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AP: Women file to run for U.S. House seats in record numbers
Published: April 6, 2018 - 10:14 AM
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Geoff Mulvihill And Maureen Linke
Associated Press
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