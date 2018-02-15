Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Ban on abortions due to Down syndrome challenged in lawsuit
Published: February 15, 2018 - 3:13 PM | Updated: February 15, 2018 - 3:21 PM
By Julie Carr Smyth
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Beer notes: Art & Ale returns to Akron Art Museum; Hoppin’ Frog is one of RateBeer.com’s top breweries February 6th, 2018 5:32 PM
Expert urges continued innovation in craft beer industry January 31st, 2018 10:32 AM
Beer notes: Missing Mountain Brewing ready to rise in Cuyahoga Falls; more brew news January 30th, 2018 5:59 PM
Stark County launching beer trail this year January 26th, 2018 1:32 PM

THE LATEST

Things to Do, Feb. 16: Watch birds; Medina Ice Festival; Weathervane cabaret; golf show; ‘Girls Night’ Updated February 15th, 2018 6:27 PM
The Latest: Sheriff says school gunman fired into 5 classrooms Updated February 15th, 2018 6:02 PM
Server rescues choking diner at Wadsworth cafe Today February 15th, 2018 5:52 PM
AJ McCarron, a candidate to become next Browns quarterback, will be unrestricted free agent after winning grievance vs. Bengals Today February 15th, 2018 5:46 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal