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Akron Zips football: Preparations begin for season opener after final scrimmage Saturday
Published: August 18, 2018 - 1:23 PM | Updated: August 18, 2018 - 3:57 PM

By George M. Thomas

Beacon Journal/Ohio.com

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