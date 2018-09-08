You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PRERTPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAktMTY1CWF0IFRPUk9OVE8JKzE1NTwvcD4KPHA+YXQgVEFNUEEgQkFZCU9GRglCYWx0aW1vcmUJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBNSU5ORVNPVEEJT0ZGCUthbnNhcyBDaXR5CU9GRjwvcD4KPHA+YXQgQ0hJQ0FHTwlPRkYJTG9zIEFuZ2VsZXMJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBPQUtMQU5ECS0yMTUJVGV4YXMJKzE5NTwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJLTEyOAlhdCBTRUFUVExFCSsxMTg8L3A+CjxwPmF0IEJPU1RPTgktMTE1CUhvdXN0b24JKzEwNTwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBZT1JLCS0xNzIJUGhpbGFkZWxwaGlhCSsxNjA8L3A+CjxwPmF0IENJTkNJTk5BVEkJLTEzOAlTYW4gRGllZ28JKzEyODwvcD4KPHA+YXQgUElUVFNCVVJHSAktMjAwCU1pYW1pCSsxODA8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JLTExNAlhdCBXQVNISU5HVE9OCSsxMDQ8L3A+CjxwPmF0IE1JTFdBVUtFRQktMTMwCVNhbiBGcmFuY2lzY28JKzEyMDwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJLTEyMAlhdCBDT0xPUkFETwkrMTEwPC9wPgo8cD5hdCBBUklaT05BCS0xNDAJQXRsYW50YQkrMTMwPC9wPgo8cD5JbnRlcmxlYWd1ZTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlVTkRFUkRPRwlMSU5FPC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMJLTEyNQlhdCBERVRST0lUCSsxMTU8L3A+CjxwPk5GTDwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkZBVk9SSVRFCU9QRU4JVERBWQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2gJNiYjMTg5Owk0JiMxODk7CSg0MSkJYXQgQ0xFVkVMQU5EPC9wPgo8cD5hdCBNSU5ORVNPVEEJNQk2JiMxODk7CSg0NikJU2FuIEZyYW5jaXNjbzwvcD4KPHA+YXQgSU5ESUFOQVBPTElTCTEmIzE4OTsJMiYjMTg5OwkoNDgpCUNpbmNpbm5hdGk8L3A+CjxwPmF0IEJBTFRJTU9SRQkzCTcmIzE4OTsJKDM5JiMxODk7KQlCdWZmYWxvPC9wPgo8cD5KYWNrc29udmlsbGUJMwkzCSg0MikJYXQgTlkgR0lBTlRTPC9wPgo8cD5hdCBORVcgT1JMRUFOUwk3CTkmIzE4OTsJKDQ5JiMxODk7KQlUYW1wYSBCYXk8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBFTkdMQU5ECTYmIzE4OTsJNgkoNDkmIzE4OTspCUhvdXN0b248L3A+CjxwPlRlbm5lc3NlZQkxJiMxODk7CTEJKDQ1KQlhdCBNSUFNSTwvcD4KPHA+YXQgTEEgQ0hBUkdFUlMJMwkzCSg0OCYjMTg5OykJS2Fuc2FzIENpdHk8L3A+CjxwPmF0IERFTlZFUgkxCTMJKDQyJiMxODk7KQlTZWF0dGxlPC9wPgo8cD5hdCBDQVJPTElOQQkyJiMxODk7CTImIzE4OTsJKDQyJiMxODk7KQlEYWxsYXM8L3A+CjxwPmF0IEFSSVpPTkEJUEsJMQkoNDQpCVdhc2hpbmd0b248L3A+CjxwPmF0IEdSRUVOIEJBWQk4CTcJKDQ3KQlDaGljYWdvPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BFTglUREFZCU8vVQlVTkRFUkRPRzwvcD4KPHA+YXQgREVUUk9JVAk2JiMxODk7CTYmIzE4OTsJKDQ1KQlOWSBKZXRzPC9wPgo8cD5MQSBSYW1zCTEJNAkoNDgmIzE4OTspCWF0IE9BS0xBTkQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBTcG9ydHMgVHJhbnNhY3Rpb25zPC9wPgo8cD5CQVNFQkFMTDwvcD4KPHA+QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5DSElDQUdPIFdISVRFIFNPWCAmIzgyMTI7IFBsYWNlZCBSSFAgTWljaGFlbCBLb3BlY2ggb24gdGhlIDYwLWRheSBETC4gU2VsZWN0ZWQgdGhlIGNvbnRyYWN0IG9mIFJIUCBSb2IgU2NhaGlsbCBmcm9tIENoYXJsb3R0ZSAoSUwpLjwvcD4KPHA+REVUUk9JVCBUSUdFUlMgJiM4MjEyOyBSZWxlYXNlZCBMSFAgSm9zaCBTbW9rZXIuPC9wPgo8cD5IT1VTVE9OIEFTVFJPUyAmIzgyMTI7IFJlaW5zdGF0ZWQgUkhQIENoYXJsaWUgTW9ydG9uIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBETC48L3A+CjxwPk9BS0xBTkQgQVRITEVUSUNTICYjODIxMjsgUmVjYWxsZWQgUkhQIENocmlzIEJhc3NpdHQgZnJvbSBOYXNodmlsbGUgKFBDTCkuPC9wPgo8cD5UT1JPTlRPIEJMVUUgSkFZUyAmIzgyMTI7IEFzc2lnbmVkIFJIUCBNaWtlIEhhdXNjaGlsZCBvdXRyaWdodCB0byBCdWZmYWxvIChJTCkuPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkFSSVpPTkEgRElBTU9OREJBQ0tTICYjODIxMjsgUmVpbnN0YXRlZCBSSFAgWmFjayBHb2RsZXkgZnJvbSBwYXRlcm5pdHkgbGVhdmUuPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyBET0RHRVJTICYjODIxMjsgU2VudCBSSFAgRGVubmlzIFNhbnRhbmEgdG8gUmFuY2hvIEN1Y2Ftb25nYSAoQ2FsKSBmb3IgYSByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50LjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgTUVUUyAmIzgyMTI7IFNlbGVjdGVkIHRoZSBjb250cmFjdCBvZiBDIEpvc2UgTG9iYXRvbiBmcm9tIExhcyBWZWdhcyAoUENMKS4gVHJhbnNmZXJyZWQgUkhQIEJvYmJ5IFdhaGwgdG8gdGhlIDYwLWRheSBETC48L3A+CjxwPlBISUxBREVMUEhJQSBQSElMTElFUyAmIzgyMTI7IFJlY2FsbGVkIEMgQW5kcmV3IEtuYXBwIGFuZCAzQiBNaXRjaCBXYWxkaW5nIGZyb20gTGVoaWdoIFZhbGxleSAoSUwpLjwvcD4KPHA+U1QuIExPVUlTIENBUkRJTkFMUyAmIzgyMTI7IFNlbnQgUkhQcyBNaWNoYWVsIFdhY2hhIGFuZCBNaWtlIE1heWVycyB0byBNZW1waGlzIChQQ0wpIGZvciByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50cy48L3A+CjxwPkZPT1RCQUxMPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBGb290YmFsbCBMZWFndWU8L3A+CjxwPkNJTkNJTk5BVEkgQkVOR0FMUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBXUiBBbGV4IEVyaWNrc29uIHRvIGEgdHdvLXllYXIgY29udHJhY3QgZXh0ZW5zaW9uLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgSkVUUyAmIzgyMTI7IFdhaXZlZCBGQiBMYXdyZW5jZSBUaG9tYXMuIFNpZ25lZCBMQiBGcmFua2llIEx1dnUgZnJvbSB0aGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQuPC9wPgo8cD5TQU4gRlJBTkNJU0NPIDQ5RVJTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIExCIERla29kYSBXYXRzb24gb24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlLjwvcD4KPHA+U0VBVFRMRSBTRUFIQVdLUyAmIzgyMTI7IFdhaXZlZCBDQiBTaW1lb24gVGhvbWFzLiBQbGFjZWQgQ0IgRG9udGFlIEpvaG5zb24gb24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlLiBBY3RpdmF0ZWQgUyBFYXJsIFRob21hcy4gU2lnbmVkIENCIEFrZWVtIEtpbmcgZnJvbSB0aGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQuPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIFJFRFNLSU5TICYjODIxMjsgV2FpdmVkL2luanVyZWQgREUgQW50aG9ueSBMYW5pZXIuPC9wPgo8cD5GT09UQkFMTDwvcD4KPHA+TkZMPC9wPgo8cD5TY2hlZHVsZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBOZXcgRW5nbGFuZCwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgQ2xldmVsYW5kLCAxIHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkNpbmNpbm5hdGkgYXQgSW5kaWFuYXBvbGlzLCAxIHAubS48L3A+CjxwPkphY2tzb252aWxsZSBhdCBOLlkuIEdpYW50cywgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5UYW1wYSBCYXkgYXQgTmV3IE9ybGVhbnMsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyBhdCBCYWx0aW1vcmUsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+VGVubmVzc2VlIGF0IE1pYW1pLCAxIHAubS48L3A+CjxwPkthbnNhcyBDaXR5IGF0IEwuQS4gQ2hhcmdlcnMsIDQ6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+RGFsbGFzIGF0IENhcm9saW5hLCA0OjI1IHAubS48L3A+CjxwPlNlYXR0bGUgYXQgRGVudmVyLCA0OjI1IHAubS48L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gYXQgQXJpem9uYSwgNDoyNSBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IEdyZWVuIEJheSwgODoyMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5OLlkuIEpldHMgYXQgRGV0cm9pdCwgNzoxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5MLkEuIFJhbXMgYXQgT2FrbGFuZCwgMTA6MjAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q0ZMPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVBU1QgRElWSVNJT048L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+CVcJTAlUCVB0cwlQRglQQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+T3R0YXdhCTYJNAkwCTEyCTI1NQkyMjc8L3A+CjxwPkhhbWlsdG9uCTYJNQkwCTEyCTMwNwkyNTM8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsCTMJOAkwCTYJMTkwCTMzOTwvcD4KPHA+VG9yb250bwkzCTkJMAk2CTI1MAkzNzI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V0VTVCBESVZJU0lPTjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVQJUHRzCVBGCVBBPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5DYWxnYXJ5CTkJMgkwCTE4CTMzNwkyMjA8L3A+CjxwPlNhc2thdGNoZXdhbgk3CTQJMAkxNAkyNzgJMjczPC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbgk3CTUJMAkxNAkzNTMJMzEyPC9wPgo8cD5XaW5uaXBlZwk1CTcJMAkxMAkzNjUJMzE2PC9wPgo8cD5CLkMuCTQJNgkwCTgJMjI3CTI1MDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QkMgMjYsIE90dGF3YSAxNDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkhhbWlsdG9uIDM2LCBUb3JvbnRvIDI1PC9wPgo8cD5TYXNrYXRjaGV3YW4gMzIsIFdpbm5pcGVnIDI3PC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbiA0OCwgQ2FsZ2FyeSA0MjwvcD4KPHA+QkFTRUJBTEw8L3A+CjxwPk1JTk9SIExFQUdVRTwvcD4KPHA+SW50ZXJuYXRpb25hbCBMZWFndWUgKEFBQSk8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzPC9wPgo8cD4oeC1pZiBuZWNlc3NhcnkpPC9wPgo8cD4oQmVzdC1vZi01KTwvcD4KPHA+QlVMTFMgdnMuIE1VRCBIRU5TPC9wPgo8cD4oRHVyaGFtIHdpbnMgc2VyaWVzIDMtMSk8L3A+CjxwPkdhbWUgMTogVG9sZWRvIDEwLCBEdXJoYW0gMzwvcD4KPHA+R2FtZSAyOiBEdXJoYW0gNiwgVG9sZWRvIDU8L3A+CjxwPkdhbWUgMzogRHVyaGFtIDQsIFRvbGVkbyAyPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogRHVyaGFtIDMsIFRvbGVkbyAyPC9wPgo8cD5JUk9OIFBJR1MgdnMuIFJBSUwgUklERVJTPC9wPgo8cD4oU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIHdpbnMgc2VyaWVzIDMtMSk8L3A+CjxwPkdhbWUgMTogU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIDMsIExlSGlnaCBWYWxsZXkgMjwvcD4KPHA+R2FtZSAyOiBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgMywgTGVoaWdoIFZhbGxleSAwPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdDogTGVoaWdoIFZhbGxleSAzLCBTY3JhbnRvbi9XaWxrZXMtQmFycmUgMiAoMTMpPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogU2NyYW50b24vV2lsa2VzLUJhcnJlIDcsIExlaGlnaCBWYWxsZXkgMiAoMTApPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkVhc3Rlcm4gTGVhZ3VlIChBQSk8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD5TZW1pZmluYWxzPC9wPgo8cD4oeC1pZiBuZWNlc3NhcnkpPC9wPgo8cD4oQmVzdC1vZi01KTwvcD4KPHA+Q1VSVkUgdnMuIFJVQkJFUkRVQ0tTPC9wPgo8cD4oQWtyb24gd2lucyBzZXJpZXMgMy0xKTwvcD4KPHA+R2FtZSAxOiBBa3JvbiA1LCBBbHRvb25hIDI8L3A+CjxwPkdhbWUgMjogQWtyb24gMiwgQWx0b29uYSAxICgxMCk8L3A+CjxwPkdhbWUgMzogQWx0b29uYSA4LCBBa3JvbiA1PC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDogQWtyb24gOSwgQWx0b29uYSAwPC9wPgo8cD5USFVOREVSIHZzLiBGSVNIRVIgQ0FUUzwvcD4KPHA+KE5ldyBIYW1wc2hpcmUgd2lucyBzZXJpZXMgMy0wKTwvcD4KPHA+R2FtZSAxOiBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDgsIFRyZW50b24gMDwvcD4KPHA+R2FtZSAyOiBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDEwLCBUcmVudG9uIDQ8L3A+CjxwPkZyaWRheSYjODIxNztzIExhdGUgUmVzdWx0OiBOZXcgSGFtcHNoaXJlIDUsIFRyZW50b24gMTwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNoYW1waW9uc2hpcDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi01KTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RklTSEVSIENBVFMgdnMuIFJVQkJFUkRVQ0tTPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lOiA8L3N0cm9uZz5OZXcgSGFtcHNoaXJlIGF0IEFrcm9uLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5Ojwvc3Ryb25nPiBOZXcgSGFtcHNoaXJlIGF0IEFrcm9uLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2VwdC4gMTQ6IDwvc3Ryb25nPkFrcm9uIGF0IE5ldyBIYW1wc2hpcmUsIDY6MzUgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LVNlcHQuIDE1OiA8L3N0cm9uZz5Ba3JvbiBhdCBOZXcgSGFtcHNoaXJlLCA2OjM1IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TZXB0LiAxNjogPC9zdHJvbmc+QWtyb24gYXQgTmV3IEhhbXBzaGlyZSwgMTozNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3ggU2NvcmU8L3A+CjxwPlJVQkJFUkRVQ0tTIDksIENVUlZFIDA8L3A+CjxwPkFrcm9uCWFiCXIJaAliaQlBbHRvb25hCWFiCXIJaAliaTwvcD4KPHA+Q2xlbWVudCBzcwk0CTEJMQkxCVR1Y2tlciBzcwk0CTAJMAkwPC9wPgo8cD5Eb25hbGRzb24gM2IJMwkxCTEJMAlIYXllcyAzYgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD5IYWdnZXJ0eSAzYgkzCTAJMAkwCVJleW5vbGRzIGNmCTQJMAkxCTA8L3A+CjxwPktyaWVnZXIgZGgJNQkxCTEJMQlDcmFpZyAxYgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD5QZXJleiBwaC1kaAkxCTAJMAkwCUpoYW5nIGMJNAkwCTMJMDwvcD4KPHA+Um9kcmlndWV6IDFiCTUJMQkxCTAJSGlsbCBsZgk0CTAJMQkwPC9wPgo8cD5DYWxpY2EgY2YJNQkyCTMJMwlHZW9yZ2UgZGgJNAkwCTEJMDwvcD4KPHA+Q2FydGVyIGxmCTQJMgkyCTAJQWxlbWFpcyAyYgkzCTAJMQkwPC9wPgo8cD5Ub20gcmYJMwkxCTEJMAlSZXllcyByZgkzCTAJMAkwPC9wPgo8cD5NYXRoaWFzIDJiCTUJMAkzCTE8L3A+CjxwPlNhbHRlcnMgYwkzCTAJMgkyPC9wPgo8cD5Ub3RhbHMJNDEJOQkxNQk4CVRvdGFscwkzNAkwCTkJMDwvcD4KPHA+QWtyb24JMjAzCTAwMAk0MDAJJiM4MjEyOwk5CTE1CTA8L3A+CjxwPkFsdG9vbmEJMDAwCTAwMAkwMDAJJiM4MjEyOwkwCTkJMTwvcD4KPHA+RSYjODIxMjtBbGVtYWlzICgxKS4gTE9CJiM4MjEyO0Frcm9uIDEyOyBBbHRvb25hIDcuIDJCJiM4MjEyO1JleW5vbGRzICgxKS4gSFImIzgyMTI7Q2FsaWNhICgxKS48L3A+CjxwPkdJRFAmIzgyMTI7Q2xlbWVudDsgSGlsbC48L3A+CjxwPkRQJiM4MjEyO0Frcm9uIChEb25hbGRzb24tTWF0aGlhcy1Sb2RyaWd1ZXopOyBBbHRvb25hIDIgKEhheWVzLUNyYWlnOyBSZXllcy1DcmFpZykuPC9wPgo8cD5Ba3JvbglpcAloCXIJZXIJYmIJc288L3A+CjxwPkJyYWR5LCBXLCAxLTAJNwk3CTAJMAkwCTM8L3A+CjxwPkthcmluY2hhawkxCTEJMAkwCTAJMzwvcD4KPHA+TG92ZWdyb3ZlCTEJMQkwCTAJMAkwPC9wPgo8cD5BbHRvb25hCWlwCWgJcgllcgliYglzbzwvcD4KPHA+QWdyYXphbCwgTCwgMC0xCTImIzg1MzE7CTYJNQk1CTMJMjwvcD4KPHA+U2VuZGVsYmFjaAkyJiM4NTMyOwkxCTAJMAkxCTI8L3A+CjxwPktlc2VsaWNhCTEmIzg1MzE7CTYJNAk0CTEJMDwvcD4KPHA+SGFydGxpZWIJMSYjODUzMjsJMQkwCTAJMQkyPC9wPgo8cD5IZWx0b24JMQkxCTAJMAkwCTI8L3A+CjxwPkhCUCYjODIxMjtDbGVtZW50IChieSBIZWx0b24pLiBXUCYjODIxMjtLZXNlbGljYS48L3A+CjxwPlVtcGlyZXMmIzgyMTI7SFA6IE1hdHN1ZGEuIDFCOiBSb3NlbmJlcmcuIDJCOiBNYW5nLiAzQjogU2hhcnNoZWwuPC9wPgo8cD5UJiM4MjEyOzI6NTMuIEF0dCYjODIxMjsyLDg5OC48L3A+CjxwPmJhc2tldGJhbGw8L3A+CjxwPldOQkE8L3A+CjxwPlBsYXlvZmYgR2xhbmNlPC9wPgo8cD5GaW5hbHM8L3A+CjxwPih4LWlmIG5lY2Vzc2FyeSk8L3A+CjxwPihCZXN0LW9mLTUpPC9wPgo8cD5NWVNUSUNTIHZzLiBTVE9STTwvcD4KPHA+KFNlYXR0bGUgbGVhZHMgc2VyaWVzIDEtMCk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0Ojwvc3Ryb25nPiBTZWF0dGxlIDg5LCBXYXNoaW5ndG9uIDc2PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIEdhbWU6PC9zdHJvbmc+IFdhc2hpbmd0b24gYXQgU2VhdHRsZSwgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheTo8L3N0cm9uZz4gU2VhdHRsZSBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TZXB0LiAxNDo8L3N0cm9uZz4gU2VhdHRsZSBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC1TZXB0LiAxNjo8L3N0cm9uZz4gV2FzaGluZ3RvbiBhdCBTZWF0dGxlLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlNPQ0NFUjwvcD4KPHA+TUxTPC9wPgo8cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMTcJNwk0CTU1CTUwCTI5PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIFVuaXRlZCBGQyAgIAkxNgk1CTYJNTQJNTYJMzM8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIENpdHkgRkMgICAgCTE0CTgJNwk0OQk1MQkzODwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cwkxMgk4CTcJNDMJMzUJMzQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQkxMgkxMQk0CTQwCTM5CTQxPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbAkxMQkxNAkzCTM2CTM3CTQ1PC9wPgo8cD5OZXcgRW5nbGFuZAk4CTEwCTkJMzMJNDAJNDI8L3A+CjxwPkQuQy4gVW5pdGVkICAgICAgICAgCTgJMTEJNwkzMQk0Mwk0NDwvcD4KPHA+VG9yb250byBGQwk3CTE0CTYJMjcJNDUJNTI8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eQk3CTE2CTMJMjQJNDAJNjE8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNgkxNQk2CTI0CTM3CTUyPC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlcJTAlUCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+RkMgRGFsbGFzCTE0CTYJNwk0OQk0NwkzNzwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgRkMgICAgICAJMTMJNwk3CTQ2CTU0CTQyPC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eQkxMwk3CTYJNDUJNDgJMzM8L3A+CjxwPlJlYWwgU2FsdCBMYWtlCTEzCTEwCTUJNDQJNDgJNDY8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJMTIJOQk1CTQxCTM1CTI3PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZAkxMQk3CTgJNDEJMzgJMzY8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlcgkxMQk5CTcJNDAJNDUJNTI8L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eQkxMAkxMAk4CTM4CTUxCTU0PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgVW5pdGVkCTkJMTUJMgkyOQkzOAk1MjwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk3CTEzCTcJMjgJNDMJNDI8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTYJMTQJNgkyNAkzMQk0ODwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJNAkxNQk4CTIwCTQxCTUyPC9wPgo8cD5OT1RFOiBUaHJlZSBwb2ludHMgZm9yIHZpY3RvcnksIG9uZSBwb2ludCBmb3IgdGllLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5ELkMuIFVuaXRlZCAxLCBOZXcgWW9yayBDaXR5IEZDIDEgKHRpZSk8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eSBhdCBTcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+Q29sb3JhZG8gYXQgUG9ydGxhbmQsIGxhdGU8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBVbml0ZWQgYXQgRC5DLiBVbml0ZWQsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2VwdC4gMTU8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgVW5pdGVkIEZDIGF0IENvbG9yYWRvLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkxBIEdhbGF4eSBhdCBUb3JvbnRvIEZDLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIGF0IEZDIERhbGxhcywgOCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBhdCBIb3VzdG9uLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBVbml0ZWQgYXQgUmVhbCBTYWx0IExha2UsIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBhdCBWYW5jb3V2ZXIsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBFbmdsYW5kIGF0IExvcyBBbmdlbGVzIEZDLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TcG9ydGluZyBLYW5zYXMgQ2l0eSBhdCBTYW4gSm9zZSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2VwdC4gMTY8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIGF0IEQuQy4gVW5pdGVkLCAxIHAubS48L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gQ2l0eSBhdCBDaGljYWdvLCA1IHAubS48L3A+CjxwPkNPTExFR0UgTUVOPC9wPgo8cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcnk8L3A+CjxwPkNFREFSVklMTEUgMSwgTUFMT05FIDA8L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lOiAwLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IEtpbGltYW5uIChDKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBDaGlsZGVycyAoQykuIFNob3RzOiBDZWQuLCAxMi03LiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IDMtMy4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IDUtNS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogRHVyYW5kIChNKSAyOyBTZWx2aXVzIChDKSAzLjwvcD4KPHA+UmVjb3JkczogTWFsb25lIDAtNSwgMC0zOyBDZWRhcnZpbGxlIDMtMS0xLCAyLTAtMS48L3A+CjxwPkxhdGUgRnJpZGF5PC9wPgo8cD5TRUFUVExFIDIsIEFLUk9OIDE8L3A+CjxwPkhhbGZ0aW1lOiAxLTEuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IE1pY2FsZXR0byAoQSksIFJpdmFzIChTKSwgUnVpeiAoUykuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogRWdibyAoQSksIFVkZXJpdHogKFMpLiBTaG90czogU2VhLiwgMjAtMy4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBTZWEuLCAxMi0xLiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogU2VhLiwgNS0zLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBMdW5kdCAoQSkgMTA7IEFkYWNoaSAoUykgMC48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IEFrcm9uIDEtMi0xOyBTZWF0dGxlIDMtMS0wLjwvcD4KPHA+VEVOTklTPC9wPgo8cD5VU1RBPC9wPgo8cD5VLlMuIE9wZW48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIChBUCkgJiM4MjEyOyBSZXN1bHRzIFNhdHVyZGF5IGZyb20gdGhlIFUuUy4gT3BlbiBhdCBVU1RBIEJpbGxpZSBKZWFuIEtpbmcgTmF0aW9uYWwgVGVubmlzIENlbnRlciAoc2VlZGluZ3MgaW4gcGFyZW50aGVzZXMpOjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Xb21lbiYjODIxNztzIFNpbmdsZXM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk5hb21pIE9zYWthICgyMCksIEphcGFuLCBkZWYuIFNlcmVuYSBXaWxsaWFtcyAoMTcpLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCA2LTIsIDYtNC48L3A+CjxwPkdPTEY8L3A+CjxwPlBHQTwvcD4KPHA+Qk1XIENoYW1waW9uc2hpcDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgQXJvbmltaW5rIEdvbGYgQ2x1YjsgTmV3dG9uIFNxdWFyZSwgUGEuOyBQdXJzZTogJDkgbWlsbGlvbjsgWWFyZGFnZTogNywyNjc7IFBhciA3MCk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGhpcmQgUm91bmQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkp1c3RpbiBSb3NlCTY2LTYzLTY0JiM4MjEyOzE5MwktMTc8L3A+CjxwPlJvcnkgTWNJbHJveQk2Mi02OS02MyYjODIxMjsxOTQJLTE2PC9wPgo8cD5YYW5kZXIgU2NoYXVmZmVsZQk2My02NC02NyYjODIxMjsxOTQJLTE2PC9wPgo8cD5Ub21teSBGbGVldHdvb2QJNzEtNjItNjImIzgyMTI7MTk1CS0xNTwvcD4KPHA+Umlja2llIEZvd2xlcgk2NS02NS02NSYjODIxMjsxOTUJLTE1PC9wPgo8cD5LZWVnYW4gQnJhZGxleQk2Ni02NC02NiYjODIxMjsxOTYJLTE0PC9wPgo8cD5GcmFuY2VzY28gTW9saW5hcmkJNzAtNjMtNjQmIzgyMTI7MTk3CS0xMzwvcD4KPHA+QmlsbHkgSG9yc2NoZWwJNjQtNjctNjYmIzgyMTI7MTk3CS0xMzwvcD4KPHA+SnVzdGluIFRob21hcwk2NC02Ny02NiYjODIxMjsxOTcJLTEzPC9wPgo8cD5IaWRla2kgTWF0c3V5YW1hCTY2LTY0LTY3JiM4MjEyOzE5NwktMTM8L3A+CjxwPlBhdHJpY2sgUmVlZAk2OS02NS02NCYjODIxMjsxOTgJLTEyPC9wPgo8cD5HYXJ5IFdvb2RsYW5kCTY2LTY2LTY2JiM4MjEyOzE5OAktMTI8L3A+CjxwPldlYmIgU2ltcHNvbgk2Ni02Ny02NSYjODIxMjsxOTgJLTEyPC9wPgo8cD5UaWdlciBXb29kcwk2Mi03MC02NiYjODIxMjsxOTgJLTEyPC9wPgo8cD5TY290dCBQaWVyY3kJNzAtNjQtNjUmIzgyMTI7MTk5CS0xMTwvcD4KPHA+QW5kcmV3IFB1dG5hbQk2Ny02Ni02NiYjODIxMjsxOTkJLTExPC9wPgo8cD5UZWQgUG90dGVyLCBKci4JNjgtNjQtNjcmIzgyMTI7MTk5CS0xMTwvcD4KPHA+VG9ueSBGaW5hdQk2OC02NC02NyYjODIxMjsxOTkJLTExPC9wPgo8cD5LZXZpbiBOYQk3MC02Mi02NyYjODIxMjsxOTkJLTExPC9wPgo8cD5KYXNvbiBEYXkJNjctNjQtNjgmIzgyMTI7MTk5CS0xMTwvcD4KPHA+Sm9uIFJhaG0JNjYtNjktNjUmIzgyMTI7MjAwCS0xMDwvcD4KPHA+UnlhbiBBcm1vdXIJNjUtNjctNjgmIzgyMTI7MjAwCS0xMDwvcD4KPHA+QWFyb24gV2lzZQk2NS02Ny02OCYjODIxMjsyMDAJLTEwPC9wPgo8cD5CeWVvbmcgSHVuIEFuCTY1LTY3LTY4JiM4MjEyOzIwMAktMTA8L3A+CjxwPkFsZXggTm9yZW4JNjQtNjYtNzAmIzgyMTI7MjAwCS0xMDwvcD4KPHA+QnViYmEgV2F0c29uCTcxLTY1LTY1JiM4MjEyOzIwMQktOTwvcD4KPHA+QnJ5c29uIERlQ2hhbWJlYXUJNjctNzAtNjQmIzgyMTI7MjAxCS05PC9wPgo8cD5LZWl0aCBNaXRjaGVsbAk2Ny02Ny02NyYjODIxMjsyMDEJLTk8L3A+CjxwPkphc29uIEtva3Jhawk2OS02NS02NyYjODIxMjsyMDEJLTk8L3A+CjxwPkF1c3RpbiBDb29rCTcxLTY3LTYzJiM4MjEyOzIwMQktOTwvcD4KPHA+QWRhbSBIYWR3aW4JNjktNjktNjMmIzgyMTI7MjAxCS05PC9wPgo8cD5DaGFybGVzIEhvd2VsbCBJSUkJNjgtNjMtNzAmIzgyMTI7MjAxCS05PC9wPgo8cD5Ccm9va3MgS29lcGthCTY5LTY4LTY1JiM4MjEyOzIwMgktODwvcD4KPHA+S3lsZSBTdGFubGV5CTY3LTcwLTY1JiM4MjEyOzIwMgktODwvcD4KPHA+SGVucmlrIFN0ZW5zb24JNjYtNjktNjcmIzgyMTI7MjAyCS04PC9wPgo8cD5CZWF1IEhvc3NsZXIJNjctNjctNjgmIzgyMTI7MjAyCS04PC9wPgo8cD5EdXN0aW4gSm9obnNvbgk3MC02OC02NCYjODIxMjsyMDIJLTg8L3A+CjxwPkx1a2UgTGlzdAk3MC02Ni02NyYjODIxMjsyMDMJLTc8L3A+CjxwPlphY2ggSm9obnNvbgk2OC02OC02OCYjODIxMjsyMDQJLTY8L3A+CjxwPkouSi4gU3BhdW4JNjctNjgtNjkmIzgyMTI7MjA0CS02PC9wPgo8cD5CcmljZSBHYXJuZXR0CTcwLTY3LTY3JiM4MjEyOzIwNAktNjwvcD4KPHA+QW5kcmV3IExhbmRyeQk2OC03MC02NiYjODIxMjsyMDQJLTY8L3A+CjxwPkpvcmRhbiBTcGlldGgJNjctNzEtNjYmIzgyMTI7MjA0CS02PC9wPgo8cD5QZXRlciBVaWhsZWluCTY0LTcwLTcxJiM4MjEyOzIwNQktNTwvcD4KPHA+QWJyYWhhbSBBbmNlcgk2OS02OC02OCYjODIxMjsyMDUJLTU8L3A+CjxwPkMuVC4gUGFuCTY3LTY3LTcxJiM4MjEyOzIwNQktNTwvcD4KPHA+Q2hleiBSZWF2aWUJNjgtNzAtNjcmIzgyMTI7MjA1CS01PC9wPgo8cD5JYW4gUG91bHRlcgk2OC03MC02NyYjODIxMjsyMDUJLTU8L3A+CjxwPlNpIFdvbyBLaW0JNzEtNjgtNjYmIzgyMTI7MjA1CS01PC9wPgo8cD5QYXRyaWNrIENhbnRsYXkJNzEtNjUtNzAmIzgyMTI7MjA2CS00PC9wPgo8cD5QYXVsIENhc2V5CTY5LTY4LTY5JiM4MjEyOzIwNgktNDwvcD4KPHA+VHlycmVsbCBIYXR0b24JNjktNjgtNjkmIzgyMTI7MjA2CS00PC9wPgo8cD5DaHJpcyBLaXJrCTY5LTY4LTY5JiM4MjEyOzIwNgktNDwvcD4KPHA+QnJpYW4gR2F5CTY2LTcxLTY5JiM4MjEyOzIwNgktNDwvcD4KPHA+UGF0dG9uIEtpenppcmUJNjgtNzEtNjcmIzgyMTI7MjA2CS00PC9wPgo8cD5NYXJjIExlaXNobWFuCTc0LTY2LTY2JiM4MjEyOzIwNgktNDwvcD4KPHA+UGF0IFBlcmV6CTY5LTcwLTY4JiM4MjEyOzIwNwktMzwvcD4KPHA+RW1pbGlhbm8gR3JpbGxvCTY3LTcwLTcxJiM4MjEyOzIwOAktMjwvcD4KPHA+UmFmYSBDYWJyZXJhIEJlbGxvCTcwLTY4LTcwJiM4MjEyOzIwOAktMjwvcD4KPHA+S2V2aW4gS2lzbmVyCTcyLTY3LTY5JiM4MjEyOzIwOAktMjwvcD4KPHA+QWRhbSBTY290dAk3NC02OC02NiYjODIxMjsyMDgJLTI8L3A+CjxwPkNoZXNzb24gSGFkbGV5CTY5LTY5LTcxJiM4MjEyOzIwOQktMTwvcD4KPHA+UnlhbiBQYWxtZXIJNzAtNjktNzAmIzgyMTI7MjA5CS0xPC9wPgo8cD5Mb3VpcyBPb3N0aHVpemVuCTczLTY4LTY4JiM4MjEyOzIwOQktMTwvcD4KPHA+Q2FtZXJvbiBTbWl0aAk3MS03MS02OCYjODIxMjsyMTAJRTwvcD4KPHA+QnJhbmR0IFNuZWRla2VyCTcxLTY5LTcxJiM4MjEyOzIxMQkrMTwvcD4KPHA+QnJlbmRhbiBTdGVlbGUJNzQtNjktNjkmIzgyMTI7MjEyCSsyPC9wPgo8cD5QaGlsIE1pY2tlbHNvbgk3My03Mi02NyYjODIxMjsyMTIJKzI8L3A+CjxwPkNPTExFR0UgTUVOPC9wPgo8cD5NQUxPTkUgVU5JVkVSU0lUWSBGQUxMIENMQVNTSUM8L3A+CjxwPihBdCBUYW5uZW5oYXVmIEdvbGYgQ2x1YiwgQWxsaWFuY2UuKTwvcD4KPHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBNYWxvbmUgNTkzOyAyLiBMZXdpcyA1OTQ7IDMuIE10LiBWZXJub24gNjEyOyA0LiBHcm92ZSBDaXR5IDYyMDsgR2xlbnZpbGxlIFN0YXRlIDY0Mi48L3A+CjxwPk1hbG9uZTogQnJvd24gMTQxLCBTaWtvcmEgMTQ0LCBDdXJyeSAxNTEsIE1hbG9uZXkgMTU3LjwvcD4KPHA+QVVUTyBSQUNJTkc8L3A+CjxwPk5BU0NBUiBDVVAgU0VSSUVTPC9wPgo8cD5CaWcgTWFjaGluZSBWb2RrYSA0MDAgTGluZXVwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPihTYXR1cmRheSBxdWFsaWZ5aW5nIGNjZC47IHJhY2UgU3VuZGF5KTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oQXQgSW5kaWFuYXBvbGlzIE1vdG9yIFNwZWVkd2F5LCBJbmRpYW5hcG9saXM7IExhcCBsZW5ndGg6IDIuNSBtaWxlcyk8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+KENhciBudW1iZXIgaW4gcGFyZW50aGVzZXMpPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD4xLiAoMTgpIEt5bGUgQnVzY2gsIFRveW90YTwvcD4KPHA+Mi4gKDQpIEtldmluIEhhcnZpY2ssIEZvcmQ8L3A+CjxwPjMuICg3OCkgTWFydGluIFRydWV4IEpyLiwgVG95b3RhPC9wPgo8cD40LiAoNDEpIEt1cnQgQnVzY2gsIEZvcmQ8L3A+CjxwPjUuICgyMikgSm9leSBMb2dhbm8sIEZvcmQ8L3A+CjxwPjYuICgyKSBCcmFkIEtlc2Vsb3dza2ksIEZvcmQ8L3A+CjxwPjcuICg0MikgS3lsZSBMYXJzb24sIENoZXZyb2xldDwvcD4KPHA+OC4gKDE0KSBDbGludCBCb3d5ZXIsIEZvcmQ8L3A+CjxwPjkuICgxMikgUnlhbiBCbGFuZXksIEZvcmQ8L3A+CjxwPjEwLiAoMTEpIERlbm55IEhhbWxpbiwgVG95b3RhPC9wPgo8cD4xMS4gKDkpIENoYXNlIEVsbGlvdHQsIENoZXZyb2xldDwvcD4KPHA+MTIuICgxMCkgQXJpYyBBbG1pcm9sYSwgRm9yZDwvcD4KPHA+MTMuICgyMCkgRXJpayBKb25lcywgVG95b3RhPC9wPgo8cD4xNC4gKDQ4KSBKaW1taWUgSm9obnNvbiwgQ2hldnJvbGV0PC9wPgo8cD4xNS4gKDg4KSBBbGV4IEJvd21hbiwgQ2hldnJvbGV0PC9wPgo8cD4xNi4gKDE3KSBSaWNreSBTdGVuaG91c2UgSnIuLCBGb3JkPC9wPgo8cD4xNy4gKDMxKSBSeWFuIE5ld21hbiwgQ2hldnJvbGV0PC9wPgo8cD4xOC4gKDMpIEF1c3RpbiBEaWxsb24sIENoZXZyb2xldDwvcD4KPHA+MTkuICgyMSkgUGF1bCBNZW5hcmQsIEZvcmQ8L3A+CjxwPjIwLiAoMTkpIERhbmllbCBTdWFyZXosIFRveW90YTwvcD4KPHA+MjEuICgxKSBKYW1pZSBNY011cnJheSwgQ2hldnJvbGV0PC9wPgo8cD4yMi4gKDI0KSBXaWxsaWFtIEJ5cm9uLCBDaGV2cm9sZXQ8L3A+CjxwPjIzLiAoMzcpIENocmlzIEJ1ZXNjaGVyLCBDaGV2cm9sZXQ8L3A+CjxwPjI0LiAoNDcpIEFKIEFsbG1lbmRpbmdlciwgQ2hldnJvbGV0PC9wPgo8cD4yNS4gKDM4KSBEYXZpZCBSYWdhbiwgRm9yZDwvcD4KPHA+MjYuICgzNCkgTWljaGFlbCBNY0Rvd2VsbCwgRm9yZDwvcD4KPHA+MjcuICg5NSkgUmVnYW4gU21pdGgsIENoZXZyb2xldDwvcD4KPHA+MjguICg0MykgQnViYmEgV2FsbGFjZSwgQ2hldnJvbGV0PC9wPgo8cD4yOS4gKDYpIE1hdHQgS2Vuc2V0aCwgRm9yZDwvcD4KPHA+MzAuICgxMykgVHkgRGlsbG9uLCBDaGV2cm9sZXQ8L3A+CjxwPjMxLiAoMzIpIE1hdHQgRGlCZW5lZGV0dG8sIEZvcmQ8L3A+CjxwPjMyLiAoMTUpIFJvc3MgQ2hhc3RhaW4sIENoZXZyb2xldDwvcD4KPHA+MzMuICg3MikgQ29yZXkgTGFKb2llLCBDaGV2cm9sZXQ8L3A+CjxwPjM0LiAoMDApIExhbmRvbiBDYXNzaWxsLCBDaGV2cm9sZXQ8L3A+CjxwPjM1LiAoMjMpIEpKIFllbGV5LCBUb3lvdGE8L3A+CjxwPjM2LiAoNTEpIERhdmlkIFN0YXJyLCBDaGV2cm9sZXQ8L3A+CjxwPjM3LiAoOTYpIEplZmZyZXkgRWFybmhhcmR0LCBUb3lvdGE8L3A+CjxwPjM4LiAoNykgUmVlZCBTb3JlbnNvbiwgQ2hldnJvbGV0PC9wPgo8cD4zOS4gKDY2KSBUaW1teSBIaWxsLCBUb3lvdGE8L3A+CjxwPjQwLiAoNTIpIEJKIE1jTGVvZCwgRm9yZDwvcD4KPHA+Q1JPU1MgQ09VTlRSWTwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBNRU48L3A+CjxwPlRPTU1ZIEVWQU5TIElOVklUQVRJT05BTDwvcD4KPHA+KEF0IFNpbHZlciBDcmVlayBNZXRybyBQYXJrLCBOb3J0b24pPC9wPgo8cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIFlvdW5nc3Rvd24gU3RhdGUgMzk7IDIuIE1hbG9uZSA1MDsgMy4gQWtyb24gNjI7IDQuIEtlbnQgU3RhdGUgNzE7IDUuIEJhbGR3aW4gV2FsbGFjZSAxNTA7IDYuIFBvaW50IFBhcmsgMTc1OyA3LiBLZW50IFN0YXRlLVRydW1idWxsIDIxNy48L3A+CjxwPkluZGl2aWR1YWwgUmVzdWx0czogMS4gQm9rbWFuIChLU1UpIDE5OjUxLjA7IDIuIEJ1cm5zIChZU1UpOyAzLiBNaWdsaW96emkgKEFrcm9uKTsgNC4gTWNDYXJ0bmV5IChNYWxvbmUpOyA1LiBCb2xsYW0tR29kYm90IChBa3Jvbik7IDYuIFN1bGxpdmFuIChZU1UpOyA3LiBOb2EuIENoYXBsaWsgKE1hbG9uZSk7IDguIE5pLiBDaGFwbGlrIChNYWxvbmUpOyA5LiBOZWRyaWNoIChZU1UpOyAxMC4gUG9sbWFuIChZU1UpLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBXT01FTjwvcD4KPHA+VE9NTVkgRVZBTlMgSU5WSVRBVElPTkFMPC9wPgo8cD4oQXQgU2lsdmVyIENyZWVrIE1ldHJvIFBhcmspPC9wPgo8cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIEFrcm9uIDMyOyAyLiBLZW50IFN0YXRlIDc0OyAzLiBNYWxvbmUgOTI7IDQuIFlvdW5nc3Rvd24gU3RhdGUgMTA3OzUuIENsZXZlbGFuZCBTdGF0ZSAxMzI7IDYuIFBvaW50IFBhcmsgMTMzOyA3LiBCYWxkd2luLVdhbGxhY2UgMTM1OyA4LiBSb2JlcnQgTW9ycmlzIDI0OTsgOS4gQ3V5YWhvZ2EgQ29tbXVuaXR5IENvbGxlZ2UgMjgxLjwvcD4KPHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzOiAxLiBTaGllbGRzIChQb2ludCBQYXJrKSAxNzozMy4wOyAyLiBBbmRyZXdzIChBa3Jvbik7IDMuIFRob21wc29uIChVTkEtTWFsb25lKTsgNC4gQnJhbmR0IChDU1UpOyA1LiBEdW5sYXAgKEtTVSk7IDYuIEhlc3MgKEFrcm9uKTsgNy4gVGhvbWFzIChBa3Jvbik7IDguIE11cnJheSAoQWtyb24pOyA5LiBDdXJ0aXMgKE1hbG9uZSk7IDEwLiBTY290dCAoWVNVKTsgMjUuIEJyZW5uYW4gKE1hbG9uZSk7IDg2LiBaaW1tZXJtYW4gKENDQykuPC9wPgo=