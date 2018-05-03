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Arizona approves big teacher raises, could end 5-day strike
Published: May 3, 2018 - 1:13 PM
Bob Christie And Melissa Daniels
Associated Press
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