZhbG8sIEdhbWUgMiwgVEJEPC9wPgo8cD5QYXd0dWNrZXQgYXQgU3lyYWN1c2UsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayBhdCBDaGFybG90dGUsIDc6MDQgcC5tLjwvcD4KPHA+RHVyaGFtIGF0IEd3aW5uZXR0LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SW5kaWFuYXBvbGlzIGF0IENvbHVtYnVzLCA3OjA1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUgYXQgVG9sZWRvLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSBhdCBSb2NoZXN0ZXIsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBMZWFndWUgKEFBKTwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPk5ldyBIYW1wc2hpcmUgKEJsdWUgSmF5cykJNjAJNDQJLjU3NwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UcmVudG9uIChZYW5rZWVzKQk1OQk0NwkuNTU3CTI8L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIChSb2NraWVzKQk0OQk1NQkuNDcxCTExPC9wPgo8cD5CaW5naGFtdG9uIChNZXRzKQk0OQk1NwkuNDYyCTEyPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIChQaGlsbGllcykJNDkJNTcJLjQ2MgkxMjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgKFJlZCBTb3gpCTQzCTYyCS40MTAJMTcmIzE4OTs8L3A+CjxwPldlc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIChJbmRpYW5zKQk2NAk0MwkuNTk4CSYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgKFBpcmF0ZXMpCTU2CTQ3CS41NDQJNjwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyAoTmF0aW9uYWxzKQk1NAk1MQkuNTE0CTk8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIChHaWFudHMpCTUwCTU1CS40NzYJMTM8L3A+CjxwPkVyaWUgKFRpZ2VycykJNTAJNTYJLjQ3MgkxMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+Qm93aWUgKE9yaW9sZXMpCTQ4CTU3CS40NTcJMTU8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgYXQgQmluZ2hhbXRvbiwgR2FtZSAxLCA1OjM1IHAubS48L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIGF0IEJpbmdoYW10b24sIEdhbWUgMiwgVEJEPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIGF0IEhhcnJpc2J1cmcsIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RXJpZSBhdCBQb3J0bGFuZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJvd2llIGF0IEFrcm9uLCA3OjA1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJpY2htb25kIGF0IE5ldyBIYW1wc2hpcmUsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiBhdCBSZWFkaW5nLCA3OjE1IHAubS48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBOZXcgSGFtcHNoaXJlLCAxMjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIGF0IEhhcnJpc2J1cmcsIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgYXQgQmluZ2hhbXRvbiwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5FcmllIGF0IFBvcnRsYW5kLCA3IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Qm93aWUgYXQgQWtyb24sIDc6MDUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiBhdCBSZWFkaW5nLCA3OjE1IHAubS48L3A+CjxwPkFVVE8gUkFDSU5HPC9wPgo8cD5OQVNDQVI8L3A+CjxwPk5BU0NBUiBNb25zdGVyIEVuZXJneSBDdXAgUG9pbnRzIExlYWRlcnM8L3A+CjxwPlRocm91Z2ggSnVseSAyOTwvcD4KPHA+MS4gSy4gQnVzY2gJIDg5MTwvcD4KPHA+Mi4gSy4gSGFydmljawkgODQzPC9wPgo8cD4zLiBNLiBUcnVleCBKci4JIDc2MjwvcD4KPHA+NC4gSi4gTG9nYW5vCSA2OTA8L3A+CjxwPjUuIEMuIEJvd3llcgkgNjc3PC9wPgo8cD42LiBLLiBCdXNjaAkgNjc3PC9wPgo8cD43LiBCLiBLZXNlbG93c2tpCSA2NDQ8L3A+CjxwPjguIEsuIExhcnNvbgkgNjI2PC9wPgo8cD45LiBELiBIYW1saW4JIDYxODwvcD4KPHA+MTAuIFIuIEJsYW5leQkgNjEyPC9wPgo8cD4xMS4gQS4gQWxtaXJvbGEJIDU4NzwvcD4KPHA+MTIuIEMuIEVsbGlvdHQJIDU2OTwvcD4KPHA+MTMuIEouIEpvaG5zb24JIDU0NzwvcD4KPHA+MTQuIEUuIEpvbmVzCSA1MzM8L3A+CjxwPjE1LiBBLiBCb3dtYW4JIDQ5NjwvcD4KPHA+MTYuIFIuIFN0ZW5ob3VzZSBKci4JIDQ0MDwvcD4KPHA+MTcuIFAuIE1lbmFyZAkgNDQwPC9wPgo8cD4xOC4gUi4gTmV3bWFuCSA0MDg8L3A+CjxwPjE5LiBBLiBEaWxsb24JIDQwMjwvcD4KPHA+MjAuIEQuIFN1YXJlegkgNDAwPC9wPgo=