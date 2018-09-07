You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgQk9TVE9OCS0xMTAJSG91c3RvbgkrMTAwPC9wPgo8cD5hdCBPQUtMQU5ECS0xNzAJVGV4YXMJKzE1ODwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kCS0xMzUJYXQgVE9ST05UTwkrMTI1PC9wPgo8cD5hdCBUQU1QQSBCQVkJT0ZGCUJhbHRpbW9yZQlPRkY8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQktMTg1CUthbnNhcyBDaXR5CSsxNzA8L3A+CjxwPmF0IENISUNBR08JT0ZGCUxvcyBBbmdlbGVzCU9GRjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJLTExOQlOZXcgWW9yawkrMTA5PC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCUxJTkUJVU5ERVJET0cJTElORTwvcD4KPHA+YXQgUElUVFNCVVJHSAktMTQ0CU1pYW1pCSsxMzQ8L3A+CjxwPmF0IENJTkNJTk5BVEkJLTEzMAlTYW4gRGllZ28JKzEyMDwvcD4KPHA+YXQgV0FTSElOR1RPTgktMTQwCUNoaWNhZ28JKzEzMDwvcD4KPHA+YXQgTUlMV0FVS0VFCS0xODQJU2FuIEZyYW5jaXNjbwkrMTY5PC9wPgo8cD5hdCBORVcgWU9SSwktMTU1CVBoaWxhZGVscGhpYQkrMTQ1PC9wPgo8cD5hdCBBUklaT05BCS0xMjIJQXRsYW50YQkrMTEyPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwktMTMwCWF0IENPTE9SQURPCSsxMjA8L3A+CjxwPkludGVybGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPlN0LiBMb3VpcwktMTYwCWF0IERFVFJPSVQJKzE1MDwvcD4KPHA+Q29sbGVnZSBGb290YmFsbDwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BFTglUT0RBWQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPmF0IEFSTVkJMTAmIzE4OTsJOAkoNTgmIzE4OTspCUxpYmVydHk8L3A+CjxwPlVBQgk5JiMxODk7CTkmIzE4OTsJKDU1KQlhdCBDTy4gQ0FST0xJTkE8L3A+CjxwPkdlb3JnaWEgVGVjaAlQSwkzCSg2MSkJYXQgUy4gRkxPUklEQTwvcD4KPHA+YXQgTUlDSElHQU4JMjcJMjcmIzE4OTsJKDU2JiMxODk7KQlXLiBNaWNoaWdhbjwvcD4KPHA+QXBwYWxhY2hpYW4gU3QJMTQJMTMmIzE4OTsJKDQ4KQlhdCBDSEFSTE9UVEU8L3A+CjxwPmF0IFBVUkRVRQkxMiYjMTg5OwkxNiYjMTg5OwkoNTImIzE4OTspCUUuIE1pY2hpZ2FuPC9wPgo8cD5hdCBXSVNDT05TSU4JMzMJMzQmIzE4OTsJKDYwKQlOZXcgTWV4aWNvPC9wPgo8cD5hdCBGQVUJOAk5CSg2NSYjMTg5OykJQWlyIEZvcmNlPC9wPgo8cD5hdCBPTEQgRE9NSU5JT04JKzEmIzE4OTsJMgkoNTEmIzE4OTspCUZJVTwvcD4KPHA+YXQgTk9SVEhXU1RFUk4JMyYjMTg5OwkyJiMxODk7CSg0NyYjMTg5OykJRHVrZTwvcD4KPHA+TWlzc2lzc2lwcGkgU3QJMyYjMTg5Owk3CSg1NCYjMTg5OykJYXQgS0FOU0FTIFNUPC9wPgo8cD5hdCBIT1VTVE9OCTMmIzE4OTsJMyYjMTg5OwkoNzEmIzE4OTspCUFyaXpvbmE8L3A+CjxwPmF0IFZBTkRFUkJJTFQJOAkxMAkoNjEmIzE4OTspCU5ldmFkYTwvcD4KPHA+YXQgTkMgU1RBVEUJMjMmIzE4OTsJMjQmIzE4OTsJKDU3JiMxODk7KQlHZW9yZ2lhIFN0PC9wPgo8cD5hdCBPS0xBSE9NQQkyNQkzMAkoNjQpCVVDTEE8L3A+CjxwPmF0IFVUQUggU1QJMTYJMjMJKDYxJiMxODk7KQlOZXcgTWV4aWNvIFN0PC9wPgo8cD5hdCBDLiBNSUNISUdBTgk0CTQJKDQ5JiMxODk7KQlLYW5zYXM8L3A+CjxwPmF0IFVOTFYJMjIJMjMJKDU0JiMxODk7KQlVVEVQPC9wPgo8cD5NZW1waGlzCTQJNiYjMTg5OwkoNjgmIzE4OTspCWF0IE5BVlk8L3A+CjxwPk5vcnRoIENhcm9saW5hCTEwJiMxODk7CTE2JiMxODk7CSg2MCkJYXQgRS4gQ0FST0xJTkE8L3A+CjxwPmF0IE9ISU8gU1RBVEUJMzEmIzE4OTsJMzQmIzE4OTsJKDYyKQlSdXRnZXJzPC9wPgo8cD5hdCBURU1QTEUJNiYjMTg5Owk0JiMxODk7CSg1MSYjMTg5OykJQnVmZmFsbzwvcD4KPHA+R2VvcmdpYQk5CTEwJiMxODk7CSg1NikJYXQgUy4gQ0FST0xJTkE8L3A+CjxwPkJheWxvcgk5JiMxODk7CTE2JiMxODk7CSg1MSkJYXQgVVRTQTwvcD4KPHA+YXQgQUxBQkFNQQkzNQkzNgkoNjYpCUFya2Fuc2FzIFN0PC9wPgo8cD5hdCBORUJSQVNLQQkzCTMJKDY0KQlDb2xvcmFkbzwvcD4KPHA+YXQgUy4gTUlTUwk5JiMxODk7CTUmIzE4OTsJKDY3JiMxODk7KQlVTC1Nb25yb2U8L3A+CjxwPmF0IE5PVFJFIERBTUUJMzkmIzE4OTsJMzQmIzE4OTsJKDYxJiMxODk7KQlCYWxsIFN0PC9wPgo8cD5hdCBJT1dBCTMmIzE4OTsJMyYjMTg5OwkoNDcpCUlvd2EgU3Q8L3A+CjxwPk1hcnlsYW5kCTE0CTE2CSg2NSYjMTg5OykJYXQgQi4gR1JFRU48L3A+CjxwPmF0IEdBIFNPVVRIRVJOCTImIzE4OTsJMSYjMTg5OwkoNjEpCVVNYXNzPC9wPgo8cD5DbGVtc29uCTEzJiMxODk7CTEyCSg1MiYjMTg5OykJYXQgVEVYQVMgQSZhbXA7TTwvcD4KPHA+YXQgTUlTU09VUkkJMTUJMTkmIzE4OTsJKDUyJiMxODk7KQlXeW9taW5nPC9wPgo8cD5hdCBJTkRJQU5BCTcJNQkoNTAmIzE4OTspCVZpcmdpbmlhPC9wPgo8cD5hdCBGTE9SSURBCTEzJiMxODk7CTEzJiMxODk7CSg1MSkJS2VudHVja3k8L3A+CjxwPlV0YWgJNyYjMTg5OwkxMCYjMTg5OwkoNDgmIzE4OTspCWF0IE4gSUxMSU5PSVM8L3A+CjxwPmF0IE1JTk5FU09UQQkxCVBLCSg0NyYjMTg5OykJRnJlc25vIFN0PC9wPgo8cD5BcmthbnNhcwk2JiMxODk7CTE0CSg3MCkJYXQgQ09MT1JBRE8gU1Q8L3A+CjxwPk1pYW1pIChPaGlvKQkyJiMxODk7CVBLCSg0OSYjMTg5OykJQ2luY2lubmF0aTwvcD4KPHA+YXQgVEVYQVMJMjEmIzE4OTsJMjImIzE4OTsJKDYxJiMxODk7KQlUdWxzYTwvcD4KPHA+YXQgT0tMQUhPTUEgU1QJMzMJMzIJKDYzKQlTLiBBbGFiYW1hPC9wPgo8cD5QZW5uIFN0CTkmIzE4OTsJNyYjMTg5OwkoNTUpCWF0IFBJVFRTQlVSR0g8L3A+CjxwPmF0IFNUQU5GT1JECTQJNgkoNTUmIzE4OTspCVNPVVRIRVJOIENBTDwvcD4KPHA+YXQgQllVCTEJMwkoNDYmIzE4OTspCUNhbGlmb3JuaWE8L3A+CjxwPmF0IEJPSVNFIFNUCTMyCTMxJiMxODk7CSg2MykJVUNPTk48L3A+CjxwPk1pY2hpZ2FuIFN0CTUJNQkoNTQpCWF0IEFSSVpPTkEgU1Q8L3A+CjxwPmF0IFdBU0guIFNUCTM2CTMzJiMxODk7CSg2NSkJU2FuIEpvc2UgU3Q8L3A+CjxwPmF0IEhBV0FJSQkxNCYjMTg5OwkxNyYjMTg5OwkoNzApCVJpY2U8L3A+CjxwPk5GTDwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCU9QRU4JVE9EQVkJTy9VCVVOREVSRE9HPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoCTYmIzE4OTsJNCYjMTg5OwkoNDIpCWF0IENMRVZFTEFORDwvcD4KPHA+YXQgTUlOTkVTT1RBCTUJNiYjMTg5OwkoNDYpCVNhbiBGcmFuY2lzY288L3A+CjxwPmF0IElORElBTkFQT0xJUwkxJiMxODk7CTImIzE4OTsJKDQ4KQlDaW5jaW5uYXRpPC9wPgo8cD5hdCBCQUxUSU1PUkUJMwk3JiMxODk7CSg0MCYjMTg5OykJQnVmZmFsbzwvcD4KPHA+SmFja3NvbnZpbGxlCTMJMwkoNDImIzE4OTspCWF0IE5ZIEdJQU5UUzwvcD4KPHA+YXQgTkVXIE9STEVBTlMJNwk5JiMxODk7CSg0OSYjMTg5OykJVGFtcGEgQmF5PC9wPgo8cD5hdCBORVcgRU5HTEFORAk2JiMxODk7CTYJKDUwJiMxODk7KQlIb3VzdG9uPC9wPgo8cD5UZW5uZXNzZWUJMSYjMTg5OwkxCSg0NSkJYXQgTUlBTUk8L3A+CjxwPmF0IExBIENIQVJHRVJTCTMJMwkoNDgpCUthbnNhcyBDaXR5PC9wPgo8cD5hdCBERU5WRVIJMQkzCSg0MykJU2VhdHRsZTwvcD4KPHA+YXQgQ0FST0xJTkEJMiYjMTg5OwkyJiMxODk7CSg0MiYjMTg5OykJRGFsbGFzPC9wPgo8cD5hdCBBUklaT05BCVBLCTEJKDQzJiMxODk7KQlXYXNoaW5ndG9uPC9wPgo8cD5hdCBHUkVFTiBCQVkJOAk3JiMxODk7CSg0NykJQ2hpY2FnbzwvcD4KPHA+TW9uZGF5ICYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlPUEVOCVRPREFZCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgREVUUk9JVAk2JiMxODk7CTYmIzE4OTsJKDQ1KQlOWSBKZXRzPC9wPgo8cD5MQSBSYW1zCTEJNAkoNDkpCWF0IE9BS0xBTkQ8L3A+CjxwPlVwZGF0ZWQgb2RkcyBhdmFpbGFibGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL1ByZWdhbWUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+UHJlZ2FtZS5jb208L2E+PC9wPgo8cD5UUkFOU0FDVElPTlM8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFNwb3J0cyBUcmFuc2FjdGlvbnM8L3A+CjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBMZWFndWU8L3A+CjxwPkJBTFRJTU9SRSBPUklPTEVTICYjODIxMjsgU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIElORiBDb3JiYW4gSm9zZXBoIGZyb20gQm93aWUgKEVMKS48L3A+CjxwPkxPUyBBTkdFTEVTIEFOR0VMUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIExIUCBXaWxsaWFtcyBKZXJleiBmcm9tIFNhbHQgTGFrZSAoUENMKS48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIFlBTktFRVMgJiM4MjEyOyBSZWluc3RhdGVkIFNTIERpZGkgR3JlZ29yaXVzIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+TE9TIEFOR0VMRVMgRE9ER0VSUyAmIzgyMTI7IFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIFJvc3MgU3RyaXBsaW5nIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gTkFUSU9OQUxTICYjODIxMjsgQWN0aXZhdGVkIExIUCBTZWFuIERvb2xpdHRsZSBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgREwuPC9wPgo8cD5CQVNLRVRCQUxMPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBCYXNrZXRiYWxsIEFzc29jaWF0aW9uPC9wPgo8cD5BVExBTlRBIEhBV0tTICYjODIxMjsgU2lnbmVkIEcgUi5KLiBIdW50ZXIuPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DSElDQUdPIEJFQVJTICYjODIxMjsgQWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIHdpdGggTlQgRWRkaWUgR29sZG1hbiBvbiBhIGZvdXIteWVhciBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24gdGhyb3VnaCB0aGUgMjAyMiBzZWFzb24uPC9wPgo8cD5URU5ORVNTRUUgVElUQU5TICYjODIxMjsgUmVsZWFzZWQgV1IgRGFtb3JlJiM4MjE3O2VhIFN0cmluZ2ZlbGxvdyBmcm9tIHRoZSBwcmFjdGljZSBzcXVhZC48L3A+CjxwPkhPQ0tFWTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSG9ja2V5IExlYWd1ZTwvcD4KPHA+TkVXIEpFUlNFWSBERVZJTFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUlcgRHJldyBTdGFmZm9yZCB0byBhIHByb2Zlc3Npb25hbCB0cnlvdXQgYWdyZWVtZW50LjwvcD4KPHA+U09DQ0VSPC9wPgo8cD5NYWpvciBMZWFndWUgU29jY2VyPC9wPgo8cD5EQyBVTklURUQgJiM4MjEyOyBBY3F1aXJlZCAkNzUsMDAwIGluIGdlbmVyYWwgYWxsb2NhdGlvbiBtb25leSBmcm9tIHRoZSBOZXcgWW9yayBmb3IgdGhlIHJpZ2h0cyBNIEplYW4tQ2hyaXN0b3BoZSBLb2ZmaS4gQ2xhaW1lZCBEIEtldmluIEVsbGlzIG9mZiB3YWl2ZXJzIGZyb20gQ2hpY2Fnby4gUGxhY2VkIEQgVGF5bG9yIEtlbXAgb24gdGhlIHNlYXNvbiBlbmRpbmcgaW5qdXJ5IGxpc3QuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBSRUQgQlVMTFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgTSBKZWFuLUNocmlzdG9waGUgS29mZmkgdG8gYW4gTUxTIGhvbWVncm93biBjb250cmFjdCwgZWZmZWN0aXZlIEphbi4gMSwgMjAxOS48L3A+CjxwPkZPT1RCQUxMPC9wPgo8cD5ORkw8L3A+CjxwPkluanVyeSBSZXBvcnQ8L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIChBUCkgJiM4MjEyOyBUaGUgTmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlIGluanVyeSByZXBvcnQsIGFzIHByb3ZpZGVkIGJ5IHRoZSBsZWFndWUgKEROUDogZGlkIG5vdCBwcmFjdGljZTsgTElNSVRFRDogbGltaXRlZCBwYXJ0aWNpcGF0aW9uOyBGVUxMOiBGdWxsIHBhcnRpY2lwYXRpb24pOjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkJVRkZBTE8gQklMTFMgYXQgQkFMVElNT1JFIFJBVkVOUyAmIzgyMTI7IEJJTExTOiBPVVQ6IFdSIFJheS1SYXkgTWNDbG91ZCAoa25lZSkuIFFVRVNUSU9OQUJMRTogTEIgSnVsaWFuIFN0YW5mb3JkIChub3NlKS4gUkFWRU5TOiBPVVQ6IERUIFdpbGxpZSBIZW5yeSAoYWJkb21lbiksIFRFIEhheWRlbiBIdXJzdCAoZm9vdCkuIFFVRVNUSU9OQUJMRTogQ0IgTWF1cmljZSBDYW5hZHkgKHRoaWdoKSwgTEIgS2VubnkgWW91bmcgKGtuZWUpLjwvcD4KPHA+Q0lOQ0lOTkFUSSBCRU5HQUxTIGF0IElORElBTkFQT0xJUyBDT0xUUyAmIzgyMTI7IEJFTkdBTFM6IERPVUJURlVMOiBXUiBDb2R5IENvcmUgKGJhY2spLiBDT0xUUzogT1VUOiBUIERlbnplbGxlIEdvb2QgKGtuZWUsIHdyaXN0KS4gUVVFU1RJT05BQkxFOiBUIEFudGhvbnkgQ2FzdG9uem8gKGhhbXN0cmluZyksIFJCIE1hcmxvbiBNYWNrIChoYW1zdHJpbmcpLjwvcD4KPHA+REFMTEFTIENPV0JPWVMgYXQgQ0FST0xJTkEgUEFOVEhFUlMgJiM4MjEyOyBDT1dCT1lTOiBPVVQ6IEMgVHJhdmlzIEZyZWRlcmljayAoaWxsbmVzcyksIERFIERhdG9uZSBKb25lcyAoa25lZSksIFMgWGF2aWVyIFdvb2RzIChoYW1zdHJpbmcpLiBRVUVTVElPTkFCTEU6IENCIENoaWRvYmUgQXd1emllIChiYWNrKSwgUyBLYXZvbiBGcmF6aWVyIChzaG91bGRlcikuIFBBTlRIRVJTOiBPVVQ6IFdSIEN1cnRpcyBTYW11ZWwgKG1lZGljYWwgaWxsbmVzcykuIFFVRVNUSU9OQUJMRTogVEUgQ2hyaXMgTWFuaGVydHogKGZvb3QpLCBHIEFtaW5pIFNpbGF0b2x1IChrbmVlKSwgVCBEYXJ5bCBXaWxsaWFtcyAoa25lZSkuPC9wPgo8cD5IT1VTVE9OIFRFWEFOUyBhdCBORVcgRU5HTEFORCBQQVRSSU9UUyAmIzgyMTI7IFRFWEFOUzogT1VUOiBDQiBLYXl2b24gV2Vic3RlciAoYWNoaWxsZXMpLiBRVUVTVElPTkFCTEU6IFdSIFNhbW1pZSBDb2F0ZXMgKGhhbXN0cmluZyksIFdSIEtla2UgQ291dGVlIChoYW1zdHJpbmcpLCBMQiBEdWtlIEVqaW9mb3IgKGhhbXN0cmluZyksIFdSIFdpbGwgRnVsbGVyIChoYW1zdHJpbmcpLiBQQVRSSU9UUzogUVVFU1RJT05BQkxFOiBUIE1hcmN1cyBDYW5ub24gKGNhbGYpLCBTIE5hdGUgRWJuZXIgKGtuZWUpLCBURSBKYWNvYiBIb2xsaXN0ZXIgKGhhbXN0cmluZyksIFJCIFNvbnkgTWljaGVsIChrbmVlKS48L3A+CjxwPkpBQ0tTT05WSUxMRSBKQUdVQVJTIGF0IE5FVyBZT1JLIEdJQU5UUyAmIzgyMTI7IEpBR1VBUlM6IE5vIFBsYXllcnMgTGlzdGVkLiBHSUFOVFM6IE9VVDogTEIgVGFlIERhdmlzIChoYW1zdHJpbmcpLCBERSBPbGl2aWVyIFZlcm5vbiAoYW5rbGUpLjwvcD4KPHA+S0FOU0FTIENJVFkgQ0hJRUZTIGF0IExPUyBBTkdFTEVTIENIQVJHRVJTICYjODIxMjsgQ0hJRUZTOiBET1VCVEZVTDogUyBFcmljIEJlcnJ5IChoZWVsKS4gQ0hBUkdFUlM6IE9VVDogREUgSm9leSBCb3NhIChmb290KS48L3A+CjxwPlBJVFRTQlVSR0ggU1RFRUxFUlMgYXQgQ0xFVkVMQU5EIEJST1dOUyAmIzgyMTI7IFNURUVMRVJTOiBPVVQ6IFRFIFZhbmNlIE1jRG9uYWxkIChmb290KS4gQlJPV05TOiBPVVQ6IENCIEUuSi4gR2FpbmVzIChrbmVlKS4gRE9VQlRGVUw6IExCIEphbWVzIEJ1cmdlc3MgKGNvbmN1c3Npb24pPC9wPgo8cD5TQU4gRlJBTkNJU0NPIDQ5RVJTIGF0IE1JTk5FU09UQSBWSUtJTkdTICYjODIxMjsgNDlFUlM6IE9VVDogVCBFcmlrIE1hZ251c29uIChoYW1zdHJpbmcpLCBMQiBEZWtvZGEgV2F0c29uIChoYW1zdHJpbmcpLiBET1VCVEZVTDogTEIgTWFsY29sbSBTbWl0aCAoaGFtc3RyaW5nKS4gVklLSU5HUzogT1VUOiBUIEF2aWFudGUgQ29sbGlucyAoZWxib3cpLCBDIFBhdCBFbGZsZWluIChhbmtsZSwgc2hvdWxkZXIpLCBSQiBSb2MgVGhvbWFzIChhbmtsZSkuIERPVUJURlVMOiBDQiBNYWNrZW5zaWUgQWxleGFuZGVyIChhbmtsZSkuIFFVRVNUSU9OQUJMRTogQ0IgWGF2aWVyIFJob2RlcyAoaGFtc3RyaW5nKTwvcD4KPHA+U0VBVFRMRSBTRUFIQVdLUyBhdCBERU5WRVIgQlJPTkNPUyAmIzgyMTI7IFNFQUhBV0tTOiBPVVQ6IEcgRC5KLiBGbHVrZXIgKGhhbXN0cmluZyksIExCIEsuSi4gV3JpZ2h0IChrbmVlKS4gUVVFU1RJT05BQkxFOiBDQiBEb250YWUgSm9obnNvbiAoaGlwKS4gQlJPTkNPUzogTm8gUGxheWVycyBMaXN0ZWQuPC9wPgo8cD5UQU1QQSBCQVkgQlVDQ0FORUVSUyBhdCBORVcgT1JMRUFOUyBTQUlOVFMgJiM4MjEyOyBCVUNDQU5FRVJTOiBPVVQ6IERUIFZpdGEgVmVhIChjYWxmKS4gRE9VQlRGVUw6IENCIEJyZW50IEdyaW1lcyAoZ3JvaW4pLCBDQiBEZSYjODIxNztWYW50ZSBIYXJyaXMgKGhhbXN0cmluZykuIFFVRVNUSU9OQUJMRTogVCBEb25vdmFuIFNtaXRoIChrbmVlKS4gU0FJTlRTOiBRVUVTVElPTkFCTEU6IEcgSmVybW9uIEJ1c2hyb2QgKG5vdCBpbmp1cnkgcmVsYXRlZCksIFQgQW5kcnVzIFBlYXQgKHF1YWRyaWNlcCkuPC9wPgo8cD5URU5ORVNTRUUgVElUQU5TIGF0IE1JQU1JIERPTFBISU5TICYjODIxMjsgVElUQU5TOiBPVVQ6IFQgSmFjayBDb25rbGluIChrbmVlKSwgTEIgUmFzaGFhbiBFdmFucyAoaGFtc3RyaW5nKSwgTEIgSGFyb2xkIExhbmRyeSAoYW5rbGUpLCBTIEtlbmRyaWNrIExld2lzIChmb290KS4gRE9MUEhJTlM6IERPVUJURlVMOiBXUiBEZVZhbnRlIFBhcmtlciAoZmluZ2VyKS48L3A+CjxwPldBU0hJTkdUT04gUkVEU0tJTlMgYXQgQVJJWk9OQSBDQVJESU5BTFMgJiM4MjEyOyBSRURTS0lOUzogT1VUOiBXUiBNYXVyaWNlIEhhcnJpcyAoY29uY3Vzc2lvbikuIENBUkRJTkFMUzogT1VUOiBERSBNYXJrdXMgR29sZGVuIChrbmVlKS4gUVVFU1RJT05BQkxFOiBURSBKZXJtYWluZSBHcmVzaGFtIChhY2hpbGxlcyksIFJCIFQuSi4gTG9nYW4gKGFua2xlKSwgRFQgUm9iZXJ0IE5rZW1kaWNoZSAoZm9vdCksIERUIE9sc2VuIFBpZXJyZSAodG9lKS48L3A+CjxwPkNISUNBR08gQkVBUlMgYXQgR1JFRU4gQkFZIFBBQ0tFUlMgJiM4MjEyOyBCRUFSUzogT1VUOiBTIERlQW5kcmUgSG91c3Rvbi1DYXJzb24gKGZvcmVhcm0sIGJhY2spLiBET1VCVEZVTDogVEUgRGFuaWVsIEJyb3duIChzaG91bGRlcikuIFBBQ0tFUlM6IE9VVDogUyBKb3NoIEpvbmVzIChhbmtsZSkuPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgSkVUUyBhdCBERVRST0lUIExJT05TICYjODIxMjsgSkVUUzogRE5QOiBMQiBKb3NoIE1hcnRpbiAoY29uY3Vzc2lvbiksIFMgTWFyY3VzIE1heWUgKGZvb3QpLiBMSU1JVEVEOiB5IExCIEplcmVtaWFoIEF0dGFvY2h1IChjYWxmKSwgV1IgSmVybWFpbmUgS2VhcnNlIChhYmRvbWVuKSwgTEIgQXZlcnkgV2lsbGlhbXNvbiAoaGFtc3RyaW5nKS4gRlVMTDogVCBLZWx2aW4gQmVhY2h1bSAoZm9vdCksIFdSIFF1aW5jeSBFbnVud2EgKHRodW1iKSwgQyBTcGVuY2VyIExvbmcgKGtuZWUpLCBEVCBTdGV2ZSBNY0xlbmRvbiAoa25lZSksIFdSIFRlcnJlbGxlIFByeW9yIChhbmtsZSksIENCIEJ1c3RlciBTa3JpbmUgKGhhbmQpLCBHIEJyaWFuIFdpbnRlcnMgKGJhY2spLiBMSU9OUzogRE5QOiBEVCBSaWNreSBKZWFuIEZyYW5jb2lzIChpbGxuZXNzKS4gTElNSVRFRDogVCBBbmRyZXcgRG9ubmFsIChrbmVlKS48L3A+CjxwPkxPUyBBTkdFTEVTIFJBTVMgYXQgT0FLTEFORCBSQUlERVJTICYjODIxMjsgUkFNUzogUHJhY3RpY2UgTm90IENvbXBsZXRlLiBSQUlERVJTOiBETlA6IEZyaWRheSBSQiBEZUFuZHJlIFdhc2hpbmd0b24gKGtuZWUpLiBMSU1JVEVEOiBSQiBNYXJzaGF3biBMeW5jaCAoZ3JvaW4pLCBHIEtlbGVjaGkgT3NlbWVsZSAoYmFjayksIERUIEJyaWFuIFByaWNlIChoYW1zdHJpbmcpLiBGVUxMOiBDQiBOaWNrIE5lbHNvbiAoaGFtc3RyaW5nKSwgTEIgVGFoaXIgV2hpdGVoZWFkIChhbmtsZSkuPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEgMTgsIEF0bGFudGEgMTI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gYXQgQmFsdGltb3JlLCAxIHAubS4gKENCUyk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UGl0dHNidXJnaCBhdCBDbGV2ZWxhbmQsIDEgcC5tLiAoQ0JTKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSBhdCBJbmRpYW5hcG9saXMsIDEgcC5tLiAoQ0JTKTwvcD4KPHA+VGVubmVzc2VlIGF0IE1pYW1pLCAxIHAubS4gKEZPWCk8L3A+CjxwPlNhbiBGcmFuY2lzY28gYXQgTWlubmVzb3RhLCAxIHAubS4gKEZPWCk8L3A+CjxwPkhvdXN0b24gYXQgTmV3IEVuZ2xhbmQsIDEgcC5tLiAoQ0JTKTwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5IGF0IE5ldyBPcmxlYW5zLCAxIHAubS4gKEZPWCk8L3A+CjxwPkphY2tzb252aWxsZSBhdCBOZXcgWW9yayBHaWFudHMsIDEgcC5tLiAoRk9YKTwvcD4KPHA+S2Fuc2FzIENpdHkgYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMgQ2hhcmdlcnMsIDQ6MDUgcC5tLiAoQ0JTKTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbiBhdCBBcml6b25hLCA0OjI1IHAubS4gKEZPWCk8L3A+CjxwPkRhbGxhcyBhdCBDYXJvbGluYSwgNDoyNSBwLm0uIChGT1gpPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIGF0IERlbnZlciwgNDoyNSBwLm0uIChGT1gpPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IEdyZWVuIEJheSwgODoyMCBwLm0uIChOQkMpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBKZXRzIGF0IERldHJvaXQsIDc6MTAgcC5tLiAoRVNQTik8L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzIFJhbXMgYXQgT2FrbGFuZCwgMTA6MjAgcC5tLiAoRVNQTik8L3A+CjxwPkNGTDwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5PdHRhd2EgYXQgQkMsIGxhdGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SGFtaWx0b24gYXQgVG9yb250bywgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXNrYXRjaGV3YW4gYXQgV2lubmlwZWcsIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5IGF0IEVkbW9udG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNPTExFR0U8L3A+CjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5FQVNUPC9wPgo8cD5MaWJlcnR5ICgxLTApIGF0IEFybXkgKDAtMSksIE5vb248L3A+CjxwPlZhbHBhcmFpc28gKDAtMCkgYXQgRHVxdWVzbmUgKDEtMSksIE5vb248L3A+CjxwPlZpcmdpbmlhIFN0LiAoMC0xKSBhdCBSb2JlcnQgTW9ycmlzICgwLTEpLCBOb29uPC9wPgo8cD5DYW1wYmVsbCAoMS0wKSBhdCBHZW9yZ2V0b3duICgxLTApLCAxMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5WaWxsYW5vdmEgKDEtMCkgYXQgTGVoaWdoICgxLTApLCAxMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ib2x5IENyb3NzICgwLTEpIGF0IEJvc3RvbiBDb2xsZWdlICgxLTApLCAxIHAubS48L3A+CjxwPkFsYmFueSAoTlkpICgwLTEpIGF0IFJob2RlIElzbGFuZCAoMS0wKSwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5TYWNyZWQgSGVhcnQgKDEtMCkgYXQgQnVja25lbGwgKDAtMSksIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFtcHRvbiAoMS0wKSBhdCBNb25tb3V0aCAoTkopICgwLTEpLCAzIHAubS48L3A+CjxwPkxhZmF5ZXR0ZSAoMC0xKSBhdCBEZWxhd2FyZSAoMC0xKSwgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NZW1waGlzICgxLTApIGF0IE5hdnkgKDAtMSksIDM6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+V2FnbmVyICgxLTApIGF0IFN5cmFjdXNlICgxLTApLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJ1ZmZhbG8gKDEtMCkgYXQgVGVtcGxlICgwLTEpLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNvbGdhdGUgKDEtMCkgYXQgTmV3IEhhbXBzaGlyZSAoMC0xKSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5Zb3VuZ3N0b3duIFN0LiAoMC0xKSBhdCBXZXN0IFZpcmdpbmlhICgxLTApLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlBlbm4gU3QuICgxLTApIGF0IFBpdHRzYnVyZ2ggKDEtMCksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+U09VVEg8L3A+CjxwPkdlb3JnaWEgVGVjaCAoMS0wKSBhdCBTb3V0aCBGbG9yaWRhICgxLTApLCBOb29uPC9wPgo8cD5OZXZhZGEgKDEtMCkgYXQgVmFuZGVyYmlsdCAoMS0wKSwgTm9vbjwvcD4KPHA+VG93c29uICgxLTApIGF0IFdha2UgRm9yZXN0ICgxLTApLCBOb29uPC9wPgo8cD5HZW9yZ2lhIFN0LiAoMS0wKSBhdCBOQyBTdGF0ZSAoMS0wKSwgMTI6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QWlyIEZvcmNlICgxLTApIGF0IEZBVSAoMC0xKSwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5XaWxsaWFtICZhbXA7IE1hcnkgKDEtMCkgYXQgVmlyZ2luaWEgVGVjaCAoMS0wKSwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5BcmthbnNhcyBTdC4gKDEtMCkgYXQgQWxhYmFtYSAoMS0wKSwgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBDYXJvbGluYSAoMC0xKSBhdCBFYXN0IENhcm9saW5hICgwLTEpLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkdlb3JnaWEgKDEtMCkgYXQgU291dGggQ2Fyb2xpbmEgKDEtMCksIDM6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Uy4gSWxsaW5vaXMgKDEtMCkgYXQgTWlzc2lzc2lwcGkgKDEtMCksIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+RVRTVSAoMS0wKSBhdCBUZW5uZXNzZWUgKDAtMSksIDQgcC5tLjwvcD4KPHA+QXBwYWxhY2hpYW4gU3QuICgwLTEpIGF0IENoYXJsb3R0ZSAoMS0wKSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5GdXJtYW4gKDAtMSkgYXQgRWxvbiAoMC0xKSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5VTWFzcyAoMS0xKSBhdCBHZW9yZ2lhIFNvdXRoZXJuICgxLTApLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlNhdmFubmFoIFN0LiAoMC0xKSBhdCBNaWFtaSAoMC0xKSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb3VudCBTdC4gSm9zZXBoICgxLTApIGF0IE1vcmVoZWFkIFN0LiAoMC0xKSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5HYXJkbmVyLVdlYmIgKDEtMCkgYXQgTkMgQSZhbXA7VCAoMi0wKSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5TdC4gQXVndXN0aW5lJiM4MjE3O3MgKDAtMSkgYXQgTkMgQ2VudHJhbCAoMC0xKSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5KYW1lcyBNYWRpc29uICgwLTEpIGF0IE5vcmZvbGsgU3QuICgxLTApLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkZvcmRoYW0gKDAtMSkgYXQgUmljaG1vbmQgKDAtMSksIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hhdHRhbm9vZ2EgKDEtMCkgYXQgVGhlIENpdGFkZWwgKDAtMSksIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+U0MgU3RhdGUgKDAtMSkgYXQgVUNGICgxLTApLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlZNSSAoMC0xKSBhdCBXb2Zmb3JkICgxLTApLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkUuIEtlbnR1Y2t5ICgxLTApIGF0IE1hcnNoYWxsICgxLTApLCA2OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoIEFsYWJhbWEgKDEtMCkgYXQgQWxhYmFtYSBBJmFtcDtNICgxLTApLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkxvdWlzaWFuYS1MYWZheWV0dGUgKDEtMCkgYXQgQWxjb3JuIFN0LiAoMC0xKSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5VQUIgKDEtMCkgYXQgQ29hc3RhbCBDYXJvbGluYSAoMC0xKSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5NVlNVICgwLTEpIGF0IEphY2tzb252aWxsZSBTdC4gKDAtMSksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+U0UgTG91aXNpYW5hICgwLTEpIGF0IExTVSAoMS0wKSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Tb3V0aGVybiBVLiAoMC0xKSBhdCBMb3Vpc2lhbmEgVGVjaCAoMS0wKSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hIFN0LiAoMS0wKSBhdCBMb3Vpc3ZpbGxlICgwLTEpLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlVUIE1hcnRpbiAoMC0xKSBhdCBNaWRkbGUgVGVubmVzc2VlICgwLTEpLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkdyYW1ibGluZyBTdC4gKDAtMSkgYXQgTm9ydGh3ZXN0ZXJuIFN0LiAoMC0xKSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Mb3Vpc2lhbmEtTW9ucm9lICgxLTApIGF0IFNvdXRoZXJuIE1pc3MuICgxLTApLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkphY2tzb24gU3QuICgwLTEpIHZzLiBUZW5uZXNzZWUgU3QuICgxLTApIGF0IE1lbXBoaXMsIFRlbm4uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkZsb3JpZGEgQSZhbXA7TSAoMS0wKSBhdCBUcm95ICgwLTEpLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlNhbWZvcmQgKDEtMCkgYXQgRmxvcmlkYSBTdC4gKDAtMSksIDc6MjAgcC5tLjwvcD4KPHA+QWxhYmFtYSBTdC4gKDEtMCkgYXQgQXVidXJuICgxLTApLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPktlbnR1Y2t5ICgxLTApIGF0IEZsb3JpZGEgKDEtMCksIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RklVICgwLTEpIGF0IE9sZCBEb21pbmlvbiAoMC0xKSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NYWluZSAoMS0wKSBhdCBXLiBLZW50dWNreSAoMC0xKSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5OaWNob2xscyAoMS0wKSBhdCBUdWxhbmUgKDAtMSksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TUlEV0VTVDwvcD4KPHA+TWlzc2lzc2lwcGkgU3QuICgxLTApIGF0IEthbnNhcyBTdC4gKDEtMCksIE5vb248L3A+CjxwPlcuIE1pY2hpZ2FuICgwLTEpIGF0IE1pY2hpZ2FuICgwLTEpLCBOb29uPC9wPgo8cD5EdWtlICgxLTApIGF0IE5vcnRod2VzdGVybiAoMS0wKSwgTm9vbjwvcD4KPHA+RS4gTWljaGlnYW4gKDEtMCkgYXQgUHVyZHVlICgwLTEpLCBOb29uPC9wPgo8cD5OZXcgTWV4aWNvICgxLTApIGF0IFdpc2NvbnNpbiAoMS0wKSwgTm9vbjwvcD4KPHA+RGF5dG9uICgxLTApIGF0IFNFIE1pc3NvdXJpICgwLTEpLCAyIHAubS48L3A+CjxwPkthbnNhcyAoMC0xKSBhdCBDZW50LiBNaWNoaWdhbiAoMC0xKSwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5OLiBDb2xvcmFkbyAoMC0xKSBhdCBTb3V0aCBEYWtvdGEgKDAtMSksIDMgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Nb3JnYW4gU3QuICgwLTEpIGF0IEFrcm9uICgwLTApLCAzOjMwIHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SG93YXJkICgwLTEpIGF0IEtlbnQgU3RhdGUgKDAtMSksIDM6MzAgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8gKDEtMCkgYXQgTmVicmFza2EgKDAtMCksIDM6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QmFsbCBTdC4gKDEtMCkgYXQgTm90cmUgRGFtZSAoMS0wKSwgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlJ1dGdlcnMgKDEtMCkgYXQgT2hpbyBTdGF0ZSAoMS0wKSwgMzozMCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Jb3dhIFN0LiAoMC0wKSBhdCBJb3dhICgxLTApLCA1IHAubS48L3A+CjxwPk1hcnlsYW5kICgxLTApIGF0IEJvd2xpbmcgR3JlZW4gKDAtMSksIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+QnV0bGVyICgxLTApIGF0IFRheWxvciAoMS0wKSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5XeW9taW5nICgxLTEpIGF0IE1pc3NvdXJpICgxLTApLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1vbnRhbmEgU3QuICgxLTApIGF0IFMuIERha290YSBTdC4gKDAtMCksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Vy4gSWxsaW5vaXMgKDAtMSkgYXQgSWxsaW5vaXMgKDEtMCksIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RS4gSWxsaW5vaXMgKDAtMSkgYXQgSWxsaW5vaXMgU3QuICgxLTApLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlZpcmdpbmlhICgxLTApIGF0IEluZGlhbmEgKDEtMCksIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RnJlc25vIFN0LiAoMS0wKSBhdCBNaW5uZXNvdGEgKDEtMCksIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VXRhaCAoMS0wKSBhdCBOLiBJbGxpbm9pcyAoMC0xKSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DaW5jaW5uYXRpICgxLTApIGF0IE1pYW1pIChPaGlvKSAoMC0xKSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TT1VUSFdFU1Q8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgKDAtMSkgYXQgSG91c3RvbiAoMS0wKSwgTm9vbjwvcD4KPHA+VUNMQSAoMC0xKSBhdCBPa2xhaG9tYSAoMS0wKSwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5MYW1hciAoMS0wKSBhdCBUZXhhcyBUZWNoICgwLTEpLCA0IHAubS48L3A+CjxwPk1jTmVlc2UgU3QuICgxLTApIGF0IEhvdXN0b24gQmFwdGlzdCAoMS0wKSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGVtc29uICgxLTApIGF0IFRleGFzIEEmYW1wO00gKDEtMCksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VGV4YXMgU291dGhlcm4gKDEtMCkgYXQgVGV4YXMgU3QuICgwLTEpLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkJheWxvciAoMS0wKSBhdCBVVFNBICgwLTEpLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkluY2FybmF0ZSBXb3JkICgwLTEpIGF0IE5vcnRoIFRleGFzICgxLTApLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNvdXRoIEFsYWJhbWEgKDAtMSkgYXQgT2tsYWhvbWEgU3QuICgxLTApLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlR1bHNhICgxLTApIGF0IFRleGFzICgwLTEpLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkZBUiBXRVNUPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBTdC4gKDAtMSkgYXQgT3JlZ29uICgxLTApLCAyIHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoIERha290YSAoMS0wKSBhdCBXYXNoaW5ndG9uICgwLTEpLCA1IHAubS48L3A+CjxwPlcuIE5ldyBNZXhpY28gKDAtMSkgYXQgSWRhaG8gKDAtMSksIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+RS4gV2FzaGluZ3RvbiAoMS0wKSBhdCBOLiBBcml6b25hICgxLTApLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkFya2Fuc2FzICgxLTApIGF0IENvbG9yYWRvIFN0LiAoMC0yKSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TLiBVdGFoICgwLTEpIGF0IE9yZWdvbiBTdC4gKDAtMSksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IE1leGljbyBTdC4gKDAtMikgYXQgVXRhaCBTdC4gKDAtMSksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+U291dGhlcm4gQ2FsICgxLTApIGF0IFN0YW5mb3JkICgxLTApLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNhY3JhbWVudG8gU3QuICgxLTApIGF0IFNhbiBEaWVnbyBTdC4gKDAtMSksIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+VVRFUCAoMC0xKSBhdCBVTkxWICgwLTEpLCA5IHAubS48L3A+CjxwPldlYmVyIFN0LiAoMC0xKSBhdCBDYWwgUG9seSAoMC0xKSwgOTowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gRGllZ28gKDEtMCkgYXQgVUMgRGF2aXMgKDEtMCksIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkNhbGlmb3JuaWEgKDEtMCkgYXQgQllVICgxLTApLCAxMDoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5VQ29ubiAoMC0xKSBhdCBCb2lzZSBTdC4gKDEtMCksIDEwOjE1IHAubS48L3A+CjxwPk1pY2hpZ2FuIFN0LiAoMS0wKSBhdCBBcml6b25hIFN0LiAoMS0wKSwgMTA6NDUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UgU3QuICgwLTEpIGF0IFdhc2hpbmd0b24gU3QuICgxLTApLCAxMSBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNlICgxLTEpIGF0IEhhd2FpaSAoMi0wKSwgMTE6NTkgcC5tLjwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1JTk9SIExFQUdVRTwvcD4KPHA+SW50ZXJuYXRpb25hbCBMZWFndWUgKEFBQSk8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzPC9wPgo8cD4oeC1pZiBuZWNlc3NhcnkpPC9wPgo8cD4oQmVzdC1vZi01KTwvcD4KPHA+QlVMTFMgdnMuIE1VRCBIRU5TPC9wPgo8cD4oRHVyaGFtIGxlYWRzIHNlcmllcyAyLTEpPC9wPgo8cD5HYW1lIDE6IFRvbGVkbyAxMCwgRHVyaGFtIDM8L3A+CjxwPkdhbWUgMjogRHVyaGFtIDYsIFRvbGVkbyA1PC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHQ6IER1cmhhbSA0LCBUb2xlZG8gMjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiBUb2xlZG8gYXQgRHVyaGFtLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPngtU3VuZGF5OiBUb2xlZG8gYXQgRHVyaGFtLCA1OjA1IHAubS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SVJPTiBQSUdTIHZzLiBSQUlMIFJJREVSUzwvcD4KPHA+KFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSBsZWFkcyBzZXJpZXMgMi0wKTwvcD4KPHA+R2FtZSAxOiBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgMywgTGVIaWdoIFZhbGxleSAyPC9wPgo8cD5HYW1lIDI6IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSAzLCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5IDA8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIGF0IExlaGlnaCBWYWxsZXksIGxhdGU8L3A+CjxwPngtU2F0dXJkYXk6IFNjcmFudG9uL1dpbGtlcy1CYXJyZSBhdCBMZWhpZ2ggVmFsbGV5LCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPngtU3VuZGF5OiBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgYXQgTGVoaWdoIFZhbGxleSwgNTozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5FYXN0ZXJuIExlYWd1ZSAoQUEpPC9wPgo8cD5QbGF5b2ZmIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+U2VtaWZpbmFsczwvcD4KPHA+KHgtaWYgbmVjZXNzYXJ5KTwvcD4KPHA+KEJlc3Qtb2YtNSk8L3A+CjxwPkNVUlZFIHZzLiBSVUJCRVJEVUNLUzwvcD4KPHA+KEFrcm9uIGxlYWRzIHNlcmllcyAyLTEpPC9wPgo8cD5HYW1lIDE6IEFrcm9uIDUsIEFsdG9vbmEgMjwvcD4KPHA+R2FtZSAyOiBBa3JvbiAyLCBBbHRvb25hIDEgKDEwKTwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0OiBBbHRvb25hIDgsIEFrcm9uIDU8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTogQWtyb24gYXQgQWx0b29uYSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD54LVN1bmRheTogQWtyb24gYXQgQWx0b29uYSwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRIVU5ERVIgdnMuIEZJU0hFUiBDQVRTPC9wPgo8cD4oTmV3IEhhbXBzaGlyZSBsZWFkcyBzZXJpZXMgMi0wKTwvcD4KPHA+R2FtZSAxOiBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDgsIFRyZW50b24gMDwvcD4KPHA+R2FtZSAyOiBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDEwLCBUcmVudG9uIDQ8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogTmV3IEhhbXBzaGlyZSBhdCBUcmVudG9uLCBsYXRlPC9wPgo8cD54LVNhdHVyZGF5OiBOZXcgSGFtcHNoaXJlIGF0IFRyZW50b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+eC1TdW5kYXk6IE5ldyBIYW1wc2hpcmUgYXQgVHJlbnRvbiwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3ggU2NvcmU8L3A+CjxwPkNVUlZFIDgsIFJVQkJFUkRVQ0tTIDU8L3A+CjxwPkFrcm9uCWFiCXIJaAliaQlBbHRvb25hCWFiCXIJaAliaTwvcD4KPHA+Q2xlbWVudCBzcwk0CTEJMQkwCVR1Y2tlciBzcwk0CTEJMQk0PC9wPgo8cD5Eb25hbGRzb24gM2IJNAkwCTAJMAlIYXllcyAzYgk0CTEJMQkwPC9wPgo8cD5LcmllZ2VyIGRoCTQJMQkxCTAJUmV5bm9sZHMgY2YJNAkwCTAJMDwvcD4KPHA+Um9kcmlndWV6IDFiCTMJMQkxCTAJQ3JhaWcgMWIJMwkxCTAJMDwvcD4KPHA+Q2FsaWNhIGNmCTQJMQkxCTIJSmhhbmcgZGgJMwkyCTMJMDwvcD4KPHA+Q2FydGVyIGxmCTQJMQkyCTEJSGlsbCByZgkzCTEJMAkxPC9wPgo8cD5Ub20gcmYJNAkwCTEJMAlHZW9yZ2UgbGYJNAkwCTEJMjwvcD4KPHA+TWF0aGlhcyAyYgk0CTAJMQkxCVBhYnN0IGMJNAkxCTEJMTwvcD4KPHA+U2FsdGVycyBjCTQJMAkxCTAJQWxlbWFpcyAyYgkyCTEJMgkwPC9wPgo8cD5IYWdnZXJ0eSAzYgkwCTAJMAkwCQkJCQk8L3A+CjxwPlRvdGFscwkzNQk1CTkJNAlUb3RhbHMJMzEJOAk5CTg8L3A+CjxwPkFrcm9uCTUwMAkwMDAJMDAwCSYjODIxMjsJNQk5CTA8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEJMDAwCTA1MAkwM1gJJiM4MjEyOwk4CTkJMTwvcD4KPHA+RSYjODIxMjtIaWxsICgxKS4gTE9CJiM4MjEyO0Frcm9uIDU7IEFsdG9vbmEgMy4gMkImIzgyMTI7S3JpZWdlciAoMSksIENhbGljYSAoMSkuIDNCJiM4MjEyO01hdGhpYXMgKDEpLiBIUiYjODIxMjtUdWNrZXIgKDIpLiBTQiYjODIxMjtIYXllcyAoMSkuPC9wPgo8cD5EUCYjODIxMjtBa3JvbiAoVG9tLVJvZHJpZ3Vleik7IEFsdG9vbmEgKEVja2VsbWFuLVR1Y2tlcikuPC9wPgo8cD5Ba3JvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPlBsZXNhYwk0JiM4NTMxOwkzCTIJMgkwCTI8L3A+CjxwPlNhbmRsaW4JMAkxCTIJMgkxCTA8L3A+CjxwPk9ybGFuCTEJMgkxCTEJMAkyPC9wPgo8cD5Bbmd1bG8sIEwsIDAtMQkyCTIJMwkzCTIJMTwvcD4KPHA+UGFzcXVhbGUJJiM4NTMyOwkxCTAJMAkwCTA8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEJaXAJaAlyCWVyCWJiCXNvPC9wPgo8cD5NYXJ2ZWwJNQk2CTUJNQkyCTQ8L3A+CjxwPlNjaW9uZWF1eAkyCTEJMAkwCTAJMzwvcD4KPHA+V2VpbWFuLCBXLCAxLTAJMQkwCTAJMAkwCTI8L3A+CjxwPkVja2VsbWFuLCBTLCAxCTEJMgkwCTAJMAkwPC9wPgo8cD5IQlAmIzgyMTI7SGlsbCAoYnkgUGxlc2FjKS4gV1AmIzgyMTI7QW5ndWxvLiBJQkImIzgyMTI7Q3JhaWcgKGJ5IEFuZ3VsbyksIEpoYW5nIChieSBBbmd1bG8pLjwvcD4KPHA+VW1waXJlcyYjODIxMjtIUDogUGF0cmljayBTaGFyc2hlbC4gMUI6IFRha2FoaXRvIE1hdHN1ZGEuIDJCOiBSYW5keSBSb3NlbmJlcmcuIDNCOiBKb2huIE1hbmcuPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOzI6NDIuIEF0dCYjODIxMjszLDM4NS48L3A+CjxwPmJhc2tldGJhbGw8L3A+CjxwPldOQkE8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD5GaW5hbHM8L3A+CjxwPih4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3A+CjxwPihCZXN0LW9mLTUpPC9wPgo8cD5NWVNUSUNTIHZzLiBTVE9STTwvcD4KPHA+KFNlYXR0bGUgbGVhZHMgc2VyaWVzIDEtMCk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0Ojwvc3Ryb25nPiBTZWF0dGxlIDg5LCBXYXNoaW5ndG9uIDc2PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6PC9zdHJvbmc+IFdhc2hpbmd0b24gYXQgU2VhdHRsZSwgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlcHQgMTI6PC9zdHJvbmc+IFNlYXR0bGUgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU2VwdC4gMTQ6PC9zdHJvbmc+IFNlYXR0bGUgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPngtU2VwdC4gMTY6PC9zdHJvbmc+IFdhc2hpbmd0b24gYXQgU2VhdHRsZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TT0NDRVI8L3A+CjxwPk1MUzwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkQuQy4gVW5pdGVkIGF0IE5ldyBZb3JrIENpdHkgRkMsIDQ6NTUgcC5tLjwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyBDaXR5IGF0IFNwb3J0aW5nIEthbnNhcyBDaXR5LCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvIGF0IFBvcnRsYW5kLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIFdPTUVOPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD4KPHA+REFZVE9OIDMsIEFLUk9OIDI8L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lOiAyLTIuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IExpdmluZ3N0b24gKEQpIDIsIEdyZWVuZSAoRCksIEFtYXRvIChBKSwgTyYjODIxNztCcmllbiAoQSkuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogS2VsbGV0dCAoRCkgMiwgRGVwb3QgKEQpLCBXb3J0aHkgKEEpLiBTaG90czogRGF5LiwgMTYtNy4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBEYXkuLCAxMC02LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogRGF5LiwgNS0zLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBNY0tpbm5leSAoQSkgNzsgSm9obnMgKEQpIDQuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBBa3JvbiAyLTMtMTsgRGF5dG9uIDQtMi48L3A+CjxwPktFTlQgU1RBVEUgMywgTU9SRUhFQUQgU1RBVEUgMjwvcD4KPHA+SGFsZnRpbWU6IEtlbnQgU3RhdGUsIDItMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogSGFsbCAoS1NVKSAyLCBXaWxzb24gKE1TKSAyLCBLYXRzIChLU1UpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEthdHMgKEtTVSkgMiwgRGFtYW50ZSAoTVMpIDIuIFNob3RzOiBLU1UsIDIxLTcuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4gS1NVLCAxMS0zLiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogS1NVLCA2LTIuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IEhlbGdhZG90dGlyIChNUykgODsgTWNEb25hbGQgKEtTVSkgMS48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IE1vcmVoZWFkIFN0YXRlIDEtNjsgS2VudCBTdGF0ZSAzLTMtMS48L3A+CjxwPlRFTk5JUzwvcD4KPHA+VVNUQTwvcD4KPHA+VVMgT3BlbjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgKEFQKSAmIzgyMTI7IFJlc3VsdHMgRnJpZGF5IGZyb20gdGhlIFUuUy4gT3BlbiBhdCBVU1RBIEJpbGxpZSBKZWFuIEtpbmcgTmF0aW9uYWwgVGVubmlzIENlbnRlciAoc2VlZGluZ3MgaW4gcGFyZW50aGVzZXMpOjwvcD4KPHA+TWVuJiM4MjE3O3MgU2luZ2xlczwvcD4KPHA+U2VtaWZpbmFsPC9wPgo8cD5KdWFuIE1hcnRpbiBkZWwgUG90cm8gKDMpLCBBcmdlbnRpbmEsIGRlZi4gUmFmYWVsIE5hZGFsICgxKSwgU3BhaW4sIDctNiAoMyksIDYtMiwgcmV0LjwvcD4KPHA+Tm92YWsgRGpva292aWMgKDYpLCBTZXJiaWEsIGRlZi4gS2VpIE5pc2hpa29yaSAoMjEpLCBKYXBhbiwgNi0zLCA2LTQsIDYtMi48L3A+CjxwPk1lbiYjODIxNztzIERvdWJsZXM8L3A+CjxwPkZpbmFsPC9wPgo8cD5NaWtlIEJyeWFuLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGFuZCBKYWNrIFNvY2sgKDMpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBkZWYuIEx1a2FzeiBLdWJvdCwgUG9sYW5kIGFuZCBNYXJjZWxvIE1lbG8gKDcpLCBCcmF6aWwsIDYtMywgNi0xLjwvcD4KPHA+R09MRjwvcD4KPHA+UEdBIFRPVVI8L3A+CjxwPkJNVyBDaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+CjxwPihBdCBBcm9uaW1pbmsgR0M7IE5ld3Rvd24gU3F1YXJlLCBQYS47IFB1cnNlOiAkOSBtaWxsaW9uOyBZYXJkYWdlOiA3LDI2NzsgUGFyOiA3MCk8L3A+CjxwPlNlY29uZCBSb3VuZDwvcD4KPHA+WGFuZGVyIFNjaGF1ZmZlbGUJNjMtNjQmIzgyMTI7MTI3CS0xMzwvcD4KPHA+SnVzdGluIFJvc2UJNjYtNjMmIzgyMTI7MTI5CS0xMTwvcD4KPHA+S2VlZ2FuIEJyYWRsZXkJNjYtNjQmIzgyMTI7MTMwCS0xMDwvcD4KPHA+QWxleCBOb3Jlbgk2NC02NiYjODIxMjsxMzAJLTEwPC9wPgo8cD5SaWNraWUgRm93bGVyCTY1LTY1JiM4MjEyOzEzMAktMTA8L3A+CjxwPkhpZGVraSBNYXRzdXlhbWEJNjYtNjQmIzgyMTI7MTMwCS0xMDwvcD4KPHA+Um9yeSBNY0lscm95CTYyLTY5JiM4MjEyOzEzMQktOTwvcD4KPHA+SnVzdGluIFRob21hcwk2NC02NyYjODIxMjsxMzEJLTk8L3A+CjxwPkphc29uIERheQk2Ny02NCYjODIxMjsxMzEJLTk8L3A+CjxwPkJpbGx5IEhvcnNjaGVsCTY0LTY3JiM4MjEyOzEzMQktOTwvcD4KPHA+Q2hhcmxlcyBIb3dlbGwgSUlJCTY4LTYzJiM4MjEyOzEzMQktOTwvcD4KPHA+S2V2aW4gTmEJNzAtNjImIzgyMTI7MTMyCS04PC9wPgo8cD5Ub255IEZpbmF1CTY4LTY0JiM4MjEyOzEzMgktODwvcD4KPHA+QWFyb24gV2lzZQk2NS02NyYjODIxMjsxMzIJLTg8L3A+CjxwPkJ5ZW9uZyBIdW4gQW4JNjUtNjcmIzgyMTI7MTMyCS04PC9wPgo8cD5UZWQgUG90dGVyLCBKci4JNjgtNjQmIzgyMTI7MTMyCS04PC9wPgo8cD5UaWdlciBXb29kcwk2Mi03MCYjODIxMjsxMzIJLTg8L3A+CjxwPlJ5YW4gQXJtb3VyCTY1LTY3JiM4MjEyOzEzMgktODwvcD4KPHA+R2FyeSBXb29kbGFuZAk2Ni02NiYjODIxMjsxMzIJLTg8L3A+CjxwPkNPTExFR0UgV09NRU48L3A+CjxwPkVWQU5OIFBBUktFUiBNRU1PUklBTDwvcD4KPHA+KEF0IExha2UgVmlldyBDb3VudHJ5IENsdWIsIE5vcnRoIEVhc3QsIFBBIFBhcjogNzIpPC9wPgo8cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIEdhbm5vbiAzMzM7IDIuIE1lcmN5aHVyc3QgMzM1OyAzLiBDaGFybGVzdG9uIDMzNzsgNC4gTm90cmUgRGFtZSAoT0gpIDMzOTsgNS4gV2VzdCBDaGVzdGVyIDM0MTsgNi4gTWFsb25lIDM0NDsgNy4gTWlsbGVyc3ZpbGxlIDM1MTsgOC4gS3V0enRvd24gMzY0OyA5LiBTZXRvbiBIaWxsIDM2NTsgMTAuIEdhbm5vbiAoQikgMzcyOyAxMS4gVXJzdWxpbmUgMzc3OyAxMi4gQ2xhcmlvbiAzOTY7IDEzLiBXZXN0IExpYmVydHkgNDM5LjwvcD4KPHA+TWFsb25lOiBHcmlnZ3kgODAsIFdpbGxpYW1zIDgzLCBKdXN0aWNlIDkwLCBDYXJyb2xsIDkxLjwvcD4KPHA+RklFTEQgSE9DS0VZPC9wPgo8cD5DT0xMRUdFIFdPTUVOPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcnk8L3A+CjxwPlBFTk4gU1RBVEUgOCwgS0VOVCBTVEFURSAwPC9wPgo8cD5IYWxmdGltZTogUGVubiBTdGF0ZSwgMy0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzOjwvc3Ryb25nPiBNZWlqZXIgKFBTVSkgMiwgSG9yc3QgKFBTVSksIE15ZXJzIChQU1UpLCBCcmFtbGV5IChQU1UpLCBTcGlzYWsgKFBTVSksIFB1dHNjaCAoUFNVKSwgUmVlc2UgKFBTVSkuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czo8L3N0cm9uZz4gTWVpamVyIChQU1UpIDIsIFJlZXNlIChQU1UpLCBLbGluZ2xlciAoUFNVKS4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBQU1UsIDE4LTQuIDxzdHJvbmc+UGVuYWx0eSBjb3JuZXJzOjwvc3Ryb25nPiBQU1UsIDctMy4gPHN0cm9uZz5TYXZlczo8L3N0cm9uZz4gTmVsc29uIChLU1UpIDQsIENydW1saXNoIChLU1UpIDM7IFJpenpvIChQU1UpIDIsIENvbndheSAoUFNVKSAyLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogS2VudCBTdGF0ZSAxLTU7IFBlbm4gU3RhdGUgMy0xLjwvcD4KPHA+Vk9MTEVZQkFMTDwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBXT01FTjwvcD4KPHA+QUtST04gMjUtMjEtMjAtMjUtMTUsIEdFT1JHSUEgU09VVEhFUk4gMTktMjUtMjUtMjMtMTE8L3A+CjxwPktpbGxzOiBGdWxtZXIgKEEpIDE3OyBMYXVyZW4gKEdTKSAxOC4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBHd296ZHogKEEpIDEzLCBTaGFycml0cyAoQSkgMTM7IE1vcnJvdyAoR1MpIDIwLiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogVmluc29uIChBKSAzLCBHd296ZHogKEEpIDMsIFJpY2hhcmRzb24gKEEpIDM7IEJhbGwgKEdTKSA4LiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IFdlaWdhbmQgKEEpIDM4OyBCcm93biAoR1MpIDQ5LiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgQWNlczwvc3Ryb25nPjogV2VpZ2FuZCAoQSkgNTsgQnJvd24gKEdTKSAyLCBUdXRlbiAoR1MpIDIuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBBa3JvbiA1LTI7IEdlb3JnaWEgU291dGhlcm4gMS03LjwvcD4KPHA+UklERVIgMjUtMjUtNS0yOC0xNSwgS0VOVCBTVEFURSAyMC0xNi0yNS0zMC0xMzwvcD4KPHA+S2lsbHM6IEtvYmVyIChLU1UpIDE5OyBMb2dhbiAoUikgMTIuIDxzdHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gSm9uZXMgKEtTVSkgMTk7IFJ1bnlvbiAoUikgMjkuIDxzdHJvbmc+QmxvY2tzPC9zdHJvbmc+OiBFbGxpc29uIChLU1UpIDM7IFNoZXIgKFIpIDUuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogSGFmZm5lciAoS1NVKSA0MjsgU2hlciAoUikgNDIuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBLZW50IFN0YXRlIDUtNDsgUmlkZXIgMy0yLjwvcD4KPHA+SElMTFNEQUxFIDI1LTI1LTIyLTI3LCBNQUxPTkUgMjEtMjItMjUtMjU8L3A+CjxwPktpbGxzOiBWYW5kZXJXYWxsIChIKSAyMjsgQWRhbXMgKE0pIDEzLiA8c3Ryb25nPkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IFdpZXNlIChIKSAyODsgTGF1IChNKSAxNywgQmxhY2sgKE0pIDE3LiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogVmFuIFdpZW5lbiAoSCkgNCwgTWVydHogKEgpIDQ7IEVsaWFzb24gKE0pIDUuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogTWVydHogKEgpIDQ5OyBNaWxsZXIgKE0pIDM3LiA8c3Ryb25nPkFjZXM8L3N0cm9uZz46IEFkYW1zIChNKSAzLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogSGlsbHNkYWxlIDUtMywgMi0wOyBNYWxvbmUgNC01LCAwLTEuPC9wPgo=