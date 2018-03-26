Authorities: Woman found dead in Cleveland garbage can was shot, stabbed

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DTEVWRUxBTkQ6IEF1dGhvcml0aWVzIHNheSBhIHdvbWFuIHdob3NlIGJvZHkgd2FzIGZvdW5kIGluIGEgZ2FyYmFnZSBjYW4gYXQgYW4gYWJhbmRvbmVkIGhvdXNlIGluIENsZXZlbGFuZCBkaWVkIG9mIGEgZ3Vuc2hvdCB3b3VuZCB0byB0aGUgaGVhZCBhbmQgc3RhYiB3b3VuZHMgdG8gaGVyIGJvZHkuPC9wPgo8cD5UaGUgQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IE1lZGljYWwgRXhhbWluZXImIzgyMTc7cyBPZmZpY2UgaGFzIHJ1bGVkIE1pcmlhbSBKb2huc29uJiM4MjE3O3MgZGVhdGggYSBob21pY2lkZS4gVGhlIG1lZGljYWwgZXhhbWluZXImIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2F5cyB0aGVyZSB3ZXJlIHN0YWIgd291bmRzIHRvIGhlciB0b3JzbywgYXJtcyBhbmQgbGVncy48L3A+CjxwPkF1dGhvcml0aWVzIGhhdmUgc2FpZCB0aGUgMzEteWVhci1vbGQgQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgd29tYW4gd2FzIHJlcG9ydGVkIG1pc3NpbmcgYnkgaGVyIGZhbWlseSBNYXJjaCA2LCBhYm91dCBhIHdlZWsgYWZ0ZXIgaGVyIG1vdGhlciBsYXN0IHNhdyBoZXIuIEpvaG5zb24mIzgyMTc7cyBib2R5IHdhcyBmb3VuZCBUaHVyc2RheSBvbiBDbGV2ZWxhbmQmIzgyMTc7cyBlYXN0IHNpZGUuPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cyBwb2xpY2Ugc2F5IHRoZXkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBmb2xsb3dpbmcgbGVhZHMgc2luY2UgSm9obnNvbiB3YXMgcmVwb3J0ZWQgbWlzc2luZy4gTm8gY2hhcmdlcyBoYXZlIGJlZW4gZmlsZWQuPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vQ2xldmVsYW5kLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPkNsZXZlbGFuZC5jb208L2E+IHNheXMgSm9obnNvbiB3YXMgYSBtb3RoZXIgb2YgZm91ciB3aG8gd29ya2VkIGFzIGEgc2VydmVyIGF0IGEgZG93bnRvd24gQ2xldmVsYW5kIHJlc3RhdXJhbnQuPC9wPgo=