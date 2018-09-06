You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAktMTg1CWF0IFRPUk9OVE8JKzE3MDwvcD4KPHA+YXQgVEFNUEEgQkFZCS0yNDYJQmFsdGltb3JlCSsyMjY8L3A+CjxwPmF0IEJPU1RPTgktMTA1CUhvdXN0b24JLTEwNTwvcD4KPHA+YXQgTUlOTkVTT1RBCS0xNDEJS2Fuc2FzIENpdHkJKzEzMTwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwlPRkYJTG9zIEFuZ2VsZXMJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBPQUtMQU5ECS0xNjEJVGV4YXMJKzE1MTwvcD4KPHA+YXQgU0VBVFRMRQktMTA4CU5ldyBZb3JrCS0xMDI8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5hdCBDSU5DSU5OQVRJCS0xNTcJU2FuIERpZWdvCSsxNDc8L3A+CjxwPmF0IFBJVFRTQlVSR0gJLTIwMAlNaWFtaQkrMTgwPC9wPgo8cD5DaGljYWdvCS0xMzcJYXQgV0FTSElOR1RPTgkrMTI3PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJLTE1MglhdCBORVcgWU9SSwkrMTQyPC9wPgo8cD5hdCBNSUxXQVVLRUUJLTE1NwlTYW4gRnJhbmNpc2NvCSsxNDc8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzCS0xNDUJYXQgQ09MT1JBRE8JKzEzNTwvcD4KPHA+YXQgQVJJWk9OQQktMTQxCUF0bGFudGEJKzEzMTwvcD4KPHA+SW50ZXJsZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+U3QuIExvdWlzCS0xNTYJYXQgREVUUk9JVAkrMTQ2PC9wPgo8cD5Db2xsZWdlIEZvb3RiYWxsPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlPUEVOCVRPREFZCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+VENVCTE3JiMxODk7CTIyJiMxODk7CSg1OCYjMTg5OykJYXQgU01VPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlPUEVOCVRPREFZCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgQVJNWQkxMCYjMTg5Owk5JiMxODk7CSg1OCYjMTg5OykJTGliZXJ0eTwvcD4KPHA+VUFCCTkmIzE4OTsJMTAJKDU1KQlhdCBDTy4gQ0FST0xJTkE8L3A+CjxwPkdlb3JnaWEgVGVjaAlQSwkzCSg2MSYjMTg5OykJYXQgUy4gRkxPUklEQTwvcD4KPHA+YXQgTUlDSElHQU4JMjcJMjgJKDU2JiMxODk7KQlXLiBNaWNoaWdhbjwvcD4KPHA+QXBwYWxhY2hpYW4gU3QJMTQJMTQJKDQ4KQlhdCBDSEFSTE9UVEU8L3A+CjxwPmF0IFBVUkRVRQkxMiYjMTg5OwkxNgkoNTUmIzE4OTspCUUuIE1pY2hpZ2FuPC9wPgo8cD5hdCBXSVNDT05TSU4JMzMJMzQmIzE4OTsJKDYxJiMxODk7KQlOZXcgTWV4aWNvPC9wPgo8cD5hdCBGQVUJOAk5JiMxODk7CSg2NykJQWlyIEZvcmNlPC9wPgo8cD5hdCBPTEQgRE9NSU5JT04JKzEmIzE4OTsJMQkoNTEmIzE4OTspCUZJVTwvcD4KPHA+YXQgTk9SVEhXU1RFUk4JMyYjMTg5OwkyJiMxODk7CSg0OSkJRHVrZTwvcD4KPHA+TWlzc2lzc2lwcGkgU3QJMyYjMTg5Owk4CSg1NCkJYXQgS0FOU0FTIFNUPC9wPgo8cD5hdCBIT1VTVE9OCTMmIzE4OTsJNAkoNzIpCUFyaXpvbmE8L3A+CjxwPmF0IFZBTkRFUkJJTFQJOAk5CSg2MykJTmV2YWRhPC9wPgo8cD5hdCBOQyBTVEFURQkyMyYjMTg5OwkyNCYjMTg5OwkoNTcmIzE4OTspCUdlb3JnaWEgU3Q8L3A+CjxwPmF0IE9LTEFIT01BCTI1CTMwCSg2NCkJVUNMQTwvcD4KPHA+YXQgVVRBSCBTVAkxNgkyNAkoNjIpCU5ldyBNZXhpY28gU3Q8L3A+CjxwPmF0IEMuIE1JQ0hJR0FOCTQJNQkoNTEmIzE4OTspCUthbnNhczwvcD4KPHA+YXQgVU5MVgkyMgkyMwkoNTUmIzE4OTspCVVURVA8L3A+CjxwPk1lbXBoaXMJNAk3CSg2OSkJYXQgTkFWWTwvcD4KPHA+Tm9ydGggQ2Fyb2xpbmEJMTAmIzE4OTsJMTYmIzE4OTsJKDYwKQlhdCBFLiBDQVJPTElOQTwvcD4KPHA+YXQgT0hJTyBTVEFURQkzMSYjMTg5OwkzNQkoNjQpCVJ1dGdlcnM8L3A+CjxwPmF0IFRFTVBMRQk2JiMxODk7CTQmIzE4OTsJKDUwJiMxODk7KQlCdWZmYWxvPC9wPgo8cD5HZW9yZ2lhCTkJMTAJKDU2JiMxODk7KQlhdCBTLiBDQVJPTElOQTwvcD4KPHA+QmF5bG9yCTkmIzE4OTsJMTUJKDUwJiMxODk7KQlhdCBVVFNBPC9wPgo8cD5hdCBBTEFCQU1BCTM1CTM2CSg2NiYjMTg5OykJQXJrYW5zYXMgU3Q8L3A+CjxwPmF0IE5FQlJBU0tBCTMJNAkoNjMmIzE4OTspCUNvbG9yYWRvPC9wPgo8cD5hdCBTLiBNSVNTCTkmIzE4OTsJNSYjMTg5OwkoNjgpCVVMLU1vbnJvZTwvcD4KPHA+YXQgTk9UUkUgREFNRQkzOSYjMTg5OwkzNCYjMTg5OwkoNjImIzE4OTspCUJhbGwgU3Q8L3A+CjxwPmF0IElPV0EJMyYjMTg5Owk0CSg0NykJSW93YSBTdDwvcD4KPHA+TWFyeWxhbmQJMTQJMTYJKDY1JiMxODk7KQlhdCBCLiBHUkVFTjwvcD4KPHA+YXQgR0EgU09VVEhFUk4JMiYjMTg5OwkyJiMxODk7CSg2MiYjMTg5OykJVU1hc3M8L3A+CjxwPkNsZW1zb24JMTMmIzE4OTsJMTIJKDU0JiMxODk7KQlhdCBURVhBUyBBJmFtcDtNPC9wPgo8cD5hdCBNSVNTT1VSSQkxNQkxOCYjMTg5OwkoNTIpCVd5b21pbmc8L3A+CjxwPmF0IElORElBTkEJNwk2JiMxODk7CSg1MSYjMTg5OykJVmlyZ2luaWE8L3A+CjxwPmF0IEZMT1JJREEJMTMmIzE4OTsJMTMmIzE4OTsJKDQ5KQlLZW50dWNreTwvcD4KPHA+VXRhaAk3JiMxODk7CTEwCSg0NyYjMTg5OykJYXQgTiBJTExJTk9JUzwvcD4KPHA+YXQgTUlOTkVTT1RBCTEJMiYjMTg5OwkoNDcmIzE4OTspCUZyZXNubyBTdDwvcD4KPHA+QXJrYW5zYXMJNiYjMTg5OwkxNAkoNzApCWF0IENPTE9SQURPIFNUPC9wPgo8cD5NaWFtaSAoT2hpbykJMiYjMTg5OwkxCSg0OCYjMTg5OykJQ2luY2lubmF0aTwvcD4KPHA+YXQgVEVYQVMJMjEmIzE4OTsJMjImIzE4OTsJKDYxJiMxODk7KQlUdWxzYTwvcD4KPHA+YXQgT0tMQUhPTUEgU1QJMzMJMzIJKDYzKQlTLiBBbGFiYW1hPC9wPgo8cD5QZW5uIFN0CTkmIzE4OTsJOCYjMTg5OwkoNTYpCWF0IFBJVFRTQlVSR0g8L3A+CjxwPmF0IFNUQU5GT1JECTQJNgkoNTYmIzE4OTspCVNPVVRIRVJOIENBTDwvcD4KPHA+YXQgQllVCTEJMwkoNDYmIzE4OTspCUNhbGlmb3JuaWE8L3A+CjxwPmF0IEJPSVNFIFNUCTMyCTMxCSg2NCkJVUNPTk48L3A+CjxwPk1pY2hpZ2FuIFN0CTUJNgkoNTQpCWF0IEFSSVpPTkEgU1Q8L3A+CjxwPmF0IFdBU0guIFNUCTM2CTM0JiMxODk7CSg2NSYjMTg5OykJU2FuIEpvc2UgU3Q8L3A+CjxwPmF0IEhBV0FJSQkxNCYjMTg5OwkxNwkoNzEmIzE4OTspCVJpY2U8L3A+CjxwPk5GTDwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCU9QRU4JVE9EQVkJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoCTYmIzE4OTsJNAkoNDQpCWF0IENMRVZFTEFORDwvcD4KPHA+YXQgTUlOTkVTT1RBCTUJNiYjMTg5OwkoNDYpCVNhbiBGcmFuY2lzY288L3A+CjxwPmF0IElORElBTkFQT0xJUwkxJiMxODk7CTImIzE4OTsJKDQ4KQlDaW5jaW5uYXRpPC9wPgo8cD5hdCBCQUxUSU1PUkUJMwk3JiMxODk7CSg0MCYjMTg5OykJQnVmZmFsbzwvcD4KPHA+SmFja3NvbnZpbGxlCTMJMwkoNDMpCWF0IE5ZIEdJQU5UUzwvcD4KPHA+YXQgTkVXIE9STEVBTlMJNwk5JiMxODk7CSg0OSYjMTg5OykJVGFtcGEgQmF5PC9wPgo8cD5hdCBORVcgRU5HTEFORAk2JiMxODk7CTYJKDUwJiMxODk7KQlIb3VzdG9uPC9wPgo8cD5UZW5uZXNzZWUJMSYjMTg5OwkxCSg0NSkJYXQgTUlBTUk8L3A+CjxwPmF0IExBIENIQVJHRVJTCTMJMwkoNDgpCUthbnNhcyBDaXR5PC9wPgo8cD5hdCBERU5WRVIJMQkzCSg0MiYjMTg5OykJU2VhdHRsZTwvcD4KPHA+YXQgQ0FST0xJTkEJMiYjMTg5OwkzCSg0MiYjMTg5OykJRGFsbGFzPC9wPgo8cD5hdCBBUklaT05BCVBLCTEJKDQzJiMxODk7KQlXYXNoaW5ndG9uPC9wPgo8cD5hdCBHUkVFTiBCQVkJOAk3JiMxODk7CSg0NykJQ2hpY2FnbzwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCU9QRU4JVE9EQVkJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5hdCBERVRST0lUCTYmIzE4OTsJNiYjMTg5OwkoNDUpCU5ZIEpldHM8L3A+CjxwPkxBIFJhbXMJMQk0CSg0OSYjMTg5OykJYXQgT0FLTEFORDwvcD4KPHA+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5PQUtMQU5EIEFUSExFVElDUyAmIzgyMTI7IEFubm91bmNlZCBDIEJydWNlIE1heHdlbGwgY2xlYXJlZCB3YWl2ZXJzIGFuZCB3YXMgc2VudCBvdXRyaWdodCB0byBOYXNodmlsbGUuPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DSU5DSU5OQVRJIEJFTkdBTFMgJiM4MjEyOyBXYWl2ZWQgRFQgQ2hyaXMgT2tveWUgYW5kIENCIEpvc2ggU2hhdyBmcm9tIHRoZSByZXNlcnZlL2luanVyZWQgbGlzdCB3aXRoIGluanVyeSBzZXR0bGVtZW50cy48L3A+CjxwPk1JQU1JIERPTFBISU5TICYjODIxMjsgUGxhY2VkIFRFIE1hclF1ZWlzIEdyYXkgb24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlLiBTaWduZWQgVEUgR2F2aW4gRXNjb2Jhci48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+Q09MVU1CVVMgQkxVRSBKQUNLRVRTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIHByZXNpZGVudCBvZiBob2NrZXkgb3BlcmF0aW9ucyBKb2huIERhdmlkc29uIGFuZCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgSmFybW8gS2VrYWxhaW5lbiB0byBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb25zLiBQcm9tb3RlZCBCaWxsIFppdG8gdG8gYXNzb2NpYXRlIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciBhbmQgc2lnbmVkIGhpbSB0byBhIGNvbnRyYWN0IGV4dGVuc2lvbi48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIFNvY2NlcjwvcD4KPHA+SU5ERVBFTkRFTlQgUEFORUwgJiM4MjEyOyBSZXNjaW5kZWQgdGhlIG9uZS1nYW1lIHN1c3BlbnNpb24gYW5kIGZpbmUgZm9yIHRoZSByZWQgY2FyZCBpc3N1ZWQgdG8gU2VhdHRsZSBEIENoYWQgTWFyc2hhbGwgZm9yIHNlcmlvdXMgZm91bCBwbGF5IGluIGEgU2VwdC4gMSBtYXRjaCBhZ2FpbnN0IFNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5LjwvcD4KPHA+YmFzZWJhbGw8L3A+CjxwPk1JTk9SIExFQUdVRTwvcD4KPHA+SW50ZXJuYXRpb25hbCBMZWFndWUgKEFBQSk8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzPC9wPgo8cD4oeC1pZiBuZWNlc3NhcnkpPC9wPgo8cD4oQmVzdC1vZi01KTwvcD4KPHA+QlVMTFMgdnMuIE1VRCBIRU5TPC9wPgo8cD4oU2VyaWVzIHRpZWQgMS0xKTwvcD4KPHA+R2FtZSAxOiBUb2xlZG8gMTAsIER1cmhhbSAzPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogRHVyaGFtIDYsIFRvbGVkbyA1PC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiBUb2xlZG8gYXQgRHVyaGFtLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPngtU2F0dXJkYXk6IFRvbGVkbyBhdCBEdXJoYW0sIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+eC1TdW5kYXk6IFRvbGVkbyBhdCBEdXJoYW0sIDU6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5JUk9OIFBJR1MgdnMuIFJBSUwgUklERVJTPC9wPgo8cD4oU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIGxlYWRzIHNlcmllcyAyLTApPC9wPgo8cD5HYW1lIDE6IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSAzLCBMZUhpZ2ggVmFsbGV5IDI8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgMywgTGVoaWdoIFZhbGxleSAwPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD54LVNhdHVyZGF5OiBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNjozNSBwLm0uPC9wPgo8cD54LVN1bmRheTogU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIDU6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+RWFzdGVybiBMZWFndWUgKEFBKTwvcD4KPHA+UGxheW9mZiBHbGFuY2U8L3A+CjxwPlNlbWlmaW5hbHM8L3A+CjxwPih4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3A+CjxwPihCZXN0LW9mLTUpPC9wPgo8cD5DVVJWRSB2cy4gUlVCQkVSRFVDS1M8L3A+CjxwPihBa3JvbiBsZWFkcyBzZXJpZXMgMi0wKTwvcD4KPHA+R2FtZSAxOiBBa3JvbiA1LCBBbHRvb25hIDI8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiBBa3JvbiAyLCBBbHRvb25hIDEgKDEwKTwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogQWtyb24gYXQgQWx0b29uYSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD54LVNhdHVyZGF5OiBBa3JvbiBhdCBBbHRvb25hLCA2IHAubS48L3A+CjxwPngtU3VuZGF5OiBBa3JvbiBhdCBBbHRvb25hLCA2IHAubS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VEhVTkRFUiB2cy4gRklTSEVSIENBVFM8L3A+CjxwPihOZXcgSGFtcHNoaXJlIGxlYWRzIHNlcmllcyAyLTApPC9wPgo8cD5HYW1lIDE6IE5ldyBIYW1wc2hpcmUgOCwgVHJlbnRvbiAwPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogTmV3IEhhbXBzaGlyZSAxMCwgVHJlbnRvbiA0PC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiBOZXcgSGFtcHNoaXJlIGF0IFRyZW50b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+eC1TYXR1cmRheTogTmV3IEhhbXBzaGlyZSBhdCBUcmVudG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPngtU3VuZGF5OiBOZXcgSGFtcHNoaXJlIGF0IFRyZW50b24sIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+YmFza2V0YmFsbDwvcD4KPHA+V05CQTwvcD4KPHA+UGxheW9mZiBHbGFuY2U8L3A+CjxwPkZpbmFsczwvcD4KPHA+KHgtaWYgbmVjZXNzYXJ5KTwvcD4KPHA+KEJlc3Qtb2YtNSk8L3A+CjxwPk1ZU1RJQ1MgdnMuIFNUT1JNPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWU6PC9zdHJvbmc+IFdhc2hpbmd0b24gYXQgU2VhdHRsZSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6PC9zdHJvbmc+IFdhc2hpbmd0b24gYXQgU2VhdHRsZSwgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlcHQgMTI6PC9zdHJvbmc+IFNlYXR0bGUgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU2VwdC4gMTQ6PC9zdHJvbmc+IFNlYXR0bGUgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU2VwdC4gMTY6PC9zdHJvbmc+IFdhc2hpbmd0b24gYXQgU2VhdHRsZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5mb290YmFsbDwvcD4KPHA+TkZMPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIGxhdGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gYXQgQmFsdGltb3JlLCAxIHAubS4gKENCUyk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UGl0dHNidXJnaCBhdCBDbGV2ZWxhbmQsIDEgcC5tLiAoQ0JTKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSBhdCBJbmRpYW5hcG9saXMsIDEgcC5tLiAoQ0JTKTwvcD4KPHA+VGVubmVzc2VlIGF0IE1pYW1pLCAxIHAubS4gKEZPWCk8L3A+CjxwPlNhbiBGcmFuY2lzY28gYXQgTWlubmVzb3RhLCAxIHAubS4gKEZPWCk8L3A+CjxwPkhvdXN0b24gYXQgTmV3IEVuZ2xhbmQsIDEgcC5tLiAoQ0JTKTwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5IGF0IE5ldyBPcmxlYW5zLCAxIHAubS4gKEZPWCk8L3A+CjxwPkphY2tzb252aWxsZSBhdCBOZXcgWW9yayBHaWFudHMsIDEgcC5tLiAoRk9YKTwvcD4KPHA+S2Fuc2FzIENpdHkgYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMgQ2hhcmdlcnMsIDQ6MDUgcC5tLiAoQ0JTKTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbiBhdCBBcml6b25hLCA0OjI1IHAubS4gKEZPWCk8L3A+CjxwPkRhbGxhcyBhdCBDYXJvbGluYSwgNDoyNSBwLm0uIChGT1gpPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIGF0IERlbnZlciwgNDoyNSBwLm0uIChGT1gpPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IEdyZWVuIEJheSwgODoyMCBwLm0uIChOQkMpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBKZXRzIGF0IERldHJvaXQsIDc6MTAgcC5tLiAoRVNQTik8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIFJhbXMgYXQgT2FrbGFuZCwgMTA6MjAgcC5tLiAoRVNQTik8L3A+CjxwPkNGTDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUIERJVklTSU9OPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJVAlQdHMJUEYJUEE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk90dGF3YQk2CTQJMAkxMgkyNTUJMjI3PC9wPgo8cD5IYW1pbHRvbgk1CTUJMAkxMAkyNzEJMjI4PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTMJNwkwCTYJMjExCTMxMDwvcD4KPHA+TW9udHJlYWwJMwk4CTAJNgkxOTAJMzM5PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldFU1QgRElWSVNJT048L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlUCVB0cwlQRglQQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeQk5CTEJMAkxOAkyOTUJMTcyPC9wPgo8cD5TYXNrYXRjaGV3YW4JNgk0CTAJMTIJMjQ2CTI0NjwvcD4KPHA+RWRtb250b24JNgk1CTAJMTIJMzA1CTI3MDwvcD4KPHA+V2lubmlwZWcJNQk2CTAJMTAJMzM4CTI4NDwvcD4KPHA+Qi5DLgkzCTYJMAk2CTIwMQkyMzY8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+T3R0YXdhIGF0IEJDLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkhhbWlsdG9uIGF0IFRvcm9udG8sIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+U2Fza2F0Y2hld2FuIGF0IFdpbm5pcGVnLCA0IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeSBhdCBFZG1vbnRvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFPC9wPgo8cD5TY29yZWJvYXJkPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkVBU1Q8L3A+CjxwPkNoYXJsZXN0b24gKFdWKSA0MiwgQ29uY29yZCAyMTwvcD4KPHA+SW5kaWFuYSAoUGEuKSA0MSwgTWlsbGVyc3ZpbGxlIDc8L3A+CjxwPlNPVVRIPC9wPgo8cD5CZXRoZWwgKFRlbm4uKSA2MiwgUGlrZXZpbGxlIDMxPC9wPgo8cD5NSURXRVNUPC9wPgo8cD5NaXNzb3VyaSBTdC4gNTIsIExpbmNvbG4gKE1vLikgMjQ8L3A+CjxwPk5vcnRod2VzdCBNby4gU3QuIDM4LCBXYXNoYnVybiAxNzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5MaW5jb2xuIChQYS4pICgwLTEpIGF0IENDU1UgKDAtMSksIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRDVSAoMS0wKSBhdCBTTVUgKDAtMSksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+dGVubmlzPC9wPgo8cD5VU1RBPC9wPgo8cD5VUyBPcGVuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyAoQVApICYjODIxMjsgUmVzdWx0cyBUaHVyc2RheSBmcm9tIHRoZSBVLlMuIE9wZW4gYXQgVVNUQSBCaWxsaWUgSmVhbiBLaW5nIE5hdGlvbmFsIFRlbm5pcyBDZW50ZXIgKHNlZWRpbmdzIGluIHBhcmVudGhlc2VzKTo8L3A+CjxwPldvbWVuJiM4MjE3O3MgU2luZ2xlczwvcD4KPHA+U2VtaWZpbmFsPC9wPgo8cD5TZXJlbmEgV2lsbGlhbXMgKDE3KSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZGVmLiBBbmFzdGFzaWphIFNldmFzdG92YSAoMTkpLCBMYXR2aWEsIDYtMywgNi0wLjwvcD4KPHA+TmFvbWkgT3Nha2EgKDIwKSwgSmFwYW4sIGRlZi4gTWFkaXNvbiBLZXlzICgxNCksIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIDYtMiwgNi00LjwvcD4KPHA+TWVuJiM4MjE3O3MgRG91YmxlczwvcD4KPHA+U2VtaWZpbmFsPC9wPgo8cD5MdWthc3ogS3Vib3QsIFBvbGFuZCBhbmQgTWFyY2VsbyBNZWxvICg3KSwgQnJhemlsLCBkZWYuIE1hbGVrIEphemlyaSwgVHVuaXNpYSBhbmQgUmFkdSBBbGJvdCwgTW9sZG92YSwgNy02ICgzKSwgMy02LCA2LTMuPC9wPgo8cD5NaWtlIEJyeWFuLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGFuZCBKYWNrIFNvY2sgKDMpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIFJvYmVydCBGYXJhaCwgQ29sb21iaWEgYW5kIEp1YW4gU2ViYXN0aWFuIENhYmFsICg1KSwgQ29sb21iaWEsIDYtMiwgNi03ICgxKSwgNi00LjwvcD4KPHA+V29tZW4mIzgyMTc7cyBEb3VibGVzPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWw8L3A+CjxwPkNvY28gVmFuZGV3ZWdoZSwgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhbmQgQXNobGVpZ2ggQmFydHkgKDEzKSwgQXVzdHJhbGlhLCBkZWYuIEJhcmJvcmEgS3JlamNpa292YSwgQ3plY2ggUmVwdWJsaWMgYW5kIEthdGVyaW5hIFNpbmlha292YSAoMSksIEN6ZWNoIFJlcHVibGljLCA2LTQsIDctNiAoNikuPC9wPgo8cD5zb2NjZXI8L3A+CjxwPk1MUzwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTE3CTcJNAk1NQk1MAkyOTwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBVbml0ZWQgRkMJMTYJNQk2CTU0CTU2CTMzPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBDaXR5IEZDCTE0CTgJNgk0OAk1MAkzNzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cwkxMgk4CTcJNDMJMzUJMzQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQkxMgkxMQk0CTQwCTM5CTQxPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAkxMQkxNAkzCTM2CTM3CTQ1PC9wPgo8cD5OZXcgRW5nbGFuZAk4CTEwCTkJMzMJNDAJNDI8L3A+CjxwPkQuQy4gVW5pdGVkCTgJMTEJNgkzMAk0Mgk0MzwvcD4KPHA+VG9yb250byBGQwk3CTE0CTYJMjcJNDUJNTI8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eQk3CTE2CTMJMjQJNDAJNjE8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNgkxNQk2CTI0CTM3CTUyPC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzCTE0CTYJNwk0OQk0NwkzNzwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgRkMJMTMJNwk3CTQ2CTU0CTQyPC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eQkxMwk3CTYJNDUJNDgJMzM8L3A+CjxwPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlCTEzCTEwCTUJNDQJNDgJNDY8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJMTIJOQk1CTQxCTM1CTI3PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZAkxMQk3CTgJNDEJMzgJMzY8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlcgkxMQk5CTcJNDAJNDUJNTI8L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eQkxMAkxMAk4CTM4CTUxCTU0PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkCTkJMTUJMgkyOQkzOAk1MjwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk3CTEzCTcJMjgJNDMJNDI8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTYJMTQJNgkyNAkzMQk0ODwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNAkxNQk4CTIwCTQxCTUyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5PVEU6PC9zdHJvbmc+IFRocmVlIHBvaW50cyBhcmUgYXdhcmRlZCBmb3IgYSB2aWN0b3J5LCBvbmUgcG9pbnQgYXdhcmRlZCBmb3IgYSB0aWUuPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5ELkMuIFVuaXRlZCBhdCBOZXcgWW9yayBDaXR5IEZDLCA0OjU1IHAubS48L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eSBhdCBTcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbyBhdCBQb3J0bGFuZCwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VVNMPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2U8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aQkxOAkzCTYJNjAJNTUJMjY8L3A+CjxwPkxvdWlzdmlsbGUJMTMJNQk4CTQ3CTUyCTMyPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoCTEyCTQJMTAJNDYJMzIJMTY8L3A+CjxwPkluZHkJMTIJNwk5CTQ1CTQwCTMzPC9wPgo8cD5DaGFybGVzdG9uCTExCTQJMTIJNDUJMzgJMjg8L3A+CjxwPkJldGhsZWhlbSBTdGVlbAkxMgkxMQk2CTQyCTQ5CTM2PC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBSZWQgQnVsbHMgSUkJMTAJOAkxMAk0MAk1OQk1MTwvcD4KPHA+T3R0YXdhCTExCTEzCTUJMzgJMjgJMzc8L3A+CjxwPk5hc2h2aWxsZQkxMAk4CTgJMzgJMjYJMTk8L3A+CjxwPk5vcnRoIENhcm9saW5hCTkJMTAJNwkzNAk0MgkzNzwvcD4KPHA+UGVubgk4CTkJOAkzMgkzMgkzMjwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlCTgJMTEJOAkzMgkzMwk0NjwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5CTgJMTEJNwkzMQkzNgkzNjwvcD4KPHA+UmljaG1vbmQJNgkxNwk0CTIyCTI0CTYwPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIDIJNAkxMwk4CTIwCTI2CTUzPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIElJCTMJMjAJMwkxMgkzMQk1OTwvcD4KPHA+V2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPglXCUwJVAlQdHMJR0YJR0E8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlJlYWwgTW9uYXJjaHMJMTcJOAkyCTUzCTQ3CTMwPC9wPgo8cD5QaG9lbml4CTE2CTYJNQk1Mwk1NAkyODwvcD4KPHA+T3JhbmdlIENvdW50eQkxNQk3CTYJNTEJNTMJMjk8L3A+CjxwPlNhY3JhbWVudG8JMTMJNwk3CTQ2CTMzCTI5PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBJSQkxNAkxMQkzCTQ1CTQ5CTQzPC9wPgo8cD5Td29wZSBQYXJrIFJhbmdlcnMJMTIJOQk3CTQzCTM5CTQ0PC9wPgo8cD5SZW5vCTExCTYJOQk0Mgk0MQkzMzwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8JMTEJOQk3CTQwCTM0CTM3PC9wPgo8cD5TYWludCBMb3VpcwkxMAk4CTkJMzkJMzUJMzI8L3A+CjxwPk9LQyBFbmVyZ3kJMTAJMTMJNQkzNQkzNgk0MDwvcD4KPHA+RnJlc25vCTgJOQkxMQkzNQkzOAkzMTwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8gU3ByaW5ncwkxMAkxNQk0CTM0CTMwCTMxPC9wPgo8cD5MQSBHYWxheHkgSUkJOAkxMwk2CTMwCTQ3CTUyPC9wPgo8cD5MYXMgVmVnYXMJNwkxMwk2CTI3CTM2CTU1PC9wPgo8cD5SaW8gR3JhbmRlIFZhbGxleQk0CTExCTEyCTI0CTI1CTMzPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIElJCTUJMTYJNQkyMAkzMAk1NDwvcD4KPHA+VHVsc2EJMgkxMwkxMQkxNwkzMAk1ODwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OT1RFOjwvc3Ryb25nPiBUaHJlZSBwb2ludHMgYXJlIGF3YXJkZWQgZm9yIGEgdmljdG9yeSwgb25lIHBvaW50IGF3YXJkZWQgZm9yIGEgdGllLjwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHQ8L3A+CjxwPk90dGF3YSA0LCBUb3JvbnRvIElJIDM8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPkJldGhsZWhlbSBTdGVlbCBhdCBQaXR0c2J1cmdoLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk5hc2h2aWxsZSBhdCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIDIgYXQgUGVubiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNobW9uZCBhdCBDaGFybG90dGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5IGF0IENoYXJsZXN0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSBhdCBMb3Vpc3ZpbGxlLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlBob2VuaXggYXQgU2FuIEFudG9uaW8sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+UmVubyBhdCBTYWludCBMb3VpcywgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5SZWFsIE1vbmFyY2hzIGF0IFJpbyBHcmFuZGUgVmFsbGV5LCA5OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk9LQyBFbmVyZ3kgYXQgT3JhbmdlIENvdW50eSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBJSSBhdCBTYWNyYW1lbnRvLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5MQSBHYWxheHkgSUkgYXQgTGFzIFZlZ2FzLCAxMSBwLm0uPC9wPgo8cD5nb2xmPC9wPgo8cD5QR0EgVE9VUjwvcD4KPHA+Qk1XIENoYW1waW9uc2hpcDwvcD4KPHA+KEF0IEFyb25pbWluayBHQzsgTmV3dG93biBTcXVhcmUsIFBhLjsgUHVyc2U6ICQ5IG1pbGxpb247IFlhcmRhZ2U6IDcsMjY3OyBQYXI6IDcwICgzNS0zNSkpPC9wPgo8cD5GaXJzdCBSb3VuZDwvcD4KPHA+VGlnZXIgV29vZHMJMzMtMjkmIzgyMTI7NjIJLTg8L3A+CjxwPlJvcnkgTWNJbHJveQkzMS0zMSYjODIxMjs2MgktODwvcD4KPHA+WGFuZGVyIFNjaGF1ZmZlbGUJMzEtMzImIzgyMTI7NjMJLTc8L3A+CjxwPkJpbGx5IEhvcnNjaGVsCTMzLTMxJiM4MjEyOzY0CS02PC9wPgo8cD5QZXRlciBVaWhsZWluCTM0LTMwJiM4MjEyOzY0CS02PC9wPgo8cD5KdXN0aW4gVGhvbWFzCTMyLTMyJiM4MjEyOzY0CS02PC9wPgo8cD5BbGV4IE5vcmVuCTMyLTMyJiM4MjEyOzY0CS02PC9wPgo8cD5SeWFuIEFybW91cgkzMS0zNCYjODIxMjs2NQktNTwvcD4KPHA+Qnllb25nIEh1biBBbgkzNS0zMCYjODIxMjs2NQktNTwvcD4KPHA+Umlja2llIEZvd2xlcgkzNC0zMSYjODIxMjs2NQktNTwvcD4KPHA+QWFyb24gV2lzZQkzMy0zMiYjODIxMjs2NQktNTwvcD4KPHA+SGlkZWtpIE1hdHN1eWFtYQkzMS0zNSYjODIxMjs2NgktNDwvcD4KPHA+R2FyeSBXb29kbGFuZAkzMi0zNCYjODIxMjs2NgktNDwvcD4KPHA+Sm9uIFJhaG0JMzMtMzMmIzgyMTI7NjYJLTQ8L3A+CjxwPkp1c3RpbiBSb3NlCTMyLTM0JiM4MjEyOzY2CS00PC9wPgo8cD5CcmlhbiBHYXkJMzQtMzImIzgyMTI7NjYJLTQ8L3A+CjxwPkhlbnJpayBTdGVuc29uCTMzLTMzJiM4MjEyOzY2CS00PC9wPgo8cD5XZWJiIFNpbXBzb24JMzItMzQmIzgyMTI7NjYJLTQ8L3A+CjxwPktlZWdhbiBCcmFkbGV5CTMzLTMzJiM4MjEyOzY2CS00PC9wPgo8cD5BbmRyZXcgUHV0bmFtCTMyLTM1JiM4MjEyOzY3CS0zPC9wPgo8cD5FbWlsaWFubyBHcmlsbG8JMzQtMzMmIzgyMTI7NjcJLTM8L3A+CjxwPkpvcmRhbiBTcGlldGgJMzItMzUmIzgyMTI7NjcJLTM8L3A+CjxwPkJyeXNvbiBEZUNoYW1iZWF1CTMzLTM0JiM4MjEyOzY3CS0zPC9wPgo8cD5KLkouIFNwYXVuCTMzLTM0JiM4MjEyOzY3CS0zPC9wPgo8cD5LZWl0aCBNaXRjaGVsbAkzNC0zMyYjODIxMjs2NwktMzwvcD4KPHA+Qy5ULiBQYW4JMzItMzUmIzgyMTI7NjcJLTM8L3A+CjxwPkphc29uIERheQkzMy0zNCYjODIxMjs2NwktMzwvcD4KPHA+S3lsZSBTdGFubGV5CTMyLTM1JiM4MjEyOzY3CS0zPC9wPgo8cD5CZWF1IEhvc3NsZXIJMzQtMzMmIzgyMTI7NjcJLTM8L3A+CjxwPklhbiBQb3VsdGVyCTM0LTM0JiM4MjEyOzY4CS0yPC9wPgo8cD5QYXR0b24gS2l6emlyZQkzNS0zMyYjODIxMjs2OAktMjwvcD4KPHA+Q2hhcmxlcyBIb3dlbGwgSUlJCTM1LTMzJiM4MjEyOzY4CS0yPC9wPgo8cD5aYWNoIEpvaG5zb24JMzYtMzImIzgyMTI7NjgJLTI8L3A+CjxwPkNoZXogUmVhdmllCTMzLTM1JiM4MjEyOzY4CS0yPC9wPgo8cD5BbmRyZXcgTGFuZHJ5CTMzLTM1JiM4MjEyOzY4CS0yPC9wPgo8cD5Ub255IEZpbmF1CTM1LTMzJiM4MjEyOzY4CS0yPC9wPgo8cD5UZWQgUG90dGVyLCBKci4JMzQtMzQmIzgyMTI7NjgJLTI8L3A+CjxwPkFkYW0gSGFkd2luCTM1LTM0JiM4MjEyOzY5CS0xPC9wPgo8cD5QYXRyaWNrIFJlZWQJMzUtMzQmIzgyMTI7NjkJLTE8L3A+CjxwPkFicmFoYW0gQW5jZXIJMzQtMzUmIzgyMTI7NjkJLTE8L3A+CjxwPkphc29uIEtva3JhawkzNC0zNSYjODIxMjs2OQktMTwvcD4KPHA+Q2hyaXMgS2lyawkzNC0zNSYjODIxMjs2OQktMTwvcD4KPHA+QnJpYW4gSGFybWFuCTMxLTM4JiM4MjEyOzY5CS0xPC9wPgo8cD5QYXQgUGVyZXoJMzMtMzYmIzgyMTI7NjkJLTE8L3A+CjxwPkNoZXNzb24gSGFkbGV5CTM0LTM1JiM4MjEyOzY5CS0xPC9wPgo8cD5Ccm9va3MgS29lcGthCTMzLTM2JiM4MjEyOzY5CS0xPC9wPgo8cD5QYXVsIENhc2V5CTM0LTM1JiM4MjEyOzY5CS0xPC9wPgo8cD5UeXJyZWxsIEhhdHRvbgkzNS0zNCYjODIxMjs2OQktMTwvcD4KPHA+RHVzdGluIEpvaG5zb24JMzMtMzcmIzgyMTI7NzAJRTwvcD4KPHA+RnJhbmNlc2NvIE1vbGluYXJpCTM0LTM2JiM4MjEyOzcwCUU8L3A+CjxwPlJ5YW4gUGFsbWVyCTM0LTM2JiM4MjEyOzcwCUU8L3A+CjxwPkJyaWNlIEdhcm5ldHQJMzUtMzUmIzgyMTI7NzAJRTwvcD4KPHA+UmFmYSBDYWJyZXJhIEJlbGxvCTM2LTM0JiM4MjEyOzcwCUU8L3A+CjxwPkx1a2UgTGlzdAkzNS0zNSYjODIxMjs3MAlFPC9wPgo8cD5LZXZpbiBOYQkzNS0zNSYjODIxMjs3MAlFPC9wPgo8cD5TY290dCBQaWVyY3kJMzYtMzQmIzgyMTI7NzAJRTwvcD4KPHA+VG9tbXkgRmxlZXR3b29kCTM3LTM0JiM4MjEyOzcxCSsxPC9wPgo8cD5CdWJiYSBXYXRzb24JMzMtMzgmIzgyMTI7NzEJKzE8L3A+CjxwPkNhbWVyb24gU21pdGgJMzUtMzYmIzgyMTI7NzEJKzE8L3A+CjxwPkF1c3RpbiBDb29rCTM1LTM2JiM4MjEyOzcxCSsxPC9wPgo8cD5CcmFuZHQgU25lZGVrZXIJMzQtMzcmIzgyMTI7NzEJKzE8L3A+CjxwPlBhdHJpY2sgQ2FudGxheQkzNC0zNyYjODIxMjs3MQkrMTwvcD4KPHA+U2kgV29vIEtpbQkzNy0zNCYjODIxMjs3MQkrMTwvcD4KPHA+S2V2aW4gS2lzbmVyCTMzLTM5JiM4MjEyOzcyCSsyPC9wPgo8cD5QaGlsIE1pY2tlbHNvbgkzOC0zNSYjODIxMjs3MwkrMzwvcD4KPHA+TG91aXMgT29zdGh1aXplbgkzOC0zNSYjODIxMjs3MwkrMzwvcD4KPHA+QWRhbSBTY290dAkzNC00MCYjODIxMjs3NAkrNDwvcD4KPHA+TWFyYyBMZWlzaG1hbgkzNy0zNyYjODIxMjs3NAkrNDwvcD4KPHA+QnJlbmRhbiBTdGVlbGUJMzYtMzgmIzgyMTI7NzQJKzQ8L3A+CjxwPkJPWElORzwvcD4KPHA+RmlnaHQgU2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgQm91dHM8L3A+CjxwPkF0IEJhcmNsYXlzIENlbnRlciwgQnJvb2tseW4sIE4uWS4gKFNITyksIERhbm55IEdhcmNpYSB2cy4gU2hhd24gUG9ydGVyLCAxMiwgZm9yIHRoZSB2YWNhbnQgV0JDIFdvcmxkIHdlbHRlcndlaWdodCB0aXRsZTsgWW9yZGVuaXMgVWdhcyB2cy4gQ2VzYXIgQmFycmlvbnVldm8sIDEwLCB3ZWx0ZXJ3ZWlnaHRzOyBZb3JkZW5pcyBVZ2FzIHZzLiBDZXNhciBCYXJyaW9udWV2bywgMTIsIHdlbHRlcndlaWdodHM7IEFkYW0gS293bmFja2kgdnMuIENoYXJsZXMgTWFydGluLCAxMCwgaGVhdnl3ZWlnaHRzOyBKb2UgSm95Y2UgdnMuIERldmluIFZhcmdhcywgMTAsIGhlYXZ5d2VpZ2h0czsgVGVycmVsIFdpbGxpYW1zIHZzLiBEYXZpZCBHcmF5dG9uLCAxMCwgd2VsdGVyd2VpZ2h0cy48L3A+CjxwPkF0IFRoZSBGb3J1bSwgSW5nbGV3b29kLCBDYWxpZi4gKEhCTyksIEp1YW4gRnJhbmNpc2NvIEVzdHJhZGEgdnMuIEZlbGlwZSBPcnVjdXRhLCAxMiwganVuaW9yIGJhbnRhbXdlaWdodHM7IERvbm5pZSBOaWV0ZXMgdnMuIEFzdG9uIFBhbGljdGUsIDEyLCBmb3IgdGhlIHZhY2FudCBXQk8ganVuaW9yIGJhbnRhbXdlaWdodCB0aXRsZTsgS2F6dXRvIElva2EgdnMuIE1jV2lsbGlhbXMgQXJyb3lvLCAxMCwganVuaW9yIGJhbnRhbXdlaWdodHM7IEFsZXhhbmRlcnUgTWFyaW4gdnMuIEJydW5vIEVzY2FsYW50ZSwgMTAsIGp1bmlvciBiYW50YW13ZWlnaHRzLjwvcD4KPHA+U2VwdC4gMTM8L3A+CjxwPkF0IEhhcmQgUm9jayBIb3RlbCAmYW1wOyBDYXNpbm8sIExhcyBWZWdhcyAoRVNQTiksIFBhYmxvIENlc2FyIENhbm8gdnMuIFJ1c2xhbiBNYWRpZXYsIDEwLCBzdXBlciBsaWdodHdlaWdodHMuPC9wPgo8cD5TZXB0LiAxNDwvcD4KPHA+QXQgU2F2ZSBNYXJ0IENlbnRlciwgRnJlc25vLCBDYWxpZi4gKEVTUE4pLCBKb3NlIFJhbWlyZXogdnMuIEFudG9uaW8gT3JvemNvLCAxMiwgZm9yIFJhbWlyZXomIzgyMTc7cyBXQkMganVuaW9yIHdlbHRlcndlaWdodCB0aXRsZTsgTWF4aW0gRGFkYXNoZXYgdnMuIEFudG9uaW8gRGVNYXJjbywgMTAsIGp1bmlvciB3ZWx0ZXJ3ZWlnaHRzOyBKYW1lbCBIZXJyaW5nIHZzLiBKb2huIFZpbmNlbnQgTW9yYWxkZSwgMTAsIGp1bmlvciBsaWdodHdlaWdodHM7IEhpcm9raSBPa2FkYSB2cy4gQ3Jpc3RpYW4gQ29yaWEsIDEwLCBqdW5pb3Igd2VsdGVyd2VpZ2h0cy48L3A+CjxwPlNlcHQuIDE1PC9wPgo8cD5BdCBULU1vYmlsZSBBcmVuYSwgTGFzIFZlZ2FzIChQUFYpLCBHZW5uYWR5IEdvbG92a2luIHZzLiBDYW5lbG8gQWx2YXJleiwgMTIsIGZvciBHb2xvdmtpbiYjODIxNztzIFdCQyBhbmQgV0JBIG1pZGRsZXdlaWdodCB0aXRsZXM7IEphaW1lIE11bmd1aWEgdnMuIEJyYW5kb24gQ29vaywgMTIsIGZvciBNdW5ndWlhJiM4MjE3O3MgV0JPIGp1bmlvciBtaWRkbGV3ZWlnaHQgdGl0bGU7IERhdmlkIExlbWlldXggdnMuIEdhcnkgTyYjODIxNztTdWxsaXZhbiwgMTIsIG1pZGRsZXdlaWdodHM7IFJvbWFuIEdvbnphbGV6IHZzLiBNb2lzZXMgRnVlbnRlcywgMTAsIHN1cGVyIGZseXdlaWdodHM7IFZlcmdpbCBPcnRpeiBKci4gdnMuIFJvYmVydG8gT3J0aXosIDEwLCBzdXBlciBsaWdodHdlaWdodHMuPC9wPgo8cD5TZXB0LiAyMTwvcD4KPHA+QXQgRmlyZWxha2UgQXJlbmEsIFNoYXduZWUsIE9rbGEuIChTSE8pLCBKb24gRmVybmFuZGV6IHZzLiBPJiM4MjE3O1NoYXF1aWUgRm9zdGVyLCAxMCwgc3VwZXIgZmVhdGhlcndlaWdodHMuPC9wPgo8cD5TZXB0LiAyMjwvcD4KPHA+QXQgV2VtYmxleSBTdGFkaXVtLCBMb25kb24sIEFudGhvbnkgSm9zaHVhIHZzLiBBbGV4YW5kZXIgUG92ZXRraW4sIDEyLCBmb3IgSm9zaHVhJiM4MjE3O3MgSUJGL1dCQS9XQk8gaGVhdnl3ZWlnaHQgdGl0bGU7IFl2YW4gTWVuZHkgdnMuIEx1a2UgQ2FtcGJlbGwsIDEyLCBsaWdodHdlaWdodHM7IE1hdHR5IEFza2luIHZzLiBMYXdyZW5jZSBPa29saWUsIDEyLCBmb3IgQXNraW4mIzgyMTc7cyBCcml0aXNoIGNydWlzZXJ3ZWlnaHQgdGl0bGUuPC9wPgo=