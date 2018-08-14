You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JLTExMwlhdCBERVRST0lUCSsxMDM8L3A+CjxwPmF0IE9BS0xBTkQJLTEzNQlTZWF0dGxlCSsxMjU8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBZT1JLCU9GRglUYW1wYSBCYXkJT0ZGPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCS0xMzMJYXQgS0FOU0FTIENJVFkJKzEyMzwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IENISUNBR08JLTEzOAlNaWx3YXVrZWUJKzEyODwvcD4KPHA+YXQgQVRMQU5UQQktMjMwCU1pYW1pCSsyMTA8L3A+CjxwPmF0IFNULiBMT1VJUwktMTExCVdhc2hpbmd0b24JKzEwMTwvcD4KPHA+YXQgTG9zIEFuZ2VsZXMJLTE4NQlTYW4gRnJhbmNpc2NvCSsxNzA8L3A+CjxwPkludGVybGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQktMTIzCVBpdHRzYnVyZ2gJKzExMzwvcD4KPHA+YXQgQkFMVElNT1JFCU9GRglOWQlNZXRzCU9GRjwvcD4KPHA+Qm9zdG9uCS0xMzgJYXQgUEhJTEFERUxQSElBCSsxMjg8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAktMTc3CWF0IENJTkNJTk5BVEkJKzE2NTwvcD4KPHA+YXQgSE9VU1RPTgktMTkxCUNvbG9yYWRvCSsxNzY8L3A+CjxwPmF0IFNBTiBESUVHTwktMTEwCUxBIEFuZ2VscwkrMTAwPC9wPgo8cD5ORkw8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCU9QRU4JVE9EQVkJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5hdCBORVcgRU5HTEFORAkxCTMJKDQzKQlQaGlsYWRlbHBoaWE8L3A+CjxwPmF0IFdBU0hJTkdUT04JMQkyCSgzOCYjMTg5OykJTlkgSmV0czwvcD4KPHA+YXQgR1JFRU4gQkFZCTImIzE4OTsJNQkoNDImIzE4OTspCVBpdHRzYnVyZ2g8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlPUEVOCVRPREFZCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgREVUUk9JVAkzCTMJKDQwJiMxODk7KQlOWSBHaWFudHM8L3A+CjxwPmF0IEFUTEFOVEEJMiYjMTg5OwkxCSgzOSkJS2Fuc2FzIENpdHk8L3A+CjxwPmF0IENBUk9MSU5BCTIJMwkoNDMpCU1pYW1pPC9wPgo8cD5hdCBDTEVWRUxBTkQJNAkzCSg0MCkJQnVmZmFsbzwvcD4KPHA+YXQgTkVXIE9STEVBTlMJMyYjMTg5OwkzCSg0MSkJQXJpem9uYTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BFTglUT0RBWQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQkzCTQJKDQwKQlKYWNrc29udmlsbGU8L3A+CjxwPmF0IExBIFJBTVMJMwkyJiMxODk7CSgzOSkJT2FrbGFuZDwvcD4KPHA+YXQgREFMTEFTCTMmIzE4OTsJMwkoNDEpCUNpbmNpbm5hdGk8L3A+CjxwPmF0IEhPVVNUT04JMSYjMTg5OwkyJiMxODk7CSg0MSkJU2FuIEZyYW5jaXNjbzwvcD4KPHA+YXQgVEVOTkVTU0VFCTImIzE4OTsJMiYjMTg5OwkoNDEpCVRhbXBhIEJheTwvcD4KPHA+YXQgREVOVkVSCTImIzE4OTsJMwkoNDEpCUNoaWNhZ288L3A+CjxwPmF0IExBIENIQVJHRVJTCTEmIzE4OTsJMwkoMzkmIzE4OTspCVNlYXR0bGU8L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlPUEVOCVRPREFZCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgSU5ESUFOQVBPTElTCVBLCTEJKDQxKQlCYWx0aW1vcmU8L3A+CjxwPlVwZGF0ZWQgb2RkcyBhdmFpbGFibGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL1ByZWdhbWUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+UHJlZ2FtZS5jb208L2E+PC9wPgo8cD5UUkFOU0FDVElPTlM8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5CT1NUT04gUkVEIFNPWCAmIzgyMTI7IEFjdGl2YXRlZCBDLVVUTCBCbGFrZSBTd2loYXJ0IGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC4gRGVzaWduYXRlZCBDIERhbiBCdXRsZXIgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPgo8cD5UQU1QQSBCQVkgUkFZUyAmIzgyMTI7IEFjcXVpcmVkIFJIUCBTaGFuZSBCYXogZnJvbSB0aGUgUGl0dHNidXJnaCBQaXJhdGVzIHRvIGNvbXBsZXRlIHRoZSB0cmFkZSB0aGF0IHNlbnQgUkhQIENocmlzIEFyY2hlciB0byB0aGUgUGlyYXRlcy48L3A+CjxwPlRFWEFTIFJBTkdFUlMgJiM4MjEyOyBBY3F1aXJlZCBPRiBBbGV4YW5kZXIgT3ZhbGxlcyBmcm9tIHRoZSBDaGljYWdvIEN1YnMgdG8gY29tcGxldGUgYW0gZWFybGllciB0cmFkZSBmb3IgTEhQIENvbGUgSGFtZWxzIGFuZCBjYXNoIGNvbnNpZGVyYXRpb25zLjwvcD4KPHA+VE9ST05UTyBCTFVFIEpBWVMgJiM4MjEyOyBBY3F1aXJlZCBSSFAgQnJpYW4gQmFrZXIgZnJvbSBDb2xvcmFkbyB0byBjb21wbGV0ZSBhbiBlYXJsaWVyIHRyYWRlLjwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DT0xPUkFETyBST0NLSUVTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFJIUCBTY290dCBPYmVyZyBvbiB0aGUgcGF0ZXJuaXR5IGxpc3QuIFJlY2FsbGVkIElORiBHYXJyZXR0IEhhbXBzb24gZnJvbSBBbGJ1cXVlcnF1ZSAoUENMKS48L3A+CjxwPk1JTFdBVUtFRSBCUkVXRVJTICYjODIxMjsgQWNxdWlyZWQgUkhQIEpha2UgVGhvbXBzb24gZnJvbSB0aGUgUGhpbGFkZWxwaGlhIFBoaWxsaWVzIGZvciBjYXNoIGNvbnNpZGVyYXRpb25zIGFuZCBvcHRpb25lZCBoaW0gdG8gQ29sb3JhZG8gU3ByaW5ncyAoUENMKS4gRGVzaWduYXRlZCBSSFAgQWxlYyBBc2hlciBmb3IgYXNzaWdubWVudC48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gTkFUSU9OQUxTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgUkhQIFRyZXZvciBHb3R0IGFuZCBzZWxlY3RlZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgTEhQIFRpbSBDb2xsaW5zIGZyb20gU3lyYWN1c2UgKElMKS4gT3B0aW9uZWQgTEhQIFNhbW15IFNvbGlzIHRvIFN5cmFjdXNlLiBQbGFjZWQgUkhQIFJ5YW4gTWFkc29uIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgREwuIFRyYW5zZmVycmVkIFJIUCBFcmljayBGZWRkZSB0byB0aGUgNjAtZGF5IERMLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgQmFza2V0YmFsbCBBc3NvY2lhdGlvbjwvcD4KPHA+Q0hJQ0FHTyBCVUxMUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBHIERlcnJpY2sgV2FsdG9uIEpyLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QVJJWk9OQSBDQVJESU5BTFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgV1IgQXVzdGluIFdvbGYuIFJlbGVhc2VkIFdSIFJhc2hhZCBSb3NzLjwvcD4KPHA+Q0hJQ0FHTyBCRUFSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBMQiBSb3F1YW4gU21pdGguPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBDSEFSR0VSUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBMQiBLeWxlIENvbGVtYW4uIFdhaXZlZCBETCBBbGJlcnQgSGF2aWxpLjwvcD4KPHA+T0FLTEFORCBSQUlERVJTICYjODIxMjsgQWN0aXZhdGVkIE9UIERvbmFsZCBQZW5uIGZyb20gdGhlIFBVUCBsaXN0LjwvcD4KPHA+V0FTSElOR1RPTiBSRURTS0lOUyAmIzgyMTI7IFJlbGVhc2VkIENCIE9ybGFuZG8gU2NhbmRyaWNrLiBXYWl2ZWQtaW5qdXJlZCBMQiBBbGV4IE1jQ2FsaXN0ZXIuPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPk5BU0hWSUxMRSBQUkVEQVRPUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgRCBSeWFuIEVsbGlzIHRvIGFuIGVpZ2h0LXllYXIgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5ORVcgSkVSU0VZIERFVklMUyAmIzgyMTI7IFJlLXNpZ25lZCBEIFN0ZXZlbiBTYW50aW5pIHRvIGEgdGhyZWUteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5NSU5PUiBMRUFHVUU8L3A+CjxwPkludGVybmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlIChBQUEpPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPkxlaGlnaCBWYWxsZXkgKFBoaWxsaWVzKQk3Mwk0OAkuNjAzCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlNjcmFudG9uL1dCIChZYW5rZWVzKQk2Mgk1NgkuNTI1CTkmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBhd3R1Y2tldCAoUmVkIFNveCkJNTcJNjIJLjQ3OQkxNTwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyAoQmx1ZSBKYXlzKQk1NQk2MwkuNDY2CTE2JiMxODk7PC9wPgo8cD5Sb2NoZXN0ZXIgKFR3aW5zKQk1NAk2NQkuNDU0CTE4PC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSAoTmF0aW9uYWxzKQk1Mgk2OQkuNDMwCTIxPC9wPgo8cD5Tb3V0aCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdC4JR0I8L3A+CjxwPkR1cmhhbSAoUmF5cykJNjYJNTIJLjU1OQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Ob3Jmb2xrIChPcmlvbGVzKQk2Mgk1NwkuNTIxCTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPkd3aW5uZXR0IChCcmF2ZXMpCTU3CTYxCS40ODMJOTwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIChXaGl0ZSBTb3gpCTU0CTY0CS40NTgJMTI8L3A+CjxwPldlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMgKFBpcmF0ZXMpCTY1CTU1CS41NDIJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyAoSW5kaWFucykJNjQJNTcJLjUyOQkxJiMxODk7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Ub2xlZG8gKFRpZ2VycykJNjEJNTkJLjUwOAk0PC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIChSZWRzKQk1Mgk2NgkuNDQxCTEyPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+U2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIDcsIEluZGlhbmFwb2xpcyAzLCBHYW1lIDE8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgNCwgUGF3dHVja2V0IDEsIEdhbWUgMTwvcD4KPHA+UGF3dHVja2V0IDQsIE5vcmZvbGsgMCwgR2FtZSAyPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIDE0LCBDaGFybG90dGUgNTwvcD4KPHA+RHVyaGFtIDYsIExlaGlnaCBWYWxsZXkgNTwvcD4KPHA+R3dpbm5ldHQgNSwgTG91aXN2aWxsZSA0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlJvY2hlc3RlciA4LCBDb2x1bWJ1cyAwPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TeXJhY3VzZSA3LCBUb2xlZG8gNjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIGF0IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSwgcHBkLjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5vcmZvbGsgYXQgUGF3dHVja2V0LCAxMjowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlJvY2hlc3RlciBhdCBDb2x1bWJ1cywgMTI6MDUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyBhdCBDaGFybG90dGUsIDc6MDQgcC5tLjwvcD4KPHA+RHVyaGFtIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIGF0IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIGF0IEd3aW5uZXR0LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIGF0IFRvbGVkbywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNzowNCBwLm0uPC9wPgo8cD5CdWZmYWxvIGF0IEd3aW5uZXR0LCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkR1cmhhbSBhdCBQYXd0dWNrZXQsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYXBvbGlzIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9yZm9sayBhdCBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Um9jaGVzdGVyIGF0IFRvbGVkbywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN5cmFjdXNlIGF0IENvbHVtYnVzLCA3OjA1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gTGVhZ3VlIChBQSk8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QuCUdCPC9wPgo8cD5OZXcgSGFtcHNoaXJlIChCbHVlIEpheXMpCTY3CTQ5CS41NzgJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiAoWWFua2VlcykJNjUJNTMJLjU1MQkzPC9wPgo8cD5SZWFkaW5nIChQaGlsbGllcykJNTgJNjEJLjQ4NwkxMCYjMTg5OzwvcD4KPHA+QmluZ2hhbXRvbiAoTWV0cykJNTUJNjQJLjQ2MgkxMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgKFJvY2tpZXMpCTU0CTYzCS40NjIJMTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIChSZWQgU294KQk0OQk2OAkuNDE5CTE4JiMxODk7PC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0LglHQjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiAoSW5kaWFucykJNjcJNTIJLjU2MwkmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5BbHRvb25hIChQaXJhdGVzKQk2NAk1MwkuNTQ3CTI8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgKE5hdGlvbmFscykJNjIJNTcJLjUyMQk1PC9wPgo8cD5FcmllIChUaWdlcnMpCTU3CTY0CS40NzEJMTE8L3A+CjxwPlJpY2htb25kIChHaWFudHMpCTU1CTYyCS40NzAJMTE8L3A+CjxwPkJvd2llIChPcmlvbGVzKQk1NQk2MgkuNDcwCTExPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+Qm93aWUgMTAsIFJpY2htb25kIDIsIEdhbWUgMTwvcD4KPHA+QWx0b29uYSA1LCBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDA8L3A+CjxwPkhhcnJpc2J1cmcgMTUsIEVyaWUgMzwvcD4KPHA+SGFydGZvcmQgNSwgUmVhZGluZyAzPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBCb3dpZSwgR2FtZSAyLCBsYXRlPC9wPgo8cD5UcmVudG9uIGF0IFBvcnRsYW5kLCBsYXRlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIGF0IEJpbmdoYW10b24sIHBwZC48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIGF0IEJpbmdoYW10b24sIDY6MzUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiBhdCBQb3J0bGFuZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5BbHRvb25hIGF0IE5ldyBIYW1wc2hpcmUsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFycmlzYnVyZyBhdCBFcmllLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlJpY2htb25kIGF0IEJvd2llLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkhhcnRmb3JkIGF0IFJlYWRpbmcsIDc6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VHJlbnRvbiBhdCBQb3J0bGFuZCwgMTIgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBhdCBCaW5naGFtdG9uLCA2OjM1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkFsdG9vbmEgYXQgTmV3IEhhbXBzaGlyZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBCb3dpZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBSZWFkaW5nLCA3OjE1IHAubS48L3A+CjxwPkNhcm9saW5hIExlYWd1ZSAoQSspPC9wPgo8cD5Ob3J0aGVybiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBjdC4JR0I8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldpbG1pbmd0b24gKFJveWFscykJMjkJMTkJLjYwNAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkx5bmNoYnVyZyAoSW5kaWFucykJMjgJMjAJLjU4MwkxPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Qb3RvbWFjIChOYXRpb25hbHMpCTI1CTI0CS41MTAJNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2FsZW0gKFJlZCBTb3gpCTI0CTI1CS40OTAJNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+RnJlZGVyaWNrIChPcmlvbGVzKQkyMQkyOQkuNDIwCTk8L3A+CjxwPlNvdXRoZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUGN0LglHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V2luc3RvbiBTYWxlbSAoV2hpdGUgU294KQkzMAkxNwkuNjM4CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkJ1aWVzIENyZWVrIChBc3Ryb3MpCTMwCTE5CS42MTIJMTwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEgKEJyZXdlcnMpCTIzCTI2CS40NjkJODwvcD4KPHA+TXlydGxlIEJlYWNoIChDdWJzKQkxOQkzMQkuMzgwCTEyJiMxODk7PC9wPgo8cD5Eb3duIEVhc3QgKFJhbmdlcnMpCTE2CTM1CS4zMTQJMTY8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5NeXJ0bGUgQmVhY2ggMSwgUG90b21hYyAwLCBHYW1lIDE8L3A+CjxwPlBvdG9tYWMgMSwgTXlydGxlIEJlYWNoIDAsIEdhbWUgMjwvcD4KPHA+QnVpZXMgQ3JlZWsgOSwgV2luc3RvbiBTYWxlbSA2PC9wPgo8cD5Eb3duIEVhc3QgOCwgQ2Fyb2xpbmEgMDwvcD4KPHA+U2FsZW0gNywgRnJlZGVyaWNrIDI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+THluY2hidXJnIGF0IFdpbG1pbmd0b24sIGxhdGU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5XaW5zdG9uIFNhbGVtIGF0IEJ1aWVzIENyZWVrLCA2IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+THluY2hidXJnIGF0IFdpbG1pbmd0b24sIDY6MzUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEgYXQgRG93biBFYXN0LCA3IHAubS48L3A+CjxwPlNhbGVtIGF0IEZyZWRlcmljaywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5NeXJ0bGUgQmVhY2ggYXQgUG90b21hYywgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5NeXJ0bGUgQmVhY2ggYXQgUG90b21hYywgMTI6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+V2luc3RvbiBTYWxlbSBhdCBCdWllcyBDcmVlaywgNiBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkx5bmNoYnVyZyBhdCBXaWxtaW5ndG9uLCA2OjM1IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNhcm9saW5hIGF0IERvd24gRWFzdCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TYWxlbSBhdCBGcmVkZXJpY2ssIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlkd2VzdCBMZWFndWUgKEEpPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUGN0LglHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Qm93bGluZyBHcmVlbiAoUmF5cykJMzAJMjAJLjYwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5MYW5zaW5nIChCbHVlIEpheXMpCTI4CTIyCS41NjAJMjwvcD4KPHA+V2VzdCBNaWNoaWdhbiAoVGlnZXJzKQkyNAkyNQkuNDkwCTUmIzE4OTs8L3A+CjxwPkZvcnQgV2F5bmUgKFBhZHJlcykJMjMJMjYJLjQ2OQk2JiMxODk7PC9wPgo8cD5HcmVhdCBMYWtlcyAoRG9kZ2VycykJMjMJMjcJLjQ2MAk3PC9wPgo8cD5Tb3V0aCBCZW5kIChDdWJzKQkyMgkyOAkuNDQwCTg8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TGFrZSBDb3VudHkgKEluZGlhbnMpCTIwCTI5CS40MDgJOSYjMTg5Ozwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RGF5dG9uIChSZWRzKQkyMAkzMAkuNDAwCTEwPC9wPgo8cD5XZXN0ZXJuIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJUGN0LglHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+UGVvcmlhIChDYXJkaW5hbHMpCTMwCTE4CS42MjUJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Q2VkYXIgUmFwaWRzIChUd2lucykJMzEJMTkJLjYyMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5CZWxvaXQgKEF0aGxldGljcykJMjgJMjEJLjU3MQkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5RdWFkIENpdGllcyAoQXN0cm9zKQkyOAkyMgkuNTYwCTM8L3A+CjxwPldpc2NvbnNpbiAoQnJld2VycykJMjYJMjQJLjUyMAk1PC9wPgo8cD5LYW5lIENvLiAoRGlhbW9uZGJhY2tzKQkyNQkyNAkuNTEwCTUmIzE4OTs8L3A+CjxwPkNsaW50b24gKE1hcmluZXJzKQkyMwkyNwkuNDYwCTg8L3A+CjxwPkJ1cmxpbmd0b24gKEFuZ2VscykJMTQJMzMJLjI5OAkxNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkxhbnNpbmcgNywgQm93bGluZyBHcmVlbiA0PC9wPgo8cD5HcmVhdCBMYWtlcyA3LCBEYXl0b24gNjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5MYWtlIENvdW50eSA1LCBTb3V0aCBCZW5kIDI8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkZvcnQgV2F5bmUgNSwgV2VzdCBNaWNoaWdhbiAxPC9wPgo8cD5LYW5lIENvdW50eSA1LCBCdXJsaW5ndG9uIDA8L3A+CjxwPlF1YWQgQ2l0aWVzIDUsIENlZGFyIFJhcGlkcyAwPC9wPgo8cD5DbGludG9uIGF0IFBlb3JpYSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+V2lzY29uc2luIGF0IEJlbG9pdCwgbGF0ZTwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TGFrZSBDb3VudHkgYXQgRGF5dG9uLCA3IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJvd2xpbmcgR3JlZW4gYXQgR3JlYXQgTGFrZXMsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TGFuc2luZyBhdCBXZXN0IE1pY2hpZ2FuLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlNvdXRoIEJlbmQgYXQgRm9ydCBXYXluZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5XaXNjb25zaW4gYXQgQnVybGluZ3RvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5CZWxvaXQgYXQgQ2xpbnRvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5LYW5lIENvdW50eSBhdCBRdWFkIENpdGllcywgNzozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5QZW9yaWEgYXQgQ2VkYXIgUmFwaWRzLCA3OjM1IHAubS48L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TGFrZSBDb3VudHkgYXQgRGF5dG9uLCA3IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJvd2xpbmcgR3JlZW4gYXQgR3JlYXQgTGFrZXMsIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TGFuc2luZyBhdCBXZXN0IE1pY2hpZ2FuLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPlNvdXRoIEJlbmQgYXQgRm9ydCBXYXluZSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5XaXNjb25zaW4gYXQgQnVybGluZ3RvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5CZWxvaXQgYXQgQ2xpbnRvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5LYW5lIENvdW50eSBhdCBRdWFkIENpdGllcywgNzozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5QZW9yaWEgYXQgQ2VkYXIgUmFwaWRzLCA3OjM1IHAubS48L3A+CjxwPkJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPldOQkE8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+eC1BdGxhbnRhCTIyCTEwCS42ODgJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+eC1XYXNoaW5ndG9uCTIwCTExCS42NDUJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+eC1Db25uZWN0aWN1dAkxOQkxMwkuNTk0CTM8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JMTIJMjAJLjM3NQkxMDwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJNwkyMwkuMjMzCTE0PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hCTUJMjYJLjE2MQkxNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD54LVNlYXR0bGUJMjQJOAkuNzUwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPngtTG9zIEFuZ2VsZXMJMTgJMTMJLjU4MQk1JiMxODk7PC9wPgo8cD54LVBob2VuaXgJMTgJMTQJLjU2Mwk2PC9wPgo8cD54LU1pbm5lc290YQkxNwkxNQkuNTMxCTc8L3A+CjxwPkRhbGxhcwkxNAkxOAkuNDM4CTEwPC9wPgo8cD5MYXMgVmVnYXMJMTMJMTgJLjQxOQkxMCYjMTg5OzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LTwvc3Ryb25nPmNsaW5jaGVkIHBsYXlvZmYgc3BvdDwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkNvbm5lY3RpY3V0IDk2LCBEYWxsYXMgNzY8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gOTEsIE1pbm5lc290YSA4ODwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMsIGxhdGU8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IEluZGlhbmEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgTGFzIFZlZ2FzLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ObyBnYW1lcyBzY2hlZHVsZWQ8L3A+CjxwPkZPT1RCQUxMPC9wPgo8cD5ORkw8L3A+CjxwPlByZXNlYXNvbiBHbGFuY2U8L3A+CjxwPkFNRVJJQ0FOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkVhc3Q8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlUCVBjdAlQRglQQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TmV3IEVuZ2xhbmQJMQkwCTAJMS4wMDAJMjYJMTc8L3A+CjxwPk4uWS4gSmV0cwkxCTAJMAkxLjAwMAkxNwkwPC9wPgo8cD5NaWFtaQkwCTEJMAkuMDAwCTI0CTI2PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvCTAJMQkwCS4wMDAJMjMJMjg8L3A+CjxwPlNvdXRoPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJVAlQY3QJUEYJUEE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkhvdXN0b24JMQkwCTAJMS4wMDAJMTcJMTA8L3A+CjxwPkluZGlhbmFwb2xpcwkxCTAJMAkxLjAwMAkxOQkxNzwvcD4KPHA+SmFja3NvbnZpbGxlCTAJMQkwCS4wMDAJMjAJMjQ8L3A+CjxwPlRlbm5lc3NlZQkwCTEJMAkuMDAwCTE3CTMxPC9wPgo8cD5Ob3J0aDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVQJUGN0CVBGCVBBPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoCTEJMAkwCTEuMDAwCTMxCTE0PC9wPgo8cD5CYWx0aW1vcmUJMgkwCTAJMS4wMDAJNTAJMjM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2xldmVsYW5kCTEJMAkwCTEuMDAwCTIwCTEwPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DaW5jaW5uYXRpCTEJMAkwCTEuMDAwCTMwCTI3PC9wPgo8cD5XZXN0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJVAlQY3QJUEYJUEE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk9ha2xhbmQJMQkwCTAJMS4wMDAJMTYJMTA8L3A+CjxwPkRlbnZlcgkwCTEJMAkuMDAwCTI4CTQyPC9wPgo8cD5LYW5zYXMgQ2l0eQkwCTEJMAkuMDAwCTEwCTE3PC9wPgo8cD5MLkEuIENoYXJnZXJzCTAJMQkwCS4wMDAJMTcJMjQ8L3A+CjxwPk5BVElPTkFMIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkVhc3Q8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlUCVBjdAlQRglQQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTAJMQkwCS4wMDAJMjEJMjQ8L3A+CjxwPk4uWS4gR2lhbnRzCTAJMQkwCS4wMDAJMTAJMjA8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JMAkxCTAJLjAwMAkxNwkyNjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTAJMQkwCS4wMDAJMTQJMzE8L3A+CjxwPlNvdXRoPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJVAlQY3QJUEYJUEE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNhcm9saW5hCTEJMAkwCTEuMDAwCTI4CTIzPC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucwkxCTAJMAkxLjAwMAkyNAkyMDwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5CTEJMAkwCTEuMDAwCTI2CTI0PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTAJMQkwCS4wMDAJMAkxNzwvcD4KPHA+Tm9ydGg8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlUCVBjdAlQRglQQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R3JlZW4gQmF5CTEJMAkwCTEuMDAwCTMxCTE3PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMQkwCTAJMS4wMDAJNDIJMjg8L3A+CjxwPkRldHJvaXQJMAkxCTAJLjAwMAkxMAkxNjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbwkwCTIJMAkuMDAwCTQzCTQ3PC9wPgo8cD5XZXN0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJVAlQY3QJUEYJUEE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlNhbiBGcmFuY2lzY28JMQkwCTAJMS4wMDAJMjQJMjE8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEJMQkwCTAJMS4wMDAJMjQJMTc8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJMAkxCTAJLjAwMAkxNwkxOTwvcD4KPHA+TC5BLiBSYW1zCTAJMQkwCS4wMDAJNwkzMzwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IE5ldyBFbmdsYW5kLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk4uWS4gSmV0cyBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgR3JlZW4gQmF5LCA4IHAubS48L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5OLlkuIEdpYW50cyBhdCBEZXRyb2l0LCA3IHAubS48L3A+CjxwPkthbnNhcyBDaXR5IGF0IEF0bGFudGEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlhbWkgYXQgQ2Fyb2xpbmEsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5CdWZmYWxvIGF0IENsZXZlbGFuZCwgNzozMCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Bcml6b25hIGF0IE5ldyBPcmxlYW5zLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkphY2tzb252aWxsZSBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+T2FrbGFuZCBhdCBMLkEuIFJhbXMsIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSBhdCBEYWxsYXMsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5IGF0IFRlbm5lc3NlZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gRnJhbmNpc2NvIGF0IEhvdXN0b24sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBhdCBEZW52ZXIsIDk6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBhdCBMLkEuIENoYXJnZXJzLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5CYWx0aW1vcmUgYXQgSW5kaWFuYXBvbGlzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkNGTDwvcD4KPHA+RUFTVCBESVZJU0lPTjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVQJUHRzCVBGCVBBPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5PdHRhd2EJNQkzCTAJMTAJMjAwCTE4NTwvcD4KPHA+SGFtaWx0b24JMwk1CTAJNgkyMDQJMTc2PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTIJNQkwCTQJMTM3CTIyMDwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJMQk3CTAJMgkxMjAJMjY2PC9wPgo8cD5XRVNUIERJVklTSU9OPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJVAlQdHMJUEYJUEE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNhbGdhcnkJNwkwCTAJMTQJMjA2CTg3PC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbgk1CTMJMAkxMAkyMjEJMTk4PC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZwk1CTMJMAkxMAkyNjgJMTcwPC9wPgo8cD5TYXNrYXRjaGV3YW4JMwk0CTAJNgkxNTEJMTc1PC9wPgo8cD5CLkMuCTMJNAkwCTYJMTU3CTE4ODwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+T3R0YXdhIGF0IFdpbm5pcGVnLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkJDIGF0IFRvcm9udG8sIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwgYXQgRWRtb250b24sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeSBhdCBTYXNrYXRjaGV3YW4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NTFM8L3A+CjxwPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZCBGQwkxNAk0CTYJNDgJNTAJMjg8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTE1CTYJMgk0Nwk0NQkyMzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgQ2l0eSBGQwkxNAk1CTUJNDcJNDgJMzE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1idXMJMTEJNwk2CTM5CTMxCTI5PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJOQkxMQkzCTMwCTMyCTM5PC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAk5CTEzCTMJMzAJMzEJNDE8L3A+CjxwPk5ldyBFbmdsYW5kCTcJOAk4CTI5CTM4CTM4PC9wPgo8cD5PcmxhbmRvIENpdHkJNwkxNQkyCTIzCTM3CTU3PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIEZDCTYJMTIJNQkyMwkzOQk0NDwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk2CTE0CTUJMjMJMzUJNDk8L3A+CjxwPkQuQy4gVW5pdGVkCTUJOQk2CTIxCTMzCTM4PC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzCTEyCTUJNgk0MgkzNwkzMDwvcD4KPHA+U3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHkJMTEJNgk2CTM5CTQyCTMwPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZAkxMAk0CTcJMzcJMzQJMjc8L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eQkxMAk4CTYJMzYJNDYJNDA8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIEZDCTEwCTcJNgkzNgk0NQkzOTwvcD4KPHA+UmVhbCBTYWx0IExha2UJMTAJOQk1CTM1CTM0CTQxPC9wPgo8cD5WYW5jb3V2ZXIJOQk5CTYJMzMJMzgJNDc8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJOQk5CTUJMzIJMjYJMjY8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBVbml0ZWQJOQkxMwkyCTI5CTM4CTQ4PC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uCTcJMTAJNgkyNwkzOQkzNDwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8JNgkxMgk1CTIzCTI5CTM4PC9wPgo8cD5TYW4gSm9zZQkzCTEzCTcJMTYJMzMJNDM8L3A+CjxwPk5PVEU6IFRocmVlIHBvaW50cyBhcmUgYXdhcmRlZCBmb3IgYSB2aWN0b3J5LCBvbmUgcG9pbnQgYXdhcmRlZCBmb3IgYSB0aWUuPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0PC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbyBhdCBMQSBHYWxheHksIGxhdGU8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBhdCBELkMuIFVuaXRlZCwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5SZWFsIFNhbHQgTGFrZSBhdCBMb3MgQW5nZWxlcyBGQywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TEEgR2FsYXh5IGF0IFNlYXR0bGUsIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgVmFuY291dmVyLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIENpdHkgRkMgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gYXQgTW9udHJlYWwsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIFVuaXRlZCBhdCBGQyBEYWxsYXMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgYXQgU3BvcnRpbmcgS2Fuc2FzIENpdHksIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+UmVhbCBTYWx0IExha2UgYXQgSG91c3RvbiwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIEZDIGF0IFNhbiBKb3NlLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cyBhdCBBdGxhbnRhIFVuaXRlZCBGQywgNCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OZXcgRW5nbGFuZCBhdCBELkMuIFVuaXRlZCwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbyBhdCBMb3MgQW5nZWxlcyBGQywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+TldTTDwvcD4KPHA+VwlMCVQJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBDYXJvbGluYQkxNQkxCTUJNTAJNDQJMTY8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJMTAJNAk2CTM2CTIzCTE1PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZAk5CTYJNQkzMgkzMgkyNDwvcD4KPHA+T3JsYW5kbwk4CTcJNgkzMAkyOQkzMDwvcD4KPHA+Q2hpY2Fnbwk3CTQJOAkyOQkyNwkyMzwvcD4KPHA+VXRhaAk3CTcJNwkyOAkxNwkyMDwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk3CTgJNQkyNgkyNQkzMTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbgkyCTE0CTQJMTAJMTEJMjg8L3A+CjxwPlNreSBCbHVlIEZDCTAJMTQJNAk0CTE1CTM2PC9wPgo8cD5OT1RFOiBUaHJlZSBwb2ludHMgZm9yIHZpY3RvcnksIG9uZSBwb2ludCBmb3IgdGllLjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBhdCBTZWF0dGxlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IEhvdXN0b24sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VXRhaCBhdCBTa3kgQmx1ZSBGQywgNjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5PcmxhbmRvIGF0IE5vcnRoIENhcm9saW5hLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gYXQgUG9ydGxhbmQsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlRFTk5JUzwvcD4KPHA+V2VzdGVybiAmYW1wOyBTb3V0aGVybiBPcGVuPC9wPgo8cD4oQSBVLlMuIE9wZW4gU2VyaWVzIGV2ZW50KTwvcD4KPHA+KEF0IFRoZSBMaW5kbmVyIEZhbWlseSBUZW5uaXMgQ2VudGVyOyBNYXNvbiwgT2hpbzsgUHVyc2U6IE1lbiwgJDUuNjcgbWlsbGlvbiAoTWFzdGVycyAxMDAwKTsgV29tZW4sICQyLjg3IG1pbGxpb24gKFByZW1pZXIpKTwvcD4KPHA+U3VyZmFjZTogSGFyZC1PdXRkb29yPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzPC9wPgo8cD5NZW48L3A+CjxwPkZpcnN0IFJvdW5kPC9wPgo8cD5IeWVvbiBDaHVuZywgU291dGggS29yZWEsIGRlZi4gSmFjayBTb2NrLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCAyLTYsIDYtMSwgNi0yLjwvcD4KPHA+TWlsb3MgUmFvbmljLCBDYW5hZGEsIGRlZi4gRHVzYW4gTGFqb3ZpYywgU2VyYmlhLCA2LTMsIDYtMy48L3A+CjxwPlJvYmluIEhhYXNlLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBGaWxpcCBLcmFqaW5vdmljLCBTZXJiaWEsIDQtNiwgNi0yLCA2LTMuPC9wPgo8cD5NYXJpdXMgQ29waWwsIFJvbWFuaWEsIGRlZi4gUGhpbGlwcCBLb2hsc2NocmVpYmVyLCBHZXJtYW55LCA2LTQsIDYtMi48L3A+CjxwPkthcmVuIEtoYWNoYW5vdiwgUnVzc2lhLCBkZWYuIEFsYmVydCBSYW1vcy1WaW5vbGFzLCBTcGFpbiwgMi02LCA2LTMsIDYtMi48L3A+CjxwPkJvcm5hIENvcmljLCBDcm9hdGlhLCBkZWYuIERhbmlpbCBNZWR2ZWRldiwgUnVzc2lhLCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPk5pY2sgS3lyZ2lvcyAoMTUpLCBBdXN0cmFsaWEsIGRlZi4gRGVuaXMgS3VkbGEsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtNyAoMiksIDctNSwgNy02ICg5KS48L3A+CjxwPkRhdmlkIEdvZmZpbiAoMTEpLCBCZWxnaXVtLCBkZWYuIFN0ZWZhbm9zIFRzaXRzaXBhcywgR3JlZWNlLCA3LTUsIDYtMy48L3A+CjxwPk1hcnRvbiBGdWNzb3ZpY3MsIEh1bmdhcnksIGRlZi4gSHViZXJ0IEh1cmthY3osIFBvbGFuZCwgNC02LCA2LTMsIDctNiAoNikuPC9wPgo8cD5NaXNjaGEgWnZlcmV2LCBHZXJtYW55LCBkZWYuIERhbWlyIER6dW1odXIsIEJvc25pYS1IZXJ6ZWdvdmluYSwgNi0zLCA2LTQuPC9wPgo8cD5TZWNvbmQgUm91bmQ8L3A+CjxwPkxlb25hcmRvIE1heWVyLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gTHVjYXMgUG91aWxsZSAoMTYpLCBGcmFuY2UsIDctNiAoNyksIDYtNC48L3A+CjxwPlJvZ2VyIEZlZGVyZXIgKDIpLCBTd2l0emVybGFuZCwgZGVmLiBQZXRlciBHb2pvd2N6eWssIEdlcm1hbnksIDYtNCwgNi00LjwvcD4KPHA+V29tZW48L3A+CjxwPkZpcnN0IFJvdW5kPC9wPgo8cD5NYXJpYSBTYWtrYXJpLCBHcmVlY2UsIGRlZi4gTmFvbWkgT3Nha2EsIEphcGFuLCA2LTMsIDctNiAoOCkuPC9wPgo8cD5FbGlzZSBNZXJ0ZW5zICgxNSksIEJlbGdpdW0sIGRlZi4gTWFnZGFsZW5hIFJ5YmFyaWtvdmEsIFNsb3Zha2lhLCA2LTQsIDYtMi48L3A+CjxwPkVrYXRlcmluYSBNYWthcm92YSwgUnVzc2lhLCBkZWYuIEFuYSBCb2dkYW4sIFJvbWFuaWEsIDYtMywgNi0yLjwvcD4KPHA+QXNobGVpZ2ggQmFydHkgKDE2KSwgQXVzdHJhbGlhLCBkZWYuIE1hcmtldGEgVm9uZHJvdXNvdmEsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCA2LTMsIDctNS48L3A+CjxwPlRhdGphbmEgTWFyaWEsIEdlcm1hbnksIGRlZi4gQWxsaWUgS2lpY2ssIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDUtNywgNi0zLCA2LTMuPC9wPgo8cD5BbWFuZGEgQW5pc2ltb3ZhLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIFRpbWVhIEJhYm9zLCBIdW5nYXJ5LCA2LTMsIDYtNC48L3A+CjxwPkthaWEgS2FuZXBpLCBFc3RvbmlhLCBkZWYuIFZhcnZhcmEgTGVwY2hlbmtvLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCAyLTYsIDYtMywgNi0xLjwvcD4KPHA+S2Fyb2xpbmEgUGxpc2tvdmEgKDkpLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBBZ25pZXN6a2EgUmFkd2Fuc2thLCBQb2xhbmQsIDYtMywgNi0zLjwvcD4KPHA+S2lraSBCZXJ0ZW5zLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBDb2NvIFZhbmRld2VnaGUsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMiwgNi0wLjwvcD4KPHA+Q2FtaWxhIEdpb3JnaSwgSXRhbHksIGRlZi4gQW5hc3Rhc2lqYSBTZXZhc3RvdmEsIExhdHZpYSwgNi0yLCA2LTMuPC9wPgo8cD5BbmFzdGFzaWEgUGF2bHl1Y2hlbmtvdmEsIFJ1c3NpYSwgZGVmLiBBbGVrc2FuZHJhIEtydW5pYywgU2VyYmlhLCA2LTEsIDYtMC48L3A+CjxwPlNlY29uZCBSb3VuZDwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmUgR2FyY2lhICg2KSwgRnJhbmNlLCBkZWYuIFZpY3RvcmlhIEF6YXJlbmthLCBCZWxhcnVzLCA2LTQsIDctNS48L3A+CjxwPktyaXN0aW5hIE1sYWRlbm92aWMsIEZyYW5jZSwgZGVmLiBWaWt0b3JpYSBLdXptb3ZhLCBTbG92b2tpYSwgNi0zLCA2LTAuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzPC9wPgo8cD5NZW48L3A+CjxwPkZpcnN0IFJvdW5kPC9wPgo8cD5SYXZlbiBLbGFhc2VuLCBTb3V0aCBBZnJpY2EsIGFuZCBNaWNoYWVsIFZlbnVzLCBOZXcgWmVhbGFuZCwgZGVmLiBSaWNoYXJkIEdhc3F1ZXQgYW5kIEFkcmlhbiBNYW5uYXJpbm8sIEZyYW5jZSwgNi0xLCA2LTIuPC9wPgo8cD5TYW0gUXVlcnJleSBhbmQgUmFqZWV2IFJhbSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBTdGV2ZSBKb2huc29uIGFuZCBGcmFuY2VzIFRpYWZvZSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgNy02ICgyKSwgNi0zLjwvcD4KPHA+RmVsaWNpYW5vIGFuZCBNYXJjIExvcGV6LCBTcGFpbiwgZGVmLiBLYXJlbiBLaGFjaGFub3YsIFJ1c3NpYSwgYW5kIEx1Y2FzIFBvdWlsbGUsIEZyYW5jZSwgNi03ICgxMSksIDYtNCwgMTAtOC48L3A+CjxwPldvbWVuPC9wPgo8cD5GaXJzdCBSb3VuZDwvcD4KPHA+TmFkaWlhIEtpY2hlbm9rLCBVa3JhaW5lLCBhbmQgQW5hc3Rhc2lhIFJvZGlvbm92YSwgQXVzdHJhbGlhLCBkZWYuIERhbGlsYSBKYWt1cG92aWMsIFNsb3ZlbmlhLCBhbmQgUmVuYXRhIFZvcmFjb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNy02ICg1KSwgNi0xLjwvcD4KPHA+THVjaWUgSHJhZGVja2EsIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCBhbmQgRWthdGVyaW5hIE1ha2Fyb3ZhICg3KSwgUnVzc2lhLCBkZWYuIEJldGhhbmllIE1hdHRlay1TYW5kcywgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIEx1Y2llIFNhZmFyb3ZhLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgNS03LCA0LTQgcmV0aXJlZC48L3A+CjxwPkVsaXNlIE1lcnRlbnMsIEJlbGdpdW0sIGFuZCBEZW1pIFNjaHV1cnMgKDYpLCBOZXRoZXJsYW5kcywgZGVmLiBBamxhIFRvbWxqYW5vdmljLCBBdXN0cmFsaWEsIGFuZCBaaGVuZyBTYWlzYWksIENoaW5hLCA2LTMsIDYtMi48L3A+CjxwPkpvaGFubmEgS29udGEsIEJyaXRhaW4sIGFuZCBKZWxlbmEgT3N0YXBlbmtvLCBMYXR2aWEsIGRlZi4gUmFxdWVsIEF0YXdvLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBhbmQgQW5uYS1MZW5hIEdyb2VuZWZlbGQsIEdlcm1hbnksIDYtMSwgNi0wLjwvcD4KPHA+QWxpeiYjMjMzOyBDb3JuZXQsIEZyYW5jZSwgYW5kIEFsZWtzYW5kcmEgS3J1bmljLCBTZXJiaWEsIGRlZi4gTGF1cmVuIERhdmlzIGFuZCBOaWNvbGUgR2liYnMsIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMC4gNi0xLjwvcD4KPHA+U2FicmluYSBTYW50YW1hcmlhIGFuZCBLYWl0bHluIENocmlzdGlhbiwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBJcmluYS1DYW1lbGlhIEJlZ3UgYW5kIE1vbmljYSBOaWN1bGVzY3UgKDgpLCBSb21hbmlhLCA3LTUsIDctNS48L3A+CjxwPk5pY29sZSBNZWxpY2hhciwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIEt2ZXRhIFBlc2Noa2UgKDUpLCBDemVjaCBSZXB1YmxpYywgZGVmLiBNb25pcXVlIEFkYW1jemFrLCBBdXN0cmFsaWEsIGFuZCBMeXVkbXlsYSBLaWNoZW5vaywgVWtyYWluZSwgNi0xLCA2LTMuPC9wPgo8cD5TaHVrbyBBb3lhbWEsIEphcGFuLCBhbmQgTGlkeml5YSBNYXJvemF2YSwgQmVsYXJ1cywgZGVmLiBEYXJpYSBHYXZyaWxvdmEsIEF1c3RyYWxpYSwgYW5kIEFuZXR0IEtvbnRhdmVpdCwgRXN0b25pYSwgNi00LCA2LTAuPC9wPgo8cD5TZWNvbmQgUm91bmQ8L3A+CjxwPkJhcmJvcmEgS3JlamNpa292YSwgUnVzc2lhLCBhbmQgS2F0ZXJpbmEgU2luaWFrb3ZhICgxKSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMsIGRlZi4gUmFsdWNhIE9sYXJ1LCBSb21hbmlhLCBhbmQgVmVyYSBadm9uYXJldmEsIFJ1c3NpYSwgNC02LCA2LTQsIDEwLTcuPC9wPgo8cD5ISUdIIFNDSE9PTDwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+QVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiAzLCBNRU5UT1IgTEFLRSBDQVRIT0xJQyAyPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzOiBHcmlmZml0aCAoSCkgZC4gUGFzY2hrZSA2LTIsIDYtMTsgTmllZGVybWllciAoSCkgZC4gTWlsbGVyIDYtMSwgNi00OyBPdWxldHRlIChIKSBkLiBCYWxsIDYtMiwgNi0yLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogV2lsc29uLUF0ZW4gKE1MQykgZC4gVHVjY2ktSG9mZm1hbiAyLTYsIDYtNCwgMTAtNTsgQ29wbGV5LUtvbnR1ciAoTUxDKSBkLiBTYXZpdHNraS1CdXJraG9sZGVyIDYtMCwgNi0yLjwvcD4KPHA+Q0FOVE9OIFNPVVRIIDMsIEdSRUVOIDI8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IFdpbmFucyAoQ1MpIGQuIExhbW0gNi0wLCA2LTA7IEZyYW5rcyAoQ1MpIGQuIENocmlzdG9waGVyIDYtMywgNy01OyBEYW5kbyAoRykgZC4gU3dvbmdlciA2LTMsIDctNS48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IEFuZHJld3MtU2NvdHQgKENTKSBkLiBEZVBldy1LZXN0bmVyIDYtMCwgNi0yOyBBdGtpbnNvbi1VaGwgKEcpIGQuIFp3aWNrLVZvbHBlIDYtMCwgNi0zLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogR3JlZW4gMS0yLjwvcD4KPHA+SElHSExBTkQgNSwgTk9SVEggUk9ZQUxUT04gMDwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogSGFkbGVyIChIKSBkLiBLaWRkIDYtMCwgNi0xOyBGYW5uaW4gKEgpIGQuIFJheWVuIDYtMCwgNi0wOyBQZXRlayAoSCkgZC4gU2FhZCA2LTEsIDYtMC48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IEdpbGxpbi1BcmJ1Y2tsZSAoSCkgZC4gTGVwcG9sYS1QcmV6ZW5rb3dza2kgNi0wLCA2LTI7IEt1Y3p5bnNraS1DbGFwcGVyIChIKSBkLiBEdWdhbmllci1OYXdhbCA2LTIsIDYtMDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBIaWdobGFuZCAyLTAuPC9wPgo8cD5KQUNLU09OIDQsIEhBVEhBV0FZIEJST1dOIDE8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IExpIChIQikgZC4gQWx0bWFuIDYtMiwgNi0yOyBDYXJkaSAoSikgZC4gS2F6YXppYyA2LTIsIDYtMjsgTmFnYWpvdGhpIChKKSBkLiBTYWNocyA3LTUsIDYtMC48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IEVjcmVtZW50LVJlZXNlIChKKSBkLiBEb25nLUFodWphIDYtMiwgNy02ICg5KTsgSGVuc29uLVNjaG9lcHBuZXIgKEopIGQuIEtsZWlubWFuLUNhbm5vbiA2LTIsIDYtMC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UmVjb3Jkczo8L3N0cm9uZz4gSmFja3NvbiAyLTAuPC9wPgo8cD5MQVVSRUwgQUNBREVNWSA0LCBXQUxTSCBKRVNVSVQgMTwvcD4KPHA+U2luZ2xlczogQnVjaGluc2tpIChMKSBkLiBKb3ljZSA2LTIsIDYtMDsgS2VhbHkgKFdKKSBkLiBLaGFkaWxrYXIgNy01LCA2LTQ7IFRhaGlyIChMKSBkLiBXYWx0eiA0LTYsIDYtNCwgMTAtMy48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IERlc2hpLUtuZXRpZyAoTCkgZC4gQ2FybWljaGFlbC1EZXZpbmUgNi00LCA2LTI7IEJvd21hbi1TdXJpYW5pIChMKSBkLiBHYWJyaWVsLUNveWxlIDYtMCwgNi0xLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBMYXVyZWwgMS0wLCBXYWxzaCBKZXN1aXQgMC0xLjwvcD4KPHA+TUFSTElOR1RPTiA1LCBSQVZFTk5BIDA8L3A+CjxwPlNpbmdsZXM6IE1hc29uIChNKSBkLiBTa2lsdG9uIDYtMCwgNi0wOyBNY0Nvbm5lbGwgKE0pIGQuIERlUGFsbWEgNi0wLCA2LTE7IERpUG9sZCAoTSkgZC4gTGFya2luIDYtMCwgNi0xLjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogUml0Y2hpZS1MYW5lIChNKSBkLiBSb2dlcnMtUGV0ZXJzIDYtMCwgNi0wOyBLdW1waHJpZXMtTGFuZG9uIHdvbiBieSBkZWZhdWx0LjwvcD4KPHA+TUFTU0lMTE9OIDUsIFRBTExNQURHRSAwPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzOiBQcmVpc3MgKE0pIGQuIFNpZXNlbCA2LTAsIDYtMDsgSGFtaWx0b24gKE0pIGQuIFJvdHVuZGEgNi0yLCA2LTM7IEhhbW1lciAoTSkgZC4gRWR3YXJkcyA2LTAsIDYtNC48L3A+CjxwPkRvdWJsZXM6IEhlc3MtRGFpbHkgKE0pIGQuIFBhbG1lci1Lb3ptYSA2LTAsIDYtMDsgVG9uZXktU2hhbm5vbiAoTSkgZC4gRG91Z2xhcy1IYXJuYWNrIDYtMCwgNi0wLjwvcD4KPHA+T1VSIExBRFkgT0YgVEhFIEVMTVMgMywgSFVEU09OICYjODIyMDtCJiM4MjIxOyAyPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzOiBBS0IgKEUpIGQuIEhhbGwgNi0yLCA2LTI7IEFybXN0cm9uZyAoRSkgZC4gQ2VjY2FyZGkgNi0wLCA2LTA7IFpoYW5nIChIKSBkLiBBcm5vbGQgNi0zLCA2LTAuPC9wPgo8cD5Eb3VibGVzOiBSb2VnbmVyLVByZXNsb2NrIChIKSBkLiBXZWlyLUhvcm5hY2VrIDctNiwgNi00OyBUZXN0YS1IZWlubGUgKEUpIGQuIEthcm1hbi1TaW5nbGhhbCA2LTIsIDYtMy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UmVjb3Jkczo8L3N0cm9uZz4gRWxtcyAxLTA7IEh1ZHNvbiAmIzgyMjA7QiYjODIyMTsgMC0xLjwvcD4KPHA+V09PU1RFUiA0LCBDQU5UT04gQ0VOVFJBTCBDQVRIT0xJQyAxPC9wPgo8cD5TaW5nbGVzOiBNYXRodXIgKFcpIGQuIERpbW9zIDYtMCwgNi00OyBEaWxsb24gKFcpIGQuIEJlbG9pdCA2LTIsIDYtMjsgTmllbHNlbiAoVykgZC4gUmF5IDYtMCwgNi00LjwvcD4KPHA+RG91YmxlczogQW5kZXJzb24tU21pdGggKENDQykgZC4gS2hvdW5ib3Jpbi1Cb3JlbWFuIDItNiwgNi0yLCAxMC02OyBWZWxhc3F1ZXotSmV3ZWxsIChXKSBkLiBDcnVtcGxlci1EZWFuIDctNSwgNi00LjwvcD4KPHA+Qk9ZUyBHT0xGPC9wPgo8cD5DTE9WRVJMRUFGIDE4NiwgU1BSSU5HRklFTEQgMTk3PC9wPgo8cD4oQXQgQ2hlbm93ZXRoIEdvbGYgQ291cnNlLCBBa3Jvbi4gUGFyOiAzNik8L3A+CjxwPkNsb3ZlcmxlYWY6IEwuIFNjaHJlY2sgNDUsIEhpbGx3aWcgNDYsIEQuIFNjaHJlY2sgNDYsIEVuZ2xpc2ggNDkuPC9wPgo8cD5TcHJpbmdmaWVsZDogRWNrZW5yb2RlIDQ3LCBBLiBTY2h1bHR6IDQ4LCBQLiBTY2h1bHR6IDUxLCBIZW5uaWdpbiA1MS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IENsb3ZlcmxlYWYgMS0wOyBTcHJpbmdmaWVsZCAwLTUuPC9wPgo8cD5DTE9WRVJMRUFGIDE3OCwgU1BSSU5HRklFTEQgMTkzPC9wPgo8cD4oQXQgQ2hlbm93ZXRoIEdvbGYgQ291cnNlLCBBa3Jvbi4gUGFyOiAzNSk8L3A+CjxwPkNsb3ZlcmxlYWY6IEhpbGx3aWcgNDEsIEQuIFNjaHJlY2sgNDMsIEwuIFNjaHJlY2sgNDUsIEdpYnNvbiA0OS48L3A+CjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkOiBBLiBTY2h1bHR6IDQzLCBIZW5uaWdpbiA0NywgSnVzdGljZSA1MSwgRWNrZW5yb2RlIDUyLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogQ2xvdmVybGVhZiAyLTA7IFNwcmluZ2ZpZWxkIDAtNi48L3A+CjxwPkNPVkVOVFJZIDE2OSwgV09PRFJJREdFIDE5NTwvcD4KPHA+KEF0IEJyYW5keXdpbmUgR29sZiBDb3Vyc2UsIFBlbmluc3VsYS4gUGFyOiAzNik8L3A+CjxwPkNvdmVudHJ5IDogVGhhbW1hY2hhY2sgMzgsIFdoaXRlIDQxLCBTaG9uZGVsIDQ0LCBNb3JyaXNvbiA0Ni48L3A+CjxwPldvb2RyaWRnZTogUmVpbmhhcnQgNDEsIEhlc3MgNDksIFNjaG5lY2tlbmJ1cmdlciA1MiwgTWF5ZXIgNTMuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBDb3ZlbnRyeSA2LTAsIDQtMDsgV29vZHJpZGdlIDAtMywgMC0zLjwvcD4KPHA+RklFTEQgMTkzLCBTVFJFRVRTQk9STyAyMDE8L3A+CjxwPihBdCBTdW5ueSBIaWxsIEdvbGYgQ291cnNlLCBCcmltZmllbGQuIFBhcjogMzUpPC9wPgo8cD5GaWVsZDogV2lsZGUgNDYsIENyb25lIDQ3LCBCZWx2aW4gNDksIEJhbGFuIDUxLjwvcD4KPHA+U3RyZWV0c2Jvcm86IFRpbW1vbnMgNDQsIFl1endhIDQ5LCBTd2ltIDUxLCBQYXVsIDU3LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogRmllbGQgMi0xLCAyLTE7IFN0cmVldHNib3JvIDItMiwgMi00LjwvcD4KPHA+TEFLRSBDRU5URVIgQ0hSSVNUSUFOIDE4OSwgQ1JFU1RXT09EIDIzNTwvcD4KPHA+KEF0IFNhYmxlIENyZWVrIEdvbGYgQ291cnNlLCBIYXJ0dmlsbGUuIFlhcmRzOiAzLDExMi4gUGFyOiAzNik8L3A+CjxwPkNyZXN0d29vZDogQmVub2l0IDQzLCBMb29tZXIgNjIsIFJpbGV5IDY0LCBTY2hlYWZmZXIgNjYuPC9wPgo8cD5MQ0M6IFN0YXJjaGVyIDQ1LCBVbmRlcmF0aW9uIDQ2LCBWaWEgNDksIEJ5bGVyIDQ5LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTENDIDEtMSwgQ3Jlc3R3b29kIDAtMy48L3A+CjxwPkdJUkxTIEdPTEY8L3A+CjxwPkFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gMTgzLCBDTEVWRUxBTkQgU1QuIEpPU0VQSCBBQ0FERU1ZIDE4MjwvcD4KPHA+KEF0IExpdHRsZSBNZXQgR29sZiBDb3Vyc2UsIENsZXZlbGFuZC4gWWFyZHM7IDIsNTM1LiBQYXI6IDM0KTwvcD4KPHA+SG9iYW46IEh1dGggNDAsIEhhcmRpbmcgNDIsIFJleW1hbm4gNTAsIFJlZXZlcyA1MS48L3A+CjxwPlNUT1cgMTc2LCBTVC4gVklOQ0VOVC1TVC4gTUFSWSAxODc8L3A+CjxwPihBdCBGb3ggRGVuIEdvbGYgQ291cnNlLCBTdG93LiBQYXI6IDM2KTwvcD4KPHA+U1RWTTogSG9mYWNrZXIgMzksIEthbGFtYW4gNDYsIE93ZW4gNTAsIEtlbXAgNTIuPC9wPgo8cD5TdG93OiBNY0NveSA0MiwgR291YmVhdXggNDQsIENvbGUgNDUsIFJ5YW4gNDUuPC9wPgo8cD5XT09EUklER0UgMjA2LCBMQUtFIENFTlRFUiBDSFJJU1RJQU4gMjMwLCBDUkVTVFdPT0QgMjQzPC9wPgo8cD4oQXQgQnJhbmR5d2luZSBDb3VudHJ5IENsdWIsIFBlbmluc3VsYS4gUGFyOiAzNik8L3A+CjxwPldvb2RyaWRnZTogUmlja2VuYmFjaGVyIDUxLCBSb2VuaWdrIDUxLCBLZWFybnMgNTIsIFdlc2lnIDUyLjwvcD4KPHA+TENDOiBadWVyY2hlciA1MCwgS2FybWllIDU1LCBGbG9yeSA2MiwgUnlhbiA2My48L3A+CjxwPkNyZXN0d29vZDogTGF0aW5lIDYwLCBDYXJzZW4gNjAsIENsYXltYW4gNjEsIFJpY2hhcmRzIDYyLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogV29vZHJpZGdlIDMtMDsgTGFrZSBDZW50ZXIgMS02OyBDcmVzdHdvb2QgMC01LjwvcD4KPHA+TGF0ZSBNb25kYXk8L3A+CjxwPlNQUklOR0ZJRUxEIDIwOSwgTEFLRSBDRU5URVIgQ0hSSVNUSUFOIDI1MDwvcD4KPHA+KEF0IENoZW5vd2V0aCBHb2xmIENvdXJzZSwgQWtyb24uIFBhcjogMzYpPC9wPgo8cD5TcHJpbmdmaWVsZDogTWlsbGVyIDQ3LCBBbGxlbiA1MSwgRGV2YW5leSA1MywgTWVla3MgNTguPC9wPgo8cD5MQ0M6IFp1ZXJjaGVyIDU4LCBLYXJtaWUgNjIsIEZsb3J5IDY1LCBQaXR0bWFuIDY1LjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogU3ByaW5nZmllbGQgNC0wOyBMQ0MgMS01LjwvcD4K