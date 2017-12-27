Ohio.com / Uncategorized / agate1228
Published: December 27, 2017 - 11:10 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PZGRzPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT4gTGluZTwvcD4KPHA+TkJBPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJTElORQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPmF0IE9STEFORE8JT0ZGCShPRkYpCURldHJvaXQ8L3A+CjxwPmF0IEJPU1RPTglPRkYJKE9GRikJSG91c3RvbjwvcD4KPHA+YXQgTUlMV0FVS0VFCTImIzE4OTsJKDIxMykJTWlubmVzb3RhPC9wPgo8cD5hdCBTQU4gQU5UT05JTwkxMSYjMTg5OwkoMjAxKQlOZXcgWW9yazwvcD4KPHA+YXQgUE9SVExBTkQJMwkoMjA3JiMxODk7KQlQaGlsYWRlbHBoaWE8L3A+CjxwPkNPTExFR0UgQkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5hdCBERUxBV0FSRQk1CUNvcm5lbGw8L3A+CjxwPmF0IFRVTFNBCTE0JiMxODk7CUVhc3QgQ2Fyb2xpbmE8L3A+CjxwPmF0IFNFVE9OIEhBTEwJMiYjMTg5OwlDcmVpZ2h0b248L3A+CjxwPmF0IFdSSUdIVCBTVAk2JiMxODk7CUlsbC4tQ2hpY2FnbzwvcD4KPHA+YXQgU1QuIEpPSE4mIzgyMTc7Uwk3CVByb3ZpZGVuY2U8L3A+CjxwPmF0IFRFTVBMRQkxMCYjMTg5OwlUdWxhbmU8L3A+CjxwPkhvdXN0b24JMTUmIzE4OTsJYXQgU09VVEggRkxPUklEQTwvcD4KPHA+YXQgSU5ESUFOQSBTVAlQSwlWYWxwYXJhaXNvPC9wPgo8cD5hdCBOLiBLRU5UVUNLWQkxNQlJVVBVSTwvcD4KPHA+T2FrbGFuZAkzJiMxODk7CWF0IE1JTFdBVUtFRTwvcD4KPHA+YXQgVyBLRU5UVUNLWQk3CUxvdWlzaWFuYSBUZWNoPC9wPgo8cD5hdCBOLiBJT1dBCTkmIzE4OTsJUy4gSWxsaW5vaXM8L3A+CjxwPmF0IEdSRUVOIEJBWQkyJiMxODk7CURldHJvaXQ8L3A+CjxwPmF0IE1BUlNIQUxMCTExCVNvdXRoZXJuTWlzczwvcD4KPHA+QnJhZGxleQkyCWF0IERSQUtFPC9wPgo8cD5hdCBVVFNBCTEyCVJpY2U8L3A+CjxwPkxTVQkyCWF0IE1FTVBISVM8L3A+CjxwPmF0IEJZVQkxOAlQb3J0bGFuZDwvcD4KPHA+YXQgU0FOIERJRUdPCTUmIzE4OTsJU2FuIEZyYW5jaXNjbzwvcD4KPHA+YXQgR09OWkFHQQkyMglQYWNpZmljPC9wPgo8cD5hdCBVVEVQCTMJTm9ydGggVGV4YXM8L3A+CjxwPmF0IFNBTlRBIENMQVJBCTQmIzE4OTsJUGVwcGVyZGluZTwvcD4KPHA+YXQgU0FJTlQgTUFSWSYjODIxNztTIENBCTE3CUxveW9sYQlNYXJ5bW91bnQ8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEhvY2tleSBMZWFndWU8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5PC9wPgo8cD5GQVZPUklURQlMSU5FCVVOREVSRE9HCUxJTkU8L3A+CjxwPmF0IFRBTVBBIEJBWQlPRkYJTW9udHJlYWwJT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBXQVNISU5HVE9OCU9GRglCb3N0b24JT0ZGPC9wPgo8cD5hdCBGTE9SSURBCS0xMTUJUGhpbGFkZWxwaGlhCSsxMDU8L3A+CjxwPlRvcm9udG8JLTE3MAlhdCBBUklaT05BCSsxNTg8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JLTEyNQlhdCBWQU5DT1VWRVIJKzExNTwvcD4KPHA+YXQgTE9TIEFOR0VMRVMJLTE0NwlMYXMgVmVnYXMJKzEzNzwvcD4KPHA+YXQgU0FOIEpPU0UJLTE0MAlDYWxnYXJ5CSsxMzA8L3A+CjxwPkNvbGxlZ2UgRm9vdGJhbGw8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5IEJvd2xzPC9wPgo8cD5NaWxpdGFyeSBCb3dsPC9wPgo8cD5BdCBBbm5hcG9saXMsIE1kLjwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BFTglUT0RBWQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPlZpcmdpbmlhCSszJiMxODk7CTEJKDUyKQlhdCBOQVZZPC9wPgo8cD5DYW1waW5nIFdvcmxkIEJvd2w8L3A+CjxwPkF0IE9ybGFuZG8sIEZsYS48L3A+CjxwPk9rbGFob21hIFN0CTYmIzE4OTsJNgkoNjIpCVZpcmdpbmlhIFRlY2g8L3A+CjxwPkFsYW1vIEJvd2w8L3A+CjxwPkF0IFNhbiBBbnRvbmlvLCBUZXhhczwvcD4KPHA+VENVCTIJMwkoNDkpIFN0YW5mb3JkPC9wPgo8cD5Ib2xpZGF5IEJvd2w8L3A+CjxwPkF0IFNhbiBEaWVnbzwvcD4KPHA+TWljaGlnYW4gU3QJKzQmIzE4OTsJMSYjMTg5OwkoNDcmIzE4OTspCVdhc2hpbmd0b24gU3Q8L3A+CjxwPkZyaWRheSBCb3dsczwvcD4KPHA+QmVsayBCb3dsPC9wPgo8cD5BdCBDaGFybG90dGUsIE4uQy48L3A+CjxwPldha2UgRm9yZXN0CTImIzE4OTsJMwkoNjUmIzE4OTspCVRleGFzIEEmYW1wO008L3A+CjxwPlN1biBCb3dsPC9wPgo8cD5BdCBFbCBQYXNvLCBUZXhhczwvcD4KPHA+TkMgU3RhdGUJNQk3CSg1OSYjMTg5OykJQXJpem9uYSBTdDwvcD4KPHA+TXVzaWMgQ2l0eSBCb3dsPC9wPgo8cD5BdCBOYXNodmlsbGUsIFRlbm4uPC9wPgo8cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4JNgk3JiMxODk7CSg1MSkJS2VudHVja3k8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgQm93bDwvcD4KPHA+QXQgVHVjc29uLCBBcml6LjwvcD4KPHA+VXRhaCBTdAkyJiMxODk7CTQJKDYzKQlOZXcgTWV4aWNvIFN0PC9wPgo8cD5Db3R0b24gQm93bDwvcD4KPHA+QXQgQXJsaW5ndG9uLCBUZXhhczwvcD4KPHA+T2hpbyBTdGF0ZQk2CTcmIzE4OTsJKDY0JiMxODk7KQlVU0M8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5IEJvd2xzPC9wPgo8cD5UYXhzbGF5ZXIgQm93bDwvcD4KPHA+QXQgSmFja3NvbnZpbGxlLCBGbGEuPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlCTQmIzE4OTsJNiYjMTg5OwkoNjMpCU1pc3Npc3NpcHBpIFN0PC9wPgo8cD5MaWJlcnR5IEJvd2w8L3A+CjxwPkF0IE1lbXBoaXMsIFRlbm4uPC9wPgo8cD5hdCBNRU1QSElTCTMJNAkoNjUmIzE4OTspCUlvd2EgU3Q8L3A+CjxwPkZpZXN0YSBCb3dsPC9wPgo8cD5BdCBHbGVuZGFsZSwgQXJpei48L3A+CjxwPlBlbm4gU3QJMwkxJiMxODk7CSg1NSkJV2FzaGluZ3RvbjwvcD4KPHA+T3JhbmdlIEJvd2w8L3A+CjxwPkF0IE1pYW1pPC9wPgo8cD5XaXNjb25zaW4JNgk0CSg0NSkJYXQgTUlBTUk8L3A+CjxwPk1vbmRheSBCb3dsczwvcD4KPHA+T3V0YmFjayBCb3dsPC9wPgo8cD5BdCBUYW1wYSwgRmxhLjwvcD4KPHA+TWljaGlnYW4JNyYjMTg5Owk3JiMxODk7CSg0MiYjMTg5OykJU291dGggQ2Fyb2xpbmE8L3A+CjxwPlBlYWNoIEJvd2w8L3A+CjxwPkF0IEF0bGFudGE8L3A+CjxwPkF1YnVybgk4JiMxODk7CTkmIzE4OTsJKDY3KQlVQ0Y8L3A+CjxwPkNpdHJ1cyBCb3dsPC9wPgo8cD5BdCBPcmxhbmRvLCBGbGEuPC9wPgo8cD5MU1UJMQkzJiMxODk7CSg1MSYjMTg5OykJTm90cmUgRGFtZTwvcD4KPHA+TW9uZGF5PC9wPgo8cD5Sb3NlIEJvd2w8L3A+CjxwPkF0IFBhc2FkZW5hLCBDYWxpZi48L3A+CjxwPkdlb3JnaWEJKzMJMiYjMTg5OwkoNjApCU9rbGFob21hPC9wPgo8cD5TdWdhciBCb3dsPC9wPgo8cD5BdCBOZXcgT3JsZWFuczwvcD4KPHA+QWxhYmFtYQkyCTMJKDQ3KQlDbGVtc29uPC9wPgo8cD5ORkw8L3A+CjxwPlN1bmRheTwvcD4KPHA+RkFWT1JJVEUJT1BFTglUT0RBWQlPL1UJVU5ERVJET0c8L3A+CjxwPmF0IEJBTFRJTU9SRQkxMQkxMAkoMzkpCUNpbmNpbm5hdGk8L3A+CjxwPmF0IERFVFJPSVQJNwk2JiMxODk7CSg0MyYjMTg5OykJR3JlZW4gQmF5PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvCTImIzE4OTsJMgkoNDImIzE4OTspCWF0IE1JQU1JPC9wPgo8cD5hdCBBVExBTlRBCTMJNAkoNDUmIzE4OTspCUNhcm9saW5hPC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucwk4JiMxODk7CTcJKDUwKQlhdCBUQU1QQSBCQVk8L3A+CjxwPmF0IFRFTk5FU1NFRQkzCTMJKDQyJiMxODk7KQlKYWNrc29udmlsbGU8L3A+CjxwPmF0IE5FVyBFTkdMQU5ECTE3CTE1CSg0NCkJTlkgSmV0czwvcD4KPHA+YXQgSU5ESUFOQVBPTElTCTEJNAkoNDAmIzE4OTspCUhvdXN0b248L3A+CjxwPmF0IFBJVFRTQlVSR0gJMTYJMTAmIzE4OTsJKDM3JiMxODk7KQlDbGV2ZWxhbmQ8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JMwkzCSgzNyYjMTg5OykJYXQgTlkgR0lBTlRTPC9wPgo8cD5hdCBNSU5ORVNPVEEJMTIJMTEJKDM5KQlDaGljYWdvPC9wPgo8cD5EYWxsYXMJMwkzCSgzOSYjMTg5OykJYXQgUEhJTExZPC9wPgo8cD5hdCBMQSBDSEFSR0VSUwk3CTgJKDQyKQlPYWtsYW5kPC9wPgo8cD5hdCBTRUFUVExFCTcJOSYjMTg5OwkoMzgpCUFyaXpvbmE8L3A+CjxwPmF0IERFTlZFUgk0CTMJKDM4KQlLYW5zYXMgQ2l0eTwvcD4KPHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbwkrNgkyJiMxODk7CSg0NCkJYXQgTEEgUkFNUzwvcD4KPHA+VXBkYXRlZCBvZGRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vUHJlZ2FtZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5QcmVnYW1lLmNvbTwvYT48L3A+CjxwPlRSQU5TQUNUSU9OUzwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgU3BvcnRzIFRyYW5zYWN0aW9uczwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZTwvcD4KPHA+QVJJWk9OQSBDQVJESU5BTFMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgQ0IgSm9uYXRoYW4gTW94ZXkgdG8gdGhlIHByYWN0aWNlIHNxdWFkLjwvcD4KPHA+QlVGRkFMTyBCSUxMUyAmIzgyMTI7IFNpZ25lZCBPVCBKb3NoIEphbWVzIHRvIHRoZSBwcmFjdGljZSBzcXVhZC48L3A+CjxwPkNISUNBR08gQkVBUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgT0wgRC5KLiBUaWFsYXZlYSBmcm9tIHRoZSBwcmFjdGljZSBzcXVhZC48L3A+CjxwPkRFVFJPSVQgTElPTlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgUUIgQWxlayBUb3JnZXJzZW4gdG8gdGhlIHByYWN0aWNlIHNxdWFkLjwvcD4KPHA+R1JFRU4gQkFZIFBBQ0tFUlMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgTFMgWmFjaCBUcmluZXIgdG8gdGhlIHByYWN0aWNlIHNxdWFkLjwvcD4KPHA+SE9VU1RPTiBURVhBTlMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgUyBDb3JleSBNb29yZSBvbiBpbmp1cmVkIHJlc2VydmUuIFJlbGVhc2VkIEcgRG9yaWFuIEpvaG5zb24gZnJvbSB0aGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQuPC9wPgo8cD5JTkRJQU5BUE9MSVMgQ09MVFMgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgQ0IgUmFzaGFhbiBNZWx2aW4gb24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlLiBTaWduZWQgUUIgQnJhZCBLYWF5YSBvZmYgRGV0cm9pdCYjODIxNztzIHByYWN0aWNlIHNxdWFkIGFuZCBEVCBKb2huYXRoYW4gQ2FsdmluIHRvIHRoZSBwcmFjdGljZSBzcXVhZC48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIEdJQU5UUyAmIzgyMTI7IFN1c3BlbmRlZCBDQiBFbGkgQXBwbGUgb25lIGdhbWUgZm9yIGNvbmR1Y3QgZGV0cmltZW50YWwgdG8gdGhlIHRlYW0uIFBsYWNlZCBMQiBCLkouIEdvb2Rzb24gb24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlLiBTaWduZWQgV1IgTWFycXVpcyBCdW5keSBmcm9tIHRoZSBwcmFjdGljZSBzcXVhZCBhbmQgV1IgQ2FuYWFuIFNldmVyaW4gYW5kIERMIEtyaXN0amFuIFNva29saSB0byB0aGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyBKRVRTICYjODIxMjsgUGxhY2VkIEcgQnJpYW4gV2ludGVycyBvbiBpbmp1cmVkIHJlc2VydmUuIFNpZ25lZCBETCBEZW9uIFNpbW9uIGZyb20gdGhlIHByYWN0aWNlIHNxdWFkIGFuZCBETCBGcmFuY2lzIEthbGxvbiB0byB0aGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQuPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIFJFRFNLSU5TICYjODIxMjsgV2FpdmVkIFJCIEtlbm55IEhpbGxpYXJkLiBTaWduZWQgVEUgTWFuYXNzZWggR2FybmVyIGZyb20gdGhlIHByYWN0aWNlIHNxdWFkLiBTaWduZWQgUUIgSm9zaCBKb2huc29uLiBTaWduZWQgRyBFcmlrIEF1c3RlbGwgdG8gdGhlIHByYWN0aWNlIHNxdWFkLjwvcD4KPHA+SE9DS0VZPC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBIb2NrZXkgTGVhZ3VlPC9wPgo8cD5BUklaT05BIENPWU9URVMgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBHIFNlYW4gTWFndWlyZSBmcm9pbSBGb3J0IFdheW5lIChFQ0hMKSB0byBUdWNzb24gKEFITCkuPC9wPgo8cD5DSElDQUdPIEJMQUNLSEFXS1MgJiM4MjEyOyBQbGFjZWQgRyBDb3JleSBDcmF3Zm9yZCBvbiBpbmp1cmVkIHJlc2VydmUuIFJlY2FsbGVkIEYgRGF2aWQgS2FtcGYgYW5kIEcgSmVmZiBHbGFzcyBmcm9tIFJvY2tmb3JkIChBSEwpLjwvcD4KPHA+TE9TIEFOR0VMRVMgS0lOR1MgJiM4MjEyOyBSZWNhbGxlZCBEIEtldmluIEdyYXZlbCBmcm9tIE9udGFyaW8gKEFITCkuPC9wPgo8cD5TVC4gTE9VSVMgQkxVRVMgJiM4MjEyOyBTaWduZWQgcHJlc2lkZW50IG9mIGhvY2tleSBvcGVyYXRpb25zIGFuZCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgRG91ZyBBcm1zdHJvbmcgdG8gYSBmb3VyLXllYXIgY29udHJhY3QgZXh0ZW5zaW9uLjwvcD4KPHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+CjxwPk5GTDwvcD4KPHA+QU1FUklDQU4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+RWFzdDwvcD4KPHA+VwlMCVQJUGN0CVBGCVBBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPnktPC9zdHJvbmc+TmV3IEVuZ2xhbmQJMTIJMwkwCS44MDAJNDMyCTI5MDwvcD4KPHA+QnVmZmFsbwk4CTcJMAkuNTMzCTI4MAkzNDM8L3A+CjxwPk1pYW1pCTYJOQkwCS40MDAJMjY1CTM3MTwvcD4KPHA+Ti5ZLiBKZXRzCTUJMTAJMAkuMzMzCTI5MgkzNTY8L3A+CjxwPlNvdXRoPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQY3QJUEYJUEE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eS08L3N0cm9uZz5KYWNrc29udmlsbGUJMTAJNQkwCS42NjcJNDA3CTI1MzwvcD4KPHA+VGVubmVzc2VlCTgJNwkwCS41MzMJMzE5CTM0NjwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk0CTExCTAJLjI2NwkzMjUJNDE0PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hcG9saXMJMwkxMgkwCS4yMDAJMjQxCTM5MTwvcD4KPHA+Tm9ydGg8L3A+CjxwPlcJTAlUCVBjdAlQRglQQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz55LTwvc3Ryb25nPlBpdHRzYnVyZ2gJMTIJMwkwCS44MDAJMzc4CTI4NDwvcD4KPHA+QmFsdGltb3JlCTkJNgkwCS42MDAJMzY4CTI3MjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aQk2CTkJMAkuNDAwCTI1OQkzMjI8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAkwCTE1CTAJLjAwMAkyMTAJMzgyPC9wPgo8cD5XZXN0PC9wPgo8cD5XCUwJVAlQY3QJUEYJUEE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eS08L3N0cm9uZz5LYW5zYXMgQ2l0eQk5CTYJMAkuNjAwCTM4OAkzMTU8L3A+CjxwPkwuQS4gQ2hhcmdlcnMJOAk3CTAJLjUzMwkzMjUJMjYyPC9wPgo8cD5PYWtsYW5kCTYJOQkwCS40MDAJMjkxCTM0MzwvcD4KPHA+RGVudmVyCTUJMTAJMAkuMzMzCTI2NQkzNTU8L3A+CjxwPk5BVElPTkFMIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkVhc3Q8L3A+CjxwPlcJTAlUCVBjdAlQRglQQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz55LTwvc3Ryb25nPlBoaWxhZGVscGhpYQkxMwkyCTAJLjg2Nwk0NTcJMjg5PC9wPgo8cD5EYWxsYXMJOAk3CTAJLjUzMwkzNDgJMzMyPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTcJOAkwCS40NjcJMzMyCTM3MDwvcD4KPHA+Ti5ZLiBHaWFudHMJMgkxMwkwCS4xMzMJMjI4CTM3ODwvcD4KPHA+U291dGg8L3A+CjxwPlcJTAlUCVBjdAlQRglQQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LTwvc3Ryb25nPk5ldyBPcmxlYW5zCTExCTQJMAkuNzMzCTQyNAkyOTU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eC08L3N0cm9uZz5DYXJvbGluYQkxMQk0CTAJLjczMwkzNTMJMzA1PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTkJNgkwCS42MDAJMzMxCTMwNTwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5CTQJMTEJMAkuMjY3CTMwNAkzNTg8L3A+CjxwPk5vcnRoPC9wPgo8cD5XCUwJVAlQY3QJUEYJUEE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eS08L3N0cm9uZz5NaW5uZXNvdGEJMTIJMwkwCS44MDAJMzU5CTI0MjwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAk4CTcJMAkuNTMzCTM3NQkzNjU8L3A+CjxwPkdyZWVuIEJheQk3CTgJMAkuNDY3CTMwOQkzNDk8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNQkxMAkwCS4zMzMJMjU0CTI5NzwvcD4KPHA+V2VzdDwvcD4KPHA+VwlMCVQJUGN0CVBGCVBBPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPnktPC9zdHJvbmc+TC5BLiBSYW1zCTExCTQJMAkuNzMzCTQ2NQkyOTU8L3A+CjxwPlNlYXR0bGUJOQk2CTAJLjYwMAkzNDIJMzA2PC9wPgo8cD5Bcml6b25hCTcJOAkwCS40NjcJMjY5CTMzNzwvcD4KPHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbwk1CTEwCTAJLjMzMwkyOTcJMzcwPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiAgICAgeC08L3N0cm9uZz5jbGluY2hlZCBwbGF5b2ZmIHNwb3Q8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+ICAgICB5LTwvc3Ryb25nPmNsaW5jaGVkIGRpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+Ti5ZLiBKZXRzIGF0IE5ldyBFbmdsYW5kLCAxIHAubS48L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gYXQgTi5ZLiBHaWFudHMsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDEgcC5tLjwvcD4KPHA+RGFsbGFzIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5HcmVlbiBCYXkgYXQgRGV0cm9pdCwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQgYXQgUGl0dHNidXJnaCwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIGF0IEluZGlhbmFwb2xpcywgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5DaW5jaW5uYXRpIGF0IEJhbHRpbW9yZSwgNDoyNSBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucyBhdCBUYW1wYSBCYXksIDQ6MjUgcC5tLjwvcD4KPHA+S2Fuc2FzIENpdHkgYXQgRGVudmVyLCA0OjI1IHAubS48L3A+CjxwPkphY2tzb252aWxsZSBhdCBUZW5uZXNzZWUsIDQ6MjUgcC5tLjwvcD4KPHA+QnVmZmFsbyBhdCBNaWFtaSwgNDoyNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Bcml6b25hIGF0IFNlYXR0bGUsIDQ6MjUgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbyBhdCBMLkEuIFJhbXMsIDQ6MjUgcC5tLjwvcD4KPHA+T2FrbGFuZCBhdCBMLkEuIENoYXJnZXJzLCA0OjI1IHAubS48L3A+CjxwPkNhcm9saW5hIGF0IEF0bGFudGEsIDQ6MjUgcC5tLjwvcD4KPHA+Q09MTEVHRTwvcD4KPHA+Qm93bCBHbGFuY2U8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkNhY3R1cyBCb3dsPC9wPgo8cD4oQXQgUGhvZW5peCk8L3A+CjxwPkthbnNhcyBTdGF0ZSAzNSwgVUNMQSAxNzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5JbmRlcGVuZGVuY2UgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IFNocmV2ZXBvcnQsIExhLik8L3A+CjxwPkZsb3JpZGEgU3RhdGUgNDIsIFNvdXRoZXJuIE1pc3Npc3NpcHBpIDEzPC9wPgo8cD5QaW5zdHJpcGUgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IEJyb254LCBOLlkuKTwvcD4KPHA+SW93YSAyNywgQm9zdG9uIENvbGxlZ2UgMjA8L3A+CjxwPkZvc3RlciBGYXJtcyBCb3dsPC9wPgo8cD4oQXQgU2FudGEgQ2xhcmEsIENhbGlmLik8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgKDctNSkgdnMuIFB1cmR1ZSAoNi02KSwgbGF0ZTwvcD4KPHA+VGV4YXMgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IEhvdXN0b24pPC9wPgo8cD5UZXhhcyAoNi02KSB2cy4gTWlzc291cmkgKDctNSksIGxhdGU8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TWlsaXRhcnkgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IEFubmFwb2xpcywgTWQuKTwvcD4KPHA+VmlyZ2luaWEgKDYtNikgdnMuIE5hdnkgKDYtNSksIDE6MzAgcC5tLiAoRVNQTik8L3A+CjxwPkNhbXBpbmcgV29ybGQgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IE9ybGFuZG8sIEZsYS4pPC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBTdGF0ZSAoOS0zKSB2cy4gVmlyZ2luaWEgVGVjaCAoOS0zKSwgNToxNSBwLm0uIChFU1BOKTwvcD4KPHA+QWxhbW8gQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IFNhbiBBbnRvbmlvKTwvcD4KPHA+U3RhbmZvcmQgKDktNCkgdnMuIFRDVSAoMTAtMyksIDkgcC5tLiAoRVNQTik8L3A+CjxwPkhvbGlkYXkgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IFNhbiBEaWVnbyk8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gU3RhdGUgKDktMykgdnMuIE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlICg5LTMpLCA5IHAubS4gKEZPWCk8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkJlbGsgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLik8L3A+CjxwPldha2UgRm9yZXN0ICg3LTUpIHZzLiBUZXhhcyBBJmFtcDtNICg3LTUpLCAxIHAubS4gKEVTUE4pPC9wPgo8cD5TdW4gQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IEVsIFBhc28sIFRleGFzKTwvcD4KPHA+TkMgU3RhdGUgKDgtNCkgdnMuIEFyaXpvbmEgU3RhdGUgKDctNSksIDMgcC5tLiAoQ0JTKTwvcD4KPHA+TXVzaWMgQ2l0eSBCb3dsPC9wPgo8cD4oQXQgTmFzaHZpbGxlLCBUZW5uLik8L3A+CjxwPktlbnR1Y2t5ICg3LTUpIHZzLiBOb3J0aHdlc3Rlcm4gKDktMyksIDQ6MzAgcC5tLiAoRVNQTik8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IFR1Y3NvbiwgQXJpei4pPC9wPgo8cD5OZXcgTWV4aWNvIFN0YXRlICg1LTYpIHZzLiBVdGFoIFN0YXRlICg2LTYpLCA1OjMwIHAubS4gKENCU1NOKTwvcD4KPHA+Q290dG9uIEJvd2wgQ2xhc3NpYzwvcD4KPHA+KEF0IEFybGluZ3RvbiwgVGV4YXMpPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNvdXRoZXJuIENhbCAoMTEtMikgdnMuIDwvc3Ryb25nPk9oaW8gU3RhdGUgKDExLTIpPHN0cm9uZz4sIDg6MzAgcC5tLiAoRVNQTik8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VGF4U2xheWVyIEJvd2w8L3A+CjxwPihBdCBKYWNrc29udmlsbGUsIEZsYS4pPC9wPgo8cD5Mb3Vpc3ZpbGxlICg4LTQpIHZzLiBNaXNzaXNzaXBwaSBTdGF0ZSAoOC00KSwgTm9vbiAoRVNQTik8L3A+CjxwPkxpYmVydHkgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IE1lbXBoaXMsIFRlbm4uKTwvcD4KPHA+SW93YSBTdGF0ZSAoNy01KSB2cy4gTWVtcGhpcyAoMTAtMiksIDEyOjMwIHAubS4gKEFCQyk8L3A+CjxwPkZpZXN0YSBCb3dsPC9wPgo8cD4oQXQgR2xlbmRhbGUsIEFyaXouKTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbiAoMTAtMikgdnMuIFBlbm4gU3RhdGUgKDEwLTIpLCA0IHAubS4gKEVTUE4pPC9wPgo8cD5PcmFuZ2UgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IE1pYW1pIEdhcmRlbnMsIEZsYS4pPC9wPgo8cD5XaXNjb25zaW4gKDEyLTEpIHZzLiBNaWFtaSAoMTAtMiksIDggcC5tLiAoRVNQTik8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SmFuLiAxPC9wPgo8cD5PdXRiYWNrIEJvd2w8L3A+CjxwPihBdCBUYW1wYSwgRmxhLik8L3A+CjxwPk1pY2hpZ2FuICg4LTQpIHZzLiBTb3V0aCBDYXJvbGluYSAoOC00KSwgTm9vbiAoRVNQTjIpPC9wPgo8cD5QZWFjaCBCb3dsPC9wPgo8cD4oQXQgQXRsYW50YSk8L3A+CjxwPlVDRiAoMTItMCkgdnMuIEF1YnVybiAoMTAtMyksIDEyOjMwIHAubS4gKEVTUE4pPC9wPgo8cD5DaXRydXMgQm93bDwvcD4KPHA+KEF0IE9ybGFuZG8sIEZsYS4pPC9wPgo8cD5Ob3RyZSBEYW1lICg5LTMpIHZzLiBMU1UgKDktMyksIDEgcC5tLiAoQUJDKTwvcD4KPHA+Um9zZSBCb3dsIChDRlAgU2VtaWZpbmFsKTwvcD4KPHA+KEF0IFBhc2FkZW5hLCBDYWxpZi4pPC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSAoMTItMSkgdnMuIEdlb3JnaWEgKDEyLTEpLCA1OjEwIHAubS4gKEVTUE4pPC9wPgo8cD5TdWdhciBCb3dsIChDRlAgU2VtaWZpbmFsKTwvcD4KPHA+KEF0IE5ldyBPcmxlYW5zKTwvcD4KPHA+Q2xlbXNvbiAoMTItMSkgdnMuIEFsYWJhbWEgKDExLTEpLCA4OjQ1IHAubS4gKEVTUE4pPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkphbi4gODwvcD4KPHA+Q29sbGVnZSBGb290YmFsbCBDaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+CjxwPihBdCBBdGxhbnRhKTwvcD4KPHA+Um9zZSBCb3dsIHdpbm5lciB2cy4gU3VnYXIgQm93bCB3aW5uZXIsIDggcC5tLiAoRVNQTik8L3A+CjxwPk5DQUEgRkNTPC9wPgo8cD5DaGFtcGlvbnNoaXA8L3A+CjxwPkphbi4gNjwvcD4KPHA+QXQgVG95b3RhIFN0YWRpdW08L3A+CjxwPkZyaXNjbywgVGV4YXM8L3A+CjxwPk5vcnRoIERha290YSBTdGF0ZSAoMTMtMSkgdnMuIEphbWVzIE1hZGlzb24gKDE0LTApLCBOb29uPC9wPgo8cD5IT0NLRVk8L3A+CjxwPk5ITDwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5CTM1CTI2CTcJMgk1NAkxMzMJODc8L3A+CjxwPkJvc3RvbgkzNQkyMAkxMAk1CTQ1CTEwNgk5MDwvcD4KPHA+VG9yb250bwkzNwkyMgkxNAkxCTQ1CTEyMgkxMDQ8L3A+CjxwPk1vbnRyZWFsCTM3CTE2CTE3CTQJMzYJOTkJMTE3PC9wPgo8cD5GbG9yaWRhCTM2CTE1CTE2CTUJMzUJMTAzCTExOTwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAkzNgkxMwkxNgk3CTMzCTk3CTExNjwvcD4KPHA+T3R0YXdhCTM1CTExCTE2CTgJMzAJOTMJMTE5PC9wPgo8cD5CdWZmYWxvCTM3CTkJMjAJOAkyNgk4MAkxMjM8L3A+CjxwPk1ldHJvcG9saXRhbiBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+R1AJVwlMCU9UCVB0cwlHRglHQTwvcD4KPHA+TmV3IEplcnNleQkzNgkyMgk5CTUJNDkJMTE2CTEwNDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2x1bWJ1cwkzOAkyMgkxMwkzCTQ3CTEwOQkxMDQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JMzcJMjIJMTMJMgk0NgkxMTQJMTA3PC9wPgo8cD5OLlkuIElzbGFuZGVycwkzNwkyMAkxMwk0CTQ0CTEzMwkxMjk8L3A+CjxwPk4uWS4gUmFuZ2VycwkzNgkxOQkxMwk0CTQyCTExNwkxMDQ8L3A+CjxwPkNhcm9saW5hCTM2CTE3CTEyCTcJNDEJMTAyCTExMDwvcD4KPHA+UGl0dHNidXJnaAkzOAkxOQkxNgkzCTQxCTEwOQkxMjI8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQkzNgkxNQkxMwk4CTM4CTk5CTEwMzwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5DZW50cmFsIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5HUAlXCUwJT1QJUHRzCUdGCUdBPC9wPgo8cD5OYXNodmlsbGUJMzYJMjIJOQk1CTQ5CTExOAkxMDA8L3A+CjxwPlN0LiBMb3VpcwkzOQkyMwkxNAkyCTQ4CTExNAk5NjwvcD4KPHA+V2lubmlwZWcJMzcJMjAJMTEJNgk0NgkxMjEJMTA1PC9wPgo8cD5EYWxsYXMJMzcJMjAJMTQJMwk0MwkxMTAJMTA2PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTM1CTE3CTEzCTUJMzkJMTAzCTk0PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMzYJMTgJMTUJMwkzOQkxMDIJMTA2PC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbwkzNQkxNwkxNQkzCTM3CTExMgkxMTM8L3A+CjxwPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPkdQCVcJTAlPVAlQdHMJR0YJR0E8L3A+CjxwPlZlZ2FzCTM0CTIzCTkJMgk0OAkxMTkJMTAwPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwkzNwkyMgkxMQk0CTQ4CTEwOQk4NTwvcD4KPHA+U2FuIEpvc2UJMzQJMTkJMTEJNAk0Mgk5NQk4NDwvcD4KPHA+QW5haGVpbQkzNwkxNgkxMwk4CTQwCTEwMQkxMDg8L3A+CjxwPkNhbGdhcnkJMzYJMTgJMTUJMwkzOQkxMDEJMTA2PC9wPgo8cD5FZG1vbnRvbgkzNgkxNwkxNwkyCTM2CTEwOAkxMTM8L3A+CjxwPlZhbmNvdXZlcgkzNwkxNQkxNwk1CTM1CTk4CTEyMTwvcD4KPHA+QXJpem9uYQkzOAk4CTI1CTUJMjEJODUJMTMzPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiAgICAgTk9URTo8L3N0cm9uZz4gVHdvIHBvaW50cyBmb3IgYSB3aW4sIG9uZSBwb2ludCBmb3Igb3ZlcnRpbWUgbG9zcy4gVG9wIHRocmVlIHRlYW1zIGluIGVhY2ggZGl2aXNpb24gYW5kIHR3byB3aWxkIGNhcmRzIHBlciBjb25mZXJlbmNlIGFkdmFuY2UgdG8gcGxheW9mZnMuPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5OLlkuIElzbGFuZGVycyAzLCBCdWZmYWxvIDIgKE9UKTwvcD4KPHA+Q2Fyb2xpbmEgMywgTW9udHJlYWwgMTwvcD4KPHA+Qm9zdG9uIDUsIE90dGF3YSAxPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoIDUsIENvbHVtYnVzIDQgKFNPKTwvcD4KPHA+TmV3IEplcnNleSAzLCBEZXRyb2l0IDE8L3A+CjxwPk5hc2h2aWxsZSAyLCBTdC4gTG91aXMgMTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbiBhdCBOLlkuIFJhbmdlcnMsIGxhdGU8L3A+CjxwPkRhbGxhcyBhdCBNaW5uZXNvdGEsIGxhdGU8L3A+CjxwPkVkbW9udG9uIGF0IFdpbm5pcGVnLCBsYXRlPC9wPgo8cD5Bcml6b25hIGF0IENvbG9yYWRvLCBsYXRlPC9wPgo8cD5WZWdhcyBhdCBBbmFoZWltLCBsYXRlPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEgYXQgRmxvcmlkYSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3N0b24gYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb250cmVhbCBhdCBUYW1wYSBCYXksIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VG9yb250byBhdCBBcml6b25hLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlZlZ2FzIGF0IExvcyBBbmdlbGVzLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IFZhbmNvdXZlciwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2FsZ2FyeSBhdCBTYW4gSm9zZSwgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QkFTS0VUQkFMTDwvcD4KPHA+Q09MTEVHRSBNRU48L3A+CjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5CdXRsZXIgOTEsIEdlb3JnZXRvd24gODksIDJPVDwvcD4KPHA+UGVubiAxMDUsIERlbGF3YXJlIFN0LiA1MjwvcD4KPHA+UmhvZGUgSXNsYW5kIDgwLCBGbG9yaWRhIEd1bGYgQ29hc3QgNjA8L3A+CjxwPlN5cmFjdXNlIDYyLCBFLiBNaWNoaWdhbiA0NzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R2VvcmdpYSBUZWNoIDc2LCBDb3BwaW4gU3QuIDYyPC9wPgo8cD5Tb3V0aCBDYXJvbGluYSA3NCwgTGltZXN0b25lIDQ1PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1JRFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YSAxMDMsIERlUGF1bCA4NTwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Db3JuZWxsIGF0IERlbGF3YXJlLCAyIHAubS48L3A+CjxwPkNyZWlnaHRvbiBhdCBTZXRvbiBIYWxsLCA2OjMwIHAubS48L3A+CjxwPktlbnQgU3QuIGF0IEFsYmFueSAoTlkpLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk5KSVQgYXQgQnVmZmFsbywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBSdXRnZXJzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlN0LiBQZXRlciYjODIxNztzIGF0IEZhaXJmaWVsZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Qcm92aWRlbmNlIGF0IFN0LiBKb2huJiM4MjE3O3MsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VHVsYW5lIGF0IFRlbXBsZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb25tb3V0aCAoTkopIGF0IFF1aW5uaXBpYWMsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TkMgQSZhbXA7VCBhdCBWaXJnaW5pYSBUZWNoLCBOb29uPC9wPgo8cD5UdXNjdWx1bSBhdCBFVFNVLCA3IHAubS48L3A+CjxwPktlbm5lc2F3IFN0LiBhdCBNZXJjZXIsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+VGVubmVzc2VlIFN0LiBhdCBVVCBNYXJ0aW4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBTb3V0aCBGbG9yaWRhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1pZGRsZSBHZW9yZ2lhIGF0IEphY2tzb252aWxsZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Tb3V0aGVybiBNaXNzLiBhdCBNYXJzaGFsbCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5HcmVlbnNib3JvIGF0IFVOQy1XaWxtaW5ndG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPklVUFVJIGF0IE4uIEtlbnR1Y2t5LCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkluY2FybmF0ZSBXb3JkIGF0IE1jTmVlc2UgU3QuLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNJVS1FZHdhcmRzdmlsbGUgYXQgQXVzdGluIFBlYXksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIFN0LiBhdCBOaWNob2xscywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdGVwaGVuIEYuIEF1c3RpbiBhdCBTRSBMb3Vpc2lhbmEsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TG91aXNpYW5hIFRlY2ggYXQgVy4gS2VudHVja3ksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+QWJpbGVuZSBDaHJpc3RpYW4gYXQgTmV3IE9ybGVhbnMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+RS4gSWxsaW5vaXMgYXQgTXVycmF5IFN0LiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb3JlaGVhZCBTdC4gYXQgVGVubmVzc2VlIFRlY2gsIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RS4gS2VudHVja3kgYXQgSmFja3NvbnZpbGxlIFN0LiwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5MU1UgYXQgTWVtcGhpcywgOSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1JRFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkxvdXJkZXMgYXQgQm93bGluZyBHcmVlbiwgNTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5JbGwuLUNoaWNhZ28gYXQgV3JpZ2h0IFN0LiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5PbGl2ZXQgQ29sbGVnZSBhdCBGb3J0IFdheW5lLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlZhbHBhcmFpc28gYXQgSW5kaWFuYSBTdC4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RGV0cm9pdCBhdCBHcmVlbiBCYXksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+QXZpbGEgYXQgVU1LQywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TLiBJbGxpbm9pcyBhdCBOLiBJb3dhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkJyYWRsZXkgYXQgRHJha2UsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+T2FrbGFuZCBhdCBNaWx3YXVrZWUsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+QmVsbW9udCBhdCBTRSBNaXNzb3VyaSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VGV4YXMgQSZhbXA7TS1DQyBhdCBDZW50LiBBcmthbnNhcywgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5FYXN0IENhcm9saW5hIGF0IFR1bHNhLCA1IHAubS48L3A+CjxwPkhvdXN0b24gQmFwdGlzdCBhdCBMYW1hciwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5SaWNlIGF0IFVUU0EsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+Tm9ydGggVGV4YXMgYXQgVVRFUCwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZBUiBXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Nb250YW5hIGF0IE4uIEFyaXpvbmEsIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TW9udGFuYSBTdC4gYXQgUy4gVXRhaCwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbyBNZXNhIGF0IERlbnZlciwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBhdCBCWVUsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBhdCBHb256YWdhLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBGcmFuY2lzY28gYXQgU2FuIERpZWdvLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlVDIFJpdmVyc2lkZSBhdCBVdGFoIFZhbGxleSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5HcmFtYmxpbmcgU3QuIGF0IFNlYXR0bGUsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlBlcHBlcmRpbmUgYXQgU2FudGEgQ2xhcmEsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBNZXhpY28gU3QuIGF0IFVDIElydmluZSwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+TG95b2xhIE1hcnltb3VudCBhdCBTYWludCBNYXJ5JiM4MjE3O3MgKENhbCksIDExIHAubS48L3A+CjxwPkNPTExFR0UgV09NRU48L3A+CjxwPlNjb3JlYm9hcmQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RmxvcmlkYSA4NSwgRGVsYXdhcmUgU3QuIDUxPC9wPgo8cD5MU1UgNzEsIFNhbSBIb3VzdG9uIFN0LiA1ODwvcD4KPHA+U2NoZWR1bGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FQVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5IYXJ0Zm9yZCBhdCBGb3JkaGFtLCAxIHAubS48L3A+CjxwPlNvdXRoZXJuIENvbm5lY3RpY3V0IFN0YXRlIGF0IFJob2RlIElzbGFuZCwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5QdXJkdWUgYXQgUnV0Z2VycywgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5VQyBEYXZpcyB2cy4gWWFsZSBhdCBCcm9ueCwgTi5ZLiwgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb3JnYW4gU3QuIGF0IE1hc3MuLUxvd2VsbCwgNCBwLm0uPC9wPgo8cD5TaWVuYSBhdCBRdWlubmlwaWFjLCA1IHAubS48L3A+CjxwPkxvbmcgQmVhY2ggU3QuIGF0IE5KSVQsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+R2VvcmdldG93biBhdCBQcm92aWRlbmNlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1haW5lIGF0IEJvc3RvbiBDb2xsZWdlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlN0LiBQZXRlciYjODIxNztzIGF0IE1hbmhhdHRhbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5NYXJpc3QgYXQgUmlkZXIsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TT1VUSDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+RGF2aWRzb24gYXQgVUNGLCAyIHAubS48L3A+CjxwPk1lcmNlciBhdCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBGbG9yaWRhIGF0IEdlb3JnaWEsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+SGFtcHRvbiBhdCBDaGF0dGFub29nYSwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5OQyBTdGF0ZSBhdCBWaXJnaW5pYSBUZWNoLCAyOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlRleGFzIFNvdXRoZXJuIGF0IE1pc3Npc3NpcHBpLCAzIHAubS48L3A+CjxwPlRlbm5lc3NlZSBTdC4gYXQgVVQgTWFydGluLCA0IHAubS48L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZSBhdCBOLiBLZW50dWNreSwgNSBwLm0uPC9wPgo8cD5TSVUtRWR3YXJkc3ZpbGxlIGF0IEF1c3RpbiBQZWF5LCA1OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkUuIEtlbnR1Y2t5IGF0IEphY2tzb252aWxsZSBTdC4sIDU6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+SWxsaW5vaXMgYXQgTWFyeWxhbmQsIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+RS4gSWxsaW5vaXMgYXQgTXVycmF5IFN0LiwgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb3JlaGVhZCBTdC4gYXQgVGVubmVzc2VlIFRlY2gsIDY6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBhdCBHZW9yZ2lhIFRlY2gsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RnVybWFuIGF0IFVOQy1Bc2hldmlsbGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SGlnaCBQb2ludCBhdCBVTkMtR3JlZW5zYm9ybywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5KYWNrc29udmlsbGUgYXQgRmxvcmlkYSBTdC4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TG9uZ3dvb2QgYXQgR2VvcmdlIE1hc29uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2ggYXQgVmlyZ2luaWEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+UGVubiB2cy4gVkNVIGF0IE5ld2FyaywgTi5KLiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TQyBTdGF0ZSBhdCBDaGFybG90dGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Vy4gQ2Fyb2xpbmEgYXQgR2FyZG5lci1XZWJiLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkJldGh1bmUtQ29va21hbiBhdCBNaWFtaSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5YYXZpZXIgKExBKSBhdCBBdWJ1cm4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TWQuLUVhc3Rlcm4gU2hvcmUgYXQgRWFzdCBDYXJvbGluYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5LZW50dWNreSBhdCBNaWRkbGUgVGVubmVzc2VlLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5pY2hvbGxzIGF0IE5vcnRod2VzdGVybiBTdC4sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RmxvcmlkYSBBJmFtcDtNIGF0IEFsYWJhbWEsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TVZTVSBhdCBNaXNzaXNzaXBwaSBTdC4sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TGlwc2NvbWIgYXQgVmFuZGVyYmlsdCwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1JRFdFU1Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdyZWVuIEJheSBhdCBXcmlnaHQgU3QuLCA0OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlBlbm4gU3QuIGF0IE1pY2hpZ2FuLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkJlbG1vbnQgYXQgU0UgTWlzc291cmksIDY6MTUgcC5tLjwvcD4KPHA+U3lyYWN1c2UgYXQgTm90cmUgRGFtZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5OQyBBJmFtcDtUIGF0IE9oaW8sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+T2FrbGFuZCBhdCBDbGV2ZWxhbmQgU3QuLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkRldHJvaXQgYXQgWW91bmdzdG93biBTdC4sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TWljaGlnYW4gU3QuIGF0IEluZGlhbmEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+S2Fuc2FzIGF0IElvd2EgU3QuLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNldG9uIEhhbGwgYXQgRGVQYXVsLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBhdCBOb3J0aHdlc3Rlcm4sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5PaGlvIFN0YXRlIGF0IE5lYnJhc2thLCA4IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJheWxvciBhdCBLYW5zYXMgU3QuLCA4IHAubS48L3A+CjxwPklvd2EgYXQgV2lzY29uc2luLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlZpbGxhbm92YSBhdCBDcmVpZ2h0b24sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+Vy4gSWxsaW5vaXMgYXQgQnJhZGxleSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdC4gSm9obiYjODIxNztzIGF0IE1hcnF1ZXR0ZSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNPVVRIV0VTVDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+Q2VudC4gQXJrYW5zYXMgYXQgVGV4YXMgQSZhbXA7TS1DQywgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucyBhdCBBYmlsZW5lIENocmlzdGlhbiwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5Db2x1bWJpYSBhdCBIb3VzdG9uLCA2IHAubS48L3A+CjxwPk1jTmVlc2UgU3QuIGF0IEluY2FybmF0ZSBXb3JkLCA3IHAubS48L3A+CjxwPldlc3QgVmlyZ2luaWEgYXQgVENVLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk9rbGFob21hIFN0LiBhdCBUZXhhcyBUZWNoLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPlNFIExvdWlzaWFuYSBhdCBTdGVwaGVuIEYuIEF1c3RpbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TTVUgYXQgVGV4YXMgQSZhbXA7TSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5HcmFtYmxpbmcgU3QuIGF0IEFya2Fuc2FzLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkxhbWFyIGF0IEhvdXN0b24gQmFwdGlzdCwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5UZXhhcyBhdCBPa2xhaG9tYSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZBUiBXRVNUPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5TYW50YSBDbGFyYSBhdCBQZXBwZXJkaW5lLCA0IHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBNZXhpY28gYXQgQWlyIEZvcmNlLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk5vcnRoIERha290YSBhdCBJZGFobywgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5XZXN0bWluc3RlciAoVVQpIGF0IElkYWhvIFN0LiwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5OLiBDb2xvcmFkbyBhdCBFLiBXYXNoaW5ndG9uLCA5IHAubS48L3A+CjxwPk4uIEFyaXpvbmEgYXQgTW9udGFuYSwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5TLiBVdGFoIGF0IE1vbnRhbmEgU3QuLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkJvaXNlIFN0LiBhdCBDb2xvcmFkbyBTdC4sIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+RnJlc25vIFN0LiBhdCBOZXZhZGEsIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+V3lvbWluZyBhdCBTYW4gRGllZ28gU3QuLCA5OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJpb2xhIGF0IENTIE5vcnRocmlkZ2UsIDEwIHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbyBhdCBTYW4gRnJhbmNpc2NvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYWludCBNYXJ5JiM4MjE3O3MgKENhbCkgYXQgTG95b2xhIE1hcnltb3VudCwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+R29uemFnYSBhdCBQYWNpZmljLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5VdGFoIFN0LiBhdCBTYW4gSm9zZSBTdC4sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPkJZVSBhdCBQb3J0bGFuZCwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+SElHSCBTQ0hPT0w8L3A+CjxwPkdJUkxTIEJBU0tFVEJBTEw8L3A+CjxwPlRVU0xBVyA1OSwgTUFOQ0hFU1RFUiA0OTwvcD4KPHA+TWFuY2hlc3RlcgkxMgkxMQkxMgkxNAkmIzgyMTI7CTQ5PC9wPgo8cD5UdXNsYXcJMTAJMTUJMTYJMTgJJiM4MjEyOwk1OTwvcD4KPHA+TUFOQ0hFU1RFUiAmIzgyMTI7IEFua2VyIDUtOC0xOCwgQ2FtcGJlbGwgNi00LTE4LCBNY0ZhZGRlbiAzLTEtNywgWmF2b2RuZXkgMS0xLTQsIFNlaWRlbCAxLTAtMi4gVG90YWxzOiAxNi0xNC00OS48L3A+CjxwPlRVU0xBVyAmIzgyMTI7IFN0ZXdhcnQgMi0xLTUsIExlZWR5IDQtMC0xMSwgTWNNZXJyZWxsIDItMC01LCBLb29ucyAwLTMtMywgU2FsZXMgMTQtMy0zMiwgTXVtbWVyayAxLTAtMy4gVG90YWxzOiAyMy01LTU5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5KViBzY29yZTogPC9zdHJvbmc+TWFuY2hlc3RlciwgMzEtMzAuPC9wPgo8cD5DSElQUEVXQSA1NywgMExNU1RFQUQgRkFMTFMgNTE8L3A+CjxwPkNoaXBwZXdhCTEzCTgJMTcJMTkJJiM4MjEyOwk1NzwvcD4KPHA+T2xtc3RlYWQgRmFsbHMJMTgJOAkxMwkxMgkmIzgyMTI7CTUxPC9wPgo8cD5DSElQUEVXQSAmIzgyMTI7IEFtZWx1bmcgMS0wLTIsIFJpY2hhcmRzb24gMy01LTExLCBLb25jeiA3LTItMTYsIFN0b3JhZCA1LTItMTQsIExpbmRxdWlzdCAxLTItNCwgRmVycmVsbCAwLTMtMywgQ2xhcmsgMy0xLTcuIFRvdGFsczogMjAtMTUtNTcuPC9wPgo8cD5PTE1TVEVBRCBGQUxMUyAmIzgyMTI7IEhyYWRlayAxLTAtMiwgU3RldmVucyAzLTAtNiwga2VsbHkgNC01LTE1LCBDYXJyIDEtMC0zLCBCYWxmb3VyIDctNC0yMSwgU2ltb24gMi0wLTQuIFRvdGFsczogMTgtOS01MS48L3A+CjxwPjMtcG9pbnQgZ29hbHM6IEJhbGZvdXIgMywgS2VsbHkgMiwgU3RvcmFkIDIsIENhcnIuIDxzdHJvbmc+Rm91bHM8L3N0cm9uZz46IE9sbS4sIDE4LTExLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+OiBDaGkuLCAzMiAoTGluZHF1aXN0IDcpLjwvcD4KPHA+Qk9ZUyBCT1dMSU5HPC9wPgo8cD5TUFJJTkdGSUVMRCAyLDYzMiwgTk9SVE9OIDIsNDE2PC9wPgo8cD4oQXQgQ2hhcmdlciBMYW5lcywgTm9ydG9uKTwvcD4KPHA+SGlnaCBHYW1lczogQW1icm9zZSAoUykgMjkwOyBCb2FscyAoTikgMjQ0LiA8c3Ryb25nPkhpZ2ggU2VyaWVzOjwvc3Ryb25nPiBBbWJyb3NlIChTKSApIDUzNzsgQm9hbHMgKE4pIDQ3MC4gSlYgU2NvcmU6IE5vcnRvbiAxLDY5My0xLDI1Ni48L3A+CjxwPlJlY29yZHM6IE5vcnRvbiAzLTYsIDMtNi48L3A+CjxwPkdJUkxTIEJPV0xJTkc8L3A+CjxwPk5PUlRPTiAyLDE3MSwgU1BSSU5HRklFTEQgMiwxMDA8L3A+CjxwPihBdCBDaGFyZ2VyIExhbmVzLCBOb3J0b24pPC9wPgo8cD5IaWdoIEdhbWVzOiBCZXZlciAoUykgMjEyOyBMZWhuZXIgKE4pIDI0NC4gPHN0cm9uZz5IaWdoIFNlcmllczo8L3N0cm9uZz4gQmV2ZXIgKFMpIDM5ODsgTGVobmVyIChOKSA0NDIuIEpWIFNjb3JlOiBTcHJpbmdmaWVsZCwgMSw3NTQtMSw1MzkuPC9wPgo8cD5SZWNvcmRzOiBTcHJpbmdmaWVsZCA3LTIsIDctMjsgTm9ydG9uIDctMiwgNy0yLjwvcD4KPHA+V1JFU1RMSU5HPC9wPgo8cD5NRURJTkEgSU5WSVRBVElPTkFMIFRPVVJOQU1FTlQ8L3A+CjxwPihBdCBNZWRpbmEgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPgo8cD5UZWFtIFN0YW5kaW5nczogMS4gV2Fkc3dvcnRoIDEyNzsgMi4gTWFzc2lsbG9uIFBlcnJ5IDEyMjsgMy4gSGFycmlzb24gODk7IDQuIEdlbm9hIDg2LjU7IDUuIExvdWlzdmlsbGUgODM7ICA2LiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSA4MS41OyA3LiBMYW5jYXN0ZXIgNzQ7IDguIE1pYW1pIEVhc3QgNzMuNTsgOS4gT2xlbnRhbmd5IDcwLjU7IDEwLiBCZWF2ZXIgNjk7IDExLiBPbG1zdGVkIEZhbGxzIDY3LjU7IDEyLiAodGllKSBNZWRpbmEgNjUsIE5hcG9sZW9uIDY1LCBHYWxpb24gTm9ydGhtb3JlIDY1OyAxNS4gKHRpZSkgQnVja2V5ZSA2NC41LCBDbG92ZXJsZWFmIDY0LjUsIFBlcmtpbnMgNjQuNTsgMTguIEJydW5zd2ljayA2MzsgMTkuIE5ldyBMZXhpbmd0b24gNjAuNTsgMjAuIFVwcGVyIEFybGluZ3RvbiA1Ny41OyAyMS4gQXVzdGludG93bi1GaXRjaDsgMjIuICh0aWUpIEJheSA1NS41LCBSaWNobW9uZCAoTWljaC4pIDU1LjU7IDI0LiBCZWF2ZXJjcmVlayA1MzsgMjUuIFdlc3RlcnZpbGxlIE5vcnRoIDUxOyAyNi4gSGlsbGFyZCBEYXJieSA1MDsgMjcuIEZpcmVsYW5kcyA0Ni41OyAyNi4gT2FrIEhhcmJvciA0NC41OyAyOS4gQ29wbGV5IDM5OyAzMC4gKHRpZSkgRGF5dG9uIENhcnJvbGwgMzgsIFNtaXRodmlsbGUgMzg7IDMyLiBHYWhhbm5hIExpbmNvbG4gMzU7IDMzLiBNYXlmaWVsZCAzNDsgMzQuICh0aWUpIEhpZ2hsYW5kIDI5LCBOb3J0aHJpZGdlIDI5OyAzNi4gTG9yYWluIDI0OyAzNy4gT2xlbnRhbmd5IE9yYW5nZSAyMzsgMzguIEdyZWVuIDIyOyAzOS4gKHRpZSkgTm9yd2F5bmUgMTksIFdlbGxpbmd0b24gMTk7IDQxLiBFbG13b29kIDE1OyA0Mi4gKHRpZSkgTHV0aGVyYW4gV2VzdCAxMywgTWlhbWkgVHJhY2UgMTM7IDQ0LiBSaXZlciBWYWxsZXkgNy48L3A+CjxwPlNlbWlmaW5hbCBQYWlyaW5nczwvcD4KPHA+MTA2OiBQYXl0b24gQnVyZ2RvcmYgKEZpcikgdnMuIE1heCBPcnB6YWRlayAoUGVyKTsgQ2FsZWIgSGVybmFuZGV6IChOYXApIHZzLiBHYXJyZXR0IExhdXR6ZW4gSGVpc2VyIChMb3UpLjwvcD4KPHA+MTEzOiBMb2dhbiBBZ2luIChMYW4pIHZzLiBNaXRjaCBIZXJyZW4gKFVBKTsgUnlhbiBKYWt1YmlhayAoTG91KSB2cy4gSmFjb2IgU2hlcm1hbiAoT2xlKS48L3A+CjxwPjEyMDogR3JhaGFtIFNob3JlIChNRSkgdnMuIENhbWVyb24gRGlja21hbiAoT0gpOyBMb2dhbiBIZWlsIChCcnUpIHZzLiBDb2xlIE1jQ29tYXMgKEJlYSkuPC9wPgo8cD4xMjY6IEtsYXkgUmVldmVzIChSaWQpIHZzLiBNaWNhaCBOb3J3b29kIChMYW4pOyBKdXN0aWNlIEZyZWVtYW4gKE5MKSB2cy4gS3lsZSBHcnViZXIgKFBlcikuPC9wPgo8cD4xMzI6IER5bGFuIEQmIzgyMTc7RW1pbGlvIChHZW4pIHZzLiBDYWxlYiBHcmFiZXIgKEdyZSk7IExvZ2FuIE1lc3NlciAoV2FkKSB2cy4gTWF0dCBGaWVsZHMgKEJydSkuPC9wPgo8cD4xMzg6IEFsZXggSXNicmFuZHQgKE1FKSB2cy4gSWFuIFNlbnogKE1lZCk7IEx1a2UgQmF1Z2htYW4gKFdhZCkgdnMuIEx1a2UgV3ltZXIgKFNWU00pLjwvcD4KPHA+MTQ1OiBKb3NoIEphZWNraW4gKE9GKSB2cy4gQWxleGFuZGVyIEdvcmUgKE9sZSk7IENvbmFuIEJlY2tlciAoTkcpIHZzLiBNaWNoYWVsIE5vcnRoIChXYWQpLjwvcD4KPHA+MTUyOiBCcmV0dCBNY0ludG9zaCAoSGFyKSB2cy4gQ29ub3IgQmVja2VyIChORyk7IEpheCBMZW9uYXJkIChMb3UpIHZzLiBUcmVudG9uIE1hdGhldyAoU21pKS48L3A+CjxwPjE2MDogSmFtZXMgTGltb25qaSAoR0EpIHZzLiBNaWNoYWVsIEZlcnJlZSAoRml0KTsgRm9yZXN0IEJlbGxpIChSaWQpIHZzLiBEYXZpZCBDYXJyIChQZXIpLjwvcD4KPHA+MTcwOiBFbWlsIFNvZWhubGVuIChQZXIpIHZzLiBTaW1vbiBTaGlybGV5IChIYXIpOyBKYXJvZCBTZXRsaWZmIChCdWMpIHZzLiBCcmFkeSBDaHJpc21hbiAoTWVkKS48L3A+CjxwPjE4MjogSm9leSBCYXVnaG1hbiAoV2FkKSB2cy4gWGF2aWVyIEJlYWNoIChHQSk7IEFKIE1jUml0Y2hpZSAoTGFuKSB2cy4gRGF2aWQgSGVhdGggKFNWU00pLjwvcD4KPHA+MTk1OiBNYXggQm95bGUgKEhhcikgdnMuIEphcmluIEN1cnRpcyAoUGVyKTsgQ29yeSBTdGFsbGluZ3MgKENsbykgdnMuIE1hdHRoZXcgQ292ZXIgKEJheSkuPC9wPgo8cD4yMjA6IENvbHRvbiBNY0tpZXJtYW4gKFJpYykgdnMuIENsYXkgTWNDb21hcyAoV2FkKTsgQ2FtZXJvbiBTYXVlcndlaW4gKEhhcikgdnMuIEFkYW0gTHVzdGVyIChQZXIpLjwvcD4KPHA+Mjg1OiBKb3JkYW4gRWFybmVzdCAoV2FkKSB2cy4gTGVlIENvbGVtYW4gKE1lZCk7IEphY29iIENvdmVyIChIRCkgdnMuIEFkYW0gTmVpbCAoU1ZTTSkuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron store customer killed while trying to subdue armed robber
Robber wanted for shooting, killing Akron good samaritan apprehended; victim ID’d , officials say
Bar fight leads to shooting; man seriously injured
North Hill Dairy Queen asks Facebook fans for help after robbers allegedly empty freezer
Pregnant Barberton girl, 14, and her 33-year-old cousin found in area Thursday night
Akron store customer killed while trying to subdue armed robber
Bar fight leads to shooting; man seriously injured
As guard Isaiah Thomas nears return, Cavaliers layup line gesture helps him envision end of slow grind